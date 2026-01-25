Google Meet'teki Dahili Ürün Demolarını ClickUp SyncUp ile Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Dahili ürün demoları, takımların tahminlerde bulunmasına neden olmamalıdır.

Ancak satış, ürün ve destek departmanlarında aynı sorular sürekli olarak tekrar gündeme geliyor. Özellikler yeniden açıklanıyor, sınır durumlar yeniden ele alınıyor ve takımlar aynı demoyu birden fazla kez izlemek zorunda kalıyor.

Sorun, demo değil. Sorun, bilginin silolarda kalmasıdır.

Bu kılavuzda, ClickUp SyncUp'ın iç demolar için Google Meet'in yerini nasıl alabileceğini ve görüşme bittikten sonra da ürün içeriğine uzun süre erişilebilir kalmasını nasıl sağlayabileceğini göstereceğiz.

Geleneksel Dahili Ürün Demoları Neden Zaman Kaybına Neden Olur?

Dahili ürün demoları ortak vizyonu güçlendirir. Ürün ve geliştirme takımlarından paydaşlara ve satış takımına kadar herkesin ürünün özelliklerini anlamasını sağlar.

Dolayısıyla, çalışanlarınız düzenli ürün demo toplantıları düzenledikten sonra bile ürün hakkında yetersiz bilgiye sahipse, bunun altında yatan sorunlar şunlar olabilir. 👇

Zamanlama çakışmaları

Takımlar farklı zaman dilimlerine yayılmışsa, herkesin programına ve iş saatlerine uygun bir toplantı planlamak zor olabilir. Takımınızdan birisi, demo'ya katılmak için iş çıkışı ekstra saatler çalışmak zorunda kalabilir.

Demo, kaydedip takımın kendi hızında izleyebileceği bir şeyse, neden onları tek bir görüşmeye zorlayasınız?

Asenkron demolar zaman kazandırır ve işyerinde verimliliği korur.

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir 9-5 çalışanı, her 2 dakikada bir toplantılar, e-postalar veya pingler tarafından kesintiye uğrar. Ana iş saatleri dışındaki faaliyetleri de hesaba katarsak, toplamda günde 275 kesinti oluyor. Eşzamanlı iletişim bekleyen şirketler, çalışanlarının derinlemesine ve odaklanmış bir şekilde iş yapacak zamanı olmadığı için her yıl milyarlarca dolar kaybediyor.

Odaklanma kaybı

Ürünü derinlemesine anlamak, takımın başarısı için çok önemlidir. Ancak, çalışanınız arka arkaya dört toplantıyı tamamladıktan sonra bir demo görüşmesine katılıyorsa, yeni ürün özelliğinizi tam olarak anlamak için yeterli kapasiteye sahip olmayacaktır.

Sonuç?

Müşteriler sorgu sorduğunda satış ekibi cevap veremeyecek

Paydaşlar, özellik iyileştirmeleri için girdi veya geri bildirimde bulunmayacaklar.

Her departman arasında ürün anlayışında uyumsuzluk var.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanlar yılda 392 saatini toplantılarda geçiriyor. Bu, yılda 16 tam günün üzerinde bir süreye denk geliyor. Bu kadar önemli bir zaman yatırımı, toplantıların hem gerekli hem de verimli olmasını sağlamanın önemini vurguluyor.

Tutarlı olmayan geri bildirim döngüleri

Google Meet oturumlarından gelen geri bildirimler nadiren tek bir yerde toplanır.

Bir kişi Slack'te düşüncelerini paylaşır. İki gün sonra başka biri Google Dokümanlara yorumlar ekler. Bir proje yöneticisi kısmi notlar yazar.

Bir satış destek lideri sözlü bir öneriyi hatırlar, ancak kaynağını bulamaz. Takım harekete geçmeye çalıştığında, geri bildirimler parçalı ve eksik durumdadır.

