2025'in En İyi 8 AI Alışkanlık Takip Aracı

🗓️ 1. Gün: En iyi niyetle başlarsınız. Daha fazla su içmek, spor salonuna gitmek ve yatmadan önce meditasyon yapmak gibi.

Ancak bir şekilde, yeni alışkanlıklarınız üçüncü gün gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu, en iyilerimizin bile başına gelir.

Endişelenmeyin; bu erteleme ve terk edilmiş yapılacaklar listesi döngüsünden çıkmanın bir yolu var.

Alışkanlık izleme uygulamaları: unutkanlığa, motivasyon eksikliğine ve klasik "Pazartesi başlıyorum" bahanesine karşı gizli silahınız. Kendi kendinizi geliştirmeyi bir oyuna dönüştürürler ve irade gücünüzün tek başına başaramayacağı şekilde sizi sorumlu tutarlar.

Hedeflerinize sonunda ulaşmaya hazır mısınız? Hedefinize ulaşmanızı ve bunu eğlenceli hale getirmenizi sağlayacak en iyi alışkanlık izleme araçları burada!

İşte en iyi 8 AI alışkanlık takip aracının kısa bir özeti:

Araç Anahtar Özellikler En uygun Fiyatlandırma ClickUp AI destekli hedef/görev yönetimi, Yinelenen Görevler, ClickUp'ın AI asistanı ile kişiselleştirilmiş alışkanlık izleyiciler AI destekli hedef ve görev yönetimi isteyen tüm serbest çalışanlar, küçük takımlar ve kurumsal müşteriler Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur HabitNow Esnek zamanlama, Özel hatırlatıcılar ve alarm, Günlük notlar Basit ve esnek alışkanlık izleme isteyen kişiler Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 9,99 $'dan başlar (Ömür boyu) Yaşam Tarzı Seri izleme, Haftalık/aylık geri bildirim, Özel etiketler, Trend grafikleri ve çizelgeleri, Girdiler için not alma, Renk körü modu Basit bir arayüz ve davranış analizlerini seven serbest çalışanlar Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 4,99 $'dan başlar Habitica Oyunlaştırılmış alışkanlık izleme (avatarlar, ödüller, cezalar), topluluk zorlukları Alışkanlık izlemeyi oyunlaştırmak isteyen bireyler ve gruplar Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 9 $'dan başlar Habitify Ruh hali izleme, Alışkanlık biriktirme, Apple Health/Google Fit senkronizasyonu, Odaklanma zamanlayıcı, Koçluk ve topluluk odaklı alışkanlık izleme isteyen tek başına çalışan girişimciler Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 2,49 $'dan başlar Streaks Dizi tabanlı izleme (24 adede kadar alışkanlık, özelleştirilebilir temalar ve simgeler, Apple Health senkronizasyonu Ardışık başarılarla ivme kazanın Ücretsiz plan yoktur. Ücretli planlar 5,99 $'dan başlar (Ömür boyu) Coach. me Kişisel koçluk hizmetleri, Topluluk Soru-Cevap ve destek, Dönüm noktası kutlamaları Koçluk ve topluluk odaklı alışkanlık izleme isteyen, motivasyonu yüksek kişiler Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 87 $'dan başlar Reclaim. ai AI destekli alışkanlık planlama, Takvim entegrasyonu ve senkronizasyon, Zaman dağılımı analizi AI destekli planlama ve verimlilik isteyen tek başına çalışan girişimciler Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 8 $'dan başlar

Bir alışkanlık edinmek kolaydır, ancak uzun vadede sürdürmek zordur. Alışkanlık izleyici uygulaması, günlük etkinliklerinizi kolayca kaydetmenize ve izlemenize olanak tanıyarak sorumluluk bilincinizi geliştirir.

