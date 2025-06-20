2025'te AI Destekli Otomasyon için En İyi 11 Aisera Alternatifi

Tekrarlayan görevlere harcadığınız her dakika, strateji, yaratıcılık ve gerçek büyümeden çalınan bir dakikadır.

Düşünün bir kez: Çalışma gününüzün ne kadarı veri girişi, e-posta sıralama veya manuel raporlama ile geçiyor? Ya bu görevler kendiliğinden hallolurken siz asıl önemli işlere odaklansanız?

AI otomasyon araçları işte bu noktada fark yaratır. Aisera, bu alanda tanınmış bir isimdir ve işletmelerin BT desteği, müşteri hizmetleri ve operasyonlarını basitleştirmesine yardımcı olur.

Ancak bu, herkese uyan tek bir çözüm değildir ve sizin için uygun olmayabilir. Belki daha fazla esnekliğe, daha kapsamlı AI yeteneklerine veya mevcut teknoloji yığınınızla daha uyumlu bir araca ihtiyacınız vardır. Konuşma arayüzleri oluşturmaktan temsilci verimliliğini artırmaya kadar tüm yönleri ele alacağız!

En iyi yanı ne mi? Aisera'nın sunduklarına eşdeğer, hatta daha iyisini sunan birçok önde gelen sağlayıcı var. Bu kılavuzda, en iyi AI otomasyon platformlarını inceliyor, özelliklerini, fiyatlarını ve Aisera ile karşılaştırmalarını yapıyoruz.

Aisera nedir?

aisera aracılığıyla

Aisera, orta ve kurumsal işletmelerin BT hizmet yönetimi (ITSM), müşteri desteği ve iç iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olan AI tabanlı bir otomasyon platformudur.

Konuşma yapay zekası, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimini kullanarak bilet çözümlerini otomatikleştirir, self servis hizmetini etkinleştirir ve yanıt sürelerini iyileştirir.

ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce ve Slack gibi platformlar arasında entegrasyonlar sunan Aisera, manuel iş yükünü azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. AI destekli sanal ajanları, yaygın destek taleplerini yöneterek insan ajanların daha karmaşık görevlere odaklanmasını sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %92'si AI yatırımlarını artırmayı planlarken, liderlerin yalnızca %1'i kuruluşlarının AI ile tamamen entegre olduğunu düşünüyor. Zorluk sadece AI'yı benimsemek değil, gerçek iş etkisi yaratmak için onu etkili bir şekilde kullanmaktır.

Neden Aisera Alternatiflerini Düşünmelisiniz?

Aisera güçlü bir AI otomasyon aracı olsa da, her işin ihtiyaçlarını her zaman karşılamayabilir. İşte alternatiflerini denemeniz için nedenler:

Özelleştirme sınırları : İş akışları ve otomasyon, özel ihtiyaçları olan işletmeler için yeterince esnek olmayabilir

Yüksek fiyat : Kurumsal odaklı planlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetli olabilir

Entegrasyon zorlukları : Niş araçlarla daha derin bağlantılar eksik olabilir

AI performansı ile ilgili endişeler : Karmaşık sorgularla ilgili sorunlar manuel müdahale gerektirebilir

Sık sürüm döngüleri : Düzenli güncellemeler kararlılığı bozabilir ve sık ayarlamalar gerektirebilir

Zaman alan AI eğitimi : Sağlam bir performans elde etmek önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirebilir

Gelişmiş özellikler için ek maliyetler : GPT desteği gibi eklentiler ön tanımlı olarak dahil olmayabilir

Mobil performans sorunları : Yüksek hacimli mobil kullanım, belirgin yavaşlamalara neden olabilir

Hala manuel çaba gerektirir: İyi sapma oranlarına rağmen, sürekli ayarlama ve içerik yönetimi gereklidir

Aisera Alternatiflerine Genel Bakış

İşte her bir Aisera alternatifinin kullanım örnekleri ve iş yapılarına hızlı bir genel bakış:

