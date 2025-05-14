İnşaat Proje Yönetimi için En İyi 10 Buildertrend Rakibi

Aramalarınıza cevap vermeyen alt yüklenicileri kovalıyor, tek bir izin için yığınla evrakı karıştırıyor ve müşteriye neden üç gün geciktiğinizi açıklamaya çalışıyorsunuz.

Doğru inşaat proje yönetimi yazılımı, bu sorunların çoğunu çözebilir.

Buildertrend bu alanda büyük bir isimdir, ancak tek seçenek değildir. Belki daha esnek bütçeleme veya daha iyi belge yönetimine ihtiyacınız vardır. Belki de Buildertrend'in fiyatları bütçenize uymuyor.

Durum ne olursa olsun, bir sonraki projenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi Buildertrend alternatiflerini bir araya getirdik. Konut inşaatından sermaye projelerine kadar, bu araçlar sizin gibi profesyonellerin her ayrıntıyı kontrol altında tutmasına yardımcı olacaktır.

İnşaat şirketleri için incelenmeye değer en iyi Buildertrend rakiplerini keşfedelim!

En iyi Buildertrend rakipleri bir bakışta

Buildertrend'i geride bırakan en iyi alternatiflere genel bir bakış👇🏽

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Planlama için Gantt grafikleri ve iş yükü görünümleri, sohbet, yorumlar ve belgeler aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği, ClickUp Brain ile AI otomasyonu Tamamen özelleştirilebilir inşaat projesi ve bütçe yönetimine ihtiyaç duyan tüm takımlar için en iyisi — tek kişilik girişimcilerden kurumsal şirketlere kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal özelleştirmeler mevcuttur Procore Sektöre özel bütçeleme ve finansal araçlar, 400'den fazla entegrasyon, fotoğraflı dokümantasyon ile mobil erişim Karmaşık, çok paydaşlı projeleri yöneten büyük inşaat firmaları için en iyisi Özel fiyatlandırma Müteahhit Foreman İş maliyeti izleme ve CRM, güvenlik ve OSHA uyumluluk araçları, Gantt ve takvim planlama Uygun fiyatlı hepsi bir arada yönetim çözümüne ihtiyaç duyan küçük inşaat işletmeleri için en iyisi Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Fieldwire Şantiye yerinde plan açıklamaları ve görev izleme, uzaktaki takımlar için çevrimdışı erişim, eksiklik listesi ve RFI yönetimi Gerçek zamanlı şantiye koordinasyonuna ihtiyaç duyan orta ölçekli saha takımları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 54 $/kullanıcı/ay'dan başlar Autodesk Construction Cloud BIM işbirliği ve model çakışma algılama, AI destekli risk ve tahmin, AutoCAD ve Revit entegrasyonları Entegre inşaat ve tasarım araçlarına ihtiyaç duyan kurumsal ve tasarım-inşaat takımları için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 145 $'dan başlar; sınırsız kullanıcı için özel fiyatlandırma JobNimbus İş izleme ve takip özellikli CRM, tedarikçi fiyatlandırmalı malzeme tedariki, QuickBooks entegrasyonu Malzemeleri, potansiyel müşterileri ve iş ilerlemesini yöneten çatı ve dış cephe müteahhitleri için en iyisi Özel fiyatlandırma CoConstruct Güncellemeler ve onaylar için müşteri portalları, gerçek zamanlı bütçeleme ve seçim izleme, satın alma ve sipariş değişikliği yönetimi Müşteri iletişiminin kolaylaştırılmasını isteyen özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi Özel fiyatlandırma Buildxact Kalkış ve teklif araçları, tedarikçi yönetimi ve bütçeleme, otomatik hatırlatıcılarla planlama Hızlı tahminler ve proje görünürlüğüne ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli inşaatçılar ve esnaflar için en iyisi Ücretli planlar aylık 169 $'dan başlar Smartsheet Otomasyon, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve koşullu uyarılar içeren elektronik tablo tarzı görünümler, Procore, Autodesk ve QuickBooks ile entegrasyon Daha fazla esnekliğe sahip Excel benzeri iş akışlarını tercih eden orta ölçekli ve kurumsal takımlar için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar; kurumsal özel fiyatlandırma mevcuttur Houzz Pro 3D kat planları ve görsel teklifler, müşteri işbirliği portalları, potansiyel müşteri oluşturma ve reklam araçları Müşterileri çekmek ve projenin tüm yaşam döngüsünü yönetmek isteyen tasarımcılar ve tadilatçılar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (30 gün); ücretli planlar aylık 149 $'dan başlar

