2025'te Ağ Mühendisleri için En İyi 8 AI Aracı

Saat 2'de kesintileri gidermekten yapılandırma hatalarını gidermeye kadar, ağ mühendisi olarak rolünüz milyonlarca şeyi sürekli dengelemek gerektirir.

Peki, AIOps araçları (BT operasyonları için yapay zeka) yükünüzü hafifletirse ne olur?

AI, sıkıcı görevleri otomatikleştirebilir, arızaları meydana gelmeden önce tahmin edebilir ve siber tehditlerin yönetilmesine yardımcı olabilir. En iyi yanı nedir? Sisteminizi baştan sona yenilemenize gerek yoktur. AI araçları, mevcut şirket yazılımlarına entegre edilebilir.

Bu kılavuzda, ağ mühendislerinin ağ hizmetlerini ve performansını optimize etmeleri için en iyi AI araçlarını, avantajları, dezavantajları, fiyatları ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla birlikte derledik. Hadi bir göz atalım!

İşte BT ağ uzmanları için en iyi AI araçlarının kısa bir özeti:

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp – AI destekli olay raporları, görev önceliklendirme ve otomasyonlar – Ağ iş akışları için özel görev durumları – İşbirliğine dayalı çalışma için belgeler, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri – Çoklu LLM desteği (ChatGPT, Claude, Gemini) Projeleri, iş akışlarını ve belgeleri tek bir yerden yöneten küçük ve kurumsal BT ve ağ takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Juniper Mist AI – Kök neden analizi için AI yardımcı pilotu "Marvis" – Wi-Fi ve SD-WAN optimizasyonu – Kendi kendini yöneten ağ operasyonları – Teşhis için konuşma arayüzü Juniper donanımı kullanan ve yapay zeka destekli kablosuz ağ ve otomasyona ihtiyaç duyan ağ takımları Ücretsiz deneme (ABD ile sınırlı); Özel fiyatlandırma SolarWinds Network Performance Monitor – Hibrit ağ yolu analizi – Görsel haritalar ve özel gösterge panelleri – AIOps tabanlı anormallik uyarıları – Gerçek zamanlı performans darboğazı algılama Görünürlük ve erken uyarıya ihtiyaç duyan hibrit veya şirket içi ağları yöneten orta ölçekli BT takımları Özel fiyatlandırma Cisco DNA Center – ISE ile politika tabanlı erişim kontrolü – AI destekli tehdit algılama ve kablosuz 3D Analizör – Sorun giderme ve gerçek zamanlı ağ sağlığı izleme Niyet tabanlı ağ iletişimi ve proaktif tehdit azaltma gereksinimleri olan Cisco donanımı kullanan büyük kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma NetBrain – Dinamik canlı/geçmiş ağ haritalama – AI destekli gözlemlenebilirlik + otomatik bilet düzeltme – Uyumluluk kontrolleri + etki analizi – Komut dosyası gerektirmeyen sorun giderme iş akışları Gerçek zamanlı görünürlük ihtiyacı olan hibrit bulut/SDN'yi yöneten orta ve kurumsal ölçekli ağ takımları Özel fiyatlandırma Arista CloudVision – Veri merkezi, WAN ve bulut genelinde birleşik yönetim – Tahmine dayalı analitik ve denetim hazırlığı için AVA motoru – Telemetri tabanlı anomali algılama – Etki alanları genelinde politika düzenleme Derinlemesine gözlem ve uyumluluk otomasyonuna ihtiyaç duyan, hibrit ve çoklu bulutta çalışan kurumsal takımlar Özel fiyatlandırma Auvik – Gerçek zamanlı topoloji haritaları ve önceden yapılandırılmış uyarılar – Uzaktan erişim (terminal, tünel, tarayıcı) – Otomatik yedekleme ve ITSM araçlarıyla entegrasyon – Yanlış yapılandırmalardan hızlı kurtarma ile öngörücü bakım Uzaktan yönetim ve yedekleme tabanlı kurtarmaya ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli BT takımları Özel fiyatlandırma ManageEngine OpManager – Katman 2 haritalama, bant genişliği izleme, WAN analitiği – AI destekli anomali algılama ve kendi kendini onarma – Görsel veri merkezi haritaları ve IPSLA desteği Hata algılama + performans izleme gerektiren çeşitli ağ cihazlarını ve sunucuları yöneten BT takımları Özel fiyatlandırma

Yapay zeka destekli bir ağ izleme aracı, yanlış yapılandırılmış bir cihazdan gelen olağandışı trafik modellerini algılayabilir. Yönlendirmeyi otomatik olarak optimize ederek sorunu saniyeler içinde çözer.

