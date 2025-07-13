2025'te Mac kullanıcıları için en iyi 12 Notepad++ alternatifi

Notepad++, birçok Windows kullanıcısı arasında favori olmaya devam ediyor, ancak macOS'ta yerel olarak çalışmıyor. Wine veya VMware Fusion aracılığıyla çalıştırmak, gerçek bir çözümden çok geçici bir çözümdür.
Kısa süre önce Mac'e geçtiyseniz ve Notepad++'ın basitliğini özlüyorsanız endişelenmeyin! Mac kullanıcıları için Notepad++ alternatiflerinin bir listesini derledik. Bu alternatifler daha iyi kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi ve modern web geliştirme özellikleri sunuyor.
En iyi kod düzenleyicileri inceleyelim!
En İyi Notepad++ Alternatifleri Bir Bakışta
|Araç
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Bireyler, küçük ve orta ölçekli takımlar ve kurumsal müşteriler için metin düzenleme, görev yönetimi ve yapay zeka destekli verimlilik
|AI destekli araçlar, notlardan görev oluşturma, Git entegrasyonu, özelleştirilebilir ş Akışları
|Bireysel geliştiriciler veya eğitim ortamları için hafif, hızlı, çok dilli düzenleme
|Sublime Text
|Tek başına çalışan geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için minimum yer kaplayan, yıldırım hızında kodlama ve metin düzenleme
|Çoklu imleç düzenleme, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı mod, hızlı belge arama, özelleştirilebilir temalar
|Kişisel: 99 $ (3 yıl), İş: 65 $/koltuk/yıl
|Visual Studio Code
|Geliştiriciler, geliştirme ekipleri ve açık kaynak katkıcıları için tam özellikli kod düzenleme, hata ayıklama ve Git entegrasyonu
|IntelliSense, canlı hata ayıklama, kapsamlı uzantılar
|Sonsuza Kadar Ücretsiz
|BBEdit
|MacOS tabanlı web geliştiricileri, teknik yazarlar ve sistem yöneticileri için düz metin, HTML ve komut dosyası düzenleme
|Unix komutları, canlı markdown önizleme, kod katlama
|59,99 $ (Bireysel), Yükseltmeler 29,99 $'dan başlar
|Smultron
|Bireysel Mac kullanıcıları için basit ve görsel olarak temiz metin/kod düzenleme
|Bölünmüş ekran, HTML önizleme, özelleştirilebilir sözdizimi vurgulaması
|9,99
|Köşeli parantezler
|Serbest çalışanlar ve tasarım odaklı geliştiriciler için ön uç web geliştirme (HTML/CSS/JS)
|Canlı önizleme, çoklu dil desteği, güçlü uzantılar
|Sonsuza Kadar Ücretsiz, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar
|CodeRunner 4
|Mac tabanlı öğrenciler, öğrenenler ve tek başına çalışan geliştiriciler için birden fazla dilde anında kod yürütme
|Canlı sözdizimi denetimi, yerleşik hata ayıklayıcı, tek pencereli arayüz
|Kişisel: 19,99 $, Site Lisansı: 12 $/bilgisayar (en az 5)
|Geany
|Bireysel geliştiriciler veya eğitim ortamları için hafif, hızlı, çok dilli düzenleme
|Sözdizimi vurgulaması, gerçek zamanlı derleyici geri bildirimi, sembol izleme
|Özel fiyatlandırma
|TextEdit
|Hızlı, yerel bir macOS aracına ihtiyaç duyanlar için belgelerdeki multimedya içeriğini yönetme
|Zengin/düz metin modları, HTML önizleme, çapraz biçim uyumluluğu
|Özel fiyatlandırma
|Nova
|UX, yerel geliştirme ve Git iş akışlarına öncelik veren web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları
|Özel komut dosyaları, yerleşik Git araçları, özelleştirilebilir dock
|99
|UltraEdit
|Kurumsal geliştiriciler, veri analistleri ve sistem mühendisleri için büyük dosyaların işlenmesi, sütun düzenleme ve gelişmiş arama/değiştirme
|Dikey metin seçimi, çoklu imleç düzenleme, iç içe dosya organizasyonu
|Özel fiyatlandırma
|Textastic
|IPad/iPhone/Mac kullanıcıları, özellikle öğrenciler, hobisi olanlar ve mobil öncelikli geliştiriciler için mobil kod düzenleme
|Ön işlemci desteği, akıllı otomatik tamamlama, iki parmakla fare tekerleği
|Sonsuza Kadar Ücretsiz, Pro: Kullanıcı başına aylık 2,99
Mac için Notepad++ alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Mac için en iyi metin düzenleyicileri seçerken, kodlama iş akışı otomasyon ihtiyaçlarınızı aracın özellikleriyle eşleştirin. Temiz ve hafif bir kod düzenleyici mi arıyorsunuz? Yoksa bölünmüş düzenleme, düzenli ifade (regex) arama ve gerçek zamanlı sözdizimi vurgulaması gibi özelliklere mi ihtiyacınız var?
