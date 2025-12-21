Yaratıcılık ve Verimlilik için Galaxy AI Komutlarını Kullanma

Galaxy AI sadece akıllı özelliklerin bir koleksiyonu değildir; Samsung cihazınıza doğrudan entegre edilmiş yaratıcı bir yardımcı pilotdur. Doğru komutlarla fikirlerinizi taslak haline getirebilir, düşüncelerinizi düzenleyebilir ve kaba notlarınızı rafine içeriğe dönüştürebilirsiniz.

Galaxy AI komutları, yaratıcılığa ihtiyaç duyduğunuzda parlar. Bir başlık bulamıyor musunuz? Saniyeler içinde on seçenek üretebilir. Tasarım için ilham mı ihtiyacınız var? Çeşitli eskizler çizebilir veya yeni açılar önerebilir.

Tek bir iyi tasarlanmış komutla planlar veya seyahat programları bile planlayabilirsiniz.

Bu kılavuz, Galaxy AI komutlarını tüm yapılacakları yapmak için nasıl kullanacağınızı adım adım anlatır. Hangi komutların en iyi sonucu verdiğini, bunları nasıl ifade edeceğinizi ve Galaxy cihazınızda bulunan yaratıcılık ve verimlilik potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağınızı öğreneceksiniz.

Galaxy AI nedir?

Galaxy AI aracılığıyla

Galaxy AI, Samsung'un telefonlarına, tabletlerine ve dizüstü bilgisayarlarına entegre edilmiş, cihaz üzerinde ve bulut tabanlı yapay zeka özelliklerinden oluşan bir pakettir. Yazma, görüntü oluşturma, video desteki ve günlük içerik görevleri için araçlar sunar.

AI pazarlama aracı, çeşitli görevler için karıştırıp eşleştirebileceğiniz bir dizi oluşturucu ve yardımcı özelliği içerir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Canlı çeviri: Çağrıları gerçek zamanlı olarak çevirir, böylece farklı dillerde doğal bir şekilde konuşabilirsiniz.

Sohbet yardımı: Daha net iletişim için mesajlarınızı farklı tonlarda yeniden yazar.

Tercüman: Yüz yüze konuşmalar için iki yönlü bölünmüş ekran çevirisi sağlar.

Not yardımı: Notları özetler, şablonlar oluşturur ve metni otomatik olarak biçimlendirir.

Transkript yardımı: Ses kayıtlarını temiz transkriptlere ve özetlere dönüştürür.

Arama için daire çizme: Ekranınızda herhangi bir şeyi daire içine alarak anında arayabilirsiniz.

Üretken düzenleme: AI görüntü oluşturma özelliğini kullanarak nesneleri kaldırır veya arka planları genişletir.

Fotoğraf yardımı: Tek bir dokunuşla görüntüleri iyileştirir ve düzenlemeler önerir.

Eskizden görüntüye: Basit eskizleri gerçekçi görüntülere dönüştürür

AI klavye yardımı: Yazarken daha net ve daha düzgün metinler önerir.

AI özetleri: Uzun makaleleri veya belgeleri hızlı ve okunabilir özetlere kısaltır.

Hibrit AI: Hızlı cihaz içi işleme ile gelişmiş bulut tabanlı zekayı birleştirir.

Galaxy AI komutları nasıl işlenir?

Galaxy AI komutları, sisteme ne üretmesini, şekillendirmesini veya iyileştirmesini istediğinizi söyleyen talimatlar görevi görür.

Bir komut yazdığınızda, platform bunu kullanarak hedeflediğiniz çıktının biçimini, tonunu, uzunluğunu ve amacını anlar. Bu, yazma, özetleme, planlama ve görüntü oluşturma için geçerlidir.

Net bir yazma komutu, Galaxy AI'nın yapılandırılmış bir taslak, kısa bir özet, düzeltilmiş bir taslak veya görsel bir konsept ihtiyacınız olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Sistem daha sonra sağladığınız ayrıntılar etrafında sonucu oluşturur, bu nedenle komutunuz hedefinize ne kadar yakınsa, çıktı o kadar doğru ve kullanışlı olur.

