Kendi AI Asistanınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

Yapay zeka asistanları, tarifler için ev asistanlarını kullanmaktan akıllı telefonlarımızda yakındaki restoranları kontrol etmeye kadar, günlük rutinimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Aslında, şu anda 8,4 milyardan fazla AI asistanının kullanımda olduğu tahmin ediliyor — bu rakam neredeyse dünya nüfusundan bile fazla! 👀

Günümüzde bu asistanlar, sadece soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapıyor. İçerik oluşturma, iş akışı otomasyonu ve çok daha fazlasında yardımcı oluyorlar. Ancak bir sorun var: halka açık sohbet asistanları, sizin özel gereksinimleriniz için pek uygun değil.

Bu nedenle, kendi AI asistanınızı nasıl oluşturacağınızı bilmek her zamankinden daha önemli. Ve biz de size rehberlik etmek için buradayız!

Bu blog yazısının sonunda, yalnızca kendi özel gereksinimlerinize uygun bir sohbet asistanı oluşturmayı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm tahmin işlerini ortadan kaldıran daha akıllı ve daha kolay bir alternatif de sunacağız!

⏰60 Saniyelik Özet AI asistanı, iş ile ilgili ve kişisel görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, sohbet tabanlı bir AI uygulamasıdır Makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanarak sorguları sade bir dille anlar ve belirli fonksiyonları yerine getirmek için kullanılabilir. Dikkatli bir planlama ve model eğitimi ile kendi AI asistanınızı oluşturabilirsiniz İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yerleşik bir AI asistanı sunar ClickUp Brain'in fonksiyonlarını kullanarak belge oluşturma, ilerlemeyi kontrol etme gibi projeye özgü eylemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

AI Asistanı nedir?

AI asistanı, normalde insan çaba ve zekası gerektiren görevleri otomatik olarak gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar programıdır. AI'yı kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirirseniz, zamanınızı daha karmaşık projelere ayırabilirsiniz.

Bu dijital yardımcılar, Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi (ML) teknolojilerinin gücüyle insan dilindeki sorguları anlar. Bu sayede, kullanıcı olarak sizin talep ettiğiniz belirli eylemleri gerçekleştirebilirler.

Bir AI Asistanının yetenekleri, ne yapmak üzere programlandığına bağlı olmakla birlikte, yapabileceği bazı görevlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Bilgileri veya internetten elde edilen bilgilere dayanarak sorularınızı yanıtlama

İstediğimiz zamanda hatırlatıcıları ayarlama ve çalıştırma

E-posta veya metin mesajı yazma

Evimizdeki akıllı cihazları kontrol etmek

Görüntü ve grafik oluşturma

Bir web sayfasını (veya başka herhangi bir bilgiyi) özetleme

Popüler AI sanal asistanlarına örnek olarak ClickUp Brain, Google Assistant, Siri, Alexa ve ChatGPT verilebilir. Örneğin, Brain'in ClickUp'ta nasıl çalıştığını görün. 👇🏼

Kendi AI Asistanınızı Oluşturmanın Avantajları

Kişisel AI asistanlarını pek çok amaç için kullanabilir ve API'ler aracılığıyla entegre edebilirsiniz, ancak bir AI asistanı oluşturmanın dört benzersiz avantajı vardır.

Özelleştirme: AI asistanınızı oluştururken, kullanıcı arayüzünü veya diğer özellikleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz; bu, üçüncü taraf AI asistanlarında yapılacak bir şeydir. Verimlilik: Üçüncü taraf asistanlar genellikle herhangi bir anda bir milyon kullanıcının sorgularını işler. Kendi AI asistanınız ise yalnızca sizin ve kuruluşunuzun sorgularını işleyerek verimliliği garanti eder Gizlilik: Kişisel AI asistanınız, üçüncü taraf asistanlara kıyasla size daha iyi veri gizliliği ve güvenlik sağlar. Veriler kuruluşunuz içinde gizli kalır ve nasıl kullanılacağına siz karar verirsiniz Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuz için özel olarak tasarlanmış bir AI asistanı, inanılmaz derecede ölçeklenebilir ve esnektir. Onu herhangi bir özel uygulamanızla entegre edebilir ve yeni özellikler veya yetenekler ekleyebilirsiniz.

