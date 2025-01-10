2025 için en iyi 10 AI akıllı hedef oluşturucu

Kalıcı hedefler belirlemek, deneme yanılma oyunu gibi hissettirebilir.
Kariyerinizi planlayan bir profesyonel, teslim tarihlerine boğulmuş bir öğrenci veya aylık tasarruflarınızı izleyen biri olun, hedeflerinizi net ve uygulanabilir bir plana dönüştürmek her zaman kolay değildir.
Neyse ki, belirsiz yapılacaklar listeleri yazıp en iyisini umut etmek günleri geride kaldı. AI destekli SMART hedef oluşturucular, büyük fikirlerinizi Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı (SMART) hedeflere dönüştürerek ve kişisel gelişime katkıda bulunarak zor işleri yapmak için burada.
En iyi 10 AI SMART hedef oluşturucunun yer aldığı bu derlemede, düşüncelerinizi düzenlemenize, iyi tanımlanmış hedefler oluşturmanıza ve en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olacak en yenilikçi araçları keşfedin.
⏰ 60 saniyelik özet
En iyi SMART hedef oluşturucu mu arıyorsunuz? SMART hedefler oluşturmak için en iyi 10 önerimiz:
- ClickUp (Akıllı hedef oluşturma ve entegre görev/proje yönetimi için en iyisi)
- Notion AI (AI yardımıyla esnek hedef planlama için en iyisi)
- Trello (Kanban panolarıyla hedefleri görselleştirmek için en iyisi)
- Monday. com (Birden fazla takımdaki hedefleri yönetmek için en iyisi)
- Todoist (Kişisel hedef ayarlama ve görev organizasyonu için en iyisi)
- Asana (SMART hedeflerini takım iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek için en iyisi)
- Weekdone (OKR'leri ve takım performansını izlemek için en iyisi)
- Smartsheet (Yapılandırılmış iş akışlarında hedef yönetimi için en iyisi)
- Taskade (Uzaktan çalışan takımlarda ortak hedef ayarlamak için en iyisi)
- Wrike (Kurumsal düzeydeki takımlarda hedefleri yönetmek için en iyisi)
AI SMART Hedef Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru ücretsiz SMART hedef oluşturucuyu seçmek, hedefleri belirlemeyi ve etkili hedefler oluşturmayı basitleştirir. SMART hedef oluşturucunuzun işini yapması için öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Açık ve öz hedef önerileri: AI tarafından oluşturulan hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlıdır
- Özelleştirme: Hedefleri belirli rollere, takımlara veya sektörlere göre uyarlama yeteneği
- Gerçek zamanlı izleme: İlerlemeyi izleme, hatırlatıcılar ayarlama ve gerektiğinde hedefleri değiştirme özellikleri
- Veriye dayalı içgörüler: Performans verilerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek için AI kullanımı
- İşbirliği araçları: Takım üyelerinin hedef belirleme ve izlemeye katkıda bulunmaları için seçenekler
- Entegrasyon: Mevcut proje yönetimi veya verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Kullanıcı dostu arayüz: Daha kolay gezinme ve hedef oluşturma için sezgisel tasarım
En İyi 10 AI AKILLI Hedef Oluşturucu
Şimdi, hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 AI SMART hedef oluşturucuya bakalım:
1. ClickUp (Akıllı hedef oluşturma ve entegre görev/proje yönetimi için en iyisi)
Hedeflerinizi görevlerinize ve projelerinize kolayca bağlayan bir AI SMART hedef oluşturucu arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.
ClickUp Hedefleri, SMART hedeflerinizi daha küçük, yönetilebilir Hedefler ve Dönüm Noktaları olarak böler. Örneğin, hedefli pazarlama kampanyaları için, kayıtları %20 artırma genel hedefinizi, web sitesi trafiğini %15 artırma, açılış sayfası dönüşüm oranlarını %10 iyileştirme ve e-posta tıklama oranlarını %5 artırma gibi Hedefler olarak bölebilirsiniz.
ClickUp Görevleri'ni kullanarak, her dönüm noktası içindeki bireysel görevleri listeleyebilir ve ilerlemelerini kolayca takip edebilirsiniz. Görsel ilerleme çubukları işlerin durumunu netleştirir ve hedefleri gerektiği gibi güncelleyebilir veya ayarlayabilirsiniz.
Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.
Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.
Ayrıca, ClickUp, SMART hedeflerinizi daha kolay hayal etmenizi ve belgelemenizi sağlayan ClickUp SMART Hedef Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Hedef açıklamaları, başarı ölçütleri ve son tarihler gibi alanlar gibi SMART hedeflerinizi tanımlamak için özel bölümler içerir ve başlangıçtan itibaren netlik ve uyum sağlar.
Yerleşik çalışma sayfaları ve beyaz tahtalar, sizin ve takımınızın hedef belirleme sürecinde işbirliği yapmanızı ve çabalarınızı uyumlu hale getirmenizi sağlar.
Şablonu kullanarak kişisel hedeflerinizi belirleyebilir, izleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.
Şablon, sorumlulukları atamak ve görevleri doğrudan hedeflere bağlamak için yerleşik araçlarla tamamlanma oranlarını ve dönüm noktalarını gerçek zamanlı olarak izlemek için bir proje ilerleme izleyici sağlar.
ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli yerel asistanı, hedef belirleme sürecindeki tahminleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Girişlerinizi ve proje gereksinimlerinizi anlayarak, hedeflerinizle uyumlu, net ve eyleme geçirilebilir hedefler önerebilir. Ayrıca, görevlerinizden alt görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirir, böylece daha büyük hedefleri adım adım kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Bir hedef birden fazla görevin tamamlanmasını içeriyorsa, ClickUp Brain görevleri otomatik olarak sıralayarak en kritik olanların önce dikkat çekmesini sağlar. AI ayrıca, doğal dil komutlarını kullanarak özel if-then otomasyonları oluşturmanıza olanak tanıyarak tekrarlayan veya rutin görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İlerlemeyi ölçün, anahtar metrikleri izleyin ve görevleri veya takım performansını yönetin — hepsi ClickUp Gösterge Panelleri ile tek bir yerden
- Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile çalışma alanınızı takımınızın veya projenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve hedef zaman çizelgelerini kolayca izleyin
- ClickUp Belgeleri'nde görev yorumları, anlık bildirimler ve gerçek zamanlı düzenleme ile paylaşılan hedefler üzerinde takım işbirliğini geliştirin
- ClickUp Akıllı Hedef Eylem Planı Şablonu ile SMART hedeflerinize göre ilerlemenizi izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
💡Pro İpucu: Toplantı notları, raporlar, şirket politikaları ve proje el kitapları dahil olmak üzere tüm iş belgelerinizi ClickUp'a iyice entegre ederek başlayın. Verileriniz ne kadar kapsamlı olursa, ClickUp Brain o kadar etkili bir şekilde kesin, bağlamsal ve zaman sınırlı hedefler oluşturabilir.
2. Notion AI (AI yardımıyla esnek hedef planlama için en iyisi)
Hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda size güç katacak esneklik ve AI destekli içgörüler sunan bir araç arıyorsanız, Notion AI ideal seçim olabilir.
Akıllı öneriler sunarak, yapılarını iyileştirerek ve her hedefin belirli, ölçülebilir, zaman sınırlı ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayarak SMART hedeflerin ayarlanmasına yardımcı olur.
Notion'un uyarlanabilirliği ve çok yönlü yapı taşlarını kullanarak özel hedef takipçileri tasarlayın. Gerçek zamanlı düzenleme, paylaşılan çalışma alanları ve ayrıntılı izinler sayesinde işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir, bu da her boyuttaki takımın Büyük, Zorlu ve Cesur Hedeflerini (BHAG) birlikte gerçekleştirmesi için idealdir.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- SMART hedefinize doğru ilerlemeyi etkili bir şekilde ölçmek ve izlemek için özel dönüm noktaları oluşturun
- Günlük yapılacaklar listelerini, günlük girdilerini tarayarak ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli belirli eylemleri belirleyerek oluşturun
- Hedef yönetimi, proje izleme ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış dokümantasyon için kişiselleştirilmiş şablonlardan yararlanın
Notion AI sınırlamaları
- Özel hedef araçları gibi yerel dönüm noktası veya anahtar sonuç izleme özelliği içermez
- Modüler kurulumların öğrenme eğrisi, yeni kullanıcılar için zor olabilir
Notion AI fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Artı: Aylık 12 $/koltuk
- İş: Aylık 18 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI: Eklenti, üye başına aylık 10 $
Notion AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
🧠Eğlenceli Bilgi: Notion, AI asistanını kasıtlı olarak eğlenceli bir estetikle tasarladı —ona 'dalgalı kaşlar ve dalgalı el yazısı' verdi—böylece AI'nın daha samimi ve insan gibi hissedilmesini sağladı.
