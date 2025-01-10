2025 için en iyi 10 AI akıllı hedef oluşturucu

Kalıcı hedefler belirlemek, deneme yanılma oyunu gibi hissettirebilir.

Kariyerinizi planlayan bir profesyonel, teslim tarihlerine boğulmuş bir öğrenci veya aylık tasarruflarınızı izleyen biri olun, hedeflerinizi net ve uygulanabilir bir plana dönüştürmek her zaman kolay değildir.

Neyse ki, belirsiz yapılacaklar listeleri yazıp en iyisini umut etmek günleri geride kaldı. AI destekli SMART hedef oluşturucular, büyük fikirlerinizi Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı (SMART) hedeflere dönüştürerek ve kişisel gelişime katkıda bulunarak zor işleri yapmak için burada.

En iyi 10 AI SMART hedef oluşturucunun yer aldığı bu derlemede, düşüncelerinizi düzenlemenize, iyi tanımlanmış hedefler oluşturmanıza ve en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olacak en yenilikçi araçları keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi SMART hedef oluşturucu mu arıyorsunuz? SMART hedefler oluşturmak için en iyi 10 önerimiz: ClickUp (Akıllı hedef oluşturma ve entegre görev/proje yönetimi için en iyisi) Notion AI (AI yardımıyla esnek hedef planlama için en iyisi) Trello (Kanban panolarıyla hedefleri görselleştirmek için en iyisi) Monday. com (Birden fazla takımdaki hedefleri yönetmek için en iyisi) Todoist (Kişisel hedef ayarlama ve görev organizasyonu için en iyisi) Asana (SMART hedeflerini takım iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek için en iyisi) Weekdone (OKR'leri ve takım performansını izlemek için en iyisi) Smartsheet (Yapılandırılmış iş akışlarında hedef yönetimi için en iyisi) Taskade (Uzaktan çalışan takımlarda ortak hedef ayarlamak için en iyisi) Wrike (Kurumsal düzeydeki takımlarda hedefleri yönetmek için en iyisi)

AI SMART Hedef Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru ücretsiz SMART hedef oluşturucuyu seçmek, hedefleri belirlemeyi ve etkili hedefler oluşturmayı basitleştirir. SMART hedef oluşturucunuzun işini yapması için öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Açık ve öz hedef önerileri: AI tarafından oluşturulan hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlıdır

Özelleştirme: Hedefleri belirli rollere, takımlara veya sektörlere göre uyarlama yeteneği

Gerçek zamanlı izleme: İlerlemeyi izleme, hatırlatıcılar ayarlama ve gerektiğinde hedefleri değiştirme özellikleri

Veriye dayalı içgörüler: Performans verilerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek için AI kullanımı

İşbirliği araçları: Takım üyelerinin Takım üyelerinin hedef belirleme ve izlemeye katkıda bulunmaları için seçenekler

Entegrasyon: Mevcut proje yönetimi veya verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Kullanıcı dostu arayüz: Daha kolay gezinme ve hedef oluşturma için sezgisel tasarım

En İyi 10 AI AKILLI Hedef Oluşturucu

Şimdi, hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 AI SMART hedef oluşturucuya bakalım:

1. ClickUp (Akıllı hedef oluşturma ve entegre görev/proje yönetimi için en iyisi)

Hedeflerinizi görevlerinize ve projelerinize kolayca bağlayan bir AI SMART hedef oluşturucu arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir ilerlemeyi izleyerek takımınızı uyumlu hale getirin ve akıllı hedefleri başarıyla oluşturun

ClickUp Hedefleri, SMART hedeflerinizi daha küçük, yönetilebilir Hedefler ve Dönüm Noktaları olarak böler. Örneğin, hedefli pazarlama kampanyaları için, kayıtları %20 artırma genel hedefinizi, web sitesi trafiğini %15 artırma, açılış sayfası dönüşüm oranlarını %10 iyileştirme ve e-posta tıklama oranlarını %5 artırma gibi Hedefler olarak bölebilirsiniz.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak, her dönüm noktası içindeki bireysel görevleri listeleyebilir ve ilerlemelerini kolayca takip edebilirsiniz. Görsel ilerleme çubukları işlerin durumunu netleştirir ve hedefleri gerektiği gibi güncelleyebilir veya ayarlayabilirsiniz.

Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.

Daha büyük hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi takip etmek benim için çok önemli. ClickUp, önceki araçlarımızda olmayan, ihtiyacım olan üst düzey görünürlüğü bana hızlı bir şekilde sağlıyor.

Ayrıca, ClickUp, SMART hedeflerinizi daha kolay hayal etmenizi ve belgelemenizi sağlayan ClickUp SMART Hedef Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Hedef açıklamaları, başarı ölçütleri ve son tarihler gibi alanlar gibi SMART hedeflerinizi tanımlamak için özel bölümler içerir ve başlangıçtan itibaren netlik ve uyum sağlar.

Yerleşik çalışma sayfaları ve beyaz tahtalar, sizin ve takımınızın hedef belirleme sürecinde işbirliği yapmanızı ve çabalarınızı uyumlu hale getirmenizi sağlar.

Şablonu kullanarak kişisel hedeflerinizi belirleyebilir, izleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Odaklanmış başarı için ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonunu kullanarak net, eyleme geçirilebilir hedefler tanımlayın ve izleyin

Şablon, sorumlulukları atamak ve görevleri doğrudan hedeflere bağlamak için yerleşik araçlarla tamamlanma oranlarını ve dönüm noktalarını gerçek zamanlı olarak izlemek için bir proje ilerleme izleyici sağlar.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli yerel asistanı, hedef belirleme sürecindeki tahminleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Girişlerinizi ve proje gereksinimlerinizi anlayarak, hedeflerinizle uyumlu, net ve eyleme geçirilebilir hedefler önerebilir. Ayrıca, görevlerinizden alt görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirir, böylece daha büyük hedefleri adım adım kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile yeni fikirleri ve mevcut bilgileri akıllıca yakalayın ve düzenleyin

Bir hedef birden fazla görevin tamamlanmasını içeriyorsa, ClickUp Brain görevleri otomatik olarak sıralayarak en kritik olanların önce dikkat çekmesini sağlar. AI ayrıca, doğal dil komutlarını kullanarak özel if-then otomasyonları oluşturmanıza olanak tanıyarak tekrarlayan veya rutin görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Toplantı notları, raporlar, şirket politikaları ve proje el kitapları dahil olmak üzere tüm iş belgelerinizi ClickUp'a iyice entegre ederek başlayın. Verileriniz ne kadar kapsamlı olursa, ClickUp Brain o kadar etkili bir şekilde kesin, bağlamsal ve zaman sınırlı hedefler oluşturabilir.

2. Notion AI (AI yardımıyla esnek hedef planlama için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda size güç katacak esneklik ve AI destekli içgörüler sunan bir araç arıyorsanız, Notion AI ideal seçim olabilir.

Akıllı öneriler sunarak, yapılarını iyileştirerek ve her hedefin belirli, ölçülebilir, zaman sınırlı ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayarak SMART hedeflerin ayarlanmasına yardımcı olur.

Notion'un uyarlanabilirliği ve çok yönlü yapı taşlarını kullanarak özel hedef takipçileri tasarlayın. Gerçek zamanlı düzenleme, paylaşılan çalışma alanları ve ayrıntılı izinler sayesinde işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir, bu da her boyuttaki takımın Büyük, Zorlu ve Cesur Hedeflerini (BHAG) birlikte gerçekleştirmesi için idealdir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

SMART hedefinize doğru ilerlemeyi etkili bir şekilde ölçmek ve izlemek için özel dönüm noktaları oluşturun

Günlük yapılacaklar listelerini, günlük girdilerini tarayarak ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli belirli eylemleri belirleyerek oluşturun

Hedef yönetimi, proje izleme ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış dokümantasyon için kişiselleştirilmiş şablonlardan yararlanın

Notion AI sınırlamaları

Özel hedef araçları gibi yerel dönüm noktası veya anahtar sonuç izleme özelliği içermez

Modüler kurulumların öğrenme eğrisi, yeni kullanıcılar için zor olabilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Artı : Aylık 12 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Eklenti, üye başına aylık 10 $

Notion AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

🧠Eğlenceli Bilgi: Notion, AI asistanını kasıtlı olarak eğlenceli bir estetikle tasarladı —ona 'dalgalı kaşlar ve dalgalı el yazısı' verdi—böylece AI'nın daha samimi ve insan gibi hissedilmesini sağladı.

