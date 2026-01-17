Derin Arama Nedir? Yapay Zeka Destekli Kurumsal Arama Kılavuzu

Takımlar bilgi selinde boğuluyor. Ortalama bir bilgi çalışanı günde yaklaşık 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapıyor.

Bu, her gün yaklaşık 50 dakika ila 1,8 saatini belgeler, sohbetler ve veritabanlarında cevap aramakla geçirmek anlamına geliyor.

Sorunu görüyor musunuz? Önemli bilgiler, birbiriyle iletişim kurmayan sistemler arasında parçalanmış durumda. Geleneksel arama, parçaları birleştiremiyor. Eşleşen kelimeleri arıyor ve bir bağlantı listesi döndürüyor.

Derin arama özelliği. Sorunuzun arkasındaki niyeti anlar, işinizle ilgili kavramları birbirine bağlar ve net, eyleme geçirilebilir cevaplar sunar.

Aşağıda, derin aramanın ne olduğunu, takımların bilgi bulma şeklini nasıl değiştirdiğini ve arama için daha az zaman harcayıp işleri ilerletmek için daha fazla zaman ayırmanıza nasıl yardımcı olduğunu gösteriyoruz.

Derin Arama Nedir?

Derin arama, bir sorunun ardındaki anlamı ve niyeti anlamak için gelişmiş LLM arama motorları ve büyük dil modelleri kullanan, yapay zeka destekli bir kurumsal arama yaklaşımıdır.

Sadece anahtar kelimeleri tek başına eşleştirmez. Yapay zeka kullanarak bağlamı, ilişkileri ve kavramları anlar. Ardından, büyük belge koleksiyonları gibi bağlantılı veri kaynaklarından ilgili bilgileri ve önemli içgörüleri çıkarır.

Bunun neden önemli olduğunu anlamak için, derin aramayı geleneksel anahtar kelime tabanlı arama ile karşılaştırmak yararlı olacaktır. İşte aralarındaki farklar:

Özellik Geleneksel anahtar kelime arama AI destekli derin arama Arama yöntemi Tam anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini eşleştirir Arama amacını, bağlamı ve anlamı anlar Sonuçlar Anahtar kelimelerin geçtiği bağlantıların/dosyaların liste Alıntı yapılan kaynaklarla birlikte bir cevap oluşturur Bağlamı anlama Düşük. Aramalar ayrı ayrı ele alınır. Yüksek. Projeyi, kişiyi ve konuşma bağlamını anlar. Belirsizlikle başa çıkma Yetersiz. "Apple" bir meyve veya bir şirket olabilir. Güçlü. Kullanıcı rolünden ve son etkinliklerden anlam çıkarır. Sorgu karmaşıklığı Basit, gerçeklere dayalı aramalar için en uygun seçenek Karmaşık, çok parçalı sorularda mükemmeldir Öğrenme Aynı sorgu için aynı sonuçları döndürür Kullanım ve geri bildirimlerle gelişir

Anahtar kelime araması, tam olarak ne aradığınızı biliyorsanız işe yarar, ancak derin arama, ne aradığınızı bilmediğinizde işe yarar. Bu fark, çoğu iş sorusunun net veya izole olmadığı için ortaya çıkar. Bu sorular şöyledir:

"Bu proje hakkında ne karar verildi?"

"Zaman çizelgesini neden değiştirdik?"

"Bu görevin önünde ne engel var?"

"Bu sorunu daha önce çözen var mı?"

Bu soruların yanıtlanması için bağlam, geçmiş ve yorumlama, yani akıllı arama gerekir. Anlamsal anlayış, aynı kelimeleri kullanmasalar bile ilgili tartışmaları, kararları ve belgeleri birbirine bağlayan derin arama yapılmasını sağlar.

İşte bu onu "derin" kılan şeydir.

Bu fark, gerçek bir iş sorusu sorduğunuz anda netleşir. Yani, "Atlas lansmanının durumu nedir?" diye sorduğunuzda, derin arama büyük dil modellerini kullanarak bunu anlar:

"Atlas" bir proje adıdır, harita kitabı değildir.

"Durum" muhtemelen mevcut aşamayı, engelleri ve bir sonraki dönüm noktasını ifade eder.

Cevap, görevler, zaman çizelgeleri, son yorumlar ve hedef belgelerinde bulunur.

