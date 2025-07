2025'in En İyi 10 Procore Alternatifi ve Rakibi

Procore inşaat yönetimi yazılımı, yaklaşık yirmi yıldır iş hayatındadır. Bu, bir sektörü dönüştürmek ve önde gelen inşaat yönetimi yazılımlarından biri olarak durum kazanmak için çok uzun bir süre!

via Procure

Şirketiniz birinci yılında veya beşinci yılında olsun, bugünün projelerini yönetirken aynı zamanda geleceği planlamak için bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Projenize, bütçenize ve ş Akışı ihtiyaçlarınıza daha uygun Procore alternatifleri bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, hizmetlerinizi ve müşteri ilişkilerinizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 Procure alternatifini öne çıkaracağız!

Procore alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Procore alternatiflerinde dikkat etmeniz gerekenler şunlardır.

Çoklu görünüm

Projenin ilerlemesini 360 derece görebilmek için, seçtiğiniz Procore alternatifinin birden fazla görünüm seçeneği olmalıdır. Bu üç görünüm iyi bir başlangıçtır: inşaat projelerinin ilerlemesini izlemek için takvim, Gantt ve Kanban panoları.

ClickUp'ta Gantt görünümünde inşaat zaman çizelgelerini yönetin

Proje yönetimi fonksiyonları

Herhangi bir iyi inşaat yönetimi yazılımı, ayrıntılı proje yönetimi özelliklerine sahiptir. Bu özellikler arasında görev yönetimi, zaman takibi, etkinlik gösterge panelleri, maliyet tahmini ve proje ilerleme raporları bulunmalıdır.

Müşteri portalı veya CRM

İşleri halletmek için 101 araca güvenmek zorunda kalmadığınızda inşaat yönetimi daha kolaydır. Bu nedenle yazılımınızda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) veya müşteri portalı bulunmalıdır. Her ikisi de iletişimi basitleştirir ve sunumları, bilgi taleplerini ve teknik özellik paylaşımını hızlandırır.

ClickUp Gösterge Panelinde herhangi bir veri türünü görselleştirmek için bileşenleri seçin

Önceden oluşturulmuş ve özel şablonlar

İnşaat projelerini yönetmek karmaşık bir süreçtir. Şablonlar ile tekrarlanabilir işler ayarlayabilir, böylece takımınız doğru görevlere odaklanabilir. Proje gösterge panellerinden iş akışlarına kadar, farklı takımlar ve hizmetler için istediğiniz kadar inşaat şablonu oluşturun.

En İyi 10 Procore Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp ile ideal iş akışı planınızı ve özel görünümünüzü oluşturun

ClickUp, proje ve inşaat yönetimi yazılımı olarak özelleştirilebilen hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp ile, satış öncesi aşamadan müşterilere projenin teslimine kadar tüm projeyi yönetebilirsiniz.

ClickUp, kapsamlı özellik listesi, geniş topluluğu ve sürekli yeni özelliklerin geliştirilmesi sayesinde her türlü projeye uyum sağlamak için daha çok yönlüdür. Ayrıca, ClickUp, bir inşaat projesini yönetmek için ihtiyacınız olan tüm işlevleri içeren ücretsiz bir plan sunar.

ClickUp Belgeleri'nde tasarım konseptleri üzerinde işbirliği yaparak şartnameler oluşturun

ClickUp özellikleri

ClickUp artıları

favori proje yönetimi araçlarınızla bağlantı kurmak için 1.000'den fazla entegrasyon

Hızlı bir şekilde programlar, iş akışları ve proje gösterge panelleri oluşturmak için çok sayıda inşaat yönetimi şablonu

İş akışlarını, gösterge panellerini ve çalışma alanlarını bağlantılar ve bağımlılık ilişkileriyle birbirine bağlayın

Çevrimdışı işlevselliği ile hareket halindeyken projeleri yönetmek için bir mobil uygulama

Basit arayüz

ClickUp eksileri

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise Planı: Satış ile iletişime geçin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Buildertrend

via BuilderTrend

Buildertrend, ev inşaatçıları, özel müteahhitler ve tadilatçılar için bulut tabanlı bir inşaat yönetim yazılımıdır. Daha çok yönetim tarafına odaklanan Procore'dan farklı olarak, Buildertrend daha çok müşteri ve müteahhit yönetimine odaklanır. Bununla birlikte, bir inşaat projesini tamamlamak için gerekli proje yönetimi ve işbirliği araçlarına sahiptir.

