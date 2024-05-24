Perplexity AI İncelemesi: Özellikler, Avantajlar ve Alternatifler

AI araçları, içerik arama, oluşturma ve tüketme şeklimizi temelden değiştirdi. Bunlar arasında Perplexity AI, 2022'deki lansmanından bu yana bir arama ve cevap motoru olarak giderek popülerlik kazanıyor.

Tercihlerinizi anlayan, kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve doğal dil işlemeyi kullanarak sorgularınızı bağlamsal olarak yanıtlayan bir arama yardımcısı olarak düşünün.

Bu blogda, Perplexity AI'yı ayrıntılı olarak ele alacak, özelliklerini ve eksikliklerini inceleyecek ve gelişmiş AI yeteneklerine sahip bir alternatif önereceğiz.

Perplexity AI nedir?

Perplexity, yapay zeka destekli bir arama motorudur. Google ve diğer arama motorları gibi, sorgularınıza yanıt bulmanıza yardımcı olabilir. En iyi yanı nedir? Perplexity AI kaynaklarını belirtir, böylece araç tarafından oluşturulan bilgilerin güvenilir olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.

Perplexity AI, sorgunuzu yorumlamak ve amacını anlamak için doğal dil işleme (NLP) kullanır. Ardından, en alakalı bilgileri bulmak için web'i tarar ve cevabı çerçeveler. AI aracı daha sonra bilgileri ve kullanılan referansları özetler ve sunar. Çoğu durumda, aradığınızı özet içinde bulursunuz. Daha ayrıntılı bir görünüm istediğiniz durumlarda, alıntılanan kaynaklara başvurun ve kendi cevabınızı oluşturun.

"Canlı sohbetin avantajları nelerdir?" diye sorarsanız, Perplexity şunları yapar:

Yetkili web sitelerini tarayın ve avantajları derleyin

Kaynakları alıntılayın

Konuyu anlamanıza yardımcı olacak görüntüler ve videolar

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI'nın diğer arama motorlarına göre avantajı, arama sonuçları arasında daha az bilgi aramayı ve konuşmalar yoluyla daha fazla öğrenmeyi içermesidir.

Perplexity AI Chrome uzantısını kullanarak Perplexity.ai'den diğer arama motorlarına geçebilirsiniz.

perplexity AI Chrome Uzantısı aracılığıyla

Araştırmacılar, programcılar, pazarlamacılar ve yazarların soru sormak, içerik oluşturmak ve bilgileri özetlemek için kullanışlı hale getiren Perplexity AI'nın anahtar özelliklerine bir göz atalım.

Daha fazla bilgi: Sektörler genelinde en önemli AI istatistikleri

Perplexity AI'nın Anahtar Özellikleri

1. Perplexity Copilot

Perplexity Copilot, kamu kütüphanesindeki yardımcı bir kütüphaneci gibi size etkileşimli bir arama deneyimi sunar.

Kütüphaneciye belirli bir bilgi aradığınızı söylersiniz. Kütüphaneci sizinle iletişime geçer ve sadece bir liste vermek yerine, aradığınız şeyi tam olarak anlamak için size sorular sorar ve ilgili kitapları veya araştırma makalelerini bulmanıza yardımcı olur.

Perplexity Copilot da aynı şekilde çalışır. Copilot, bir sorgu girdiğinizde belirsizlikleri gidermek ve karmaşık sorguları anlamak için takip soruları sorar. Araç, makine öğrenimi modelleri olarak GPT-4 ve Claude-3'ü kullanır ve size en alakalı bilgileri sunmak için aramalar gerçekleştirir.

Perplexity Co-pilot'u konuşma yapabilen AI chatbot'unuz olarak kullanın

2. Gerçek zamanlı web arama

Perplexity AI, talep üzerine bilgileri almak için çevrimiçi olarak gerçek zamanlı aramalar gerçekleştirebilir. Bu araç, web sitelerini, forumları, sosyal medyayı ve haber makalelerini tarayarak herhangi bir arama sorgusu için en son bilgileri size sunar. Perplexity AI, güncel ve doğru sonuçlar bulmak için bu çevrimiçi kaynakları düzenli olarak tarar.

Perplexity AI, en son gelişmelerden gerçek zamanlı olarak haberdar olmanıza yardımcı olur. Hatta birden fazla kaynaktan gelen haberleri bir araya getirerek güncel etkinliklere dair dengeli bir görünüm elde etmek için de kullanabilirsiniz.

Gelişmiş algoritmalar bağlamı anlar ve sizi bilgi ile boğmak yerine bilgilendirmek için insan benzeri çıktılar sağlar.

Perplexity AI'da gerçek zamanlı web arama

Profesyonel ipucu💡: AI'ya bir soru sorarken , net olun, yeterli bağlam sağlayın ve farklı girdileri deneyin.

