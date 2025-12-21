Öz farkındalığı artırmak için ücretsiz Ruh Hali Takip Şablonları

Günleriniz "espresso ile güneşli"den "beklenmedik toplantılarla parçalı bulutlu"ya değişiyorsa, siz de sıradan bir insansınız demektir. Bu günlük duygusal iniş çıkışlar, duygularınızı izlemenin önemini tam olarak ortaya koymaktadır.

Bir ruh hali izleme şablonu, ruh halinizi izlemek, tetikleyiciler hakkında notlar eklemek ve günlük hayatın karmaşasında genellikle kaybolan kalıpları renk kodlarıyla belirtmek için görsel bir yol sağlar.

Bu şablonlar, öz farkındalık geliştirmek isteyen kişiler, ilerlemeyi izleyen terapistler ve daha sağlıklı duygusal alışkanlıkları teşvik eden sağlık koçları için mükemmeldir.

Bu kılavuzda, farkındalığı artırmak ve uzun vadeli zihinsel sağlığı desteklemek için ücretsiz ruh hali takip şablonlarını keşfedeceksiniz.

🧠 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, duygularını düzenli olarak günlüğe yazan kişilerin (ruh hali günlüğü tutmaya benzer şekilde) genellikle zihinsel sağlıklarında belirgin bir iyileşme yaşadıklarını göstermektedir.

Yasal Uyarı: Bu makale, ruh hali izleme, günlük tutma ve duygusal refah hakkında genel bilgiler sunmaktadır. Depresyon, anksiyete, DEHB veya diğer herhangi bir zihinsel sağlık koşulu için profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini alması amaçlanmamıştır. Ruh haliniz veya zihinsel sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen lisanslı bir terapist, danışman veya sağlık uzmanına danışın.

En İyi 12 Ruh Hali Takip Şablonu Bir Bakışta

İşte tüm ClickUp ve diğer ruh hali takip şablonlarının özet tablosu:

Ruh Hali Takip Şablonları Nedir?

Ruh hali takip şablonu, günlük ruh halinizi tutarlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olan hazır bir grafik veya günlük sayfadır. Tarih, saat, ruh hali derecesi, yoğunluk ve kısa not gibi kaydettiğiniz bilgileri standart hale getirir, böylece her girdi bir öncekiyle karşılaştırılabilir hale gelir.

Bu şablonlar, yazdırılabilir sayfalar, elektronik tablolar, uygulama görünümleri veya emoji veya renk kodları kullanan bir bullet journal ruh hali takipçisi şeklinde olabilir.

Ruh hali takip şablonu kullanmak, kurulum işini ortadan kaldırır: doğrudan bir ölçek seçebilir (örneğin, 1–5 veya birkaç farklı ruh hali etiketi), renklerinizi belirleyebilir ve her sabah veya akşam kutuları doldurarak kullanabilirsiniz.

Zamanla, bu günlük süreç, ruh halinizi izleyebileceğiniz, uyku, rutinler veya etkinliklardaki kalıpları inceleyebileceğiniz ve gerektiğinde terapist veya doktora net bir kayıt sunabileceğiniz tek bir ruh hali günlüğü oluşturur.

👀 Eğlenceli Bilgi: Duyguları kelimelere dökmenin ("Endişeli ve kafam karışık hissediyorum") amigdala aktivitesini azalttığı ve kontrol ile ilgili prefrontal aktiviteyi artırdığı gösterilmiştir. Bu, ruh hali takipçisindeki basit etiketlerin o anda sakinleştirici bir etki yaratmasının nedenlerinden biridir.

İyi bir Ruh Hali Takip Şablonu'nu ne yapar?

İyi bir ruh hali takip şablonu, günler arasında hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırma yapmanızı sağlar. Size net bir yapı sunar ve ekstra analiz yapmanıza gerek kalmadan eğilimleri gösterir.

Ruh hali takip şablonunda dikkat edilmesi gereken anahtar noktalar:

Gerekirse birden fazla ruh halini kaydetme seçeneği ile basit ruh hali ölçeği (sayılar, emojiler veya kelimeler)

Tarih ve saat için sabit alan, böylece günlük ruh hali girdileriniz haftalar boyunca sıralanır.

Yoğunluğu kaydetmek ve uyku, etkinlikler veya tetikleyiciler hakkında kısa notlar almak için alan

Bir kez ayarlayıp tekrar kullanabileceğiniz net bir renk kodu açıklaması sayesinde girdileriniz tutarlı kalır.