DevOps ile entegre olan, tahmine dayalı içgörüler üreten ve ağ projelerini verimli bir şekilde yöneten bir AI sistemini dikkatlice seçmelisiniz.

Aradığınız:

Otomatik sorun giderme: İnsan müdahalesi olmadan ağ sorunlarını algılayın, tanılayın ve çözün

Tahmine dayalı analitik: Geçmiş verileri analiz ederek arızaları veya sorunları önceden tahmin edin ve Geçmiş verileri analiz ederek arızaları veya sorunları önceden tahmin edin ve daha iyi kararlar alın

Anormallik algılama: Yanlış yapılandırılmış cihazlar veya beklenmedik kullanım artışları gibi olağandışı etkinlikleri tespit etmek için ağ trafiğini sürekli olarak izleyin

Güvenlik ve uyumluluk: Yerleşik tehdit algılama özelliği ile yetkisiz erişim girişimleri gibi şüpheli davranışları tanıyın

Ağ optimizasyonu: Bant genişliğini yönetin, kritik uygulamalara öncelik verin, tıkanıklığı azaltın ve en uygun yönlendirme yollarını önerin

Kullanıcı dostu gösterge panelleri: Net ve sezgisel bir arayüzde gerçek zamanlı uyarılar, performans ölçümleri ve eyleme geçirilebilir öneriler alın

Otomatikleştirilmiş ş Akışları: Yapılandırma güncellemeleri, politika uygulama ve olay yanıtı gibi rutin ağ yönetimi görevlerini kolaylaştırarak zaman kazanın ve insan hatalarını azaltın

👀 Biliyor muydunuz: Profesyonellerin %51'i veri ihlalleri nedeniyle toplam 1 milyon dolarlık mali kayıp yaşadı. AI ağ güvenlik araçlarından yararlanmak, veri güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir!

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları ve kablosuz ağları kurarken, her şeyin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmanız gerekir.

Doğru AI iş akışı aracı, performansı artırabilir, güvenliği sıkılaştırabilir ve verilerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlayabilir. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için bu listeye göz atın!

1. ClickUp (BT ve ağ proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i şimdi deneyin ClickUp Brain'in AI yardımıyla güvenli ağ süreçleri uygulamak için ağ güvenlik kılavuzları oluşturun ve fikirler üretin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yapay zeka destekli arayüzünde bilgi yönetimi, proje yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getirerek en üst düzeyde iş akışı verimliliği sağlar. Ayrıca ağ yönetimi ihtiyaçlarınıza göre kendini şekillendirebilir.

Ağ mühendisleri, tekrarlayan sorun giderme, olay çözme ve dokümantasyon zorluklarıyla karşı karşıyadır. Ancak, ağ sorunlarını manuel olarak dokümante etmek yerine, ClickUp Brain önceki günlükler, modeller ve özetler ile ham verilerden bakım görevleri için yapılandırılmış raporlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile yapılandırılmış olay raporları oluşturun, bunları özetleyin ve çıkarılan sonuçları eylem öğelerine dönüştürün

ClickUp AI ayrıca görevlerinizi önceliklendirir. Bir mühendise VLAN yapılandırma değişikliği ve kritik bir ağ güvenlik denetimi gibi birden fazla görev atanırsa, ClickUp AI, ciddiyet ve etkiye göre hangi görevin önce ele alınması gerektiğini önerir.

