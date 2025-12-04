Zoom ve ClickUp SyncUp: Takımınıza en uygun olan hangisi?

Saat 9:55. Takımınız Zoom görüşmesine katılıyor. Kararlar alınıyor. Eylem ögeleri hızla ilerliyor. Otuz dakika sonra, hiçbir şeyin atlanmaması için notları görev panolarına kopyalıyor ve bağlantıları iletiyorsunuz.

İşte yol ayrımı. Zoom, video görüşmeleri ve güvenilir ekran paylaşımı için geliştirilmiş lider bir video konferans platformudur. ClickUp SyncUp ise işe daha yakındır. Toplantılar planlayabilir, toplantı notları alabilir ve görevler ve sahiplerle bağlantılı otomatik görev oluşturma tetikleyicilerini kullanabilirsiniz.

Bu özelliğin önemli olmasının bir nedeni var. Microsoft'un İş Eğilimleri Indeksi, ortalama bir çalışanın zamanının %57'sini toplantılar, e-postalar ve sohbetlerle geçirdiğini gösteriyor. Bu, hızlı bir şekilde eyleme dönüştürülmesi gereken çok fazla konuşma demektir.

Bu kılavuz, Zoom ile ClickUp SyncUp'ı karşılaştırarak uzaktan çalışan takımların, sınıfının en iyisi arama veya doğrudan iş akışı içinde gerçekleşen toplantılar gibi günlük faaliyetlerine en uygun olanı seçebilmelerini sağlar.

Zoom ve ClickUp SyncUp'a Genel Bakış

Zoom ile ClickUp SyncUp'ı karşılaştırdığınızda, aslında bağımsız bir video konferans platformu ile proje yönetimi çalışma alanınızda bulunan bir toplantı katmanı arasında seçim yapıyorsunuz.

İşte anahtar özellikleri, görev oluşturma yetenekleri ve diğer gelişmiş özelliklerine genel bir bakış:

Özellik ClickUp SyncUp Zoom Toplantıları Temel odak noktası Proje yönetimi ve takım iletişimi için Converged AI Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak ClickUp'a entegre edilmiştir. Çevrimiçi toplantılar ve web seminerleri düzenlemek ve bunlara katılmak için bağımsız video konferans platformu Günlük standup toplantıları ve proje güncellemeleri Listelerden, görünümlerden veya görevlerden SyncUp'ları başlatın, böylece takımlar panoları inceleyebilir, görevleri güncelleyebilir ve aynı yerde konuşabilir. Ekran paylaşımı ve sohbet ile HD video görüşmeleri yapın, ancak panolar ve izleyiciler genellikle ayrı bir proje aracında bulunur. Görev ve proje yönetimi Sahipler, son teslim tarihleri, bağımlılıklar, gösterge panelleri ve toplantılardan otomatik görev oluşturma ile tam görev ve proje hiyerarşisi Yerel proje yönetimi yoktur; Zoom toplantılarından çıkan eylem öğeleri harici araçlarda oluşturulmalıdır. Toplantı notları ve otomatikleştirilmiş eylem öğeleri ClickUp Brain ve AI Notetaker, doğrudan belgelere ve görünümlere bağlantı veren özetler, aranabilir transkriptler ve görevler oluşturur. Zoom AI Companion, özetler ve proje araçlarına aktarılması gereken önerilen eylem öğeleri oluşturur. Ekran paylaşımı ve ekran kayıtları SyncUps'ta ekranınızı paylaşın ve SyncUps ve Clips'i, görevlerle bağlantılı transkriptler ve yorumlarla birlikte Clips Hub'da kaydedin. Zoom toplantılarında ekranları paylaşın ve oturumları yerel veya bulut depolama alanına kaydedin, ardından bağlantıları ayrı ayrı paylaşın. Planlama ve entegrasyonlar İşleri yönettiğiniz toplantılar planlayın ve ClickUp–Zoom entegrasyonunu kullanarak görevlerden Zoom toplantıları başlatın. Zoom uygulamasından veya takvim entegrasyonlarından Zoom toplantıları planlayın ve Google veya Outlook etkinliklerine Zoom bağlantıları ekleyin. Toplantı sonrası raporlama ve görünürlük Gösterge panelleri, toplantı odaklı değişikliklerin iş yüklerini, burndown'u ve teslimatı gerçek zamanlı olarak nasıl etkilediğini gösterir. Analitik, proje sonuçlarına veya sprint sağlığına değil, toplantı kullanımına ve kalitesine odaklanır. En uygun SyncUp özelliklerini, toplantı notlarını ve proje yönetimine bağlı otomatik görev oluşturma özelliğini tek bir Çalışma Alanı'nda kullanmak isteyen takımlar Yüz yüze toplantılara ve farklı cihazlar arasında hızlı video görüşmelerine alternatif olacak, tanıdık bir Zoom alternatifi arayan takımlar

