Eşyalarınızı Düzenlemek ve Korumak için Ücretsiz Ev Envanter Şablonları

Hırsızlık, boru patlaması veya büyük bir taşınma sonrası her şarj aletini, kahve fincanını ve kamerayı listelemeye çalışın; stresli kelimesi bunu tarif etmeye yetmez.

Sigorta şirketleri, kanıtlayamadığınız şeyleri tazmin edemez ve tüm ev sahibi sigorta taleplerinin yaklaşık %5-6'sı, genellikle uygun belgelerin eksikliği nedeniyle tamamen reddedilir.

Sağlam bir ev envanter şablonu, felaket önce her ayrıntıyı kaydetmenizi sağlar. Bu, aylar yerine dakikalar içinde gönderilmeye hazır, eksiksiz bir envanter listesi hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. İster stüdyo dairede ister altı yatak odalı bir evde yaşayın, doğru envanter listesi şablonu (Google E-Tablolar, PDF veya uygulama) kişisel eşyalarınızı izlemeyi çok daha kolay hale getirir.

Bu kılavuz, ev envanteri oluşturmanın neden önemli olduğunu, neleri içermesi gerektiğini ve eşyalarınızı ve huzurunuzu korumak için ClickUp'ın (ve diğerlerinin) gibi ücretsiz şablonları nerede bulabileceğinizi araştırıyor.

👀 Biliyor muydunuz? ABD'deki tüm sigorta tazminat giderlerinin neredeyse dörtte biri yangınlardan kaynaklanmaktadır ve toplam ödemelerin %23'ünü oluşturmaktadır.

Ev Envanter Şablonları Nedir?

Ev envanter şablonları, sahip olduğunuz her lambayı, dizüstü bilgisayarı ve hatıra eşyasını tek bir düzenli dosyada toplayan tak ve çalıştır kontrol listeleri veya elektronik tablolardır. Oda, öğe adı, seri numarası, satın alma tarihi, fiyat, garanti ve fotoğraflar için önceden oluşturulmuş sütunlar içerir.

Ama önce, ev envanter şablonu nedir? Google E-Tablolar, Excel, mobil envanter uygulamaları veya doldurulabilir PDF olarak açabileceğiniz özelleştirilebilir bir çerçevedir. Barkodu tarayın, ayrıntıları ekleyin ve resimleri ekleyin, yerleşik formüller hesaplamaları halletsin.

Artık yapışkan notlar, dağınık fotoğraflar veya yarısı dolu defterler yok.

Bir ev envanter şablonu kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Her öğeyi tek bir yerde kaydetmeyi ve değerlemeyi kolaylaştırın

Hızlı cevaplar için listenizi saniyeler içinde sıralayın, filtreleyin veya arayın

Tek bir dosyayı aileniz, nakliyeciler veya sigorta şirketleriyle paylaşın

Makbuzlar ve garantilerle senkronizasyon sağlayan bir envanter sistemi oluşturarak kapsamlı bir sistem başlatın

Sürekli netlik için daha geniş ev yönetimi alışkanlıklarınıza dahil edin

Ev envanter şablonu, eşyalarını, taleplerini veya taşınmalarını takip eden ev sahipleri, kiracılar ve sigorta bilincine sahip kişiler için idealdir.

İyi bir ev envanter şablonu nedir?

Güçlü bir ev envanter şablonu, eşyalarınızı listelemekten daha fazlasını yapar; düzenli olmanıza, hazırlıklı olmanıza ve hızlı bir şekilde talepte bulunmanıza yardımcı olur. Şu olmazsa olmaz özellikleri arayın:

Oda oda yapı: Oturma odası, mutfak, yatak odaları, garaj ve hatta bodrum köşesi gibi bölümlere ayırın

Ayrıntılı öğe alanları: Her öğe için marka, model, seri numarası, satın alma tarihi, fiyat ve koşulları ekleyin

Fotoğraflar veya videolar: Sigorta şirketlerine kişisel eşyalarınızın görsel kanıtını sunmak için resim veya video turu ekleyin

Kolay güncellemeler: Bulut tabanlı bir envanter hesap tablosu veya zaman içinde düzenleyebileceğiniz Google E-Tablolar gibi esnek bir biçim kullanın

Uyarlanabilir düzen: Her ev aynı görünmediğinden, elektronik eşyalar, mobilyalar, koleksiyonlar ve daha fazlası için uygun bir şablon seçin

Yedeklemeye uygun depolama: Bir sürümü çevrimiçi olarak kaydedin ve yangın, hırsızlık veya teknik arıza durumlarında basılı bir kopyasını başka bir yerde saklayın

📚 Ayrıca okuyun: Envanter yönetimi için yapay zeka

12 Ev Envanter Şablonu

Evinizdeki her eşyayı takip etmek imkansız gibi gelebilir. Ancak bu ev envanter listesi şablonları, eşyalarınızı kataloglamak ve korumak için gerçekten basit ve stressiz yollar sunar.

