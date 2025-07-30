daha İyi Form Oluşturma için En İyi 10 Tally Forms Alternatifi

Temel özelliklerin ötesine geçen bir form oluşturucu mu arıyorsunuz?

Tally Forms basit ve sorunsuz bir yaklaşım sunarken, pazarlamacılar, startup takımları, ürün yöneticileri, operasyon liderleri ve bireysel girişimciler genellikle daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyar.

Sorunsuz entegrasyonlar, güçlü otomasyon ve daha akıcı bir kullanıcı arayüzü düşünün. Form oluşturma becerilerinizi geliştirmek, daha zengin veriler yakalamak veya iş akışlarınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz.

Karmaşık anketlerden potansiyel müşteri oluşturmaya, etkinlik kayıtlarından ödeme tahsilatına kadar her şey için araçlar sunan en iyi 10 Tally Forms alternatifinin bir listesini derledik.

Ve hayır, bunlar için kodlama bilgisine ihtiyacınız yok!

Bir Tally alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Form oluşturma becerilerinizi Tally Forms'un sunduklarının ötesine taşımaya hazır olduğunuzda, hangi özelliklerin gerçekten fark yarattığını tam olarak bilmek akıllıca olacaktır.

İlk kural? Karmaşık bir formu gelişmiş bir formla eşitlemeyin!

Bunun yerine, dikkate almaya değer bazı anahtar hususlar şunlardır:

✅ Gelişmiş mantık ve dinamik alanlar: Formlarınızın "düşünmesini" sağlayan özellikleri arayın. Bu, soruları gösterme veya gizleme, bölümleri atlama ve hatta kullanıcının önceki yanıtlarına göre formun akışını değiştirme anlamına gelir

✅ Derinlemesine özelleştirme ve marka kontrolü: Formlarınız markanızın bir uzantısıdır. Özel yazı tipleri, renkler, düzenler ve kendi özel alan adlarınızı kullanma gibi önemli seçenekler dahil olmak üzere kapsamlı görsel ayarlamalara izin veren alternatifler arayın

✅ Sorunsuz entegrasyonlar ve güçlü otomasyon: Veriler bir siloda sıkışıp kalırsa değerli değildir. En iyi alternatifler, CRM, e-posta pazarlama platformları, proje yönetimi araçları ve diğer iş uygulamalarıyla zahmetsizce bağlantı kurar. Daha da iyisi, iş akışlarını doğrudan form gönderimlerinden otomatikleştirmenize izin vermelidir

✅ Güçlü raporlama ve analiz: Basit yanıt sayımlarının ötesine geçin. Güçlü bir alternatif, gösterge panelleri, grafikler ve form performansı hakkında içgörüler sunarak trendleri belirlemenize, bırakma noktalarını tespit etmenize ve verilerinizi anlamanıza olanak tanır

✅ Güvenli ödeme tahsilatı: Ürün satışı, etkinlik ücretleri tahsilatı veya abonelik yönetimi yapıyorsanız, yerleşik, güvenli ödeme işleme özelliği olmazsa olmazdır. Popüler ödeme ağ geçitleriyle doğrudan entegrasyonları arayın

✅ Hem oluşturucu hem de yanıtlayıcı için kullanıcı deneyimi (UX): Harika bir form oluşturucu, temiz bir sürükle ve bırak arayüzü ile kullanımı sezgiseldir. Aynı derecede önemli olan, oluşturduğu formların ilgi çekici, mobil uyumlu ve hedef kitlenizin doldurması kolay olmasıdır, böylece tamamlanma oranları artar

✅ Uyumluluk ve güvenlik özellikleri: Hassas veriler için, aracın CAPTCHA ve veri şifreleme gibi özelliklerin yanı sıra HIPAA, GDPR veya PCI uyumluluğu gibi gerekli sertifikaları sunduğundan emin olun

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

10 Tally Alternatifi Bir Bakışta

Ayrıntılara geçmeden önce, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak hızlı bir özet bilgi sayfası sunuyoruz:

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Dinamik formlar, otomasyon, AI içgörüler, özel markalama, doğrudan görev oluşturma Otomatikleştirilmiş, uçtan uca iş akışları Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri NoteForms Notion entegrasyonu, koşullu mantık, özel markalama, bildirimler Notion veritabanlarına veri yakalama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Typeform Konuşma formları, mantık atlamaları, zengin medya, analitik Konuşma formları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Jotform 10.000'den fazla şablon, ödeme entegrasyonları, çok sayfalı formlar, PDF düzenleyici Kapsamlı şablon seçenekleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar Google Formlar Sınırsız form, E-ticaret entegrasyonları, işbirliği Basit veri toplama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar SurveyMonkey Gelişmiş mantık, AI analizi, entegrasyonlar, çok dilli Gelişmiş anket içgörüleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Formstack Formları HIPAA/PCI/GDPR uyumluluğu, iş akışı otomasyonu, analitik Güvenli, uyumlu iş akışları 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Zoho Form Mobil uyumlu, onay iş akışları, ödemeler Zoho paketi entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Formsite Sürükle ve bırak, SSL/PCI/HIPAA uyumluluğu, görsel raporlar Güvenli formlar, işlemler Ücretsiz plan yok (14 günlük deneme); Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Cognito Formları Gelişmiş hesaplamalar, e-imzalar, portallar Gelişmiş hesaplamalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar

👀 Biliyor muydunuz? 12. yüzyılın başlarında İngiltere'de avukatlar ve memurlar, dilekçeler, mahkeme celpleri, sözleşmeler ve diğer resmi metinleri hazırlamak için form kitapları adı verilen basılı örnek belge koleksiyonlarını kullanıyordu. Bunlar, zaman kazanmak ve doğruluğu sağlamak için standart şablonlar olarak işlev görüyordu ve sonunda 17. yüzyılda önceden basılmış yasal formların yaygınlaşmasına yol açtı!

