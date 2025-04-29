2025'te Daha Akıllı Hedef Yönetimi için En İyi 10 Goalscape Alternatifi

Hedefler belirlemek, görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.
Hedefler belirlemek, görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.
Hedeflerinizin, daha büyük iş hedeflerinden kopuk olarak uzayda süzülüyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Gerçekçi olalım: Bir lider olarak, hedefleri yönetmek, talimatlar olmadan IKEA mobilyalarını monte etmek gibi hissettirmemelidir.
Goalscape'in baş döndürücü eşmerkezli dairelerinden sıkıldıysanız ve iş akışınıza daha uygun bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
Bu kılavuzda, takımınızın daha akıllı hedef yönetimi gerçekleştirmesine yardımcı olacak en iyi 10 Goalscape alternatifini ele alacağız. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım!
Neden Goalscape Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
PWC raporuna göre, yüksek performanslı takımların %77'si hedeflerine ulaşmak için proje yönetimi araçları kullanıyor. Bu nedenle, etkili proje ve hedef yönetimi yazılımı başarı için çok önemlidir. Goalscape, görsel hedef ayarlama arayüzüyle bilinse de, ölçeklenebilirlik, takım işbirliği ve gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.
Goalscape alternatiflerinde aramanız gereken özellikler:
- Güçlü özellikler: Mükemmel alternatifler, karmaşık projeleri yönetmek için yerleşik zaman takibi, Gantt grafikleri ve özelleştirilebilir iş akışları sunar ✅
- Daha güçlü takım koordinasyonu: ClickUp ve Monday. com gibi araçlar, sorunsuz iletişim ve merkezi görev güncellemeleri sağlar ✅
- Entegrasyon seçenekleri: En iyi platformlar CRM'ler, takvimler, bulut sürücüler ve yüzlerce üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar ✅
- Daha fazla esneklik: Alternatifler genellikle herhangi bir takımın tarzına uyacak şekilde birden fazla iş görünümünü (Kanban, zaman çizelgeleri, listeler) destekler ✅
- Uygun maliyetli planlar: Birçok araç, büyüyen takımlar için cömert ücretsiz katmanlar veya sabit fiyatlı fiyatlandırma modelleriyle daha fazla değer sunar ✅
Goalscape Alternatiflerine Genel Bakış
Ayrıntılara dalmadan önce, Goalscape alternatiflerine, kullanım örneklerine, iş yapılarına ve her platformun fiyatlandırmasına bir göz atın.
|Goalsscape Alternatifleri
|En iyisi
|Kullanım örneği
|Başlangıç Fiyatı
|ClickUp
|Hepsi bir arada proje ve hedef yönetimi
|Her boyuttaki takımlar, özel iş akışları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar
|Trello
|Görsel hedef yönetimi (Kanban stili)
|Bireyler ve küçük takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Asana
|Görsel planlama ve hedef ayarı
|Çapraz fonksiyonlu takım işbirliği
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay
|Wrike
|Kurumsal Düzeyde Proje Yönetimi
|Büyük takımlar ve kurumsal
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,80 $/kullanıcı/ay
|Jira
|Çevik proje izleme ve geliştirme
|Yazılım geliştirme takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7,75 $/kullanıcı/ay
|Monday. com
|Görsel iş akışları ve takım planlaması
|Pazarlama, satış ve operasyon takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Weekdone
|Haftalık ilerlemeyi ölçmek için
|Hedef uyumuna odaklanan takımlar
|3 kullanıcı için ücretsiz; 10 kullanıcıya kadar aylık 90 $
|Notion
|Alışkanlık oluşturma ve kişisel hedefler
|Belgelere, görevlere ve notlara ihtiyaç duyan takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|GoalsOnTrack
|Ayrıntılı eylem planları ve vizyon panoları oluşturun
|SMART hedeflerine odaklanan bireyler
|Ücretsiz plan yok; 68 $/yıl
|Basecamp
|Basitleştirilmiş takım işbirliği ve hedef ayarları
|Kolay işbirliği arayan küçük takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; 15 $/kullanıcı/ay
Kullanabileceğiniz En İyi Goalscape Alternatifleri
1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada proje ve hedef yönetimi aracı)
Gerçekçi olalım, işler bu günlerde biraz kaotik olabilir. Projeler, hedefler ve iletişim her yere dağılmış durumda mı? Bu, verimliliği öldürüyor. Bu size tanıdık geliyorsa, her şeyi bir araya getiren bir araca ihtiyacınız var.
