2025'te Anında ve Doğru Yanıtlar için En İyi 8 AI Yanıt Üreticisi

Şu durumu yaşamışsınızdır: Net bir soru sorarsınız ve internet size bir düzine sekme gösterir. Biri asıl konuya hiç girmeyen bir blog. Diğeri sekiz yıl önceki bir forum konusu.

Ardından reklamlar, pop-up'lar ve sayfanın en altına gömülmüş yarım yamalak cevaplar gelir. Bu çok yorucu, özellikle de tek istediğiniz sorgularınıza hemen hızlı cevaplar almaksa.

Gürültüyü kesmek için ücretsiz bir AI cevap üretecine ihtiyacınız var. Bu akıllı araçlar gereksiz bilgileri atlayarak doğrudan önemli bilgilere gider. Derinlemesine araştırma yok, tahmin yok. Sadece kullanabileceğiniz keskin, bağlamı anlayan cevaplar.

Bu kılavuzda, hız, doğruluk ve sorduğunuzu ne kadar iyi anladıkları açısından test edilmiş en iyi AI cevap üreteci seçeneklerini inceleyeceğiz.

👀 Biliyor muydunuz? AI'ya yatırım yapan liderlerin %97'si olumlu bir ROI elde ediyor. AI'ya zaman ve kaynak ayıran liderler sadece deneme yapmıyor, gerçek sonuçlar elde ediyor. Bu ezici başarı oranı, AI'nın benimsenmesinin hız kazanmasının ve erken kazanımların daha geniş ve daha güvenli bir şekilde yaygınlaşmasının en büyük nedenlerinden biridir.

AI cevap üreteçlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada çok sayıda AI aracı bulunması nedeniyle, göz alıcı özellikler veya büyük iddialar dikkatinizi kolayca dağıtabilir.

Ancak, doğru AI cevap üretecini bulurken, özellikle iş, araştırma veya öğrenme için buna güveniyorsanız, birkaç anahtar faktör gerçekten önemlidir. Anında cevap almak için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Doğruluk : Rastgele bilgiler değil, bağlamı dikkate alan, güvenilir anlık cevaplar sunar

Hız ve kullanılabilirlik : Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüzle hızlı yanıtlar sağlar

Özelleştirme : İhtiyaçlarınıza göre tonu, derinliği veya kaynakları ayarlayabilirsiniz

Entegrasyon : Slack, Google Dokümanlar veya müşteri hizmetleri platformları gibi halihazırda kullandığınız araçlarla kolayca çalışır

Veri gizliliği: Sorgularınızın ve verilerinizin güvenli ve gizli bir şekilde işlenmesini sağlar

💡 Profesyonel İpucu: Commit yapmadan önce her zaman ücretsiz deneme veya demo sürümünü test edin. AI cevap üreteçlerinin performansı, kullanım durumunuza, verilerinizin karmaşıklığına ve takımın iş akışlarına göre büyük ölçüde değişebilir. Hızlı bir test çalıştırması, aracın gerçek kurulumunuzda gerçekten alakalı ve kesin cevaplar verip vermediğini görmenize yardımcı olur.

En İyi AI Cevap Üreticileri Bir Bakışta

AI yanıtları oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi araçlara hızlı bir genel bakış:

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Verimlilik çalışma alanlarında AI'ya ihtiyaç duyan proje takımları • Görevlerden, belgelerden ve sohbetlerden akıllı cevaplar • Toplantılar, özetler ve raporlar için yapay zeka destekli özetler • Görev içinde yazma, ilerleme güncellemeleri ve beyin fırtınası • Role özel yapay zeka önerileri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 7 $ / kullanıcı / ay ChatGPT Hızlı, genel amaçlı cevaplar ve fikir üretme • Doğal konuşma ve fikir üretme desteği • Bağlam tabanlı cevaplar için dosya ve görüntü yükleme • Kod yorumlayıcı, tarayıcı ve görüntü oluşturma gibi araçlar • Özel GPT'ler ve bellek Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Jasper AI Marka kontrolü ile AI yazımına ihtiyaç duyan pazarlama ve içerik takımları • Markanızın sesiyle uzun ve kısa içerikler • Marka profilleri, ton ayarları ve dil seçenekleri • Kampanya planlama ve takım işbirliği özellikleri Ücretsiz; Aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar Poe Kullanıcılar tek bir yerden birden fazla AI modeli arasında geçiş yapabilir • GPT-4, Claude, Gemini ve diğerlerine erişin • Birden fazla model için tek sohbet arayüzü • Belirli ton/davranışa sahip özel botlar oluşturun • Oturumlar arasında konuşmaları devam ettirin Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4,99 $'dan başlar Claude Düşünceli, bağlam açısından zengin cevaplar ve uzun form konuşmalar • Yüksek talimat doğruluğu ile doğal ve kibar üslup • Kalıcı bağlam ile büyük belgeleri işler • Doğru özetler ve nüanslı cevaplar Ücretsiz; Aylık 17 $'dan başlayan ücretli planlar Pi Samimi, duygusal zeka içeren konuşmalar • İnsan benzeri, destekleyici konuşmalar • Günlük yazma, koçluk ve kişisel düşünme için ideal • Bağlamı hatırlar ve sesli yanıtlar sunar Ücretsiz Gemini Günlük araçlara AI'nın entegre edilmesini isteyen Google ekosistemi kullanıcıları • Gmail, Dokümanlar ve Google Arama'ya entegre• E-posta yazma, özetleme ve gerçek zamanlı veri yardımı• Uygulamalar arasında geçiş yapmadan yapay zeka yardımı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