1. ClickUp Envanter Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Envanter Şablonu ile stok seviyelerini, gönderileri ve yeniden sipariş noktalarını izleyin

ClickUp Envanter Şablonu, tüm eşyalarınızı tek bir canlı çalışma alanında merkezileştirir, böylece eşyalarınızı her zaman takip edebilirsiniz. Ayrıca, ev aletleriniz veya ev ofis ekipmanlarınız için stok seviyelerini, siparişleri ve sevkiyat tarihlerini izlemek için bir ticker görevi de görür.

Özel Alanlar ayrıca satıcı ayrıntılarını, yeniden sipariş noktalarını ve birim maliyetleri yakalamanızı sağlar. Altı yerleşik görünüm, verileri öğeye, konuma veya sipariş durumuna göre dilimlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Satın alma bilgileri, satıcı iletişim bilgileri ve maliyetlerin ayrıntılı kayıtlarını tek bir yerde saklayın

Azalan malzemeler ve yeniden stoklama ihtiyaçları için hatırlatıcılar için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

Entegre ClickUp Belgeleri aracılığıyla canlı envanter güncellemelerini paylaşarak kolayca işbirliği yapın

Birden fazla dosyayla uğraşmadan ev aletlerini, ofis ekipmanlarını ve diğer eşyalarınızı kolayca yönetin

🎯 İdeal kullanım alanları: Envanter izleme hatalarını azaltmak için basit ama güçlü bir yol arayan küçük işletme sahipleri, depo yöneticileri ve ev ofis kullanıcıları.

2. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile stok hareketlerini, kullanılabilirliği ve maliyet değişikliklerini izleyin

Taşınmaya hazırlanıyor, sigorta evraklarını düzenliyor veya sadece sahip olduklarınızı takip etmeye çalışıyor olun, ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, ciltli dosyalar veya dağınık elektronik tablolar olmadan eşyalarınızı sipariş altına alır.

Öğelerinizi, Özel Durumlar'ın öğeleri stokta, kullanımdan kaldırıldı veya inceleme bekliyor olarak işaretleyebileceği tek bir klasörde düzenler. Yerleşik otomasyonlar, düşük stok hatırlatıcıları gönderir, böylece temel ihtiyaçlarınız asla bitmez ve kayıtları masaüstü veya mobil cihazlardan güncelleyebilirsiniz. "Değer" görünümünü, ClickUp'ın daha akıllı envanter planlama kılavuzuyla eşleştirerek, ne zaman yeniden stoklama yapacağınıza tam olarak karar verin.

Bu şablon size şunları sağlar:

Doğru sigorta değerlemeleri için Özel Alanlar ile maliyet değişikliklerini ve koşulları kaydedin

Envanterinizi tablo, liste, zaman çizelgesi ve değer görünümlerinde görselleştirerek eksiklikleri hızlıca belirleyin

Gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmek için stok yenileme hatırlatıcılarını ve trend analizini otomatikleştirin

Sorunsuz ev yönetimi için masaüstü veya mobil cihazlardan güncellemelere ortak çalışın

🎯 İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı görünürlük ve proaktif envanter kontrolü isteyen ev sahipleri, kiracılar ve sigorta bilincine sahip kişiler

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Microsoft Excel Alternatifleri

Bu arada, özel durumları nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi anlatan bu videoyu izleyin:

3. ClickUp Envanter Raporu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Envanter Raporu Şablonu'nu kullanarak otomatik hesaplama tabloları, grafikler ve onay iş akışları ile canlı envanter bilgileri oluşturun

ClickUp Envanter Raporu Şablonu, ev sahipleri ve kiracıların evlerindeki öğe verilerini sigorta talepleri veya taşınma kontrol listeleri için profesyonel raporlara dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Kod gerektirmeyen alanlarla sayıları güncelleyebilir ve ayrı uygulamalar arasında geçiş yapmadan her raporu taslak, inceleme ve yayınlama aşamalarından geçirebilirsiniz. Bu şablon, eşyalarınızı belgelendirir, paylaşılabilir hale getirir ve kanıt veya netlik gerektiğinde her zaman hazır olmasını sağlar.