Yükünüzü hafifletmek için ClickUp'ın AI'sı, ağ bakım görevleri için durum atama ve güncelleme, sistem güncellemelerini izlemek için son tarihler planlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

ClickUp Otomasyonları ile, sorun türüne göre biletleri otomatik olarak atayabilirsiniz (örneğin, "Güvenlik duvarı yapılandırması" Güvenlik takımına, "BGP kararsızlığı" Çekirdek Ağ'a gider). Manuel müdahale olmadan çalışan eksiksiz iş akışları bile kurabilirsiniz.

✅ Örnek: Yeni bir ClickUp Görevi, öncelik alanında "Acil" ve konum Özel Alanında "Veri merkezi" olarak etiketlendiğinde, Slack'te nöbetçi mühendise ping atar, görevi Veri merkezi Operasyonları panosuna ekler ve dokümantasyon için bağlantılı bir alt görev oluşturur.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan bakım görevlerini ve bilet atamalarını otomatikleştirin

ClickUp'ın AI'sının en harika yanı, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla LLM ile doğrudan çalışma alanınızdan çalışabilmenizdir. Bu özellik sayesinde, yapay zekadan tam olarak yararlanabilir ve insan hatalarına ve sınırlamalarına veda edebilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin

ClickUp, üçüncü taraf izleme araçlarıyla da entegre edilerek ağ verilerini gerçek zamanlı analiz ve karar verme için ClickUp Gösterge Panellerinde birleştirebilir.

Mühendislik, BT, güvenlik ve tedarikçiler arasında işbirliği söz konusu olduğunda, ağ proje yönetimini kolaylaştıran birçok araca sahipsiniz:

: Ağ topolojilerini veya üst düzey mimari diyagramlarını haritalayın, ardından düğümleri doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ClickUp Beyaz Tahtalar: Ağ topolojilerini veya üst düzey mimari diyagramlarını haritalayın, ardından düğümleri doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp ile görevlerinizi görsel olarak düzenleyin

: Daha büyük projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün. @bahsetmeler, Atanan Yorumlar ve bağlam için ek dosya ile yapılandırma değişikliklerini veya sorun giderme adımlarını doğrudan görevde tartışın. ClickUp Görevleri: Daha büyük projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün. @bahsetmeler, Atanan Yorumlar ve bağlam için ek dosya ile yapılandırma değişikliklerini veya sorun giderme adımlarını doğrudan görevde tartışın. Özel Görev Durumları ayarlayarak "Ağ İzleme", "Sorun Belirlendi", "Düzeltme İlerliyor" ve "Çözüldü" gibi görev aşamalarını tanımlayabilirsiniz. Bu, iş akışlarının ağ yönetimi projelerinin benzersiz gereksinimlerine uygun olmasını sağlar

izinlerle: Standart çalışma prosedürlerini (SOP'ler), IP adresi belgelerini, güvenlik protokollerini, uyumluluk kontrol listelerini ve tedarikçi eskalasyon matrislerini vb. görevlerle bağlantılı sürüm kontrollü Belgelerde saklayın ClickUp Belgeleriizinlerle: Standart çalışma prosedürlerini (SOP'ler), IP adresi belgelerini, güvenlik protokollerini, uyumluluk kontrol listelerini ve tedarikçi eskalasyon matrislerini vb. görevlerle bağlantılı sürüm kontrollü Belgelerde saklayın

İş akışlarını tek bir platformda birleştiren ClickUp, parçalı sistemleri ortadan kaldırarak BT takımlarının ağ performansını optimize etmeye odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ağ yapılandırması güncellemesi veya altyapı değişikliği yapıldığında ClickUp AI'yı kullanarak otomatik olarak ayrıntılı bir değişiklik günlüğü girdisi oluşturun ve sürekli referans ve denetim hazırlığı için doğrudan merkezi bir ClickUp Belgesinde saklayın

Firewall güncellemeleri, yedekleme kontrolleri ve güvenlik denetimleri gibi planlı bakımlar için ClickUp'ta Yinelenen Görevler oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile ağ güvenlik uyarılarını ve kesinti analizlerini tek bir merkezi görünümde görüntüleyin

Slack, Microsoft Teams veya e-posta uyarılarını kullanarak mühendisleri 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile ağ sorunları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirin

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü iş yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirtmiştir. Bu fark, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, AI'yı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı hazırlamaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, AI'mız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yok. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma süresini %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik seti nedeniyle yeni başlayanlar kendilerini bunalmış hissedebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şunları paylaşıyor:

ClickUp ile bağımlılık görevleri ekleyebilir ve bunları farklı takımlara atayabiliriz. Bu, tüm veriler zaten o görev altında verildiğinden, bir görevle ilgili sıfırdan açıklama yapma işini çok daha kolaylaştırır.

