2025'te Daha Akıllı Hedef Yönetimi için En İyi 10 Goalscape Alternatifi

Hedefler belirlemek, görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.

Hedefler belirlemek, görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.

Hedeflerinizin, daha büyük iş hedeflerinden kopuk olarak uzayda süzülüyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Gerçekçi olalım: Bir lider olarak, hedefleri yönetmek, talimatlar olmadan IKEA mobilyalarını monte etmek gibi hissettirmemelidir.

Goalscape'in baş döndürücü eşmerkezli dairelerinden sıkıldıysanız ve iş akışınıza daha uygun bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu kılavuzda, takımınızın daha akıllı hedef yönetimi gerçekleştirmesine yardımcı olacak en iyi 10 Goalscape alternatifini ele alacağız. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım!

Neden Goalscape Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

PWC raporuna göre, yüksek performanslı takımların %77'si hedeflerine ulaşmak için proje yönetimi araçları kullanıyor. Bu nedenle, etkili proje ve hedef yönetimi yazılımı başarı için çok önemlidir. Goalscape, görsel hedef ayarlama arayüzüyle bilinse de, ölçeklenebilirlik, takım işbirliği ve gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Goalscape alternatiflerinde aramanız gereken özellikler:

Güçlü özellikler: Mükemmel alternatifler, karmaşık projeleri yönetmek için yerleşik zaman takibi, Gantt grafikleri ve özelleştirilebilir iş akışları sunar ✅

Daha güçlü takım koordinasyonu: ClickUp ve Monday. com gibi araçlar, sorunsuz iletişim ve merkezi görev güncellemeleri sağlar ✅

Entegrasyon seçenekleri: En iyi platformlar CRM'ler, takvimler, bulut sürücüler ve yüzlerce üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar ✅

Daha fazla esneklik: Alternatifler genellikle herhangi bir takımın tarzına uyacak şekilde birden fazla iş görünümünü (Kanban, zaman çizelgeleri, listeler) destekler ✅

Uygun maliyetli planlar: Birçok araç, büyüyen takımlar için cömert ücretsiz katmanlar veya sabit fiyatlı fiyatlandırma modelleriyle daha fazla değer sunar ✅

Goalscape Alternatiflerine Genel Bakış

Ayrıntılara dalmadan önce, Goalscape alternatiflerine, kullanım örneklerine, iş yapılarına ve her platformun fiyatlandırmasına bir göz atın.

Goalsscape Alternatifleri En iyisi Kullanım örneği Başlangıç Fiyatı ClickUp Hepsi bir arada proje ve hedef yönetimi Her boyuttaki takımlar, özel iş akışları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Trello Görsel hedef yönetimi (Kanban stili) Bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar Asana Görsel planlama ve hedef ayarı Çapraz fonksiyonlu takım işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay Wrike Kurumsal Düzeyde Proje Yönetimi Büyük takımlar ve kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,80 $/kullanıcı/ay Jira Çevik proje izleme ve geliştirme Yazılım geliştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7,75 $/kullanıcı/ay Monday. com Görsel iş akışları ve takım planlaması Pazarlama, satış ve operasyon takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar Weekdone Haftalık ilerlemeyi ölçmek için Hedef uyumuna odaklanan takımlar 3 kullanıcı için ücretsiz; 10 kullanıcıya kadar aylık 90 $ Notion Alışkanlık oluşturma ve kişisel hedefler Belgelere, görevlere ve notlara ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar GoalsOnTrack Ayrıntılı eylem planları ve vizyon panoları oluşturun SMART hedeflerine odaklanan bireyler Ücretsiz plan yok; 68 $/yıl Basecamp Basitleştirilmiş takım işbirliği ve hedef ayarları Kolay işbirliği arayan küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; 15 $/kullanıcı/ay

Kullanabileceğiniz En İyi Goalscape Alternatifleri

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada proje ve hedef yönetimi aracı)

Gerçekçi olalım, işler bu günlerde biraz kaotik olabilir. Projeler, hedefler ve iletişim her yere dağılmış durumda mı? Bu, verimliliği öldürüyor. Bu size tanıdık geliyorsa, her şeyi bir araya getiren bir araca ihtiyacınız var.

