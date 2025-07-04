2025'te Proje Yönetimi için En İyi 11 Yükseklik Uygulaması Alternatifi

Height uygulaması kullanıcısıysanız, bu durumu çok iyi bilirsiniz: Verimliliğiniz zirveye ulaştı, görevler akış halinde, teslim tarihleri (çoğunlukla) karşılanıyor ve takımınız ilk kez "Bekle, bunu kim yapıyor?"
Sonra, birdenbire, Height bomba gibi bir haber verdi: hizmetini sonlandırıyor.
Bu, en sevdiğiniz marketin birdenbire her şeyi yerinden taşıması gibidir. Şimdi koridorun ortasında durmuş, fıstık ezmesinin nereye saklandığını merak ediyorsunuz.
Ama endişelenmeyin, biz sizin için tüm işi yaptık!
Ama endişelenmeyin, sizin için araştırmayı yaptık! İster milyonlarca işi aynı anda yürüten bir startup, ister farklı zaman dilimlerinde çalışan bir uzaktan çalışma takımı olun, proje ilerlemesini sorunsuz bir şekilde takip etmek için 11 Height uygulaması alternatifini bir araya getirdik.
Height Uygulaması nedir?
Height App, gerçek zamanlı işbirliği, otomasyon ve özel iş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmış dinamik bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sorun izleme ve iletişimi tek bir platformda zahmetsizce birleştirir.
Özelleştirilebilir iş akışları, Kanban panoları ve liste görünümleri ile projelerinizin yapışkan notlarla dolu bir ormana dönüşmesini önler. Proje yönetimi otomasyonuna mı ihtiyacınız var? Height App'te var. Entegrasyonlar mı? Slack, GitHub, Figma ve daha fazlasıyla bağlantı kurar. Hatta özel öznitelikler eklemenize de olanak tanır, böylece görevleriniz ihtiyaç duyduğunuz kadar ayrıntılı (veya basit) olur.
🧠 Eğlenceli Bilgi: İşletmelerin %85'inden fazlası proje yönetimi yazılımlarına güveniyor ve pazarın 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Neden Height Uygulaması Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Height, şık bir arayüze ve sağlam görev yönetimine sahiptir, ancak diğer araçlar gibi kusursuz değildir. Height, proje yönetimi hizmetlerini sonlandırdığı için, ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirip iş akışınıza gerçekten uyan bir araç bulmak için şimdi tam zamanı.
Bir sonraki platformunuzu seçerken dikkate almanız gerekenler.
- Raporlama ve analiz: Height, temel izleme özelliklerine sahip olmasına rağmen, ciddi veriye dayalı kararlar almak için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve derinlemesine içgörüler sunmamaktadır
- Kaynak tahsisi: Büyük ölçekli proje takımları, diğer görev yönetimi yazılımlarına kıyasla iş yükü dengeleme ve kapasite planlamasında zorluk yaşayabilir
- Finansal yönetim: Piyasadaki diğer araçlar, bütçe izleme ve faturalandırma için daha iyi seçenekler sunar
- Önceden oluşturulmuş şablonlar: Height, kullanıma hazır proje planlama şablonları içeren bir kitaplık sunsa da, diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir
- Zaman takibi: Height'ta yerleşik bir zaman takip sistemi yoktur, bu nedenle çalışma saatlerini kaydetmek için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmeniz gerekir
Bunlardan herhangi biri takımınız için sorun teşkil ediyorsa endişelenmeyin, yerini alabilecek güçlü araçların bir listesi hazır!
👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %46'sı, kuruluşlarının mevcut proje yönetimi olgunluk düzeyinden kısmen veya büyük ölçüde memnun değildir.
