Pazarlama takımları için metinden görüntüye komutlar: AI görsel içerik ipuçları

İnsanlar resimler ve kısa videolar için duraklıyor. Hepimiz öyle yapıyoruz. Net bir görüntü, uzun bir başlıktan daha fazla şey anlatabilir. Bu fenomen, muhtemelen 50 ila 60 saniye arasında olan YouTube Shorts videolarının en çok görünüm sayısına ulaşmasının nedenidir.

İyi haber şu ki, bu gelişmeleri takip etmek için eksiksiz bir tasarım takımına ihtiyacınız yok. AI görüntü oluşturucu ile takımınız basit bir metin komutunu yüksek kaliteli görüntülere dönüştürebilir, bunları kısa videolara ekleyebilir ve kampanyaları birkaç saat içinde yayınlayabilir.

Bu makalede, pazarlama takımının iş akışları için pratik metin-görüntü komutlarına odaklanarak, tutarlı marka görsellerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak sağlayacağız.

Ayrıca, görsellerinizin markanızı yansıtması için komutları kullanarak sanat stilini, rengi, ışıklandırmayı ve havayı nasıl şekillendireceğinizi de öğreneceğiz.

Metin-görüntü komutları nedir?

Metinden görüntüye komutunu, bir AI görüntü oluşturucuya verdiğiniz belirli anahtar kelimeler içeren bir dizi talimat olarak düşünün.

Birkaç kelime, belki bir veya iki cümle yazarsınız ve araç, AI görüntü oluşturma teknolojisiyle çarpıcı görüntüler oluşturmak için elinden geleni yapar. Oluşturulan çıktı, "rahat bir kanepede uyuyan bir köpek" kadar basit veya "holografik işaretlerin havada süzüldüğü altın rengi bir gün batımının altında parıldayan fütüristik bir şehir silüeti" kadar canlı olabilir.

Ayrıca, farklı AI sanat oluşturucularını kullanarak, bunların benzersiz yaratıcı süreçlerine ve modellerine dayalı logolar oluşturabilirsiniz.

✍🏻 Not: Kelimelerinizi ne kadar net kullanırsanız, AI'nın anlayışınız zihninizdeki vizyona o kadar yaklaşır. Sanat stili, ruh hali, renk veya arka plan hakkında ek ayrıntıları da hesaba katarsanız, sonuçta ortaya çıkan görüntü daha kişisel ve rafine olur.

Bu süreci mümkün kılan birçok metin-görüntü dönüştürücü vardır. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney ve Stable Diffusion en iyi bilinen araçlardan bazılarıdır. Her birinin kendine özgü özellikleri ve güçlü yanları vardır.

İşte sahneleri canlandıran komut istemlerinin birkaç örneği:

“Gün batımında sahil yolunda ilerleyen eski model kırmızı bir kabriyole, kayalıklara çarpan dalgalar, gökyüzünde uçan martılar. ”

"Kıyısında küçük bir ahşap kulübe bulunan sakin bir dağ gölü, arka planda karla kaplı zirveler ve yumuşak sabah ışığı."

“Art deco tasarımından esinlenerek, parlak altın çizgiler ve koyu mavi renklerle oluşturulmuş, dönen renklerden oluşan soyut bir dijital sanat posteri.”

via ChatGPT

Bonn Enstitüsü, görsel uyaranların kelimelerden daha hızlı beyine ulaştığını ve farklı sistemlerin her birini uygun şekilde işlememize yardımcı olduğunu doğrulamaktadır. Korku ve diğer yoğun duygulara tepki vermemize yardımcı olan amigdala, belirli görüntülere tepki olarak harekete geçer ve hatta hızlı nabız veya terli avuç içleri gibi fiziksel tetikleyicileri tetikleyebilir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, sosyal platformlarda olumlu görseller daha fazla dikkat çekebilir ve tıklama veya paylaşım olasılığını artırabilir.

Aynı zamanda, bir iddianın yanına yerleştirilen bir fotoğraf, o iddianın daha inandırıcı olmasını sağlayabilir, hatta fotoğraf yeni bir bilgi eklemiyor olsa bile. Bu nedenle, fotoğraf seçimi çok önemlidir.

Görüntüler daha hızlı ulaşıyor ve daha uzun süre akılda kalıyorsa, pazarlama takımları bunları kolayca oluşturabilmelidir. Metinden görüntüye komut istemlerinin bu konuda nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Metin-görüntü komutlarıyla hızlı fikirleri marka görsellerine dönüştürün , böylece küçük takımlar sosyal medya grafikleri, reklamlar ve e-posta başlıkları için dakikalar içinde çeşitli seçenekler oluşturabilir.

Sanat stili, renk şemaları ve aydınlatma koşulları ile net bir komut yapısını yeniden kullanarak kampanyalarınızı tutarlı hale getirin, böylece oluşturulan görseller her kanalda aynı görünüm ve hisse sahip olur.

Pazarlamacılar, basit metin açıklamalarından AI görüntü oluşturucuda yüksek kaliteli görüntülere geçerek maliyetleri düşürürken, tasarımcılar gerçekten ihtiyaç duyulan daha karmaşık tasarım görevlerine odaklanabilirler.

🎥 Pazarlama için yapay zeka konusunda meraklıysanız ancak bunu günlük hayatta nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız, bu yeni başlayanlar için uygun kılavuz, kanıtlanmış kullanım örnekleri ve hemen kullanmaya başlayabileceğiniz pratik araçları size tanıtacaktır.

İçerik oluşturmada zaman kazanın

Reuters, IBM'in tasarım takımlarının Adobe'nin üretken araçlarını süreçlerine ekledikten sonra kampanya dönüş sürelerini yaklaşık iki haftadan iki güne indirdiğini bildirdi.

Bu, yoğun takımlar tarafından hemen hissedilen bir değişimdir. Net bir metinden görüntüye komutuyla, aynı sabah içinde kısa açıklamalardan yüksek kaliteli görüntülere geçebilirsiniz.

Basit bir metin açıklamasıyla başlayın, ardından konu, sanat stili, ışıklandırma, ruh hali ve renklerle görüntü komutunu şekillendirin. AI görüntü oluşturucunuz, yan yana inceleyebileceğiniz birkaç oluşturulmuş görüntü döndürerek, hikayeye uyanları saklamanıza olanak tanır.

📁 İşe yarayan komutları, tohumları veya ayarları kaydedin ve gelecek hafta yeniden kullanabileceğiniz bir kütüphaneye sahip olun.

Ayrıca, daha küçük takımlar uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmadan sosyal medya grafikleri ve e-posta başlıkları yayınlamasına yardımcı olur. Sonunda yine tasarımı elinizden geçireceksiniz, ancak artık her seferinde sıfırdan başlamayacaksınız. Bir ay boyunca, tasarruf ettiğiniz bu saatler daha iyi planlama, daha temiz testler ve daha istikrarlı çıktılar anlamına gelir.

Tüm kanallarda tutarlı marka görselleri oluşturun

Tutarlı marka kimliği = daha yüksek gelir. Bu, tutarlı görsellerin zamanla güven oluşturduğunu hatırlatan değerli bir hatırlatıcıdır.

Görüntü komutu yazarken, her seferinde aynı arka plan dilini kullanın, böylece oluşturulan görüntüler tek bir aileden geliyormuş gibi hissedilir. Bir ayrıntı saparsa, kaçınılması gerekenleri belirten kısa bir olumsuz cümle ekleyin.

