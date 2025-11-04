2026'da Verimliliği Artırmak İçin Zoom'a Uygun En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması

Zoom toplantısında not almak dikkat ve hız gerektirir ve açıkçası, konuşmaya katılma ve odaklanma yeteneğinizi engeller.
Hala not almayı başarabiliyorsanız, önemli anları derlemeniz ve bunları içgörülerle birlikte katılımcılarla paylaşım yapmanız gerekir. Tüm bunları manuel olarak yapmak yorucu olabilir ve şirketler artık Zoom için AI not alma araçlarına yöneliyor.
AI destekli not alma araçları, toplantıların özetini çıkarmayı, tutanakları kaydetmeyi, toplantı notlarını almayı ve bunların paylaşımını otomatikleştirir. Bu blog yazısında, iş ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayan Zoom için en iyi 10 AI not alma aracını ele alacağız.
Zoom için En İyi AI Not Alma Uygulamaları Bir Bakışta
|Araç
|En iyi özellikler
|En uygun olduğu durumlar
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli toplantı notları ve görev yönetimi
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler
|Ücretsiz plan; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur
|Otter.ai
|Satış toplantılarında AI transkripsiyonları
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $'dan başlar.
|Fireflies.ai
|Takım konuşmalarını analiz etme
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $'dan başlar
|Sonix
|Hızlı çeviriler ve altyazılar
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 16,50 $'dan başlar.
|Rev. ai
|Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler
|Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Kullandıkça öde; Özel fiyatlandırma
|Trint
|Transkripsiyonlardan hikaye oluşturma
|Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Ücretli planlar 80 $'dan başlıyor
|Descript
|Ses ve video transkriptlerini düzenleme
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar
|Tetra
|Web uygulamalarına kolay entegrasyon
|Orta ölçekli şirketler, kurumsal işletmeler
|Ücretli planlar 100 $'dan başlıyor
|Deepgram
|Sesli yapay zeka ürünleri geliştirme
|Kurumsal
|Kullandıkça öde; Ücretli planlar yıllık 4000 $'dan başlar
|Speechmatics
|Konuşma tabanlı yapay zeka özelliklerini kullanma
|Kurumsal
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar saat başına 0,30 $'dan başlar.
Zoom için En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması
Popüler AI not alma araçları, kendine özgü özelliklere ve satış argümanlarına sahiptir. Burada, Zoom için en iyi 10 AI not alma aracını ele alacak ve bunların avantajları ile sınırlamalarına dair kapsamlı bir görünüm sunacağız.
1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve görev yönetimi için en iyisi)
ClickUp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir verimlilik platformudur. Zoom için gelişmiş bir yapay zeka not alma aracı da dahil olmak üzere sağlam özellikleriyle ClickUp, takımların müşteri ve takım görüşmeleri sırasında her ayrıntıyı kaydetmesini sağlar, böylece siz de konuşmaya odaklanabilirsiniz.
Not almayı otomasyonla gerçekleştiren ve işbirliğiyi kolaylaştıran ClickUp, tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda verimliliği artırmanıza, hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlamanıza ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur.
ClickUp AI Notetaker, toplantı konuşmalarınızı diğer işlerinizle ilişkilendirmenin en iyi yoludur. Belgeler ve görevlerle bağlantılı otomatik notlar ve özetler sayesinde. Anahtar kelimeler ve vurgular içeren akıllı özetlere erişebilir, kendiniz için veya takımınıza atamak üzere eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ın AI Notetaker'ı ile, ClickUp Brain ile birleştirilmiş ClickUp'ın diğer belge özelliklerinin gücünü barındıran, arama yapılabilir ve eylem ögeleri içeren transkriptler oluşturabilirsiniz. Ayrıca takviminizi AI Notetaker ile entegre ederek toplantı gündeminize göre görevler ve son tarihler belirleyebilirsiniz.