Kişisel gelişimden kişisel bakım rutinlerine ve aradaki her şeye kadar, bu araçlar hatırlatıcılar, içgörüler ve motivasyonla alışkanlık geliştirme yolculuğunuzda tutarlı olmanızı sağlar.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

AI destekli içgörüler : İlerlemenizi analiz eden, kalıpları belirleyen ve neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak veriye dayalı içgörüler sunan araçları arayın ✅

Hedef izleme : Büyük hedefleri yönetilebilir hedefler halinde bölmenize yardımcı olan bir uygulama seçin, sürekli iyileştirme ile uzun vadeli başarıya daha kolay ulaşın ✅

Seri ve motivasyon özellikleri : Belirli bir alışkanlığı sürdürmek için sizi motive eden ve ilgilenmenizi sağlayan seri izleme, oyunlaştırma öğeleri ve motivasyonel hatırlatmalar içeren bir alışkanlık izleme uygulaması seçin ✅

Özelleştirme : İhtiyaçlarınıza uygun özel alışkanlık kategorileri, esnek zamanlama ve kişiselleştirilmiş gösterge panelleri sunan bir alışkanlık oluşturma izleyicisi seçin ✅

Kullanıcı dostu arayüz : Alışkanlık izlemeyi eğlenceli ve zahmetsiz hale getirmek için gösterge panelleri, grafikler, listeler, zamanlayıcılar vb. kullanan sezgisel bir uygulamaya yatırım yapın ✅

Veri güvenliği: Yedekleme ve şifreleme seçenekleriyle verilerinizi güvenli bir şekilde saklayan bir alışkanlık geliştirme aracı seçin ✅

📚 Daha fazla bilgi: Verimlilik için AI'yı kullanma (kullanım örnekleri ve araçlar)

1. ClickUp (AI destekli hedef ve görev yönetimi için en iyisi)

"Doğru küçük davranışı seçip doğru sırayla uygularsanız, onu geliştirmek için kendinizi motive etmenize gerek kalmaz. İyi bir yere ekilen iyi bir tohum gibi, doğal olarak gerçekleşir. " – BJ Fogg, Amerikalı sosyal bilimci

ClickUp Brain'i kullanarak hatırlatıcılar içeren kişiselleştirilmiş bir alışkanlık takipçisi oluşturun

ClickUp, görev ve hedef yönetimi, sohbet, belgeler ve daha fazlasını bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. ClickUp'ın doğru sırayla küçük davranışlar oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. Hadi bir göz atalım.

💜 ClickUp Hedefleri

Alışkanlıklara bağlı kalmak zor bir mücadele gibi hissettirdiğinde, ClickUp Hedefler, bunları "Hedefler" adı verilen basit ve ulaşılabilir görevlere bölerek başlamanıza olanak tanır

Bu hedefler, farklı alışkanlık türlerine göre özelleştirilebilir:

Sayı Hedefleri : "Ayda dört kitap oku" gibi ölçülebilir alışkanlıklar için idealdir

Parasal Hedefler : "Aylık harcamaları 100 dolara düşürmek" gibi finansal hedefler için mükemmeldir

Doğru/Yanlış Hedefler: "Her sabah 5-10 dakika görevleri gözden geçirip öncelikleri ayarla" gibi gün içindeki evet/hayır görevleri için kullanışlıdır. *

ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile yolunuzdan sapmayın

💜 ClickUp Brain

Hangi alışkanlıkları geliştireceğinizden emin değil misiniz? ClickUp Brain, hedeflerinize göre fikirler üretebilir.

ClickUp Brain ile AI destekli beyin fırtınası yaparak potansiyel alışkanlıkların bir listesini oluşturun

ClickUp Brain, sınırsız alışkanlık için bilgileri yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak ve tutarlılığı artırmak için görevler ve hatırlatıcılar oluşturarak verimlilik koçunuz ve yapay zeka destekli kişisel asistanınız olur.

Beynin güçlü sinir ağları, ilerlemenizin ve alışkanlık serisi raporlarınızın AI destekli özetlerini de oluşturarak ClickUp'ı en iyi alışkanlık takip uygulamalarından biri haline getirir.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Özel Otomatik Pilot ajanı ile alışkanlık izleme sürecinizi özelleştirebilir, otomatikleştirebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Yapabilecekleri:

ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak AI alışkanlık izlemenizi kişiselleştirin

Şunları yapabilirsiniz:

Günlük, haftalık veya özel alışkanlıklar için otomatik olarak yinelenen görevler oluşturun.

Sorumluluk bilincinizi korumak için hatırlatıcılar ve bildirimler gönderin.