Kendi AI Asistanınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz: Adım Adım Kılavuz

Kendi AI asistanınızı oluşturmanın ayrıntılı adımlarına bir göz atalım.

Adım 1: Kullanım senaryosunu ve yetenekleri tanımlayın

Yapılacak ilk şey, AI asistanınızın kullanım senaryosunu, yani yeteneklerini ve sınırlarını tanımlamaktır.

Bu planlama dikkatli bir şekilde tamamlanmazsa, istediğiniz şekilde amaçlanan görevleri yerine getiremeyen bir yapı ile karşı karşıya kalırsınız. AI asistanınız üzerinde çalışmaya başlamadan önce net bir şekilde tanımlamanız ve not almanız gereken hususlar şunlardır:

Asistan türü

Kişisel bir AI asistanı mı geliştiriyorsunuz? Yoksa müşteri desteği veya iş operasyonları gibi durumlarda kullanılacak bir asistan mı? Genel amaçlı bir AI kişisel asistanı, birçok farklı eylemi gerçekleştirebilmesini sağlayan çok sayıda yeteneğe sahipken, belirli durumlara özel asistanlar özel eğitim gerektirir.

Hedef kullanıcılar ve becerileri

AI asistanınızın hedef kullanıcıları kimler ve becerileri nelerdir? AI uygulamalarına ne kadar aşina olduklarını, bir sorunu tanımlamak için ne tür bir dil kullandıklarını ve sanal asistanı nasıl kullanmayı tercih ettiklerini (yani, komut göndererek mi, seslerini kullanarak mı, uygulama üzerinden mi yoksa web üzerinden mi) anlayın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem ögelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderiyor, ancak %36'sı hala diğer, dağınık yöntemlere güveniyor.

Çözülmesi gereken sorunlar

AI asistanının yeteneklerini ve onun neyi çözmesini istediğinizi düşünün. Örneğin, bir verimlilik asistanının en azından takviminizi, e-postalarınızı ve yapılacaklar listenizi yönetme yeteneğine sahip olması gerekir. Ya da toplantılarınızı özetlemesini ve sizin için e-posta yazmasını isteyebilirsiniz.

Sınırlamalar

Geliştiriciler, AI asistanının istenmeyen sonuçlara yol açmamasını sağlamak için genellikle bazı sınırlamalar getirir. Bu nedenle, bu sınırları önceden iyi bir şekilde belirleyin. Örneğin, kullanıcı verilerini ne kadar süreyle saklamalı? Ne tür eylemleri gerçekleştirmemeli? Bunları ve asistanınızda olmasını istediğiniz diğer sınırlamaları tanımlayın ve belgelendirin.

💡Profesyonel İpucu: Sınırları ayarlarken, bir “Yapılacaklar / Yapılmayacaklar” liste oluşturun. Örneğin: ✅ Yapılacaklar: Müşterilerin sık sorulan sorularını yanıtlamak, sipariş izleme bilgilerini sağlamak ❌ Yapılacaklar: Ödemeleri işleme koymak, hassas kullanıcı verilerini depolamak

Adım 2: Teknoloji yığınını belirleyin

AI asistanınızın yeteneklerini ve sınırlamalarını belgeledikten sonra, onu oluşturmak için doğru teknoloji yığınını düşünebilirsiniz. Bu, asistanınızın geliştirilmesini hızlandırmak için kullanacağınız tüm kütüphaneleri ve çerçeveleri ve aşağıdakiler gibi diğer altyapıları içerir:

Kullanacağınız programlama dili (ör. Python, Java, C++ vb.)

Kullanmayı planladığınız dil için paket yükleyiciler (ör. Python için bir Python paket yöneticisi)

Barındırma ortamı (yani, kendi sunucunuzda barındırma, bulut barındırma vb.)

NLP Kütüphanesi veya çerçeve (örn. NLTK, spaCy, Gensim vb.)

ML kütüphaneleri ve çerçeveleri (SciPy, TensorFlow, NumPy vb.)