AI Notetaker, ClickUp Chat ile bağlantı kurarak sohbet kanallarınıza özetleri ve eylemleri otomatik olarak göndermenizi sağlar. Toplantılardan aşağıdaki bilgilere erişmenizi ve bunları kaydetmenizi sağlar:
- Kolay başvuru için belgenin başlığının bir parçası olan toplantı adı ve tarihi
- Katılımcı liste
- Görüşmenin tam video kaydı
- Görüşmenin tam ses kaydı
- Tartışmanın anahtar noktalarına kısa bir genel bakış
- Önemli içgörüler ve kararların madde madde sıralandığı anahtar noktalar liste
- Yapılacaklar listesi ve sonraki adımlar
- Toplantı konularını genişletilebilir bir menü olarak kategorize edin
- Tüm konuşmanın genişletilebilir transkripsiyonu
Notetaker, toplantınızla ilgili tüm bu ayrıntıları sağlayıcı olarak sağlarken, aşağıdakiler gibi diğer verimlilik özelliklerine de sahiptir:
- Transkriptleri, ses kayıtlarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydetme
- Diğer toplantı notlarını etiketleme
- Konuşmaları izlenebilir eylemlere dönüştürme
- ClickUp'ta her yerden aramalara katılma özelliği
- Zoom, Teams ve Google Meet ile entegrasyon
- 15'ten fazla dil için otomatik dil algılama ve transkripsiyon
- AI destekli not alma özellikleri için ClickUp Brain ile entegrasyon
ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇
Bu özellik, aşağıdaki şekillerde toplantı verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır:
- Tartışmanın önemli noktalarını vurgulayan yapılandırılmış toplantı notları hazırlayarak toplantı tutanakları oluşturun
- Uzun toplantılarınızı kolay paylaşım ve anlaşılırlık için özlü özetlere dönüştürün
- Toplantı gündem maddelerini ş akışlarına bağlayın ve bunları verimli bir şekilde gerçekleştirmek için hedefler ve son tarihler belirleyin
ClickUp'ın not alma özelliği, işletmelerin verimliliğini artırmasına ve AI özetleri oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'ın toplantı şablonlarını kullanarak beklentilerinizi iletebilir ve bir sonraki toplantınız için yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz.
İşte deneyebileceğiniz birkaç seçenek:
- ClickUp'ın Toplantı Gündemi Şablonu: Bu çözümü kullanarak her takım üyesinin sorumluluklarını ve hedeflerini belirleyerek toplantılarınız için eylem ögeleri oluşturun
- ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu: Toplantılar sırasında söylenen tüm sözleri izleyin, böylece tüm sorunlu noktaları tespit edebilir ve gelecek toplantılarda net kararlar alabilirsiniz.
ClickUp Meetings ile notlar alarak, gündem oluşturarak, eylem ögeleri belirleyerek ve takımınızla işbirliği yaparak tüm toplantı deneyiminizi yönetin. Toplantıları kaydetmenize olanak tanır, böylece şunları yapabilirsiniz:
- Kapsamlı düzenleme özelliklerini kullanarak anahtar noktaları vurgulayın ve toplantı özetini yaratıcı bir şekilde sunun
- Yineleyen görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek her Zoom toplantısı için gündemleri hazırlayın
- /Slash komutlarını kullanarak komut menüsüne erişin ve saniyeler içinde görevleri ayarlayın
Ayrıca, ClickUp Docs'u kullanarak Zoom görüşmelerinden önemli notları alabilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Bu belgeler daha sonra ş Akışlarına bağlanabilir ve takip için takım üyelerine atanabilir.
Docs, uzun transkriptleri yapay zeka ile özetlemenize, görünümleri ve alanları özel hale getirmenize, mevcut araçlarınızla entegre etmenize, görevler için eylem öğeleri oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
🧠 İlginç Bilgi: AI transkripsiyon araçları, konuşulan kelimeleri ayırt etmeyi, toplantıları özetlemeyi ve gereksiz kelimeleri saniyeler içinde ayıklamayı öğrendi. Artık toplantı kayıtlarını dinleyip not almak için saatler harcamak zorunda değilsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI Notetaker ile toplantı notları alın ve bunları belgelere ve görevlere bağlayarak AI özetleri ve aranabilir transkriptler oluşturun; böylece Zoom toplantılarından en iyi şekilde yararlanın.