Ayrıca, anahtar envanter metriklerini kolayca izleyerek trendleri takip edebilir ve sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla edinin:

Manuel formüller gerekmeden gerçek zamanlı hesaplamalarla değerleme raporları oluşturun

Sigorta veya gelecekteki taşınmalar için hazırlık yapmak üzere envanter düzenindeki değişiklikleri izleyin

Anında kanıt için makbuzları veya fotoğrafları doğrudan rapora ekleyin

Sigorta şirketleri veya aile üyeleriyle, paydaşlara sunmaya hazır, özenle hazırlanmış özetleri paylaşın

Güncel envanter kaydı tutmak için tekrarlayan denetimler planlayın

🎯 İdeal kullanım alanları: Sigorta bilincine sahip ev sahipleri ve kiracılar, hasar ve taşınma işlemleri için profesyonel ve paylaşımı kolay raporlara ihtiyaç duyanlar.

🧠 Eğlenceli bilgi: Eski Mezopotamyalılar (MÖ 3000 civarı) malları ve hayvanları takip etmek için kil belirteçler kullanırlardı. Bu, en eski envanter kontrol formlarından biri olarak kabul edilir.

4. ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu'nu kullanarak aşamalı kontrol listeleri, pano ve zaman çizelgesi görünümleri ve akıllı hatırlatıcılarla her taşınma görevini düzenleyin

ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu, ev sahipleri ve kiracılar için taşınmanın kaosunu net, adım adım bir plana dönüştürür. Paketleme, kamu hizmetleri transferleri ve son kontrollerle uğraşmanıza yardımcı olur.

Tek bir canlı çalışma alanında, taşınma öncesi hazırlıklardan yerleşmeye kadar önceden oluşturulmuş aşamalar bulacaksınız. Her aşamada, eyleme geçirilebilir görevler ve son teslim tarihleri yer alır. Kırılabilir öğelerin fotoğraflarını ekleyin, aile üyelerine veya nakliyecilere sorumluluklar atayın ve adres değişiklikleri için hatırlatıcılar ayarlayın.

Pano, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle, tüm son tarihleri bir bakışta görebilir ve gözden kaçan kutuları veya unutulan görevleri önleyebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Taşınma Öncesi, Taşınma Günü ve Yerleşim gibi aşamalar halinde görevleri haritalandırarak kusursuz bir zamanlama sağlayın

Takım üyelerine veya aile üyelerine paketleme bölgeleri ve sorumluluklar atayın

Kırılgan eşyalar için öğe fotoğrafları ve özel taşıma notları ekleyin

Fatura transferleri, posta yönlendirme ve güvenlik depozitoları için hatırlatıcıları otomatikleştirin

🎯 İdeal kullanım alanları: Her adımı organize etmek için güvenilir, mobil uyumlu bir yol haritasına ihtiyaç duyan kiracılar ve ev sahipleri.

5. ClickUp Ev Tadilatı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ev Tadilatı Şablonu ile tek bir paylaşımlı çalışma alanında her tadilat detayını koordine edin

ClickUp Ev Tadilatı Şablonu, tadilatınızın her yönünü tek bir canlı çalışma alanına getirerek planlama, bütçeleme ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır.

Proje hedeflerini tanımlayabilir, bunları maliyet tahminleriyle görevlere bölebilir ve sorumlulukları yüklenicilere veya aile üyelerine atayabilirsiniz. Etkileşimli Zaman Çizelgesi ve Görev görünümleri, genel bakış ve ayrıntılı listeler arasında geçiş yapmanızı sağlar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yıkım, iskelet ve bitirme gibi aşamaları net zaman çizelgeleri ve bağımlılıklarla özetleyin

Özel Alanlar ile görevler atayın, işçilik ve malzeme maliyetlerini izleyin

Gantt, Pano ve Liste görünümleri arasında geçiş yaparak genel programları ve günlük görevleri dengeleyin

Entegre Belgeler'i kullanarak yüklenicilerle notlar, fotoğraflar ve onaylar üzerinde işbirliği yapın

Bütçe ile gerçek harcamaları karşılaştırarak sürpriz aşımları önleyin

🎯 İdeal kullanım alanları: Büyük tadilatlar yapan ev sahipleri ve merkezi, şeffaf bir yenileme iş akışına ihtiyaç duyan müteahhitler.

6. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu'nu kullanarak siparişleri gönderin, teslimatları izleyin ve yüksek değerli ev eşyaları için düşük stok uyarılarını otomatikleştirin

Değerli eşyaları yöneten ev sahipleri ve kiracılar için ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, aletleri, gadget'ları ve ekipmanları satın almadan teslimata kadar düzenli bir şekilde tutar.

Satın alma taleplerini ve mevcut stoğu tek bir canlı klasörde yöneterek her siparişi takip edin. Yeni siparişler verin, satıcı bilgilerini kaydedin ve teslimat tarihlerini gerçek zamanlı envanter seviyeleriyle birlikte takip edin. Otomatik uyarılar, stok seviyesi düşük öğeleri işaretlerken, Özel Durumlar her siparişi tahminlere gerek kalmadan "Gönderildi"den "Yolda"ya ve "Teslim Edildi"ye taşır.

Bu şablon size şunları sağlar:

Pahalı ev eşyalarının satın alma siparişlerini kaydedin ve önceliklendirin

Fazla satın almayı önlemek için bekleyen siparişleri eldeki envanterle karşılaştırın

Satıcı bilgilerini, beklenen teslimat tarihlerini ve ödeme durumunu izleyin

Ev aletleri ve ofis ekipmanları için düşük stok uyarılarını otomatikleştirin

🎯 İdeal kullanım alanları: Yüksek değerli ev aletleri, elektronik cihazlar ve ev ofis ekipmanlarını doğru bir şekilde izlemek isteyen ev sahipleri, kiracılar ve ev sahipleri.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü AI'nın iş yükünü önemli ölçüde azalttığını söylemektedir. Bu kontrast, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, AI'yı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu açığı kapatır. Konuları özetlemekten içerik taslağı oluşturmaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, AI'mız her şeyi yapabilir. Temel araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yok. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma süresini %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

7. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile malzeme sayılarını kaydedin, otomatik stok yenileme hatırlatıcıları tetikleyin ve departman veya projeye göre kategorilere ayırın

Önemli bir formu yazdırmanız gerektiğini ve yine kağıdınızın bittiğini fark ettiğinizi hayal edin. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu, ev ofislerinin ve aile çalışma alanlarının son dakikada koşuşturmaya gerek kalmadan stoklu kalmasına yardımcı olur.

Tek bir listede, yazıcı kağıdı, defter ve kalem gibi öğelerin miktarlarını kaydedebilir ve otomatik hatırlatıcıları tetikleyen düşük stok eşikleri belirleyebilirsiniz. Özel Alanlar, her bir malzemeyi kimin talep ettiğini ve konumunu not almanızı sağlarken, birden çok görünüm, hangi odaların veya masaların yeniden stoklanması gerektiğini kolayca görmenizi sağlar.

Ayrıca, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda kalem, yazıcı kağıdı veya evden çalışmak için gerekli anahtar malzemelerinizin asla bitmemesini sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tedarik seviyelerini izleyin ve iş veya ders sırasında kesintileri önlemek için otomatik düşük stok uyarıları alın

Daha hızlı arama ve sipariş için öğeleri ev ofisi, sınıf veya projeye göre kategorilere ayırın

Tablo, Pano ve Takvim görünümleri arasında geçiş yaparak satın alımlarınızı programınıza göre planlayın

Takım görünürlüğü için ClickUp Belgeleri aracılığıyla stok yenileme görevleri atayın ve canlı güncellemeleri paylaşın

🎯 İdeal kullanım alanları: Ev ofis ve okul malzemelerini son dakika telaşesi yaşamadan stokta tutmak için proaktif bir sisteme ihtiyaç duyan aileler ve uzaktan çalışan profesyoneller.

👀 Biliyor muydunuz? Ev sahiplerinin yalnızca %47'si hasar talebinde bulunmadan önce ev envanteri hazırlıyor.

8. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Ev Envanter Şablonu

via Vertex42

Tüm ev eşyalarınızı kataloglamak için verimli ve basit bir Excel düzenine mi ihtiyacınız var? Vertex42'nin Excel Ev Envanter Listesi Şablonu, mobilyadan elektronik eşyalara kadar her şey için bilgileri tek bir dosyaya ekleyebileceğiniz, sade bir şablondur.

