2025'te Proje Yönetimi için En İyi 11 Yükseklik Uygulaması Alternatifi

Height uygulaması kullanıcısıysanız, bu durumu çok iyi bilirsiniz: Verimliliğiniz zirveye ulaştı, görevler akış halinde, teslim tarihleri (çoğunlukla) karşılanıyor ve takımınız ilk kez "Bekle, bunu kim yapıyor?"

Sonra, birdenbire, Height bomba gibi bir haber verdi: hizmetini sonlandırıyor.

Bu, en sevdiğiniz marketin birdenbire her şeyi yerinden taşıması gibidir. Şimdi koridorun ortasında durmuş, fıstık ezmesinin nereye saklandığını merak ediyorsunuz.

Ama endişelenmeyin, biz sizin için tüm işi yaptık!

Ama endişelenmeyin, sizin için araştırmayı yaptık! İster milyonlarca işi aynı anda yürüten bir startup, ister farklı zaman dilimlerinde çalışan bir uzaktan çalışma takımı olun, proje ilerlemesini sorunsuz bir şekilde takip etmek için 11 Height uygulaması alternatifini bir araya getirdik.

Height Uygulaması nedir?

Height App, gerçek zamanlı işbirliği, otomasyon ve özel iş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmış dinamik bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sorun izleme ve iletişimi tek bir platformda zahmetsizce birleştirir.

Özelleştirilebilir iş akışları, Kanban panoları ve liste görünümleri ile projelerinizin yapışkan notlarla dolu bir ormana dönüşmesini önler. Proje yönetimi otomasyonuna mı ihtiyacınız var? Height App'te var. Entegrasyonlar mı? Slack, GitHub, Figma ve daha fazlasıyla bağlantı kurar. Hatta özel öznitelikler eklemenize de olanak tanır, böylece görevleriniz ihtiyaç duyduğunuz kadar ayrıntılı (veya basit) olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İşletmelerin %85'inden fazlası proje yönetimi yazılımlarına güveniyor ve pazarın 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Neden Height Uygulaması Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Height, şık bir arayüze ve sağlam görev yönetimine sahiptir, ancak diğer araçlar gibi kusursuz değildir. Height, proje yönetimi hizmetlerini sonlandırdığı için, ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirip iş akışınıza gerçekten uyan bir araç bulmak için şimdi tam zamanı.

Bir sonraki platformunuzu seçerken dikkate almanız gerekenler.

Raporlama ve analiz: Height, temel izleme özelliklerine sahip olmasına rağmen, ciddi veriye dayalı kararlar almak için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve derinlemesine içgörüler sunmamaktadır

Kaynak tahsisi: Büyük ölçekli proje takımları, diğer Büyük ölçekli proje takımları, diğer görev yönetimi yazılımlarına kıyasla iş yükü dengeleme ve kapasite planlamasında zorluk yaşayabilir

Finansal yönetim: Piyasadaki diğer araçlar, bütçe izleme ve faturalandırma için daha iyi seçenekler sunar

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Height, kullanıma hazır proje planlama şablonları içeren bir kitaplık sunsa da, diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir

Zaman takibi: Height'ta yerleşik bir zaman takip sistemi yoktur, bu nedenle çalışma saatlerini kaydetmek için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmeniz gerekir

Bunlardan herhangi biri takımınız için sorun teşkil ediyorsa endişelenmeyin, yerini alabilecek güçlü araçların bir listesi hazır!

