Görevleri düzenlemek için ücretsiz Monday.com yapılacaklar liste şablonları

Çoğumuz işimizi yapmak yerine yönetmek için çok fazla zaman harcıyoruz. Ve bu, boş bir proje panosuna bakarak görevlerinizi nasıl düzenleyeceğinizi düşünürken daha da belirgin hale geliyor.

Monday.com esnek bir araçtır, ancak başlangıç için bir şablon olmadan, zaman kazanmaktan çok zaman kaybına neden olabilir.

Aslında tek istediğiniz işleri tamamlamakken, sıfırdan yapılar oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. Kurulum aşamasını atlayıp doğrudan eyleme geçmenize yardımcı olmak için, en iyi ücretsiz Monday.com yapılacaklar liste şablonlarını özenle seçtik.

Monday.com hala tarzınıza uygun değilse, daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sunan bazı ClickUp yapılacaklar liste şablonları da ekledik.

Monday.com Yapılacak Liste Şablonları Nedir?

monday.com yapılacak listesi şablonları, görevlerinizi kolaylıkla düzenlemenize, izlemenize ve tamamlamanıza yardımcı olan hazır görev yönetimi panolarıdır*.

Bu şablonlar, sıfırdan bir yapılacak liste sistemi oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece hemen plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu şablonlar genellikle şunları içerir:

Son teslim tarihleri ve öncelikleri içeren görev listeleri

İlerlemeyi izleme için durum sütunları (Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı)

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomasyonlar

Günlük, haftalık veya proje planı için bölümler

🎉 Eğlenceli Bilgi: Birleşik Krallık'taki yetişkinler yılda ortalama 156 adet yapılacak liste yazıyor — haftada yaklaşık 3 adet. %74'ü el yazısı listelerin görevleri daha iyi hatırlamalarına yardımcı olduğunu, %68'i ise bir şeyleri yazarken daha düzenli hissettiklerini söylüyor

İyi bir Monday.com yapılacaklar listesi şablonu nedir?

Doğru Monday yapılacaklar listesi şablonu, günlük öncelikleri desteklemek için yapı ve esneklik arasında bir denge sağlamalıdır. Bir şablon seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır: 👇

sahipleri, öncelikleri ve son teslim tarihi sütunları içeren açık görev yapısı: *Görevleri, atanan sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikleriyle birlikte düzenleyen bir şablon arayın, böylece herkes ne yapılacak, ne zaman yapılacak ve bunun ne kadar önemli olduğunu bilir

özel durum etiketleri: *Karmaşık ş Akışlarına gerek kalmadan, özelleştirilebilir ve renk kodlu etiketler kullanarak görevlerin ilerlemesini kolayca izlemeyenize yardımcı olacak bir şablon seçin

Yerleşik otomasyon: Hatırlatıcıları otomatik olarak gönderen, görevleri ileriye taşıyan veya durumları güncelleyen bir şablon seçin ve çok fazla zaman kazanın

Filtreleme ve sıralama: Yapılacak liste, son teslim tarihi, kişi veya önceliklere göre filtreleme yapmanıza olanak tanıdığından emin olun, böylece önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz

Paylaşım ve işbirliği: Konuşmaları, iş güncellemelerini, notları ve önemli belgeleri işin yapıldığı yerde tutmaya yardımcı olmak için gerçek zamanlı tartışma ve dosya paylaşımını destekleyen bir şablon seçin

İlerleme izleme: Motivasyonunuzu korumanıza ve uyum içinde çalışmanıza yardımcı olmak için, gösterge panelleri, tamamlanan görev sayacı, kontrol listesi öğeleri veya durum bileşenleri gibi görsel ilerleme göstergeleri içeren bir şablon seçin

🎯 Verimlilik İpucu: Her sabah 5 dakikanızı ayırarak aklınızdaki her şeyi bir yapılacak listeye aktarın. Ardından görevleri proje veya kategoriye göre gruplandırın. Bu, önceliklerinizi belirlemeye başlamadan önce zihninizdeki karmaşayı giderir.

Yapılacak Liste Şablonlarına Genel Bakış

İşte blogda listelenen tüm yapılacak liste şablonlarının özet tablosu:

Ücretsiz Monday.com yapılacaklar listesi şablonları

Monday.com, haftanızı planlamanıza, takımınızı senkronizasyon içinde tutmanıza veya son teslim tarihlerini kaçırmadan dönemi atlatmanıza yardımcı olacak en iyi yapılacak liste şablonlarından bazılarını sağlar.

İşte en çok beğendiğimiz şablonlar:

Kolay Görev Yönetimi için Haftalık Yapılacaklar Liste

Kolay Görev Yönetimi için Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu, tüm iş haftanızı planlamak için kullanıma hazır bir yapı sunar. Görevler hafta içi günlere göre (Monday'den Cuma'ya) gruplandırılır, böylece her gün yapılması gerekenleri görebilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

"Bu Hafta" ve "Gelecek Hafta" panolarını kullanarak yapılacaklarınızı düzenleyin ve mevcut ve gelecek görevler arasında net bir görsel ayrım oluşturun.

"Tamamlandı", "İlerleme" gibi renk kodlu etiketleri veya özel durumları kullanarak her şeyin durumunun hızlı bir görünümünü elde edebilirsiniz.

Koordinasyonu iyileştirmek ve gidip gelmelerden kaçınmak için anahtar paydaşları, son teslim tarihlerini ve proje ayrıntılarını ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Görev durumunu, iş yükünü ve zamanlamayı gerçek anlamda görmek isteyen, birden fazla müşteri veya paydaş için haftalık teslimatları yöneten takımlar veya profesyoneller

🎥 İzleyin: Bir CEO gibi görev önceliklendirmeyi öğrenin

2. Takım Görev Liste Şablonu

Çalışanların %64'ü, işbirliği verimsizlikleri nedeniyle haftada en az üç saatini boşa harcıyor ve %20'si ise altı saate kadar zaman kaybediyor. Takım Görev Liste Şablonu, ekiplerin tek bir paylaşımlı panodan birden fazla görevleri, sahipleri, bağımlılıkları ve proje aşamalarını yönetmelerine yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sahipleri tanımlayın, öncelik listesi ayarlayın ve netlik ve sorumluluk sağlamak için son teslim tarihi ekleyin.

