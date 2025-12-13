[Yıl]'da Takım Sohbeti ve İşbirliği için En İyi 11 GroupMe Alternatifi

Her şey, çok fazla kaçırılan mesajla başlar.

Bir dakika önce teslim tarihleri hakkında konuşuyorsunuz, bir dakika sonra GIF'lerle, konuyla alakasız tartışmalarla ve toplantının hala devam edip etmediğini (üçüncü kez) soran biriyle uğraşıyorsunuz.

Bu size tanıdık geliyorsa, muhtemelen takım sohbeti ve işbirliği için birincil araç olarak GroupMe'den vazgeçmeye hazırsınız demektir.

En iyi GroupMe alternatiflerinin bu özeti, başlamak için iyi bir yer. Ve başlamadan önce.

Neden GroupMe Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

GroupMe'nin basitliği temel grup sohbetleri için uygundur, ancak kısıtlamaları daha iyi kontrol veya güvenilirliğe ihtiyaç duyan takımları engelleyebilir. Bu sınırlamalar, daha sorunsuz takım iletişimi için alternatiflere geçmeyi cazip hale getirir.

İşte diğer seçenekleri keşfetmek isteyebileceğiniz nedenler:

Mesaj arama özelliği yok: Eski mesajları bulmak için sonsuz kaydırma yapmaya zorlar, bu da takım koordinasyonunu yavaşlatır.

Sınırlı yönetici kontrolleri: Moderasyonsuz gönderilerin halka açık grupları doldurmasına izin vererek önemli güncellemeleri gürültü içinde gömülüyor.

Aşırı bildirimler: Profil değişiklikleri gibi önemsiz konular için herkese bildirim göndererek gelen kutularını tıkar.

Sabitlenmiş mesaj yok: Yoğun sohbetlerde etkinlik planları gibi önemli bilgiler kaybolur ve kullanıcılar hayal kırıklığına uğrar.

Medya paylaşımında kalite kaybı: Fotoğraf ve videoları aşırı derecede sıkıştırarak paylaşılan görsellerin kalitesini bozar.

Hantal masaüstü deneyimi: Yavaş çalışan bir web uygulaması sunar, gelişmiş PC fonksiyonlarından yoksundur.

Karmaşık grup yönetimi: Üye ekleme veya çıkarma işlemlerini zorlaştırır, takım güncellemelerini geciktirir.

🔍 Biliyor muydunuz? İletişimin %93'ü sözsüzdür. Psikoloji araştırmacısı Albert Mehrabian'a göre, anlamın sadece %7'si kelimelerle aktarılır. Geri kalanı? Ton (38%) ve vücut dili (55%). Bir dahaki sefere video konferansa katıldığınızda şunu unutmayın: Yüzünüz, kelimelerinizden daha fazlasını anlatır.

GroupMe Alternatiflerine Genel Bakış

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte en iyi GroupMe alternatiflerinin karşılaştırmalı bir özeti. 📊

Araç Temel Özellikler En İyisi Fiyatlandırma ClickUp Sohbet + proje/görev yönetimi, AI asistanı, Belgeler, video görüşmeleri, otomasyonlar, entegrasyonlar Hepsi bir arada takım iletişimi ve projeler Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Ücretli planlar mevcuttur Slack Kanallar, entegrasyonlar, mesaj arama, toplantılar, ş Akışı otomasyonu Departman iletişimi ve ş akışı otomasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar 7,25 $/kullanıcı/ay Discord Ses/video kanalları, roller, botlar, ekran paylaşımı, topluluk araçları Basit ve güvenli sohbet ihtiyacı olan küresel takımlar Ücretsiz; Nitro: Özel fiyatlandırma WhatsApp Uçtan uca şifreleme, ses/video, yayın listeleri, mobil/masaüstü senkronizasyonu Basit ve güvenli sohbet ihtiyacı olan küresel takımlar Ücretsiz Flock Yapılacaklar listeleri, paylaşılan notlar, video görüşmeleri, akıllı kanallar, verimlilik uygulamaları Bütçeye duyarlı takımlar, medya paylaşımı Ücretsiz; Ücretli planlar 6 $/kullanıcı/ay'dan başlar Telegram Büyük gruplar/kanallar, botlar, bulut depolama, gizlilik özellikleri Büyük topluluklar, gizlilik odaklı takımlar Ücretsiz; Premium plan mevcuttur Microsoft Teams Office 365 entegrasyonu, toplantılar, wikiler, etiketler, transkriptler, dosya paylaşımı Microsoft merkezli kuruluşlar Ücretsiz; Ücretli planlar 4 $/kullanıcı/ay'dan başlar Connecteam Mobil öncelikli, vardiya planlama, dijital formlar, eğitim, hedefli iletişim Masa başı olmayan/saha tabanlı takımlar Ücretsiz; Aylık 35 $'dan başlayan ücretli planlar Google Sohbet Spaces, Google Çalışma Alanı entegrasyonları, arama, Meet toplantıları, dosya işbirliği Google Çalışma Alanı kullanan takımlar Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar 8,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Rocket.Chat Kendi sunucunuzda barındırılan, açık kaynaklı, özel ş akışları, birleşik ağlar, şifreleme Veri egemenliği, düzenlemeye tabi sektörler Ücretsiz; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar Signal Uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar, ses/video, açık kaynak Güvenlik ve gizliliği önceliklendiren takımlar Ücretsiz

Kullanılacak En İyi GroupMe Alternatifleri

Neler olduğunu görmeye hazır mısınız? İşte iş yerinde anlık mesajlaşma için en iyi GroupMe alternatiflerine ayrıntılı bir bakış.

