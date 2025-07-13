2025'te Mac kullanıcıları için en iyi 12 Notepad++ alternatifi

Notepad++, birçok Windows kullanıcısı arasında favori olmaya devam ediyor, ancak macOS'ta yerel olarak çalışmıyor. Wine veya VMware Fusion aracılığıyla çalıştırmak, gerçek bir çözümden çok geçici bir çözümdür.

Kısa süre önce Mac'e geçtiyseniz ve Notepad++'ın basitliğini özlüyorsanız endişelenmeyin! Mac kullanıcıları için Notepad++ alternatiflerinin bir listesini derledik. Bu alternatifler daha iyi kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi ve modern web geliştirme özellikleri sunuyor.

En iyi kod düzenleyicileri inceleyelim!

En İyi Notepad++ Alternatifleri Bir Bakışta

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, küçük ve orta ölçekli takımlar ve kurumsal müşteriler için metin düzenleme, görev yönetimi ve yapay zeka destekli verimlilik AI destekli araçlar, notlardan görev oluşturma, Git entegrasyonu, özelleştirilebilir ş Akışları Bireysel geliştiriciler veya eğitim ortamları için hafif, hızlı, çok dilli düzenleme Sublime Text Tek başına çalışan geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için minimum yer kaplayan, yıldırım hızında kodlama ve metin düzenleme Çoklu imleç düzenleme, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı mod, hızlı belge arama, özelleştirilebilir temalar Kişisel: 99 $ (3 yıl), İş: 65 $/koltuk/yıl Visual Studio Code Geliştiriciler, geliştirme ekipleri ve açık kaynak katkıcıları için tam özellikli kod düzenleme, hata ayıklama ve Git entegrasyonu IntelliSense, canlı hata ayıklama, kapsamlı uzantılar Sonsuza Kadar Ücretsiz BBEdit MacOS tabanlı web geliştiricileri, teknik yazarlar ve sistem yöneticileri için düz metin, HTML ve komut dosyası düzenleme Unix komutları, canlı markdown önizleme, kod katlama 59,99 $ (Bireysel), Yükseltmeler 29,99 $'dan başlar Smultron Bireysel Mac kullanıcıları için basit ve görsel olarak temiz metin/kod düzenleme Bölünmüş ekran, HTML önizleme, özelleştirilebilir sözdizimi vurgulaması 9,99 Köşeli parantezler Serbest çalışanlar ve tasarım odaklı geliştiriciler için ön uç web geliştirme (HTML/CSS/JS) Canlı önizleme, çoklu dil desteği, güçlü uzantılar Sonsuza Kadar Ücretsiz, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar CodeRunner 4 Mac tabanlı öğrenciler, öğrenenler ve tek başına çalışan geliştiriciler için birden fazla dilde anında kod yürütme Canlı sözdizimi denetimi, yerleşik hata ayıklayıcı, tek pencereli arayüz Kişisel: 19,99 $, Site Lisansı: 12 $/bilgisayar (en az 5) Geany Bireysel geliştiriciler veya eğitim ortamları için hafif, hızlı, çok dilli düzenleme Sözdizimi vurgulaması, gerçek zamanlı derleyici geri bildirimi, sembol izleme Özel fiyatlandırma TextEdit Hızlı, yerel bir macOS aracına ihtiyaç duyanlar için belgelerdeki multimedya içeriğini yönetme Zengin/düz metin modları, HTML önizleme, çapraz biçim uyumluluğu Özel fiyatlandırma Nova UX, yerel geliştirme ve Git iş akışlarına öncelik veren web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları için, web geliştiricileri ve küçük ön uç takımları Özel komut dosyaları, yerleşik Git araçları, özelleştirilebilir dock 99 UltraEdit Kurumsal geliştiriciler, veri analistleri ve sistem mühendisleri için büyük dosyaların işlenmesi, sütun düzenleme ve gelişmiş arama/değiştirme Dikey metin seçimi, çoklu imleç düzenleme, iç içe dosya organizasyonu Özel fiyatlandırma Textastic IPad/iPhone/Mac kullanıcıları, özellikle öğrenciler, hobisi olanlar ve mobil öncelikli geliştiriciler için mobil kod düzenleme Ön işlemci desteği, akıllı otomatik tamamlama, iki parmakla fare tekerleği Sonsuza Kadar Ücretsiz, Pro: Kullanıcı başına aylık 2,99

