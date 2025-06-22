Stok Yönetimi ve İsrafı Azaltmak için Ücretsiz Çubuk Envanter Şablonları

Cumartesi gecesi bitti. Bar dağıldı. Stok listesi tutmuyor, şişeler eksik ve kimse kimin neyi açtığını hatırlamıyor. Güvenilir bir sistem olmadan envanter yönetimi yapan çoğu bar müdürünün gerçeği budur. Fazla sipariş vermek kâr marjınızı eritir. Az sipariş vermek hizmeti mahveder. Satış noktasıyla asla tutmayan servis maliyetlerinden bahsetmeye bile gerek yok.

Şablonlar bunu değiştirecek. Yapı kazandıracaklar. Bu blogun ücretsiz çubuk envanter şablonları, elinizdekileri kaydetmenize, eksiklikleri hızlı bir şekilde tespit etmenize ve sorunlar büyümeden yeniden sipariş vermenize yardımcı olacaktır. İster tek başınıza bir bar işletiyor ister yoğun bir ekibi yönetiyor olun, bu araçların envanter sürecinizi daha hızlı, daha temiz ve çok daha kolay hale getirmesine izin verin.

Çubuk Envanter Şablonları nedir?

Çubuk envanter şablonları, barların envanteri izlemesine, kullanımı denetlemesine ve israfı azaltmasına yardımcı olan önceden oluşturulmuş elektronik tablolar veya belgelerdir. Sıfırdan bir sistem oluşturmak yerine, bu şablonlar size şişe sayılarını kaydetmek, teslimatları kaydetmek ve bar envanter maliyetlerini hesaplamak için tek bir yerde kullanabileceğiniz hazır bir yapı sunar.

Envanteri manuel olarak güncellemek için saatler harcamadan düzenli kalması gereken meşgul bar yöneticileri için kullanışlıdır.

Çoğu çubuk envanter şablonu şunları yapmanızı sağlar:

Envanter sayımlarını ve malzeme seviyelerini izleyin

Döküm maliyetlerini ve kullanım oranlarını hesaplayın

Yeniden sipariş noktalarını ve par seviyelerini izleyin

Teslimatları kaydedin ve stokları gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Denetimleri basitleştirin ve israfı azaltın

Tek bir bar mı işletiyorsunuz yoksa birden fazla konumda mı çalışıyorsunuz? Doğru envanter şablonlarıyla hızlı hareket etmek, düzenli kalmak ve marjlarınızı kontrol altında tutmak daha kolaydır.

15 Ücretsiz Çubuk Envanter Şablonu

Hiçbir çubuk envanterini aynı şekilde yönetmez. Bazıları basit bir elektronik tablo isterken, diğerleri daha ayrıntılı bir sistem ister. En kullanışlı çubuk envanter şablonlarını bir araya getirdik, böylece kurulum aşamasını atlayıp önemli olanı izleyebilirsiniz.

1. ClickUp Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Şablonu'nu kullanarak satıcı siparişlerini izleyin

ClickUp Envanter Şablonu, bar yöneticilerine stokları izlemek, tedarikçi siparişlerini yönetmek ve envanter hatalarını azaltmak için pratik bir yol sunar. Tedarik zincirinizi birden fazla konumda düzenli tutarken, fazla siparişleri, kaçırılan yeniden siparişleri ve gizli kayıpları en aza indirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca her şeyi merkezi bir yerde tutar, böylece servis sırasında telaşlanmanıza gerek kalmaz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm envanter öğelerini türüne veya kategorisine göre görüntüleyin ve düzenleyin

Öğeler ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere satıcı ayrıntılarını izleyin

Yerleşik görünümleri kullanarak satın alma siparişlerini kaydedin ve yeniden siparişleri yönetin

"Buradan Başlayın" görünümüyle kurulum kılavuzuna hızlıca erişin

Bekleyen eylemleri işaretlemek için Açık veya Tamamlandı gibi görev durumlarını izleyin

Gerçek zamanlı güncellemeler ve görev ilerlemesi ile paydaşları bilgilendirin

🍸 İdeal kullanım alanları: Hızlı kurulumu, basit bakımı ve kolay ölçeklenebilirliği ile bir envanter sistemi oluşturmak isteyen bar yöneticileri.

2. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile stok seviyelerini izleyin

Düzinelerce SKU'yu, sipariş güncellemelerini ve dalgalanan maliyetleri yönetmek çok hızlı bir şekilde karmaşık hale gelir. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, hareketleri, değerleri ve kullanılabilirliği izlemek için yapılandırılmış bir yol sunar, böylece stokta ne olduğunu veya yeniden sipariş edilmesi gerekenleri bulmak için uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Yoğun iş akışlarına netlik kazandırır ve takımların kritik envanter kararlarında bir adım önde olmalarına yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tablo Görünümü'nü kullanarak öğe miktarını ve maliyetini izleyin

Zaman Çizelgesi Görünümü ile stok hareket eğilimlerini izleyin

Görünümler arasında gerçek zamanlı sipariş güncellemelerini ve envanter değerini görün

Stokta var ve Stokta yok gibi durum etiketlerini kullanarak envanteri düzenleyin

İnceleme veya yeniden sipariş için yinelenen görevler atayın

İlerlemeyi güncelleyin ve takımınızı otomatik olarak bilgilendirin

Size en uygun olanı bulmak için farklı görünümleri nasıl deneyebileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin👇

🍸 İdeal kullanım alanları: Toplu stokları yönetmek, maliyetleri kontrol etmek ve hızlı ayarlamalar yapmak için güvenilir envanter planlama sistemlerine ihtiyaç duyan konaklama ve ağırlama takımları.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %74'ü, ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için e-postalar, sohbetler, notlar, proje yönetimi araçları ve belgeler arasında geçiş yaparken iki veya daha fazla araç kullanıyor. Bu sürekli bağlam değiştirme, zaman kaybına ve verimlilikte düşüşe neden oluyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, e-postalar, sohbetler, belgeler, görevler ve notlar gibi tüm işlerinizi tek bir aranabilir çalışma alanına birleştirir, böylece her şey tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

3. ClickUp Envanter Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Raporu Şablonu ile düzenli raporlar oluşturun

Bir bar işletmek, neyin hareket ettiğini ve neyin hareket etmediğini yakından takip etmek anlamına gelir. ClickUp Envanter Raporu Şablonu, stok performansını ayrıntılı olarak izlemenize yardımcı olur, böylece eğilimleri analiz edebilir, güncellemeleri takımınızla paylaşabilir ve yeniden sipariş verme konusunda daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

Zaman içinde kullanım çubuk envanter verilerini yakalamak ve karşılaştırmak için idealdir.

Bu şablon size şunları sağlar:

Her envanter döngüsü için yapılandırılmış raporlar oluşturun

Rapor görevlerini kategoriye veya duruma göre düzenleyin

İlerlemeyi ve güncellemeleri izlemek için bildirimler ayarlayın

Kolay analiz için kaynaklar arasında envanter verilerini merkezileştirin

Paydaşlarınız için temiz ve profesyonel raporlar dışa aktarın

Tekrar eden inceleme toplantıları düzenleyerek uyumu sağlayın

🍸 İdeal kullanım alanları: Atık miktarını azaltmak, tahminleri iyileştirmek ve takım kararlarını uyumlu hale getirmek için envanter optimizasyonu ve düzenli raporlamaya odaklanan bar sahipleri.

📖 Ayrıca okuyun: Ev Ofisiniz için Evden Çalışmanın Temel Gereklilikleri

4. ClickUp Restoran Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Restoran Envanter Şablonu ile mutfak stoklarını düzenleyin

Yoğun bir restoran işletmek, menüdeki yemekleri takip etmekten çok daha fazlasını gerektirir. ClickUp Restoran Envanter Şablonu, servis hızını düşürmeden malzeme stoklarını yönetmek, israfı azaltmak ve stok yenilemeyi kolaylaştırmak için pratik bir yol sunar.

