2026'da Verimliliği Artırmak İçin Zoom'a Uygun En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması

Zoom toplantısında not almak dikkat ve hız gerektirir ve açıkçası, konuşmaya katılma ve odaklanma yeteneğinizi engeller.

Hala not almayı başarabiliyorsanız, önemli anları derlemeniz ve bunları içgörülerle birlikte katılımcılarla paylaşım yapmanız gerekir. Tüm bunları manuel olarak yapmak yorucu olabilir ve şirketler artık Zoom için AI not alma araçlarına yöneliyor.

AI destekli not alma araçları, toplantıların özetini çıkarmayı, tutanakları kaydetmeyi, toplantı notlarını almayı ve bunların paylaşımını otomatikleştirir. Bu blog yazısında, iş ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayan Zoom için en iyi 10 AI not alma aracını ele alacağız.

Zoom için En İyi AI Not Alma Uygulamaları Bir Bakışta

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma ClickUp AI destekli toplantı notları ve görev yönetimi Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz plan; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Otter.ai Satış toplantılarında AI transkripsiyonları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $'dan başlar. Fireflies.ai Takım konuşmalarını analiz etme Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $'dan başlar Sonix Hızlı çeviriler ve altyazılar Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 16,50 $'dan başlar. Rev. ai Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Kullandıkça öde; Özel fiyatlandırma Trint Transkripsiyonlardan hikaye oluşturma Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Ücretli planlar 80 $'dan başlıyor Descript Ses ve video transkriptlerini düzenleme Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar Tetra Web uygulamalarına kolay entegrasyon Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler Ücretli planlar 100 $'dan başlıyor Deepgram Sesli yapay zeka ürünleri geliştirme Kurumsal Kullandıkça öde; Ücretli planlar yıllık 4000 $'dan başlar Speechmatics Konuşma tabanlı yapay zeka özelliklerini kullanma Kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar saat başına 0,30 $'dan başlar.

Zoom için En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması

Popüler AI not alma araçları, kendine özgü özelliklere ve satış argümanlarına sahiptir. Burada, Zoom için en iyi 10 AI not alma aracını ele alacak ve bunların avantajları ile sınırlamalarına dair kapsamlı bir görünüm sunacağız.

1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir verimlilik platformudur. Zoom için gelişmiş bir yapay zeka not alma aracı da dahil olmak üzere sağlam özellikleriyle ClickUp, takımların müşteri ve takım görüşmeleri sırasında her ayrıntıyı kaydetmesini sağlar, böylece siz de konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Not almayı otomasyonla gerçekleştiren ve işbirliğiyi kolaylaştıran ClickUp, tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda verimliliği artırmanıza, hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlamanıza ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp AI Notetaker, toplantı konuşmalarınızı diğer işlerinizle ilişkilendirmenin en iyi yoludur. Belgeler ve görevlerle bağlantılı otomatik notlar ve özetler sayesinde. Anahtar kelimeler ve vurgular içeren akıllı özetlere erişebilir, kendiniz için veya takımınıza atamak üzere eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Notetaker'ı ile, ClickUp Brain ile birleştirilmiş ClickUp'ın diğer belge özelliklerinin gücünü barındıran, arama yapılabilir ve eylem ögeleri içeren transkriptler oluşturabilirsiniz. Ayrıca takviminizi AI Notetaker ile entegre ederek toplantı gündeminize göre görevler ve son tarihler belirleyebilirsiniz.