Mac için Notepad++ alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için en iyi metin düzenleyicileri seçerken, kodlama iş akışı otomasyon ihtiyaçlarınızı aracın özellikleriyle eşleştirin. Temiz ve hafif bir kod düzenleyici mi arıyorsunuz? Yoksa bölünmüş düzenleme, düzenli ifade (regex) arama ve gerçek zamanlı sözdizimi vurgulaması gibi özelliklere mi ihtiyacınız var?

Aşağıdaki anahtar faktörlere öncelik verin:

Hız ve yanıt hızını seçin: Anında başlatılan ve gecikme veya çökme olmadan büyük dosyaları işleyebilen bir uygulamayı tercih edin

Birden çok dil için sözdizimi vurgulamayı etkinleştirin: Bu, Python, JavaScript, HTML, Markdown ve daha fazlasında net bir şekilde kod yazmanıza yardımcı olacaktır

Arayüzü iş akışınıza göre özelleştirin: Temaları, yazı tiplerini ve düzenleri değiştirme özelliği, dikkatinizin dağılmadan çalışmanıza yardımcı olabilir

Yerel macOS entegrasyonundan yararlanın: Aracınız Spotlight arama, sistem sekmeleri veya iCloud senkronizasyonu gibi Mac'e özgü özellikleri kullanıyorsa daha verimli çalışabilirsiniz

📖 Ayrıca okuyun: Geliştiricilerin Kodlama Verimliliğini Artırmak için En İyi AI Araçları

Mac için en iyi 10 Notepad++ alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Mac'te Not Defteri'ni çalıştırmak yerine, fiyatları, anahtar özellikleri ve her bir AI kod aracının USP'sini karşılaştırarak bu listeden en iyi alternatifi seçin. Şimdi okuyun, sonra takdir edin!

1. ClickUp (Metin düzenleme, görev yönetimi ve AI destekli verimlilik için en iyisi)

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli platformuyla daha hızlı yazın, oluşturun ve gönderin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, daha işbirlikçi, esnek ve gerçekten verimli bir şey arayan Mac kullanıcıları veya geliştiriciler için listenizin en başında yer almalıdır.

Yazılım Takımları için ClickUp, notlarınızı, belgelerinizi, görevlerinizi ve Agile iş akışlarınızı bir araya getirir. Her şeyi tek bir araçtan yapabilirsiniz: burndown grafikleriyle sprintler çalıştırın, birden fazla takımda epiklerin yönetimini yapın ve engelleyiciler ortaya çıktığında paydaşları bilgilendiren otomasyonlar kurun.

ClickUp Not Defteri'nde notlar yazın ve bunları görevlere dönüştürün

ClickUp Belgeleri ve Not Defteri ile, tamamen işbirliğine dayalı, dikkatinizi dağıtmayan bir yazma alanı elde edersiniz. Yorumlar ekleyin, ekip arkadaşlarınızdan bahsedin, görevleri doğrudan notlarınıza ekleyin ve hatta ilerlemeyi takip edin — Not Defteri'nde yapamayacağınız şeyler

ClickUp Notepad, fikirleri not almak, kodlar üzerinde beyin fırtınası yapmak veya hızlı bir şekilde içerik taslağı oluşturmak için mükemmeldir. Bir blog yazısının ana hatlarını belirleyebilir, hataları kaydedebilir, komutlar yazabilir veya istediğiniz zaman beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Üçüncü çeyrek için yeni bir özellik setini tartıştıktan sonra takım toplantısından çıkan bir ürün yöneticisi olduğunuzu hayal edin. Mac'inizi açıp ClickUp Notepad'de beyin fırtınası yapmaya başlayarak üst düzey kavramların taslağını çıkarabilirsiniz. Daha sonra geliştirme görevleri haline geleceğini bildiğiniz birkaç satırı etiketlersiniz.