11 Boy Uygulaması Alternatifine Bir Bakış
İşte tüm araçlara ve en iyi yaptıkları şeylere hızlı bir bakış:
|Araç
|İdeal
|Anahtar özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler
|AI destekli görevler, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay
|Asana
|Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler
|Görev listeleri, takım iletişimi ve Kanban panoları
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay
|Trello
|Yaratıcı takımlar, küçük takımlar ve serbest çalışanlar
|Kanban panoları, otomasyon ve görev durumları
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay
|Notion
|Bireyler, küçük takımlar ve uzaktan çalışan takımlar
|Notlar, veritabanları, görev listeleri ve dosya paylaşımı
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 8 $ / kullanıcı / ay
|Wrike
|Büyük kurumsal ve pazarlama takımları
|Özel iş akışları, proje gösterge panelleri ve gerçek zamanlı güncellemeler
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9,80 $/kullanıcı/ay
|Basecamp
|Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yaratıcı takımlar
|Mesaj panoları, dosya paylaşımı ve takım iletişimi uygulamaları
|15 $/kullanıcı/ay veya sınırsız kullanıcı için 299 $/ay sabit ücret
|Jira
|Yazılım geliştirme ve mühendislik takımları
|Sorun izleme, sprintler ve birikmiş iş yönetimi
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7,75 $/kullanıcı/ay
|Monday.com
|Bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşteriler
|İş akışlarını, özel alanları ve Gantt grafiklerini otomatikleştirin
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9 $ / kullanıcı / ay
|Zoho Projeleri
|Bütçeye duyarlı küçük ve orta ölçekli işletmeler
|Zaman takibi, proje planlama ve kaynak tahsisi
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay
|MeisterTask
|Bireyler, küçük ve büyük takımlar ve serbest çalışanlar
|Kanban panoları, otomasyon ve takım verimliliği
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar 6,50 $/kullanıcı/ay
|Scoro
|Profesyonel hizmet firmaları ve finans takımları
|Stratejik proje yönetimi, proje durumu ve raporlama
|Kullanıcı başına aylık 26 $'dan başlayan ücretli planlar
Kullanabileceğiniz En İyi 11 Boy Uygulaması Alternatifi
İster serbest çalışan, ister büyüyen bir girişim, ister büyük bir kurumsal şirketin parçası olun, projelerinizi yolunda tutmak için ihtiyacınız olan özellikleri, esnekliği ve verimliliği sunan en iyi proje yönetimi araçları burada. Hadi başlayalım.
1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)
Görev yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp sadece pastayı almakla kalmaz, işinizi pişirir, süsler ve gümüş tepside sunar. İşte bu yüzden iş için her şeyi içeren uygulama!
AI destekli özellikleri, özelleştirilebilir görevleri ve işbirliği araçlarıyla ClickUp, proje yönetimini bir angarya olmaktan çıkarır ve takımınız için ikinci bir doğa haline getirir.
ClickUp'ın merkezinde, herhangi bir projenin yapı taşları olan ClickUp Görevleri bulunur. Ancak bunlar sıradan yapılacaklar listesi öğeleri değildir; her görev, iş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize olanak tanıyan Özel Alanlar ve Özel Durumlar gibi özelliklerle son derece özelleştirilebilir.
Ve tek bir düzene bağlı kalmak yerine, ClickUp kendi işinizi kendi tarzınızda yapmanızı sağlar. Yapı mı tercih edersiniz? Liste Görünümü her şeyi düzenli tutar. Zaman çizelgesine mi ihtiyacınız var? ClickUp Gantt Grafik Görünümü en iyi arkadaşınızdır. Kanban tarzı görsel planlama için ClickUp Pano Görünümü de mevcuttur.
Ancak ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, yapay zeka destekli görev yönetimidir. Artık sonsuz e-posta konularını veya Slack mesajlarını aramak zorunda kalmayacağınızı hayal edin. Yapay zeka asistanı ClickUp Brain, konuşmalarınızdan görev özetleri, ilerleme güncellemeleri ve hatta eylem öğeleri oluşturur.
Ayrıca, yerleşik AI içerik oluşturucu ve fikir üreticinizdir. İhtiyacınız olanı isteyin, saniyeler içinde özelleştirilebilir sonuçlar alın. Belirli LLM'lerle çalışmanız mı gerekiyor? Endişelenmeyin. ClickUp Brain, uygulama içinde GPT veya Claude'a geçmenize olanak tanır — artık sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok!