11 Boy Uygulaması Alternatifine Bir Bakış

İşte tüm araçlara ve en iyi yaptıkları şeylere hızlı bir bakış:

Araç İdeal Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler AI destekli görevler, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay Asana Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler Görev listeleri, takım iletişimi ve Kanban panoları Ücretsiz plan; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay Trello Yaratıcı takımlar, küçük takımlar ve serbest çalışanlar Kanban panoları, otomasyon ve görev durumları Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay Notion Bireyler, küçük takımlar ve uzaktan çalışan takımlar Notlar, veritabanları, görev listeleri ve dosya paylaşımı Ücretsiz plan; Ücretli planlar 8 $ / kullanıcı / ay Wrike Büyük kurumsal ve pazarlama takımları Özel iş akışları, proje gösterge panelleri ve gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9,80 $/kullanıcı/ay Basecamp Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yaratıcı takımlar Mesaj panoları, dosya paylaşımı ve takım iletişimi uygulamaları 15 $/kullanıcı/ay veya sınırsız kullanıcı için 299 $/ay sabit ücret Jira Yazılım geliştirme ve mühendislik takımları Sorun izleme, sprintler ve birikmiş iş yönetimi Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7,75 $/kullanıcı/ay Monday.com Bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşteriler İş akışlarını, özel alanları ve Gantt grafiklerini otomatikleştirin Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9 $ / kullanıcı / ay Zoho Projeleri Bütçeye duyarlı küçük ve orta ölçekli işletmeler Zaman takibi, proje planlama ve kaynak tahsisi Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay MeisterTask Bireyler, küçük ve büyük takımlar ve serbest çalışanlar Kanban panoları, otomasyon ve takım verimliliği Ücretsiz plan; Ücretli planlar 6,50 $/kullanıcı/ay Scoro Profesyonel hizmet firmaları ve finans takımları Stratejik proje yönetimi, proje durumu ve raporlama Kullanıcı başına aylık 26 $'dan başlayan ücretli planlar

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Boy Uygulaması Alternatifi

İster serbest çalışan, ister büyüyen bir girişim, ister büyük bir kurumsal şirketin parçası olun, projelerinizi yolunda tutmak için ihtiyacınız olan özellikleri, esnekliği ve verimliliği sunan en iyi proje yönetimi araçları burada. Hadi başlayalım.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm iş akışınızı hepsi bir arada bir ekosistemde birleştirin

Görev yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp sadece pastayı almakla kalmaz, işinizi pişirir, süsler ve gümüş tepside sunar. İşte bu yüzden iş için her şeyi içeren uygulama!

AI destekli özellikleri, özelleştirilebilir görevleri ve işbirliği araçlarıyla ClickUp, proje yönetimini bir angarya olmaktan çıkarır ve takımınız için ikinci bir doğa haline getirir.

ClickUp'ın merkezinde, herhangi bir projenin yapı taşları olan ClickUp Görevleri bulunur. Ancak bunlar sıradan yapılacaklar listesi öğeleri değildir; her görev, iş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize olanak tanıyan Özel Alanlar ve Özel Durumlar gibi özelliklerle son derece özelleştirilebilir.

ClickUp Tasks ile esnek bir görev yönetim sistemi ile yapılacak işlerinizi özelleştirin, atayın, izleyin ve tamamlayın

Ve tek bir düzene bağlı kalmak yerine, ClickUp kendi işinizi kendi tarzınızda yapmanızı sağlar. Yapı mı tercih edersiniz? Liste Görünümü her şeyi düzenli tutar. Zaman çizelgesine mi ihtiyacınız var? ClickUp Gantt Grafik Görünümü en iyi arkadaşınızdır. Kanban tarzı görsel planlama için ClickUp Pano Görünümü de mevcuttur.

Ş Akışınızı güçlendirin — ClickUp AI'dan anında taslak oluşturmasını, özetlemesini veya beyin fırtınası yapmasını isteyin!

Ancak ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, yapay zeka destekli görev yönetimidir. Artık sonsuz e-posta konularını veya Slack mesajlarını aramak zorunda kalmayacağınızı hayal edin. Yapay zeka asistanı ClickUp Brain, konuşmalarınızdan görev özetleri, ilerleme güncellemeleri ve hatta eylem öğeleri oluşturur.