Fikirler somutlaştıktan sonra, bu bilgileri ClickUp Belgeleri ile teslim edilebilir bir hale getirebilirsiniz.

ClickUp Belgelerini görevlere bağlayın ve metin düzenleyiciden iş akışınızı yönetin

Bu metin düzenleyicide, dağınık notlarınız başlıklar, kontrol listeleri, gömülü bağlantılar ve akıllı biçimlendirme ile tamamlanmış, iyi organize edilmiş bir ürün özeti veya teknik belgeye dönüşür. Baş mühendisinize @bahsetme yapabilir, tasarım takımına yorumlar atayabilir ve hatta bir yol haritası veya Figma dosyasını doğrudan belgeye gömebilirsiniz.

ClickUp, görev yönetimini belgeleme ile birleştirir: Herhangi bir metin satırını veya kontrol listesi öğesini hem ClickUp Belgeleri'nden hem de ClickUp Not Defteri'nden bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Not Defteri, Belgeler ve Görevler arasındaki bu sıkı döngü, hem yazarlar hem de geliştiriciler için idealdir. Yazarlar, Belgeler'de bir içerik takvimi oluşturabilir ve ardından taslaklar, incelemeler ve yayın tarihleri için görevler atayabilir. Geliştiriciler, bir spesifikasyon yazabilir, doğrudan bu spesifikasyondan teknik görevler oluşturabilir ve sprint görünümleri ve gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi izleyebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerinde sözdizimi vurgulu kod blokları oluşturun — kod parçacıklarını, belgeleri veya API referanslarını saklamak için mükemmeldir. Sadece /code yazın, programlama dilinizi seçin (ör. Python, JavaScript, SQL) ve parçacığınızı yapıştırın. / komutları aracılığıyla ClickUp Belgelerine birden fazla dilde kod blokları ve kod parçacıkları ekleyin

ClickUp, favori geliştirme araçlarınızla da uyumludur. GitHub, GitLab veya Bitbucket'ı senkronize ederek commit'leri ve çekme taleplerini görevlere otomatik olarak bağlayabilir ve ClickUp'ı CI/CD ardışık düzeninize entegre eden özel iş akışları için webhook'lar veya API bağlantıları kurabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak daha hızlı kod yazın, hatalı kod parçacıklarını düzeltin ve birden fazla programlama dilini keşfedin

Tüm bu iş akışını daha da güçlü kılan, Not Defteri, Belgeler ve Görevler dahil olmak üzere tüm ClickUp çalışma alanınıza AI'yı sorunsuz bir şekilde entegre eden ClickUp Brain'dir.

Boilerplate kod veya SQL sorguları oluşturmak, ürün özetlerini, blog taslaklarını veya kullanıcı hikayelerini otomatik olarak yazmak, dağınık toplantı notlarını temiz eylem öğelerine özetlemek ve hatta içeriği farklı tonlarda veya biçimlerde yeniden yazmak için kullanın. Ayrıca, bir belge içinde satır içi kod hata ayıklama veya yeniden düzenleme ve değişiklik günlüğü veya standup güncellemeleri gibi tekrarlayan yazma görevlerini otomatikleştirmenize yardımcı olur.

AI'nın teknik belgelerinizi nasıl güçlendirebileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Ayrıca, Mac için ClickUp'ı indirerek hızlı, yerel hissi veren ve verimlilik odaklı özel masaüstü uygulaması ile tüm deneyiminizi optimize edebilirsiniz. Global kısayol tuşuyla notlar alın, çevrimdışı olarak odaklanın ve sekme yüklemesi olmadan her şeyi yönetin.