3. Şeffaf kaynak alıntıları

AI arama motorları nispeten yeni olduğundan, bilgilerinizin güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Perplexity AI'nın en iyi yanı, arama sorgunuz için derlediği bilgilerin tüm kaynaklarını belirtmesidir. Bu, araştırma ve karar verme için bu aracı kullananlar için harika bir özelliktir.

Profesyonel ipucu💡: Bilgileri yayınlamadan önce kaynakları kontrol ederek doğrulayın.

Perplexity AI'da kaynak alıntı

4. Çeşitli kaynak entegrasyonları

Perplexity AI, sorgunuzun cevabını tek bir kaynaktan almaz. Bunun yerine, akademik dergiler, araştırma makaleleri, sosyal medya platformları, haber makaleleri ve forumları inceleyerek bilgi toplar.

Örneğin, rakipleriniz ve onların anahtar avantajları hakkında bir rapor hazırlamak isteyen bir pazarlamacıysanız, Perplexity AI araştırma asistanınız olabilir. Perplexity'nin Pro arama özelliği, rakiplerinizin web sitelerini tarar, ne aradığınızı sorar ve size özel bir kaynak listesi sunar. Hatta, sinir ağı mimarisi kullanarak bu arama sonuçlarını sizin için özetleyebilir, böylece değerli bilgilerle ayrılabilirsiniz.

Perplexity AI'yı kullanarak rakip avantajları raporu oluşturma

Daha fazla bilgi: Perplexity ve ChatGPT'yi ayrıntılı bir şekilde karşılaştırdık

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Perplexity AI'yı Kullanmanın Avantajları

Gerçek zamanlı bilgi erişim

Perplexity AI, kullanıcı sorgularını analiz eder ve çok büyük miktarda veriyi işleyerek size bağlamsal ve alakalı bilgiler sunar. Sorgunun özüne iner ve sonuçlara göre takip soruları sormanıza olanak tanır.

Kullanımı kolay arayüz

Kullanıcı dostu arayüzü, sohbeti kolaylaştırır ve sorgularınızı yanıtlarken konuşma akışını sürdürür. Yapmanız gereken tek şey, sorularınızı arama çubuğuna yazmak ve Perplexity AI size tutarlı cevaplar verecektir.

Reklamsız ilgili sonuçlar

Web ve Google aramasından farklı olarak, Perplexity reklam içermeyen bir arayüze sahiptir. Ayrıca, tanıtım içeriklerini filtreleyebilir ve güvenilir kaynaklara öncelik verebilir, böylece aldığınız bilgiler bilgilendirici ve tarafsız olur.

Cevaplar için kaynaklar

Perplexity, sorgunuza verdiği yanıtı derlerken kullandığı tüm kaynakları belirtir. Aldığınız bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Perplexity AI Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

Her zaman doğru olmayan ek ayrıntılar

Çoğu durumda, Perplexity AI aldığı girdilere dayalı olarak güvenilir ve doğru yanıtlar vermeye çalışır. Ancak, zaman zaman, oluşturulan yanıtlara her zaman doğru olmayan birkaç ek ayrıntı eklendiğini fark edebilirsiniz.

Örneğin, Perplexity'de ABD'deki en iyi barları hızlıca aradık. Perplexity'nin sonuçlarında, aslında ABD'de değil Hindistan'da bulunan birkaç isim yer aldı. Bu nedenle, soru sorarken belirgin ve net bilgiler vermek önemlidir.

Perplexity AI'nın halüsinasyon gördüğü örnekler

Bunun yerine, "Şehir", "ABD"de en iyi barları aramak için sorgunuzu daraltın.

En iyi sonuçları elde etmek için, Perplexity AI'da komut verirken daha spesifik olun

Profesyonel ipucu💡: Kullanmayı düşünün AI komut şablonları yeni başlayanlar için ayrıntılı ve yapılandırılmış girdiler için.

Çok fazla indekslenmiş veri bulunmamaktadır

Google gibi arama motorları yıllardır var ve büyük miktarda indekslenmiş ve güncellenmiş bilgiyi işliyor.

Bağlamsal ve konuşma tarzında yanıtlar sunma yeteneği, Perplexity AI gibi AI araçlarını diğerlerinden ayırır. Ancak, Google'ın sahip olduğu muazzam miktarda indekslenmiş veriye sahip olmadıkları için Google gibi kapsamlı arama sonuçları sunamazlar.

Örneğin, "AI iş piyasasını nasıl etkileyecek?" sorgusunu yazarsanız, Perplexity'nin daha anlatımsal bir cevap verdiğini göreceksiniz. Aynı aramayı Google'da yaparsanız, düzinelerce yetkili web sitesinden bilgi alırsınız.