ClickUp ile bağımlılık görevleri ekleyebilir ve bunları farklı takımlara atayabiliriz. Bu, tüm veriler o görev altında zaten verilmiş olduğundan, bir görevle ilgili sıfırdan açıklama yapma işini çok daha kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: İlk bilgisayar virüsü "creeper" olarak biliniyordu

2. Juniper Mist AI (AI tabanlı kablosuz ağ ve otomasyon için en iyisi)

juniper Mist AI aracılığıyla

Juniper Mist AI'nın Marvis Sanal Ağ Asistanı, ağ mühendisleri için yapay zeka destekli bir yardımcı pilot görevi görür. Ağ sorunlarını teşhis eder, ağ altyapısını optimize eder ve sorun gidermede insan müdahalesini azaltır.

Ayrıca, Juniper'ın erişim noktalarından, anahtarlarından, yönlendiricilerinden ve güvenlik duvarlarından veri toplayıp analiz ederek ağ mühendislerinin kullanıcı deneyimlerine ilişkin uçtan uca içgörüler elde etmesini sağlar.

Juniper Mist AI'nın en iyi özellikleri

AI tabanlı Radyo Kaynak Yönetimi ile üstün Wi-Fi, kablolu ve SD-WAN performansı sağlayın

AI destekli otomasyon ile yerinde ziyaretleri ve manuel sorun gidermeyi en aza indirin

Otomatik etkinlik korelasyonu, kesin kök neden belirleme ve Kendi Kendini Yöneten Ağ operasyonlarının uygulanmasını sağlayın

Doğal dil konuşma arayüzünü kullanarak derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir rehberlik edinin

Juniper Mist AI sınırlamaları

Ücretsiz Juniper Mist erişim noktası ve 90 günlük Wi‑Fi güvencesi deneme sürümü yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır

Juniper Mist AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Juniper Mist AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Juniper Mist AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir inceleme öne çıkanları şöyle:

Bir MSP'de çalışıyorum ve çeşitli müşteriler ve çözümler için Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus ve Mist kullanıyoruz. Mist, kurulumu ve desteği çok kolay olduğu için benim favorim. Anahtarlama ve yönlendirme konusunda daha kat etmeleri gereken yol var, ancak çok büyük ilerleme kaydediyorlar.

Bir MSP'de çalışıyorum ve çeşitli müşteriler ve çözümler için Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus ve Mist kullanıyoruz. Mist, kurulumu ve desteği çok kolay olduğu için benim favorim. Anahtarlama ve yönlendirme konusunda daha kat etmeleri gereken yol var, ancak çok büyük ilerleme kaydediyorlar.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (Ağ sağlığı ve trafiğine derinlemesine görünürlük sağlamak için en iyisi)

solarWinds Network Performance Monitor aracılığıyla

Şirket içi, hibrit veya çok satıcılı ağları takip etmek kolay bir iş değildir. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM), bu süreci basitleştirerek mühendislere karmaşık otomasyon olmadan performans ölçümlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Veriler içinde boğulmak yerine, sorunlar büyümeden önce bunları gidermek için net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edersiniz.