3. Trello (Kanban panolarıyla hedefleri görselleştirmek için en iyisi)
Hedeflerinizi bir panoda görevler olarak görselleştirmeyi tercih ediyorsanız, Trello denemeniz gereken basit ama etkili bir hedef belirleme yazılımıdır.
Kanban tarzı panoları, SMART hedeflerinizi eyleme geçirilebilir görevlere ayırmanıza, bunları aşamalara (yapılacaklar, yapılıyor ve tamamlandı gibi) düzenlemenize ve ilerlemeyi görsel olarak izlemenize yardımcı olur.
Temel hizmeti AI özellikleri içermese de, Trello, iş akışlarını otomatikleştirmek ve hedef ilerlemelerini analiz etmek için Butler ve Power-Ups gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Yıllık, üç aylık, aylık ve günlük kişisel ve profesyonel hedefler için listelerle hiyerarşik hedef izleme oluşturun
- Hedef ilerlemesini izlemek için "Bekleyen", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel listeler oluşturun
- Her hedef ve görev için kesin son tarihler belirleyin. Kişisel sorumluluk için hedefleri belirli takım üyelerine atayın
Trello sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla sınırlı AI özellikleri
- Power-Up'lar olmadan temel görünümler, raporlama ve analizler
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Standart: Aylık 6 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
💡Pro İpucu: Hedeflerinizi düzenlemek için basit bir pano yapısı ile başlayın ve Trello'nun hedef izleme özelliklerine alıştıkça karmaşık görev ve alt görev katmanları ekleyin.
4. Monday. com (Birden fazla takımdaki hedefleri yönetmek için en iyisi)
Monday. com, birden fazla projede SMART hedefleri belirlemesi ve izlemesi gereken takımlar için tasarlanmıştır.
Sezgisel arayüzü, hedef izleme için iş akışları oluşturmanıza, görevler atamanıza ve Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi görsel araçlarla ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.
Otomasyon yetenekleriyle Monday.com, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak yüksek değerli işlere odaklanmanıza ve önemli konularda daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.
Bu, proje ve hedef yönetimi özelliklerini tek bir çatı altında ihtiyaç duyan takımlar için harika bir seçenek haline getirir.
Monday. com en iyi özellikler
- Farklı hedef perspektifleri için özelleştirilebilir gösterge paneli görünümlerini kullanın
- Geçmiş performans verilerine dayalı akıllı görev oluşturma özelliğinden yararlanın
- Özelleştirilebilir şablonları kullanarak profesyonel hedefleri ve iş akışlarını uyumlu hale getirin
- Slack, Zoom, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Monday. com sınırlamaları
- AI özellikleri rakiplere kıyasla sınırlıdır
- Bu platform, çok fazla ayrıntıya ihtiyaç duymayan daha küçük projeleri yönetmek için biraz karmaşık gelebilir
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan
- Temel: Aylık 12 $/koltuk
- Standart: Aylık 14 $/koltuk
- Pro: Aylık 24 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)
💡Pro İpucu: Monday.com'un "İş Yükü" görünümünü kullanarak, iddialı hedefleri izlerken takım üyelerinin tükenmesini önleyin, dengeli hedef dağıtımı ve gerçekçi başarı zaman çizelgeleri sağlayın.
5. Todoist (Kişisel hedef belirleme ve görev organizasyonu için en iyisi)
Kişisel verimlilik için tasarlanan Todoist, kişisel hedeflerinizi eyleme geçirilebilir görevlere ayırmanıza, öncelikler belirlemenize ve son tarihleri izlemenize olanak tanır.
AI destekli Akıllı Program özelliği, iş yükünüze ve alışkanlıklarınıza göre görevleriniz için en uygun son tarihleri önererek hedeflerinize dengeli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.