Arama sonuçlarından farklı bakış açıları ve bulguları keşfedebilirsiniz. Ancak, Perplexity'den benzer bir deneyim istiyorsanız, daha fazla takip sorusu sormanız gerekebilir.

Veri kümelerinin boyutuna ve çeşitliliğine duyarlı

Perplexity gibi araçlar, eğitildikleri veri setlerine dayalı olarak yanıtlar üretir. Bu LLM'ler geliştirilme aşamasında olduğundan, veri setleri hala daha küçük ve çok çeşitli değildir.

Bu, Perplexity gibi etkileşimli arama motorlarının her zaman doğru cevaplar veremeyebilmesinin bir nedenidir.

Örneğin, yaklaşan bir web seminerini tanıtmamıza yardımcı olması için Perplexity'den 60 karakteri geçmeyen reklam metni başlıkları vermesi istedik. Oluşturulan yanıtlar 30 karakterden azdı ve çok ilgi çekici değildi. Bunun nedeni muhtemelen, eğitiminin yeterince benzer reklam metinleri veya pazarlama dili içermemesi olabilir.

Perplexity AI, veri setinin çeşitliliğinin yetersizliği nedeniyle her zaman doğru bilgiler vermeyebilir

Reddit'teki Perplexity AI incelemeleri

Reddit'i kullanarak insanların Perplexity hakkında ne düşündüğünü öğrendik. Birçok kullanıcı, Perplexity'nin çevrimiçi kaynaklara başvurarak kodları verimli bir şekilde yazabildiğini vurguladı.

Ancak, kullanıcılar Perplexity'nin arama sorgularınıza tutarsız ve kısa cevaplar verdiğini de not etti. Bu, problem çözme ve araştırmayı sınırlayabilir.

"TL;DR: Perplexity AI, çevrimiçi kaynaklarla kodlama, WolframAlpha'nın yardımıyla zor matematik problemlerini çözme, özel arama modları sunma, Reddit'te etkili arama yapma, yerel şirketleri bulma ve kısa yanıtlar verme konusunda mükemmeldir. Ancak, matematik dışındaki karmaşık bilim dallarında yetersiz kalır, problem çözme yeteneklerinden yoksundur, bazen tutarsız ve kısa yanıtlar verir ve arama genişliği ve biçimlendirme konusunda sınırlamaları vardır. Sınırlamalarına rağmen, Perplexity AI, özellikle daha iyi bilgi doğruluğu için diğer AI modelleriyle birleştirildiğinde denemeye değer. "

Teknolojik gelişmeler, ChatGPT ve Perplexity gibi AI araçlarına alternatiflerinizin olduğunu anlamına gelir.

ClickUp'ın kendi AI'sı olduğunu biliyor muydunuz?

ClickUp Brain ile tanışın — hepsi bir arada verimlilik platformunda tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain, yaratıcı metinler yazabilir, proje özetleri doldurabilir, metinleri çevirebilir, toplantı notlarını özetleyebilir ve bloglar oluşturabilir.

ClickUp Brain, PMO özetinde önemli ayrıntıları nasıl doldurur?

Araç, konuşma arayüzüne sahiptir ve bir arkadaşınıza soracağınız gibi sorular sorabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya anahtar değiştirmeden platformun herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

İşte ClickUp Brain'in Perplexity AI'nın en iyi alternatiflerinden biri olmasını sağlayan bazı anahtar fonksiyonları.

AI Bilgi Yöneticisi

Bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve belirli bir görev için QA sürecine başvurmanız gerekiyor. Ancak dosyanın adını hatırlamıyorsunuz ve onu aramakla zaman kaybetmek de istemiyorsunuz.

Bu tür durumlarda, işle ilgili sorgularınıza anında yanıt almak için ClickUp Brain'i kullanın. Tek yapmanız gereken, arama sorgunuzu yazmak.

Bu örnekte, "QA sürecimiz nasıl işliyor?" AI bilgi yöneticisi, sorgunuzu analiz eder ve görevlerinizden, belgelerinizden, şirket wiki'nizden ve diğer kaynaklardan ilgili bilgileri alır. ClickUp Brain, bilgileri sorgunuza cevap olarak görüntüler ve siz de işinize anında geri dönebilirsiniz.

ClickUp Brain, sorgularınızı doğrudan platform içinde yanıtlar

AI Proje Yöneticisi

Görev atamaları oluşturmak, toplantı özetleri yazmak, durum raporları hazırlamak, proje özetleri oluşturmak gibi görevlere zaman harcamak yerine, AI proje yöneticiniz olarak ClickUp Brain'i kullanın. Aynı zamanda, daha önemli ve karmaşık görevlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile zahmetsizce doğru toplantı notları oluşturun

ClickUp Brain, görev durumlarınızı otomatik olarak güncelleyebilir ve ClickUp Görevleri içinde alt görevler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, görevlerinizi ve projelerinizi inceleyerek ilerleme güncellemeleri oluşturabilir. Bu, projenizde olan her şey ve görevlerin nasıl ilerlediğine dair hızlı bir genel bakış sağlar.

