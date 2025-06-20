Notta AI ve Otter AI: Hangi Transkripsiyon Aracı Size Uygun?

Notta ve Otter arasında kararsız mı kaldınız? Bu konuyu bir kez ve sonsuza kadar halledelim!

Arka arkaya Zoom toplantıları ve bitmek bilmeyen eylem öğeleriyle verimlilik çukuruna batmış durumdasınız ve bir yerlerde günün hangi gün olduğunu unutuyorsunuz. Tanıdık geldi mi?

Doğal olarak, yedekleme için AI transkripsiyon araçlarına başvuruyorsunuz — akıllıca bir hareket. Ancak şimdi yeni bir ikilemle karşı karşıyasınız: "Notta mı Otter mı?"

Her ikisi de net transkripsiyonlar, özetler, doğruluk ve eylem öğeleri vaat ediyor, ancak hangisi gerçekten iş akışınıza uygun ve beklentilerinizi karşılıyor?

Notta AI ve Otter AI karşılaştırması, verimlilik yığınınızda kalıcı bir yer hak edenin hangisi olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Netlik, hız veya akıllı özellikler arıyorsanız, size uygun bir seçenek (ve daha iyi bir seçenek – ClickUp ) var. Başlayalım!

Notta ve Otter'a genel bakış Özellik Notta AI Otter AI Bonus: ClickUp AI Çoklu dil desteği 58 dil Yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Fransızca 15'ten fazla dil ve Fireflies gibi 60'tan fazla dili destekleyen entegrasyonlar Kayıt Ses ve video Yalnızca ses Ses ve video Entegrasyonlar Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion ve diğer üçüncü taraf uygulamalar Zoom, Teams, Google Meet ve diğer üçüncü taraf uygulamalar video konferans ve daha fazlası için 1000'den fazla entegrasyon İşbirliği Bireysel verimliliğe daha fazla odaklanır Gerçek zamanlı düzenleme, takım sohbeti ve eylem öğesi atama Gerçek zamanlı işbirliği, ClickUp Sohbet, Yorumlar, Görev otomasyonu, ekran kaydetme ve daha fazlası Planlama Yerleşik etkinlik planlayıcı Yalnızca takvim senkronizasyonu Yerleşik ClickUp Takvimi Fiyatlandırma Ücretsiz: Ayda 50 dosya içe aktarmaPro: Bir kullanıcı için aylık 13,49 $İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $Kurumsal: Özel fiyatlandırma Ücretsiz: Kullanıcı başına ömür boyu 3 dosya önemiPro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $İş: Kullanıcı başına aylık 30 $Enterprise: Özel fiyatlandırma Herhangi bir ücretli plana eklenti olarak mevcuttur

Notta AI nedir?

Notta AI, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazılı metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma-metin yazılımıdır.

Yüklediğiniz herhangi bir video veya ses dosyasından ses kaydı yapabilir ve bunları temiz, düzenlenebilir metinlere dönüştürebilirsiniz. Temel olarak yapay zeka destekli not alma asistanınızdır. Eğer gereksiz detayları atlayıp doğrudan konuya girmek isterseniz, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler bile alabilirsiniz (sizi görüyoruz, TL;DR hayranları).

Notta ile, daha sonra ses dedektifi oynamadan kimin ne dediğini her zaman bilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Dikkat süremiz 2000 yılında 12 saniyeden, yirmi yıl içinde sadece 8,25 saniyeye düştü. Bu, bir akvaryum balığından bile daha az!

Notta AI özellikleri

Notta AI sadece not almak için değildir. Toplantılarınızda arka planda destek sağlar (çünkü hepimizin buna ihtiyacı vardır)—siz arkanıza yaslanıp dinlerken konuşmalarınızı transkripsiyonlar, düzenler ve hatta özetler.

Bu aracı diğer AI toplantı araçlarından ayıran özellikler şunlardır.

1. Özellik #1: Gerçek zamanlı otomatik transkripsiyon

notta aracılığıyla

Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'de canlı toplantı mı var? Notta arkanızda. Toplantılara otomatik olarak katılabilir ve siz parmağınızı bile kıpırdatmadan gerçek zamanlı transkripsiyona başlayabilir.