Ayrıca, yerleşik AI içerik oluşturucu ve fikir üreticinizdir. İhtiyacınız olanı isteyin, saniyeler içinde özelleştirilebilir sonuçlar alın. Belirli LLM'lerle çalışmanız mı gerekiyor? Endişelenmeyin. ClickUp Brain, uygulama içinde GPT veya Claude'a geçmenize olanak tanır — artık sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

Takımınızla iletişim kurmanız gerektiğinde ne yaparsınız? ClickUp Sohbet, tüm tartışmalarınızı tek bir yerde tutar, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası yapabilir, stratejiler geliştirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Bonus? Bu sohbetleri tek bir tıklama ile saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Proje notlarınız, toplantı tutanaklarınız ve beyin fırtınası oturumlarınız sadece sanal toz toplamak yerine gerçekten bir şeyler yapabilir mi? Evet, yapabilirler.

ClickUp Belgeleri sadece fikirleri not almak için değildir — proje raporları yazabileceğiniz, belgeleri görevlere bağlayabileceğiniz, eylem öğeleri atayabileceğiniz, notları izlenebilir yapılacaklar listesine dönüştürebileceğiniz ve takım işbirliğini kolaylaştırabileceğiniz etkileşimli bir çalışma alanıdır.

Ama daha fazlası var. ClickUp Otomasyonları, görev güncellemelerini, durum değişikliklerini, bildirimleri ve atamaları otomatikleştirmenize yardımcı olabilir, böylece projeleriniz parmağınızı bile kıpırdatmadan ilerler. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve özel kurallar ile ayarlayın ve unutun.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ClickUp Otomasyonları ile projelerinizi otomatik pilotta çalıştırın

Kısacası, Proje Yönetimi Takımları için ClickUp her şeyi yapar: görevleri düzenler, toplantı notları alır, zamanı izler, yapılacak işlerinizi otomatikleştirir ve daha fazlasını yapmak için hala enerjisi kalır.

Ş Akışı'nı bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, ClickUp size destek olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimini otomatikleştirin, işlere öncelik verin ve konuşmalardan eylem öğeleri oluşturun

Kapsamlı kitaplığı kullanarak proje yönetimi veya iletişim planı şablonlarıyla projeleri anında başlatın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel olarak beyin fırtınası yapın, fikirleri haritalandırın, görevlerle ilişkilendirin ve planları eyleme dönüştürün

Slack, Google Drive ve Zoom dahil 1.000'den fazla araçla entegre ederek, sürekli sekme değiştirmeye gerek kalmadan tüm çalışma alanınızın bağlantılı kalmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır

Bazı özellikler masaüstü uygulamasında daha iyi çalışabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Alessandro I, Kurucu Ortak ve Sanat Yönetmeni, şöyle diyor:

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

ClickUp'ın birden fazla verimlilik aracını (görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama) tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnektir ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

2. Asana (Ölçeklenebilir proje yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Organizasyona değer veriyorsanız veya yoğun bir iş haftasını yönetmeniz gerekiyorsa, Asana sağlam bir proje yönetimi çözümü sunar. Basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar, takımınızın uyumlu çalışmasını ve görevlerin tek bir yerde yapılandırılmasını sağlar.

Asana ile işlerinizi çeşitli şekillerde görselleştirebilir, verimlilik için yapay zeka kullanabilir ve hiçbir görevin "Bunu sen hallediyordun sanmıştım" derken kaybolmamasını sağlayabilirsiniz

Asana'nın en iyi özellikleri

Liste, Kanban, Takvim, Zaman Çizelgesi veya Gantt grafikleriyle proje görünümlerini özelleştirin

Görevleri net sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikleriyle düzenleyin

Asana AI ile iş akışlarını ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack ve Google Drive dahil 270'den fazla uygulama ile entegre edin

Asana sınırlamaları

Görevlere birden fazla kişi atanabilir, bu da birden fazla kişi söz konusu olduğunda karışıklığa neden olabilir

Sınırlı raporlama seçenekleri, özel proje verilerinin izlenmesini zorlaştırır

Ücretsiz sürüm sınırlı özelliklere sahiptir, bu da onu karmaşık ihtiyaçlar için daha az uygun hale getirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Asana, tüm müşterilerimle ilgili işlerimi düzenli tutmamda harika bir yardımcı. Yinelenen görevleri, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için ihtiyacım olan aralıklarla ayarlayabilmeyi çok seviyorum. İşim büyüdükçe, her şeyi kafamda tutamayacağımı anladım. Tanımadığınız tüm yazılımlar gibi, biraz öğrenme süreci oldu, ancak bir kez öğrendikten sonra çok kullanıcı dostu.