Takımınızla iletişim kurmanız gerektiğinde ne yaparsınız? ClickUp Sohbet, tüm tartışmalarınızı tek bir yerde tutar, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası yapabilir, stratejiler geliştirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Bonus? Bu sohbetleri tek bir tıklama ile saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.
Proje notlarınız, toplantı tutanaklarınız ve beyin fırtınası oturumlarınız sadece sanal toz toplamak yerine gerçekten bir şeyler yapabilir mi? Evet, yapabilirler.
ClickUp Belgeleri sadece fikirleri not almak için değildir — proje raporları yazabileceğiniz, belgeleri görevlere bağlayabileceğiniz, eylem öğeleri atayabileceğiniz, notları izlenebilir yapılacaklar listesine dönüştürebileceğiniz ve takım işbirliğini kolaylaştırabileceğiniz etkileşimli bir çalışma alanıdır.
Ama daha fazlası var. ClickUp Otomasyonları, görev güncellemelerini, durum değişikliklerini, bildirimleri ve atamaları otomatikleştirmenize yardımcı olabilir, böylece projeleriniz parmağınızı bile kıpırdatmadan ilerler. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve özel kurallar ile ayarlayın ve unutun.
Kısacası, Proje Yönetimi Takımları için ClickUp her şeyi yapar: görevleri düzenler, toplantı notları alır, zamanı izler, yapılacak işlerinizi otomatikleştirir ve daha fazlasını yapmak için hala enerjisi kalır.
Ş Akışı'nı bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, ClickUp size destek olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev yönetimini otomatikleştirin, işlere öncelik verin ve konuşmalardan eylem öğeleri oluşturun
- Kapsamlı kitaplığı kullanarak proje yönetimi veya iletişim planı şablonlarıyla projeleri anında başlatın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel olarak beyin fırtınası yapın, fikirleri haritalandırın, görevlerle ilişkilendirin ve planları eyleme dönüştürün
- Slack, Google Drive ve Zoom dahil 1.000'den fazla araçla entegre ederek, sürekli sekme değiştirmeye gerek kalmadan tüm çalışma alanınızın bağlantılı kalmasını sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır
- Bazı özellikler masaüstü uygulamasında daha iyi çalışabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Alessandro I, Kurucu Ortak ve Sanat Yönetmeni, şöyle diyor:
ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!
ClickUp'ın birden fazla verimlilik aracını (görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama) tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnektir ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!
2. Asana (Ölçeklenebilir proje yönetimi için en iyisi)
Organizasyona değer veriyorsanız veya yoğun bir iş haftasını yönetmeniz gerekiyorsa, Asana sağlam bir proje yönetimi çözümü sunar. Basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar, takımınızın uyumlu çalışmasını ve görevlerin tek bir yerde yapılandırılmasını sağlar.
Asana ile işlerinizi çeşitli şekillerde görselleştirebilir, verimlilik için yapay zeka kullanabilir ve hiçbir görevin "Bunu sen hallediyordun sanmıştım" derken kaybolmamasını sağlayabilirsiniz
Asana'nın en iyi özellikleri
- Liste, Kanban, Takvim, Zaman Çizelgesi veya Gantt grafikleriyle proje görünümlerini özelleştirin
- Görevleri net sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikleriyle düzenleyin
- Asana AI ile iş akışlarını ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Slack ve Google Drive dahil 270'den fazla uygulama ile entegre edin
Asana sınırlamaları
- Görevlere birden fazla kişi atanabilir, bu da birden fazla kişi söz konusu olduğunda karışıklığa neden olabilir
- Sınırlı raporlama seçenekleri, özel proje verilerinin izlenmesini zorlaştırır
- Ücretsiz sürüm sınırlı özelliklere sahiptir, bu da onu karmaşık ihtiyaçlar için daha az uygun hale getirir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (11.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Asana, tüm müşterilerimle ilgili işlerimi düzenli tutmamda harika bir yardımcı. Yinelenen görevleri, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için ihtiyacım olan aralıklarla ayarlayabilmeyi çok seviyorum. İşim büyüdükçe, her şeyi kafamda tutamayacağımı anladım. Tanımadığınız tüm yazılımlar gibi, biraz öğrenme süreci oldu, ancak bir kez öğrendikten sonra çok kullanıcı dostu.