Google Meet iş sisteminize bağlı olmadığı için, aşağıdakiler için tek bir doğru kaynak yoktur:

Paylaşılan geri bildirimler

Kim'in paylaşımıydı.

Karar verilenler ile sadece tartışılanlar

Hangi girdiler gerçekten eylem gerektiriyor?

Bununla ilgili sorun şudur: Takımlar ya görüşmedeki yüksek sesli görüşlere aşırı önem verirler ya da notlara hiç girmeyen daha sessiz ama kritik geri bildirimlere yeterince önem vermezler.

Görünürlük kaybı

Bir satış temsilcisi demo sırasında bir endişesini dile getirir ve ürün sorumlusu 48 saat içinde bir çözümle geri döneceğine söz verir.

Potansiyel müşterinin bu süre içinde sorguyu gerçekten çözdüğünden nasıl emin olabilirsiniz?

İzole edilmiş demo toplantılarının sorunu, görüşmelerin görüşme bittikten sonra ortadan kaybolmasıdır. Bu görüşmeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek ve insanları sorumlu tutmak mümkün değildir.

Takımınız günlük işlerine devam eder ve aynı çözülmemiş sorun nedeniyle işleri kesintiye uğrayana kadar sorguları hatırlamaz.

Toplantı notlarını düzenlemekte zorlanıyorsanız, bu video tam size göre 👇

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin ortalama 8 veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine neden olabilir. Bunu kısaltabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, takımların iletişim şeklini dönüştürüyor! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosyalar, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın — tek bir yerde. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security'nin global takımları, iş için her şeyi içeren uygulamamızla toplantı ve güncellemelerde haftada 8 saatten fazla zaman tasarrufu sağladı!

ClickUp SyncUp nedir ve iç ürün demolarını nasıl merkezileştirir?

ClickUp SyncUp ile takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

ClickUp SyncUp, ClickUp Çalışma Alanınızda bire bir veya grup sesli ve video görüşmeler başlatmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir toplantı ve işbirliği aracıdır.

Bu, ClickUp Chat 'in bir parçasıdır ve DM'lerden, Kanallardan veya görünümlerden başlatılabilir. Canlı ürün demoları vermek, tartışmaları görevlerle bağlantı kurmak ve hızlı bir genel bakış için AI tarafından oluşturulan özetleri almak için kullanın.

SyncUp, ücretsiz plan dahil tüm ClickUp planlarında mevcuttur.

SyncUp'ı kullanarak ürün demolarınızı merkezileştirip eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz 👇

ClickUp Clips kullanarak görsel ürün demoları oluşturun.

ClickUp Clips'i kullanarak ürününüzün sesli/görüntülü tanıtımlarını kaydedin.

Ekranı paylaşın ve bir özelliğin nasıl çalıştığını adım adım açıklayın. Bunu Loom'a benzer bir kurulum olarak düşünün. Kaydedilen tüm Kliplere Klipler Merkezi'nden erişilebilir ve ayrıca kaydı belirli ürün Kanallarında veya konuşmalarda paylaşarak herkesin incelemesine sunabilirsiniz.

Klipler hız kontrolü ve oynatma özellikleriyle birlikte gelir. Bu sayede, karmaşık ürün tanıtımını kendi hızınızda geri sarabilir ve anlayabilirsiniz. Belirli bir konuşmaya yönlendirmek için zaman damgası içeren bir yorum bırakın.

Soru bırakmak istediğiniz videoya tıklayın, ardından soruyu yanıtlayabilecek bir kişiye atayın.

🚀 ClickUp Avantajı: Google Takvim Entegrasyonu ile Google Takvim hesabınızı bağlayarak Takviminizdeki etkinlikleri görüntüleyin. Video konferans içeren herhangi bir etkinliğe tıklayarak doğrudan ClickUp'tan katılın. Bu entegrasyonu etkili bir şekilde kullanmanın yolu şöyledir: ClickUp'tan takvim etkinliklerine erişin ve katılın: Canlı tartışmalar gerektiğinde sekme arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, doğrudan ClickUp'tan Google Takvim etkinliklerini görünümde görüntüleyin, oluşturun veya katılın.