- ClickUp Brain'i kullanarak şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile bağlantı kurun, proje akışlarını sürdürün ve verimliliği artırın
- ClickUp Docs ile toplantı notları oluşturun ve paylaşın, özetleri ve gündemleri merkezi bir biçimde oluşturun, bunları takımla paylaşın ve eyleme geçirilebilir öğelerle çalışın
- ClickUp Notepad ile Zoom toplantılarından anahtar noktaları not alın ve notları, görevleri ve kontrol listelerini tek bir yerde düzenleyin
- ClickUp Meetings ile notlar alın, gündemi yönetin ve tüm takımınız için eylem ögeleri belirleyerek toplantıları tek bir yerden yönetin
- Uzun içerikleri anında özetleyin ve paragrafları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- Zapier aracılığıyla HubSpot, Zoom, Calendly ve Slack gibi harici uygulamalarla kolayca entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümüne kıyasla daha az fonksiyona sahiptir.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Miami Üniversitesi Kariyer Toplulukları Direktör Yardımcısı Michael Turner, ClickUp hakkında şunları söylüyor :
Yöneticimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp'ı kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve yöneticimin kontrol edebileceği güncel bir durum göstergesi de bulunduğu için işlerimi daha iyi yönetebildiğimi hissediyorum.
Yöneticimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp'ı kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve yöneticimin kontrol edebileceği güncel bir durum göstergesi de bulunduğu için işlerimi daha iyi yönetebildiğimi hissediyorum.
💡 Profesyonel İpucu: Toplantıları sadece kaydetmekle kalmayın, bunları görevlere dönüştürün. ClickUp gibi araçlarla, eylem ögelerini anında son teslim tarihi olan atanabilir görevlere dönüştürebilirsiniz.
2. Otter.ai (Satış toplantılarında AI transkripsiyonları için en iyisi)
Otter.ai, video toplantılarından veya sesli konuşmalardan metin transkripsiyonları oluşturan, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Konuşmacıları tanımlayabilir, metinleri konuşmacı adıyla etiketleyebilir ve paylaşılan slaytları yakalayabilir.
Platform, toplantı sırasında soru sormanıza, transkripte yorum eklemenize veya anahtar noktaları vurgulamanıza olanak tanıyan bir canlı sohbet özelliğine sahiptir. Ayrıca, toplantıda bazı noktaları kaçırmanız durumunda, AI notlarından gerçek zamanlı olarak canlı özetler oluşturabilirsiniz.
Otter.ai'nin en iyi özellikleri
- Anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini belirleyin ve transkripsiyon notlarında bunları arayın
- Google veya Microsoft takvimiyle entegre ederek Zoom, Teams ve Google Meet toplantılarınıza tam erişim sağlayın
- Paketi yükseltin, transkripsiyon sınırınıza daha fazla dakika ekleyin veya daha fazla dosya yükleyin
Otter.ai'nin sınırlamaları
- Transkripsiyon dakikaları, yüklenen dosyalar ve toplantı süresi konusunda sınırlamalar vardır
- Ücretsiz plan, gelişmiş arama veya işbirliği özelliklerini içermez
- Uygulamada kendi notlarınızı almanıza izin vermez
Otter.ai fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 16,99 $, 1.200 dakikalık transkripsiyon dahil
- İş: Aylık 40 $, 6.000 dakikalık transkripsiyon
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Otter.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?
Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları gözden geçirmeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.
Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları gözden geçirmeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.
3. Fireflies.ai (Takım konuşmalarını analiz etmek için en iyisi)
Fireflies.ai, Zoom görüşmelerinizin gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve kaydını gerçekleştirmek için harika bir araçtır. Anahtar noktaları özetler, kararları vurgular ve toplantı notlarından eylem ögeleri oluşturur.
Ayrıca toplantının belirli bölümlerini tekrar izleyebilir, anahtar kelimelerle arama yapabilir ve toplantı kaydının oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Fireflies.ai'nin işbirliği araçları, takımınızın konuşmaları sabitlemesine, yorum yapmasına ve tepki vermesine veya kayıttan ses parçaları ayıklamasına da olanak tanır.
Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri
- 40'tan fazla dil ve lehçeyi destekler; bu da çeşitlilik içeren takımlar için mükemmeldir
- AI not alma uygulamasını kullanarak toplantılara katılın ve toplantıları otomatik olarak kaydedin
- Fireflies.ai'yi Teams, Skype, Zoom ve Google Meet ile entegre edin
- Toplantı notlarını Slack, Notion veya diğer platformlarda paylaşın
Fireflies.ai'nin sınırlamaları
- Ses kalitesi, transkripsiyon doğruluğunu etkiler
- Ücretsiz plan, üçüncü taraf entegrasyonu sunmamaktadır
- Dosya boyutu, toplantı süresi ve transkripsiyon hızı konusunda sınırlamaları vardır.