ClickUp nedir?

ClickUp ile düzenli kalın, daha hızlı hareket edin ve her görevı tek bir yerden yönetin.

ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbetleri, toplantıları ve yapay zekayı tek bir yerde bir araya getiren birleşik bir yapay zeka çalışma alanıdır. Böylece takımlar, araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, uygulama ve raporlama yapabilirler.

Çapraz fonksiyonlu bir lansmanı yöneten bir departman yöneticisini hayal edin.

Güncellemeler Zoom sohbetinde canlı olarak yayınlanır, takip mesajları gelen kutusunda kalır ve en son kapsam değişikliği birinin kişisel notlarında kaybolur. Her geçiş odaklanmayı zorlaştırır ve gerçekte neyin ilerlediğini görmeyi zorlaştırır.

ClickUp, her şeyi tek bir Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı tutarak bu iş dağınıklığını azaltmak için tasarlanmıştır.

ClickUp SyncUp ve ClickUp Meetings ile takımlar, halihazırda kullandıkları listeler ve görevlerden hızlı video görüşmeleri başlatabilir, toplantı notlarını bağlam içinde kaydedebilir ve kararları doğrudan sahiplerine ve son tarihlere bağlayabilir.

ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain, bu konuşmaları özetlere ve eylem öğelerine dönüştürür, böylece "bunu konuştuk" otomatik olarak "sisteme girdi" haline gelir.

Daha büyük brifingler veya harici aramalar için hala Zoom'a güveniyorsanız, ClickUp–Zoom entegrasyonu, ClickUp görevleri, belgeler ve sohbet'ten Zoom toplantıları başlatmanıza veya bunlara katılmanıza ve katılım bağlantısını ve kaydı işinize ek dosya olarak tutmanıza olanak tanır.

Bir kullanıcı bunu basitçe şöyle ifade etti:

Özel görünümler, gösterge panelleri ve alanlar oluşturabilme özelliği harika. Ayrıca, görev yönetimi ve zaman takibinden belge işbirliği ve hedef belirlemeye kadar sunduğu geniş özellik yelpazesini de çok seviyorum. Gerçekten hepsi bir arada bir Çalışma Alanı.

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

ClickUp özellikleri

ClickUp özellikleri, uzaktan çalışan takımların "arama, notları kopyalama, sonra panoyu güncelleme" sürecini, proje yönetimi ş akışlarının içinde gerçekleşen toplantılarla nasıl değiştirdiğini burada görebilirsiniz.

Özellik #1: ClickUp Sohbet

ClickUp sohbetini kullanarak mesajları görevlere dönüştürün

ClickUp Chat, gerçek zamanlı mesajlaşma ve iş yönetimini bir araya getirerek, konuşmaların etkilediği görevlerden asla uzaklaşmamasını sağlar.

