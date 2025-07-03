İK ve Yöneticiler için Ücretsiz Çalışan Rapor Şablonları

Gerçeği kabul edelim: İşyerindeki davranış veya performans sorunlarını ele almak, hiç kimsenin gününün en keyifli kısmı değildir. Ancak İK uzmanları, yöneticiler ve takım liderleri için bu, verimli bir işyeri ortamı sağlamak için gerekli bir görevdir.

İyi yapılandırılmış bir çalışan raporu formu, bu süreci kolaylaştırır. Çalışan bilgilerinin, olay ayrıntılarının, önceki uyarıların ve yanıtların tutarlı bir şekilde belgelenmesini sağlayarak hem kuruluşu hem de ilgili çalışanı korur.

Bu kılavuz, düşük performans, profesyonelce olmayan davranışlar ve çalışan uyarıları gibi sorunları profesyonel bir şekilde belgelemenize yardımcı olacak ücretsiz, özelleştirilebilir şablonlar sunar. Okumaya devam edin!

🔎 Biliyor muydunuz? Popüler (ve bazen tartışmalı) bir "geri bildirim sandviçi" yöntemi vardır. Bu yöntem, yapıcı eleştirileri iki kat olumlu geri bildirimle yumuşatmayı içerir. Haberleri iletmenin lezzetli ama bazen dağınık bir yolu gibi! 🥪➡️

Çalışan Rapor Şablonları Nedir?

Çalışan raporu şablonu, olay ayrıntılarını, çalışan bilgilerini ve belirli performans sorunlarını veya uygunsuz davranışları kaydetmenize yardımcı olan hazır bir formdur.

Bu şablonlar, disiplin sürecini daha sorunsuz, tutarlı ve yasal olarak doğru hale getirir. Çalışan el kitabınızla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmış olup, çalışanların yorumları için alan içerir ve ileride başvurmak üzere resmi bir kayıt görevi görür.

Bir çalışan rapor şablonunu kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Zamandan tasarruf edin ve tahminlerde bulunmaktan kaçının

Tutarlı disiplin işlemi formları oluşturun

İlgili iş kanunlarına yasal uyumluluğu sağlayın

Önceki uyarıları ve sözlü uyarıları belgelendirin

Gizlilik ve profesyonelliği koruyun

Bir çalışanın sürekli geç geldiğini varsayalım. Sözlü uyarıda bulunursunuz, ancak hiçbir şey değişmez. Çalışan raporu formu aracılığıyla yazılı uyarıda bulunmak, davranışı resmi olarak belgelendirmenize, beklenen davranışı özetlemenize ve performans iyileştirme için net bir yol belirlemenize yardımcı olur.

➡️ Ayrıca okuyun: Çalışanların Gelişimini Artırmak için En İyi Performans Değerlendirme Şablonları

İş Yerinde Kullanabileceğiniz En İyi 15 Çalışan Rapor Şablonu

Çalışanların performansını, davranışlarını ve olay ayrıntılarını açık ve yapılandırılmış bir biçimde belgelemenize yardımcı olacak en iyi ücretsiz şablonlar şunlardır:

1. ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir geri bildirimlerle takımınızın büyümesini destekleyin

ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu, çalışanların performansını izlemenize, zaman içindeki ilerlemeleri takip etmenize ve iyileştirme konusunda anlamlı konuşmalar yapmanıza yardımcı olur.

Özelleştirilebilir alanlar ve yapılandırılmış görünümler ile bu şirket politikası şablonu, performans sorunlarının resmi bir yazıya dönüştürülmeden önce profesyonel bir şekilde belgelenmesini sağlar. İK uzmanları ve yöneticilerin geri bildirimleri şirket politikalarıyla uyumlu hale getirmesine, çalışanların ilerlemesini izlemesine ve disiplin cezası görüşmeleri sırasında sürprizlerle karşılaşmamasına destek olur.

Neden beğeneceksiniz:

Çalışanların zaman içindeki ilerlemelerini izleyerek düşük performans kalıplarını erken tespit edin

Çalışan el kitabınız ve iş beklentilerinizle uyumlu belge yöneticisi geri bildirimlerini belgelendirin

Çalışanların öz değerlendirmelerini doldurmalarına izin vererek açık iletişimi ve hesap verebilirliği teşvik edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Her sektörden, değerlendirmeleri kolaylaştırmak, bağlılığı artırmak ve büyüme kültürünü teşvik etmek için kullanımı kolay bir çalışan raporu formu isteyen İK uzmanları, takım liderleri ve yöneticiler.

