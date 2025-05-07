2025'in En İyi 10 Procore Alternatifi ve Rakibi

Procore inşaat yönetimi yazılımı, yaklaşık yirmi yıldır iş hayatındadır. Bu, bir sektörü dönüştürmek ve önde gelen inşaat yönetimi yazılımlarından biri olarak durum kazanmak için çok uzun bir süre!
Şirketiniz birinci yılında veya beşinci yılında olsun, bugünün projelerini yönetirken aynı zamanda geleceği planlamak için bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Projenize, bütçenize ve ş Akışı ihtiyaçlarınıza daha uygun Procore alternatifleri bulunmaktadır.
Bu kılavuzda, hizmetlerinizi ve müşteri ilişkilerinizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 Procure alternatifini öne çıkaracağız!
Procore alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Procore alternatiflerinde dikkat etmeniz gerekenler şunlardır.
Çoklu görünüm
Projenin ilerlemesini 360 derece görebilmek için, seçtiğiniz Procore alternatifinin birden fazla görünüm seçeneği olmalıdır. Bu üç görünüm iyi bir başlangıçtır: inşaat projelerinin ilerlemesini izlemek için takvim, Gantt ve Kanban panoları.
Proje yönetimi fonksiyonları
Herhangi bir iyi inşaat yönetimi yazılımı, ayrıntılı proje yönetimi özelliklerine sahiptir. Bu özellikler arasında görev yönetimi, zaman takibi, etkinlik gösterge panelleri, maliyet tahmini ve proje ilerleme raporları bulunmalıdır.
Müşteri portalı veya CRM
İşleri halletmek için 101 araca güvenmek zorunda kalmadığınızda inşaat yönetimi daha kolaydır. Bu nedenle yazılımınızda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) veya müşteri portalı bulunmalıdır. Her ikisi de iletişimi basitleştirir ve sunumları, bilgi taleplerini ve teknik özellik paylaşımını hızlandırır.
Önceden oluşturulmuş ve özel şablonlar
İnşaat projelerini yönetmek karmaşık bir süreçtir. Şablonlar ile tekrarlanabilir işler ayarlayabilir, böylece takımınız doğru görevlere odaklanabilir. Proje gösterge panellerinden iş akışlarına kadar, farklı takımlar ve hizmetler için istediğiniz kadar inşaat şablonu oluşturun.
En İyi 10 Procore Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, proje ve inşaat yönetimi yazılımı olarak özelleştirilebilen hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp ile, satış öncesi aşamadan müşterilere projenin teslimine kadar tüm projeyi yönetebilirsiniz.
ClickUp, kapsamlı özellik listesi, geniş topluluğu ve sürekli yeni özelliklerin geliştirilmesi sayesinde her türlü projeye uyum sağlamak için daha çok yönlüdür. Ayrıca, ClickUp, bir inşaat projesini yönetmek için ihtiyacınız olan tüm işlevleri içeren ücretsiz bir plan sunar.
ClickUp özellikleri
- takvim, Kanban, Gantt, Zaman Çizelgesi ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm
- Takımınız veya tedarikçilerinizle sorunsuz ve gerçek zamanlı işbirliği
- RFI ve sunumlar gibi tüm belgelere açıklama ekleyin ve düzeltin
- Müşterileri, kaynakları veya görevleri yönetmek için özelleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş iş akışları
- Kapsamlı proje ayrıntıları ve durumlarını oluşturmak için özel ayrıntılar
- Kapsamlı izin ve yetki denetimleriyle gösterge paneli ve belge paylaşımı
- ClickUp Docs ile gerçek zamanlı belge oluşturma işbirliği
- Maliyetleri tahmin etmek ve bütçeyi izlemek için hesaplama ve özel formüller
- Takımınızın zamanını izlemek için global bir zamanlayıcı
- AI kullanarak inşaat projelerini yönetmek için ClickUp AI
- Mac ve Android'de kullanılabilen inşaat yönetimi özellikleri
ClickUp artıları
- favori proje yönetimi araçlarınızla bağlantı kurmak için 1.000'den fazla entegrasyon
- Hızlı bir şekilde programlar, iş akışları ve proje gösterge panelleri oluşturmak için çok sayıda inşaat yönetimi şablonu
- İş akışlarını, gösterge panellerini ve çalışma alanlarını bağlantılar ve bağımlılık ilişkileriyle birbirine bağlayın
- Çevrimdışı işlevselliği ile hareket halindeyken projeleri yönetmek için bir mobil uygulama
- Basit arayüz
ClickUp eksileri
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Üye başına aylık 12 dolar
- Enterprise Planı: Satış ile iletişime geçin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Buildertrend
Buildertrend, ev inşaatçıları, özel müteahhitler ve tadilatçılar için bulut tabanlı bir inşaat yönetim yazılımıdır. Daha çok yönetim tarafına odaklanan Procore'dan farklı olarak, Buildertrend daha çok müşteri ve müteahhit yönetimine odaklanır. Bununla birlikte, bir inşaat projesini tamamlamak için gerekli proje yönetimi ve işbirliği araçlarına sahiptir.