Asana, tüm müşterilerimle ilgili işleri düzenli tutmamda harika bir yardımcı. Yinelenen görevleri, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için ihtiyacım olan aralıklarla ayarlayabilmeyi çok seviyorum. İşim büyüdükçe, her şeyi kafamda tutamayacağımı anladım. Tanımadığınız tüm yazılımlar gibi, biraz öğrenme süreci vardı, ancak bir kez öğrendikten sonra çok kullanıcı dostu.

3. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, elektronik tablolar ve karmaşık araçlar takımınızı yavaşlatıyorsa daha basit bir alternatif sunar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle, teknolojiye en az aşina olan takım üyeleri bile hızlıca kullanmaya başlayabilir.

Görsel düşünenler, küçük takımlar ve proje yönetimine basit bir yaklaşım tercih edenler için harika bir seçimdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevleri listeler arasında, Yapılacaklar'dan Tamamlandı'ya sürükleyip bırakın

Butler ile tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Slack ve Jira gibi araçlarla entegre ederek her şeyi tek bir yerde bağlantılı tutun

Trello AI'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, içeriği iyileştirin ve sıkıcı görevleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Karmaşık projeler için uygun olmayabilir

Trello fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Trello inanılmaz derecede özelleştirilebilir ve organizasyona yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Her projenin süreçlerini, her üretim departmanından geçerken izlemek için proje yönetimi amacıyla kullanıyorum.

Trello inanılmaz derecede özelleştirilebilir ve organizasyona yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Her projenin süreçlerini, her üretim departmanından geçerken izlemek için proje yönetimi amacıyla kullanıyorum.

4. Notion (Esnek ve özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, iş akışınız için boş bir tuval gibidir. Projeleri organize ediyor, bir takım wiki'si oluşturuyor veya görevleri izliyor olsanız da, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Özel gösterge panelleri, veritabanları ve işbirliğine dayalı belgeler oluşturma esnekliği ile kendi çalışma alanınıza sahip olmak isteyen takımlar için idealdir.

Notion'un en iyi özellikleri

Metin, tablo, resim ve gömülü veritabanları dahil 100'den fazla içerik türüyle işleri yapılandırın

Takvimler ve zaman çizelgeleriyle proje görünümlerini özelleştirin

Notion AI ile içerik taslağı oluşturun, proje belgeleri yazın , notları özetleyin ve fikirler üretin, verimliliği artırın

Farklı departmanlar için özel takım alanlarıyla projeleri düzenleyin

Notion sınırlamaları

Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Karmaşık projeler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Notion şimdiye kadar en çok kullanılan araç olmuştur. Kullanışlıdır, hızlı yüklenir ve başkalarının fikirlerini anında kopyalayabilir. Bu kadar güçlü bir araç olmasına rağmen, daha fazla optimizasyon ve özelleştirme özelliğine ihtiyaç duyar.

Notion şimdiye kadar en çok tercih edilen araç olmuştur. Kullanışlıdır, hızlı yüklenir ve başkalarının fikirlerini anında kopyalayabilir. Bu kadar güçlü bir araç olmasına rağmen, daha fazla optimizasyon ve özelleştirme özelliğine ihtiyacı vardır.

💡 Profesyonel İpucu: Son teslim tarihlerini aşmayın. Takımınızın sadece kronolojik olarak değil, stratejik olarak öncelik belirlemesine yardımcı olmak için "Yüksek Çaba, Düşük Etki" veya Eisenhower Matris mantığı gibi etiketleme sistemlerini kullanın.