Geniş bir araç alalıklığında arama yapmanıza gerek kalmadan, derin arama gelişmiş yapay zeka kullanarak bu sinyalleri tek bir kullanışlı yanıtta bağlantı kurar.

Derin Arama Nasıl İşler?

Derin arama, görevlerin, belgelerin, konuşmaların ve kararların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlar. Pratikte bunun anlamı şudur:

Karmaşık soruları parçalara ayırın

Çoğu iş sorusu katmanlıdır. Birden fazla hedef, varsayım ve gizli takip soruları içerir.

"Beta testinden gelen geri bildirimleri ve V2 için öncelik verdiğimiz konuları özetleyin" gibi bir soru sorduğunuzda, derin arama bunu tek bir arama olarak değerlendirmez.

Soruyu temel bileşenlerine ayırır, ardından ilgili kaynakları bulur ve gelişmiş AI kullanarak en anlamlı bilgileri çıkarır:

"Beta" etiketli tüm ilgili geri bildirim belgelerini, anket sonuçlarını ve yorumları bulun.

Ortak temaları, duyguları ve önerilen iyileştirmeleri belirleyin.

V2 ürün yol haritası ve sprint planları ile çapraz referans yapın.

İkisini birleştirerek "duyduklarımız" ve "yapılacaklar"ın bir özetini oluşturun.

Bu, düzenli bir belge yönetimi ş Akışı olsa bile, manuel arama için harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Arama sorgularınızda spesifik olun. "Proje güncellemeleri" yerine "tasarım takımı bu hafta hangi engelleri bildirdi?" diye sorun. Daha fazla bağlam, daha iyi sonuçlar verir.

Takımları yavaşlatan şey iş değil, sonsuz arama sürecidir Çalışanlar günlerinin yaklaşık %30'unu araçlar arasında arama yaparak geçiriyor. ClickUp'ın Enterprise Arama özelliği, aramayı bağlamsal ve bağlantılı hale getirerek takımların işbirliği şeklini dönüştürür.

Farklı kaynaklardan cevapları bir araya getirin

İş bağlamı nadiren tek bir yerde bulunur. Tek bir karar, bir belge, bir görev yorumu, bir toplantı özeti ve sohbetteki bir takip mesajı arasında bölünmüş olabilir.

Geleneksel arama, her bir parçayı ayrı ayrı bulur ve bağlantı kurma işini size bırakır.

Derin arama bunu sizin için yapar. Bağlı tüm kaynaklardan (belgeler, görevler, sohbetler, e-postalar ve hatta bağlantılı Google Drive veya OneDrive dosyaları) ilgili bilgileri alır.

Ve bu kaynakları sadece listeye eklemekle kalmaz. Onları okur, en önemli noktaları belirler ve bunları tek bir tutarlı cevapta birleştirir. Bu cevap, net bir dille yazılır ve doğrulama için orijinal içeriğe atıfta bulunur. Bağlantılı ş Akışının nasıl çalıştığını buradan görebilirsiniz. 👇🏼

🔔 Hatırlatıcı: Derin arama, verilerinizin kalitesine göre sonuç verir. Güncel olmayan belgeler, yinelenen belgeler ve dağınık bir organizasyon, dağınık sonuçlar üretir. Düzenli içerik denetimleri ve doğru yapılandırılmış bilgi yönetimi yazılımı, aramayı kullanışlı hale getirir.

Derin Arama'yı Ne İçin Kullanabilirsiniz?

Enterprise AI Search gibi derin arama araçları, aradığınız cevap tek bir dosyada değil, takımınızın işlerinin dokusuna işlenmiş olduğunda en iyi şekilde çalışır.

Derin aramanın bazı kullanım örnekleri şunlardır 👇

1. Yeni çalışanların işe alımı

Yeni bir roldeki ilk haftalar genellikle bilgi seli gibi hissettirir. Yeni işe alınanlara uzun bir bağlantı liste verip, onların bağlantıları kurmasını ummak zorunda değilsiniz.

Basit araştırma soruları sorabilirler.

📌 Örnek: Müşteri başlangıç toplantısını yürütmek için en iyi uygulamalarımız nelerdir?

Derin arama, onaylanmış toplantı şablonunu birleştirir, son zamanlarda başarılı olan başlangıç örneklerini vurgular ve geçmiş tartışmalardan, neyin iyi sonuç verdiğine dair tavsiyeleri ön plana çıkarır.

