Tedarikte Üretken Yapay Zeka: Kullanım Örnekleri ve Örnekler

Satın alma departmanındasınız. Öyleyse neden hala onayların peşinde koşuyor, elektronik tabloları güncelliyor ve gelen kutularında tedarikçi bilgilerini arıyorsunuz?

Siz ayrıntılarda boğulurken, rakipleriniz daha temiz veriler ve daha keskin içgörülerle daha hızlı tedarik kararları alıyor.

İş liderlerinin neredeyse dörtte biri, yapay zeka bütçelerinin %40'ını veya daha fazlasını üretken yapay zekaya ayırmayı taahhüt etti.

Manuel işlerle kaybedilen her saat, stratejik tasarruf ve tedarikçi inovasyonuna ayırabileceğiniz zamandır.

Tedarikte üretken yapay zeka, oyunun kurallarını değiştiriyor. Silolaşmış verileri birleştiriyor, riskleri ve fırsatları ortaya çıkarıyor ve saniyeler içinde atılacak sonraki adımları öneriyor.

Bu kılavuzda, AI'nın tedarik sürecinize nasıl uyum sağladığını göstereceğiz. Tedarikçi keşif ve sözleşme incelemesinden harcama analizine ve stratejik kaynak bulmaya kadar, gerçek hayattan kullanım örneklerini, araçları ve dikkat edilmesi gereken anahtar zorlukları ele alacağız.

⭐️ Öne çıkan şablon ClickUp'ın Tedarik Şablonu, tedarik zinciri sürecinizi baştan sona izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Etiketleme, iç içe alt görevler, özel durumlar ve öncelik etiketleri gibi görev yönetimi araçlarıyla, tedarik operasyonlarını etkili bir şekilde iyileştirmek ve ölçeklendirmek isteyen takımlar için idealdir. Ücretsiz şablonu edinin

Tedarikte üretken yapay zeka nedir?

Tedarikte üretken yapay zeka, karmaşık tedarik süreçlerini kolaylaştırmak, geliştirmek ve otomatikleştirmek için büyük dil modelleri (LLM) gibi gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanılması anlamına gelir. Geleneksel kural tabanlı sistemlerin aksine, tedarikte üretken yapay zeka bağlamı anlayabilir, içerik üretebilir ve sistemler arasında verileri sentezleyebilir, böylece daha hızlı çalışmanıza olanak tanır.

Bir tedarik organizasyonunda, Gen AI, tedarik zinciri yönetiminde tekrarlayan görevlere harcayacağınız zamanı ortadan kaldırır. Örneğin, RFP'lerin (teklif talebi) taslağını hazırlamak, sözleşme maddelerini yeniden yazmak veya tedarikçilere e-posta yazmak gibi görevlerin tümü otomatikleştirilebilir.

Bunun ötesinde, genel AI'yı tedarik iş akışlarınıza ve tedarik zinciri sistemlerinize entegre etmek şunları anlamına gelir:

Tedarikçi risklerini artmadan önce tespit etme

Platformlar arasında veri kalitesini iyileştirme

Tekrarlayan belgelere harcanan çalışma saatlerini azaltarak ve tedarik döngülerini kısaltarak önemli maliyet tasarrufları elde edin

Gelişmiş analitiklerden yararlanarak tedarikçi performansından içgörüler elde edin, büyük veri kümelerini özetleyin ve geçmiş karşılaştırma ölçütlerinden sapmaları tespit edin

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre edilmiştir, ancak bu, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodun şifresini kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, AI Notetaker ve ClickUp Brain ile kolayca gündem öğeleri oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkribe edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

Tedarikte Üretken Yapay Zekanın Anahtar Uygulamaları

Üretken yapay zeka, tedarik takımlarının iş yapma şeklini değiştiriyor. Etkilerinin en belirgin olduğu anahtar alanlar şunlardır.

