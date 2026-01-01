Sunumlar ve İçerik için En İyi Gamma AI Alternatif Seçenekleri

Gamma AI kullanarak bir sunum hazırlamayı denediyseniz, bunun getirdiği hayranlık ve endişe karışımını bilirsiniz. Gamma, yetenekli bir AI sunum oluşturucudur, ancak Google Slides veya PowerPoint'e dışa aktarma tek tıklamayla yapılabilecek bir işlem değildir.

AI sunumu mükemmel görünse bile, tasarımda değişiklikler yapmak veya kendi resimlerinizi eklemek garip bir şekilde teknik bir iş gibi gelebilir.

İşte bu noktada, sağlam bir Gamma AI alternatifi keşfetmek mantıklı hale geliyor. Bu makale, takımlar arasında sunumlar tasarlamak, düzenlemek ve paylaşmak için en güvenilir AI sunum yazılımı seçeneklerini karşılaştırıyor. Gamma AI'dan geçiş yaparken karşılaşabileceğiniz güçlü yönleri, dezavantajları ve neler bekleyebileceğinizi göreceksiniz.

Statista'nın yakın tarihli bir raporuna göre, pazarlama ve kreatif profesyonellerin %48'inden fazlası, sunum araçları da dahil olmak üzere içerik oluşturma akışlarını tasarlamak ve otomasyon yapmak için AI kullanıyor. Bu, bu alanın ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor.

Gamma AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte, anahtar özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Gamma AI alternatif seçeneklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En uygun Ana özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Tek bir ortak Çalışma Alanı'nda sunumlar oluşturma, yönetme ve düzenleme Akış haritalama için Beyaz Tahtalar, yazma için belgeler, AI taslak oluşturma ve Talk to Text için Brain ve BrainGPT, incelemeler ve sürüm oluşturma için görevler, izleme için gösterge panelleri. Ücretsiz planlar mevcuttur; kurumsal özelleştirmeler Sunumlar. AI Markanıza uygun, AI tarafından anında oluşturulan slaytlar Metinden sunumlar oluşturun, marka uyumu sağlayın, gerçek zamanlı işbirliği yapın, Google Slides ve PowerPoint dışa aktarımından yararlanın. Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 198 $'dan başlar. Plus AI Google Slaytlar entegrasyonları ve işbirliğine dayalı ş akışları Google Slaytlar'da yerel olarak kullanılabilir, taslak oluşturma, ton ve düzen önerileri, ortak düzenleme ve yorumlar 7 günlük ücretsiz deneme ve kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Tome Hikaye anlatımına dayalı sunumlar Hikaye odaklı sunumlar için komut istemi veya belge, yerleşik AI görüntü oluşturma, gerçek zamanlı işbirliği, Slides veya PowerPoint'e dışa aktarma Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar MagicSlides. uygulaması Google Slaytlar'da hızlı şablon tabanlı slayt oluşturma Kenar çubuğu ş akışı, sunum hazırlama, temalar, anında düzenleme ve Slides içinde dışa aktarma Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar Visme Takımlar arasında markalı multimedya sunumları Marka kitleri, AI taslak taslağı, grafikler ve animasyonlar, Slides, PowerPoint, PDF'ye dışa aktarma, bağlantıları paylaşım Ücretsiz ve ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 12,25 $'dan başlar Beautiful. ai Otomasyonlu tasarım ve marka tutarlılığı Otomatik düzen, yazı tipleri ve renkler için marka kilidi, Drive ve Slack ile entegrasyonlar, PowerPoint veya PDF'ye dışa aktarma özelliklerine sahip akıllı slaytlar Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar GenPPT Veriye dayalı AI sunumları oluşturma Hesap tabloları veya özetleri, otomatik grafikler ve içgörüler yükleyin, PowerPoint, PDF, Google Slaytlar'a dışa aktarın. Özel fiyatlandırma Twistly AI Görsel hikaye anlatımı ve markalı sunumlar Metinden görüntüye dönüştürme, otomatik paletler ve geçişler, varlık kitaplığı, Slides veya PowerPoint'e dışa aktarma, gerçek zamanlı geri bildirim Kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar Zoho Show İşbirliğine dayalı sunum yönetimi Yorumlarla gerçek zamanlı ortak düzenleme, AI biçimlendirme, PowerPoint içe aktarma, tarayıcıdan canlı sunum, PPTX, PDF, HTML'ye dışa aktarma Özel fiyatlandırmalı ücretsiz ve ücretli planlar

Gamma AI Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Google Slides sunumları, tanıtım sunumları veya takım güncellemeleri hazırlıyor olun, bir sonraki AI sunum aracınız size hem yaratıcı özgürlük hem de güvenilir kontrol sağlamalıdır.

Çünkü bir AI sunum oluşturucunun gerçek testi görseller veya temalar değildir; AI'nın ş akışınıza nasıl uyum sağladığıdır.

İhtiyaçlarınıza uygun Gamma AI alternatifini bulmanıza yardımcı olacak hızlı bir kontrol listesi. Aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Esnek özelleştirme ve dışa aktarma seçenekleriyle güzel sunumlar oluşturun ve düzenleyin.

Kolay paylaşım için Google Slides, PowerPoint ve birden fazla biçimı destekler.

Zaman kazandıran akıllı şablonlar ve AI tarafından oluşturulan içerik önerileri sunun.

Paylaşılan slayt sunumları üzerinde çalışan takımlar için işbirliği ve geri bildirim özelliklerini dahil edin.

Düzenlenebilir temalar, yazı tipleri ve AI destekli sunum araçlarıyla markanızın tutarlılığını koruyun.

Ücretsiz plan veya deneme sürümü sunarak, karar vermeden önce test etme imkanı sağlayın.

Gamma, AI öncelikli bir düzenleyici olsa da, alternatifleri üç gruba ayrılır:

AI slayt oluşturucular

Google Slaytlar/PowerPoint AI eklentileri

Uçtan uca içerik + işbirliği paketleri

Hadi başlayalım.

🧩 İlginç Bilgi: Daha fazla takım, tasarım ve içerik oluşturmayı otomasyonla gerçekleştiren AI destekli araçlarla geleneksel slayt hazırlama yönteminin yerini aldıkça, küresel AI sunum yazılımı pazarının 2030 yılına kadar yıllık %22'nin üzerinde büyüyeceği tahmin edilmektedir.

En İyi 10 Gamma AI Alternatifi

En iyi kullanım örnekleri, özelleştirme derinliği, işbirliği akışı, dışa aktarım kalitesi, AI özellikleri, entegrasyonlar, fiyatlandırma ve anahtar ödünleşimleri kapsayan, dikkate alınması gereken en iyi AI sunum araçları aşağıda listelenmiştir.