1. ClickUp (Hepsi bir arada takım iletişimi ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Sohbeti ile Başlayın ClickUp Chat ile hem konuşmayı hem de işi yürütün.

GroupMe, takımların iletişim halinde kalmasını sağlar, ancak işlerin ilerlemesine pek katkıda bulunmaz. Yapısal işbirliği için tasarlanmadığından, konuşma bir görev, dosya veya güncelleme haline gelmesi gerektiğinde, araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalırsınız.

ClickUp bunu değiştiriyor. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanıdır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

ClickUp Chat, konuşmaları iş akışınızın merkezine taşır. Her Alan, Klasör ve Liste kendi Sohbet özelliğine sahiptir, böylece takımınız projeyi terk etmeden görevleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve harekete geçebilir.

Sohbet çalışma alanıdır.

ClickUp BrainGPT

Tek bir mesaj, saniyeler içinde bir göreve dönüşebilir — özelleştirmek isterseniz manuel olarak veya ClickUp BrainGPT aracılığıyla anında.

AI asistanı mesajdan bağlamı alır ve orijinal konuşmaya geri dönük bir bağlantı ile birlikte açık bir görev adı ve açıklaması yazar. Birisi sunum dosyasının ikinci bir varyasyonunu oluşturmayı önerirse, bu görevı hemen oluşturur.

ClickUp Chat'te yapay zeka destekli Catch me up özelliğini kullanarak konularınızı takip edin.

Uzakta olduğunuz veya başka işlerle meşgul olduğunuz günlerde, AI CatchUp kaçırdıklarınızı özetler. Kararları, görev atamalarını ve anahtar soruları çıkarır, böylece bir proje sohbetine yeniden katıldığınızda, zaten güncel bilgilere sahip olursunuz.

ClickUp Sohbetinde Takip Etme

Sorumluluk, hafızaya veya sohbet tepkilerine de bağlı değildir.

ClickUp sohbetinde FollowUps atayın, böylece eylemler izlenebilir ve unutulmaz

Herhangi bir mesajı bir takım üyesine atayabilirsiniz ve bu mesaj FollowUpTM haline gelir. Herkes neyin görevlendirildiğini bilir ve birine iki kez mesaj atmak veya sonraki adımları takip etmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Takımınız aynı konuları tekrar tekrar konuşmaktan bıktıysa, ClickUp Chat konuşmaya bir yön verir.

ClickUp'ta SyncUps

SyncUps, herkesin uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlamak için tasarlanmış yerleşik video/sesli aramalardır. ClickUp ile, Çalışma Alanınızda doğrudan senkronizasyonlar planlayabilir ve çalıştırabilirsiniz, böylece tartışmalar, kararlar ve sonraki adımlar her zaman işin yapıldığı yerde kaydedilir. AI destekli özetler ve eylem öğesi çıkarma özelliği, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar; her senkronizasyon, net sonuçlara ve takip edilen takiplere yol açar.

ClickUp'ta Sohbet Aracıları

Önceden oluşturulmuş ajanları kullanın veya ClickUp AI Otomatik Pilot Ajanları'nı kullanarak kendi ajanlarınızı oluşturun.

ClickUp'taki ajanlar, sizin adınıza belirli görevleri yerine getirebilen yapay zeka destekli asistanlardır . Rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmeye, soruları yanıtlamaya ve ekibinizin işbirliği yaptığı yerde anında destek sağlamaya yardımcı olurlar. Uzun bir konu dizisini özetlemeniz, bir proje güncellemesi oluşturmanız veya bir konuşmadan yeni bir görev oluşturmanız gerekse de, Sohbet Ajanları her zaman yardıma hazırdır. Tekrarlayan işleri halledip anahtar bilgileri ortaya çıkararak ekibinizin verimliliğini korurlar, böylece siz en önemli konulara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sizin adınıza konuşan klipler: ClickUp Clips ile sohbet sırasında ekran kılavuzlarını veya video güncellemelerini kaydedin ve paylaşın — takımınız farklı zaman dilimlerinde çalışıyorsa, ClickUp Clips ile sohbet sırasında ekran kılavuzlarını veya video güncellemelerini kaydedin ve paylaşın — takımınız farklı zaman dilimlerinde çalışıyorsa, eşzamansız iletişimi desteklemek için mükemmeldir.

Kaybolmayan gönderiler: Anahtar güncellemeleri, kararları veya toplantı notlarını, sabitlenmiş ve daha sonra kolayca başvurulabilecek gönderilere dönüştürün.