Galaxy AI Komutları Neden Yararlıdır?

Galaxy AI komut şablonları, platformun oluşturduğu içeriklerin kalitesini ve odak noktasını iyileştirir, bu da onları yaratıcı ve iş ile ilgili görevlerde değerli kılar. Şu konularda yardımcı olurlar:

Yazılı çıktının istenen tonunu, yapısını ve biçimini ayarlama

Ek bilgileri net özetlere veya ana hatlara dönüştürme

Kampanya konseptleri ve içerik yönelimleri için rehberlik

Daha güçlü görüntü oluşturma için ayrıntı ekleme

Taslakları iyileştirmek veya yeniden düzenlemek için harcadığınız zamanı azaltın

Farklı roller ve projeler arasında daha hızlı ilerlemeyi destekleme

Galaxy AI Komutlarının Türleri

İşte kullanım durumlarına göre düzenlenmiş 25 Galaxy AI komut istemleri. 📝

İçerik oluşturma komutları

Galaxy AI aracılığıyla

Sınıflarda etik AI kullanımı hakkında 900 kelimelik bir blog yazısı taslağı hazırlayın. H2 ve H3 başlıkları, K-12 ortamlarından gerçek dünya örnekleri, öğretmenlerin dile getirebileceği potansiyel endişeler ve kısa giriş/son bölümler ekleyin. Bu taslağı yeniden yazarak netliği ve akışı artırın. Orijinal anlamı koruyun, ancak uzun cümleleri kısaltın, garip geçişleri düzeltin, paragraf yapısını iyileştirin ve metin boyunca tutarlı bir üslup kullanın. Gelişen dijital yaratıcılık trendleri hakkında beş e-posta bülten girişi (her biri 70-90 kelime) oluşturun. Tonu çeşitlendirin: biri ilham verici, biri veri odaklı, biri konuşma tarzında, biri kışkırtıcı ve biri hikaye anlatımına odaklı olsun. Uzun içerikleri kısa kliplere dönüştürmeyi açıklayan 5 dakikalık bir YouTube senaryosu yazın. Fotoğrafları düzenlemek için zaman damgası ipuçları, ilk 10 saniye için ilgi çekici öneriler ve üç pratik ipucu ekleyin. Kişisel markalaşmanın temellerini öğreten bir oluşturucu için 10 LinkedIn gönderi fikri geliştirin. Biçimleri karıştırın: üç konu, üç hızlı ipucu, iki efsaneyi çürüten gönderi ve iki perde arkası içgörü.

Pazarlama ve sosyal medya komutları

Galaxy AI aracılığıyla

Yeni bir takviye ürün serisi piyasaya süren bir sağlık markası için 30 günlük Instagram içerik takvimi oluşturun. Haftalık temalar, Reels/karuseller/Hikayeler karışımı, başlık çerçeveleri ve sağlık bilincine sahip kitleler için en uygun yayın zamanlarını dahil edin. Meşgul profesyonelleri hedefleyen bir dil öğrenme uygulaması için beş farklı Facebook reklamı yazın. Bir farkındalık reklamı, özellikleri vurgulayan iki değerlendirme reklamı ve sınırlı süreli teklifler içeren iki dönüşüm reklamı oluşturun. Her birini 125 karakterden kısa tutun. Verimlilik ipuçları videoları için dikkat çekici 12 TikTok başlığı oluşturun. Her birini 10 kelimeden kısa tutun, kalıp kesintileri kullanın ve hem metin üstüne yazma hem de sesli açılış seçenekleri ekleyin. Premium kahve abonelik hizmeti için bir marka ses kılavuzu geliştirin. 4-5 temel ses özelliği tanımlayın, her biri için yapılması ve yapılmaması gerekenleri belirtin, 8-10 örnek cümle ekleyin ve rakip ses örnekleriyle karşılaştırın. Sürdürülebilir plaj giyimi yaz koleksiyonunun lansmanı için yedi Instagram başlığı (100-150 karakter) yazın. Çevre dostu malzemelerle ilgili mesajlar verin, açık CTA'lar ekleyin, 2-3 alakalı hashtag ekleyin ve enerji seviyelerini değiştirin.