ClickUp AI ile takvim etkinlikleri oluşturun ve güncelleyin: Entegrasyon kurulduktan sonra, AI'yı kullanarak görev bağlamına veya asenkron demo sonuçlarına göre Google Takvim etkinliklerini planlayın veya değiştirin.

Her şeyi tek bir takvim görünümünde görün: Google Takvim etkinlikleri ClickUp içinde görünür, böylece asenkron demolar, takipler ve ara sıra yapılan canlı oturumlar tek bir yerde görünür kalır.

Sorgular için canlı oturumlar

Tüm ürünle ilgili endişeleri tek seferde ele almak için bir SyncUp başlatın. Soru-cevap toplantısının verimliliğini ve etkileşimini artırmak için, takım üyelerinizden endişelerini önceden sohbet kanalında paylaşımlarını isteyin.

Toplantı gündemini tüm katılımcılara gönderdiğinizden emin olun; bu, herkesin bağlamı anlamasına yardımcı olur.

Toplantıya katılamayan kişiler bile endişelerini dile getirebilirler.

Toplantı bittikten sonra kapsamlı bir AI özeti oluşturabilirsiniz.

Bu özeti bir ClickUp belgeye ekleyin ve herkesle paylaşın, böylece SyncUp'ı tekrar izlemeden eylem öğelerini görebilirler.

ClickUp Brain ile toplantı eylem ögelerinin hızlı bir özetini alın.

Çok dilli bir takımınız varsa, takımınız Çalışma Alanı veya ClickUp Brain uygulamasında ClickUp AI'yı kullanarak toplantı notlarını yerel dile çevirebilir.

ClickUp AI'yı kullanarak toplantı notlarınızı birden fazla dile çevirin.

ClickUp Chat ile takım iletişiminizi merkezileştirin

ClickUp Chat, tüm takım iletişiminizi konu başlıkları, kanallar ve DM'ler aracılığıyla birleştirir.

Not: SyncUp, ClickUp Sohbet'in bir parçasıdır ve yalnızca Sohbet'i etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.

ClickUp sohbetindeki konu başlıkları ve kanallar aracılığıyla takımla iletişim kurun.

Departmanlar arası projeler için, ClickUp Chat'te merkezi bir hub olarak özel bir kanal oluşturun. Projeyle ilişkili bir Liste veya Klasör zaten varsa, o Liste veya Klasörün Chat kanalını kullanın! Bu kanalda projeyle ilgili tüm tartışmaları, görevleri, dosyaları ve SyncUp çağrılarını paylaşın.

Her şey merkezi bir yerde toplandığı için, bağlam değiştirme ihtiyacı azalır.

Aranabilir video günlüğü

Kaydedilen ürün demosu, aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürülebilir mi?

Kesinlikle. ClickUp Clips 'teki bu kayıtları yapılandırılmış bir kurs gibi düzenleyen bir ClickUp belge oluşturun.

Belirli demolara sırayla bağlantılar ekleyin: önce özelliklere genel bakış, ardından gelişmiş fonksiyonlar ve son olarak da özel durumlar. Herkes, hangi videoyu izleyeceğini tahmin etmek yerine, adım adım yolu takip edebilir.

Eğitim alanlar videoları izlerken, sorularını zaman damgası ile birlikte yorum olarak bırakabilirler. Ayrıca, diğer kişilerin daha önce yaptığı yorumlara da bakabilir ve yanıtların görünümünü görebilirler.

Karışıklık yaratan nokta yaygınsa, muhtemelen birisi bunu zaten açıklığa kavuşturmuştur. Yanıt almak için cevap beklemek veya birisinin işini kesintiye uğratmak zorunda kalmazlar.

