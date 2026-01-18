Zoom'daki günlük standup toplantılarını ClickUp SyncUp ile nasıl değiştirebilirsiniz?

Saat tam 10'da, takımınızda herkes Zoom görüşmesine katılmak için işine ara verir. Kararlar alınır ve yapılacaklar listelenir. Yirmi dakika sonra, hiçbir şeyin atlanmaması için notları görev panolarına ve bir proje yönetimi aracına manuel olarak kopyalıyorsunuz.

Bu, sizin için günlük standup Zoom toplantısıdır.

Zoom, canlı tartışmalar için iyi çalışsa da, günlük standup toplantılarında iş hakkında konuşmak ile işin yapıldığı yerde onu izlemeyi gerçekleştirmek arasında bir uçurum vardır.

ClickUp SyncUps ise işin daha yakınında yer alır.

ClickUp Sohbet'ten bir SyncUp başlatın, tartışmayı kaydedin ve başka bir araçta bağlamı yeniden oluşturmadan sahipler, son tarihler ve görevlerle bağlantılı olarak takip edin.

Modern takımlar farklı zaman dilimlerinde çalışıyor, yoğun çalışma saatlerini koruyor ve uygulama sistemleri içinde sorumluluk almaları gerektiğinden, bu değişiklik şimdi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Ve hayır, bunun için başka bir günlük toplantıya ihtiyacınız yok.

Aşağıda, Zoom'daki günlük standup toplantılarını ClickUp SyncUp ile nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyoruz.

Günlük Zoom Standup Toplantıları Neden Avantajını Kaybediyor?

İşte 15 dakikalık Zoom standup toplantılarının avantajını kaybetmesinin nedenleri:

Gerçek işten kopma

Standup toplantıları sizi işinizden uzaklaştırarak iş hakkında konuşmaya yönlendirir. Takımınız gününü, ilerlemenin gerçekten gerçekleştiği proje yönetimi araçları ve görev panolarında geçirir. Ardından, bu sistemlerde zaten olan görünürlükleri sözlü olarak açıklamak için ara verirler.

Zoom toplantılarında yapılan paylaşımlar, görev durumlarınızla senkronize edilmez. Bahsedilen engeller, gerçek görev bağımlılıkları ve son tarihlerle bağlantılı değildir. Esasen, bakımı manuel olarak yapılması gereken paralel bir güncelleme sistemi elde edersiniz.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %27'si haftalık güncellemelerin eşzamansız alternatiflerle değiştirilebileceğini düşünürken, %25'i günlük standup toplantıları için de aynı şeyi söylüyor. Bu değişiklik, takımların daha fazla araç kullanmasını gerektirirse, bilgilerin dağınık hale gelmesine ve ekstra masraflara neden olabilir. ClickUp, yorum konuları aracılığıyla tartışmaları merkezileştirerek, ClickUp Clips aracılığıyla hızlı kayıtlı güncellemeler sağlayarak ve daha fazlasını tek bir platformda sunarak ekip çalışmasında devrim yaratıyor. 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp ile gereksiz toplantıları %50 oranında azalttı!

Sorumluluk eksikliği

Günlük standup toplantıları sırasında sözlü olarak verilen taahhütler, kritik bilgileri ve anahtar kararları belgelemek veya insanların bu taahhütlere uymasını sağlamak için en verimli yol değildir. Standup sorularını ve eylem ögelerini tutarlı bir şekilde hatırlamak zordur.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft'un İş Trendleri Indeksi'ne göre, verimsiz toplantılar verimliliği en çok bozan faktördür. Ayrıca, katılımcıların %57'sinin geç katıldıklarında konuyu yakalamakta zorlandıkları, %55'inin sonraki adımların belirsiz olduğunu ve %56'sının olan biteni özetlemenin zor olduğunu belirttikleri ortaya çıkmıştır. ClickUp SyncUps, aramayı kaydettiğinizde ve Clips Hub'dan transkript ve özet oluşturduğunuzda bu boşluğu azaltır.

Bağlam değiştirme yükü

Beyniniz video görüntülerinde daha fazla iş yapar. Size dostane ve gayri resmi bir standup gibi görünen bir toplantı, bazı takım üyeleri için zihinsel olarak yorucu olabilir. Bu tür takım üyeleri için günlük check-in'ler başlı başına bir engel haline gelir.