1. ClickUp (Tek bir ortak çalışma alanında sunumlar oluşturmak, yönetmek ve düzenlemek için en iyisi)

ClickUp ile tek bir ortak çalışma alanında sunumlar oluşturun, yönetin ve ölçeklendirin

Her harika sunum bir fikirle başlar, ancak çoğu zaman bu fikirler e-posta konu dizileri, sohbet mesajları, paylaşılan sürücüler ve yarı bitmiş taslaklar arasında dağınık hale gelir.

Biri Google Slides'ta tasarım üzerinde çalışırken, diğeri Word belgesinde metni yeniden yazıyor ve geri bildirimler ekran görüntüleriyle geliyor. Bu, bir projenin her adımının farklı bir yerde gerçekleştirildiği Work Sprawl durumudur. Bu durum, takımların çalışmasını yavaşlatır, hataları artırır ve sürüm kontrolünü neredeyse imkansız hale getirir.

Şimdi bağlantısı kesilmiş AI sunum oluşturucuları da bu karışıma ekleyin. Bir araç slaytları oluşturur, diğeri içeriği yazar ve üçüncüsü AI tarafından oluşturulan görseller üretir. Sonuç? AI Sprawl, belki güzel ama tutarsız sunumlar ortaya çıkarır ve bunları düzeltmek, oluşturmaktan daha uzun sürer.

Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve akışları bir araya getirerek hem iş hem de AI dağınıklığını ortadan kaldırır.

Üstelik, her şeyi sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. ClickUp'ın proje sunum şablonları, aynı Çalışma Alanı'nda sunumları planlamak, sahipleri atamak, onayları izlemek ve slaytları altta yatan görevlere bağlamak için hazır bir ş Akışı sağlar.

ClickUp'ı kullanarak sunumlarınızı ve içerik stratejilerinizi nasıl mükemmelleştirebileceğinize dair kısa bir özet:

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak planlayın ve işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi planlayın, işbirliği yapın ve hayata geçirin

Tek bir slayt bile oluşturulmadan önce, takımların hikayeye ihtiyacı vardır. ClickUp Beyaz Tahtalar, bunu hızlı bir şekilde haritalandırmak için size temiz bir tuval sunar.

Fikirlerinizi yapışkan notlar olarak bırakabilir, bölümler halinde gruplandırabilir, kabaca bir slayt akışı çizebilir ve hatta hızlı konsept sanatı veya slayt motiflerine ihtiyacınız olduğunda yerleşik AI görüntü oluşturucu ile markanıza uygun görseller oluşturabilirsiniz.

Bir şey sağlam göründüğünde, o notu tek bir tıklamayla göreve dönüştürün, böylece sahipler, son teslim tarihi ve kontrol listeleri ayarlanır. ClickUp Beyaz Tahtalar, çalışma alanınızın geri kalanıyla bağlantılı kaldığı için, hikayedeki her değişiklik doğrudan son sunumu oluşturan görevlere aktarılır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den beyin fırtınası oturumlarınızı özetlemesini veya Beyaz Tahta notlarınızdan otomatik olarak slayt başlıkları oluşturmasını da isteyebilirsiniz. Bu, hazırlık süresini kısaltır ve beyin fırtınası ile üretim arasında hiçbir fikrin kaybolmamasını sağlar. ClickUp Brain ile fikirlerinizi anında yakalayın ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün AI'nın sunumların ötesinde yazma ve yaratıcılığı nasıl destekleyebileceğini görmek için AI içerik yazarları hakkındaki bu kılavuza göz atın.

ClickUp belgesi ve ClickUp BrainGPT ile sunumunuzu oluşturun ve geliştirin

ClickUp Docs ile belgelerinizi ş akışına bağlayarak daha rafine bir sunum hazırlayın

Akışınızı oluşturdunuz. Şimdi bunu kelimelere dökün. ClickUp Beyaz Tahtalarından ClickUp Belgelerine kadar her şeyi bırakın , böylece sunumunuz tek bir doğru kaynağa sahip olsun.

Yazarlar bir belgede başlıkları ve konuşma noktalarını taslak olarak hazırlar. Tasarımcılar daha sonra metnin yanına maketleri yapıştırabilir. Yöneticiler kararların alındığı yere doğrudan yorumlar ekleyebilir.

ClickUp Collaboration Detection ile ekip arkadaşlarınızın klipler ve güncellemeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaptığını görün

Ayrıca, ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile ekip arkadaşlarınızın aynı slaytları veya belgeleri görünümde veya düzenleme aşamasında olduğunu anında görebilirsiniz. Bu sayede, değişikliklerin çakışmasını önleyebilir ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak koordine edebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Sunumunuzu oluştururken, ClickUp Clips'i kullanarak slaytlarınızı, anahtar veri noktalarını veya tasarım seçimlerinizi açıklayan kısa videolar kaydedin. ClickUp Clips ile daha hızlı asenkron geri bildirim için slayt sunumlarını kaydedin ve paylaşım yapın Bu Klipleri doğrudan sunum görevlerinize ek dosya olarak ekleyebilirsiniz, böylece ekip arkadaşlarınız canlı görüşme yapmaya gerek kalmadan adım adım açıklamalarınızı inceleyebilir, yorum bırakabilir ve hız kazanabilir. Bu, herkesin vizyonunuzu anlamasını ve geri bildirimde bulunmasını kolaylaştırır.

Buradan, ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT mevcut belgelerden ve görevlerden sunumlar hazırlayabilir, toplantı notlarını slayt bölümlerine dönüştürebilir ve konuşmacı notlarını markanızın ses tonuyla yeniden yazabilir.

Boş bir komut isteminden değil, gerçek Çalışma Alanınızın bağlamından yararlanıldığından, anlatım sunumlar, kampanyalar ve kanallar arasında tutarlı kalır.

ClickUp BrainGPT'deki AI Talk to Text ile sesli notları sunuma hazır içerik haline dönüştürün

Gece geç saatlerde veya seyahat ederken, Talk to Text özelliğini kullanarak fikirlerinizi kaydedin. ClickUp BrainGPT bunları metin olarak transkribe eder ve incelemeye hazır hale getirmek için belgeye yerleştirir.

Slides veya PowerPoint'i başlattığınızda, anlatımınız zaten iyi yapılandırılmış, markanızla tutarlı ve neredeyse tamamlandı.

📌 Örnek: Bir startup kurucusunun yatırımcı sunumu hazırladığını varsayalım. ClickUp Belge'yi kullanarak pazar trendleri, takım biyografileri ve büyüme metrikleri gibi önemli noktaları bir araya getiriyorlar ve ClickUp BrainGPT bu kayıtları tutarlı bir akış halinde düzenliyor. Daha sonra, kurucu yeni bir finansman dönüm noktasını açıklayan sesli notlar kaydeder; ClickUp BrainGPT bunları otomatik olarak yakalar ve entegre eder. Birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, fikir oluşturmadan uygulamaya kadar sunumun oluşturulma süreci tek bir Çalışma Alanı’nda gerçekleştirilir.