Araç Kullanım Örneği En Uygun Fiyatlandırma ClickUp Görev ve iş akışı otomasyonu Projeleri ve süreçleri yöneten takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Moveworks AI destekli BT destek otomasyonu BT yardım masalarını otomatikleştiren kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma Amelia AI destekli müşteri/çalışan etkileşimleri İnsan benzeri AI ajanlarına ihtiyaç duyan işletmeler Özel fiyatlandırma Kore. ai Konuşma yapabilen yapay zeka ve chatbot otomasyonu Gelişmiş AI botlarına ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma IBM Watson Assistant Müşteri desteği ve BT yardımı için AI sohbet robotu Yüksek düzeyde özelleştirilebilir AI isteyen işletmeler Ücretsiz Lite planı mevcuttur; Ücretli planlar aylık 140 $'dan başlar Drift Satış ve pazarlama için AI sohbet robotları Potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanan şirketler Özel fiyatlandırma Zendesk AI AI destekli müşteri hizmetleri otomasyonu Destek için Zendesk kullanan işletmeler Ücretli planlar 55 $/ajan/aydan başlar (yıllık faturalandırılır) ServiceNow BT hizmet yönetimi ve otomasyonu BT hizmetlerini yöneten büyük kuruluşlar Özel fiyatlandırma Cognigy Yapay zeka destekli iletişim merkezi otomasyonu Ses ve sohbet AI'ya ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma Ada Müşteri hizmetleri için kod gerektirmeyen AI chatbot Kolay chatbot kurulumu isteyen işletmeler Özel fiyatlandırma Yellow. ai Yapay zeka destekli müşteri etkileşimi Ses ve sohbet AI'ya ihtiyaç duyan şirketler Ayda 100 MTU'ya kadar ücretsiz plan; Ücretli planlar yıllık 10.000 $'dan başlar

💡 Profesyonel İpucu: İşiniz büyüdükçe katı bir sisteme bağlı kalmamak için şeffaf fiyatlandırma ve ölçeklenebilir özelliklere sahip platformlara öncelik verin.

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Aisera Alternatifi

Aisera alternatifi mi arıyorsunuz? İşte dikkate almanız gereken en iyi seçenekler:

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ve proje yönetimi için en iyisi)

Her zaman aktif olan AI ajanı ClickUp Brain ile anında yanıtlar, görev özetleri ve akıllı öneriler alın

ClickUp ve Aisera'yı karşılaştırıyorsanız, anahtar fark kapsam ve esnekliğe dayanır.

Aisera, BT ve müşteri desteği otomasyonu için tasarlanmıştır. İş için her şey uygulaması olan ClickUp, yapay zeka ve otomasyonu iş akışınızın her bölümüne genişletir; projeleri yönetir, görevleri düzenler ve ekstra çaba harcamadan takımların uyum içinde çalışmasını sağlar.

Bunun merkezinde, Görevler, Belgeler ve Sohbet'te çalışan bir AI asistanı olan ClickUp Brain yer alır.

ClickUp Brain, anlık özetler sağlar, güncellemeleri otomatik olarak oluşturur ve Görevlerde sonraki adımları önerir. Hatta proje bağlamına göre alt görevler ve yorumlar yazabilir veya bunları iyileştirebilir, böylece ileri geri gidip gelmeden daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

AI destekli içgörüler, anında yanıtlar ve daha akıllı karar verme ile ClickUp Brain kullanarak verimliliği artırın

ClickUp Belgeleri içinde Brain, yerleşik bir düzenleyici ve araştırmacı gibi çalışır. Uzun belgeleri özetlemesini, paragrafları yeniden yazmasını, sıfırdan yeni içerik oluşturmasını veya önceden yazılmış metinlere dayalı olarak soruları yanıtlamasını isteyin. Dağınık düşüncelerinizi saniyeler içinde düzenli bir çıktıya dönüştürebilir.

Buna, ClickUp içindeki içerikten ve bağlı üçüncü taraf araçlar aracılığıyla mevcut bilgileri çekebileceğinizi ekleyin ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir ajan AI'nın temelini oluşturmuş olursunuz.

