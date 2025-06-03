2025'te Verimliliği Artırmak için Zoom için En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması

Zoom toplantısında not almak dikkat ve hız gerektirir ve gerçekçi olalım, konuşmaya katılma ve odaklanma yeteneğinizi engeller.

Hala not almayı başarabiliyorsanız, önemli anları derlemeniz ve bunları içgörülerle birlikte katılımcılarla paylaşmanız gerekir. Tüm bunları manuel olarak yapmak yorucu olabilir ve şirketler artık Zoom için AI not alma uygulamalarına yöneliyor.

AI destekli not alma uygulamaları, toplantıların özetlenmesini, tutanakların kaydedilmesini, toplantı notlarının alınmasını ve paylaşılmasını otomatikleştirir. Bu blogda, iş ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan Zoom için en iyi 10 AI not alma uygulamasını ele alacağız.

Zoom için en iyi AI not alma uygulamaları bir bakışta

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyat ClickUp Yapay zeka destekli toplantı notları ve görev yönetimi Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal müşteriler Ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Otter. ai Satış toplantılarında AI transkripsiyonları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $'dan başlar Fireflies. ai Takım konuşmalarını analiz etme Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $'dan başlar Sonix Hızlı çeviriler ve altyazılar Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,50 $'dan başlar Rev. ai Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler Orta ölçekli şirketler, kurumsal Kullandıkça ödeyin; Özel fiyatlandırma Trint Transkripsiyonlardan hikaye oluşturma Orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretli planlar 80 $'dan başlar Descript Ses ve video transkriptlerini düzenleme Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar Tetra Web uygulamalarına kolay entegrasyon Orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretli planlar 100 $'dan başlar Deepgram Sesli yapay zeka ürünleri geliştirme Kurumsal Kullandıkça öde; Ücretli planlar yıllık 4000 $'dan başlar Speechmatics Konuşma yapay zeka özelliklerini uygulama Kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar saatte 0,30 $'dan başlar

Zoom için en iyi 10 AI not alma uygulaması

Popüler AI not alma uygulamaları, farklı özellikler ve benzersiz satış noktaları ile birlikte gelir. Burada, Zoom için en iyi 10 AI not alma uygulamasını tartışarak, bunların avantajları ve sınırlamaları hakkında kapsamlı bir görünüm sunacağız.

1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir verimlilik platformudur. Zoom için gelişmiş bir AI Notetaker dahil olmak üzere sağlam özellikler sunan ClickUp, takımların müşteri ve takım görüşmeleri sırasında her ayrıntıyı yakalamasına olanak tanır, böylece siz konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Not almayı otomatikleştiren ve işbirliğini kolaylaştıran ClickUp, verimliliği artırmanıza, hiçbir şeyi gözden kaçırmamanıza ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur — hepsi tek bir çalışma alanında.

ClickUp AI Notetaker, toplantı konuşmalarınızı işinizin geri kalanıyla bağlantılandırmanın en iyi yoludur. Belgelere ve görevlere bağlanan otomatik notlar ve özetler aracılığıyla. Anahtar kelimeler ve önemli noktalarla akıllı özetlere erişebilir ve kendiniz için veya takımınıza atamak üzere eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile, ClickUp Brain ile birleştirilmiş ClickUp'ın diğer belge özelliklerinin gücüyle, eylem öğeleri içeren aranabilir transkriptler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, takviminizi AI Notetaker ile entegre ederek toplantı gündeminize göre görevler ve son tarihler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantılardan akıllı özetler oluşturun

AI Notetaker, ClickUp Chat ile bağlantı kurmanıza da olanak tanır, böylece özetleri ve eylemleri sohbet kanallarınıza otomatik olarak gönderebilirsiniz. Toplantılardan aşağıdaki bilgilere erişebilir ve bunları kaydedebilirsiniz:

