2025'te Bütçe Kontrolü için En İyi 10 Proje Maliyet Yönetimi Yazılımı

Bütçeniz sızan bir musluk gibi mi? Sürekli damlıyor ve suyun nereye gittiğinden asla emin olamıyorsunuz. Bu yaygın bir sorundur. Proje maliyetleri, yakından takip edilmezse kontrolden çıkabilir.

Neyse ki, bazı yazılım çözümleri bu kaçakları önlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır: bütçeleri izleyin, giderleri tahmin edin ve küçük sorunlar büyük finansal baş ağrılarına dönüşmeden veriye dayalı kararlar alın.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı nasıl seçeceksiniz? Bazıları titiz sayı meraklıları için tasarlanmışken, diğerleri bütçeyi aşmamak için basit bir yol arayan takımlara hitap ediyor.

Bu blog yazısı, farklı tercihleri hesaba katarak, maliyetleri kontrol altında tutmak için size uygun etkili proje maliyet yönetimi araçlarını keşfedecektir.

Bütçe Kontrolü için En İyi Proje Maliyet Yönetimi Yazılımları Bir Bakışta

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Startup'lar, KOBİ'ler ve büyük takımlar için hepsi bir arada proje maliyeti ve yapay zeka destekli iş yönetimi Maliyet izleme, maliyet yönetimi şablonları, zaman takibi, gösterge panelleri ve QuickBooks ile entegrasyonlar Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Scoro Her boyuttaki profesyonel hizmet takımları için uçtan uca iş ve finans yönetimi Gerçek zamanlı raporlar, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon Planlar aylık 23,90 $/kullanıcıdan başlar Verimli Küçük ve orta ölçekli ajanslar için ajans karlılığı ve maliyet izleme Finansal raporlar, faturalandırılabilir/faturalandırılamaz saatlerin izlenmesi, kaynak yönetimi Ücretsiz; ücretli planlar aylık 11 $/kullanıcıdan başlar Microsoft Project Kurumsal düzeyde proje bütçeleme ve planlama Maliyet tahmini, yapay zeka destekli planlama ve Microsoft 365 ile entegrasyon Ücretsiz; ücretli planlar aylık 10 $/kullanıcıdan başlar Procore Orta ve büyük ölçekli genel müteahhitler ve alt yükleniciler için inşaat maliyet yönetimi Gerçek zamanlı maliyet izleme, ayrıntılı maliyet bilgileri ve değişiklik yönetimi Özel fiyatlandırma Sage Orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki muhasebe takımları için entegre finans ve maliyet kontrolü Otomatik faturalandırma, gerçek zamanlı işlem izleme ve vergi uyumluluğu Özel fiyatlandırma Anaplan Küresel kurumsal takımlar için ölçeklenebilir finansal planlama ve tahmin Gerçek zamanlı veri modelleme, senaryo analizi, ERP/CRM entegrasyonları Özel fiyatlandırma Teamwork.com Küçük ve orta ölçekli müşteri hizmetleri takımları için müşteri odaklı bütçeleme ve zaman takibi Görev izleme, merkezi iletişim ve Slack ve Google Drive ile entegrasyonlar Ücretsiz; ücretli planlar aylık 13,99 $/kullanıcıdan başlar Jedox Orta ölçekli pazarlardan kurumsal ayarlara kadar finans takımları için gelişmiş finansal modelleme ve planlama Bütçeleme otomasyonu, gerçek zamanlı veri analizi, Excel/ERP entegrasyonları Özel fiyatlandırma Workday Adaptive Planning Kurumsal finans ve İK takımları için gerçek zamanlı finansal tahmin ve bütçe görünürlüğü Otomatik finansal planlama, senaryo analizi, ERP/CRM entegrasyonları Özel fiyatlandırma

Proje Maliyet Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru proje maliyet yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir. İş akışınızı yavaşlatmadan, anlaşılması ve kullanılması kolay, aynı zamanda performansa dayalı sayı hesaplamalarının ötesinde maliyetleri planlamak, kontrol etmek ve optimize etmek için yeterince gelişmiş bir yazılım gerekir. Peki, hangisi size en uygun yazılım?

Aşağıdakileri sunan bir yazılım arayın:

Bütçe izleme ve tahmin : Fazla harcamaları gerçekleşmeden önce tahmin edin ve önleyin. Keskin AI analizleri bir artıdır!