Buildertrend rakiplerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Buildertrend rakiplerini değerlendirirken, inşaat proje yönetimi ihtiyaçlarınıza en uygun anahtar özelliklere odaklanın. Aramanız gereken birkaç özellik:

Proje planlama : Gantt grafikleri, görev izleme, bağımlılıklar ve projeleri zamanında tamamlamak için gerçek zamanlı güncellemeler

Bütçeleme ve maliyet izleme : Tahmin oluşturma, sipariş değişikliği yönetimi ve finansal raporlama ile maliyetleri nerede ve nasıl azaltabileceğinizi tam olarak anlayın

İnşaat belgeleri yönetimi : İnşaat profesyonelleri için kolay erişim ve sezgisel arama özelliğine sahip, planlar, sözleşmeler ve izinler için merkezi depolama

Takım işbirliği : Mesajlaşma araçları, görev atamaları ve iş sahası takımlarına mobil erişim

Müşteri ve alt yüklenici yönetimi : Tedarikçilerle sorunsuz koordinasyon, otomatik faturalandırma ve ödeme izleme

Özelleştirme ve entegrasyonlar : Muhasebe yazılımı, : Muhasebe yazılımı, inşaat CRM ve tasarım araçlarıyla bağlantı kuran uyarlanabilir iş akışları sayesinde zaman ve para kaybetmezsiniz

Kullanım kolaylığı : Hızlı adaptasyon için minimum öğrenme eğrisi ile kullanıcı dostu bir arayüz

Mobil erişilebilirlik : Hareket halindeyken inşaat projelerini yönetmek için tam fonksiyonlu bir uygulama

Raporlama ve analiz : İlerlemeyi takip etmek ve iş verimliliğini artırmak için veriye dayalı içgörüler, böylece her proje karlı olabilir ve zamanında teslim edilebilir

Müşteri desteği: Sorun giderme için sohbet, telefon veya e-posta yoluyla güvenilir yardım — çünkü yardım belgelerinin sayfa sayfa okunması için kesinlikle zamanınız yok, sonuçta başladığınız yere geri dönersiniz

👀 Biliyor muydunuz? İnşaat sektörü, önümüzdeki on yıl boyunca her yıl yaklaşık 45.800 inşaat müdürü pozisyonu açacak. Bu, çok sayıda kask ve proje planı anlamına geliyor!

Bu Yıl Denemeniz Gereken En İyi 10 Buildertrend Rakibi

İnşaat pazarı için dikkate alabileceğiniz en iyi Buildertrend alternatiflerinin ayrıntılı özetini aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp (İnşaat proje yönetimi ve iletişimi için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp for Construction Teams ile tüm projelerin maliyetlerini, bütçelerini ve giderlerini tek bir yerden takip edin

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değildir, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. İnşaat Takımları için ClickUp ile, kaos olmadan inşaat zaman çizelgelerini takip edebilir ve daha az stres ve daha fazla kontrol ile projelerinizi halledebilirsiniz.

ClickUp ile inşaat zaman çizelgelerini planlandığı gibi takip edin

BuilderTrend'den farklı olarak ClickUp, proje bağımlılıklarını açık ve görsel bir biçimde gösteren inşaatla ilgili Gantt grafikleriyle planlamayı kusursuz hale getirir.

