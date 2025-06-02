2025'te AI Destekli Sohbet Robotları için En İyi 13 Chatbase Alternatifi

Chatbase alternatifleri arıyorsanız, işinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan, anında insan temsilci desteğini genişleten ve AI müşteri desteğini güçlendiren, kod gerektirmeyen bir AI chatbot arıyor olabilirsiniz.

Chatbase bazıları için tercih edilen bir seçenek olsa da, artık tek seçenek değildir. Birçok modern platform, daha da iyi özellikler ve avantajlar sunan özel AI chatbotlar sunmaktadır.

Peki, hangisini seçmelisiniz?

Dikkate alabileceğiniz 13 Chatbase alternatifine göz atalım.

En İyi Chatbase Alternatifleri Bir Bakışta

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyat ClickUp AI destekli görev otomasyonu, müşteri desteği, ş Akışı ve CRM araçlarıyla entegrasyonlar Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Intercom AI chatbot (Fin AI Agent), AI Copilot, AI raporlama içgörüleri, yardım masası entegrasyonu Orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz deneme; Ücretli planlar 39 $'dan başlar Ada Çok dilli AI chatbot, AI ajan eğitimi, kodsuz otomasyon oluşturucu, proaktif etkileşim Orta ölçekli şirketler, kurumsal Özel fiyatlandırma Tidio AI sohbet robotu (Lyro AI Agent), canlı sohbet, önceden oluşturulmuş otomasyon akışları, Shopify ve CRM entegrasyonları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretli planlar 29 $'dan başlar Drift AI destekli satış asistanı, otomatik müşteri adayı değerlendirme, CRM entegrasyonları, gerçek zamanlı konuşmalar Orta ölçekli şirketler, kurumsal Özel fiyatlandırma Botpress Özel AI chatbot oluşturucu, OpenAI ve LLM entegrasyonu, vektörleştirilmiş bilgi senkronizasyonu, SDK/API erişimi Geliştiriciler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretli planlar 39 $'dan başlar Chatfuel WhatsApp ve Messenger AI botu, otomatik satış ve destek, Stripe ve Shopify entegrasyonları, doğrulanmış WhatsApp API Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme; Ücretli planlar mevcuttur Landbot Kodsuz chatbot oluşturucu, A/B testi, müşteri segmentasyonu, CRM ve e-ticaret entegrasyonları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 45 $'dan başlar IngestAI AI destekli iş analitiği, tahmine dayalı analiz, stratejik AI içgörüleri, kurumsal odaklı Kurumsal Özel fiyatlandırma Tars Müşteri yolculuğu otomasyonu, yapay zeka destekli self servis, iş akışı optimizasyonu Orta ölçekli şirketler, kurumsal Özel fiyatlandırma Fini AI Çok kanallı AI chatbot, bilgi tabanı entegrasyonu, sorunsuz insan yönlendirme Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Manychat AI destekli sosyal medya sohbet otomasyonu, Instagram DM'leri, WhatsApp ve Messenger desteği Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $'dan başlar Yuma AI E-ticaret, otomatik sipariş yönetimi, geri ödemeler ve AI tabanlı müşteri sorguları için AI sohbet robotu Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Özel fiyatlandırma

Chatbase'e giriş

Chatbase, işletmelerin ChatGPT'yi verileri üzerinde eğitmelerine ve web siteleri, uygulamalar ve sosyal medya için özel AI sohbet robotları oluşturmalarına olanak tanıyan bir AI sohbet robotu platformudur. Kullanıcı sorgularına anında yanıt vererek sorunsuz müşteri etkileşimleri sağlar ve insan desteği ihtiyacını azaltır.

Doğal dil işleme (NLP) yetenekleriyle Chatbase, chatbotların bağlamı anlamasını ve sezgisel olarak yanıt vermesini sağlar. İşletmeler, girişimciler, pazarlamacılar ve müşteri desteği ekipleri için tasarlanan platform, kodlama becerisi gerektirmeden AI müşteri desteğini basitleştirir.

Ancak, bu avantajların bir de diğer yüzü var.

Neden Chatbase Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Daha gelişmiş özellikler, daha iyi entegrasyonlar veya dinamik bir kullanıcı deneyimi arıyorsanız, Chatbase'den geçiş yapmanızı gerektirebilecek bazı gerçek sorunlar şunlardır:

Çok kanallı destek eksikliği: İş çözümleriniz çok kanallı AI desteği ve gelişmiş otomasyon gerektiren sektörlere aitse, Chatbase ihtiyacınız olan esnekliği sağlamayabilir

Zayıf chatbot eğitim seçenekleri: ChatGPT'yi verilerinizle eğitebilmenize rağmen, ince ayar yapma özelliği bulunmadığından chatbot yanıtlarını kontrol etmek ve zamanla doğruluğu artırmak zorlaşır

İnsan devretme özelliği yoktur: Konuşmaları insan temsilcilere sorunsuz bir şekilde aktarmak için yerleşik bir yol yoktur, bu da AI chatbot'un sorguları çözememesi durumunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