Gerçek zamanlı maliyet izleme : Giderler oluştukça güncel bilgilere erişin, böylece ayın veya çeyreğin sonunda hiçbir şey sizi hazırlıksız yakalamaz

Entegrasyonlar : Muhasebe araçları, zaman takibi uygulamaları ve proje yönetimi platformlarıyla senkronizasyon sağlayarak her harcamayı manuel olarak hesaplamak veya daha kötüsü, kağıt izlerini takip etmek zorunda kalmazsınız

Özelleştirilebilir raporlama : Daha akıllı finansal kararlar almanıza yardımcı olacak net ve anlaşılır içgörüler elde edin (otomatik raporlar için bonus puanlar!)

Ölçeklenebilirlik : İşinizle birlikte büyüyebilecek bir yazılım seçin, böylece kısa sürede yetersiz kalmazsınız

Denetim izleri ve uyumluluk : Ayrıntılı kayıtları tutun ve uyumluluk denetimleri için gerekli verileri sağlayın

Kolay muhasebe entegrasyonu : Xero, QuickBooks ve Sage gibi araçlarla bağlantı kurarak doğru maliyet izleme sağlayın

Kar tahmini : Mevcut giderlere dayalı olarak gelecekteki karları tahmin edin ve projeler sırasında marjları koruyun

Kolay uygulama: Zorlu bir öğrenme süreci olmadan hızlı bir şekilde kullanmaya başlayın

En İyi 10 Proje Maliyet Yönetimi Yazılımı

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Yukarıdaki kontrol listesine dayanan ve kapsamlı araştırmalarla desteklenen aşağıdaki araç listemiz, proje bütçenizin ve gider yönetiminizin beklendiği gibi işlemesini sağlar — artık kontrolden çıkan giderler yok!

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada proje maliyeti ve iş yönetimi yazılımı)

ClickUp ile projelerinize güç katın ClickUp'ın Proje Yönetimi platformuyla bütçe tahsislerinizi izleyin, gerçek harcamaları takip edin ve karlılığı analiz edin

Proje maliyet kontrolü, fırtınada bir avuç balonu tutmaya benzeyebilir; tam tuttuğunuzu sandığınız anda bir tanesi uçup gider.

ClickUp, kontrolü sıkılaştırmak için devreye girer. İş için her şeyi içeren uygulama olarak, proje bütçenizi kolayca izlemek, yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan araçları sağlar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi paketi, tüm işlerinizi (görevler, zaman çizelgeleri ve bütçeler) tek bir işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli çalışma alanına entegre eden güçlü bir platformdur.

Proje hedeflerinin ayarından dönüm noktalarının izlenmesine ve kaynakların yönetimine kadar, ClickUp takımların daha hızlı hareket etmesine, uyumlu kalmasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Proje yaşam döngüsü boyunca her bir doların hesabını tutmanıza yardımcı olur. Nasıl olduğunu görelim.

ClickUp Özel Alanlar

ClickUp'ta tahmini ve gerçek maliyetleri kaydetmek ve sınıflandırmak için Para Özel Alanları oluşturun

ClickUp'ın Özel Alanları, esnek maliyet izlemenin bel kemiğidir. Tahmini bütçe ve gerçek harcamalar için özel alanlar oluşturabilir, ayrıca işçilik maliyetlerini, malzeme giderlerini ve hatta müşteri faturalandırma oranlarını görev görünümünüzden takip edebilirsiniz.

Görev başına veya atanan kişi başına maliyeti izlemek mi istiyorsunuz? Sayısal veya para birimi alanı eklemeniz yeterlidir.

Daha da iyisi, bu maliyet alanlarına göre görevleri gruplandırabilir, sıralayabilir ve filtreleyerek kalıpları tespit edebilir, fazlalıkları erken belirleyebilir ve yüksek maliyetli öğelere öncelik verebilirsiniz. Ve uzaklaştırmak istediğinizde, bu alanlar ClickUp Gösterge Panellerine sorunsuz bir şekilde aktarılır, böylece projeler, aşamalar veya departmanlar genelinde bütçe durumunu her zaman gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Kar marjlarını veya bütçe sapmalarını hesaplamanız mı gerekiyor? Para birimi alanlarınızı Formül Alanları ile birleştirerek sayıları otomatik olarak hesaplayın.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar maliyet ve gelir metriklerini izleyin ve vurgulayın

Bütçeler, giderler ve finansal tahminlerin gerçek zamanlı görünümünü elde edin. Artık elektronik tabloları incelemek veya uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaksınız. ClickUp Gösterge Panelleri komut merkezinizdir.