Etkinliklerinize göre durumları veya Özel Alanları güncelleyerek ilerlemenizi takip edin.

Alışkanlık serilerinizi ve tamamlanma oranlarınızı içeren raporlar veya özetler oluşturun.

AI içgörülerini kullanarak iyileştirmeler veya motivasyon ipuçları önerin.

Otomatik pilot aracını kullanarak, alışkanlık oluşturmaya daha fazla odaklanabilir ve manuel izleme işlemlerine daha az zaman harcayabilirsiniz. Böylece alışkanlık oluşturma yolculuğunuz daha sorunsuz ve etkili hale gelir.

💜 ClickUp Görevleri

Egzersiz, okuma veya farkındalık pratiği gibi günlük alışkanlıklar için ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliği, aynı görevi manuel olarak tekrar tekrar oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile bir görevi günlük veya iki haftada bir gibi herhangi bir sıklıkta veya durumu değiştiğinde tekrarlanacak şekilde planlayın

Bu özellik size yardımcı olur:

Görevin ne sıklıkla tekrarlanacağına karar verin: günlük, haftalık veya belirli günlerde

Tekrarlama ne zaman başlamalı ve varsa ne zaman bitmeli?

Bir sonraki oluşumun, mevcut oluşum tamamlandıktan sonra mı yoksa sabit bir programa göre mi oluşturulacağını seçin

💜 Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu

Alışkanlıklarınızı geliştirmeye hazır mısınız? ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonunu deneyin.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu ile düzenli kalın ve verimli rutinler oluşturun

Bu şablonla şunları kolayca yapabilirsiniz:

Alışkanlıklarınızı listeleyin ve ClickUp Belgeleri ile ilerleme, yansımalar veya ayarlamaları izlemek için günlük olarak güncelleyin ve destek için bir arkadaşınız, koçunuz veya takımınızla paylaşın

Kişisel gelişiminizin ivmesini sürdürmek için ClickUp Dönüm Noktalarında anahtar ilerleme noktalarını ve başarıları işaretleyin

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak "eğer-o zaman" kuralları ve tetikleyicilerle alışkanlık günlüğünüzü otomatik olarak güncelleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel etiketler : Özel Alanlar ekleyerek alışkanlık yolculuğunuza ek ayrıntılar kaydedin, örneğin her alışkanlık oturumunun süresi veya notlar

İlerleme Özeti : Zaman içindeki ilerlemeyi görselleştirmek ve izlemek için bir : Zaman içindeki ilerlemeyi görselleştirmek ve izlemek için bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun, böylece motivasyonunuzu artırın ve tutarlılığınız hakkında içgörüler edinin

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Yineleyen görevleriniz için : Yineleyen görevleriniz için ClickUp Hatırlatıcılarını etkinleştirerek bildirimler alın ve yoğun programınızda alışkanlıklarınızı gözden kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde bir araya getirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde bir araya getirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Verimlilik Şablonları

2. HabitNow (Alışkanlıkları ve görevleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

habitNow aracılığıyla

HabitNow, günlük alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak için hedef izleme ve planlamayı birleştirir. Günlük, haftalık veya aylık hedeflerle alışkanlıkları tanımlayabilir ve özelleştirebilir, bunları çeşitli kategoriler ve listeler halinde düzenleyebilirsiniz.

Esnek bir zamanlama sistemi, özelleştirilebilir hatırlatıcılar ve alarmlar ile zamanlayıcı fonksiyonu, görevler sırasında odaklanmayı artırmaya yardımcı olurken, ayrıntılı grafikler ve istatistikler ilerlemeyi hızlı ve zahmetsiz bir şekilde izlemenizi sağlar.

HabitNow'un en iyi özellikleri

Tutarlılık işaretleyicileri : Motivasyon için başarı serileri oluşturun ve sürekli iyileştirme için günlük notlarla yolculuğunuzu belgeleyin

Özelleştirme : Özel zamanlayıcı aralığı ön ayarları, temalar ve simgelerle deneyiminizi kişiselleştirin

Görev yönetimi: Alışveriş, ev işleri, iş vb. gibi daha geniş kapsamlı görevler için yinelenen görevler, hatırlatıcılar ve kontrol listeleri ekleyin.