Takımlar kanallarda veya doğrudan mesajlarda sohbet edebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı ClickUp Görevleri'nde bir göreve dönüştürebilir. Bu, kararların, dosyaların ve eylem öğelerinin aynı çalışma alanında kalmasını sağlar, böylece bunların izlenmesi ve konumlarının belirlenmesi daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın yapay zekası, uzun konu dizilerini özetleyebilir ve konuşmalardan görevler önerebilir. Bu özellik, yoğun bir günün ardından özellikle kullanışlıdır. Zoom sohbet günlüklerini veya dağınık DM'leri kaydırmak yerine, ClickUp Chat'in içinde temiz özetler ve eyleme geçirilebilir işler alırsınız.

📌 Örnek: Bir ürün ekibi, ClickUp Chat kanalında bir hatayı tartışır, ekran görüntülerini ekler ve düzeltme konusunda anlaşır. Ürün yöneticisi, mesajı ClickUp'ta bir göreve dönüştürür, bir mühendis atar ve son teslim tarihini belirler. Düzeltme tamamlandığında, görev durumu, yorumlar ve ek dosyalar tüm süreci gösterir. Artık eski sohbet konularına güvenmek zorunda kalmazsınız.

Özellik #2: ClickUp SyncUp (ve Zoom entegrasyonu)

ClickUp SyncUp ile görüşmeler sırasında görevleri ve notları birbirine bağlayın

ClickUp SyncUp, hafif video görüşmelerini doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza getirir.

SyncUp'ı bir Liste, görev veya sohbetten başlatabilir ve görüşme devam ederken ClickUp Çalışma Alanınızda çalışmaya devam edebilirsiniz.

Ekran paylaşımı, yorumlar ve görev bağlantıları aynı yerde bulunur, bu da durum güncellemelerini ve hızlı stand-up'ları daha kolay yürütmeyi ve takip etmeyi sağlar. SyncUp'lar ClickUp Chat'in bir parçası olduğu için, iç kontrol için ayrı bir toplantı uygulamasına ihtiyacınız yoktur.

Ancak tam kapsamlı bir Zoom toplantısına ihtiyacınız olduğunda (örneğin, harici bir demo veya web semineri için), Zoom entegrasyonunu kullanarak ClickUp Görevler, Belgeler ve Sohbet'ten Zoom toplantılarını başlatabilirsiniz.

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu, Zoom aramalarını ClickUp Takviminize getirir.

Katılım bağlantısı otomatik olarak görev yorumuna eklenir, atanan kişiler ve takipçiler toplantı başladığında bildirim alır ve kayıt bağlantıları kolayca başvurulabilmesi için aynı göreve eklenebilir.

📌 Örnek: Uzaktan çalışan bir mühendislik takımı, sprint listesinden günlük SyncUp toplantısı düzenler. Toplantı sırasında panoyu açar, engelleri inceler ve yeni görevler oluşturur. Aylık müşteri web semineri için CSM, ClickUp görevinden bir Zoom toplantısı başlatır, sunumunu yapar ve daha sonra Zoom kayıt bağlantısını aynı göreve ekler, böylece satış ve destek ekipleri bağlantıyı tekrar istemeden toplantıyı tekrar izleyebilir.

💡 İlginç Bilgi: Araştırmalar, toplantıların üçte birinin gereksiz olduğunu ve verimsiz toplantıların verimliliğin önündeki en büyük engel olduğunu ortaya koymaktadır. Tartışmaları görevlerle ilişkilendiren araçlar, bu israfı azaltmaya yardımcı olur.

Özellik #3: ClickUp Brain ve AI Notetaker

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı tutanaklarınızdan anında özetler oluşturun

ClickUp Brain ve ClickUp AI Notetaker, "bunu konuştuk" ile "sisteme girdi" arasındaki döngüyü kapatır.

AI Notetaker, toplantılarınıza otomatik olarak katılabilir, toplantı notlarını kaydedebilir, önemli kararları vurgulayabilir ve toplantı biter bitmez eylem öğelerini ClickUp görevlerine dönüştürebilir (ClickUp SyncUp veya Zoom toplantısı yapmanız fark etmez).