Yapıyı korumak ve işbirliğini kolaylaştırmak için görevleri departmanlara, ş Akışlarına veya proje aşamalarına göre düzenleyin.

Tamamlandı görevleri arşivlemek, güncellemeleri göndermek veya öğeleri taşımak için tetikleyici kullanın.

✅ İdeal kullanım alanları: Daha iyi işbirliği yapmak, uyumlu çalışmak ve iş yüklerini yönetmek isteyen çapraz fonksiyonlu takımlar veya departmanlar

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izleme için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş bilgileri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri sayesinde, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

3. Eisenhower Matris Şablonu

Her şey acil olduğunda, neyin gerçekten önemli olduğunu anlamak zor olabilir. Eisenhower Matrisi Şablonu, kanıtlanmış Eisenhower yöntemini kullanarak görevleri aciliyet ve önemine göre önceliklendirmenize yardımcı olur . Görevler otomatik olarak "Yapılacak", "Planla", "Delege Et" veya "Eliminate" gibi dörtlü gruplara etiketlenir, böylece düşük etkili işlerle zaman kaybetmeyi bırakabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her göreve akıllı öneriler ek dosya: öncelik tablonuzdaki yerine göre görev yapın, başkasına devredin, planlayın veya ortadan kaldırın

"Tamamlandı", "Beklemede" veya "Takıldı" gibi net göstergeler uygulayarak her görevinin dörtlüde hangi aşamada olduğunu anında görebilirsiniz

Delege ettiğiniz veya bıraktığınız görevlerin basit bir kaydını tutun, böylece aynı şeyi iki kez yapmaktan kurtulun

✅ İdeal kullanım alanları: Zamanlarını neye ayırmaları gerektiğine karar vermek için pratik bir yönteme ihtiyaç duyan profesyoneller, yöneticiler veya bireysel girişimciler

Liderlik içgörüsü: Önemli ≠ Acil 🧩 1954 yılında yaptığı bir konuşmada Eisenhower, eski bir üniversite rektörünün sözlerini alıntılayarak şöyle dedi: "İki tür sorunum var: acil olanlar ve önemli olanlar. Acil olanlar önemli değildir, önemli olanlar ise asla acil değildir. " Daha sonra Stephen Covey, 1989 yılında yayınlanan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında bu fikri benimseyerek, günümüzde ünlü olan Eisenhower (Acil-Önemli) Matrisi'ni oluşturdu.

4. Çevrimiçi Kişisel Bullet Journal Şablonu

Bu Çevrimiçi Kişisel Bullet Journal Şablonu, el yazısı günlüklerin esnekliğini temiz ve düzenli bir panoya taşır. Haftalık günlükler, alışkanlık takipçileri, zaman blokları ve durum güncellemeleri tek bir etkileşimli çalışma alanında size kişisel hedeflerinizi net ve kolay bir şekilde planlama, değerlendirme ve izleme esnekliği sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Öncelikleri, ilerlemeyi ve harcanan zamanı izlemek için yerleşik araçlarla görevlerinizi ve etkinliklerinizi haftalık olarak bölümlere ayırın

Hedeflerinizi ve zihniyetinizi yansıtan resimler, kontrol listeleri, bağlantılar ve hatta GIF'ler ekleyerek günlüğünüzü daha ilgi çekici hale getirin

Bullet journal'ınız bir grup projesinin, yaratıcı bir işbirliğinin veya paylaşılan bir alışkanlık takipçisinin parçasıysa, başkalarını etiketleyin veya yorum bırakın

✅ İdeal kullanım alanları: Alışkanlıklarını izleme, kişisel görevlerini yönetme ve tutarlı kalma isteyen yaratıcılar, öğrenciler ve verimlilik meraklıları

5. Öğrenci Organizatör Şablon

Dersleri, ödevleri, sınavları ve ders dışı etkinlikleri yönetmek kısa sürede çok zor hale gelebilir. Öğrenci Organizatörü Şablonu, her görevi, projeyi, son tarihi ve konuyu açık ve düzenli bir panoya yerleştirerek öğrencilerin her şeyi izlemelerine yardımcı olur.

Statik Monday.com düzenlerinin yerini alacak şekilde tasarlanan bu şablon, sürükle ve bırak görevleri, ilerleme çubukları ve zaman yönetimini kolaylaştıran renk kodlu kategorilerle öğrencilere tam esneklik sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Son teslim tarihleri ekleyin, zaman tahmini ayarlayın ve her hafta zamanınızın nasıl geçtiğini net bir görünüm elde edin

Görevlerinizi konuya, görev türüne, hatta kulüplere ve yan projelere göre klasörler veya özel etiketler kullanarak gruplandırın

Grup projeleri için erişim paylaşımını meslektaşlarınızla gerçekleştirin veya geri bildirim ve öneriler için mentorlarınızı etiketleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Akademik işlerini daha akıllı bir şekilde yönetmek, son teslim tarihlerinin yarattığı stresi azaltmak ve her şeyi tek bir görünümde takip etmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri

🌟 Bonus: Her biri ayrı bir oturum açma, bağlam ve abonelik gerektiren birden fazla araçla mı iş yapıyorsunuz? ClickUp Brain MAX, tüm dijital çalışma alanınızı birleştiren, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Talk to Text özelliği ile komutları ve içeriği dikte ederek hareket halindeyken yapılacak listeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, çalışma alanınızın bağlamını anlar ve birden fazla menüde tıklama yapmanıza gerek kalmadan durum ve ilerleme değişikliklerini gerçekleştirir.

6. Özel Müşteri Kaydı Şablonu

Tüm müşteri onboarding sürecini yönetmenize yardımcı olmak için, Monday.com'un Müşteri Onboarding Şablonu, müşteri adı, başlangıç tarihi, sorumlu takım üye, ilerleme durumu ve her aşama için notlar gibi özel alanlar sayesinde her müşterinin onboarding sürecinde hangi aşamada olduğunu görmenizi sağlar.