Fireflies.ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Fireflies.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10 yorum)
Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?
Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok faydalı. Ayarlardan, sadece istediğinizde Fred (Fireflies) 'i davet etme koşulunu programlayabildiğiniz için rahatsız edici değil. Bu çok önemli çünkü gizli kalması gereken bazı toplantılar oluyor. Benzer yapay zeka araçlarını karşılaştırdım ve bu, doğruluk ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.
Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok faydalı. Ayarlardan, sadece istediğinizde Fred (Fireflies) 'i davet etme koşulunu programlayabildiğiniz için rahatsız edici değil. Bu çok önemli çünkü gizli kalması gereken bazı toplantılar oluyor. Benzer yapay zeka araçlarını karşılaştırdım ve bu, doğruluk ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.
4. Sonix (Hızlı çeviriler ve altyazılar için en iyisi)
Sonix, birçok dilde otomatik transkripsiyon ve altyazı sağlar ve birkaç saniye içinde otomatik özetler oluşturur. Ayrıca birden fazla konuşmacıyı ve ne zaman ne söylediklerini de tanımlayabilir.
Sonix ile ses ve görsel içeriklerin metne otomasyon yoluyla çevirisini ve dönüştürülmesini elde edersiniz. İşbirliği özellikleri ayrıca çoklu kullanıcı izinlerini destekler, böylece üyeler dosyaları yükleyebilir, paylaşabilir, düzenleyebilir veya dosyalara erişimi kısıtlayabilir.
Sonix'in en iyi özellikleri
- Şirket içi akıllı düzenleyici ile herhangi bir cihazda transkriptleri arayın, oynatın, düzenleyin, organize edin ve paylaşım yapın
- Transkriptlerinizde yapay zeka destekli özetler, bölüm başlıkları, konu algılama ve tematik analizlerden yararlanın
- Toplantı notlarınızı paylaşın ve yayınlayın, takımınızla işbirliği yapın
- Ş Akışınızı YouTube, Zapier, Teams, Zoom ve daha fazlasıyla entegre edin
Sonix sınırlamaları
- Fiyat yapısı diğerlerine göre daha yüksek, bu da küçük takımlar için bir sınır oluşturabilir
- Birden fazla konuşmacı varsa, transkriptlerde yanlışlıklar olabilir
Sonix fiyatlandırması
- Standart: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına 16,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sonix puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
🔎 Biliyor muydunuz? Zoom, başlangıçta en fazla 15 katılımcının yer aldığı toplantılara ev sahipliği yapıyordu; bugün ise aynı anda 1000 kişiye kadar katılımcıyı barındırabilir hale geldi. Verimli bir AI not alma aracı, bu konuşmacıların çoğunu tanımlayabilir ve konuşmalarını onlara atayabilir.
5. Rev. ai (Yüksek doğrulukta transkripsiyon ve içgörüler için en iyisi)
Rev. ai, yapay zeka ve insan tarafından oluşturulan transkriptler için son derece hassas bir API'dir. Zoom toplantılarınız, video ve ses uygulamalarınız için notları kaydedip transkripte dönüştürebilir ve bunları kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz.
Konuşma-metin dönüştürme özellikleri, yapay zeka içgörüleri, çok dilli transkripsiyonlar ve insan tarafından oluşturulan transkriptlerin sunduğu en yüksek doğruluk seviyesini sunar.
Rev. ai'nin en iyi özellikleri
- Dil tanıma, duygu analizi, konu çıkarma, özetleme, çeviri ve zorla hizalama gibi özelliklerden yararlanın
- Daha iyi arama ve analiz için kesin zaman damgalarını belirleyin
- En düşük kelime hata oranından ve en okunaklı transkriptlerden yararlanın
Rev. ai sınırlamaları
- Dosya boyutu, süre ve eşzamanlılık konusunda sınırlamaları vardır
Rev. ai fiyatlandırması
- Kullandıkça öde
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Rev. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Rev. ai hakkında ne diyor?