3. Trello (Kanban panolarıyla hedefleri görselleştirmek için en iyisi)

trello aracılığıyla

Hedeflerinizi bir panoda görevler olarak görselleştirmeyi tercih ediyorsanız, Trello denemeniz gereken basit ama etkili bir hedef belirleme yazılımıdır.

Kanban tarzı panoları, SMART hedeflerinizi eyleme geçirilebilir görevlere ayırmanıza, bunları aşamalara (yapılacaklar, yapılıyor ve tamamlandı gibi) düzenlemenize ve ilerlemeyi görsel olarak izlemenize yardımcı olur.

Temel hizmeti AI özellikleri içermese de, Trello, iş akışlarını otomatikleştirmek ve hedef ilerlemelerini analiz etmek için Butler ve Power-Ups gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur.

Trello'nun en iyi özellikleri

Yıllık, üç aylık, aylık ve günlük kişisel ve profesyonel hedefler için listelerle hiyerarşik hedef izleme oluşturun

Hedef ilerlemesini izlemek için "Bekleyen", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel listeler oluşturun

Her hedef ve görev için kesin son tarihler belirleyin. Kişisel sorumluluk için hedefleri belirli takım üyelerine atayın

Trello sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı AI özellikleri

Power-Up'lar olmadan temel görünümler, raporlama ve analizler

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Standart : Aylık 6 $/kullanıcı

Premium : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Hedeflerinizi düzenlemek için basit bir pano yapısı ile başlayın ve Trello'nun hedef izleme özelliklerine alıştıkça karmaşık görev ve alt görev katmanları ekleyin.

4. Monday. com (Birden fazla takımdaki hedefleri yönetmek için en iyisi)

Monday. com, birden fazla projede SMART hedefleri belirlemesi ve izlemesi gereken takımlar için tasarlanmıştır.

Sezgisel arayüzü, hedef izleme için iş akışları oluşturmanıza, görevler atamanıza ve Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi görsel araçlarla ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

Otomasyon yetenekleriyle Monday.com, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak yüksek değerli işlere odaklanmanıza ve önemli konularda daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Bu, proje ve hedef yönetimi özelliklerini tek bir çatı altında ihtiyaç duyan takımlar için harika bir seçenek haline getirir.

Monday. com en iyi özellikler

Farklı hedef perspektifleri için özelleştirilebilir gösterge paneli görünümlerini kullanın

Geçmiş performans verilerine dayalı akıllı görev oluşturma özelliğinden yararlanın

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak profesyonel hedefleri ve iş akışlarını uyumlu hale getirin

Slack, Zoom, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Monday. com sınırlamaları

AI özellikleri rakiplere kıyasla sınırlıdır

Bu platform, çok fazla ayrıntıya ihtiyaç duymayan daha küçük projeleri yönetmek için biraz karmaşık gelebilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Temel : Aylık 12 $/koltuk

Standart : Aylık 14 $/koltuk

Pro : Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)

💡Pro İpucu: Monday.com'un "İş Yükü" görünümünü kullanarak, iddialı hedefleri izlerken takım üyelerinin tükenmesini önleyin, dengeli hedef dağıtımı ve gerçekçi başarı zaman çizelgeleri sağlayın.

5. Todoist (Kişisel hedef belirleme ve görev organizasyonu için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Kişisel verimlilik için tasarlanan Todoist, kişisel hedeflerinizi eyleme geçirilebilir görevlere ayırmanıza, öncelikler belirlemenize ve son tarihleri izlemenize olanak tanır.