İş için "her şeyi yapan uygulama" ClickUp'a girin. Proje, bilgi ve hedef yönetimini tek bir merkezde birleştirir ve daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olacak AI zekasına sahiptir.
💜 ClickUp Goals ile tüm hedefleri tek bir yerden yönetin
ClickUp Goals, hem takımların hem de bireylerin hedeflerini netlik ve hassasiyetle belirlemelerine, izlemelerine ve gerçekleştirmelerine olanak tanır.
OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) dahil olmak üzere ölçülebilir hedefler oluşturabilir ve bunları daha eyleme geçirilebilir ve organize bir yaklaşım için yönetilebilir ClickUp görevlerine, alt görevlere ve kontrol listelerine bölebilirsiniz.
Sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri ile özelleştirilebilir ilerleme izleme özelliğini kullanarak bunları takip edebilirsiniz.
Bir takımda birden fazla hedefi yönetirken, ClickUp hedefleri paylaşmanıza, sahipliği devretmenize ve grubun ilerlemesini izlemenize olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırır.
Gerçek zamanlı ClickUp Sohbet, konu başlıklı konuşmalar, bahsetmeler ve merkezi bir ClickUp Gelen Kutusu gibi yerleşik araçlar, iletişimin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar. Ayrıca, hedeflerinizi klasörlere düzenli bir şekilde kategorize ederek bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.
💜 ClickUp Gösterge Panelleri ile hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin
ClickUp Gösterge Panelleri, hedeflerinize doğru ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak daha kolay takip etmenizi sağlar. Hedefinize ne kadar yaklaştığınızı tahmin etmek yerine, her şeyin net ve görsel bir özetini elde edersiniz.
Görevlerin hedeflerinize nasıl katkıda bulunduğunu görün, takım performansını izleyin ve anahtar metrikleri tek bir yerden takip edin. En iyi yanı ne mi? Gösterge panelinizi hedeflerinize göre özelleştirebilirsiniz. İlerleme izleme bileşenleri, dönüm noktası grafikleri veya iş yükü kartları ekleyerek işlerin tam olarak nerede olduğunu görün.
💜 ClickUp Şablonlarını Kullanarak Hedefleri Düzenleme
ClickUp SMART Hedefler Şablonu, ilerlemeyi izlemek için esnek durum seçenekleri, hedefleri net bir şekilde düzenlemek ve görselleştirmek için Özel Alanlar ve benzersiz iş akışınıza uyum sağlamak için Hedef Çaba ve SMART Hedef Çalışma Sayfası gibi özel görünümler içerir.
Bu şablonu neden seveceksiniz:
- SMART hedef çerçevesi kullanarak net hedefler belirleyin
- Hedeflerinizi eyleme geçirilebilir ve yolunda tutmak için görevler atayın ve son tarihler belirleyin
- Özel Alanları kullanarak KPI'ları, dönüm noktalarını ve anahtar metrikleri tek bir yerden izleyin
- ClickUp'ın görsel izleme ve otomatik güncellemeleriyle ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin
- Hedefleri projelere, takımlara ve bireysel katkıda bulunanlara bağlayarak hesap verebilir olun
ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmalarını sağlar. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.
ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs ile notları düzenleyin, bilgi tabanları oluşturun ve proje görevlerinde işbirliği yapın
- Görevlere ve alt görevlere zaman tahminleri ekleyin ve ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile her bir faaliyete ne kadar zaman harcadığınızı izleyin
- ClickUp Gösterge Panelleri ile kişisel ve takım verimliliğini, iş yüklerini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını izleyin
- ClickUp Entegrasyonları ile platformlar arasında geçiş yapmadan çalışmak için 1000'den fazla araca bağlanın
- ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak yaklaşan son tarihler için bildirimler alın. ClickUp, görevlerinizi son teslim tarihlerinden beş dakika ila üç gün öncesine kadar size hatırlatır
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir
- Yüksek düzeyde özelleştirme, güçlü olmakla birlikte, önemli bir ilk kurulum ve yapılandırma gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırma/
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor
Birçok projeyi yönetmek için her gün ClickUp kullanıyoruz. Bir mühendis olarak, ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçenekler sunan mükemmel bir iletişim platformudur. Bu özellikler, hedefleri ve amaçları anlamlı ve ilgi çekici bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olur ve kuruluş içindeki farklı takımlar arasındaki boşlukları doldurur.