ClickUp'ın AI Not Defteri ile toplantılardan akıllı özetler oluşturun

AI Notetaker, ClickUp Chat ile bağlantı kurarak sohbet kanallarınıza özetleri ve eylemleri otomatik olarak göndermenizi sağlar. Toplantılardan aşağıdaki bilgilere erişmenizi ve bunları kaydetmenizi sağlar:

Kolay başvuru için belgenin başlığının bir parçası olan toplantı adı ve tarihi

Katılımcı liste

Görüşmenin tam video kaydı

Görüşmenin tam ses kaydı

Tartışmanın anahtar noktalarına kısa bir genel bakış

Önemli içgörüler ve kararların madde madde sıralandığı anahtar noktalar liste

Yapılacaklar listesi ve sonraki adımlar

Toplantı konularını genişletilebilir bir menü olarak kategorize edin

Tüm konuşmanın genişletilebilir transkripsiyonu

Notetaker, toplantınızla ilgili tüm bu ayrıntıları sağlayıcı olarak sağlarken, aşağıdakiler gibi diğer verimlilik özelliklerine de sahiptir:

Transkriptleri, ses kayıtlarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydetme

Diğer toplantı notlarını etiketleme

Konuşmaları izlenebilir eylemlere dönüştürme

ClickUp'ta her yerden aramalara katılma özelliği

Zoom, Teams ve Google Meet ile entegrasyon

15'ten fazla dil için otomatik dil algılama ve transkripsiyon

AI destekli not alma özellikleri için ClickUp Brain ile entegrasyon

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerini anında özet haline getirin

ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇

Bu özellik, aşağıdaki şekillerde toplantı verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır:

Tartışmanın önemli noktalarını vurgulayan yapılandırılmış toplantı notları hazırlayarak toplantı tutanakları oluşturun

Uzun toplantılarınızı kolay paylaşım ve anlaşılırlık için özlü özetlere dönüştürün

Toplantı gündem maddelerini ş akışlarına bağlayın ve bunları verimli bir şekilde gerçekleştirmek için hedefler ve son tarihler belirleyin

ClickUp'ın not alma özelliği, işletmelerin verimliliğini artırmasına ve AI özetleri oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'ın toplantı şablonlarını kullanarak beklentilerinizi iletebilir ve bir sonraki toplantınız için yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz.

İşte deneyebileceğiniz birkaç seçenek: ClickUp'ın Toplantı Gündemi Şablonu : Bu çözümü kullanarak her takım üyesinin sorumluluklarını ve hedeflerini belirleyerek toplantılarınız için eylem ögeleri oluşturun

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu : Toplantılar sırasında söylenen tüm sözleri izleyin, böylece tüm sorunlu noktaları tespit edebilir ve gelecek toplantılarda net kararlar alabilirsiniz.

ClickUp Meetings ile notlar alarak, gündem oluşturarak, eylem ögeleri belirleyerek ve takımınızla işbirliği yaparak tüm toplantı deneyiminizi yönetin. Toplantıları kaydetmenize olanak tanır, böylece şunları yapabilirsiniz:

Kapsamlı düzenleme özelliklerini kullanarak anahtar noktaları vurgulayın ve toplantı özetini yaratıcı bir şekilde sunun

Yineleyen görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek her Zoom toplantısı için gündemleri hazırlayın

/Slash komutlarını kullanarak komut menüsüne erişin ve saniyeler içinde görevleri ayarlayın

ClickUp belgelerini ş akışlarınıza bağlayarak toplantılarınızdaki önemli noktalara odaklanın

Ayrıca, ClickUp Docs'u kullanarak Zoom görüşmelerinden önemli notları alabilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Bu belgeler daha sonra ş Akışlarına bağlanabilir ve takip için takım üyelerine atanabilir.

Docs, uzun transkriptleri yapay zeka ile özetlemenize, görünümleri ve alanları özel hale getirmenize, mevcut araçlarınızla entegre etmenize, görevler için eylem öğeleri oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: AI transkripsiyon araçları, konuşulan kelimeleri ayırt etmeyi, toplantıları özetlemeyi ve gereksiz kelimeleri saniyeler içinde ayıklamayı öğrendi. Artık toplantı kayıtlarını dinleyip not almak için saatler harcamak zorunda değilsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notları alın ve bunları belgelere ve görevlere bağlayarak AI özetleri ve aranabilir transkriptler oluşturun; böylece Zoom toplantılarından en iyi şekilde yararlanın.