Rev'e dosya yüklemek ve indirmek çok kolaydır. Çevrimiçi düzenleme özelliği kullanımı kolaydır. Müşteri desteği hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Rev, tamamlanan dosyaları değerlendirerek her transkripsiyon ve altyazı ile öğreniyor ve daha iyi hale geliyor gibi görünüyor.
Rev'e dosya yüklemek ve indirmek çok kolaydır. Çevrimiçi düzenleme özelliği kullanımı kolaydır. Müşteri desteği hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Rev, tamamlanan dosyaları değerlendirerek her transkripsiyon ve altyazı ile öğreniyor ve daha iyi hale geliyor gibi görünüyor.
6. Trint (Transkripsiyonlardan hikaye oluşturmak için en iyisi)
Trint, ses ve video transkriptlerinizle etkili içerikler oluşturmanıza yardımcı olan otomatik bir transkripsiyon yazılımıdır. Tek bir ş Akışında düzenleme, özetleme, çeviri ve işbirliği yapmak için video, ses ve konuşma metinlerini yüksek doğrulukla dönüştürebilirsiniz.
Trint'in hikaye anlatım özellikleri, birden fazla transkripttan alıntılar çıkarmanıza ve editör araçları aracılığıyla makaleler, podcast'ler, senaryolar ve ses klipleri oluşturmanıza olanak tanır. Cümle not alma yöntemini kullanarak toplantı transkriptlerinizden ilgi çekici storyboard'lar ve özetler oluşturun.
Trint'in en iyi özellikleri
- İçeriği gerçek zamanlı olarak yakalayın ve yapay zeka özellikleriyle analiz edin
- Hikaye oluşturmak için transkriptlerden paylaşımı kolay içerik parçaları oluşturun
- Paylaşılan Sürücüler, yorum özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde mevcut ş akışlarınızla kolayca entegre edin
Trint'in sınırlamaları
- 3 GB'den büyük veya 3 saatten uzun dosyaları transkribe edemez
- Ücretsiz sürümde gelişmiş entegrasyonlar bulunmamaktadır
- Ses veya video dosyalarına bağlantı eklemeyi desteklemez
Trint fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 100 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Trint puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Google Dokümanlar, Word ve ClickUp'ta En İyi Ücretsiz Not Alma Şablonları
7. Descript (Ses ve video transkriptlerini düzenleme için en iyisi)
Descript, AI yeteneklerini kullanarak videolardan transkriptler oluşturur, içeriği çevirir, video altyazıları oluşturur ve medyayı düzenler. Sesleri metin olarak kaydedebilir, AI ve insan transkripsiyonları oluşturabilir, toplantıları kaydedebilir, sesler üzerinde işbirliği yapabilir ve birçok popüler kanalda paylaşım yapabilirsiniz.
Dosyayı doğrudan Descript'e yükleyin ve anlaşılması, özetlenmesi ve paylaşımı kolay transkripsiyonlar elde edin. Ayrıca bu platformda videoları ve ses dosyalarını düzenleyerek toplantılarınızın önemli bölümlerini saklayabilir ve anahtar noktaları vurgulayabilirsiniz.
Descript'in en iyi özellikleri
- Toplantı ve podcast'ler için metinleri ve transkriptleri düzenleyin
- AI özelliklerini kullanarak sesleri çevirin
- Doğru insan ve AI transkriptleri oluşturun
- Dosyaları sürükleyip bırakarak sesleri metne dönüştürün
Descript'in sınırlamaları
- Sınırlı bir ücretsiz sürümü mevcuttur
- Sisteminizin hızını düşürebilir
Descript fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Hobbyist: Kişi başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır
- Oluşturucu: Kişi başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır
Descript puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (170'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Mini bir podcast için kullandım, Podcastle gibi diğer platformlara kıyasla daha az sorunlu olduğunu gördüm.
Mini bir podcast için kullandım, Podcastle gibi diğer platformlara kıyasla daha az sorunlu olduğunu gördüm.
8. Tetra (Web uygulamalarına kolay entegrasyon için en iyisi)
Tetra, Zoom görüşmelerinize doğrudan bağlanıp not almaya başlayarak konuşma metinleri oluşturabilen verimli bir verimlilik aracıdır. Bu sayede toplantı tutanaklarını not almaya kafa yormadan, elinizdeki konuşmaya odaklanabilirsiniz.