En İyi AI Cevap Üreticileri

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, zaman ayırmaya değer en iyi AI cevap üreteçlerine, her birinin güçlü yönleri, özellikleri ve en uygun kullanım alanlarıyla birlikte göz atalım:

1. ClickUp (Verimlilik çalışma alanlarında yapay zekaya ihtiyaç duyan proje takımları için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, yapay zekayı verimlilik çalışma alanınızın tam kalbine getiriyor. Birden fazla proje ve görevle uğraşan takımlar için özel olarak tasarlanan yapay zeka asistanı ClickUp Brain, doğru cevaplar sağlar. Bir araçtan çok, iş bağlamınızı anlayan yardımcı bir takım arkadaşı gibi hissettirir.

Örneğin, akıllı cevaplarla, bilgi bulmak için sayısız görev veya belgeyi aramak zorunda kalmazsınız; sorunuzu sade bir dille sormanız yeterlidir. ClickUp'ın yapay zekası, çalışma alanınızı tarayarak hızlı ve alakalı cevaplar sunar.

Bu yapay zeka destekli verimlilik, ayrıntıları gözden kaçırmadan veya başkalarını beklemeden hızlı hareket etmeniz gerektiğinde çok yararlıdır.

Uzun belgeleri işlemekten endişe mi duyuyorsunuz? Brain, özetlemeyi de kolaylaştırır ve net cevaplar sunar. Toplantı notları, proje özetleri veya ayrıntılı raporlar, anahtar noktalar ve eylem öğeleri vurgulanarak net bir şekilde özetlenebilir. Bu, zaman alıcı işlerden kaynaklanan aşırı yük olmadan özeti öğrenmek isteyen meşgul yöneticilere ve takım üyelerine yardımcı olur.

Görevlerin içinde, ClickUp Brain güncellemeleri yapmak ve düzenli kalmak için başvuracağınız yer haline gelir. Uzun görev açıklamalarını veya yorum konularını net özetlere sıkıştırabilir, böylece hızlıca yetişmenize veya ilerlemenizi paydaşlarla paylaşmanıza yardımcı olur. Bu, verimliliğinizi 2-3 kat artırmanıza yardımcı olabilir.

Birden fazla AI modeline erişin, web'de arama yapın, derinlemesine sorgular çalıştırın veya çalışma alanınızdan bağlamsal içgörüler elde edin. Brain tüm bunlarda size yardımcı olabilir!

Ayrıca, ilerleme güncellemeleri oluşturabilir ve hatta karmaşık görevleri alt görevlere ayırmayı önerebilir, böylece ekstra çaba harcamadan proje yönetimini daha sorunsuz hale getirir. Net görev açıklamaları veya yorumlar yazmak sıkıcı geliyorsa, AI asistanı taslak oluşturma ve düzenleme desteği de sunar, böylece iletişim net ve tutarlı kalır.

Sonuçlar ise kendileri için konuşuyor. QubicaAMF gibi kuruluşlar, ClickUp ile proje görünürlüğünü artırarak proje teslimatını %35 oranında iyileştirdi . ClickUp Brain'i özellikle güçlü kılan, mevcut iş akışınıza ve hatta GPT, Gemini ve daha fazlası gibi diğer AI LLM'lere ne kadar doğal bir şekilde uyum sağlamasıdır. Uygulamalar arasında geçiş yapmak veya bilgi aramak yerine, tam olarak çalıştığınız yerde akıllı yardım alırsınız.