İzlemek için özel kartlar ekleyin:

Gerçek harcamalar ve tahminler

Özelleştirilebilir çubuk ve çizgi grafikler ile bütçe harcama oranları

Isı haritaları kullanarak gider kalıpları

Ayrıntılı maliyet dökümleri

ClickUp Tablo Görünümü ile gider ayrıntılarını düzenleyin, sıralayın ve izleyin

Maliyetleri izleyin, bütçeleri gerçek rakamlarla karşılaştırın ve fazla harcama yaptığınız alanları hızla tespit edin. ClickUp'ın Tablo Görünümü, bir elektronik tablo gibidir, ancak daha akıllı ve yönetimi çok daha kolaydır.

Giderleri şu şekilde düzenleyin:

Maliyet türü (sabit veya değişken)

Birim maliyetler ve miktarlar

Gider kontrolü için onay durumu

Bu görünümleri sıralayıp filtreleyerek harcama eğilimlerini tespit edebilir veya yetkisiz satın alımları işaretleyebilirsiniz.

Küçük sorunlar büyük sorunlara dönüşmeden önce eğilimleri görmek, riskleri belirlemek ve bütçeleri ayarlamak için otomatik raporlar oluşturun. ClickUp'ın raporlama araçları ve AI asistanı, diğer adıyla ClickUp Brain, ham verileri net içgörülere dönüştürür:

Bütçe verimliliğini ölçmek için Maliyet Performans Endeksi

Harcanan her doların değerini izlemek için Kazanılmış Değer Analizi

Genel gider ve değişken maliyet özetleri

ClickUp Brain, Özel Alanlarınızdan, zaman girdilerinden ve görev durumlarından gerçek zamanlı verileri çekerek anında raporlar, özetler ve hatta görsel dökümler oluşturur. Ayrıca, paydaşlar için yönetici özetlerini otomatik olarak oluşturabilir veya mali etkisi olan yüksek maliyetli istisnaları veya geciken görevleri belirleyerek bütçe incelemelerine hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile veri analizine harcadığınız saatleri azaltın ve maliyet optimizasyonu için anında akıllı öneriler alın

Zamanı takip edin

ClickUp Zaman Takibi ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman çizelgeleri oluşturun

ClickUp Zaman Takibi ile faturalandırılabilir saatleri, proje maliyetlerini ve takım verimliliğini izleyin.

Yerleşik zaman izleyici, aşağıdakilerle işçilik giderlerini kontrol etmeye yardımcı olur:

Görevler saat tahminlerini aştığında yöneticileri uyarma

Faturalandırılabilir saatleri faturalandırma sistemlerine aktarma

Faturalandırılamayan işleri belirleme

Amaca özel şablonlar

İster müşteri işlerini ister şirket içi girişimleri yönetin, ClickUp'ın bütçe ve maliyetlendirme şablonları düzenli ve hesap verebilir olmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Proje Maliyet Yönetimi Şablonu ile maliyet performansını izleyin ve görselleştirin

Örneğin, ClickUp'ın Proje Maliyet Yönetimi Şablonu sunar

Giderler için özel onay ş akışları

Bütçe inceleme planlaması

Standartlaştırılmış tahmin giriş formları

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Proje Maliyet Analizi Şablonu ile maliyetleri etkili bir şekilde izleyin ve analiz edin

Bu arada, ClickUp'ın Proje Maliyet Analizi Şablonu şunları izlemenize yardımcı olur:

Kira ve maaşlar gibi sabit maliyetler

Malzemeler gibi değişken maliyetler

Pasta grafiklerle maliyet dağıtımı

Satıcı fiyat karşılaştırmaları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile maliyetleri izleyin, bütçeleri gerçek rakamlarla karşılaştırın ve fazla harcama yaptığınız alanları hızla tespit edin

ClickUp Zaman Takibi özelliği ile faturalandırılabilir saatleri, proje maliyetlerini ve takım verimliliğini izleyin, her bir doların hesabını verin