Peki ya takımınızla bağlantı kurmak? Brain, ClickUp Sohbeti içinde işinizle ilgili konuşmalardan en iyi şekilde yararlanmanıza da yardımcı olur. Brain, konuşmalara katılarak ilgili görevleri ortaya çıkarır, cevaplar önerir ve gerçek zamanlı tartışmaları özetler. Bu, gürültüyü ortadan kaldırmanıza ve sekmeler arasında geçiş yapmadan önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Sohbet'teki AI Ajanları ile daha fazlasını yapın

ClickUp'ı bir proje yönetimi ve otomasyon aracı olarak gerçekten öne çıkaran nedir? ClickUp Brain, çalışma alanınız içinden Gemini, ChatGPT veya Claude gibi çalışmak istediğiniz AI modelini seçmenize olanak tanır.

Daha akıllı ve esnek AI yardımı için ClickUp çalışma alanınızda Gemini, ChatGPT ve Claude arasında seçim yapın

Bir belge taslağı hazırlarken, bir soru sorarken veya bir görevi özetlerken, ihtiyacınız olan çıktı stiline veya derinliğine göre en iyi LLM'ler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu esneklik, takımlara daha fazla kontrol, daha iyi bağlam yönetimi ve daha yüksek kaliteli sonuçlar sunan büyük bir fark yaratır ve tüm bunları ClickUp'tan ayrılmadan yapabilirsiniz.

İş akışlarını, tetikleyicileri ve eylemleri zahmetsizce otomatikleştirerek ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

ClickUp Otomasyonları ile, herhangi bir takımda tekrarlayan görevleri ortadan kaldırabilirsiniz — kodlama gerekmez. Aisera'nın BT odaklı iş akışlarının aksine, ClickUp pazarlama, satış, İK ve daha fazlası için esnek otomasyon sunar.

Görev aşamalarını otomatikleştirin, güncellemeleri gönderin ve manuel iş yapmadan eylemleri tetikleyin. İş akışınızı basit bir dille açıklayın, gerisini ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu halletsin — görev atama, paydaşları etiketleme veya rapor oluşturma gibi.

Otomasyonun ötesinde, ClickUp, takımların odaklanmasını ve üretken kalmasını sağlamak için görevleri, belgeleri, hedefleri ve işbirliğini birleştiren, bağlantısı kesik araçların yerini alan tam entegre bir çalışma alanıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Target Corporation'ın sahibi olduğu teslimat hizmeti Shipt, Inc. , ClickUp Formları, etiketleri ve otomasyonu kullanarak büyük ölçekli projeleri verimli bir şekilde yönetmiştir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özellikleri nedeniyle daha zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum) ​

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

AI destekli otomasyonunu seviyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, kullanıcıların proje performansını görselleştirmesine ve gerçek zamanlı içgörüler elde etmesine olanak tanır. Kullanıcıların önceliklere istedikleri şekilde odaklanmasına yardımcı olan 10 farklı görünüm dahil olmak üzere esnek iş görünümleri sunar ve yerleşik zaman takibi, her görev için zaman tahminleri belirlememe ve ilerlemeyi izlememe olanak tanır.

AI destekli otomasyonunu seviyorum. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, kullanıcıların proje performansını görselleştirmesine ve gerçek zamanlı içgörüler elde etmesine olanak tanır. Kullanıcıların önceliklere istedikleri şekilde odaklanmasına yardımcı olan 10 farklı görünüm dahil olmak üzere esnek iş görünümleri sunar ve yerleşik zaman takibi, her görev için zaman tahminleri belirlememe ve ilerlemeyi takip etmeme olanak tanır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk AI otomasyon sistemleri delikli kartlarla çalışıyordu —şimdi ise AI, iş akışlarını tahmin edebilir ve görevleri anında yerine getirebilir.

2. Moveworks (AI destekli çalışan desteği için en iyisi)

moveworks aracılığıyla

Şifre sıfırlamak için BT desteğini veya basit bir talebi işlemek için İK departmanını beklemekten bıktınız mı?