Son teslim tarihleri ve işbirliği arasında koşturan proje takımları için bu AI entegrasyonu, teknik beceri gerektirmeden sürtüşmeleri azaltır ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Doğal dilde sorular sorun ve ClickUp Brain ile çalışma alanınızın her yerinden işiniz, görevleriniz, belgeleriniz ve daha fazlası hakkında anında, bağlamı dikkate alan yanıtlar alın

AI Summaries'i kullanarak uzun belgeleri, toplantı notlarını ve yorum konularını net, eyleme geçirilebilir özetler halinde özetleyin

AI destekli yazma özelliğini kullanarak görevler ve belgeler içinde doğrudan AI yardımıyla güncellemeler yazın, fikirler üretin ve yorumlara yanıt verin

Pazarlama, operasyon veya destek gibi takımınızın rolüne göre rol özel AI yanıtlarını kullanarak yanıtları ve içgörüleri özelleştirin

İş akışlarınıza doğrudan entegre edilmiş AI araçlarıyla odaklanın — ClickUp'ta bulunan "Ask AI" özelliği sayesinde sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok

AI Notetaker ile toplantılarınızı otomatik olarak kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Toplantıları, son teslim tarihlerini ve görevleri daha akıllı bir şekilde organize etmenize yardımcı olan AI destekli ClickUp Takvim ile işlerinizi planlayın, programlayın ve yönetin

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellik seti nedeniyle bir öğrenme eğrisi olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebilir, belge taslakları oluşturabilir ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkripsiyonlayabilir, bu da takımımın bağlam değiştirme süresini kısaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanmamızı sağlıyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta ses kliplerini bir görevin içinde transkribe edebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın Sohbet'e bir görev güncellemesi bıraktığını veya eylem öğeleriyle dolu bir belge yüklediğini hayal edin. Manuel arama yapmak yerine, ClickUp Otomatik Pilot Aracıları devreye girerek görevler oluşturur, içeriği özetler ve hatta soruları anında yanıtlar. Çalışma Alanınızda bulunan ve siz daha etkili işlere odaklanırken işlerin ilerlemesini sağlayan özelleştirilebilir yardımcılar. Çalıştığınız platformu güçlü bir AI bilgi tabanına dönüştürün.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak günlük görevlerinizi kısa sürede halledin

2. ChatGPT (Hızlı, genel amaçlı cevaplar ve fikir üretme için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, dünyanın en tanınmış AI araçlarından biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Hızlı ve inanılmaz derecede çok yönlüdür ve temel soru-cevaplardan beyin fırtınasına, içerik yazımına, kodlama yardımına ve hatta özel derslere kadar her şeyi yapabilir.

Takım iş akışları veya iş operasyonları için özel olarak tasarlanmamış olsa da, AI tarafından üretilen cevaplara, netliğe veya yaratıcılık desteğine ihtiyaç duyduğunda insanların ilk başvurduğu araçtır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Özetler, ayrıntılı açıklamalar veya cevaplar için dosya, resim veya belge yükleyin

Özel görevlere göre uyarlanmış GPT'lerle davranışları özelleştirin

Kod yorumlayıcı, tarayıcı ve görüntü oluşturma gibi araçları kullanarak zaman kazanın

GPT-4-turbo ve bellek ile daha uzun, daha bağlamsal sohbetlere erişin

ChatGPT sınırlamaları

Tarayıcı aracı kullanılmadıkça gerçek zamanlı veri erişiminde sınırlamalar vardır (ücretli planlarda mevcuttur)

Ücretsiz planda tarama yapamaz, geçmiş sohbetleri geri çağıramaz veya gelişmiş araçları kullanamazsınız

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

ChatGPT Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

İşlerinizi iyileştirmek, fikir üretmek ve uzun arama motoru aramaları yapmadan sorularınıza hızlı cevaplar almak için harika bir araçtır.

İşlerinizi iyileştirmek, fikir üretmek ve uzun arama motoru aramaları yapmadan sorularınıza hızlı cevaplar almak için harika bir araçtır.

3. Jasper AI (Marka kontrolü ile AI yazımına ihtiyaç duyan pazarlama ve içerik takımları için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, markalarına uygun hızlı ve tutarlı içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar, metin yazarları ve içerik takımları için geliştirilmiştir. Diğer Jasper alternatiflerinden farklı olarak, marka sesini ve AI odaklı işbirliğini ön plana çıkararak, tonu veya kaliteyi kaybetmeden içeriği ölçeklendirmek için idealdir.