Takım arkadaşlarınızdan önce bu blokları kullanmalarını isteyin, ardından her sahne için ayrıntıları ekleyin. Oluşturulan görüntüleri birlikte inceleyin ve yayınlamadan önce ton, palet ve kompozisyonu kontrol edin. Bölgesel sürümlere ihtiyacınız varsa, ayarları veya ürün rengini değiştirin ve aydınlatma koşullarını ve düzeni sabit tutun.

Her görüntü komutunda aynı sanat stilini, aydınlatma koşullarını, arka planı ve ruh hali kelimelerini yeniden kullanın, böylece kanallar arasında görsellerinizin uyumlu kalmasını sağlayın

Kaliteyi korumak için "parlak neon renklerden kaçının, kalabalık arka planlardan kaçının" gibi kısa bir olumsuzluk liste tutun, böylece her gün denetim yapmanıza gerek kalmaz.

👀 İlginç Bilgi: TikTok'un ölçeği iş tarafında da büyümeye devam ediyor. Tahminlere göre, platform 2024 yılında yaklaşık 23 milyar dolar gelir elde etti ve bu gelirin büyük bir kısmı reklamlardan geldi. Reklam gelirleri nereye giderse, yaratıcı normlar da oraya gider, bu nedenle dikey ekranlara uyarlanmış, yapay zeka odaklı görsellerin sayısında artış bekleyebilirsiniz.

Birden fazla tasarım varyasyonunu hızlıca deneyin

Google Marketing Live 2024'te Google, reklamverenlerin Performance Max içinde daha fazla görüntü varyasyonu oluşturup test etmelerine yardımcı olan yaratıcı varlık oluşturma özelliğini tanıttı. Bu, zaman çizelgeleri sıkışık olduğunda çoğu takımın tam da ihtiyaç duyduğu şeydir.

Herhangi bir AI görüntü oluşturucu ile bugün basit bir sürümünü yapabilirsiniz.

✅ Aynı fikir için, her biri farklı bir görüntü stili veya aydınlatmaya sahip üç metin-görüntü komutu yazın ve konu ile mesajı sabit tutun✅ Bir düzine seçenek oluşturun, bunları etiketleyin ve kanal başına iki veya üç tane seçin. Video kapakları ve Kısa Videolar için daha yakın kırpma ve güçlü odak noktaları deneyin✅ LinkedIn afişleri için metin için temiz alan bırakın✅ Yumuşak hacimsel ışık veya altın saat arka ışığı gibi dikkat çekmeyi artıran komut satırlarını izleyin ve bu satırları standart komut yapınızda öne çıkarın✅ Yerelleştirirken arka planı veya renk vurgularını değiştirin ve temel görünümü bozmayın.

Böylelikle, sıfırdan başlamak yerine her turdan bir şeyler öğrenirsiniz.

Hızlı projeler için dış tasarımcılara olan bağımlılığı azaltın

McKinsey, üretken yapay zekanın pazarlama verimliliğini toplam harcamaların yaklaşık %5 ila %15'i oranında artırabileceğini tahmin ediyor. Bu tahmin, birçok takımın komut istemine öncelik veren ş akışlarına geçtikten sonra hissettikleriyle örtüşüyor.

Bu, tasarımcıların zamanını korur.

Pazarlamacılar metin-görüntü komutlarıyla hızlı öğeleri halletsin, tasarımcılardan ise gerçekten özen gerektiren önemli parçaları iyileştirmelerini isteyin. Sosyal medya gönderileri, blog başlıkları, basit reklamlar ve web semineri kartları gibi şirket içinde oluşturacağınız varlıkları listeye ekleyerek başlayın.

Bir talep geldiğinde, AI görüntü oluşturucuyu açın, komut istemini yapıştırın ve bir saatten az bir sürede üç seçenek oluşturun. Son kontrol veya dikkat gerektiren düzenlemeler için bir tasarımcıdan yardım alın.

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama kampanyalarınızın toplam ROI'sini hesaplamada yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın ücretsiz aracı olan Pazarlama ROI Hesaplayıcı, tüm kampanyalarınızı, ROI'larınızı ve KPI'larınızı tek bir yerden izlemenizi sağlar. Yapılacak olan şey pazarlama harcamalarınızı ve bireysel kampanyalardan elde ettiğiniz geliri girmek, araç anında ROI yüzdesini ve net kârınızı hesaplar!

Etkili Metin-Görüntü Komutları Oluşturma

Metin-görüntü komutlarının kullanım örneklerini tartışmadan önce, birkaç anahtar noktayı açıklığa kavuşturalım. AI, kalıplar oluşturma ve anlama konusunda mükemmeldir, ancak komut belirsizse niyetinizi yanlış anlamaya da meyillidir.

İstediğiniz sonucu adlandırarak, AI görüntü oluşturucunuz için net bir harita gibi metinden görüntüye komutları nasıl oluşturabileceğinizi görelim.

1. Pazar araştırması

Hesap tabloları, sayıları gerçek iş sonuçlarıyla bağlantı kurmayı zorlaştırır. Veriler genellikle farklı segmentlere ve zaman dilimlerine dağılmış olduğundan, takımlar metriklerin gerçekte ne anlattığı konusunda emin olamazlar. Doğru grafik stili, marka renkleri ve notlar için alan içeren net bir görsel, bu içgörülerin ortaya çıkmasına yardımcı olarak tartışmaların odaklanmış ve anlamlı kalmasını sağlar.

Komut

"1. çeyrekten 4. çeyreğe kadar segmentlere göre pazar payını gösteren temiz infografik, minimalist sanat stili, marka mavileri ve grileri, sağda açıklamalı geniş düzen, düz beyaz arka plan, sakin hava, yüksek çözünürlük, dağınıklık ve yoğun gölgelerden kaçının"

via ChatGPT

2. Kavramsallaştırma

Takım fikirleri görselleştiremediğinde, ilk fikirler genellikle ivme kaybeder. Net bir metinden görüntüye komut, herkese konsept, hedef kitle ve uygun yaşam anı hakkında ortak bir resim sunar. Sanat stilini, arka planı, ruh halini ve marka renklerini tanımlayarak, takımın oluşturulan şey üzerinde uzlaşmasına yardımcı olan bir sahne yaratırsınız.

Komut

"Öğrencilerin çalışma oturumlarını planlamasına yardımcı olan bir mobil uygulamanın konsept çizimi, dijital sanat, yumuşak gradyan arka plan, marka moru ve turkuaz renk şemaları, samimi bir hava, net UI blokları ve büyük düğmeler, notlar için sol tarafta boş alan, küçük metinler ve yoğun ekranlardan kaçınılması"

via Google Gemini

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki pazarlama ekipleri, sosyal medya grafikleri, reklamlar, e-posta başlıkları ve blog resimleri için bölümler içeren bir "Komut İstem Kütüphanesi" belgesi oluşturabilir. En iyi metinden görüntüye komut istemlerinizi örnek çıktılarla birlikte saklayın ve kanala göre etiketleyin, böylece ücretsiz kullanıcılar ve yeni takım üyeleri tahminde bulunmadan tutarlı, yüksek kaliteli görüntüler sunabilir.

