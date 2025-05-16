Glean ve Perplexity AI: Arama ve Bilgi Yönetimi için Hangisi En İyisi?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Sıkı bir teslim tarihine yetişmeye çalışırken, projenizi destekleyecek tek bir veri parçasını ararız.

Ancak arama motorunuz hızlı cevaplar yerine, alakasız sonuçların bulunduğu sayfaları arka arkaya getiriyor. Ya da belki de kuruluşunuzdaki bilgi yığınlarının altında gömülmüş durumdasınız ve gerçekten ihtiyacınız olanı bulmak için uğraşıyorsunuz.

Ortalama bir bilgi çalışanı, her hafta 8,2 saatini bilgi ve uzmanlık aramak, yeniden oluşturmak ve kopyalamakla geçirir. Bu faaliyetler çok önemli olmakla birlikte, çalışma haftasının %20'sini kaplamamaları için açıkça düzene sokulmaları gerekir.

Her hafta bir gün boşa gidiyor!

Gelişmiş semantik anlayışa sahip derin öğrenme tabanlı LLM'ler, tüm bunları değiştirmek için burada! 🚀

Bu blog yazısı, bilgi yönetimi ve kurumsal AI aramaları yapma şeklinizi dönüştürmeyi amaçlayan iki güçlü araç olan Glean ve Perplexity AI'yı karşılaştırmaktadır.

Glean ve Perplexity AI'ya Genel Bakış

Özellik Glean Perplexity Bonus: ClickUp ✨ Amaç Kurumsal iç arama ve bilgi yönetimi Dış araştırma ve bilgi sentezi Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama Birleşik arama Dahili veritabanlarını, bulut depolama alanlarını ve iletişim platformlarını birbirine bağlar Şirket içi verileri harmanlayarak şirket içi verileri harmanlayarak Çalışma alanı, bağlı üçüncü taraf uygulamalar ve web aramalarında birleşik arama Kişiselleştirme Kullanıcı rolü, projeler ve kurumsal iş akışlarına göre arama sonuçlarını özelleştirir Bireysel kurumsal kullanıcılar için derin kişiselleştirme yok Kullanıcı rolleri, izinler ve daha fazlasına göre tamamen özelleştirilebilir İzinler Kullanıcıların erişim izni olan bilgileri gösterir Dahili bilgi erişim kısıtlaması yoktur Her rol için ayrıntılı izinler belirleme yeteneği Gerçek zamanlı bilgiler Önceden var olan, şirket içi bilgiyle sınırlı Alıntılarla güncel dış bilgiler sağlar Web araması yoluyla güncel bilgiler AI destekli özetler Mevcut değil Kaynak alıntıları ile birlikte AI tarafından oluşturulan özetler sunar Çalışma alanında kullanılabilir: Belgeler, Sohbet, Görevler ve daha fazlası Derinlemesine araştırma Mevcut değil Uzman düzeyinde analizi otomatikleştirir ve ayrıntılı raporlar oluşturur Mevcut. Verilerden anında içgörüler elde edebilir Fiyatlandırma Çalışma alanı, bağlı üçüncü taraf uygulamalar ve web aramalarında birleşik arama Ücretsiz (Standart), kullanıcı başına aylık 20 $ (Pro), Kurumsal (fiyatlandırma için iletişime geçin) Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar En uygun Dahili bilgi erişim ve kurumsal işbirliği Gerçek zamanlı güncellemelerle dış bilgi erişimi ve hızlı araştırma Arama, proje yönetimi ve bilgi yönetimini tek bir yapay zeka destekli çalışma alanı altında entegre edin Ş Akışı entegrasyonu Sınırlı Doğrudan ş Akışı entegrasyonu yok Sorunsuz iş akışlarını kolaylaştırmak için 1000'den fazla uygulama ile entegre olur

Glean nedir?

Glean, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri nerede depolanmış olursa olsun hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kurumsal arama ve bilgi yönetimi platformudur.

Şirketinizin tüm iç veritabanları için merkezi bir hub görevi görür, çeşitli uygulamalara ve depolara bağlanarak birleşik bir arama deneyimi sunar.

Glean özellikleri

Glean, sorunsuz bir bilgi deneyimi oluşturmak, bilgi erişimini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için birlikte çalışan güçlü özellikler sunar.