Birçok projeyi yönetmek için her gün ClickUp kullanıyoruz. Bir mühendis olarak, ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçenekler sunan mükemmel bir iletişim platformudur. Bu özellikler, hedefleri ve amaçları anlamlı ve ilgi çekici bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olur ve kuruluş içindeki farklı takımlar arasındaki boşlukları doldurur.
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. En büyük üç engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse?
ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!
2. Trello (Görsel hedef yönetimi için en iyisi)
Trello, basitliği ve görevlere görsel yaklaşımıyla takdir edilen bir proje yönetimi aracıdır. Atlassian'a ait olan bu araç, anlaşılması kolay bir Kanban panosu arayüzüne sahiptir.
Özel bir hedef yönetim platformu olmasa da, Trello'yu hedeflerinize doğru ilerlemenizi izlemek için kullanabilirsiniz. Özel panolar, farklı aşamaları temsil eden listeler ve eyleme geçirilebilir adımlar için kartlar oluşturun. Power-Ups ile hedef izleme ve raporlama entegrasyonları bile ekleyebilirsiniz.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Basit ve görsel Kanban panosu arayüzü, kolay sürükle ve bırak görev yönetimi
- Hedef ilerlemesini temsil etmek için özelleştirilebilir panolar ve listeler
- Entegrasyonlar ve hedef izleme gibi gelişmiş özellikler için güçlendiriciler
- Takım tabanlı hedef yönetimi için işbirliği özellikleri
Trello sınırlamaları
- Temel işlevsellikte Power-Ups olmadan özel hedef yönetimi özellikleri eksik
- Birden fazla hedef, dönüm noktası ve alt görev içeren karmaşık projelerde daha az organize hale gelebilir
- Raporlama ve analiz özellikleri standart sürümde sınırlıdır
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 5 $/kullanıcı/ay
- Premium: 10 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Trello puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
G2 incelemesinde şöyle deniyor
Trello'yu seviyorum çünkü projeleri, görevleri ve günlük aktiviteleri organize etmek için çok kullanışlı ve pratik bir araç. Panolar ve kartlara dayalı tasarımı sezgisel, görsel olarak çekici ve hem yeni başlayanlar hem de daha ileri düzey kullanıcılar için kullanımı çok kolay. Gerçek zamanlı takım işbirliği, görev atama, son tarih ayarlama ve hızlı bir şekilde yorum veya dosya ekleme imkanı sunar.
Trello'yu seviyorum çünkü projeleri, görevleri ve günlük aktiviteleri organize etmek için çok kullanışlı ve pratik bir araç. Panolar ve kartlara dayalı tasarımı sezgisel, görsel olarak çekici ve hem yeni başlayanlar hem de daha ileri düzey kullanıcılar için çok kolay kullanımı. Gerçek zamanlı takım işbirliği, görev atama, son tarih ayarlama ve hızlı bir şekilde yorum veya dosya ekleme imkanı sunar.
⭐️ Eğlenceli Bilgi: Hedef belirleme teorisi hem alan hem de laboratuvar ayarlarında geliştirilmiştir. Cecil Alec Mace, 1935 yılında ilk ampirik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Psikolog Edwin A. Locke, 1960'ların ortalarında hedef belirlemeyi incelemeye başlamış ve 30 yılı aşkın bir süre boyunca bu konuyu araştırmaya devam etmiştir.