Sınırlı otomasyon iş akışları: Chatbase, işletmelerin koşullu mantık, çok adımlı diziler veya daha akıllı chatbot etkileşimleri için etkinlik tabanlı tetikleyiciler gibi karmaşık otomasyon akışları oluşturmasına izin vermez

Kısıtlı bilgi tabanı entegrasyonu: Chatbot, dinamik bilgi tabanlarından gerçek zamanlı senkronizasyon konusunda sorun yaşar, bu da SSS veya belgelerdeki güncellemelerin chatbot yanıtlarına anında yansımayabileceği anlamına gelir

🔎 Biliyor muydunuz? ChatGPT 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Threads'ten sonra tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri oldu. Bu, yapay zeka destekli sohbet çözümlerine olan patlama niteliğindeki talebi vurgulamaktadır.

13 Chatbase Alternatifine Genel Bakış

Birçok popüler konuşma chatbot markası artık AI destekli otomasyon sunarak güçlü Chatbase alternatifleri haline gelmiştir. İster daha iyi otomasyon, ister daha derin entegrasyonlar veya daha akıllı AI yanıtları ihtiyacınız olsun, işte 13 güçlü Chatbase alternatifi:

1. ClickUp (AI destekli verimlilik ve destek için en iyisi)

ClickUp Chat kullanarak anında görevler oluşturun, yanıtları otomatikleştirin ve iş akışlarınızı senkronize edin

ClickUp, mükemmel müşteri hizmeti sunmak için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren uygulama olarak da bilinen hepsi bir arada verimlilik platformudur.

Yüzeysel sorguları işleyen çoğu temel sohbet robotunun aksine, ClickUp Chat konuşmaları gerçek işlere dönüştürür. Destek ekipleri mesajları anında görevlere dönüştürebilir, tartışmaları müşteri biletlerine veya projelere bağlayabilir ve sohbetleri tüm ekipteki iş akışlarıyla tamamen senkronize halde tutabilir.

ClickUp Chat'teki AI ajanları (Otomatik Pilot Ajanlar), yaygın müşteri sorularını otomatik olarak yanıtlar, anında güncellemeler sağlar ve çalışma alanınızdan ilgili bilgileri ortaya çıkararak destek ekiplerinin yanıt sürelerini ve manuel çabalarını azaltır. Rutin etkileşimleri otomatikleştirerek ve çalışma alanı bilgilerini kullanarak, müşteri hizmetleri ekiplerinin daha hızlı, daha tutarlı ve daha doğru destek sunmasına yardımcı olurlar.

ClickUp'ın birden fazla iş uygulamasını birbirine bağlama özelliği, müşteri etkileşimlerini, bilgi tabanlarını ve destek görevlerini tek bir yerde birleştirerek çok sayıda bağlantısız araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ClickUp Brain ile destek ekipleri, görevlerden, belgelerden ve iletişim geçmişinden gerçek zamanlı yanıtlar alarak müşteri sorularına anında yanıt verebilir.

Birçok ünlü konuşma chatbot markası yalnızca temel sorgu işleme odaklanırken, ClickUp konuşmaları doğrudan iş akışlarına, bilet yönetimine ve bilgi tabanlarına bağlayarak tam döngü müşteri desteği sunar.

AI Görev Oluşturma, müşteri sohbetlerine göre eylem öğelerini otomatik olarak oluşturur ve atar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Ayrıca, ClickUp Brain devam eden konuşmaları ve biletleri hızlı bir şekilde özetleyerek destek temsilcilerine konuları araştırmaya gerek kalmadan ihtiyaç duydukları tüm bağlamı sunar.

Ayrıca, farklı destek talepleri için özel iş akışları oluşturabilir, bilet önceliklerini ayarlayabilir ve birden fazla platforma derin entegrasyonlarla bilet yönlendirmeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Otomasyonlar: Sohbet veya görev etkinliğine göre eylemleri tetiklemek için otomasyonlar ayarlayabilir, iş akışlarınızı daha akıllı hale getirebilirsiniz

AI Ajanlar: ClickUp'ın AI Ajanları, süreçleri otomatikleştirebilir, soruları yanıtlayabilir ve çalışma alanınızda destek sağlayabilir.

Basit chatbotların ötesine geçen, entegre proje yönetimi, yapay zeka destekli otomasyon ve derinlemesine özelleştirme sunan bir Chatbase alternatifi arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. İletişimi, bilgiyi ve işi merkezileştirerek takımınızın daha verimli ve işbirliğine dayalı çalışmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI kullanarak görevler, özetler ve otomatik ilerleme güncellemeleri oluşturun

Kullanıcı sorgularına yanıt verin, eylem öğeleri oluşturun ve görevlerle otomatik olarak senkronizasyon sağlayın

Yanıtları otomatikleştirin, biletleri düzenleyin ve müşteri desteği için çözümler önerin

Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon

Tüm takım bilgilerini tek bir arama platformunda depolayın, erişin ve yönetin

AI destekli yazma yardımıyla yanıtları, özetleri ve içeriği zahmetsizce taslak haline getirin

AI ile sesli ve video aramaları otomatik olarak transkripsiyonlayın ve özetleyin

Takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için otomatik stand-up'lar ve ilerleme raporları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Birçok özelliği olan ClickUp, bazı yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Takımımız üç farklı ülkede dört zaman dilimine yayılmıştır. Takım üyelerimiz arasında net bir iletişim olması gerekir, aksi takdirde en az bir günlük gecikme yaşanır. E-posta veya Teams mesajları göndermek yerine birbirimize görevler atamak çok daha verimlidir. Görevlerin kendisi üzerinden sohbet ediyor ve güncelleme yapıyoruz, böylece "o mesaj e-postada mıydı yoksa bana mesaj mı gönderdi?" ve "Ne zaman gerekliydi?" veya "Ne kadar acil?" gibi sorular sormak yerine ilgili konuşmaları bulmak çok daha kolay oluyor. Tüm bu sorular, iyi hazırlanmış bir görevde yanıtlanıyor.

Takımımız üç farklı ülkede dört zaman dilimine yayılmıştır. Takım üyelerimiz arasında net bir iletişim olması gerekir, aksi takdirde en az bir günlük gecikme olur. E-posta veya Teams mesajları göndermek yerine birbirimize görevler atamak çok daha verimlidir. Görevlerin kendisi üzerinden sohbet ediyor ve güncelleme yapıyoruz, böylece "o mesaj e-postada mıydı yoksa bana mesaj mı gönderdi?" ve "Ne zaman gerekliydi?" veya "Ne kadar acil?" gibi sorular sormak yerine ilgili konuşmaları bulmak çok daha kolay oluyor. Tüm bu sorular, iyi hazırlanmış bir görevde yanıtlanıyor.

🔎 Biliyor muydunuz? Hızla büyüyen bir yazılım şirketi olan Pigment, ClickUp'ı merkezi bir hub olarak kullanarak operasyonlarını kolaylaştırdı ve onboarding verimliliğinde %88 artış ve hata düzeltmelerinde %83 hız artışı sağladı. Pigment, dağınık araçları işbirliği, görev otomasyonu ve onboarding şablonları için tek bir platformla değiştirerek takımlarının daha akıllı çalışmasını, daha iyi iletişim kurmasını ve daha hızlı ölçeklenmesini sağladı.

2. Intercom (AI destekli müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

intercom aracılığıyla

Intercom, doğal diyalog anlama özelliği ile müşteri etkileşimlerini geliştiren ve kullanıcıların bağlamı algılayan ve doğru yanıtlar almasını sağlayan gelişmiş bir AI asistanı olan Fin AI Agent ile AI öncelikli müşteri hizmetlerini yeniden tanımlıyor.

Ayrıca, çözüm sürelerini iyileştirmek için gerçek zamanlı öneriler, otomatik olarak oluşturulan yanıtlar ve iş akışı otomasyonu sağlayarak temsilcileri destekleyen bir AI asistanı olan Copilot da içerir.

Intercom'un çözümleri, işe alım otomasyonu ve görev delegasyonu gibi çalışan yönetimi araçlarını içermesine rağmen, müşteri hizmetleri takımları için gerçek gücü, destek eylemlerini otomatikleştirme ve yanıt iş akışlarını kolaylaştırmada yatmaktadır.

Intercom'un en iyi özellikleri

Fin AI Agent ile müşteri odaklılığı artırın, 7/24 insan benzeri yanıtlar verin

AI destekli Copilot ile destek temsilcilerine yardımcı olun, gerçek zamanlı yanıt önerileri ve otomasyon sağlayın

AI Insights & Reporting ile destek işlemlerini analiz edin ve optimize edin, verimliliği artırın

Kodsuz otomasyon ile destek iş akışlarını kolaylaştırın, manuel müdahaleyi azaltın

Intercom sınırlamaları

Bazı iş akışlarında sezgisel adımlar bulunmadığından karmaşık geçici çözümler gerekir

AI özellikleri, belirli senaryolarda insan tarafından incelenmesi gereken yanıtlar oluşturabilir

Intercom fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 139 $

Intercom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (3.330+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (1.100+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? ChatGPT, günlük 10 milyondan fazla sorguyu işliyor . Bu muazzam hacimde AI destekli etkileşimler, dünya çapında müşteri hizmetlerini, içerik oluşturmayı ve iş otomasyonunu şekillendiriyor.

3. Ada (AI destekli çok dilli müşteri desteği için en iyisi)

ada aracılığıyla

Ada, gelişmiş AI destekli çoklu dil desteği ile birden fazla platformda destek konuşmalarını otomatikleştirmede mükemmeldir ve sorunsuz küresel etkileşimler sağlar.

Diğer geleneksel AI chatbotlarla karşılaştırıldığında, Ada etkileşimlerden sürekli öğrenir ve işlerin AI tarafından oluşturulan yanıtları iyileştirmesine, çözümleri otomatikleştirmesine ve zaman içinde bilet hacmini azaltmasına olanak tanır.

Kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu ile işletmeler, Salesforce, Zendesk, Twilio ve diğer kurumsal araçlarla entegre olan, kendini geliştiren iş akışları oluşturabilir. Ada ayrıca proaktif müşteri etkileşimi sağlayarak markaların sorunlar büyümeden müşterilerle etkileşime geçmesini sağlar.

En iyi özellikler

50'den fazla dilde destek konuşmalarını otomatikleştirin, mesajlaşma, ses ve e-posta yoluyla gelen soruları yanıtlayın

Kişiselleştirilmiş ve anlamlı etkileşimler için kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu ile AI iş akışları oluşturun ve özelleştirin

AI ajan koçluğu ve performans izleme ile zaman içinde chatbot doğruluğunu artırın

Salesforce, Zendesk, Twilio ve diğer kurumsal araçlarla kolayca entegre edin

Sınırlamalar vardır

Karmaşık niyetler oluşturmak ve yer tutucuları veya API'leri yönetmek için teknik bilgi gerektirir

Zendesk ile entegrasyon, daha sorunsuz bir uygulama süreci için iyileştirilebilir

Ada fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ada puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ada hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Yüksek bir içerme oranı elde etmek için Ada ile çok çalıştık ve sonuçlardan son derece memnunuz.

Yüksek bir içerme oranı elde etmek için Ada ile çok çalıştık ve sonuçlardan son derece memnunuz.

🧠 İlginç bilgi: GPT-2, yanlış bilgi ve içerik üretiminin kötüye kullanılmasına ilişkin endişeler nedeniyle başlangıçta "yayınlanması çok tehlikeli" olarak etiketlenmişti. AI'nın artan yetenekleriyle birlikte, sorumlu bir şekilde benimsenmesi anahtar önemdedir. İşletmeler güvenlik, uyumluluk ve etik AI kullanımına öncelik vermelidir.

4. Tidio (AI destekli canlı sohbet ve otomasyon için en iyisi)

tidio aracılığıyla

Tidio, destek taleplerini yönetmek, dönüşümleri artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için Lyro AI Agent, canlı sohbet ve otomasyonu bir araya getiren AI tabanlı bir müşteri hizmetleri platformudur.

Lyro AI Agent, müşteri temsilcisinin müdahalesine gerek kalmadan, birden fazla kanal ve dilde müşteri sorularının %70'ine kadarını gerçek zamanlı olarak otonom olarak çözebilir.

Tidio'nun AI'yı canlı sohbet ve yardım masası özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneği, anında müşteri yanıtları sağlar.

Tidio'nun en iyi özellikleri

Lyro AI Agent ile müşteri taleplerinin %70'ini otomatikleştirin, temsilcilerin iş yükünü azaltın

AI destekli önerilerle canlı sohbet kullanarak ziyaretçileri gerçek zamanlı olarak etkileşime geçirin

Satış ve destek için önceden oluşturulmuş otomasyon akışıyla müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

Shopify, WordPress, HubSpot ve 100'den fazla entegrasyon ile bağlantı kurarak birleşik bir iş akışı elde edin

Tidio sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur ve bu da küçük işletmelerin erişimini sınırlamaktadır

Tidio fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlar

Artı: Kullanıcı başına aylık 749 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Kullanıcı başına aylık 2.999 $'dan başlayan fiyatlarla

Tidio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (1.620+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (460+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: AI'yı Web Sitenize Entegre Etme

5. Drift (AI destekli konuşma pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

drift aracılığıyla

Drift, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri değerlendirmek ve satışları hızlandırmak için tasarlanmış bir konuşma AI platformudur.

Geleneksel chatbotlardan farklı olarak, Drift'in yapay zekası konuşmaları gerçek zamanlı olarak kişiselleştirir, böylece işletmelerin yüksek niyetli alıcılarla bağlantı kurmasına ve onları satış hunisinde sorunsuz bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır.

AI destekli sohbet temsilcileriyle Drift, ziyaretçilerin sorularını otomatik olarak yanıtlar, toplantıları planlar ve potansiyel müşterileri doğru satış temsilcisine yönlendirerek alıcı yolculuğundaki sürtüşmeleri azaltır.

Dahası, site ziyaretçilerinin anonimleştirme özelliği, işletmelerin potansiyel müşterileri belirleyip izlemesine yardımcı olarak veriye dayalı hedeflemeyi mümkün kılar.