Eğitim ve öğrenme komutları

Galaxy AI aracılığıyla

Dağınık ders notlarınızı yapılandırılmış bir çalışma kılavuzuna dönüştürün. Net başlıklar ile düzenleyin, paragrafları madde işaretlerine dönüştürün, anahtar terimleri vurgulayın ve sonuna hızlı beş maddelik bir revizyon kontrol listesi ekleyin. 7. sınıf öğrencilerine fotosentezi konuşma dilini kullanarak açıklayın. 4-5 basit adıma bölün, anlaşılır bir benzetme kullanın, bilimsel jargondan kaçının ve hatırlayabilecekleri tek cümlelik bir özet ekleyin. Lise öğrencileri için dijital gizlilik konusunda 45 dakikalık bir ders planı oluşturun. Öğrenme hedeflerini, 10 dakikalık bir tartışma başlangıcı, iki uygulamalı etkinlik, yansıtma soruları ve bir ev ödevi ekleyin. İklim değişikliği üzerine yazılmış 12 sayfalık bu araştırma makalesini, üniversite birinci sınıf öğrencileri için 150 kelimelik bir açıklamaya özetleyin. Üç anahtar bulguyu çıkarın, metodolojiyi kısaca açıklayın ve bu araştırmanın neden önemli olduğuna dair bağlam ekleyin. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili tarihler, anahtar şahsiyetler ve önemli etkinlikleri kapsayan 10 adet çoktan seçmeli test sorusu oluşturun. Doğru cevapları ve kısa açıklamaları ile üç kolay, dört orta ve üç zor soru ekleyin.

Verimlilik ve ş Akışı komutları

Galaxy AI aracılığıyla

Bu toplantı notlarını, özenle hazırlanmış bir proje özetine dönüştürün. Net bölümlerle yapılandırın: proje hedefleri, kapsam sınırları, üç aşamalı zaman çizelgesi, özellikleri ile birlikte anahtar çıktılar, paydaşlar, bütçe aralığı ve çözülmemiş sorular. 4-6 aktif müşteriyi yöneten serbest tasarımcı için haftalık planlama şablonu tasarlayın. Proje görevleri, müşteri teslim tarihleri, idari işler, takip hatırlatıcıları ve öncelik sıralama sistemi için bölümler ekleyin. Birden fazla geri bildirim turunda müşteri revizyon taleplerini yönetmek için altı adımlı bir süreç yazın. Her adım için şablonlar kullanarak bunu uygulanabilir hale getirin, sürüm kontrol ipuçları ekleyin ve kapsam genişlemesi için bir karar ağacı ekleyin. Bu 45 dakikalık toplantı tutanağını temiz bir eylem belgesine özetleyin. Alınan kararları çıkarın, atanan sahipleriyle birlikte sonraki adımları listeye alın, liderlik girdisi gerektiren engelleri belirleyin ve park yeri öğelerini not edin. Bir pazarlama danışmanı için 50, 100 ve 150 kelimelik üç profesyonel biyografi sürümü oluşturun. Kendinden emin ama samimi bir üslup kullanın, uzmanlık alanlarını vurgulayın, dikkate değer sonuçları ekleyin ve dili net tutun.

Görüntü oluşturma komutları

Galaxy AI aracılığıyla

Silüet halinde gökdelenlerin bulunduğu resimli bir gün batımı şehir manzarası oluşturun. Dijital resim stili, gökyüzünde sıcak turuncu ve mor gradyanlar, yumuşak atmosferik sis ve huzurlu ama enerjik bir ruh hali kullanın. Minimalist beyaz bir yüzey üzerinde lüks bir parfüm şişesi ürün fotoğrafı oluşturun. Yumuşak gölgeler, sol taraftan yönlü aydınlatma, ince cam yansımaları, altın rengi vurgulu kapak ve etikette zarif serif tipografi ekleyin. Genç bir mucit karakteri illüstrasyonu tasarlayın: 12 yaşında, meraklı bir ifadeye sahip, dağınık saçlı, alnında koruyucu gözlük takan, yamalı kot ceket giyen, aletlerle dolu sırt çantası taşıyan, sıcak toprak tonlarında, animasyona uygun temiz vektör stili. 4K çözünürlükte sakin bir orman masaüstü duvar kağıdı oluşturun. Uzun çam ağaçları, dalların arasından süzülen yumuşak sabah güneş ışığı, yerin yakınında hafif sis, zengin yeşil renk paleti, sığ alan derinliği ve ön plana odaklanın. Minimalist bir yüzer masada çalışan bir profesyonel ile fütüristik bir Çalışma Alanı sahnesi oluşturun. Veri görselleştirmelerini gösteren yarı saydam holografik ekranlar, ortam mavi-beyaz aydınlatma, şık teknoloji, sıcaklık, odaklanma hissi ve yenilik için bitkiler ekleyin.