Şablonda bulunan görünümler Gantt, Tablo, Zaman Çizelgesi ve Grafik şeklindedir, böylece farklı rollere uyacak şekilde görünümleri özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yöneticiler genel zaman çizelgesi görünümlerini tercih ederken, işe alım uzmanları daha iyi yönetim için görev odaklı görünümleri tercih edebilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görev atanana kişi için son teslim tarihi hatırlatıcılarını ve öncelik/durum güncellemelerini otomasyon ile gerçekleştirin

Zaman takibi özelliğini etkinleştirerek her aşamanın ne kadar sürdüğünü ölçün ve darboğazları belirleyin

Slack, Gmail, Outlook, Zoom ve daha fazlasıyla entegre ederek ş akışlarınızı manuel veri aktarımı olmadan sürdürün

✅ İdeal kullanım alanları:* Karmaşık bir sistem olmadan müşteri kabul sürecini standartlaştırmak isteyen müşteri kabul takımları

📚 Ayrıca Okuyun: Verimliliğinizi Korumak için Ücretsiz Notion Yapılacaklar Liste Şablonları

7. Haftalık Görevler Şablonu Tasarlayın

Birden fazla revizyon, çelişkili girdiler, belirsiz öncelikler ve yetersiz iş yükü görünürlüğü, tasarım takımlarının karşılaştığı zorluklardan sadece birkaçıdır. Tasarım Haftalık Görevler şablonu, ekiplere haftalık görevleri planlayabilecekleri, sahiplik atayabilecekleri, iş yükünü izleme ve tasarım varlıklarını görsel olarak yönetebilecekleri tek bir pano sunarak bu kaosu önlemeye yardımcı olur.

Adobe Creative Cloud ve Dropbox gibi popüler tasarım araçlarıyla entegrasyonları olduğu için, iş panonuzdan dosyaları kolayca ek dosya olarak ekleyebilir, paylaşım yapabilir ve önizleyebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevleri takım üyelerine göre filtreleyerek bireysel/takım iş yükünü izleyin ve yeniden atama gereken yerleri belirleyin

Görev zaman çizelgelerini ve ilerleme grafiklerini ayarlamak için Gantt görünümü ile, neyin yolunda gittiğini veya beklemede olduğunu hızlı bir şekilde görsel olarak incelemek için gösterge panelleri arasında geçiş yapın

Bağlantılar, dosyalar, açılır menü, tarih, kişiler vb. gibi 30'dan fazla sütun türü arasından seçim yapın ve listenizdeki her bir öğeye bağlam ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Haftalık teslimatları yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve arayan tasarım profesyonelleri ve yaratıcı stüdyolar

8. İşe Alım Süreci Şablonu

Başvuru sahiplerini her bir işe alım aşamasından geçirme sürecini yapılandırmak istiyorsanız, İşe Alım Süreci Şablonu araç setinize iyi bir katkı sağlayabilir. Kanban görünümü, bir bakışta süreç akışını net bir şekilde gösterirken, gösterge paneli tavsiye kaynaklarını veya işe alım eğilimlerini görselleştirmek için harika bir yoldur.

Özelleştirilebilir, yerleşik formlar sayesinde, aday başvurularını ve proje yöneticilerinden yeni pozisyon taleplerini de toplayabilirsiniz. Tüm gönderiler, görev listenize yeni öğeler olarak otomatik olarak panonuza eklenir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Daha iyi görselleştirme için işe alım aşaması, departman vb. için özel gruplar veya durum sütunları oluşturun

Verileri bir "Çalışan Dizini" panosuna bağlayarak, işe alımdan sonra tüm çalışan bilgilerini merkezileştirin

Adayların gizliliğini sağlamak ve erişimi yalnızca yetkili takım üyelerine sınırlamak için İK panonuzu gizli hale getirin

✅ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları uzmanları ve işe alım sürecinin tüm aşamalarını yöneten işe alım takımları

9. Tek Proje Şablonu

Tek bir projeyi başlangıcından uygulamaya kadar yönetmek için tasarlanan Tek Proje Şablonu, proje aşamalarını, bütçeyi, zaman çizelgelerini, kaynakları ve daha fazlasını tek bir açık ve merkezi panoda bir araya getirir. Görevler, proje aşamalarını veya Planlama, Yürütme, Teslimat vb. gibi kategorileri yansıtan gruplar halinde düzenlenebilir. Ayrıca, tetikleyici tabanlı otomasyonlar, atanan kişilere bildirimde bulunmaya, görevleri taşımaya, durumları değiştirmeye veya yaklaşan son tarihler için hatırlatıcılar göndermeye yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ilerlemeyi izlemek ve hızlı, gerçek zamanlı proje bilgileri almak için gösterge panellerini özel olarak ayarlayın

Takımınıza acil görevlere tam görünürlük sağlamak için durum ve öncelik sütunları oluşturun

Proje yönetimi yaparken sürekli araç değiştirmeyi önlemek için Gmail, Dropbox, Jira veya Excel ile entegre edin

✅ İdeal kullanım alanları: Bağımsız projeleri yöneten serbest çalışanlar ve lansman veya girişimleri hayata geçiren startup'lar

📚 Ayrıca okuyun: Etkili bir proje liste nasıl oluşturulur ve yönetilir?

10. BT Hizmet Masası Şablonu

BT taleplerini ve olaylarını daha verimli bir şekilde yönetmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? BT Hizmet Masası şablonu, gelen tüm biletleri ve durumlarını tek bir merkezi hub'da birleştirilmiş bir görünüm sunar.

Talep eden kişinin bilgileri, sorun açıklaması, aciliyet, ekran görüntüsü vb. gibi ayrıntıları içeren bir giriş form vardır ve bu form, takımınızla ilgili alanları içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Pano otomatik olarak gruplar oluşturur (ör. Yeni Talepler, İlerleme, Çözülenler), ancak ş Akışı yapınıza göre bunları ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Şablon, sorunsuz iş akışları ve işbirliği sağlamak için Jira, Zendesk, Slack vb. ile entegre olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Teknisyenlere ve yöneticilere kuyruk durumu ve iş yükü hakkında görünürlük sağlayın

Mevcut bir teknisyene bilet atamayı ve bildirimleri/hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirin

Ortalama çözüm süresi, bilet hacmi veya müşteri memnuniyeti puanı gibi önemli metrikler için gösterge panelleri oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Değişiklik taleplerini, olay raporlarını, cihaz desteğini ve sorun giderme biletlerini yöneten BT ve teknik destek ekipleri

💡 Profesyonel İpucu: Şablonlar harikadır, ancak bunları doğru yapılacaklar listesi uygulamalarıyla birleştirerek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Görev izlemesinden takım işbirliğine kadar, doğru uygulama her şeyi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. Bu, sizin için değil, sizinle birlikte çalışan akıllı bir planlayıcıya sahip olmak gibidir.