Yineleyen görevler, etiketler ve özel filtreler gibi özelliklerle Todoist, hedeflerinizi düzenli ve yönetilebilir tutar.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Etiketler, filtreler ve öncelikler ile görevleri etkili bir şekilde düzenleyin
- Çapraz platform desteği ile hedeflere istediğiniz zaman erişin
- Ş Akışlarını Google Takvim, Slack ve Outlook gibi her gün kullandığınız üçüncü taraf araçlarla entegre edin
Todoist sınırlamaları
- Diğer takım odaklı hedef belirleme araçlarına kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri
- Karmaşık veya çok takımlı hedef yönetimi için ideal değildir
Todoist fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Aylık 4 $/kullanıcı
- İş: Aylık 6 $/kullanıcı
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)
6. Asana (SMART hedeflerini takım iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek için en iyisi)
İyi bir akıllı hedef oluşturucu, hedeflerini daha geniş proje iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen takımlar için işe yarar. Asana tam da bunu yapar. Hedefler belirlemenizi, bunları görevlere bağlamanızı ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.
Platformun Hedefler özelliği, takımın 1-5-10 yıllık hedeflerinin açıkça tanımlanmasını, ölçülebilir olmasını ve eyleme geçirilebilir işlerle bağlantılı olmasını sağlar.
Asana ayrıca zaman çizelgeleri, Kanban panoları ve listeler dahil olmak üzere özelleştirilebilir görünümler sunarak, takımınızın tercih ettiği ş Akışına kolayca uyarlanmasını sağlar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Görevler tamamlandıkça gerçek zamanlı güncellemelerle hedef ilerlemesine anında görünürlük elde edin
- Work Graph tarafından desteklenen Asana AI ile öncelikleri otomatikleştirin
- Slack, Zoom ve Microsoft Teams dahil 100'den fazla uygulama entegrasyonu ile iş akışlarını birbirine bağlayın
Asana sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi
- Özel görünümler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 8,50 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 19,21 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
💡Pro İpucu: Asana'nın hedef şablonlarını ve AI özelliklerini kullanarak kuruluşunuz genelinde hedef oluşturmayı standartlaştırın, tutarlılık ve stratejik hedeflerle uyumu sağlayın.
7. Weekdone (OKR'leri ve takım performansını izlemek için en iyisi)
Odak noktanız takım performansını izlemek ve bireysel SMART hedeflerini şirket çapındaki OKR'lerle (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) uyumlu hale getirmekse, Weekdone bu süreci basitleştiren özel bir araçtır.
Hedeflerinizi ölçülebilir OKR'lere ayırmanıza, sahiplik atamanıza ve haftalık kontrol ve raporlar aracılığıyla ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.
Sezgisel gösterge panelleri ve analitik özellikleriyle Weekdone, takım şeffaflığını ve hesap verebilirliği sağlar. Takım hedeflerini ve performansını yapılandırılmış bir şekilde izlemek isteyen yöneticiler ve liderler için mükemmeldir.
Weekdone'un en iyi özellikleri
- OKR gösterge panelleri ve analitik araçları kullanarak birden fazla organizasyonel düzeyde hedef ilerlemesini görselleştirin
- Hedef gerçekleştirme bilgilerini içeren haftalık e-posta raporları oluşturun
- İşbirliği araçları aracılığıyla paylaşın ve geri bildirim alın
Weekdone sınırlamaları
- Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar
Weekdone fiyatlandırması
- Küçük takımlar için ücretsiz (en fazla 3 kullanıcı)
- 10 kullanıcı paketi: 108 $/ay
- Premium: Özel fiyatlandırma
Weekdone puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 60'tan fazla OKR örneği – Etkili OKR'ler nasıl yazılır?
8. Smartsheet (Yapılandırılmış iş akışlarında hedef yönetimi için en iyisi)
Yapılandırılmış iş akışlarından yararlanmak isteyen profesyoneller için Smartsheet, elektronik tablo benzeri işlevselliği hedef ve proje yönetimi araçlarıyla birleştirir.
SMART hedeflerini ayrıntılı, tablo biçiminde yönetirken bunları daha büyük proje planlarına entegre etmek için mükemmeldir.