AI destekli Akıllı Program özelliği, iş yükünüze ve alışkanlıklarınıza göre görevleriniz için en uygun son tarihleri önererek hedeflerinize dengeli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

Yineleyen görevler, etiketler ve özel filtreler gibi özelliklerle Todoist, hedeflerinizi düzenli ve yönetilebilir tutar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Etiketler, filtreler ve öncelikler ile görevleri etkili bir şekilde düzenleyin

Çapraz platform desteği ile hedeflere istediğiniz zaman erişin

Ş Akışlarını Google Takvim, Slack ve Outlook gibi her gün kullandığınız üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Todoist sınırlamaları

Diğer takım odaklı hedef belirleme araçlarına kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri

Karmaşık veya çok takımlı hedef yönetimi için ideal değildir

Todoist fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Aylık 4 $/kullanıcı

İş: Aylık 6 $/kullanıcı

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)

6. Asana (SMART hedeflerini takım iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek için en iyisi)

asana aracılığıyla

İyi bir akıllı hedef oluşturucu, hedeflerini daha geniş proje iş akışlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen takımlar için işe yarar. Asana tam da bunu yapar. Hedefler belirlemenizi, bunları görevlere bağlamanızı ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.

Platformun Hedefler özelliği, takımın 1-5-10 yıllık hedeflerinin açıkça tanımlanmasını, ölçülebilir olmasını ve eyleme geçirilebilir işlerle bağlantılı olmasını sağlar.

Asana ayrıca zaman çizelgeleri, Kanban panoları ve listeler dahil olmak üzere özelleştirilebilir görünümler sunarak, takımınızın tercih ettiği ş Akışına kolayca uyarlanmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevler tamamlandıkça gerçek zamanlı güncellemelerle hedef ilerlemesine anında görünürlük elde edin

Work Graph tarafından desteklenen Asana AI ile öncelikleri otomatikleştirin

Slack, Zoom ve Microsoft Teams dahil 100'den fazla uygulama entegrasyonu ile iş akışlarını birbirine bağlayın

Asana sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Özel görünümler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 8,50 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 19,21 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Asana'nın hedef şablonlarını ve AI özelliklerini kullanarak kuruluşunuz genelinde hedef oluşturmayı standartlaştırın, tutarlılık ve stratejik hedeflerle uyumu sağlayın.

7. Weekdone (OKR'leri ve takım performansını izlemek için en iyisi)

via Weekdone

Odak noktanız takım performansını izlemek ve bireysel SMART hedeflerini şirket çapındaki OKR'lerle (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) uyumlu hale getirmekse, Weekdone bu süreci basitleştiren özel bir araçtır.

Hedeflerinizi ölçülebilir OKR'lere ayırmanıza, sahiplik atamanıza ve haftalık kontrol ve raporlar aracılığıyla ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Sezgisel gösterge panelleri ve analitik özellikleriyle Weekdone, takım şeffaflığını ve hesap verebilirliği sağlar. Takım hedeflerini ve performansını yapılandırılmış bir şekilde izlemek isteyen yöneticiler ve liderler için mükemmeldir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

OKR gösterge panelleri ve analitik araçları kullanarak birden fazla organizasyonel düzeyde hedef ilerlemesini görselleştirin

Hedef gerçekleştirme bilgilerini içeren haftalık e-posta raporları oluşturun

İşbirliği araçları aracılığıyla paylaşın ve geri bildirim alın

Weekdone sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Weekdone fiyatlandırması

Küçük takımlar için ücretsiz (en fazla 3 kullanıcı)

10 kullanıcı paketi: 108 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

Weekdone puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

8. Smartsheet (Yapılandırılmış iş akışlarında hedef yönetimi için en iyisi)

smartshee t aracılığıyla

Yapılandırılmış iş akışlarından yararlanmak isteyen profesyoneller için Smartsheet, elektronik tablo benzeri işlevselliği hedef ve proje yönetimi araçlarıyla birleştirir.

SMART hedeflerini ayrıntılı, tablo biçiminde yönetirken bunları daha büyük proje planlarına entegre etmek için mükemmeldir.