Hızlı aramalar için SyncUps: ClickUp'taki herhangi bir Sohbet'ten doğrudan sesli veya video arama başlatarak hızlı bir şekilde uyum sağlayın, sonraki adımları netleştirin veya sekmeler arasında geçiş yapmadan ClickUp'taki herhangi bir Sohbet'ten doğrudan sesli veya video arama başlatarak hızlı bir şekilde uyum sağlayın, sonraki adımları netleştirin veya sekmeler arasında geçiş yapmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Size uygun bildirimler: Kanal özelinde uyarılar ayarlayın, böylece yalnızca gerçekten dikkatinizi gerektiren güncellemeler hakkında bilgilendirilirsiniz.

Konuşmanın yapıldığı belgeler: ClickUp Belgelerini doğrudan Sohbet'te paylaşın ve düzenleyin, böylece herkes aynı sayfada kalır (kelimenin tam anlamıyla!). ClickUp Belgelerini doğrudan Sohbet'te paylaşın ve düzenleyin, böylece herkes aynı sayfada kalır (kelimenin tam anlamıyla!).

Gerçekten yardımcı olan arama: Enterprise Search ve AI destekli filtreleri kullanarak Çalışma Alanınızdan ve entegre üçüncü taraf uygulamalardan belirli mesajları, görevleri veya bağlantılı içeriği hızlı bir şekilde bulun.

Takım arkadaşı profilleri ve zamanlama: Sohbet içinde çalışan Sohbet içinde çalışan ClickUp Takvim aracılığıyla bir kişinin önceliklerini görün, böylece zamanınızı ileri geri görüşmeler yapmadan ayarlayabilirsiniz.

Zaman kazandıran sohbet otomasyonları: ClickUp Automation'ı kullanarak belirli mesajlara veya koşullara göre görev oluşturma, takip mesajları gönderme veya yanıt verme işlemlerini tetikleyin. ClickUp Automation'ı kullanarak belirli mesajlara veya koşullara göre görev oluşturma, takip mesajları gönderme veya yanıt verme işlemlerini tetikleyin.

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri, başlangıçta bir öğrenme süreci gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Diğer araçlarda yaşadığım en büyük sorun parçalanmaydı. Bir uygulamada görevleri yönetiyor, başka bir uygulamada takımımla iletişim kuruyor, başka bir yerde belgeleri izliyor ve sanki klavye Tetris oynuyormuşum gibi sürekli sekmeler arasında geçiş yapıyordum. Bu verimsizdi. ClickUp'ı benim için farklı kılan, görev yönetimini gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği ile ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği. Bir görevden sohbet uygulamasına geçmek yerine, bir görevi tıklayıp hemen orada bir tartışma başlatabiliyorum. Her yorum, dosya ve güncelleme tam olması gereken yerde, görevin kendisine ek dosya olarak bulunuyor.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine sonuç veriyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

2. Slack (Bölümler arası iletişim ve ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Önemli bir mesajı, büyük bir grup sohbetinde kaybolduğu için bulamadığınızda hissettiğiniz duyguyu bilirsiniz, değil mi? Slack bu sorunu tamamen ortadan kaldırır. Konuşmaları kanallara göre düzenlemenizi sağlar, böylece her şey bulabileceğiniz yerde kalır ( Slack hilelerine güvenmenize gerek kalmaz).

Huddles özelliği son derece kullanışlıdır — başka bir Zoom görüşmesi planlamadan, hızlı sorularınız için tıklayın ve konuşun.

Slack'in en iyi özellikleri

Projeler ve takımlar için, konuşmaları konuya göre düzenli tutan özel kanallar oluşturun.

Çalışma Alanınıza doğrudan bağlanan verimlilik araçlarıyla Slack entegrasyonlarından yararlanın.

Aylar öncesine ait belirli konuşmaları, kararları veya paylaşılan dosyaları bulmanıza yardımcı olan filtreler ve operatörler kullanarak tüm mesaj geçmişinizi arayın.

Slack proje yönetimini kolaylaştırmak için basit otomasyon araçlarıyla özel ş akışları oluşturun.

Slack'in sınırlamaları

Ücretsiz plan, mesaj geçmişine erişimi 90 günle sınırlandırıyor ve kullanıcıların Slack alternatiflerini tercih etmesine neden oluyor.

Uygun kanal organizasyonu olmadan kullanımı zor olabilir.

Video görüşmelerinde, özel konferans araçlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler yoktur.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 dolar

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal Grid Planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.280+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.845+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Slack'i birçok şirket ve işte kullandım ve kullanım kolaylığını çok sevdim. Kişisel telefon numaranızı paylaşmanıza gerek kalmadan, organizasyonunuzdaki kişiler için sorunsuz iletişim seçenekleri sunar. Ayrıca, sık sık huddle toplantı özelliğini de kullanıyoruz. %75'i uzaktan çalışan bir takımda olduğumuz için, Slack takım olarak çalışmayı kolaylaştırıyor. Toplantılara kimlerin katılacağını, mesajları kimlerin okuduğunu kolayca görebiliyoruz ve paylaşılan bir dosya depolama alanı oluşturuyor.

3. Discord (Topluluk oluşturma ve gündelik takım etkileşimi için en iyisi)

Discord aracılığıyla

Discord, oyuncular için geliştirilmiştir, ancak iletişimin doğal olmasını isteyen tüm takımlar için mükemmeldir. Ses kanalları muhtemelen en iyi özelliktir. Konuşmanız gerektiğinde girip, işiniz tamamlandığında çıkabilirsiniz. "Seni arayabilir miyim?" gibi garip mesajlara gerek yoktur.