🏅 Sonuç? Yeni takım üyeleri, eski klasörlerden veya ikinci el açıklamalardan değil, gerçek sonuçlardan öğrendikleri için daha hızlı adapte olurlar.

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi, belgelerden ziyade konuşmalarda yer aldığında, takımlar değiştiği için kuruluşlar genellikle 12 ila 18 ayda bir aynı kararları tekrarlar.

2. İncelemelere hazırlanma

Performans değerlendirmeleri bazen hafıza testlerine dönüşebilir. Yöneticiler, dağınık notlar, yarı hatırlanan başarılar ve eldeki belgelerle aylarca süren işleri yeniden yapılandırmaya çalışır.

Derin arama bunu değiştirir. Bir yönetici şu gibi sorular sorabilir:

Bu kişinin geçen çeyrekteki anahtar katkıları nelerdi?

Hangi projeleri yönettiler veya engellerini kaldırdılar?

Görevler ve tartışmalar boyunca ne tür geri bildirimler aldılar?

Sistem, görevlerden, yorumlardan, proje güncellemelerinden ve belgelerden gelen sinyalleri sentezleyerek etkilerin sağlam bir özetini sunar.

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli derin arama özelliği sayesinde performansı değerlendirin.

🏅 Sonuç: İncelemeler daha adil, daha kanıta dayalı ve güncelliğe bağlı bağımlılıktan çok daha az etkilenir hale gelir.

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi erişimine ilişkin bilimsel araştırmalar, insanların aynı sorguyu "doğru" şekilde nasıl soracaklarını bilmedikleri için birçok kez yeniden formüle ettiklerini göstermektedir. Niyeti yorumlayan sistemler bu gidip gelmeyi azaltır.

3. Proje denetimleri

Ürün lansmanından altı ay sonra kapsamlı bir rapor hazırladığınızı varsayalım. Sorun şu ki, kimse anahtar kararların neden alındığını hatırlamıyor.

Denetimler hafızaya dayandığında boşluklar ortaya çıkabilir. Derin arama, zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve konuşmalar üzerinden projenin karar sürecini yeniden oluşturarak bu boşlukları doldurur.

Denetçiler ve proje liderleri şu tür sorular sorabilir:

Kapsam nerede değişti ve bunu kim onayladı?

Hangi bağımlılıklar gecikmelere veya yeniden çalışmaya neden oldu?

Hangi riskler tespit edildi ancak hiçbir zaman azaltılmadı?

Derin arama, görev geçmişlerinden, durum değişikliklerinden, yorumlardan ve destekleyici belgelerden kanıtlar çıkararak projenin sadece özetini değil, gerçekte nasıl geliştiğini gösterir.

🏅 Sonuç: Proje denetimleri, geriye dönük açıklamalardan, takımların gelecekteki teslimatları iyileştirmek için kullanabilecekleri kanıtlarla desteklenen içgörülere dönüşür.

💟 Bonus: Diğer kurumsal arama yazılımlarını keşfetmek istiyorsanız, sizin için araştırma tamamlandı 👇

4. Geçmiş kararları ve bağlamı bulma

Takımlar genellikle ne karar verildiğini hatırlar, ancak neden karar verildiğini unutur. Aylar sonra sorular yeniden gündeme geldiğinde, bağlam toplantı notları, yorumlar ve yan konuşmalar arasında kaybolur.

Derin arama ile şunları sorabilirsiniz:

Neden bu yaklaşımı seçtik?

Hangi alternatifler tartışıldı?

Nihai kararı kim onayladı?

Böylelikle, karar sürecine ilişkin konsolide bir görünüm elde edersiniz.

ClickUp Brain ile her toplantı tutanağını, kararı ve tartışmayı aranabilir hale getirin.

🏅 Sonuç: Takımlar ve araştırma analistleri, güncel bilgilerle güvenle ilerler.

👀 Biliyor muydunuz? Forrester tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların çalışma haftalarının %30'unu sadece bilgi aramakla geçirdiklerini ortaya koydu. Derin arama, bu verimlilik kaybını doğrudan ele alır.

Derin Arama ve Derin Araştırma

Derin arama genellikle derin araştırma ile karıştırılır.