Entegre bağlam

ClickUp SyncUp'taki demolar tek başına mevcut değildir. Kayıt bağlantılarını ClickUp Görevleri, Belgeler, kanallar ve doğrudan mesajlarda paylaşabilirsiniz. Kayıtlar, Clips Hub'da toplantı katılımcıları tarafından da görüntülenebilir.

Ayrıca, SyncUp'ın başlatıldığı kanaldan veya DM'den görevleri doğrudan SyncUp'lara bağlayabilirsiniz. SyncUp mesajının üzerine gelin, üç nokta simgesini tıklayın ve İlişki ekle'yi seçin.

📌 Örnek: Takımınıza yeni bir ödeme entegrasyonunu anlatıyorsunuz. Ana geliştirme görevini SyncUp'a bağlayın, böylece diğerleri ilgili dosyalara, yorumlara ve bağlama kolayca erişebilir.

Her tartışma, soru ve takip, işin gerçekte yapıldığı görevle bağlantılı kalır. Takımlar, daha sonra bağlamı yeniden oluşturmak için klasörler, konuşmalar veya araçlar arasında arama yaparak zaman kaybetmez. Demo, geri bildirim ve uygulama tek bir yerde bulunur.

Özetleyin ve işi sürdürün

⭐ Bonus: ClickUp Enterprise Search ile doğal dil komutlarını kullanarak saniyeler içinde bilgileri geri alabilirsiniz. Örneğin, bir haftadır OOO durumundaysanız, AI asistanından geçen haftaki eylem öğelerini ve önemli tartışmaları size aktarmasını isteyebilirsiniz. ClickUp Brain'den sizi sohbet kanalınızda bilgilendirmesini isteyin.

Kaydedilen tüm SyncUp'lar için, anahtar eylem ögelerini ve görevleri özetleyen, yapay zeka destekli bir görüşme özeti oluşturabilirsiniz.

Görevlerinizden, belgelerinizden ve sohbetlerinizden bağlamı dikkate alan toplantı özetleri alın.

Google Meet demoları ClickUp SyncUp ile nasıl değiştirilir?

Ürün demolarınız için ClickUp SyncUp'ı nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Adım 1. Mevcut demo takviminizi denetleyin

Google Takvim etkinliklerinizi gözden geçirin ve mevcut ürün demolarınızı 2 kategoriye ayırın:

Senkronizasyondan yararlanabilecek demolar:

Beyin fırtınası veya stratejik karar verme gerektiren demolar

Paydaşların ödünleşimleri veya öncelikleri tartışması gereken oturumlar

Vizyonun uyumu detaylardan daha önemli olduğu başlangıç toplantıları

Örnekler: OKR toplantıları, stratejik planlama oturumları ve beyin fırtınası tartışmaları

Asenkron olabilen demolar:

İnsanların çoğunlukla dinlediği ve daha sonra soru sorduğu özellik tanıtımları yapın.

Anında geri bildirim gerektirmeyen ilerleme güncellemeleri

Saat dilimi çakışmaları veya planlama sorunları nedeniyle katılımın düşük olduğu demolar

Örnekler: Çoğu kişinin dinlediği özellik tanıtımları ve şirket içi ilerleme güncellemeleri

Ardından, gerçek zamanlı etkileşim gerektirmeyen toplantı sıklığını azaltın.

Ayrıca, net iletişim hedefleri belirleyin. Takımlar, asenkron bir ortamda yanıt vermek için SyncUp, Clips veya sohbetleri ne zaman kullanacaklarını net bir şekilde anlamalıdır.

👀 Biliyor muydunuz? NASA, Apollo görevleri sırasında ses döngüleri kullandı. Bunlar, farklı takımların birbiriyle çakışan konuşmaları dinlediği sürekli, gerçek zamanlı çok kanallı seslerdi. Bu, disiplinler arası eşzamanlı koordinasyonun en eski formlarından biriydi.