Uzaktan çalışan takımlar, yeni fikirlerin doğmasına neden olan spontan konuşmaların geri gelmesini çok seviyor. Ekran paylaşımı da, birisi tasarım dosyaları veya videolar paylaşırken bile düzgün bir şekilde çalışıyor.

Discord'un en iyi özellikleri

Farklı projeler veya departmanlar için ayrı sunucular kurarak net sınırlar oluşturun.

Stage Channels'ı kullanarak canlı sesli oturumlar düzenleyin, fikirlerinizi sunun, takım güncellemelerini yapın veya gerçek zamanlı olarak topluluk AMA'ları düzenleyin.

Kimin neyi görebileceğini, kimin kanalları değiştirebileceğini, yeni üyeleri davet edebileceğini veya Çalışma Alanınızın diğer yönlerini yönetebileceğini kontrol eden özel izinlere sahip özel roller atayın.

Toplantı hatırlatıcıları ve kanal organizasyonu gibi rutin görevleri yerine getirerek verimliliği artıran özel botlar ekleyin.

Discord sınırlamaları

İş odaklı özellikler, kurumsal iletişim araçları kadar güçlü değildir.

Ücretsiz planlarda dosya paylaşım boyutu sınırları kısıtlayıcıdır.

Arama fonksiyonu diğer bazı GroupMe alternatifleri kadar güçlü değildir.

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro: Özel fiyatlandırma

Discord puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Discord, şirketimdeki uzaktan işlerde son derece yardımcı oldu, bu da başlangıçta benim için büyük bir sürpriz oldu. Hızlı konuşmalardan daha derinlemesine takım toplantılarına kadar her şey için günlük olarak kullanıyoruz.

Discord, şirketimdeki uzaktan işlerde son derece yardımcı oldu, bu da başlangıçta benim için büyük bir sürpriz oldu. Hızlı konuşmalardan daha derinlemesine takım toplantılarına kadar her şey için günlük olarak kullanıyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Yenilikçi geri bildirimlerin hoş karşılandığı bir kültür oluşturun. Bu tür geri bildirimler, mevcut durumu sorgulayan veya büyük değişiklikler öneren, takımı alışılmışın dışında düşünmeye teşvik eden geri bildirimlerdir. Sınırları zorlar ve iletişim uygulamalarında yenilikçiliği teşvik eder.

4. WhatsApp (Basit ve güvenli mesajlaşma ihtiyacı olan küresel takımlar için en iyisi)

WhatsApp aracılığıyla

Muhtemelen arkadaşlarınızla sohbet etmek için zaten WhatsApp kullanıyorsunuz, ancak takım iletişimi için de bu uygulamayı göz ardı etmeyin. Bu uygulama, herkesin nasıl kullanılacağını zaten bildiği basit bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda öne çıkar. Burada eğitim oturumlarına gerek yoktur!

Uçtan uca şifreleme, hassas bilgileri tartışırken size gönül rahatlığı sağlar. Uluslararası üyelere sahip takımlar, WhatsApp'ın internet bağlantısı zayıf olsa bile mükemmel şekilde çalıştığını özellikle takdir ediyor.

Sesli mesaj özelliği, yazmak için çok uzun sürecek karmaşık bir şeyi açıklamak istediğinizde çok kullanışlıdır.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Herkesi birbirlerinin yanıtlarını görebilecekleri bir grup sohbetine eklemeden birden fazla kişiye duyuru gönderebileceğiniz yayın listeleri oluşturun.

Yabancı yerlerdeki yüz yüze etkinlikler veya toplantılar sırasında kolay koordinasyon için konum verilerini takım üyeleriyle paylaşın.

WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını kullanarak bilgisayarınızdan konuşmalarınızı sorunsuz bir şekilde devam ettirin.

Sohbet geçmişini buluta yedekleyin ve cihazlar arasında senkronizasyon yaparak verilerinizi güvenli ve erişilebilir tutun.

WhatsApp sınırlamaları

Geçmiş konuşmaları sıralamak veya bulmak için sınırlı organizasyon araçları

Gruplar 256 üyeyle sınırlıdır, bu da daha büyük takım iletişimlerini kısıtlamaktadır.

Mesajlar veya hatırlatıcılar için zamanlama özelliği yoktur.

Bazı takım üyeleri telefon numaralarının paylaşımını istemeyebilecekleri için bu numaralar gereklidir.

WhatsApp fiyatlandırması

Ücretsiz

WhatsApp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (95+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.055+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar WhatsApp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

WhatsApp, kritik kitleye ulaşan ilk mobil özel mesajlaşma hizmetiydi. WhatsApp kullanıcısı/işletme müşterisi olarak, her ay 100 milyondan fazla kişinin WhatsApp kullandığını öğrendik ve bunun nedenini anlamak kolay. WhatsApp'ın kullanımı kolay arayüzünü, eğlenceli özelliklerini, güvenlik ve gizlilik özelliklerini gerçekten çok seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmalar, emojilerin uzaktan işte ton ve duyguları aktarmaya yardımcı olduğunu ve dijital konuşmaları daha insani hale getirdiğini gösteriyor. Basit bir 😄 veya 👀, geri bildirimi yumuşatabilir veya takım sohbetine eğlenceli bir hava katabilir.