Glean, bulut depolama, dahili wiki'ler ve iletişim platformları dahil olmak üzere şirketinizin tüm dahili veri kaynaklarına bağlanır. Doğal dil sorguları kullanarak, tek bir arayüzden her şeyi arayabilir ve birden fazla uygulamada arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

Artık sekmeler arasında geçiş yapmak veya önemli belgenin nerede saklandığını tahmin etmek için zaman kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Glean her şeyi bir araya getirerek size değerli zaman ve çabadan tasarruf sağlar.

Özellik #2 Kişiselleştirilmiş sonuçlar

Glean'ın yapay zekası iş alışkanlıklarınızı ve bilgi ihtiyaçlarınızı öğrenir, böylece arama sonuçları rolünüze, projelerinize ve kurumsal etkileşimlerinize göre özelleştirilir.

Bu kişiselleştirme, işiniz için en alakalı bilgileri almanızı sağlar ve genel veri kaynaklarını taramanın getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldırır. Alakasız bilgilerin bulunduğu sayfaları taramak yerine, en alakalı sonuçları ilk olarak görürsünüz.

Özellik #3 İzinlere duyarlı erişim

Glean, mevcut veri izinlerine saygı gösterir ve kullanıcıların yalnızca erişim izni olan bilgileri görmelerini sağlar.

Bu özellik, güvenliği artırır ve kurumsal güveni güçlendirir. Yetkisiz erişim endişesi olmadan hassas şirket bilgilerini güvenle arayabilir, bilgi yönetimini daha güvenli ve verimli hale getirebilirsiniz.

Bu gelişmiş özellikleri günlük iş akışlarına entegre ederek Glean, takımların bilgilerle etkileşim şeklini dönüştürür ve arama ve bilgi yönetimini operasyonlarının sorunsuz bir parçası haline getirir.

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

(Glean, fiyatlandırmasını kuruluşun boyutuna, özel kurumsal arama gereksinimlerine ve gerekli özelliklere göre uyarlar)

➡️ Ayrıca okuyun: Bilgi Yönetimi için En İyi Glean Alternatifleri

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz o önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanabilirsiniz!

Perplexity nedir?

Perplexity, geleneksel arama sonuçlarının karmaşasını ortadan kaldırarak araştırmayı hızlandıran ve daha verimli hale getiren yapay zeka destekli bir arama motorudur.

Cevap motoru, sadece bağlantıları listelemekten öteye gider. Konuyu ve kaynak URL'leri kapsamlı bir şekilde anlamak için çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri sentezler.

Perplexity özellikleri

Perplexity, açık, doğru ve bağlamsal olarak ilgili bilgiler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştiren özellikler ve avantajlar sunar. Perplexity'yi diğerlerinden ayıran bazı anahtar özellikleri inceleyelim.

Özellik #1: Dahili bilgi arama

Perplexity'nin dahili bilgi arama özelliği, kullanıcıların tek bir birleşik aramada kurumsal iç iş mesajlarına, belgelere ve harici veri kaynaklarına sorunsuz bir şekilde erişmesini sağlar.

Bu özellik, araştırma süreçlerini kolaylaştırdığı ve aynı anda birden fazla kaynaktan kapsamlı içgörüler sağlayarak karar vermeyi geliştirdiği için kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

Perplexity, sorularınızı yanıtlamak ve kaynakları doğrudan alıntılama için farklı büyük dil modelleri kullanabilir. Bu, anahtar bilgileri kavramanıza ve doğruluğunu hızlı bir şekilde kontrol etmenize olanak tanır. Artık ihtiyacınız olan cevabı bulmak için birden fazla web sitesini araştırmanıza gerek yok.

Bilgiyi, standart bir arama sonucundan çok ilgi çekici bir diyalog gibi hissettiren doğal, konuşma biçiminde sunar. Bu yaklaşım, kullanıcıların bağlamı kaybetmeden takip soruları sormasına ve konuları daha derinlemesine keşfetmesine olanak tanır.

Üstelik, kanıtlarla desteklenen ve gerçek zamanlı güncellemelere dayanan cevabı önceden alırsınız. Perplexity, kullanıcıların en güncel bilgileri almasını sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: LLM'ler aslında dili "anlamaz"! Akıcı olmalarına rağmen, büyük dil modelleri (LLM'ler) insanlar gibi düşünmez veya kelimeleri anlamaz. Sadece büyük miktarda veriye dayanarak kelime kelime yanıtlar üretirler.