Bu şablon, açıklamalar, seri numaraları, satın alma tarihleri ve maliyetler için önceden biçimlendirilmiş sütunlar ve hızlı bir başlangıç için örnek kategoriler sunar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Öğelerin ayrıntılarını ve değerlerini tanıdık bir elektronik tablo biçiminde kaydederek verileri kolayca girin

Öğeleri anında bulmak için varlıkları odaya veya kategoriye göre sıralayın ve filtreleyin

Sahipliğin açık bir kanıtı sağlamak için girdilerin yanına fotoğraflar ekleyin

İzleme ihtiyaçlarınıza göre garanti tarihleri veya değiştirme maliyetleri için sütunları özelleştirin

🎯 İdeal kullanım alanları: Eşyalarını korumak ve sigorta taleplerini kolaylaştırmak için sade, elektronik tablo tabanlı bir çözüm arayan ev sahipleri.

ClickUp son derece esnektir. "Görevler" veya öğeleri herhangi bir sayıda şey için kullanabilirim: eylem öğeleri, projeler, tüm etkinlikler (eylem öğeleri olarak alt görevlerle birlikte), kişiler, belgeler ve kaynaklar, fiziksel nesneler/envanter, makaleler, web kupürleri ve ihtiyacım olan her şey. Görevler sadece ihtiyacınız olan her şey olabilir, aynı zamanda bunları istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bir dizi görevi/öğeyi liste, pano veya takvim görünümünde görüntüleme arasında geçiş yapma özelliği, sistemin proje ve kaynak yönetimi için çok amaçlı bir platform olma yeteneğini artırır.

ClickUp son derece esnektir. "Görevler" veya öğeleri herhangi bir sayıda şey için kullanabilirim: eylem öğeleri, projeler, tüm etkinlikler (eylem öğeleri olarak alt görevlerle birlikte), kişiler, belgeler ve kaynaklar, fiziksel nesneler/envanter, makaleler, web kupürleri ve ihtiyacım olan her şey. Görevler sadece ihtiyacınız olan her şey olabilir, aynı zamanda bunları istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bir dizi görevi/öğeyi liste, pano veya takvim görünümünde görüntüleme arasında geçiş yapma özelliği, sistemin proje ve kaynak yönetimi için çok amaçlı bir platform olma yeteneğini artırır.

9. Spreadsheet123 tarafından hazırlanan Excel Ev Envanter Şablonu

via Spreadsheet123

Her evin sofistike bir yazılıma ihtiyacı yoktur; bazen sağlam bir elektronik tablo yeterlidir. Örneğin, Spreadsheet123'ün Ev Envanter Elektronik Tablosu , eşyalarını tek bir düzenli Excel dosyasında kaydetmek isteyenler için pratik bir seçimdir.

Seri numaraları, satın alma tarihleri, koşullar ve hatta fotoğraflar ekleyin. Taşınmaya hazırlanıyor ya da o blenderin nereden geldiğini hatırlamaya çalışıyor olun, bu şablon çok az çaba gerektirir ve şaşırtıcı derecede kullanışlıdır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Öğelerin ayrıntılarını Excel düzeninde girin, saklayın ve güncelleyin

Hızlı arama için eşyaları oda, kategori veya değere göre sıralayın ve filtreleyin

Sahipliğin görsel kanıtını yakalamak için girdilerin yanına fotoğraflar ekleyin

Garantiler, değiştirme maliyetleri veya seri numaraları için sütunları özelleştirin

🎯 İdeal kullanım alanları: Sigorta amaçlı veya taşınma hazırlıkları için eşyalarını kataloglamak için basit, çevrimdışı bir araca ihtiyaç duyan ev sahipleri, ev sahipleri ve küçük mülk yöneticileri.

10. Coefficient tarafından hazırlanan Ev Envanter Tablosu Şablonu

via Coefficient

Coefficient'ın Ev Envanter Tablosu Şablonu, kaotik varlık listelerini düzenli bir kaynak yönetim sistemine dönüştüren bulut dostu bir elektronik tablo sunar.

Excel ve Google E-Tablolar biçimlerinde mevcut olan bu şablon, öğe adları, modeller, seri numaraları, satın alma ayrıntıları ve tahmini değerler için veri alanlarını yapılandırır. Otomatik hesaplamalar ve yerleşik grafikler sayesinde, sahip olduklarınızı ve bunların değerini net bir şekilde görebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla edinin:

Öğelerin değerlerini ve evinizin toplam değerini anında hesaplayın

Excel ve Google E-Tablolar arasında güncellemeleri sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Varlıkların dağılımını odalara veya kategorilere göre grafiklerle görselleştirin

Seri numaralarını, satın alma tarihlerini ve garanti sürelerinin dolum tarihlerini izleyin

Hızlı hasar desteği için sigorta şirketleri veya ailenizle canlı sayfalar paylaşın

🎯 İdeal kullanım alanları: Ev sahipleri, kiracılar ve sigorta bilincine sahip kişiler, talepleri ve taşınmaları kolaylaştırmak için doğru, bulut dostu envanter izleme ihtiyacında olanlar.