Kolay başvuru için belgenin başlığının bir parçası olan toplantı adı ve tarihi

Katılımcı listesi

Aramanın tam video kaydı

Aramanın tam ses kaydı

Tartışmanın anahtar noktalarının kısa bir özeti

Önemli içgörüler ve kararların madde madde listelendiği anahtar noktalar listesi

Eylem öğeleri ve sonraki adımların kontrol listesi

Toplantının kategorilere ayrılmış konuları genişletilebilir bir menü olarak görüntülenir

Tüm konuşmanın genişletilebilir transkripsiyonu

Toplantınızla ilgili tüm bu ayrıntıları sağlamanın yanı sıra, Notetaker aşağıdaki gibi diğer verimlilik özelliklerine de sahiptir:

Transkriptleri, ses kayıtlarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydetme

Diğer toplantı notlarını etiketleme

Konuşmaları izlenebilir eylemlere dönüştürün

ClickUp'tan her yerden aramalara katılma özelliği

Zoom, Teams ve Google Meet ile entegrasyon

15'ten fazla dil için otomatik dil algılama ve transkripsiyon

AI destekli not alma özellikleri için ClickUp Brain ile entegrasyon

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerini anında özet haline getirin

ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇

Bu özellik, aşağıdaki şekillerde toplantı verimliliğini artırmanıza olanak tanır:

Tartışmanın önemli noktalarını vurgulayan yapılandırılmış toplantı notları taslakları oluşturarak toplantı tutanakları hazırlayın

Uzun toplantılarınızı kolay paylaşım ve anlaşılabilirlik için kısa özetlere sıkıştırın

Toplantı gündem maddelerini iş akışlarına bağlayın ve bunları verimli bir şekilde gerçekleştirmek için hedefler ve son tarihler belirleyin

ClickUp'ın not alma özelliği, işletmelerin verimliliğini artırmasına ve AI özetleri oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'ın toplantı şablonlarını kullanarak beklentilerinizi iletebilir ve bir sonraki toplantınız için eylem öğeleri ayarlayabilirsiniz.

İşte deneyebileceğiniz birkaç seçenek: ClickUp'ın Toplantı Gündemi Şablonu : Bu çözümü kullanarak, her takım üyesinin sorumluluklarını ve hedeflerini belirleyerek toplantılarınız için eylem öğeleri ayarlayın

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu : Toplantılar sırasında söylenen tüm kelimeleri izleyin, böylece tüm sorunlu noktaları belirleyebilir ve gelecek toplantılarda net kararlar alabilirsiniz

ClickUp Meetings ile notlar alarak, gündem oluşturarak, eylem öğeleri ayarlayarak ve takımınızla işbirliği yaparak tüm toplantı deneyiminizi yönetin. Toplantıları kaydederek şunları yapabilirsiniz:

Anahtar noktaları vurgulamak ve toplantı özetini yaratıcı bir şekilde sunmak için son derece zengin düzenleme özelliklerinden yararlanın

Yineleyen görevleri otomatikleştirerek her Zoom toplantısı için gündemleri hazırlayın

/Slash komutlarını kullanarak komut menüsüne erişin ve görevleri saniyeler içinde ayarlayın

ClickUp Belgeleri iş akışlarınıza bağlayarak toplantılarınızın önemli noktalarına odaklanın

Ayrıca, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak Zoom tartışmalarından önemli notları alabilir ve daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Bu belgeler daha sonra iş akışlarına bağlanabilir ve takip için takım üyelerine atanabilir.

Belgeler, AI ile uzun transkriptleri özetlemenize, görünümleri ve alanları özelleştirmenize, mevcut araçlarınızla entegre etmenize, atama için eylem öğeleri oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: AI transkripsiyon araçları, konuşulan kelimeleri ayırt etmeyi, toplantıları özetlemeyi ve gereksiz kelimeleri saniyeler içinde kaldırmayı öğrendi. Artık toplantı kayıtlarını dinleyip not almak için saatler harcamanıza gerek yok.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notları alın ve bunları belgelere ve görevlere bağlayarak AI özetleri ve aranabilir transkriptler oluşturun, Zoom toplantılarınızdan en iyi şekilde yararlanın