Özellik #3 Otomatik uzman düzeyinde analiz

Yakın zamanda sunulan Deep Research özelliği, uzman düzeyinde analizi otomatikleştirerek, genellikle saatler süren manuel araştırma gerektiren ayrıntılı yanıtlar sunar.

Araç, düzinelerce arama gerçekleştirir, yüzlerce kaynağı okur ve gelişmiş AI algoritmaları kullanarak bilgilerin ayrıntılı ve bağlamsal olarak zenginleştirilmesini sağlar.

Deep Research, üç dakikadan kısa sürede raporlar oluşturur ve bu raporlar kolay paylaşım için PDF veya Perplexity Sayfaları olarak dışa aktarılabilir.

Perplexity fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz? Geri Alma ile Güçlendirilmiş Üretim (RAG), AI modellerinin yanıtları oluşturmadan önce dış kaynaklardan ilgili bilgileri almasını sağlayan bir tekniktir. Bu, bir soru sorduğunuzda AI'nın önce belirli bir belge veya veritabanı kümesinden en alakalı verileri aradığı anlamına gelir. Ardından, alınan bu bilgileri mevcut bilgilerle birleştirerek daha doğru ve bağlamsal olarak daha alakalı bir yanıt verir. Örneğin, bir bilgi yönetimi senaryosunda, bir şirket çalışanının bir AI aracına "Mevcut tatil politikalarımız nelerdir?" diye sorduğunu düşünün. AI, yalnızca eski eğitim verilerine güvenmek yerine, RAG'yi kullanarak şirketin iç veritabanından en son tatil politikası belgesini alır. Bu, çalışanın birden fazla dosyayı aramasına gerek kalmadan en doğru ve güncel bilgileri almasını sağlar.

Glean ve Perplexity: Özelliklerin Karşılaştırması

Glean ve Perplexity'nin devam eden karşılaştırmasında, her ikisinin de güçlü yönleri olsa da, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak bazı yönler birini diğerinden daha uygun hale getirebilir.

Glean ve Perplexity'nin özelliklerini ayrıntılı olarak karşılaştıralım

Özellik #1: Birleştirilmiş arama

Hem Glean hem de Perplexity birleşik arama sunar, ancak farklı ihtiyaçları karşılar.

Glean , şirket içi veritabanlarına, bulut depolama alanlarına ve iletişim platformlarına bağlanarak çalışanların tek bir sorgu ile birden fazla depoda arama yapmasını sağlar

Perplexity, şirket içi verileri harici web kaynaklarıyla birleştirerek, güncel internet tabanlı içgörülerle daha geniş bir arama yeteneği sunar

🏆 Kazanan: Her ikisi de farklı amaçlara hizmet ettiğinden (Glean kurumsal iç arama, Perplexity daha geniş bilgi erişim), bu özellikte bir beraberlik söz konusudur.

Özellik #2: Kişiselleştirilmiş ve doğrudan yanıtlar

Glean'ın yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliği, arama sonuçlarını çalışanın rolüne, geçmiş aramalarına ve organizasyonel iş akışlarına göre özelleştirir.

Bu, Glean kullanıcılarının son derece alakalı bilgiler almasını sağlar ve alakasız verileri eleme ihtiyacını ortadan kaldırır

Soruları yanıtlamada mükemmel olan Perplexity, kurumsal kullanıcılar için derinlemesine kişiselleştirme özelliğinden yoksundur

🏆 Kazanan: Bağlam farkındalığına sahip iç bilgi erişimine ihtiyaç duyan kuruluşlar için Glean açık ara kazanan oldu.

Özellik #3: İzinler/derin araştırma

Perplexity, gerçek zamanlı alıntılarla LLM tarafından anında oluşturulan cevaplar sunarak dış araştırma ve derinlemesine analizler için son derece etkilidir.

Perplexity, birden çok kaynaktan gelen verileri sentezler, özlü özetler sunar ve kullanıcıların doğal bir dil biçiminde takip soruları sormasına olanak tanır

Belge erişiminde güçlü olan Glean, AI destekli özetler oluşturmaz veya gerçek zamanlı, kaynaklı içgörüler sağlamaz

🏆 Kazanan: Perplexity, hızlı, yapay zeka destekli bilgi sentezi konusunda tartışmasız kazanan.

Sonuç: Genel olarak, Glean yapılandırılmış kurumsal bilgi erişim için idealdir, Perplexity ise araştırma tabanlı AI aramaları için en uygun araçtır.