Spotlight ve bildirimler gibi macOS araçlarıyla bile çalışır, böylece ClickUp Çalışma Alanınız Mac'inizde evinizdeymiş gibi hisseder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp içinden ChatGPT, Gemini ve Claude gibi farklı Büyük Dil Modelleri'ne (LLM) erişin

ClickUp Docs'ta eğik çizgi komutları, tablolar, afişler, başlıklar, kod blokları ve gömülü videolar veya elektronik tablolar ile derin biçimlendirme esnekliğinin keyfini çıkarın

Git için yerleşik desteğe erişin, böylece dalları yönetebilir, commit'leri görevlere bağlayabilir ve özelleştirilebilir sürüm trenleri ve kontrol listeleriyle sürüm döngülerini basitleştirebilirsiniz

ClickUp Formlarını kullanarak harici ve dahili testçilerden bilgi toplayın ve bunları önceliklendirilmiş görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik seti, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi paylaşıyor:

Haftalık olarak bir kodu gözden geçirmem gerektiğinde, aynı görevi, yorumları bile dahil olmak üzere başka bir görevden yeniden oluşturabilirim; oluşturmayı bir şablondan kopyalama veya hatta belirli bir alanda aynı şablonu oluşturmak için otomatik bir görev olarak özelleştirebilirim.

Haftalık olarak bir kodu gözden geçirmem gerektiğinde, aynı görevi, yorumları bile dahil olmak üzere başka bir görevden yeniden oluşturabilirim; oluşturmayı bir şablondan kopyalama veya hatta belirli bir alanda aynı şablonu oluşturmak için otomatik bir görev olarak özelleştirebilirim.

2. Sublime Text (Hızlı belge aramalarıyla yıldırım hızında kodlama ve metin düzenleme için en iyisi)

sublime Text aracılığıyla

Sublime Text, öncelikle kod, işaretleme ve düz metin için kullanılan hafif, yüksek performanslı bir metin düzenleyicidir. Goto Anything özelliği, tek bir komut çubuğu kullanarak proje dosyalarınızda kolayca gezinebilmenizi ve bunların içinde arama yapabilmenizi sağlar.

Örneğin, büyük bir kod tabanının içinde boğulmuş durumdaysanız ve fonksiyonlardan biri çalışmıyorsa, Cmd+F yerine Cmd+P kullanın. Sorunu bulduğunuzda, çoklu imleç düzenleme özelliğini kullanarak aynı değişikliği birden fazla yerde aynı anda yapabilirsiniz.

Sublime Text'in en iyi özellikleri

Yerleşik Paket Kontrol sistemi ile paketleri kolayca yükleyin

JSON dosyalarını kullanarak tuş atamalarından temalara kadar her şeyi özelleştirin

Derin odaklanma ve çapraz platform düzenleme özellikleri için dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı yazma modunu kullanın

Sublime Text sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, ücretli sürümü satın almanız için sürekli olarak pop-up'lar gösterir

Dahili araçlar ve işlevler sınırlıdır

Sublime Text fiyatlandırması

Kişisel Lisans: 99 $ (3 yıl için)

İş Lisansı: İlk 10 koltuk için yıllık 65 $/koltuk

Sublime Text puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.650+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sublime Text hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Sublime Text ile web sitelerini ve diğer uygulamaları çok daha hızlı ve daha yalın bir şekilde geliştirebilir, aynı zamanda sağlamlığını da koruyabilirsiniz. Mac uygulaması milisaniyeler içinde açılır ve gecikme olmadan uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Sublime Text ile web sitelerini ve diğer uygulamaları çok daha hızlı ve daha yalın bir şekilde geliştirebilir, aynı zamanda sağlamlığını da koruyabilirsiniz. Mac uygulaması milisaniyeler içinde açılır ve gecikme olmadan uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz.

3. Visual Studio Code (Çapraz platform geliştirme ve dil desteği için en iyisi)

visual Studio Code aracılığıyla

Visual Studio Code, Microsoft'un ücretsiz, açık kaynaklı bir düzenleyicisidir. IntelliSense aracılığıyla kodunuzu anlar ve yardımcı olur. Sözdizimini vurgulamak dışında, bu araç yazarken tamamlamalar önererek ve fonksiyonlar ve değişkenler hakkında hızlı bilgi sağlayarak daha iyi kod yazmanıza aktif olarak yardımcı olur.