Hızlı tepki vermesi gereken yüksek cirolu mutfaklar için tasarlanmıştır. Her görünüm hız, yapı ve doğruluğu destekler.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Haftalık Tüketim görünümünden haftalık malzeme kullanımını izleyin

Öğe Depolama ve Stokta Yok gösterge panelleriyle düzenli kalın

Yeniden Sipariş görünümü ile düşük stokları ve yeniden stoklama ihtiyaçlarını izleyin

Raf ömrü, maliyet ve miktar gibi anahtar bilgileri tek bir yerde düzenleyin

Tablo görünümünü veya desteklenen envanter uygulamalarını kullanarak yapılandırılmış raporlar oluşturun

Takımı senkronize tutmak için Yeni Öğe veya Yeniden Sipariş gibi Özel Durumlar atayın

🍸 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli siparişleri, çabuk bozulan stokları ve mutfakta değişen talebi dengeleyen restoran yöneticileri.

5. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile tedarikçi siparişlerini izleyin

Değişen stok seviyelerini takip ederken tedarik yönetimini mi yapıyorsunuz? "Bütün tekila nereye gitti?" demeden işler kontrolden çıkabilir

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, her iki sistemi de entegre ederek siparişleri, envanteri ve tedarikçilerin ilerlemesini baştan sona tek bir yerden izlemenizi sağlar. Gidip gelmeleri azaltır ve satın alımların gerçek envanter ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Her sipariş için ayrı görevler oluşturun ve takım sahipliği atayın

Özel Durumları kullanarak, talepten teslimata kadar ilerlemeyi izleyin

Sipariş ayrıntılarını onaylamak ve gecikmeleri bildirmek için paydaşlarla işbirliği yapın

Anahtar takip işlemleri için otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayın

Satın alma verilerini, envanter durumunu ve maliyetleri yan yana izleyin

Satıcı listesi şablonlarını kullanarak satıcı iletişim bilgilerini düzenleyin

🍸 İdeal kullanım alanları: Sık siparişleri yöneten ve tedarik, teslimat ve takım hesap verebilirliği üzerinde daha sıkı kontrol isteyen işletme sahipleri.

👀 Biliyor muydunuz? Alkol stokunu yönetme kavramı, MÖ 2000 yılına kadar uzanır. O zamanlar Mezopotamya'daki tavernalar yolcuların hizmetindeydi ve genellikle dini ritüellerle bağlantılıydı. Eski Yunanlılar ve Romalılar da ortak şarap stokunu yöneten ve stoklarını dikkatle takip eden "gümrük memurları"na sahipti. Bu, en eski envanter yönetimi formlarından biriydi.

6. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile tedarik durumunu anında izleyin

Yazıcı kağıdı aramak veya son yapışkan not paketini kimin sipariş ettiğini merak etmekle zaman kaybetmeyin. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu, özellikle barlar gibi hızlı tempolu ortamlarda envanter izlemeyi daha kolay ve şeffaf hale getirir.

Dağınık elektronik tabloları, tedarik izleme için tek bir organize sistemle değiştirir. Takımlar, hiçbir şeyi tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan temel malzemeleri yeniden stoklayabilir ve kullanımı inceleyebilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Öncelikli Liste Görünümü'nü kullanarak acil malzemeleri hızlı bir şekilde izleyin ve yeniden sipariş edin

Takım koordinasyonunu basitleştirmek için Departmana Göre Siparişler Görünümü ile talepleri düzenleyin

Envanter Görünümü'nü kullanarak mevcut stok seviyelerinin bir özetini alın

Yeni takım üyelerine daha hızlı uyum sağlamaları için Başlangıç Kılavuzu Görünümü'nü gösterin

Görevler "Açık" durumundan "Tamamlandı" durumuna geçerken durumları güncelleyerek herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

Net görev görünümleri aracılığıyla siparişleri inceleyerek daha akıllı satın alma kararları alın

🍸 İdeal kullanım alanları: Günlük ihtiyaçlarla işi dengeleyen ve eksiklikleri ve fazla harcamaları önlemek için güvenilir bir sistem isteyen bar arka ofis yöneticileri.

7. ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu ile stok durumunu izleyin

Küçük bar takımları veya yeni işler için mükemmel olan bu ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu, karmaşıklık içinde kaybolmadan stok, sipariş ve maliyetleri izlemek için zahmetsiz bir yol sunar.

Neyin hareket ettiğini, neyin durduğunu ve neyin yeniden sipariş edilmesi gerektiğini hızlı bir şekilde görebilmeniz için tasarlanmıştır. Düzen hafif ve verimlidir, böylece karar vermeye daha fazla odaklanabilir ve yönetici işlerine daha az zaman ayırabilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Envanter Liste Görünümü'nü kullanarak tüm stok seviyelerini tek bir yerden izleyin

Kritik Envanter Görünümü ile düşük stoklu öğeleri hızlıca belirleyin

Envanter Öğesi Formunu kullanarak anında yeni ürünler ekleyin

Başlangıç Kılavuzu ile iş akışlarını hızlı bir şekilde ayarlayın ve yönetin

Öğeleri üç duruma (Etkin, Etkin Değil, Yeni Ürün) ayırarak net görünürlük sağlayın

Öğelerdeki güncellemeleri ve değişiklikleri izleyerek her zaman doğru verilerle çalıştığınızdan emin olun

🍸 İdeal kullanım alanları: Özellikle birden fazla aracı dengelemek için temel bir envanter sistemine ihtiyaç duyan bar sahipleri.

8. ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu ile stok durumunu izleyin

ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu, işletmelere tedarik siparişlerini baştan sona talep etmek, izlemek ve yönetmek için net ve merkezi bir yol sunar. Tedarikçi koordinasyonunu basitleştirir, teslimatların zamanında yapılmasını sağlar ve takımların tedarik sürecinde tahminlere dayalı kararlar almasını önler.

Güncellemeleri takip etmek için daha az zaman harcayın, operasyonları yolunda tutmak için daha fazla zaman ayırın.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yeni Siparişler Liste Görünümü ile gelen tüm tedarik taleplerini izleyin

Tedarik türü, teslim süresi ve talep eden bilgileri gibi ayrıntıları Tedarik Sipariş Formu Görünümünde doldurun

Departman Görünümü'nü kullanarak siparişleri departmana göre sıralayın ve yönetin

Tedarik Sipariş Takip Görünümü ile teslimat ilerlemesi hakkında güncel kalın

İş akışlarını kurmak ve özelleştirmek için Başlangıç Kılavuzu'na erişin

"Onay için", "Nakliye halinde" veya "Tamamlandı" gibi durumları gerçek zamanlı değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyin

🍸 İdeal kullanım alanları: Birden fazla satın alma iş akışını denetleyen ve takımlar arasında kaynak yönetimini iyileştirmek isteyen satın alma acenteleri veya yöneticileri.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Envanter Yönetimi için Yapay Zeka Araçları

9. Coefficient tarafından sunulan Excel ve Google E-Tablolar Çubuk Envanter Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın Excel ve Google E-Tablolar Çubuk Envanter Şablonu, gerçek dünya çubuk envanter yönetimi için tasarlanmıştır.

Ücretsiz şablon, miktar, konum, birim başına maliyet ve yeniden sipariş noktalarını tek bir temiz görünümde izleyebileceğiniz ayrı likör, karıştırıcılar ve bar araçları bölümleri sunar. İster yoğun bir salon ister küçük bir pub işletiyor olun, haftalık stok kontrollerini basitleştirir ve Excel envanterini kolayca yönetmenize yardımcı olur.

🍸İdeal kullanım alanları: Karmaşık yazılımlar kullanmadan alkol, karıştırıcılar ve bardakları izlemek için esnek, elektronik tablo tabanlı bir sistem isteyen bar yöneticileri.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Microsoft Excel alternatifleri

10. Superjoin tarafından sunulan Çubuk Envanter Tablosu Şablonu

superjoin aracılığıyla

Pratik, günlük kullanım için tasarlanan Superjoin'in Çubuk Envanter Tablosu Şablonu, likörlerden karıştırıcılara ve hatta garnitürlere kadar barınızın envanterinin her köşesini kapsar. Tablo şablonu, envanter listenizi doğru ve güncel tutarken miktarları, tedarikçi bilgilerini ve satın alma tarihlerini kaydetmenize yardımcı olur.