➡️ Ayrıca okuyun: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

2. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile resmi işlemler gerekmeden ilerlemeyi izleyin, geri bildirim verin ve performans sorunlarını belirleyin

ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, her üç ayda bir çalışanların ilerlemesini değerlendirmek için yapılandırılmış ve tekrarlanabilir bir sistem sunar.

Kötü performansı veya çalışan hedeflerini izliyor ya da bir çalışan raporu hazırlamadan önce zemin hazırlıyor olsanız da, bu şablon sorunları erken aşamada ele almanıza, belgeleri saklamanıza ve iyileştirmeyi desteklemenize yardımcı olur.

Hedef izleme, geri bildirim toplama ve eylem planlamasının hepsi tek bir çalışma alanında bulunan bu araç, çalışanların eylemlerinin izlenmesini, eksikliklerin belirlenmesi ve performansın iş beklentileriyle uyumlu hale getirilmesini sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Gerçek zamanlı verileri kullanarak performans sorunlarını yazılı uyarılara dönüşmeden tespit edin

Çalışan kayıtları için tutarlı ve düzenli bir şekilde belge yöneticisi ve iş arkadaşlarının girdilerini kaydedin

Çalışanların iş beklentilerini karşılamasına ve uygunsuz davranışları düzeltmesine yardımcı olacak hedefleri ve adımları özetleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını sistematik olarak belgelemek ve değerlendirmek isteyen İK uzmanları, takım liderleri ve departman yöneticileri.

3. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile tutarlı ve anlamlı çalışan geri bildirimleri ve takip süreçleri sayesinde büyümeyi ve güveni artırın

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu, değerli takım içgörülerini toplamaya, düzenlemeye ve bunlara göre hareket etmeye yardımcı olur.

Üç aylık kontrol toplantıları yaparken, anonim anketler düzenlerken veya düzenli takım sağlık kontrolleri gerçekleştirirken geri bildirim sürecinizi kolaylaştırır. Bu, açıklık ve sürekli büyüme odaklı bir işyeri kültürü oluşturmanıza yardımcı olur.

Çalışan raporu formu, anlamlı çalışan geri bildirimlerini toplamayı ve bunları eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmeyi de kolaylaştırır. İletişimi güçlendirmek, morali artırmak ve her çalışanın kendini dinlenmiş ve değerli hissetmesini sağlamak için akıllı ve yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

Neden beğeneceksiniz:

Çalışanların katılımını teşvik eden tekrarlanabilir geri bildirim döngüleri oluşturarak tutarlı bir şekilde değerli girdiler toplayın

Açık, iki yönlü konuşmalar için güvenli bir alan oluşturarak yönetici-çalışan iletişimini iyileştirin

Takip adımları atayarak ve sorumlulukları izleyerek geri bildirimleri eyleme dönüştürün ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışan bağlılığını ve elde tutulmasını iyileştirmek isteyen uzaktan, karma veya büyüyen takımlardaki İK yöneticileri, takım liderleri ve bölüm başkanları.

➡️ Ayrıca okuyun: Kapsamlı Çalışan Değerlendirmeleri için En İyi 360 Geri Bildirim Yazılımı

4. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile müşteri geri bildirimlerini tek bir yerden, zahmetsizce toplayın, analiz edin ve bunlara göre hareket edin

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteriler, kullanıcılar ve ortaklardan dürüst ve eyleme geçirilebilir içgörüler toplamaya yardımcı olur.

Yeni bir özellik veya müşteri hizmetleri deneyiminiz hakkında geri bildirim almak istiyorsanız, bu şablon doğru soruları sormanıza ve yanıtları yapılandırılmış, analiz edilmesi kolay bir biçimde kaydetmenize olanak tanır.