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantı notlarını otomatik olarak kaydedin ve anahtar kararları vurgulayın

Buradan ClickUp Brain, uzun tartışmaları özetleyebilir, sahipleri ve son teslim tarihlerini önerebilir ve belgeleri ve görevleri uyumlu hale getirebilir.

ClickUp Brain MAX ile takımlar, metin yazmak yerine Talk to Text özelliğini kullanarak güncellemeleri sesli olarak iletebilirler.

ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliğini kullanarak notlar ve talimatlar dikte etmeye başlayın

Ortalama olarak, ClickUp Brain MAX kullanıcıları haftada 1,1 gün zaman kazandıklarını, yazmaya göre 4 kat daha hızlı çalıştıklarını ve birden fazla AI yardımcısını tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirerek araç maliyetlerini %88'e kadar azalttıklarını bildiriyor.

ClickUp Brain MAX, Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek ve Claude gibi premium AI modellerinde de çalışır. Siz konuşurken, netlik ve ton için düzenlemeler yapar, ardından belgeler ve görev güncellemeleri için düzeltilmiş metinler sunar.

📌 Örnek: Çapraz işlevli bir planlama görüşmesinden sonra, AI Notetaker kararları ve eylem maddelerini içeren bir özet oluşturur, ardından doğru listelerde tasarım, mühendislik ve analiz için görevler oluşturur. PM özeti hızlıca inceler, iki son teslim tarihini ayarlar ve işini tamamlar. Zoom özetindeki öğeleri ayrı bir proje yönetimi aracına kopyalamaya gerek yoktur.

💡 Profesyonel İpucu: Her seferinde tutarlı bir özet biçimmi istiyorsunuz? Not alma şablonlarıyla başlayın, böylece devirler net ve aranabilir kalır.

ClickUp Brain'in not alma sürecini nasıl kolaylaştırdığına dair mükemmel bir rehber:

ClickUp fiyatlandırması

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, ekiplerin %88 'i günlük işlerini hızlandırmak için zaten yapay zeka kullanıyor. ClickUp Brain ile SyncUp'ı birleştirerek toplantı süresini kısaltın, anında toplantı özetleri alın ve kararları otomasyonla görev oluşturma işlemine dönüştürün. Böylece, sonraki adımlar manuel veri girişi yapmadan ClickUp görevlerine aktarılır.

Zoom nedir?

Zoom, takımlar, müşteriler ve iş ortaklarının güvenilir video, ses ve ekran paylaşımı ile hızlı bir şekilde görüşme yapmasına yardımcı olan lider bir video konferans platformudur.

Zoom Meetings, Zoom Workplace'in merkezinde yer alır ve günlük standup toplantılarından küresel web seminerlerine kadar her şey için HD video, toplantı içi sohbet, tepkiler ve kayıt özellikleri sunar.

Zoom aracılığıyla

Tipik bir günde, bir proje yöneticisi Google Takvim'den bir Zoom toplantı bağlantısı açabilir ve ekranını paylaşarak yol haritasını gözden geçirebilir. Kullanıcılar daha sonra toplantı sohbetine erişerek hızlı bağlantılara ulaşabilir ve bulut kayıtlarını kullanarak toplantının bir bölümünü daha sonra inceleyebilir.

Buna ek olarak, Zoom AI Companion toplantı özetleri, eylem öğeleri ve takip istemleri oluşturabilir.

Zoom, Slack, Microsoft Teams ve Google Çalışma Alanı gibi popüler araçlarla da entegre olduğundan, Zoom toplantıları planlayabilir, kayıtları paylaşabilir ve takımınızın halihazırda kullandığı uygulamalar üzerinden temel takip akışını sürdürebilirsiniz.