Otomatik belge oluşturma

Satın alma belgelerinin oluşturulması tekrarlayan bir iştir. RFP (teklif talebi), RFQ (fiyat teklifi talebi) veya tedarikçi kayıt formu gibi her belge, kesin, politikalarla uyumlu ve bağlama uygun olmalıdır.

Eski şablonları kopyalamak, maddeleri aramak ve uyumluluğu iki kez kontrol etmek için saatler harcayacaksınız.

🎯 Gen AI'nın değeri: Dil modellerini kullanarak mevcut içeriğinizdeki yapı, üslup, uyumluluk dili gibi kalıpları tanır ve bunları yeni belgelere uygular. Oluşturduğunuz belgenin türünü anlar ve buna göre uyum sağlar. ClickUp Brain, aşağıdaki türden görevler için mükemmeldir:

Bilmeniz gereken üç tür satın alma sözleşmesi şunlardır: Sabit fiyatlı sözleşmeler: İyi tanımlanmış bir proje kapsamı için

Maliyet geri ödemeli sözleşmeler: Kapsamı belirsiz projeler için, alıcı satıcıya izin verilen maliyetleri ve bir ücret ekleyerek geri ödeme yapar

Zaman ve malzeme sözleşmeleri: Kapsamı açıkça tanımlanmamış projeler için, sabit fiyat ve maliyet geri ödemeli sözleşmelerin birleşimi

Akıllı tedarikçi risk yönetimi

Tedarikçi riskini manuel olarak izlemek yavaş ve reaktif bir işlemdir. Güncel olmayan raporlara, dağınık elektronik tablolara veya farklı iç paydaşlardan gelen parçalı geri bildirimlere güvenmek zorunda kalırsınız. Tedarik yöneticisi bir sorunu fark ettiğinde, sorun zaman çizelgesini, kaliteyi veya maliyeti çoktan etkilemiştir.

🎯 Gen AI'nın değeri: Sistemler genelindeki verileri analiz eder: tedarikçi puan kartları, sözleşme geçmişi, teslimat zaman çizelgeleri ve destek biletleri. Sevkiyat gecikmeleri, fiyat dalgalanmaları veya kalite düşüşleri gibi tedarikçi risklerinin erken sinyallerini ortaya çıkarır ve proaktif olarak sonraki adımları önerir.

⚡ Şablon Arşivi: Etkili Tedarik için Teklif Talep Şablonları

Harcama analizi ve optimizasyonu

Satın alma takımlarınız, harcama verilerinin altın madeninde oturuyor. Ancak doğru araçlar olmadan, bu içgörüler gizli kalır. Bağlantısız sistemlerle uğraşırken, eski raporlama sorunuyla karşılaşırsınız. Bu, satın alma işlemlerinizdeki harcamalar hakkında net bir resme sahip olmadığınız anlamına gelir.

🎯 Gen AI'nın değeri: ERP'lerden, tedarik platformlarından, tedarikçi yönetim sistemlerinden ve diğer yukarı ve aşağı akış iş sistemlerinden verileri alır. Ardından bunları gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir ve analiz edebilirsiniz. Trendler, maverick harcamalar ve tasarruf fırsatları hakkında anında görünürlük elde edersiniz.

Veri zenginleştirme ve temizleme

Çoğu satın alma sisteminde, tedarikçi verileri eksik veya güncel değildir. Örneğin, aynı tedarikçinin birden fazla isimle listelenmiş olması, vergi bilgilerinin eksik olması veya sistemler arasında iletişim bilgilerinin uyuşmaması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Bu yanlışlıkların sonucu, raporlama hataları, uyumluluk riskleri ve hatta kaynak bulma veya denetimlerden önce verileri manuel olarak düzeltmek için harcanan zaman kaybıdır.

🎯 Gen AI'nın değeri: Dağınık girdilerdeki kalıpları tanıyarak veri eksikliklerini belirler ve düzeltir. Eksik bilgileri otomatik olarak doldurabilir, girdileri standart hale getirebilir, yinelenenleri birleştirebilir ve hatta harici kaynakları kullanarak tedarikçi profillerini zenginleştirebilirsiniz. Tedarik otomasyonu iş akışlarınızda her kaynak bulma ve harcama kararı verilerle desteklenir.