5. Flock (Medya paylaşımı arayan, bütçeye duyarlı takımlar için en iyisi)

Flock aracılığıyla

Flock, bu listede en ünlü isim olmayabilir, ancak dikkatinizi hak ediyor. Bu platform, temiz arayüzünde şaşırtıcı fonksiyonlar barındırıyor.

Takımlar, konuşmaları son tarihleri olan eyleme geçirilebilir öğelere dönüştüren yapılacaklar listesi özelliğinden özellikle etkilendiklerini bildiriyor. Takımınız farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla uygulamayı bir araya getiriyorsa, Flock bütçenizi zorlamadan ş Akışınızı kolaylaştırabilir.

Flock'un en iyi özellikleri

Mesajları doğrudan son tarihleri ve atanan kişilerle birlikte görevlere dönüştürerek, takım tartışmaları sırasında verilen taahhütleri kolayca izleyin.

Toplantılar sırasında herkesin aynı anda düzenleyebileceği paylaşılan notlar oluşturun ve ayrı belge işbirliği araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın.

Ek yazılım indirmesine veya bağlantıya gerek kalmadan, doğrudan sohbetten ekran paylaşımı özellikli video konferanslar başlatın.

Önemli bilgilerin görünürlüğünü sağlamak için anahtar kelimelere veya gönderenin rolüne göre ilgili mesajları otomatik olarak filtreleyen akıllı kanallar oluşturun.

Flock sınırlamaları

Daha küçük bir kullanıcı tabanı, daha köklü GroupMe alternatiflerine göre daha az entegrasyon anlamına gelir.

Mobil uygulama, fonksiyon açısından bazen masaüstü sürümünün gerisinde kalıyor.

Bildirimler ve uyarılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (270'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Flock hakkında ilk olarak öne çıkardığım özellik, kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay tasarımıdır. Bulut depolama sistemi sayesinde mesajlar ve dosyalar güvenlikli bir şekilde saklanabilir ve herhangi bir cihazdan erişilebilir. Ayrıca, entegre sesli aramalar mükemmel kalitededir ve sorunsuz iletişim kurmamızı sağlar.

6. Telegram (Karışık gizlilik ihtiyaçları olan büyük topluluklar için en iyisi)

Telegram aracılığıyla

Telegram, 200.000 üyeye kadar büyük halka açık grupları hiç zorlanmadan yönetir; büyük toplulukları veya şirket çapında duyuruları yönetiyorsanız bu özellik sizin için mükemmeldir. Kanallar özelliği, yanıt verebilecek kişileri kontrol ederken sınırsız sayıda takipçiye güncellemeleri yayınlamanıza olanak tanır.

Güvenlik bilincine sahip takımlar, saklanmaması gereken hassas bilgiler için kendiliğinden yok olan mesaj seçeneğini takdir ediyor. Ayrıca, bot ekosistemi, planlamadan veri toplamaya kadar tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştiriyor.

Bazı takımlar başlangıçta güvenlik özellikleri nedeniyle Telegram'ı dener, ancak büyük dosyaların paylaşımında bile şaşırtıcı hızı ve güvenilirliği nedeniyle bu uygulamayı kullanmaya devam ederler.

Telegram'ın en iyi özellikleri

Yöneticiler içerik yayınlayabilecek kişiler üzerinde tam kontrol sahibi olurken, sınırsız sayıda takipçinin güncellemeleri alabileceği genel kanallar oluşturun.

Basit API'yi kullanarak günlük raporları toplamak veya sık sorulan soruları yanıtlamak gibi rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için özel botlar oluşturun.

Telefonunuzun depolama alanını doldurmadan veya ayrı bulut hesapları gerektirmeden dosya başına 2 GB'a kadar dosya paylaşımına olanak tanıyan bulut depolama alanına erişin.

Önemli konuşmaları asla kaçırmamak için klasörler ve sabitlenmiş mesajlar kullanarak sohbetleri düzenleyin.

Telegram sınırlamaları

Ön tanımlı şifreleme, normal sohbetler için uçtan uca değildir (sadece Gizli Sohbetler için geçerlidir).

İşletmelere özel özellikler, kurumsal platformlara kıyasla sınırlıdır.

Bazı takım üyeleri, şirketin mevcut bağımsızlığına rağmen Rus kökenli olması konusunda endişe duyabilir.

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium plan mevcuttur

Telegram puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (6.370+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Telegram hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Telegram, diğer birçok uygulamaya kıyasla mükemmel bir mesajlaşma uygulamasıdır. Depolama için Gmail hesabı gerektirmez ve yedekleme konusunda endişelenmeden cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz; bilgileriniz eksiksiz kalır. Gizli sohbetler dahil olmak üzere güçlü gizlilik özelliklerine sahip Telegram, güvenliğe değer verenler için mükemmeldir. Diğer bir önemli avantajı ise, büyük dosyaları sorunsuz bir şekilde gönderip açabilme özelliğidir. Ayrıca Telegram, büyük çevrimiçi toplantılar düzenlemek için idealdir, bu da onu dua toplantıları ve İncil çalışmaları için mükemmel bir platform haline getirir. Birçok kişi katılmakla ilgilendiğini belirtmiştir, ancak çoğu uygulama grup büyüklüğü konusunda sınırlamalar getirmektedir. Bu nedenle, topluluğumuz için daha iyi bir seçenek olarak Telegram'ı papazıma öneriyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Leigh Thompson'ın Yaratıcı Komplo kavramından esinlenerek, takım üyelerinin kasıtlı olarak yenilikçi çözümler ürettikleri işbirliği oturumları düzenleyin. Bu yöntem, kasıtlı ve odaklanmış yaratıcılık kültürünü teşvik eder.