Nasıl mı? ClickUp'taki Gantt Grafiği Görünümü ile tanışın. Bu özellik, takımların izin onayları, denetimler ve teslim tarihleri gibi anahtar dönüm noktalarını izlemesine yardımcı olarak kritik son tarihlerin kaçırılmamasını sağlar.

ClickUp'ta Gantt grafiğinizi ayarlamak için hızlı başlangıç kılavuzu:

ClickUp'ı kullanarak yaklaşan görevler için hatırlatıcılar ayarlayabilir, son teslim tarihleri yaklaşan görevler hakkında takımları otomatik olarak bilgilendirebilir ve hatta düzenli saha denetimleri veya ilerleme toplantıları için yinelenen görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp for Construction Teams'i kullanarak müşterileriniz ve takımınız arasındaki konuşmaları, görevleri, bütçeleri, zaman çizelgelerini ve belgeleri bir araya getirin

Hepsi bu kadar değil. ClickUp'taki her görev, gerekli malzemeler, durum güncellemeleri ve tahmini saatler gibi önemli ayrıntıları kaydedebileceğiniz ClickUp'ın Özel Alanlarını içerir. Ayrıca, güvenlik protokollerini, ekipman bakımını, proje güncellemelerini veya uyumluluk gereksinimlerini izlemek için mükemmel olan çok adımlı görevler için kontrol listeleri de ekleyebilirsiniz.

ClickUp, ister ofiste ister sahada olsun, takımları birbirine bağlayarak maksimum inşaat verimliliği sağlar. Saha çalışanları görevleri güncelleyebilir, fotoğraf paylaşabilir ve notlar bırakabilir; ekstra seyahatlere gerek kalmaz.

ClickUp, görev izlemenin ötesinde, size bir bakışta tam bir proje genel görünümü sunar. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, ilerlemeyi, inşaat bütçelerini, son teslim tarihlerini ve takım performansını bir araya getirir.

Öncelikler, bağımlılıklar ve ilerleme güncellemeleri dahil olmak üzere görev bilgilerinizi ClickUp ile merkezi olarak saklayın

İş Yükü Görünümü ise kapasitenin aşırı tahsis edilmesini ve yetersiz kullanılmasını önleyerek gecikmeleri ortadan kaldırır.

15'ten fazla görünüm ile ClickUp, iş akışınıza uyum sağlar. Düzenleme için listeleri, izleme için Kanban panolarını veya planlama için zihin haritalarını kullanın. Ayrıca, entegre finansal araçlar ile bütçeleri, malzeme maliyetlerini ve yüklenici ödemelerini tek bir yerden gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

ClickUp ile görüntülere açıklama ekleyin ve inşaat projesi verilerindeki karışıklığı ortadan kaldırın

ClickUp'ı Buildertrend'in alternatifi olarak öne çıkaran özellik, gönderimleri inceleyebilmenizi, Bilgi Taleplerini (RFI) onaylayabilmenizi ve çizimlere doğrudan aynı yerden açıklama ekleyebilmenizi sağlamasıdır.

Özel görünüm izinleriyle müşterileri veya dış yüklenicileri davet edebilir, hassas verileri ifşa etmeden işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

İşler hala istediğiniz kadar kolay değilse, ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonunu kullanın. İnşaat takımları için özel olarak tasarlanmış bu şablon, projeleri planlandığı gibi yürütmeyi ve her ayrıntının hesaba katılmasını sağlamayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile iş akışlarını otomatikleştirin ve zaman alan manuel işleri azaltın

Şablon, gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği sağlayan önceden oluşturulmuş belgelerle birlikte gelir. İster planları saklamanız, ister inşaat özelliklerini özetlemeniz, ister inşaat teklifleri hazırlamanız veya RFI'ları izlemeniz gerekse, her şeyi tüm takımın erişebileceği tek bir merkezde tutun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünüyor

Yerleşik BIM veya RFI yönetimi yoktur (ancak özelleştirme ve entegrasyonlar bu eksikliği gidermeye yardımcı olur)

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde ClickUp, "mimarların en iyi arkadaşı" olarak nitelendiriliyor:

ClickUp, mimari ve inşaatın çok disiplinli dünyasına uyum sağlayacak kadar esnek bir uygulamadır. Farklı şablonlarını kullanmaktan, ihtiyaçlarıma göre özelleştirmekten ve işe koymaktan keyif alıyorum.

ClickUp, mimari ve inşaatın çok disiplinli dünyasına uyum sağlayacak kadar esnek bir uygulamadır. Farklı şablonlarını kullanmaktan, ihtiyaçlarıma göre özelleştirmekten ve işe koymaktan keyif alıyorum.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır , yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Procore (Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi)

procore aracılığıyla

Karmaşık, çok paydaşlı projeleri yürüten büyük inşaat firmaları ve genel müteahhitler için Procore sağlam bir seçimdir.

İletişimi merkezileştirmede mükemmeldir, takımların RFI'ları, sunumları ve sipariş değişikliklerini yönetirken proje döngüsü boyunca herkesi güncel tutar.

Günlük kayıt özelliği, saha yöneticilerinin gerçek zamanlı hava durumu, iş gücü ve malzeme verilerini yakalamasına olanak tanıyarak ofis ekipleriyle sorunsuz koordinasyon sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? 2020 yılında, küresel inşaat sektörü 12,6 trilyon doların üzerinde gelir elde ederek dünyanın en büyük ve en karlı sektörlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Procore'un en iyi özellikleri

Bütçeleme ve finans araçlarını kullanarak maliyetleri izleyin, faturaları yönetin ve aşımları önleyin

Muhasebe ve planlama yazılımları dahil olmak üzere 400'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin

Saha güncellemeleri ve fotoğraf belgeleri için çevrimdışı erişim ile mobil uygulamaya erişin

Procore sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük firmalar için çok yüksek olabilir

Diğer Procore alternatiflerine kıyasla uzak şantiyeler için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.700+ yorum)

3. Contractor Foreman (Küçük inşaat işletmeleri için en iyisi)

contractor Foreman aracılığıyla

Küçük inşaat firmaları için eksiksiz bir araç setine ihtiyacınız varsa, Contractor Foreman tam size göre. Proje yönetimi, zaman takibi, tahmin ve faturalandırma hizmetlerini tek bir platformda sunar.

35'in üzerinde entegre özellik ile küçük takımlar, güvenlik kayıtlarından bilgi taleplerine kadar her şeyi tek bir platformda yönetebilir ve büyük takımlar için birden fazla uygulama kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Giderleri ve karlılığı izlemek için iş maliyetlerini ve bütçeleri takip edin

Yerleşik CRM ile müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini yönetin

Gantt grafikleri, takvim görünümleri ve otomatik hatırlatıcılarla projeleri planlayın

Olay raporlama ve OSHA belgeleme araçlarıyla güvenlik uyumluluğunu sağlayın

Müteahhit Foreman sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla eski arayüz

Sınırlı gelişmiş mobil işlevsellik

Müteahhit Foreman fiyatlandırması

Temel: 49 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 79 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Artı: 125 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro: 166 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 249 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Müteahhit Şefleri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (670+ yorum)

4. Fieldwire (Saha ekibi koordinasyonu için en iyisi)

fieldwire aracılığıyla

Sorunsuz saha ve ofis koordinasyonu için tasarlanan Fieldwire, inşaat projelerinde doğrudan iş sahasından gerçek zamanlı görev atama ve işbirliği sağlar.

Bu inşaat yönetim yazılımının öne çıkan özelliği, plan yönetimi. Kullanıcıların planları anında yüklemelerine, açıklama eklemelerine ve paylaşmalarına olanak tanır, böylece herkes en son sürümle çalışır.