Veya, zaten bir ses veya video dosyanız varsa, dosyayı yükleyin ve Notta'nın otomatik transkripsiyon özelliği ile dakikalar içinde zor işi sizin yerinize yapmasını sağlayın. Su yudumlarken söylenenleri yakalamak için kayıtları on kez geri sarmaya gerek yok.

2. Özellik #2: Çoklu dil desteği

notta aracılığıyla

İki dilli toplantıları transkripsiyonlamanız veya küresel takımlarla çalışmanız mı gerekiyor? Notta 58 dil konuşur, böylece uluslararası aramalarınız transkriptte anlamsız kelimeler gibi görünmez.

İngilizceden Japonca'ya ve Svahili'ye kadar, Notta sınırların ötesinde konuşmalarınızı net bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur; çeviri hizmetleri veya birden fazla dil ile uğraşan herkes için mükemmeldir.

3. Özellik #3: Çok yönlü medya işleme

notta aracılığıyla

Notta seçici değildir; sahip olduğunuz tüm ses ve video içeriklerini kabul eder. Röportajlar, podcast'ler, kaydedilmiş dersler veya iki hafta önceki müşteri araması mı?

Ses veya video dosyanızı ekleyin, Notta onu kolayca metne dönüştürsün. Çeşitli biçimleri destekler, transkript almak için dosyaları dönüştürme zahmetinden kurtarır.

Transkripsiyon tamamlandığında, notlarınızı Notion, Slack veya diğer platformlara birden fazla biçimde (TXT, DOCX, PDF, SRT) dışa aktarın.

4. Özellik #4: Entegrasyon ve yönetim

notta aracılığıyla

Gerçek bir AI toplantı asistanı olan Notta, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre çalışır.

Otomatik toplantıya katılma özelliği ile ayarları yapıp unutabilirsiniz. Notta, aramalarınıza katılır, toplantı tutanaklarını oluşturur ve her şeyi kronolojik olarak düzenler. Katılımcılardan toplantı ayrıntılarının hangi sürümüne sahip olduklarını sormak zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, iş akışınızı verimli tutmak için Salesforce, HubSpot ve ClickUp gibi araçlarla entegre edebilirsiniz.

5. Özellik #5: AI tarafından oluşturulan özetler ve önemli noktalar

notta aracılığıyla

Transkriptler harikadır, ancak Notta, AI tarafından oluşturulan özetlerle bunu daha da ileriye taşır. Anahtar noktaları çıkarır, böylece her toplantı transkriptini kaydırmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca, bu önemli noktaları paylaşılabilir klipler haline getirerek takımınızla iletişimi kolaylaştırabilirsiniz.

Ayrıca, AI sohbet özelliğini kullanarak transkriptle ilgili sorular sorabilir veya eylem öğelerini kullanıma hazır görev listesi şablonuna dönüştürebilirsiniz. Genel olarak, toplantı tutanaklarınızı kullanışlı hale getirir.

Notta AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Bir kullanıcı için aylık 13,49 $

İş: 27,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Çeviri eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla; tüm ücretli planlarla kullanılabilir

💡 Profesyonel İpucu: Notta'yı favori toplantı yönetimi yazılımınızla veya not alma şablonlarınızla eşleştirerek tek bir kelime bile yazmadan verimli toplantılar yapın.

Otter AI nedir?

Otter AI, konuşulan kelimeleri yapılandırılmış, aranabilir ve paylaşılabilir notlara dönüştürmek için tasarlanmış başka bir akıllı transkripsiyon ve not alma aracıdır.

Google Takvim ile senkronizasyondan Zoom'daki toplantılara otomatik katılımına kadar Otter, canlı ve işbirliğine dayalı bir transkript oluşturur. Ayrıca, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak yorum yapmasına, vurgulamasına ve eylem öğeleri atamasına olanak tanır.

Otter AI, toplantılarınızı kelimenin tam anlamıyla kayıt altında tutmanıza yardımcı olur, böylece toplantı tutanaklarını yazmak için daha az zaman harcayıp asıl işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Liderlerin yaklaşık %75'i düzenli olarak toplantı notları ve eylem öğeleri alır veya paylaşırken, önemli bir kısmı (%48) bu sürece tercih ettiklerinden daha fazla zaman ayırdıklarını düşünüyor.