ClickUp Gösterge Panelleri ile otomatik raporlar oluşturarak eğilimleri görün, riskleri belirleyin ve küçük sorunlar büyük sorunlara dönüşmeden bütçeleri ayarlayın

QuickBooks, Xero ve daha fazlası gibi muhasebe araçlarıyla kolayca entegre edin ve finansal izlemeyi zahmetsiz hale getirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler nedeniyle ilk kez kullanan kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'un ClickUp hakkındaki yorumu:

Projeleri veya görevleri yönetmek, kuruluş genelindeki hedefleri izlemek ve diğer departmanlar veya takımlarla iletişim kurmak, projelerdeki şeffaflık sayesinde zaman tasarrufu ve maliyet avantajları açısından kesinlikle iyileşti. Bir sonraki adımın ne olacağı görünür olduğundan, darboğazlara destek sağlayabilir veya görevleri önceden gerçekleştirebiliriz.

Projeleri veya görevleri yönetmek, kuruluş genelindeki hedefleri izlemek ve diğer departmanlar veya takımlarla iletişim kurmak, projelerdeki şeffaflık sayesinde zaman tasarrufu ve maliyet avantajları açısından kesinlikle iyileşti. Bir sonraki adımın ne olacağı görünür olduğundan, darboğazlara destek sağlayabilir veya görevleri önceden gerçekleştirebiliriz.

2. Scoro (Uçtan uca iş ve finans yönetimi için en iyisi)

scoro aracılığıyla

Scoro, projeleri, bütçeleri ve iş finansmanını yönetmek için hepsi bir arada bir platformdur. Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özel iş akışları, raporlar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Teklif verme ve bütçeleme işlemlerinden zaman takibi ve faturalandırmaya kadar, Scoro her faaliyeti kârlılığınızla ilişkilendirir. Proje başına maliyet ve gelir hedefleri belirleyebilir, tekrarlayan faturalandırmayı otomatikleştirebilir ve önceden oluşturulmuş veya özel gerçek zamanlı gösterge panellerini kullanarak kârlılığı bir bakışta takip edebilirsiniz.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Proje karlılığını, nakit akışını ve finansal performansı analiz etmek için gerçek zamanlı raporlara erişin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle anahtar finansal ve proje verilerini görselleştirin

QuickBooks ve Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla zahmetsizce entegre edin

Scoro sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları sunar

Scoro fiyatlandırması

Temel: Aylık 23,90 $/kullanıcı

Büyüme: Aylık 38,90 $/kullanıcı

Performans: Aylık 59,90 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Scoro'yu tercih ediyoruz çünkü daha hızlı ve kullanımı ve öğrenmesi daha kolay. Ayrıca ücret yapısı da küçük şirketler için çok mantıklı.

Scoro'yu tercih ediyoruz çünkü daha hızlı ve kullanımı ve öğrenmesi daha kolay. Ayrıca ücret yapısı da küçük şirketler için çok mantıklı.

3. Verimli (Ajans karlılığı ve maliyet izleme için en iyisi)

productive aracılığıyla

Takımınız aynı anda birden fazla proje, müşteri ve bütçeyle uğraşıyor ve bu da karlılık izlemeyi zorlaştırıyor mu? Productive, hizmet tabanlı işletmeler için özel olarak tasarlanmış olup, proje finansmanı ve kaynak tahsisini yönetmenin kolay bir yolunu sunar.

Veriye dayalı içgörüler ve otomasyon sayesinde ajanslar, tahminlere dayalı kararları ortadan kaldırarak finansal kontrolü kaybetmeden büyümeye odaklanabilir.

Verimli en iyi özellikler

Gelir, maliyet ve marjları zahmetsizce analiz etmek için ayrıntılı finansal raporlar oluşturun

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyerek doğru faturalandırma ve karlılık sağlayın

Kaynak yönetimi ile takımın uygunluk ve kapasitesini planlayarak personelin aşırı yüklenmesini veya yeteneklerin yetersiz kullanılmasını önleyin

Verimlilik sınırları

Öğrenme eğrisi olan zorlu bir platform

Kullanıcı yönetiminde esnekliği sınırlama

Verimli fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 11 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 28 $/kullanıcı

Ultimate: Aylık 39 $/kullanıcı

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Productive hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Aylık sabit ücretler için tekrarlayan bütçeler ayarlayabilme özelliği bizim için belirleyici faktör oldu. Bu, ajans olarak çok güvendiğimiz bir özellik. Araç, Xero dahil olmak üzere birçok başka araçla entegrasyonları sayesinde kullanımı kolay.