Aşağıdaki anahtar faktörlere öncelik verin:
- Hız ve yanıt hızını seçin: Anında başlatılan ve gecikme veya çökme olmadan büyük dosyaları işleyebilen bir uygulamayı tercih edin
- Birden çok dil için sözdizimi vurgulamayı etkinleştirin: Bu, Python, JavaScript, HTML, Markdown ve daha fazlasında net bir şekilde kod yazmanıza yardımcı olacaktır
- Arayüzü iş akışınıza göre özelleştirin: Temaları, yazı tiplerini ve düzenleri değiştirme özelliği, dikkatinizin dağılmadan çalışmanıza yardımcı olabilir
- Yerel macOS entegrasyonundan yararlanın: Aracınız Spotlight arama, sistem sekmeleri veya iCloud senkronizasyonu gibi Mac'e özgü özellikleri kullanıyorsa daha verimli çalışabilirsiniz
Mac için en iyi 10 Notepad++ alternatifi
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.
Mac'te Not Defteri'ni çalıştırmak yerine, fiyatları, anahtar özellikleri ve her bir AI kod aracının USP'sini karşılaştırarak bu listeden en iyi alternatifi seçin. Şimdi okuyun, sonra takdir edin!
1. ClickUp (Metin düzenleme, görev yönetimi ve AI destekli verimlilik için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, daha işbirlikçi, esnek ve gerçekten verimli bir şey arayan Mac kullanıcıları veya geliştiriciler için listenizin en başında yer almalıdır.
Yazılım Takımları için ClickUp, notlarınızı, belgelerinizi, görevlerinizi ve Agile iş akışlarınızı bir araya getirir. Her şeyi tek bir araçtan yapabilirsiniz: burndown grafikleriyle sprintler çalıştırın, birden fazla takımda epiklerin yönetimini yapın ve engelleyiciler ortaya çıktığında paydaşları bilgilendiren otomasyonlar kurun.
ClickUp Belgeleri ve Not Defteri ile, tamamen işbirliğine dayalı, dikkatinizi dağıtmayan bir yazma alanı elde edersiniz. Yorumlar ekleyin, ekip arkadaşlarınızdan bahsedin, görevleri doğrudan notlarınıza ekleyin ve hatta ilerlemeyi takip edin — Not Defteri'nde yapamayacağınız şeyler
ClickUp Notepad, fikirleri not almak, kodlar üzerinde beyin fırtınası yapmak veya hızlı bir şekilde içerik taslağı oluşturmak için mükemmeldir. Bir blog yazısının ana hatlarını belirleyebilir, hataları kaydedebilir, komutlar yazabilir veya istediğiniz zaman beyin fırtınası yapabilirsiniz.
Üçüncü çeyrek için yeni bir özellik setini tartıştıktan sonra takım toplantısından çıkan bir ürün yöneticisi olduğunuzu hayal edin. Mac'inizi açıp ClickUp Notepad'de beyin fırtınası yapmaya başlayarak üst düzey kavramların taslağını çıkarabilirsiniz. Daha sonra geliştirme görevleri haline geleceğini bildiğiniz birkaç satırı etiketlersiniz.