ClickUp Brain'i kullanarak şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile bağlantı kurun, proje akışlarını sürdürün ve verimliliği artırın

ClickUp Docs ile toplantı notları oluşturun ve paylaşın, özetleri ve gündemleri merkezi bir biçimde oluşturun, bunları takımla paylaşın ve eyleme geçirilebilir öğelerle çalışın

ClickUp Notepad ile Zoom toplantılarından anahtar noktaları not alın ve notları, görevleri ve kontrol listelerini tek bir yerde düzenleyin

ClickUp Meetings ile notlar alın, gündemi yönetin ve tüm takımınız için eylem ögeleri belirleyerek toplantıları tek bir yerden yönetin

Uzun içerikleri anında özetleyin ve paragrafları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Zapier aracılığıyla HubSpot, Zoom, Calendly ve Slack gibi harici uygulamalarla kolayca entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümüne kıyasla daha az fonksiyona sahiptir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Miami Üniversitesi Kariyer Toplulukları Direktör Yardımcısı Michael Turner, ClickUp hakkında şunları söylüyor :

Yöneticimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp'ı kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve yöneticimin kontrol edebileceği güncel bir durum göstergesi de bulunduğu için işlerimi daha iyi yönetebildiğimi hissediyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantıları sadece kaydetmekle kalmayın, bunları görevlere dönüştürün. ClickUp gibi araçlarla, eylem ögelerini anında son teslim tarihi olan atanabilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

2. Otter.ai (Satış toplantılarında AI transkripsiyonları için en iyisi)

Otter.ai, video toplantılarından veya sesli konuşmalardan metin transkripsiyonları oluşturan, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Konuşmacıları tanımlayabilir, metinleri konuşmacı adıyla etiketleyebilir ve paylaşılan slaytları yakalayabilir.

Platform, toplantı sırasında soru sormanıza, transkripte yorum eklemenize veya anahtar noktaları vurgulamanıza olanak tanıyan bir canlı sohbet özelliğine sahiptir. Ayrıca, toplantıda bazı noktaları kaçırmanız durumunda, AI notlarından gerçek zamanlı olarak canlı özetler oluşturabilirsiniz.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini belirleyin ve transkripsiyon notlarında bunları arayın

Google veya Microsoft takvimiyle entegre ederek Zoom, Teams ve Google Meet toplantılarınıza tam erişim sağlayın

Paketi yükseltin, transkripsiyon sınırınıza daha fazla dakika ekleyin veya daha fazla dosya yükleyin

Otter.ai'nin sınırlamaları

Transkripsiyon dakikaları, yüklenen dosyalar ve toplantı süresi konusunda sınırlamalar vardır

Ücretsiz plan, gelişmiş arama veya işbirliği özelliklerini içermez

Uygulamada kendi notlarınızı almanıza izin vermez

Otter.ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 16,99 $, 1.200 dakikalık transkripsiyon dahil

İş : Aylık 40 $, 6.000 dakikalık transkripsiyon

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi:

Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları gözden geçirmeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.

3. Fireflies.ai (Takım konuşmalarını analiz etmek için en iyisi)

Fireflies.ai, Zoom görüşmelerinizin gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve kaydını gerçekleştirmek için harika bir araçtır. Anahtar noktaları özetler, kararları vurgular ve toplantı notlarından eylem ögeleri oluşturur.

Ayrıca toplantının belirli bölümlerini tekrar izleyebilir, anahtar kelimelerle arama yapabilir ve toplantı kaydının oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Fireflies.ai'nin işbirliği araçları, takımınızın konuşmaları sabitlemesine, yorum yapmasına ve tepki vermesine veya kayıttan ses parçaları ayıklamasına da olanak tanır.

Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri

40'tan fazla dil ve lehçeyi destekler; bu da çeşitlilik içeren takımlar için mükemmeldir

AI not alma uygulamasını kullanarak toplantılara katılın ve toplantıları otomatik olarak kaydedin

Fireflies.ai'yi Teams, Skype, Zoom ve Google Meet ile entegre edin

Toplantı notlarını Slack, Notion veya diğer platformlarda paylaşın

Fireflies.ai'nin sınırlamaları

Ses kalitesi, transkripsiyon doğruluğunu etkiler

Ücretsiz plan, üçüncü taraf entegrasyonu sunmamaktadır

Dosya boyutu, toplantı süresi ve transkripsiyon hızı konusunda sınırlamaları vardır.

Fireflies.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Fireflies.ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı notlarını almanın en verimli yolunu mu arıyorsunuz? Günlük görevlerinizi verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olacak eksiksiz kılavuzumuz burada!

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi:

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok faydalı. Ayarlardan, sadece istediğinizde Fred (Fireflies) 'i davet etme koşulunu programlayabildiğiniz için rahatsız edici değil. Bu çok önemli çünkü gizli kalması gereken bazı toplantılar oluyor. Benzer yapay zeka araçlarını karşılaştırdım ve bu, doğruluk ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.

4. Sonix (Hızlı çeviriler ve altyazılar için en iyisi)

via Sonix

Sonix, birçok dilde otomatik transkripsiyon ve altyazı sağlar ve birkaç saniye içinde otomatik özetler oluşturur. Ayrıca birden fazla konuşmacıyı ve ne zaman ne söylediklerini de tanımlayabilir.

Sonix ile ses ve görsel içeriklerin metne otomasyon yoluyla çevirisini ve dönüştürülmesini elde edersiniz. İşbirliği özellikleri ayrıca çoklu kullanıcı izinlerini destekler, böylece üyeler dosyaları yükleyebilir, paylaşabilir, düzenleyebilir veya dosyalara erişimi kısıtlayabilir.

Sonix'in en iyi özellikleri

Şirket içi akıllı düzenleyici ile herhangi bir cihazda transkriptleri arayın, oynatın, düzenleyin, organize edin ve paylaşım yapın

Transkriptlerinizde yapay zeka destekli özetler, bölüm başlıkları, konu algılama ve tematik analizlerden yararlanın

Toplantı notlarınızı paylaşın ve yayınlayın, takımınızla işbirliği yapın

Ş Akışınızı YouTube, Zapier, Teams, Zoom ve daha fazlasıyla entegre edin

Sonix sınırlamaları

Fiyat yapısı diğerlerine göre daha yüksek, bu da küçük takımlar için bir sınır oluşturabilir

Birden fazla konuşmacı varsa, transkriptlerde yanlışlıklar olabilir

Sonix fiyatlandırması

Standart : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına 16,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Zoom, başlangıçta en fazla 15 katılımcının yer aldığı toplantılara ev sahipliği yapıyordu; bugün ise aynı anda 1000 kişiye kadar katılımcıyı barındırabilir hale geldi. Verimli bir AI not alma aracı, bu konuşmacıların çoğunu tanımlayabilir ve konuşmalarını onlara atayabilir.

5. Rev. ai (Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler için en iyisi)

Rev. ai, yapay zeka ve insan tarafından oluşturulan transkriptler için son derece hassas bir API'dir. Zoom toplantılarınız, video ve ses uygulamalarınız için notları kaydedip transkripte dönüştürebilir ve bunları kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz.

Konuşma-metin dönüştürme özellikleri, yapay zeka içgörüleri, çok dilli transkripsiyonlar ve insan tarafından oluşturulan transkriptlerin sunduğu en yüksek doğruluk seviyesini sunar.