En İyi Tally Alternatifleri

Bu Tally alternatiflerinden birkaçını keşfetmek için zaman ayırın. Birçoğu ücretsiz deneme sürümleri veya cömert ücretsiz planlar sunarak, veri toplama çabalarınızı nasıl dönüştürebileceklerini ve işinizi nasıl güçlendirebileceklerini ilk elden görmenizi sağlar. Başlayalım!

1. ClickUp (Otomatik, uçtan uca iş akışları için en iyisi)

ClickUp'ı şimdi deneyin ClickUp Forms kullanarak verileri kolayca toplayın ve eyleme geçirilebilir izlere dönüştürün

Topladığınız verilerin sadece bir elektronik tabloda durmadığı, anında eyleme geçirdiği, projeler oluşturduğu ve hatta akıllı içgörüler sunduğu bir dünya hayal edin. İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bu güçlü gerçeklik!

ClickUp'ta form oluşturmak son derece basit ve sezgiseldir. Sürükle ve bırak arayüzü ile müşteri geri bildirimleri toplarken, hizmet taleplerini yönetirken veya şirket içi anketler düzenlerken ihtiyaçlarınıza uygun formları hızlıca oluşturabilirsiniz. Kendi markanızı ekleyebilir, çeşitli soru türleri arasından seçim yapabilir ve her yanıtı belirli bir şekilde haritalayabilirsiniz.

ClickUp Formları ile çalışanların geri bildirimlerini alın, anketler düzenleyin, fikirleri toplayın ve takımın duygularını izleyin

Bir kullanıcı yanıt gönderdiğinde, bu yanıt anında bir ClickUp Görevi haline gelir ve anahtar veriler, ihtiyacınız olan tüm ayrıntılarla birlikte belirli Özel Alanlara eşlenir. Böylece, gösterge panelinden kolayca izleyebilir, atayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ancak asıl sihir ClickUp Otomasyonları ile gerçekleşir. Güçlü tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz, böylece bir form gönderilir gönderilmez, görevler sağlanan bilgilere göre otomatik olarak doğru takım üyesine atanır veya önceliklendirilir. Örneğin, bir anket yanıtı "acil" olarak işaretlenirse, ClickUp bunu anında yüksek öncelikli olarak işaretleyebilir ve uygun kişiye bildirebilir.

Otomasyon tetikleyicisini açın ve iş akışlarının kendi kendine çalışmasını izleyin!

Ve sıfırdan bir anket hazırlamak veya topladığınız tüm yanıtları anlamlandırmak için yardıma ihtiyacınız olursa, ClickUp Brain size yardımcı olmaya hazırdır.

Bu yapay zeka destekli asistan, anket soruları oluşturabilir, form verilerinizi analiz edebilir, geri bildirimleri özetleyebilir ve hatta anahtar trendleri veya eylem öğelerini ortaya çıkarabilir. İster boş bir sayfadan başlıyor olun, ister bir yığın yanıtlardan içgörüler çıkarmak istiyor olun, ClickUp Brain tüm süreci daha akıllı ve daha sorunsuz hale getirir, böylece siz en önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Form gönderim verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve ClickUp ile AI içgörülerine ulaşın

İşte 10 entegrasyon olmadan uçtan uca, otomatik form ş Akışı oluşturmanın yolu budur, arkadaşlar! Başlamanıza yardımcı olması için ClickUp'ın Basit Form Şablonunu deneyin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantık ile dinamik formlar oluşturun: ClickUp Forms, önceki cevaplara göre alanları göstermenize veya gizlemenize olanak tanır, böylece yanıtlayanlardan yalnızca en alakalı ve ayrıntılı bilgileri toplamanızı ve son derece özelleştirilmiş bir deneyim yaratmanızı sağlar

Formlarınızı tutarlı bir profesyonellik için markalaştırın: ClickUp Formlarınızın görünümünü ve hissini şirketinizin logosu, marka renkleri, özel arka planlar ve hatta özel alan adlarıyla özelleştirin

Form gönderilerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün: Tamamlanan her ClickUp Formu, projelerinizde anında yeni görevler oluşturabilir

Çok yönlü Özel Alanlar ile verileri zenginleştirin: Formlarınızdaki yanıtları doğrudan görevleriniz ve projelerinizdeki Özel Alanlara haritalayın

Akıllı Otomasyon ile iş akışlarını yönetin: ClickUp'ın sağlam otomasyon motorunu kullanarak form gönderimlerine dayalı bir dizi eylemi tetikleyin

ClickUp Brain'i kullanarak akıllı içgörüler elde edin: ClickUp'ın güçlü AI asistanını kullanarak verileri özetleyin, eğilimleri belirleyin veya yanıtlardan anahtar eylem öğelerini çıkarın

Toplanan tüm verileri tek bir çalışma alanında merkezileştirin: Her ClickUp Form gönderimi, ilgili görevler, belgeler ve iletişimler ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve birbirine bağlı bir iş akışı oluşturur

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı yapısı ve geniş özellik seti, güçlü olmakla birlikte, yalnızca temel form oluşturmaya odaklanan takımlar için daha zor bir başlangıç öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