HabitNow sınırlamaları

Aynı alışkanlık için sayıya dayalı hedefleri evet/hayır hedeflerine dönüştürmeye izin vermez

Kullanıcıların alışkanlıkları günün saatine göre sıralamasına izin vermez

HabitNow fiyatlandırması

Ücretsiz

Ömür boyu: 9,99 $

HabitNow puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📌 Bunu deneyin: "İki Dakika Kuralı", bir rutin oluşturmayı ve buna bağlı kalmayı kolaylaştıran harika bir verimlilik hilesi. Her yeni alışkanlığı başlaması 2 dakikadan az sürecek kadar kolay hale getirin. Her gün 20 dakika meditasyon yapmaya commit etmek yerine, 2 dakikalık bilinçli düşünme ile başlayın.

3. Way of Life (Basit bir arayüzle alışkanlıkları izlemek ve oluşturmak için en iyisi)

way of Life aracılığıyla

Way of Life, olumlu sabah rutinleri oluşturmanıza, kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza ve zaman içinde davranış kalıplarınızı anlamanıza yardımcı olur. Basit ama etkili arayüzü ile kendinize kesintisiz seriler oluşturma hedefleri koyabilir ve yerleşik puan tablosu aracılığıyla alışkanlıklarınız hakkında haftalık ve aylık geri bildirim alabilirsiniz.

Hedef izleme uygulaması, her alışkanlık girdisine hızlı notlar eklemenize olanak tanıyarak düşüncelerinizi, yansımalarınızı veya gözlemlerinizi izlemenize de yardımcı olur. Renk körü modu, herkes için daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Way of Life'ın en iyi özellikleri

Özel etiketler : Özelleştirilebilir etiketleri kullanarak tüm alışkanlıklarınızı verimli bir şekilde gruplandırın ve yönetin, hayatınızın farklı alanlarını daha kolay izleyin

İlerleme bilgileri : Past grafikler, çubuk grafikler ve trend çizgileriyle alışkanlıklarınızı zaman içinde analiz ederek ilerlemenizi görselleştirin ve kalıpları belirleyin

Hatırlatıcılar ve zamanlama: Özel mesajlarla uyarılar planlamanıza olanak tanıyan esnek hatırlatıcılarla planlarınızı takip edin

Yaşam tarzı sınırlamaları

Premium plana geçmek, sınırsız alışkanlığı izleyebilmenin ve artık ihtiyacınız olmayan ancak kaydetmek istediğiniz alışkanlıkları arşivleyebilmenin tek yoludur

Gelişmiş görev ve zaman yönetimi özellikleri yoktur

Way of Life fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Way of Life puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Way of Life hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Apple Store'da bir yorum şöyle diyor:

Birkaç yıldır çok düzenli olarak kullanıyorum ve hayatımda çok olumlu bir etkisi oldu. Her gün alışkanlıklarımı ve davranışlarımı çok hızlı ve kolay bir şekilde kaydetmek, kendime karşı daha bilinçli ve sorumlu olmamı sağlıyor.

Birkaç yıldır çok düzenli olarak kullanıyorum ve hayatımda çok olumlu bir etkisi oldu. Her gün alışkanlıklarımı ve davranışlarımı çok hızlı ve kolay bir şekilde kaydetmek, kendime karşı daha bilinçli ve sorumlu olmamı sağlıyor.

4. Habitica (Alışkanlık izlemeyi oyunlaştırmak için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Habitica, geleneksel alışkanlık izleme yöntemlerini etkileşimli oyun öğeleriyle birleştirerek alışkanlık izlemeyi eğlenceli, ilgi çekici ve son derece motive edici hale getirir.

Hem olumlu alışkanlıklar (örneğin, "Sağlıklı bir yemek ye") hem de olumsuz alışkanlıklar (örneğin, "Egzersiz yapma") ayarlamanıza olanak tanır. Olumlu alışkanlıklar edinmek size oyun içi avantajlar sağlarken, olumsuz alışkanlıklara kapılmak cezalarla sonuçlanır.