İş için "her şeyi yapan uygulama" ClickUp'a girin. Proje, bilgi ve hedef yönetimini tek bir merkezde birleştirir ve daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olacak AI zekasına sahiptir.

💜 ClickUp Goals ile tüm hedefleri tek bir yerden yönetin

ClickUp Goals, hem takımların hem de bireylerin hedeflerini netlik ve hassasiyetle belirlemelerine, izlemelerine ve gerçekleştirmelerine olanak tanır.

OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) dahil olmak üzere ölçülebilir hedefler oluşturabilir ve bunları daha eyleme geçirilebilir ve organize bir yaklaşım için yönetilebilir ClickUp görevlerine, alt görevlere ve kontrol listelerine bölebilirsiniz.

Birden fazla ClickUp Hedefinin ilerlemesini tek bir yerden izleyin

Sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri ile özelleştirilebilir ilerleme izleme özelliğini kullanarak bunları takip edebilirsiniz.

ClickUp Goals ile ölçülebilir hedefler belirleyin

Bir takımda birden fazla hedefi yönetirken, ClickUp hedefleri paylaşmanıza, sahipliği devretmenize ve grubun ilerlemesini izlemenize olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırır.

Gerçek zamanlı ClickUp Sohbet, konu başlıklı konuşmalar, bahsetmeler ve merkezi bir ClickUp Gelen Kutusu gibi yerleşik araçlar, iletişimin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar. Ayrıca, hedeflerinizi klasörlere düzenli bir şekilde kategorize ederek bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.

💜 ClickUp Gösterge Panelleri ile hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri, hedeflerinize doğru ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak daha kolay takip etmenizi sağlar. Hedefinize ne kadar yaklaştığınızı tahmin etmek yerine, her şeyin net ve görsel bir özetini elde edersiniz.

ClickUp ile Hedeflerinizi İzlemeye Başlayın ClickUp Gösterge Paneli ile hedeflerinizin ilerlemesini takip edin

Görevlerin hedeflerinize nasıl katkıda bulunduğunu görün, takım performansını izleyin ve anahtar metrikleri tek bir yerden takip edin. En iyi yanı ne mi? Gösterge panelinizi hedeflerinize göre özelleştirebilirsiniz. İlerleme izleme bileşenleri, dönüm noktası grafikleri veya iş yükü kartları ekleyerek işlerin tam olarak nerede olduğunu görün.

💜 ClickUp Şablonlarını Kullanarak Hedefleri Düzenleme

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, ilerlemeyi izlemek için esnek durum seçenekleri, hedefleri net bir şekilde düzenlemek ve görselleştirmek için Özel Alanlar ve benzersiz iş akışınıza uyum sağlamak için Hedef Çaba ve SMART Hedef Çalışma Sayfası gibi özel görünümler içerir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp SMART Goals Şablonu'nu kullanarak net hedefler belirleyin, görevler atayın ve hesap verebilir olun

Bu şablonu neden seveceksiniz:

SMART hedef çerçevesi kullanarak net hedefler belirleyin

Hedeflerinizi eyleme geçirilebilir ve yolunda tutmak için görevler atayın ve son tarihler belirleyin

Özel Alanları kullanarak KPI'ları, dönüm noktalarını ve anahtar metrikleri tek bir yerden izleyin

ClickUp'ın görsel izleme ve otomatik güncellemeleriyle ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Hedefleri projelere, takımlara ve bireysel katkıda bulunanlara bağlayarak hesap verebilir olun

ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmalarını sağlar. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.

ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Yüksek düzeyde özelleştirme, güçlü olmakla birlikte, önemli bir ilk kurulum ve yapılandırma gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırma/

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Birçok projeyi yönetmek için her gün ClickUp kullanıyoruz. Bir mühendis olarak, ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçenekler sunan mükemmel bir iletişim platformudur. Bu özellikler, hedefleri ve amaçları anlamlı ve ilgi çekici bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olur ve kuruluş içindeki farklı takımlar arasındaki boşlukları doldurur.