Buildertrend, küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için daha uygunken, Procore daha büyük kuruluşlara uyum sağlamak için daha çok yönlüdür.

Buildertrend özellikleri

Çevrimiçi ödemeler, teklifler, faturalar, satın alma siparişleri , tahminler, faturalandırma ve gelişmiş finansal raporlama dahil kapsamlı finansal yönetim

Müşteri portalı, mesajlar, alt hesaplar ve belgeler ile fotoğraf paylaşımı sayesinde sorunsuz iletişim

İnşaat proje yönetimi, inşaat programları, sipariş değişiklikleri, zaman takibi, yapılacaklar, günlük kayıtlar, takvim yönetimi vb. ile mümkün hale gelir.

CRM, yerleşik e-posta pazarlama, randevu planlama ve teklif oluşturma ve yönetimi ile desteklenen satış ve sözleşme öncesi yönetim

Buildertrend'in avantajları

Potansiyel müşterileri takip etmek ve merkezi müşteri yönetimi için güçlü bir CRM

Otomatik kalkış ve tahmin çözümleri

Yararlı müşteri desteği

Projeleri baştan sona yürütmek için gerekli tüm ürünler

Buildertrend'in dezavantajları

Buildertrend mobil uygulamasındaki hantal arayüz

Genellikle yavaş ve hatalı

Görev yönetiminin biraz geleneksel işlevselliği

Buildertrend fiyatlandırması

Buildertrend, üç plan içeren sabit fiyatlı bir fiyatlandırma modeline sahiptir.

Temel : Aylık 99 $

Gelişmiş : Aylık 399 $

Tam: Aylık 899 $

Buildertrend müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,8 (50+ yorum)

Capterra: 4,5 (1500 yorum)

3. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire, en popüler Procore alternatiflerinden biridir ve kendisini "inşaat ekipleri için şantiye yönetim platformu" olarak tanımlamaktadır. Fieldwire'ın hedefi, inşaat sektörü ekiplerinin herhangi bir cihazdan sahayı ve ofisi uyumlu hale getirmesine yardımcı olmaktır. Procore ve Fieldwire'ın birçok benzerliği vardır. Ancak, Fieldwire'ın fiyatlandırma modeli daha küçük takımlar için daha uygun olabilir. Ayrıca, çoğu inşaat profesyoneli Fieldwire'ı Procore'dan daha kolay kurup kullanıyor.

Fieldwire özellikleri

Ekiplerin ve görevlerin planlanması

Proje yöneticileri ve müşterileri bilgilendirmek için gerçek zamanlı mesajlaşma

Fotoğraf ve dosya ekleriyle proje hikayesini anlatın ve görevleri izleyin

Herhangi bir cihazda inşaat çizimlerinin sürüm oluşturma ve otomatik bağlantı oluşturma

Çevrimdışı düzenleme özelliklerine sahip mobil uygulama

3D model meta verileri ve çoklu eleman ölçümleri içeren BIM görüntüleyici

Doğru denetimler, adım adım kılavuzlar ve daha hızlı kapanışlar için Punch List uygulaması

RFI'lar, günlük raporlar, zaman çizelgeleri ve denetim talepleri için doldurulabilir ve dijital formlar

Fieldwire'ın avantajları

Proje programlarını izlemek için Kanban, takvim ve Gantt görünümleri

Görev durumundaki güncellemelere ilişkin bildirimler

Otomatik bağlantılar sayesinde belgelere ve çizimlere kolay erişim

Notlar, resimler ve video ek dosyaları ile açıklama ekleme

Belge yönetimi için ayrıntılı raporlar

Zamandan tasarruf etmek için toplu değişiklik yapma

Tüm şantiye ekosistemini birbirine bağlayan merkezi bir platform

Fieldwire'ın dezavantajları

Kesik çizimler ve el yazısı notlar aracı

Metin arama fonksiyonu yoktur

Görevleri ve verilerini başka bir projeye kopyalayamazsınız

Sınırlı entegrasyonlar

Fieldwire fiyatlandırması

Temel : Üç proje sınırıyla sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 49 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 89 $

Fieldwire müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

4. Oracle Primavera

oracle Primavera aracılığıyla

Oracle Primavera, bu listedeki çoğu Procore alternatifinden daha uzun süredir piyasada bulunmaktadır. Bu inşaat yönetimi platformu, proje yönetimi, risk azaltma, kaynak sağlama, portföy yönetimi ve zamanlamayı entegre eder. Procore ile karşılaştırıldığında, Oracle Primavera, geniş özellik yelpazesi sayesinde inşaat sektörü için daha sofistike bir çözümdür.