Örüntüleri hızlı bir şekilde fark etmenize yardımcı olan bir bakışta görülebilen takvim, grafik veya tablo

Rutininize uygun bir biçim: bullet journal, yazdırılabilir PDF, elektronik tablo veya uygulama tabanlı günlük ruh hali takipçisi

Enough alan var not eklemek için, ancak günlük kayıt tutmak bir angarya gibi hissettirecek kadar fazla değil.

👀 Eğlenceli Bilgi: Ruh haliniz sandığınızdan daha öngörülebilirdir. Çoğu insan 7-10 günde bir tekrarlanan duygusal ritimler döngüsünden geçer ve ruh hali takipçileri bu kalıpları daha belirgin hale getirir.

En İyi 12 Ücretsiz Ruh Hali Takip Şablonu

Ruh hali izlemesi rastgele uygulamalarda, dağınık günlük girdilerde veya post-it'lerde yapıldığında, bu alışkanlığı sürdürmek veya zihinsel sağlığınızı etkileyen faktörler hakkında anlamlı bilgiler elde etmek zorlaşır.

Dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı olan ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getirir. Genellikle proje yönetimi için kullanılan ClickUp, esnekliği sayesinde kişisel refahı izlemek için de oldukça etkilidir.

Ruh hali günlükleriniz, şükran günlüğünüz, alışkanlık takipçileri ve sağlık hedefleriniz tek bir özelleştirilebilir Çalışma Alanı'nda saklanabilir. Ayrıca, ClickUp'ın yapay zekası, kalıpları belirlemenize ve tutarlı kalmak için hatırlatıcılar ayarlamanıza yardımcı olur.

Birlikte bazı ruh hali takip şablonlarını inceleyelim:

1. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu ile zihin, beden ve ruh rutinlerinizi bir bakışta takip edin ve düzenleyin.

Kişisel bakım, yapışkan notlar ve ayrı bir ruh hali günlüğüyle yapıldığında, neyin gerçekten yardımcı olduğunu anlamak zordur. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu, kişisel bakım hedeflerini ve ruh haliyle ilgili görevleri tek bir Liste ve Takvimde bir araya getirerek, bunları ne sıklıkla uyguladığınızı ve sonrasında nasıl hissettiğinizi görebilmenizi sağlar.

Bu liste şablonu, "Başarılı", "Yıkıcı", "Yoldan Saptı", "Beklemede" ve "Başlamadı" gibi özel durumların yanı sıra, kişisel bakım türü, sağlık türü, hedefler ve notlar için Özel Alanlar kullanır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Rutinleri, düşünceleri ve ruh hali günlüklerini, gerçekten sürdürebileceğiniz tek bir Çalışma Alanı'nda düzenleyin.

Günlük ruh hali, uyku ve enerji düzeylerine göre alışkanlıkları izleyerek erken aşamadaki kalıpları tespit edin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Görünümleri değiştirerek haftayı planlayın, ilerlemeyi gözden geçirin ve bağlamı işle bağlantılı tutun.

Net durumlar ve Özel Alanlar kullanarak hızlı ve dürüst değerlendirmeler yapın.

Bir koç veya terapistle işbirliği yapın ve işin yapıldığı yerde geri bildirimleri saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Ruh halini kaydetme, alışkanlık geliştirme ve net değerlendirmeleri bir araya getiren yapılandırılmış bir günlük ruh hali takipçisi isteyen bireyler, terapistler ve sağlık koçları.

💡 Profesyonel İpucu: Duygudurum pratiği, yansıtma hızlı ve tekrarlanabilir olduğunda kalıcı olur. ClickUp Brain'i kullanarak her günün notlarını kısa bir duygudurum özetine dönüştürün, girdilerde bahsedilen tekrarlayan tetikleyicileri (uyku, kafein, sosyal zaman) vurgulayın ve yarın denemek için küçük bir alışkanlık önerin. ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamından öğrendiği için her haftalık inceleme daha keskin hale gelir ve böylece rutinlerinizi iyileştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. ClickUp Brain ile dağınık notlarınızı trendlere, sonraki adımlara ve nazik hatırlatıcılara dönüştürün

2. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleme Şablonu ile alışkanlıklarınızı takip edin ve yönetin.