SolarWinds Network Performance Monitor'ün en iyi özellikleri

İzleme ve sorun gidermeyi basitleştirmek için hibrit ve şirket içi ağların akıllı görsel haritalarını oluşturun

Performans düşüşünün darboğazlarını ve kök nedenlerini belirlemek için kritik ağ yollarını gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin

Anormallik tabanlı uyarılar ve AIOps odaklı bildirimler kullanarak sorunlara, operasyonları kesintiye uğratmadan yanıt verin

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun anahtar ağ performans göstergelerini vurgulayan özel gösterge panelleri oluşturun

SolarWinds Network Performance Monitor sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve görseller basittir

Ürün ve performans eski hissettirebilir

VPN'inizi veya ağınıza kimlerin girip çıktığını izlemek için kullanamazsınız

SolarWinds Network Performance Monitor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SolarWinds Network Performance Monitor puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SolarWinds Network Performance Monitor hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir kullanıcı şöyle diyor:

Ağımızın gerçek zamanlı olarak net bir görünümünü sunarak, sorunları büyük kesintilere neden olmadan kolayca tespit edip çözmenizi sağlar.

Ağımızın gerçek zamanlı olarak net bir görünümünü sunarak, sorunları büyük kesintilere neden olmadan kolayca tespit edip çözmenizi sağlar.

4. Cisco DNA Center (Amaç tabanlı ağ iletişimi ve proaktif tehdit azaltma için en iyisi)

cisco DNA Center aracılığıyla

Neden manuel ağ yönetimiyle zaman kaybediyorsunuz? Cisco Catalyst Center, cihaz yapılandırmalarını otomatikleştirir, ağ sağlığını izler ve güvenliği güçlendirir.

AI destekli anomali algılama ve derin güvenlik içgörüleri ile tehditleri felakete dönüşmeden tespit eder, size gönül rahatlığı ve önemli işlere odaklanmak için daha fazla zaman sağlar.

Cisco DNA Center'ın en iyi özellikleri

Cisco Identity Services Engine (ISE) ile politika tabanlı erişim kontrolü ve segmentasyon uygulayarak yetkisiz ağ erişimini kısıtlayın

Gerçek zamanlı makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak ağ sorunlarını kullanıcıları etkilemeden önce tespit edin, giderin ve düzeltin

Kablosuz 3D Analyzer'ı destekleyerek Wi-Fi kapsama alanını haritalayın, parazitleri tespit edin ve kablosuz performans sorunlarını optimize edin

Cisco DNA Center sınırlamaları

Yalnızca Cisco Ağ cihazlarıyla uyumludur

Mimarisi ve kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

Veri korelasyonunda gecikme sorunu yaşayabilirsiniz

Cisco DNA Center fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cisco DNA Center puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cisco DNA Center hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Cisco DNA Center güçlü bir platformdur, ancak öğrenmesi ve kullanması karmaşık olabilir. Maliyet de dikkate alınması gereken bir faktördür.

Cisco DNA Center güçlü bir platformdur, ancak öğrenmesi ve kullanması karmaşık olabilir. Maliyet de dikkate alınması gereken bir faktördür.

5. NetBrain (Karmaşık ağ altyapısının gerçek zamanlı görselleştirilmesi için en iyisi)

netBrain aracılığıyla

Ağ sorunları sizi hazırlıksız yakalamamalı. NetBrain ile sorunlara tepki vermek yerine önleyebilirsiniz. Tahminlere gerek kalmayan dinamik, gerçek zamanlı ağ haritaları oluşturur.

Hibrit bulut veya SDN ortamlarında çalışıyor olsanız da, uçtan uca görünürlük sağlar, böylece sorunları hızlı bir şekilde giderip sorunların önüne geçebilirsiniz.

NetBrain'in en iyi özellikleri

Tam hibrit bulut ve SDN görünürlüğü için canlı, geçmiş ve altın yol ağ haritaları oluşturun

AI destekli gözlemlenebilirlik ile geçici sorunları tespit edin, sorunları otomatik olarak teşhis edin ve tekrarlayan biletleri otomatik olarak kapatın

İşlemleri kesintiye uğratmadan riskleri tespit etmek için ağ genelinde sürekli değerlendirmeler gerçekleştirin

Yanlış yapılandırmaları ve güvenlik risklerini önlemek için yerleşik etki analizi ile değişiklikleri planlayın, test edin ve uygulayın

Manuel komut dosyası yazmaya gerek kalmadan sorun giderme, düzeltme ve uyumluluk için otomatik ş Akışlarını tetikleyin

NetBrain sınırlamaları

Araç, belirli işlemler sırasında yavaşlayabilir

Uygulama zor olabilir

Küçük takımlar ve bütçesi sınırlı olanlar için pahalı olabilir

NetBrain fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetBrain puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar NetBrain hakkında ne diyor?