İlk ClickUp otomasyonumuzu kurduğumda, sanki bir ampul yandı. Artık, etiket eklemek kadar basit bir işlemle, tüm alt görev şablonu otomatik olarak uygulanıyor. Artık alt görevleri araştırarak zaman kaybetmiyor veya birinin önemli bir adımı unuttuğundan endişelenmiyoruz. Ayrıca, görevleri atayan, durumları güncelleyen ve hatırlatıcılar gönderen otomasyonlar da ekledik; bunların hepsi tek başına küçük şeyler, ancak bir araya geldiklerinde işleyişimizi tamamen kolaylaştırdılar. Bu sadece zaman kazanmakla ilgili değil (ki kesinlikle kazanıyoruz); takımın yönetici işleriyle uğraşmadan en iyi işlerini yapmaya odaklanabileceği daha sorunsuz, daha az stresli bir ortam yaratmakla ilgili.

İlk ClickUp otomasyonumuzu kurduğumda, sanki bir ampul yandı. Artık, etiket eklemek kadar basit bir işlemle, tüm alt görev şablonu otomatik olarak uygulanıyor. Artık alt görevleri araştırarak zaman kaybetmiyor veya birinin önemli bir adımı unuttuğundan endişelenmiyoruz. Ayrıca, görevleri atayan, durumları güncelleyen ve hatırlatıcılar gönderen otomasyonlar da ekledik; bunların hepsi tek başına küçük şeyler, ancak bir araya geldiklerinde işleyişimizi tamamen kolaylaştırdılar. Bu sadece zaman kazanmakla ilgili değil (ki kesinlikle kazanıyoruz); takımın yönetici işleriyle uğraşmadan en iyi işlerini yapmaya odaklanabileceği daha sorunsuz, daha az stresli bir ortam yaratmakla ilgili.

💟 Bonus: Özel masaüstü AI yardımcınız olarak Brain MAX , form iş akışınızın her adımını kolaylaştırır . Konuşma-metin özelliği ile gereksinimlerinizi söyleyin, MAX sorularınızı taslak haline getirmenize, tüm bağlı uygulamalarınızdan ilgili verileri bulup almanıza ve anket tamamlandığında yanıtları anında özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, gelişmiş akıl yürütme ve içerik oluşturma için birden fazla LLM'ye erişim sağlayarak formları daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde oluşturmanıza, analiz etmenize ve optimize etmenize olanak tanır — hepsi tek bir yerden. Görevlerinizi kısa sürede halletmek için ClickUp Brain Max'ı deneyin

💡 Profesyonel İpucu: UX geri bildirimi veya NPS toplamaya çalışan bir QA takımının parçası mısınız? Yazılım takımları için bu formlara göz atın!

2. NoteForms (Verileri doğrudan Notion veritabanlarına toplamak için en iyisi)

via NoteForms

Takımınız Notion ile yaşıyor ve nefes alıyorsa, NoteForms form oluşturma konusunda oyunun kurallarını değiştirir. Notion veritabanlarınızı otomatik olarak dolduran zarif, markalı formlar oluşturmanıza olanak tanır, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve tüm bilgilerinizin en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde düzenlenmesini sağlar.

Bu, CRM'den içerik planlamasına kadar her şey için Notion'u merkezi hub olarak kullanan solo girişimciler, startup takımları ve ürün yöneticileri için özellikle caziptir. Hantal entegrasyonları unutun; NoteForms, bağlantıyı doğal hissettirir ve temel form oluşturma araçlarından önemli bir adım öteye geçer.

NoteForms'un en iyi özellikleri

Mevcut Notion veritabanınızdan doğrudan formlar oluşturun

Yeni form gönderilerini otomatik olarak yeni öğeler olarak ekleyin veya mevcut olanları güncelleyin

Formları markanızın renkleri, yazı tipleri ve logolarıyla kapsamlı bir şekilde özelleştirin ve hatta özel alan adları ekleyin

Dosya yüklemeleri, imzalar ve yıldız derecelendirmeleri gibi çeşitli alan türlerini dahil edin

Kullanıcı yanıtlarına uyum sağlayan daha akıllı, dinamik formlar oluşturmak için koşullu mantık uygulayın

Yeni gönderiler için gerçek zamanlı e-posta, Slack veya Discord bildirimleri ayarlayın

Yanıtlayanların gönderilerini gönderdikten sonra düzenlemelerine izin verin

NoteForms sınırlamaları

Temel değer Notion ile bağlantılıdır; iş akışınız Notion'a büyük ölçüde bağlı değilse, temel avantajı azalır

Notion'a odaklanan daha niş bir çözüm olarak, bazı genel amaçlı form oluşturucular gibi Notion'a özgü olmayan araçlarla aynı geniş entegrasyonları sunmayabilir

NoteForms fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

NoteForms puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

NoteForms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Notion Forms'u iç talepler için denedim ve zaten Notion kullanıyorsanız çok kullanışlı. Veritabanlarıyla entegrasyon sorunsuz ve kullanıcı arayüzü temiz. Hala biraz sınırlı (henüz koşullu mantık veya daha derin özelleştirme yok), ancak çok potansiyeli olan sağlam bir ilk sürüm.

Notion Forms'u iç talepler için denedim ve zaten Notion kullanıyorsanız çok kullanışlı. Veritabanlarıyla entegrasyon sorunsuz ve kullanıcı arayüzü temiz. Hala biraz sınırlı (henüz koşullu mantık veya daha derin özelleştirme yok), ancak çok potansiyeli olan sağlam bir ilk sürüm.