Glean ve Perplexity, Reddit'te Karşılaştırıldı

Reddit'e daldık ve kullanıcıların arama ve bilgi yönetimi için Glean ile Perplexity AI hakkında ne söylediklerini gördük. Birçok kullanıcı, Glean'in şirket içi bilgiye odaklanmasını takdir ediyor:

Eskiden farklı sürücüler ve platformlarda arama yapmak bir kabustu. Artık Glean ile her şey tek bir yerde. Özel bir dahili arama motoruna sahip olmak gibi.

Eskiden farklı sürücüler ve platformlarda arama yapmak bir kabustu. Artık Glean ile her şey tek bir yerde. Özel bir dahili arama motoruna sahip olmak gibi.

Diğer Reddit kullanıcıları, Perplexity'nin dış araştırma ve bilgi sentezindeki gücüne dikkat çekiyor:

Perplexity, inanılmaz bir kaynak olduğunuz ve AI destekli bilgi erişiminde mümkün olanın sınırlarını zorladığınız için teşekkür ederiz.

Perplexity, inanılmaz bir kaynak olduğunuz ve AI destekli bilgi erişiminde mümkün olanın sınırlarını zorladığınız için teşekkür ederiz.

Bazı kullanıcılar farklı kullanım örnekleri hakkında da yorumlarda bulundu:

Artık bir sorunun cevabını ararken Google yerine Perplexity kullanıyorum. Perplexity'nin cevapları son derece özlü.

Artık bir sorunun cevabını ararken Google yerine Perplexity kullanıyorum. Perplexity'nin cevapları son derece özlü.

Genel olarak, Glean şirket içi bilgi yönetimi için daha uygunken, Perplexity arama fonksiyonlarında daha gelişmiştir ve genel araştırma ve dış bilgilerin keşfi için tercih edilen araçtır.

🧠 İlginç Bilgi: Arama verileriniz AI modellerini şekillendirebilir! AI destekli aramayı ne kadar çok kullanırsanız, AI sizden o kadar çok öğrenir ve sonuçları faizlerinize, alışkanlıklarınıza ve hatta sorularınızı nasıl ifade ettiğinize göre uyarlar!

ClickUp ile tanışın — Glean ve Perplexity'ye en iyi alternatif

Glean ve Perplexity, belirli arama ve bilgi sorunları için değerli çözümler sunar.

Ancak, hiçbir araç, AI destekli arama ile görev yönetimi, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliğini bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik ve iş akışı entegrasyonunu sunmaz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp AI

ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayarak arama ve bilgi yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir

ClickUp Brain, yapay zekayı doğrudan iş akışınıza getirerek ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştırır. Yapay zeka destekli arama özelliği, takımların çalışma alanında belgeleri, görevleri ve notları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, kelimenin tam anlamıyla "AI'ya sor"dur.

Geçmiş kampanya raporlarına veya müşteri geri bildirimlerine ihtiyaç duyan bir pazarlama ekibi düşünün. Artık sonsuz klasörleri karıştırmak yerine, bunları anında bulabilirler. Ayrıca, AI Notetaker gibi AI tabanlı dokümantasyon özellikleri ile müşteri toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlanabilir, anahtar noktalar özetlenebilir ve görevler oluşturulabilir; hepsi ClickUp içinde. Bu AI verimlilik aracı, saatlerce süren manuel işlerden tasarruf sağlar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını garanti eder.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp AI ile, hangi AI modeliyle çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz. GPT-4o, o1 ve o3-mini ile doğrudan ClickUp'ta sohbet etmek isterseniz, hepsi AI eklentinize dahildir. Claude 3. 7 gibi yeni modeller sürekli eklenerek, en son AI teknolojisini parmaklarınızın ucunda tutar.

Bu, araştırma sürecini kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Glean ve Perplexity, ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olabilir, ancak bu iş akışı entegrasyonu ve otomasyon düzeyini sunmaz.

Henüz tamamlanmadı. ClickUp, çalışma alanınızdan doğrudan web araması yapma özelliği ile bir adım öteye geçiyor. Evet, artık sonsuz pencerelerden Google aramaları yapmanıza gerek yok! İşte size sunulanlar:✓ Anında web erişimi: AI penceresinden web aramasını açıp kapatın✓ Daha akıllı içgörüler: Uygulama değiştirmeden internetten gerçek zamanlı bilgi alın✓ Zahmetsiz güç: AI'ya görevler oluşturmasını, belgeler açmasını ve/veya sohbette içgörüler paylaşmasını söyleyerek işleri halledin

ClickUp çalışma alanınızdan doğrudan web'de arama yapın

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan belge özetlerini kullanarak ve periyodik inceleme hatırlatıcıları ayarlayarak bilgi tabanınızı güncel tutun.