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (54.000+)

Capterra: 4,6 (14.000+)

Zoom özellikleri

Zoom, sorunsuz video görüşmeleri gerçekleştirmeye ve AI özetleri, kayıtlar ve sohbet ile takımların bu görüşmelerden sonra uyumlu kalmasına yardımcı olmaya odaklanır.

Özellik #1: Notlar ve eylem öğeleri için AI Companion

Zoom aracılığıyla

Zoom'un AI Companion özelliği, Zoom toplantıları sırasında dinler ve görüşme bittiğinde bölümler, anahtar noktalar ve önerilen eylem ögelerini içeren yapılandırılmış bir toplantı özeti oluşturur.

Ev sahipleri, Zoom'daki Özetler sayfasından bu özetleri görüntüleyip düzenleyebilir, katılımcılarla paylaşabilir ve içeriği takip e-postaları veya iç güncellemeler hazırlamak için kullanabilir.

📌 Örnek: Bir müşteri başarı yöneticisi, üç ayda bir iş değerlendirmesi toplantısı düzenler. Görüşmeden sonra, AI Companion kararlar ve sonraki adımları içeren bir özet oluşturur. Yönetici birkaç satırı düzeltir, müşteriye gönderir ve ardından anahtar eylem ögelerini proje yönetimi aracına aktararak izlemeyi gerçekleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Özel bir yakalama aracına ihtiyacınız varsa, Zoom için AI not alma araçları, paylaşılabilir özetler için konuşmacıları ve konuları otomatik olarak etiketleyebilir.

Özellik #2: Takvim ve zamanlama

Zoom aracılığıyla

Zoom, halihazırda kullandığınız araçlardan toplantı planlamayı kolaylaştırır. Zoom Scheduler ve takvim eklentileriyle, birkaç tıklamayla uygunluk durumunuzu yayınlayabilir, rezervasyon bağlantılarını paylaşabilir ve Zoom toplantı bağlantılarını Google Takvim veya Microsoft 365 etkinliklerine ekleyebilirsiniz.

Katılımcılar bir zaman aralığı seçer, otomatik hatırlatıcılar alır ve takvim davetlerinden doğrudan katılırlar.

📌 Örnek: Bir ortaklık yöneticisi, kurumsal müşterilere bir Scheduler bağlantısı gönderir. Müşteriler toplantı saatini seçer, etkinlik Zoom bağlantısı ile birlikte her iki takvime de eklenir ve e-posta hatırlatıcıları otomatik olarak gönderilir; böylece uygunluğu onaylamak için karşılıklı yazışmaya gerek kalmaz.

💡 İlginç Bilgi: Microsoft'un İş Eğilimleri Indeksi, çalışanların yaklaşık iki dakikada bir ping aldığını gösteriyor — toplantılar, e-posta ve sohbet dahil olmak üzere günde yaklaşık 275 kesinti.

Özellik #3: Takım Sohbeti ve aramalar etrafında işbirliği

Zoom aracılığıyla

Zoom Team Chat, takımların toplantılar arasında konuşmalarını sürdürebilecekleri, dosya paylaşımı yapabilecekleri ve önemli konuları sabitleyebilecekleri kanallar ve DM'ler sunar.

Zoom toplantıları sırasında katılımcılar, kararları gerçek zamanlı olarak netleştirmek için ekran paylaşımı sırasında arama içi sohbet, Beyaz Tahta ve açıklamaları kullanabilir. Bulut kayıtları oturumu kaydeder, böylece kaçıranlar daha sonra neler olduğunu inceleyebilir.

📌 Örnek: Dağınık bir ürün takımı, Zoom toplantısında bir prototipi incelerken toplantı sohbetinde hızlı notlar ve bağlantılar alır. Ardından, özet konusunu Takım Sohbeti'ne sabitler ve bulut kaydını ek dosya olarak ekler, böylece yeni paydaşlar başka bir görüşme planlamadan hızla bilgi sahibi olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Daha sorunsuz sunum ve sorun giderme için, ekran paylaşım yazılımı kılavuzunda kurulum ipuçları ve en iyi uygulamalar yer almaktadır.