Buildertrend, küçük ve orta ölçekli inşaat işleri için daha uygunken, Procore daha büyük kuruluşlara uyum sağlamak için daha çok yönlüdür.
Buildertrend özellikleri
- Çevrimiçi ödemeler, teklifler, faturalar, satın alma siparişleri, tahminler, faturalandırma ve gelişmiş finansal raporlama dahil kapsamlı finansal yönetim
- Müşteri portalı, mesajlar, alt hesaplar ve belgeler ile fotoğraf paylaşımı sayesinde sorunsuz iletişim
- İnşaat proje yönetimi, inşaat programları, sipariş değişiklikleri, zaman takibi, yapılacaklar, günlük kayıtlar, takvim yönetimi vb. ile mümkün hale gelir.
- CRM, yerleşik e-posta pazarlama, randevu planlama ve teklif oluşturma ve yönetimi ile desteklenen satış ve sözleşme öncesi yönetim
Buildertrend'in avantajları
- Potansiyel müşterileri takip etmek ve merkezi müşteri yönetimi için güçlü bir CRM
- Otomatik kalkış ve tahmin çözümleri
- Yararlı müşteri desteği
- Projeleri baştan sona yürütmek için gerekli tüm ürünler
Buildertrend'in dezavantajları
- Buildertrend mobil uygulamasındaki hantal arayüz
- Genellikle yavaş ve hatalı
- Görev yönetiminin biraz geleneksel işlevselliği
Buildertrend fiyatlandırması
Buildertrend, üç plan içeren sabit fiyatlı bir fiyatlandırma modeline sahiptir.
- Temel: Aylık 99 $
- Gelişmiş: Aylık 399 $
- Tam: Aylık 899 $
Buildertrend müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,8 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5 (1500 yorum)
3. Fieldwire
Fieldwire, en popüler Procore alternatiflerinden biridir ve kendisini "inşaat ekipleri için şantiye yönetim platformu" olarak tanımlamaktadır. Fieldwire'ın hedefi, inşaat sektörü ekiplerinin herhangi bir cihazdan sahayı ve ofisi uyumlu hale getirmesine yardımcı olmaktır. Procore ve Fieldwire'ın birçok benzerliği vardır. Ancak, Fieldwire'ın fiyatlandırma modeli daha küçük takımlar için daha uygun olabilir. Ayrıca, çoğu inşaat profesyoneli Fieldwire'ı Procore'dan daha kolay kurup kullanıyor.
Fieldwire özellikleri
- Ekiplerin ve görevlerin planlanması
- Proje yöneticileri ve müşterileri bilgilendirmek için gerçek zamanlı mesajlaşma
- Fotoğraf ve dosya ekleriyle proje hikayesini anlatın ve görevleri izleyin
- Herhangi bir cihazda inşaat çizimlerinin sürüm oluşturma ve otomatik bağlantı oluşturma
- Çevrimdışı düzenleme özelliklerine sahip mobil uygulama
- 3D model meta verileri ve çoklu eleman ölçümleri içeren BIM görüntüleyici
- Doğru denetimler, adım adım kılavuzlar ve daha hızlı kapanışlar için Punch List uygulaması
- RFI'lar, günlük raporlar, zaman çizelgeleri ve denetim talepleri için doldurulabilir ve dijital formlar
Fieldwire'ın avantajları
- Proje programlarını izlemek için Kanban, takvim ve Gantt görünümleri
- Görev durumundaki güncellemelere ilişkin bildirimler
- Otomatik bağlantılar sayesinde belgelere ve çizimlere kolay erişim
- Notlar, resimler ve video ek dosyaları ile açıklama ekleme
- Belge yönetimi için ayrıntılı raporlar
- Zamandan tasarruf etmek için toplu değişiklik yapma
- Tüm şantiye ekosistemini birbirine bağlayan merkezi bir platform
Fieldwire'ın dezavantajları
- Kesik çizimler ve el yazısı notlar aracı
- Metin arama fonksiyonu yoktur
- Görevleri ve verilerini başka bir projeye kopyalayamazsınız
- Sınırlı entegrasyonlar
Fieldwire fiyatlandırması
- Temel: Üç proje sınırıyla sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 89 $
Fieldwire müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
4. Oracle Primavera
Oracle Primavera, bu listedeki çoğu Procore alternatifinden daha uzun süredir piyasada bulunmaktadır. Bu inşaat yönetimi platformu, proje yönetimi, risk azaltma, kaynak sağlama, portföy yönetimi ve zamanlamayı entegre eder. Procore ile karşılaştırıldığında, Oracle Primavera, geniş özellik yelpazesi sayesinde inşaat sektörü için daha sofistike bir çözümdür.