Ayrıca, standup toplantıları bilişsel yük oluşturarak derinlemesine iş yapmaya devam etmeyi zorlaştırır. Bir görüşmeden sonra verimlilik enerjinizi kanalize etmek 45 dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Toplantı Sonrası İyileşme Sendromu, beyninizin toplantıların ardından verimli işlere geri dönebilmek için ihtiyaç duyduğu zaman ve zihinsel enerjidir. Toplantı araştırmalarına göre, bazı durumlarda görevlere geri dönmek 45 dakikaya kadar sürebilir.

Katı bir programa uyun

Coğrafi olarak dağınık bir takımınız varsa, bazı takım üyeleri için günün başlangıcındaki görüşme, diğerleri için günün sonu anlamına gelir.

İşinizi bitirmek üzereyken "Bugün ne yapacağım?" sorusuna cevap vermek mantıklı mı?

Takımınız farklı zaman dilimlerinde veya farklı çalışma saatlerinde iş yapıyorsa, sabit bir canlı görüşme yerine asenkron güncelleme modeli genellikle daha gerçekçi bir seçenektir.

Herkesi doğal verimlilik ritmini göz ardı ederek bir görüşmeye zorlamak, yanlış bir uyum hissi yaratır ve tabii ki Zoom yorgunluğuna da yol açar.

👀 Biliyor muydunuz? Görünüşte zararsız bir Zoom toplantısı, beş farklı türde toplantı yorgunluğuna neden oluyor: genel, görsel, sosyal, motivasyonel ve duygusal. Stanford araştırmacıları tarafından geliştirilen Zoom Yorgunluk ve Yorulma Ölçeği (ZEF Ölçeği), bu fenomeni bilimsel olarak ölçüyor.

Uzun ve verimsiz standup toplantıları

Standup toplantıları 15 dakika sürmek üzere tasarlanmıştır. Ancak, bir takım üyesi bir engel veya sorun ortaya attığında (ki bu neredeyse her gün olur), hızlı bir standup toplantısı 45 dakikalık bir sorun çözme oturumuna dönüşebilir.

Tüm takımınız, sadece 2-3 kişinin katılması gereken konuşmaları dinlemek zorunda kalıyor. Bu ek standup toplantıları, haftalar boyunca saatlerce boşa harcanan zamana dönüşüyor.

📮 ClickUp Insight: ClickUp, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü tespit etti. Peki, tüm bu süre gerçekten gerekli mi? Şüpheci olmamızın nedeni nedir? Ankete katılanların yalnızca %12'si toplantılarını oldukça etkili olarak değerlendiriyor. Oluşturulan eylem öğeleri, takip oranları ve sonuçlar gibi metrikleri izlemek, daha uzun toplantıların gerçekten değer katıp katmadığını ortaya çıkarabilir. ClickUp'ın toplantı yönetimi araçları bu konuda size yardımcı olabilir! ClickUp AI'yı kullanarak kaydedilen toplantıları özetleyin ve bu notları Belgeler'e dönüştürün. Belgeyi diğerleriyle paylaşın veya izlenebilir görevlerle ilişkilendirin — hepsi tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda. Hangi toplantıların gerçekten sonuç getirdiğini ve hangilerinin sadece takımınızın zamanını çaldığını görün!

Katılım düşüşleri

Standup toplantıları, işi koordine etmek ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Ancak, çalışanların %55'i standup toplantısı sırasında e-postalarını kontrol ettiklerini itiraf ediyor. Onları suçlayamayız.

Aynı engeller ve sorunlar her gün belirgin bir çözüm olmaksızın tekrar ortaya çıkmaya başladığında, standup toplantıları etkinliğini yitirir. Zippia tarafından hazırlanan bu infografik, toplantıların nadiren %100 verimli (hatta yarısı kadar bile) olduğunu göstermektedir.

Bu, standup toplantılarını tamamen durdurmanız gerektiği anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Ancak bunları daha yüksek verimlilikle yürütmenin yolları var.

Nasıl mı? Aşağıda size gösterelim.