Aylık sabit ücretler için tekrarlayan bütçeler ayarlama özelliği bizim için belirleyici faktör oldu. Ajans olarak bu özelliğe çok güveniyoruz. Araç, Xero dahil olmak üzere birçok başka araçla entegrasyonları sayesinde kullanımı kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Sadece bir bütçe belirleyip unutmayın! Haftalık veya iki haftada bir bütçe kontrolü yaparak planınızı takip edin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Tutarlı izleme, maliyetli sürprizleri önlemeye yardımcı olur.

4. Microsoft Project (Kurumsal düzeyde proje bütçeleme için en iyisi)

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, büyük ölçekli, karmaşık proje bütçelerini yönetmek için ideal bir çözümdür. Kurumsal kullanıma yönelik olarak tasarlanmış bu yazılım, projeleri finansal olarak yolunda tutmak için gelişmiş bütçeleme, kaynak yönetimi ve tahmin araçları sunar.

Bu proje yönetimi yazılımı, yapılandırılmış ancak sezgisel bir düzen sunarak, proje yöneticilerinin finansal bilgiye sahip olmasalar bile maliyetleri etkili bir şekilde izlemelerini sağlar.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Yerleşik maliyet tahmin ve öngörü araçlarıyla ayrıntılı proje bütçeleri oluşturun

AI destekli planlama ile kaynakları etkin bir şekilde yönetin

Maliyet performansını ve sapmaları analiz etmek için ayrıntılı finansal raporlar oluşturun

Optimize edilmiş işbirliği ve veri paylaşımı için Microsoft 365 ile entegre edin

Microsoft Project sınırlamaları

Bu araçta gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur

MacOS için mevcut değildir

Microsoft Project fiyatlandırması

Ücretsiz

Planlayıcı Planı: Aylık 10 $/kullanıcı

Planlayıcı ve Proje Planı 3: Aylık 30 $/kullanıcı

Planlayıcı ve Proje Planı 5: Aylık 55 $/kullanıcı

Microsoft Project derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Project hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Genel olarak Microsoft Project, denetlediğim projeleri yönetmek için kolay ve verimli bir yol olmuştur. Kullanmaya başlamak çok kolaydır ve herkes Microsoft kullanmak zorunda olduğu için takım üyeleriyle bağlantı kurmak da kolaydır.

Genel olarak Microsoft Project, denetlediğim projeleri yönetmek için kolay ve verimli bir yol olmuştur. Kullanmaya başlamak çok kolaydır ve herkes Microsoft kullanmak zorunda olduğu için takım üyeleriyle bağlantı kurmak da kolaydır.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Zorlukları ve Çözümleri

5. Procore (İnşaat maliyet yönetimi için en iyisi)

procore aracılığıyla

İnşaat bütçelerinin kendi iradesi olduğunu hissettiğiniz oldu mu hiç? Malzemeler bir gecede fiyatı yükselir. Alt yükleniciler zaman çizelgelerini uzatır. Sipariş değişiklikleri birikir. Ve birdenbire, onayladığınız o sağlam bütçe? Öngörülemeyen maliyetler, gecikmeler ve tahminler altında gömülür.

Procore, projeleri yolunda tutmak, bütçeleri kontrol altında tutmak ve bu tür durumlarda takımları entegre etmek için geliştirilmiş güçlü bir inşaat maliyet yönetimi yazılımıdır.

Gerçek zamanlı maliyet verisi toplama özelliği sayesinde, proje yöneticileri aşımları kontrolden çıkmadan hızlıca tespit edebilir. İnşaat projeleri için özel olarak tasarlanan Procore, uyumluluk ve bütçe izleme konularını da ele alır.