Otter AI özellikleri

Otter, notlar alan, bunları düzenleyen ve herkesin bilgilendirilmesini sağlayan, takımınızın en başarılı üyesidir. Yoğun beyinler ve kaotik takvimler için tasarlanmış özellik araç setine daha yakından bakalım.

1. Özellik #1: Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı transkripsiyon

otter aracılığıyla

Otter, canlı toplantıları etkileyici bir doğrulukla transkripsiyonlar ve tüm takımınızın paylaşılan bir Google Dokümanlar belgesi gibi transkripsiyona erişmesini sağlar.

Zoom, Google Meet veya Teams'den canlı konuşmaları transkripsiyonlarken, takımınız aynı anda anahtar anları vurgulayabilir, yorumlar bırakabilir ve görseller ekleyebilir. Transkriptinizi, herkes aynı sayfada kalırken canlı, nefes alan bir proje planına dönüştürür.

2. Özellik #2: AI özetleri ve konuşmacı ID

otter aracılığıyla

Otter, her şeyi yazmakla kalmaz, aynı zamanda düzenler. Konuşmacıları otomatik olarak tanımlar ve anahtar noktaları düzgün küçük paragraflarda özetler.

Bonus? Hatta kelime bulutu oluşturarak toplantı konularını kolayca tespit edebilirsiniz.

3. Özellik #3: Takvim entegrasyonuna sahip akıllı toplantı asistanı

otter aracılığıyla

Otter talimatları beklemez; Google Takvim ile entegre olur ve ne zaman ve nerede ortaya çıkacağını tam olarak bilir. Toplantılara otomatik olarak katılır, bunları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve her şeyi doğru takvim etkinliği altında düzgün bir şekilde dosyalar.

Böylece, Monday'deki görüşmeden çıkan "Sonraki Adımlar" "Toplantı Notları Son Son v2" adlı klasörlerin arasında kaybolmaz

otter aracılığıyla

Birden fazla proje veya departman arasında koşturuyor musunuz? Otter, paylaşılan klasörler, özel gruplar ve organize takımlarla her şeyi düzenli tutar.

Pazarlama, satış veya müşteri başarısı alanlarında çalışıyor olun, herkes ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilir. Artık Slack konularını aramak veya "Hey, geçen Perşembe günkü notlar kimde?" diye sormak gerekmez. Ayrıca, toplantılardan otomatik olarak eylem öğeleri atar, böylece hiçbir görev gözden kaçmaz.

5. Özellik #5: AI içerik oluşturma

otter aracılığıyla

Hiç bir toplantıdan çıkıp "Harika... şimdi bir de takip e-postasını yazmam gerekiyor" diye düşündünüz mü? Otter AI Sohbet size destek olur. Takip e-postaları, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları veya özetler yazmasını isteyin, o da bunları gerçek konuşmayı bağlam olarak kullanarak hazırlasın.

Takımınızla canlı senkronizasyon yaparken veya daha sonra gözden geçirirken, Otter Chat dakikalar içinde net ve özelleştirilmiş içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Otter AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Otter'ın Özel Kelime Dağarcığı özelliğini kullanarak, sektörünüzün jargonunu, kısaltmalarını veya takımınızın kullandığı terimleri öğretin. Bu, transkripsiyon doğruluğunu büyük ölçüde artırır.

Notta AI ve Otter AI: Özelliklerin Karşılaştırması

Artık her iki AI transkripsiyon aracı hakkında bilmeniz gereken her şeyi bildiğinize göre, bunları karşılaştırarak özellikleri açısından hangisinin daha üstün olduğunu görelim.

Özellik #1: Transkripsiyon doğruluğu

Notta AI: Özellikle önceden kaydedilmiş medya ve çok dilli dosyalarla çalışırken son derece doğru transkripsiyonlar sunar. Gücü, gürültülü ortamlarda bile netlik ve biçim temizliğinde yatmaktadır.

Otter AI: Güçlü konuşmacı tanımlama ve biçimlendirme özellikleriyle mükemmel canlı transkripsiyon sağlar. Gerçek zamanlı konuşmalar için en uygunudur.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Notta çok dilli transkripsiyonda daha iyidir, Otter ise doğru AI transkripsiyonunda mükemmeldir.