Drift'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı AI destekli konuşmalarla yüksek niyetli web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekin

Daha iyi potansiyel müşteri hedeflemesi için anonim ziyaretçileri otomatik olarak tanımlayın ve izleyin

Toplantıları anında ayarlayan AI destekli chatbotlarla daha fazla potansiyel müşteriyi dönüştürün

Sorunsuz müşteri aktarımı için CRM ve satış platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Drift sınırlamaları

Geniş özellik aralığı ve karmaşık özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Bazı entegrasyonlar, ş Akışı verimliliğini etkileyen ek sorun giderme işlemleri gerektirir

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Drift'i 2 farklı iş yerinde kullandım ve her ikisine de kolayca erişebildim. Potansiyel müşteriler, herhangi bir soruları olduğunda bize ulaşabilir ve biz müsait olmadığımızda toplantı rezervasyonu yapabilir. Drift ayrıca, web sitelerimizi hangi şirketlerin kullandığını ve nelere göz attıklarını görmemizi sağlayan bir özelliğe sahiptir, bu da belirli kelimeleri kullanarak bu şirketleri hedeflememizi sağlar.

Drift'i 2 farklı iş yerinde kullandım ve her ikisine de kolayca erişebildim. Potansiyel müşteriler, herhangi bir soruları olduğunda bize ulaşabilir ve biz müsait olmadığımızda toplantı rezervasyonu yapabilir. Drift ayrıca, web sitelerimizi hangi şirketlerin kullandığını ve nelere göz attıklarını görmemizi sağlayan bir özelliğe sahiptir, bu da belirli kelimeleri kullanarak bu şirketleri hedeflememizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Statik SSS'lerden farklı olarak, AI destekli bilgi tabanları sürekli öğrenir ve güncellenir. AI destekli self servis çözümlerini entegre eden işletmeler, kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir ve bekleme sürelerini azaltabilir.

6. Botpress (Derin özelleştirme ile AI destekli chatbotlar geliştiren geliştiriciler için en iyisi)

botpress aracılığıyla

Botpress, OpenAI, Anthropic ve Fireworks AI gibi en yeni LLM'lerle desteklenen, yüksek düzeyde özelleştirilebilir sohbet robotları oluşturmak isteyen geliştiriciler için tasarlanmış güçlü bir AI ajanı platformudur.

Ek olarak, belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, üretime hazır AI ajanları oluşturmak için sorunsuz kullanıcı arayüzü API erişimi, otomasyon araçları ve gerçek zamanlı entegrasyonlar sağlar.

Görsel yapı stüdyosu ile geliştiriciler özel bilgi tabanlarını içe aktarabilir, üçüncü taraf sistemlerle senkronizasyon yapabilir ve WhatsApp ve Telegram gibi birden fazla kanalda AI ajanları dağıtabilir.

Botpress'in en iyi özellikleri

Özel otomasyon ve iş akışları için kodsuz ve az kodlu seçeneklerle AI sohbet robotları oluşturun

AI ajanlarını WhatsApp, Telegram, Slack ve CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Bağlamsal yanıtlar için PDF'lerden, web sitelerinden ve veritabanlarından özel bilgi tabanlarını içe aktarın

Botpress SDK ve API ile sohbet robotu yeteneklerini genişletin ve derinlemesine özelleştirin

Botpress sınırlamaları

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olduğundan, gelişmiş uygulamalar karmaşık hale gelir

Fiyatlandırma modeli, yüksek mesaj hacmiyle çalışan veya premium özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için pahalı olabilir

Botpress fiyatlandırması

Kullandıkça öde: 0 $/ay + AI kullanım maliyetleri

Artı: Kullanıcı başına aylık 79 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 446 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Botpress puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (330+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (40+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Chatbotlar ≠ Konuşma Yapabilen Yapay Zeka. Tüm konuşma yapabilen yapay zeka chatbot olarak işlev görebilir, ancak tüm chatbotlar konuşma yapabilen yapay zeka kullanmaz. Chatbotlar önceden yazılmış kuralları izlerken, konuşma yapabilen yapay zeka öğrenir, uyum sağlar ve bağlamı anlar, böylece dinamik, insan benzeri etkileşimler sağlar.

7. Chatfuel (AI destekli WhatsApp ve sosyal medya otomasyonu için en iyisi)

chatfuel aracılığıyla

Chatfuel, satış, müşteri desteği ve kullanıcı etkileşimini otomatikleştiren, başarı odaklı bir chatbot platformudur. Fuely AI ile işletmeler, insan müdahalesi olmadan SSS'leri yanıtlayabilir, randevu alabilir, potansiyel müşteri niteliklerini değerlendirebilir ve siparişleri sorunsuz bir şekilde işleyebilir.

Chatfuel'un öne çıkan özelliklerinden biri, işletmelerin güvenilirlik için doğrulanmış yeşil rozeti kullanmasına olanak tanıyan resmi WhatsApp API entegrasyonudur.

Platform ayrıca terk edilmiş sepet kurtarma, üst satış ve yeniden etkileşim mesajlarını destekleyerek WhatsApp, Facebook ve Instagram'da konuşmaları otomatikleştirmek isteyen işletmeler için güçlü bir Chatbase alternatifi haline getirir.