Procore'un en iyi özellikleri

Bütçe değişikliklerini zahmetsizce kaydedin, inceleyin ve onaylayın

Daha iyi kararlar almak ve karlılığı sürdürmek için ayrıntılı maliyet bilgileri edinin

Maliyet tahminlerinizi, sipariş değişikliklerinizi, bilgi taleplerinizi ve alt yüklenici taahhütlerinizi doğrudan bütçeye bağlar

Gerçek harcamalara ve taahhüt edilen maliyetlere göre proje sonu maliyetlerini tahmin edin

Procore sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenmesi zor

Rapor oluşturma özellikleri kullanıcı dostu değildir

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Yazılım, proje finanslarına mükemmel görünürlük sağlayarak sorunları erken tespit etmemize ve sipariş değişiklikleri ile bütçe tahminlerini takip etmemize yardımcı oluyor. QuickBooks ve Sage gibi muhasebe platformları dahil olmak üzere diğer araçlarla entegrasyonlar, çift girdi ve veri tutarsızlıklarını azaltıyor.

Yazılım, proje finanslarına mükemmel görünürlük sağlayarak sorunları erken tespit etmemize ve değişiklik siparişleri ile bütçe tahminlerini takip etmemize yardımcı oluyor. QuickBooks ve Sage gibi muhasebe platformları dahil olmak üzere diğer araçlarla entegrasyonlar, çift girdi ve veri tutarsızlıklarını azaltıyor.

6. Sage (Finans ve muhasebe entegrasyonu için en iyisi)

sage aracılığıyla

Bütçelemeyi yüzeysel bir özellik olarak ele alan araçların aksine, Sage size işler, aşamalar, maliyet kodları ve tedarikçiler arasında ayrıntılı maliyet izleme olanağı sunar ve bunların tümü doğrudan genel muhasebe defterinize bağlanır. Tahminleri, taahhütleri, alt sözleşmeleri, sipariş değişikliklerini ve gerçek maliyetleri tek bir yerden yönetebilir, muhasebe ve operasyonların senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz.

Güçlü tahmin ve WIP raporlama araçları, proje karlılığını gerçek zamanlı olarak izlemenize, nakit akışı sorunlarını erken tespit etmenize ve finansal standartlara uyumu sağlamanıza yardımcı olur.

Sage'in en iyi özellikleri

Manuel işleri azaltmak için faturalandırma ve ödemeleri otomatikleştirin

Gerçek zamanlı işlem izleme için bankalar ve finans kurumlarıyla kolay senkronizasyon

Vergi uyumluluğu ve otomatik hesaplamalarla proje finansmanını verimli bir şekilde yönetin

Eksiksiz bir iş çözümü için proje yönetimi ve ERP araçlarıyla entegre edin

Sage sınırlamaları

Muhasebe bilgisi olmayan kullanıcılar için karmaşık

Düzgün bir şekilde kurulması için zaman ve uzmanlık gerektirir

Sage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sage hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sage Intacct çok çeşitli özellikler sunuyor, ancak ben neredeyse her gün Özel Rapor Oluşturucu'yu kullanıyorum. Finansal bilgileri incelemenin yeni yollarını kolayca uygulamaya koymanızı sağlayan inanılmaz derecede güçlü bir araç.

Sage Intacct geniş bir özellik aralığı sunuyor, ancak ben neredeyse her gün Özel Rapor Oluşturucu'yu kullanıyorum. Finansal bilgileri incelemenin yeni yollarını kolayca uygulamaya koymanızı sağlayan inanılmaz derecede güçlü bir araç.

🧠 İlginç Bilgi: Genellikle "Demir Üçgen" olarak adlandırılan Proje Yönetimi Üçgeni, bir projenin iyi, hızlı veya ucuz olabileceğini, ancak üçünün birden olamayacağını gösterir.

7. Anaplan (Ölçeklenebilir finansal planlama ve tahmin için en iyisi)

anaplan aracılığıyla

Anaplan, bütçelemenin ötesine geçer — tüm işinizde bağlantılı proje planlaması için bir platformdur. Anaplan ile karmaşık finansal modeller oluşturabilir, "olur da" senaryoları çalıştırabilir ve bir alandaki değişikliklerin projenize veya kuruluşunuza nasıl yansıdığını anlayabilirsiniz.

Proje finanslarınız için bir kristal küreye sahip olmak gibidir, potansiyel sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmenize yardımcı olur.