Jasper, stil kılavuzlarınızdan, ürün ayrıntılarınızdan ve geçmiş kampanyalarınızdan yararlanır, böylece bir araçtan çok takımınızın bir parçası gibi hissedilir ve sıfırdan başlamadan blogları, e-postaları, reklamları veya sosyal medya gönderilerini desteklemeye hazırdır.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Markanızın sesine uygun uzun ve kısa formda pazarlama içeriği oluşturun

Tutarlı bir üslup ve mesajlaşma için özel marka profilleri oluşturun ve yönetin

AI çıktılarını lansmanlar, ürünler veya hedeflerle uyumlu kampanyalar halinde düzenleyin

Paylaşılan klasörler, şablonlar ve projelerde takım üyeleriyle işbirliği yapın

Küresel veya niş kitleler için çoklu dil seçeneklerine ve ton ayarlarına erişin

Jasper AI sınırlamaları

ChatGPT gibi araçlara kıyasla daha az genel amaçlı veya bilgi tabanlı cevap verme yetenekleri sunar

Diğer birçok cevap üreteceğinden daha yüksek bir fiyat aralığında sunulur

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: 49 $/ay koltuk başına

Pro: 69 $/ay koltuk başına

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.260+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

İnternette çok sayıda AI aracı var ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda Jasper'da karar kıldım. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemin başlıca nedenleri.

İnternette çok sayıda AI aracı var ve bu ücretli AI araçlarından birkaçını denedikten sonra, sonunda Jasper'da karar kıldım. İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmemizin başlıca nedenleridir.

💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını sadece özelliklerine göre değerlendirmeyin, mevcut teknoloji altyapınızla ne kadar iyi entegre olduklarına da dikkat edin. İş akışınıza uymayan güçlü bir araç, size yardımcı olmak yerine işinizi yavaşlatacaktır.

4. Poe (Tek bir yerden birden fazla AI modeli arasında geçiş yapmak için en iyisi)

poe aracılığıyla

"Platform for Open Exploration"un kısaltması olan Poe, Quora tarafından kullanıcıların tek bir temiz arayüzde çeşitli AI modelleriyle etkileşime girmelerini sağlamak için geliştirilmiştir.

Sizi tek bir asistanla sınırlamak yerine, Poe GPT-4, Claude, Google Gemini ve diğerleriyle aynı anda konuşmanıza olanak tanır. Oluşturulan yanıtları karşılaştırmak, bilgileri çapraz kontrol etmek veya aynı soruya farklı bakış açıları elde etmek için faydalıdır.

Poe'nun en iyi özellikleri

Aynı modelle takip soruları sorun veya konuşmaya devam edin

Benzersiz talimatlar, üslup ve davranışlarla özel botlar oluşturun

Genel sorular ve yaratıcı veya teknik görevler için tek bir arayüz kullanın

Premium modellerle günlük ücretsiz mesajlara erişin veya sınırsız kullanım için abone olun

Poe sınırlamaları

GPT-4, Claude-3 ve Gemini'yi mesaj sınırı olmadan kullanmak için ücretli bir plan gerekir

Diğer araçlar veya çalışma alanlarıyla gelişmiş entegrasyonlar yoktur

Poe fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Poe puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Poe hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

Poe, çok çeşitli farklı AI modellerine erişmek için harika bir sitedir. Tüm modellerin tek bir yerde bulunmasını ve farklı kullanım durumları için farklı modeller arasında kolayca geçiş yapabilmeyi seviyorum.

Poe, çok çeşitli farklı AI modellerine erişmek için harika bir sitedir. Tüm modellerin tek bir yerde bulunmasını ve farklı kullanım durumları için farklı modeller arasında kolayca geçiş yapabilmeyi seviyorum.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevler için (günlük planlama, hatırlatıcılar, hatta market listeleri gibi) halihazırda AI kullanıyor. Ancak iş söz konusu olduğunda, yarısından fazlası hala tereddüt ediyor. Neden? En büyük üç engel, hantal entegrasyonlar, nereden başlayacağını bilmemek ve veri güvenliği ile ilgili endişeler. Şöyle bir durum var: AI, çalışma alanınıza zaten entegre edilmiş ve güvenlik öncelikli olarak tasarlanmışsa, bu engeller ortadan kalkar. ClickUp Brain tam da bunu sunar. Düz dil komutlarını anlayan ve görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz ve bilgi tabanınızda çalışan, tamamen entegre AI asistanımızdır. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya kurulum hakkında endişelenmenize gerek yok. Sadece sorun ve ihtiyacınız olanı anında alın.