"Günlükler", her gün, haftada birkaç kez veya aylık olarak tamamlamak istediğiniz yinelenen görevlerdir ve "Yapılacaklar", tamamlandığında ödül kazanmanıza yardımcı olan son teslim tarihi olan tek seferlik görevlerdir.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Oyunlaştırma : Rol yapma oyunları, avatarlar, özel ödüller, seri başarılar, zorluk ölçekleri vb. ile kendini geliştirmeyi bir macera gibi hisset

Topluluk yarışmaları : Arkadaşlarınızla ve tanımadığınız kişilerle ortak hedefler için yarışın ve özel ödüller kazanın

Paylaşılan görev panosu: Paylaşılan bir panoda grup üyelerinizle birlikte görevler üzerinde çalışarak sorumluluk bilincini artırın

Habitica sınırlamaları

"Yapılacaklar" bölümünde liste oluşturup bu listeye görevler ekleyemezsiniz

Bazı kullanıcılar, çok sayıda pop-up ve oyun içi reklamların kullanıcı deneyimini bozduğunu düşündü

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Grup Planı: Aylık 9 $ + her ek üye için aylık 3

Habitica puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Habitica hakkında ne diyor?

Apple Store'da bir yorumda şöyle deniyor

Habitica, son derece özelleştirilebilir bir oyun olduğundan, alışkanlıklarınızı ve görevlerinizi kendi yaratıcılık, faydacılık, minimalizm ve topluluk katılımı düzeyinize göre gerçekten oyunlaştırarak eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Habitica, son derece özelleştirilebilir bir oyun olduğundan, alışkanlıklarınızı ve görevlerinizi kendi yaratıcılık, faydacılık, minimalizm ve topluluk katılımı düzeyinize göre gerçekten oyunlaştırarak eğlenceli hale getirebilirsiniz.

5. Habitify (Minimalist bir arayüzde alışkanlık izleme için en iyisi)

habitify aracılığıyla

Habitify, günlük meditasyon, daha fazla su içmek veya her gece kitap okumak gibi hedeflerinize uygun alışkanlıklar belirlemenizi ve bunları sabah, öğleden sonra ve akşam rutinlerine ayırarak alışkanlık izleme konusunda net ve yapılandırılmış bir yaklaşım elde etmenizi sağlayan dijital bir planlayıcıdır.

Özel hatırlatıcılar sizi sorumlu tutar ve bildirimler programınıza ve tercihlerinize göre uyarlanarak doğru zamanda size hatırlatma yapar. Uygulama ayrıca Apple Health ve Google Fit ile entegre olarak birden fazla cihazda fitness ve sağlık hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Odaklanma zamanlayıcısı : Görev yönetimini daha verimli hale getiren yerleşik zamanlayıcılarla öncelikli görevlere tüm dikkatinizi verin

Ruh hali izleme : Duygularınızı ve hislerinizi takip ederek ilerlemenizi etkileyen tetikleyicileri ve kalıpları bulun, öz farkındalığınızı artırın ve daha iyi kararlar alın

Alışkanlık biriktirme: Yeni alışkanlıkları mevcut alışkanlıklarınızla ilişkilendirerek ve özel hatırlatıcılar oluşturarak günlük rutininize entegre edin

Habitify sınırlamaları

Alışkanlık izleme uygulaması, ilerlemenin ikili veya sayıya dayalı olmadığı alışkanlıklar için yararlı olan yüzdeye dayalı izlemeyi desteklemez

Bazı kullanıcılar, uygulamanın bazen yavaş olabileceğini bildirmiştir

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 2,49 $/ay

Ömür boyu: 59,99 $

Habitify puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Habitify hakkında ne diyor?

Google Play'de bir yorum şöyle diyor:

Arayüzü temiz ve sezgiseldir, alışkanlıkları kolayca ekleyip izlemenizi sağlar. Habitify'ı diğer alışkanlık izleme uygulamalarından ayıran şey, zaman içindeki ilerlemem ve alışkanlıklarım hakkında değerli veriler sağlayan içgörülü analizleridir.