ClickUp Brain'i kullanarak şirketinizin tüm bilgilerini AI ile bağlantılandırın, proje iş akışlarını sürdürün ve verimliliği artırın

ClickUp Belgeleri ile toplantı notları oluşturun ve paylaşın, merkezi bir biçimde özetler ve gündemler oluşturun, bunları takımla paylaşın ve eyleme geçirilebilir öğelerle çalışın

ClickUp Not Defteri ile Zoom toplantılarınızdan anahtar notları alın ve notları, görevleri ve kontrol listelerini tek bir yerde düzenleyin

ClickUp Meetings ile notlar alın, gündemi yönetin ve tüm takımınız için eylem öğeleri ayarlayarak toplantıları tek bir yerden yönetin

Uzun içerikleri anında özetleyin ve paragrafları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Zapier aracılığıyla HubSpot, Zoom, Calendly ve Slack gibi harici uygulamalarla kolayca entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümüne kıyasla daha az işlevselliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Miami Üniversitesi Kariyer Toplulukları Direktör Yardımcısı Michael Turner, ClickUp hakkında şunları söylüyor :

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantıları sadece kaydetmekle kalmayın, görevlere dönüştürün. ClickUp gibi araçlarla, eylem öğelerini son teslim tarihi olan atanabilir görevlere anında dönüştürebilirsiniz.

2. Otter. ai (Satış toplantılarında yapay zeka transkripsiyonları için en iyisi)

Otter. ai, video toplantılar veya sesli konuşmalardan metin transkripsiyonları oluşturan yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Konuşmacıları tanımlayabilir, metinleri konuşmacının adıyla etiketleyebilir ve paylaşılan slaytları yakalayabilir.

Platform, toplantı sırasında soru sormanıza, transkriptlere yorum eklemenize veya anahtar noktaları vurgulamanıza olanak tanıyan canlı sohbet özelliğine sahiptir. Toplantıda bazı noktaları kaçırmanız durumunda, AI notlarından gerçek zamanlı olarak canlı özetler oluşturabilirsiniz.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini belirleyin ve transkripsiyon notlarında arayın

Google veya Microsoft takvim ile entegre ederek Zoom, Teams ve Google Meet toplantılarınıza tam erişim sağlayın

Paketi yükseltin, transkripsiyon sınırınıza daha fazla dakika ekleyin veya daha fazla dosya yükleyin

Otter. ai sınırlamaları

Transkripsiyon süresi, yüklenen dosyalar ve toplantı süresi için sınırlar vardır

Ücretsiz plan, gelişmiş arama veya işbirliği özelliklerini içermez

Uygulamada kendi notlarınızı almanıza izin vermez

Otter. ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 16,99 $ ve 1.200 dakika transkripsiyon

İş : Aylık 40 $ ve 6.000 dakika transkripsiyon

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Notları ve toplantı özetlerini hızlı bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olan en iyi Otter AI alternatiflerimizi keşfedin!

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi:

Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır.

Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır.

3. Fireflies. ai (Takım konuşmalarını analiz etmek için en iyisi)

Fireflies. ai, Zoom görüşmelerinizi gerçek zamanlı olarak transkripsiyon ve kayıt altına almak için harika bir araçtır. Anahtar noktaları özetler, kararları vurgular ve toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturur.

Toplantının belirli bölümlerini tekrar oynatabilir, anahtar kelimeleri arayabilir ve toplantı kaydının oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Fireflies. ai'nin işbirliği araçları, takımınızın konuşmaları sabitlemesine, yorum yapmasına ve yanıt vermesine veya kayıttan ses parçaları almasına da olanak tanır.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

40'tan fazla dil ve lehçeyi destekler, bu da çeşitli takımlar için mükemmeldir

Toplantılara katılmak için AI not alma özelliğini kullanarak toplantıları otomatik olarak kaydedin

Fireflies.ai'yi Teams, Skype, Zoom ve Google Meet ile entegre edin

Toplantı notlarını Slack, Notion veya diğer platformlarda paylaşın

Fireflies. ai sınırlamaları

Ses kalitesi, transkripsiyon doğruluğunu etkiler

Ücretsiz plan, üçüncü taraf entegrasyonları sunmaz

Dosya boyutu, toplantı süresi ve transkripsiyon hızı konusunda sınırlamaları vardır

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı notlarını almanın en verimli yolunu mu arıyorsunuz? Günlük görevlerinizi verimli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacak eksiksiz kılavuzumuz burada!