Alışkanlıklarınız günlük ruh hali takipçinizden ayrı uygulamalarda yer alıyorsa, hangi rutinlerin sizi neşelendirdiğini ve hangilerinin sizi yorduğunu görmek zor olabilir. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu, her alışkanlığın basit bir Açık veya Tamamlandı durumu olan bir görev olduğu Tablo ve Liste Görünümleri sunar.

Alışkanlıkları temaya göre gruplandırabilir, sıklık veya hedef sayıları için Özel Alanlar ekleyebilir ve öncelikler, etiketler ve alt görevler kullanarak büyük hedefleri küçük adımlara bölebilirsiniz.

ClickUp otomasyonları, yineleyen görevleri ve hatırlatıcıları yönetirken, ClickUp Brain günlük alışkanlıklarınızı ne sıklıkla yerine getirdiğinizi özetleyebilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tüm alışkanlıklarınızı tek bir yerde toplayın ve saniyeler içinde güncelleyin.

Belirsiz hedefleri, gerçekten ölçebileceğiniz günlük hedeflere dönüştürün.

Görünümleri değiştirerek ivmeyi kaybetmeden planlama, uygulama ve inceleme yapın.

Öncelikleri ve alt görevleri kullanarak küçük başarılardan daha büyük rutinlere geçin.

Sizi neyin desteklediğini veya bloklediğini hafif notlar halinde kaydedin, böylece gelecek hafta daha iyi olabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanı: Hedefleri günlük eylemlere dönüştüren ve haftalık değerlendirmeleri kolaylaştıran basit, dürüst bir alışkanlık takipçisi isteyen herkes.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Alışkanlık Takip Uygulamaları

📮 ClickUp Insight: Sağlık ve zindelik, anket katılımcılarının en önemli kişisel hedefleridir, ancak %38'i ilerlemelerini tutarlı bir şekilde izlemediklerini itiraf etmektedir. 🤦Bu, niyet ve eylem arasında büyük bir uçurumdur! ClickUp, özel Alışkanlık Takip Şablonları ve Yineleyen Görevler ile fitness rutininizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu rutinleri zahmetsizce oluşturduğunuzu, her antrenmanı kaydettiğinizi ve meditasyon rutininizi güçlü bir şekilde sürdürdüğünüzü hayal edin. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyorlar, çünkü hedefe ulaşmak, hedefi gerçekten görmekle başlar.

3. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile hedeflerinize ulaşın ve hayatınızda ilerleyin.

Büyük hedefler, ayrı belgelerde yer alıyorsa günlük ruh haliniz ve motivasyonunuzdan kopuk hissedilebilir. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, üç aylık hedefleri ve yansımaları tek bir listeye toplar, böylece büyüme planınızdaki ilerlemenin hafta boyunca hissettiklerinize nasıl uyduğunu görebilirsiniz.

Bu liste tabanlı şablon, Hedef Ulaşıldı, Yolda, Yoldan Saptı, Beklemede ve Başlamadı gibi özel durumların yanı sıra 11 Özel Alan içerir. Ayrıca, zaman takibi ve etiketler gibi özellikler gibi ClickUp Görünümlerine de güvenebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Büyük hedeflerinizi, tamamlayabileceğiniz üç aylık dönüm noktaları ve haftalık görevlere dönüştürün.

İlerleme eğilimlerini bir bakışta görün ve çabaların sonuç vermediği alanları tespit edin.

Kaynakları, notları ve zaman çizelgelerini tek bir alanda tutarak daha kolay inceleyin.

Görevlerden doğrudan zaman blokları oluşturarak niyetlerinizi takvim taahhütlerine dönüştürün.

Her döngüde planınızı iyileştirmek için kazanımlarınızı ve öğrendiğiniz dersleri değerlendirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Becerilerini geliştirmek, sonuçları izlemek ve haftalık olarak hafif değerlendirmeler yapmak için yapılandırılmış bir plan isteyen profesyoneller ve öğrenciler.

💡 Kullanışlı İpucu: ClickUp Belge'de özel bir "Günlük" klasörü oluşturarak tüm girişlerinizi, notlarınızı ve düşüncelerinizi tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayın. Böylece, ihtiyaç duyduğunuzda geçmiş girişleri kolayca arayabilir, referans alabilir ve tekrar inceleyebilirsiniz. Özel ClickUp Belge ile düşüncelerinizi merkezileştirin ve gelişiminizi izleyin

4. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile tüm gününüzü planlayın.