3. Asana (Görsel planlama ve hedef ayarı için en iyisi)
Asana, takım işbirliğini ve organizasyonunu geliştiren bir iş yönetim aracıdır. Asana'nın "Hedefler" özelliği, takımların hedefleri doğrudan platform içinde belirlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır ve bunları yapılacak işlerle ilişkilendirir. Bu, günlük görevlerin daha büyük iş ve şirket hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Hedefleri ayarlamak, izlemek ve yönetmek için özel "Hedefler" özelliği
- Hedefleri belirli projelere ve görevlere bağlayabilme
- Liste, Pano, Takvim ve Zaman Çizelgesi (Gantt grafiği) dahil olmak üzere birden fazla proje görünümü
- Hedef ilerlemesi hakkında sağlam raporlama ve analizler
Asana sınırlamaları
- Daha basit araçlara göre kurulumu ve öğrenmesi daha karmaşık olabilir
- Ücretsiz plan, kullanıcı sayısı ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 10,99 $/kullanıcı/ay
- İş: 24,99 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (11.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor
Asana'da en çok sevdiğim şey, görevleri oluşturmanın, atamanın ve izlemenin ne kadar kolay olduğu. Arayüzü temiz ve sezgisel, bana ve takımımın düzenli kalmasına gerçekten yardımcı oluyor. Projeleri daha küçük görevlere bölebilmeyi, son tarihler belirleyebilmeyi ve her şeyi tek bir yerde bulabilmeyi seviyorum.
Asana'da en çok sevdiğim şey, görevleri oluşturmanın, atamanın ve izlemenin ne kadar kolay olduğu. Arayüzü temiz ve sezgisel, bana ve takımımın düzenli kalmasına gerçekten yardımcı oluyor. Projeleri daha küçük görevlere bölebilmeyi, son tarihler belirleyebilmeyi ve her şeyi tek bir yerde bulabilmeyi seviyorum.
📖 Daha Fazla Bilgi: Excel, Word ve ClickUp'ta Ücretsiz İlerleme Raporu Şablonları
4. Wrike (Kurumsal Düzeyde Proje Yönetimi için En İyisi)
Wrike, ölçeklenebilirliği ve özelleştirme seçenekleriyle tanınan güçlü bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Hedef yönetimi için özel özelliklerin yanı sıra projelerin planlanması, zamanlanması ve izlenmesi için sağlam araçlar sağlar .
Wrike, kullanıcıların stratejik hedefler tanımlamasına, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmesine ve proje gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla ilerlemeyi izlemesine olanak tanır. İş akışı otomasyon yetenekleri, hedeflerle ilgili görevleri daha da kolaylaştırır.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Özel iş ihtiyaçlarına uygun, son derece özelleştirilebilir iş akışları ve proje yapıları
- İlerleme ve bağımlılıkları net bir şekilde görselleştiren güçlü hedef yönetimi özellikleri
- Proje ve hedef performansına ilişkin içgörüler elde etmek için gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri
- Çok sayıda temel iş uygulamasıyla entegrasyonlar sunar
Wrike sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik
- Fiyatlandırma, özellikle büyük takımlar için diğer alternatiflere göre daha yüksek olabilir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz plan mevcuttur
- Takım: 9,80 $/kullanıcı/ay
- İş: 24,80 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Wrike değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)
⭐️ Biliyor muydunuz? Bilimsel kanıtlar, performansı ve hedeflerin gerçekleştirilmesini artırmak için görselleştirmenin etkili bir yöntem olduğunu desteklemektedir. Zihinsel imgeleme, gerçek deneyimlerle benzer şekilde beyni harekete geçirir, sinir yollarını güçlendirir, kaygıyı azaltır ve gerçek uygulamayla birleştirildiğinde spordan cerrahiye kadar birçok alanda sonuçları iyileştirebilir
5. Jira (Çevik proje izleme ve geliştirme için en iyisi)
Jira, öncelikle yazılım geliştirme takımları için bir proje yönetimi ve proje izleme aracı olarak bilinir. Sorun izleme, çevik panolar ve sprint planlaması gibi özellikler sunar.
Bununla birlikte, esnek yapısı, takımların hedefleri ve anahtar sonuçları ( OKR'ler ) veya diğer hedef çerçevelerini izlemeye adanmış belirli projeler veya panolar oluşturarak hedef yönetimine uyarlayabilmelerini sağlar. Diğer araçlarla entegrasyonları sınırlıdır, bu da hedef izleme yeteneklerini geliştirebilirdi.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı sorun izleme ile karmaşık projeleri yönetmek için uygundur
- Diğer Atlassian ürünleri ve üçüncü taraf uygulamalarla güçlü entegrasyon yetenekleri
- Ürün ve mühendislik takımları için yinelemeli hedef gerçekleştirme ile uyumlu hale getirilebilen çevik metodolojileri destekler
Jira sınırlamaları
- Öncelikle yazılım geliştirme için tasarlanmıştır ve daha geniş hedef yönetimi için önemli ölçüde özelleştirme gerektirebilir
- Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için kurulum ve etkili kullanım karmaşık olabilir
- Fiyatlandırma, daha büyük takımlar için hızla artabilir
Jira fiyatlandırması
- 10 kullanıcıya kadar ücretsiz plan
- Standart: 7,75 $/kullanıcı/ay
- Premium: 15,25 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (14.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?