Monday.com Yapılacaklar Liste Şablonlarının Sınırları

Monday.com görsel olarak çekici ve esnek şablonlar sunsa da, kullanıcılar zaman zaman bazı sınırlara dikkat çekmektedir:

Şablonlar, kontrol listeleri içinde iç içe adımlar veya alt görevler için destek sunmayan temel kontrol listeleri sunar

Görev düzeyinde zaman takibi özelliği yoktur; ayrıntılı raporlama için harici araçlar gereklidir

Görevler, bağımlılıklar veya çapraz referanslar için panolar arasında otomatik olarak bağlanamaz

Görsel tablo tabanlı düzenler, mobil cihazlarda takvim veya Kanban görünümleri için yeterince esnek değildir

💡 Bonus: Görevlerin otomatik olarak önceliklendirilmesi, akıllı planlama, doğal dil girişi ve alışkanlıklarınıza ve tercihlerinize göre görev önerileri gibi gelişmiş özellikler içeren yapay zeka destekli yapılacaklar listesi uygulamalarını deneyin.

Alternatif Monday.com Şablonları

Monday.com şablonlarının artan sınırlamaları nedeniyle, birçok takım aktif olarak daha akıllı Monday alternatiflerine geçiyor. ClickUp da bunlardan biri.

ClickUp, görevleri, belgeleri, hedefleri, sohbetleri ve ş Akışlarını tek bir arayüzden yönetmenizi sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Kurulumu daha basit ve ölçeklendirmesi daha kolay olan çok çeşitli ücretsiz, özelleştirilebilir yapılacaklar listesi şablonları sunar.

Aşağıda, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz en iyi ClickUp yapılacak liste şablonlarını özenle seçtik.

1. ClickUp Temel Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu ile düzenli kalın ve işlerinizi zahmetsizce halledin

ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu, hız ve basitlik için tasarlanmış tak ve çalıştır görev yönetimi şablonudur. "Yapılacaklar" ve "Tamamlandı" gibi önceden ayarlanmış durumlarla birlikte gelir ve hem Pano hem de Liste görünümü kullanılabilir.

Tamamen özelleştirilebilir yapısı ile, minimum çabayla hızlı fonksiyon isteyenler için mükemmeldir. Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Netlik sağlamak için eylem öğelerinizi sadece iki temel durumla yönetin

Planlama ve ilerlemeyi görselleştirme tercihlerinize göre ş Akışı görünümü özelleştirin

Basit filtreler kullanarak, dikkatinizi dağıtmadan bekleyen veya tamamlandı görevleri vurgulayın

✅ İdeal kullanım alanları: Girdi seviyesindeki profesyoneller, yönetici asistanlar veya aşırı özelliklere sahip olmayan basit bir görev takipçisi arayan bireysel kullanıcılar

🎥 İzleyin: ClickUp'ta haftalık yapılacak liste nasıl oluşturulur?

2. ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak görevleri kolayca bölümlere ayırın ve günlük işlerinizi izleme

ClickUp Günlük Yapılacak Liste Şablonu, her günü planlı ve yapılandırılmış ancak esnek bir şekilde geçirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Günlük görevlerinizi not alabileceğiniz, önceliğine göre düzenleyebileceğiniz ve saat saat izleme yapabileceğiniz bir alan sunarak ş akışınızı basitleştirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Günlük alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi takip ederek iyi davranışları pekiştirin ve yapılacaklarınızı öncelik, konum, kategori veya ş Akışı aşamasına göre gruplandırın

ClickUp Belge ile günlük görev akışınızın içinde notlar, SOP'lar veya destekleyici materyallerin bağlantılarını saklayın

Tetikleyiciler ve uyarılar ayarlayın ve daha iyi uygulama için çok adımlı eylemleri basitleştirmek için kontrol listelerini kullanın

✅ İdeal kullanım alanları: Günlük plan ve alışkanlık izleme konusunda düzenli ve tutarlı olmak isteyen profesyoneller, serbest çalışanlar veya kişisel verimlilik arayanlar

3. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevlerinizi planlayın ve iş saatlerinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, kategoriler, roller ve öncelikler üzerinde tam kontrol sahibi olarak haftalık, iki haftalık veya aylık işlerinizi planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Planlama stilinize uygun olarak Gantt, Liste veya Program görünümü gibi birden fazla özel görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Toplantı Talebi formunu göndererek bir iş arkadaşınız veya ekip arkadaşınızla toplantı önerisinde bulunabilirsiniz. Formda toplantının amacı, katılımcılar, katılımcıların rolleri ve konuşmanın aciliyeti gibi bilgileri belirtin

Ay boyunca planlanmış tüm toplantılarınızı, her katılımcının rolüne göre renk kodlu Rolüne Göre takviminde görünümü sağlayın. Böylece aylık randevularınızı kolayca kontrol edebilir ve görev kartından doğrudan her kişinin rolünü hızlıca belirleyebilirsiniz

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje, teslim tarihi ve toplantı taahhüdü arasında yoğun programları yöneten profesyoneller ve serbest çalışanlar

4. ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tüm iş görevlerinizi tek bir yerde bir araya getirin

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, işteki görevleri izlemek için Görev Türü, Önemli Notlar, İletişim E-posta, Kaynaklar ve Sıklık gibi ayrıntılı bilgileri eklemenizi sağlayan sağlam, hepsi bir arada bir görev yönetim sistemidir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Haftalık Takvim Görünümünde hafta boyunca planlanan tüm görevlerinizi görün, planınızı takip edin ve gününüzdeki ücretsiz zamanları kolayca belirleyin

Aylık Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm görevlerinizi ay boyunca görebilir, hangi günlerin boş olduğunu ve hangilerinin dolu olduğunu kolayca tespit edebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Çok aşamalı projeleri veya günlük operasyonları yöneten, işleri düzenlemek, önceliklendirmek ve izleme için tek bir alana ihtiyaç duyan takımlar ve profesyoneller