Asana, tüm müşterilerimle ilgili işleri düzenli tutmamda harika bir yardımcı. Yinelenen görevleri, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için ihtiyacım olan aralıklarla ayarlayabilmeyi çok seviyorum. İşim büyüdükçe, her şeyi kafamda tutamayacağımı anladım. Tanımadığınız tüm yazılımlar gibi, biraz öğrenme süreci vardı, ancak bir kez öğrendikten sonra çok kullanıcı dostu.
3. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)
Trello, elektronik tablolar ve karmaşık araçlar takımınızı yavaşlatıyorsa daha basit bir alternatif sunar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle, teknolojiye en az aşina olan takım üyeleri bile hızlıca kullanmaya başlayabilir.
Görsel düşünenler, küçük takımlar ve proje yönetimine basit bir yaklaşım tercih edenler için harika bir seçimdir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Görevleri listeler arasında, Yapılacaklar'dan Tamamlandı'ya sürükleyip bırakın
- Butler ile tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin
- Slack ve Jira gibi araçlarla entegre ederek her şeyi tek bir yerde bağlantılı tutun
- Trello AI'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, içeriği iyileştirin ve sıkıcı görevleri otomatikleştirin
Trello sınırlamaları
- Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
- Karmaşık projeler için uygun olmayabilir
Trello fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Trello derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:
Trello inanılmaz derecede özelleştirilebilir ve organizasyona yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Her projenin süreçlerini, her üretim departmanından geçerken izlemek için proje yönetimi amacıyla kullanıyorum.
Trello inanılmaz derecede özelleştirilebilir ve organizasyona yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Her projenin süreçlerini, her üretim departmanından geçerken izlemek için proje yönetimi amacıyla kullanıyorum.
4. Notion (Esnek ve özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)
Notion, iş akışınız için boş bir tuval gibidir. Projeleri organize ediyor, bir takım wiki'si oluşturuyor veya görevleri izliyor olsanız da, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Özel gösterge panelleri, veritabanları ve işbirliğine dayalı belgeler oluşturma esnekliği ile kendi çalışma alanınıza sahip olmak isteyen takımlar için idealdir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Metin, tablo, resim ve gömülü veritabanları dahil 100'den fazla içerik türüyle işleri yapılandırın
- Takvimler ve zaman çizelgeleriyle proje görünümlerini özelleştirin
- Notion AI ile içerik taslağı oluşturun, proje belgeleri yazın, notları özetleyin ve fikirler üretin, verimliliği artırın
- Farklı departmanlar için özel takım alanlarıyla projeleri düzenleyin
Notion sınırlamaları
- Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
- Karmaşık projeler için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Capterra'da bir yorum şöyle diyor:
Notion şimdiye kadar en çok kullanılan araç olmuştur. Kullanışlıdır, hızlı yüklenir ve başkalarının fikirlerini anında kopyalayabilir. Bu kadar güçlü bir araç olmasına rağmen, daha fazla optimizasyon ve özelleştirme özelliğine ihtiyaç duyar.
Notion şimdiye kadar en çok tercih edilen araç olmuştur. Kullanışlıdır, hızlı yüklenir ve başkalarının fikirlerini anında kopyalayabilir. Bu kadar güçlü bir araç olmasına rağmen, daha fazla optimizasyon ve özelleştirme özelliğine ihtiyacı vardır.
💡 Profesyonel İpucu: Son teslim tarihlerini aşmayın. Takımınızın sadece kronolojik olarak değil, stratejik olarak öncelik belirlemesine yardımcı olmak için "Yüksek Çaba, Düşük Etki" veya Eisenhower Matris mantığı gibi etiketleme sistemlerini kullanın.
5. Wrike (Karmaşık proje yönetimi için en iyisi)
Projelerinizde çok sayıda hareketli parça olduğunda, bunlar domino zinciri reaksiyonuna benzer. Wrike bu noktada devreye girer ve size yardımcı olur.