Chatfuel'un en iyi özellikleri

WhatsApp ve Facebook Messenger sohbet robotlarıyla satış, destek ve yeniden etkileşimi otomatikleştirin

Doğrulanmış işletmeler için resmi WhatsApp API yeşil rozeti ile müşteri güvenini artırın

Sorunsuz otomasyon için Stripe, Shopify, Zapier ve Google E-Tablolar ile entegre edin

Satışları ve dönüşümleri artırmak için AI destekli terk edilmiş sepet kurtarma özelliğinden yararlanın

Chatfuel sınırlamaları

Otomatik ölçeklendirme fiyatlandırma modeli, konuşma geçmişi büyüdükçe beklenmedik maliyet artışlarına yol açabilir

Chatfuel fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 300 $

Chatfuel puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chatfuel hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Chatfuel, chatbot geliştirme konusunda önceden bilgisi olmayanların bile kullanabileceği basit bir platformdur. Kullanımı basit, güçlü ve ölçeklenebilir. Chatfuel, kullanıcıların karmaşık chatbotlar oluşturmasına olanak tanıyan geniş bir özellik aralığına sahiptir.

Chatfuel, chatbot geliştirme konusunda önceden bilgisi olmayanların bile kullanabileceği basit bir platformdur. Kullanımı basit, güçlü ve ölçeklenebilir. Chatfuel, kullanıcıların karmaşık chatbotlar oluşturmasına olanak tanıyan geniş bir özellik aralığına sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: AI'ya bir soru sorma şekliniz, sorunun doğruluğunu etkiler! ChatGPT gibi AI modelleri, belirsiz sorgulardan ziyade belirli, yapılandırılmış ve bağlamsal komutlara daha iyi yanıt verir. Ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, yanıt o kadar iyi olur!

8. Landbot (Gelişmiş otomasyon ile kod gerektirmeyen AI chatbot oluşturma için en iyisi)

landbot aracılığıyla

Landbot, işletmelerin WhatsApp, web siteleri ve Facebook Messenger üzerinden müşteri etkileşimini, potansiyel müşteri oluşturmayı ve satışları otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir AI chatbot oluşturucu.

Landbot, diğer chatbot platformlarından farklı olarak etkileşimli bir sürükle ve bırak arayüzü sunarak teknik uzmanlık gerektirmeden insan benzeri konuşmalar oluşturur.

AI Chatbot Generator ile işletmeler, randevu asistanları, satış chatbotları ve müşteri destek botlarını dakikalar içinde başlatabilir.

Platform ayrıca A/B testi, gelişmiş segmentasyon ve CRM entegrasyonlarını destekleyerek, işletmelerin daha yüksek dönüşümler için müşteri konuşmalarını optimize etmelerini sağlar.

Landbot'un en iyi özellikleri

Web, WhatsApp ve Messenger için kod gerektirmeyen sürükle ve bırak oluşturucu ile AI sohbet robotları oluşturun ve kullanın

AI destekli botlarla potansiyel müşteri değerlendirmesini, randevu rezervasyonunu ve müşteri desteğini otomatikleştirin

Slack, Google E-Tablolar, Salesforce, Stripe ve diğer iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

A/B testi ve segmentasyonu kullanarak performansı optimize edin ve dönüşümleri artırın

Landbot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, birçok kullanıcı için yükseltmeyi gereksiz kılan sağlam özellikler içerir

Landbot fiyatlandırması

Sandbox: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 45 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 220 $

İş: Kullanıcı başına aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

Landbot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (320+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (70+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Harika AI yanıtları, harika komutlarla başlar! AI'nın tonunu, derinliğini ve odak noktasını yönlendirmek için AI komut şablonlarını kullanın; içerik oluşturma, müşteri desteği ve otomasyon görevlerinde zaman kazanın ve doğruluğu artırın.

9. IngestAI (AI odaklı veri analizi ve iş stratejisi geliştirme için en iyisi)

ingest AI aracılığıyla

IngestAI, veri stratejisi, AI ürün tasarımı ve iş vakası geliştirme alanlarında uzmanlaşmış, Silikon Vadisi merkezli bir AI inovasyon girişimidir. Platform, verileri rekabet avantajı olarak kullanmaya odaklanarak, işletmelerin trendleri analiz etmesine, performansı optimize etmesine ve AI odaklı otomasyon uygulamasına yardımcı olur.

Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA ve Plug and Play tarafından desteklenen IngestAI, iş kararlarını iyileştirmek ve AI yatırımlarını en üst düzeye çıkarmak için işletmelere özel AI çözümleri sunar.

IngestAI'nin en iyi özellikleri

Pazar trendlerine ve teknolojik fizibiliteye dayalı AI odaklı iş stratejileri geliştirin

Tahmine dayalı analitik, anomali algılama ve performans optimizasyonunu otomatikleştirin

En son AI ürün tasarımından yararlanarak fikirleri gerçek dünya uygulamalarına dönüştürün

Stanford, OpenAI ve NVIDIA'nın desteğiyle Silikon Vadisi destekli bir AI ekosistemine erişin

IngestAI sınırlamaları

Platformun kapsamlı veri analizi yetenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

IngestAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IngestAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar IngestAI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Platform, son derece kullanıcı dostu ve anlaşılırdır. Tahmine dayalı analitik, anomali tespiti ve performans optimizasyonunu otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar.