Birçok projeyi yönetmek için her gün ClickUp kullanıyoruz. Bir mühendis olarak, ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçenekler sunan mükemmel bir iletişim platformudur. Bu özellikler, hedefleri ve amaçları anlamlı ve ilgi çekici bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olur ve kuruluş içindeki farklı takımlar arasındaki boşlukları doldurur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. En büyük üç engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

2. Trello (Görsel hedef yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, basitliği ve görevlere görsel yaklaşımıyla takdir edilen bir proje yönetimi aracıdır. Atlassian'a ait olan bu araç, anlaşılması kolay bir Kanban panosu arayüzüne sahiptir.

Özel bir hedef yönetim platformu olmasa da, Trello'yu hedeflerinize doğru ilerlemenizi izlemek için kullanabilirsiniz. Özel panolar, farklı aşamaları temsil eden listeler ve eyleme geçirilebilir adımlar için kartlar oluşturun. Power-Ups ile hedef izleme ve raporlama entegrasyonları bile ekleyebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Basit ve görsel Kanban panosu arayüzü, kolay sürükle ve bırak görev yönetimi

Hedef ilerlemesini temsil etmek için özelleştirilebilir panolar ve listeler

Entegrasyonlar ve hedef izleme gibi gelişmiş özellikler için güçlendiriciler

Takım tabanlı hedef yönetimi için işbirliği özellikleri

Trello sınırlamaları

Temel işlevsellikte Power-Ups olmadan özel hedef yönetimi özellikleri eksik

Birden fazla hedef, dönüm noktası ve alt görev içeren karmaşık projelerde daha az organize hale gelebilir

Raporlama ve analiz özellikleri standart sürümde sınırlıdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 5 $/kullanıcı/ay

Premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Trello'yu seviyorum çünkü projeleri, görevleri ve günlük aktiviteleri organize etmek için çok kullanışlı ve pratik bir araç. Panolar ve kartlara dayalı tasarımı sezgisel, görsel olarak çekici ve hem yeni başlayanlar hem de daha ileri düzey kullanıcılar için kullanımı çok kolay. Gerçek zamanlı takım işbirliği, görev atama, son tarih ayarlama ve hızlı bir şekilde yorum veya dosya ekleme imkanı sunar.

Trello'yu seviyorum çünkü projeleri, görevleri ve günlük aktiviteleri organize etmek için çok kullanışlı ve pratik bir araç. Panolar ve kartlara dayalı tasarımı sezgisel, görsel olarak çekici ve hem yeni başlayanlar hem de daha ileri düzey kullanıcılar için çok kolay kullanımı. Gerçek zamanlı takım işbirliği, görev atama, son tarih ayarlama ve hızlı bir şekilde yorum veya dosya ekleme imkanı sunar.

⭐️ Eğlenceli Bilgi: Hedef belirleme teorisi hem alan hem de laboratuvar ayarlarında geliştirilmiştir. Cecil Alec Mace, 1935 yılında ilk ampirik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Psikolog Edwin A. Locke, 1960'ların ortalarında hedef belirlemeyi incelemeye başlamış ve 30 yılı aşkın bir süre boyunca bu konuyu araştırmaya devam etmiştir.

3. Asana (Görsel planlama ve hedef ayarı için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, takım işbirliğini ve organizasyonunu geliştiren bir iş yönetim aracıdır. Asana'nın "Hedefler" özelliği, takımların hedefleri doğrudan platform içinde belirlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır ve bunları yapılacak işlerle ilişkilendirir. Bu, günlük görevlerin daha büyük iş ve şirket hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Hedefleri ayarlamak, izlemek ve yönetmek için özel "Hedefler" özelliği

Hedefleri belirli projelere ve görevlere bağlayabilme

Liste, Pano, Takvim ve Zaman Çizelgesi (Gantt grafiği) dahil olmak üzere birden fazla proje görünümü