Oracle Primavera özellikleri

Rol ve kaynak kullanımının grafiksel gösterimi

Senaryoları keşfetmek için "ne olurdu" analizi

Güvenli çoklu kullanıcı erişim programı

Birden fazla projeyi aynı anda planlayın

Durum güncellemelerini toplamaya yardımcı olan takım üyesi arayüzleri

Bilgi yönetimi

Alan işbirliği, raporlama ve işgücü planlaması

Muhasebe entegrasyonları

Oracle Primavera'nın avantajları

Kullanışlı ve güçlü bir kaynak planlama özelliği

Büyük ölçekli projeler için kapsamlı ve gelişmiş özellikler

Riskleri belirlemek ve azaltmak için tahmine dayalı zeka özellikleri

Sahayı ve ofisi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan entegre bir CPM

Oracle Primavera'nın dezavantajları

Kullanımı zor ve kapsamlı eğitim ve sertifika gerektirir

Büyük şirketler için bile çok pahalı

Oracle, estetik görünümden çok sonuca odaklandığı için bazı kullanıcılar için estetik görünmeyebilir

Oracle Primavera fiyatlandırması

Fiyatlandırma yalnızca Oracle Primavera aracılığıyla talep üzerine sağlanır.

Oracle Primavera müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

5. STACK

sTACK aracılığıyla

STACK, kendisini "Profesyonel müteahhitler için hepsi bir arada bulut tabanlı kalkış ve tahmin" olarak tanımlamaktadır. STACK ile spesifikasyonları, proje belgelerini ve kalkışları daha hızlı yönetebilir, özelleştirilmiş teklifler ve tahminler oluşturabilir ve tüm takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Planlama ve uygulama arasında dengeli bir yapıya sahip Procore'dan farklı olarak, STACK daha çok inşaat öncesi planlama ve müşteri yönetimine odaklanmaktadır.

STACK özellikleri

Etkinlik gösterge paneli

Malzeme ve kaynak tahminlerini planlamak için otomatik sayma aracı

Google Earth'ten görüntülerle entegre olur

Son teslim tarihine göre yaklaşan projeleri görüntülemek için takvim

Geçmiş projeleri hızlıca bulmak için arama fonksiyonu

STACK avantajları

Önceden oluşturulmuş ve özel malzeme veritabanlarından oluşan eksiksiz bir kütüphane

Mükemmel müşteri desteği ve eğitimi

Çok yönlü ve kullanımı kolay

Temel inşaat öncesi süreç yönetimi içeren ücretsiz plan

STACK'ın dezavantajları

Sınırlı kullanıcı arayüzü özelleştirme

Pahalı bir premium plan

STACK fiyatlandırması

STACK, ücretsiz bir plan ve üç adet sabit ücretli premium plan sunar.

Ücretsiz : İki eşzamanlı proje ve proje başına 10 kalkış

Başlangıç : Yıllık 2.499 $

Grow : Yıllık 5.499 $

Build: Özel fiyatlandırma

STACK müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.200+ yorum)

6. RedTeam

redTeam aracılığıyla

Popüler bir Procore rakibi olan RedTeam, bulut platformu aracılığıyla inşaat projelerini her yerde ve her zaman yönetmenizi sağlar. Bu proje yönetimi yazılımı, inşaat öncesi aşamadan proje teslimine kadar her şeyi planlamanıza olanak tanır.

Procore, sahipler, genel müteahhitler ve alt yükleniciler dahil olmak üzere birden fazla kişi için tasarlanmışken, RedTeam genel müteahhitler için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, RedTeam, Procore'da olmayan "ne olur" analizi sunar. Son olarak, RedTeam'in müşteri desteği daha hızlı ve daha pratiktir.