Galaxy AI komutlarını optimize etmek için ipuçları

Galaxy AI'dan en iyi sonuçları almak için özenli komut mühendisliği gerekir.

Çıktı kalitesini en üst düzeye çıkarmak için anahtar stratejiler şunlardır:

Kısıtlamalarınızı önceden belirtin: Kelime sayısı, biçim gereksinimleri ve ton özelliklerini komutunuzun başına yerleştirin. Galaxy AI, erken talimatlara öncelik verir ve sınırlar ön planda olduğunda daha doğru sonuçlar sunar.

"Kötü örnek" tekniğini kullanın: Galaxy AI'ya istediğiniz şeylerin yanı sıra istemediğiniz şeyleri de gösterin. "Sinerji gibi kurumsal jargonu kullanmayın" ifadesi, "gündelik üslup" gibi belirsiz taleplerden daha iyi yazılar üretir.

Kalite kontrol noktası ekleyin: Karmaşık komutları "Yanıt vermeden önce, bu isteğin en önemli üç unsurunu belirleyin." ile sonlandırın. Galaxy AI, çıktıyı oluşturmadan önce daha iyi önceliklendirme yapar ve yanlış anlamaları yakalar.

Karmaşık komutları katmanlayın: Önce bir taslak isteyin, gözden geçirin, ardından genişletilmesini isteyin. Bu, yapısal sorunları erken aşamada yakalar ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Önce uç durumlarla test edin: Rutin görevlerden önce zorlu senaryolar (teknik derinlik, olağandışı biçimler) çalıştırın. Karmaşıklığı iyi idare ederse, daha basit isteklerde de başarılı olacaktır.

💡 Profesyonel İpucu: AI negatif komutlarını kullanın. "Bunu kurumsal jargon kullanmadan yaz" veya "bunu açıklayın ama teknik terimler kullanmayın" gibi komutlar, genel AI hatalarını önlemenize yardımcı olur.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Galaxy AI, net talimatlarla iyi iş yapar, ancak bazı alışkanlıklar çıktıyı yanlış yöne çekebilir. Kaçınmanız gerekenler şunlardır.

Hata ❌ Neler yanlış gidiyor 🚩 Bunun yerine şunu yapın ✅ Görevler değil, düşünceler gibi okunan komutlar AI parçaları alır ve dağınık, odaklanmamış çıktılar üretir. İsteğinizi beyin fırtınası şeklinde değil, net bir talimat olarak yazın. Komut isteminin ortasında hedef değiştirme Çıktı, birbiriyle ilgisiz niyetleri (ör. özet + senaryo + altyazı) birleştirir. Sonuçları temiz tutmak için her istem için tek bir amaç belirleyin. Ton istemek ama yön vermemek AI ön tanımlı olarak sıradan bir orta yol sesini kullanır. İstediğiniz ruh haline, hıza veya kişiliğe bahsetme Hiyerarşi içermeyen anahtar kelimeler sağlayıcı AI rastgele kelimeleri aşırı vurgular ve önceliki göz ardı eder En önemli olan ile isteğe bağlı ayrıntıları netleştirin Birbiriyle çelişen biçimler talep etme Çelişkili talimatlar tutarsız bir yapı oluşturur Biçim ve hedefi eşleştirin (ör. ana hatlar ve paragraflar). Yaratıcı görevler için kısıtlamaları atlama Görüntü ve yazı çıktıları belirsiz veya aşırı derecede kelime kelime hale geliyor Sınırlar ekleyin: stil, açı, çerçeveleme, uzunluk veya odak Niyeti karıştıran dolgu kelimeleri kullanmak AI, belirsiz ifadeleri ("belki", "bir nevi", "bir tür") yanlış yorumlar. Net ve kesin talimatlar yazın Yeni bir yön belirlemeden geri bildirimde bulunmak AI, küçük değişikliklerle aynı modeli tekrarlar. Neyin değiştirileceğini ve neyin korunacağını belirtin

