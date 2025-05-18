2025'in En İyi 13 SlidesAI Alternatifi

Gerçekten ilgi çekici ve etkileyici sunumlar oluşturmak zaman ve yaratıcı enerji gerektirir. Bu nedenle SlidesAI gibi AI araçları, kaba fikirleri dakikalar içinde mükemmel sunumlara dönüştürerek popülerlik kazanıyor. 🎨
Gerçekten ilgi çekici ve etkileyici sunumlar oluşturmak zaman ve yaratıcı enerji gerektirir. Bu nedenle SlidesAI gibi AI araçları, kaba fikirleri dakikalar içinde mükemmel sunumlara dönüştürerek popülerlik kazanıyor. 🎨
🔍 Biliyor muydunuz? AI, takımınızın verimliliğini %66 oranında artırabilir, bu da sunumlar hazırlarken çok önemli bir faktördür!
SlidesAI son derece kullanışlı, hızlı ve kaliteli olsa da bazı dezavantajları vardır.
Özelleştirme seçenekleriniz sınırlıdır ve araçta gelişmiş tasarım esnekliği yoktur. Kullanıcılar ayrıca ara sıra yaşanan aksaklıklar ve sınırlı entegrasyon seçeneklerinden de şikayetçi. SlidesAI sunum ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa endişelenmeyin, çok sayıda güçlü alternatif mevcuttur.
Bu blogda, diğer AI oluşturuculardan kapsamlı tasarım platformlarına ve entegre iş yönetimi çözümlerine kadar, denemeniz gereken 13 SlidesAI alternatifini keşfediyoruz.
Bir Bakışta: En İyi Slides AI Alternatifleri
Ayrıntılara geçmeden önce, Slides AI'nın alternatifi olarak iyi iş yapan en iyi araçlara genel bir bakış sunalım.
|Araç
|En iyisi
|En iyi özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hepsi bir arada proje ve sunum yönetimiTakım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal
|Görev ve proje yönetimi, yapay zeka destekli sunum oluşturma, sorunsuz takvim entegrasyonu, takım işbirliği için Beyaz Tahtalar
|Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Güzel AI
|Küçük slayt tasarımı otomasyonu Takım boyutu: Bireyler ve küçük takımlar için en iyisi
|Slayt düzenlerini, tasarımı, marka tutarlılığını ve takım işbirliği araçlarını otomatikleştirir
|Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla
|Canva
|Yaratıcı ve görsel hikaye anlatımı Takım boyutu: Bireyler, takımlar ve işler
|Sürükle ve bırak düzenleyici, yapay zeka destekli araçlar (Magic Design, Magic Write), gerçek zamanlı işbirliği
|Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
|Prezi
|Doğrusal olmayan, dinamik sunumlar Takım boyutu: Yaratıcı sunumlara ihtiyaç duyan takımlar ve bireyler için ideal
|Yakınlaştırılabilir slaytlar, dinamik hikaye anlatımı, AI geliştirmeleri, PowerPoint ile entegrasyon
|Ayda 5 $'dan başlayan fiyatlarla
|Sunum
|İşbirliğine dayalı takım sunumları Takım boyutu: Takımlar, özellikle satış ve pazarlama
|Gerçek zamanlı işbirliği, yapay zeka destekli tasarım, satış sunumları için şablonlar
|Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla (2 düzenleyici dahil)
|Zoho Show
|Zoho ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon Takım boyutu: Küçük işletmeler, takımlar
|Zoho ile entegrasyon, gerçek zamanlı işbirliği, multimedya gömme
|Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 2,50 $'dan başlayan fiyatlarla
|Visme
|Markalı sunumlar ve infografikler Takım boyutu: Bireyler, işler
|Veri görselleştirmeleri, infografikler, etkileşimli sunumlar, takım işbirliği
|Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12,25 $'dan başlayan fiyatlarla
|Decktopus
|Hızlı, AI tarafından oluşturulan sunumlar Takım boyutu: Hızlı slayt oluşturmaya ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar
|AI tarafından oluşturulan içerik, anketler, Soru-Cevap, sunum koçluğu gibi etkileşimli özellikler
|Kullanıcı başına aylık 24,99 $'dan başlayan fiyatlarla
|Mentimeter
|Etkileşimli, izleyici odaklı sunumlar Takım boyutu: Eğitim ayarları, atölyeler, konferanslar