💡 Profesyonel İpucu: Hala Excel'i kullanmak istiyorsanız, Excel'de form oluşturma hakkında adım adım kılavuzumuzu buradan inceleyebilirsiniz

3. Typeform (Konuşma deneyimleri için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Temel bir formu ilgi çekici bir konuşmaya dönüştürmek mi istiyorsunuz? Bu, Typeform'un süper gücü. Bu platform, soruları tek tek sunarak form oluşturmayı temelden yeniden tanımlar ve yanıtlayanlarla bağlantı kuran görsel olarak zarif ve son derece etkileşimli bir deneyim yaratır.

Dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmaya odaklanan pazarlamacılar veya daha zengin nitel veriler arayan ürün yöneticileri için Typeform, geleneksel, statik formlara yenilikçi bir alternatif sunar. Tally Forms alternatiflerinden önemli ölçüde ayıran, her etkileşimin özenle tasarlanmış ve daha çekici hissettiren, insan odaklı bir yaklaşım sunar.

Typeform'un en iyi özellikleri

Tek seferde tek soru arayüzü ile ilgi çekici etkileşimler tasarlayın

Gelişmiş koşullu mantık ve "Mantık Atlamaları" gibi güçlü gelişmiş özellikleri kullanarak dinamik, kişiselleştirilmiş yollar oluşturun

Yazı tiplerinden renkler, arka planlar ve düzenlere kadar kapsamlı özelleştirme seçeneklerinin keyfini çıkarın

En iyi CRM'ler, e-posta pazarlama platformları ve analiz çözümleri dahil olmak üzere geniş bir iş araçları ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Stripe ve PayPal gibi önemli ağ geçitleri ile formlar üzerinden doğrudan güvenli ödeme tahsilatını kolaylaştırın

Görüntüler, GIF'ler ve videolar gibi zengin medyayı doğrudan sorularınıza yerleştirin

Soru bazında bırakma oranları dahil olmak üzere sağlam yerleşik analitik özelliklerinden yararlanarak derinlemesine içgörüler elde edin

Typeform sınırlamaları

Typeform'a yapılan yatırım, özellikle yüksek gönderi hacmine sahip veya üst kademelerde belirli gelişmiş özelliklere erişim gerektiren işler için diğer birçok form oluşturma çözümünden daha yüksek olabilir

Görsel olarak çarpıcı olsa da, tek sorulu biçim, yanıtlayanların aynı anda birden fazla alanı gözden geçirmesi veya büyük miktarda bilgiyi hızlı bir şekilde girmesi gereken formlar için her zaman verimli değildir

Bazı kullanıcılar, bot koruması için reCAPTCHA gibi gelişmiş özelliklerin daha yüksek fiyatlı planlarla sınırlı olduğunu ve bunun maliyet bilincine sahip kullanıcılar için bir hayal kırıklığı kaynağı olabileceğini bildiriyor

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: 59 $/ay

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (870+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Typeform ile genel deneyimim olumlu oldu, özellikle sezgisel tasarımı, kullanım kolaylığı ve görsel olarak çekici, ilgi çekici formlar oluşturma yeteneği sayesinde. Hem oluşturucular hem de yanıt verenler için sorunsuz, kullanıcı dostu bir deneyim sunmada mükemmeldir. Ancak, yüksek hacimli projeler veya karmaşık iş akışlarıyla çalışırken, bazı sınırlamalar ortaya çıkıyor. Klasörler arasında projeleri çoğaltmak için sürükle ve bırak işlevi gibi gelişmiş organizasyon araçlarının olmaması verimliliği yavaşlatabilir. Metinler için toplu düzenleme seçeneklerinin veya slaytlar için genel ayarların olmaması da benzer bir durum yaratarak tekrarlayan görevleri daha sıkıcı hale getirebilir.

Typeform ile genel deneyimim olumlu oldu, özellikle sezgisel tasarımı, kullanım kolaylığı ve görsel olarak çekici, ilgi çekici formlar oluşturma yeteneği sayesinde. Hem oluşturucular hem de yanıt verenler için sorunsuz, kullanıcı dostu bir deneyim sunmada mükemmeldir. Ancak, yüksek hacimli projeler veya karmaşık iş akışlarıyla çalışırken, bazı sınırlamalar ortaya çıkıyor. Klasörler arasında projeleri çoğaltmak için sürükle ve bırak işlevi gibi gelişmiş organizasyon araçlarının olmaması verimliliği yavaşlatabilir. Metinler için toplu düzenleme seçeneklerinin veya slaytlar için genel ayarların olmaması da benzer bir durum yaratarak tekrarlayan görevleri daha sıkıcı hale getirebilir.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonları

4. Jotform (Kapsamlı şablon seçenekleri için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Esneklik ve çok çeşitli başlangıç noktaları isteyen takımlar için Jotform, kapsamlı bir form oluşturma platformu olarak öne çıkıyor. Araç, 10.000'den fazla kullanıma hazır form şablonuna sahiptir ve iletişim formlarından iş başvurularına kadar hemen hemen her amaç için hızlı dağıtım sağlar.

Güçlü koşullu mantık, geniş üçüncü taraf entegrasyonları ve hatta Jotform Tabloları adlı güçlü bir yerleşik elektronik tablo benzeri veritabanı gibi gelişmiş işlevleri entegre ederek Tally Forms'un yeteneklerinin çok ötesine geçer.