Tetra'nın web uygulaması, toplantı transkriptlerinizi istediğiniz zaman görüntülemenizi sağlar. Yerleşik arama araçlarını kullanarak anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini arayabilirsiniz. Analizi kolaylaştırmak için ses dosyasında senkronizasyon ile birlikte kelime zaman damgaları sunar.
Tetra'nın en iyi özellikleri
- Toplantılara otomatik olarak bağlanarak hızlı transkriptler oluşturun ve zamandan tasarruf edin
- Toplantı notlarınızı Slack, DropBox, e-posta ve Google Dokümanlar gibi araçlara aktarın
- Transkriptleri kalıcı olarak silebilmenizi sağlayan güvenli bir depolama sistemine sahip olun
- Eğitimli insan düzenleyicilerle birlikte çalışarak otomatik olarak oluşturulan metinleri düzeltin ve son halini verin
Tetra sınırlamaları
- Arama transkripsiyonlarını oluşturmak saatler sürer
- Bazı toplantı platformlarıyla uyumlu değildir
Tetra fiyatlandırması
- Ayrıca: 3 saatlik transkripsiyon için aylık 100 $
- Pro: 10 saatlik transkripsiyon için aylık 300 $
- Özel: Özel fiyatlandırma
Tetra puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: NA
🎯 Önemli bilgi: Toplantı yorgunluğu gerçek bir sorundur. Ancak not almayı dert etmediğinizde, konuşmaya daha fazla odaklanabilirsiniz ve bu da daha iyi kararlar alınmasını sağlar.
9. Deepgram (Sesli AI ürünleri geliştirmek için en iyisi)
Deepgram, konuşmayı metne ve metni konuşmaya dönüştüren bir ses yapay zeka platformudur ve konuşma-konuşma sesli asistanları da içerir. Geliştiriciler bu platformu kullanarak ses yapay zeka ürünleri ve özellikleri geliştirebilir.
Deepgram'ın ses zekası özellikleri, konuşma transkriptlerini optimum doğruluk, hız ve maliyetle oluşturmanıza yardımcı olur.
Deepgram'ın en iyi özellikleri
- Toplantıları ve ses örneklerini kolayca metne dönüştürün
- Kurumsal çapta analiz için yapay zeka özelliklerini kullanın
- Konuşmacıları tanımlamak ve konuşmaları onlara atfetmek için konuşma zekası yeteneklerinden yararlanın
Deepgram'ın sınırlamaları
- Özelleştirmeleri uygulamak için API becerileri gereklidir
- Aksanlı konuşmaların transkripsiyonlarında hatalar olabilir
Deepgram fiyatlandırması
- Kullandıkça öde: 200 $ kredi
- Büyüme: Yıllık 4.000 $ ve üzeri
- Enterprise: Yıllık 15.000 $ ve üzeri
Deepgram puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: NA
Gerçek kullanıcılar Deepgram hakkında ne diyor?
G 2 incelemesi:
Deepgram'ın ses ve videoyu yakalayıp bu kadar doğru bir şekilde metne dönüştürmesini çok seviyorum. Müşteri toplantılarını ve şirket içi görüşmeleri metne dönüştürmek için harika iş çıkardı. Metinleri Google Drive gibi platformlarda depolama ve paylaşım özellikleri sayesinde entegrasyonları çok kolay.
Deepgram'ın ses ve videoyu yakalayıp bu kadar doğru bir şekilde metne dönüştürmesini çok seviyorum. Müşteri toplantılarını ve şirket içi görüşmeleri metne dönüştürmek için harika iş çıkardı. Metinleri Google Drive gibi platformlarda depolama ve paylaşım özellikleri sayesinde entegrasyonlar çok kolay.
10. Speechmatics (Konuşma tabanlı AI özelliklerini uygulamak için en iyisi)
Speechmatics, aksan, dil veya ortamdan bağımsız olarak kendi lider ASR teknolojisiyle doğal ve duyarlı sesli etkileşimler sağlayan bir konuşma yapay zeka API'sidir.