Hedef ilerlemesi hakkında sağlam raporlama ve analizler

Asana sınırlamaları

Daha basit araçlara göre kurulumu ve öğrenmesi daha karmaşık olabilir

Ücretsiz plan, kullanıcı sayısı ve özellikler açısından sınırlamalara sahiptir

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: 10,99 $/kullanıcı/ay

İş: 24,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Asana'da en çok sevdiğim şey, görevleri oluşturmanın, atamanın ve izlemenin ne kadar kolay olduğu. Arayüzü temiz ve sezgisel, bana ve takımımın düzenli kalmasına gerçekten yardımcı oluyor. Projeleri daha küçük görevlere bölebilmeyi, son tarihler belirleyebilmeyi ve her şeyi tek bir yerde bulabilmeyi seviyorum.

Asana'da en çok sevdiğim şey, görevleri oluşturmanın, atamanın ve izlemenin ne kadar kolay olduğu. Arayüzü temiz ve sezgisel, bana ve takımımın düzenli kalmasına gerçekten yardımcı oluyor. Projeleri daha küçük görevlere bölebilmeyi, son tarihler belirleyebilmeyi ve her şeyi tek bir yerde bulabilmeyi seviyorum.

4. Wrike (Kurumsal Düzeyde Proje Yönetimi için En İyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, ölçeklenebilirliği ve özelleştirme seçenekleriyle tanınan güçlü bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Hedef yönetimi için özel özelliklerin yanı sıra projelerin planlanması, zamanlanması ve izlenmesi için sağlam araçlar sağlar .

Wrike, kullanıcıların stratejik hedefler tanımlamasına, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmesine ve proje gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla ilerlemeyi izlemesine olanak tanır. İş akışı otomasyon yetenekleri, hedeflerle ilgili görevleri daha da kolaylaştırır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özel iş ihtiyaçlarına uygun, son derece özelleştirilebilir iş akışları ve proje yapıları

İlerleme ve bağımlılıkları net bir şekilde görselleştiren güçlü hedef yönetimi özellikleri

Proje ve hedef performansına ilişkin içgörüler elde etmek için gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri

Çok sayıda temel iş uygulamasıyla entegrasyonlar sunar

Wrike sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik

Fiyatlandırma, özellikle büyük takımlar için diğer alternatiflere göre daha yüksek olabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Takım: 9,80 $/kullanıcı/ay

İş: 24,80 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)

⭐️ Biliyor muydunuz? Bilimsel kanıtlar, performansı ve hedeflerin gerçekleştirilmesini artırmak için görselleştirmenin etkili bir yöntem olduğunu desteklemektedir. Zihinsel imgeleme, gerçek deneyimlerle benzer şekilde beyni harekete geçirir, sinir yollarını güçlendirir, kaygıyı azaltır ve gerçek uygulamayla birleştirildiğinde spordan cerrahiye kadar birçok alanda sonuçları iyileştirebilir

5. Jira (Çevik proje izleme ve geliştirme için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, öncelikle yazılım geliştirme takımları için bir proje yönetimi ve proje izleme aracı olarak bilinir. Sorun izleme, çevik panolar ve sprint planlaması gibi özellikler sunar.

Bununla birlikte, esnek yapısı, takımların hedefleri ve anahtar sonuçları ( OKR'ler ) veya diğer hedef çerçevelerini izlemeye adanmış belirli projeler veya panolar oluşturarak hedef yönetimine uyarlayabilmelerini sağlar. Diğer araçlarla entegrasyonları sınırlıdır, bu da hedef izleme yeteneklerini geliştirebilirdi.

Jira'nın en iyi özellikleri

Ayrıntılı sorun izleme ile karmaşık projeleri yönetmek için uygundur

Diğer Atlassian ürünleri ve üçüncü taraf uygulamalarla güçlü entegrasyon yetenekleri

Ürün ve mühendislik takımları için yinelemeli hedef gerçekleştirme ile uyumlu hale getirilebilen çevik metodolojileri destekler

Jira sınırlamaları

Öncelikle yazılım geliştirme için tasarlanmıştır ve daha geniş hedef yönetimi için önemli ölçüde özelleştirme gerektirebilir

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için kurulum ve etkili kullanım karmaşık olabilir