Bu, kullanıcıların gönderilen verileri doğrudan platform içinde yönetip analiz etmelerine olanak tanır ve toplanan bilgileri ham girdilerden ziyade eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Jotform'un en iyi özellikleri

CSS özellikleri dahil olmak üzere kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle formlar tasarlayın

40'tan fazla ödeme ağ geçidi ile entegrasyonlar kullanarak ödemeleri doğrudan formlar üzerinden güvenli bir şekilde işleyin

Son derece dinamik ve uyarlanabilir formlar oluşturmak için gelişmiş koşullu mantığı uygulayın

Verileri yönetmek, düzenlemek ve analiz etmek için yerleşik bir veritabanı olan Jotform Tablolarından yararlanın

HIPAA uyumluluğu, e-imzalar ve özel bir PDF Düzenleyici gibi sağlam özelliklerden yararlanın

Jotform sınırlamaları

Kapsamlı olmasına rağmen, benzersiz veya son teknoloji tasarım estetiği elde etmek, diğer Jotform alternatiflerine kıyasla bazı özel CSS bilgisi gerektirebilir

Kullanım ölçeği büyüdükçe fiyatlandırma önemli bir faktör haline gelebilir; daha yüksek gönderi hacimleri ve daha fazla form, kullanıcıları daha pahalı ücretli katmanlara hızla itebilir

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Altın: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Jotform, sürükle ve bırak araçlarını kullanarak veri toplamak için basit bir formu kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Özel ürün sipariş gönderimleri, web sitelerimizdeki bilgi talepleri, yeni hesap kayıt gönderimleri, feragat imzaları, onay belgeleri vb. dahil olmak üzere çeşitli görevler için formlar oluşturmak için kullandık. Formların/gönderilerin, süreçlerimizi daha da kolaylaştırmak için çok sayıda uygulamayla entegre edilebilmesini seviyorum. Örneğin, formlarımızın çoğunu Google E-Tablolar ile entegre ederek, gönderi bilgilerini içeren bir çalışma sayfası otomatik olarak oluşturuyoruz. Ayrıca bazı formları Adobe Sign ile entegre ediyoruz, bu da imza toplama işlemini çok kolaylaştırıyor.

Jotform, sürükle ve bırak araçlarını kullanarak veri toplamak için basit bir form oluşturmayı kolay ve hızlı hale getirir. Özel ürün sipariş gönderimleri, web sitelerimizdeki bilgi talepleri, yeni hesap kayıt gönderimleri, feragat imzaları, onay belgeleri vb. dahil olmak üzere çeşitli görevler için formlar oluşturmak için kullandık. Formların/gönderilerin, süreçlerimizi daha da kolaylaştırmak için çok sayıda uygulamayla entegre edilebilmesini seviyorum. Örneğin, formlarımızın çoğunu Google E-Tablolar ile entegre ederek, gönderi bilgilerini içeren bir çalışma sayfası otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyoruz. Ayrıca bazı formları Adobe Sign ile entegre ederek imza toplama işlemini çok kolaylaştırıyoruz.

📮ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza yerleştirilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

5. Google Forms (Basit ve işbirliğine dayalı veri toplama için en iyisi)

google Forms aracılığıyla

İhtiyaç, herhangi bir maliyet olmadan basit veri toplama olduğunda, Google Formlar rakipsiz bir çözümdür. Google Çalışma Alanı'na derinlemesine entegre olan bu araç, Google hesabı olan herkesin hızlı ve kolay bir şekilde anketler, testler veya geri bildirim formları oluşturmasına olanak tanır.

Temel gücü, kullanım kolaylığı ve gerçek zamanlı işbirliği yeteneklerinde yatmaktadır, bu da onu hızlı bilgi toplama ve zahmetsiz paylaşım ihtiyacı olan eğitimciler, küçük topluluk grupları veya tek başına çalışan girişimciler için favori haline getirmektedir.

Premium form oluşturma platformlarının sunduğu gelişmiş özelliklerin veya kapsamlı özelleştirme seçeneklerinin çoğuna sahip olmasa da, Google Forms her zaman güvenilir sonuçlar sunarak bütçeye önem veren kullanıcılar için paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtlamaktadır.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Sınırsız form ve gönderi kullanın

Anında analiz, sıralama ve raporlama için Google E-Tablolar ile sorunsuz entegrasyon deneyimini yaşayın

Gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırarak, birden fazla kullanıcının formları düzenlemesine ve yönetmesine olanak tanıyın

Formlar içinde basit dallanma için temel koşul mantığını kullanın

Doğrudan bağlantılar, e-posta, sosyal medya ve doğrudan gömme dahil olmak üzere geniş paylaşım seçeneklerinden yararlanın

Formlar arayüzünde doğrudan oluşturulan yanıtların otomatik özetlerini ve grafiklerini alın

Etkinlik RSVP'leri gibi yaygın senaryolar için önceden tasarlanmış şablon seçimine erişin

Google Forms sınırlamaları

Formlar genellikle genel bir görünüme sahiptir, bu da belirli marka estetiğine mükemmel şekilde uydurmayı zorlaştırır

Yerleşik ödeme işleme, e-imzalar, ayrıntılı dosya yükleme kontrolleri veya karmaşık çok sayfalı mantık gibi birçok gelişmiş özellik yerel olarak mevcut değildir

Üçüncü taraf CRM'ler veya pazarlama otomasyon araçlarıyla bağlantı kurmak genellikle manuel veri aktarımı veya ücretli bir Zapier aboneliği gerektirir

Son derece karmaşık veri iş akışları veya profesyonel düzeyde pazar araştırması için tasarlanmamıştır, daha basit bilgi toplama görevlerinde en iyi performansı gösterir

Google Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: 6 $/kullanıcı/ay

İş Standardı: 12 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 18 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Forms puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Forms hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Genel olarak, kullanım kolaylığı, otomasyon özellikleri (bir kişi formu doldurduktan sonra bir e-posta gönderilmesini ayarlama) ve Google E-Tablolar'ın kullanımı konusunda memnunum, çünkü bunlara da aşinayım. Ayrıca, daha fazla otomasyon için Zapier gibi diğer araçlarla da bağlantı kurabilirim.