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi:

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok yararlıdır. Ayarlarda, sadece istediğinizde Fred'i (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabileceğiniz için rahatsız edici değildir. Bazı toplantıların gizli olması gerektiği için bu çok önemlidir. Benzer AI'ları karşılaştırdım ve bu, hassasiyet ve gizlilik açısından hepsinin en iyisi.

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok yardımcı oluyor. Ayarlarda, sadece istediğinizde Fred (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabileceğiniz için rahatsız edici değil. Bazı toplantıların gizli kalması gerektiği için bu çok önemli. Benzer AI'ları karşılaştırdım ve bu, hassasiyet ve gizlilik açısından en iyisi.

4. Sonix (Hızlı çeviriler ve altyazılar için en iyisi)

via Sonix

Sonix, birden çok dilde otomatik transkripsiyon ve altyazı sağlar ve birkaç saniye içinde otomatik özetler oluşturur. Ayrıca birden çok konuşmacıyı ve ne zaman ne söylediklerini de tanımlayabilir.

Sonix ile ses ve görsel içeriğin otomatik olarak metne çevrilmesini ve dönüştürülmesini sağlarsınız. İşbirliği özellikleri, üyelerin dosyaları yükleyebilmesi, paylaşabilmesi, düzenleyebilmesi veya erişimini kısıtlayabilmesi için çoklu kullanıcı izinleri de sağlar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine dayalı bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir ! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi yapan uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

Sonix'in en iyi özellikleri

Şirket içi akıllı düzenleyici ile herhangi bir cihazda transkriptleri arayın, oynatın, düzenleyin, düzenleyin ve paylaşın

Transkriptlerinizde AI destekli özetler, bölüm başlıkları, konu algılama ve tematik analizler elde edin

Toplantı notlarınızı paylaşın, yayınlayın ve takımınızla işbirliği yapın

Ş Akışınızı YouTube, Zapier, Teams, Zoom ve daha fazlasıyla entegre edin

Sonix sınırlamaları

Fiyat yapısı diğerlerine göre daha yüksektir, bu da küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir

Birden fazla konuşmacı varsa transkriptlerde yanlışlıklar olabilir

Sonix fiyatlandırması

Standart : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına 16,50 $ erişim ücreti

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Zoom, 15 katılımcıya kadar toplantılar düzenlemekle başladı ve şu anda aynı anda 1000 kişiye kadar katılımcıyı barındırabilecek kadar büyüdü. Verimli bir AI not alma uygulaması, bu konuşmacıların çoğunu tanımlayabilir ve konuşmalarını onlara atayabilir.

5. Rev. ai (Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler için en iyisi)

Rev. ai, AI ve insanlar tarafından oluşturulan transkriptler için yüksek doğruluklu bir API'dir. Zoom toplantılarınız, video ve ses uygulamalarınız için notlar kaydedip transkripsiyonunu yapabilir ve bunları kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz.

Konuşmayı metne dönüştürme özellikleri, AI içgörüleri, çoklu dil transkripsiyonları ve insan tarafından oluşturulan transkriptlerden en yüksek doğruluk seviyesi sunar.

Rev. ai'nin en iyi özellikleri

Dil tanıma, duygu analizi, konu çıkarma, özetleme, çeviri ve zorla hizalama gibi özelliklerden yararlanın

Daha iyi arama ve analiz için kesin zaman damgalarını belirleyin

En düşük kelime hata oranı ve en okunabilir transkriptlerden yararlanın

Rev. ai sınırlamaları

Dosya boyutu, süre ve eşzamanlılık sınırları vardır

Rev. ai fiyatlandırması

Kullandıkça öde

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rev. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rev. ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi:

Rev'e dosya yüklemek ve indirmek çok kolaydır. Çevrimiçi düzenleme kullanımı kolaydır. Müşteri desteği hızlı ve yardımcıdır. Bitmiş dosyaları derecelendirerek, Rev her transkripsiyon ve altyazıda öğreniyor ve daha iyi hale geliyor gibi görünüyor.