RedTeam özellikleri

Maliyet tahmini için finans modülü

Entegre CRM

Faturalandırma ve fatura kesme

Daha kolay proje planlama ve yönetimi için iş akışı yönetimi

Belgeleri paylaşmak ve geri bildirim istemek için İşbirliği sekmesi

Proje ayrıntılarına daha hızlı erişim için proje özetleri

RedTeam uzmanları

Sistematik süreçler ve işlevsellik sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz

Her proje aşamasının yönetimini kolaylaştıran özellikler

Daha hızlı bilgi talepleri, tanımlar ve güncellemeler için inşaat belge şablonları

Tek bir tıklama ile kapsamlı iş maliyet raporları oluşturulur

Hızlı müşteri desteği

RedTeam eksileri

Özelleştirme ve uygulama süreci zahmetli olabilir

ReadTeam'in mobil uygulamasındaki sınırlı özellikler

RedTeam fiyatlandırması

Fiyatlandırma, RedTeam aracılığıyla talep üzerine sağlanabilir.

RedTeam müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (190+ yorum)

7. Newforma

via Newforma

Newforma, mühendislerin ve mimarların proje bilgilerini ve verilerini merkezileştirmelerini sağlayan bir Procore alternatifidir. Özel proje bilgi yönetimi (PIM) platformu sayesinde Newforma, Procore'dan daha iyi bilgi yönetimi desteği sunar.

Newforma özellikleri

Tüm proje bilgilerinizi tek bir görünümde birleştirin

Bir projeye gönderilen e-postaları kolayca izleyin

Otomatikleştirilmiş inşaat yönetimi iş akışları

Belge sürümleme ve esnek erişim izin kontrolleri

Görüntülerin, punch listelerinin vb. içe aktarılmasına olanak tanıyan alana kesintisiz bağlantı.

Daha kolay işbirliği için mesaj forumları ve toplantı tutanakları

Newforma'nın avantajları

Tek bir proje hesabında sınırsız kullanıcı

Esnek ve sezgisel sunum ve RFI ş akışları

Bilgileri düzenlemek ve izinleri ayarlamak çok kolay

Kullanıcı dostu ve modern kullanıcı arayüzü

Düzleştirilmiş belgeler ve OCR dahil kapsamlı arama işlevselliği

Newforma'nın dezavantajları

Newforma bazen gecikmeler yaşayabilir

Sınırlı işaretleme araçları

Kurulumu ve kullanımı zor mobil uygulama

Güncellemeler ve yeni özelliklerin yayınlanması zaman alır

Newforma fiyatlandırması

Fiyatlandırma, Newforma aracılığıyla talep üzerine sağlanmaktadır.

Newforma müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (5+ yorum)

8. Müteahhit Foreman

via Contractor Foreman

Bu listedeki çoğu Procore alternatifine kıyasla, Contractor Foreman uygun fiyatlı bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Bu platform, proje ayrıntılarının toplanmasını ve müşteri iletişiminin basitleştirilmesini sağlayan zengin özelliklere sahip bir müşteri portalı da sunar. Ayrıca, Procore'dan farklı olarak Contractor Foreman, küçük ve orta ölçekli takımlar için daha uygundur.

Contractor Foreman özellikleri

Proje ilerlemesini gözden geçirmek için Gantt, takvim ve zaman çizelgesi görünümü

Ekip ve görev planlama

Teklif yönetimi

Alt yüklenici yönetimi

GPS izleme özelliğine sahip zaman kartları

RFI'lar ve görev planlaması için belge yazma, düzenlenebilir formlar ve kontrol listeleri

Proje maliyet izleme

Görev durumunu ve güncellemeleri hızlı bir şekilde görüntülemek için etkinlik gösterge paneli

Projeye uyacak şekilde esnek ve özelleştirilebilir

Contractor Foreman'ın avantajları

Küçük takımlar için uygun fiyatlandırma

Plana bağlı olarak iki saat ile sekiz saat arasında değişen ücretsiz gizli eğitim

Tutarlı güncellemeler ve özellik geliştirmeleri

Contractor Foreman'ın dezavantajları

Hantal mobil uygulama

Temel raporlar

Entegrasyonlar sorunlu ve kurulumu zor

Contractor Foreman fiyatlandırması

Contractor Foreman, dört sabit ücretli plana sahiptir ve her planın ücretsiz deneme sürümü vardır.

Standart : Aylık 49 $

Artı : Aylık 87 $

Pro : Aylık 123 ABD doları

Sınırsız: Aylık 148 $

Contractor Foreman müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

9. CoConstruct

coConstruct aracılığıyla

CoConstruct, Procore'un en yaygın rakiplerinden biridir. CoConstruct, inşaat ve ev tadilat takımları için geliştirilmiştir. Bu inşaat yönetimi yazılımı, müşterilerin, yüklenicilerin ve projelerin yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, inşaat projelerinin planlanması ve uygulanması sırasında iletişimi geliştirmek için en kapsamlı iletişim modüllerinden birine sahiptir.