Elbette, her ikisi de yapay zekaya dayanıyor, ancak çok farklı sorunları çözüyorlar. Anahtar farklar şunlardır 👇

Aspect Derin Arama Derin Araştırma Hedef Bağlantılı uygulamalarınızdan ve belgelerinizden bilgi alın ve halihazırda bilinenler hakkında net bir resim elde edin. Bir konuyu derinlemesine keşfedin ve hem verilerinize hem de dış bağlama dayalı yeni fikirler, stratejiler veya planlar üretin. Birincil soru "X hakkında halihazırda hangi bilgilere sahibiz?" "X konusunda ne yapılacak?" veya "X'in etkileri nelerdir?" Kullanıcı zihniyeti Belirli bir cevap veya bilinen verilerinizin bir özetini istiyorsunuz Bir fikir formüle etmek, sonraki adımları planlamak veya yeni yaklaşımlar geliştirmek istiyorsunuz. Örnek "Raporlarımıza göre, geçen çeyrekte müşteri kaybının üç ana nedeni neydi?" "Pazar eğilimleri ve müşteri kaybı verilerimize göre, gelecek çeyrekte hangi yeni müşteri tutma stratejilerini denemeliyiz?" Çıktı Gerçek belgelere, notlara veya raporlara işaret eden ve bilginin tam olarak nereden geldiğini gösteren doğrudan bir cevap. İç verileri dış bağlamla birleştiren ve sonraki adımları öneren yazılı bir özet, fikir liste veya plan. Bilgi kapsamı Çalışma Alanı ve Salesforce gibi bağlantılı uygulamalarla sınırlıdır. Dahili verilerinizi, daha geniş AI bilgisini ve kamuya açık bilgileri kullanarak yeni olasılıklar önerir. Kullanım alanları Bir projeye hızla giriş yapmakBelgelenmiş süreçleri bulmakRaporlar için kanıtları derlemekGeçmişteki işlerle ilgili gerçeklere dayalı soruları yanıtlamak Kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapmakStratejik planın bölümlerini taslak olarak hazırlamakTest etmek için hipotezler oluşturmakYeni pazar fırsatları bulmak

Kısacası, derin arama size zaten bildiğiniz bilgileri sunar, böylece gerçekleri aramakla zaman kaybetmezsiniz. Derin araştırma, hem verilerinizi hem de çevrimiçi kaynakları kullanarak bir sonraki adımda yapılacakları belirlemenize yardımcı olur.

Ankete katılanların yarısından fazlası, her gün üç veya daha fazla uygulamaya bilgi girerek " uygulama yayılması " ve dağınık ş Akışlarıyla mücadele ediyor. Verimli ve yoğun hissedilse de, bağlamınız uygulamalar arasında kayboluyor, yazmaktan kaynaklanan enerji kaybından bahsetmeye bile gerek yok.

ClickUp'ta Derin Arama Nasıl Kullanılır?

Derin aramanın neler yapabileceğini gördükten sonra, bir sonraki soru şu: bunu ş akışınızda nasıl kullanabilirsiniz?

Bu özelliği istediğiniz zaman açıp kapatamazsınız. Takımın halihazırda kullandığı araçların bir parçası olduğunda en iyi şekilde çalışır. Projeler, belgeler, konuşmalar ve hedeflerin bir araya geldiği yerde.

Girin: ClickUp, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı.

AI aramayı işin her köşesine yayarak, Çalışma Alanından ayrılmadan cevapları bulmanıza ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olur. Tüm işlerinizi tek bir platformda birleştirerek gereksiz iş yükünü ortadan kaldırır.

Aşağıda, size nasıl yapabileceğinizi gösteriyoruz 👀

İşin her köşesini arayın

ClickUp'ın Enterprise Arama özelliği, takımınızın çalıştığı her şeyden cevaplar bulmak için tasarlanmıştır.

Aşağıdakilerde arama yapar:

ClickUp varlıkları ve nesneleri , görevler, Belgeler, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri, Sohbet, Alanlar, Klasörler, Listeler ve ek dosyalar dahil.

Üçüncü taraf entegrasyon nesneleri, örneğin günlük hayatta kullandığınız bağlı araçlardan gelen belgeler, web kaynakları, elektronik tablolar, slaytlar, PDF'ler ve klasörler

Dizinlenenler erişime bağlıdır. Bağlantıyı kuran kullanıcı, bağlı bir araçtaki verileri görebiliyorsa ve bu desteklenen bir nesne türü ise, arama yapılabilir hale gelir. Bu, sonuçların doğru, izinlere uygun ve alakalı olmasını sağlar.