Moveworks, çalışanlar için her zaman açık, üretken, yapay zeka destekli bir asistan görevi görerek bu darboğazları ortadan kaldırır. Çalışanlar, bilet kaydı oluşturmak veya destek ekiplerini aramak yerine, Moveworks'e doğal dilde sorular sorabilir ve anında çözümler alabilir.

ServiceNow, Workday ve Microsoft Teams gibi kurumsal sistemlerle entegre olarak, sorunları otomatik olarak çözmek için ilgili bilgileri alır.

Moveworks'ün en iyi özellikleri

Arıza süresini azaltır ve insan müdahalesi olmadan takımların işlerinde daha verimli olmasını sağlar

Doğal dil anlayışıyla çalışanların taleplerini yorumlar ve yanıtlar

Kurumsal BT ve İK sistemlerine kolayca bağlanır

İnsan müdahalesi olmadan yaygın çalışan sorunlarını çözer

Küresel takımlar için birden fazla dili destekler

Moveworks sınırlamaları

Moveworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moveworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Moveworks hakkında ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Moveworks'ü uygulamaya başladığımızdan bu yana 4 yıl içinde hacmimizde %50 azalma oldu. BT Hizmet Masası tasarruflarımız, Moveworks sözleşmesinin maliyetini karşılamaya yetiyor ve hatta biraz da tasarruf sağlıyor! Moveworks, başlangıcı çok kolaylaştırdı. İyi ortak başarı programlarımız var ve aynı sayfadayız.

Moveworks'ü uygulamaya başladığımızdan bu yana 4 yıl içinde hacmimizde %50 azalma oldu. BT Hizmet Masası tasarruflarımız, Moveworks sözleşmesinin maliyetini karşılamaya yetiyor ve hatta biraz da tasarruf sağlıyor! Moveworks, başlangıcı çok kolaylaştırdı. İyi ortak başarı programlarımız var ve aynı sayfadayız.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatikleştirilmiş ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve temsilcilerin daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest çalışma veya belirli iş akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma AI asistanı görevi görür. Öte yandan, ClickUp Sohbet kanalları içindeki AI destekli temsilciler soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

3. Amelia (AI müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Amelia

Katı komut dosyalarına dayanan geleneksel yapay zeka sohbet robotlarının aksine, Amelia AI bağlamı, niyeti ve hatta duyguları anlar, böylece müşteri etkileşimlerinin daha doğal hissedilmesini sağlar.

Amelia'yı kullanarak sipariş sorgularından süreç ş Akışı şablonlarına ve sorun gidermeye kadar her şeyi 7/24 müşteri desteği sağlayabilirsiniz. Geçmiş etkileşimlerden sürekli öğrenir ve zamanla yanıtları iyileştirir.

Bir müşteri hayal kırıklığına uğramışsa veya sadece hızlı bilgiye ihtiyaç duyuyorsa, Amelia durumuna göre ses tonunu bile uyarlayarak AI destekli müşteri hizmetlerine insani bir dokunuş katar.

Amelia'nın en iyi özellikleri

24 saat müşteri desteği sağlar

Müşterilerin duygularını akıllıca tanır ve yanıtlar

Birden fazla etkileşimi aynı anda işlemek için süreç haritalarını verimli bir şekilde ölçeklendirir

Amelia sınırlamaları

Karmaşık kurulum ve ilk uygulama gerektirir

Eski sistemlerle entegrasyon sırasında zorluklar yaratır

Amelia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amelia puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Amelia hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Eklentinin arka ucunun iyi çalışması ve çok güzel görünmesi hoşuma gitti – diğer birçok eklentiye kıyasla çok ferahlatıcı bir şey. Özel bir geliştirme firması tutmadan birçok karmaşık rezervasyon işlemini yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, ömür boyu lisans olması ve fiyatlandırmanın küçük işletmeler için çok makul olması da hoşuma gitti.