Oracle Primavera özellikleri
- Rol ve kaynak kullanımının grafiksel gösterimi
- Senaryoları keşfetmek için "ne olurdu" analizi
- Güvenli çoklu kullanıcı erişim programı
- Birden fazla projeyi aynı anda planlayın
- Durum güncellemelerini toplamaya yardımcı olan takım üyesi arayüzleri
- Bilgi yönetimi
- Alan işbirliği, raporlama ve işgücü planlaması
- Muhasebe entegrasyonları
Oracle Primavera'nın avantajları
- Kullanışlı ve güçlü bir kaynak planlama özelliği
- Büyük ölçekli projeler için kapsamlı ve gelişmiş özellikler
- Riskleri belirlemek ve azaltmak için tahmine dayalı zeka özellikleri
- Sahayı ve ofisi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan entegre bir CPM
Oracle Primavera'nın dezavantajları
- Kullanımı zor ve kapsamlı eğitim ve sertifika gerektirir
- Büyük şirketler için bile çok pahalı
- Oracle, estetik görünümden çok sonuca odaklandığı için bazı kullanıcılar için estetik görünmeyebilir
Oracle Primavera fiyatlandırması
Fiyatlandırma yalnızca Oracle Primavera aracılığıyla talep üzerine sağlanır.
Oracle Primavera müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)
5. STACK
STACK, kendisini "Profesyonel müteahhitler için hepsi bir arada bulut tabanlı kalkış ve tahmin" olarak tanımlamaktadır. STACK ile spesifikasyonları, proje belgelerini ve kalkışları daha hızlı yönetebilir, özelleştirilmiş teklifler ve tahminler oluşturabilir ve tüm takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Planlama ve uygulama arasında dengeli bir yapıya sahip Procore'dan farklı olarak, STACK daha çok inşaat öncesi planlama ve müşteri yönetimine odaklanmaktadır.
STACK özellikleri
- Etkinlik gösterge paneli
- Malzeme ve kaynak tahminlerini planlamak için otomatik sayma aracı
- Google Earth'ten görüntülerle entegre olur
- Son teslim tarihine göre yaklaşan projeleri görüntülemek için takvim
- Geçmiş projeleri hızlıca bulmak için arama fonksiyonu
STACK avantajları
- Önceden oluşturulmuş ve özel malzeme veritabanlarından oluşan eksiksiz bir kütüphane
- Mükemmel müşteri desteği ve eğitimi
- Çok yönlü ve kullanımı kolay
- Temel inşaat öncesi süreç yönetimi içeren ücretsiz plan
STACK'ın dezavantajları
- Sınırlı kullanıcı arayüzü özelleştirme
- Pahalı bir premium plan
STACK fiyatlandırması
STACK, ücretsiz bir plan ve üç adet sabit ücretli premium plan sunar.
- Ücretsiz: İki eşzamanlı proje ve proje başına 10 kalkış
- Başlangıç: Yıllık 2.499 $
- Grow: Yıllık 5.499 $
- Build: Özel fiyatlandırma
STACK müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.200+ yorum)
6. RedTeam
Popüler bir Procore rakibi olan RedTeam, bulut platformu aracılığıyla inşaat projelerini her yerde ve her zaman yönetmenizi sağlar. Bu proje yönetimi yazılımı, inşaat öncesi aşamadan proje teslimine kadar her şeyi planlamanıza olanak tanır.
Procore, sahipler, genel müteahhitler ve alt yükleniciler dahil olmak üzere birden fazla kişi için tasarlanmışken, RedTeam genel müteahhitler için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, RedTeam, Procore'da olmayan "ne olur" analizi sunar. Son olarak, RedTeam'in müşteri desteği daha hızlı ve daha pratiktir.