ClickUp SyncUp nedir ve takımlar için nasıl çalışır?

ClickUp SyncUp'ı kullanarak takımınızla anında işbirliği yapın.

ClickUp SyncUp, ClickUp Çalışma Alanınızda anında sesli ve video görüşmeler başlatmanızı sağlayan, yapay zeka destekli bir toplantı ve işbirliği aracıdır.

SyncUp'ı ClickUp Sohbet Kanalı veya DM'den, /SyncUp komutu dahil olmak üzere başlatabilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Talk-to-Text özelliğini kullanarak takım üyeleri ilerleme, engeller veya sonraki adımlar hakkında konuşabilir. ClickUp BrainGPT, konuşmayı ş Akışınızda kullanılabilir metne dönüştürür ve bu da güncellemeleri yazma sürecindeki sürtüşmeyi azaltır. ClickUp BrainGPT, yazmaktan daha hızlı iş yapma ve haftalık zaman tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Bu sayıları kullanırsanız, "ortalama" ifadesini koruyun ve ClickUp'ın ürün sayfasına bağlantı verin. Talk to Text özelliğini kullanarak standup güncellemelerini dikte edin ClickUp BrainGPT, yazmaktan daha hızlı çalışma ve haftalık zaman tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Bu sayıları kullanırsanız, "ortalama" ifadesini koruyun ve ClickUp'ın ürün sayfasına bağlantı verin.

ClickUp SyncUp Günlük Standup Toplantılarını Nasıl Değiştirir?

Günlük Zoom toplantılarından ve günlük standup toplantılarından kurtulmak isteyen takımlar için SyncUp mükemmel bir orta yol sunar.

İşte toplantılar ve video konferanslar için en iyi Zoom alternatifi olmasının nedenleri 👇

1. Toplantı özetini sunan AI transkripsiyonları ve özetleri

Zoom'daki günlük standup toplantılarının aksine, kaydedilen SyncUp'lar, görüşme bittikten sonra da her not, video ve önemli kararın erişilebilir olmasını sağlar. Her şey, projelerinizin bulunduğu aynı Çalışma Alanı'nda kalır.

Clips Hub'dan kaydedilmiş SyncUp'larınızın transkripsiyonlarına ve özetlerine erişebilirsiniz.

Ayrıca, AI transkript özetleyicisi olarak da işlev gören ve Çalışma Alanı bağlamında cevaplar veren ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz .

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı tutanaklarından anlık özetler alın.

Toplantıya katılamayan takım üyeleri, tüm kaydı izlemek zorunda kalmadan hızlı bir özet alabilirler.

⭐ Bonus: ClickUp Enterprise Search ile doğal dil komutlarını kullanarak saniyeler içinde bilgi alabilirsiniz. Örneğin, bir haftadır OOO durumundaysanız, AI asistanından geçen haftaki SyncUp'tan toplantı ayrıntılarını ve eylem öğelerini almasını isteyebilirsiniz. Görevlerinizden, belgelerinizden, sohbetlerinizden ve bağlı uygulamalardan bağlam farkında toplantı özetleri alın

📚 Daha fazla bilgi: Video görüşmelerinde yapay zeka nasıl kullanılır?

2. Yerleşik hesap verebilirlik ve şeffaflık

ClickUp sohbetindeki herhangi bir DM veya Kanaldan SyncUp'ı başlatarak toplantıları, tartışmaları, projeleri ve görevleri tek bir yerde tutabilirsiniz.

ClickUp Chat içinde Duyuru, Tartışma veya Fikir sohbet mesajları yayınlayarak takım genelindeki güncellemeleri paylaşın

Bu kanalı takip eden herkes tam bir bağlam bilgisine sahip olur. Farklı araçlarda bilgi aramakla zaman kaybetmezsiniz.

Sohbet içinde şunları yapabilirsiniz:

Konu veya projeye göre konuşmaları düzenleyin, geri bildirimleri ve takip görevlerini kolayca izleyin.

Her yeni görevde @mention ile takım üyelerini etiketleyerek onları bilgilendirin.

Doğrudan Mesajlaşma özelliğini kullanarak gizli olarak sohbet edin (bire bir senkronizasyonlar için) veya proje tartışmaları için özel Kanallar oluşturun.