Eklentinin arka ucunun iyi çalışmasını ve çok güzel görünmesini seviyorum – diğer birçok eklentiye kıyasla çok ferahlatıcı bir şey. Özel bir geliştirme firması tutmadan birçok karmaşık rezervasyon işlemini yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, ömür boyu lisans olması ve fiyatlandırmanın küçük işletmeler için çok makul olması da hoşuma gidiyor.

💡 Pro İpucu: En iyi Aisera alternatifini seçerken, platformun mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla ne kadar iyi entegre olduğuna odaklanın. AI destekli otomasyon, yalnızca CRM, ITSM veya müşteri desteği sistemlerinizle bağlantı kurduğunda etkilidir.

4. Kore. ai (Kurumsal düzeyde konuşma AI için en iyisi)

Kore. ai, küresel kanallarda çalışan konuşma arayüzleri oluşturmak için tasarlanmıştır. AI destekli sanal asistanları, temel komut dosyalarının ötesine geçer; bağlamı, niyeti ve duyguları yorumlayarak daha doğal etkileşimleri destekler.

İşletmeler, iş akışlarını otomatikleştirmek, müşteri desteğini iyileştirmek ve iç görevleri kolaylaştırmak için kullanabilir. Kod gerektirmeyen ve az kod gerektiren seçeneklerle, takımlar derin teknik becerilere ihtiyaç duymadan AI asistanları oluşturabilir ve başlatabilir.

Kore. ai en iyi özellikler

Akıllı chatbotlarla müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirin

Gelişmiş doğal dil işleme özelliği ile chatbot doğruluğunu artırır

Ses ve mesajlaşma uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla kanalda AI asistanları kullanır

CRM ve BT hizmet yönetimi gibi kurumsal sistemlerle entegre olur

Kore. ai sınırlamaları

AI modellerinin en iyi şekilde çalışması için ilk eğitim gereklidir

Gelişmiş kurumsal uygulamalar için daha yüksek maliyetler içerebilir

Kore. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Kore. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (380+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kore. ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bir chatbot tasarlamak için en iyi araç. Eğitim oturumunu çok beğendim. Mentor kavramlara çok hakimdi ve tüm sorguları net bir şekilde açıklayabildi. Oturumun tamamı harika bir şekilde yürütüldü.

Bir chatbot tasarlamak için en iyi araç. Eğitim oturumunu çok beğendim. Mentor kavramlara çok hakimdi ve tüm sorguları net bir şekilde açıklayabildi. Oturumun tamamı harika bir şekilde yürütüldü.

🧠 İlginç Bilgi: Otomasyon kavramı, astronomik pozisyonları tahmin etmek için kullanılan eski bir Yunan analog bilgisayarı olan Antikythera mekanizması gibi erken örneklerle eski çağlara kadar uzanır. Günümüzde, AI destekli otomasyon araçları, çeşitli sektörlerdeki karmaşık görevleri yerine getirmek için gelişmiştir.

5. IBM Watson Assistant (AI destekli müşteri etkileşimleri için en iyisi)

iBM Watson Assistant aracılığıyla

Gelişmiş, AI destekli müşteri etkileşimlerine ihtiyaç duyan işletmeler için IBM Watson Assistant daha akıllı bir yaklaşım sunar.

Hazır cevaplara sahip temel chatbotlardan farklı olarak, gerçek konuşmalardan öğrenerek zamanla doğruluğunu artırır. Bekleme sürelerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için iletişim merkezleri, web siteleri ve mesajlaşma platformlarıyla entegre olur.

Yerleşik analitik ile takımlar, destek stratejilerini ince ayarlamak için gerçek zamanlı içgörüler de elde eder.

IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlarla daha akıllı müşteri etkileşimleri sağlayın

Zaman içinde doğruluğu artırmak için geçmiş konuşmalardan öğrenir

Rutin sorguları otomatikleştirerek destek maliyetlerini azaltır

Kurumsal iletişim merkezleri ve CRM sistemleriyle entegre olur

IBM Watson Assistant sınırlamaları

AI uzmanlığı olmayan işletmeler için kurulumu karmaşık olabilir

En iyi sonuçlar için sürekli eğitim ve iyileştirme gerektirir

IBM Watson Assistant fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Artı: 140 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Assistant puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (320+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

IBM Watson Assistant hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

IBM Watsonx Assistant'ın en çok beğendiğim yanı, kullanmaya başlamasının kolaylığı ve aynı zamanda çerçeveyi öğrendikten sonra zorlu yolculuklar geliştirebilme imkanı.