Ses tanıma kütüphaneleri (asistanınızın konuşma tabanlı özelliklere sahip olmasını istiyorsanız)

💡Profesyonel İpucu: Ölçeklenebilirlik ve entegrasyon kolaylığına göre bir teknoloji yığını seçin. ✅ İlk aşamalarda aşırı mühendislikten kaçının

3. Adım: Eğitim verilerini bulun

Şimdi, kişisel AI asistanınızı eğitmek için verileri bulmanız gerekiyor. Bu verileri, üçüncü taraf veri siteleri, kullanıcı tarafından oluşturulan veri kaynakları ve kuruluşunuzun etkinlik günlükleri veya özel müşteri verileri gibi birçok yerden temin edebilirsiniz.

Veri türleri söz konusu olduğunda, AI asistanınız için üç tür eğitim verisine ihtiyacınız olacak:

NLP eğitimi için insan dili verileri

Konuşma ile ilgili eğitim için konuşma verileri (konuşma ile ilgili özellikleri entegre etmek istiyorsanız)

Asistanı gerçekleştireceği görevler konusunda eğitmek için göreve özel veriler

💡Profesyonel İpucu: Seçtiğiniz veri kümesi ne olursa olsun, bir AI modelini eğitmek için yeterince büyük olduğundan emin olun. İyi bir başlangıç noktası, 10x kuralı dır; bu kural, modelinizdeki parametre sayısından en az 10 kat daha büyük bir veri kümesine sahip olmanızı önerir.

4. Adım: Eğitim verilerini temizleyin ve hazırlayın

Verilerinizi elde ettikten sonra, bunları temizleme, etiketleme ve asistan modelini eğitmek için hazırlama zamanı gelmiştir. Bu, modelin verilerinizi nasıl yorumlayacağını belirleyeceği için çok önemli bir adımdır, bu yüzden bu adımı aceleye getirmeyin. İşte her birini nasıl gerçekleştireceğiniz:

Temizleme: Bu süreçte, verilerinizden boş satırlar, uç değerler, yinelenen değerler vb. gibi tüm hataları ve anormallikleri giderirsiniz. Bu, modelinizin üzerinde eğitileceği verilerin doğru olmasını ve her türlü yanlış temsil içermemesini sağlamak için yapılır.

Etiketleme: Bu, modelin eğitim sırasında verileri doğru bir şekilde yorumlayabilmesini sağlamak için veri kümenizde bulunan verileri doğru bir şekilde etiketleme, sınıflandırma ve tanımlama sürecidir. Modelinizin farklı veri noktaları arasında kuracağı ilişkiler bu sürece bağlıdır

💡Profesyonel İpucu: Verilerinizi temizleyip etiketledikten sonra, bunları eğitim ve test amaçlı olmak üzere iki veri kümesine ayırın. Veri kümesinin %70'ini eğitim, %30'unu ise test için ayırın.

5. Adım: Asistanınızı eğitin

Verileriniz artık hazır ve teknoloji altyapınız da hazır. Artık AI asistanınızı eğitmeye başlayabilirsiniz. Barındırma ortamınıza gerekli araçları yükleyin ve çalıştırın, ardından eğitim veri setinizi bu araçlara aktarın. Eğitim hızı ve parti boyutu gibi eğitim parametrelerini ayarlayın ve eğitim sürecini başlatın.

Bu sürecin tam adımları, seçtiğiniz NLP ve ML kütüphanelerine göre değişiklik gösterir, bu nedenle kullandığınız teknoloji yığınının kılavuzlarına başvurun. Hataları azaltmak için eğitim sürecini sürekli olarak izleyin.

💡Profesyonel İpucu: Eğitim hızı yavaşsa, öğrenme hızı ve parti boyutu parametrelerini ayarlayın ve işlemi yeniden başlatın. Herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, kütüphanelerinizin sorun giderme ipuçlarına bakın.