Galaxy AI'nın sınırlamaları

Galaxy AI, günlük yaratıcılık ve verimlilik görevleri için güvenilirdir, ancak yine de elde edeceğiniz çıktıyı şekillendiren sınırları vardır. Örneğin:

Galaxy AI'daki bazı özellikler kredi tüketir ve görüntü araçları bir seferde çok sayıda kredi kullanır. Bir görevin ne kadara mal olacağı, genellikle görevı çalıştırdıktan sonra belli olur.

Bazı oluşturucular (uzun metin yazma asistanı gibi) iyi performans gösterirken, diğerleri yetersiz kalıyor veya sığ ve tekrarlayan çıktılar üretiyor.

Zayıf karmaşık muhakeme; çok adımlı görevler (stratejiler, çerçeveler, çok katmanlı talimatlar) genellikle yüzeysel listelere indirgenir.

Galaxy AI, verimlilik veya yayınlama araçlarıyla derinlemesine entegre değildir, bu nedenle gerçek ş akışı yürütme için hala harici uygulamalara ihtiyacınız vardır.

ClickUp Brain, Galaxy AI'nın sınırlamalarını nasıl aşıyor?

Galaxy AI, fikir üretmenize yardımcı olur, ancak işinizle bağlantı kurmaz. Görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi veya takımınızın daha önce aldığı kararları anlamadan soruları yanıtlar. Bu boşluk, her şeyi kendiniz bir araya getirmenizi gerektirir ve bu da sizi yavaşlatır.

ClickUp, bunu dünyanın ilk Bağlamsal AI Çalışma Alanı olarak düzeltir. Her komut verdiğinizde araçları değiştirmenize veya arka planı yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz.

Tek bir Çalışma Alanı’nda kalın ve ClickUp Brain, sorduğunuz anda işi anlasın. Bu, ayrı uygulamalarda birden fazla asistanla çalışmadığınız için AI yayılmasını da ortadan kaldırır. İnsanlar ve ajanların birlikte çalışması için %100 bağlam ve tek bir yer sağlar.

Günlük iş akışlarınızı nasıl desteklediğini görelim. 🔄

Gerçek işinize dayalı yanıtlar alın

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın yüzey operasyonel durumunu ve sonraki adımları netleştirin

ClickUp Brain, görevlerinizin, belgelerinizin, kontrol listelerinizin ve proje yapılarınızın içinde yer alır. Bir soru sorduğunuzda, gereksinimler, notlar, güncellemeler ve bağlantılı varlıklar gibi takımınızın oluşturduğu gerçek işlerden bilgi alır.

Galaxy AI, operasyonel bağlamınıza erişimi olmadığı için bunu yapamaz. Bu nedenle, bir dosyayı aramak için Galaxy AI cihazınızdan dizüstü bilgisayarınıza geçerek iş yükünün artmasına neden olan bir döngüye sıkışıp kalırsınız.

Brain ile her şey farklı.

Birden fazla takımın yer aldığı bir genişleme projesini koordine ettiğinizi varsayalım. ClickUp Brain'den mühendislik, finans ve operasyonlar alanlarındaki mevcut durumu özetlemesini istersiniz. ClickUp Brain, Çalışma Alanınızdaki etkinlikleri inceler ve size ilerleme, gecikmeler ve sonraki adımlar hakkında kesin bir özet sunar. Artık bu özeti kullanarak liderlere brifing verebilir, zaman çizelgelerini ayarlayabilir ve takip görevlerini atayabilirsiniz.