Asenkron güncellemeler söz konusu olduğunda, bir ClickUp Klibi kaydedebilirsiniz. Bu, fikir sunmak, geri bildirim paylaşımı yapmak ve asenkron kontrol yapmak için çok kullanışlıdır.

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin veya ses kliplerini anında paylaşın

Herkes videoya yorum yapabilir, zaman damgalı notlar ekleyebilir ve konuşmayı eşzamansız olarak sürdürebilir. Klibi Docs, Sohbet veya Comments'ta paylaşabilirsiniz.

İş arkadaşlarınız geri bildirimleri kendi istedikleri zaman izleyebilirler.

SyncUp, Zoom standup toplantılarının temel bir sorununu çözüyor: sözlü güncellemeler kolayca unutuluyor ve izlenebilir işlerle ilişkilendirilmesi zor. SyncUp, konuşmaları görevlere ve takip işlemlerine yakın tutuyor.

⚡ Şablon Arşivi: Daha İyi Organizasyon için Ücretsiz Not Alma Şablonları

3. Hibrit ve global takımlar için esnek

Günlük standup toplantıları, herkesin aynı anda katılabileceğini varsayar. Ancak, farklı zaman dilimlerinde ve iş programlarında bulunan hibrit ve global takımlar için bu yöntem işe yaramaz.

ClickUp SyncUp bu kısıtlamayı ortadan kaldırır. Bazı takım üyeleri uygun olduğunda canlı olarak katılabilir. Diğerleri ise kaydedilmiş güncellemeler, sesli notlar veya Klipler aracılığıyla eşzamansız olarak katkıda bulunabilir.

Herkes aynı anda çevrimiçi olmak zorunda kalmadan katılımını sürdürebilir. `

Ayrıca, takım üyeleri kayıtları, transkriptleri veya özetleri inceleyerek bağlamı anlayabilirler.

Günlük standup toplantısının AI özetini inceleyerek anahtar eylem ögelerini öğrenin

Güncellemeler, kararlar ve engeller görevler, Belgeler ve Sohbet içinde erişilebilir kalır ve her ekip üyesi güne başladığında hazırdır.

Zoom Standup'larından ClickUp SyncUp'a Geçiş Adımları

İlk olarak, ClickUp SyncUp'ın avantajlarından yararlanmak için ClickUp'ı kullanıyor olmanız gerekir.

Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, tüm işlerinizi, uygulamalarınızı, verilerinizi ve ş akışlarınızı bir araya getirir.

Zoom standup toplantılarından ClickUp SyncUp'a geçiş yapmanın yolu aşağıda açıklanmıştır.

1. Mevcut standup uygulamalarını ve sorunlu noktaları denetleyin

Takımınızı ankete tabi tutun ve standup'ınızı aşağıdaki parametrelere göre denetleyin:

Denetim yönü İncelenecekler Zaman Ortalama standup süresi, güncellemeleri toplamak için hazırlık süresi ve zaman dilimlerinin farklı saat dilimlerinde iş yapıp yapmadığı Katılım Katılım eğilimleri, kimlerin aktif olarak katıldığı ve kimlerin pasif kaldığı, çoklu görev yapmanın yaygın olup olmadığı Uygulanabilir sonuçlar Tekrarlayan engeller, eylem öğelerinin takip oranı ve taahhütlerin görev haline gelip gelmediği Tartışma kalitesi Biçim "durum" olarak kalacak mı yoksa sadece bir grup insanın katılımını gerektiren problem çözme aşamasına mı geçecek? Bağlam değiştirme Biçim "durum" olarak kalacak mı yoksa sadece bir grup insanın katılımını gerektiren problem çözme sürecine mi dönüşecek?

Bu denetimin sonunda, şu 4 parametreye ilişkin somut cevaplar elde etmiş olmalısınız:

Düzenli standup toplantıları gerekli mi, yoksa takımınız haftada birkaç kez yapılan temalı kontrol toplantılarından daha fazla fayda sağlayacak mı?

Eşzamanlı bir standup toplantısı, eşzamansız bir durum toplantısının sunamadığı bir değer sunuyor mu?