Adım 2. SyncUp'ı başlatın ve kaydedin

SyncUp'ı doğrudan şuradan başlatın:

Bir Kanal

Bir DM

Sohbet Kanalı ile ilişkili bir konumdaki görünümler

Aramayı başlatmak için araç çubuğundaki veya başlıktaki SyncUp (telefon) simgesine tıklayın.

💡 Profesyonel İpucu: Takımdaki herkesin izlemesi gereken demolar için ClickUp Sohbetinizde bir #Ürün Kanalı oluşturun. Tüm şirket çapındaki ürün demo toplantılarını buradan düzenleyin. Ürünle ilgili tüm bilgilere tek bir yerden erişilebilir.

Görsel tanıtımlar ve etkileşimli oturumlar aracılığıyla ürünleri açıkladıktan sonra, o ürünün belgelerine de ihtiyacınız olacaktır.

Birleşik bir AI çalışma alanı olan ClickUp BrainGPT ile demo kayıt özetlerinizi işleyebilir ve adımlar, önemli noktalar ve eylem öğeleriyle birlikte yazılı kılavuzlara dönüştürebilirsiniz. İşte yapabilecekleri:

Bağlı uygulamalardan bağlantı erişin : Google Drive, Slack ve diğer araçlardan veri çekerek platformlar arasında geçiş yapmadan kapsamlı ürün belgeleri oluşturun.

AI modelleri arasında geçiş yapın : Belgeleme ihtiyaçlarınıza bağlı olarak teknik yazılar için Claude'u, yaratıcı açıklamalar için ChatGPT'yi veya yapılandırılmış biçimlendirme için Gemini'yi seçin.

Yazmak yerine dikte edin : Talk-to-Text özelliğini kullanarak soru sormak veya mesajlara yanıt vermek için harcadığınız zamandan tasarruf edin, asenkron geri bildirimleri daha hızlı ve daha doğal hale getirin.

Kurumsal Arama kullanarak geçmiş demoları ortaya çıkarın: Tüm kayıtlarınız ve belgelerinizde benzer özellik tanıtımlarını, önceki soru-cevap oturumlarını veya sık sorulan soruları bulun. Tüm kayıtlarınız ve belgelerinizde benzer özellik tanıtımlarını, önceki soru-cevap oturumlarını veya sık sorulan soruları bulun.

👀 Biliyor muydunuz? AT&T'nin Picturephone II ürünü, ticari olarak piyasaya sürülen ilk video konferans sistemiydi. İnsanlar, o zamanlar üç dakikalık bir arama yapmak için ABD'deki Picturephone istasyonlarından birini (New York, Washington, D.C. ve Chicago) ziyaret etmek ve en az 16 dolar ödemek zorundaydı. Hizmet başarılı olamadı, ancak (şimdi) kolayca erişilebilir sanal iletişim teknolojisinin başlangıcını işaret etti.

3. Adım. Asenkron geri bildirimleri yerleştirin ve toplayın

Kaydedilen SyncUp'lar ve Klipler, Klipler Merkezi'nde kalıcı olarak saklanır. Geri bildirim döngüsünü verimli bir şekilde kapatmak için, takımlara yeni demo videolarını izlemelerini ve belirlenen süre içinde geri bildirimlerini sunmalarını isteyin.

Yanıtlar için net bir zaman aralığı olduğunda, endişeler daha hızlı çözülür ve ürün anlayışı departmanlar arasında daha derinlemesine yerleşir.

📌 Örnek: Takımınıza yeni bir ödeme entegrasyonunu anlatıyorsunuz. Ana geliştirme görevini SyncUp'a bağlayın, böylece diğerleri ilgili dosyalara, yorumlara ve bağlama kolayca erişebilir.