Rev. ai'nin en iyi özellikleri

Dil tanıma, duygu analizi, konu çıkarma, özetleme, çeviri ve zorla hizalama gibi özelliklerden yararlanın

Daha iyi arama ve analiz için kesin zaman damgalarını belirleyin

En düşük kelime hata oranından ve en okunaklı transkriptlerden yararlanın

Rev. ai sınırlamaları

Dosya boyutu, süre ve eşzamanlılık konusunda sınırlamaları vardır

Rev. ai fiyatlandırması

Kullandıkça öde

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rev. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rev. ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi:

Rev'e dosya yüklemek ve indirmek çok kolaydır. Çevrimiçi düzenleme özelliği kullanımı kolaydır. Müşteri desteği hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Rev, tamamlanan dosyaları değerlendirerek her transkripsiyon ve altyazı ile öğreniyor ve daha iyi hale geliyor gibi görünüyor.

6. Trint (Transkripsiyonlardan hikaye oluşturmak için en iyisi)

via Trint

Trint, ses ve video transkriptlerinizle etkili içerikler oluşturmanıza yardımcı olan otomatik bir transkripsiyon yazılımıdır. Tek bir ş Akışında düzenleme, özetleme, çeviri ve işbirliği yapmak için video, ses ve konuşma metinlerini yüksek doğrulukla dönüştürebilirsiniz.

Trint'in hikaye anlatım özellikleri, birden fazla transkripttan alıntılar çıkarmanıza ve editör araçları aracılığıyla makaleler, podcast'ler, senaryolar ve ses klipleri oluşturmanıza olanak tanır. Cümle not alma yöntemini kullanarak toplantı transkriptlerinizden ilgi çekici storyboard'lar ve özetler oluşturun.

Trint'in en iyi özellikleri

İçeriği gerçek zamanlı olarak yakalayın ve yapay zeka özellikleriyle analiz edin

Hikaye oluşturmak için transkriptlerden paylaşımı kolay içerik parçaları oluşturun

Paylaşılan Sürücüler, yorum özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde mevcut ş akışlarınızla kolayca entegre edin

Trint'in sınırlamaları

3 GB'den büyük veya 3 saatten uzun dosyaları transkribe edemez

Ücretsiz sürümde gelişmiş entegrasyonlar bulunmamaktadır

Ses veya video dosyalarına bağlantı eklemeyi desteklemez

Trint fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 80 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 100 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Descript (Ses ve video transkriptlerini düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript, AI yeteneklerini kullanarak videolardan transkriptler oluşturur, içeriği çevirir, video altyazıları oluşturur ve medyayı düzenler. Sesleri metin olarak kaydedebilir, AI ve insan transkripsiyonları oluşturabilir, toplantıları kaydedebilir, sesler üzerinde işbirliği yapabilir ve birçok popüler kanalda paylaşım yapabilirsiniz.

Dosyayı doğrudan Descript'e yükleyin ve anlaşılması, özetlenmesi ve paylaşımı kolay transkripsiyonlar elde edin. Ayrıca bu platformda videoları ve ses dosyalarını düzenleyerek toplantılarınızın önemli bölümlerini saklayabilir ve anahtar noktaları vurgulayabilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Toplantı ve podcast'ler için metinleri ve transkriptleri düzenleyin

AI özelliklerini kullanarak sesleri çevirin

Doğru insan ve AI transkriptleri oluşturun

Dosyaları sürükleyip bırakarak sesleri metne dönüştürün

Descript'in sınırlamaları

Sınırlı bir ücretsiz sürümü mevcuttur

Sisteminizin hızını düşürebilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobbyist: Kişi başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Oluşturucu: Kişi başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Mini bir podcast için kullandım, Podcastle gibi diğer platformlara kıyasla daha az sorunlu olduğunu gördüm.

8. Tetra (Web uygulamalarına kolay entegrasyon için en iyisi)

via Tetra

Tetra, Zoom görüşmelerinize doğrudan bağlanıp not almaya başlayarak konuşma metinleri oluşturabilen verimli bir verimlilik aracıdır. Bu sayede toplantı tutanaklarını not almaya kafa yormadan, elinizdeki konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Tetra'nın web uygulaması, toplantı transkriptlerinizi istediğiniz zaman görüntülemenizi sağlar. Yerleşik arama araçlarını kullanarak anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini arayabilirsiniz. Analizi kolaylaştırmak için ses dosyasında senkronizasyon ile birlikte kelime zaman damgaları sunar.