G2 incelemesinde şöyle deniyor
Jira çok güçlü bir araçtır ve proje yönetimi, görev izleme ve ekip çalışması için inanılmaz derecede yararlı araçlara sahiptir. Ancak, yeniyseniz ve benzer araçlarla daha önce deneyiminiz yoksa (veya Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerin temel kavramlarını bilmiyorsanız), ilk başta biraz zorlanabilirsiniz. Jira'nın ilk eğitimi çok teknik ve her fonksiyonun gerçek durumlarda neden ve nasıl uygulanacağını her zaman açıklamıyor. Örneğin, ş Akışları, Epik'ler veya hatta filtrelerin temel kullanımı gibi şeyler, bağlam bilgisi yoksa kafa karıştırıcı olabilir.
Jira çok güçlü bir araçtır ve proje yönetimi, görev izleme ve ekip çalışması için inanılmaz derecede yararlı araçlara sahiptir. Ancak, yeniyseniz ve benzer araçlarla daha önce deneyiminiz yoksa (veya Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerin temel kavramlarını bilmiyorsanız), ilk başta biraz zor gelebilir. Jira'nın ilk eğitimi çok teknik ve her fonksiyonun gerçek durumlarda neden ve nasıl uygulanacağını her zaman açıklamıyor. Örneğin, bağlam bilgisi yoksa İş Akışları, Epik'ler veya hatta filtrelerin temel kullanımı gibi şeyler kafa karıştırıcı olabilir.
6. Monday. com (Görsel iş akışları ve takım planlaması için en iyisi)
Monday. com, takımların özelleştirilebilir panolar aracılığıyla projeleri, iş akışlarını ve görevleri yönetmelerine olanak tanıyan görsel odaklı bir iş işletim sistemidir.
Sadece bir hedef yönetim aracı olmasa da, Monday. com'un esnekliği, takımların hedefleri izlemek, dönüm noktalarını tanımlamak ve ilerlemeyi izlemek için özel panolar oluşturmasına olanak tanır. Otomasyon özellikleri, hedeflerle ilgili iş akışlarını kolaylaştırabilir ve entegrasyonlar, daha kapsamlı bir genel bakış için diğer araçlarla bağlantı kurabilir.
Monday. com en iyi özellikler
- Özelleştirilebilir panolar ve sütunlarla sezgisel ve görsel olarak çekici arayüz
- Hedef izleme dahil olmak üzere çeşitli takım ihtiyaçlarına ve iş akışlarına son derece esnek ve uyarlanabilir
- Tekrarlayan görevleri ve süreçleri kolaylaştırmak için güçlü otomasyon yetenekleri.
- Diğer iş uygulamalarıyla geniş bir entegrasyon aralığı sunar
Monday. com sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, gerçek zamanlı işbirliğinin daha sorunsuz olabileceğini söylüyor
- Özel bir not alma özelliği yoktur. Ancak, görevlere notlar ekleyebilirsiniz
Monday. com fiyatlandırma
- Sınırlı özelliklerle 2 kullanıcıya kadar ücretsiz plan mevcuttur.
- Temel: 9 $/kullanıcı/ay
- Standart: 10 $/kullanıcı/ay
- Pro: 16 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor
Belirli alanları yalnızca seçtiğim kişilerin düzenleyebilmesi için kilitleyebilmemiz çok hoşuma gitti. Kendi görevlerim için kendi panolarımı oluşturabiliyorum ve hedeflerime ne kadar yaklaştığımı izleyebiliyorum. Çok kullanıcı dostu.
Belirli alanları yalnızca seçtiğim kişilerin düzenleyebilmesi için kilitleyebilmemiz çok hoşuma gitti. Kendi görevlerim için kendi panolarımı oluşturabiliyorum ve hedeflerime ne kadar yaklaştığımı izleyebiliyorum. Kullanıcı dostu.