Hangi belirli konular (sorun çözme, engellerin giderilmesi, ilerlemeyi uyumlaştırma, karar verme) gerçek zamanlı konuşmayı gerektirir?

Standup toplantıları koordinasyona yardımcı oluyor mu, yoksa takımınızın sorgulamadan uyguladığı bir ritüel haline mi geldi?

📚 Daha fazla bilgi: İş iletişimi için en iyi hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları

2. Yeni standup protokolünü tanımlayın

Standup toplantısında neler yapılması gerektiğini anladıktan sonra, bunu destekleyen bir protokol belirleyin.

Bazı takımlar geleneksel standup yapısını koruyor, ancak bunu asenkron hale getiriyor.

Diğerleri ise hibrit bir işyeri iletişimi benimsiyor: ön tanımlı olarak asenkron güncellemeler, yalnızca tartışma veya karar alınması gerektiğinde canlı SyncUp'lar.

İşte burada ClickUp Sohbet ve SyncUp bir araya geliyor. Sohbet, sürekli işbirliği ve takip için bir alan haline gelirken, SyncUp'lar yapılandırılmış check-in'leri, kayıtları, özetleri ve eylem öğelerini yönetir — herkesi günlük Zoom toplantılarına zorlamadan.

⭐ Bonus: Takım için standup iletişim kuralları belirleyin. Bu, 👇 kadar basit olabilir. Aşağıdaki durumlarda asenkron güncellemeleri kullanın: İlerleme veya durum paylaşımı

Acil olmayan engelleri bildirme

Rutin güncellemeler sağlama SyncUp'ı şu durumlarda kullanın: Engelleyici unsurların acilen çözülmesi gerekir

Bir karar, gerçek zamanlı tartışma gerektirir.

Birden fazla paydaşın uyum içinde olması gerekir Clips'i şu durumlarda kullanın: Bağlam önemlidir, ancak zamanlama önemli değildir

Bir şeyi görsel veya sözlü olarak açıklamanız gerekiyor

Canlı katılım mümkün değildir Temalı SyncUp'ları şu amaçlarla kullanın: Odaklanmış problem çözme oturumları

Haftalık planlama

Geriye Dönük Değerlendirmeler

📚 Daha fazla bilgi: Asenkron İletişim için En İyi Sohbet Platformları

3. İlk SyncUp'ınızı kurun

SyncUp'ı doğrudan şuradan başlatabilirsiniz:

Bir Kanal

Bir DM

ClickUp Chat'in etkin olduğu herhangi bir konum

Aramayı başlatmak için araç çubuğundaki veya başlıktaki SyncUp simgesine (kamera veya video simgesi) tıklayın

Oturumunuzu kaydetmek için kayıt simgesine tıklayın.

SyncUp'ınızı kaydedin

SyncUp bağlantısının paylaşımıyla veya katılımcıları davet ederek katılımcı ekleyebilirsiniz.

4. Takım üyelerine ClickUp SyncUp'ı kullanmayı öğretin

Takımınızın SyncUp'ları nasıl kullanacağını bildiğinden emin olun:

Koordinasyon gerektiğinde aramaları kaçırmamaları için takımınızın bildirimlerini doğru şekilde ayarladığından emin olun.

📚 Daha fazla bilgi: Uzaktan toplantılar için en iyi ekran paylaşım yazılımları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yapay zeka destekli takım arkadaşları olan Super Agents'ı kullanın. Zaman kazanmak, verimliliği artırmak ve zeka ve insan benzeri etkileşimlerle Çalışma Alanınıza uyum sağlamak için tasarlanmışlardır. Süper Ajanlar bu tür ş akışlarında mükemmeldir: Yaratıcı özetler: Görev veya Sohbet bağlamını kullanarak yaratıcı özetler hazırlayın; bu özetlere, alımları standartlaştırmak ve onayları hızlandırmak için uygulanabilir iyileştirmeler de dahil edin.

Özellik özetleri: Özellik taleplerini yapılandırılmış özetlere dönüştürerek, Agile takımlarının kapsamı uyumlu hale getirmesini, zamanı verimli bir şekilde tahmin etmesini ve yeniden çalışmayı azaltmasını sağlar.