Fiyatlandırma, daha büyük takımlar için hızla artabilir

Jira fiyatlandırması

10 kullanıcıya kadar ücretsiz plan

Standart: 7,75 $/kullanıcı/ay

Premium: 15,25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Jira çok güçlü bir araçtır ve proje yönetimi, görev izleme ve ekip çalışması için inanılmaz derecede yararlı araçlara sahiptir. Ancak, yeniyseniz ve benzer araçlarla daha önce deneyiminiz yoksa (veya Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerin temel kavramlarını bilmiyorsanız), ilk başta biraz zorlanabilirsiniz. Jira'nın ilk eğitimi çok teknik ve her fonksiyonun gerçek durumlarda neden ve nasıl uygulanacağını her zaman açıklamıyor. Örneğin, ş Akışları, Epik'ler veya hatta filtrelerin temel kullanımı gibi şeyler, bağlam bilgisi yoksa kafa karıştırıcı olabilir.

Jira çok güçlü bir araçtır ve proje yönetimi, görev izleme ve ekip çalışması için inanılmaz derecede yararlı araçlara sahiptir. Ancak, yeniyseniz ve benzer araçlarla daha önce deneyiminiz yoksa (veya Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerin temel kavramlarını bilmiyorsanız), ilk başta biraz zor gelebilir. Jira'nın ilk eğitimi çok teknik ve her fonksiyonun gerçek durumlarda neden ve nasıl uygulanacağını her zaman açıklamıyor. Örneğin, bağlam bilgisi yoksa İş Akışları, Epik'ler veya hatta filtrelerin temel kullanımı gibi şeyler kafa karıştırıcı olabilir.

6. Monday. com (Görsel iş akışları ve takım planlaması için en iyisi)

Monday. com, takımların özelleştirilebilir panolar aracılığıyla projeleri, iş akışlarını ve görevleri yönetmelerine olanak tanıyan görsel odaklı bir iş işletim sistemidir.

Sadece bir hedef yönetim aracı olmasa da, Monday. com'un esnekliği, takımların hedefleri izlemek, dönüm noktalarını tanımlamak ve ilerlemeyi izlemek için özel panolar oluşturmasına olanak tanır. Otomasyon özellikleri, hedeflerle ilgili iş akışlarını kolaylaştırabilir ve entegrasyonlar, daha kapsamlı bir genel bakış için diğer araçlarla bağlantı kurabilir.

Monday. com en iyi özellikler

Özelleştirilebilir panolar ve sütunlarla sezgisel ve görsel olarak çekici arayüz

Hedef izleme dahil olmak üzere çeşitli takım ihtiyaçlarına ve iş akışlarına son derece esnek ve uyarlanabilir

Tekrarlayan görevleri ve süreçleri kolaylaştırmak için güçlü otomasyon yetenekleri.

Diğer iş uygulamalarıyla geniş bir entegrasyon aralığı sunar

Monday. com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gerçek zamanlı işbirliğinin daha sorunsuz olabileceğini söylüyor

Özel bir not alma özelliği yoktur. Ancak, görevlere notlar ekleyebilirsiniz

Monday. com fiyatlandırma

Sınırlı özelliklerle 2 kullanıcıya kadar ücretsiz plan mevcuttur.

Temel: 9 $/kullanıcı/ay

Standart: 10 $/kullanıcı/ay

Pro: 16 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Belirli alanları yalnızca seçtiğim kişilerin düzenleyebilmesi için kilitleyebilmemiz çok hoşuma gitti. Kendi görevlerim için kendi panolarımı oluşturabiliyorum ve hedeflerime ne kadar yaklaştığımı izleyebiliyorum. Çok kullanıcı dostu.

Belirli alanları yalnızca seçtiğim kişilerin düzenleyebilmesi için kilitleyebilmemiz çok hoşuma gitti. Kendi görevlerim için kendi panolarımı oluşturabiliyorum ve hedeflerime ne kadar yaklaştığımı izleyebiliyorum. Kullanıcı dostu.