✅ En iyi takım iletişim araçlarını araştırdık ve sonuçları aşağıda bulabilirsiniz:

7. Microsoft Teams (Microsoft 365 ile derinlemesine entegre olan kuruluşlar için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Şirketiniz Microsoft ekosistemine bağlıysa, Teams her şeyi yerine oturtur. Office uygulamalarıyla derin entegrasyon, sohbet pencerenizin içinde Excel elektronik tablolarını birlikte düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

Takım toplantıları, arka plan bulanıklaştırma ve ayrı odalar gibi başka yerlerde premium hizmetler olarak sunulan özellikler sayesinde şaşırtıcı derecede profesyonel bir hava kazanıyor. Sekmeli konuşmalar, milyonlarca farklı kanal oluşturmadan projelerin düzenli kalmasına yardımcı oluyor.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Herkesin uygunluk durumunu gösteren ve otomatik hatırlatıcılar gönderen takvim entegrasyonu ile doğrudan sohbetten toplantılar planlayın ve katılın.

Takımlar ve projeler için merkezi bilgi tabanları görevi gören wiki'ler oluşturun, böylece tekrarlayan soruların sayısını ve yeni üyelerin işe alım sürecini kısaltın.

Ayrı kanallar oluşturmadan veya alakasız bildirimlerle diğerlerini rahatsız etmeden büyük takımlar içindeki belirli gruplara ulaşmak için etiketleri kullanın.

Toplantı tutanaklarına ve kayıtlara erişerek anahtar kararları daha sonra takip edin veya referans alın.

Microsoft Teams sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için karmaşık ve bunaltıcı gelebilir.

Eski bilgisayarlarda veya sınırlı bant genişliğinde performans düşebilir.

Tam fonksiyonellik için Microsoft 365 aboneliğine güçlü bağımlılık

Konu tabanlı konuşmalar, bazı rakip GroupMe alternatiflerine göre daha az sezgiseldir.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ev planları

Microsoft Teams: Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: Aylık 6,99 $

Microsoft 365 Family: Aylık 9,99 $

İş planları

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.985+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.055+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu dikkatimizi çekti:

Teams, iş senaryoları için çok daha uygundur. Ayrıca, çoğu işletmenin halihazırda kullandığı Office 365 dünyasına da tamamen entegre edilmiştir. […] Teams, diğer platformlarda bulunmayan birçok başka fonksiyona (toplantılar, telefon sistemi özelliği) da sahiptir. Ayrıca, oldukça kapsamlı olan SharePoint aracılığıyla dosya işbirliği desteği de sunar.

🔍 Biliyor muydunuz? Takım iletişiminin zayıf olması işleri yavaşlatır ve baskı yaratır. Bir rapora göre, bu durum %51 oranında stres artışına, %41 oranında verimlilik düşüşüne, %31 oranında ilişkilerin gerilmesine ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden oluyor. Net iletişim, takımların uyumlu çalışmasını ve işlerin yolunda gitmesini sağlar.

8. Connecteam (Masa başı olmayan ve alan tabanlı takımları yönetmek için en iyisi)

Connecteam aracılığıyla

Connecteam, diğer iletişim araçlarının farkına bile varmadığı sorunları çözer. Çoğu üyesinin tüm gün masada oturmadığı takımlar için özel olarak geliştirilmiştir. Perakende, inşaat, sağlık veya alan hizmeti çalışanlarını düşünün.

Mobil öncelikli tasarım, herkesin konumuna bağlı olarak bağlantıda kalmasını sağlar. Takımlar, iletişim platformuna doğrudan entegre edilmiş giriş/çıkış özelliklerine özellikle değer vermektedir. Daha da iyisi? Eğitim modülü, önemli bilgileri dağıtmanıza ve bunları kimin okuduğunu doğrulamanıza olanak tanır, bu da uyumluluk gereksinimlerini karşılamada yardımcı olur.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Ayrı gruplar oluşturmadan belirli konumlara, departmanlara veya pozisyonlara hedefli iletişimler gönderin.

Saha çalışanlarının mobil cihazlarında doldurabilecekleri dijital kontrol listeleri ve formlar oluşturarak kağıt işlemlerini ortadan kaldırın.

Eğitim materyallerini dağıtın ve tamamlanma durumunu takip edin, böylece tüm takım üyeleri çalışma programlarından bağımsız olarak önemli güncellemeleri almalarını sağlayın.

Vardiyaları planlayın ve çalışanların açık vardiyaları talep etmelerine veya doğrudan platform üzerinden izin talep etmelerine olanak tanıyın.