RedTeam özellikleri
- Maliyet tahmini için finans modülü
- Entegre CRM
- Faturalandırma ve fatura kesme
- Daha kolay proje planlama ve yönetimi için iş akışı yönetimi
- Belgeleri paylaşmak ve geri bildirim istemek için İşbirliği sekmesi
- Proje ayrıntılarına daha hızlı erişim için proje özetleri
RedTeam uzmanları
- Sistematik süreçler ve işlevsellik sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz
- Her proje aşamasının yönetimini kolaylaştıran özellikler
- Daha hızlı bilgi talepleri, tanımlar ve güncellemeler için inşaat belge şablonları
- Tek bir tıklama ile kapsamlı iş maliyet raporları oluşturulur
- Hızlı müşteri desteği
RedTeam eksileri
- Özelleştirme ve uygulama süreci zahmetli olabilir
- ReadTeam'in mobil uygulamasındaki sınırlı özellikler
RedTeam fiyatlandırması
Fiyatlandırma, RedTeam aracılığıyla talep üzerine sağlanabilir.
RedTeam müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (190+ yorum)
7. Newforma
Newforma, mühendislerin ve mimarların proje bilgilerini ve verilerini merkezileştirmelerini sağlayan bir Procore alternatifidir. Özel proje bilgi yönetimi (PIM) platformu sayesinde Newforma, Procore'dan daha iyi bilgi yönetimi desteği sunar.
Newforma özellikleri
- Tüm proje bilgilerinizi tek bir görünümde birleştirin
- Bir projeye gönderilen e-postaları kolayca izleyin
- Otomatikleştirilmiş inşaat yönetimi iş akışları
- Belge sürümleme ve esnek erişim izin kontrolleri
- Görüntülerin, punch listelerinin vb. içe aktarılmasına olanak tanıyan alana kesintisiz bağlantı.
- Daha kolay işbirliği için mesaj forumları ve toplantı tutanakları
Newforma'nın avantajları
- Tek bir proje hesabında sınırsız kullanıcı
- Esnek ve sezgisel sunum ve RFI ş akışları
- Bilgileri düzenlemek ve izinleri ayarlamak çok kolay
- Kullanıcı dostu ve modern kullanıcı arayüzü
- Düzleştirilmiş belgeler ve OCR dahil kapsamlı arama işlevselliği
Newforma'nın dezavantajları
- Newforma bazen gecikmeler yaşayabilir
- Sınırlı işaretleme araçları
- Kurulumu ve kullanımı zor mobil uygulama
- Güncellemeler ve yeni özelliklerin yayınlanması zaman alır
Newforma fiyatlandırması
Fiyatlandırma, Newforma aracılığıyla talep üzerine sağlanmaktadır.
Newforma müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (5+ yorum)
8. Müteahhit Foreman
Bu listedeki çoğu Procore alternatifine kıyasla, Contractor Foreman uygun fiyatlı bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Bu platform, proje ayrıntılarının toplanmasını ve müşteri iletişiminin basitleştirilmesini sağlayan zengin özelliklere sahip bir müşteri portalı da sunar. Ayrıca, Procore'dan farklı olarak Contractor Foreman, küçük ve orta ölçekli takımlar için daha uygundur.
Contractor Foreman özellikleri
- Proje ilerlemesini gözden geçirmek için Gantt, takvim ve zaman çizelgesi görünümü
- Ekip ve görev planlama
- Teklif yönetimi
- Alt yüklenici yönetimi
- GPS izleme özelliğine sahip zaman kartları
- RFI'lar ve görev planlaması için belge yazma, düzenlenebilir formlar ve kontrol listeleri
- Proje maliyet izleme
- Görev durumunu ve güncellemeleri hızlı bir şekilde görüntülemek için etkinlik gösterge paneli
- Projeye uyacak şekilde esnek ve özelleştirilebilir
Contractor Foreman'ın avantajları
- Küçük takımlar için uygun fiyatlandırma
- Plana bağlı olarak iki saat ile sekiz saat arasında değişen ücretsiz gizli eğitim
- Tutarlı güncellemeler ve özellik geliştirmeleri
Contractor Foreman'ın dezavantajları
- Hantal mobil uygulama
- Temel raporlar
- Entegrasyonlar sorunlu ve kurulumu zor
Contractor Foreman fiyatlandırması
Contractor Foreman, dört sabit ücretli plana sahiptir ve her planın ücretsiz deneme sürümü vardır.