ClickUp Brain, kullanıcılarına ClickUp'tan doğrudan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla premium LLM modeline erişim imkanı da sunar. Böylece, ayrı bir araç açmadan ihtiyacınız olan düşünme stilini seçebilirsiniz.

ClickUp Brain ile araçlar arasında geçiş yapmadan birden fazla LLM kullanın.

📌 Bu komutu deneyin: Bu projeyi inceleyin ve en önemli riskleri, sahipleri ve bekleyen kararları özetleyin. Bir sonraki inceleme için takip adımları önerin.

İşte, çok ihtiyaç duyduğunuz verimlilik için ClickUp Brain'i kullanabileceğiniz farklı yollar:

Çalışma alanınızla ilgili sorularınızı ClickUp Brain'e sorun

Pazarlama: Dağınık bir kampanya planlama Dağınık bir kampanya planlama ClickUp belgeyi , bağlantılı araştırma görevlerinden ve geçmiş performans notlarından içgörüler çeken yapılandırılmış bir özet haline getirin.

Mühendislik: ClickUp Brain'den sprintinizdeki hata raporlarını taramasını ve platformlar veya cihazlar arasında ortak kalıpları vurgulaması isteyin, böylece takımınız temel sorunları daha hızlı çözebilir.

İK ve İnsan Kaynakları: Uzun performans görüşmelerini, Uzun performans görüşmelerini, ClickUp görevlerinizde saklanan hedefleri yansıtan bir belge içinde net bir büyüme planına dönüştürün.

Müşteri desteği: Bir özellik görevine bağlı birden fazla destek biletinden en sık tekrarlanan sorunları özetleyin, böylece ürün ekibiniz gerçek eğilimi görebilir.

Finans: Bir tahmin projesini inceleyin ve ClickUp Brain'den aylık kapanıştan önce riskleri, bekleyen sahip eylemlerini ve yaklaşan son tarihleri özetlemesini isteyin.

💡 Profesyonel İpucu: "Tersi" hilesi iş yapar. Bir şey çok resmiyse, "bir arkadaşıma metin gönderir gibi" yazılmasını isteyin. Çok rahat mı? "Bunu patronuma nasıl söylerdim?" Hızlı bir şekilde yeniden ayarlanır.

BrainGPT'deki basit komutlarla işlerinizi yönetin

ClickUp BrainGPT'yi araçlar ve görevler arasında AI süper asistanınız olarak kullanın

BrainGPT, takımlara karmaşık işler için en güçlü LLM'lere ve en yüksek performans seviyesine erişim sağlayarak ClickUp Brain'in yeteneklerini daha da ileriye taşır .

Galaxy AI, cihazınızda fikirler, özetler ve yaratıcı çıktılar oluşturmanıza yardımcı olurken, BrainGPT, Çalışma Alanınızda daha derin bir muhakeme, daha ağır bir analiz veya büyük ölçekli içerik oluşturma ihtiyacınız olduğunda devreye giren bir masaüstü AI süper uygulamasıdır.

Daha hızlı yanıtlar, daha yüksek kaliteli çıktılar ve uzun belgelerin daha güvenilir bir şekilde işlenmesini sağlar. Ş Akışınız mobil yaratıcılıktan tam ölçekli uygulamaya geçtiğinde, AI ile mükemmel bir masaüstü AI yardımcısıdır. Yakında BrainGPT, araştırmadan eyleme kadar her şey için tek AI katmanınız olacak.

💡 Profesyonel İpucu: Brain gibi BrainGPT de birden fazla LLM barındırır. Bu sayede, her bir AI aracını süper güçleri için kullanabilir ve kullanım durumunuza göre uyarlayabilirsiniz, örneğin: Strateji anlatıları Claude ile daha iyi akışa sahip oluyor

Müşteriye yönelik yazılar ChatGPT sayesinde daha da netleşiyor.

Araştırma ve teknik analizler Gemini ile daha net hale geliyor

Yüksek seviyeli sentez, DeepSeek aracılığıyla güvenilir bir şekilde iş yapar.

ClickUp Brain aracılığıyla %100 iş bağlamı gerektiren görüntü oluşturma ve görevler ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin.