Takip e-postaları: AI Notetaker toplantı notlarını, kararları, sorumluları ve son teslim tarihlerini içeren, net bir sonraki adımları gösteren, kısa ve öz, müşteriye hazır takip e-postalarına dönüştürün.

Zoom Çağrıları ve ClickUp SyncUp'lar Arasında Geçiş Yapma

Zoom'u tamamen terk etmeye hazır olmayabilirsiniz. Takımınız hala dış aramalar veya büyük web seminerleri için Zoom'a güveniyorsa, ClickUp Zoom entegrasyonu bağlam değiştirmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

ClickUp Zoom entegrasyonu ile ClickUp Çalışma Alanınızdan Zoom görüşmelerini başlatın.

Zoom sesli ve video görüşmelerini de kaydedebilirsiniz. Ancak, her görüşmeden sonra transkripsiyonların ClickUp'a geri gönderilmesi için ücretli bir Zoom Professional hesabına ihtiyacınız vardır.

Dahili standup toplantıları için SyncUp genellikle daha pratiktir. SyncUp'ınızı kaydedin, Clips Hub'da transkriptine erişin ve ClickUp AI'yı kullanarak toplantıyı özetleyin.

Özeti tek bir tıklamayla bir belgeye aktarın, ardından belge metnini görevlere dönüştürün, böylece eylem öğeleri asla gözden kaçmasın.

Zoom yerine ClickUp SyncUp kullanmanın avantajları

Günlük standup toplantıları için SyncUp'ların Zoom toplantılarından neden daha iyi olduğunu hızlıca özetlemek gerekirse? 👇

Görev oluşturma ile yerleşik hesap verebilirlik: ClickUp Brain veya BrainGPT uygulamasını kullanarak tartışma noktalarını son teslim tarihi olan atanmış görevlere dönüştürün ve her taahhüdü izlenebilir bir iş öğesine dönüştürün.

Bağlam değiştirme maliyetlerini azaltır: Görevlerinizin ve projelerinizin bulunduğu Çalışma Alanından doğrudan aramalar başlatarak, Zoom ve proje yönetimi aracınız arasında geçiş yapmanın verimlilik kaybını ortadan kaldırır.

İşle bağlantılı, aranabilir toplantı geçmişi: Hızlı erişim için kayıtlar Clips Hub'da saklanır ve hızlı başvuru için transkriptler ve özetler bulunur.

Planlama yükü yok : SyncUps, araçlar arasında geçiş yapmanıza veya toplantı planlamanıza gerek kalmadan hızlı çözüm gerektiren sorunları anında koordine etmenizi sağlar

Performans izleme: ClickUp görev izleme, takımın taahhütlerini nasıl yerine getirdiğine dair doğrudan bilgi sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: İşyerinde İşbirliğini Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Örnek: Zoom yerine ClickUp SyncUp kullanan pazarlama takımı

Bunun pratikte nasıl işlediğini görmek için gerçek bir örneğe bakalım.

Bir pazarlama takımı, hızlı ilerleyen bir Noel kampanyası yürütür ve günlük Zoom standup toplantılarını ClickUp SyncUp ile değiştirir.

Noel kampanyası sırasında işler hızlı ilerler. İçerik takvimleri, reklam kreatifleri, açılış sayfaları ve e-posta akışları aynı anda hareket halindedir.

Herkesi günlük Zoom standup toplantısına çağırmak yerine, her takım üyesi özel bir belge veya görevde güncellemeleri paylaşır. Senkronizasyon gerektiğinde, takım ClickUp'tan ayrılmadan SyncUp'a geçebilir ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak inceleyebilir.

Tasarım incelemeleri ve kopya onayları doğrudan ilgili görevlere eklenir.

Kampanya ilerlemesini ve engelleri otomatik olarak özetlenmiş olarak görün

Güncellemeler geldikçe, takım ClickUp Brain'i kullanarak bunları net, kampanya düzeyinde içgörüler halinde derler.

Pazarlama müdürü, neler olup bittiğini anlamak için mesajları kaydırmak veya aramalara katılmak zorunda kalmaz. "SEO içerik takvimi tamamlandı", "Noel reklamları inceleniyor" veya "E-posta metni son onayı bekliyor" gibi özetleri görebilir.