5. Wrike (Karmaşık proje yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Projelerinizde çok sayıda hareketli parça olduğunda, bunlar domino zinciri reaksiyonuna benzer. Wrike bu noktada devreye girer ve size yardımcı olur.

Wrike, Gantt grafikleri, Kanban panoları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve iş akışları ile kaosa düzen getirir. USP'si, özelleştirme yetenekleridir. Pazarlama kampanyalarını, BT projelerini veya ürün lansmanlarını izliyor olun, Wrike her şeyi (ve herkesi) sizin istediğiniz şekilde planlandığı gibi yürütür.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Dinamik Gantt grafikleri ve Kanban panoları ile birden fazla projeyi yönetin

Akıllı arama, önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları ve özel istek formları ile bir adım önde olun

Derinlemesine analizler ve gerçek zamanlı ilerleme raporları ile veriye dayalı kararlar alın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yoğun iş yükünü azaltın ve takım verimliliğini artırın

Wrike sınırlamaları

Yerleşik sohbet özelliği yoktur

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.800+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Bu yazılımı sadece ben kullanırken çok sevmiştim. Görsel düzen ve çeşitli renkler, her görevde tam olarak nerede olduğumu görmemi sağladı. Ancak, büyüdükçe kullanıcı eklemek çok pahalı hale geldi.

Bu yazılımı sadece ben kullanırken çok sevmiştim. Görsel düzen ve çeşitli renkler, her görevde tam olarak nerede olduğumu görmemi sağladı. Ancak, büyüdükçe kullanıcı eklemek çok pahalı hale geldi.

6. Basecamp (Basitleştirilmiş proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Proje yönetimi araçlarını yararlı olmaktan çok karmaşık buluyorsanız, Basecamp daha basit bir çözüm sunar. Görevleri, tartışmaları, dosyaları ve programları tek bir yerde düzenleyerek takımların işlerini takip etmesini kolaylaştırır.

Basit bir işbirliği arayan küçük ve orta ölçekli takımlar, ajanslar ve danışmanlar için idealdir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri, mesaj panoları, programlar ve dosyalar içeren gösterge panelleriyle projeleri düzenleyin

Bildirimler için Hey! menüsüyle güncel kalın ve doğrudan mesajlaşma için Ping'leri kullanın

Hill Charts ve Mission Control ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin ve projenizin net bir özetini elde edin

Dahili tartışmalar olmadan güncellemeleri paylaşarak müşterilerle işbirliği yapın

Basecamp sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi yok

Görev bağımlılıkları ve alt görevler yoktur

Basecamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: 299 $/ay

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

…Kullanıcı dostu arayüzü ve özenli tasarımı, sağlam proje yönetimi araçlarını kullanmayı ve bunlarda gezinmeyi kolaylaştırır. Yazılım birçok açıdan mükemmeldir, ancak proje zaman çizelgelerini izlemek için daha ayrıntılı metrikler sağlanması iyileştirilebilir…

…Kullanıcı dostu arayüzü ve özenli tasarımı, sağlam proje yönetimi araçlarını kullanmayı ve bunlarda gezinmeyi kolaylaştırır. Yazılım birçok açıdan mükemmeldir, ancak proje zaman çizelgelerini izlemek için daha ayrıntılı metrikler sağlanması iyileştirilebilir…

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

7. Jira (Yazılım takımı proje yönetimi için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, Agile metodolojilerini kullanan takımlar için uygun bir proje yönetimi aracıdır. Takımınız sprintler, birikmiş işler ve titiz iş akışlarıyla başarılıysa, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak yapı ve esnekliği sunar.