Görevleriniz ve öncelikleriniz, gerçekten uygulayabileceğiniz basit bir planda yer aldığında yoğun günleriniz daha hafif hale gelir. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, basit bir görev listesini ruh halinize uygun gerçekçi bir programa dönüştürebileceğiniz tüm Görev ve Takvim Görünümlerini sunar.

Görevleri Kişisel, İş veya Hedefler gibi kategorilere ayırıp, zaman tahmini veya odak blokları için Özel Alanlar uygulayabilirsiniz. Ardından, Özel Görev Durumları (Açık, Tamamlandı) ile neyin değiştiğini izleme yapabilirsiniz.

Planınızı duygusal durumunuzla karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Basit bir günlük ruh hali alanı ekleyin veya bir ruh hali takip listesi ile bağlantı kurarak günlük programınıza göre ruh halinizi kolayca izleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Görevleri kategoriye ve aciliyetine göre düzenleyin, böylece bir sonraki doğru adımın ne olduğu açıkça belli olsun.

Odaklanma zamanınızı korumak ve aşırı randevuları azaltmak için görevleri takviminize sürükleyin.

Görünümleri değiştirerek sabah planınızı yapın, gün boyunca izleme yapın ve akşamları gözden geçirin.

Hızlı notlar ve alt görevler ekleyerek, işinizle ilgili bilgileri kafanızda tutmak yerine bağlam içinde tutun.

Hafif görseller kullanarak nelerin tamamlandığını ve nelere hala dikkat edilmesi gerektiğini görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Önceliklerini bir programa dönüştüren ve ilerlemeye görünürlük sağlayan, pratik bir günlük planlayıcı isteyen bireyler ve profesyoneller.

💡 Hızlı İpucu: Ruh halinizi otomatik olarak izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Hatırlatıcılarında yineleyen görevler veya bildirimler ayarlayarak günlük veya haftalık olarak günlüğünüzü tutmanızı sağlayın. Tutarlı hatırlatıcılar, sürdürülebilir bir günlük tutma alışkanlığı geliştirmenize ve hiçbir oturumu kaçırmamanıza yardımcı olur. Zamanla, bu rutin yansıtmayı gününüzün doğal bir parçası haline getirecektir. Otomasyonlu ClickUp Hatırlatıcıları ile tutarlı bir günlük yazma alışkanlığı oluşturun

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Basit Günlük Alışkanlıklar

5. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile en iyi fikirlerinizi kaydedin.

Düşüncelerinizi rastgele belgelere ve yarısı dolu günlüklerinize karalarsanız, günlük ruh halinizi ve başarılarınızı gözden geçirmek neredeyse imkansız hale gelir. ClickUp Günlük Notlar Şablonu fikirler, yapılacaklar ve hızlı düşünceler için tek bir sayfa görevi görür.

Böylece, "ne yapıldığı"ndan "bugün nasıl hissedildiğine" kadar her şey tek bir düzenli alanda yer alır. Yeni başlayanlar için uygun olan bu Liste şablonu, hızlı girişler için Günlük Notlar görünümü ve daha uzun süreli konular için Not Liste Görünümü içerir. Notları eyleme geçirmek için Yapılacaklar, İncelendi ve Tamamlandı durumları da mevcuttur.

Ayrıca, girdileri türüne göre etiketleyebilir (ör. toplantı, kişisel kontrol) ve günlük dönüm noktalarını izlemek için kısa yorumlar ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tüm günlük notlarınızı, fikirlerinizi ve yapılacaklarınızı birden fazla uygulama yerine tek bir yapılandırılmış alanda saklayın.

Günlük Notlar ve Liste görünümlerini kullanarak hızlı girişleri uzun soluklu konularından ayırın.

Notları Yapılacaklar, İncelendi ve Tamamlandı durumlarıyla düzenleyin, böylece takip süreci otomatik olarak oluşturulur.

Önemli dönüm noktalarını veya kişisel düşünceleri bağlam içinde izlemek için kısa yorumlar veya etiketler ekleyin.

Girdiyi basit bir ruh hali çizgisiyle eşleştirin, böylece daha sonra duygularınızı gerçekte olanlarla bağlantı kurabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük notlarını hızlı bir şekilde almak, notlarını takip etmek ve günün nasıl geçtiğini nazikçe kontrol etmek isteyen yoğun profesyoneller.