Punch listeleri ve denetim kontrol listeleri kalite kontrolünü sağlamaya yardımcı olurken, çevrimdışı erişim uzak takımların verimliliğini korur.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

İşlerin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için görevleri önceliklere göre yönetin

Şantiye planlarına erişim ve anında notlar eklemek için planları görüntüleyin ve işaretleyin

Punch listelerini ve denetimleri yönetmek için sorunları fotoğraf belgeleriyle izleyin

Temel araçlara sahada erişim ile uzak alanlarda çevrimdışı çalışın

Saha ile ofis arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için RFI ve sunum yönetimini basitleştirin

Fieldwire sınırlamaları

Daha büyük platformlara kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Raporlama için gelişmiş özellikler daha sağlam olabilir

Fieldwire fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 54 $

İş: Kullanıcı başına aylık 74 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 104 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Fieldwire hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Satın alma, proje yönetimi ve saha çalışmalarını bir araya getiren birkaç yazılım programından biri.

Satın alma, proje yönetimi ve sahayı bir araya getiren birkaç yazılım programından biri.

💡 Profesyonel İpucu: Güçlü bir ağ oluşturmak, inşaat sektöründe çok önemlidir. Sektör etkinliklerine katılın, profesyonel kuruluşlara üye olun, mentorlar ve meslektaşlarla bağlantı kurarak yeni fırsatlar yaratın ve rakiplerinizin bir adım önünde olun.

5. Autodesk Construction Cloud (Entegre proje yönetimi ve tasarım işbirliği için en iyisi)

autodesk Construction Cloud aracılığıyla

İnşaat yönetimini tasarım işbirliği ile birleştiren bir araç arıyorsanız, Autodesk Construction Cloud, özellikle büyük ölçekli projeler için mükemmel bir seçimdir.

RFI'ları, sunumları ve ilerleme güncellemelerini tek bir platformda merkezileştirerek takımların doğru ve güncel bilgilere erişebilmesini sağlar.

Tasarım işbirliği araçları, mimarların, mühendislerin ve müteahhitlerin modelleri inceleyip gerçek zamanlı geri bildirimde bulunmalarını sağlayarak, iletişim hatalarından kaynaklanan gecikmeleri en aza indirir.

Autodesk Construction Cloud'un en iyi özellikleri

Sorunsuz bulut tabanlı görünüm ve çakışma algılama ile bina bilgi modelleme (BIM) üzerinde işbirliği yapın

Belge sürümlerini izleyerek planlar, bilgi talepleri ve sunumlardaki değişiklikleri yönetin

Risk değerlendirmesi ve proje tahmini için yapay zeka destekli analitik kullanın

Uçtan uca tasarımdan inşaata iş akışları için AutoCAD, Revit ve diğer Autodesk araçlarıyla entegre edin

Gelişmiş işaretlemeler ve gerçek zamanlı sorun izleme ile mobil araçlara erişin

Autodesk Construction Cloud sınırlamaları

Küçük firmalar veya projeler için maliyetli olabilir

Autodesk ekosistemine aşina olmayan takımlar için zor öğrenme süreci

Autodesk Construction Cloud fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 145

Sınırsız kullanıcı için özel fiyatlandırma

Autodesk Construction Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.200+ yorum)

6. JobNimbus (Çatı ve dış cephe müteahhitleri için en iyisi)

jobNimbus aracılığıyla

JobNimbus, müteahhitlerin işleri yönetip izlemesine, takipleri otomatikleştirmesine ve finansal işlemleri sipariş halinde tutmasına yardımcı olan hibrit proje yönetimi ve CRM sistemi sunar.

JobNimbus ile takip, hatırlatıcı ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek, müteahhitler müşterileri takip etmekten veya projenin her adımını manuel olarak güncellemekten kurtulabilir.