G2 incelemesi, bu aracı olumlu olarak değerlendiriyor:

Dinamik Haritalama, gerçek zamanlı Yol Analizi ve Protokol düzeyinde sorun giderme sağlar. Haritalar / Yollar, daha fazla dokümantasyon ve denetim amacıyla Vision'da indirilebilir. Tüm Ağ değişiklikleri, gerçek uygulamalardan önce NetBrain aracılığıyla doğrulanabilir.

Dinamik Haritalama, gerçek zamanlı Yol Analizi ve Protokol düzeyinde sorun giderme sağlar. Haritalar / Yollar, daha fazla dokümantasyon ve denetim amacıyla Vision'da indirilebilir. Tüm ağ değişiklikleri, gerçek uygulamalardan önce NetBrain aracılığıyla doğrulanabilir.

6. Arista CloudVision (Hibrit ve çoklu bulut ortamlarındaki işlemler için en iyisi)

arista CloudVision aracılığıyla

Arista CloudVision'ın Network Data Lake (NetDL™) ürünü, ağınız için bir zaman makinesi gibidir. Ağ genelindeki verileri toplar, analiz eder ve ilişkilendirir, hem geçmişe yönelik hem de gerçek zamanlı içgörüler sunar. Kök nedenlerin teşhisinden güvenliğin güçlendirilmesine kadar, derinlemesine görünürlük ihtiyacı olan mühendisler için güçlü bir araçtır.

Arista CloudVision'ın en iyi özellikleri

Veri merkezi, kampüs, WAN ve bulut ağlarını tek bir yönetim platformunda entegre edin

AI tekniklerini kullanarak anormallikleri belirleyin, cihaz yapılandırmalarını optimize edin ve hibrit ve bulut ağlarında güvenlik risklerini azaltın

Birden fazla ağ etki alanında mikro segmentasyon politikalarını koordine edin ve izleyin

Otonom Sanal Asistan (Arista AVA™) motorunu kullanarak telemetri verilerini analiz edin, tahmine dayalı analitik ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Cihaz uyumluluğunun gerçek zamanlı görünümünü koruyun, güvenlik açıkları için uyarılar alın ve güvenlik standartlarına ve politikalarına uyumu sağlamak için denetim süreçlerini otomatikleştirin

Arista CloudVision sınırlamaları

Aracın maksimum performans için belirli donanım ve yazılım gereksinimleri vardır, bu da ek sistem yükseltme maliyetlerine yol açar

Arista CloudVision fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Arista CloudVision puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Arista CloudVision hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu paylaşıyor:

Kötü bir arayüzün ne zaman çökeceğini veya çalışmayacağını tam olarak saniyesinde görebildik ve normal bir SNMP toplayıcı tarafından gözden kaçabilecek bir şey olan, tam olarak saniyesinde ne zaman geri geleceğini de görebildik.

Kötü bir arayüzün ne zaman çökeceğini veya çalışmayacağını tam olarak saniye saniye görebildik ve normal bir SNMP toplayıcı tarafından gözden kaçabilecek bir şey olan, ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağını da tam olarak saniye saniye görebildik.

7. Auvik (Uzaktan yönetim ve yanlış yapılandırmalardan hızlı kurtarma için en iyisi)

auvik aracılığıyla

Auvik'in otomatik yapılandırma yedekleme ve cihaz izleme özellikleri, BT takımlarının yanlış yapılandırmalardan ve güvenlik tehditlerinden minimum kesinti süresiyle kurtulmasını sağlar.

Bulut destekli ağ yönetimini ön plana çıkararak otomatik sorun giderme, ağ optimizasyonu ve öngörücü bakım sunar.