Smartsheet'in gösterge panelleri ve raporları, ilerlemeyi net bir şekilde görmenizi sağlarken, otomasyon özellikleri yoğun işlerde zaman kazanmanızı sağlar. Kurumsal düzeydeki özellikleri, karmaşık iş akışlarını yöneten büyük takımlar için idealdir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Farklı hedef türleri ve karmaşıklık düzeyleri için birden fazla şablon seçeneğinden yararlanın
- Başlangıç ve bitiş metriklerini ayarlama özelliğinden yararlanın
- Salesforce ve Microsoft Office gibi kurumsal araçlarla entegre edin
Smartsheet sınırlamaları
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi
- Gerçek zamanlı güncellemeler için sınırlı işbirliği özellikleri
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $/üye
- İş: Aylık 24 $/üye
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (17.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Smartsheet vs ClickUp: En iyi proje yönetimi aracı hangisi?
9. Taskade (Uzaktan çalışan takımlarda ortak hedef ayarlamak için en iyisi)
Uzaktan çalışan takımlar için Taskade, gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.
Hedef belirleme şablonları, SMART hedefler oluşturmanıza, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize ve paylaşılan çalışma alanları, canlı video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma özelliği ile takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır.
Görev otomasyonu ve akıllı öneriler gibi AI destekli özellikleri, iş akışı verimliliğini artırmaya ve hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaya yardımcı olur. Taskade'nin minimalist tasarımı, kullanıcıları karmaşıklıkla boğmadan odaklanmayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Özel hedef belirleme metodolojinize uyum sağlayan özelleştirilebilir AI ajanları
- Listeler, panolar, zihin haritaları ve akış şemaları kullanarak hedefler oluşturun ve görselleştirin
- Takım senkronizasyonu ile işbirliğine dayalı hedef ayarlamanın avantajlarından yararlanın
Taskade sınırlamaları
- Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri yoktur
- Büyük ve karmaşık projeler için çok basit gelebilir
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Pro: Aylık 10 $/kullanıcı
- Takımlar: Aylık 20 $/kullanıcı
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme için Hedef Ayarlama
10. Wrike (Kurumsal düzeydeki takımlarda hedefleri yönetmek için en iyisi)
Büyük ölçekli projeleri ve SMART hedeflerini yöneten kurumsal takımlar için Wrike, her şeyi uyumlu tutmak için gelişmiş araçlar sunar.
Wrike'ın Hedefler özelliği, ilerlemeyi izlemenize, sorumlulukları atamanıza ve hedeflerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamanıza yardımcı olur.
Platformun AI Work Intelligence özelliği, görev önceliklendirme, risk tahminleri ve iş yükü dengeleme sağlayarak verimlilik hedeflerini geliştirir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Projeleri ve görevleri doğrudan stratejik hedeflere bağlayın
- İş hedeflerini ve takım hedeflerini belirlemek için önceden oluşturulmuş klasörlerden yararlanın
- Ayrıntılı raporlama ve analizler ile ilerlemeyi kapsamlı bir şekilde izleyin
Wrike sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci
- Temel hedef yönetimi ihtiyaçları için çok fazla
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Takım: Aylık 10 $/kullanıcı
- İş: Aylık 24,80 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)
💡Pro İpucu: Wrike'ın İş Modelleri'nden yararlanarak daha geniş hedefleri tüm takım düzeylerinde eyleme geçirilebilir, takip edilebilir görevlere dönüştürün.
Mükemmel SMART Hedef Oluşturucunuzu Bulun
Doğru AI destekli SMART hedef oluşturucuyu seçmek, kişisel gelişim için çabalayan bir birey ya da daha büyük iş hedeflerine uyum sağlamayı amaçlayan bir takım olsanız da, planlama, izleme ve hedeflerinize ulaşma süreçlerinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.
Notion AI ve Taskade gibi esnek AI öncelikli platformlardan Monday.com ve Wrike gibi sağlam takım odaklı araçlara kadar her seçenek kendine özgü güçlü yönler sunar.
Ancak, hedef belirleme, proje yönetimi ve işbirliğinin en iyi kombinasyonunu arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.
Gelişmiş AI özellikleri, özelleştirilebilir şablonları ve kapsamlı gösterge panelleri, SMART hedeflerinizi belgelemek ve gerçekleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm sunar.
Kendiniz veya takımınız için hedefler belirliyor olun, ClickUp her dönüm noktasının eyleme geçirilebilir, ölçülebilir ve izlenmesi kolay olmasını sağlar.
Hedef belirleme sürecinizi geliştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve karmaşık hedeflerinizi ve amaçlarınızı kolayca başarılara dönüştürmeye başlayın.