📖 Ayrıca okuyun: How to Elevate Verimlilik with Bullet Journaling (Bullet Journaling ile Verimliliği Artırma Yöntemleri)

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT, tutarlı izleme alışkanlıklarını sürdürmeyi kolaylaştıran ve kaydettiğiniz tüm verilere dayanarak duygusal durumunuzu etkileyen faktörleri anlamanıza yardımcı olan bir masaüstü yapay zeka yardımcısıdır. ClickUp Brain GPT'nin Talk to Text özelliği ile hızlı ve doğru ses-metin transkripsiyonları elde edin İşte nasıl yapacağınız: Sesinizle anında ruh halinizi kaydedin : Talk to Text özelliğini kullanarak yazmadan nasıl hissettiğinizi kaydedin. Ruh halinizi, enerji seviyenizi veya sizi duygusal olarak etkileyen şeyleri söyleyin, uygulama bunları kaydedilmiş bir girdiye dönüştürsün.

Duygusal kalıplarınız hakkında sorgular sorun : "Haftanın hangi günleri en çok endişeli hissediyorum?" veya "Egzersiz yapmaya başladığımdan beri ruh halim nasıl değişti?" gibi sorgular sorun. Kaydettiğiniz verileri analiz ederek, girdileri manuel olarak inceleyerek gözden kaçırabileceğiniz eğilimleri ortaya çıkarır.

Duygu veya olaya göre geçmiş girdileri arayın : Tüm girdilerinizde duyguları, tetikleyicileri veya yaşam etkinliklerini arayarak belirli ruh hali günlüklerini bulun.

İhtiyaçlarınıza uygun yapay zekayı seçin: Claude, GPT ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla LLM'ye erişin. Duyguları işlemek için empatik yanıtlar, ruh hali kalıpları hakkında analitik içgörüler veya yaratıcı günlük yazma önerileri gibi farklı ihtiyaçlarınız için farklı modeller kullanın.

6. Freepik tarafından hazırlanan Duygular Takip Şablonu

Genç kullanıcılar veya katı grafiklerden ziyade hikaye anlatımını tercih edenler için, storyboard düzeni ruh hali izlemesini daha az korkutucu hale getirebilir. Freepik'teki "My feelings storyboard" şablon vektörü, yazdırıp düzenleyebileceğiniz, ardından o gün hissettiklerinizi ve olanları çizimler veya notlarla doldurabileceğiniz çizgi roman tarzı bir sayfa sunar.

Wepik veya Freepik'in düzenleyicisinde resmi özel hale getirebilir, yazdırılabilir bir görüntü olarak dışa aktarabilir ve bir ciltli deftere veya bullet journal'a ekleyebilirsiniz. Her çerçeve, ruh hali günlüğünüzde bir mini sahne haline gelir. Bu, duygularını ölçekler veya sayılarla ifade etmektense çizimlerle ifade etmeyi daha kolay bulan çocuklar için özellikle yararlıdır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Estetik anlayışınıza ve dikkat sürenize uygun çeşitli ruh hali izleme stillerini inceleyin.

Bullet journal için temiz sayfalar yazdırın veya tutarlı olmanızı sağlayacaksa dijital sürümleri kullanın.

Basit açıklamalar kullanarak ruh halinizi hızlıca izleyin ve kalıpları bir bakışta tanıyın.

Takvimle başlayın, duygu çarkına geçin ve alışana kadar tekrarlayın.

Günlük ruh hali geçmişinizin tutarlı kalması için girdileri tek bir yerde saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Hızlı özel özelleştirme ve çok sayıda stil seçeneği sunan esnek, yazdırılabilir duygu takipçileri isteyen herkes.

👀 Eğlenceli Bilgi: 1970'lerde popüler hale gelen ruh hali yüzükleri, duygulardan ziyade sıcaklığa göre renk değiştirir, ancak ruh halinin renklerle "görülebileceği" fikrini yaygınlaştırmaya yardımcı oldular. Bu fikir, günümüzde birçok renk kodlu ruh hali takipçisinin temelinde yatan ana fikirdir.

📖 Ayrıca okuyun: Boş Zamanlarınızda Yapılacak Verimli Şeyler

7. Template. Net tarafından sunulan Ruh Hali Takip Şablonu

Sıfırdan tasarım yapmadan bullet journal ruh hali izleme şablonu istiyorsanız, Template.net'in Ücretsiz Bullet Journal Ruh Hali İzleme Şablonu sağlam bir başlangıç noktasıdır. Düzenleyicilerinde kendi renk kodunuzu uygulayabilir ve planlayıcınıza tam uyan aylık bir tablo ile duygusal refahınızı izlemeye başlayabilirsiniz.