6. Adım: Asistanı test edin

AI asistanınız eğitildikten sonra, onu test veri seti üzerinde test edin. Performansının doğruluğunu kontrol edin. Bu aşamada iki tür sorunla karşılaşabilirsiniz:

Aşırı uyum: Bu durum, eğitim modelinin eğitim verilerini genelleştirmek yerine ezberlemesi sonucu ortaya çıkar. Sonuç olarak, model eğitim veri setiyle test edildiğinde doğru sonuçlar verirken, yeni verilerle test edildiğinde kötü performans gösterir. Bu sorunu gidermek için uygulayabileceğiniz teknikler arasında düzenleme, birleştirme vb. yer alır.

Underfitting: Bu durum, modelin kullanıcı girdisi ile çıktı parametreleri arasında ilişki kurmaması ve sonuç olarak hem eğitim hem de test veri kümelerinde çalışmaması durumunda ortaya çıkar. Genellikle, eğitim süresini uzatarak veya daha büyük/daha karmaşık bir veri kümesi kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, özellik mühendisliği gibi gelişmiş teknikleri deneyebilir veya daha karmaşık bir model mimarisine geçebilirsiniz.

Yukarıda sunulan çözümleri kullanarak AI asistan modelinizi yeniden eğitin ve fonksiyonunu ince ayarlayın. Test veri setiyle doğru sonuçlar üretmeye başladığında, bir sonraki adımı atın.

💡Profesyonel İpucu: Uzun/kısa girdiler, farklı dillerde girdiler, özel karakterler veya alışılmadık biçimlendirmeler içeren girdiler ile eksik veya belirsiz istekler dahil olmak üzere, asistanınızın yeteneklerinin sınırlarını zorlayan senaryolar oluşturun.

7. Adım: Kullanıcı arayüzünü (UI) tasarlayın

AI asistanınız beklendiği gibi işini yapmaya başladığında, odak noktanızı kullanıcı arayüzüne kaydırabilirsiniz. Sonuçta, bir sohbet asistanının kişiliği, kullanıcı deneyimi (UX) kadar iyidir; kimse görünümü ve hissi düzensiz olan bir asistanı kullanmak istemez. Bu nedenle, asistanınız için kullanıcı dostu bir arayüz tasarlamalısınız. Daha önce hiç kendiniz tasarlamadıysanız, bu iş için bir UX tasarımcısı işe alın!

Kullanıcı arayüzü tasarlandıktan sonra, bunu Asistan ile birleştirin ve barındırma ortamınızda dağıtarak son testlerinizi ve hata ayıklama işlemlerinizi gerçekleştirin.

💡Profesyonel İpucu: Akıllı tahminlerle etkileşimleri hızlandırmak için otomatik öneriler ve hızlı yanıtlar gibi akıllı kullanıcı arayüzü özellikleri ekleyin.

8. Adım: Son testleri ve hata giderme işlemlerini gerçekleştirin

Oluşturduğunuz AI asistanı üzerinde son testlerinizi yapma zamanı geldi. Kullanıcı deneyiminin (UX), asistanın AI modelinin ve diğer tüm öğelerin amaçlandığı gibi çalıştığından emin olun. İstediğiniz görevleri yerine getirmesi için komutları gönderin ve sonuçların ne kadar doğru olduğunu kontrol edin. Ayrıca, ses tabanlı fonksiyonu da test edin.

Bunu yapmak için, asistanın hedef kullanıcı kitlesinden bazı kullanıcıları denemeye davet edin. Sorgularını nasıl formüle ettiklerini ve asistanın bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğini gözlemleyin. Bir şey beklendiği gibi çalışmıyorsa, hata ayıklama yapın ve sorunu giderin.

9. Adım: Çalıştırma ve izleme

Son olarak, onu kuruluşunuzun içindeki veya dışındaki hedef kullanıcılar için erişilebilir hale getirebilirsiniz. Gerçek dünyada ne kadar iyi performans gösterdiğini izleyin ve kullanıcı geri bildirimlerini analiz edin. Geri bildirimlere dayanarak, gerektiği şekilde iyileştirin.

💡Profesyonel İpucu: AI asistanınıza yeni veriler ekleyerek sürekli gelişmesine yardımcı olun. Doğruluğu artırmak için gerçek hayattan etkileşimler ekleyin ve kullanıcı niyetini daha iyi anlaması için dil modellerini ayarlayın.