- Standart: Aylık 49 $
- Artı: Aylık 87 $
- Pro: Aylık 123 ABD doları
- Sınırsız: Aylık 148 $
Contractor Foreman müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
9. CoConstruct
CoConstruct, Procore'un en yaygın rakiplerinden biridir. CoConstruct, inşaat ve ev tadilat takımları için geliştirilmiştir. Bu inşaat yönetimi yazılımı, müşterilerin, yüklenicilerin ve projelerin yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, inşaat projelerinin planlanması ve uygulanması sırasında iletişimi geliştirmek için en kapsamlı iletişim modüllerinden birine sahiptir.
CoConstruct özellikleri
- İnşaat şirketleri için şantiye faaliyeti izleme
- Verimliliği ve işbirliğini artırmak için alt hesaplar
- Zahmetsiz teklif yönetimi
- Potansiyel müşterileri yönetmek ve izlemek için CRM
- GPS izleme ile basitleştirilmiş zaman çizelgesi yönetimi
- Faturalandırma, hızlı çevrimiçi ödemeler, bordro raporları ve proje bütçe tahminlerini kapsayan finansal çözümler
- Sipariş ve gider izleme
CoConstruct'ın avantajları
- Özelleştirilebilir hazır şablonlar
- Elinizin altında müşteri desteği
- Tüm proje unsurları için merkezi portal
CoConstruct'un dezavantajları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle oldukça karmaşık olabilir
- Özellikle büyük miktarda veri veya birden fazla proje olduğunda genellikle yavaş çalışır
- Kullanıcı arayüzü kolay olsa da, biraz modası geçmiş görünüyor
CoConstruct fiyatlandırması
CoConstruct, üç sabit ücretli plan sunar:
- Temel: Aylık 99 $
- Gelişmiş: Aylık 399 $
- Tamamlandı: Aylık 899 $
CoConstruct müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)
10. Corecon
Corecon, mühendisler ve inşaat firmaları için geliştirilmiş bir inşaat yönetim aracıdır. Corecon'un kullanışlı özelliklerinden biri, zaman kazanmak ve bilgileri daha hızlı sunmak için gösterge panellerini, iş akışlarını ve görevleri otomatikleştiren yerleşik Sihirbazlardır. Procore ile karşılaştırıldığında, Corecore daha sağlam proje yönetimi işlevlerine sahiptir.
Corecon özellikleri
- Her türlü proje detayı için standart ve özel gösterge panelleri
- TeamLink Portal, takımların ve dış paydaşların proje kayıtlarını görüntülemelerine ve düzenlemelerine olanak tanır
- Herkesi bilgilendirmek için toplantı tutanakları
- Gönderimleri, bilgi taleplerini, sorunları ve günlükleri paylaşmak için yazışma fonksiyonu
- Kalite kontrol kontrol listeleri
- Punchlist
Corecon'un avantajları
- RFI, sunumlar ve görev yönetimi gibi birçok temel özelliği tek bir platformda barındırır
- Yeni kullanıcıların platformu tanıması için eğitim ve web semineri serisi
- Modern ve kullanıcı dostu
- Diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak işlevselliği artırır
Corecon'un dezavantajları
- Yeni başlayanlar için öğrenmesi zor
- Sınırlı mobil uygulama fonksiyonları
Corecon fiyatlandırması
Fiyatlandırma, Corecon aracılığıyla talep üzerine sağlanabilir.
Corecon müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,9/5 (40+ yorum)
- Capterra: 3,6/5 (15+ yorum)
Bonus: İnşaat Proje Yöneticisi Röportajı
ClickUp: Bütçenizi Zorlamayan Bir Procore Alternatifi
Bu Procore alternatiflerinin etkileyici olduğu bir sır değil. Temel inşaat yönetimi özelliklerine sahipler ve çoğu yıllardır piyasada. Ancak, pahalı premium planlarla bütçenizi zorlamıyorsanız, kurulumu ve özelleştirmesi zaman alan, kullanımı zor ve karmaşık kullanıcı arayüzlerine razı olursunuz.
İşte burada ClickUp devreye giriyor.
ClickUp ile inşaat projelerini yönetmek pahalı veya sinir bozucu olmak zorunda değil! Aslında, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı, mükemmel inşaat projelerini yönetmek ve teslim etmek için ihtiyacınız olan çoğu şeyi içerir.
ClickUp, inşaat takımlarına ilk tuğladan son tuğlaya kadar projeleri yönetmelerine yardımcı olacak, kullanımı kolay ancak sağlam bir platform sunar. Takımınız, müteahhitleriniz ve müşterileriniz ClickUp'ın kolay, modern ve sezgisel yapısını çok sevecekler.
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