Tahmin ve talep planlaması

Satış takımlarınızın kendi tahminleri vardır. Envanter verileri eski sistemlerde silolaşmıştır. Pazar trendleri, raporlama döngülerinizin ayak uyduramayacağı kadar hızlı değişir. Tüm bunlar da dağınık girdilere yol açar.

Artık tahmin ve talep planlama kararlarınızı eski elektronik tablolara bakarak veriyorsunuz. Ve son olarak, bu daha çok bir tahmin haline geliyor.

🎯 Gen AI'nın değeri: Gelecekte neler olacağına dair daha net bir görüş sağlar. Tahmine dayalı analitik ile donatılmış olarak, takımınızın fark etmediği kalıpları ortaya çıkarabilir ve raporlarda görünmeden talep değişikliklerini tespit edebilirsiniz. Sonuç olarak, daha bilinçli planlar yapmanızı sağlar. ClickUp AI gibi güçlü bir üretken AI aracının nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

E-posta ve iletişim otomasyonu

Tedarikçilerle iletişim kurmak, zaman çizelgelerini takip etmek, şartları netleştirmek ve iç sorgulara yanıt vermek için çok zaman harcıyorsunuz. Bu iletişim, kritik öneme sahip olmasına rağmen, aynı güncellemelerin tekrarlanan ve biraz değiştirilmiş sürümlerinden ibarettir.

Peki, gelen kutularınız dolup taştığında ve yüzlerce tedarikçiyle uğraşmanız gerektiğinde ne olur? Önemli mesajların gecikmesi veya tamamen kaybolması ihtimali yüksektir.

🎯 Gen AI'nın değeri: Üçüncü taraf iş sistemlerinizden bağlam bilgilerini çekerek doğru yanıtlar üretmek için merkezi bir iletişim zekası katmanı görevi görür. Koordinasyon yükünü azaltırken, her tedarikçiye daha duyarlı ve tutarlı bir deneyim sunabilirsiniz.

📚 Daha fazla bilgi: Operasyon yönetiminde yapay zeka nasıl kullanılır?

Bilgi paylaşımı

Hangi şartları kim müzakere etti, hangi tedarikçiler zorluydu ve geçmişteki sorunları çözmek için hangi geçici çözümler kullanıldı? Tüm bunlar sistemlerde değil, insanların kafalarında yaşıyor. Takım üyeniz ayrıldığında veya rolünü değiştirdiğinde, bu bilgiler genellikle onunla birlikte kaybolur.

Sonrası hep aynıdır: yeni yöneticiler geçmişteki hataları tekrarlar, daha önce çözülmüş sorunları yeniden keşfetmekle zaman kaybeder.

🎯 Gen AI'nın değeri: Kabile bilgisini paylaşılan zekaya dönüştürür. E-postaları, sözleşmeleri, toplantı notlarını ve şirket içi sohbetleri inceleyerek, aksi takdirde unutulacak olan anahtar içgörüler ortaya çıkarabilir. Bu süreklilik sayesinde, yeni çalışanları daha hızlı işe alabilir ve zaten bilinenler üzerine inşa edebilirsiniz.

⚒️ Hızlı İpucu: Tüm bu bilgileri eyleme dönüştürmek için ClickUp Brain'i kullanın. Tedarikçi konuşmalarını özetlemekten sözleşme bilgilerini çıkarmaya ve tedarik sorgularını anında yanıtlamaya kadar, ClickUp Brain takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur. ClickUp Gösterge Panelleri ile birleştirerek tedarikçi performansını, bekleyen sözleşmeleri ve harcama eğilimlerini tek bir yerden izleyin. İster yeni bir satıcıyı sisteme dahil ediyor ister tedarikçi sahipliğini takım üyeleri arasında aktarıyor olun, artık bağlamı asla kaybetmeyeceksiniz.