Temiz düzeni ve özel girdiler için alanı ile yeni bir yazılım öğrenmeden basit kontrol isteyen takımlar için sağlam bir seçimdir.

🍸İdeal kullanım alanları: Stok seviyelerini izlemek ve verimli bir şekilde yeniden sipariş vermek için basit bir yol arayan bar personeli ve konaklama takımları.

👀 Biliyor muydunuz? 1862 yılında Jerry Thomas, dünyanın ilk barmenlik rehberi olan How to Mix Drinks (İçecekleri Karıştırma) kitabını yayınladı. Tariflerin yanı sıra, bir çubuğu verimli bir şekilde stoklama ve yönetme konusunda ipuçları da içeren kitap, 19. yüzyılda bile envanterin barmenlik mesleğinin temel bir parçası olduğunu yansıtıyordu

11. Jotform'un İçki Envanter Tablosu Şablonu

jotform aracılığıyla

Jotform'un Likör Envanter Tablosu Şablonu, marka isimlerini, alkol derecesini, fiyatları ve miktarları izlemek için esnek bir yol sunar; dijital odaklı barlar veya likör mağazaları için mükemmeldir. Sorunsuz kategorizasyon ve sıralama desteği sunarak, malzemeleri performansa, yaşa veya yeniden sipariş sıklığına göre yönetmenizi sağlar.

Şablon tamamen düzenlenebilir, böylece etiketleri, sekmeleri ve sütunları çubuğunuzun ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

🍸İdeal kullanım alanları: Envanter izlemeyi dijitalleştirmek ve ayrıntılı raporlama ile karar verme sürecini iyileştirmek isteyen barlar, içki dükkanları ve restoranlar.

12. Template. Net tarafından sunulan Çubuk Envanter Şablonu

Bar envanterinizi izlemenin basit bir yolunu arıyorsanız, Template. Net'in Bar Envanter Şablonu sağlam bir seçimdir. Likörler, biralar, şaraplar ve karıştırıcılar için temiz bölümlere sahip bu minimalist bar envanter şablonu, gereksiz alanlar veya formüllerle uğraşmadan miktarları hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur.

Ayrıca yazdırıp personelinizle paylaşabilir veya yoğun saatlerde hızlı manuel stok kontrolleri yapmak için kullanabilirsiniz.

🍸İdeal kullanım alanları: Günlük veya haftalık izleme için hızlı ve temiz bir biçime ihtiyaç duyan, kompakt envanterleri yöneten bar sahipleri veya etkinlik koordinatörleri.

13. Template. Net tarafından sunulan Çubuk Envanter Stok Düzeni Şablonu

Basitlik düşünülerek oluşturulan Template. Net'in Çubuk Envanter Stok Düzeni Şablonu, alkollü ve alkolsüz öğeleri gruplandırmak ve listelemek için yapılandırılmış bir yol sunar. Alkollü içecekler, şaraplar, biralar, meyve suları ve şuruplar gibi açık öğe kategorileriyle, her şeyi karmaşıklaştırmadan tek bir sayfaya kaydedebilirsiniz.

Minimum sütun kurulumu, çubuk türleri arasında hızlı günlük güncellemeler veya temel envanter kontrolleri için idealdir.

🍸İdeal kullanım alanları: Çeşitli envanter kategorilerini hızlı ve kolay bir şekilde izlemek isteyen küçük barlar, etkinlik organizatörleri veya otel salonları.

14. Backbar'ın Çubuk Envanter Tablosu Şablonu

backbar aracılığıyla

Backbar'ın Çubuk Envanter Tablosu Şablonu, bar yöneticilerinin ons başına maliyeti, porsiyon başına fiyatı ve par seviyelerini bir bakışta hesaplamasına yardımcı olur.

Temiz düzen, doğru birim fiyatlandırma ve özel servis hesaplamalarıyla likör, bira ve şarabı takip etmek için idealdir. Excel'de oluşturulmuş ve stok görünürlüğünü artırırken sipariş kararlarını basitleştirmek için tasarlanmıştır.

🍸İdeal kullanım alanları: Operasyonları kolaylaştırmak için envanter değeri ve servis maliyetleri hakkında gerçek zamanlı bilgi isteyen bar ve restoran yöneticileri.

🧠 İlginç Bilgi: Neden jigger olarak adlandırıldığını hiç merak ettiniz mi? İngiliz Kraliyet Donanması'na teşekkür edin. Bu terim, gemideki en küçük direk olan "jiggermast" tan gelir ve denizcilerin günlük rom payını (tabii ki metal bir bardakta servis edilen) ifade eden argo bir kelimedir. 19. yüzyıl New York'una gelindiğinde, İrlandalı kanal işçilerine viski jigger'ları dağıtılıyordu.

15. File Drop tarafından sunulan Çubuk Envanter Tablosu Şablonu

dosya Düşürme yoluyla

File Drop'un Spreadsheet Bar Inventory Template (Çubuk Envanter Şablonu), çubuk envanterini gerçek zamanlı olarak izlemek için görsel ve renk kodlu bir sistem sunar. Her satır, öğe adlarını, markaları, SKU'ları, stok seviyelerini, birim maliyetleri ve yeniden sipariş durumunu ayrıntılı olarak gösterir.

Koşullu biçimlendirme, dikkat edilmesi gereken öğeleri vurgular ve fazla sipariş vermeyi veya stokların tükenmesini önler.

🍸İdeal kullanım alanları: Yeniden stoklama ihtiyaçlarını işaretlemek ve haftalık tedarik siparişlerini kolaylaştırmak için otomatik görünümlü bir Google E-Tablolar sayfası isteyen bar yöneticileri ve konaklama takımları.

İyi bir çubuk envanter şablonu nedir?

Mevcut çubuk envanter sayfanız bir sistemden çok bir hazine avına benziyorsa, muhtemelen anahtar ayrıntılar eksiktir. İyi bir çubuk envanter şablonu sadece stokta ne olduğunu izlemekle kalmaz, neyin hareket ettiğini, neyin eksik olduğunu ve size ne kadara mal olduğunu anlamanıza da yardımcı olur.

Destekleyen şablonları arayın:

Düzenlemesi kolay alanlar sayesinde şişe boyutunu, ürün adlarını veya servis birimlerini ayarlayabilirsiniz

Bira, şarap, alkollü içecekler, garnitürler ve alkolsüz içecekler için önceden oluşturulmuş kategoriler

Dökme maliyet yüzdeleri ve varyans izleme gibi otomatik maliyet hesaplamaları

Esnek biçimler: Excel, Google E-Tablolar veya ClickUp Belgesi tercih edin

Envanter metrikleriniz deki kullanımı izlemek ve eğilimleri tespit etmek için görsel özetler

Sonuçta, harika bir şablon size kontrol sağlar. Tek bir satış noktasını veya birden fazla konumu yönetirken, kayıpları erken tespit etmenize, daha akıllı siparişler vermenize ve bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Daha Akıllı Envanter Hareketleri Yapın

Envanter hatalarının çoğu dikkatsizlikten kaynaklanmaz, dağınık araçlar ve tahminlerden kaynaklanır. İyi bir şablon bunu değiştirir. Size yapı sağlar, yeniden çalışmayı azaltır ve her siparişi, şişeyi ve tedarikçiyi kontrol altında tutar.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bir adım daha ileri gidiyor. Yerleşik şablonları, günlük sayımlar, satıcı izleme ve yeniden sipariş uyarıları için yeterince esnektir ve hepsi tek bir çalışma alanında bulunur. Neyin azaldığını, neyin yolda olduğunu ve neyin onaylanması gerektiğini tam olarak görebilirsiniz.

Çubuk envanterinizin sizi kontrol etmeden önce kontrolünü ele almak için şimdi ClickUp'a kaydolun.