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Plan sınırlarını ve kayıtlar için depolama alanını değerlendiriyorsanız, bu Zoom fiyatlandırma dökümü, özellikleri bütçenize uygun hale getirmenize yardımcı olur.

Zoom ve ClickUp SyncUp: Özelliklerin Karşılaştırması

Şimdi Zoom ve ClickUp SyncUp'ı özellik özellik inceleyerek günlük işlerinize en uygun toplantı aracını belirleyelim.

ClickUp

ClickUp SyncUp ile video görüşmelerini doğrudan listelerden, görünümlerden veya görevlerden başlatabilirsiniz. Toplantı başladığında sprint panonuz, birikmiş işleriniz veya yol haritanız zaten açıktır, böylece durumları güncelleyebilir, atanan kişileri ekleyebilir ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.

SyncUp, ClickUp içinde çalıştığı için takım iletişimi, proje yönetimi ve standup toplantıları dağınık sekmeler yerine aynı Çalışma Alanı'nda gerçekleşir.

Zoom

Zoom, öncelikle canlı video görüşmeleri için tasarlanmıştır. Takımlar, HD video, ekran paylaşımı, küçük grup odaları ve sohbet özellikleriyle Zoom toplantıları düzenleyebilir. Bu özellikler, uzaktan yapılan standup toplantıları ve hızlı kontrol toplantıları için idealdir.

Ancak panolarınız ve takipçilerinizi genellikle başka bir araçta tutuyorsunuz, bu nedenle görevleri, sahipleri ve zaman çizelgelerini görmek için hala Zoom ile proje yönetimi sisteminiz arasında geçiş yapıyorsunuz.

🏆 Kazanan: ClickUp, video görüşmeleri ve proje güncellemelerini tek bir yerde toplamak istediğiniz tekrarlayan standup toplantıları ve dahili güncellemeler için kazanır.

Özellik #2: Toplantı notlarından otomatik görev oluşturma

ClickUp

ClickUp Brain ve AI Notetaker, ekstra yönetim işi yapmanıza gerek kalmadan toplantı notlarınızdan eyleme geçmenize yardımcı olur. AI Notetaker, Zoom toplantılarına veya SyncUp'lara katılabilir, akıllı özetler oluşturabilir ve doğrudan ClickUp görevlerine bağlanan eylem öğeleri içeren toplantı notu belgeleri oluşturabilir.

Buradan, otomatik görev oluşturma özelliğini kullanarak sahipleri atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve toplantı notlarını ve takip işlemlerini aynı Çalışma Alanı'nda tutabilirsiniz.

Zoom

Zoom'un AI Companion özelliği, toplantı özetleri oluşturabilir, anahtar konuşma noktalarını vurgulayabilir ve Zoom toplantısından sonra takip edilecek görevler önerebilir.

Bunlar söylenenleri hatırlamak için yararlıdır, ancak yine de entegrasyonlar veya manuel kopyala-yapıştır yoluyla proje yönetimi aracınıza aktarılmaları gerekir. Bu, "karar verdik" ile "bu artık bir sahibi olan izlenen bir görevdir" arasında fazladan bir adım ekler.

🏆 Kazanan: ClickUp, otomatik görev oluşturma ve toplantı notlarını, özetleri ve görevleri ayrı uygulamalar yerine bir arada tutma özelliği ile kazanır.

Özellik #3: Takım iletişimi ve eşzamansız işbirliği

ClickUp

ClickUp, SyncUps, ClickUp Chat, Belge ve Beyaz Tahta'yı tek bir çalışma alanında birleştirir. Takımlar hızlı bir SyncUp düzenleyebilir, ClickUp Chat'teki konu dizilerini takip edebilir ve tek bir tıklamayla mesajları veya yorumları görevlere dönüştürebilir.