Visual Studio Code'un en iyi özellikleri

Kesme noktaları, çağrı yığını denetimi ve değişken izleme desteği ile düzenleyicide doğrudan kod hata ayıklama

VS Code Marketplace'teki binlerce uzantıyla çalışma alanınızı özelleştirin, yeni diller, temalar ve araçlar için destek ekleyin

Gerçek zamanlı kod paylaşımı ve çift programlama için yerleşik canlı paylaşım özelliği ile işbirliği yapın, otomatik girintileme özelliği ile herkesin kodunu tutarlı bir şekilde yapılandırın

Visual Studio Code sınırlamaları

Çok fazla uzantı yüklemek performansı yavaşlatabilir

Visual Studio Code fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Visual Studio Code puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Visual Studio Code hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle dedi:

Hata ayıklama için iyi bir terminale sahiptir ve kodunuz çalışmadığında hata kodları verir. Ayrıca, bir şeyi atlarsanız kodunuzdaki yapısal sorunları da yakalar.

Hata ayıklama için iyi bir terminale sahiptir ve kodunuz çalışmadığında hata kodları verir. Ayrıca, bir şeyi atladığınızda kodunuzdaki yapısal sorunları da yakalar.

💡 Profesyonel İpucu: Klavye kısayollarını ezberlemeden herhangi bir VS Code özelliğine erişmek için Komut Paleti'ni (Cmd/Ctrl + Shift + P) kullanın.

4. BBEdit (Düz metin, HTML ve komut dosyası düzenleme için en iyisi)

bBEdit aracılığıyla

Uzun bir kod parçasında seçili metni kolayca işlemek mi istiyorsunuz?

BBEdit'in Perl uyumlu düzenli ifadeleri, birden fazla dosyada karmaşık arama ve değiştirme işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca Text Factories'i kullanarak yeniden kullanılabilir metin dönüştürme iş akışları oluşturabilir ve içeriğiniz üzerinde daha fazla kontrol elde edebilirsiniz.

BBEdit'in en iyi özellikleri

Düzenlenebilir kabuk çalışma sayfalarından Unix komutlarını çalıştırın, komut satırı işlemlerini metin düzenlemeyle birleştirin

Yerleşik HTML araçları ve işaretleme doğrulama ile yazarken markdown belgelerini canlı olarak önizleyin

Çeşitli diller için kod katlama özelliğine erişin, kullanıcıların belge yapısına göre bölümleri daraltmasına olanak tanıyın

BBEdit sınırlamaları

IOS sürümü yoktur

Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, dil desteği yetersiz ve eklentiler azdır

BBEdit fiyatlandırması

Bireysel: 59,99 $

14. x sürümünden yükseltme: 29,99 $

13. x veya önceki sürümlerden yükseltme: 39,99 $

Mac App Store'dan yükseltin: 39,99 $

Çoklu Kullanıcı Fiyatlandırması: Özel fiyatlandırma

BBEdit puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar BBEdit hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

BBEdit, Notepad++ için ortalama bir alternatiftir. Ürün, kullanımı sırasında hoş ve hafif bir his verir, bu da kod yazmayanlar için bile faydalıdır.

BBEdit, Notepad++ için ortalama bir alternatiftir. Ürün, kullanımı sırasında hoş ve hafif bir his verir, bu da kod yazmayanlar için bile faydalıdır.

5. Smultron (Bireysel Mac kullanıcıları için basit ve görsel olarak temiz metin/kod düzenleme için en iyisi)

smultron aracılığıyla

Smultron'da, ilgili belgeleri gruplandırabilir, bunlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir ve işinizin genel görünümünü net bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu özellik, birden fazla kodlama projesi veya içerik parçası ile uğraşırken özellikle yararlıdır.