Çoğu çatı ve cephe kaplama müteahhidi belirli malzeme tedarikçileriyle çalıştığı için, JobNimbus onlara tedarikçi fiyatlarını doğrudan almalarına, satın alma siparişleri oluşturmalarına, görevler atamalarına ve hatta platform içinde proje teslimatlarını izlemelerine olanak tanır.

JobNimbus'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak iş akışıyla potansiyel müşterileri, tahminleri ve projeleri izleyin

Malzeme siparişlerini ve tedarikçileri yöneterek tedarik sürecini kolaylaştırın

Mobil uygulama ile fotoğraf yükleyin ve alan güncellemelerini raporlayın

Sorunsuz muhasebe ve finansal izleme için QuickBooks ile entegre edin

JobNimbus sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sık sık teknik sorunlar ve navigasyon zorlukları yaşadıklarını bildiriyor

İş akışlarına tam olarak entegre olmak için zaman gerektirir

JobNimbus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

JobNimbus puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (480+ yorum)

Gerçek kullanıcılar JobNimbus hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Özel raporları hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırabilme özelliğini ve kişi/iş/görev oluşturmanın nispeten kolay olmasını seviyorum. Panoların konsepti de harika ve gerektiğinde kişileri tıklayıp sürükleyebilme özelliği çok kullanışlı.

Özel raporları hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırma özelliğini ve kişi/iş/görev oluşturmanın nispeten kolay olmasını seviyorum. Panoların konsepti de harika ve gerektiğinde kişileri tıklayıp sürükleyebilmek çok kullanışlı.

👀 Biliyor muydunuz? ABD inşaat sektöründe, cinsiyetler arası ücret farkı diğer sektörlerin çoğundan daha azdır.

7. CoConstruct (Özel ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)

coConstruct aracılığıyla

Sürekli gidip gelmelerin yarattığı kaos olmadan özel bir ev inşaatını üstlendiğinizi hayal edin. CoConstruct tam da bunun için geliştirilmiştir.

Müşteri iletişimi, proje yönetimi ve finansal izlemeyi tek bir merkezi konumda kolaylaştırır. Ayrıca, öne çıkan müşteri portalı ev sahiplerini bilgilendirerek güncellemeleri takip etmelerine, seçimleri onaylamalarına ve daha sorunsuz, daha şeffaf bir süreç için inşaatçılarla doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanır.

CoConstruct'un en iyi özellikleri

Şeffaf iletişim ve onay izleme için bir müşteri portalı sağlayın

Gerçek zamanlı maliyet güncellemeleriyle tahmin ve bütçeleme yapın

Özel yönetim araçlarıyla malzeme seçimlerini ve müşteri tercihlerini izleyin

Alt yüklenicilerin zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını yönetmek için inşaat projelerini planlayın

CoConstruct sınırlamaları

Küçük takımlar için zorlu bir öğrenme süreci

Masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı mobil uygulama işlevselliği

CoConstruct fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CoConstruct puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (860+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CoConstruct hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

CoConstruct çok kullanışlı bir araçtır. Yazılım çok özenle tasarlanmıştır. Bütçeler, Satın Alma Siparişleri ve Değişiklik Siparişleri nispeten sorunsuz ve kullanımı kolaydır.

CoConstruct çok kullanışlı bir araçtır. Yazılım çok özenle tasarlanmıştır. Bütçeler, Satın Alma Siparişleri ve Değişiklik Siparişleri nispeten sorunsuz ve kullanımı kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Arıza beklemeyin — inşaat ekipmanlarınızın yaşına göre değil, kullanım saatlerine göre önleyici bakım planlayın. Bu, filonuzun verimli çalışmasını sağlar, maliyetli gecikmeleri önler ve yüksek değerli varlıklarınızın ömrünü uzatır.