🚀 ClickUp Avantajı: Süper Ajanlar, ClickUp içinde yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır ve ClickUp Çalışma Alanınızda sürekli olarak çalışırlar. Görevleri, Belgeleri, Sohbetleri ve bağlantılı araçları anlarlar ve manuel komutlar veya takipler olmadan çok adımlı ş Akışlarını yürütebilirler. ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın Süper Ajanlar aşağıdaki gibi ş akışlarında mükemmeldir: Yaratıcı özetler: Görevin veya Sohbetin bağlamını kullanarak yaratıcı özetler hazırlayın; bu özetlere, alımları standartlaştırmak ve onayları hızlandırmak için uygulanabilir iyileştirmeler de dahil edin.

Özellik özetleri: Özellik taleplerini yapılandırılmış özetlere dönüştürerek, Agile takımlarının kapsamı uyumlu hale getirmesini, zamanı verimli bir şekilde tahmin etmesini ve yeniden çalışmayı azaltmasını sağlar.

Takip e-postaları: AI Notetaker AI Notetaker toplantı sonuçlarını müşteriye hazır takip e-postalarına dönüştürün, kararları, sorumluları ve son teslim tarihlerini kaydederek sonraki adımları netleştirin.

Sorunların üst düzeye taşınması: Her görev için merkezi bir sorun taşıma özeti belgesi tutarak, takımlara daha hızlı ve daha net sorun çözümü sağlama

Google Meet yerine ClickUp SyncUp kullanmanın avantajları

Google Meet, zengin özelliklere sahip bir sesli-video iletişim aracıdır; ancak yine de işinizle birlikte hareket etmeyen bağımsız bir araçtır.

Bir demo toplantısı yayınladıktan sonra, kayıtlarınız Drive'da kalır ve geri bildirimler e-postalara veya Slack konu dizilerine dağılır. Toplantı tartışmalarını gerçek görevlere dönüştürecek bir sistem yoktur.

SyncUp, Çalışma Alanınızda çalışarak siloları ortadan kaldırır. Google Meet yerine SyncUp kullanmanın avantajları şunlardır 👇

Kalıcı bilgi tabanı: Tüm tartışmalar, geri bildirimler ve ilgili belgeler, ilgili SyncUp demosu veya Klip ile bağlantılı olarak tek bir yerde saklanır. Kaydı aylar sonra izleyen herkes, farklı uygulamaları aramak zorunda kalmadan tüm içeriği tek bir yerden takip edebilir.

Toplantı yorgunluğunun azalması: Takımlar, yoğun çalışma bloklarını kesintiye uğratmadan kendi zamanlarında demoları önizleyebilir. ClickUp Chat'in etkileşimli iletişim modeli, farklı zaman dilimlerinde daha iyi Takımlar, yoğun çalışma bloklarını kesintiye uğratmadan kendi zamanlarında demoları önizleyebilir. ClickUp Chat'in etkileşimli iletişim modeli, farklı zaman dilimlerinde daha iyi toplantı yönetimi sağlar.

Daha sıkı entegrasyonlar: SyncUp sadece ClickUp ile değil, aynı zamanda bağlı tüm araçlarla da entegre olur. Belgeler, geri bildirimler ve görev bağlamı gibi her şeye erişilebilir, böylece SyncUp sadece ClickUp ile değil, aynı zamanda bağlı tüm araçlarla da entegre olur. Belgeler, geri bildirimler ve görev bağlamı gibi her şeye erişilebilir, böylece araçların dağınıklığından kurtulursunuz.

Maliyet tasarrufu: SyncUp, tüm ücretsiz planlarda denenebilir.

Daha iyi geri bildirim kalitesi: Takımlar, bir demoyu incelerken endişelerini dile getirmek için ses/video klipleri kaydedebilir ve zaman damgası içeren yorumlar bırakabilir. Tüm geri bildirimler, kaybolmadan kapalı bir döngü içinde izlenir ve ele alınır.