11. Budget Insurance tarafından hazırlanan PDF Ev Envanter Kontrol Listesi Şablonu

via Budget Insurance

Tüm eşyalarınızı kaydetmek için odalar bazında yazdırılabilir bir rehbere mi ihtiyacınız var? Budget Insurance'ın PDF Ev Envanter Kontrol Listesi tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Üst düzey elektronik cihazlardan bahçe aletlerine kadar her şey, kullanımı kolay tek bir belgede yer alır. Otomatik olarak hesaplanan sütunlar, öğe sayılarını ve toplam değerleri işlerken, yerleşik alanlar satıcı listesi şablonlarını kullanarak satın alma kaynaklarını kaydetmenize olanak tanır. Ayrıca, makbuzları ve fotoğrafları doğrudan ekleyerek envanterinizi eksiksiz ve sigorta şirketine hazır hale getirebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Öğeleri sayılarıyla kaydedin ve toplam değerleri otomatik olarak hesaplayın

Sahipliğinizi açıkça kanıtlamak için makbuzları ve görüntüleri ekleyin

Entegre satıcı listesi şablonlarını kullanarak satın alma kaynaklarını kaydedin

Hızlı dokümantasyon için odalar bazında yapılandırılmış bir kontrol listesi oluşturun

Dijital araçlar olmadan tazminat talebine hazır bir envanter hazırlayın

🎯 İdeal kullanım alanları: Kapsamlı ve tazminat taleplerine hazır envanterler hazırlamak için basit, çevrimdışı ve yazdırılabilir bir kontrol listesi tercih eden ev sahipleri ve kiracılar.

👀 Biliyor muydunuz? Sigorta uzmanları, müşterilerin eksiksiz bir envanter hazırladığında hasar taleplerinin %100 daha hızlı sonuçlandığını söylüyor.

12. Superjoin tarafından hazırlanan Ev Envanter Tablosu Şablonu

via Superjoin

Superjoin'in Spreadsheet Home Inventory Template, izlemeyi basitleştirmek için AI destekli ön tanımlı ayarları kullanır. Herhangi bir elektronik tabloyu ev kullanımı için güçlü bir envanter optimizasyon yazılımına dönüştürür.

Öğeleri kaydederken, kategoriler, değerler ve koşullar önerir, böylece manuel tahminlerden kaçınırsınız. Fotoğraf gömme ve özel alanlar, seri numaralarını, satın alma tarihlerini ve garanti sürelerini, hacimli kurulumlar gerektirmeden tüm cihazlarda çalışan tek bir kullanıcı dostu arayüzde yakalar.

Bu şablonu kullanarak

Doğru öğe kategorizasyonu ve değerleme için AI önerilerinden yararlanın

Sahipliğinizi anında kanıtlamak için fotoğraf ve notlar ekleyin

Seri numaralarını, satın alma tarihlerini ve garanti ayrıntılarını zahmetsizce izleyin

Gerçek zamanlı envanter erişimi için cihazlar arasında güncellemeleri senkronize edin

🎯 İdeal kullanıcılar: Değerli eşyalarını korumak için akıllı, yapay zeka destekli bir hesap tablosu isteyen ev sahipleri, kiracılar ve sigorta bilincine sahip kişiler.

ClickUp ile Evinizi ve Huzurunuzu Koruyun

Envanterinizi yönetmek, bir karmaşa veya yapışkan notlarla dolu bir kağıt yığını olmak zorunda değildir. ClickUp, envanter seviyeleri, satın alma siparişleri, stok yenileme uyarıları ve ilgili görevler gibi her şeyi tek bir yerde tutmanızı kolaylaştırır.

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya önemli bir şeyi unutmak konusunda endişelenmenize gerek yok. Özelleştirilebilir görünümler ve otomasyonlar sayesinde, stokta ne olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini her zaman görebilirsiniz.

Elbette, piyasada birçok şablon var. Ancak ClickUp size bir listeden çok daha fazlasını sunar; envanterinizi ve ilgili iş akışlarınızı kolaylaştırmak için eksiksiz bir sistemdir.

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