Connecteam sınırlamaları

Gündelik takım oluşturma yerine operasyonel iletişime daha fazla odaklanın

Aracın masaüstü deneyimi, mobil uygulama kadar gelişmiş değildir.

Teknoloji konusunda bilgili olmayan takım üyeleri için daha yüksek öğrenme eğrisi

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 35 $

Gelişmiş: Aylık 59 $

Uzman: Aylık 119 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.355 yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.350'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Connecteam, takımımın düzenli ve sorumlu çalışmasına yardımcı oldu. Bu programda, tüm küçük işletmelerin yararlanabileceği birkaç harika özellik var. Ofis yöneticisi olarak, bu programdaki insan kaynakları yetenekleri, izin günleri, hastalık günleri, zaman takibi vb. bilgileri izlemede çok önemli bir rol oynadı.

Connecteam, takımımın düzenli ve sorumlu çalışmasına yardımcı oldu. Bu programda, tüm küçük işletmelerin yararlanabileceği birkaç harika özellik var. Ofis yöneticisi olarak, bu programdaki insan kaynakları yetenekleri, izin günleri, hastalık günleri, zaman takibi vb. bilgileri izlemede çok önemli bir rol oynadı.

9. Google Chat (Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanan takımlar için en iyisi)

Google Sohbet aracılığıyla

Google Chat, takım iletişiminin ilk günden itibaren tanıdık gelmesini sağlar. Zaten Gmail ve Google Drive kullanıyorsanız, ş Akışınıza hiç aksaklık olmadan entegre olur. Konular, tartışmaların odaklanmasına yardımcı olurken, akıllı öneriler ilgili dosyaları ve takvim etkinliklerini önererek size zaman kazandırır.

Takımlar, sohbet alanlarının tüm dosyaları, görevleri ve mesajları tek bir düzenli yerde toplayarak devam eden projeler için kalıcı odalar olarak hizmet etmesini takdir ediyor. En göz alıcı özelliklere sahip olmayabilir, ancak diğer Google araçlarıyla sıkı entegrasyonu sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcarsınız.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Belirli projeler veya takımlarla ilgili mesajları, dosyaları ve görevleri, gezinmesi kolay kronolojik bir zaman çizelgesinde otomatik olarak düzenleyen alanlar oluşturun.

Bağlamı anlayan ve tam ifadeyi hatırlamasanız bile bilgileri bulabilen Google'ın arama özellikleriyle konuşmalar arasında arama yapın.

Tek bir tıklama ile sohbet konularından doğrudan Google Meet video görüşmelerini başlatın ve metinden videoya geçerken konuşma bağlamını koruyun.

Sohbet arayüzünde Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Sunumlar üzerinde gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama ile işbirliği yapın.

Google Chat sınırlamaları

Özel takım iletişim platformlarına kıyasla sınırlı fonksiyonellik

Tüm kurumsal özellikler için Google Çalışma Alanı aboneliği gerekir.

Temalar bulunmadığından, özel mesajlaşma uygulamalarına göre daha az özelleştirilebilir.

Bildirim sistemi diğer GroupMe alternatifleri kadar gelişmiş değildir.

Google Chat fiyatlandırması

İş Starter: Aylık 8,40 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 16,80 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 26,40 $/kullanıcı

Google Sohbet puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (2.365+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Chat hakkında ne diyor?

TrustRadius'tan bir yorumcu bunu şöyle özetledi:

Google Chat, işler için çok uygundur. Organizasyonumda, takımlar arasındaki iletişimi sürdürmek için kullanıyoruz. Müşterilerimizin Google Chat kullanmadan çözemediği sorunları çözmek için takımlar arasında işbirliği yapıyoruz. Organizasyonumuz buna bağımlıdır. Organizasyondaki başka bir takımın yardımı gerektiğinde, bu sorunu çözmek için Google Chat'i kullanıyoruz.

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanları dinlemek, iletişimin sorunsuz bir şekilde akışını sağlamak ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmak için anahtar rol oynar. Aslında, iletişimcilerin %75'i ayrıntılı geri bildirim almak için katılım anketleri kullanıyor, %54'ü etkinlik sonrası geri bildirimlere güveniyor ve %52'si canlı soru-cevap oturumlarına başvuruyor. Bu araçlar, takımların yolunda ilerlemesine, sorunları çözmesine ve iletişim stratejilerini ince ayarlamasına yardımcı olur.

10. Rocket. Sohbet (Tam veri egemenliği gerektiren kuruluşlar için en iyisi)

Rocket. Sohbet, iletişim verilerinizin kontrolünü size geri verir. Çoğu GroupMe alternatifinden farklı olarak, bu platformu kendi sunucularınızda barındırabilir ve hassas konuşmaları tamamen kuruluşunuzun altyapısı içinde tutabilirsiniz.

Açık kaynaklı yapısı sayesinde, geliştiriciler onu iş akışınızın ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde özel olarak özelleştirebilir. Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan takımlar, özellikle düzenlemelere tabi sektörlerdeki takımlar, belirli güvenlik politikalarını uygulama yeteneğine değer verir.

Kurulum, bulut seçeneklerine göre daha fazla teknik bilgi gerektirmesine rağmen, platform bu yatırımı eşsiz gizlilik kontrolü ile ödüllendirir.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Açık kaynak kod tabanını kullanarak arayüzü ve fonksiyonları, tedarikçinin güncellemelerini beklemeden kuruluşunuzun özel ş akışı ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirin.