Satın almada üretken yapay zekanın gerçek dünya örnekleri

Tedarikte Gen AI'nın henüz test aşamasında olduğu dönemi geride bıraktık. Önde gelen kuruluşların tedarik operasyonlarında bunu nasıl kullandığını öğrenin.

1. Daha akıllı sözleşme yönetimi ve uyumluluk raporlaması

Zorluk: eBay'in satın alma ve finans ekipleri, karmaşık sözleşmelerden anahtar terimleri manuel olarak çıkarmak, finansal verileri uzlaştırmak ve değişen vergi ve sürdürülebilirlik düzenlemelerine uymak konusunda verimsizliklerle karşı karşıya kalıyordu.

Onlarca yıl boyunca biriken veriler karmaşıklığı artırarak doğruluk ve hızın korunmasını zorlaştırdı.

Uygulanan çözüm: Üretken yapay zeka kullanarak, sözleşme analizini otomatikleştirebildiler, ödeme mutabakatlarını kolaylaştırdılar ve dolaylı vergiler için yasal sınıflandırmayı desteklediler.

Satın alma takımı ayrıca RFP süreçlerini ve tedarikçi belgelerinin işlenmesini iyileştirmek için yapay zeka kullanmaya başladı.

Etki: Gen AI'nın tedarik ve uyumluluğu nasıl dönüştürdüğü Satın alma, finans ve uyumluluk işlemlerinde manuel iş yükünün azaltılması

Sözleşme yorumlama, vergi uyumu ve sürdürülebilirlik raporlamasında daha yüksek doğruluk

Mühendislik ve müşteri desteği genelinde artırılmış maliyet verimliliği, hızlandırılmış tedarik döngüleri ve geliştirilmiş takım verimliliği

2. Daha dayanıklı bir tedarik zinciri oluşturma

Zorluk: Geniş ve karmaşık bir küresel tedarik zincirini yöneten Unilever, tedarikçi işbirliği, sözleşme yönetimi ve değişen düzenlemelere uyum konusunda zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.

Bu manuel süreçler zaman alıcı ve hataya açık olduğundan, çevikliği ve yanıt verme hızını engelliyordu.

Çözüm: Unilever, Accenture ile iş birliği yaparak üretken yapay zeka uygulamalarını tüm kurumsal yapısına yaygınlaştırdı.

Accenture'ın GenWizard platformunu kullanan Unilever, sözleşme analizini otomatikleştirmek, tedarikçi işbirliğini geliştirmek ve tedarik süreçlerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli araçlar geliştirdi. Bu araçlar, tedarikçilerin verimli bir şekilde eşleştirilmesini, performans izleme ve geri bildirim toplama süreçlerini kolaylaştırarak tedarik zincirinde inovasyon ve dayanıklılığı artırdı.

Etki: Operasyonel verimliliği artırmak için Gen AI'nın uygulanması Satın alma görevlerinin otomasyonu, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı ve manuel iş yükünü azalttı

AI odaklı süreçler, tedarikçi seçimini ve sözleşme yönetimini optimize ederek önemli maliyet tasarruflarına katkıda bulundu

Kolaylaştırılmış tedarikçi işbirliği, daha hızlı ürün geliştirme ve inovasyonu sağladı

İşte sizin gibi satın alma uzmanları için en iyi üretken yapay zeka araçlarından bazıları:

ClickUp

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır; görevleri, belgeleri, iletişimi, yapay zekayı ve otomasyonu tek bir güçlü platformda bir araya getirir.