Bu şablonu kullanarak, ham yanıtları ürün iyileştirmelerine rehberlik eden, müşteri memnuniyetini artıran ve daha güçlü ilişkiler kuran anlamlı verilere dönüştürebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

İş hedefleriniz ve müşteri yolculuğunuzla uyumlu, ilgili geri bildirimleri toplamak için hedefli anketler oluşturun

Veri toplama sürecini kolaylaştırarak yanıtların düzenli ve analiz edilmeye hazır bir şekilde gelmesini sağlayın, ekstra iş yükü olmadan

Geri Bildirim Görünümü'nü kullanarak aldığınız geri bildirimleri saklayın ve düzenleyin

Gerçek müşteri girdileriyle ürün, hizmet veya strateji değişikliklerini destekleyerek daha akıllı kararlar alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün takımları, müşteri başarı yöneticileri ve müşteri geri bildirimlerini iyileştirmelere yönlendirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen işletme sahipleri.

5. ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu ile performansı değerlendirin ve büyümeyi teşvik edin

ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu, çalışan performans değerlendirmenizi basitleştirmenize ve standartlaştırmanıza yardımcı olur.

İster düzenli değerlendirmeler yapın ister terfiler için hazırlık yapın, bu şablon değerlendirmelerinizin tutarlı, içgörülü ve şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Bu çalışan raporu formu şablonu, geri bildirim toplamak, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek ve zaman içinde performans eğilimlerini izlemek için kullanılabilir. Adalet, şeffaflık ve çalışanların gelişimini teşvik etmek için pratik ve güçlü bir araçtır.

Neden beğeneceksiniz:

İlerleme ve tutarlılığı izlemek için değerlendirmeleri düzenli olarak kaydederek çalışanların performansını zaman içinde takip edin

Değerlendirme Formu Görünümü ile her çalışan için özel değerlendirme formları oluşturun

Performans değerlendirmelerini zenginleştirmek için iş arkadaşlarından veya yöneticilerden geri bildirim toplayarak takımınızdan yapıcı görüşler alın

Geri bildirimleri analiz ederek beceri eksikliklerini veya koçluk ihtiyaçlarını belirleyin ve geliştirilmesi gereken alanları tespit edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir izleme süreciyle adil ve yapılandırılmış performans değerlendirmeleri gerçekleştirmesi gereken İK uzmanları, takım liderleri ve departman yöneticileri.

6. ClickUp Çalışan Olay Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Olay Raporu Şablonu ile işyerindeki olayları kaydedin, izleyin ve çözün

ClickUp Çalışan Olay Raporu Şablonu, işyerindeki olayları hızlı, doğru ve tutarlı bir şekilde belgelemeye yardımcı olur. Ayrıca, büyüyen bir takımı yönetmek veya İK uyumluluğunu sağlamak için de kullanışlıdır.

Bu şablon, olayları kaydetmek, güncellemeleri paylaşmak ve düzeltici önlemleri almak için merkezi bir sistem sağlar.

Olay raporlama sürecinizi kolaylaştırarak şeffaflığı artırır, işyeri güvenliğini iyileştirir ve güven oluşturursunuz. Ayrıca olaylara daha hızlı yanıt verir, eğilimleri belirler ve takımınızı ve kuruluşunuzu önlenebilir risklerden korursunuz.

Neden beğeneceksiniz:

Her olayı baştan sona izleyin, böylece dağınık e-postalarda veya belgelerde önemli ayrıntıları asla kaybetmezsiniz

Kanıtları ve ifadeleri verimli bir şekilde belgeleyerek eksiksiz, doğru ve zaman damgası içeren raporlar oluşturun

Çalışan iletişimi ve çözüm ş akışlarını kolaylaştırarak herkesin neler olup bittiğini ve ne yapılması gerektiğini bilmesini sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Net belgeleme ve olaylara hızlı yanıt vermenin kritik öneme sahip birçok sektördeki İK takımları, güvenlik görevlileri, uyum yöneticileri ve operasyon liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Etkili İK politikaları nasıl oluşturulur? İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları: Yanlış anlaşılmaları önlemek için açık ve net olun 💬

Politikaları şirket değerleriniz ve yasal gerekliliklerle uyumlu hale getirin 📚

Tüm çalışanların kolayca erişebilmesi ve anlayabilmesi için hazırlayın 🧩

Güncelliği ve uyumluluğu korumak için düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin 🔄

7. ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu ile her 1'e 1 toplantıyı hedefler, büyüme ve şirket politikalarıyla uyumlu hale getirin

ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu, rutin kontrol görüşmelerini yapılandırılmış, hedef odaklı konuşmalara dönüştürmenize yardımcı olur. Performansı ele almak, geçmiş sözlü uyarıları gözden geçirmek veya gelecekteki hedefler üzerinde mutabakat sağlamak için bu şablon, bire bir görüşmelerinize sipariş ve netlik getirir.