Rev'e dosya yüklemek ve indirmek çok kolaydır. Çevrimiçi düzenleme kullanımı kolaydır. Müşteri desteği hızlı ve yardımcıdır. Bitmiş dosyaları derecelendirerek, Rev her transkripsiyon ve altyazıda öğreniyor ve daha iyi hale geliyor gibi görünüyor.

6. Trint (Transkripsiyonlardan hikaye oluşturmak için en iyisi)

via Trint

Trint, ses ve video transkriptlerinizle güçlü içerikler oluşturmanıza yardımcı olan otomatik bir transkripsiyon yazılımıdır. Tek bir iş akışında düzenleme, özetleme, çeviri ve işbirliği için video, ses ve konuşmayı yüksek doğrulukla metne dönüştürebilirsiniz.

Trint'in hikaye anlatma özellikleri, birden fazla transkriptten alıntılar çıkarmanıza ve editoryal araçlar aracılığıyla makaleler, podcast'ler, senaryolar ve ses klipleri oluşturmanıza olanak tanır. Cümle not alma yöntemini kullanarak toplantı transkriptlerinden ilgi çekici storyboard'lar ve özetler oluşturun.

Trint'in en iyi özellikleri

İçeriği gerçek zamanlı olarak yakalayın ve AI özellikleriyle analiz edin

Hikaye oluşturmak için transkriptlerden paylaşımı kolay içerikler oluşturun

Paylaşılan Sürücüler, yorum özellikleri ve daha fazlası ile takımınızla işbirliği yapın

Kullanıcı dostu arayüz ile mevcut iş akışlarınıza kolayca entegre edin

Trint sınırlamaları

3 GB'den büyük veya 3 saatten uzun dosyaları transkribe edemez

Ücretsiz sürümde gelişmiş entegrasyonlar yoktur

Ses veya videolara bağlantı desteği yoktur

Trint fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 80 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Descript (Ses ve video transkriptlerini düzenlemek için en iyisi)

via Descript

Descript, AI yeteneklerini kullanarak videolardan transkriptler oluşturur, içeriği çevirir, video altyazıları oluşturur ve medyayı düzenler. Sesi metne dönüştürebilir, AI ve insan transkripsiyonları oluşturabilir, toplantıları kaydedebilir, sesler üzerinde işbirliği yapabilir ve birçok popüler kanalda paylaşabilirsiniz.

Dosyayı doğrudan Descript'e yükleyin ve kolayca anlaşılabilir, özetlenebilir ve paylaşılabilir transkripsiyonlar elde edin. Bu platformda videoları ve ses dosyalarını düzenleyerek toplantılarınızın önemli bölümlerini saklayabilir ve anahtar noktaları vurgulayabilirsiniz.

En iyi özelliklerin açıklaması

Toplantılar ve podcast'ler için metinleri ve transkriptleri düzenleyin

AI özelliklerini kullanarak sesi çevirin

Doğru insan ve AI transkriptleri oluşturun

Dosyaları sürükleyip bırakarak sesi metne dönüştürün

Descript sınırlamaları

Sınırlı bir ücretsiz sürümü vardır

Sisteminizin hızını yavaşlatabilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanım: Kişi başına aylık 12 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Oluşturucu: Kişi başına aylık 24 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Mini podcast için kullandım, Podcastle gibi diğer platformlara kıyasla daha az hata verdi.

Mini podcast için kullandım, Podcastle gibi diğer platformlara kıyasla daha az hata verdi.