AI destekli tedarik proje yönetimi için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile özetler oluşturabilir ve bağlamsal sorular sorabilirsiniz. Brain ayrıca güncellemeleri otomatikleştirmenize, sözleşme notlarını hızlı bir şekilde sentezlemenize ve "Hangi RFP'ler gecikti?" gibi soruları anında yanıtlamanıza yardımcı olabilir

ClickUp Brain kullanarak ayrıntılı bir RFP şablonu oluşturun

Ardından, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak iş akışınızdaki bu tekrarlayan görevler için özel, kural tabanlı iş akışları oluşturun. Aşağıdakiler gibi tetikleyiciler oluşturabilirsiniz:

Sipariş yönetimi yazılımına yeni bir tedarikçi sözleşmesi yüklendiğinde, yasal inceleme görevini atayın

Bir RFP görevi "Gönderildi" durumuna geçtiğinde, değerlendirme için otomatik olarak bir takip görevi oluşturun

Bir tedarikçinin sertifikası sona ermek üzereyken paydaşları otomatik olarak bilgilendirin

Nihai onay tamamlandığında görevleri "Kapalı" durumuna taşıyın

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tedarik iş akışlarınız için özel kurallar oluşturun

ClickUp Belgeleri, paylaşılan ve güvenli bir çalışma alanında siz ve tedarikçileriniz arasındaki işbirliğini basitleştirir. Onboarding kontrol listelerini, RFP talimatlarını veya denetim şablonlarını gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemenizi sağlar.

Misafir erişimi, tedarikçilerin iç verileri tehlikeye atmadan yalnızca ihtiyaç duydukları bilgileri görmelerini sağlar. Yorumlar ve Bahsetmeler özelliği ile iç paydaşları etiketleyerek gerçek zamanlı olarak inceleme ve yorum yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Dış tedarikçilerle veya gözden geçirenlerle paylaşırken görünüm, yorum veya düzenleme izinleri atayarak belge erişimini kontrol edin

Düzenleme geçmişini kullanarak, belgelerde kimlerin ne zaman değişiklik yaptığını görebilir ve yinelemeleri önleyebilirsiniz.

ClickUp'ta belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımınızla çakışma olmadan birlikte çalışın

ClickUp Belgeler ile belge yönetimini de basitleştirebilirsiniz. Tedarikçiye özel klasörler oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. Bir adım daha ileri giderek, belgeleri görevlere de bağlayabilirsiniz (örneğin, görevin kendisine bağlı tedarikçi değerlendirme formları).

📚 Bonus: ClickUp Brain ile uzun sözleşmeleri özetleyebilir, anahtar maddeleri çıkarabilir veya toplantı notlarından takip görevleri oluşturabilirsiniz — hepsi belge içinde.

ClickUp'ın esnek görünümleri ve gösterge panelleri ile tedarik izleme çok daha kolay hale gelir. Pano Görünümü'nü kullanarak her bir tedarik projesinin durumunu görselleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, Gantt veya Zaman Çizelgesi Görünümü ile teslimat programlarını izleyebilirsiniz.

📊 ClickUp kullanarak izleyebileceğiniz bazı tedarik KPI'ları şunlardır: Tedarikçi sayısı

Maliyet tasarrufu

Tedarikçi teslim süresi

Tedarikçi hata oranı

Satın alma siparişlerinin doğruluğu

Satın alma ROI'si

ClickUp Gösterge Panelleri, proje bütçesini yönetmenize ve tedarikçi yanıt süreleri, sözleşme yenileme tarihleri ve doğrudan ve dolaylı harcamalar dahil olmak üzere tüm kritik KPI'ları izlemenize yardımcı olur.

Dahası, ClickUp Entegrasyonları ile araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltabilirsiniz. İster tedarik iş akışlarını, ister tedarikçi katılımını, ister tedarik analizlerini yönetin, ClickUp, takımınızın halihazırda kullandığı araçlardan verileri çekerek size her zaman güncel olan tek bir bilgi kaynağı sunar.

Satın alma takımları için diğer önde gelen üretken yapay zeka araçları şunlardır:

1. Icertis: Icertis, satın alma, hukuk ve finans takımlarında kullanılan, yapay zeka destekli bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi (CLM) platformudur. Contract Intelligence (ICI) aracı, büyük dil modellerini kullanarak sözleşmeleri otomatik olarak oluşturur, riskli maddeleri işaretler ve anahtar yükümlülükleri çıkarır.