En iyi yanı: ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi birden fazla premium LLM arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde, ihtiyaçlarınıza göre her model için en uygun olanı kullanabilirsiniz.

Kapsamlı ve karmaşık görevler için kişisel olarak Claude'u tercih ederken, hızlı düzenlemeler ve özetler için Gemini ve ChatGPT daha uygundur.

📖 Profesyonel İpucu: ClickUp Chat'i kullanarak fikirlerinizi anında paylaşın, geri bildirim toplayın ve tüm sunum tartışmalarınızı slaytlarınız ve görevlerinizle birlikte düzenli bir şekilde tutun. ClickUp sohbeti ile sunum geri bildirimlerini ve slayt tartışmalarını görevlerle birlikte tek bir yerde saklayın

ClickUp görevleri ile incelemeleri, geri bildirimleri ve tasarım sürümlerini yönetin

ClickUp görevleri ile görev özetleri, ilerleme güncellemeleri, çeviriler ve eylem öğeleri oluşturun

Taslak hazır olduğuna göre, geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. ClickUp görevi ile sunumu bir göreve dönüştürün, slayt gruplarını alt görevler olarak ayırın ve her birine bir sahip, kontrol listesi ve son teslim tarihi atayın.

İncelemeyi yapanları ekleyin, "kopya onayı sonrası tasarım"ı ayarlayın ve otomasyonların sırası geldiğinde doğru kişilere bildirim göndermesini sağlayın.

Son olarak, hızlı bir başlangıç yapmak için ClickUp kullanıma hazır şablonlar sunar. ClickUp Sunum Şablonu ile bir sonraki sunumunuzu daha hızlı planlayın, taslak oluşturun ve düzenleyin. AI sunum oluşturucuyu açmadan önce fikirlerinizi özetlemek, geri bildirim atamak ve takımınızı uyumlu hale getirmek için hazır bir Çalışma Alanı sağlar.

Ücretsiz şablon edinin Daha sorunsuz işbirliği ve daha hızlı teslimat için ClickUp Sunum Şablonu ile slaytlarınızı, geri bildirimlerinizi ve görsellerinizi yapılandırın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak yorum konularıyla ilgili değişiklikleri temiz bir değişiklik günlüğü veya bir sonraki adım kontrol listesi halinde özetleyebilirsiniz, böylece tasarımcılar ve yazarlar sürümler arasında nelerin değiştiğini tam olarak görebilirler.

🤔 Biliyor muydunuz: Yakın zamanda yapılan bir ankette, tasarımcıların %28'i paydaş sunumları hazırlamak için AI araçları kullandığını, %79'u ise slaytları için içerik veya metin yazmak için AI kullandığını belirtmiştir. Bu da yaratıcı takımların daha hızlı ve tutarlı sonuçlar elde etmek için artık AI'ya ne kadar güvendiklerini göstermektedir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası, yazma, tasarım ve geri bildirim işlemlerini Beyaz Tahtalar, Belgeler ve Görevler ile tek bir işbirliği merkezinde merkezileştirin.

ClickUp Brain ve BrainGPT'yi kullanarak Talk to Text ile slayt içeriğini taslak haline getirin, özetleyin ve otomasyonla otomatikleştirin.

Sunum akışınızı görselleştirin ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak kavramları görevlere dönüştürün.

İçerik incelemelerini, slayt geri bildirimlerini ve tasarım sürümlerini doğrudan ClickUp görevlerinde yönetin.

ClickUp gösterge panelleri ve raporları kullanarak verimliliği, son teslim tarihlerini ve sunumların yeniden kullanımını izleyin.

Pazarlama takımları için ClickUp ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yaparak uçtan uca yaratıcı uyum sağlayın.

ClickUp sınırlamaları

Sadece temel, ücretsiz bir AI slayt oluşturucuya ihtiyaç duyan takımlar için karmaşık gelebilir.

Çalışma Alanından en iyi şekilde yararlanmak için görünümler, otomasyonlar ve izinler için bazı ön kurulumların yapılması gerekir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7 / 5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 / 5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaştı:

ClickUp, görevleri ve projeleri yönetmek için harika bir hepsi bir arada platformdur. Özelleştirilebilir olmasını gerçekten çok seviyorum — takımınızın çalışma şekline göre görünümleri, gösterge panellerini ve ş akışlarını özelleştirebilirsiniz. Öncelikleri belirleme, görevleri atama ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme özelliği, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp, görevleri ve projeleri yönetmek için harika bir hepsi bir arada platformdur. Özelleştirilebilir olmasını gerçekten çok seviyorum — takımınızın çalışma şekline göre görünümleri, gösterge panellerini ve ş akışlarını özelleştirebilirsiniz. Öncelikleri belirleme, görevleri atama ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme özelliği, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

2. Sunumlar. AI (Markanıza uygun, AI tarafından anında oluşturulan slaytlar için en iyisi)

Fikirden sunuma dakikalar içinde geçmek isteyen takımlar için Presentations. AI, temiz, markalı slaytları otomatik olarak oluşturmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir AI sunum oluşturucu.

Sık sık sunum yapması gereken ancak her bir düzeni manuel olarak tasarlamak için zamanı olmayan pazarlama takımları ve girişimler arasında özellikle popülerdir. Platform, AI özelliklerini kullanarak metin yazıyor, görseller öneriyor ve girdi komutlarınıza göre slayt dizileri oluşturuyor.

Bu ürünü öne çıkaran özelliği, modern iş akışlarına ne kadar doğal bir şekilde uyum sağlamasıdır. Bir Word belgesini yükleyebilirsiniz ve sistem bunu, görseller, başlıklar ve geçişler ile tamamlanmış, tamamen yapılandırılmış bir AI tarafından oluşturulan sunuma dönüştürür.

Her slayt markanızın renklerine uyum sağlar ve daha fazla özel özelleştirme için doğrudan Google Slaytlar veya PowerPoint'e dışa aktarabilirsiniz.

Sunumlar. AI'nın en iyi özellikleri

Metin veya ana hatlardan minimum manuel müdahaleyle tamamlanan sunumlar oluşturun.

Slaytları düzenleyin, markalayın ve Google Slaytlar ve PowerPoint'e dışa aktarın.

Yorumlama ve rol tabanlı erişim ile sunumlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Pazarlama, satış ve yatırımcı kullanımı için giderek büyüyen akıllı şablon kütüphanesine erişin.

AI özelliklerini kullanarak metni yeniden ifade edin, tonu ayarlayın ve slaytların okunabilirliğini artırın.

Sunumlar. AI sınırlamaları

Tam sunum yazılım paketlerine kıyasla sınırlı gelişmiş tasarım kontrolü

AI bazen düzenleri aşırı basitleştirebilir ve manuel ayarlamalar gerektirebilir.