Genel olarak, kullanım kolaylığı, otomasyon özellikleri (bir kişi formu doldurduktan sonra bir e-posta gönderilmesini ayarlama) ve Google E-Tablolar'ın kullanımı konusunda memnunum, çünkü bunlara da aşinayım. Ayrıca, daha fazla otomasyon için Zapier gibi diğer araçlarla da bağlantı kurabilirim.

6. SurveyMonkey (Gelişmiş anket içgörüleri için en iyisi)

surveyMonkey aracılığıyla

Müşterilerinizin gerçekte ne düşündüğünü hiç merak ettiniz mi? Ya da büyük bir baş ağrısı yaşamadan pazarın nabzını tutmanız mı gerekiyor?

SurveyMonkey, temel olarak anket dünyasının deneyimli profesyonelidir ve geri bildirimleri derinlemesine incelemesi gereken takımlar için mükemmeldir. Uzmanlar tarafından yazılmış devasa bir şablon kitaplığı ve sıralama seçenekleri ve özel NPS (Net Promoter Score) soruları gibi harika özellikler içeren çok sayıda soru türü kullanarak profesyonel anketler tasarlayabilirsiniz.

Ek özellikler arasında, anketleri gerçekten kişisel ve ilgi çekici hale getirmek için "atlama mantığı" (soruların önceki cevaplara göre değişmesi), "bağlantı" (geçmiş cevapların yeni sorulara eklenmesi) ve "rastgele sıralama" bulunur. Pazarlamacılar, ürün yöneticileri veya ciddi araştırma yapan herkes için SurveyMonkey, en alakalı verileri toplamak için güçlü araçlar sunar.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak açık uçlu yorumların ruh halini, metin analizini ve hatta karşılaştırma verilerini analiz edin

Hızlı yanıt almak için devasa bir küresel panel olan SurveyMonkey Audience'ı kullanın

200'den fazla popüler iş uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Görsel öğelerle özelleştirerek anketlerinizi tamamen markanıza uygun hale getirin

Farklı dillerde geri bildirim toplayabileceğiniz çok dilli anket desteği alın

SurveyMonkey sınırlamaları

Son derece güçlü olmasına rağmen, bazı kullanıcılar, özellikle çok karmaşık anketler için arayüzün, piyasadaki yeni, tasarıma odaklı form oluşturucular kadar şık ve modern olmadığını düşünüyor

En güçlü yanı kesinlikle anketlerdir, bu nedenle sadece süper basit bir form oluşturma aracına ihtiyacınız varsa, bu biraz fazla olabilir

SurveyMonkey fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart Aylık: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Not: Sitede daha fazla ücretli yıllık paket mevcuttur

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Keşke daha fazla AI desteği olsaydı. Şimdiye kadar denediklerime göre, AI seçenekleri başlangıç için yararlı, ancak bir şablon oluşturulduktan sonra, AI isteminde ayarlamalar yapmak veya ince ayarlamalar yapmak çok kolay değil.

Keşke daha fazla AI desteği olsaydı. Şimdiye kadar denediklerime göre, AI seçenekleri başlangıç için yararlı, ancak bir şablon oluşturulduktan sonra AI isteminde ayarlamalar yapmak veya ince ayarlamalar yapmak çok kolay değil.

📖 Ayrıca okuyun: SurveyMonkey Alternatifleri ve Rakipleri

7. Formstack Forms (Güvenli, uyumluluk dostu formlar için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Veri güvenliği ve yasal uyumluluğu mutlak gereklilikler olarak mı görüyorsunuz? O zaman Formstack Forms sağlam bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu platform, hassas bilgilerin korunmasına büyük önem verilerek oluşturulmuş olup HIPAA ve PCI uyumluluğu gibi sertifikalar sunarak sağlık, finans veya hukuk sektörleri için paha biçilmez bir değer haline gelmiştir.

Basit form oluşturmanın ötesine geçerek, operasyon takımlarının ve kurumsal şirketlerin, toplanan verilerin otomatik olarak sonraki adımları, e-imzaları veya belge oluşturmayı tetiklediği akıllı iş akışları oluşturmasını sağlar. Formstack, formlarınızın yalnızca güvenli olmasını değil, aynı zamanda önemli iş süreçlerinize derinlemesine entegre olmasını sağlayarak Tally Forms'dan ciddi bir yükseltme sunar.

Formstack Forms'un en iyi özellikleri

En üst düzey veri güvenliği ve HIPAA ve GDPR gibi endüstri standartlarına uyumluluk sağlayın

Bildirimler göndermek, belgeler oluşturmak vb. için tetikleyicilerle karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin.