Icertis, müzakereler sırasında bağlamsal öneriler sunarak takımların onayları hızlandırmasına ve yasal politikalara uyumunu sürdürmesine yardımcı olur.

2. SAP Ariba: SAP Ariba, tedarikçi keşfinden risk değerlendirmesine kadar tedarik operasyonlarını iyileştirmek için İş AI'sını kullanır. Büyük tedarikçi ağlarını yöneten tedarik ve tedarik zinciri takımları için yararlıdır.

Yapay zeka, gerçek zamanlı risk profilleri ve geçmiş verilere dayalı olarak sözleşme önerileri, tedarik tavsiyeleri ve tedarikçi puanlaması konusunda yardımcı olur.

3. Zycus: Uçtan uca bir tedarik otomasyon platformu olan Zycus, Merlin AI paketi aracılığıyla Gen AI yetenekleri sunar. Tedarik ekipleri, RFP'leri otomatik olarak oluşturabilir, bağlamsal puanlama ile tedarikçi yanıtlarını değerlendirebilir ve müzakere özetleri oluşturabilir.

Sistem, geçmiş verilerden öğrenerek en uygun kaynak bulma stratejilerini önerir.

4. Ivalua: Ivalua, tedarik, tedarikçi yönetimi ve harcama analizini tek bir uyarlanabilir ekosistemde birleştirmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir Source-to-Pay (S2P) platformudur.

Ivalua'nın IVA (Akıllı Sanal Asistan) çözümünü kullanarak tedarikçi araştırması, sözleşme özetleme ve iletişim taslakları hazırlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

5. Cherrywork: AI destekli iş akışları ile Cherrywork'ün Akıllı Tedarik Paketi, kaynak bulma ve ödeme arasındaki yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Uyumluluk ve tutarlılığı sağlarken döngü sürelerini kısaltmanıza yardımcı olur.

Bulut tabanlı uygulama, yerel entegrasyonu sayesinde SAP kullanan kuruluşlar için yararlıdır.

6. Klevaar: Yüksek hacimli veya çok değişkenli RFQ'ları yöneten takımlar için, kaynak bulma optimizasyonunu akıllı otomasyonla birleştirerek, takımı zorlamadan karmaşık etkinlikleri büyük ölçekte yönetir.

Yapay zeka destekli eSourcing platformu, alıcı tarafından belirlenen kuralları ve tercihleri uygulayarak yüzlerce (veya binlerce) tedarikçi yanıtını aynı anda işleyebilir

7. LevaData: LevaData, AI'yı kullanarak maliyet tasarrufu fırsatlarını tespit eder, tedarik risklerini değerlendirir ve alternatif tedarikçiler veya bileşenler önerir.

Bu AI tedarik aracı, doğrudan malzemeler ve stratejik kaynak bulma için idealdir. Çünkü dış piyasa sinyallerini kaynak bulma döngüleri boyunca proaktif karar desteğine dönüştürür.

8. Sievo: Sievo'nun tedarik analizi yazılımıyla dağınık tedarik verilerini yapılandırılmış harcama zekasına dönüştürün. Kurumsal organizasyonlar için kapsamlı harcama görünürlüğü, yapay zeka destekli içgörüler, gelişmiş veri yönetimi ve ESG izleme sunar.

Harcama analizi gösterge panelinizde, geçmiş performansı karşılaştırabilir ve iş birimlerine göre verileri filtreleyebilirsiniz.

9. GEP Smart: GEP SMART, yapay zeka entegre edilmiş uçtan uca bir satın alma platformudur. Birleştirilmiş satın alma platformu, fırsatları belirlemenize, tasarrufları yönetmenize ve doğrudan ve dolaylı harcama yönetimini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

10. Fairmarkit: Otonom harcama yönetimi platformu Fairmarkit, kuyruk harcamalarının tedarik edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Talep toplama, tedarik etkinlikleri oluşturma, tedarikçi yanıtlarını analiz etme, ilerleme raporları ve elektronik tablo ağırlıklı iş akışları gibi manuel görevleri otomatikleştirebilir.