|Canlı anketler, testler, anketler, izleyici geri bildirimi, katılım izleme
|Ücretsiz; Sunum yapan kişi başına aylık 17,99 $'dan başlayan fiyatlarla
|MagicSlides
|Hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma Takım boyutu: Hızlı slayt oluşturmaya ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar
|Belgeleri/URL'leri slaytlara dönüştürür, PowerPoint ve Google Slaytlar entegrasyonu
|Ayda 8 $'dan başlayan fiyatlarla
|Gamma
|Modern, mobil uyumlu hikaye anlatımı Takım boyutu: Dinamik sunumlar oluşturan takımlar ve bireyler
|Etkileşimli öğeler, video ve medya gömme, gelişmiş analitik
|Ücretsiz; Koltuk başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
|Artı AI
|AI'yı Google Slides'a entegre etme Takım boyutu: Google Slides veya PowerPoint kullanan takımlar
|AI destekli düzenleme, içerik önerileri, Google Slides ve PowerPoint entegrasyonları
|Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla
|Slidesgo
|Görsel olarak çekici şablonlar Takım boyutu: Bireyler, rafine şablonlara ihtiyaç duyan takımlar
|Özelleştirilebilir şablonlar, AI tarafından oluşturulan slaytlar, Google Slaytlar ve PowerPoint ile entegrasyon
|Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Slides AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
AI destekli bir sunum aracı seçerken, sorunsuz bir deneyim için aşağıdaki özelliklere öncelik verin:
- AI destekli içerik oluşturma: Metin oluşturmak için değil, düzen, tasarım öğeleri önermek veya bilgileri etkili bir şekilde özetlemek için AI kullanan araçları arayın
- Çeşitli profesyonel şablonlar: Kapsamlı bir şablon kitaplığı, çeşitli sektörlerde görsel olarak çekici sunumlar oluşturmak için çok önemlidir. Şablonlar ayrıca önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar ve mükemmel bir başlangıç noktası sunar
- İşbirliği özellikleri: Genellikle, bir sunum oluşturmak tek kişilik bir iş değildir. Bu nedenle, takımınızın bu görev için bir araya gelmesi gerekiyorsa, araç hızlı bir beyin fırtınası oturumu ve eylem için gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve kolay paylaşımı desteklemelidir
- Özel tasarım yetenekleri: Slides AI alternatifi, düzenleri, yazı tiplerini, renk şemalarını ve daha fazlasını kişiselleştirmede esneklik sağlamalıdır. Ayrıca görüntüler, videolar, GIF'ler ve grafikler gibi medya öğelerinin gömülmesini desteklemelidir
- Etkileşimli özellikler: Animasyonlar, geçişler ve canlı izleyici katılımı gibi anahtar özellikler, sunumu takım üyeleri ve proje paydaşları için ilginç hale getirir
- Dışa aktarma biçimleri: AI sunum aracı, kullanıcıların slayt gösterilerini Microsoft PowerPoint ve Google Slides dosyaları olarak dışa aktararak evrensel olarak erişilebilir ve uyumlu hale getirmelerine olanak sağlamalıdır
💡 Profesyonel İpucu: Şablonlar her şeyi kolaylaştırır. Sunumlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmak için, gereksinimlerinize uygun sade tasarım ve esnekliğe sahip en iyi ücretsiz Google Slides şablonlarını keşfedin!
En İyi 13 Slides AI Alternatifi
AI sunumları oluşturmak için en iyi SlidesAI alternatiflerine genel bir bakış:
1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve sunum yönetimi için en iyisi)
ClickUp, iş uygulamaları için gerçekten her şeyi sunar. Görev yönetiminin ötesine geçerek, profesyonel ve kusursuz sunumlar oluşturmak için güçlü araçlar sunar.
ClickUp Beyaz Tahtalar ile slayt sunumlarında işbirliği yapın
ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile PowerPoint'inizi güçlendirin. Bu özellik, takımların fikirlerini beyin fırtınası yapmasına ve görsel olarak çekici slaytlar oluşturmasına olanak tanıyan bir işbirliği ortamı sunar.
Kavramlarınızı çekici formlara ve tasarımlara dönüştürmek için görsel bir alan olarak düşünün.