ASR özelliği, canlı toplantılarda veya kaydedilmiş medyada 50'den fazla dilde konuşmacıları gerçek zamanlı olarak tanıyarak son derece doğru transkripsiyonlar sunar.
Speechmatics'in en iyi özellikleri
- Transkripsiyon ve gerçek zamanlı çeviri için yapay zeka konuşma teknolojisini edinin
- Doğru ve kapsamlı bir konuşma-metin dönüştürme API'sine erişin
- 50'den fazla dilde gerçek zamanlı ASR özelliğinden yararlanın
Speechmatics'in sınırlamaları
- Gerçek zamanlı transkripsiyonlar için süre sınırları vardır
- Transkriptlerde gerçek zamanlı gecikme olabilir
Speechmatics fiyatlandırması
- Ücretsiz: Ayda 8 saat
- Kullandıkça öde: Saatlik 0,30 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Speechmatics puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
Özel bahsetmeler
- Fathom : Fathom, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınızı kaydetmeyi, metne dönüştürmeyi ve özetlemeyi kolaylaştırır
- Sembly AI : Zoom notları oluşturmak, toplantıları aranabilir metne dönüştürmek ve anahtar tartışma anlarını vurgulamak için idealdir
- Avoma : Otomasyonlu not alma, tahmin, planlama ve daha fazlası için hepsi bir arada bir AI platformu
🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir çalışan, ayda 31 saatini verimsiz toplantılarda geçiriyor . AI not alma araçları, toplantıları otomatik olarak özetleyerek bu kaybedilen zamanı telafi etmeye yardımcı olabilir.
Zoom için bir AI not alma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?
Zoom için doğru AI not alma uygulamasını seçerken, iş faaliyetleriniz için en önemli özelliklere öncelik verin. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:
- Gerçek zamanlı ses transkripsiyonu: AI not alma aracı, sesi gerçek zamanlı olarak yakalamalı ve transkripsiyonları doğru bir şekilde oluşturmalıdır
- Otomatik AI özetleri: Doğru not alma aracı, yapay zeka kullanarak kontrol listeleri oluşturabilir, yapılacaklar listesi hazırlayabilir ve takım üyelerine görevler atayabilir
- Mevcut sistemlerinizle entegrasyon: AI aracınız, mevcut yazılımlarınızla kolayca entegre olabilmelidir. Bu, takım üyelerinin yeni araca sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir ayarlar: Ayarlar, üçüncü taraf entegrasyonları, esnek zaman sınırı ve paylaşım özelliği ile ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
- Güvenlik ve gizlilik standartları: AI toplantı transkripsiyonları, kullanıcı verilerini ve hassas iş bilgilerini korumak için güvenlik ve gizlilik standartlarına uymalıdır.
- Kullanıcı dostu olması: Araç, kullanıcı dostu ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bir aracı benimsemek için kısa bir eğitim dönemi gerekiyorsa, bu durum takımın verimliliğini artırır.
- Not alma aracı, toplantıları yazıya dökmeli ve müşteri görüşmelerinde kimin ne söylediğini belirlemelidir. Tartışmayı etkili bir şekilde özetlemeli ve takip için atanabilecek eyleme geçirilebilir görevler oluşturmalıdır.
📈 Bilmeniz Gereken İstatistik: Microsoft'un yaptığı bir ankete göre, toplantı katılımcılarının %52'si not tutmakta zorlanıyor. AI araçları, gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler sayesinde bu açığı kapatıyor.
Zoom için en iyi AI not alma aracıyla toplantıları özetleyin — ClickUp!
Zoom için en iyi AI not alma uygulamasını seçmek, birkaç anahtar hususu göz önünde bulundurmayı gerektirir. Uygulamanın bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu ve mevcut iş akışlarına ne kadar kolay entegre olabileceğini değerlendirin.
Şirketinizde çok sayıda Zoom toplantısı yapılıyorsa, en iyi araçla toplantı not alma sürecini optimize etmeniz gerekir. İşte burada ClickUp devreye girer. Bu proje yönetimi platformu, toplantılarınızı özetlemeyi ve takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getiren çok sayıda transkripsiyon ve işbirliği özelliği sunar. ClickUp Brain'in özelliklerinden yararlanarak iş akışlarınızda kolaylık ve takım verimliliği ile devrim yaratın. Hemen kaydolun!