📚 Daha fazla bilgi: Envanter Yönetimi için AI Araçları

AI Odaklı Tedarikte Anahtar Zorluklar ve Etik Hususlar

AI destekli tedarikin faydaları, otomatik belge oluşturmadan akıllı tedarikçi risk yönetimine, harcama analizine ve optimizasyona kadar geniş bir aralıkta yer alırken, bu süreçlerin kendine özgü zorlukları da vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

1. Algoritmik önyargı ve adalet

Geçmiş satın alma verileriyle eğitilmiş AI sistemleri, mevcut önyargıları sürdürebilir. Örneğin, geçmiş veriler coğrafi konum veya boyut temelinde belirli tedarikçileri tercih etmişse, AI modelleriniz bu eğilimi sürdürebilir ve bu da haksız tedarikçi seçimine ve potansiyel ayrımcılığa yol açabilir.

Anahtar hususlar:

Veri çeşitliliği: Sistemik önyargıları güçlendirmekten kaçınmak için eğitim verilerinin geniş bir tedarikçi profili aralığını (ör. boyut, coğrafi konum, sahiplik türü) içermesini sağlayın

Önyargı denetimi: Tedarikçi puanlaması, seçim ve önerilerde çarpık sonuçlar için AI modellerini düzenli olarak test edin

Açıklanabilirlik: Kararların nasıl alındığına şeffaflık sağlayan yapay zeka sistemleri kullanın, böylece gerektiğinde bu kararlar sorgulanabilir veya gözden geçirilebilir

Kapsayıcı tasarım: Kör noktaları önlemek için AI modeli geliştirme ve test süreçlerine tedarikçi çeşitliliği takımları da dahil olmak üzere birden fazla paydaşı dahil edin

👀 Biliyor muydunuz? Satın alma takımları, zamanlarının yaklaşık %40'ını onayları takip etmek veya elektronik tabloları güncellemek gibi manuel ve tekrarlayan görevlere ayırıyor. Bu, otomasyon ve yapay zeka gibi araçlarla kolayca halledilebilecek işlere haftada neredeyse iki tam gün harcanıyor demektir.

2. Veri gizliliği ve güvenliği

Satın alma AI sistemleri genellikle tedarikçilerin finansal bilgileri, sözleşme ve yasal belgeler gibi hassas tedarikçi ve organizasyon verilerini işler. Ancak güçlü güvenlik önlemleriniz yoksa ne olur? AI sistemlerinin verilere nasıl eriştiği, işlediği ve paylaştığı konusunda net bir yönetişim yoksa ne olur?

Veri kötüye kullanımı, gizlilik yasalarına uyulmaması ve tedarikçilerin güveninin sarsılması gibi büyük risklerle karşı karşıya kalacaksınız.

✅ Kontrol listesi: Tedarikte yapay zeka için etik önlemler

Rol tabanlı izinler kullanarak hassas verilere erişimi sınırlayın

AI araçlarının tedarikçi veya sözleşme verilerini nasıl işlediğini açıklayın

Gizlilik uyumluluğu için AI kararlarını denetleyin (GDPR, CCPA vb.)

Verileri harici olarak paylaşırken onay protokolleri oluşturun

Veri saklama ve silme politikalarını düzenli olarak gözden geçirin

📌 GDPR ihlallerinin cezaları nelerdir? Ciddi ihlallerde, hem kamu hem de gizli kuruluşlar için cezalar 20 milyon avroya veya yıllık küresel cirolarının %4'üne kadar çıkabilir. Uygun kayıtların tutulmaması veya veri ihlallerinin zamanında bildirilmemesi gibi daha hafif ihlallerde bile, cezalar 10 milyon avroya veya küresel ciroların %2'sine ulaşabilir

3. Otomasyona aşırı bağımlılık

Yapay zeka daha yetenekli hale geldikçe, takımlarınızın otomatik kararlara fazla güvenmeye başlaması riski de artıyor.