Arayüzü temiz ve sezgiseldir, alışkanlıkları kolayca ekleyip izlemenizi sağlar. Habitify'ı diğer alışkanlık izleme uygulamalarından ayıran şey, zaman içindeki ilerlemem ve alışkanlıklarım hakkında değerli veriler sağlayan içgörülü analizleridir.

Daha fazla bilgi: Ücretsiz Kişisel Bakım Planı Şablonları

6. Streaks (Dizi tabanlı bir alışkanlık takipçisiyle ivme kazanmak için en iyisi)

streaks aracılığıyla

Streaks ile 24 adede kadar alışkanlığı izleyebilir ve alışkanlık istatistikleri, seri uzunlukları ve tamamlanma oranları gibi ayrıntılı bilgilerle motivasyonunuzu koruyabilirsiniz. Alanınızı kişiselleştirmek için 78 farklı renk teması ve 600'den fazla görev simgesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Tüm Apple aygıtlarınızda senkronizasyon sağlar ve Apple Sağlık ile entegre olarak adımlarınızı, uykunuzu ve egzersizlerinizi otomatik olarak izler.

Streaks'in en iyi özellikleri

Günlük notlar : İlerlemenizi kaydedin veya zorluklar, başarılar, kişisel gelişiminiz ve iyileştirmeleriniz üzerine düşünün

Zamanlı görevler : Meditasyon, esneme veya okuma gibi belirli bir süre gerektiren alışkanlıkları izlemek için yerleşik zamanları kullanın

Paylaşılan görevler: Takım çalışmasını ve motivasyonu teşvik etmek için alışkanlıkları diğer Streaks kullanıcılarıyla paylaşın, birbirinizi sorumlu tutmak için mükemmel bir yol

Streaks sınırlamaları

Birden fazla cihazdan erişilebilen diğer alışkanlık izleme uygulamalarının aksine, yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Uygulamayı anlamak için, yardım bölümü olsa bile, epeyce deneme yapmanız gerekir

Streaks fiyatlandırması

Ömür boyu: 5,99 $

Streaks puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 İlham mı arıyorsunuz? İşte sağlıklı rutinler oluşturmanıza ve uzun vadeli başarıların yolunu açmanıza yardımcı olabilecek bazı iyi alışkanlık örnekleri.

📮 ClickUp Insight: Sağlık ve zindelik, anket katılımcılarının en önemli kişisel hedefleri arasında yer alıyor, ancak %38'i ilerlemelerini tutarlı bir şekilde izlemediklerini itiraf ediyor. 🤦Niyet ve eylem arasında büyük bir uçurum var! ClickUp, özel Alışkanlık İzleyici Şablonları ve Yinelenen Görevler ile fitness rutininizi bir adım öteye taşımanıza yardımcı olabilir. Bu rutinleri zahmetsizce oluşturduğunuzu, her antrenmanınızı kaydettiğinizi ve meditasyon rutininizi güçlü bir şekilde sürdürdüğünüzü hayal edin. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor — çünkü hedefe ulaşmak, hedefi görmekle başlar.

7. Coach. me (Yerleşik koçluk ve topluluk desteği ile alışkanlık izleme için en iyisi)

Güçlü bir alışkanlık takipçisi ile destekleyici bir topluluğa ve profesyonel koçluğa erişimi bir araya getiren Coach.me, verimlilik, fitness, liderlik ve daha fazlası için kişiselleştirilmiş yardım seçenekleri sunar.

Arkadaşlarınızı takip ederek onları teşvik edebilir ve ilerlemelerini görebilir veya küresel etkinlik akışı aracılığıyla sizinle aynı alışkanlıklar üzerinde çalışan diğer kişilere destek olabilirsiniz. Her alışkanlığın, soru sorabileceğiniz, cevaplayabileceğiniz ve deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz bir Soru-Cevap bölümü vardır.