AI destekli arama ve cevaplar: Brain'e "API oran sınırlarının tartışıldığı demoyu bul" veya "CRM aracımız sosyal medya gönderilerini otomasyonla gerçekleştirebilir mi?" diye sormanız yeterlidir. Kayıt isimleri ve özetleri, yorumlar ve sohbet konularından anında cevaplar alın.

Takımlar Bugün ClickUp SyncUp'ı Nasıl Kullanıyor?

Ürün demoları herkese uyan tek bir çözüm değildir. Farklı takımlar, farklı amaçlar için farklı derinliklerde farklı bilgilere ihtiyaç duyar. SyncUp'ları ürün demoları özelleştirmek için kullanmanın bazı örnekleri şunlardır:

1. Ürün takımları, yeni özellikleri paydaşlara tanıtır.

✅ Bunu deneyin: Özellik tanıtımlarını, takımlar kendi hızlarında önizleyebilecekleri 2-5 dakikalık kısa videolara bölün.

İlgili tüm demoları aynı görev veya belgeye yerleştirin. Bağlamı korumak için bunları aynı kanaldan başlatmak en iyi uygulamadır.

Asenkron iletişim yoluyla toplanan sorulara dayanarak, takımın endişelerini tek tek ele aldığınız canlı bir soru-cevap oturumu düzenleyin.

2. Satış destek takımları, temsilcileri lansmanlara hazırlar

✅ Bunu deneyin: Temsilcilerden bölgesel etkinleştirme görüşmeleri planlamak yerine sorularını yorum olarak yazmalarını isteyin.

Değişikliklerin neler olduğunu, özelliğin kimler için olduğunu ve müşteri konuşmalarında nasıl pozisyonlandırılacağını açıklayan bir SyncUp kaydı yapın. SyncUp kayıt bağlantısını en alakalı göreve veya belgeye yerleştirin.

İtirazları ele alma notlarını ve demo zaman damgalarını doğrudan aynı göreve veya belgeye ek dosya olarak ekleyin.

✅ Bunu deneyin: Başka bir uyum görüşmesi planlamak yerine, izleme işlemlerini görevler olarak takip edin.

Yeni bir özelliğin iç akışları, raporlamayı veya devirleri nasıl etkilediğini gösteren bir SyncUp kaydı yapın.

Operasyon liderlerinden, aşağı akış riskleri veya bağımlılıklar hakkında yorum yapmalarını isteyin.

4. Yoğun lansman dönemlerinde iş fonksiyonları arası takımlar uyum sağlar

✅ Bunu deneyin: Takımların uyumlu kalarak eşzamansız olarak bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayın.

SyncUps'ı kullanarak günlük senkronizasyon görüşmeleri yerine lansman haftası boyunca hızlı güncellemeleri kaydedin.

Tüm güncellemeleri, lansmanla bağlantılı tek bir kanalda tutun.

5. Maket ve prototipleri sunan tasarım takımları

✅ Bunu deneyin: ClickUp Brain'i kullanarak tüm geri bildirimleri özetleyin ve bir sonraki yinelemeye başlamadan önce önceliklerine göre gruplandırın.

Tasarımı anlatarak bir klip kaydedin ve anahtar kararlar ve ödünler hakkında yorumlar yapın.

Figma dosyasını ve tasarım görevini SyncUp konu başlığında paylaşın.

Google Meet'ten Async Demos'a Geçiş Sırasında Sık Yapılan Hatalar

Bununla birlikte, hedef hiçbir zaman eşzamanlı toplantıları ortadan kaldırmak değil, eşzamansız demoların takımlara daha iyi hizmet verebileceği fırsatları bulmaktı.