Şablon düzenlenebilir ve çeşitli biçimlerde (Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, PDF ve tasarım dosyaları dahil) indirilebilir, böylece yazdırılabilir bir sayfa olarak kullanabilir veya dijital olarak saklayabilirsiniz.

Her gün için ayrılan alanı kullanarak hızlı bir ruh hali ve kısa notlar kaydedebilir, ardından ayı gözden geçirerek uyku, rutinler veya sosyal zamanlarındaki kalıpları belirleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Birden fazla ruh hali izleme stilini inceleyin ve gerçekten dolduracağınız stili seçin.

Bullet journal için sayfaları yazdırın veya kolay güncelleme için dijital olarak saklayın.

Basit bir gösterge kullanarak ruh halinizi hızlıca izleyin ve kalıpları bir bakışta tanıyın.

Ne tür bilgiler edinmenize yardımcı olduğunu ve tutarlı kalmanızı sağlayan unsurları öğrenirken düzenleri değiştirin.

Her şeyi tek bir yerde saklayın, böylece duygusal geçmişiniz zaman içinde karşılaştırılabilir kalır.

✨ İdeal kullanım alanları: Çok az kurulum ile hemen kullanılabilen, yazdırılabilir veya düzenlenebilir bullet journal ruh hali takip şablonu isteyen herkes.

Hayatınızda gerçek bir yön, netlik ve amaç mı istiyorsunuz? Çoğu hayat planının başarısız olmasına neden olan yaygın tuzaklara düşmeden mi? Bu video’da, beş kolay ve uygulanabilir adımda bir hayat planı oluşturmanıza rehberlik ediyoruz.

8. Craft tarafından hazırlanan PDF Ruh Hali Takip Şablonu

Via Craft

Gün boyunca düzenli kontrol yapmayı seviyorsanız, Craft'ın Ruh Hali Takipçisi şablonu size belge tarzı bir uygulama içinde basit bir tablo sunar. Her günü sabah, öğleden sonra ve akşam bölümlerine ayırır ve her zaman diliminde ruh halinizi ve kısa bir yorumunuzu not edebileceğiniz alan sağlar.

Aylık genel bakış, tek bir sayfayı kaydırarak veya yazdırarak duygusal durumunuzun zaman içinde nasıl değiştiğini görebilmenizi sağlar. Düzen basit bir ızgara olduğundan, hem dijital belge hem de elle vurgulama veya açıklama ekleyebileceğiniz yazdırılabilir bir ruh hali günlüğü olarak kullanılabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Sabah, öğleden sonra ve akşam zaman dilimlerini kullanarak gün boyunca farklı ruh hallerini kaydedin.

Kolayca kalıp tespit edebilmek için bir sayfada tam bir aylık ruh hali izlemesi yapın.

Etiketi ve ruh hali kelimelerini özel olarak ayarlayarak takipçinin dilinize uymasını sağlayın.

Rutininize bağlı olarak sayfaı yazdırın veya Craft'ta saklayın.

Renk kodlarını kısa notlarla birleştirerek duyguları etkinliklerle bağlantı kurun.

✨ İdeal kullanım: Aylık düzeni temiz ve hızlı notlar alabileceğiniz, yazdırılabilir bir ruh hali günlüğü tercih eden herkes.

🛠️ Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz: Ruh halinizi izlemek, listenizde "bir şey daha" gibi mi geliyor? Bu Ücretsiz Çevrimiçi Pomodoro Zamanlayıcıyı kullanın ve 5 dakikalık odaklanma blokları ayarlayın, başlat düğmesine basın, ardından ruh halinizi hızlıca değerlendirin, tek satırlık bir not ekleyin ve kaydedin. Nazik zil sesi, fazla düşünmeden tutarlılığı teşvik eder ve çoğu zamanlayıcı otomatik olarak döngüye girer, böylece alışkanlık kalıcı hale gelir.

9. InkPx tarafından hazırlanan Renkli Ruh Hali Takip Şablonu

InkPx tarafından sunulan Renkli Ruh Hali Takip Şablonu, ruh halinizi kaydetmeyi keyifli hale getiren parlak renk paletleri ve temiz ızgaralar sunar. Yazdırmadan önce yazı tiplerini ve renkleri ayarlayabilir, metin ekleyip çıkarabilir ve A4 ile US Letter boyutları arasında seçim yapabilirsiniz.