Ayrıca okuyun: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #2: Bağlantılı arama ve entegre bilgi yönetimi

Aramanızı istediğiniz şekilde başlatın: Komut Merkezi, Global Eylem Çubuğu veya masaüstünüzden Bağlantılı Arama'ya erişin; sadece bir tık uzaklıkta

ClickUp'ın Bağlantılı Arama ve AI destekli bilgi yönetimi özellikleri, bilgilere erişmek ve bunları kullanmak için birleşik bir ekosistem oluşturur ve pratik uygulamada hem Glean hem de Perplexity'yi geride bırakır.

Bilgileriniz için merkezi sinir sistemi gibi çalışır. Belgeler için Google Drive, konuşmalar için Slack ve görevler için ClickUp gibi farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp'ın arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Bağlı tüm iş araçlarınıza akıllıca ulaşır, verileri tarar ve ilgili sonuçları doğrudan ClickUp'a getirir. Bu birleşik yaklaşım, dağınık bilgilerin yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırarak, odaklanmanızı kaybetmeden veya bağlamlar arasında geçiş yaparak değerli zamanınızı boşa harcamadan ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

Bu bağlantılı AI arama motoru, yeni takım üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar. Aynı zamanda, entegre bilgi yönetimi özellikleri, bilgilerin güncel ve kolay erişilebilir olmasını sağlar.

ClickUp, etkinlikleri düzenli ve takipte tutmak için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

ClickUp, etkinlikleri düzenli ve takip altında tutmak için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

ClickUp One Up #3: Proje yönetimi, otomasyon ve ortak çalışma belgeleri

ClickUp'ın proje yönetimi, otomasyon ve işbirliğine dayalı belge özellikleri bir araya gelerek dinamik ve birbirine bağlı bir bilgi ekosistemi oluşturur.

Glean ve Perplexity öncelikle bilgi bulmaya ve bu bilgilere erişmeye odaklanırken, ClickUp takımların projelerinin ve iş akışlarının bağlamında bilgi oluşturmasına, düzenlemesine ve kullanmasına olanak tanır.

Senaryo: Takımınız, birden fazla aşamadan oluşan karmaşık bir proje üzerinde çalışıyor. Başlangıç olarak, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bir bilgi tabanı ve SOP'ler oluşturabilir, ilgili belgeleri doğrudan proje görevlerine bağlayabilirler. Birisi belirli bir görevle ilgili bir sorusu olduğunda, farklı platformlarda arama yapmadan tüm ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişebilir.

ClickUp Belgelerinde güzel belgeler oluşturun, bunları iş akışlarına bağlayın, gerçek zamanlı olarak düzenleyin, diğerlerini yorumlarla etiketleyin, takımınıza eylem öğeleri atayın ve eylem öğelerini izlenebilir görevlere dönüştürün

Proje başladıktan sonra, ClickUp'ın yapay zeka destekli proje yönetimi araçları, takımların işbirliği yapmasını, görevleri organize etmesini, ilerlemeyi takip etmesini ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmesini sağlar. Her bir görev ve alt görev, atanan kişiler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar ile birlikte ClickUp Görevleri aracılığıyla tamamlanır. "İş için her şeyin bulunduğu uygulama" felsefesi, kolay işbirliğini kolaylaştırır, böylece daha hızlı hareket edebilir, daha akıllı çalışabilir ve zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli AI ajanları ve otomasyonları, basit İngilizce komutlarla tetiklenerek verimliliği bir kat daha artırır. Örneğin, AI Ajanları, belge içeriğine göre işbirliğine dayalı takım görevlerini otomatik olarak atayabilir veya takım eylemlerinin tamamlanmasına göre proje durumlarını güncelleyebilir.

Örneğin, bir proje durumu raporu arayan bir proje yöneticisi, belgeye anında erişebilir ve ardından yerleşik AI destekli iş akışı otomasyon özelliklerini kullanarak takım üyelerine inceleme için bildirimler tetikleyebilir. Bu otomasyon düzeyi, manuel çabayı azaltır ve bilginin aktif olarak yönetilmesini ve bu bilgiye göre hareket edilmesini sağlar.