Birden fazla ayrı Rocket. Sohbet örneğinin farklı organizasyonlar arasında bağımsızlığını korurken güvenli bir şekilde iletişim kurabileceği birleşik ağlar oluşturun.

Hassas konuşmaların gizli kalmasını ve sektöre özgü düzenlemelere uyulmasını sağlayan uçtan uca şifreleme ve özel saklama politikaları uygulayın.

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırılan örnekleri kurmak ve sürdürmek için teknik uzmanlık gerektirir.

Kullanıcı arayüzü, bazı ticari GroupMe alternatiflerine göre daha az gelişmiştir.

Ana akım platformlara kıyasla önceden oluşturulmuş entegrasyonların daha küçük pazarı

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Ofisler ve Çalışma Alanları gibi profesyonel ortamlarda yaygın olarak kullanılan çok profesyonel bir yazılımdır. Ayrıca, dosya paylaşımı, etkinlikler, projeler ve diğer şeyler için kanallar (gruplar) oluşturmanıza olanak tanır. Mesajları üst başlıklardan silme özelliği, konularda yanıt verme ve bildirimlerden çıkmak için takip etme/takibi bırakma özelliği vardır.

11. Signal (Maksimum güvenlik ve gizliliki önceliklendiren takımlar için en iyisi)

Signal aracılığıyla

Signal'ın gizliliğe verdiği önem, her özelliğinde (veya bazen güvenliği tehlikeye atabilecek özelliklerin eksikliğinde) kendini gösterir. Son derece hassas bilgileri işleyen takımlar, Signal'a güvenirler çünkü açık kaynak kodlu yazılımı güvenlik uzmanları tarafından kapsamlı bir şekilde denetlenmiştir.

Sesli ve video aramalar uçtan uca şifrelenir, böylece zayıf bağlantılarda bile daha net bir iletişim sağlanır. Birçok iş işbirliği aracı bulunmamasına rağmen, sıkı denetime tabi sektörlerdeki veya gizli projeler yürüten kuruluşlar genellikle Signal'ı tercih eder.

Signal'ın en iyi özellikleri

Her konuşma için, görünümden sonra hassas bilgileri kalıcı olarak silen özel kaybolan mesaj zamanlayıcıları ayarlayın.

Cihazlar arasındaki güvenlik kodlarını doğrulayarak, konuşmaların potansiyel dinleme veya ortadaki adam saldırılarından korunmasını sağlayın.

Protokol düzeyinde kimin kime mesaj gönderdiğini gizleyen ve mesaj içeriğinin ötesinde ilişki kalıplarını koruyan kapalı gönderen teknolojisini kullanın.

Güvenlik sayılarını kullanarak kişileri manuel olarak doğrulayın ve doğru kişiyle konuştuğunuzdan emin olun.

Sinyal sınırlamaları

Halka açık gruplar veya Çalışma Alanları gibi sınırlı organizasyonel özellikler

Takvim entegrasyonları veya planlama araçları yoktur

Dosya paylaşım boyutu kısıtlamaları, genel amaçlı GroupMe alternatiflerine göre daha sıkıdır.

Görev yönetimi veya takımlarla bağlantı kurmak için anketler gibi iş odaklı özellikler eksiktir.

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Signal puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (440+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Signal hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının bu uygulama hakkında söyledikleri:

Mükemmel bir mesajlaşma uygulaması. Bir yıldır kullanıyorum, özellikle gizli konuşmalar için ve henüz hayal kırıklığına uğramadım. Düzenini beğeniyorum, aramalar iyi çalışıyor ve web sürümü de iyi. Ayrıca güvenli (bunu deneyimimden değil, araştırmamdan öğrendim), bu da çok yararlı olabilir. Tek dezavantajı, telefonunuzda çok fazla sohbeti görememeniz, ancak bu, klasörler oluşturarak çözülebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Takımları, takvimde toplantı bloku planlamamaları için teşvik edin, ideal olarak günün ortasında, herkesin yalnızca derinlemesine iş yapmaya odaklanabileceği bir zamanda. Kesintisiz zaman geçirmek, iletişim yükünü azaltmaya yardımcı olur.

Daha Akıllı Sohbet ClickUp'ta Başlar

Takım konuşmaları saklambaç oyunu gibi olmamalıdır. Sürekli bağlamı kaybediyorsanız, eski mesajları arıyorsanız veya sadece işlerin üstesinden gelmek için uygulamalar arasında geçiş yapıyorsanız, daha akıllı bir kurulum zamanı gelmiştir.

ClickUp, gerçek zamanlı sohbeti takımınızın yürütmesi gereken diğer her şeyle (görevler, belgeler, hedefler ve daha fazlası) birleştirerek GroupMe alternatifleri arasında öne çıkıyor. Her konuşma, güncellemeleri özetleyen, sonraki adımları atayan ve geriye dönük işlemleri ortadan kaldıran AI özellikleriyle, eyleme geçirilebilir öğelerle bağlantılı olarak bağlam içinde yer alır.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve konuşmaya yeniden odaklanın! ✅