Yapışkan notlar, akış şemaları, görev bağlantıları, Zihin Haritaları ve hatta eskizler ekleyerek ham fikirleri yapılandırılmış sunum düzenlerine kolayca dönüştürebilirsiniz. Beyaz Tahtalar, herkesin tercih ettiğiniz sunum aracına geçmeden önce son slayt sunumuna katkıda bulunabileceği, notlar ekleyebileceği ve uyum sağlayabileceği görsel bir çalışma alanı gibi çalışır.
Beyaz Tahta AI Görüntü Oluşturma ile anında görseller oluşturun
Bir slayt için destekleyici görsellere mi ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtalar, AI kullanarak doğrudan görüntü oluşturmanıza ve eklemenize de olanak tanır. Bir kavramı açıklarken, bir süreci görselleştirirken veya simgeler ve tasarım öğeleri eklerken, görüntü oluşturma özelliği araçlar arasında geçiş yapma veya harici kitaplıklarda arama yapma zahmetinden sizi kurtarır. Yaratıcı akışınızı kesintiye uğratmadan slaytlarınızı zenginleştirmenin hızlı bir yoludur.
ClickUp Brain ile daha akıllı slaytlar yazın
Slayt gösterileriniz için içerik oluşturmaya yarayan yapay zeka destekli bir araç olan ClickUp Brain'e sahipsiniz. Temel ihtiyaçlarınızı ayrıntılı olarak belirten bir metin girin, ClickUp Brain birkaç tıklamayla her slayt için içeriği oluştursun.
ClickUp Brain , ClickUp Belgelerindeki mevcut içeriği de düzenleyerek biçimini ve tonunu sunum sürecinize uyacak şekilde değiştirebilir . Belgeler , sunum içeriğini depolamak, düzenlemek ve takımınızla birlikte çalışmak için merkezi bir hub görevi görür.
Bu süreci hızlandırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Sunum Şablonu, profesyonel slaytların tasarımını basitleştirir. Bu uyarlanabilir araç, tüm takım üyelerinden girdi toplar ve iyi organize edilmiş bir sunum geliştirme süreci sağlar.
📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucu 'dan komutunuza göre bir görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi toplayın ve slayt sunumları oluşturun
- Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak takım olarak sunumlar oluşturun
- ClickUp Brain'i kullanarak sunum ana hatlarını ve içeriğini oluşturun
- Sunumlardaki eylem noktalarını, son tarihleri olan izlenebilir görevlere dönüştürün
- Microsoft PowerPoint ve Google Slides gibi çeşitli sunum araçlarıyla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp kapsamlı bir araç seti sunsa da, yeni kullanmaya başlıyorsanız geniş özellik yelpazesi biraz karmaşık gelebilir
- Mobil deneyim masaüstü sürüm kadar sorunsuz olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Long Nguyen Vu, ClickUp'ın merkezi hub'ı hakkında şunları söylüyor:
Bireyler arasındaki senkronizasyon sayesinde ClickUp, birleşik bir tasarım ve iş akışı üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Sonuç olarak, her üye, takımımızın ana hedefine yönelik görevlerini daha net görebildi. Ayrıca, hepimiz basitleştirilmiş, birleşik bir arayüzü kabul ettiğimiz için üyeler arasında tekrarlanan prosedürler ortadan kalktı.
Bireyler arasındaki senkronizasyon sayesinde ClickUp, birleşik bir tasarım ve iş akışı üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Sonuç olarak, her üye, takımımızın ana hedefine yönelik görevlerini daha net görebildi. Ayrıca, hepimiz basitleştirilmiş, birleşik bir arayüzü kabul ettiğimiz için üyeler arasında tekdüze prosedürler ortadan kalktı.
2. Beautiful AI (Küçük slayt tasarımı otomasyonu için en iyisi)
Beautiful AI, sunum tasarım sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka kullanır. AI sunum oluşturucu, slayt düzeni ayarlamalarını, estetiği ve tasarımı halleder, böylece siz içeriğe odaklanabilirsiniz.
Bu odaklanma ve resim ve simgeler gibi zengin medya içeriğine erişim, sunumunuzu etkileyici bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur.