ClickUp Brain'den güncellemeleri oluşturmasını isteyin

Tüm kampanyayı tek bir yerden inceleyin

Pazarlama müdürü, kampanyanın ilerleyişini tek bir yerden, ClickUp'tan inceler.

Tüm güncellemeler, kararlar ve engeller ClickUp içinde yer alır. Dikkat edilmesi gereken bir durum varsa, yönetici doğrudan göreve geçebilir veya yalnızca ilgili paydaşlarla bir SyncUp başlatabilir.

Takımın geri kalanı gereksiz toplantılar olmadan çalışmaya devam eder.

Yoğun bir lansman haftasında bir günü kaçırırsanız, anında yetişebilirsiniz.

Pazarlama müdürünüz bir günlüğüne dışarıda veya arka arkaya toplantılara katılıyorsa, işleri geride kalmaz.

ClickUp Brain'e, kaçırdıkları güncellemeleri göstermesini isteyin. Saniyeler içinde, neyin gönderildiği, neyin bloklandığı ve neyin karar gerektirdiği konusunda kısa bir özet alırlar. Tüm bunları, kayıtları izlemeden veya güncellemeler için insanları takip etmeden yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'e kaçırdığınız güncellemeleri size sunmasını isteyin

ClickUp SyncUp ile Günlük Standup Toplantılarını Yeniden Düşünün

İletişim, aksaklığa yol açmak yerine koordinasyonu kolaylaştırmalıdır.

Takımınız hala her gün aynı engelleri tartışıyor veya güncellemeleri bir görev gibi tekrarlıyorsa, bu standup toplantılarınızın değişmesi gerektiğinin bir işaretidir.

ClickUp SyncUp ile, çalışma alanınızda doğrudan çalışan bir iletişim aracına sahip olursunuz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza, bağlam oluşturmanıza veya sözlü taahhütleri izlenebilir görevlere dönüştürme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. ClickUp'ın tüm bağlantıları içeren Çalışma Alanı, koordinasyon ve yürütmeyi kesintisiz bir akış haline getirir.

Zoom standup toplantılarını SyncUp ile değiştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp SyncUp'ı hemen deneyin.

Sık Sorulan Sorular

SyncUp, görevlerinizin, belgelerinizin ve projelerinizin zaten bulunduğu ClickUp Çalışma Alanınızda doğrudan oluşturulur. Burada, araçlar arasında geçiş yapmadan veya bağlamı yeniden oluşturmadan aramalar başlatabilirsiniz. Loom ise, gerçek işinizden ayrı olarak tek yönlü video kaydı sunar. Slack konu dizileri, Slack'in daha geniş iletişim hizmetlerinin bir parçasıdır.

SyncUp'lar, ClickUp sohbet etkinleştirildiğinde tüm planlarda kullanılabilir. Kullanılabilirlik ve sınırlar zaman içinde plana göre değişebilir.

Asenkron standup toplantıları, farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyelerinin aynı programa uymak zorunda kalmadan katkı sağlamasına olanak tanır. Çalışanlar, verimli saatlerinde güncellemeleri paylaşabilir ve görüşmede tartışılan her şeyin yazılı bir kaydı tutulur.

ClickUp AI, Clips Hub'dan kaydedilen SyncUp'lar için transkriptler ve özetler oluşturabilir, ardından tam kaydı izlemeden anahtar kararları ve eylem öğelerini çıkarmanıza yardımcı olabilir.

SyncUp, doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır. Herhangi bir kanaldan veya DM'den görüşme başlatabilir ve ilgili görevleri ve belgeleri bağlayarak tartışmaların gerçek işlerle birlikte gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Her SyncUp, otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere bağlanır ve sözlü taahhütleri izlenebilir görevlere dönüştürür.

Çoğu takımda, evet. SyncUp'lar ve asenkron güncellemeler, özellikle güncellemeler ve kararlar görevlerle bağlantılı ve tek bir yerde görünür olduğunda, tekrarlayan toplantı ihtiyacını azaltabilir. Gerçek zamanlı tartışma gerektiğinde canlı SyncUp'ları kullanın.