Fikirler somutlaştıktan sonra, bu bilgileri ClickUp Belgeleri ile teslim edilebilir bir hale getirebilirsiniz.
Bu metin düzenleyicide, dağınık notlarınız başlıklar, kontrol listeleri, gömülü bağlantılar ve akıllı biçimlendirme ile tamamlanmış, iyi organize edilmiş bir ürün özeti veya teknik belgeye dönüşür. Baş mühendisinize @bahsetme yapabilir, tasarım takımına yorumlar atayabilir ve hatta bir yol haritası veya Figma dosyasını doğrudan belgeye gömebilirsiniz.
ClickUp, görev yönetimini belgeleme ile birleştirir: Herhangi bir metin satırını veya kontrol listesi öğesini hem ClickUp Belgeleri'nden hem de ClickUp Not Defteri'nden bir göreve dönüştürebilirsiniz.
Not Defteri, Belgeler ve Görevler arasındaki bu sıkı döngü, hem yazarlar hem de geliştiriciler için idealdir. Yazarlar, Belgeler'de bir içerik takvimi oluşturabilir ve ardından taslaklar, incelemeler ve yayın tarihleri için görevler atayabilir. Geliştiriciler, bir spesifikasyon yazabilir, doğrudan bu spesifikasyondan teknik görevler oluşturabilir ve sprint görünümleri ve gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi izleyebilir.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerinde sözdizimi vurgulu kod blokları oluşturun — kod parçacıklarını, belgeleri veya API referanslarını saklamak için mükemmeldir. Sadece /code yazın, programlama dilinizi seçin (ör. Python, JavaScript, SQL) ve parçacığınızı yapıştırın.
ClickUp, favori geliştirme araçlarınızla da uyumludur. GitHub, GitLab veya Bitbucket'ı senkronize ederek commit'leri ve çekme taleplerini görevlere otomatik olarak bağlayabilir ve ClickUp'ı CI/CD ardışık düzeninize entegre eden özel iş akışları için webhook'lar veya API bağlantıları kurabilirsiniz.
Tüm bu iş akışını daha da güçlü kılan, Not Defteri, Belgeler ve Görevler dahil olmak üzere tüm ClickUp çalışma alanınıza AI'yı sorunsuz bir şekilde entegre eden ClickUp Brain'dir.
Boilerplate kod veya SQL sorguları oluşturmak, ürün özetlerini, blog taslaklarını veya kullanıcı hikayelerini otomatik olarak yazmak, dağınık toplantı notlarını temiz eylem öğelerine özetlemek ve hatta içeriği farklı tonlarda veya biçimlerde yeniden yazmak için kullanın. Ayrıca, bir belge içinde satır içi kod hata ayıklama veya yeniden düzenleme ve değişiklik günlüğü veya standup güncellemeleri gibi tekrarlayan yazma görevlerini otomatikleştirmenize yardımcı olur.
AI'nın teknik belgelerinizi nasıl güçlendirebileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin:
Ayrıca, Mac için ClickUp'ı indirerek hızlı, yerel hissi veren ve verimlilik odaklı özel masaüstü uygulaması ile tüm deneyiminizi optimize edebilirsiniz. Global kısayol tuşuyla notlar alın, çevrimdışı olarak odaklanın ve sekme yüklemesi olmadan her şeyi yönetin.
Spotlight ve bildirimler gibi macOS araçlarıyla bile çalışır, böylece ClickUp Çalışma Alanınız Mac'inizde evinizdeymiş gibi hisseder.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp içinden ChatGPT, Gemini ve Claude gibi farklı Büyük Dil Modelleri'ne (LLM) erişin
- ClickUp Docs'ta eğik çizgi komutları, tablolar, afişler, başlıklar, kod blokları ve gömülü videolar veya elektronik tablolar ile derin biçimlendirme esnekliğinin keyfini çıkarın
- Git için yerleşik desteğe erişin, böylece dalları yönetebilir, commit'leri görevlere bağlayabilir ve özelleştirilebilir sürüm trenleri ve kontrol listeleriyle sürüm döngülerini basitleştirebilirsiniz
- ClickUp Formlarını kullanarak harici ve dahili testçilerden bilgi toplayın ve bunları önceliklendirilmiş görevlere dönüştürün
ClickUp sınırlamaları
- Geniş özellik seti, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
TrustRadius incelemesi paylaşıyor:
Haftalık olarak bir kodu gözden geçirmem gerektiğinde, aynı görevi, yorumları bile dahil olmak üzere başka bir görevden yeniden oluşturabilirim; oluşturmayı bir şablondan kopyalama veya hatta belirli bir alanda aynı şablonu oluşturmak için otomatik bir görev olarak özelleştirebilirim.
Haftalık olarak bir kodu gözden geçirmem gerektiğinde, aynı görevi, yorumları bile dahil olmak üzere başka bir görevden yeniden oluşturabilirim; oluşturmayı bir şablondan kopyalama veya hatta belirli bir alanda aynı şablonu oluşturmak için otomatik bir görev olarak özelleştirebilirim.
2. Sublime Text (Hızlı belge aramalarıyla yıldırım hızında kodlama ve metin düzenleme için en iyisi)
Sublime Text, öncelikle kod, işaretleme ve düz metin için kullanılan hafif, yüksek performanslı bir metin düzenleyicidir. Goto Anything özelliği, tek bir komut çubuğu kullanarak proje dosyalarınızda kolayca gezinebilmenizi ve bunların içinde arama yapabilmenizi sağlar.
Örneğin, büyük bir kod tabanının içinde boğulmuş durumdaysanız ve fonksiyonlardan biri çalışmıyorsa, Cmd+F yerine Cmd+P kullanın. Sorunu bulduğunuzda, çoklu imleç düzenleme özelliğini kullanarak aynı değişikliği birden fazla yerde aynı anda yapabilirsiniz.
Sublime Text'in en iyi özellikleri
- Yerleşik Paket Kontrol sistemi ile paketleri kolayca yükleyin
- JSON dosyalarını kullanarak tuş atamalarından temalara kadar her şeyi özelleştirin
- Derin odaklanma ve çapraz platform düzenleme özellikleri için dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı yazma modunu kullanın
Sublime Text sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, ücretli sürümü satın almanız için sürekli olarak pop-up'lar gösterir
- Dahili araçlar ve işlevler sınırlıdır
Sublime Text fiyatlandırması
- Kişisel Lisans: 99 $ (3 yıl için)
- İş Lisansı: İlk 10 koltuk için yıllık 65 $/koltuk
Sublime Text puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.650+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Sublime Text hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:
Sublime Text ile web sitelerini ve diğer uygulamaları çok daha hızlı ve daha yalın bir şekilde geliştirebilir, aynı zamanda sağlamlığını da koruyabilirsiniz. Mac uygulaması milisaniyeler içinde açılır ve gecikme olmadan uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Sublime Text ile web sitelerini ve diğer uygulamaları çok daha hızlı ve daha yalın bir şekilde geliştirebilir, aynı zamanda sağlamlığını da koruyabilirsiniz. Mac uygulaması milisaniyeler içinde açılır ve gecikme olmadan uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz.
3. Visual Studio Code (Çapraz platform geliştirme ve dil desteği için en iyisi)
Visual Studio Code, Microsoft'un ücretsiz, açık kaynaklı bir düzenleyicisidir. IntelliSense aracılığıyla kodunuzu anlar ve yardımcı olur. Sözdizimini vurgulamak dışında, bu araç yazarken tamamlamalar önererek ve fonksiyonlar ve değişkenler hakkında hızlı bilgi sağlayarak daha iyi kod yazmanıza aktif olarak yardımcı olur.
Visual Studio Code'un en iyi özellikleri
- Kesme noktaları, çağrı yığını denetimi ve değişken izleme desteği ile düzenleyicide doğrudan kod hata ayıklama
- VS Code Marketplace'teki binlerce uzantıyla çalışma alanınızı özelleştirin, yeni diller, temalar ve araçlar için destek ekleyin
- Gerçek zamanlı kod paylaşımı ve çift programlama için yerleşik canlı paylaşım özelliği ile işbirliği yapın, otomatik girintileme özelliği ile herkesin kodunu tutarlı bir şekilde yapılandırın
Visual Studio Code sınırlamaları
- Çok fazla uzantı yüklemek performansı yavaşlatabilir
Visual Studio Code fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Visual Studio Code puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Visual Studio Code hakkında ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle dedi:
Hata ayıklama için iyi bir terminale sahiptir ve kodunuz çalışmadığında hata kodları verir. Ayrıca, bir şeyi atlarsanız kodunuzdaki yapısal sorunları da yakalar.
Hata ayıklama için iyi bir terminale sahiptir ve kodunuz çalışmadığında hata kodları verir. Ayrıca, bir şeyi atladığınızda kodunuzdaki yapısal sorunları da yakalar.
💡 Profesyonel İpucu: Klavye kısayollarını ezberlemeden herhangi bir VS Code özelliğine erişmek için Komut Paleti'ni (Cmd/Ctrl + Shift + P) kullanın.
4. BBEdit (Düz metin, HTML ve komut dosyası düzenleme için en iyisi)
Uzun bir kod parçasında seçili metni kolayca işlemek mi istiyorsunuz?
BBEdit'in Perl uyumlu düzenli ifadeleri, birden fazla dosyada karmaşık arama ve değiştirme işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca Text Factories'i kullanarak yeniden kullanılabilir metin dönüştürme iş akışları oluşturabilir ve içeriğiniz üzerinde daha fazla kontrol elde edebilirsiniz.
BBEdit'in en iyi özellikleri
- Düzenlenebilir kabuk çalışma sayfalarından Unix komutlarını çalıştırın, komut satırı işlemlerini metin düzenlemeyle birleştirin
- Yerleşik HTML araçları ve işaretleme doğrulama ile yazarken markdown belgelerini canlı olarak önizleyin
- Çeşitli diller için kod katlama özelliğine erişin, kullanıcıların belge yapısına göre bölümleri daraltmasına olanak tanıyın
BBEdit sınırlamaları
- IOS sürümü yoktur
- Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, dil desteği yetersiz ve eklentiler azdır
BBEdit fiyatlandırması
- Bireysel: 59,99 $
- 14. x sürümünden yükseltme: 29,99 $
- 13. x veya önceki sürümlerden yükseltme: 39,99 $
- Mac App Store'dan yükseltin: 39,99 $
- Çoklu Kullanıcı Fiyatlandırması: Özel fiyatlandırma
BBEdit puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
Gerçek kullanıcılar BBEdit hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:
BBEdit, Notepad++ için ortalama bir alternatiftir. Ürün, kullanımı sırasında hoş ve hafif bir his verir, bu da kod yazmayanlar için bile faydalıdır.
BBEdit, Notepad++ için ortalama bir alternatiftir. Ürün, kullanımı sırasında hoş ve hafif bir his verir, bu da kod yazmayanlar için bile faydalıdır.
5. Smultron (Bireysel Mac kullanıcıları için basit ve görsel olarak temiz metin/kod düzenleme için en iyisi)
Smultron'da, ilgili belgeleri gruplandırabilir, bunlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir ve işinizin genel görünümünü net bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu özellik, birden fazla kodlama projesi veya içerik parçası ile uğraşırken özellikle yararlıdır.
Smultron'un en iyi özellikleri
- Ekranınızı kaydırma senkronizasyonu ile birden fazla bölmeye ayırarak belgenizin farklı bölümlerini yan yana görüntüleyin ve gezinin
- Tarayıcıya geçmeden HTML içeriğini doğrudan uygulama içinde önizleyerek web sayfalarınızın nasıl görüneceğini görün
- C++, Java, Python, HTML ve CSS gibi diller için sözdizimi vurgulamayı kodlama stilinize ve tercihlerinize göre özelleştirin
Smultron sınırlamaları
- Bir belge üzerinde diğer takım üyeleriyle işbirliği yapamazsınız
- Arayüz biraz eski görünebilir
Smultron fiyatlandırması
- Smultron 14: 9,99 $
Smultron puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
👀 Biliyor muydunuz? Notepad++, Sublime (~80 MB) ve VS Code (~300 MB) ile karşılaştırıldığında, başlangıçta yalnızca ~15 MB kullanarak son derece hafiftir
📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI İçerik Oluşturma Araçları
6. Brackets (HTML, JS ve CSS düzenleme dahil olmak üzere gerçek zamanlı ön uç web geliştirme için en iyisi)
Bir web tasarımı üzerinde çalışırken ve CSS'nizde değişiklikler yaparken, Adobe Brackets canlı önizleme özelliği sayesinde değişiklikleri Chrome'da anında gösterir. Bir HTML öğesini seçin, Cmd+E tuşlarına basın ve tüm ilgili CSS kuralları hızlı düzenleme için satır içi olarak görünür.
Brackets'ın en iyi özellikleri
- Daha hızlı HTML/CSS kodlama için Emmet, kod biçimlendirme için Beautify ve sürüm kontrolü için Git gibi güçlü uzantıları yükleyin
- Sözdizimi vurgulaması ve kod tamamlama özelliği sayesinde HTML, CSS, JavaScript, Python ve PHP dahil olmak üzere birden fazla programlama diliyle çalışın
- Aynı anda birden fazla imleci kullanarak kodu düzenleyin ve tekrarlayan kodlama görevlerini hızlandırın
Brackets sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü özelleştirme seçenekleri yoktur
- Karmaşık bir proje üzerinde çalışırken gecikme yaşayabilir
Brackets fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21
Brackets puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (230+ yorum)
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
Brackets hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:
Arayüzü anlaşılırdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kolayca uyarlayabilir ve yükleyebilirsiniz.
Arayüzü anlaşılırdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kolayca uyarlayabilir ve yükleyebilirsiniz.
📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgi duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirme için 'ı gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir.
Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.
7. CodeRunner 4 (Birden çok dilde anında kod yürütme için en iyisi)
Kodu otomatik tamamlamak için yalnızca tek kelimeler öneren temel düzenleyicilerin aksine, CodeRunner 4'ün tamamlama motoru bağlamı anlar. Tek tek terimlerin ötesinde öneriler sunar ve binlerce olasılık arasından doğru tamamlamayı bulmanıza yardımcı olmak için yoğun bir arama algoritması kullanır.
CodeRunner 4'ün en iyi özellikleri
- Yerleşik kesme noktası araçlarını kullanarak yürütmeyi adım adım izlemek, çağrı yığınını keşfetmek ve sorunları gidermek için bunu bir hata izleme yazılımına dönüştürün
- Kodunuzdaki sorunları doğrudan vurgulayan canlı sözdizimi denetimi ile yazarken hataları yakalayın
- Yerleşik dosya sistemi tarayıcısı ve belgeleme kenar çubuğu içeren tek pencereli bir arayüzle çalışın
CodeRunner 4 sınırlamaları
- Gerçek zamanlı işbirliği, kod incelemeleri ve çift programlama işlevleri yoktur
CodeRunner 4 fiyatlandırması
- Kişisel Lisans: 19,99 $
- Site Lisansı: Bilgisayar başına 12 $ (en az 5 adet)
CodeRunner 4 puan ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
Gerçek kullanıcılar CodeRunner 4 hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:
Code Runner, kod yazma ve kod yürütme konusunda en güçlü IDE'lerden biridir. Geliştiricilerin intellisense özelliği ile kod yazmasına yardımcı olur.
Code Runner, kod yazma ve kod yürütme konusunda en güçlü IDE'lerden biridir. Geliştiricilerin intellisense özelliği ile kod yazmasına yardımcı olur.
8. Geany (Hafif düzenleme ve tam IDE'lerden kaçınmak için en iyisi)
Geany, temiz ve düzenli bir arayüze sahiptir. Kenar çubuğu, açık dosyalara ve proje sembollerine hızlı erişim sağlarken, sekmeli arayüz birden fazla dosya üzerinde çalışmayı kolaylaştırır. Düzenleyiciyi terk etmeden kod derleyebilir, derleyici mesajlarını görüntüleyebilir ve hataları düzeltebilirsiniz.
Geany'nin en iyi özellikleri
- 50'den fazla programlama dili için sözdizimi vurgulaması ve otomatik tamamlama ile kodu daha hızlı yazın
- Özelleştirilebilir derleme komutları ve gerçek zamanlı derleyici geri bildirimi kullanarak düzenleyici içinde doğrudan kod oluşturun ve çalıştırın
- Yerleşik sembol tarayıcısı ile tüm projenizdeki sembolleri, fonksiyonları ve değişkenleri izleyin
Geany sınırlamaları
- Windows sürümünde ön tanımlı olarak gömülü terminal bulunmamaktadır
- Eklenti kurulumu manuel yapılandırma gerektirir
Geany fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Geany puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
📖 Ayrıca okuyun: ClickUp, Excel ve Google E-Tablolar'da Projeler için Çevik Şablonlar
9. TextEdit (Belgelerdeki multimedya içeriğini işlemek için en iyisi)
Notlarınızda bir şeyi görsel olarak açıklamak istiyorsanız TextEdit'i deneyin. Belgenize bir resim bırakın, Markup araç çubuğu görünür ve çizimler veya metinlerle açıklama eklemenizi sağlar.
Bu yazılım geliştirme aracını, daha fazla dosya uyumluluğu için belge biçimlerini dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Bir Word belgesini açın, hızlı düzenlemeler yapın ve Microsoft Office'i yüklemeden .docx biçiminde kaydedin.
Aynı şey OpenOffice dosyaları ve çeşitli diğer biçimler için de geçerlidir, bu da TextEdit'i belge türleri arasında güvenilir bir köprü haline getirir.
TextEdit'in en iyi özellikleri
- Görevinize uygun olarak (temiz kod yazmak veya biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak) tek bir tıklama ile düz metin ve zengin modlar arasında geçiş yapın
- Tekrarlayan işler yapmadan tutarlı biçimlendirme sağlamak için belgelere özel metin stilleri uygulayın
- HTML kodunuzu yazın ve uygulamanın içinde, tarayıcıda nasıl görüneceğini hemen görün
TextEdit sınırlamaları
- Birden fazla belgeyi yönetmek için sekmeli arayüz yok
- Sözdizimi vurgulaması gibi gelişmiş özellikler olmadan temel kod düzenleme sunar
TextEdit fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TextEdit puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
👀 Biliyor muydunuz? JavaScript ve HTML/CSS, yazılım geliştiricileri arasında en popüler programlama dilleridir.
10. Nova (Mac'te yerel destek için en iyisi)
Beta testleri sırasında Nova takımı, Apple'ın metin düzen motorunda düzeltemedikleri hatalar keşfetti. Bu nedenle, kendi metin düzenleyicisini sıfırdan geliştirdiler. Bu, hataları çözdü ve Nova'yı kendi dilini konuşan yerel bir düzenleyici isteyen Mac geliştiricileri için uygun hale getirdi.
Nova'nın en iyi özellikleri
- Araç çubuğu düğmelerini veya klavye kısayollarını kullanarak istediğiniz zaman tetikleyebileceğiniz çeşitli dillerde özel komut dosyaları oluşturun
- Özelleştirilebilir dock'u kullanarak Git durumu, dosya tarama ve sembol gezinme gibi birden fazla kenar çubuğu aracı arasında geçiş yapın
- Klonlama, hazırlama, commit ve güncellemeleri gönderme için yerleşik Git araçlarıyla değişiklikleri izleyin ve sürüm kontrolünü yönetin
Nova sınırlamaları
- Uzantı ekosistemi sınırlıdır
Nova fiyatlandırması
- Nova: 99 $
Nova puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Teknik Dokümantasyon ve Stack Overflow popüler öğrenme kaynakları olsa da, geliştiricilerin %37'si AI'yı da kullanıyor.