IBM Watsonx Assistant'ın en çok beğendiğim yanı, kullanmaya başlamasının kolaylığı ve aynı zamanda çerçeveyi öğrendikten sonra zorlu yolculuklar geliştirebilmeniz.

6. Drift (AI destekli satış ve pazarlama konuşmaları için en iyisi)

via Drift

Drift'in yapay zeka destekli chatbotları, web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurar, potansiyel müşterileri değerlendirir, soruları yanıtlar ve hatta toplantılar planlar; tüm bunları bir insan temsilcinin müdahalesine gerek kalmadan yapar.

B2B işletmeler için tasarlanan Drift'in konuşma yapabilen yapay zekası, ziyaretçilerin davranışlarına göre etkileşimleri kişiselleştirerek potansiyel müşterilerin doğru zamanda doğru mesajı almasını sağlar.

Bu, ziyaretçilerin açık metin sorularıyla niyetlerini ifade etmelerine ve anında, özelleştirilmiş yanıtlar almalarına olanak tanır, böylece potansiyel müşterileri etkili bir şekilde besler ve iletişim sürecini hızlandırır.

Drift'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri değerlendirin ve satış toplantılarını otomatik olarak planlayın

Ziyaretçilerin davranışlarına ve amaçlarına göre yanıtları kişiselleştirin

HubSpot ve Salesforce gibi CRM'lerle entegre edin

Drift sınırlamaları

Gelişmiş chatbot iş akışları için derinlemesine özelleştirme seçenekleri yoktur

En iyi sonuçları görmek için yüksek trafiğe sahip bir web sitesi gerekir

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

*Sorgular için kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir form sağlar. Bunun üzerinde çalışmak, görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

*Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Üzerinde çalışmak görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

🧠 İlginç Bilgi: Hukuk, vergi, muhasebe ve dolandırıcılıkla mücadele sektörlerindeki profesyoneller, AI ile yılda 200 saate kadar zaman tasarrufu bekliyor. Bu, avukat başına yıllık 100.000 dolarlık bir verimlilik artışı anlamına gelebilir.

7. Zendesk AI (AI destekli müşteri desteği için en iyisi)

zendesk AI aracılığıyla

Zendesk platformuna entegre olan Zendesk AI, destek ekiplerinin zor işleri boyutlarına indirgemelerine yardımcı olur. Yanıtları otomatikleştirir, biletleri önceliklendirir ve sık sorulan soruları bir müşteri temsilcisine ulaşmadan önce yönlendirir.

Makine öğrenimini kullanan Zendesk AI, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilir ve ilgili yardım makaleleri veya otomatik yanıtlar önerebilir, böylece tekrarlanan sorulara harcanan zamanı azaltır.

Zendesk AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli bilet yönetimi ile müşteri desteği iş akışlarını otomatikleştirin

Müşteri sorgularına göre ilgili yardım makaleleri önerir

AI destekli önerilerle temsilcilerin verimliliğini artırın

Zendesk'in daha geniş destek platformuyla entegre olur

Zendesk AI sınırlamaları

Yalnızca Zendesk ekosistemini zaten kullanan işler için en iyi sonucu verir

AI davranışları için gelişmiş özelleştirme seçenekleri yoktur

Zendesk AI fiyatlandırması

Destek Ekibi: Ajan başına aylık 25 $

Suite Takım: Ajan başına aylık 69 $

Suite Professional: Ajan başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Grant Thornton'un AI araçlarını benimsemesi, çalışanların haftada 7,5 saate kadar zaman kazanmasını sağladı ve böylece daha değerli müşteri işlerine odaklanmalarına olanak tanıdı. ​

📖 Ayrıca okuyun: BT Takımları için En İyi Yardım Masası Yazılımı

8. ServiceNow (AI destekli BT hizmet yönetimi için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

BT desteğini yönetmek, biletler, birikmiş işler ve darboğazların sonsuz bir döngüsü gibi hissettirebilir. ServiceNow, bu döngüyü kırmak için AI kullanır, rutin görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırır, hizmet taleplerine öncelik verir ve hatta sorunlar büyümeden önce tahmin eder.