Bu, yalnızca çalışanların raporlarını izlemek veya disiplin işlemlerini yönetmekle ilgili değildir; karşılıklı beklentiler, ilerlemeler ve sorumlulukların yazılı bir kaydını oluşturmakla ilgilidir.

ClickUp ile her toplantının bir amacı olmasını ve profesyonel gelişime ve şirket politikalarına uyuma anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlarsınız.

Neden beğeneceksiniz:

Çalışanlar ve yöneticiler arasında tutarlı ve verimli toplantılar sağlamak için yapılandırılmış 1'e 1 gündemler oluşturun

Önceki sözlü veya yazılı uyarıların ardından performans sorunlarını veya davranış sorunlarını izleyin ve takip edin

Şeffaf ve erişilebilir bir toplantı geçmişi tutarak çalışan anlaşmazlıklarını etkili bir şekilde çözün

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış çalışan bağlılığı ve net iletişim arayan İK ekipleri, departman yöneticileri, takım liderleri ve süpervizörler.

8. ClickUp Çalışan Etkinlik Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Etkinlik Raporu Şablonu ile günlük görevleri izleyin, sorunları erken aşamada çözün ve raporlamaları destekleyin

ClickUp Çalışan Etkinlik Raporu Şablonu, günlük çalışan etkinliklerini kaydetmeye yardımcı olur ve performansı değerlendirmek, başarıları vurgulamak ve sürekli iyileşmeyi desteklemek için açık ve yapılandırılmış bir yol sunar.

Disiplin sürecinizi kolaylaştırmak veya her günün işlerini yazılı olarak kaydetmek istiyorsanız, bu şablon düzenli olmanıza, şirket politikalarına uymanıza ve takımınızın büyümesine odaklanmanıza yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Gelecekteki çalışan raporları veya yazılı uyarılar için başvurulacak görevler, davranışlar ve iş etiği ile ilgili yazılı bir belge tutarak disiplin sürecini destekleyin

Her günün başında beklentileri ve hedefleri açıkça belirleyerek çalışanlarla şeffaflığı koruyun

Günlük eylemleri ve sorunları kaydeden resmi bir belge tutarak çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları azaltın. Bu belge, herhangi bir çalışan disiplin işlemi formu veya değerlendirme toplantısı için kullanışlıdır

🔑 İdeal kullanım alanları: Günlük performansı izlemek, şirket politikalarını uygulamak ve profesyonel olmayan davranışları azaltmak isteyen yöneticiler, İK ekipleri ve takım liderleri.

9. ClickUp Çalışan El Kitabı, Politikalar ve Prosedür Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan El Kitabı, Politikalar ve Prosedür Şablonu ile tutarlı bir disiplin süreci ve politika el kitabı oluşturun

ClickUp Çalışan El Kitabı, Politikalar ve Prosedür Şablonu, beklentileri özetlemenize, yanlış anlaşılmaları en aza indirmenize ve tüm önemli işyeri politikalarını belgelendirmenize yardımcı olur.

İster büyüyen bir startup ister köklü bir kurumsal şirket olun, belge şablonu profesyonelliğin tonunu belirleyen, yasal uyumluluğu sağlayan ve disiplin sürecinizi açıkça destekleyen resmi bir belge oluşturmanıza olanak tanır.

Çalışan raporu formu ayrıca, çalışan davranışlarını yönetmek, tekrarlanan politika ihlallerini önlemek ve her çalışanın personel dosyasında tutarlı bir yazılı kayıt tutmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Çalışanlara beklentiler, davranışlar ve prosedürler konusunda açık ve tutarlı bir referans sağlamak için şirket politikaları oluşturun ve yönetin

Çalışanların raporlarını belgelendirerek profesyonel olmayan davranışları izleyin ve sorunları sözlü uyarılardan yazılı uyarılara etkili bir şekilde yükseltin

Gerekli durumlarda çalışanlara uyarı bildirimleri ve ek raporlar göndermek için güvenilir bir sistemle disiplin sürecini standartlaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışan raporlarını yönetmek, şirket politikalarını uygulamak ve çalışan anlaşmazlıklarını tutarlı bir şekilde ele almak isteyen İK yöneticileri, küçük işletme sahipleri, hukuk ekipleri ve operasyon liderleri.