Markalaşma araçları gelişiyor, ancak hala Visme veya Beautiful.ai kadar esnek değil.

Sunumlar. AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına yıllık 198 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sunumlar. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Kendi çalışmalarınıza ilham verecek AI tarafından oluşturulan içerik örnekleri

3. Plus AI (Google Slides entegrasyonları ve işbirliğine dayalı ş akışları için en iyisi)

via Plus AI

Plus AI, Google Slides ile doğrudan entegre olan bir AI sunum oluşturucu olup, halihazırda Google Çalışma Alanı kullanan takımlar için idealdir.

Çalışma Alanı’ndan ayrılmadan slaytları oluşturmanıza, düzenlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olan gömülü bir AI sunum asistanı görevi görür. Ayrıca, taslaklar hazırlamanıza, tonu iyileştirmenize ve hatta marka yönergelerinize uyum sağlayan AI tarafından oluşturulan sunumlar tasarlamanıza yardımcı olması için aracı kullanabilirsiniz.

Bu aracın bağlamsal AI özellikleri, paragrafları yeniden yazabilir, veri noktalarını özetleyebilir veya içeriğinizin amacına göre düzen önerileri sunabilir. Bu nedenle, hızlı ve veriye dayalı sunumlar hazırlayan satış ve pazarlama takımları için özellikle kullanışlıdır.

Takım üyeleri ayrıca slaytları gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme, yorum bırakma ve tasarımları birlikte değiştirme seçeneklerine de sahiptir.

Plus AI'nın en iyi özellikleri

Google Slides ile doğrudan entegre olarak, Çalışma Alanı içinde yerel AI desteği sağlar.

Bağlamsal AI özelliklerini kullanarak slaytlar oluşturur, düzenler ve optimize eder.

Veri özetlerini, ton ayarlamalarını ve slayt metni için otomatik biçimlendirmeyi destekler.

Paylaşılan sunumlar ve geri bildirimler için gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılar.

Hızlı iş güncellemeleri, sunumlar ve eğitim slaytları için idealdir.

Artı AI sınırlamaları

Google Slides hesabı gerektirir; PowerPoint'i tercih eden kullanıcılar için uygun değildir.

Bağımsız araçlara kıyasla sınırlı çevrimdışı fonksiyonlar ve tasarım esnekliği

Karmaşık görseller veya ağır veri kümeleri manuel olarak iyileştirme gerektirebilir.

Plus AI fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Ayrıca AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Plus AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şunları paylaştı:

Güzel sunumları hızlı bir şekilde hazırlamak isteyen herkese Plus'ı şiddetle tavsiye ederim. Google Slides için en iyi AI aracıdır ve bana saatlerce süren iş ve hayal kırıklığından kurtardı.

Güzel sunumları hızlı bir şekilde hazırlamak isteyen herkese Plus'ı şiddetle tavsiye ederim. Google Slides için en iyi AI aracıdır ve bana saatlerce süren iş ve hayal kırıklığından kurtardı.

🧩 İlginç Bilgi: Anket katılımcılarının yarısından fazlası artık haftada en az bir kez sunum hazırlıyor ve büyük bir kısmı bunu haftada birkaç kez yapıyor.

4. Tome (Hikaye anlatımına dayalı sunumlar için en iyisi)

via Tome

Tome, slaytlarının şablonlu olmaktan ziyade tutarlı ve duygusal olarak ilgi çekici olmasını isteyen oluşturucular için tasarlanmış, hikaye odaklı bir AI sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların ham fikirlerini yapılandırılmış, görsel açıdan zengin sunumlara dönüştürmelerine yardımcı olur.

Hikaye anlatımının tasarım kadar önemli olduğu sunumlar, pazarlama kampanyası teklifleri ve ürün tanıtımları oluşturmak için idealdir.

Tome, bir komut istemiyle başlamanıza veya bir Word belgesini yüklemenize olanak tanır. Ardından, başlıklar, düzenler ve ton önerileriyle tamamlanan bir AI sunumu otomatik olarak oluşturur. Entegre AI görüntü oluşturma özellikleri, slaytları bağlamsal olarak doğru görsellerle doldurur, böylece stok görseller aramanıza veya öğeleri manuel olarak tasarlamanıza gerek kalmaz.

İşbirliği de çok kolaydır. Kullanıcılar slayt sırasını değiştirebilir, bölümleri yeniden yazabilir veya görselleri kendi resimleriyle değiştirebilirken, ekip arkadaşları gerçek zamanlı olarak ortak düzenleme yapabilir. Her proje paylaşılan bir Çalışma Alanı'nda bulunur ve sunumları Google Slaytlar veya PowerPoint'e dışa aktararak müşteriye teslim edebilirsiniz.

Tome'un en iyi özellikleri

Kısa komutlar veya yüklenen ana hatlardan hikaye odaklı AI sunumları oluşturun.

Anlık görseller için yerleşik AI görüntü oluşturma özelliğini kullanın.

Metin, medya ve geçişleri sorunsuz bir şekilde harmanlayan etkileşimli sunumlar oluşturun.

Paylaşımlı düzenleme ve yorumlama yoluyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Profesyonel kullanım için Google Slaytlar veya PowerPoint'e dışa aktarın.

Tome sınırlamaları

Slayt özel özelleştirme seçenekleri, geleneksel sunum araçlarına göre daha sınırlıdır.

Bazı dışa aktarılan sunumlar biçimlendirme ayarlamaları gerektirir.

Tam takım işbirliği, ücretli planların arkasında kilitlidir.

Tome fiyatlandırması

Tome Plus: Kullanıcı başına aylık 10 $

Tome Exclusive: Kullanıcı başına aylık 7 $

Tome puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. MagicSlides. uygulama (Hızlı, şablon tabanlı slayt oluşturma için en iyisi)

MagicSlides uygulaması, Google Slaytlar içinde doğrudan sunumlar oluşturmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış, ek bir araca ihtiyaç duymayan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturma aracıdır.

Gücü, kısa bir komutla iyi yapılandırılmış sunumları ne kadar hızlı ürettiğinde yatmaktadır, bu da onu kaliteden ödün vermeden hızlı sonuçlara ihtiyaç duyan öğrenciler, pazarlama takımları ve profesyoneller için en iyi AI sunum oluşturucularından biri haline getirmektedir.

Bu araç, Google Slides'ta bir kenar çubuğu olarak çalışır. Kullanıcılar bir konu girer, bir ton ve görsel stil seçer ve sistem metin, başlıklar ve düzenlerle tamamlanmış bir sunum hazırlar.

MagicSlides uygulama, ilk taslak hazırlama konusunda da mükemmeldir. Örneğin, üç aylık sonuçları özetleyen bir içerik yöneticisi, anahtar noktaları araca yapıştırabilir ve araç, biçimlendirilmiş başlıklar ve konuşma noktaları içeren slayt dizilerini otomatik olarak oluşturur. Kullanıcılar, Google Slaytlar içinde renkleri iyileştirebilir, ifadeleri düzenleyebilir veya bitmiş sunumu anında dışa aktarabilir.

MagicSlides uygulamasının en iyi özellikleri

Google Slaytlar'da doğrudan tam sunumlar oluşturun

Anahatları veya özetleri anında şık slaytlara dönüştürün

Profesyonel sunumlar için birden fazla tema arasından seçim yapın.

Platformlar arasında geçiş yapmadan düzenleme yapın ve dışa aktarın

Takımlar için ilk taslakları ve dahili güncellemeleri kolaylaştırın

MagicSlides. uygulama sınırlamaları

Yalnızca Google Slides ile iş yapılır, diğer platformlarda esnekliği sınırlar.

Slayt çıktısı, nihai teslimattan önce bazen manuel biçimlendirme gerektirir.

Beautiful.ai gibi daha büyük AI sunum araçlarına kıyasla daha az gelişmiş tasarım otomasyonu.

MagicSlides. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 8 $

Pro: Aylık 16 $

Premium: 29 $/ay

MagicSlides. uygulama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar MagicSlides. uygulama hakkında ne diyor?

Bir yorumcu şunları paylaştı :

AI tabanlı sunumlar oluşturmak için Magicslides'ı denedim. Bu araç, hızlı slayt taslakları oluşturmak için oldukça iyi çalışıyor, ancak kesinlikle iyileştirilebilecek yönleri var.

AI tabanlı sunumlar oluşturmak için Magicslides'ı denedim. Bu araç, hızlı slayt taslakları oluşturmak için oldukça iyi çalışıyor, ancak kesinlikle iyileştirilebilecek yönleri var.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işinizi görünür kılar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

6. Visme (Takımlar arasında markalı, multimedya sunumlar için en iyisi)

via Visme

Visme, slaytlardan daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar içindir. Tasarımcıları beklemeden tek bir yerde sunumlar, raporlar ve tek sayfalık belgeler oluşturabilirsiniz. Markanızı bir kez ayarlayın (renkler, yazı tipleri ve logolar) ve tüm şablonlar buna uysun.

Sunumlar veya aylık incelemeler gibi tekrarlayan işler için, temel dosyayı çoğaltın, verileri değiştirin ve son dakika düzeltmelerinden kaçınmak için düzenleri kilitli tutun. AI aracı, bir komut isteminden taslaklar oluşturabilir ve görseller önerebilir. Ayrıca, zor konuları net bir şekilde açıklamak için geniş bir grafik, animasyon ve kısa video kütüphanesi de alırsınız.

İşiniz tamamlandığında, Google Slaytlar, PowerPoint veya PDF'ye dışa aktarın ya da izlenebilir bir bağlantı paylaşın. İçerik takımları, farklı araçlar arasında geçiş yapmak yerine aynı Çalışma Alanı'ndan içerik oluşturabilir ve dağıtabilir.

Visme'nin en iyi özellikleri

Şablonlar genelinde marka kitlerini uygulayarak her slaydın marka ile uyumlu olmasını sağlayın.

AI sunum oluşturucu ile komut istemlerinden ilk geçiş sunumları oluşturun, ardından düzenleri ve medyayı iyileştirin.

Profesyonel sunumlar için grafikler, animasyonlar ve videolarla veri hikayeleri oluşturun.

Birden fazla biçime dışa aktarın ve Google Slides veya PowerPoint kullanan takımlar için dosyaları Google Drive'a aktarın.

Tekrarlayan raporlar ve sunumlar için düzenleri yeniden kullanarak çeyrekler boyunca zamandan tasarruf edin.

Visme sınırlamaları

Gelişmiş tasarım kontrolü, AI taslaklarından sonra hala manuel ayarlamalar gerektirebilir.

Geniş bir özellik seti, yalnızca hafif bir slayt oluşturucuya ihtiyaç duyan takımlar için ağır gelebilir.

Bazı dışa aktarma ş akışları, harici uygulamalara veya ofis paketlerindeki son biçimlendirmeye dayanır.

Visme fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12,25 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,75 $

Kurumsal: 10 kullanıcıdan itibaren özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Kullanıcılar Visme hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Visme, geniş bir alanda kullanıcı dostu şablonlar sağlayarak hem yaratıcı hem de gezinmesi kolay bir platformdur. Video, sunum ve infografik oluşturmak için çok sayıda şablon içeren, kullanımı kolay mükemmel bir araçtır.

Visme, geniş bir alanda kullanıcı dostu şablonlar sağlayarak hem yaratıcı hem de gezinmesi kolay bir platformdur. Video, sunum ve infografik oluşturmak için çok sayıda şablon içeren, kullanımı kolay mükemmel bir araçtır.

7. Beautiful. ai (Otomasyonlu tasarım ve marka tutarlılığı için en iyisi)

Beautiful. ai, tasarım öğelerini mikro düzeyde yönetmeden şık slaytlar isteyen takımlar için idealdir. Metin, resim veya grafik eklediğinizde düzeni, alanları ve hizalamayı otomatik olarak ayarlar, böylece çok az çabayla temiz görünümlü sunumlar elde edersiniz.

Akıllı slaytla başlayın, düzen dengeli kalmak için kendini yeniden düzenler. AI ayrıca içeriğiniz için doğru görsel biçimi önerir, bu da sunumlar, müşteri raporları ve liderlik güncellemeleri için kullanışlıdır.

Marka kontrolü yerleşiktir. Yöneticiler, her sunumun marka ile uyumlu olmasını sağlamak için yazı tiplerini, renkleri ve logo yerleşimini kilitleyebilir. Kolay paylaşım için Google Drive, Dropbox ve Slack ile çalışır ve işiniz tamamlandığinde PowerPoint veya PDF formatında dışa aktarabilirsiniz.

Beautiful.ai'nin en iyi özellikleri

Akıllı slayt şablonları ile tasarım ayarlamalarını otomasyon ile otomatikleştirin

Kilitli renkler, yazı tipleri ve logo pozisyonları ile marka kontrolünü koruyun.

Yerleşik AI özelliklerini kullanarak uygun düzenleri önerin

Dosya paylaşımı için Google Drive, Slack ve Dropbox ile entegre edin.

Bitmiş sunumları PowerPoint veya PDF biçimlerine dışa aktarın.

Beautiful.ai sınırlamaları

Manuel slayt tasarımını tercih eden takımlar için sınırlı özelleştirme

Bazı gelişmiş özellikler Pro veya Takım planı gerektirir.

Çevrimdışı düzenleme desteklenmemektedir.

Beautiful.ai fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Beautiful. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Kullanıcılar Beautiful.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı mümkün kılıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin tonunu kısaltma veya değiştirme önerileri de artı bir özellik.

Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı mümkün kılıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin tonunu kısaltma veya değiştirme önerileri de artı bir özellik.

8. GenPPT (Veriye dayalı AI sunumları oluşturmak için en iyisi)

GenPPT aracılığıyla

GenPPT, slaytlarla uğraşmadan verilerin net bir hikaye anlatmasını isteyen herkes için idealdir. Bir elektronik tablo veya kısa bir özet yükleyin, birkaç dakika içinde grafikler, içgörüler ve slayt metinleri içeren hazır bir sunum haline getirin.

Bu Gamma AI alternatifi analistler, eğitimciler ve iş takımları için idealdir. Satış performansı, pazarlama incelemesi veya yatırımcı özeti gibi bir sunum türü seçin, verilerinizi doğru görsellerle temiz bölümlere ayırsın.

Paylaşım zamanı geldiğinde, PowerPoint, PDF veya Google Slaytlar'a dışa aktarın. Grafikleri anında düzenleyerek doğruluk ve tasarımın her ikisinin de yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz.

GenPPT'nin en iyi özellikleri

Veri sayfalarını ve raporları otomatik olarak eksiksiz sunumlara dönüştürün.

Minimum manuel çabayla grafikler, çizelgeler ve KPI'lar gibi slayt görselleri oluşturun.

Esnek düzenleme için PowerPoint ve Google Slides dışa aktarımlarını destekleyin.

Trendleri otomatik olarak vurgulamak için AI özetleri ve içgörüler ekleyin.

Marka görünümünüze uyacak şekilde yazı tiplerini, düzenleri ve renkleri özel olarak ayarlayın.

GenPPT sınırlamaları

Tasarım odaklı araçlara kıyasla sınırlı yaratıcı tasarım kontrolü

Veri odaklı sunumlar için en uygun, hikaye anlatımına ağırlık veren içerikler için ise daha az uygun

AI tarafından oluşturulan analizler için ara sıra doğruluk kontrolleri gereklidir.

GenPPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GenPPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar GenPPT hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şöyle diyor:

Teknik derinlik ve erişilebilirlik arasında mükemmel bir denge kuran mükemmel bir AI sunumu. Net örnekler ve ilgi çekici sunum, karmaşık kavramların kolayca anlaşılmasını sağladı. Pratik uygulamalar ve gelecekteki etkilerin bir araya getirilmesi, herkesin ilgisini canlı tuttu.

Teknik derinlik ve erişilebilirlik arasında mükemmel bir denge kuran mükemmel bir AI sunumu. Net örnekler ve ilgi çekici sunum, karmaşık kavramların kolayca anlaşılmasını sağladı. Pratik uygulamalar ve gelecekteki etkilerin bir araya getirilmesi, herkesin ilgisini canlı tuttu.

9. Twistly AI (Görsel hikaye anlatımı ve markalı sunumlar için en iyisi)

via Twistly AI

Twistly AI, sunumların kurumsal slayt yığını değil, görsel bir hikaye gibi hissettirilmesini isteyen takımlar içindir. Kısa veya uzun bir raporu ekleyin, o da onu dikkat çeken, görsel odaklı bir sunum haline getirsin.

Oluşturma işlemi çok basit. Metninizi yapıştırın, Twistly düzeni, tipografiyi ve akışı otomatik olarak dengeler. Konuya uygun renk paletlerini, geçişleri ve simgeleri seçer, ardından markanıza uygun düzenlenebilir metinler, stok görseller ve AI görüntüleri içeren slaytlar oluşturur.

Bu Gamma AI alternatifi, son aşamada ekstra kontrol istiyorsanız Google Slides dışa aktarımlarıyla iyi çalışır. Takımlar birlikte düzenleme yapabilir, gerçek zamanlı geri bildirim bırakabilir ve logoları, yazı tiplerini ve renkleri paylaşılan bir varlık kitaplığında saklayabilir, böylece her yeni sunum marka kimliğine uygun kalır.

Twistly AI'nın en iyi özellikleri

Belgeleri veya taslakları tasarım odaklı AI sunumlarına dönüştürün.

Slayt içeriğine ve marka kimliğine uygun AI görüntüleri oluşturun.

Görsel tutarlılık için otomatik düzenler ve geçişler uygulayın.

Marka varlıklarını ve şablonları takım genelinde yeniden kullanılmak üzere saklayın.

Son teslim için Google Slaytlar veya PowerPoint'e dışa aktarın.

Twistly AI sınırlamaları

Paylaşılan sunumlarda sınırlı analitik veya etkileşim izleme

Gelişmiş tasarım düzenleme, AI akışı dışında zaman alıcı olabilir.

Görüntü ağırlıklı slaytları işlemek için kararlı bir bağlantı gerektirir.

Twistly AI fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme Sürümü

Başlangıç: Aylık 4,99 $

Twistly AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Twistly AI hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

Basit metinleri ne kadar hızlı bir şekilde güzel görünümlü slaytlara dönüştürdüğü şaşırtıcı. Entegrasyon mükemmel çalışıyor ve normal tarayıcı tabanlı araçlardan çok daha iyi ve hızlı, sekmeler arasında geçiş yapmam ve dosyaları dışa aktarmam gerekmiyor.

Basit metinleri ne kadar hızlı bir şekilde güzel görünümlü slaytlara dönüştürdüğü şaşırtıcı. Entegrasyon mükemmel çalışıyor ve normal tarayıcı tabanlı araçlardan çok daha iyi ve hızlı, sekmeler arasında geçiş yapmam ve dosyaları dışa aktarmam gerekmiyor.

10. Zoho Show (İşbirliğine dayalı sunum yönetimi için en iyisi)

Zoho Show aracılığıyla

Zoho Show, işbirliği ve kolay erişime önem veren takımlar için tarayıcı tabanlı bir sunum aracıdır. Belgeleriniz ve sayfalarınızla aynı yerde oluşturma, düzenleme ve sunum yapma imkanı sunar, bu da onu küçük işletmeler ve uzaktan çalışan takımlar için ideal hale getirir.

Yorumlar ve değişiklik izleme ile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın. Özelleştirilebilir şablonlardan başlayın veya bir PowerPoint dosyasını içe aktarın ve iyileştirin. AI biçimlendirme, hizalama, alan bırakma ve temiz düzenlere yardımcı olur, böylece slaytlar minimum çabayla paylaşım için hazır hale gelir.

PPTX, PDF veya HTML formatında dışa aktarın ve hızlı incelemeler için bağlantıları paylaşın. Hatta tarayıcıdan canlı sunum yapabilir ve izleyiciler sunumu takip ederken slaytları uzaktan kontrol edebilirsiniz. Zaten Zoho kullanıyorsanız, WorkDrive ve Zoho CRM'ye entegre edilebilir, böylece içerik ve aktarımlar tek bir ş Akışında kalır.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Yorumlama ve canlı ortak düzenleme ile gerçek zamanlı işbirliğini destekleyin.

PowerPoint dosyalarını tam uyumlulukla içe aktarın ve iyileştirin

AI düzen optimizasyonu kullanarak slaytları otomatik olarak hizalayın ve biçimlendirin

Uzaktan kumanda ile doğrudan tarayıcıda canlı sunumlar düzenleyin.

PPTX, PDF ve HTML dahil olmak üzere birçok biçeye dışa aktarın.

Zoho Show sınırlamaları

Arayüz, yeni AI sunum platformlarına kıyasla eski moda hissedilebilir.

Rakiplere göre daha az gelişmiş animasyon ve medya seçeneği

Zoho Show fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel Plan: Özel fiyatlandırma

Zoho Show puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcılar Zoho Show hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Zoho Show kullanımı kolaydır ve tüm cihazlarda, özellikle de hareket halindeyken hızlı düzenlemeler yapmak için ideal olan mobil cihazlarda mükemmel çalışır. Yerleşik Google görsel arama özelliği görsel oluşturmayı hızlandırır ve PowerPoint içe aktarımları orijinal biçimi korur, böylece işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Zoho Show kullanımı kolaydır ve tüm cihazlarda, özellikle de hareket halindeyken hızlı düzenlemeler yapmak için ideal olan mobil cihazlarda mükemmel çalışır. Yerleşik Google görsel arama özelliği görsel oluşturmayı hızlandırır ve PowerPoint içe aktarımları orijinal biçimi korur, böylece işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

🤔 Biliyor muydunuz: Bir ankete göre, dünya çapında çalışanların yarısından fazlası geçen yıl iş yerinde AI kullandığını ve yaklaşık %14'ü her gün üretken AI kullandığını söylüyor.

Gamma AI'dan geçiş yaparken sıkça yapılan hatalar

Gamma AI'dan yeni bir AI sunum oluşturucuya geçmek hızlı bir yükseltme gibi görünebilir, ancak birçok takım bu süreci aceleye getirerek yeniden biçimlendirme veya alışkanlıkları yeniden öğrenme konusunda zaman kaybeder. Hedef sadece başka bir araç bulmak değil, takımınızın içerik ve işbirliği ihtiyaçlarına uygun, daha sorunsuz ve daha güvenilir bir ş Akışı oluşturmaktır.

Aşağıda, takımların karşılaştığı en yaygın tuzaklar ve bunları nasıl önleyebileceğiniz anlatılmaktadır.

Sadece fiyatı dikkate alarak ve dışa aktarım kalitesini göz ardı ederek seçim yapmak

Her dışa aktarımda sorun çıkıyorsa, daha ucuz bir AI slayt aracı bir avantaj değildir. Birçok takım, geçiş yaptıktan sonra düzen sorunlarını, yazı tipi değişikliklerini veya eksik görselleri fark eder.

✅ Çözüm: Karar vermeden önce, grafikler, marka renkleri, özel yazı tipleri ve animasyonlar içeren küçük bir "stres testi" sunumu oluşturun, ardından bunu PowerPoint, Google Slaytlar ve PDF'ye dışa aktarın.

Dışa aktarılan dosyanın ekran sürümüyle ne kadar uyumlu olduğunu ve ne kadar temizlik gerektirdiğini kontrol edin. Takımınız düzenlenebilir PPTX veya Google Slides kullanıyorsa, dışa aktarım doğruluğu isteğe bağlı bir özellik değil, vazgeçilmez bir özellik olmalıdır.

AI üretiminin tek faktör olduğunu varsayarsak, markalaşma ve işbirliğini göz ardı ederiz.

En göz alıcı ilk taslağı oluşturan aracı seçmek cazip gelebilir. Ancak sorun daha sonra ortaya çıkar: her sunumun marka yönergelerine uyması için manuel düzeltmeler yapılması gerektiğinde veya takımların değişiklikleri gözden geçirmek için ortak bir alana sahip olmadıklarında.

✅ Çözüm: Gamma AI alternatiflerini değerlendirirken, "slaytlara yönlendirme" özelliğinin ötesine bakın. Marka kitlerini kilitleyip kilitleyemeyeceğinizi, paylaşılan varlıkları depolayıp depolayamayacağınızı ve yorumları, onayları ve sürümleri tek bir yerde tutabileceğinizi kontrol edin. İyi bir AI sunum oluşturucu, takımınızın ilk beş dakikada nasıl etkileyici olduğu değil, her hafta nasıl işbirliği yaptığına destek olmalıdır.

Ş Akışını veya şablonları değiştirmeden sunumları taşıma

Bir başka yaygın hata ise eski Gamma sunumlarını yeni araca sürükleyip "sadece işini yapmasını" ummaktır. Farklı platformlar düzenleri, alanları ve yazı tiplerini kendi yöntemleriyle işler, bu nedenle kopyalayıp yapıştırılan slaytlar hızla dağınık ve tutarsız sunumlara dönüşür.

✅ Çözüm: Değişimi, slayt sisteminizi yeniden düşünmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Yeni platformda, markanıza ve satış sunumları, QBR'ler veya iç incelemeler gibi yaygın kullanım durumlarına uygun, yeniden kullanılabilir bir dizi ana şablon tasarlamakla başlayın.

Bunlar test edilip onaylandıktan sonra, en sık kullandığınız sunumları bu şablonları kullanarak yeniden oluşturun veya taşıyın, böylece her şey ileride uyumlu bir şekilde ilerlesin.

Sezgisel AI araçları bile yeni komut istemleri, ayarlar ve dışa aktarma davranışları ile birlikte gelir. Takımlar genellikle başlangıç aşamasını hafife alırlar, bu da tutarsız kullanım ve "bunu nasıl yapıyorum?" anlarının çoğalmasına neden olur.

✅ Çözüm: Farklı roller için kısa oryantasyon oturumları planlayın: yazarlar için komut ve yapı, tasarımcılar için düzen kontrolleri ve yöneticiler için onay akışları ve paylaşım.

Aynı zamanda, şablonların sahibi kimdir, marka ayarlarını kim değiştirebilir ve veriler ile dışa aktarımlar nasıl depolanır gibi konuları netleştirerek yönetişimi erken aşamada kesinleştirin. Birkaç saatlik yapılandırılmış kurulum, daha sonra daha hızlı ve daha güvenilir sunumlarla karşılığını verir.

Hala Gamma AI alternatiflerinin ötesinde seçenekleri araştırıyorsanız, benzersiz ş Akışları ve yaratıcı otomasyonları ile dikkat çeken üç AI destekli sunum aracı:

Sendsteps.ai: AI tarafından oluşturulan içeriği izleyici etkileşimi ile birleştiren bir sunum oluşturucu. Kullanıcıların dakikalar içinde güzel sunumlar ve gerçek zamanlı anketler oluşturmasına yardımcı olur, katılımı artırmak isteyen eğitimciler ve kurumsal eğitmenler için idealdir.

Decktopus AI: Meşgul profesyoneller için tasarlanan Decktopus, akıllı slaytlar, konuşmacı notları ve tasarım düzenlerini otomatik olarak oluşturur. Marka kimliğine uygun, özenle hazırlanmış sunumlar hazırlamak için zaman kazanmak isteyen satış ve pazarlama takımları için idealdir.

Gamma SlidesGPT: Word belgesini veya fikir önerisini anında düzenlemeye hazır Google Slides sunumlarına dönüştüren, hızlı, oturum açma gerektirmeyen bir AI sunum aracı. Minimum çabayla güzel sonuçlar elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçim.

ClickUp Sahneye Çıkıyor

Sunum araçlarını değiştirmek sadece slaytlar hazırlamakla ilgili değildir; fikirlerin nasıl hayata geçirildiğini yeniden düşünmekle ilgilidir. Plus AI gibi hızlı AI sunum oluşturucularını mı yoksa Visme gibi tasarım odaklı sunum yazılımlarını mı tercih ederseniz edin, hedef aynı kalır: daha az uğraş, daha fazla hikaye anlatımı.

Bir sonraki Gamma AI alternatifinizi seçerken, şablonların ötesine geçen, işbirliği araçlarını, özelleştirilebilir şablonları ve markanızı gerçekten anlayan AI özelliklerini bir araya getiren araçları arayın.

En iyi alternatif, bugün yaratıcılığınızı destekleyen ve yarın takımınızla birlikte büyüyen alternatiftir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Belge, Beyaz Tahta ve ClickUp Brain'i birbirine bağlayarak fikirlerinizi tek bir yerde planlayabilir, yazabilir ve sunabilirsiniz. Talk to Text ile ana hatları belirlemekten AI destekli içgörülerle iyileştirmeye kadar, ClickUp gerçekten öne çıkan slaytlar oluştururken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Daha akıllı ve daha keskin sunumlar oluşturmaya hazırsanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve her fikri göstermeye değer bir şeye dönüştürün.

Sık Sorulan Sorular

Birçok Gamma AI sunum alternatifi, sadece web tabanlı sunumlardan ziyade ş Akışı ve marka kontrolüne daha fazla ağırlık vermektedir. Örneğin, Plus AI ve MagicSlides gibi araçlar Google Slides veya PowerPoint içinde yerel olarak çalışır, böylece AI oluşturma, düzenleme ve işbirliği, takımınızın halihazırda kullandığı slayt aracında gerçekleşir. Visme ve Beautiful. ai gibi diğerleri ise marka kitleri, kilitli yazı tipleri/renkler ve paylaşılan varlık kitaplıkları gibi gelişmiş marka yönetimi özelliklerinin yanı sıra zengin multimedya dışa aktarım seçeneklerini vurgular. ClickUp gibi platformlar, AI'yı görevler, belgeler, Beyaz Tahtalar ve gösterge panelleriyle birleştirerek slayt oluşturmanın ötesine geçer, böylece tüm sunum akışını (sadece son sunum değil) tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Evet. Gamma, ücretli planlarında PowerPoint (PPTX), PDF, PNG ve Google Slides'a dışa aktarmayı destekler, böylece sunumları daha fazla düzenleme için standart sunum araçlarına taşıyabilirsiniz. İncelemelerde, çoğu düzenin oldukça iyi aktarıldığı, ancak karmaşık tasarımların dışa aktarıldıktan sonra PowerPoint veya Slides'da hafif bir temizleme gerektirebileceği not edilmektedir.

Evet, birkaç AI sunum aracı, Gamma'nın temel "prompt-to-deck" akışına benzer özelliklere sahip ücretsiz seviyeler veya deneme sürümleri sunmaktadır. 1. MagicSlides ve Presentations. AI, Google Slides/PowerPoint'te veya bu programlar için doğrudan AI destekli slaytlar oluşturmak için ücretsiz planlar sunmaktadır. Zoho Show da AI destekli biçimlendirme ile işbirliğine dayalı tarayıcı tabanlı sunumlar için ücretsiz bir plan sunar. 2. Sunum akışı (fikirler → içerik → incelemeler → görevler) tamamını yönetmek istiyorsanız, ClickUp Beyaz Tahta, Belge, görevler ve gösterge panelleri içeren Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar ve ücretli eklentilerle ClickUp Brain'i bir AI katmanı olarak ekleyebilirsiniz.

Tek bir "kazanan" yoktur, ancak en çok önem verdiğiniz şeye bağlı olarak birkaç araç öne çıkmaktadır: 1. Sunumlar. AI, otomatik marka senkronizasyonu (logolar, renkler, yazı tipleri) ve "düzen sorunları olmayan yüksek kaliteli PowerPoint dışa aktarımları" konusunda çok net bir pozisyondadır. Bu, marka güvenliği sağlayan PPTX aktarımı önceliğinizse güçlü bir özelliktir. 2. Visme, marka kitleri, yeniden kullanılabilir şablonlar ve multimedya dışa aktarımlarına (PPTX, PDF, web bağlantıları) odaklanır, bu da onu birçok biçimde sıkı marka kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım takımları için uygun hale getirir. 3. Beautiful. ai, kilitli marka ayarları ve düzenleri otomatik olarak ayarlayan akıllı slaytlar sunarken, PowerPoint veya PDF'ye temiz bir şekilde dışa aktarım yapar. 4. Slayt oluşturucudan çok süreç düzeyinde marka tutarlılığı (içerik, onaylar, doğru kaynak belgeler) ile ilgileniyorsanız, ClickUp, Google Slaytlar veya PowerPoint aracılığıyla nihai sunumları dışa aktarırken metinleri, varlıkları ve yönergeleri merkezi olarak tutma konusunda güçlüdür.

Öncelikle, birkaç temsili Gamma sunumunu PPTX veya Google Slides'a dışa aktarın ve kısa listeye aldığınız araçta nasıl göründüklerini test ederek, düzen veya yazı tipi sorunlarını erken aşamada tespit edin. Ardından, eski slaytları tek tek kopyalayıp yapıştırmak yerine, yeni platformda (sunum, QBR, rapor) küçük bir ana şablon seti oluşturun. Yeni yığınınızda brifinglerin, AI üretiminin, tasarımın ve onayların yer alacağı basit bir akış tanımlayın ve bunu belgelendirin. Son olarak, yazarlar, tasarımcılar ve onaylayıcılar için kısa eğitim oturumları düzenleyin, böylece canlı projelerde kullanmaya başlamadan önce komut istemleri, marka kontrolleri ve dışa aktarma ayarları netleşsin.