İşte ClickUp ile kendi AI ajanınızı oluşturmaya yönelik adım adım video eğitimi. 👇🏼

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Önde gelenlerden ilham alın! Popüler yaklaşımlardan biri, OpenAI'nin güçlü dil modellerini kullanmaktır. Bu modellere birkaç yolla erişebilirsiniz: doğrudan API'leri aracılığıyla (bunun için bir API anahtarı gerekir) veya daha kolay bir şekilde, işleri çok daha sorunsuz hale getiren Python kütüphanelerini kullanarak. Herhangi bir AI asistanı için önemli bir ipucu, konuşma geçmişini yönetmektir. Bu, asistanınıza iyi bir hafıza kazandırmak gibidir! Hızlı sohbetler için kodunuzda, daha kapsamlı konuşmalar için bir dosyada veya karmaşık projeler için bir veritabanında geçmiş etkileşimleri saklamanız gerekecektir. AI'nıza bir şey sorduğunuzda, bağlamı anlayabilmesi için "komut satırına" ilgili geçmişi ekleyin. OpenAI kullanıyorsanız, sunucularıyla iletişim kurmanın tüm teknik ayrıntılarını halleden Python kütüphanesi en iyi dostunuz olacaktır.

Kendi AI Asistanınızı Oluşturmanın Zorlukları

Mevcut tüm kütüphaneler, çerçeveler ve topluluk desteğine rağmen, kendi AI kişisel asistanınızı oluşturmak kolay değildir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız:

Teknik zorluk: Bir AI asistanı oluşturma süreci karmaşıktır. Burada süreci basitleştirilmiş bir formda sunduk, ancak gerçekte teknik açıdan zordur (özellikle de yazılım geliştiricisi veya mühendisi değilseniz).

Maliyet: Özel bir AI asistanını oluşturmanın, bakımını yapmanın ve sürekli iyileştirmenin maliyeti oldukça yüksektir. AI asistanınızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, kullanıcı arayüzü tasarımı, sunucu maliyeti ve geliştirme maliyetleri kolaylıkla binlerce dolara ulaşabilir.

Gizlilik sorunları: Özel bir AI asistanı, veri gizliliğiniz üzerinde size daha fazla kontrol sağlasa da, bu kontrol aynı zamanda daha büyük bir sorumluluk da getirir. Tüm kullanıcı verileri sunucunuzda bulunduğunda, bunların güvenliği ile ilgili sorumluluk size aittir. Herhangi bir veri ihlali durumunda, siz ve kuruluşunuz sorumlu tutulursunuz

ClickUp Brain neden kendi AI asistanınıza göre daha akıllı bir alternatif?

Kendi AI asistanınızı oluşturmanın getirdiği zorluklardan kaçınmak, ancak yine de kuruluşunuz için bir AI asistanı kullanmak istiyorsanız, halihazırda ücretsiz bir çözüm mevcut!

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların çeşitli kullanım senaryolarında yararlanabileceği kendi AI asistanı ClickUp Brain ile birlikte gelir.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleriyle derin entegrasyonu sayesinde ClickUp Brain, basit bir metin komutuyla bilgi bulmanıza, içerik oluşturmanıza ve projeye özgü diğer işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

AI'nın ne olduğunu ve iş yerinizde daha verimli olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini inceleyelim.

ClickUp Brain nedir?

ClickUp Brain, ClickUp içindeki yerleşik AI asistanınızdır. Ş Akışlarına ve Çalışma Alanında bulunan tüm belgelere derinlemesine entegrasyonları sayesinde, ClickUp Brain her zaman bağlamın farkındadır.

İster projelerle ilgili iş arkadaşlarınıza mesaj taslağı hazırlarken ister bir belge ararken kullanın, ClickUp Çalışma Alanı'ndan her zaman doğru bilgileri bulur.