10. ClickUp Performans İyileştirme Planı Şablonu (PIP)

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans İyileştirme Planı Şablonu (PIP) ile yapılandırılmış performans hedefleri geliştirin ve anlaşmazlıkları azaltın

ClickUp Performans İyileştirme Planı Şablonu (PIP), düşük performans gösteren çalışanları başarıya yönlendirmek için mükemmeldir. Beklentileri, performans kriterlerini, destek stratejilerini ve son tarihleri tek bir işbirliğine açık ve takip edilebilir belgede özetleyerek iyileştirme için net bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur.

Tekrarlanan politika ihlalleri, önceki sözlü uyarılar veya profesyonel olmayan davranışların ilk belirtileriyle uğraşıyorsanız, bu şablon, ilerlemeyi izlemek, bireyleri sorumlu tutmak ve disiplin süreci sırasında yanlış anlamaları en aza indirmek için resmi bir belge sağlar.

Bu, geri bildirim ile ölçülebilir eylemler arasında köprü görevi görür.

Neden beğeneceksiniz:

Şirket politikaları ve performans standartları ile ilgili beklentileri netleştirin

Her adımı belgeleyin, hem çalışanı hem de işvereni koruyan yazılı bir kayıt oluşturun

Disiplin sürecinin her aşamasında hesap verebilirliği ve desteği teşvik etmek için amirleri ve İK'yı dahil edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışan raporları ve aşamalı disiplin, sürekli performans yönetiminin bir parçası olan tüm sektörlerdeki İK yöneticileri, takım liderleri ve bölüm başkanları.

💡 Profesyonel İpucu: İş yerinde bir uyarıya nasıl yanıt verirsiniz? İşte dikkate alabileceğiniz bazı akıllı stratejiler: Sakin olun ve raporu dikkatlice inceleyin 🔍

Yöneticinizle saygılı bir konuşma yapın 🗣️

Kendi bakış açınızı profesyonel bir şekilde belgelendirin 📄

İyileştirmeler yapmaya ve net hedefler belirlemeye odaklanın 🎯

11. ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu ile sorunsuz, politikaya uygun bir işe alım süreci sağlayın

ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu, her yeni işe alımda tutarlı, verimli ve ilgi çekici bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olur. Artık dağınık belgeler, unutulan adımlar veya kaçırılan takipler yok.

Bu şablon, ilk toplantıları planlayarak, işe alım sürecindeki ilerlemeyi belgeleyerek ve şirket politikalarını özetleyerek her yeni çalışanın başarısını garanti eder. İK ş Akışınızı kolaylaştırır ve uzun vadeli başarı için sağlam bir temel oluşturur.

Neden beğeneceksiniz:

Yeni çalışanlar için beklentileri, zaman çizelgelerini ve sorumlulukları açıkça belirleyen yapılandırılmış bir oryantasyon süreci oluşturun

Her takım üyesinin ne yapacağını ve ne zaman yapacağını bilmesi için işe alım görevlerini kolayca atayın

Onboarding Takvimi görünümüyle takip edilecek görevlerin ve son tarihlerin zaman çizelgesini görüntüleyin

İşe alım faaliyetleri için yazılı bir kayıt oluşturun; gelecekte başvurmak veya çalışan raporları için idealdir

🔑 İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları yöneticileri, takım liderleri ve yeni kurulan şirketler, işe alım sürecini kolaylaştırmak, çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak ve çalışanların disiplin işlemleri veya politika uyumu ile ilgili yazılı kayıtlarla düzeni sağlamak için.

12. AIHR tarafından hazırlanan PDF Çalışan Rapor Formu Şablonu

via AIHR

AIHR'nin PDF Çalışan Rapor Formu Şablonu, çalışanların disiplin işlemlerini açık ve profesyonel bir şekilde belgelendirmenize yardımcı olur. Olayları, ihlalleri ve iyileştirme beklentilerini tek bir yerde kaydetmek için yapılandırılmış bir yol sağlar.