Smultron'un en iyi özellikleri

Ekranınızı kaydırma senkronizasyonu ile birden fazla bölmeye ayırarak belgenizin farklı bölümlerini yan yana görüntüleyin ve gezinin

Tarayıcıya geçmeden HTML içeriğini doğrudan uygulama içinde önizleyerek web sayfalarınızın nasıl görüneceğini görün

C++, Java, Python, HTML ve CSS gibi diller için sözdizimi vurgulamayı kodlama stilinize ve tercihlerinize göre özelleştirin

Smultron sınırlamaları

Bir belge üzerinde diğer takım üyeleriyle işbirliği yapamazsınız

Arayüz biraz eski görünebilir

Smultron fiyatlandırması

Smultron 14: 9,99 $

Smultron puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? Notepad++, Sublime (~80 MB) ve VS Code (~300 MB) ile karşılaştırıldığında, başlangıçta yalnızca ~15 MB kullanarak son derece hafiftir

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI İçerik Oluşturma Araçları

6. Brackets (HTML, JS ve CSS düzenleme dahil olmak üzere gerçek zamanlı ön uç web geliştirme için en iyisi)

brackets aracılığıyla

Bir web tasarımı üzerinde çalışırken ve CSS'nizde değişiklikler yaparken, Adobe Brackets canlı önizleme özelliği sayesinde değişiklikleri Chrome'da anında gösterir. Bir HTML öğesini seçin, Cmd+E tuşlarına basın ve tüm ilgili CSS kuralları hızlı düzenleme için satır içi olarak görünür.

Brackets'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı HTML/CSS kodlama için Emmet, kod biçimlendirme için Beautify ve sürüm kontrolü için Git gibi güçlü uzantıları yükleyin

Sözdizimi vurgulaması ve kod tamamlama özelliği sayesinde HTML, CSS, JavaScript, Python ve PHP dahil olmak üzere birden fazla programlama diliyle çalışın

Aynı anda birden fazla imleci kullanarak kodu düzenleyin ve tekrarlayan kodlama görevlerini hızlandırın

Brackets sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü özelleştirme seçenekleri yoktur

Karmaşık bir proje üzerinde çalışırken gecikme yaşayabilir

Brackets fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21

Brackets puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (230+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Brackets hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Arayüzü anlaşılırdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kolayca uyarlayabilir ve yükleyebilirsiniz.

Arayüzü anlaşılırdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kolayca uyarlayabilir ve yükleyebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgi duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirme için 'ı gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

7. CodeRunner 4 (Birden çok dilde anında kod yürütme için en iyisi)

codeRunner 4 aracılığıyla

Kodu otomatik tamamlamak için yalnızca tek kelimeler öneren temel düzenleyicilerin aksine, CodeRunner 4'ün tamamlama motoru bağlamı anlar. Tek tek terimlerin ötesinde öneriler sunar ve binlerce olasılık arasından doğru tamamlamayı bulmanıza yardımcı olmak için yoğun bir arama algoritması kullanır.

CodeRunner 4'ün en iyi özellikleri

Yerleşik kesme noktası araçlarını kullanarak yürütmeyi adım adım izlemek, çağrı yığınını keşfetmek ve sorunları gidermek için bunu bir hata izleme yazılımına dönüştürün

Kodunuzdaki sorunları doğrudan vurgulayan canlı sözdizimi denetimi ile yazarken hataları yakalayın

Yerleşik dosya sistemi tarayıcısı ve belgeleme kenar çubuğu içeren tek pencereli bir arayüzle çalışın

CodeRunner 4 sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliği, kod incelemeleri ve çift programlama işlevleri yoktur

CodeRunner 4 fiyatlandırması

Kişisel Lisans: 19,99 $

Site Lisansı: Bilgisayar başına 12 $ (en az 5 adet)

CodeRunner 4 puan ve yorumlar

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar CodeRunner 4 hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Code Runner, kod yazma ve kod yürütme konusunda en güçlü IDE'lerden biridir. Geliştiricilerin intellisense özelliği ile kod yazmasına yardımcı olur.

Code Runner, kod yazma ve kod yürütme konusunda en güçlü IDE'lerden biridir. Geliştiricilerin intellisense özelliği ile kod yazmasına yardımcı olur.

8. Geany (Hafif düzenleme ve tam IDE'lerden kaçınmak için en iyisi)

geany aracılığıyla

Geany, temiz ve düzenli bir arayüze sahiptir. Kenar çubuğu, açık dosyalara ve proje sembollerine hızlı erişim sağlarken, sekmeli arayüz birden fazla dosya üzerinde çalışmayı kolaylaştırır. Düzenleyiciyi terk etmeden kod derleyebilir, derleyici mesajlarını görüntüleyebilir ve hataları düzeltebilirsiniz.