Glean ve Perplexity, harici kaynakları veya belirli dahili dosyaları bulmanıza yardımcı olabilir; ClickUp, dahili bilgilerinizi doğrudan iş akışına bağlayarak, projelerinizin bağlamında eyleme geçirilebilir ve kolayca erişilebilir hale getirir.

➡️ Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz en iyi AI işbirliği araçları

ClickUp One Up #4: Bilgi tabanı şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Bilgi Bankası şablonunu kullanarak dijital bir bilgi kütüphanesi oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Bilgi makaleleri, SSS ve diğer kaynaklar için bölümler içerir

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, kritik bilgiler için yapılandırılmış, merkezi bir depo sağlayarak arama ve bilgi yönetimini kolaylaştırır.

Bu şablonun tipik bir arama ve bilgi yönetimi senaryosunda nasıl yardımcı olacağını görelim:

Bir pazarlama ajansı, dağınık belgelerle mücadele ediyor: marka yönergeleri, müşteri brifingleri ve SOP'lar e-postalarda, sohbetlerde ve kişisel klasörlerde bulunuyor.

Ya da yeni bir takım üyesi en son SEO strateji belgesini bulması gerekiyor, ancak platformlar arasında arama yapmak için 30 dakika harcıyor.

ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu bu sorunu şu şekilde çözüyor:

Merkezi depo: SSS'ler, iş akışları, en iyi uygulamalar gibi tüm bilgiler tek bir konumda bulunur, böylece gereksiz aramalar ortadan kalkar Gelişmiş arama ve etiketleme: Dosyaları tek tek incelemek yerine, kullanıcılar ClickUp'ın arama çubuğuna "SEO stratejisi" yazarak en son belgeye anında erişebilirler Gerçek zamanlı işbirliği ve güncellemeler: SEO lideri strateji belgesini doğrudan ClickUp'ta düzenler, böylece takımın her zaman en son sürüme başvurması sağlanır ve eski PDF'ler ortalıkta dolaşmaz Kategorizasyon ve özelleştirme: Müşteri Kampanyaları, İç Yönergeler ve Kaynaklar gibi bölümler, kullanıcıların konuya göre göz atmalarını sağlayarak arama sürecini kolaylaştırır İş akışlarıyla entegrasyon: SEO stratejisi, bir görev listesi ve proje zaman çizelgesine bağlanır, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan doğrudan yürütme sağlanır Ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği: Ajans büyüdükçe bilgi tabanı dinamik olarak genişler ve ekstra maliyet olmadan daha fazla takım üyesine destek sağlar

Bu ClickUp şablonu, bilgileri aranabilir, erişilebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirerek zaman kaybını azaltır ve takımların her zaman güncel, doğru ve eksiksiz bilgilerle çalışmasını sağlar.

Arama ve Bilgi Yönetiminin Geleceği

Glean ve Perplexity AI, etkileyici arama ve bilgi yönetimi yetenekleri sunsa da, tek amaçlı araçlarla sınırlı kalmaktadır. Glean kurumsal aramaya odaklanırken, Perplexity yapay zeka destekli cevaplarda mükemmeldir, ancak ikisi de görevleri, belgeleri ve işbirliğini yönetmek için hepsi bir arada bir çalışma alanı sunmamaktadır.

İşletmelerin arama özelliğinden daha fazlasına ihtiyacı vardır; verimlilik için bağlantılı bir ekosisteme ihtiyaçları vardır. ClickUp işte bu noktada farkını ortaya koyar.

Glean veya Perplexity'den farklı olarak, ClickUp bir bilgi yönetim sistemini proje yürütme, görev izleme ve yapay zeka destekli içgörülerle tek bir platformda birleştirir. Yerleşik belgeler, wiki'ler ve sorunsuz entegrasyonlar sayesinde takımlar sadece bilgiyi bulmakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiye anında göre hareket eder.

Kurumsal AI aramadan daha fazlasını arıyorsanız, gerçek bir her şey için uygulama olan ClickUp'a geçmenin zamanı geldi. ClickUp, hiçbir bağımsız aracın sunamayacağı bir şekilde bilgileri düzenlemenizi, işbirliği yapmanızı ve yönetmenizi sağlar. Bugün ücretsiz kaydolun!