İşte hayatınızı nasıl kolaylaştırdığı. 😎

Tüm çalışmalarınız zaten ClickUp'ta yer aldığından, Kurumsal Arama tüm çalışma alanınızda derinlemesine arama ve gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliği ile iş yükünün gizli zaman kaybını ortadan kaldırın.

Kullanım şekli aşağıda açıklanmıştır 👇

ClickUp araç çubuğunda ClickUp AI'yı açın.

Modelin Arama bölümünde Derin Arama'yı seçin.

Karmaşık, doğal dilde sorunuzu yazın ve Enter tuşuna basın.

ClickUp Enterprise AI Search ile tüm çalışma alanınızda bulması zor bilgileri bulun.

Ardından, aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz 👇

Kopyala: Metni kopyalayıp başka bir konuma manuel olarak yapıştırın. Oluşturulan metnin herhangi bir bölümünü manuel olarak da kopyalayabilirsiniz.

Görev Oluşturma: Yanıtlardan bir görev oluşturun.

Belge Oluştur: Yanıtlardan bir belge veya PDF belgesi oluşturun.

Tekrar deneyin: Bu seçim, biraz farklı bir yanıt üretir.

Beğen veya beğenme: ClickUp AI'yı geliştirmemize yardımcı olmak için yanıtı olumlu veya olumsuz oy verin.

Sorularınıza bağlam açısından zengin yanıtlar alın

ClickUp Brain, zekayı doğrudan ş akışlarınıza entegre ederek yapay zeka yayılımını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.

Bu bağlamsal yapay zeka, işinizi, araçlarınızı, kurumsal verilerinizi ve bağlamınızı anlar.

Böylece, BrainGPT'ye "Bu projeyi engelleyen nedir?" diye sorduğunuzda, gerçek görevler, ilgili veriler, bağımlılıklar ve sahiplerle bağlantılı engellerle karşılaşırsınız.

Karmaşık çok kaynaklı verileri analiz edin

Brain, birden fazla harici AI modeli ve veri kaynağını birleştirerek bir düzenleme katmanı görevi görür.

Farklı özelliklere erişmek için ChatGPT, Claude, Gemini ve farklı sürücüler arasında geçiş yapmanız gerekmez. Görev için doğru modeli seçerken, her yanıtı Çalışma Alanı verilerine dayandırır.

Çalışma Alanınızda birden fazla yapay zeka modeline erişin

Sesli arama yapın

Özellikle toplantı sırasında veya işi gözden geçirirken fikirler ortaya çıktığında, yazmak her zaman en hızlı arama yöntemi değildir.

ClickUp'ın Talk to Text özelliği, akışınızı kesintiye uğratmadan sesinizi kullanarak metin araması yapmanızı ve soru sormanızı sağlar.

ClickUp BrainGPT'deki Talk to Text özelliği ile fikirleri yakalayın, paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın.

Doğal bir şekilde konuşabilirsiniz; BrainGPT, girdiğinizi görevler, Belgeler, konuşmalar ve bağlantılı veriler arasında arama yapan bağlam farkında bir sorguya dönüştürür.

💡 Profesyonel İpucu: Takımlarınızı aramayı paylaşılan bir bellek gibi kullanmaya teşvik edin. Sistemin sürekli gelişmesi için onlara etiket eklemeyi, başlıkları güncellemeyi ve SSS'lere katkıda bulunmayı öğretin. Arama, onu besleyen kişiler kadar akıllıdır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Süper Ajanları, derinlemesine aramayı bir adım daha ileri götürür — cevap bulmaktan eyleme geçmeye kadar. Süper Ajanlar şunları yapabilir: Çalışma alanınızı sürekli izleyin

Örüntüleri, riskleri veya eksik bilgileri tespit edin

Bulduklarına göre çok adımlı eylemleri tetikleyici olarak kullanın Örnek: Bir Süper Ajan, durmuş projeleri, eksik onayları veya çözülmemiş engelleri izleyebilir, ardından bunları otomatik olarak ortaya çıkarabilir veya önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirebilir. Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇

Takımlar için Derin Arama En İyi Uygulamaları

Kurumsal AI Arama'dan en yüksek değeri almak için şu en iyi uygulamaları izleyin ⭐

1. Doğru sorulara odaklanın

Derin arama, çok sayıda veri içeren büyük Çalışma Alanlarında ve karmaşık, çok adımlı aramalarda en etkili sonuçları verir. Tek bir dosyaya ihtiyacınız varsa veya basit, konumla ilgili bir sorunuz varsa, standart AI komutunu veya konum filtresini kullanmak daha hızlı olacaktır.