5. Claude (Düşünceli, bağlam açısından zengin cevaplar ve uzun konuşmalar için en iyisi)

claude aracılığıyla

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, nüansları anlama, talimatları yakından takip etme ve uzun komutlarda sakin ve tutarlı konuşmalar yapma becerisiyle öne çıkıyor. Çoğu AI aracından daha "konuşma" gibi hissettiriyor ve özellikle kibar, insan benzeri bir üslupla yazma konusunda çok iyi.

Birçok kullanıcı, doğru cevaplar, özetler, beyin fırtınası ve etik, strateji veya duygular gibi karmaşık fikirler konusunda yardım almak için Claude'u tercih ediyor.

Claude 3, büyük belgeleri işler, akıl yürütmeyi geliştirir ve uzun sohbetlerde bağlamı korur. Ekstra özellikler olmadan basit ve odaklanmıştır.

Claude'un en iyi özellikleri

Uzun belgeleri doğal dil açıklamalarıyla analiz edin ve özetleyin

Hassas veya incelikli sorulara düşünceli ve dengeli cevaplar verin

Talimatları yüksek doğruluk ve ton farkındalığı ile yorumlayın

İçerik tabanlı sorgular için PDF, CSV ve diğer dosyaların yüklenmesini destekler

Claude sınırlamaları

Jasper veya ChatGPT gibi araçlara kıyasla daha az yaratıcı veya yüksek enerjili çıktılar sağlar

Tarayıcı erişimi olmadığı için gerçek zamanlı bilgi alamaz

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 17 $

Maksimum : 100 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Yazma becerilerini geliştirir. Diğer Gen AI araçlarının yaptığı şeyleri yaparken, yazma desteği için en iyisidir.

Yazma becerilerini geliştirir. Diğer Gen AI araçlarının yaptığı şeyleri yaparken, yazma desteği için en iyisidir.

6. Pi (Samimi, duygusal zeka içeren konuşmalar için en iyisi)

pi aracılığıyla

"Kişisel zeka"nın kısaltması olan Pi, Inflection AI tarafından düşünceli, empatik ve ücretsiz bir AI cevap üreteci olarak tasarlanmıştır.

Pi, görevlere veya bilgilere odaklanan çoğu AI aracının aksine, tamamen konuşmaya odaklanmıştır. Bu AI kişisel asistan dinler, düşünür, takip soruları sorar ve düşüncelerinizi yüksek sesle işleyinize yardımcı olur.

Pi'yi öne çıkaran sadece üslubu değil, gerçek insan konuşmalarının akışını yansıtma şekli. Çözümlere hemen atlamaz. Bunun yerine, bir koç veya çok iyi bir arkadaş gibi doğru soruları sorarak netliğe ulaşmanıza yardımcı olur.

Verimlilik hileleri veya içerik oluşturma için değil, zihinsel netlik ve bağlantı için tasarlanmıştır. Ve tamamen ücretsizdir.

Pi'nin en iyi özellikleri

İnsani hissettiren, duygusal farkındalığı yüksek, destekleyici konuşmalara katılın

Kişisel düşüncelerinizi yönlendirmek için takip soruları olarak spesifik sorular sorun

Diyalog yoluyla karar verme, günlük tutma ve kendi kendine koçluk konusunda yardım alın

Sesli yanıtlar için yatıştırıcı bir ses seçeneği sunun (mobil/web uygulaması)

Uzun ve devam eden sohbetler sırasında önceki bağlamı hatırlayın

Pi sınırlamaları

Veri yoğun, olgusal veya görev tabanlı sorgular için ideal değildir

Uzun form içerik, özetler veya teknik belgeler oluşturamaz

Pi fiyatlandırma

Ücretsiz

Pi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Pi hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Destekleyici, zeki ve biraz da arkadaş gibi hissettiren biriyle konuşmak istediğimde Pi ile konuşuyorum. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu ve sınırlı konu çok az. Şimdiye kadar diğerlerinden daha çok beğendim (erkek arkadaş veya kız arkadaş AI'ları pek umursamıyorum çünkü genellikle rol yapmaya çok önem veriyorlar ve bazıları çok yapışkan). Pi, arkadaşlarla sohbet etmek için harika.