Asenkron işbirliği için, ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını paylaşım yaparak ve Brain'in uzun güncellemeleri özetlemesini sağlayarak insanların başka bir toplantıya bağlı kalmadan kendi zamanlarında gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Zoom

Zoom, güçlü bir görüşme içi işbirliği sunar: toplantı içi sohbet, tepkiler, anketler ve Beyaz Tahtalar canlı oturumları daha etkileşimli hale getirir. Zoom Team Chat, kanallar ve DM'ler ile görüşmeler arasında konuşmaların devam etmesini sağlar.

Ancak, kararlar ve bağlantılar yine de proje yönetimi ve dokümantasyon araçlarınıza aktarılmalıdır, bu da toplantı bittiğinde bağlamın kaybolabileceği anlamına gelir.

🏆 Kazanan: ClickUp, takım iletişimi, eşzamansız güncellemeler ve proje yönetimiyi tek bir yerde tutmasıyla kazanır.

Özellik #4: Ekran paylaşımı ve ekran kayıtlarını paylaşım

ClickUp

SyncUp'ta, ClickUp'tan doğrudan ekranınızı paylaşarak görevleri, gösterge panellerini veya belgeleri inceleyebilirsiniz. Asenkron açıklamalara ihtiyacınız olduğunda, ClickUp Clips hızlı ekran veya ses videoları kaydetmenize ve bunları görevler, belgeler veya sohbet içinde paylaşmanıza olanak tanır.

Tüm Klipler ve SyncUp'lar, transkriptler ve yorumlarla birlikte Clips Hub'da saklanır, böylece ekran kayıtları açıkladıkları işe ek dosya olarak kalır.

Zoom

Zoom, canlı ekran paylaşımı ve uzun süreli kayıtlar için mükemmeldir. Zoom toplantılarını yerel veya bulut depolama alanına kaydedebilir ve bağlantıyı katılımcılara veya paydaşlara gönderebilirsiniz. Bu da onu demolar, eğitimler ve müşteri odaklı oturumlar için ideal hale getirir.

Ancak bu kayıt bağlantıları genellikle e-posta, sohbet veya depolama araçlarında bulunur, daha sonra ihtiyaç duyulacak görevlerde veya proje planlarında değil.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Zoom, uzun canlı oturumlar ve web seminerleri için güçlüdür, ClickUp ise görevler ve belgeler içinde doğrudan ekran kayıtlarını paylaşım için daha iyidir.

Özellik #5: Toplantı planlama ve takvimlerle çalışma

ClickUp

ClickUp, işlerinizi yönettiğiniz toplantıları planlamanıza olanak tanır. Takvim görünümlerini kullanarak görevleri ve etkinlikleri bir arada görüntüleyin, ardından ClickUp–Zoom entegrasyonunu kullanarak görevlerden Zoom toplantıları başlatın veya arama başladığında görev yorumlarına Zoom bağlantılarını ekleyin.

Böylelikle, birden fazla takvim arasında gidip gelmek yerine, aynı proje yönetimi aracında toplantılar planlayabilir, katılma bağlantıları ekleyebilir ve izleme işlemlerini takip edebilirsiniz.

Zoom

Zoom, Google Takvim, Outlook ve diğer planlama araçlarıyla entegre olduğundan, tek bir tıklama ile etkinliklere Zoom bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Zoom Scheduler ve rezervasyon bağlantıları, müşteriler veya ortaklarla uygunluk durumunu paylaşmayı kolaylaştırır ve toplantıları herkesin takvimine otomatik olarak ekler. Harici aramalar ve müşterilerle yapılan oturumlar için bu akış tanıdık ve verimli bir his verir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Zoom, harici planlama ve rezervasyon akışlarında kazanırken, ClickUp, görevleri yönettiğiniz yerden doğrudan toplantı planlamak istediğinizde daha iyidir.