Özellik #2: Çoklu dil desteği

Notta AI: 58 dilde transkripsiyonu destekler ve gerçek zamanlı çeviri sunarak küresel takımlar veya iki dilli röportajlar için idealdir.

Otter AI: Yalnızca İngilizce (ABD ve İngiltere), İspanyolca ve Fransızca konuşmaları transkripsiyonlar.

🏆 Kazanan: Notta AI, uluslararası ve iki dilli kullanım için açık ara kazanan.

Özellik #3: Kullanıcı arayüzü ve işbirliği

Notta AI: Kolay gezinme özelliğine sahip temiz arayüz. İşbirliği özellikleri mevcuttur, ancak Otter'a kıyasla biraz sınırlıdır.

Otter AI: Paylaşılan klasörler, gerçek zamanlı yorumlama ve düzenlenebilir transkriptler gibi işbirliği özellikleriyle daha sezgisel bir deneyim sunar. Takım ortamları ve yeni başlayanlar için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Otter AI. Gelişmiş işbirliği özellikleri sayesinde takımlar için daha iyidir.

Özellik #4: AI özetleri ve notlar

Notta AI: Görev listesi şablonları, eyleme geçirilebilir içgörüler ve zaman çizelgesine dayalı notlar içeren AI özetleri oluşturur. Transkriptleri yapılacaklar listesine dönüştürmek için kullanışlıdır.

Otter AI: Ayrıca AI tarafından oluşturulan özetler sunar ve anahtar noktaları vurgular, ancak görev yönetimine daha az önem verir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Notta, konuşmaları görevlere dönüştürmek için daha iyidir, Otter ise hızlı incelemeler ve takım uyumu için öne çıkar.

Özellik #5: AI içerik oluşturma desteği

Notta AI: Özetler ve yapılacaklar listeleri oluşturmada mükemmeldir, ancak bunun ötesinde içerik oluşturma özellikleri sunmaz.

Otter AI: Kullanıcıların AI kullanarak anında takip e-postaları, bloglar ve toplantıya özel içerikler oluşturabilmelerini sağlayan Otter Chat ile öne çıkıyor.

🏆 Kazanan: Otter AI, notların ötesine geçerek tam içerik oluşturma özelliği ile kazanmıştır.

Özellik #6: Fiyatlandırma

Notta AI: Anahtar özelliklere erişim içeren daha cömert ücretsiz plan. Ücretli planlar, bireysel ve takım kullanımı için rekabetçi fiyatlarla sunulmaktadır.

Otter AI: Sağlam özellikler, ancak daha kısıtlayıcı bir ücretsiz plan ve biraz daha yüksek fiyatlandırma kademeleri.

🏆 Kazanan: Notta AI, cömert bir ücretsiz sürümü ile daha uygun fiyatlı bir seçenektir.

Notta AI ve Otter AI, Reddit'te karşılaştırıldı

Elbette, web sitesi özellikleri hikayenin sadece bir tarafını anlatır. Peki, kimse izlemediğinde gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit'te Notta ve Otter AI hakkında dürüst ve filtrelenmemiş yorumlar bulmak için araştırma yaptık. Bu yorumlar, her iki aracı gerçek iş (ve kaos) senaryolarında test etmiş günlük kullanıcılar tarafından yazılmıştır.

Wonderful-Ad-5952 adlı bir kullanıcı, r/AiNoteTaker'da Notta AI ve Otter AI'yı değerlendiriyor.

Kullanıcılar Notta AI hakkında neler söylüyor?

*Artıları: Gerçek zamanlı transkripsiyon, özetler, konuşmacı ID'si ve çeviri. İyi dil desteği ve platform entegrasyonları. Eksileri: Ücretsiz dakikalar çabuk bitiyor. Özetlerde bazen önemli noktalar kaçıyor. İstekler: Daha fazla ücretsiz dakika + aksan ve jargonlarda daha iyi AI doğruluğu. Paranın Karşılığı: 6/10. Rekabetçi bir alanda ortalama performans

*Artıları: Gerçek zamanlı transkripsiyon, özetler, konuşmacı ID'si ve çeviri. İyi dil desteği ve platform entegrasyonu. Eksileri: Ücretsiz dakikalar çabuk bitiyor. Özetlerde bazen önemli noktalar kaçıyor. İstek listesi: Daha fazla ücretsiz dakika + aksan ve jargonlarda daha iyi AI doğruluğu. Paranın karşılığı: 6/10. Rekabetçi bir alanda ortalama performans

Öte yandan, Otter AI hakkındaki görüşleri ise şöyle.