⭐️ Eğlenceli Bilgi: Akran baskısı genellikle olumsuz bir anlam taşır, ancak hedeflerinize ulaşmak için bunu kullanmak şaşırtıcı derecede etkili olabilir. Hedeflerinizi biriyle paylaşmak ve ilerlemenizi kontrol etmesini sağlamak, sorumluluk duygusu yaratır. Başka birinin sizin tarafınızda olduğunu (ve işlerin nasıl gittiğini sorabileceğini) bilmek, yolunda ilerlemeniz için ihtiyacınız olan ekstra desteği sağlayabilir. Hedef ayarlamayı bir takım sporuna dönüştürür!

7. Weekdone (Haftalık ilerlemeyi ölçmek için en iyisi)

via Weekdone

Weekdone, özellikle OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) çerçevesini kullanarak hedef belirleme ve ilerleme izleme için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır.

Hedefleri tanımlamak, haftalık ilerlemeyi izlemek ve geri bildirim sağlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Hedef yönetimine odaklanırken, diğer iş yönetim araçlarında bulunan kapsamlı proje ve görev yönetimi özelliklerinden yoksun olabilir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

Özellikle OKR metodolojisi yle hedef yönetimi için geliştirilmiştir

Hedeflere doğru bireysel ve takım ilerlemesinin net bir görselleştirmesini sağlar

Hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenli kontroller ve geri bildirimleri kolaylaştırır

Hedef performansına odaklanan raporlama ve analizler sunar

Hedef izlemeye adanmış basit ve kullanıcı dostu arayüz

Weekdone sınırlamaları

Kapsamlı proje yönetimi özellikleri yoktur

Tamamen entegre bir iş ve hedef yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan takımlar için uygun olmayabilir

Weekdone fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz plan

Ücretli planlar: 10 kullanıcıya kadar aylık 90 $'dan başlayan fiyatlarla

Weekdone puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

8. Notion (Alışkanlık oluşturmak için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, not alma, proje yönetimi, bilgi tabanı ve veritabanı işlevlerini bir araya getiren bir çalışma alanı sunar.

Esnek bir yapıya sahiptir ve takımların, özel sayfalar, hedefleri ve anahtar sonuçları izlemek için veritabanları veya uzun vadeli hedeflere bağlı entegre görev listeleri aracılığıyla kendi hedef yönetim sistemlerini oluşturmalarına olanak tanır.

Notion'un en iyi özellikleri

Esnek veritabanlarını kullanarak bilgileri, hedefleri ve görevleri düzenleyin

İşleri görselleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Hedef izlemeyi proje yönetimi, not alma ve bilgi paylaşımı ile birleştirir

Geniş şablon ve entegrasyon aralığı

Notion sınırlamaları

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü bazen kullanımı zor olabilir

Bağımlı görevler için planlamayı otomatikleştiremezsiniz

Bazen, araç görevleri aşırı planlayarak takvimi çok yoğun hale getirir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

İş: Koltuk başına aylık 18 $

Enterprise: Özel

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır. Notion, bununla kalmaz, aynı zamanda diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. İster öğrenci, ister serbest çalışan, ister bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı düzene sokmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.

En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır. Notion, bununla kalmaz, aynı zamanda diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. İster öğrenci, ister serbest çalışan, ister bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.

⭐️ Biliyor muydunuz? Komedyen Jerry Seinfeld, yazma alışkanlığını sürdürmek için basit bir görsel hile kullanmasıyla ünlüdür. Yazdığı her gün takvime bir "X" işareti koyarak zinciri asla kırmamayı hedeflemiştir. Bu, güçlü bir ilkeyi gösterir: büyük hedefleri küçük, günlük eylemlere bölmek ivme yaratabilir ve zorlu görevleri bile yönetilebilir hale getirebilir. Ayrıca, görsel "X" zinciri güçlü bir motivasyon kaynağı olur!

9. GoalsonTrack (Ayrıntılı eylem planları ve vizyon panoları oluşturmak için en iyisi)

goalsOnTrack aracılığıyla

GoalsOnTrack, bireylerin ve takımların SMART hedefleri tanımlamasına, bunları görevlere ayırmasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan hedef belirleme ve gerçekleştirme yazılımına adanmıştır.