Özellik #6: Toplantı sonrası işlere ilişkin görünürlük

ClickUp

ClickUp gösterge panelleri, liderlere toplantılardan sonra neler olduğunu gerçek zamanlı olarak görme imkanı sunar. SyncUps ve AI Notetaker notlarında oluşturulan veya güncellenen görevlere göre iş yüklerini, burndown grafiklerini, hızı ve özel KPI'ları izleme imkanı sunar.

Raporlama, canlı ClickUp görevleri üzerinde çalıştığı için, toplantıların projeleri gerçekten ilerletip ilerletmediğini veya sadece takvimi doldurup doldurmadığını görmek kolaylaşır.

Zoom

Zoom, katılımcı sayısı, arama kalitesi ve özellik kullanımı gibi toplantılarla ilgili analizler sunar. Bu, onu BT ve operasyon takımları için oldukça kullanışlı hale getirir.

Ancak, ayrı bir raporlama yığını olmadan bu veri noktalarını proje sonuçları, sprint sağlığı veya teslim tarihleriyle bağlantı kurmaz. Zoom toplantılarının gerçek iş üzerindeki etkisini anlamak için başka bir araca ihtiyacınız var.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantı sonrası görünürlük konusunda açık ara önde ve toplantıdan kaynaklanan değişiklikleri doğrudan iş ve kapasiteyle ilişkilendiriyor.

Reddit'te ClickUp ve Zoom karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, bu araçların farklı işlere yaradığını söylüyor. Zoom insanları hızlı bir şekilde bir araya getirirken, ClickUp kararları izleme yapabileceğiniz işlere dönüştürür.

ClickUp için, birçok kullanıcı, toplantıdan eyleme ş akışlarını takdir ediyor:

ClickUp'ta genel bakış, anahtar noktalar, sonraki adımlar ve anahtar konuların yer aldığı, güzel bir şekilde biçimlendirilmiş ve okunması kolay bir belge oluşturur.

Zoom için Reddit kullanıcıları güvenilirlik ve aşinalık özelliklerini öne çıkarıyor, özellikle de dış kullanıcılar için:

Dışarıdan gelen kişilerle iletişim kurarken Zoom en güvenli seçimdir... Neredeyse herkes Zoom'u bilir ve kullanıcı arayüzü çok basittir.

Ancak diğerleri şunu not ediyor AI özetleri ayrıntıları kaçırabilir ve gözden geçirilmesi gerekebilir:

Zoom AI Companion iyi bir iş yapıyor... ancak yanlışlıklar ve genellemeler olanların anlamını değiştirebilir.

ClickUp, İşlerinizi Mükemmel Şekilde Senkronize Eder

Zoom, insanları bir araya getirmeyi kolay ve tanıdık hale getirir. Hızlı kontrol, müşteri demoları ve büyük web seminerleri için güvenilir video, basit katılım ve temiz bir takip akışı sunar.

ClickUp ise, tüm iletişim ve işbirliğinizi tek bir yapay zeka destekli Çalışma Alanı'nda yönetmenize yardımcı olur ve sizinle takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar.

Proje ilerlemesini izlemenize, dosya paylaşımını etkinleştirmenize ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmenize yardımcı olur. Ücretsiz bir planla başlayabilir ve merkezi görev yönetimi ve 1000'den fazla ClickUp entegrasyonu kullanarak birden fazla projeyi kolayca yönetebilirsiniz. Yapılacak görevlerin bir listesi mi var? ClickUp, proje takibi ve otomatik görev oluşturma ş akışlarıyla bunları tamamlamanıza yardımcı olur.

Her iki aracın da güçlü yanları vardır, ancak toplantılara erişmenize, proje akışlarını yönetmenize ve görev izlemesini önceliklendirmenize yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, ClickUp sizin için ideal araçtır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolarak her şeyin tek bir yerde olmasının nasıl bir his olduğunu görün! Dağınıklık yok. Projeleri yönetmek için sekmeler arasında geçiş yapmaya gerek yok. Size karşı değil, sizinle birlikte çalışan bir araç.