8. Buildxact (Küçük inşaatçılar ve esnaflar için en iyisi)

buildxact aracılığıyla

Küçük ev inşaatçıları, tadilatçılar ve ticari müteahhitler için verimlilik önemlidir. Buildxact, tahminleri ve inşaat proje yönetimini kolaylaştırarak maliyetlendirme, teklif verme ve planlamayı kolaylaştırır.

Tahmin kesinleştikten sonra, inşaat yönetim aracı birkaç tıklama ile anında ayrıntılı bir bütçeye, satın alma siparişlerine ve iş programına dönüştürür.

Buildxact'ın en iyi özellikleri

Kalkış ve tahmin araçlarıyla hızlı ve doğru teklifler oluşturun

Satın alma siparişi ve tedarikçi yönetimi ile malzeme tedarikini iyileştirin

Anahtar son tarihler için otomatik hatırlatıcılarla işleri planlayın

Maliyet aşımlarını önlemek ve karlılığı korumak için bütçeleri izleyin

Bulut tabanlı mobil işlevsellik ile proje verilerine her yerden erişin

Buildxact sınırlamaları

Büyük, karmaşık projeler için ideal değildir

Bazı üçüncü taraf araçlar sorunsuz senkronizasyon yapamayabilir

Buildxact fiyatlandırması

Girdi: 169 $/ay

Pro: 279 $/ay

Takımlar: 439 $/ay

Buildxact puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Buildxact hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Buildxact, küçük ve orta ölçekli inşaat şirketleri için mükemmel bir çözümdür. Kullanıcı dostu tasarımı, tahminleri, programları ve bütçeleri yönetmeyi çok daha kolay hale getirir. Yazılımın hızlı teklifler üretme ve proje teslim tarihlerini yönetme yeteneği, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla etkileşimin sorunsuz olduğunu gördüm, bu da fonların düzenli tutulmasına yardımcı oluyor.

Buildxact, küçük ve orta ölçekli inşaat şirketleri için mükemmel bir çözümdür. Kullanıcı dostu tasarımı, tahminleri, programları ve bütçeleri yönetmeyi çok daha kolay hale getirir. Yazılımın hızlı teklifler üretme ve proje son tarihlerini yönetme yeteneği, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla etkileşimin sorunsuz olduğunu gördüm, bu da fonları düzenli tutmaya yardımcı oluyor.

9. Smartsheet (Esnek inşaat projesi izleme için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, temel olarak bir elektronik tablo ve proje yönetimi yazılımının birleşimidir.

Diğer Buildertrend alternatiflerinden farklı olarak, iş akışına özel otomasyonlar, işbirliği araçları ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sunarak çok daha dinamik ve karmaşık inşaat projeleri için daha uygun hale getirir.

Takımlar, proje programlarını ve bütçelerini, RFI'ları, malzeme siparişlerini ve saha raporlarını yönetmek için ızgara, Gantt, takvim veya kart tabanlı panolar gibi birden fazla görünüm arasından seçim yapabilir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Otomatik güncellemelerle müteahhitleri, tedarikçileri ve paydaşları birbirine bağlayın

Maliyetleri, programları ve riskleri izlemek için gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturun

Koşullu biçimlendirme ile gecikmiş görevler veya bütçe aşımları gibi kritik sorunları vurgulayın

Anında proje kurulumu için önceden oluşturulmuş inşaat şablonlarına erişin

Procore, Autodesk ve QuickBooks gibi muhasebe araçlarıyla senkronizasyon

Smartsheet sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Küçük işletmeler için maliyetler yüksek olabilir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Üye başına aylık 12 ABD doları

İş: Üye başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şunlar belirtiliyor:

Eşsiz bir emlak şirketinde çalışıyorum ve Smartsheet, envanter, komisyonlar, faturalar, destek talepleri ve daha fazlasını izlemeyi kolaylaştırıyor. Diğer departmanlarla işbirliği yapmak ve oluşturduğum raporlar ve gösterge panelleriyle sahiplik ekibine hedef ilerlemesi hakkında rapor vermek çok kolay.