Smartsheet'in gösterge panelleri ve raporları, ilerlemeyi net bir şekilde görmenizi sağlarken, otomasyon özellikleri yoğun işlerde zaman kazanmanızı sağlar. Kurumsal düzeydeki özellikleri, karmaşık iş akışlarını yöneten büyük takımlar için idealdir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Farklı hedef türleri ve karmaşıklık düzeyleri için birden fazla şablon seçeneğinden yararlanın

Başlangıç ve bitiş metriklerini ayarlama özelliğinden yararlanın

Salesforce ve Microsoft Office gibi kurumsal araçlarla entegre edin

Smartsheet sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Gerçek zamanlı güncellemeler için sınırlı işbirliği özellikleri

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $/üye

İş : Aylık 24 $/üye

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (17.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

9. Taskade (Uzaktan çalışan takımlarda ortak hedef ayarlamak için en iyisi)

taskade aracılığıyla

Uzaktan çalışan takımlar için Taskade, gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.

Hedef belirleme şablonları, SMART hedefler oluşturmanıza, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize ve paylaşılan çalışma alanları, canlı video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma özelliği ile takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Görev otomasyonu ve akıllı öneriler gibi AI destekli özellikleri, iş akışı verimliliğini artırmaya ve hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaya yardımcı olur. Taskade'nin minimalist tasarımı, kullanıcıları karmaşıklıkla boğmadan odaklanmayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır.

Taskade'in en iyi özellikleri

Özel hedef belirleme metodolojinize uyum sağlayan özelleştirilebilir AI ajanları

Listeler, panolar, zihin haritaları ve akış şemaları kullanarak hedefler oluşturun ve görselleştirin

Takım senkronizasyonu ile işbirliğine dayalı hedef ayarlamanın avantajlarından yararlanın

Taskade sınırlamaları

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri yoktur

Büyük ve karmaşık projeler için çok basit gelebilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro : Aylık 10 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 20 $/kullanıcı

Taskade puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme için Hedef Ayarlama

10. Wrike (Kurumsal düzeydeki takımlarda hedefleri yönetmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Büyük ölçekli projeleri ve SMART hedeflerini yöneten kurumsal takımlar için Wrike, her şeyi uyumlu tutmak için gelişmiş araçlar sunar.

Wrike'ın Hedefler özelliği, ilerlemeyi izlemenize, sorumlulukları atamanıza ve hedeflerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Platformun AI Work Intelligence özelliği, görev önceliklendirme, risk tahminleri ve iş yükü dengeleme sağlayarak verimlilik hedeflerini geliştirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Projeleri ve görevleri doğrudan stratejik hedeflere bağlayın

İş hedeflerini ve takım hedeflerini belirlemek için önceden oluşturulmuş klasörlerden yararlanın

Ayrıntılı raporlama ve analizler ile ilerlemeyi kapsamlı bir şekilde izleyin

Wrike sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci

Temel hedef yönetimi ihtiyaçları için çok fazla

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Takım : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 24,80 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

💡Pro İpucu: Wrike'ın İş Modelleri'nden yararlanarak daha geniş hedefleri tüm takım düzeylerinde eyleme geçirilebilir, takip edilebilir görevlere dönüştürün.

Mükemmel SMART Hedef Oluşturucunuzu Bulun

Doğru AI destekli SMART hedef oluşturucuyu seçmek, kişisel gelişim için çabalayan bir birey ya da daha büyük iş hedeflerine uyum sağlamayı amaçlayan bir takım olsanız da, planlama, izleme ve hedeflerinize ulaşma süreçlerinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

Notion AI ve Taskade gibi esnek AI öncelikli platformlardan Monday.com ve Wrike gibi sağlam takım odaklı araçlara kadar her seçenek kendine özgü güçlü yönler sunar.

Ancak, hedef belirleme, proje yönetimi ve işbirliğinin en iyi kombinasyonunu arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.

Gelişmiş AI özellikleri, özelleştirilebilir şablonları ve kapsamlı gösterge panelleri, SMART hedeflerinizi belgelemek ve gerçekleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Kendiniz veya takımınız için hedefler belirliyor olun, ClickUp her dönüm noktasının eyleme geçirilebilir, ölçülebilir ve izlenmesi kolay olmasını sağlar.

Hedef belirleme sürecinizi geliştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve karmaşık hedeflerinizi ve amaçlarınızı kolayca başarılara dönüştürmeye başlayın.