AI destekli sanal ajanlar sayesinde, çalışanlar bilet açmadan yaygın BT ve İK sorularına anında yanıt alabilir.

Bu arada, tahmine dayalı zeka, BT takımlarının en kritik sorunlara öncelik vermesini sağlayarak yanıt sürelerini iyileştirir ve kuruluş genelinde kesinti sürelerini azaltır.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

AI destekli iş akışı oluşturucularla BT hizmet yönetimini otomatikleştirin

Sanal ajanlar kullanarak çalışanların sorularını anında çözün

BT sorunlarını operasyonları etkilemeden önce tahmin edin ve önleyin

Acil durumlara göre hizmet taleplerini akıllıca önceliklendirir

ServiceNow sınırlamaları

Tam ölçekli uygulama için önemli ölçüde yapılandırma gerektirir

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı olabilir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.270+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceNow hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ServiceNow'un destek biletlerini ve iş akışlarını izlemesi ve yönetmesi kolay bir şekilde merkezileştirmesini beğeniyorum. Hem müşterilere hem de iç ekiplere isteklerin durumuna ilişkin net görünürlük sağlar ve otomasyon özellikleri manuel çabayı ve yanıt sürelerini azaltır. Ayrıca, özellikle gösterge panellerini özelleştirirken veya hizmet kataloğu öğeleri oluştururken kullanıcı arayüzünün sezgisel olduğunu gördüm.

ServiceNow'un destek biletlerini ve iş akışlarını izlemesi ve yönetmesi kolay bir şekilde merkezileştirmesini beğeniyorum. Hem müşterilere hem de iç ekiplere isteklerin durumuna ilişkin net görünürlük sağlar ve otomasyon özellikleri manuel çabayı ve yanıt sürelerini azaltır. Ayrıca, özellikle gösterge panellerini özelleştirirken veya hizmet kataloğu öğeleri oluştururken kullanıcı arayüzünün sezgisel olduğunu gördüm.

cognigy aracılığıyla

Cognigy, iletişim merkezleri için tasarlanmış tam donanımlı bir konuşma AI platformudur. Cognigy, sesli veya metin tabanlı etkileşimlerde, işletmelerin insan benzeri müşteri desteğini büyük ölçekte sunmasını sağlar.

Güçlü AI modelleri ve müşteri hizmetleri platformlarına derin entegrasyonları ile Cognigy, işletmelerin AI'yı kullanarak görevleri ve sık sorulan soruları otomatikleştirirken kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, kod gerektirmeyen arayüzü, takımların geliştiriciye ihtiyaç duymadan konuşmaları kolayca özelleştirmesini sağlar.

Cognigy'nin en iyi özellikleri

AI destekli sohbet ve sesli botlarla müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

Telefonlar, mesajlaşma uygulamaları ve web sitelerinde çok kanallı deneyimleri destekleyin

Gelişmiş AI modelleriyle müşteri konuşmalarını kişiselleştirin

Hızlı destek için CRM ve müşteri hizmetleri araçlarıyla entegre edin

Cognigy sınırlamaları

AI yanıtlarını optimize etmek için ilk eğitim gereklidir

Sektöre özel kullanım durumları için özelleştirme gerekebilir

Cognigy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognigy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: İlk chatbot olan ELIZA, 1966 yılında MIT profesörü Joseph Weizenbaum tarafından bir psikoterapisti simüle etmek için geliştirildi.

10. Ada (AI destekli müşteri self servisi için en iyisi)

ada aracılığıyla

Günümüz müşterileri anında yanıt bekliyor ve Ada, işletmelerin bu talebi karşılamasına yardımcı oluyor. Bu AI destekli chatbot platformu, şirketlerin kişiselleştirilmiş bir dokunuşunu korurken müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanır.