AI Project Manager, stand-up'lar oluşturabilir, ClickUp Belgelerinden bilgileri özetleyebilir ve hatta belirli senaryolar için özel otomasyonlar oluşturabilir.

Takımlar, ClickUp Brain'i kullanarak teknik raporları, araştırma makalelerini ve konuşma konularını özetleyerek önemli gerçekleri ve bilgileri anlayabilir. Toplantı gündemlerinden eylem öğelerini alıp uygun takım üyelerine atayabilir, böylece proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir.

Toplantılarınızı özetlemek ve eylem öğeleri oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanın

İş için AI Yazar

AI yazarını blog makaleleri, açılış sayfası metinleri, e-postalar ve daha fazlasını yazmak için kullanabilirsiniz. Yerleşik yazım denetimi, yazım hatalarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak algılar. Yazılarınızın üslubunu ve stilini geliştirin ve her seferinde mükemmel metinler oluşturun.

Sanal asistanınız ClickUp Brain, GPT'de AI komut şablonlarına sahiptir. Bu şablonlar, manuel çaba harcamadan doğru yanıtları almanızı ve sonuçları daha hızlı elde etmenizi sağlar.

Başlamak için ClickUp'ın popüler AI komut şablonlarından bazılarını burada bulabilirsiniz:

ClickUp ChatGPT Pazarlama Şablonu

ClickUp'ın Pazarlama Takımı Şablonu için ChatGPT Prompt'larındaki 600'den fazla prompt, pazarlamanızı bir üst seviyeye taşır. 40'tan fazla kategorideki prompt'larla yenilikçi kampanyalar başlatın, hedef kitlenizle etkileşim kurun ve satışlarınızı artırın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Takımı Şablonu için ChatGPT Prompt'ları ile pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin

ClickUp Proje Yönetimi için ChatGPT Komutları Şablonu

Proje yöneticileri, potansiyel sorunlar için beyin fırtınası yapmak ve çözümler ile en iyi uygulamaları oluşturmak için ClickUp'ın Proje Yönetimi için ChatGPT Komutları Şablonunu kullanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi için GPT Prompt Şablonunu kullanarak şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş proje fikirleri oluşturun

Bu şablondaki komut istemleri, projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli görevleri, kaynakları ve zaman çizelgelerini özetleyen kapsamlı bir proje planı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Mühendislik için ChatGPT Komutları Şablonu

ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Komutları Şablonu, karmaşık zorluklar ve projeler için mühendislik çözümlerini araştırmak ve beyin fırtınası yapmak için kullanılır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Komut İstemleri Şablonu, mühendislik komut istemlerinize akıllı çıktılar sağlar

Kullanabileceğiniz bir komut örneği: Müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak müşteri memnuniyetini doğru bir şekilde tahmin edebilen bir model oluşturmam gerekiyor.

Bu modelin çıktılarını kullanarak müşteri memnuniyeti puanınızı artırın.

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ClickUp Brain ile çevirin

ClickUp Brain, içeriği de çevirebilir. Çevirmek istediğiniz metni kopyalayıp ClickUp Belgenize yapıştırın. Metni vurgulayın ve istediğiniz dile çevirin; kısa sürede hızlı ve doğru bir çeviri elde edeceksiniz. Bu özellik, müşterilerinizin küresel olduğu ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

ClickUp Brain'i kullanarak metninizi 10'dan fazla dile çevirin

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp Brain'i kullanarak iş yerinizin verimliliğini artırın

Perplexity, sorgularınıza hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar almak ve içerik oluşturma ve özetleme konusunda daha fazla yardımcı olmak için AI destekli arama motorları arasında öne çıkıyor.

Perplexity AI uygulamasının ücretsiz sürümü bile, özellikle bağımsız bir konuşma yapabilen AI chatbot olarak, bilgi keşif sürecini zenginleştirebilir.

Ancak, proje yönetimi yazılımınıza derinlemesine entegre bir AI asistanı arıyorsanız, ClickUp harika bir alternatiftir.

AI ile desteklenen ClickUp Brain, pazarlama metinleri oluşturma, proje yönetimi özetleri hazırlama, görevleri atama ve toplantıları, teknik belgeleri ve yorum konularını özetleme gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirir.

ClickUp Brain'in verimliliğinizi nasıl artırdığını keşfetmek için Clickup'a ücretsiz kaydolun.