Anaplan'ın en iyi özellikleri

Takımları ve verileri birbirine bağlayarak herkesin aynı güncel bilgilerle çalışmasını sağlayın

Stratejik karar vermeyi iyileştirmek için karmaşık projeleri gerçek zamanlı verilerle modelleyin

Performans düşüşü olmadan büyüyen iş ihtiyaçlarını kolayca karşılayın

Birleşik bir iş akışı için ERP, CRM ve diğer iş sistemleriyle kolayca entegre edin

Anaplan sınırlamaları

Kullanıcılar büyük veri kümelerini yüklerken sorunlar bildiriyor

Üst öğeleri detaylandırma veya genişletme yeteneği yoktur

Anaplan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Anaplan puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Anaplan hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Anaplan, finans takımlarının bütçeleme için tek bir doğru kaynak kullanmasını sağlar. Bulut platformu olması sayesinde, yüzlerce kullanıcı aynı anda tek bir bütçe planı üzerinde çalışabilir.

Anaplan, finans takımlarının bütçeleme için tek bir doğru kaynak kullanmasını sağlar. Bulut platformu olması sayesinde, yüzlerce kullanıcı aynı anda tek bir bütçe planı üzerinde çalışabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Doksan-doksan kuralı, bir projenin kod geliştirmesinin ilk %90'ının ayrılan sürenin %90'ını tüketirken, kodun geri kalan %10'unun da sürenin %90'ını gerektirdiğini ve böylece planlanan sürenin toplam %180'ine ulaşıldığını esprili bir şekilde ortaya koyar.

8. Teamwork.com (Müşteri odaklı proje bütçeleme için en iyisi)

Teamwork.com, müşteri hizmetleri takımlarına ve faturalandırılabilir işlere odaklanan bir proje maliyet yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor ve ajanslar, danışmanlar ve profesyonel hizmetler için en iyi seçimdir.

Temel USP'leri nelerdir? Karlılığı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış yerleşik zaman takibi ve bütçeleme. Teamwork ile faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz oranları ayarlayabilir, zamana veya parasal değere göre proje bütçeleri oluşturabilir ve bu bütçelere göre kaydedilen saatleri gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Takım üyeleri zamanlarını kaydettikçe, aşımlar, kalan bütçeler ve potansiyel kapsam genişlemeleri hakkında anında görünürlük elde edersiniz.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Net son tarihler ve öncelikler ile görevleri atayın ve izleyin

Dosyaları, mesajları ve güncellemeleri tek bir yerde tutarak zahmetsizce işbirliği yapın

Birkaç tıklamayla zaman girdilerini faturalara dönüştürün

En karlı projeler ve müşteriler hakkında içgörüler elde edin, böylece sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirin

Slack, HubSpot ve Google Drive gibi favori araçlarınızla entegre edin

Teamwork.com sınırlamaları

Gelişmiş özellikler, üst düzey planlar gerektirir

Teamwork.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Büyüme: 25,99 $/kullanıcı/ay

İndirim: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi, bu aracın bazı avantajlarını şöyle vurgulamaktadır:

Yerleşik tasarım görev kategorileri ve otomatik faturalandırılabilir saat hesaplaması ile kapsamlı zaman takibi sistemi. Eşzamanlı kaynak tahsisi ve öncelik yönetimine olanak tanıyan gelişmiş portföy yönetimi özellikleri.

Yerleşik tasarım görev kategorileri ve otomatik faturalandırılabilir saat hesaplaması ile kapsamlı zaman takibi sistemi. Eşzamanlı kaynak tahsisi ve öncelik yönetimine olanak tanıyan gelişmiş portföy yönetimi özellikleri.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegre etmekte zorlanıyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik yapmaya daha az zaman ayırırsınız. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüler ortaya çıkarabilir, hem de tam ihtiyaç duyulduğunda. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanına toplayın, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

9. Jedox (Gelişmiş finansal modelleme ve planlama için en iyisi)

jedox aracılığıyla

Jedox'u ham verileriniz ile eyleme geçirilebilir içgörüler arasında bir köprü olarak düşünün. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri birleştirerek, ayrıntılı finansal modeller oluşturmanıza ve sofistike simülasyonlar gerçekleştirmenize olanak tanır. Güvenilir verilere dayalı finansal ve stratejik kararlar alan kuruluşlar için idealdir.