Hedef planlama sihirbazları, ilerleme görselleştirme, alışkanlık izleme ve raporlama gibi özellikler sunar. Hedef yönetiminde güçlü olmakla birlikte, diğer alternatiflerin kapsamlı proje yönetimi yeteneklerine sahip olmayabilir.

GoalsOnTrack'in en iyi özellikleri

SMART çerçevesini kullanarak etkili hedef ayarlama ve izleme için özel olarak tasarlanmıştır

Alışkanlık izleme ve hesap verebilirlik ortakları gibi özellikler içerir

Yazdırılabilir planlayıcılar ve çalışma sayfaları ile hedeflerinizin her aşamasını haritalandırın

Motivasyon için vizyon panosu ve hedef günlüğü

Google Takvim, iCal ve Outlook gibi harici takvimlerle entegre olan bir görev takvimi ile sürükle ve bırak planlama

GoalsOnTrack sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla daha geniş kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliğine odaklanmamaktadır

Arayüz, diğer bazı alternatiflere göre daha az modern görünebilir

GoalsOnTrack fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Yıllık plan: 68 $/yıl

GoalsOnTrack puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

10. Basecamp (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve hedef ayarı için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, basit ve kullanıcı dostu yaklaşımıyla bilinen bir proje yönetimi ve takım iletişimi aracıdır.

Özel hedef yönetimi özellikleri sunmasa da, takımlar Basecamp'ı proje tabanlı organizasyonu, yapılacaklar listeleri, mesaj panoları ve zamanlama araçları aracılığıyla hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için etkili bir şekilde kullanabilir. Dönüm noktaları, anahtar hedef başarılarını temsil etmek için kullanılabilir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Takımların kolayca benimseyebileceği basit ve sezgisel arayüz

Proje tabanlı kuruluşlar ve görev yönetimi için etkilidir

Mesaj panoları ve gerçek zamanlı sohbet dahil olmak üzere güçlü iletişim özellikleri

Daha büyük takımlar için uygun maliyetli olabilecek sabit fiyatlandırma yapısı sunar

Basecamp sınırlamaları

Özel hedef yönetimi özellikleri ve hedefler için özel ilerleme izleme özelliği yoktur

Raporlama ve analiz özellikleri nispeten basittir

Diğer bazı proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az entegrasyon

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp: 15 $/kullanıcı/ay

Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

İş akışlarının özelleştirilmesiyle cesur. Etkinlik planlamasıyla büyüleyici. Proje takım iletişimi kolaylaştırılmıştır. Gerçek zamanlı KPI izleme ile proje hedefleri ve amaçları ile stratejik. İnanılmaz derecede esnek gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü. Gösterge panelinde proje ilerlemelerine ve atanan görevlere erişim ile şeffaflık ve kesintisizlik.

İş akışlarının özelleştirilebilmesi ile cesur. Etkinlik planlaması ile büyüleyici. Proje takım iletişimi kolaylaştırılmıştır. Gerçek zamanlı KPI izleme ile proje hedefleri ve amaçları ile stratejik. İnanılmaz esnek gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü. Gösterge panelinde proje ilerlemelerine ve atanan görevlere erişim ile şeffaflık ve kesintisiz çalışma.

ClickUp ile Hırslı Hedefler Belirleyin ve İlerlemeyi İzleyin

Doğru Goalscape alternatifini seçmek, takımınızın özel ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlıdır. Kararınızı verirken, entegre proje yönetimi özelliklerinin, takım işbirliği araçlarının, özel hedef belirleme işlevlerinin ve fiyatlandırmanın önemini göz önünde bulundurun.

Bu 10 alternatifin her biri benzersiz güçlü yönler sunarken, her şeyi içeren uygulama ClickUp, hedef izleme, hedef ayarlama şablonları, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonunu tek bir sezgisel platformda birleştirir.

Kişisel dönüm noktalarını yönetiyor veya takım genelinde OKR'leri uyumlu hale getiriyor olsanız da, ClickUp size planlama, izleme ve yürütme gücünü tek bir yerden sunar.

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