*Artıları: Yüksek doğruluk, gerçek zamanlı özetler ve iyi bir kullanıcı arayüzü. AI sohbeti harika bir ekstra özellik. Eksileri: Ücretsiz planda 30 dakikalık toplantı sınırı can sıkıcı. Yalnızca İngilizce olması büyük bir eksiklik. İstek listesi: Daha fazla dil ve daha yüksek ücretsiz sınırlar. Daha ucuz, hafif kullanım planı yardımcı olabilir. Paranın karşılığı: 7/10. İngilizce kullanıyorsanız ve düzenli toplantılarınız varsa harika

*Artılar: Yüksek doğruluk, gerçek zamanlı özetler ve iyi bir kullanıcı arayüzü. AI sohbeti harika bir ekstra özellik. Eksiler: Ücretsiz planda 30 dakikalık toplantı sınırı can sıkıcı. Yalnızca İngilizce olması büyük bir eksiklik. İstek Listesi: Daha fazla dil ve daha yüksek ücretsiz sınırlar. Daha ucuz bir hafif kullanım planı yardımcı olabilir. Paranın Karşılığı: 7/10. İngilizce kullanıyorsanız ve düzenli toplantılarınız varsa harika

Başka bir kullanıcı olan KeepOnRising19, r/Journalism'de Otter'ın farklı aksanlarla nasıl mücadele ettiğini belirtiyor.

Aksanlı konuşan kişiler için pek uygun değil. Ben araştırma yazarıyım ve röportajlarımın çoğunu akıcı İngilizce konuşan ancak aksanı ağır ve teknik dil kullanan kişilerle yapıyorum. Bu aracı kullandığımda genellikle metni baştan sona gözden geçirip düzeltmem gerekiyor.

Aksanlı konuşan kişiler için pek uygun değil. Ben araştırma yazarıyım ve röportajlarımın çoğunu akıcı İngilizce konuşan ancak aksanı ağır ve teknik dil kullanan kişilerle yapıyorum. Bu aracı kullandığımda genellikle metni baştan sona gözden geçirip düzeltmem gerekiyor.

Sonuç olarak, her iki AI toplantı tutanak oluşturucu da artıları ve eksileri vardır ve hangisinin size uygun olduğu, AI aracından ne beklediğinize bağlıdır.

ClickUp ile tanışın: Notta AI ve Otter AI'ya en iyi alternatif

Notta ve Otter her ikisi de yetkin araçlardır, ancak hepsini ve daha fazlasını yapan bir araç varsa o da ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama!

ClickUp, notlarınızı, görevlerinizi, belgelerinizi ve toplantılarınızı tek bir yerde birleştirir. Toplantıları transkripsiyonlamak veya eylem öğelerini izlenebilir görevlere dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp her şeyin kolayca akışını sağlar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Akıllı takvimle tüm toplantılarınızı takip edin

Her toplantı için bağlantı aramaktan bıktınız mı? Sadece programınızı göstermeyen, aynı zamanda size ayak uyduran takvimle tanışın. ClickUp Takvim, görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini akıllı ve esnek bir zaman çizelgesinde düzenleyerek ideal gününüzü otomatik olarak planlamak için yapay zeka kullanır.

Odaklanma süresini otomatik olarak bloklar, planlar değiştiğinde yeniden planlama yapar ve zihinsel cambazlık yapmanıza gerek kalmadan verimli kalmanıza yardımcı olur.

ClickUp Takvim ile gününüzü kontrol altına alın, planlayın, önceliklerinizi belirleyin ve otomatik olarak yön değiştirin

İki yönlü Google Takvim senkronizasyonu ile her etkinlik mükemmel bir uyum içinde. Outlook'ta mı çalışıyorsunuz? Onu da senkronize edin!