Görevler, dosyalar ve web kaynakları arasında daha akıllı iş yapın

ClickUp Kurumsal Arama ile tüm bağlı uygulamalardaki dosyaları, görevleri ve belgeleri tek bir görünümde toplayın

BrainGPT'deki ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak GitHub, Google Drive ve SharePoint gibi bağlı araçlarınızdan veri çekebilir ve sonuçları proje görevlerinizin hemen yanında görüntüleyebilirsiniz. Bu, dijital çalışma alanınızı tek bir bilgi tabanı olarak kullanmanıza yardımcı olur.

Örneğin, bir uyumluluk denetimi planlıyorsunuz. BrainGPT'ye şunu soruyorsunuz: "Google Drive, SharePoint ve geçmiş denetim görevlerinden GDPR uyumluluğu ile ilgili tüm belgeleri listeye ekleyin." BrainGPT konsolide bir liste döndürür, böylece bunları doğrudan uyumluluk görevinize ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Sözlü düşünceleri eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün

ClickUp BrainGPT'deki Talk to Text özelliği ile konuşmayı anında metne dönüştürün

Brain MAX, ClickUp Talk to Text özelliğini içerir — siz konuşursunuz, o yazıp biçimlendirir ve %400 daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olur. Kısayol anahtarına basmanız yeterlidir, ekranınızın altında bir kayan çubuk belirir. Siz konuşursunuz, ClickUp Brain MAX konuşmanızı metne dönüştürür.

Bir süreci gözden geçiriyorsunuz ve yeni bir SOP bölümü için ifade bulmak için beyin fırtınası yapmak istiyorsunuz. Kısayol anahtarına basıp taslak paragrafınızı söylüyorsunuz, Brain MAX'ın bunu yazıya dökmesini bekliyorsunuz ve metni doğrudan bir belgeye yapıştırıyorsunuz. Akışınızı bozmadan yüksek sesle düşünür ve düzeltilmiş metni yakalarsınız.

Ajanlarla görevleri otomasyonla otomatikleştirerek yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarın.

ClickUp AI Ajanları , tekrarlayan ve zaman alan görevleri üstlenmek üzere tasarlanmıştır, böylece siz yaratıcı ve stratejik işlere odaklanabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş olanları kullanın veya özel ClickUp AI Otopilot Ajanları oluşturun.

Manuel ş akışları veya bağımsız araçların aksine, bu Ajanlar "her zaman bağlam içinde, her zaman açık" olarak çalışır, soruları dinler, içgörüler ortaya çıkarır, raporlar oluşturur ve ş akışlarını otomatik olarak yönetir.

Galaxy AI size cihaz üzerinde yaratıcılık (yazma komutları, görüntüler, metin yeniden yazma ve fikir üretme) sağlarken, ClickUp AI Ajanları sizin ürettiğiniz içeriği alıp onu eyleme geçirilebilir, organize bir işe dönüştürür. Görevler oluşturmanıza, son teslim tarihlerini yönetmenize, kararları özetlemenize ve her şeyi senkronize tutmanıza yardımcı olarak ilham ve uygulama arasındaki boşluğu doldururlar.

ClickUp ile tanışın: Verimlilik Galaksisi

Yeni fikirler her zaman harika hissettirir, özellikle de işinize bir itici güç gerektiğinde ortaya çıktıklarında.

Galaxy AI komutları, bu ivmeyi şekillendirmenize, düşüncelerinizi hareket halinde tutmanıza ve günlük görevlerinizi biraz daha kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Komutlarınızı nasıl yönlendireceğinizi öğrendikten sonra, yaratıcılığınız ve verimliliğiniz daha öngörülebilir ve daha az karmaşık hale gelir.

ClickUp, bu fikirleri daha da ileriye götürmeniz için size alan sağlar.

Her şeyi tek bir yerde planlayın, yazın, oluşturun ve düzenleyin; ClickUp Brain + Brain MAX ise gerçek işinizle bağlantıda kalır. Görevlerinizi okur, belgelerinizden bilgi alır, zaman çizelgelerinizi anlar ve bağlamı kaybetmeden daha hızlı hareket etmenize yardımcı olur. İşte tüm çabalarınızın karşılığını burada alırsınız.