Jedox'un en iyi özellikleri

Zaman kazanmak ve hataları azaltmak için bütçeleme ve tahminlemeyi otomatikleştirin

Karar verme sürecini iyileştirmek için gerçek zamanlı verileri analiz edin

Büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için zahmetsizce ölçeklendirin

Excel, ERP ve BI araçlarıyla kolayca entegre edin

Jedox sınırlamaları

Kapsamlı veritabanlarının yönetimi, bellek kullanımının artmasına ve potansiyel performans sorunlarına neden olabilir

Jedox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jedox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jedox hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

En çok takdir ettiğim şey, kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğu. Sezgisel arayüz ve yardımcı kaynaklar, kapsamlı teknik uzmanlığı olmayanlar için bile başlangıç sürecini sorunsuz hale getirdi. Ayrıca, Excel ve bulut tabanlı hizmetler gibi araçlarla entegrasyon, Jedox'a geçişin sorunsuz ve verimli olmasını sağlıyor.

En çok takdir ettiğim şey, kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğu. Sezgisel arayüz ve yardımcı kaynaklar, kapsamlı teknik uzmanlığı olmayanlar için bile başlangıç sürecini sorunsuz hale getirdi. Ayrıca, Excel ve bulut tabanlı hizmetler gibi araçlarla entegrasyon, Jedox'a geçişin sorunsuz ve verimli olmasını sağlıyor.

10. Workday Adaptive Planning (Gerçek zamanlı finansal tahminler için en iyisi)

workday Adaptive Planning aracılığıyla

Workday Adaptive Planning, bulut tabanlı bir bütçeleme, tahmin ve raporlama aracıdır. Takımların proje karlılığını izlemelerine ve bütçeleri yolunda tutmalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı finansal içgörüler sunar.

Bu proje maliyet izleme yazılımı, çevikliği artıran ve işbirliğini teşvik eden dinamik modeller oluşturmanıza olanak tanır. Finans, satış veya İK departmanında çalışıyor olun, planlamayı daha hızlı, daha akıllı ve değişime daha uyumlu hale getirir.

Workday Adaptive Planning'in en iyi özellikleri

Manuel hataları azaltmak için finansal planlamayı otomatikleştirin

Veriye dayalı iş kararları almak için senaryoları anında analiz edin

ERP ve CRM sistemleriyle entegre ederek tüm iş verilerinizi tek bir yerde birleştirin

Workday Adaptive Planning sınırlamaları

Yeni kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşayabilir

Workday Adaptive Planning fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday Adaptive Planning derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Workday Adaptive Planning hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Yıllık bütçe sürecimiz ve bazı raporlamalarımız için Workday Adaptive Planning kullanıyoruz. Workday Adaptive Planning, kullanıcılarımızın bütçe değişiklikleri yapmasına ve değişikliklerin net sonucunu anında görmesine olanak tanır. Bu, hedef bütçemize daha hızlı ulaşmamıza yardımcı olur. Adaptive'deki aktif gösterge panellerini, daha fazla gerçek zamanlı veri ve bunların genel organizasyona nasıl etki ettiğini görmek için kullanmayı planlıyoruz.

Yıllık bütçe sürecimiz ve bazı raporlamalarımız için Workday Adaptive Planning kullanıyoruz. Workday Adaptive Planning, kullanıcılarımızın bütçe değişiklikleri yapmasına ve değişikliklerin net sonuçlarını anında görmesine olanak tanır. Bu, hedef bütçemize daha hızlı ulaşmamıza yardımcı olur. Adaptive içindeki aktif gösterge panellerini, daha fazla gerçek zamanlı veri ve bunların genel organizasyona nasıl etki ettiğini görmek için kullanmayı planlıyoruz.

ClickUp ile Maliyet Yönetimini Geliştirin!

ClickUp'ın renkli panolarından Jedox'un veri işleme gücüne ve aradaki her şeye kadar, sayısız bütçe aracını inceledik. Procore ile gökdelenler inşa ediyor, Anaplan ile geleceği tahmin ediyor veya Teamwork.com ile takımınızın yanlışlıkla altın zımba sipariş etmesini engellemeye çalışıyor olun, sizin için bir araç var.

Hala kendinizi bunalmış hissediyorsanız, şunu unutmayın: Bütçeniz, alt etmeniz gereken efsanevi bir canavar değil; daha çok sulamayı unuttuğunuz bir ev bitkisi gibidir.

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