Ada'nın AI asistanı sadece genel yanıtlar vermekle kalmaz, iş sistemlerinden gerçek zamanlı verileri çekerek doğru ve bağlamı dikkate alan yanıtlar verir.

Ada, geri ödemelerin yönetilmesinden sorunların giderilmesine ve SSS'lerin yanıtlanmasına kadar, her talep için insan temsilcilere ihtiyaç duymadan tüm yaşam döngüsü boyunca müşteri etkileşimlerini yönetir.

Ada'nın en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlarla müşteri desteğini otomatikleştirin

Veri bilimi odaklı yaklaşımlarla kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlar

Anında self servis ile müşteri hizmetleri bekleme sürelerini azaltın

Akıllı otomasyon için mevcut iş sistemleriyle entegre olur

Ada sınırlamaları

Yapılandırılmış müşteri talepleri olan işler için en uygun

Son derece teknik destek vakaları için sürekli AI eğitimi gerekebilir

Ada fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ada puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ada hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ADA, kullanımı kolaydır ve sisteminin nasıl çalıştığını anlamak kolaydır. Otomatik cevapları ayarlama yöntemi de kolaydır, çünkü metin kutusu, videolar ve resimler gibi seçenekler sohbet akışına sürükleyip bırakılabilir ve mevcut eylemler sohbet akışının düzgün çalışmasını sağlar.

ADA, kullanımı kolaydır ve sisteminin nasıl çalıştığını anlamak kolaydır. Otomatik cevapları ayarlama yöntemi de kolaydır, çünkü metin kutusu, videolar ve resimler gibi seçenekler sohbet akışına sürükleyip bırakılabilir ve mevcut eylemler sohbet akışının düzgün çalışmasını sağlar.

11. Yellow. ai (AI destekli müşteri etkileşimi için en iyisi)

Birden fazla kanalda müşterilerle etkileşim kurmak zor olabilir, ancak Yellow. ai bunu daha kolay hale getirir. Bu konuşma tabanlı yapay zeka platformu, işletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştirirken kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici olmasını sağlar.

WhatsApp, sosyal medya veya sesli aramalar yoluyla Yellow. ai'nin sohbet robotları gerçek zamanlı yardım sağlar, SSS'leri yanıtlar ve hatta işlemleri tamamlar.

İşletmeler, Yellow.ai'yi pazarlama otomasyonu için bir işbirliği platformu olarak da kullanabilir ve müşterilerin zamanında ve alakalı mesajlar almasını sağlayabilir.

Yellow. ai en iyi özellikler

Birden fazla kanalda müşteri konuşmalarını otomatikleştirir

AI destekli kişiselleştirme ile etkileşimi artırın

İnsan benzeri yanıtlarla sesli ve sohbet etkileşimleri sağlar

Pazarlama otomasyonu ve proaktif erişim için AI kullanır

Yellow. ai sınırlamaları

AI yanıtlarını marka sesiyle uyumlu hale getirmek için kurulum gerektirir

İnsan desteği olmadan çok karmaşık müşteri sorgularını desteklemeyebilir

Yellow. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yellow. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

AI destekli otomasyon için en iyi Aisera alternatifi

Bu listedeki tüm araçlar, güçlü AI tabanlı yetenekler sunar. Ancak otomasyon, proje yönetimi ve kolay AI destekli işbirliğini tek bir yerde birleştiren bir çözüm söz konusu olduğunda, ClickUp açık ara kazanan olur.

Tek bir fonksiyona odaklanan geleneksel AI araçlarının aksine, ClickUp daha fazlasını yapar.

Görev yönetimi, AI destekli yardım ve iş akışı otomasyonunu bir araya getirir. Her şey tek bir yerde olduğundan, takımlar platformlar arasında geçiş yapmadan daha akıllı çalışabilir. Tüm kuruluşunuzda verimlilik optimizasyonu ile otomasyon yapacak AI destekli bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.

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