3. Ürün gereksinimleri belgesi (PRD) oluşturma

Herkes kullanıcı ve sonuç hakkında aynı görüşe sahip olduğunda, ürün gereksinimleri belgesini uyumlu hale getirmek daha kolaydır. Küçük, iyi yerleştirilmiş görseller, okuyucuların uzun sayfaları taramasına ve temel yolculuğu, ekrandaki anahtar nesneleri ve başarı durumunu hatırlamasına yardımcı olur. Potansiyel riskleri ve kaçınılması gerekenleri de göstererek ve tutarlı bir görüntü stili ve paleti koruyarak, PRD daha net ve daha uygulanabilir hale gelir.

Komut

"Uygulama içinden market alışverişi siparişi için üç karelik kullanıcı yolculuğu storyboard'u, minimal vektör sanat stili, birinci panel göz atma, ikinci panel sepet, üçüncü panel teslimat onayı, marka yeşili ve kömür rengi renk şemaları, temiz beyaz arka plan, sakin hava, küçük metinler ve gradyanlardan kaçının"

via Google Gemini

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliğini kullanarak anlık komut fikirlerinizi dikte edin. Fikir henüz tazeyken konuyu, ruh halini, renk şemalarını ve arka planı sesli olarak belirtin, ardından hafifçe düzenleyin. Akışı bozmadan komut metinini yakalamanın nazik bir yoludur. ClickUp Talk To Text ile ellerinizi kullanmadan toplantı notlarını kaydedin

4. Hata testi ve yazılım testi

Test notları dağınık olduğunda hataları gözden kaçırmak kolaydır. Bir kontrol listesi görüntüsü, takımın farklı cihazlar, platformlar ve kritik durumlar arasında odaklanmasına yardımcı olur. Bilinen risk alanlarını ve başarılı/başarısız etiketleri için alan ekleyerek testler daha net ve güvenilir hale gelir.

Komut

"Cihaz simgeleri, minimal düz sanat stili, adımlar ve başarılı/başarısız için net sütunlar, başlıklar için marka renk şemaları, beyaz arka plan, sakin bir hava, yüksek çözünürlük, küçük onay kutuları ve yoğun metin bloklarından kaçınan mobil ödeme akışı için QA kontrol listesi posteri"

via ChatGPT

5. Özel müşteri görüşmeleri

Takım, verilerin arkasındaki gerçek kişiyle bağlantı kurduğunda kararlar daha güçlü olur. Basit bir sayfalık belge, bir isim, kısa bir alıntı, yapılacak ana iş ve en önemli sorunlarla kişiliği somut hale getirir. Ürünün kullanıldığı bağlamı ve marka paletinde sıcak bir vurgu eklemek, odağı insani ve ilişkilendirilebilir tutar.

Komut

"Fotoğraf yer tutucusu, isim, kısa alıntı, en önemli üç sorun, en önemli üç hedef, minimal kart düzeni, sıcak vurgulu marka mavisi, yumuşak arka plan, samimi hava içeren, sert kurumsal stok görsellerinden kaçınan, bir sayfalık özel müşteri profili"

via ChatGPT

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den ham notları komut istemleri haline getirmesini isteyin. ClickUp Brain'e örnek komut istemi: "Geçen haftaki görüşmelerden elde edilen müşteri sorunlarını özetleyin ve sakin bir başlangıç başlığı için üç görüntü komut istemi fikri taslağı hazırlayın." Bu, AI'nın bağlamınızı ş Akışınıza yakın bir şekilde anlamasını sağlar.

ClickUp Brain'i pazarlama görevlerinizi kolaylaştırmak için birçok şekilde kullanabilirsiniz. İşte bir kullanım örneği:

ClickUp Brain'e sorarak belgeleri özetleyin ve ihtiyacınız olan dosyaları daha hızlı bulun

6. Fiyatlandırma modelinin son halini alma

Ticaretin getirileri ve götürüler açık olduğunda fiyatlandırma görüşmeleri daha kolay olur. Net bir tablo, seviye adlarını, temel özellikleri ve her seviyenin fiyatını haklı gösteren tek bir öne çıkan özelliği gösterir. İlgili durumlarda kullanım sınırları veya koltuk sayısı eklemek ve iyi baskı yapılan bir arka plan kullanmak, karşılaştırmayı basit ve kullanışlı hale getirir.

Komut

"Üç kademeli fiyat karşılaştırma tablosu, minimal tasarım, orta kademede ince vurgulu marka paleti, net özellik işaretleri, dipnot alanı, web ve baskı için yüksek çözünürlük, göze çarpan gradyanlar ve dekoratif simgelerden kaçının"

via ChatGPT

7. Basın bülteni oluşturma

Duyurular, kanıt önceden görünür olduğunda daha iyi karşılanır. Net bir ana görsel, ürün adını anahtar avantajıyla ilişkilendirirken doğru stil, ruh hali ve renk şemasını ayarlar. Başlık metni için alan bırakmak ve okunaklı bir arka plan seçmek, görselin hem haber yayınlarında hem de sosyal kanallarda etkili olmasını sağlar.

Komut

"Temiz masa üstünde ürünün basın bülteni ana görseli, fotogerçekçi görüntüler, yumuşak stüdyo aydınlatması, markanın mavi ve beyaz renkleri, sakin bir atmosfer, başlık için sağ tarafta boş alan, yüksek kaliteli görüntüler, metin alanının üzerinde yansımalardan kaçının"

via Gemini

8. Müşteri kazanımı

İlk adımlar net ve basit olduğunda, yeni kullanıcıların sisteme alışması daha kolay olur. Kısa bir görsel seti, yeni kullanıcıların atması gereken üç adımı ve görecekleri ekranları veya nesneleri gösterir. Yararlı ve samimi bir üslup kullanın ve sanat stilini ve arka planı markayla tutarlı tutun, böylece kılavuz sakin ve takip etmesi kolay bir his verir.

Komut

"Kayıt, ilk proje, ilk başarı, modern vektör sanat stili, marka paleti, yumuşak gradyan arka plan, samimi hava, sayılandırılmış işaretler, küçük metinler ve karmaşık desenlerden kaçınmak"

via Gemini

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü, sadece bağlamı anlamak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj atıyor. Cevapların önceden yazılmış ve bulunması kolay olduğunu hayal edin. ClickUp Brain ile çalışma alanınızın içinden soru sorabilir ve ihtiyacınız olan bilgileri ClickUp işinizden ve bağlantılı uygulamalardan alabilirsiniz, böylece bağlam geçişi arka planda kalır.

9. KPI'ları ve performans göstergelerini izleme

Paydaşlar, sayı seli değil, basit bir sinyal ister. Odaklanmış bir görüntü, belirli bir zaman aralığı içinde doğru KPI'ları vurgular ve trendi göstermek için en etkili grafik türlerini kullanır. Marka renkleri, dengeli beyaz alanlar ve slaytlara veya belgelere uyan dışa aktarım boyutu ile güncelleme, takip etmesi ve paylaşımı kolaylaştırır.

Komut

"Üç net grafik ve bir büyük başlık metriği içeren yönetici KPI gösterge paneli kahraman grafiği, minimal grafik stili, marka mavileri ve grileri, geniş beyaz alan, düz arka plan, ciddi ve sakin bir hava, 3D efektlerden ve dağınıklıktan kaçının"

via Gemini

10. Müşteri yorumlarını analiz etme

Uzun geri bildirim konuları, kalıpları net bir şekilde göremezseniz gürültüye dönüşebilir. Tema haritası, en önemli temaları kısa örnek cümleler ve duygu dağılımları ile gruplandırarak sorunlu noktaları ve olumlu anları görünür hale getirir. Kaynak, zaman aralığı ve örneklem boyutunu eklemek, görünümü gerçekçi tutar ve tonun tarafsız ve saygılı kalmasını sağlar.