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i herhangi bir yapılacaklar listesi şablonuyla (Temel, Günlük, Takvim veya İş Kontrol Listeleri gibi) eşleştirerek rutin planlamayı otomasyonla gerçekleştirin ve çalışma alanınızı düzenli ve uyumlu tutun. Şu komutu verin: "Cuma gününe kadar e-posta kampanyası başlat" hedefini, zaman tahminleri içeren uygulanabilir bir görev listeye dönüştür. ClickUp Brain'i kullanarak zaman tahmini içeren, uygulanabilir bir yapılacak liste oluşturun

5. ClickUp Etkinlik Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Projenizi uygulanabilir adımlara bölün ve ClickUp Etkinlik Liste Şablonu'nu kullanarak kolaylıkla halledin

ClickUp Etkinlik Liste Şablonu, basit yapılacak listelerinden ayrıntılı sprint planlarına ve karmaşık proje zaman çizelgelerine kadar her şeyi yönetmek için merkezi ve yapılandırılmış bir çözüm sunar.

Görev türü, aciliyet ve zaman çizelgesi gibi özel alanlar, faaliyetleri daha iyi görünürlük ve kontrol için mantıklı gruplar halinde düzenlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İş Yükü Görünümü ile sorumlulukları verimli bir şekilde dağıtın ve kaynakların aşırı yüklenmesini önleyin

Alt görevler arasında bağımlılık ilişkileri kurarak belirli bir faaliyetin öncesinde veya sonrasında yapılması gerekenleri gösterin

✅ İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla müşteri projesini yöneten müşteri proje yöneticileri, hesap yöneticileri ve takım liderleri

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Yapılacak Liste Örnekleri

6. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile büyük veya küçük her ayrıntıyı takip edin

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, büyüklüğü ne olursa olsun her görevi takip etmek isteyen takımlar için güçlü bir çözümdür. Görevler, Fikirler, Eylem Öğeleri ve Birikmiş İşler gibi eyleme geçirilebilir kategorilerde gruplandırılabilir.

Haftanızı görselleştirmek, takım kapasitesine göre görevleri dağıtmak veya aciliyetine göre yönetmek gibi tercih ettiğiniz stile göre kurulumunu özelleştirin.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevleri önceliğe (Acil, Yüksek, Normal, Düşük) göre sıralayın veya tam görünürlük ve hesap verebilirlik için departmanlara göre gruplandırın

Pano görünümüne geçerek görevleri sütunlar halinde düzenlenmiş kartlar olarak görüntüleyin ve atananan kişileri, son teslim tarihlerini ve öncelik etiketlerini ekleyin

Takvim görünümünü açarak takım görevlerini gün, hafta veya ay bazında görüntüleyin ve bir tarihe tıklayarak başlık, açıklama, öncelik veya atananan kişi gibi ayrıntıları içeren yeni bir görev hızlıca oluşturun

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla takımda karmaşık görevleri ve iş yükünü yöneten proje yöneticileri, ekip liderleri ve operasyon koordinatörleri

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

7. ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak taşınmanızı güvenle planlayın

ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu, hayatın en kaotik deneyimlerinden biri olan ev veya ofis taşınmasını yapılandırmanıza ve sakinleştirmenize yardımcı olur. "Taşınmadan Önce" ve "Taşınma Günü" gibi farklı görev kategorileriyle, önceden hazırlık yapmanıza ve her aşamayı metodik bir şekilde ele almanıza yardımcı olur.

Akıllı gruplama ve önceden doldurulmuş kontrol listesi, stres yaşamaktansa işlerinizi halletmeye daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel atama alanlarını kullanarak takım üyelerini veya aile üyelerini görevlere atayın, böylece herkes kimin ne yapacağını bilir

Yorumlar bölümünü kullanarak taşınma randevularını, paketleme ipuçlarını veya özel talimatları doğrudan görev içinde kaydedin

Yerleşik ilerleme çubuklarını ve liste görünümü kullanarak neyin tamamlandı ve neyin hala beklediğini anında görün

✅ İdeal kullanım alanları: Taşınmayı sorunsuz bir şekilde yönetmek ve gerçekleştirmek için adım adım bir plan isteyen ev sahipleri, ofis yöneticileri ve taşınma koordinatörleri

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir Amerikalı, hayatı boyunca yaklaşık 11,7 kez taşınır.

8. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bucket List Şablonunu kullanarak özenli planlamalarla her hayali bir hedefe dönüştürün

ClickUp Bucket List Şablonu, hayallerinizi eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Renk kodlu kategoriler ve Özel Alanlar gibi görsel öğeler kullanarak egzotik tatillerden hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz deneyimlere kadar her şeyi harita etmenize yardımcı olur.

Üç liste içerir: Keşfedilecek Yerler, Denenecek Yemekler ve Aktiviteler. Klasör düzeyinde, tüm girdilerinizi listeye göre düzenlenmiş olarak görünümünde görebilir ve her şeyi tek bir yerden kolayca izleme yapabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Pano görünümü ne geçerek, ek dosya içeren girişlerinizi, ek dosya kapak olarak görüntüleyin. Bu, ilhamınızı görsel olarak artırmak için mükemmeldir

Kişilere Göre Panosu görünümü kullanarak tek başına veya partneriniz, arkadaşlarınız veya ailenizle yapılacak etkinlikleri kategorilere ayırın ve Kıtaya Göre Panosu görünümü kullanarak bunları konuma göre kategorilere ayırın

"Seyahat", "Doğa" veya "Sadece Eğlence" gibi alt kategorileri kullanarak her göreve bağlam kazandırın

✅ İdeal kullanım alanları: Yapılacaklar listesini planlarken yapı, işbirliği ve biraz heyecan katmak isteyen herkes

9. ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Sınıf Ödevi Şablonu ile öğrencilerin ilerlemelerini ve ödevlerini kolayca yönetin

ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, birden fazla sınıf, ödev ve not verme döngüsüyle uğraşan öğretmenler ve profesörler için mükemmel bir akademik planlama panosudur. Zaman Takibi, Bağımlılıklar ve E-posta entegrasyonu gibi araçları kullanarak ders planlamadan görev planlamaya ve ödev notlandırmaya kadar her adımı kolaylaştırın.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

"Sınavlar", "Ödevler" ve "Liste" gibi görünümler arasında geçiş yaparak görevleri öğretim tarzınıza uygun biçimlerde görselleştirin

Hiçbir şeyi kaçırmamak için "Başlamadı"dan "Tamamlandı"ya kadar her görevi takip edin

Ödevleri "Kapsanan Konular" veya "Ödev Notu" gibi türe göre kategorize ederek sınıf görevlerini hızlı bir şekilde sıralayın ve önceliklendirin

✅ İdeal kullanım alanları: Ödev ş akışlarını, notlandırmayı ve birden fazla sınıfın öğrenci ilerlemesini yöneten öğretmenler, akademik koordinatörler ve profesörler

10. ClickUp İşleri Tamamlandı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Getting Things Done Şablonunu kullanarak günlük görevlerinizi daha az stresle halledin

ClickUp Getting Things Done Şablonu, David Allen'ın GTD verimlilik yöntemini, görevleri net bir şekilde toplamanıza, işlemenize, düzenlemenize ve yürütmenize yardımcı olan iyi yapılandırılmış bir çalışma alanı ile hayata geçirir.

Özel görünümler, eylem tabanlı durumlar ve "Sonraki Eylemler", "Bekleyenler" veya "Bir Gün/Belki" gibi önceden tanımlanmış kategorilerle, acil görevleri önceliklendirebilir ve acil olmayan fikirleri gözden kaçırmadan erteleyebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

"Bağlam", "Çaba" ve "Engellenmiş" etiketlerini ekleyerek gereken süre, mevcut bloklar veya odaklanılması gereken alanlar konusunda netlik sağlayın

Son teslim tarihi eklendiğinde görevleri otomatik olarak "Gelen Kutusu"ndan "Planlanmış"a taşıyın veya seçilen bağlam veya önceliğe göre görünümleri ayarlayın

Takım uyumunu kolaylaştırmak için çalışma alanında yerleşik SOP'lere, toplantı notlarına ve fikir paylaşım belgelerine doğrudan erişin

✅ İdeal kullanım alanları: Tüm yaşam alanlarında görevleri, taahhütleri ve hedefleri takip etmek için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir sistem isteyen profesyoneller, verimlilik meraklıları ve GTD takipçileri

💡 Profesyonel İpucu: GTD yöntemini ustaca kullanmak için ClickUp'ın Hiyerarşi özelliğini kullanın. Görevleri Listelere ayırın, bu Listeleri Klasörler halinde gruplandırın ve Klasörleri Alanlar altında düzenleyin. Bu yapı, kendinizi bunalmış hissetmeden sıralama, önceliklendirme ve eylemde bulunmanıza yardımcı olur

11. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Liste Şablonu ile ev tadilatlarınızı izleme ve stressiz bir şekilde gerçekleştirin

İster tek bir odayı yeniden dekore edin, ister evinizin tamamını yenilemeyi planlayın, ClickUp Ev Yenileme Yapılacaklar Listesi Şablonu, bütçe ve zamanlama planlamasından müteahhitlerin çalışmalarını ve görevlerin tamamlanmasını takip etmeye kadar her konuda size yardımcı olur. Pano görünümü, projenin ilerleyişini ve öncelik düzeylerini görselleştirmeye yardımcı olurken, Zaman Çizelgesi Görünümü, zaman içinde görevlerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Ayrıca, finansmanınızı ve görev yönetiminizi kontrol altında tutmanızı sağlayacak özel bir yenileme bütçesi oluşturma ve izleme seçeneğiniz de vardır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel alanları kullanarak her bir yenileme görevi için harcamaları kaydedin ve izleyin, böylece doğru bütçeleme ve harcama görünürlüğü sağlayın

Mutfak, çocuk odası veya banyo gibi evin farklı alanlarına göre görevleri gruplandırın ve düzenleyin, böylece paralel iş akışlarını verimli bir şekilde yönetin

Ana görev listenizi karmaşıklaştırmadan, yüklenici talimatları veya malzeme mevcudiyeti gibi ayrıntılar için alt görevler veya notlar ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Ev sahipleri, iç mimarlar veya proje yöneticileri, ev yenileme projelerini maliyet, zaman çizelgesi ve görev netliği ile basitleştirmek ve kolaylaştırmak isteyenler

📚 Ayrıca Okuyun: Görevleri Düzenlemek için Ücretsiz Asana Yapılacaklar Liste Şablonları

12. ClickUp Dijital Ürün Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Dijital Ürün Yapılacaklar Listesi Şablonu ile dijital ürün görevlerinizi temiz bir belge tarzı biçimde düzenli tutun

ClickUp Dijital Ürün Yapılacak Liste Şablonu, beyin fırtınası ve tasarımdan paketleme ve tanıtıma kadar dijital ürününüzün tüm yaşam döngüsünü basitleştirir.

Bağlantısız araçları veya yapışkan notları yönetmek yerine, bu şablon her şeyi tek bir paylaşılabilir belge biçiminde düzenler ve yetkinlik seviyenize ve belirli proje türüne göre özelleştirilebilir

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ürün türünüze bağlı olarak çalışma kitapları, çalışma sayfaları, maketler veya slayt sunumları gibi farklı varlıklar için plan yapın

Platform başına sosyal medya içeriği, kayıtlar ve e-posta varlıkları dahil olmak üzere tüm yaratıcı görevleri takip edin

Potansiyel müşteri çekme araçları ve ürün kullanım kılavuzları gibi görevler için onay kutularını kullanarak satış huninizi hazırlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Dijital ürünleri kolayca piyasaya sürmek ve tanıtmak için yapılandırılmış bir kontrol listesi isteyen oluşturucular, kurs geliştiriciler veya koçlar

👀 Biliyor muydunuz? Uzmanlar, DEHB'si olan yetişkinler için üç ayrı yapılacak liste önermektedir: Kısa bir günlük liste (3–5 önemli görev)

Daha büyük projeler için uzun vadeli bir liste ve

İlaçlar veya yemekler gibi günlük alışkanlıklar için rutin liste

13. ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Parti Planlama Şablonunu kullanarak etkinliğinizin her ayrıntısını kolaylıkla planlayın

ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu, etkinlik görevlerinizi üç ana aşamada düzenleyerek parti koordinasyonunu daha sorunsuz hale getirir: hazırlık, etkinlik günü ve etkinlik kapanışı.

Etkinlik pazarlaması, kayıt, yaratıcı tasarım ve kapanış görevleri için önceden oluşturulmuş listelerle birlikte gelir ve bunların tümünü özelleştirebilir veya genişletebilirsiniz. Ayrıca, program çakışmalarını önlemek için her etkinlik için ayrı zaman çizelgeleri (örneğin, 17:00-22:00 arası nişan partisi veya 18:00-21:00 arası prova yemeği) ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görsel göstergeler ve alt görevler kullanarak devam eden görevleri yönetin ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

Her etkinlik için önceden hazırlanmış bölümler sayesinde, mekan ve catering hizmetlerinden son ödemelere kadar her şeyi yönetin

Aşırı harcamaları önlemek için giderleri etkinliğe göre izleme

✅ İdeal kullanım alanları: Nişan partileri, takım kutlamaları veya aşamalar arasında yapılandırılmış plan ve koordinasyon gerektiren dönüm noktası başarıları gibi etkinlikleri yönetmek

📚 Ayrıca okuyun: Verimlilik için Estetik Yapılacak Liste Fikirleri

14. ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kişisel Bakım Planı Şablonu ile faaliyetlerinizi düzenleyerek hayatınızın anahtar yönlerine odaklanın

Zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu besleyen yapılandırılmış bir kişisel bakım rutini oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Liste Şablonu sizin için ideal bir planlayıcıdır.

Özenle tasarlanmış bu şablon, görevleri sağlık türlerine göre kategorize etmenize, kişisel bakım kategorileri atamanıza ve "Yolunda", "Yolunda Değil" ve "Başarılı" gibi altı durum etiketi kullanarak ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevlerinizi "Zihin", "Beden" veya "Ruh" altında gruplandırın ve "Ekran Süresi", "Güzellik", "Sağlık" veya "Hobi" gibi etkinlik türlerine göre daha da sınıflandırın

Referans ve not sütunlarını kullanarak her bir faaliyete bağlı hatırlatıcılar, en iyi uygulamalar veya motivasyon ipuçları ek dosya olarak ekleyin

Renk kodlu, kolay taranabilir bir düzen sayesinde, sağlığınızın hangi yönüne dikkat etmeniz gerektiğini anında anlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Net olarak tanımlanmış hedefler ve ilerleme izleme ile tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir kişisel bakım rutini oluşturmak isteyen kişiler

📚 Ayrıca Okuyun: Hedef Ayar ve İzleme için ClickUp'ı Kullanma

15. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile ürünlerinizin ve süreçlerinizin standartlara uygun olduğundan emin olun

ClickUp Miktar Kontrolü Kontrol Listesi Şablonu, her ürün veya sürecin piyasaya sürülmeden önce en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için özel olarak tasarlanmış bir çalışma alanıdır.

Durum güncellemeleri, kategorizasyon ve açıklamalar için önceden tanımlanmış alanlarla, takımlar kritik üretim kontrolleri veya küçük düzeltmeler olsun, tüm kalite kriterlerine uyumu sağlamaya yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her görevini küçük, büyük veya kritik olarak kategorize ederek takımın odaklanmasını ve eskalasyon yollarını yönlendirin ve "Yeni Onay", "Beklemede" veya "Onaylandı" gibi özel durumları kullanarak karar verme sürecini kolaylaştırın

Kod gerektirmeyen otomasyon kurallarını kullanarak, görevlerin tamamlanması veya geri bildirimlere dayalı güncellemeleri tetikleyici olarak kullanın ve süreçlerinizi daha sorunsuz hale getirin

Tam dokümantasyon ve izlenebilirlik için özel alanlara notlar, sonuçlar ve test prosedürlerini kaydedin

✅ İdeal kullanım alanları: Her ürün yaşam döngüsü aşamasında kalite uyumluluğunu sağlamak için sağlam bir sisteme ihtiyaç duyan QA takımları ve operasyon liderleri

16. ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu ile SEO stratejinizdeki eksiklikleri tespit edin ve düzeltin

ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu, tüm SEO stratejinizin yapılandırılmış ve net bir özetini sunar. Ürün listeleri, bloglar ve iletişim formları gibi birden fazla sayfaya yayılmış karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olur.

Sayfa SEO'su yönetmekten bozuk bağlantıları düzeltmeye ve meta veri kalitesini izlemeye kadar, ş Akışınıza uyum sağlamak için esnek kategorizasyon ve görsel izleme özellikleri sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hedefli optimizasyon için ana sayfa, SSS, ürün sayfaları ve daha fazlası gibi belirli SEO sayfa türleri için kontrol listesi sütunları oluşturun

Takım Kapasite görünümü ile SEO Kontrol Listesi görünümü arasında geçiş yaparak takım iş yükünü değerlendirin ve süreçlerdeki eksiklikleri belirleyin

Görev önceliğini değerlendirmek ve SEO uyumluluğunu sağlamak için meta veri türlerini, önem düzeylerini ve sorun ciddiyetini girin

✅ İdeal kullanım alanları: Sayfa içi ve teknik SEO görevlerini verimli bir şekilde yönetmek için merkezi ve doğru bir araç arayan SEO uzmanları ve pazarlama takımları

📌 Bonus: SEO ş Akışınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Şablonu şu akıllı stratejilerle kullanın: Anahtar kelime araştırması, içerik güncellemeleri ve geri bağlantı denetimlerini takımınıza net önceliklerle atayın ve sayfa içi ve sayfa dışı SEO görevlerini tek bir yerden izleme

Teknik düzeltmeleri ve algoritma güncellemelerini izleme için son teslim tarihleri ve bağımlılıklar ayarlayın

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak SEO performansını, anahtar kelime uygulamasını ve trafik etkisini izleyin

ClickUp Brain ile birlikte kullanarak meta etiketleri ve blog taslaklarını otomatik olarak oluşturun veya içeriğinizdeki SEO eksikliklerini bulun

17. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak işe alım sürecinizi kolaylaştırın ve yeni takım üyelerini işe alın

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, işe alım sürecinizin her adımını kolaylaştırır. İş ilanı yayınlamaktan çalışanların işe alım sürecine kadar her şey için kontrol listeleri içerir. İşe alım görevlerini kaynak bulma, eleme, mülakat ve belgeleme gibi uygulanabilir aşamalara ayırır.

Ayrıca, yerleşik yorum bölümleri, ek dosya ve durum izleme ile iletişim ve geri bildirimi merkezileştirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sorumlulukları atayın, ClickUp Gantt Chart görünümüyle ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle herkesin senkronizasyonunu sağlayın

Özgeçmişleri ek dosya olarak ekleyin, mülakat geri bildirimlerini ek dosya olarak ekleyin ve tüm aday verilerini tek bir merkezi görünümde saklayın

Zaman açısından hassas rol ve kritik eylem öğelerine odaklanmak için Yüksek, Orta ve Düşük gibi etiketleri kullanın

✅ İdeal kullanım alanları: Adayların ş akışlarını verimli bir şekilde yönetmek ve yapılandırılmış, hata ücretsiz bir işe alım süreci sağlamak isteyen İK takımları, işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri

👀 Biliyor muydunuz? 42 ülkede 40.000'den fazla şirketin katıldığı küresel bir ankette, işverenlerin %74'ünün yetenekli çalışan bulmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Basit bir işe alım kontrol listesi şablonu, bu sürece yapı kazandırabilir. Size şu konularda yardımcı olur: Süreçlerinizi standartlaştırın , adımları atlamayın ve aceleci kararlar almayın

Tüm paydaşları aynı çizgide tutarak işe alım sürecini hızlandırın

*zamanında iletişim ve net rol gereksinimleri sağlayarak daha iyi bir aday deneyimi sunun

18. ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu ile takımınızın proje görevlerini düzenli ve izlenebilir tutun

ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu, kontrol listesi öncelikli bir yaklaşımla en kaotik projelere bile düzen ve görünürlük getirir.

Ayrıntılı liste görünümü, ilerleme çubukları ve onay aşamaları sayesinde neler olup bittiğini ve sırada ne olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca, kaynakları ve ş Akışlarını etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için bağımlılıklar, öncelik etiketleme ve zaman takibi ile derinlemesine özelleştirme desteği de sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Önemli ve önemsiz görevleri kolayca ayırt edin, böylece takımınız önce nereye odaklanacağını bilir

Doğru yürütme sırasını sağlayan görev ilişkilerini ayarleyerek erken başlangıçları önleyin

Zaman takibi ve düzenlenebilir son tarihler özelliğini kullanarak kaynak kullanımını optimize edin ve proje çevikliğini artırın

Her şeyi bir araya getiren görsel ClickUp Dashboard'larla görevlerin tamamlanma durumunu, darboğazları ve iş yükünü izleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Departmanlar arasında projeleri verimli bir şekilde yürütmek, izlemek ve tamamlamak için basit ama güçlü bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar ve proje yöneticileri

📚 Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Kontrol Listesi

19. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu ile tatil planlamanızı daha kolay ve daha organize hale getirin

ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu, ister kısa hafta sonu kaçamakları ister uzun tatiller olsun, seyahatleriniz için her zaman kullanabileceğiniz plan yardımcınızdır.

Seyahat öncesi tüm görevleri tek bir yerde, seyahat tarihleri, seyahat arkadaşları, tatil türü ve seyahat kategorisi gibi net öğe durumları ve ayrıntılarla birlikte düzenlemenize yardımcı olur. Bekleyen, paketlenmiş veya satın alınmaya hazır olanları görselleştirmek, paketleme kaosuna düzen getirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

"Tatil Gezileri" alanını kullanarak öğeleri kategorilere ayırın ve her şeyi plaj, kamp, yol gezisi veya herhangi bir özel gezi türü altında gruplandırın

Öğeleri türüne göre gruplandırın (ör. giysiler, banyo malzemeleri) ve "Miktar" alanını kullanarak öğelerin miktarını izlemeyin, böylece asla az veya fazla eşya götürmeyin

ClickUp Assign Comments özelliğini kullanarak paketleme veya hazırlık görevlerinin grup üyeleri arasında dağıtımını yapın ve ayrılmadan önce son tarihleri ayarlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Daha akıllı bir şekilde toplu paketleme yapmak ve stres yaşamadan çok türlü seyahatler için tam olarak organize olmak isteyen gezginler

20. ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu ile hayallerinizdeki liste masraflarını takip edin ve anahtar emeklilik hedeflerinizi planlayın

ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu, finansal veya kişisel olsun, emeklilik planının her yönünü basitleştirmek için tasarlanmış bir çözümdür.

Finans ve emeklilik faaliyetleri için özel sayfalar sayesinde, kullanıcılar özel finansal hedefler girebilir, emeklilik zaman çizelgeleri oluşturabilir ve her görevi ve belgeyi düzenleyebilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Emeklilik geliri, yatırımlar ve hesap bakiyeleri gibi nesneleri net kontrol listesi öğeleri altında kaydedin

Seyahat planlarınızı, hobilerinizi ve emeklilik sonrası uğraşlarınızı özel bir bölüme ekleyerek ideal emeklilik yaşam tarzınızı görselleştirin

Plan sürecinizi kolaylaştıran güvenilir kaynaklara bağlantılar ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Emeklilik için finansal hedeflerini ve yaşam tarzı planlarını düzenli bir şekilde haritaya çeken bireyler veya çiftler

ClickUp Ücretsiz Şablon ile Günlerinizi Düzenleyin

Monday.com sağlam yapılacak liste şablonları sunarken, ClickUp esnekliği, derinliği, kullanım kolaylığı ve gelişmiş fonksiyonlarıyla bir adım daha öteye geçiyor.

Gösterge panelleri, özel görünümler, zaman takibi ve hatta yerleşik yapay zeka gibi özellikleriyle ClickUp, üzerinizdeki baskıyı ortadan kaldırır ve yapılacaklarınızı yönetmek için daha akıllı bir yol sunar.

Görevlerinizle (ve hayatınızla) birlikte büyüyen bir araç arıyorsanız, ClickUp'ın yapılacak liste şablonları gerçekten rakipsizdir.

ClickUp'a bugün kaydolun!