Geany'nin en iyi özellikleri

50'den fazla programlama dili için sözdizimi vurgulaması ve otomatik tamamlama ile kodu daha hızlı yazın

Özelleştirilebilir derleme komutları ve gerçek zamanlı derleyici geri bildirimi kullanarak düzenleyici içinde doğrudan kod oluşturun ve çalıştırın

Yerleşik sembol tarayıcısı ile tüm projenizdeki sembolleri, fonksiyonları ve değişkenleri izleyin

Geany sınırlamaları

Windows sürümünde ön tanımlı olarak gömülü terminal bulunmamaktadır

Eklenti kurulumu manuel yapılandırma gerektirir

Geany fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Geany puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

9. TextEdit (Belgelerdeki multimedya içeriğini işlemek için en iyisi)

textEdit aracılığıyla

Notlarınızda bir şeyi görsel olarak açıklamak istiyorsanız TextEdit'i deneyin. Belgenize bir resim bırakın, Markup araç çubuğu görünür ve çizimler veya metinlerle açıklama eklemenizi sağlar.

Bu yazılım geliştirme aracını, daha fazla dosya uyumluluğu için belge biçimlerini dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Bir Word belgesini açın, hızlı düzenlemeler yapın ve Microsoft Office'i yüklemeden .docx biçiminde kaydedin.

Aynı şey OpenOffice dosyaları ve çeşitli diğer biçimler için de geçerlidir, bu da TextEdit'i belge türleri arasında güvenilir bir köprü haline getirir.

TextEdit'in en iyi özellikleri

Görevinize uygun olarak (temiz kod yazmak veya biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak) tek bir tıklama ile düz metin ve zengin modlar arasında geçiş yapın

Tekrarlayan işler yapmadan tutarlı biçimlendirme sağlamak için belgelere özel metin stilleri uygulayın

HTML kodunuzu yazın ve uygulamanın içinde, tarayıcıda nasıl görüneceğini hemen görün

TextEdit sınırlamaları

Birden fazla belgeyi yönetmek için sekmeli arayüz yok

Sözdizimi vurgulaması gibi gelişmiş özellikler olmadan temel kod düzenleme sunar

TextEdit fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TextEdit puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? JavaScript ve HTML/CSS, yazılım geliştiricileri arasında en popüler programlama dilleridir.

10. Nova (Mac'te yerel destek için en iyisi)

nova aracılığıyla

Beta testleri sırasında Nova takımı, Apple'ın metin düzen motorunda düzeltemedikleri hatalar keşfetti. Bu nedenle, kendi metin düzenleyicisini sıfırdan geliştirdiler. Bu, hataları çözdü ve Nova'yı kendi dilini konuşan yerel bir düzenleyici isteyen Mac geliştiricileri için uygun hale getirdi.

Nova'nın en iyi özellikleri

Araç çubuğu düğmelerini veya klavye kısayollarını kullanarak istediğiniz zaman tetikleyebileceğiniz çeşitli dillerde özel komut dosyaları oluşturun

Özelleştirilebilir dock'u kullanarak Git durumu, dosya tarama ve sembol gezinme gibi birden fazla kenar çubuğu aracı arasında geçiş yapın

Klonlama, hazırlama, commit ve güncellemeleri gönderme için yerleşik Git araçlarıyla değişiklikleri izleyin ve sürüm kontrolünü yönetin

Nova sınırlamaları

Uzantı ekosistemi sınırlıdır

Nova fiyatlandırması

Nova: 99 $

Nova puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Teknik Dokümantasyon ve Stack Overflow popüler öğrenme kaynakları olsa da, geliştiricilerin %37'si AI'yı da kullanıyor.