Bu resmi belge, şirketinizi yasal olarak korur ve hesap verebilirliği ve şirket politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanmasını teşvik eder. Çalışanların raporlarını düzenlemek, çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve çalışanların personel dosyalarında sağlam bir yazılı kayıt tutmak isteyen tüm yöneticiler için idealdir.

Neden beğeneceksiniz:

Olayı, kural ihlalini ve sonuçlarını açıkça belirterek çalışanların davranışlarını belgelendirin

İlk uyarıdan son yazılı uyarıya kadar disiplin adımlarını izleyin ve aşamalı önlemler alın

Performans değerlendirmelerinde, gelecekteki anlaşmazlıklarda veya ek raporlarda kullanmak üzere yazılı bir kayıt oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Profesyonel olmayan davranışları veya tekrarlanan politika ihlallerini yöneten İK uzmanları, takım liderleri ve süpervizörler.

13. Betterteam tarafından hazırlanan PDF Çalışan Rapor Formu Şablonu

via Betterteam

Betterteam'in PDF Çalışan Rapor Formu Şablonu, işyerindeki suistimalleri resmi olarak ele almanıza ve gelecekteki beklentileri net bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

Katılım sorunları, politika ihlalleri veya düşük performansla uğraşıyor olsanız da, bu rapor formu, çalışan uyarı bildiriminizin ayrıntılı, tutarlı ve yasal olarak geçerli olmasını sağlar.

Şirketi ve çalışanı korumak için tasarlanan bu çalışan raporu formu, her olayı belgelendirmeye, sonuçları tanımlamaya ve bir iyileştirme planı oluşturmaya yardımcı olur.

Bu şablonlar, yanlış anlaşılmaları azaltmanıza, çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmenize ve çalışanların personel dosyalarında açık ve net yazılı kayıtlar tutmanıza olanak tanır.

Neden beğeneceksiniz:

Devamsızlık veya güvenlik kurallarının ihlali gibi belirli suistimalleri belgeleyerek endişeleri net bir şekilde ele alın

Sözlü veya yazılı uyarılar için gizli toplantılarda resmi belge olarak kullanarak adil İK süreçlerini destekleyin

Çalışanın iyileşme gösterememesi veya raporu itiraz etmesi durumunda tutarlı belgelere sahip olarak şirketinizi yasal olarak koruyun

🔑 İdeal kullanım alanları: Kötü davranışları ele almak, çalışanların davranışlarını izlemek veya disiplin süreçlerini başlatmak zorunda olan İK uzmanları, operasyon yöneticileri ve takım liderleri.

14. AvaHR tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Çalışan Disiplin Raporu Şablonu

via avaHR

AvaHR tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Çalışan Disiplin Raporu Şablonu, suistimalleri belgelemeye ve disiplin işlemlerini yönetmeye yardımcı olur. Hem çalışanlara hem de yöneticilere olayları, ihlalleri ve çözümleri açıklamak için yapılandırılmış bir alan sunarken tutarlı raporlama sağlar. Suistimal, devam sorunları veya politika ihlalleri gibi hassas işyeri sorunlarını ele alırken özellikle yararlıdır.

Bu rapor formu, çalışan raporlarını ve düzeltici önlemleri belgelemek, hesap verebilirliği teşvik etmek ve adil ve yasal İK uygulamalarını desteklemek için net bir çerçeve sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Olayın tüm önemli ayrıntılarını kaydederek, güvenilir bir referans kaynağı oluşturmak için uygunsuz davranışları açıkça belgelendirin

Gizli toplantılar veya İK değerlendirmeleri sırasında destekleyici kanıtlar sağlamak ve önyargıları azaltmak için tanık ifadelerini kaydedin

Bir çalışanın aldığı uyarıların sayısını izlemek için koçluk veya yazılı uyarı gibi alınan disiplin önlemlerini özetleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Politika ihlalleri, devam sorunları ve çalışanların uygunsuz davranışlarının hızlı ve adil bir şekilde ele alınması gereken alanlarda çalışan İK uzmanları, takım liderleri ve yöneticiler.