Örneğin sözleşme taslağı hazırlamayı ele alalım. Bir yapay zeka sistemi, sözleşme oluşturma sırasında belgeyi sadeleştirmek için gereksiz görünen bir maddeyi kaldırabilir. Ancak bu madde, geçmişteki bir anlaşmazlık nedeniyle hukuk takımınızın yüksek riskli tedarikçiler için ısrarla eklediği bir koruma maddesi olabilir.

AI'nın yineleme olarak gördüğü şey, gerçekte kuruluşunuzu koruyan, zor kazanılmış bir güvenlik önlemi olabilir.

✅ Kontrol listesi: Otomasyon ile insan yargısını nasıl dengeleyebilirsiniz

Onaylardan veya tedarikçi puanlamasından önce AI tarafından üretilen çıktıları inceleyin

Otomatik eylemlerin insan onayı gerektirdiği eşikleri belirleyin

Otomasyonun hatalı çalıştığı yerleri tespit etmek için istisnaları ve geçersiz kılma kalıplarını izleyin

Satın alma yöneticilerinize AI'nın sınırlarını anlamaları için eğitim verin; sadece araçların nasıl kullanıldığını öğretmeyin

📚 Daha fazla bilgi: AI'yı görevleri otomatikleştirmek için kullanma

4. Fikri mülkiyet ve satıcı hakları

Satıcılar, adil ve güvenli bir ortaklık umuduyla size özel verilerini emanet eder. AI araçlarınız bu bilgileri kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yeniden kullanır veya ifşa ederse, ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum yasal işlemlerle de sonuçlanabilir. AI sınırları çizemez. Bunu sizin yapmanız gerekir.

AI iş akışlarında tedarikçi verilerini korumak için anahtar hususlar

Sözleşme netliği: AI tedarikçilerinin girdi verilerini nasıl kullandıklarını ve sonuçların kime ait olduğunu açıkça belirtmelerini sağlayın

Veri kullanım hakları: AI eğitiminde kullanılan tüm üçüncü taraf verilerin, ihlal iddialarını önlemek için uygun lisanslara sahip olduğunu doğrulayın

Satıcı sözleşmeleri: Satıcıların eylemlerinden kaynaklanabilecek olası fikri mülkiyet ihlallerine karşı koruma sağlamak için tazminat maddeleri ekleyin

👀 Biliyor muydunuz? Kasım 2024'te birkaç Kanadalı haber ajansı, haber makalelerinin ChatGPT'yi eğitmek için kullanılmasıyla ilgili telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI'ye dava açtı. Eğitim için kullanılan her haber makalesi için 20.000 Kanada doları tazminat talep ediyorlar

ClickUp ile Tedarik Süreçlerinizi Güçlendirin

Satın almanın değiştiğini zaten biliyorsunuz. Ancak, geçici çözümlerle oluşturulmuş araçlar ve birbirinden kopuk veriler, gelecekte bizi bekleyenlere ayak uyduramayacaktır.

Stratejik tasarrufları gerçekten ortaya çıkarmak, döngü sürelerini kısaltmak ve öngörü ile liderlik etmek için üretken AI'nın bir deneyden daha fazlası olması gerekir. Kaynak bulma ve tedarikçi risk izlemeden sözleşme otomasyonu ve harcama görünürlüğüne kadar iş akışınızın her aşamasına entegre edilmesi gerekir.

İşte tam da bu noktada ClickUp devreye giriyor.

Sadece satın alma görevlerini yönetmek için değil. Çalışanlarınızı, sistemlerinizi ve verilerinizi tek bir yapay zeka destekli çalışma alanında birbirine bağlamak için.

Ayrıca, ClickUp Brain ile dağınık tedarikçi konuşmalarını özetlere, uzun sözleşmeleri eylem öğelerine ve karmaşık satın alma sorularını anında cevaplara dönüştürebilirsiniz. Tek bir araçta satın alma analisti, operasyon lideri ve not tutucuya sahip olmak gibidir.

AI ile stratejik tedariği ölçeklendirmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.