Kullanıcıların ayrıldığı noktaları tam olarak belirlemek için kapsamlı form analizlerinden yararlanın

Form gönderimlerinden otomatik olarak özenle hazırlanmış, önceden doldurulmuş belgeler veya sözleşmeler oluşturun

Ayrıntılı kullanıcı erişim ve izin ayarları uygulayarak güvenli takım işbirliği sağlayın

Formstack Forms sınırlamaları

Son derece işlevsel olmasına rağmen, bazı kullanıcılar platformun genel tasarım estetiğini ve kullanıcı arayüzünü daha az modern veya sezgisel olarak şık bulmaktadır

Doğrudan form URL'leri için tam özel alan adı desteği, öncelikle alt alan adlarıyla sınırlıdır (yourcompany. formstack. com)

Formstack Forms fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Formlar: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Paket: Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack Forms puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack Forms hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Formstack, hassas verilerin toplanması, paylaşılması veya depolanması sırasında bunları korumak için sıkı güvenlik önlemleri uygulamıştır. Güvenlik şifreleri, verileri şifrelemek ve yalnızca uygun yetkilere sahip kişilerin belirli verilere erişebilmesini sağlamak için kullanılabilir. Ek olarak, iş akışı onayı da mevcuttur, böylece kullanıcılar yalnızca yetkili girdiler aracılığıyla forma erişebilir. Bu sayede kullanıcılar her form girdisini yakından izleyebilir ve takip edebilir.

Formstack, hassas verilerin toplanması, paylaşılması veya depolanması sırasında bunları korumak için sıkı güvenlik önlemleri uygulamıştır. Güvenlik şifreleri, verileri şifrelemek ve yalnızca uygun yetkilere sahip kişilerin belirli verilere erişebilmesini sağlamak için kullanılabilir. Ek olarak, iş akışı onayı da mevcuttur, böylece kullanıcılar yalnızca yetkili girdiler aracılığıyla forma erişebilir. Bu sayede kullanıcılar her form girdisini yakından izleyebilir ve takip edebilir.

8. Zoho Forms (Zoho iş paketi içinde entegre form oluşturma için en iyisi)

zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, özellikle halihazırda diğer Zoho ürünlerini kullanıyorsanız, mevcut iş operasyonlarınızın bir uzantısı gibi hissedilebilir. CRM, pazarlama ve destek araçlarınız arasında verilerin zahmetsizce akışını sağlamak için tasarlanmış, daha büyük bir ekosistemin parçası olarak en iyi şekilde çalışır.

Birçok Tally Forms alternatifinin temel özellikleriyle karşılaştırıldığında, bu araç çok sayfalı formlar, yanıtlayıcılar için kaydetme ve devam etme seçenekleri ve son derece dinamik ve kullanıcı odaklı form deneyimleri oluşturmak için karmaşık koşullu mantık gibi zengin bir özellik seti sunar.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Her cihaza uyum sağlayan mobil uyumlu formlar oluşturun ve hatta verileri çevrimdışı olarak yakalayın

Form gönderimleri için sofistike onay iş akışları oluşturun

PayPal dahil olmak üzere popüler ağ geçitleri için yerel entegrasyonlarla güvenli ödeme tahsilatını kolaylaştırın

Çeşitli temalar, özel renkler, benzersiz yazı tipleri ve özel alan adlarıyla formları kapsamlı bir şekilde özelleştirin

Yeni formlar gönderildiğinde e-posta, Slack veya diğer kanallar aracılığıyla anında bildirimler alın

Zoho Forms sınırlamaları

Zoho dışındaki üçüncü taraf uygulamalara bağlanmak bazen daha karmaşık olabilir veya evrensel olarak entegre form oluşturuculara kıyasla daha fazla çaba gerektirebilir

Belirli alan türleri veya belirli kullanım senaryoları, karakter sayısı veya veri boyutu konusunda sınırlamalarla karşılaşabilir ve bu da son derece niş veya karmaşık veri toplama ihtiyaçlarını etkileyebilir

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: 12 $/ay

Standart: Aylık 30 $

Profesyonel: 60 $/ay

Premium: 110 $/ay

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Forms hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Zoho sistemi genel olarak çok kafa karıştırıcıdır, çünkü araçların çoğu için ekstra ücret ödenmesi gerekir. Zoho formunu uygularken, Zoho açılış sayfaları ve ayrıca müşterilerin kişisel hesapları ve iş hesapları arasında büyük bir karışıklık yaşadık. Kişisel hesabı iş hesabıyla birlikte olan crm'ye bağlayamadığımız için aynı hizmet için iki kez ödeme yapmak zorunda kaldı.

Zoho sistemi genel olarak çok kafa karıştırıcıdır, çünkü araçların çoğu için ekstra ücret ödenmesi gerekir. Zoho formunu uygularken, Zoho açılış sayfaları ve ayrıca müşterilerin kişisel hesapları ve iş hesapları arasında büyük bir karışıklık yaşadık. Kişisel hesabı, iş hesabıyla birlikte olan crm'ye bağlayamadığımız için aynı hizmet için iki kez ödeme yapmak zorunda kaldı.

9. Formsite (Güvenli formlar oluşturmak için en iyisi)

formsite aracılığıyla

Verileri güvenli bir şekilde toplamak ve mevcut iş kurulumunuzda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak söz konusu olduğunda, Formsite güvenebileceğiniz bir isimdir. Bu platform, form oluşturma sahnesinde yeni değildir; hassas bilgileri işleyen işletmeler için kesinlikle hayati önem taşıyan SSL şifreleme ve PCI uyumluluğu gibi birinci sınıf güvenlik özelliklerine öncelik vermesiyle tanınan deneyimli bir duayendir.

Bu araç, operasyon liderleri ve büyüyen işletmeler için akıllı bir seçimdir ve güvenli, işlevsel ve entegre veri yakalama için pratik bir yaklaşım sunar.