Komut

"En önemli temalar için gruplandırılmış yapışkan notlar, kısa örnek alıntılar, hafif duygu tonları, Beyaz Tahta görünümü, marka vurgu renkleri, temiz arka plan, yansıtıcı ruh hali içeren içgörü panosunu inceleyin, emoji ve yoğun gradyanlardan kaçının."

via ChatGPT

11. SQL sorguları yazma

Teknik işlerde bile, küçük bir diyagram veri yapılarının daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir. Tabloları, anahtar alanları ve beklenen birleştirme türlerini göstermek, sorgular yazılmadan önce netlik sağlar. Filtreler, zaman aralığı ve sonucun nerede kullanılacağı bilgilerini eklemek, diyagramın pratik ve odaklanmış olmasını sağlar.

Komut

"Anahtarlar ve birleşimler içeren üç tablo gösteren veri akış şeması, minimal şema stili, marka mavileri, net oklar ve etiketler, beyaz arka plan, talimat niteliğinde, kod blokları ve yoğun notasyonlardan kaçının"

via ChatGPT

12. Sunum dosyası oluşturma

Her fikrin arkasında güçlü bir görsel olduğunda sunumları takip etmek daha kolaydır. Dinleyicilerle ve sunumun hedefi ile bağlantılı net bir görsel, her slayttaki mesajın daha akılda kalıcı olmasını sağlar. Doğru sanat stili, arka plan ve kısa metinler için uygun alan ile hikaye odaklanmış ve tutarlı kalır.

Komut

"Pazar fırsatı için soyut yukarı doğru şekiller içeren slayt kahraman görüntüsü, modern vektör görüntü stili, sıcak vurgulu marka paleti, başlık için dengeli negatif alan, kendinden emin sakin ruh hali, stok fotoğrafları ve ucuz ikonlardan kaçının."

via Gemini

👀 İlginç Bilgi: Barbie'nin dünyası gerçekten pembe renkle doluydu. Filmin setinde o kadar çok canlı fuşya rengi kullanıldı ki, üretim sırasında tedarikçinin stokları tükendi. İşte renk paletine bağlılık budur.

13. Özelliklerin sınırlamalarını belirleme

Net sınırlar, özellik kararlarını kolaylaştırır. Bir sınır haritası, özelliğin adını, ana kullanım alanını ve şu anda yapabileceklerini ve yapamayacaklarını belirleyen kısıtlamaları gösterir. Kapsam dışı senaryoları, riskleri ve teknik sınırları tarafsız, marka stiline uygun bir şekilde belirtmek, takımların kapsam konusunda güvenle uyum sağlamasına yardımcı olur.

Komut

"Merkezde temel kullanımı gösteren ve kapsam dışı halkaları açıkça gri renkle gösterilen özellik sınır haritası, basit diyagram stili, açık gri istisnalar içeren marka mavileri, okunabilir etiketler, düz arka plan, talimat niteliğinde, uyarı simgelerinden kaçının"

via Gemini

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Docs'u kullanarak, sanat stilinizin terimlerini, görüntü stilinizi, onaylanmış renk şemalarını, aydınlatma koşullarını ve kısa bir negatif listeyi içeren paylaşılan "Marka Görsel Belirteçleri" belgesini sabitleyin. Şablonların içine bağlantısını ekleyin, böylece her görüntü komutu, AI tarafından üretilen tutarlı görüntüler için aynı dili yeniden kullanır.

14. İletişim ve işbirliğini basitleştirin

Durum başka bir toplantıya gerek kalmadan görünür olduğunda takımlar daha hızlı ilerleme kaydeder. Paylaşılan bir pano görüntüsü, proje adını, mevcut aşamasını ve her bir sahibinin bir sonraki aşamada üzerinde çalışacağı görevleri gösterir. Marka renk şemalarının yanı sıra riskler veya engellerin eklenmesi, güncellemeyi hem şeffaf hem de kolayca incelenebilir hale getirir.

Komut

"Üç sütunlu takım durum panosu: şimdi, sonra, açık sahibi etiketleri, minimal kart stili, öncelikler için marka renkleri, yumuşak arka plan, işbirliğine yönelik hava, sohbet balonları ve dekoratif dağınıklıktan kaçının"

via ChatGPT

15. Veri analizi ve istatistik

Karmaşık şekiller, verilere derinlemesine hakim olmayan kişilerin dikkatini genellikle kaybettirir. Doğru metriği, karşılaştırma gruplarını ve zaman aralığını gösteren basit bir görsel, tüm takımın içgörülere erişmesini sağlar. Seçilen grafik türü, güven veya varyans için bir ipucu ve doğru dışa aktarım boyutu eklenerek, şekil her ayar için kullanışlı kalır.

Komut

"Kohort bazında dönüşüm oranının öncesi ve sonrası karşılaştırma grafiği, basit çizgi stili, hafif gölgeli güven aralıkları, marka mavileri ve nötr renkler, düz arka plan, ciddi hava, 3D ve ızgara gürültüsünden kaçının"

via Gemini

16. QA test senaryoları geliştirme

Metin açıklamaları genellikle bir özelliğin gerçekte nasıl çalıştığına dair ayrıntıları atlar. Küçük bir storyboard, özelliği, kullanıcı rolünü, başarı kriterlerini ve hem mutlu yolu hem de uç durumları göstererek akışı takip etmeyi kolaylaştırır. Cihaz veya tarayıcı bağlamını eklemek ve nötr bir palet kullanmak, storyboard'un basit ve net kalmasını sağlar.

Komut

"Giriş senaryolarının dört panelli storyboard'u: mutlu yol, zaman aşımı, yanlış şifre ve kilitlenme; minimal çizgi sanat stili; net başlık alanı; vurgular için marka vurgu rengi; beyaz arka plan; sakin talimat havası; ve alarm renklerinden kaçının"

via Gemini

17. Argümanlarınızı sorgulayın

Fikirler, alternatiflerle karşılaştırıldığında daha iyi sonuç verir. Dengeli bir karşılaştırma görüntüsü, iddiayı, karşı örneği ve her iki taraf için önemli olan kanıtları ortaya koyar. Tonu tarafsız ve saygılı tutmak, takımın odak noktasını kaybetmeden ödünleşmeleri tartışmasına yardımcı olur.

Komut

"Sol tarafta iddia, sağ tarafta karşı örnek gösteren yan yana karşılaştırma görüntüsü, dengeli düzen, minimal tasarım, marka mavileri ve grileri, net başlık alanları, nötr arka plan, düşünceli ruh hali, alaycı görsellerden kaçının"

via ChatGPT

18. Rekabet analizi tek sayfalık özet

Rekabetçi incelemeler, kısa ve doğrudan olduğunda en iyi görünümü verir. Tek sayfalık bir belge, bağlamın net olması için anahtar rakipleri, karşılaştırılan özellikleri ve anlık görüntü tarihini vurgular. Marka paletini kullanmak, karşılaştırmayı tutarlı ve paylaşımı kolay hale getirir.