Platform, son derece kullanıcı dostu ve anlaşılırdır. Tahmine dayalı analitik, anomali tespiti ve performans optimizasyonunu otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Özel GPT'ler, BT ve hizmet yönetiminde devrim yaratıyor. İşletmeler artık AI ajanlarını kendi belgeleri ve iş akışlarıyla eğitebilir. AI artık sadece genel bir araç değil, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış akıllı bir asistan olabilir.

10. Tars (AI destekli müşteri deneyimi otomasyonu için en iyisi)

tars aracılığıyla

Tars, müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek, çalışan verimliliğini artırmak ve operasyonel maliyetleri azaltmak için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir konuşma AI platformudur.

Karmaşık iş akışlarını basit, sezgisel konuşmalara dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır, bu da onu IVR sistemlerini değiştirmek ve potansiyel müşteri oluşturmayı optimize etmek isteyen işletmeler için ideal hale getirir.

Çok sektörlü otomasyon desteği ile Tars, finans, sağlık, emlak ve kamu sektörlerinde 700'den fazla küresel marka tarafından kullanılmaktadır. Platformun AI sohbet robotları, müşteri desteği iş yükünü azaltabilir, potansiyel müşteri dönüşüm oranlarını artırabilir ve karmaşık sorguları yönetebilir.

Tars'ın en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlar ile müşteri desteği, satış ve İK iş akışlarını otomatikleştirin

Daha hızlı çözümler için geleneksel IVR sistemlerini insan benzeri konuşmalarla değiştirin

Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyonlar

Veriye dayalı karar verme için gelişmiş analitik ve chatbot performans izleme

Tars sınırlamaları

Özel iş süreçlerine uyum sağlamak için analiz ve raporlama özelliklerinin iyileştirilmesi gerekiyor

Sınırlı hafta sonu desteği, acil chatbot sorunlarının çözümünde gecikmelere neden olabilir

Tars fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tars puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (170+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (40+ yorum)

11. Fini AI (AI destekli çok kanallı müşteri desteği otomasyonu için en iyisi)

fini AI aracılığıyla

Fini AI, müşteri sorgularının %70'ine kadarını çözmek, akıllı eylemler gerçekleştirmek ve gerektiğinde insan temsilcilere sorunsuz bir şekilde devretmek için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir AI destek temsilcisidir.

Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack ve Discord ile kolayca entegre olur ve mevcut iş akışlarını kesintiye uğratmadan müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek isteyen işletmeler için güçlü bir çözüm sunar.

Özelleştirilebilir ton, çok kanallı dağıtım ve geri bildirimlerden AI odaklı öğrenme ile Fini AI, işletmelerin doğru ve bağlam farkında müşteri desteği sunmasını sağlar.

Fini AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli otomasyon ile müşteri sorgularını çözün

Zendesk, Slack, Discord ve Intercom entegrasyonları ile çok kanallı dağıtım

Geri bildirimlerden sürekli öğrenen ve gelişen akıllı AI eğitimi

AI karmaşık veya önceden yapılandırılmış konularla karşılaştığında sorunsuz insan devri

Fini AI sınırlamaları

Sınırlı kullanıcı yorumları, gerçek dünya performansını karşılaştırmayı zorlaştırıyor

Gelişmiş AI özellikleri kurumsal düzeyde özelleştirme gerektirebilir

Fini AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Fini AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Destek Operasyonlarını Düzenlemek için Müşteri Hizmetleri Şablonları

12. Manychat (Instagram, WhatsApp ve Messenger'da sosyal medya sohbet otomasyonu için en iyisi)

via ManyChat

Manychat, işletmelerin kullanıcı katılımını artırmasına, potansiyel müşterileri yakalamasına ve Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ve TikTok'ta satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sohbet pazarlama otomasyon platformudur.

AI destekli otomasyon ile işletmeler mesajlara, yorumlara ve hikaye yanıtlarına otomatik olarak yanıt verebilir, böylece hiçbir potansiyel müşteri veya müşteri talebini kaçırmazlar.

Manychat, e-ticaret mağazaları, ajanslar ve influencer'lar tarafından, sürekli manuel giriş yapmaya gerek kalmadan sosyal medya mesajlaşmasını kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Manychat'ın en iyi özellikleri

Instagram, WhatsApp ve Messenger yanıtlarını otomatikleştirerek 7/24 etkileşim sağlayın

Niyet tanıma ve yanıt optimizasyonu ile AI destekli sohbet otomasyonunu yönetin

Otomatik yanıtlar, yorumdan DM'ye ve otomatik diziler gibi potansiyel müşteri oluşturma araçlarını kullanın

Veri senkronizasyonu için Stripe, Zapier, Google E-Tablolar ve HubSpot ile entegre edin

Manychat sınırlamaları

Otomasyon hataları mesajların başarısız olmasına ve kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir

Müşteri desteğinin yetersizliği, birçok kullanıcı yavaş yanıt aldığını veya hiç yanıt almadığını bildiriyor

Manychat fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Elit plan: Özel fiyatlandırma

Manychat puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Manychat hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ManyChat'i dört yıldır kullanıyorum ve işim için harika bir araç oldu. Çevrimiçi varlığımı büyütmemi, potansiyel müşterilerle iletişim kurmamı ve e-posta listemizi kolayca oluşturmamı sağlıyor. Platform kullanıcı dostudur ve etkileyici chatbot özelleştirme seçenekleri sunar.