Derin arama, kararlar, güncellemeler ve sonuçlar işin gerçekte yapıldığı yerde belgelendiğinde en iyi şekilde çalışır. Kayıt sisteminiz ne kadar net olursa, cevaplarınız da o kadar doğru olur.

2. Doğal sorular sorun

Aramanızı, işi bilen bir ekip arkadaşınıza soracağınız şekilde çerçevelendirin.

❌ "3. çeyrek bütçesi" yazmak

✅ "Pazarlama takımı için üçüncü çeyrek bütçe yeniden tahsisinin ardındaki üç neden neydi?" sorusunu deneyin.

Ne kadar fazla bağlam sağlarsanız, o kadar iyi cevap alırsınız.

3. Takip işlemlerini gerçekleştirin

Derin arama takip soruları önerdiğinde, bunları kullanın. Bu sorular, aramayı baştan başlatmadan aramayı daraltmanıza yardımcı olur, böylece daha derinlemesine araştırma yapabilir ve tam bir resim elde edebilirsiniz.

4. Doğrulayın ve harekete geçin

Derin arama sonuçlarının ilgili ve doğru olduğundan emin olmak için kaynakları kontrol edin. Ardından, bir görev oluşturarak, bir belge başlatarak veya bir not alarak içgörülerden yararlanmaya başlayın.

5. Hariç tutulanları belirtin

İhtiyacınız olmayan bilgiler varsa, Deep Search'e bunları yok saymasını söyleyin.

📌 Örnek: "Pazarlama görevlerini hariç tut" veya "2023'ten 2025'e kadar olan kaynak verileri" arama sonuçlarınızın alakalı olmasını sağlar.

6. Çıktı biçimi hakkında bahsetme

Bir liste, özet veya öncelik sırası gerekiyorsa, bunu isteyin. Bu, "Projeden en yüksek beş riski, ciddiyetine göre sıralayarak listeleyin" gibi bir şey olabilir. Bu, zaman kazandırır ve arama sonuçlarına göre harekete geçmeyi kolaylaştırır.

7. Uzun içerikleri özetleyin

Sonuçlar uzun belgeler veya konu dizileri içeriyorsa, ClickUp BrainGPT'den bunları özetlemesini isteyin. Bu, zaman kazandırır, önemli ayrıntıların kaçırılmamasını sağlar ve her şeyi kendiniz okumak yerine işinize odaklanmanıza yardımcı olur.

🔔 Dostça Hatırlatıcı: Her zaman çalışma alanınızın tamamında kapsamlı ve derinlemesine bir arama yapmanız gerekmez. ClickUp, sorunuz belirli bir işle ilgili olduğunda, görev, belge, yorum veya alan içinde doğrudan AI'yı kullanmanıza olanak tanır. Bu konum tabanlı AI, soruyu görüntülediğiniz öğeye otomatik olarak odaklar, böylece cevaplar odaklanmış ve daha hızlı olur. Çalışma alanınızın herhangi bir yerinden AI'ya soru sorun Bunu şu durumlarda kullanın: Bir görevin geçmişi veya engelleyicileri hakkında bilgi almak istiyorsunuz.

Bir belgenin içindesiniz ve açıklama veya özet gerekiyor

Tüm Çalışma Alanı değil, tek bir projeyle ilgili içgörüler istiyorsunuz. Derin arama, çalışma alanları arası keşiflere yardımcı olur. Konum tabanlı yapay zeka, bağlam zaten net olduğunda ve sadece cevaplara ihtiyacınız olduğunda daha etkilidir.

Derin Arama Sınırlamaları

Dikkat etmeniz gereken bazı derin arama sınırlamaları şunlardır:

1. Uygun erişim izinleri

ClickUp Kurumsal AI Search, yalnızca izni olan bilgileri gösterir. Gizli klasörler, alanlar veya bağlı uygulamalar, erişim izni vermediğiniz sürece görünmez. Bu, verilerinizin güvenliğini sağlar, ancak kısıtlı alanlarda bulunan bazı cevapların görünmeyebileceği anlamına gelir.