Wrike, Gantt grafikleri, Kanban panoları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve iş akışları ile kaosa düzen getirir. USP'si, özelleştirme yetenekleridir. Pazarlama kampanyalarını, BT projelerini veya ürün lansmanlarını izliyor olun, Wrike her şeyi (ve herkesi) sizin istediğiniz şekilde planlandığı gibi yürütür.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Dinamik Gantt grafikleri ve Kanban panoları ile birden fazla projeyi yönetin
- Akıllı arama, önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları ve özel istek formları ile bir adım önde olun
- Derinlemesine analizler ve gerçek zamanlı ilerleme raporları ile veriye dayalı kararlar alın
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yoğun iş yükünü azaltın ve takım verimliliğini artırın
Wrike sınırlamaları
- Yerleşik sohbet özelliği yoktur
- Küçük takımlar için pahalı olabilir
Wrike fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.800+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:
Bu yazılımı sadece ben kullanırken çok sevmiştim. Görsel düzen ve çeşitli renkler, her görevde tam olarak nerede olduğumu görmemi sağladı. Ancak, büyüdükçe kullanıcı eklemek çok pahalı hale geldi.
Bu yazılımı sadece ben kullanırken çok sevmiştim. Görsel düzen ve çeşitli renkler, her görevde tam olarak nerede olduğumu görmemi sağladı. Ancak, büyüdükçe kullanıcı eklemek çok pahalı hale geldi.
6. Basecamp (Basitleştirilmiş proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
Proje yönetimi araçlarını yararlı olmaktan çok karmaşık buluyorsanız, Basecamp daha basit bir çözüm sunar. Görevleri, tartışmaları, dosyaları ve programları tek bir yerde düzenleyerek takımların işlerini takip etmesini kolaylaştırır.
Basit bir işbirliği arayan küçük ve orta ölçekli takımlar, ajanslar ve danışmanlar için idealdir.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Yapılacaklar listeleri, mesaj panoları, programlar ve dosyalar içeren gösterge panelleriyle projeleri düzenleyin
- Bildirimler için Hey! menüsüyle güncel kalın ve doğrudan mesajlaşma için Ping'leri kullanın
- Hill Charts ve Mission Control ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin ve projenizin net bir özetini elde edin
- Dahili tartışmalar olmadan güncellemeleri paylaşarak müşterilerle işbirliği yapın
Basecamp sınırlamaları
- Yerleşik zaman takibi yok
- Görev bağımlılıkları ve alt görevler yoktur
Basecamp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro Sınırsız: 299 $/ay
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (4.300+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
…Kullanıcı dostu arayüzü ve özenli tasarımı, sağlam proje yönetimi araçlarını kullanmayı ve bunlarda gezinmeyi kolaylaştırır. Yazılım birçok açıdan mükemmeldir, ancak proje zaman çizelgelerini izlemek için daha ayrıntılı metrikler sağlanması iyileştirilebilir…
…Kullanıcı dostu arayüzü ve özenli tasarımı, sağlam proje yönetimi araçlarını kullanmayı ve bunlarda gezinmeyi kolaylaştırır. Yazılım birçok açıdan mükemmeldir, ancak proje zaman çizelgelerini izlemek için daha ayrıntılı metrikler sağlanması iyileştirilebilir…
📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir.
Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin.
Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!
7. Jira (Yazılım takımı proje yönetimi için en iyisi)
Jira, Agile metodolojilerini kullanan takımlar için uygun bir proje yönetimi aracıdır. Takımınız sprintler, birikmiş işler ve titiz iş akışlarıyla başarılıysa, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak yapı ve esnekliği sunar.
Geliştirme takımları için tasarlanmış ancak pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için de yeterince çok yönlü olan Jira, projeleri hassas bir şekilde planlamanıza, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Backlog yönetimi ile görevleri yönetin ve önceliklendirin
- Zaman çizelgesi görünümüyle bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini takip edin
- Özelleştirilebilir proje panolarıyla ilerlemeyi izleyin
- Microsoft Teams ve Figma gibi 3.000'den fazla araçla entegre edin
Jira sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Sınırlı kaynak yönetimi özellikleri
Jira fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60
- Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.600+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?