⭐️ Eğlenceli Bilgi: Akran baskısı genellikle olumsuz bir anlam taşır, ancak hedeflerinize ulaşmak için bunu kullanmak şaşırtıcı derecede etkili olabilir. Hedeflerinizi biriyle paylaşmak ve ilerlemenizi kontrol etmesini sağlamak, sorumluluk duygusu yaratır.
Başka birinin sizin tarafınızda olduğunu (ve işlerin nasıl gittiğini sorabileceğini) bilmek, yolunda ilerlemeniz için ihtiyacınız olan ekstra desteği sağlayabilir. Hedef ayarlamayı bir takım sporuna dönüştürür!
7. Weekdone (Haftalık ilerlemeyi ölçmek için en iyisi)
Weekdone, özellikle OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) çerçevesini kullanarak hedef belirleme ve ilerleme izleme için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır.
Hedefleri tanımlamak, haftalık ilerlemeyi izlemek ve geri bildirim sağlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Hedef yönetimine odaklanırken, diğer iş yönetim araçlarında bulunan kapsamlı proje ve görev yönetimi özelliklerinden yoksun olabilir.
Weekdone'un en iyi özellikleri
- Özellikle OKR metodolojisiyle hedef yönetimi için geliştirilmiştir
- Hedeflere doğru bireysel ve takım ilerlemesinin net bir görselleştirmesini sağlar
- Hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenli kontroller ve geri bildirimleri kolaylaştırır
- Hedef performansına odaklanan raporlama ve analizler sunar
- Hedef izlemeye adanmış basit ve kullanıcı dostu arayüz
Weekdone sınırlamaları
- Kapsamlı proje yönetimi özellikleri yoktur
- Tamamen entegre bir iş ve hedef yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan takımlar için uygun olmayabilir
Weekdone fiyatlandırması
- 3 kullanıcıya kadar ücretsiz plan
- Ücretli planlar: 10 kullanıcıya kadar aylık 90 $'dan başlayan fiyatlarla
Weekdone puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
8. Notion (Alışkanlık oluşturmak için en iyisi)
Notion, not alma, proje yönetimi, bilgi tabanı ve veritabanı işlevlerini bir araya getiren bir çalışma alanı sunar.
Esnek bir yapıya sahiptir ve takımların, özel sayfalar, hedefleri ve anahtar sonuçları izlemek için veritabanları veya uzun vadeli hedeflere bağlı entegre görev listeleri aracılığıyla kendi hedef yönetim sistemlerini oluşturmalarına olanak tanır.
Notion'un en iyi özellikleri
- Esnek veritabanlarını kullanarak bilgileri, hedefleri ve görevleri düzenleyin
- İşleri görselleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun
- Hedef izlemeyi proje yönetimi, not alma ve bilgi paylaşımı ile birleştirir
- Geniş şablon ve entegrasyon aralığı
Notion sınırlamaları
- Mobil uygulama kullanıcı arayüzü bazen kullanımı zor olabilir
- Bağımlı görevler için planlamayı otomatikleştiremezsiniz
- Bazen, araç görevleri aşırı planlayarak takvimi çok yoğun hale getirir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 12 $
- İş: Koltuk başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor
En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır. Notion, bununla kalmaz, aynı zamanda diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. İster öğrenci, ister serbest çalışan, ister bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı düzene sokmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.
En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır. Notion, bununla kalmaz, aynı zamanda diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. İster öğrenci, ister serbest çalışan, ister bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.
⭐️ Biliyor muydunuz? Komedyen Jerry Seinfeld, yazma alışkanlığını sürdürmek için basit bir görsel hile kullanmasıyla ünlüdür. Yazdığı her gün takvime bir "X" işareti koyarak zinciri asla kırmamayı hedeflemiştir.
Bu, güçlü bir ilkeyi gösterir: büyük hedefleri küçük, günlük eylemlere bölmek ivme yaratabilir ve zorlu görevleri bile yönetilebilir hale getirebilir. Ayrıca, görsel "X" zinciri güçlü bir motivasyon kaynağı olur!
9. GoalsonTrack (Ayrıntılı eylem planları ve vizyon panoları oluşturmak için en iyisi)
GoalsOnTrack, bireylerin ve takımların SMART hedefleri tanımlamasına, bunları görevlere ayırmasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan hedef belirleme ve gerçekleştirme yazılımına adanmıştır.