2. Veri kalitesi

Derin arama yalnızca düzenli dosyalar ve klasörlerle çalışabilir. Bu, bağlantısız araçlarda, yerel dosyalarda veya konuşmalarda bulunan sessiz verileri okuyamayacağı anlamına gelir. Başlıksız görevler, belirsiz belgeler veya sohbetlerde gizli kararlar da derin aramanın bağlantıları kurmasını zorlaştırır.

3. İnsan yargısı gereklidir

Derin arama, bilgi tabanında arama yapar, kaynakları gösterir ve bağlantılar önerir, ancak karar vermez. Sonuçları yorumlamak ve bunlara göre hareket etmek hala sizin ve takımınızın sorumluluğundadır.

4. Sorgu kapsamı ve performansı

Karmaşık sorgular, derin arama derinlemesine tarama yaptığı için daha uzun sürebilir. Marka kimliğinizle ilgili her şeyi özetlemek, bir takımın bu haftaki önceliklerini gözden geçirmekten daha uzun sürecektir. Hızlı aramalar için standart arama veya AI sohbeti daha hızlı seçenek olabilir.

5. Kaynak doğrulama

AI bazen makul ancak yanlış bilgiler üretebilir. ClickUp Deep Search, cevapları Çalışma Alanınızda temellendirerek ve kaynak bağlantılarını göstererek bu riski azaltır. Ancak, bilgilerin doğruluğundan emin olmak için bu kaynakları her zaman doğrulayın.

📚 Ayrıca okuyun: Teknoloji yığınınızda ihtiyacınız olan en iyi AI arama motorları

Derin Arama'nın Geleceği

Derin arama, takımların bilgiyi elde etme şeklini şimdiden değiştiriyor, ancak bu sadece başlangıç. İşte bu teknolojinin geleceği:

1. Daha öngörülü ve bağlam farkında olun

Derin arama, rolünüzü, görevlerinizi, takviminizi ve proje aşamanızı anlayacaktır. İlgili belgeleri bulacak, geçmiş kararları size hatırlatıcı olarak hatırlatacak ve potansiyel çatışmaları sorun haline gelmeden önce işaretleyecektir.

2. Cevap bulma ve raporlama işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin

Tek bir komutla, geçmişteki benzer işlere dayalı olarak otomatik olarak bir proje özeti oluşturabilir veya görev güncellemeleri, sohbet duyguları ve belge değişikliklerinden elde edilen haftalık durum raporunu alabilirsiniz.

3. Sadece cevaplar değil, tetikleyici eylemler de tetikleyin

Derin arama, yalnızca en alakalı sonuçları göstermekle kalmayıp, eylemler önermeye de başlayabilir. Örneğin, geciken bir müşteri onayı işaretleyebilir, hatırlatıcı göndermeyi teklif edebilir, zaman çizelgesini ayarlayabilir ve tek bir tıklama ile takımı bilgilendirebilir.

4. Rol için bilgileri kişiselleştirin

Genel arama çubuğu yerine, derin arama sizin ve takımınızın alışkanlıklarını öğrenerek yalnızca sizin için önemli olan bilgileri sağlar. Örneğin, bir pazarlamacıysanız, yeni kampanya performans verilerine dikkatinizi çekebilir.

5. Platformlar ve takımlar arasında işleri birbirine bağlayın

Derin arama, birden fazla platformda ve yetkili Çalışma Alanlarında çalışarak, nerede olursa olsun doğru bilgileri bulmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Deep Search ile İşlerinizde Gizli Cevapları Bulun

İş yerinde bilgi bulmak sizi yavaşlatmak zorunda değildir.

Verimlilik kaybı ve geciken kararlar, silolarda hapsolmuş ve bağlamı dağınık bilgilerin yan ürünleridir.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği bağlamı, karmaşık görevleri ve bilginin gerçek işlerde nasıl akışını anlar. Takımları klasörleri, sohbetleri ve gösterge panellerini aramaya zorlamak yerine, görevlere, belgelere, konuşmalara ve bağlantılı araçlara dayalı cevapları ortaya çıkarır.

İşlerinizi aramayı bırakıp, bilmek istediğiniz şeyleri sormaya başlamak istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun. İşlerinizde zaten gizli olan cevapları bulun.