Formsite'ın en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak oluşturucu ile profesyonel formlar tasarlayın

50'den fazla çok yönlü öğe türü arasından seçim yapın ve hassas bir düzen için kapsamlı özelleştirme uygulayın

SSL şifreleme, CAPTCHA spam önleme ve isteğe bağlı HIPAA uyumluluğu (Enterprise planlarında) gibi özelliklerle sağlam veri güvenliği ve uyumluluk sağlayın

Kısmi gönderileri kaydetmek ve kullanıcıların formları istedikleri zaman tamamlamalarını sağlamak için "Kaydet ve Geri Dön" işlevini kullanın

Kolay dışa aktarma seçenekleriyle, yerleşik grafikler ve tablolar kullanarak toplanan verilerden doğrudan içgörülü görsel raporlar oluşturun

Formsite sınırlamaları

Özellikle ileri düzey CSS bilgisi gerektirmeyen görsel estetik için özelleştirme seçenekleri biraz sınırlı olabilir

Bazı kullanıcıların raporları, mobil uygulama işlevselliğinde sınırlamalar veya belirli mobil cihazlarda tasarımın optimal düzeyde olmayan yanıt verebilirliği olduğunu göstermektedir

Daha az yaygın veya son derece özel üçüncü taraf platformlarla entegrasyon, özel API işi gerektirebilir ve niş kurulumlar için bir karmaşıklık katmanı ekleyebilir

Formsite fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Kişisel: Aylık 24 $

Profesyonel: 39 $/ay

İş: Aylık 69 $

Business Plus: Aylık 99 $

Enterprise: 249 $/ay

Formsite puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Formsite hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Kullanımı çok kolaydır ve Slack ve diğer yazılımlarla entegre olur. Satış siparişlerinden bilgi toplamaya kadar her konuda yardımcı olur.

Kullanımı çok kolaydır ve Slack ve diğer yazılımlarla entegre olur. Satış siparişlerinden bilgi toplamaya kadar her konuda yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? 1790 yılında, ilk ABD Nüfus Sayımı (muhtemelen ülkenin ilk resmi hükümet anketi) Mahlon Dickerson tarafından yönetildi ve George Washington'un kardeşi Samuel Washington tarafından denetlendi. Ve tahmin edin ne oldu? Sadece altı veri noktası soruldu, bunlardan biri de evinizde kaç tane "16 yaşın üzerinde özgür beyaz erkek" olduğu idi.

10. Cognito Forms (Gelişmiş hesaplamalar içeren formlar için en iyisi)

cognitoForms aracılığıyla

İşiniz formlarınızda karmaşık hesaplamalar, karmaşık mantık veya dinamik veri etkileşimleri içeriyorsa, Cognito Forms sizin için ideal çözüm olabilir. Bu platform, form oluşturma aracının temel girdileri toplamaktan daha fazlasını yapmasını isteyen ürün yöneticileri, operasyon liderleri veya tek başına çalışan girişimciler için sağlam bir seçimdir.

Fiyatlandırma hesaplayıcılarından koşullu mantık ve yinelenen bölümler içeren ayrıntılı sipariş formlarına kadar her şeyi işleyebilen akıllı formlar oluşturmada mükemmeldir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Gelişmiş özel hesaplamalar, dinamik fiyatlandırma, otomatik puanlama vb. ile formlar oluşturun.

Takip görevlerini tetikleyin, bildirimler gönderin ve onaylar için verileri doğrudan platform içinden yönlendirin

Kullanıcıların birden fazla girdi eklemesine izin verin (ör. birkaç katılımcı, birden fazla ürün)

Yasal olarak bağlayıcı onaylar veya anlaşmalar toplamak için elektronik imzaları kullanın

Harici kullanıcıların geçmiş gönderilerini görüntüleyebilecekleri güvenli, self servis portallar sağlayın

HIPAA uyumluluğu gibi özelliklerle veri güvenliğini ve uyumluluğu sağlayın

Cognito Forms sınırlamaları

Estetik tasarım için özelleştirme, bazı rakiplere göre daha az esnek olabilir, bu da gelişmiş CSS olmadan son derece benzersiz veya özel görsel markalama elde etmeyi zorlaştırabilir

Ücretsiz plan iyi bir başlangıç noktası sunar, ancak özellikle depolama ve gelişmiş özelliklerin kullanılabilirliği açısından aktif kullanıcılar için hızla sınırlı hale gelir

Bazı kullanıcılar, genel tekliflerin ötesinde, belirli niş sektörlere göre uyarlanmış daha fazla yerleşik şablon çeşitliliği istediklerini belirtmiştir

Cognito Forms fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 19 $/ay

Takım: 39 $/ay

Enterprise: 129 $/ay

Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Cognito Forms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bu araçla olanaklar neredeyse sınırsızdır, yapılacaklar listesi, veri toplama yöntemi, depolama, belgeleme vb. olarak kullanılabilir.

Bu araçla olanaklar neredeyse sınırsızdır, yapılacaklar listesi, veri toplama yöntemi, depolama, belgeleme vb. olarak kullanılabilir.

📖 Ayrıca Okuyun: Daha Hızlı Veri Analizi ve Toplama için Form Otomasyon Yazılımı

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İşte size bugün mevcut en iyi Tally Forms alternatiflerinden bazılarına kapsamlı bir bakış. Önceliğiniz derin özelleştirme, sorunsuz otomasyon veya mevcut teknoloji yığınınızla sağlam entegrasyonlar olsun, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış bir form oluşturma çözümü mutlaka vardır.

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