Hedef planlama sihirbazları, ilerleme görselleştirme, alışkanlık izleme ve raporlama gibi özellikler sunar. Hedef yönetiminde güçlü olmakla birlikte, diğer alternatiflerin kapsamlı proje yönetimi yeteneklerine sahip olmayabilir.
GoalsOnTrack'in en iyi özellikleri
- SMART çerçevesini kullanarak etkili hedef ayarlama ve izleme için özel olarak tasarlanmıştır
- Alışkanlık izleme ve hesap verebilirlik ortakları gibi özellikler içerir
- Yazdırılabilir planlayıcılar ve çalışma sayfaları ile hedeflerinizin her aşamasını haritalandırın
- Motivasyon için vizyon panosu ve hedef günlüğü
- Google Takvim, iCal ve Outlook gibi harici takvimlerle entegre olan bir görev takvimi ile sürükle ve bırak planlama
GoalsOnTrack sınırlamaları
- Diğer seçeneklere kıyasla daha geniş kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliğine odaklanmamaktadır
- Arayüz, diğer bazı alternatiflere göre daha az modern görünebilir
GoalsOnTrack fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Yıllık plan: 68 $/yıl
GoalsOnTrack puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
10. Basecamp (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve hedef ayarı için en iyisi)
Basecamp, basit ve kullanıcı dostu yaklaşımıyla bilinen bir proje yönetimi ve takım iletişimi aracıdır.
Özel hedef yönetimi özellikleri sunmasa da, takımlar Basecamp'ı proje tabanlı organizasyonu, yapılacaklar listeleri, mesaj panoları ve zamanlama araçları aracılığıyla hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için etkili bir şekilde kullanabilir. Dönüm noktaları, anahtar hedef başarılarını temsil etmek için kullanılabilir.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Takımların kolayca benimseyebileceği basit ve sezgisel arayüz
- Proje tabanlı kuruluşlar ve görev yönetimi için etkilidir
- Mesaj panoları ve gerçek zamanlı sohbet dahil olmak üzere güçlü iletişim özellikleri
- Daha büyük takımlar için uygun maliyetli olabilecek sabit fiyatlandırma yapısı sunar
Basecamp sınırlamaları
- Özel hedef yönetimi özellikleri ve hedefler için özel ilerleme izleme özelliği yoktur
- Raporlama ve analiz özellikleri nispeten basittir
- Diğer bazı proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az entegrasyon
Basecamp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Basecamp: 15 $/kullanıcı/ay
- Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
İş akışlarının özelleştirilmesiyle cesur. Etkinlik planlamasıyla büyüleyici. Proje takım iletişimi kolaylaştırılmıştır. Gerçek zamanlı KPI izleme ile proje hedefleri ve amaçları ile stratejik. İnanılmaz derecede esnek gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü. Gösterge panelinde proje ilerlemelerine ve atanan görevlere erişim ile şeffaflık ve kesintisizlik.
İş akışlarının özelleştirilebilmesi ile cesur. Etkinlik planlaması ile büyüleyici. Proje takım iletişimi kolaylaştırılmıştır. Gerçek zamanlı KPI izleme ile proje hedefleri ve amaçları ile stratejik. İnanılmaz esnek gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü. Gösterge panelinde proje ilerlemelerine ve atanan görevlere erişim ile şeffaflık ve kesintisiz çalışma.
ClickUp ile Hırslı Hedefler Belirleyin ve İlerlemeyi İzleyin
Doğru Goalscape alternatifini seçmek, takımınızın özel ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlıdır. Kararınızı verirken, entegre proje yönetimi özelliklerinin, takım işbirliği araçlarının, özel hedef belirleme işlevlerinin ve fiyatlandırmanın önemini göz önünde bulundurun.
Bu 10 alternatifin her biri benzersiz güçlü yönler sunarken, her şeyi içeren uygulama ClickUp, hedef izleme, hedef ayarlama şablonları, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonunu tek bir sezgisel platformda birleştirir.
Kişisel dönüm noktalarını yönetiyor veya takım genelinde OKR'leri uyumlu hale getiriyor olsanız da, ClickUp size planlama, izleme ve yürütme gücünü tek bir yerden sunar.
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