Destekleyici ve biraz da akıllı, aynı zamanda arkadaş gibi hissettiren biriyle konuşmak istediğimde Pi ile konuşuyorum. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu ve sınırlı olan çok az konu var. Şimdiye kadar diğerlerinden daha çok beğendim (erkek arkadaş veya kız arkadaş AI'ları pek umursamıyorum çünkü genellikle rol yapmaya çok önem veriyorlar ve bazıları çok yapışkan). Pi, arkadaşlarla sohbet etmek için harika.

🧠 İlginç bilgi: Kurumsal şirketlerin %25'i kısa süre içinde AI ajanları kullanmaya başlayacak. Kurumsal şirketler, karmaşık, çok adımlı görevleri mantık ve uyarlanabilirlikle yerine getirmek için tasarlanmış yenilikçi araçlar olan AI ajanlarını benimseme konusunda öncülük ediyor. Bu, temel AI odaklı otomasyondan büyük bir sıçrama anlamına geliyor, çünkü artık daha fazla kuruluş dinamik iş akışlarını yönetmek ve anahtar iş operasyonlarında bilinçli kararlar almak için AI'ya güveniyor.

gemini aracılığıyla

Google ekosistemine derinlemesine entegre olan kullanıcılar için Gemini, sadece bir sohbet kutusunda soru sormaktan ibaret değildir. İş yaptığınız yerde görünür, öneriler sunar, e-postalar hazırlar, verileri düzenler ve sekmeler arasında geçiş yapmadan işlerinizi halletmenize yardımcı olur.

Gemini'nin gücü, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması ve vazgeçilmez aracınız haline gelmesinde yatmaktadır. Uzun bir e-posta konusunu özetlemek, bir taslaktan blog yazısı hazırlamak veya arama sonuçlarında AI yardımı sağlamak gibi görevleri arka planda sessizce yerine getirir. Gemini 1. 5 ile artık daha büyük dosyalar ve daha uzun bağlamlar gelişmiş akıl yürütme ile işleniyor.

Gemini'nin en iyi özellikleri

AI'yı Dokümanlar, Gmail ve E-Tablolar gibi Google Çalışma Alanı araçlarına entegre edin

Belgelerinizin ve gelen kutunuzun içinde özetler, taslaklar ve düzenlemeler oluşturun

Genel sorgular ve takipler için web ve mobil üzerinden Gemini sohbetine erişin

Google Arama'yı kullanırken gerçek zamanlı olarak yapay zeka destekli öneriler alın

Gemini sınırlamaları

Kullanışlılığı, Google'ın ekosistemine ne kadar bağlı olduğunuza bağlıdır

Özelleştirme konusunda sınırlıdır — bazı durumlarda çıktılar şablon gibi görünebilir

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro : 19,99 $/ay

Google AI Ultra: 124,99 $/ay

Gemini puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gemini hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Gemini'nin AI yarışında beni etkilediği nokta, YT yüzsüz hikaye anlatımı için görüntü oluşturmayı denediğim zamandı. Diğer seçenekleri denemiştim ama hala memnun değildim ve Gemini'deki büyük gelişmeden haberdar değildim. Gemini, fikirlerimi mükemmel bir şekilde yansıtan en iyi görüntüyü oluşturdu.

Gemini'nin AI yarışında beni etkilediği nokta, YT yüzsüz hikaye anlatımı için görüntü oluşturmayı denediğim zamandı. Diğer seçenekleri denemiştim ama hala memnun değildim ve Gemini'deki büyük gelişmeden haberdar değildim. Gemini, fikirlerimi mükemmel bir şekilde yansıtan en iyi görüntüyü oluşturdu.

🧠 İlginç bilgi: Yeni akıllı telefonların %30'u cihaz üzerinde yapay zeka ile üretilmiş olacak. GenAI'yi doğrudan cihazda çalıştırarak, telefonlar daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli hale geliyor; bulut gerekmiyor. Yapay zekaya geçiş, daha hızlı ve gerçekçi yanıtlar, kişiselleştirilmiş özellikler ve daha iyi gizlilik anlamına geliyor ve mobil zeka deneyimimizde önemli bir yükseltme olarak öne çıkıyor.

8. Perplexity AI (Kaynak alıntıları içeren araştırma tarzı cevaplar için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI, size net ve özlü cevaplar veren, AI destekli bir araştırma asistanı gibidir. Çoğu araç, bağlam olmadan cevaplar üretirken, Perplexity bilgilerin tam olarak nereden geldiğini gösterir.