Komut

"Beş satıcı ve sekiz özellik içeren rekabet matrisi, minimal tablo stili, vurgu sütunu için marka renkleri, beyaz arka plan, sakin hava, logo karmaşasından kaçınma ve yoğun dipnotlar"

via Gemini

19. Sosyal medya kampanyası moodboard'u

Ton baştan itibaren görünürlük olduğunda, yaratıcı takımlar daha hızlı uyum sağlar. Moodboard, işin yönünü belirleyecek temayı, hedef platformu ve renk şemalarını gösterir. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri net bir şekilde belirtmek, tüm oluşturucular arasında stilin tutarlı olmasını sağlar.

Komut

“Altı karodan oluşan kampanya moodboard'u; dokular, renk örnekleri ve örnek görseller; modern minimalist sanat stili; marka paleti; yumuşak kağıt arka plan; davetkar bir atmosfer; stok su izlerinden kaçının”

via Gemini

20. Açılış sayfası kahraman seçenekleri

İlk ekran, insanların ürünü nasıl anladığını şekillendirir. Üç farklı varyasyonu test etmek, hedef kitle ile en iyi bağlantıyı kuran ve vaatleri yerine getiren görünümü bulmaya yardımcı olur. Ürün fotoğrafı veya soyut görsel, net bir arka plan ve metin için alan eklemek, her seçeneği karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Komut

"Temiz yüzeyde ürünün yer aldığı açılış sayfası kahramanı, fotogerçekçi görüntüler, yumuşak kenar ışığı, marka mavileri, solda başlık için boş alan, yüksek çözünürlük, metin yakınında yoğun yansımalardan kaçının"

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

ClickUp'ın Talk to Text özelliği ile yazmayı atlayın ve sesinizi anında düzgün belgelere, görevlere ve mesajlara dönüştürün

En büyük zorluğunuz görüntü oluşturmak değil kampanyalar arasında metinden görüntüye komut istemlerini tutarlı tutmaksa, ClickUp BrainGPT pazarlama takımınıza komut istemi yazımı için pratik bir "ana üs" sağlar.

Rastgele belgelerde ve sohbetlerde komut satırlarını kaybetmek yerine, en iyi komut yapınızı Docs'ta saklayabilir, kampanya ile ilgili görevlere bağlayabilir ve onay bağlamını bozmadan yeniden kullanabilirsiniz. ClickUp BrainGPT, ChatGPT ve Gemini gibi birden fazla AI modelini de destekler (böylece daha sıkı bir metin mi yoksa daha ayrıntılı bir görüntü yönlendirmesi mi ihtiyacınız olduğuna göre geçiş yapabilirsiniz) ve uygulamalarınız arasında çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece takımınız tüm gün kopyala-yapıştır yapmaz.

ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği aynı ş akışına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Komutu yüksek sesle söyleyebilir (konu, sanat stili, aydınlatma koşulları, renk şemaları, arka plan ve negatifler) ve bunu bir belgeye, göreve veya AI görüntü oluşturucunuza ekleyebileceğiniz temiz bir metne dönüştürebilirsiniz. Bu, beyin fırtınası, incelemeler veya sosyal medya grafikleri oluştururken hızlı fikirleri yakalamanızı kolaylaştırır.

ClickUp içinde yerleşik görüntü oluşturma

Dokümantasyonunuz görsellere büyük ölçüde dayanıyorsa, ClickUp Brain ve BrainGPT bu işi de sessizce sizin yerinize halleder. Bir diyagrama, hızlı bir makete veya eski bir ekran görüntüsünün yerine geçecek bir şeye ihtiyacınız olduğunda, bunu doğrudan görev veya belge içinde oluşturabilirsiniz.

İhtiyacınız olanı açıklamanız yeterlidir. Yeni bir izin modeli için akış şeması, basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü taslağı veya adım adım kılavuz için temiz bir illüstrasyon... ClickUp Brain bunları anında oluşturur. Mevcut grafiklerinizi yükleyebilir ve daha net, güncellenmiş varyasyonlar talep edebilirsiniz. Böylece, manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan belgelerinizin mevcut ürünle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu, özellikle sprintin sonlarında özellikler değiştiğinde veya kılavuzları, SSS'leri ve iç belgeleri görsel olarak tutarlı tutmaya çalıştığınızda, görsel belgelerin güncellenmesini metin düzenlemeleri kadar hızlı hale getirir.

Görsel örnek: basit ve kapsamlı komutlar

Aşağıda, ClickUp'ın yerleşik araçları kullanılarak oluşturulan iki görüntü göreceksiniz. İlki basit bir komut kullanırken, ikincisi daha kapsamlı ve ayrıntılı bir komut kullanıyor. Her iki yaklaşım da yüksek kaliteli sonuçlar üretir, ancak ayrıntı düzeyi ve yaratıcı yönlendirme ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir:

Görüntü oluşturma için ClickUp BrainGPT

Ya da sadece sevimli bir kampanya için hoş bir görsel hazırlamak veya herhangi bir vesileyle küçük bir mutluluk paylaşımı yapmak istiyorsanız, ClickUp Brain tam size göre 🐶✨

Yaklaşımınız ne olursa olsun, ClickUp'ın görüntü oluşturma özelliği, görsel belgelerin güncellenmesini metin düzenlemeleri kadar hızlı hale getirir. Bu özellikle, sprintin sonlarında özellikler değiştiğinde veya kılavuzları, SSS'leri ve iç belgeleri görsel olarak tutarlı tutmanız gerektiğinde önemlidir.

ClickUp Brain kullanarak görüntü oluşturma

ClickUp BrainGPT'nin en iyi özellikleri

Talk to Text ile komut fikirlerinizi anında metin olarak dikte edin, böylece ayrıntıları tazeyken yakalayın

Oluşturulan görüntülerin tutarlı kalması için kaba metin açıklamalarını tekrarlanabilir bir komut yapısına yeniden yazın

Enterprise Search ile geçmiş komutları ve marka referanslarını daha hızlı bulun, böylece zaten işe yarayanları yeniden kullanabilirsiniz

Birden fazla AI modeli arasında geçiş yapın, böylece modeli işe uygun hale getirebilirsiniz, örneğin yaratıcı fikir üretme ile pazarlama cilalaması gibi.

Onaylanmış komut bloklarını izlenebilir Görevlere dönüştürün, böylece incelemeler, revizyonlar ve son onaylar tek bir yerde kalır

ClickUp BrainGPT sınırlamaları

Plan ve yönetici ayarlarına bağlı olarak, tam kapasite için ücretli AI katmanları ve eklentiler gerekir

Komut istem kitaplığınızı güncellemek gibi hafif bir yönetim alışkanlığı gerektirir, aksi takdirde takımlar tek seferlik komut istem stillerine kayacaktır.

ClickUp fiyatlandırması

2. Canva AI (Magic Media)

Canva AI aracılığıyla

Canva AI, pazarlama işinin "yap, yeniden boyutlandır, gönder" gerçekliği için tasarlanmıştır. Magic Media ile, takımınızın reklamlar, sunumlar, açılış sayfası grafikleri ve sosyal medya gönderileri oluşturduğu yerde doğrudan metin komutlarından AI görüntüleri oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle birden fazla biçime hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğunuzda, görüntü oluşturma ve üretim tasarımı arasındaki boşluğu kısaltır.