15. HiBob tarafından hazırlanan çalışanlara yazılı uyarı şablonları ve örnekleri

via HiBob

HiBob'un Çalışan Yazılı Uyarı Şablonları ve Örnekleri, performans veya davranış sorunlarını belgelendirmenize, gerekli iyileştirmeleri özetlemenize ve olası sonuçları uyumlu ve saygılı bir şekilde iletmenize yardımcı olur.

Tekrarlanan devamsızlık sorunları veya ciddi davranış sorunları ile uğraşıyor olsanız da, bu çalışan raporu formu belgelerinizi eksiksiz ve adil bir şekilde hazırlamanızı sağlar.

Bu şablonu kullanarak, çalışanların raporlarını sağlam bir şekilde kaydedebilir ve takım üyelerine daha ileri önlemler alınmadan önce kendilerini geliştirmeleri için net bir fırsat sunabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Sorunu, politika ihlalini ve beklenen iyileştirmeleri açıkça özetler

İşten çıkarılma dahil olmak üzere sonuçları ve olası sonraki adımları bildirir

Sorunu gizli olarak çözmek için yapılan önceki uyarıları ve çabaları referans gösterir

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanlara yazılı uyarılar vermek ve devam eden davranış veya performans sorunlarını ele almak için tutarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyan İK takımları, bölüm yöneticileri ve süpervizörler.

İyi bir çalışan değerlendirme şablonu nedir?

Özenle hazırlanmış bir çalışan raporu şablonu, karışık iletişim sorunlarından, İK sorunlarından ve yasal sorunlardan sizi kurtarabilir. Disiplin sürecinize netlik, tutarlılık ve uyumluluk sağlar.

İdeal bir çalışan raporu şablonunun içermesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Çalışan bilgileri bölümü : Çalışan raporu formu, raporun bağlamını anlamak için iş unvanı, departman ve amir gibi anahtar bilgileri içermelidir

Olayın açık açıklaması : Tam şeffaflık için, saat, tarih ve çalışanın eylemleri dahil olmak üzere olanları belgelemelidir

Şirket politikalarının ihlali : Yazılı uyarı formu şablonu, ihlal edilen çalışan el kitabının ilgili bölümüne atıfta bulunmalıdır

Verilen uyarı türü : Bu, önceki uyarıları izlemek için ilk uyarı mı yoksa son yazılı uyarı mı olduğunu açıklığa kavuşturmalıdır

İş beklentileri üzerindeki etkisi : Çalışan raporu formunda, çalışanın davranışlarının veya iş performansındaki düşüklüğün takımın verimliliğini veya kültürünü nasıl etkilediği açıklanmalıdır

Çalışan yanıtı bölümü : Açık iletişimi desteklemek için çalışanların yorumları veya itirazları için alan bırakılmalıdır

Düzeltici eylem planı : Çalışan raporu formu, daha fazla disiplin önleminin alınmasını önlemek için performans iyileştirme için atılacak adımları ve beklentileri özetlemelidir

Onay ve imzalar: Toplantıyı ve görüşmeyi onaylamak için hem çalışanın hem de yöneticinin imzaları için alan bulunmalıdır

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

ClickUp ile Kötü Davranışları Yönetin ve Hesap Verebilirliği Artırın!

Çalışanların suistimallerini yönetmek ve disiplin işlemlerini izlemek, bitmek bilmeyen bir evrak işine benzeyebilir. Ancak belgeleri atlamak? Bu, göze alamayacağınız bir risktir. Çalışan raporlarını, performans sorunlarını ve uyarı bildirimlerini verimli bir şekilde belgelemek, takımınızın hesap verebilirliğini sağlar, politikaların uygulanmasını garanti eder ve gelecekteki anlaşmazlıkları önler.

Kullanıma hazır çalışan raporu form şablonları, sorunları net ve tutarlı bir şekilde belgelemenizi kolaylaştırır.

Ayrıca, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, İK uzmanlarının ve yöneticilerinin görev izleme, özel formlar, yorumlar ve hassas kayıtlar için gizli belgeler ile çalışan disiplinini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

En iyi kısmı ne mi? ClickUp, İK iş akışlarınızı desteklemek için 100'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar. Çalışan yönetimi sürecinize netlik, tutarlılık ve kontrol getirmek için bugün ClickUp'a kaydolun!