CoConstruct özellikleri

İnşaat şirketleri için şantiye faaliyeti izleme

Verimliliği ve işbirliğini artırmak için alt hesaplar

Zahmetsiz teklif yönetimi

Potansiyel müşterileri yönetmek ve izlemek için CRM

GPS izleme ile basitleştirilmiş zaman çizelgesi yönetimi

Faturalandırma, hızlı çevrimiçi ödemeler, bordro raporları ve proje bütçe tahminlerini kapsayan finansal çözümler

Sipariş ve gider izleme

CoConstruct'ın avantajları

Özelleştirilebilir hazır şablonlar

Elinizin altında müşteri desteği

Tüm proje unsurları için merkezi portal

CoConstruct'un dezavantajları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle oldukça karmaşık olabilir

Özellikle büyük miktarda veri veya birden fazla proje olduğunda genellikle yavaş çalışır

Kullanıcı arayüzü kolay olsa da, biraz modası geçmiş görünüyor

CoConstruct fiyatlandırması

CoConstruct, üç sabit ücretli plan sunar:

Temel: Aylık 99 $

Gelişmiş: Aylık 399 $

Tamamlandı: Aylık 899 $

CoConstruct müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

10. Corecon

corecon aracılığıyla

Corecon, mühendisler ve inşaat firmaları için geliştirilmiş bir inşaat yönetim aracıdır. Corecon'un kullanışlı özelliklerinden biri, zaman kazanmak ve bilgileri daha hızlı sunmak için gösterge panellerini, iş akışlarını ve görevleri otomatikleştiren yerleşik Sihirbazlardır. Procore ile karşılaştırıldığında, Corecore daha sağlam proje yönetimi işlevlerine sahiptir.

Corecon özellikleri

Her türlü proje detayı için standart ve özel gösterge panelleri

TeamLink Portal, takımların ve dış paydaşların proje kayıtlarını görüntülemelerine ve düzenlemelerine olanak tanır

Herkesi bilgilendirmek için toplantı tutanakları

Gönderimleri, bilgi taleplerini, sorunları ve günlükleri paylaşmak için yazışma fonksiyonu

Kalite kontrol kontrol listeleri

Punchlist

Corecon'un avantajları

RFI, sunumlar ve görev yönetimi gibi birçok temel özelliği tek bir platformda barındırır

Yeni kullanıcıların platformu tanıması için eğitim ve web semineri serisi

Modern ve kullanıcı dostu

Diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak işlevselliği artırır

Corecon'un dezavantajları

Yeni başlayanlar için öğrenmesi zor

Sınırlı mobil uygulama fonksiyonları

Corecon fiyatlandırması

Fiyatlandırma, Corecon aracılığıyla talep üzerine sağlanabilir.

Corecon müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,9/5 (40+ yorum)

Capterra: 3,6/5 (15+ yorum)

Bonus: İnşaat Proje Yöneticisi Röportajı

ClickUp: Bütçenizi Zorlamayan Bir Procore Alternatifi

Bu Procore alternatiflerinin etkileyici olduğu bir sır değil. Temel inşaat yönetimi özelliklerine sahipler ve çoğu yıllardır piyasada. Ancak, pahalı premium planlarla bütçenizi zorlamıyorsanız, kurulumu ve özelleştirmesi zaman alan, kullanımı zor ve karmaşık kullanıcı arayüzlerine razı olursunuz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp ile inşaat projelerini yönetmek pahalı veya sinir bozucu olmak zorunda değil! Aslında, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı, mükemmel inşaat projelerini yönetmek ve teslim etmek için ihtiyacınız olan çoğu şeyi içerir.

ClickUp, inşaat takımlarına ilk tuğladan son tuğlaya kadar projeleri yönetmelerine yardımcı olacak, kullanımı kolay ancak sağlam bir platform sunar. Takımınız, müteahhitleriniz ve müşterileriniz ClickUp'ın kolay, modern ve sezgisel yapısını çok sevecekler.

Sorunsuz, hızlı ve sezgisel inşaat proje yönetimi çözümlerinin keyfini çıkarmak için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!