Tek bir tıklama ile Zoom, Meet veya Teams aramalarına katılın, görevleri sürükleyip bırakarak önceliklerini değiştirin ve ClickUp AI'nın toplantıları anında atanmış görevlere dönüştürmesine izin verin. Günlük planlayıcınız, not alıcınız ve zaman yöneticiniz, hepsi tek bir şık görünümde.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Otomatik olarak notlar alın ve görevler oluşturun

Artık toplantıya sorunsuz bir şekilde katıldınız, şimdi not alma hakkında konuşalım. ClickUp size transkripsiyonun ötesinde bir deneyim sunar — tam bir verimlilik otomasyonu.

Toplantı platformundan bağımsız olarak, ClickUp AI Notetaker toplantıya katılır, her şeyi kaydeder, akıllı, aranabilir metne dönüştürür ve çalışma alanınıza bırakır.

Manuel notlar yok. Uygulama değiştirme yok. Sadece odaklanma.

Toplantılara katılın, not almayı atlayın ve ClickUp AI Notetaker ile AI'nın sizin için not almasına izin verin

Ama bununla da bitmiyor. ClickUp Brain devreye girerek toplantınızı anahtar kararlar, engeller, öncelikler ve eylem öğeleriyle saniyeler içinde özetler.

Toplantıda söylenenler hakkında sorular bile sorabilirsiniz, o da transkriptten cevapları sizin için bulur.

ClickUp Brain ile konuşmaya odaklanarak içgörüleri özetleyin ve görevleri atayın

En iyi yanı ne mi? Her eylem öğesi otomatik olarak izlenebilir bir göreve dönüştürülür, atanır ve kullanıma hazır hale gelir. Ayrıca, bu notları takımınızla anında paylaşabilir, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz — artık "ne kaçırdım?" anları yaşamayacaksınız.

Reddit kullanıcısı Proud-Present-8870, r/clickup'ta ClickUp AI Notetaker'ı kullanma deneyimini paylaşıyor.

... İlk hafta kullanımı... inanılmaz. Takvimime ekliyor, çok hoş, ve özet/transkripsiyon/eylem noktaları %90 oranında harika işliyor. Küçük ayarlamalar gerekiyor. Kendimi ek kullanım örnekleri bulmak için çaresiz hissediyorum. Ve bu harika bir işaret...

... İlk hafta kullanımı... inanılmaz. Takvimime ekliyor, çok hoş, ve özet/transkripsiyon/eylem noktaları %90 oranında harika işliyor. Küçük ayarlamalar gerekiyor. Kendimi ek kullanım örnekleri bulmak için çaresiz buluyorum. Ve bu harika bir işaret...

ClickUp ile notlarınız sadece bilgi vermekle kalmaz, bir sonraki adımınızı belirleyecek verimli toplantılar yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Toplantı özetlerini işbirliği içinde düzenleyin

Toplantınız transkripsiyonu ve özeti tamamlandıktan sonra, tüm bu bilgiler nereye gider? Doğrudan, eylem için oluşturulmuş işbirliğine dayalı çalışma alanınız olan ClickUp Belgeleri'ne.

Statik not uygulamalarının aksine, ClickUp Belgeleri canlı düzenleme, gerçek zamanlı işbirliği ve kolay görev bağlantısı sağlar.

ClickUp Docs ile statik notları canlı, işbirliğine açık belgelere dönüştürün

Tüm takımınız tek bir belge üzerinde birlikte çalışabilir, yorumlar ekleyebilir, bölümler atayabilir ve hatta görevleri doğrudan belgeye gömebilirsiniz. Google Dokümanlar verimlilik açısından yenilenmiş gibi; artık her fikir, karar veya beyin fırtınası anında eyleme geçirilebilir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: Planlama ve eylem arasında köprü kurun

Tüm haftanız toplantılara girip çıkmakla geçiyorsa, ClickUp Meetings'in özelliklerini kaçırmamalısınız.

Zengin metin düzenleme özelliği ile notları tam olarak istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Anahtar noktaları vurgulayın, kontrol listeleriyle net toplantı gündemleri oluşturun ve belgelerden takım arkadaşlarınıza anında eylem öğeleri atayın.

Her tartışma noktası yakalanır, izlenir ve takip edilir, böylece hiçbir şey kaybolmaz.