Marka tutarlılığını önemsiyor ancak her talebin bir tasarım bileti haline gelmesini istemiyorsanız da bu kılavuz size yardımcı olabilir. Canva'nın ş Akışı şablonlar ve hızlı düzenlemeler üzerine odaklanmıştır, böylece takımlar tipografi ve marka öğelerini kontrol altında tutarken farklı varyasyonlar üretebilirler.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Pazarlama materyalleri için kullanılan aynı düzenleyicide metin komutlarından görüntüler oluşturun

Farklı kanallar, boyutlar ve yaratıcı yönelimler için hızlı varyasyonlar oluşturun

Şablonları ve marka kontrollerini uygulayarak görsellerin sosyal medya gönderilerinde ve kampanya varlıklarında tutarlı kalmasını sağlayın

AI görüntülerini üretim için hazır düzenler, dışa aktarımlar ve işbirliği yorumlarıyla birleştirin

Paydaşların erken aşamada seçebileceği seçenekler oluşturarak "taslak-onay" döngülerini hızlandırın

Canva AI sınırlamaları

Son derece teknik komut parametrelerine ihtiyaç duyduğunuzda, uzman sanat üreticilerine kıyasla sınırlı kontrol sunar

Ekibinizin kurulumuna bağlı olarak, daha kapsamlı AI kullanımı ve daha yüksek sınırlar için ücretli planlar gerekir

Yayınlamadan önce marka doğruluğu, ürün detayları ve uygunluk açısından insan gözden geçirmesi gerekir

Canva AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Canva Pro: Aylık 15 $/kullanıcı

Canva İş: Aylık 20 $/kullanıcı

Canva for Kurumsal: Özel fiyatlandırma

3. Adobe Firefly

Adobe Firefly aracılığıyla

Adobe Firefly, profesyonel yaratıcı akışlara uyan AI tarafından oluşturulan görüntülere ve ticari işler için daha net koruma önlemlerine ihtiyacınız olduğunda mükemmel bir seçimdir. Adobe, Firefly'ı ticari kullanım için tasarlanmış olarak pozisyonlandırır ve daha geniş Adobe ekosistemiyle iyi bir şekilde entegre olur. Bu, takımınızın nihai tasarım üretimi için halihazırda Creative Cloud'da çalışıyorsa önemlidir.

Pazarlama takımları için Firefly, genellikle varlıkları hızlı bir şekilde oluşturmak, sanat stil yönelimlerini keşfetmek ve Adobe araçlarında son rötuşları yapmadan önce yaratıcı konseptleri tekrarlamak için kullanılır. Ayrıca kredi tabanlı bir sistem kullanır, böylece takım genelinde kullanımı öngörülebilir bir şekilde yönetebilirsiniz.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Stil ve kompozisyon için marka dostu kontrollerle metin komutlarından görüntüler oluşturun

Adobe'nin daha güvenli içerik kaynakları konusundaki pozisyonuyla ticari ş akışlarını destekleyin

Son düzenlemeler ve üretim varlıkları için Adobe'nin daha geniş yaratıcı araç zincirine entegre edin

Üretim kredilerini kullanarak görüntü üretimini takım ölçeğinde yönetin

Mümkün olduğunda, Adobe'nin içerik kimlik doğrulama yaklaşımıyla kaynak bilgisi sinyalleri ekleyin

Adobe Firefly sınırlamaları

Özellikle yüksek kalite ayarlarında çok sayıda varyasyon çalıştırdığınızda krediler hızla tükenir

Takımının nihai tasarım ve düzenleme için halihazırda Adobe araçlarını kullanıyor olması durumunda en iyi sonucu verir

Yayınlanmadan önce doğruluk, marka iddiaları ve kullanım hakları açısından inceleme gerektirir

Adobe Firefly fiyatlandırması

Firefly Standard: Aylık 9,99 $/kullanıcı

Firefly Pro: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Firefly Premium: Aylık 199,99 $/kullanıcı

Creative Cloud Pro: Aylık 69,99 $/kullanıcı

4. DALL·E (OpenAI)

Open AI topluluğu aracılığıyla

DALL·E, özellikle amaçlanan ruh hali, ışıklandırma ve kompozisyona yaklaşmak için metin açıklamasını birkaç turda iyileştirdiğinizde, yinelemeli komut yazımını iyi bir şekilde işlediği için pazarlama görseli oluşturmada yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, sosyal medya grafikleri, blog başlıkları ve kampanya konseptleri için hızlı fikir üretmek istediğinizde de sıklıkla kullanılır.

İş akışınızda ChatGPT kullanıyorsanız, DALL·E tarzı görüntü oluşturma da konuşma şeklinde çalışabilir. Bu, tüm komutu sıfırdan yeniden yazmadan farklı arka planlar, renk şemaları veya yeni bir görüntü stili gibi değişiklikler talep edebileceğiniz anlamına gelir.

DALL·E'nin en iyi özellikleri

Basit bir metin komutundan görüntüler oluşturun, ardından yinelemeli takip işlemleriyle görüntüleri iyileştirin

Aynı kampanya fikri için birden fazla görsel yönü hızlıca keşfedin

Fotogerçekçi görüntülerden dijital sanat görünümlerine kadar çok geniş bir alandaki stilleri destekleyin

Nihai düzen tasarımı öncesinde pazarlama görsellerini kavramsallaştırmak için çok uygun

Görüntü oluşturma akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek isteyen takımlar için API erişimi sunun

DALL·E sınırlamaları

Marka doğruluğu, ürün detayları ve iddialar için dikkatli komutlar ve inceleme gerektirir

Oluşturulabilecek içerikleri etkileyen kullanım ve güvenlik kısıtlamaları içerir

Kesin tipografi, küçük ayrıntılar veya katı düzen gereksinimleri için daha az öngörülebilir olabilir

DALL·E fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

5. Midjourney

Midjourney aracılığıyla

Midjourney, çarpıcı, stilize görseller istediğinizde ve tam olarak istediğiniz görünümü elde etmek için biraz deneme yapmaya hazır olduğunuzda popülerdir. Pazarlama takımları, sanat stilinin kelimenin tam anlamıyla doğruluk kadar önemli olduğu cesur konsept sanatları, kampanya panoları ve kahraman görselleri için sıklıkla kullanır.

Midjourney'in plan sistemi, GPU süresi ve oluşturma modları etrafında oluşturulmuştur, böylece son teslim tarihlerinize bağlı olarak daha hızlı oluşturma veya daha yavaş kuyruklu işler arasında seçim yapabilirsiniz.

Midjourney, daha yüksek seviyelerde Stealth Mode aracılığıyla gizlilik kontrolleri de sunar. Bu, lansman öncesi kampanyalar veya kamuya açık olarak görünürlüklerini istemediğiniz müşteri görselleri üzerinde iş yapıyorsanız önemlidir.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Çeşitli varyasyonlarda güçlü estetik tutarlılığa sahip stilize görüntüler üretin

Hızlı ve Rahat modları dahil olmak üzere birden fazla oluşturma hızı sunun

Gizli Mod ile daha üst düzey gizlilik desteği

Ücretli seviyelerde sınırsız Relax modu ile büyük hacimli denemeler yapın

Çıktı ihtiyaçlarınıza göre öngörülebilir abonelik kademeleriyle kullanımı ölçeklendirin

Midjourney sınırlamaları

En ciddi pazarlama kullanım durumları için abonelik kademeleri gerektirir

Metinlerin tam olarak görüntülenmesini ve katı düzen kontrolünü tutarsız hale getirir, bu nedenle nihai tasarım işi için yine de bir düzen aracı gerekir

Gizlilik özelliklerini Stealth Mode aracılığıyla Pro ve Mega seviyelerine sınırlar

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: Aylık 10 dolar

Standart Plan: Aylık 30 $

Pro Plan: Aylık 60 dolar

Mega Plan: Aylık 120 dolar

AI ile Oluşturulan Görüntüleri Pazarlama Akışlarına Entegre Etme

Takımınız güçlü bir metin-görüntü komut setine ve oluşturulan görüntülerle dolu bir klasöre sahip olduğunda, bir sonraki iş bu varlıkları fikirden yayına kadar net bir yolla taşımaktır.