8. Tetra (Web uygulamalarına kolay entegrasyon için en iyisi)

via Tetra

Tetra, Zoom görüşmelerinize doğrudan bağlanarak not almaya başlayıp transkriptler oluşturabilen verimli bir verimlilik aracıdır. Böylece, toplantı tutanaklarını yazmakla uğraşmanıza gerek kalmaz ve konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Tetra'nın web uygulaması, toplantı transkriptlerinizi istediğiniz zaman görüntülemenizi sağlar. Yerleşik arama araçlarını kullanarak anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini arayabilirsiniz. Analizi kolaylaştırmak için ses dosyasında senkronize edilmiş kelime zaman damgaları sağlar.

Tetra'nın en iyi özellikleri

Toplantılara otomatik olarak bağlanarak hızlı transkriptler oluşturun ve zamandan tasarruf edin

Toplantı notlarınızı Slack, DropBox, e-posta ve Google Dokümanlar gibi belge araçlarına aktarın

Transkriptleri kalıcı olarak silmenize olanak tanıyan güvenli bir depolama sistemi edinin

Otomatik olarak oluşturulan metinleri düzeltmek ve iyileştirmek için eğitimli düzenleyicilerle çalışın

Tetra sınırlamaları

Çağrı transkripsiyonlarını oluşturmak saatler sürer

Birkaç toplantı platformuyla uyumlu değildir

Tetra fiyatlandırması

Artı: 3 saatlik transkripsiyon için aylık 100 $

Pro : 10 saatlik transkripsiyon için aylık 300 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Tetra derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: NA

🎯 Insight: Toplantı yorgunluğu gerçektir. Ancak not almayı dert etmediğinizde, konuşmaya daha fazla odaklanabilirsiniz ve bu da daha iyi kararlar almanızı sağlar.

9. Deepgram (Sesli yapay zeka ürünleri geliştirmek için en iyisi)

via Deepgram

Deepgram, konuşmayı metne ve metni konuşmaya dönüştüren bir sesli AI platformudur ve konuşma-konuşma sesli ajanları da içerir. Geliştiriciler bu platformu kullanarak sesli AI ürünleri ve özellikleri oluşturabilirler.

Deepgram'ın ses zekası özellikleri, optimum doğruluk, hız ve maliyetle konuşma transkriptleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Toplantıları ve örnek ses kayıtlarını kolayca transkripsiyonlayın

Kurumsal çapta analiz için AI özelliklerini kullanın

Konuşmacıları tanımak ve konuşmaları onlara atamak için konuşma zekası yetenekleri edinin

Deepgram sınırlamaları

Özelleştirmeleri uygulamak için API becerileri gerekir

Aksanlı konuşmaların transkripsiyonlarında hatalar olabilir

Deepgram fiyatlandırması

Kullandıkça öde : 200 $ kredi

Büyüme : Yıllık 4.000 $+

Enterprise: yıllık 15.000 $+

Deepgram puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: NA

Deepgram hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi:

Deepgram'ın ses ve videoyu yakalayıp bu kadar doğru bir şekilde transkripsiyonunu yapmasını çok seviyorum. Müşteri toplantılarını ve şirket içi tartışmaları transkripsiyonlamak için harika iş çıkarıyor. Transkripsiyonları Google Drive gibi platformlarda saklama ve paylaşma özellikleri sayesinde entegrasyon çok kolay.

Deepgram'ın ses ve videoyu yakalayıp bu kadar doğru bir şekilde transkripsiyonunu yapmasını çok seviyorum. Müşteri toplantılarını ve şirket içi tartışmaları transkripsiyonlamak için harika iş çıkarıyor. Transkripsiyonları Google Drive gibi platformlarda saklama ve paylaşma özellikleri sayesinde entegrasyon çok kolay.

10. Speechmatics (Konuşma AI özelliklerini uygulamak için en iyisi)

via Speechmatics

Speechmatics, aksan, dil veya ortamdan bağımsız olarak kendi önde gelen ASR teknolojisiyle doğal ve duyarlı sesli etkileşimler sağlayan bir konuşma AI API'sıdır.

ASR, canlı toplantılardan veya kaydedilmiş medyadan 50'den fazla dilde konuşmacıları gerçek zamanlı olarak tanıyan yüksek doğrulukta transkripsiyonlar sunar.