Eşsiz bir emlak şirketinde çalışıyorum ve Smartsheet, envanter, komisyonlar, faturalar, destek talepleri ve daha fazlasını izlemeyi kolaylaştırıyor. Diğer departmanlarla işbirliği yapmak ve oluşturduğum raporlar ve gösterge panelleriyle sahiplik ekibine hedef ilerlemesi hakkında rapor vermek çok kolay.

10. Houzz Pro (Tasarım-inşaat firmaları için en iyisi)

houzz Pro aracılığıyla

Houzz Pro, proje yönetimini müşteri iletişim araçlarıyla birleştirerek konut müteahhitleri, inşaat profesyonelleri ve tasarım-inşaat firmaları için ideal hale getirir.

Teklif oluşturucu, tahmin ve kaynak yönetimini basitleştirerek müşterilerin ayrıntılı teklifleri dijital olarak inceleyip onaylamasına olanak tanır ve böylece projeler daha hızlı başlatılabilir.

Ve hepsi bu kadar değil. Planlama ve alt yüklenici yönetim araçları, tasarım ve inşaat aşamaları boyunca sorunsuz koordinasyon sağlar.

Houzz Pro'nun en iyi özellikleri

3D kat planları ve görselleştirmelerle tüm inşaat sürecini kolaylaştırın

Bir müşteri aday yönetimi sistemi ile talepleri ve takipleri izleyin

Dijital ödeme seçenekleriyle teklifler ve faturalar oluşturun

Seçimler, onaylar ve ilerleme izleme için bir portal aracılığıyla müşterilerle işbirliği yapın

Web sitesi entegrasyonu ve reklam desteği ile pazarlama çabalarınızı artırın

Houzz Pro sınırlamaları

Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Fiyatlandırma, daha küçük projeleri yürüten müteahhitler için ideal olmayabilir

Houzz Pro fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Temel (tasarımcılar için): 149 $/ay

Pro (müteahhitler için): 249 $/ay

Özel fiyatlandırma

Houzz Pro puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HuzzPro hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde öne çıkanlar:

Houzz Pro'da beğendiğim birçok şey var, ancak en faydalı özellikleri potansiyel müşteri oluşturma özelliği. Yeni potansiyel müşterilerimin %90'ı Houzz'dan geliyor. Ayrıca, faturalandırma özelliğini de beğeniyorum.

Houzz Pro'da beğendiğim birçok şey var, ancak en faydalı özellikleri potansiyel müşteri oluşturma özelliği. Yeni potansiyel müşterilerimin %90'ı Houzz'dan geliyor. Ayrıca, faturalandırma özelliğini de beğeniyorum.

📖 Ayrıca okuyun: İnşaat İşletmesi için Müşteri Bulma ve Elde Tutma

En İyi Buildertrend Alternatifi: ClickUp Neden Öne Çıkıyor?

Doğru Buildertrend alternatifini seçmek iş ihtiyaçlarınıza bağlıdır, ancak her şeyi yapan esnek bir çözüm istiyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. İnşaat sektörüne özel araçların aksine, ClickUp proje yönetiminin ötesine geçerek, her takıma uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve otomasyon sunar.

Görev yönetimi, belge paylaşımı, bütçeleme araçları ve sektör yazılımlarıyla entegrasyonlar sayesinde zaman çizelgelerini, bilgi taleplerini ve finansal bilgileri tek bir yerde düzenli tutar. Ayrıca, uygun fiyat modelleri ve ölçeklenebilirliği, hem küçük müteahhitler hem de büyük firmalar için idealdir.

Diğer araçlar belirli özelliklere odaklanırken, ClickUp özelleştirme, kullanım kolaylığı ve maliyet etkinliği arasında denge kurarak, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen inşaat takımları için akıllı bir seçimdir.

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