Geliştirme takımları için tasarlanmış ancak pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için de yeterince çok yönlü olan Jira, projeleri hassas bir şekilde planlamanıza, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

Jira'nın en iyi özellikleri

Backlog yönetimi ile görevleri yönetin ve önceliklendirin

Zaman çizelgesi görünümüyle bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini takip edin

Özelleştirilebilir proje panolarıyla ilerlemeyi izleyin

Microsoft Teams ve Figma gibi 3.000'den fazla araçla entegre edin

Jira sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Sınırlı kaynak yönetimi özellikleri

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Başlangıçta sunduğu çok sayıda araç nedeniyle biraz korkutucu olabilir, ancak bir kez alıştığınızda, çok sayıda seçenek ve takımınıza en uygun şekilde özelleştirme ve yönetim sürecini otomasyon yeteneği ile çok kullanışlı bir araç haline gelir.

Başlangıçta sunduğu çok sayıda araç nedeniyle biraz korkutucu olabilir, ancak bir kez alıştığınızda, çok sayıda seçenek ve takımınıza en uygun şekilde özelleştirme ve yönetim sürecini otomasyon yeteneği ile çok kullanışlı bir araç haline gelir.

8. Monday. com (Görselleştirilmiş karmaşık proje yönetimi için en iyisi)

Monday. com, görev izlemeyi organize, renk kodlu bir deneyime dönüştüren görsel olarak sezgisel bir platformdur. Proje yönetimini basitleştirerek, takımların ayrıntılara takılmadan uyumlu çalışmasını kolaylaştırır.

En iyi takım iletişim uygulamalarından biri olarak, proje durumuyla ilgili hızlı güncellemeler sağlayarak takımların görev ve sorumluluklarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Monday. com en iyi özellikler

Zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları haritalamak için Gantt grafiklerini kullanın

Gerçek zamanlı proje bilgileri için gösterge panellerini özelleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

İş yüklerini dengelemek için kaynak tahsisini yönetin

Monday. com sınırlamaları

Ücretsiz planda bazı gelişmiş özellikler yoktur

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

…Daha küçük takımlar için Monday.com'un basitliği ve ölçeklenebilirliği, zorlanmadan başlamak için ideal bir seçimdir. Öte yandan, karmaşık projeleri ve departmanlar arası işbirliğini yönetmek için yeterince sağlamdır. Fiyatlandırma, sunduğu değere göre rekabetçidir, ancak daha büyük takımlar için maliyet artabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için ücretsiz deneme sürümünü kesinlikle denemeye değer.

…Daha küçük takımlar için Monday.com'un basitliği ve ölçeklenebilirliği, zorlanmadan başlamak için ideal bir seçimdir. Öte yandan, karmaşık projeleri ve departmanlar arası işbirliğini yönetmek için yeterince sağlamdır. Fiyatlandırma, sunduğu değere göre rekabetçidir, ancak daha büyük takımlar için maliyet artabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için ücretsiz deneme sürümünü kesinlikle denemeye değer.

9. Zoho Projects (Bütçe proje yönetimi için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, işlevselliği ve uygun fiyatı dengeleyen kapsamlı bir proje yönetimi çözümü sunar. Planlama ve görev izlemeden otomasyon ve raporlamaya kadar her şeyi kapsar ve takımlar için sorunsuz bir deneyim sağlar.

Özellikle Zoho ekosisteminde bulunan işletmeler için yararlı olan bu uygulama, projelerin düzenli ve iş akışlarının verimli olmasını sağlar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Gantt grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve görev bağımlılıklarını yönetin

Sorunsuz faturalandırma için zaman çizelgesi modülüyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin

Manuel çabayı azaltmak için basit sürükle ve bırak arayüzüyle iş akışlarını otomatikleştirin

Yerleşik sohbet, tartışma forumları ve etkinlik akışı ile takım işbirliğini geliştirin

Zoho Projects sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir

Zoho Projects fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 $

Projeler artı: Özel fiyatlandırma

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

Zoho Projects hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Zoho Projects, mükemmel görev otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlara sahip sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Öğrenme eğrisi olsa da, iş akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Zoho Projects, mükemmel görev otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlara sahip sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Öğrenme eğrisi olsa da, iş akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.