Auvik'in en iyi özellikleri

Zamanında senkronizasyonu destekleyen gerçek zamanlı topoloji haritaları ile tüm ağ otomasyonunuzu görselleştirin

Kullanıcıları etkilemeden sorunları tespit etmek ve çözmek için 64'ün üzerinde önceden yapılandırılmış, özelleştirilebilir uyarıyı kullanın

Daha iyi iş akışları ve operasyonlar için Auvik'i tercih ettiğiniz BT yönetim sistemlerine bağlayın

Uygulama içi terminal, uzaktan tarayıcı ve uzaktan tünel gibi uzaktan yönetim özelliklerine erişerek sorunları giderin ve çözün

Auvik sınırlamaları

Mevcut raporları değiştirmek ve veri elde etmek bazen zahmetli olabilir

Kurulum ve yapılandırma, başlangıç düzeyinde bile zordur

Auvik fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Auvik puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Auvik hakkında ne diyor?

G2 'de bir kullanıcı şunları paylaşıyor:

Auvik, kolay dağıtım, yönetim ve tutarlı izleme sağlar. Güvenlik, kullanılabilirlik ve işlevselliği artırmak için platformu sürekli olarak geliştiriyorlar.

Auvik, kolay dağıtım, yönetim ve tutarlı izleme sağlar. Güvenlik, kullanılabilirlik ve işlevselliği artırmak için platformu sürekli olarak geliştiriyorlar.

📖 Ayrıca okuyun: BT Olay Yönetimi Nasıl Ustaca Yapılır?

8. ManageEngine OpManager (Performans, güvenlik ve hata algılamayı entegre etmek için en iyisi)

manageEngine OpManager aracılığıyla

Bulut hizmetleri, ağ cihazları ve sunucu performansı arasında dengede kalmaya mı çalışıyorsunuz? ManageEngine OpManager her şeyi kontrol altında tutar. AI destekli hata algılama ve otomasyon, sıkıcı sorun giderme işlemlerini azaltır, böylece mühendisler yangınları söndürmek yerine daha önemli projelere odaklanabilir.

ManageEngine OpManager'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz işlemler için tüm IP tabanlı cihazların durumu, kullanılabilirliği ve performansı hakkında görünürlük elde edin

AI ve makine öğrenimi destekli anomali algılama, akıllı uyarılar ve otomatik düzeltme ş Akışları ile kesinti sürelerini azaltın

Ağ bağımlılıklarını anlamak için Katman 2 haritaları, sanal topoloji görünümleri ve 3D veri merkezi kat planlarını kullanın

Cisco IPSLA teknolojisi ile bant genişliği kullanımını analiz edin, olası güvenlik açıklarını giderin ve WAN bağlantı güvenilirliğini artırın

ManageEngine OpManager sınırlamaları

Üçüncü taraf entegrasyonlar ek ağ yapılandırması ve teknik destek gerektirir

Güncellemeler, yazılımın kararlılığında ara sıra sorunlara neden olabilir

Komut dosyaları olmadan sınırlı derin özelleştirme ve şablon seçeneklerinin olmaması

ManageEngine OpManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ManageEngine OpManager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %70'i, AI'yı iyi kullanan şirketler ile kullanmayan şirketler arasında belirgin bir fark olduğunu düşünüyor.

ClickUp ile Ağ Yönetimi ve İzlemeyi İyileştirin

Ağ işlemleri giderek karmaşıklaşırken, ağ mühendisleri ve BT uzmanları görevleri yönetmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve belgeleri yapılandırmak için merkezi, yapay zeka destekli bir platforma ihtiyaç duymaktadır.

Birçok AI ve makine öğrenimi aracı, ağ otomasyonu, güvenlik ve performans optimizasyonuna yardımcı olur. Ancak ClickUp, BT ve ağ proje yönetimi için en güçlü AI tabanlı platform olarak öne çıkıyor.

Yönetim masraflarını azaltır ve iş akışlarını kolaylaştıran, işbirliğini geliştiren ve genel verimliliği artıran araçlar sunar.

Ağ güvenliğini yönetiyor, bulut geçişleri denetliyor veya sistem çalışma süresini garanti ediyor olsanız da, ClickUp işleri daha hızlı, daha akıllı ve daha az insan hatasıyla halleder.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin!