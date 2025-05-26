2025'te Ses-Metin Dönüştürme için En İyi 11 Dictation.io Alternatifi

Yazarlar sürekli kendi kendilerine konuşurlar. Dikte araçları ise bunu verimli hale getirir.

Dictation. io başlamak için harika bir yer. Tarayıcınızı açın, konuşmaya başlayın ve fikirleriniz ekrana gelsin. Ancak bölümler taslak hazırlıyorsanız, notları yazıya döküyorsanız veya uzun formlu projeleri yönetiyorsanız, basitliği hızla bir sınırlamaya dönüşür.

Yapı yok. Biçimlendirme yok. Sürüm geçmişi yok. İşlerinizi düzenleme, düzenleme veya saklama imkanı yok. Sadece düzenlenmemiş metinlerden oluşan bir duvar.

Bu sınırlamaları aşmak için, "sadece işini yapan" bir uygulamadan çok daha iyi işleyen bir uygulamaya geçmenize yardımcı olacak en iyi Dictation. io alternatiflerini burada bulabilirsiniz.

Neden Dictation.io Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Dictation. io, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazılı metne dönüştüren ücretsiz, tarayıcı tabanlı bir konuşma-metin aracıdır.

Neden başka dikte araçlarına ihtiyacınız olduğunu anlamak için, Dictation.io'nun sınırlarını inceleyelim.

Sınırlı biçimlendirme: Dictation. io temel transkripsiyon sunarken, özel kelime dağarcığı, zengin metin biçimlendirme, gramer ve yazım denetimi, AI destekli yapılandırma veya yeniden yazma ve doğruluğu artırmak için sesli komutlar gibi gelişmiş dikte özelliklerinden yoksundur

Tarayıcı uyumluluğu: Tarayıcı tabanlı bir dikte aracı olduğundan, yalnızca Google Chrome'da çalışır. Firefox, Safari veya Edge gibi diğer tarayıcıları tercih ediyorsanız veya bir mobil uygulamaya ihtiyacınız varsa, başka alternatifler aramanız gerekecektir

Uzun form ş Akışı entegrasyonu yoktur: Bu dikte yazılımı proje yönetimi, sürüm geçmişi veya bulut depolama sunmaz. Taslakları klasörler halinde düzenleyemez, başkalarıyla işbirliği yapamaz veya notları cihazlar arasında senkronize edemezsiniz

Gizlilik endişeleri: Metinleri yerel olarak depolar, bu da gizlilik sağlar, ancak şifreleme seçeneği yoktur. Daha sağlam güvenlik kurulumları gerektiren hassas sektörlerde çalışıyorsanız, kurumsal düzeyde güvenlik sunan başka bir dikte yazılımı aramanız gerekecektir

Çevrimdışı veya mobil uygulama fonksiyonu yoktur: Dictation. io, yalnızca web ve Chrome'da çalıştığı için internet bağlantısı gerektirir

AI destekli özellikler yoktur: En iyi dikte yazılımları özet oluşturma, not transkripsiyonu ve anahtar kelime vurgulamaları sunarken, Dictation. io zaman kazanmanıza yardımcı olacak bu AI özelliklerinden yoksundur

👀 Biliyor muydunuz? Dikte araçları sadece kolaylık sağlamak için değildir, erişilebilirlik teknolojisidir. Ses-metin yazılımı, başlangıçta hareket engelli veya disleksi olan kişilere yardımcı olmak için popüler hale geldi. Yardımcı teknoloji olarak başlayan bu yazılım, artık yaygın bir verimlilik aracı haline geldi.

Dictation. io Alternatiflerine Genel Bakış

Dictation.io alternatiflerini yan yana karşılaştırarak iş akışınıza en uygun olanı seçin:

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – AI transkripsiyon – ClickUp Docs sesli notlar – ClickUp Brain AI özetleri – Görev entegrasyonu – Çoklu dil desteği Kurumsal, orta ölçekli işletmeler, küçük işletmeler ve bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Otter. ai – Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu – Konuşmacı tanımlama – AI tarafından oluşturulan özetler – Çapraz platform desteği Profesyoneller, takımlar, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Apple Dictation – Çevrimdışı dikte – Otomatik noktalama – Siri entegrasyonu – Sesli komutlar Öğrenciler, Apple kullanıcıları ve içerik oluşturucular Apple cihazlarda ücretsiz; pro sürüm 4,99 $/ay Google Dokümanlar Sesle Yazma – Google Dokümanlar'da sesli dikte – Çok dilli destek – Sesli düzenleme komutları Microsoft 365 aboneliğine dahildir Ücretsiz Microsoft Dictate – MS Office ile entegre – Gerçek zamanlı noktalama – Hassas ifade filtreleme – Biçimlendirme için sesli komutlar Kurumsal, Microsoft 365 kullanıcıları Microsoft 365 aboneliğine dahildir Braina – Sesli komutlar – Çevrimdışı transkripsiyon – AI bellek – 100'den fazla dil desteği Profesyoneller, teknoloji meraklısı kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar yıllık 99 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Fireflies. ai – Gerçek zamanlı transkripsiyon – Özetler – AskFred AI toplantı asistanı – İşbirliği araçları Orta ölçekli takımlar, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Letterly – 25'ten fazla yeniden yazma stili – Çevrimdışı sesli notlar – Webhook desteği İçerik oluşturucular, mobil kullanıcılar Özel ayarlamalar mevcuttur Speechify – Yüksek kaliteli AI sesleri – Basılı metinler için OCR – Disleksi dostu – Cihazlar arası senkronizasyon Öğrenciler, profesyoneller, erişilebilirlik kullanıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; premium planlar aylık 29 $'dan başlar Speechnotes – Noktalama işaretleri için sesli komutlar – Otomatik kaydetme – Bluetooth harici mikrofon desteği Yazarlar, blog yazarları, öğrenciler Ücretsiz plan mevcuttur; premium planlar aylık 1,90 $'dan başlar Dragon by Nuance – Kişiselleştirilmiş ses eğitimi, komut listeleri – Gelişmiş biçimlendirme – Metinden konuşmaya oynatma – Çevrimdışı kontrol Kurumsal, tıbbi/hukuk profesyonelleri Ücretsiz sürüm yok; fiyatlandırma sürüme göre değişir

Kullanabileceğiniz En İyi Dictation.io Alternatifleri

Şimdi, yukarıda listelenen her bir dikte aracını anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları, derecelendirmeleri ve kullanıcı yorumlarıyla birlikte ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp (Ses-metin entegre verimlilik ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta ses kliplerini kaydedin ve transkripsiyonunu yapın ClickUp'ta sesli anlatımları ve video kayıtlarını kolayca kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, transkripsiyon, toplantı notlarının özetlenmesi ve iş akışı yönetimini tek bir platformda bir araya getirir.

Görev yorumlarında Ses Klipleri'ni kullanarak ses dosyalarını kaydedebilir ve ClickUp içinde veya dışında takımınıza gönderebilirsiniz. Her klibin 20 dakikalık bir üst kayıt sınırı vardır, bu da ayrıntılı mesajlar veya güncellemeler göndermenizi sağlar.

Sesli Klip oluşturmak için, bir görevin Etkinlik sekmesindeki (mobil veya web) yorum düzenleyicisinde mikrofon simgesine dokunun, mesajınızı kaydedin ve ardından yorumun bir parçası olarak gönderin. Aynı yoruma metin, resim veya diğer ek dosyalarla birlikte birden fazla Sesli Klip de ekleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Ses Kliplerinin oynatma hızı ayarlanabilir (1x, 2x veya 3x) ve ses dalga formunu tarayarak klipte gezinebilirsiniz. Çalışma Alanınızda ClickUp'ın yerel yapay zekası ClickUp Brain varsa, Ses Klipleriniz otomatik olarak transkripsiyona dönüştürülür!

Bunun yerine toplantıları transkripsiyonlamak istiyorsanız, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği işi sizin için yapar. Her şeyi yazmak için uğraşmak yerine, konuşmaya odaklanabilirsiniz; uygulama toplantılarınızı otomatik olarak transkripsiyonlar ve ayrıntılı toplantı notları alır. Bu Dictation. io alternatifi, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece araçlar arasında geçiş yapmak veya tek bir ayrıntıyı kaçırmak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

ClickUp AI Notetaker ile sanal toplantılarınızdan transkripsiyon, özet ve eylem öğeleri atayın

Ancak transkripsiyonla sınırlı değildir. En iyi dikte yazılımı olarak, toplantınızı anahtar noktalar ve eylem öğeleri dahil olmak üzere temiz, yapılandırılmış notlar halinde düzenler ve tümünü düzenli ClickUp Belgeleri içinde doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza gönderir.

Buradan notlarınızı düzenleyebilir, organize edebilir ve eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürebilir veya takımınızla paylaşabilirsiniz. Geri bildirim toplamak için takım arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyebilir ve belgeler içinde canlı ortak düzenleme özelliğinden yararlanarak notlarınızı her zaman güncel ve alakalı tutabilirsiniz. Bu entegrasyon, her şeyi merkezi bir yerde tutarak notlarınızı birden fazla araç arasında geçiş yapmadan kolayca bulmanızı, paylaşmanızı ve üzerinde işlem yapmanızı sağlar.

İçeriği anında biçimlendirin, metni görevlere dönüştürün ve ClickUp Belgeleri ile ayrıntılı düzenlemeler için takımlarla işbirliği yapın

Transkriptleriniz düzenlendikten sonra, ClickUp Brain ile bir zeka katmanı ekler . Doğal dil komutlarını kullanarak, takım arkadaşlarınızla olduğu gibi notlarınızla etkileşim kurabilirsiniz . Anahtar noktaları özetlemesini, eylem öğelerini çıkarmasını veya kritik kararları vurgulammasını isteyin; tüm bunları metin sayfalarını karıştırmadan yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı transkriptlerinden anında içgörüler elde edin

Uzun bir müşteri onboarding görüşmesini yeni bitirdiğinizi varsayalım. Tüm transkripti kaydırmak yerine, "Müşteri proje teslim tarihleri hakkında ne dedi?" veya "Kararlaştırılan sonraki adımları listele" diye sorabilirsiniz. ClickUp Brain bu cevapları anında ortaya çıkararak, zaman kaybetmeden ihtiyacınız olan netliği sağlar.

ClickUp Brain'den elde ettiğiniz içgörülerle, anahtar noktaları hızla görevlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin, Brain "İçerik planını taslak haline getir" gibi bir eylem öğesini vurguladığında, bunu hemen doğru kişiye atayabilir, son tarihi ayarlayabilir ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz. İçgörüden göreve bu sorunsuz geçiş, sizin ve takımınızın düzenli ve yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp Görevleri ile görevleri verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, hızlı AI tarafından oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevlerle verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlarla tutarlılığı sağlayın : İlgili tetikleyiciler etkinleştirildiğinde : İlgili tetikleyiciler etkinleştirildiğinde ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatik olarak atayın veya bildirimler gönderin

İşleri istediğiniz şekilde görüntüleyin: ClickUp'ın Liste, Pano, Takvim veya Gantt gibi 15'ten fazla görünümle , transkripsiyon iş akışınıza uyacak şekilde görünümleri özelleştirin ve düzenli kalın

Görevlere harcanan zamanı izleyin: Daha iyi verimlilik analizi ve doğru faturalandırma için Daha iyi verimlilik analizi ve doğru faturalandırma için ClickUp Zaman Takibi ile her görevin ne kadar sürdüğünü izleyin

Gösterge panelleriyle performansı izleyin: Takım performansını, proje ilerlemesini ve anahtar metrikleri izlemek için gerçek zamanlı Takım performansını, proje ilerlemesini ve anahtar metrikleri izlemek için gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Platform, zengin özellikleri nedeniyle ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkripsiyonlayabiliyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini yazıya dönüştürebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

🎧 Hızlı İpucu: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Hintçe dahil olmak üzere 18 farklı dilde toplantıları otomatik olarak algılayabilir ve transkripsiyonunu yapabilir. Bu özellik, manuel dil seçimine gerek kalmadan doğru transkripsiyon sağlar.

2. Otter. ai (AI destekli toplantı transkripsiyonu ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

Otter. ai, toplantı konuşmalarınızı doğru ve gerçek zamanlı metinlere dönüştüren, yapay zeka destekli bir toplantı transkripsiyon ve işbirliği aracıdır. Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'e bağlayabilir ve Otter Assistant'ın sizin adınıza toplantılara katılarak notlar almasını ve bunları takımınızla paylaşmasını sağlayabilirsiniz.

Dictation. io kullanıcısıysanız, bu AI not alma uygulamasının tek konuşmacının ses girişini değil, tüm toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlama yeteneğinde önemli bir yükseltme olduğunu fark edeceksiniz.

Ayrıca, konuşmacı tanımlama, yüksek doğruluk için özel kelime dağarcığı ekleme ve anahtar anları hızlıca bulmak için güçlü arama araçları da elde edeceksiniz. Ayrıca, Otter.ai'nin iOS, web ve Android uygulamalarında transkriptleri gerçek zamanlı olarak vurgulayabilir, yorumlayabilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Sunum slaytlarını otomatik olarak yakalayın ve paylaşılan slaytları transkriptinize ekleyin

Transkriptleri yönetmek, erişim atamak ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak için paylaşımlı bir merkez oluşturun

Toplantılardan atanan görevlerinizi, tartışıldıkları ana doğrudan bağlantılarla otomatik olarak çıkarın

Otter. ai sınırlamaları

Platform, konuşmacı tanımlama doğruluğu açısından iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor ve düzenleme süreci bazen biraz hantal hissedilebiliyor

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay

İş: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, arama sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorup daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkript kaydedeceğini biliyorum.

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, arama sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkript kaydedeceğini biliyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Otter ve alternatifleri Zoom ve Google Meet ile entegre olsa da, genellikle manuel kurulum veya tarayıcı uzantıları ve bir iş planı gerektirir. Oysa takviminizi senkronize edebilir ve ClickUp'ın AI Notetaker özelliği Zoom, Google Meet ve Teams'e otomatik olarak katılarak notlar alabilir. ✅ ClickUp Avantajı: Tarayıcı eklentisine gerek yoktur. Notlar doğrudan proje görevlerinize ve zaman çizelgelerinize bağlanır.

3. Apple Dictation (Apple cihazlarda gizlilik öncelikli sesle yazma için en iyisi)

apple aracılığıyla

Mac veya iOS kullanıcısıysanız, Siri tarafından desteklenen Apple Dictation cihazınızda zaten yüklüdür. Temel ses-metin dikte araçlarının aksine, Apple Dictation çevrimdışı çalışır ve sesli dikteyi gerçek zamanlı olarak işler. Klavyenizle entegre olan bu uygulama, kesintiye uğramadan ses ve yazma arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu sayede özel kelimeleri dikte edebilir, bir cümleyi düzeltmek için dokunabilir ve hemen konuşmaya devam edebilirsiniz.

Bu konuşmayı metne dönüştüren yazılım çözümü, gizliliği ön planda tutan bir yaklaşım izler ve Apple ekosisteminde cihaz üzerinde işleme kullanır. Sesli girişi doğrudan herhangi bir uygulamada kullanabilirsiniz.

Ayrıca, konuşurken nokta, virgül ve soru işareti gibi noktalama işaretlerini otomatik olarak ekler. Dictation. io ise noktalama işaretlerini otomatik olarak eklemez. Bunun yerine sesli komutlara güvenir; kullanıcılar, noktalama işaretlerini (ör. "virgül", "nokta") eklemek için bunları açıkça söylemelidir.

Apple Dictation'ın en iyi özellikleri

Apple'ın kalite iyileştirme amacıyla Siri ve Dikte etkileşimlerinizin örneklerini incelemesine izin vermek için Ses Kayıtlarını Paylaş'ı seçin

Yazmadan hızlı değişiklikler yapmak için "kelimeyi seç" veya "ifadeyi sil" gibi komutlar söyleyin

Son eyleminizi geri almak veya tekrarlamak için "geri al" veya "yeniden yap" gibi sesli komutları kullanın

Apple Dictation sınırlamaları

Dikte, konuşmaya yaklaşık 30 saniye ara verdiğinizde otomatik olarak durur. Bu, Apple cihazlarda daha uzun dikte oturumları sırasında akışı kesintiye uğratabilir

Apple Dictation fiyatlandırması

Apple cihazlarda ücretsiz

Dictate Pro (1 ay, iOS): 4,99 $

Dictate Pro (1 ay, iOS/macOS): 5,99 $

Dictate Pro (1 yıl, iOS): 12,99 $

Dictate Pro (1 yıl iOS/macOS): 17,99 $

Apple Dictation puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Apple Dictation hakkında ne diyor?

App Store'daki bir yorum şöyle diyor:

Bu uygulamayı, bazıları yazılmış, bazıları el yazısı olan çok sayıda mektubu transkribe etmek için kullanıyorum. Hata oranı iyi, genellikle %5'in altında.

Bu uygulamayı, bazıları yazılmış, bazıları el yazısı olan çok sayıda mektubu transkribe etmek için kullanıyorum. Hata oranı iyi, genellikle %5'in altında.

⚡Şablon Arşivi: Toplantılarınızı transkripsiyonladıktan sonra, görev listesi şablonlarını kullanarak içgörüleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu şablonlar içinde, sorumlulukları atayabilir, son tarihleri ayarlayabilir ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyebilirsiniz.

4. Google Dokümanlar Sesle Yazma (Google Çalışma Alanı'nda ücretsiz tarayıcı tabanlı sesle yazma için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Dokümanlar Sesle Yazma, ellerinizi kullanmadan belge yazmak için tasarlanmış, tarayıcı tabanlı yerleşik bir konuşmayı metne dönüştürme aracıdır. Yalnızca masaüstü bilgisayarların Chrome tarayıcısında kullanılabilen bu araç, 100'den fazla dili ve noktalama ve biçimlendirme gibi temel sesli komutları destekler.

Ses kayıtlarını işlemez veya konuşmacı etiketleri gibi gelişmiş özellikler sunmaz, ancak hızlı notlar almak veya daha uzun içerikler taslak olarak yazmak için harikadır. Windows Sesle Yazma ile karşılaştırıldığında, Google ekosistemine daha bağlıdır, ancak kullanımı aynı derecede kolaydır. Google'ın eğitim verileriyle desteklenen bu uygulama, sık kullanılan ifadeler, aksanlar ve konuşma kalıpları için zamanla doğruluğunu artırır.

Google Dokümanlar Sesle Yazma'nın en iyi özellikleri

İmleci herhangi bir hatanın üzerine getirin ve mikrofonu kapatmadan düzeltin; düzeltme yaptıktan sonra, dikteye devam etmek için imleci yeniden konumlandırın

Önerilen değiştirme seçeneklerini görmek ve seçim yapmak için gri ile altı çizili kelimelere sağ tıklayın

Düzenleme için "Paragrafı seç", "İtalik yap" veya "Satırın sonuna git" gibi sesli komutları kullanın

Google Dokümanlar Sesle Yazma sınırlamaları

Google Dokümanlar Sesle Yazma, konuşmadaki birden fazla konuşmacı arasında ayrım yapmaz, bu da onu grup tartışmalarını veya röportajları transkripsiyon için daha az uygun hale getirir

Google Dokümanlar Sesle Yazma fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Dokümanlar Sesle Yazma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

📚 Bonus: Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Olmayan Araçlar

5. Microsoft Dictate (Yerleşik sesli dikte özelliğine ihtiyaç duyan Microsoft Office kullanıcıları için en iyisi)

microsoft 365 aracılığıyla

Etkin bir Microsoft 365 aboneliğiniz varsa, Microsoft Dictate, Word, Outlook, PowerPoint ve OneNote gibi Microsoft Office uygulamalarıyla doğrudan entegre olan konuşmayı metne dönüştürme özelliği sunar.

Birden fazla dili desteklemesi sayesinde, Microsoft Word dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışan veya sık sık dil arasında geçiş yapması gereken kullanıcılar için bir dikte yazılımı olarak kullanışlıdır.

Bu ücretsiz dikte yazılımı, konuşmanıza göre virgül, nokta ve diğer noktalama işaretlerini otomatik olarak ekleyerek manuel düzeltme ihtiyacını azaltır. Ayrıca, metni biçimlendirmek için sesli dikte komutlarını kullanarak (kalınlaştırma veya madde işaretleri oluşturma gibi) belge düzenlemeyi ellerinizi kullanmadan ve daha verimli hale getirebilirsiniz.

Microsoft Dictate'in en iyi özellikleri

Bir kelime veya kelime öbeği dikte edin, ardından metnin belirli bölümlerini biçimlendirmek için "kalın", "italik" veya "altı çizili" gibi sesli komutları kullanın

Bir cümle dikte etmeye başlayıp ardından yorum ekleme komutunu vererek yorumları doğrudan belgenize ekleyin

Profesyonelliği korumak ve içeriğin uygun olmasını sağlamak için potansiyel olarak hassas veya uygunsuz ifadeleri * olarak dönüştürerek otomatik olarak maskeleme

Microsoft Dictate sınırlamaları

Microsoft Dictate yalnızca Word, Outlook ve PowerPoint gibi Microsoft Office uygulamaları içinde çalışır, bu nedenle diğer yazılım veya platformlarla daha az entegrasyon seçeneği sunar

Microsoft Dictate fiyatlandırması

Microsoft Dictate, Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak dahildir

Microsoft Dictate puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Dictate hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Tezimin bazı bölümlerini taslak olarak yazmak için Microsoft Word'deki dikte özelliğini kullandım, sonra geri dönüp yazarak düzenledim... Genel olarak oldukça iyi bir iş çıkardı. Sonunda yaptığım düzenlemelerin çoğu, genel olarak metni iyileştirmek içindi, bu da dikte edilmiş ya da yazılmış olsaydı yine olacaktı.

Tezimin bazı bölümlerini taslak olarak hazırlamak için Microsoft Word'deki dikte özelliğini kullandım, sonra geri dönüp yazarak düzenledim... Genel olarak oldukça iyi bir iş çıkardı. Sonunda yaptığım düzenlemelerin çoğu, genel olarak iyileştirme amaçlıydı ve bu, dikte edilmiş ya da yazılmış olsun, her halükarda yapılacaktı.

👀 Biliyor muydunuz? İnsanlar dakikada ortalama 110-150 kelime konuşur, ancak dakikada sadece 20-45 kelime yazabilir. Bu, fikirlerin hızla ortaya çıktığı ve takip edilmesinin önemli olduğu toplantılarda büyük bir verimlilik kaybıdır. Toplantı notları için AI kullandığınızda, her şeyi not almanıza gerek kalmaz. AI'nın konuşmaları kaydetmesine, anahtar noktaları düzenlemesine ve hatta eylem öğelerini otomatik olarak oluşturmasına izin verebilirsiniz.

6. Braina (Kişisel asistan özelliklerine sahip çevrimdışı AI dikte için en iyisi)

braina aracılığıyla

Braina, konuşmayı 100'den fazla dile metne dönüştüren yapay zeka destekli bir asistan ve dikte yazılımıdır. MS Word, Gmail ve Not Defteri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Braina, GPT-4 ve Claude 3 gibi büyük dil modellerini bilgisayarınızda yerel olarak çalıştırmanıza olanak tanır ve verileri çevrimdışı olarak işleyerek daha iyi gizlilik ve daha hızlı performans sağlar.

Braina, insan bilişsel hafızasını taklit eden AI hafızasına sahiptir ve zaman içinde etkileşimleri kişiselleştirir.

Öte yandan, Dictation. io esas olarak gerçek zamanlı transkripsiyona odaklanır ve geçmiş etkileşimleri hatırlayamaz veya kullanıcı tercihlerine uyum sağlayamaz. Ayrıca, Braina'nın LocalLibrary ile kendi kişisel bilgi tabanınızı oluşturabilir ve doğal dil sorguları kullanarak bununla etkileşim kurabilirsiniz.

Braina'nın en iyi özellikleri

Görevleri otomatikleştirin, dosyaları arayın, hatırlatıcılar ayarlayın ve doğal dil komutlarını kullanarak medya oynatın

Ses kayıtlarını (.mp3, .wav) ve video (.mp4) dosyalarını çevrimdışı olarak, doğrudan bilgisayarınızda metne dönüştürün

Entegre AI modellerini kullanarak sorular sorup içgörüler elde ederek PDF'ler, web sayfaları ve ekran görüntüleriyle sohbet edin

Braina sınırlamaları

Belirli görevler veya uygulamalar için daha karmaşık veya ayrıntılı sesli komutlarla sorun yaşayabilirsiniz

Braina fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Pro: Yıllık 99 $

Pro Plus: 2 yıl için 199 $

Pro Ultra: 3 yıl için 299 $

Braina puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Braina hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Başlangıçtan itibaren kullanıcı dostu, yüksek doğruluk ve çok esnek – yani metin nerede olursa olsun aynı şekilde işler; e-postalar, bloglar, sosyal medya gönderileri, Windows ile uyumlu çoğu kelime platformu. Ortam gürültüsü Braina'nın transkripsiyonunu etkilemiyor gibi görünüyor, bu da bir başka artısı.

Başlangıçtan itibaren kullanıcı dostu, yüksek doğruluk ve çok esnek – yani metin nerede olursa olsun aynı şekilde işler; e-postalar, bloglar, sosyal medya gönderileri, Windows ile uyumlu çoğu kelime platformu. Ortam gürültüsü Braina'nın transkripsiyonunu etkilemiyor gibi görünüyor, bu da bir başka artısı.

📚 Bonus: Daha İyi Etkileşim için Videoya Seslendirme Ekleme

7. Fireflies. ai (Otomatik toplantı transkripsiyonu ve takım işbirliği için en iyisi)

Dictation. io temel ses-metin dikte özelliği sunarken, Fireflies daha da ileri gider. Toplantılarınıza otomatik olarak katılabilir, bunları kaydedebilir ve gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturabilir. Takviminizle senkronize edildiğinde, Fireflies Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlardaki toplantılarınızı 30'dan fazla dilde özetleyebilir.

Aramadan sonra, anahtar noktaları, eylem öğelerini ve kararları vurgulayan, AI tarafından oluşturulan özlü özetler alacaksınız.

Tek başına not alma aracı olan Dictation.io'dan farklı olarak, Fireflies transkriptleri paylaşmanıza, belirli anlara yorum eklemenize, zaman damgalarına tepki vermenize ve hatta takımınız için sesli alıntılar oluşturmanıza olanak tanır.

Fireflies. ai en iyi özellikler

AskFred AI asistanı ile toplantı transkriptlerinden doğrudan alınan bilgilerle anında yanıtlar alın, toplantı sonrası e-postaları taslak haline getirin ve takipleri otomatikleştirin

Konuşma Zekası ile takım dinamiklerini analiz edin ve iletişim kalıplarını ortaya çıkarın

Fireflies. ai'yi Salesforce, HubSpot, Slack ve Asana gibi 40'tan fazla uygulama ile bağlayarak not paylaşımını otomatikleştirin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

Fireflies. ai sınırlamaları

Fireflies, sıradan bir konuşma-metin yazılımı değildir; toplantı konuşmalarını transkripsiyonlamak ve analiz etmek için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Koltuk başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Özetler inanılmaz derecede doğru ve içgörülü, ayrıca daha fazla bağlam için herhangi bir noktayı genişletebilmenizi çok seviyorum (Pro planında harika bir avantaj). Toplantı özetini tam transkript ile birlikte görüntüleme özelliği çok zaman kazandırıyor ve bağlantılı zaman damgaları, konuşmanın istediğiniz kısmına doğrudan atlamayı kolaylaştırıyor.

Özetler inanılmaz derecede doğru ve içgörülü, ve herhangi bir noktayı daha fazla bağlam için genişletebilmenizi seviyorum (Pro planında harika bir avantaj). Toplantı özetini tam transkript ile birlikte görüntüleme özelliği büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor ve bağlantılı zaman damgaları, konuşmanın ihtiyacınız olan kısmına doğrudan atlamayı kolaylaştırıyor.

⚡Şablon Arşivi: Ham transkriptlerle yetinmeyin. Notlarınız için toplantı notu şablonlarını kullanarak kelime kelime yakalamadan öteye geçin ve takımın önceliklerini yansıtın.

8. Letterly (Sesli notları mobil cihazlarda yapılandırılmış biçimlere yeniden yazmak için en iyisi)

letterly aracılığıyla

Konuşulan fikirlerinizi yayınlanmaya hazır, kusursuz metinlere dönüştürmek isteyen bir içerik oluşturucuysanız, Letterly tam size göre bir AI destekli dikte aracıdır.

IOS cihazlarda, Android'de, macOS'ta ve web platformlarında kullanılabilen Letterly, 25'in üzerinde yeniden yazma stili sunar. Sesle yazma özelliği ile e-postalar, yapılacaklar listeleri, sosyal medya gönderileri ve özetler yazmak için kelimeleri dikte edebilirsiniz. Hatta tercih ettiğiniz yeniden yazma stillerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Cihazınızın ekranı kapalıyken bile sesli notlar almanıza olanak tanıyarak hareket halindeyken kullanım esnekliği sağlar. Ayrıca, uygulama webhook'ları destekleyerek notları doğrudan Google Dokümanlar ve Notion gibi platformlara göndermenize ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Letterly'nin en iyi özellikleri

Kolay sınıflandırma ve geri alma için notları etiketlerle düzenleyin

Transkripsiyondan birkaç saniye sonra notunuz için bir başlık oluşturun ve bunu manuel olarak düzenleyin

Konuşmayı 90'dan fazla dile dönüştürün

Harf sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın dikte özelliklerinde gezinirken, özellikle ton veya biçim ayarlarını değiştirirken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

Letterly fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Letterly puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Letterly hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Letterly'nin arayüzü inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da herkesin sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlamasını çok kolaylaştırır.

Letterly'nin arayüzü inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da herkesin sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlamasını çok kolaylaştırır.

9. Speechify (Belgeleri dinlemek ve metni hareket halindeyken konuşmaya dönüştürmek için en iyisi)

speechify aracılığıyla

Speechify, okuma materyallerini daha esnek ve erişilebilir bir şekilde özümsemek isteyen öğrenciler için yararlı bir metin okuma aracıdır. Kullanıcıların Gwyneth Paltrow ve Snoop Dogg gibi eğlenceli seçenekler de dahil olmak üzere 200'den fazla AI sesinden seçim yapmasına olanak tanır.

Okuma hızını 0,5x ile 9x arasında ayarlayabilirsiniz. Çoklu cihaz senkronizasyonu ile, işe giderken dinlemeye başlayabilir ve daha sonra dizüstü bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Basılı el broşürleri, kitaplar veya ders materyalleriyle çalışıyorsanız, Speechify'ın yerleşik OCR özelliği, fiziksel sayfaları telefonunuzla taramanızı ve anında sese dönüştürmenizi sağlar.

Speechify'ın en iyi özellikleri

30'dan fazla dil ve bölgesel aksan için destek alın

Disleksi olan kişilere yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış işitsel desteğe erişin

Odak Modu, yerleşik zamanlayıcılar ve ilerleme izleyicilerle dikkatinizi dağıtmayacak bir ortam yaratın, görevlerinize odaklanın ve verimliliğinizi koruyun

Klavye kısayollarıyla kullanılabilirliği artırın

Speechify sınırlamaları

Premium sesler genellikle yüksek kalitededir, ancak bazı kullanıcılar belirli seslerin robotik veya doğal olmayan bir tonda olduğunu bildirmiştir

Speechify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 29 $

Speechify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Speechify hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

İş için Speechify Metin Okuma özelliğini kullanıyorum. Çok fazla metin düzenleme yapıyorum ve beynim yoruluyor. Metni yüksek sesle dinleyebilmek odaklanmama ve daha hızlı çalışmama yardımcı oluyor. Hatta beynimi 5 kat daha hızlı dinlemeye alıştırdım, böylece düzenleme işlerini rekor hızda bitirebiliyorum! Web uygulamasını ve tarayıcı uzantısını çok seviyorum, ikisini de kullanıyorum.

İş için Speechify Text to Speech kullanıyorum. Çok fazla metin düzenleme yapıyorum ve beynim yoruluyor. Metni yüksek sesle dinleyebilmek odaklanmama ve daha hızlı çalışmama yardımcı oluyor. Hatta beynimi 5 kat daha hızlı dinlemeye alıştırdım, böylece düzenleme işlerini rekor hızda bitirebiliyorum! Web uygulamasını ve tarayıcı uzantısını da kullanıyorum, ikisini de çok seviyorum.

10. Speechnotes (Dikkatinizi dağıtmayan, gerçek zamanlı sesli not alma için en iyisi)

speechnotes aracılığıyla

Speechnotes, dikkatinizi dağıtmadan sesli giriş yapabilmeniz için tasarlanmış bir konuşma-metin ve transkripsiyon aracıdır. Google'ın konuşma tanıma motorunu kullanır ve 70'ten fazla dili destekler. Sesinizi noktalama ve biçimlendirme için sesli komut desteği ile gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış metne dönüştürür.

Dictation. io'nun bir alternatifi olarak, notlarınızı otomatik olarak kaydeder. Bunları düz metin olarak dışa aktarabilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca, sık kullandığınız ifadeler için özel anahtarlar ayarlayabilir ve bu ücretsiz dikte yazılımıyla eller serbest giriş için Bluetooth mikrofonları bağlayabilirsiniz.

Speechnotes'un en iyi özellikleri

"Virgül", "nokta" veya "yeni satır" gibi kelimeleri yüksek sesle söyleyin, Speechnotes doğru noktalama işaretlerini veya biçimlendirmeyi anında eklesin

Yeni cümlelerin başlangıcını algılar ve ilk kelimeyi büyük harfle yazar

Sesle düzenlemek için mevcut metin dosyalarını yükleyin veya dikte ettiğiniz notları . TXT dosyası olarak veya Google Drive'a dışa aktarın

Speechnotes sınırlamaları

Speechnotes, çoklu çıktı biçimlerini desteklemez, bu da işleri için çeşitli dosya türlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için sakıncalı olabilir

Speechnotes fiyatlandırması

Dictation Ücretsiz Premium : 1,9 $/ay

Ücretsiz

Premium : 1,9 $/ay

Transkripsiyon Kullandığın kadar öde : 0,1 $/dakika

Kullandıkça öde: 0,1 $/dakika

Ücretsiz

Premium: 1,9 $/ay

Kullandıkça öde: 0,1 $/dakika

Speechnotes puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İş akışınıza uygun AI transkripsiyon araçlarını arayın. Örneğin, yazarlar düzenleme özellikleri veya ses-blog yazısı biçimlendirme özellikleri isteyebilir. Takımlar ise işbirliği araçları ve konuşmacı etiketleme özelliklerini arayacaktır.

11. Dragon by Nuance (Gelişmiş doğruluk ve özel kelime dağarcığı ile kurumsal düzeyde sesli dikte için en iyisi)

dragon by Nuance aracılığıyla

Nuance Dragon NaturallySpeaking, yalnızca sesinizi kullanarak belgeleri dikte etmenizi, e-postalar oluşturmanızı ve hatta bilgisayar uygulamalarını kontrol etmenizi sağlayan bir konuşma tanıma yazılımıdır. Yerleşik metin okuma fonksiyonu ile dikte ettiğiniz metni size geri okutabilirsiniz. Bu, hataları yakalamanıza ve yazınızı daha etkili bir şekilde düzeltmenize yardımcı olur.

Dictation.io ve Dragon dikte yazılımı arasındaki en önemli fark, her bir aracın zaman içinde doğruluğu nasıl işlediğidir. Dictation.io iyi bir tanıma sağlar, ancak Dragon, kullandıkça sesinize, kelime dağarcığınıza ve hatta aksanınıza öğrenir ve uyum sağlar. Sonuç, kişiselleştirilmiş ve güvenilir bir transkripsiyon olur. Daha uzun belgeler veya sektöre özgü terminoloji için özel bir dikte yazılımıdır.

Dragon by Nuance'ın en iyi özellikleri

Belgenize nadir veya yazımı zor terimleri girin ve yazılımı sesinizi kullanarak bunları tanımak için eğitin

Uzun veya sık kullanılan ifadelere kısayollar atayarak, bağlamına uygun olarak otomatik olarak ekleyin

Dikte ettiğiniz metni e-posta ile paylaşın, OneDrive veya Notion gibi platformlara kaydedin veya dosyayı Microsoft Word'de açın

Dragon by Nuance sınırlamaları

Dragon birkaç dili destekler, ancak tüm lehçelerin veya aksanların tanıma için tam olarak optimize edilmediğini fark edebilirsiniz

Dragon by Nuance fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dragon by Nuance puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (240+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dragon by Nuance hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Son iki yıldır Dragon kullanıyorum. İşimde daha verimli olmamı sağladı. Dragon yazılımı ile, qwerty klavyede yazmaya kıyasla haftada daha fazla saatlik ses dosyasını yazıya döküyorum.

Son iki yıldır Dragon kullanıyorum. İşimde daha verimli olmamı sağladı. Dragon yazılımı ile, qwerty klavyede yazmaya kıyasla haftada daha fazla ses kaydını transkribe ediyorum.

ClickUp ile Konuşmaları Netliğe Dönüştürün

Dictation. io ve alternatifleri temel transkripsiyon için yeterli olabilir. Ancak iş akışınız daha fazla doğruluk, organizasyon ve zeka gerektirdiğinde, daha iyi bir şeye ihtiyacınız vardır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile toplantılarınız otomatik olarak yazıya dökülür, böylece not almak yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz. ClickUp Brain, net özetler oluşturarak ve anahtar bilgileri çıkararak bir adım daha ileri gider ve en önemli noktaları hızlıca anlamanıza yardımcı olur.

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