Coach.me'nin en iyi özellikleri

Kişisel koçluk : Zorlukları aşmanıza ve hedeflerinize bağlı kalmanıza yardımcı olacak profesyonel koçlardan size özel tavsiye ve destek alın

Olumlu pekiştirme: Dönüm noktalarını kutlama ve topluluk tarafından alkışlanma gibi özellikler sayesinde cesaretlendirin ve olumlu alışkanlıkların pekiştirilmesini sağlayın

Topluluk desteği: Deneyimlerinizi paylaşmak ve sorumluluk almak için destek ağı olarak benzer düşünen kişilerden oluşan bir toplulukla iletişime geçin

Coach.me sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün bazen yavaş olabileceğini ve gezinmenin zor olduğunu bildirdi

Coach.me fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel Alışkanlık Koçluğu: Haftalık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Coach.me puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Coach.me hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Apple Store'da bir yorum şöyle diyor:

Bu uygulamayı seviyorum – basit ve alışkanlıklar oluşturup izlememde işe yarıyor. Ne kadar küçük olursa olsun, tamamladıkça kendimi iyi hissedebileceğim günlük hatırlatıcılar olması harika.

Bu uygulamayı seviyorum – basit ve alışkanlıklar oluşturup izlememde işe yarıyor. Ne kadar küçük olursa olsun, tamamladıkça kendimi iyi hissedebileceğim günlük hatırlatıcılar olması harika.

8. Reclaim. ai (AI destekli alışkanlık planlaması için en iyisi)

Hedefler belirlemenize ve alışkanlıkları izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış AI destekli bir takvim aracı olan Reclaim. ai, rutinlerinizi mevcut takviminize entegre eder. Oluşturmak istediğiniz alışkanlıkları belirledikten sonra, AI asistanı takviminizde profesyonel ve kişisel gelişim alışkanlıklarınızı planlamak için en uygun zamanları otomatik olarak bulur ve bunların mevcut taahhütlerinize sorunsuz bir şekilde uymasını sağlar.

Ayrıca, belirli bir alışkanlık için sıklık, süre ve tercih edilen zaman aralıkları gibi ayarları yapabilir ve ilgili görevlerin ve hatırlatıcıların planlamasını otomatikleştirebilirsiniz.

Reclaim. ai'nin en iyi özellikleri

Özel planlama : "Esnek zaman tutma" ve "Akıllı zaman aralıkları" özelliklerini kullanarak alışkanlıkları gerektiği gibi yeniden planlayın ve takviminizdeki değişikliklere uyum sağlayın

Analitik : Zaman dağılımınız ve planlanan alışkanlıklara bağlılığınız, alışkanlık tamamlama oranlarınız ve kişisel hedeflerinize yönelik genel ilerlemeniz hakkında içgörüler edinin

Alışkanlık öncelikleri: Kritik (P1) ile Düşük (P4) arasında değişen öncelik düzeyleri atayarak, öncelikli alışkanlıkların öncelikli olmayanlardan önce planlanmasını sağlayın

Reclaim. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar telefon arayüzünün kullanımı zor olduğunu bildirdi

Bazen görevleri aşırı planlar ve takvime bakmak çok zor gelir

Reclaim. ai fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık koltuk başına 8 $

İş : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: koltuk başına aylık 18 ABD doları

Reclaim. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Reclaim, motoruna görevlerinizi olması gerektiği gibi planlaması için talimat vermek için yeterli kontrolü sağlar. ClickUp ve Google ile iyi entegre edilmiştir ve görevleri her yerden kontrol etmenizi sağlar.

Reclaim, görevlerinizi olması gerektiği gibi planlaması için motoruna talimat vermek için yeterli kontrolü sağlar. ClickUp ve Google ile iyi entegre edilmiştir ve görevleri her yerden kontrol etmenizi sağlar.

ClickUp ile Kalıcı Alışkanlıklar Oluşturun

Daha iyi alışkanlıklar edinmek ve bunlara bağlı kalmak zor olmak zorunda değildir, özellikle de sizi sorumlu tutacak doğru alışkanlık oluşturma ve izleme araçlarına sahipseniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleriyle, alışkanlık izleme zahmetsiz, otomatik ve yaşam tarzınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir hale gelir.

İster günlük meditasyon yapmaya çalışıyor, ister işte daha verimli olmaya çalışıyor, ister düzenli bir egzersiz rutini geliştirmeye çalışıyor olun, ClickUp alışkanlıklar oluşturmanıza ve bunlara bağlı kalmanıza yardımcı olur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve uzun vadeli başarıya götüren rutinler oluşturmaya başlayın.