ManyChat'i dört yıldır kullanıyorum ve işim için harika bir araç oldu. Çevrimiçi varlığımı büyütmemi, potansiyel müşterilerle iletişim kurmamı ve e-posta listemizi kolayca oluşturmamı sağlıyor. Platform kullanıcı dostudur ve etkileyici chatbot özelleştirme seçenekleri sunar.

💡 Profesyonel İpucu: AI, işlerin yerini almak için değil, yoğun iş yükünü ortadan kaldırmak için var! Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, iletişimi kolaylaştırmak ve karar verme sürecini iyileştirmek için işyerlerinde AI'yı entegre eden işletmeler, verimlilik ve etkinlikte önemli bir artış görmektedir.

13. Yuma AI (AI destekli e-ticaret müşteri desteği otomasyonu için en iyisi)

yuma AI aracılığıyla

Yuma AI, e-ticaret markaları için müşteri hizmetlerini otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Doğruluk, tutarlılık ve verimliliği korurken yüksek otomasyon oranları sunar.

Önceden eğitilmiş e-ticaret bilgisiyle Yuma AI, siparişler, abonelikler, iadeler ve incelemelerle ilgili müşteri sorularını hızlı bir şekilde anlar ve hızlı, kesin yanıtlar verir.

Geleneksel AI chatbotlardan farklı olarak, Otomatik Pilot özelliği insan temsilcilerinin eylemlerini taklit eder, yani siparişlerin düzenlenmesi ve aboneliklerin yönetilmesi gibi müşteri taleplerine yanıt verir ve bunları otonom olarak işler.

İş mantığı yürütme özelliği, yanıtların marka politikalarına ve üslubuna uygun olmasını sağlayarak yanıtların doğal ve markaya özgü olmasını sağlar.

Yuma AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli bilet yönetimi ile sadece iki ayda müşteri taleplerinin %49'unu otomatikleştirin

AI ile iş mantığını uygulayın, müşteri yanıtlarının marka tonuna ve politikalarına uygun olmasını sağlayın

İnsan müdahalesi olmadan sipariş düzenlemelerini, geri ödemeleri ve abonelik yönetimini özerk bir şekilde gerçekleştirin

Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo ve diğer müşteri hizmetleri için AI araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Yuma AI sınırlamaları

AI bazen halüsinasyon görebilir veya yanlış yanıtlar üretebilir, bu durumda insan tarafından kontrol edilmesi gerekir

Sınırlı müşteri yorumları mevcut olduğundan, uzun vadeli performansı değerlendirmek zor

Yuma AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Yuma AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde İnsan Odaklı Yapay Zeka Nasıl Kullanılır: Kapsamlı Kılavuz

Hala mükemmel AI chatbot platformunu arıyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun olabilecek birkaç ek araç daha burada bulabilirsiniz:

: Kore.ai Gelişmiş sanal asistanlar arayan işletmeler için ideal, kurumsal düzeyde bir AI chatbot platformu

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Haptik: E-ticaret, telekom ve bankacılık sektörlerinde güçlü kullanım örneklerine sahip bir konuşma AI platformu E-ticaret, telekom ve bankacılık sektörlerinde güçlü kullanım örneklerine sahip bir konuşma AI platformu

ClickUp ile otomasyona başlayın

Chatbase gibi temel botlara güveniyorsanız, konuşmaları eyleme dönüştürmek için gerçek bir fırsatı kaçırıyorsunuz demektir. ClickUp Chat, her müşteri etkileşimini doğrudan görevlere, projelere ve iş akışlarına bağlayarak desteğinizi daha akıllı ve daha hızlı hale getirir.

ClickUp, izole sohbetler yerine tartışmaları gerçek çıktılara bağlar: otomatik destek biletleri oluşturma, görev atama ve iş akışlarını gerçek zamanlı olarak güncelleme. Temsilciler, araçlar arasında geçiş yapmadan anında AI destekli özetler, önerilen sonraki adımlar ve kolay bilet izleme alır.

Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot ve Salesforce gibi platformlar arasında derin entegrasyonlara sahip ClickUp Chat, tüm müşteri konuşmalarınızı ve işlemlerinizi tek bir sistemde tutar. Artık dağınık sohbetler yok. Artık kaybolan biletler yok.

İşleri gerçekten ilerleten bir müşteri hizmetine hazırsanız, ClickUp Chat açık bir yükseltmedir.

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