ClickUp Brain kullanmanın avantajları

ClickUp Brain, kendi asistanınızı oluşturmanın zorluklarıyla uğraşmadan AI'nın güçlü yönlerinden yararlanmanızı sağlar. İşte bunun dört önemli avantajı:

Daha yüksek verimlilik: Tüm projelerinizle ve bunların dosyaları, görevleri, Beyaz Tahtaları vb. ile derinlemesine entegre olan Tüm projelerinizle ve bunların dosyaları, görevleri, Beyaz Tahtaları vb. ile derinlemesine entegre olan AI verimlilik püf noktalarını kolayca uygulamanıza olanak tanır. Bu sayede ş akışınız için farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır

Kurulum ve kullanım kolaylığı: ClickUp Brain, özel bir AI asistanına kıyasla kurulumu ve kullanımı da çok daha kolaydır. Bir ClickUp hesabı açmanız yeterlidir; hemen ClickUp Brain'i kullanmaya başlayabilirsiniz

Uygun Fiyat: ClickUp Brain'in aylık ücreti sadece 7 $'dır; bu, özel AI asistanınızı oluşturup işletmenin maliyetinden önemli ölçüde daha düşüktür. Ayrıca benzer özelliklere sahip diğer AI asistanlarına (ör. ChatGPT Plus ve Gemini Advanced) kıyasla çok daha ucuzdur.

Daha iyi güvenlik ve gizlilik: Son olarak, ClickUp Brain, GDPR, HIPAA ve AICPA SOC2 gibi veri güvenliği standartlarına uygun olduğu için verileriniz için daha iyi güvenlik ve gizlilik sunar.

ClickUp Brain'i AI Asistanınız olarak kullanma

ClickUp Brain'i işiniz için tercih ettiğiniz AI asistanı olarak kullanmanın birçok yolu vardır. Proje ve görev durumları hakkında ona soru sorabilirsiniz; size güncel bir cevap verecektir.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin

Ayrıca, belgeleri, toplantıları, sohbet konularıını özetlemesini, kaydedilmiş Klipleri metne dönüştürmesini veya başka bir yerde bulduğunuz herhangi bir bilgiyi istemesini de isteyebilirsiniz. ClickUp Brain, önemli ayrıntılardan ödün vermez!

Size şu konularda yardımcı olabilir:

Toplantıları anında ayarlayın: Kiminle görüşmek istediğinizi söyleyin, ClickUp Brain toplantıyı planlasın, davetiyeleri göndersin ve çakışmaları önlesin

Entegre AI Not Defteri: Aramalarınıza katılır, konuşmaları anında yazıya döker ve net, eyleme geçirilebilir toplantı notlarını otomatik olarak sunar Aramalarınıza katılır, konuşmaları anında yazıya döker ve net, eyleme geçirilebilir toplantı notlarını otomatik olarak sunar

Özel AI ajanları oluşturun: Takımınızın benzersiz ş akışlarına uyarlanmış tekrarlayan görevleri, onayları veya hatırlatıcıları otomasyonla otomatikleştirin

Görevleri, belgeleri ve projeleri özetleyin: Uzun konu dizilerini veya belgeleri baştan sona okumadan anında özlü ve eyleme geçirilebilir genel bakışlar elde edin

Bağlam içinde içerik oluşturun: Projenizin ihtiyaçlarına göre e-postalar, raporlar, blog yazıları veya görev açıklamaları taslağı hazırlayın

Konuşmaları görevlere dönüştürün: Toplantı notlarını veya sohbet özetlerini tek bir tıklamayla eyleme geçirilebilir, atanmış görevlere dönüştürün

Akıllı arama ve bilgi erişimi: Çalışma Alanı’ndaki herhangi bir belgeyi, görevini veya kararı anında bulur — artık aramaya gerek yok

Bağlam farkında öneriler: İlerlemenizi sağlamak için sonraki adımları önerir, engelleri işaretler ve ilgili kaynakları gösterir

Sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın: Çalıştığınız yerde yorumlar hazırlamanıza, fikir üretmenize ve takım tartışmalarını kolaylaştırmanıza yardımcı olur

Özel iş akışı otomasyonu: Süreçlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için hatırlatıcılar, durum güncellemeleri veya bildirimler için AI destekli tetikleyiciler kurar

Kişiselleştirilmiş verimlilik önerileri: Ş akışınızı optimize etmenin yollarını önerir ve en önemli işlerinizi öne çıkarır