Google Meet toplantılarından asenkron toplantılara geçiş yapıyorsanız, kaçınmanız gereken yaygın hatalar şunlardır:

Hata ❌ Çözüm ✅ Asenkron demoları kaydedilmiş toplantılar gibi ele alın Demo'ları, her biri net bir mesaj içeren kısa, amaca yönelik kliplere bölün. Geri bildirim ayarlarını belirlememek Net bir yanıt süresi ayarlayın ve açık uçlu yorumlar yerine belirli geri bildirimler isteyin. Hala gerçek zamanlı tartışma gerektiren toplantıları değiştirme OKR'leri, stratejiyi ve başlangıç oturumlarını canlı tutun; bilgilendirici demoları eşzamansız olarak taşıyın. Asenkron demoları isteğe bağlı görünüm olarak değerlendirme Demo'ları görevlere, kararlara veya teslim edileceklere bağlayın, böylece izlemenin net bir amacı olsun. Çapraz fonksiyonel bağlamı unutmak Her demoyu, nelerin değiştiği, bunun kimleri etkilediği ve neden önemli olduğu ile başlatın. Asenkronun kolaylaştırma olmadığı varsayımı ClickUp'ta özetleri ve takipleri kullanarak döngüyü tamamlayın.

👀Biliyor muydunuz? Çalışanların yaklaşık %47'si, sunum yapanların toplantıyı stratejik olarak yönetmeye hazırlıklı olmamalarından rahatsızlık duyuyor. Çalışanların %55'inden fazlası ise e-posta ile halledilebilecek toplantılardan rahatsızlık duyuyor.

ClickUp SyncUp ile Dahili Demoları Merkezi Bir Yerde Toplayın

İşbirliğine dayalı bir asenkron kültür oluşturmak, takım üyelerinin dikkatli bir şekilde iletişim kurmasını gerektirir.

Bir fikir veya demo, insanları derinlemesine işten alıkoymadan yeterince aktarılabiliyorsa, bu yolu seçin.

Canlı oturumları isteğe bağlı hale getirin ve yeterli kaynaklar sunun. Kayıtları daha sonra izleyen kişiler, önemli bağlamları veya tartışmaları kaçırdıklarını hissetmezler.

Girin: ClickUp SyncUps — hibrit bir iletişim aracı. Takımların iş şekline uyum sağlar.

Bağlamsal yapay zeka ile tartışmalar eylem öğelerine ve görevlere dönüşür.

ClickUp'a kaydolun ve SyncUp ile iç demolarınızı tek bir yerde toplayın.

Sık Sorulan Sorular

ClickUp SyncUp, ClickUp Çalışma Alanınızda bire bir veya grup sesli ve video görüşmeler başlatmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir toplantı ve işbirliği aracıdır. ClickUp Chat'in bir parçasıdır ve DM'lerden, Kanallardan veya görünümlerden başlatılabilir.

SyncUp, ClickUp içinde oluşturulmuş, tüm çalışma alanı ekosisteminizle bağlantı kuran işbirliğine dayalı bir AI toplantı aracıdır. Birleştirilmiş AI çalışma alanı, araçları ve ş akışlarını birleştirerek iş dağınıklığını azaltır. Google Meet, yalnızca Google ekosisteminize bağlanan ve kayıtları Drive'da depolanan bağımsız bir video konferans aracıdır.

Evet. ClickUp Clips ile sesli veya video ürün demoları kaydedebilir veya canlı bir SyncUp düzenleyerek takım üyelerine ürünü tanıtabilirsiniz. SyncUp'lar ekran paylaşımı ve canlı yorumlarla kaydedilebilir. Kaydı gören kişiler, toplantının AI özetini oluşturabilir veya zaman damgası içeren yorumlar bırakabilir.

Takımlar, kaydedilen SyncUp'lara doğrudan zaman damgalı yorumlar bırakabilir veya SyncUp'ın barındırıldığı sohbet veya kanalda sorular sorabilir. Geri bildirimler, kolay referans ve takip için kayda bağlı kalır.

Evet. SyncUp, ücretsiz paket dahil tüm ClickUp planlarında denenebilir.