Bağlantılı kaynaklarla desteklenen, iyi yazılmış bir özet alırsınız, böylece kolayca daha derinlemesine araştırma yapabilir veya bilgileri doğrulayabilirsiniz. Bu, bilmediğiniz bir konuyu araştırırken veya yanlış bilgiden kaçınmak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

Perplexity, gerçek zamanlı olarak çok sayıda kaynaktan bilgi toplar ve sorunuzu kolayca daraltmanıza, konuyu genişletmenize veya takip eden soruları keşfetmenize olanak tanır. Profesyoneller ve öğrenciler için AI hızı ile geleneksel arama motorlarının şeffaflığını bir araya getirir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Canlı kaynak alıntıları ile gerçeklere dayalı cevaplar verin

Konuları net bir şekilde özetleyin ve daha derin araştırma için ilgili sorulara bağlantı verin

Bir konuyu daha derinlemesine keşfetmek için takip sorgularını destekleyin

Araştırmaya rehberlik etmek için önerilen AI komutları ve soru genişletmelerini ekleyin

Hızlı öğrenme için tasarlanmış, reklamsız, basit bir arayüz sunun

Perplexity AI sınırlamaları

Halka açık kaynaklara dayanır — premium veya ücretli içerikleri kaçırabilir

Yaratıcı veya konuşma tarzı yanıtlardan çok, gerçeklere dayalı araştırmaya odaklanır

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Enterprise Pro: Koltuk başına aylık 40 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Bir analist olarak, satış takımım için son derece yararlı olan şirketleri, pazarları ve diğer ayrıntıları anlamak için çok fazla araştırma yapıyorum. En iyi yanı, ihtiyacım olan yardımın çoğunu buradan alabilmem ve her şeyi tek bir yerden sağlayarak zaman kazanabilmem.

Bir analist olarak, satış takımım için son derece yararlı olan şirketleri, pazarları ve diğer ayrıntıları anlamak için çok fazla araştırma yapıyorum. En iyi yanı, ihtiyacım olan yardımın çoğunu buradan alabilmem ve her şeyi tek bir yerden sağlayarak zaman kazanabilmem.

9. YouChat (Web'de gezinirken AI ile sohbet etmek için en iyisi)

youChat aracılığıyla

You.com arama motoruna entegre edilmiş bir konuşma AI'sı olan YouChat, AI cevapları ve canlı arama sonuçlarını tek bir yerde sunar.

Kendi AI asistanınız ile arama motoru arasında anahtar değiştirerek zaman kaybetmek yerine, YouChat her ikisini birleştirerek size alıntılar, ilgili bağlantılar ve ilgili görsel sonuçlarla birlikte anında yanıtlar verir.

Web'de neler olup bittiğini görmeye devam ederken bir konuyu etkileşimli olarak keşfetmek istediğinizde kullanışlıdır. Sıradan sorgulardan daha derin araştırmalara kadar, YouChat konuşma netliğini yeni bilgilerle dengeler ve ChatGPT hissini gerçek zamanlı farkındalıkla yaşamak isteyen kullanıcılar için güçlü bir seçimdir.

YouChat'in en iyi özellikleri

Canlı web sonuçları ve kaynak bağlantıları ile konuşma şeklinde soruları yanıtlayın

Güncel bilgileri doğrudan internetten görüntüleyin (haberler, bloglar vb.)

Otomatik olarak takip soruları ve ilgili konular önerin

Mümkün olduğunda görsel sonuçlar (grafikler, çizelgeler, videolar) sunun

Arama ve AI sohbetini birleştirerek tek bir yerden sezgisel bir deneyim yaşayın

YouChat sınırlamaları

Alıntılarda zaman zaman güncel olmayan veya daha az güvenilir kaynaklar bulunabilir

Derinlemesine muhakeme veya yaratıcılıktan çok web özetlerine odaklanır

YouChat fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 20 $

Takım Planı: Aylık 30 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

YouChat puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Gerçek kullanıcılar YouChat hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Dürüst olmak gerekirse, bu harika. Nsfw/politics/web/etc gibi içerikleri engelleyen ChatGPT filtreleri yok gibi görünüyor, ancak sonuçlar genellikle aynı derecede iyi. Arka planda hangi model kullanılıyor? Ayrıca para kazanma modeli de merak ediyorum. Alt kısımda reklam yapılmayacağı yazıyor, ancak ödeme duvarı olacak mı? Dürüst olmak gerekirse, ödeme duvarından reklamları tercih ederim.