Speechmatics'in en iyi özellikleri

Transkripsiyon ve gerçek zamanlı çeviri için AI konuşma teknolojisini edinin

Doğru ve kapsamlı bir konuşma-metin API'sine erişim elde edin

50'den fazla dilde gerçek zamanlı ASR'den yararlanın

Speechmatics sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyonlar için süre sınırları vardır

Transkriptlerde gerçek zamanlı gecikme olabilir

Speechmatics fiyatlandırması

Ücretsiz : Ayda 8 saat

Kullandıkça öde : Saatlik 0,30 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Speechmatics puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Özel bahsetmeler

Fathom : Fathom, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı kolayca kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin : Fathom, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı kolayca kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Sembly AI : Zoom notları oluşturmak, toplantıları aranabilir metne dönüştürmek ve anahtar tartışma anlarını vurgulamak için idealdir : Zoom notları oluşturmak, toplantıları aranabilir metne dönüştürmek ve anahtar tartışma anlarını vurgulamak için idealdir

Avoma : Otomatik not alma, tahmin, planlama ve daha fazlası için hepsi bir arada AI platformu : Otomatik not alma, tahmin, planlama ve daha fazlası için hepsi bir arada AI platformu

Zoom için bir AI not alma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Zoom için doğru AI not alma uygulamasını seçerken, iş operasyonlarınız için en önemli özelliklere öncelik verin. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Gerçek zamanlı ses transkripsiyonu : AI not alma uygulaması, sesi gerçek zamanlı olarak yakalamalı ve doğru transkripsiyonlar oluşturmalıdır

Otomatik AI özetleri: Doğru not alma aracı, yapay zeka kullanarak kontrol listeleri oluşturabilir, eylem öğelerini listeleyebilir ve takım üyelerine görevler atayabilir

Mevcut sistemlerinizle entegrasyon : AI aracınız mevcut yazılımlarınızla kolayca entegre olmalıdır. Bu, takım üyelerinin yeni araca sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştırır

Özelleştirilebilir ayarlar : Ayarlar, üçüncü taraf entegrasyonları, esnek zaman sınırı ve paylaşılabilirlik ile ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir

Güvenlik ve gizlilik standartları: AI toplantı transkripsiyonları, kullanıcı verilerini ve hassas iş bilgilerini korumak için güvenlik ve gizlilik standartlarına uymak zorundadır

Kullanıcı dostu: Araç, kullanıcı dostu ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bir aracı benimsemek için kısa bir eğitim dönemi varsa, bu takımın verimliliğini artırır

Not alma aracı , toplantıları transkripsiyonlamalı ve Zoom konuşmalarında kimin ne söylediğini tanımlamalıdır. Tartışmayı etkili bir şekilde özetlemeli ve takip için atanabilecek eyleme geçirilebilir görevler oluşturmalıdır

📈 Bilmeniz Gereken İstatistik: Microsoft'un yaptığı bir ankete göre, toplantı katılımcılarının %52'si notları takip etmekte zorlanıyor. AI araçları, gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler ile bu açığı kapatıyor.

Zoom için en iyi AI not alma uygulaması ClickUp ile toplantıları özetleyin!

Zoom için en iyi AI not alma uygulamasını seçmek, birkaç anahtar unsuru göz önünde bulundurmayı gerektirir. Uygulamanın bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu ve mevcut iş akışlarınıza ne kadar kolay entegre edilebileceğini değerlendirin.

Şirketinizde çok sayıda Zoom görüşmesi yapılıyorsa, en iyi araçla toplantı notlarını optimize etmeniz gerekir. İşte burada ClickUp devreye girer. Proje yönetimi platformu, toplantılarınızı ve takiplerinizi kolayca özetlemenizi sağlayan çoklu transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar. ClickUp Brain'in özelliklerini kullanarak iş akışlarınızı kolaylıkla ve takım verimliliğiyle devrim yaratın. Hemen kaydolun!