Tetra'nın en iyi özellikleri

Toplantılara otomatik olarak bağlanarak hızlı transkriptler oluşturun ve zamandan tasarruf edin

Toplantı notlarınızı Slack, DropBox, e-posta ve Google Dokümanlar gibi araçlara aktarın

Transkriptleri kalıcı olarak silebilmenizi sağlayan güvenli bir depolama sistemine sahip olun

Eğitimli insan düzenleyicilerle birlikte çalışarak otomatik olarak oluşturulan metinleri düzeltin ve son halini verin

Tetra sınırlamaları

Arama transkripsiyonlarını oluşturmak saatler sürer

Bazı toplantı platformlarıyla uyumlu değildir

Tetra fiyatlandırması

Ayrıca: 3 saatlik transkripsiyon için aylık 100 $

Pro : 10 saatlik transkripsiyon için aylık 300 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Tetra puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: NA

🎯 Önemli bilgi: Toplantı yorgunluğu gerçek bir sorundur. Ancak not almayı dert etmediğinizde, konuşmaya daha fazla odaklanabilirsiniz ve bu da daha iyi kararlar alınmasını sağlar.

9. Deepgram (Sesli AI ürünleri geliştirmek için en iyisi)

via Deepgram

Deepgram, konuşmayı metne ve metni konuşmaya dönüştüren bir ses yapay zeka platformudur ve konuşma-konuşma sesli asistanları da içerir. Geliştiriciler bu platformu kullanarak ses yapay zeka ürünleri ve özellikleri geliştirebilir.

Deepgram'ın ses zekası özellikleri, konuşma transkriptlerini optimum doğruluk, hız ve maliyetle oluşturmanıza yardımcı olur.

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Toplantıları ve ses örneklerini kolayca metne dönüştürün

Kurumsal çapta analiz için yapay zeka özelliklerini kullanın

Konuşmacıları tanımlamak ve konuşmaları onlara atfetmek için konuşma zekası yeteneklerinden yararlanın

Deepgram'ın sınırlamaları

Özelleştirmeleri uygulamak için API becerileri gereklidir

Aksanlı konuşmaların transkripsiyonlarında hatalar olabilir

Deepgram fiyatlandırması

Kullandıkça öde : 200 $ kredi

Büyüme : Yıllık 4.000 $ ve üzeri

Enterprise: Yıllık 15.000 $ ve üzeri

Deepgram puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: NA

Gerçek kullanıcılar Deepgram hakkında ne diyor?

G 2 incelemesi:

Deepgram'ın ses ve videoyu yakalayıp bu kadar doğru bir şekilde metne dönüştürmesini çok seviyorum. Müşteri toplantılarını ve şirket içi görüşmeleri metne dönüştürmek için harika iş çıkardı. Metinleri Google Drive gibi platformlarda depolama ve paylaşım özellikleri sayesinde entegrasyonları çok kolay.

10. Speechmatics (Konuşma tabanlı AI özelliklerini uygulamak için en iyisi)

via Speechmatics

Speechmatics, aksan, dil veya ortamdan bağımsız olarak kendi lider ASR teknolojisiyle doğal ve duyarlı sesli etkileşimler sağlayan bir konuşma yapay zeka API'sidir.

ASR özelliği, canlı toplantılarda veya kaydedilmiş medyada 50'den fazla dilde konuşmacıları gerçek zamanlı olarak tanıyarak son derece doğru transkripsiyonlar sunar.