11. UltraEdit (Büyük dosyaları işlemek için en iyisi)

ultraEdit aracılığıyla

Devasa veri kümeleri veya kaynak kod dosyalarında çalışırken UltraEdit'in gelişmiş büyük dosya modunu kullanın. Çalışma akışınızın ihtiyaçlarına göre satır numaraları ve kod katlama gibi özellikleri anahtarla değiştirebilir, dosya boyutundan bağımsız olarak hızlı düzenleme yapabilirsiniz.

UltraEdit'in en iyi özellikleri

Birden çok satırı aynı anda güncellemek veya tablo verilerini yeniden biçimlendirmek için metin bloklarını dikey olarak seçin ve değiştirin

Birden fazla seçim kullanarak belgenizin herhangi bir yerine birden fazla imleç yerleştirin ve farklı bölümleri aynı anda düzenleyin

İç içe düzenleme ve projeye özel sözdizimi vurgulaması desteği ile dosya ve klasörleri mantıklı bir şekilde gruplandırın

UltraEdit sınırlamaları

Yoğun içeriklerde arama yaparken yavaş olabilir

İki veya daha fazla dosya arasında bölünmüş ekran düzenleme sezgisel değildir

UltraEdit fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UltraEdit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar UltraEdit hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Takımım ürünümüz için XML dosyalarıyla çalışmaya başladığında ve dosyalar yeterince büyüdüğünde, ürün sahipleri olarak dosyalarımızı kolayca oluşturabileceğimiz, görüntüleyebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz bir ürün için BT takımımızdan yardım istedik. UltraEdit tam da ihtiyacımız olan şeydi.

Takımım ürünümüz için XML dosyalarıyla çalışmaya başladığında ve dosyalar yeterince büyüdüğünde, ürün sahipleri olarak dosyalarımızı kolayca oluşturabileceğimiz, görüntüleyebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz bir ürün için BT takımımızdan yardım istedik. UltraEdit tam da ihtiyacımız olan şeydi.

12. Textastic (Mobil kod düzenleme için en iyisi)

textastic aracılığıyla

Textastic, Core Text gibi yerel iOS ve macOS API'lerini kullanır, bu da büyük dosyalarla bile olağanüstü hız sağlar. Hataları önlemek için açık dosyaları sıfırlama özelliği ve karakter programlama için ekstra klavye tuşları, hem mobil hem de masaüstü kodlama ihtiyaçları için derin bir düşünceyi gösterir.

Textastic'in en iyi özellikleri

Textastic'in web geliştirme ön işlemcileri için tam desteği ile Sass ve LESS gibi ön işlemci kodlarını derleyin ve önizleyin

Dokunmatik cihazlarda sorunsuz seçimler için iki parmakla fare tekerleğini kullanarak metinlerde hassas bir şekilde gezin

HTML, CSS, JavaScript, C, Objective-C ve PHP için akıllı otomatik tamamlama ile kodlamayı hızlandırın

Textastic sınırlamaları

Doğrudan Git entegrasyonu yoktur — Git işlevselliği için Working Copy uygulaması gerekir

Textastic fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Textastic Pro: 2,99 $/ay kullanıcı başına

Textastic puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

💡 Profesyonel İpucu: Textastic'in yerleşik WebDAV sunucusunu kullanarak Mac/PC ve iOS cihazlarınız arasında kablosuz olarak dosya aktarımı yapın.

En İyi Notepad++ Alternatifini Deneyin: ClickUp

MacOS'a geçtiyseniz, verimli kod düzenleyicileri kaçırmak için hiçbir neden yok. Ele aldığımız Notepad++ alternatifleri, hafif düzenleyicilerden gelişmiş geliştirme ortamlarına kadar geniş bir yelpaze sunar.

Ama asıl mesele şu: Tam bir verimlilik ekosistemine sahip olabilecekken neden sadece bir kod düzenleyiciyle yetinmelisiniz?

ClickUp, sadece kod yazmaktan daha fazlasını yapmak isteyen ön uç geliştiriciler, yazarlar ve takımlar için her şeyi içeren bir uygulamadır. İş akışınıza netlik, yapı ve otomasyon getirir, gerçek zamanlı güncellemeleri senkronize eder ve takım iletişimi için bir alan sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her fikrinizi anında eyleme dönüştürün.