11. UltraEdit (Büyük dosyaları işlemek için en iyisi)
Devasa veri kümeleri veya kaynak kod dosyalarında çalışırken UltraEdit'in gelişmiş büyük dosya modunu kullanın. Çalışma akışınızın ihtiyaçlarına göre satır numaraları ve kod katlama gibi özellikleri anahtarla değiştirebilir, dosya boyutundan bağımsız olarak hızlı düzenleme yapabilirsiniz.
UltraEdit'in en iyi özellikleri
- Birden çok satırı aynı anda güncellemek veya tablo verilerini yeniden biçimlendirmek için metin bloklarını dikey olarak seçin ve değiştirin
- Birden fazla seçim kullanarak belgenizin herhangi bir yerine birden fazla imleç yerleştirin ve farklı bölümleri aynı anda düzenleyin
- İç içe düzenleme ve projeye özel sözdizimi vurgulaması desteği ile dosya ve klasörleri mantıklı bir şekilde gruplandırın
UltraEdit sınırlamaları
- Yoğun içeriklerde arama yaparken yavaş olabilir
- İki veya daha fazla dosya arasında bölünmüş ekran düzenleme sezgisel değildir
UltraEdit fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
UltraEdit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
Gerçek kullanıcılar UltraEdit hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:
Takımım ürünümüz için XML dosyalarıyla çalışmaya başladığında ve dosyalar yeterince büyüdüğünde, ürün sahipleri olarak dosyalarımızı kolayca oluşturabileceğimiz, görüntüleyebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz bir ürün için BT takımımızdan yardım istedik. UltraEdit tam da ihtiyacımız olan şeydi.
Takımım ürünümüz için XML dosyalarıyla çalışmaya başladığında ve dosyalar yeterince büyüdüğünde, ürün sahipleri olarak dosyalarımızı kolayca oluşturabileceğimiz, görüntüleyebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz bir ürün için BT takımımızdan yardım istedik. UltraEdit tam da ihtiyacımız olan şeydi.
12. Textastic (Mobil kod düzenleme için en iyisi)
Textastic, Core Text gibi yerel iOS ve macOS API'lerini kullanır, bu da büyük dosyalarla bile olağanüstü hız sağlar. Hataları önlemek için açık dosyaları sıfırlama özelliği ve karakter programlama için ekstra klavye tuşları, hem mobil hem de masaüstü kodlama ihtiyaçları için derin bir düşünceyi gösterir.
Textastic'in en iyi özellikleri
- Textastic'in web geliştirme ön işlemcileri için tam desteği ile Sass ve LESS gibi ön işlemci kodlarını derleyin ve önizleyin
- Dokunmatik cihazlarda sorunsuz seçimler için iki parmakla fare tekerleğini kullanarak metinlerde hassas bir şekilde gezin
- HTML, CSS, JavaScript, C, Objective-C ve PHP için akıllı otomatik tamamlama ile kodlamayı hızlandırın
Textastic sınırlamaları
- Doğrudan Git entegrasyonu yoktur — Git işlevselliği için Working Copy uygulaması gerekir
Textastic fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Textastic Pro: 2,99 $/ay kullanıcı başına
Textastic puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
💡 Profesyonel İpucu: Textastic'in yerleşik WebDAV sunucusunu kullanarak Mac/PC ve iOS cihazlarınız arasında kablosuz olarak dosya aktarımı yapın.
En İyi Notepad++ Alternatifini Deneyin: ClickUp
MacOS'a geçtiyseniz, verimli kod düzenleyicileri kaçırmak için hiçbir neden yok. Ele aldığımız Notepad++ alternatifleri, hafif düzenleyicilerden gelişmiş geliştirme ortamlarına kadar geniş bir yelpaze sunar.
Ama asıl mesele şu: Tam bir verimlilik ekosistemine sahip olabilecekken neden sadece bir kod düzenleyiciyle yetinmelisiniz?
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