Dürüst olmak gerekirse, bu harika. Nsfw/politics/web/etc gibi içerikleri engelleyen ChatGPT filtreleri yok gibi görünüyor, ancak sonuçlar genellikle aynı derecede iyi. Arka planda hangi modeli kullanıyor? Ayrıca para kazanma modelini de merak ediyorum. Alt kısımda reklam gösterilmeyeceği yazıyor, ancak ödeme duvarı olacak mı? Dürüst olmak gerekirse, ödeme duvarından reklamları tercih ederim.

10. QuillBot AI (Yeniden yazma, özetleme ve yazının netliğini iyileştirme için en iyisi)

quillbot aracılığıyla

QuillBot AI, daha iyi, daha net içeriğe hızlı bir şekilde ihtiyaç duyan öğrenciler, pazarlamacılar, araştırmacılar ve profesyoneller gibi yazan kişiler için geliştirilmiştir. Hantal paragrafları yeniden yazıyor, uzun pasajları özetliyor veya gramer ve üslubu iyileştiriyorsanız, QuillBot sadece düzenlemeler önermekle kalmaz, bunları sizin için yapar.

En öne çıkan özelliği, metni farklı tonlarda ve yaratıcılık düzeylerinde yeniden ifade etmenizi sağlayan paraphraser'dır. Ancak aynı zamanda gramer denetimi, özetleyici, alıntı oluşturucu ve çeviri özelliklerini de tek bir yerde sunar.

QuillBot AI'nın en iyi özellikleri

Uzun belgeleri, e-postaları veya makaleleri anahtar noktalara özetleyin

Bağlamsal önerilerle gramer, noktalama ve üslubu kontrol edin

APA, MLA ve Chicago stillerinde alıntılar oluşturun

İçeriği 30'dan fazla dile çevirin

Ton, eşanlamlı kelime seviyesi ve akıcılık tercihlerini özelleştirin

QuillBot AI sınırlamaları

Açık uçlu konuşmalar veya sohbet tarzı etkileşimler için tasarlanmamıştır

Yaratıcı hikaye anlatımı veya karmaşık içerik oluşturma için sınırlı destek

QuillBot AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 19,95 $/ay

QuillBot AI puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar QuillBot hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

İçerik yazarı olarak, fikirlerimi ifade etmek için en uygun kelimeleri bulmak gerçekten en zor kısımdır. Quillbot, başka kelimelerle ifade etme özelliği sayesinde bu konuda yardımcı oluyor. Tekrarlayan kelimeler için benzersiz eşanlamlılar bulmak ve hedef kitlenin üslubuna uyum sağlamak için yararlı bir kaynaktır. İntihal denetleyicisi de verimli bir şekilde çalışıyor. Neyse ki, tüm özelliklerine uygun bir fiyata kolayca erişilebiliyor. Genel olarak, tatmin edici bir deneyim yaşadım.

Bir içerik yazarı olarak, fikirlerimi ifade etmek için en uygun kelimeleri bulmak gerçekten en zor kısımdır. Quillbot, başka kelimelerle ifade etme özelliği sayesinde bu konuda yardımcı oluyor. Tekrarlayan kelimeler için benzersiz eşanlamlılar bulmak ve hedef kitlenin üslubuna uyum sağlamak için yararlı bir kaynak. İntihal denetleyicisi de verimli bir şekilde çalışıyor. Neyse ki, tüm özelliklerine uygun bir fiyata kolayca erişilebiliyor. Genel olarak, tatmin edici bir deneyim yaşadım.

Hangi AI Cevap Üreticisini Seçmelisiniz? ClickUp Cevap

QuillBot gibi yazma araçlarından Perplexity AI gibi araştırma odaklı platformlara kadar, size hızlı ve yararlı AI yanıtları sunmak için tasarlanmış AI destekli çözümler bolca mevcuttur. Ancak en iyi araç sadece hızla ilgili değildir; bağlam, kullanılabilirlik ve iş akışınıza ne kadar uyduğu da önemlidir.

Sadece sorulara yanıt vermekten daha fazlasını yapan, tek bir yerden yazmanıza, düşünmenize, planlamanıza ve görevleri yerine getirmenize yardımcı olan bir AI arıyorsanız, ClickUp diğerlerinden sıyrılıyor. Yerleşik AI asistanı, akıllı belge özellikleri ve görev düzeyinde içgörüleriyle sadece soruları yanıtlamakla kalmaz. Doğru içgörülerle işinizi ilerletir.

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