Bazı düzenler takvim tarzı ızgaralar kullanırken, diğerleri tablo tarzı grafikler kullanır ve bazıları ise renk kodları ve kısa notlarla günde birden fazla ruh halini işaretlemenize olanak tanır. Sonuç, bir ciltleyiciye veya kişisel ajandaya yerleştirebileceğiniz renkli bir ruh hali günlüğü sayfasıdır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Güncellemeleri hızlı ve tatmin edici hale getiren gökkuşağı paletleri arasından seçim yapın.

Girdilerin tutarlı ve zaman içinde karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için basit bir açıklama kullanın.

Tek bir ruh halini izleyin veya duygularınızı birleştirerek duygusal durumunuzdaki nüansları yansıtın.

Renkli noktaları hızlı notlarla eşleştirerek uyku, rutinler veya etkinlikler gibi tetikleyicileri birbirine bağlayın.

Haftalar boyunca trend çizgilerinin oluşumunu izleyin ve harekete geçebileceğiniz içgörüler edinin.

✨ İdeal kullanım: Tutarlı girişler ve net yansımalar sağlayan, neşeli ve yazdırılabilir bir ruh hali takip şablonu isteyen herkes.

10. La La Land tarafından hazırlanan Ruh Hali Takip Şablonu

Ruh hali günlüğünüzün klinik bir havadan ziyade yumuşak ve cesaret verici olmasını istiyorsanız, La La Land'in Ücretsiz Ruh Hali Takip Şablonu renkli bir başlangıç noktası olabilir. Sayfayı yazdırıp günlüğünüze veya defterinize ekleyebilir, ardından onu basit bir günlük ruh hali günlüğü olarak kullanarak ay boyunca gerçekte nasıl hissettiğinizi takip edebilirsiniz.

Tasarım, La La Land'in resimli günlüklerinden birinden alınmıştır, böylece günlük ruh hali alanlarını küçük düşünceler için yerle birleştiren görsel olarak sakinleştirici bir düzen elde edersiniz. Şablonu bloglarından JPG biçiminde indirebilir, kaydedebilir, yazdırabilir ve ruh halinizi tanımlamak için kendi renk kodunuzu veya sembollerinizi ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hızlı güncellemelerin tatmin edici hissettirdiği sakinleştirici, sanatsal düzenleri seçin.

Girdilerin tutarlı ve kolay taranabilir olması için basit bir açıklama kullanın.

Gün boyunca farklı ruh hallerini yansıtmak için tek bir ruh halini izleyin veya farklı duyguları birleştirin.

Tetikleyiciler ve destekler hakkında bilgi edinmek için kısa bağlam satırları ekleyin.

Sayfaları bir arada tutun, böylece geçmişiniz karşılaştırılabilir ve yararlı kalır.

✨ İdeal olanlar: Sürekli kontrol ve nazik bir şekilde düşünmeyi teşvik eden, rahatlatıcı, yazdırılabilir bir ruh hali düzeni isteyen herkes.

💡 Kullanıcı Dostu İpucu: ClickUp Gösterge Panellerini kurarak ruh hali kalıplarını, günlük yazma sıklığını ve zaman içindeki kişisel gelişimi görselleştirin. Dinamik grafikler ve bileşenler, yolculuğunuzu izlemenize ve eğilimleri veya iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur. İlerlemenizi görsel olarak görmek motive edici olabilir ve gelişiminiz hakkında değerli geri bildirimler sağlayabilir. Özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ile ruh halinizi ve günlük ilerlemenizi görsel olarak izleyin

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Kişisel Bakım Planı Şablonları

11. Therapist Aid tarafından hazırlanan basit günlük ruh hali grafiği

TherapistAid aracılığıyla

Net bir yapı ve sayıları tercih ediyorsanız, Therapist Aid'in Günlük Ruh Hali Grafiği çalışma sayfası, gün boyunca duygularınızı izlemek için bir elektronik tablo tarzı yöntem sunar.

Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) veya diğer terapi yöntemleriyle birlikte kullanarak, her şeyi kafanızda hatırlamaya çalışmak yerine, çevreniz ve duygularınızın nasıl bağlantı içinde olduğunu görebilirsiniz. Bu şablonla, gün boyunca birkaç saatte bir duygularınızı bir tablo halinde kaydedebilirsiniz.