Çoğu zaman, bu işler, birbiriyle iletişim kurmayan AI araçları ve dağınık görevler nedeniyle iş yükünün içinde kaybolur.

Bağlamın genişlemesi, neyin değiştiği veya bir dosyanın nerede olduğu gibi basit soruları yanıtlamak için sistemleri araştırmak zorunda kalmanız durumunda durumu daha da kötüleştirir.

ClickUp, her şeyi tek bir birleşik AI Çalışma Alanına getirir. İşte, işlerin görünürlükleri ve onaylanması kolay kalması için farklı ClickUp özelliklerini doğru sırayla kullanan basit, uçtan uca bir akış.

ClickUp Docs'ta canlı bir ev ile başlayın

ClickUp belgeleri ile basit bir dilde komut istemleri kitaplığınızı oluşturun

ClickUp Docs ile görsellerinize ve kelimelerinize tek bir hoş bir yer verin. ClickUp'ta "Komut Kütüphanesi ve Marka Görselleri" adlı bir belge oluşturun.

İçinde, gerçekten işe yarayan komutları, neden işe yaradıklarına dair küçük notları ve okunması kolay bir marka kılavuzunu saklayın. Birisi bir kahraman görüntüsü istediğinde, bir örnek, yapıştırmaya hazır bir görüntü komutu ve ruh hali ve renk hakkında iki satırlık bir açıklama bulabilir. Markanız değiştiğinde, önce bu belgeyi düzenleyin, böylece tüm takım güncellenmiş sürümle senkronize kalır.

ClickUp belgelerindeki her şeyi yapılandırmanıza yardımcı olacak birkaç yararlı ipucu:

Sosyal medya grafikleri, e-posta başlıkları, ücretli reklamlar gibi kullanım durumlarına göre gruplandırılmış bloklar

Sanat stili, renk şemaları, aydınlatma koşulları ve küçük bir negatif liste içeren kısa bir "marka belirteçleri" bölümü

👀 İlginç Bilgi: IKEA, gerçek gibi görünen "sahte" fotoğrafların sessizce öncülüğünü yaptı. 2014 yılında, katalog görüntülerinin yaklaşık %75'i, aydınlatma, renk ve düzeni ölçekli olarak kontrol etmek için oluşturulan bilgisayar tarafından üretilmiş renderlardı. Bu, güveni kaybetmeden fotoğraf çekimlerini sentetik görüntülerle değiştirmenin erken bir örneğidir.

ClickUp Sohbet'te sorun, ClickUp görevleri olarak kaydedin

Geri bildirimleri tek bir yerde toplayın ve ClickUp sohbetini kullanarak en iyi mesajı bir göreve dönüştürün

Çoğu istek bir cümle ile başlar. Bu ruhu koruyun. "Grafik İstekleri ve Geri Bildirim" adlı bir ClickUp Sohbet kanalı oluşturun.

Birisi "Yarın LinkedIn başlığı lazım, tonu ve ürün sağda olsun" yazdığında, bu mesajı aynı pencerede ClickUp Görevleri ile bir göreve dönüştürün. Görev açıklamasında, ClickUp Belgelerinden tam komut istemini yapıştırın ve boyutları, son teslim tarihlerini ve gözden geçiren kişiyi ekleyin. Tek bir hareketle konuşmadan eyleme geçersiniz ve ayrı bir konu da hiçbir şey kaybolmaz.

📌 Örnek: Bir ürün pazarlamacısı, hedef ve üslubu içeren bir mesaj bırakır. Siz bunu "Vaka çalışması için LinkedIn başlığı" başlıklı bir ClickUp görevine dönüştürür, atar, metni görüntü komutuna ekler ve görünüme uyan iki adet geçmişte oluşturulmuş görüntü ek dosyası olarak ekler. Artık oluşturucu, toplantı yapmadan bağlam, referans ve sahiplik bilgilerine sahip olur.

ClickUp Otomasyonları'nın işi yönlendirmesine izin verin, insanları zorlamasına değil

ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatik olarak doğru listeye taşıyın

İyi bir süreç doğal ve takip etmesi kolaydır. Sürekli ping atmadan işi ilerleten birkaç ClickUp otomasyonu ayarlayın. Durum "İncelemeye hazır" olarak değiştiğinde, ClickUp Sohbet'te yaratıcı lideri etiketleyerek bir gönderi paylaşın ve ClickUp görevini İnceleme listeye taşıyın.

Bir görev 24 saat içinde tamamlanması gerekirken hala ilerleme gösteriyorsa, atanan kişiyi ve proje sahibini uyarın. "Komut Kütüphanesi ve Marka Görselleri" ClickUp belgenizi yenilemek için üç aylık bir hatırlatıcı oluşturun, böylece pazarlama takımı için metin-görüntü komutlarınız güncel kalır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Agents'ı kullanarak görüntü taleplerini ilerletin (onayları takip etmek zorunda kalmadan). ClickUp Agents tarafından desteklenen, ş Akışı'na uyumlu yaratıcı işbirliği* Takımınız metin-görüntü komutlarını büyük ölçekte kullanmaya başladığında, gerçek yavaşlama nadiren görüntü oluşturmada olur. Asıl yavaşlama, "En son sürüm nerede?" veya "Hangi komutu onayladık?" gibi takip sorularında ortaya çıkar. ClickUp AI Agents, bu koordinasyon işini bağlam içinde halledebilir, böylece ş Akışı'nın görünürlüğü korunur. AI tarafından oluşturulan görüntüler için bunları şu şekilde kullanabilirsiniz: "Nerede?" soruları için Canlı Yanıt Aracısı kurun: ClickUp Aracısını, yaratıcı görevlerin bulunduğu Alan/Listeye (ve komut istem kitaplığınızın ve marka belirteçlerinizin bulunduğu belgeye) yönlendirin. Birisi "Açılış sayfası kahramanı için hangi komut istemini kullanıyoruz?" veya "Sosyal medya gönderileri için hangi renk şemaları onaylandı?" diye sorduğunda, AI Aracısı doğru bağlamla yanıt verebilir.

Canlı Zeka Aracısı’nın görünürlük için kullanımını gerçekleştirin: Özellikle birden fazla oluşturucu farklı kanallar için üretilmiş görseller hazırladığında, Onaylanan, İnceleme Aşamasında ve Düzeltme Aşamasında olanları vurgulayan haftalık paylaşımları gerçekleştirin.

Kodlama yapmadan hafif ajanlar oluşturun: Bunu operasyonlar için komut yazımı gibi düşünün: Ajanın yapılacaklarını tanımlayın, bağlamı (belirli Belgeler, Listeler veya bağlı uygulamalar) seçin, ardından güncellemeleri özetlemek veya sonraki adımları önermek gibi gerçekleştirebileceği eylemleri seçin

Tek bir yerden oluşturun, inceleyin ve onaylayın

ClickUp görevlerinde optimize edilmiş yaratıcı akış panosu

Yaratıcı, AI görüntü oluşturucunuzda metinden görüntüye dönüştürme özetini çalıştırır, oluşturulan üç görüntüyü aynı ClickUp göreve yükler ve her birinin altına tek satırlık bir not ekler. İnceleme yapanlar, doğrudan buraya yorum bırakabilirler.