Çoklu biçim desteği: PDF'ler, belgeler, elektronik tablolar ve daha fazlasındaki bilgileri tek bir yerde özetler, çıkarır ve bunlara göre işlem yapar

Güvenli Çalışma Alanı entegrasyonu: Tüm AI eylemlerini ve verilerini gizli tutar, düzenli hale getirir ve yalnızca takımınızın erişimine açık kılar

💡Profesyonel İpucu: Bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, Brain MAX size yardımcı olabilir ! AI masaüstü yardımcınız olarak sesli komutlarla iletişim kurmanıza olanak tanır, 10 kat daha hızlı arama sağlar, görseller oluşturur, tek bir arayüz üzerinden birden fazla LLM'ye erişmenizi sağlar ve daha fazlasını sunar! İhtiyacınız olan tek asistan budur!

ClickUp'ta Kendi Ajanlarınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Tek parmağınızı bile kıpırdatmadan tekrarlayan işleri halleden, soruları yanıtlayan veya projeleri ilerleten dijital bir takım arkadaşınız olduğunu hayal edin. ClickUp'ta kendi Ajanlarınızı oluşturduğunuzda tam da bunu elde edersiniz! Bir Ajanı kurmak şaşırtıcı derecede basittir ve tek bir satır kod yazmanıza gerek yoktur.

İşte nasıl işler:

Bir hedef belirleyin: Asistanınızın ne yapmasını istediğinizi düşünün. Belki blog taslaklarını hazırlayacak bir içerik yazarı, gelen sorunları sınıflandıracak bir hata önceliklendirme yardımcısı veya müşteri geri bildirimlerini takip edecek bir müşteri başarı asistanına ihtiyacınız vardır.

Talimatları yazın: ClickUp'ta, Asistanınızın neyi halletmesini istediğinizi tam olarak açıklayabilirsiniz. Basit bir dil kullanın; teknik terimlere gerek yok

Hangi bilgileri kullanacağını seçin: Asistanınızın hangi belgelere, görevlere veya alanlara başvurması gerektiğini belirleyin. Böylece, asistanınız her zaman doğru bağlamda çalışır ve ilgili bilgileri alabilir

Doğru araçları seçin: Görev oluşturma, güncelleme gönderme veya belgeleri özetleme gibi ClickUp'ın yerleşik eylemlerinden birini seçerek, Asistanınıza işleri tamamlama gücü verin

Etkinleştirin ve rahatlayın: Kurulumunuzdan memnun olduğunuzda, Agent'ınızı açmanız yeterlidir. Otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve ş akışlarınızı arka planda sorunsuz bir şekilde sürdürecektir.

Doğal dil ve komutları kullanarak kendi ajanlarınızı oluşturun

En iyi yanı ne mi? İhtiyacınız olduğu kadar çok sayıda Ajan oluşturabilirsiniz; her biri takımınızın kendine özgü süreçlerine göre uyarlanır. Bu, ihtiyaç duyduğunuz anda devreye girmeye hazır, tam bir dijital yardımcı ekibine sahip olmak gibidir.

ClickUp'ın AI Asistanı ile Verimliliğinizi Artırın

AI artık sadece moda bir kelime değil; çalışma ve yaşam biçimimizi yeniden tanımlıyor. E-postalarınızı oluşturabilir, araştırmalarınızda size yardımcı olabilir ve sıradan görevleri otomasyonla gerçekleştirir. Dolayısıyla, rekabette öne geçmek istiyorsanız, AI'yı ş akışlarınıza entegre etmek artık isteğe bağlı bir seçenek değil!

Ve burada da gösterdiğimiz gibi, kendi AI asistanınızı oluşturmak karmaşık ve maliyetli bir iştir. Ancak ClickUp ile, ClickUp Brain sayesinde çok yönlü ve uygun fiyatlı bir çözüme sahip olursunuz.

Güçlü özellikleri sayesinde proje ayrıntılarını alır, sohbetleri özetler, zihin haritaları oluşturur ve çok daha fazlasını yapar — hepsi proje yönetimi ihtiyaçlarınız için!