Ardından mutlu, üzgün, kızgın, yorgun, heyecanlı, endişeli veya diğerleri gibi etiketler seçebilir ve yoğunluğu 1-10 arasında bir ölçekte derecelendirebilirsiniz. Daha fazla netlik için o anda neler olduğunu kısaca açıklayabileceğiniz bir notlar sütunu da bulunmaktadır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Her kontrol için bir puan kaydedin ve kısa notlar ekleyin.

Haftaları bir bakışta karşılaştırarak duygular ve hislerdeki kalıpları tanıyın.

Renk kodu veya bayraklar için basit bir açıklama tutun, böylece zor günleri kolayca tespit edebilirsiniz.

Neden ve sonuç hakkında fikir edinmek için etkinliklerin yoğunluğunu takip edin.

İnceleme için bir özet istediğinizde ruh hali günlüğünüzü dışa aktarın veya yazdırın.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük ruh halini tutarlı bir şekilde izlemek ve oturumlardaki ilerlemeyi gözden geçirmek için temiz bir elektronik tablo izleme aracını tercih eden bireyler ve terapistler.

12. McGill Üniversitesi tarafından hazırlanan PDF Ruh Hali İzleme Sayfası Şablonu

McGill Üniversitesi'nin Ruh Hali İzleme Sayfası, bilişsel davranışçı ve ruh hali bozukluğu programlarında kullanılan klinisyen tarzı bir çalışma sayfasıdır. Bu sayfa, günlük ruh halinizi (kızgın, tamamen huzurlu veya yorgun) derecelendirebileceğiniz ve duygusal durumunuzu etkileyebilecek uyku veya etkinlikler hakkında notlar ekleyebileceğiniz bir tablo sunar.

Bu sayfa tedavi ortamları için tasarlandığından, sütunlar ve ifadeler tutarlıdır, böylece puanlar haftalar arasında kolayca karşılaştırılabilir veya bir terapist veya doktorla paylaşılabilir. Kopyalarını bir cilt için yazdırabilir veya bir günlüğe yapıştırabilir, ardından randevularınızda gözden geçirmek üzere eksiksiz bir aylık ruh hali günlüğü getirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Günlük güncellemeleri hızlı bir şekilde yapabileceğiniz, yazdırılabilir, sade bir takipçiyi elinizin altında bulundurun.

Ruh hali derecelendirmelerini kısa notlarla eşleştirin, böylece bağlam kaybolmaz.

Satırları tarayarak ayrı bir grafik oluşturmadan trend değişikliklerini görün.

Sabah ve akşam alanlarını kullanarak gün boyunca farklı ruh hallerini kaydedin.

Oturumlara kısa ve öz bir kayıt getirin ve daha hızlı içgörüler elde edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir günlük izleme ve kısa oturum değerlendirmeleri için yapılandırılmış, klinisyen tarzı bir ruh hali şablonu isteyen bireyler ve terapistler.

ClickUp ile Ruh Hali İzleme Artık Çok Kolay

İyi günler nadiren tesadüfen gelir; genellikle tekrarladığınız ve fark ettiğiniz küçük seçimlerden kaynaklanır. İster tek bir günlük ruh halini ister kişisel tercihlerinizi kaydedin, doğru ruh hali şablonu kalıpları belirleyerek düşüncelerinizin akışını sağlar.

Günlük ruh hali takipçiniz, notlarınız ve alışkanlık değerlendirmelerinizin bir arada tutulacağı tek bir alan istiyorsanız, ClickUp tüm bilgilerinizi izleyen mükemmel bir not defteri gibi çalışır. 📕

ClickUp'ta, görevlerin yanında bir ruh hali takip liste tutabilir, takviminize nazik hatırlatıcılar planlayabilir ve ClickUp Brain'den eğilimleri özetlemesini ve sonraki adımları önermesini isteyebilirsiniz.

Bu şablon, alışkanlık ve ruh hali izlemesi için ayrı araçlar kullanmanıza gerek kalmadan tüm bu fonksiyonları yerine getirir. Böylece düzenli kalmanıza yardımcı olur ve kendini keşfetme ve kendini yansıtma sürecinde ilerlemenizi destekler.

İlham almaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve refah yolculuğunuzu belgelemek için mükemmel yolu keşfedin.