Değişiklik gerekiyorsa, durumu "Revizyon gerekli" olarak ayarlayın, ilk seti ek dosya olarak tutun ve güncellenen dosyaları "2. Tur" altına ekleyin. Doğru olduğunda, "Onaylandı"ya geçin.

Son otomasyon, ClickUp Chat'te göreve ve tamamlanan varlığa bir bağlantı içeren kısa bir özet paylaşabilir. Buradan, kanal sahipleri sosyal medya gönderileri, reklamlar veya e-posta için görseli alır ve siz kimseyi dosya için takip etmek zorunda kalmazsınız.

Akılda tutulması gereken birkaç yararlı nokta:

Göreve "Kullanım notları" ekleyin, örneğin "koyu arka planlar için uygun, sağ üçte birlik kısmı boş bırakın"

Kazanan görüntü komutunu, öğrendiğiniz küçük bir dersle birlikte ClickUp belgeye kaydedin

İnsanların gerçekten baktığı yerlerde kılavuzları canlı tutun

Markanız bir klasördeki PDF dosyası değildir. Markanız, birinci adımda açtığınız ClickUp belgeinde yaşar. Yeni bir palet benimsediğinizde veya daha yumuşak bir sanat stili istediğinizde, önce belgedeki ifadeleri değiştirin, ardından ClickUp otomasyonlarını kullanarak ClickUp sohbetinde "Tasarım", "Sosyal" ve "Yaşam Döngüsü" bölümlerini bilgilendirin.

Birisi kopyaladığı bir sonraki görüntü komutu güncellemeyi taşıyacaktır. Zamanla, bu, günlük hatırlatıcılar veya uzun onay süreçleri olmadan AI tarafından oluşturulan görüntülerin tutarlılığını korur.

AI Metin-Görüntü Dönüştürme Teknolojisini Kullanan Pazarlama Takımları için En İyi Uygulamalar

AI süreci hızlandırabilir, ancak metin-görüntü komutlarınız güven, erişim ve marka netliğini koruyan açık sınırlar içinde olduğunda en iyi şekilde çalışır.

Bu ruhu göz önünde bulundurarak, elinizin altında bulundurabileceğiniz kısa bir liste hazırladık:

Reklamlarda ve iddialarda AI kullanımına açık olun ve FTC'nin reklamlarda doğruluk ve AI kılavuzuna uygun olarak, söylediklerinizin kanıtını saklayın.

Her görüntü için alternatif metin yazın, mümkün olduğunca resimlerin içine metin eklemeyin ve grafikler için kısa metin sürümleri ekleyin , böylece herkes mesajı anlayabilir.

Komut isteminde marka tutarlılığını koruyun tutarlı sanat stili, renk ve ruh hali ile, çünkü tutarlı markalama daha güçlü büyüme ile ilişkilidir

Her bir varlığın yanında kaynak bilgisini Content Credentials veya model, sürüm ve ayarların basit bir günlüğü kullanarak kaydedin, böylece görüntülerin nasıl oluşturulduğunu doğrulayabilirsiniz

Kanal kılavuzlarını takip edin ve LinkedIn'in kreatif özellikleri gibi platform kılavuzlarını kullanarak her yerleştirme için birkaç komut istemine dayalı varyasyonu test edin

Metinden Görüntüye, ClickUp ile Başarıya

Fikri özenle görüntüye dönüştürdünüz. Görsellerinizin rastgele değil, kasıtlı olduğunu hissettirmek için sanat stilini, aydınlatmayı, havayı ve komut yapısını nasıl şekillendireceğinizi ele aldık.

Ancak takımlar gerçekten hissettikleri kısım şudur: ClickUp her şeyi tek bir yerde bir araya getirir, böylece komut yazma, görüntü oluşturma, incelemeler ve onaylar artık dağınık araçlarda yer almaz.

ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT, pazarlamacılara başlangıçtan itibaren görsellerle daha hızlı çalışmanın bir yolunu sunar. Talk to Text ile kaba bir fikir dikte edin, ClickUp BrainGPT ile bunu rafine bir komuta dönüştürün ve çalışma alanınızda doğrudan destekleyici görseller (moodboard'lar, başlıklar, küçük görseller, diyagramlar) oluşturun. Kopyala-yapıştır rutini yok. Uygulamalar arasında geçiş yapma yok. Kayıp sürümler yok.

ClickUp Docs, canlı komut istemleri kitaplığınızı barındırır, ClickUp Chat istekleri alır, ClickUp görevleri işi ilerletir ve ClickUp otomasyonları gürültü yapmadan incelemeleri yönlendirir. Görüntüleri oluşturmaya veya iyileştirmeye hazır olduğunuzda, ClickUp Brain projenizin bağlamıyla bağlantılı kalır, böylece sonuçlar gerçekte oluşturduğunuz şeyle eşleşir.

Diğer araçlar da resim oluşturabilir. ClickUp, takımınızın bunları zamanında, markaya uygun ve birbiriyle uyumlu bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur.

Kendi Komut Kütüphanenizi oluşturmaya ve tutarlı, yapay zeka uyumlu görseller üretmeye hazırsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Bu, kelimeleri görsellere dönüştürmek için bir AI görüntü oluşturucuya verdiğiniz kısa ve net bir talimattır. Pazarlamada, iyi bir komut, konuyu, sanat stilini, ışıklandırmayı, rengi, ruh halini ve "kaçınılması gereken" notları belirtir, böylece sonuçlanan görüntü markanıza ve amacınıza uygun olur.

Evet, metinden görüntüye komutlarınız tüm varlıklarda aynı görüntü stilini, renk şemalarını, arka planı ve havayı tekrarlıyorsa. Başarılı komutları paylaşılan bir kitaplıkta kaydedin, böylece oluşturulan görüntüleriniz sosyal medya gönderilerinden reklamlara kadar tek bir aile gibi hissedilecek.

Sadece popüler olanı değil, ihtiyaçlarınıza uygun aracı seçin. Fotogerçekçi görüntüler istiyorsanız, bu konuda güçlü olduğu bilinen bir model seçin; dijital resim veya art deco tarzını seviyorsanız, stilize işleri iyi işleyen bir model seçin. Birkaçını deneyin, küçük bir komut seti kaydedin ve gerçekten teslim edebileceğiniz yüksek kaliteli görüntülere göre karar verin.

İşlerinizi tek bir yerde tutun. Komutları, sürümleri, yorumları ve onayları ClickUp görevlerinde saklayın, böylece gözden geçirenler dosyaları aramak zorunda kalmadan geri bildirimde bulunabilir ve onay verebilir.

Evet. ClickUp Belge'de canlı bir komut istem kütüphanesi tutun, ClickUp Sohbet'te istekleri tartışın, mesajları ClickUp görevlerine dönüştürün ve ClickUp otomasyonlarının incelemeleri ve devralmaları yönlendirmesine izin verin. Bu, metinden görüntüye komut istemlerini güvenebileceğiniz istikrarlı, uçtan uca bir sürecin parçası haline getirir.