Capterra'da bir yorum şöyle diyor:
Başlangıçta sunduğu çok sayıda araç nedeniyle biraz korkutucu olabilir, ancak bir kez alıştığınızda, çok sayıda seçenek ve takımınıza en uygun şekilde özelleştirme ve yönetim sürecini otomasyon yeteneği ile çok kullanışlı bir araç haline gelir.
Başlangıçta sunduğu çok sayıda araç nedeniyle biraz korkutucu olabilir, ancak bir kez alıştığınızda, çok sayıda seçenek ve takımınıza en uygun şekilde özelleştirme ve yönetim sürecini otomasyon yeteneği ile çok kullanışlı bir araç haline gelir.
8. Monday. com (Görselleştirilmiş karmaşık proje yönetimi için en iyisi)
Monday. com, görev izlemeyi organize, renk kodlu bir deneyime dönüştüren görsel olarak sezgisel bir platformdur. Proje yönetimini basitleştirerek, takımların ayrıntılara takılmadan uyumlu çalışmasını kolaylaştırır.
En iyi takım iletişim uygulamalarından biri olarak, proje durumuyla ilgili hızlı güncellemeler sağlayarak takımların görev ve sorumluluklarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Monday. com en iyi özellikler
- Zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları haritalamak için Gantt grafiklerini kullanın
- Gerçek zamanlı proje bilgileri için gösterge panellerini özelleştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın
- İş yüklerini dengelemek için kaynak tahsisini yönetin
Monday. com sınırlamaları
- Ücretsiz planda bazı gelişmiş özellikler yoktur
- Küçük takımlar için pahalı olabilir
Monday. com fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)
Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Reddit'te bir yorum şöyle diyor:
…Daha küçük takımlar için Monday.com'un basitliği ve ölçeklenebilirliği, zorlanmadan başlamak için ideal bir seçimdir. Öte yandan, karmaşık projeleri ve departmanlar arası işbirliğini yönetmek için yeterince sağlamdır. Fiyatlandırma, sunduğu değere göre rekabetçidir, ancak daha büyük takımlar için maliyet artabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için ücretsiz deneme sürümünü kesinlikle denemeye değer.
…Daha küçük takımlar için Monday.com'un basitliği ve ölçeklenebilirliği, zorlanmadan başlamak için ideal bir seçimdir. Öte yandan, karmaşık projeleri ve departmanlar arası işbirliğini yönetmek için yeterince sağlamdır. Fiyatlandırma, sunduğu değere göre rekabetçidir, ancak daha büyük takımlar için maliyet artabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için ücretsiz deneme sürümünü kesinlikle denemeye değer.
9. Zoho Projects (Bütçe proje yönetimi için en iyisi)
Zoho Projects, işlevselliği ve uygun fiyatı dengeleyen kapsamlı bir proje yönetimi çözümü sunar. Planlama ve görev izlemeden otomasyon ve raporlamaya kadar her şeyi kapsar ve takımlar için sorunsuz bir deneyim sağlar.
Özellikle Zoho ekosisteminde bulunan işletmeler için yararlı olan bu uygulama, projelerin düzenli ve iş akışlarının verimli olmasını sağlar.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Gantt grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve görev bağımlılıklarını yönetin
- Sorunsuz faturalandırma için zaman çizelgesi modülüyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin
- Manuel çabayı azaltmak için basit sürükle ve bırak arayüzüyle iş akışlarını otomatikleştirin
- Yerleşik sohbet, tartışma forumları ve etkinlik akışı ile takım işbirliğini geliştirin
Zoho Projects sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Mobil uygulama, masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir
Zoho Projects fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Projeler artı: Özel fiyatlandırma
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
Zoho Projects hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:
Zoho Projects, mükemmel görev otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlara sahip sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Öğrenme eğrisi olsa da, iş akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Zoho Projects, mükemmel görev otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlara sahip sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Öğrenme eğrisi olsa da, iş akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.
10. MeisterTask (Basit görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
MeisterTask, kullanımı kolay Kanban panoları ile proje yönetimini basit ve zahmetsiz hale getirir. Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyon konusunda öne çıkar ve takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.