Speechmatics'in en iyi özellikleri

Transkripsiyon ve gerçek zamanlı çeviri için yapay zeka konuşma teknolojisini edinin

Doğru ve kapsamlı bir konuşma-metin dönüştürme API'sine erişin

50'den fazla dilde gerçek zamanlı ASR özelliğinden yararlanın

Speechmatics'in sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyonlar için süre sınırları vardır

Transkriptlerde gerçek zamanlı gecikme olabilir

Speechmatics fiyatlandırması

Ücretsiz : Ayda 8 saat

Kullandıkça öde : Saatlik 0,30 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Speechmatics puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Özel bahsetmeler

Fathom : Fathom, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı kaydetmeyi, metne dönüştürmeyi ve özetlemeyi kolaylaştırır : Fathom, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı kaydetmeyi, metne dönüştürmeyi ve özetlemeyi kolaylaştırır

Sembly AI : Zoom notları oluşturmak, toplantıları aranabilir metne dönüştürmek ve anahtar tartışma anlarını vurgulamak için idealdir : Zoom notları oluşturmak, toplantıları aranabilir metne dönüştürmek ve anahtar tartışma anlarını vurgulamak için idealdir

Avoma : Otomasyonlu not alma, tahmin, planlama ve daha fazlası için hepsi bir arada bir AI platformu : Otomasyonlu not alma, tahmin, planlama ve daha fazlası için hepsi bir arada bir AI platformu

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir çalışan, ayda 31 saatini verimsiz toplantılarda geçiriyor . AI not alma araçları, toplantıları otomatik olarak özetleyerek bu kaybedilen zamanı telafi etmeye yardımcı olabilir.

Zoom için bir AI not alma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Zoom için doğru AI not alma uygulamasını seçerken, iş faaliyetleriniz için en önemli özelliklere öncelik verin. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Gerçek zamanlı ses transkripsiyonu : AI not alma aracı, sesi gerçek zamanlı olarak yakalamalı ve transkripsiyonları doğru bir şekilde oluşturmalıdır

Otomatik AI özetleri: Doğru not alma aracı, yapay zeka kullanarak kontrol listeleri oluşturabilir, yapılacaklar listesi hazırlayabilir ve takım üyelerine görevler atayabilir

Mevcut sistemlerinizle entegrasyon : AI aracınız, mevcut yazılımlarınızla kolayca entegre olabilmelidir. Bu, takım üyelerinin yeni araca sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştırır

Özelleştirilebilir ayarlar : Ayarlar, üçüncü taraf entegrasyonları, esnek zaman sınırı ve paylaşım özelliği ile ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

Güvenlik ve gizlilik standartları: AI toplantı transkripsiyonları, kullanıcı verilerini ve hassas iş bilgilerini korumak için güvenlik ve gizlilik standartlarına uymalıdır.

Kullanıcı dostu olması: Araç, kullanıcı dostu ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bir aracı benimsemek için kısa bir eğitim dönemi gerekiyorsa, bu durum takımın verimliliğini artırır.

Not alma aracı , toplantıları yazıya dökmeli ve müşteri görüşmelerinde kimin ne söylediğini belirlemelidir. Tartışmayı etkili bir şekilde özetlemeli ve takip için atanabilecek eyleme geçirilebilir görevler oluşturmalıdır.

📈 Bilmeniz Gereken İstatistik: Microsoft'un yaptığı bir ankete göre, toplantı katılımcılarının %52'si not tutmakta zorlanıyor. AI araçları, gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler sayesinde bu açığı kapatıyor.

Zoom için en iyi AI not alma aracıyla toplantıları özetleyin — ClickUp!

Zoom için en iyi AI not alma uygulamasını seçmek, birkaç anahtar hususu göz önünde bulundurmayı gerektirir. Uygulamanın bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu ve mevcut iş akışlarına ne kadar kolay entegre olabileceğini değerlendirin.

Şirketinizde çok sayıda Zoom toplantısı yapılıyorsa, en iyi araçla toplantı not alma sürecini optimize etmeniz gerekir. İşte burada ClickUp devreye girer. Bu proje yönetimi platformu, toplantılarınızı özetlemeyi ve takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getiren çok sayıda transkripsiyon ve işbirliği özelliği sunar.