Anahtar noktaları vurgulamak için zengin metin düzenleme özelliğiyle gündemler oluşturun ve ClickUp Meetings ile düzenli kalın

Yinelenen toplantılar mı var? Sorun değil. Takvim senkronizasyonu mu? Çok kolay. /slash komutlarıyla biçimlendirme ve görev oluşturma işlemlerini hızla gerçekleştirebilirsiniz. ClickUp ise toplantı notlarını Google Takvim aracılığıyla ilgili görevlere ve programlara otomatik olarak bağlar. Bu basit özellik, saatlerce süren işlerden tasarruf etmenizi sağlar.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp şablon kitaplığına erişin

Gerçekçi olalım, bazen toplantı notlarının emin olmak için manuel olarak alınması gerekir. Ancak bu notların kafa karıştırıcı ve kaotik olması gerekir mi? Kesinlikle hayır! İşte burada ClickUp Toplantı Notları Şablonu devreye girer.

Beyin fırtınası, müşteri görüşmesi, sprint incelemesi ve daha fazlası için her toplantıya uygun not alma şablonlarıyla katılımcıları, gündem öğelerini ve eylem noktalarını tek tek veya takım olarak kaydedebilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile sonraki adımları zahmetsizce düzenleyen, yapılandıran ve yönlendiren akıllı şablonlarla her toplantıyı basitleştirin

Bu toplantı notu şablonunu nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Farklı toplantı türleri için iç içe sayfalarla notları düzenleyin

Konuşmanın odaklanmasını sağlamak ve takımınızı önceden hazırlamak için gündem öğelerini önceden ekleyin

Bir not tutucu atayın veya toplantı sırasında herkesin paylaşılan bir ClickUp belgesine katkıda bulunmasına izin verin

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızdan doğrudan özetler oluşturun ve görevler atayın

ClickUp'ın Avantajı #6: Tüm çalışma alanınızı birbirine bağlayın

Bu uygulamaya bir nedenden dolayı "her şeyi yapan uygulama" deniyor: gerçekten tüm çalışma alanınızı birbirine bağlıyor. Slack, Zoom ve Microsoft Teams'den Dropbox, GitHub ve daha fazlasına kadar 1.000'den fazla araçla ClickUp Entegrasyonları, ihtiyacınız olan her çözümü tam da ihtiyacınız olan yerde sunar.

Bu, toplantılarınızın, görevlerinizin, notlarınızın, dosyalarınızın ve iş akışlarınızın nihayet tek bir çatı altında toplanacağı anlamına gelir. Artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya bağlantısı kesik uygulamaları aramanıza gerek yok — ClickUp her şeyi tek bir merkezi çalışma alanına taşır.

ClickUp kullanıcıları, bu işbirliği ve otomasyon özelliklerinin sık takım toplantılarına olan ihtiyacı nasıl ortadan kaldırdığını sık sık vurgulamıştır.

Seequent Pazarlama Operasyonları Müdürü Victoria Berryman şöyle diyor

ClickUp ile proje güncellemelerini konuşmak için gereksiz toplantıları ortadan kaldırarak sayısız saat kazandık. Artık toplantılarımız çözümler üzerinde çalışmak için zaman.

ClickUp ile, proje güncellemelerini konuşmak için gereksiz toplantıları ortadan kaldırarak sayısız saatler kazandık. Artık toplantılarımız çözümler üzerinde çalışmak için zaman.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak toplantı sonrası eylemler için özel tetikleyiciler oluşturun, örneğin "toplantı özeti oluşturulduğunda, görevler ve alt görevler atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve takımı bilgilendirin".

Kısacası, ClickUp, her toplantıyı başarıya giden zahmetsiz ve eyleme geçirilebilir bir adım haline getiren, hepsi bir arada verimlilik aracınızdır ve Notta veya Otter AI'nın mükemmel bir alternatifidir.

ClickUp ile Transkripsiyon, Görev ve Başarı

Elbette, Notta ve Otter toplantılarınızda size kulak vermekte (veya iki kulak vermekte) harikadır. Ancak ClickUp sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda harekete geçer.

AI destekli notlar, anında görev oluşturma, kolay otomasyon ve yerleşik işbirliği araçlarıyla, her şeyi duyan, hiçbir şeyi unutmayan toplantı arkadaşınız ve takımınızın ş Akışı sihirbazı.

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya eylem öğelerini aramak zorunda kalmayacaksınız. Her şey sizin için düzenli bir şekilde organize edilmiş ve kullanıma hazır olarak sizi bekliyor. Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve bugün deneyimleyin!