10. MeisterTask (Basit görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask, kullanımı kolay Kanban panoları ile proje yönetimini basit ve zahmetsiz hale getirir. Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyon konusunda öne çıkar ve takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Basitliğe değer verenler için bir seçenek olan MeisterTask, görevleri düzenler, tekrarlayan işleri otomatikleştirir ve takımların projeler boyunca yolunda ve verimli kalmasına yardımcı olur.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Görev ilerlemesine ilişkin net ve görsel bir genel bakış için Kanban panolarını kullanın

Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel işleri azaltın

En iyi uygulamalara dayalı hazır şablonlarla projeleri daha hızlı başlatın

Yorumlar, dosya paylaşımı ve harici davetler ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

MeisterTask sınırlamaları

Ücretsiz plan üç proje ile sınırlıdır

Çevrimdışı erişim yok

MeisterTask fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

MeisterTask hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

MeisterTask, otomasyon yoluyla zaman kazanmanıza ve hataları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan görev, proje ve iş yönetimi araçları sunar. Ne yazık ki, MeisterTask web tabanlıdır ve çevrimdışı erişim yeteneklerinin olmaması nedeniyle internete büyük ölçüde bağımlıdır.

MeisterTask, otomasyon yoluyla zaman kazanmanıza ve hataları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan görev, proje ve iş yönetimi araçları sunar. Ne yazık ki, MeisterTask web tabanlıdır ve çevrimdışı erişim yeteneklerinin olmaması nedeniyle internete büyük ölçüde bağımlıdır.

11. Scoro (Entegre proje ve finans yönetimi için en iyisi)

scoro aracılığıyla

Danışmanlık, ajans ve profesyonel hizmetler alanındaki takımlar için Scoro, görev izlemenin ötesinde bir hizmet sunar. Proje planlama, kaynak yönetimi ve finansal denetimi tek bir platformda birleştirerek takımların organize ve karlı kalmasına yardımcı olur.

Bu bütünsel yaklaşım, projeleri yolunda tutarken ve bütçeleri kontrol altında tutarken sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Proje zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını haritalayan Gantt grafikleriyle görsel olarak plan yapın

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saat kaydı ile zamanı doğru bir şekilde takip edin

Kaynak planlama araçlarını kullanarak iş yüklerini optimize edin, tükenmişlik ve yetersiz kullanımın önüne geçin

Faturalandırma, maliyet izleme ve karlılık bilgileriyle finansmanı yönetin

Scoro sınırlamaları

Bazı entegrasyonların kurulumu karmaşık olabilir

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Scoro fiyatlandırma

Temel: 23,90 $/ay kullanıcı başına

Büyüme: 38,90 $/ay kullanıcı başına

Performans: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin kaybolması ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, uygulamanın mükemmel olmasını engelledi. Büyük olasılıklar sunan çok güçlü bir uygulama olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.

Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin kaybolması ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, uygulamanın mükemmel olmasını engelledi. Büyük olanaklara sahip ve çok güçlü bir uygulama olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.

💡 Pro İpucu: Bir araca karar vermeden önce takımınızın proje yönetimi metodolojilerini, entegrasyon ihtiyaçlarını ve bütçesini belirleyin. Çoğu araç ücretsiz deneme sürümü sunar, bu yüzden son kararınızı vermeden önce birkaçını deneyin!

ClickUp ile Tüm Görevler, Sorunsuz

Doğru araç olmadan proje yürütmek genellikle kaos, karışıklık ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur. İşleri yolunda tutmak için yapı, görünürlük ve otomasyona ihtiyacınız var.

Temel özelliklerle yetinmek yerine, olağanüstü bir şey hedefleyin. ClickUp, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır — stratejik proje yönetimi için bir güç merkezidir.

AI destekli görev yönetimi, otomasyon, sorunsuz işbirliği ve kapsamlı raporlama ile ClickUp, proje yönetimini bir üst seviyeye taşır. Farkı deneyimlemek için hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!