Basitliğe değer verenler için bir seçenek olan MeisterTask, görevleri düzenler, tekrarlayan işleri otomatikleştirir ve takımların projeler boyunca yolunda ve verimli kalmasına yardımcı olur.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- Görev ilerlemesine ilişkin net ve görsel bir genel bakış için Kanban panolarını kullanın
- Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel işleri azaltın
- En iyi uygulamalara dayalı hazır şablonlarla projeleri daha hızlı başlatın
- Yorumlar, dosya paylaşımı ve harici davetler ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
MeisterTask sınırlamaları
- Ücretsiz plan üç proje ile sınırlıdır
- Çevrimdışı erişim yok
MeisterTask fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)
MeisterTask hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
MeisterTask, otomasyon yoluyla zaman kazanmanıza ve hataları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan görev, proje ve iş yönetimi araçları sunar. Ne yazık ki, MeisterTask web tabanlıdır ve çevrimdışı erişim yeteneklerinin olmaması nedeniyle internete büyük ölçüde bağımlıdır.
MeisterTask, otomasyon yoluyla zaman kazanmanıza ve hataları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan görev, proje ve iş yönetimi araçları sunar. Ne yazık ki, MeisterTask web tabanlıdır ve çevrimdışı erişim yeteneklerinin olmaması nedeniyle internete büyük ölçüde bağımlıdır.
11. Scoro (Entegre proje ve finans yönetimi için en iyisi)
Danışmanlık, ajans ve profesyonel hizmetler alanındaki takımlar için Scoro, görev izlemenin ötesinde bir hizmet sunar. Proje planlama, kaynak yönetimi ve finansal denetimi tek bir platformda birleştirerek takımların organize ve karlı kalmasına yardımcı olur.
Bu bütünsel yaklaşım, projeleri yolunda tutarken ve bütçeleri kontrol altında tutarken sorunsuz bir işbirliği sağlar.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Proje zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını haritalayan Gantt grafikleriyle görsel olarak plan yapın
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saat kaydı ile zamanı doğru bir şekilde takip edin
- Kaynak planlama araçlarını kullanarak iş yüklerini optimize edin, tükenmişlik ve yetersiz kullanımın önüne geçin
- Faturalandırma, maliyet izleme ve karlılık bilgileriyle finansmanı yönetin
Scoro sınırlamaları
- Bazı entegrasyonların kurulumu karmaşık olabilir
- Küçük takımlar için pahalı olabilir
Scoro fiyatlandırma
- Temel: 23,90 $/ay kullanıcı başına
- Büyüme: 38,90 $/ay kullanıcı başına
- Performans: Kullanıcı başına aylık 59,90 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:
Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin kaybolması ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, uygulamanın mükemmel olmasını engelledi. Büyük olasılıklar sunan çok güçlü bir uygulama olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.
Scoro bana sürekli yardımcı oldu ve takımın verimliliğini artırdı. Öte yandan, bazı özelliklerin kaybolması ve ara sıra yaşanan arama zorlukları, uygulamanın mükemmel olmasını engelledi. Büyük olanaklara sahip ve çok güçlü bir uygulama olmasına rağmen, nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum.
💡 Pro İpucu: Bir araca karar vermeden önce takımınızın proje yönetimi metodolojilerini, entegrasyon ihtiyaçlarını ve bütçesini belirleyin. Çoğu araç ücretsiz deneme sürümü sunar, bu yüzden son kararınızı vermeden önce birkaçını deneyin!
ClickUp ile Tüm Görevler, Sorunsuz
Doğru araç olmadan proje yürütmek genellikle kaos, karışıklık ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur. İşleri yolunda tutmak için yapı, görünürlük ve otomasyona ihtiyacınız var.
Temel özelliklerle yetinmek yerine, olağanüstü bir şey hedefleyin. ClickUp, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır — stratejik proje yönetimi için bir güç merkezidir.
AI destekli görev yönetimi, otomasyon, sorunsuz işbirliği ve kapsamlı raporlama ile ClickUp, proje yönetimini bir üst seviyeye taşır. Farkı deneyimlemek için hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!