Güzel AI en iyi özellikleri
- Profesyonel ve tutarlı düzenleri korumak için slayt tasarımını otomatikleştirin
- Sunumun genel görsel çekiciliğini artırmak için modern resimler ve simgeler ekleyin
- Evrensel güncellemeler ve tam marka kontrolü gibi özelliklerle marka tutarlılığını koruyun
- Sorunsuz paylaşım ve düzenleme için takım odaklı araçları kullanarak işbirliği yapın
Güzel AI sınırlamaları
- Geleneksel AI sunum araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme özellikleri sunar
- Yavaş yükleme süreleri gibi performans sorunları yaşıyor musunuz?
Güzel AI fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Ad hoc projeler: Sunum başına 45 $
Güzel AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)
Bir kullanıcı Beautiful AI hakkında şunları söyledi
Sizi "rayda" tutan, otomatik düzen sistemine sahip düzen kitaplığı. Fantastik stok görüntü ve simge kitaplığı, slaytı öne çıkaran görüntüyü seçmeyi kolaylaştırır! Tema düzenleyici, tüm şirket sunumlarınızda tutarlı bir görünüm uygulamayı kolaylaştırır. Grafikler harika.
Sizi "rayda" tutan, otomatik düzen sistemine sahip düzen kütüphanesi. Fantastik stok görüntü ve simge kütüphanesi, slaytı öne çıkaran görüntüyü seçmeyi kolaylaştırır! Tema düzenleyici, tüm şirket sunumlarınızda tutarlı bir görünüm uygulamayı kolaylaştırır. Grafikler harika.
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3. Canva (Yaratıcı ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi)
Canva, binlerce sunum şablonu sunan, son derece popüler ve sezgisel bir tasarım platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü ve geniş şablon, resim ve yazı tipi kitaplığı, her marka kiti için mükemmel bir seçimdir.
Canva'nın Magic Studio, metinler için Magic Write ve düzen önerileri için Magic Design gibi AI araçlarını kullanarak dakikalar içinde şık, markalı sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Tekrarlanabilir şablonlar kullanarak slaytlar boyunca tutarlı tasarım estetiği sağlayın
- Özel markalama öğelerini kaydederek her seferinde kişiselleştirilmiş tasarımlar oluşturun
- Magic Design ve Magic Write özellikleri gibi AI destekli araçlarla yaratıcılığınızı artırın
- Gerçek zamanlı düzenleme ve yorum özelliği ile takımınızla işbirliği yapın
Canva sınırlamaları
- Profesyonel tasarımcıların daha fazla kontrol sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu gelişmiş tasarım fonksiyonları yoktur
- İşbirliğini destekliyor olsa da, özel takım platformlarının sunduklarıyla karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor
Canva fiyatlandırması
- Canva Ücretsiz
- Canva Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Canva Teams: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.410+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.380+ yorum)
Bir kullanıcı, Canva'nın şablonları ve tasarım yetenekleri hakkında şunları söylüyor:
Tasarımlarınız için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dolayısıyla, acemiyseniz ve piyasada bulunan profesyonel araçlara aşina değilseniz, bu araç tam size göre. PowerPoint sunumları, el ilanları, broşürler, kartvizitler, videolar ve sosyal medya gönderileri gibi tüm materyaller için yüzlerce hazır şablon. Ayrıca, tasarımlarınızı bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka da mevcuttur.
Tasarımlarınız için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dolayısıyla, acemiyseniz ve piyasada bulunan profesyonel araçlara aşina değilseniz, bu araç tam size göre. PowerPoint sunumları, el ilanları, broşürler, kartvizitler, videolar ve sosyal medya gönderileri gibi tüm materyaller için yüzlerce hazır şablon. Üstelik tasarımlarınızı bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka da var.
4. Prezi (Doğrusal olmayan, dinamik sunumlar için en iyisi)
Prezi, dinamik, doğrusal olmayan bir yaklaşım kullanarak profesyonel slaytlar oluşturan benzersiz bir AI sunum aracıdır. Slayt gösterilerini yakınlaştırmanıza olanak tanır, bu da hikaye anlatımını geliştirir. Bu biçim oldukça ilgi çekici ve görsel olarak çekicidir.
Ayrıca, Prezi AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur ve izleyici tercihlerine göre içeriği özelleştirir.
Prezi'nin en iyi özellikleri
- Dinamik hikaye anlatımı için doğrusal olmayan, yakınlaştırılabilir sunumlar oluşturun
- Etkileşimli ve estetik içerikler oluşturmak için çeşitli tasarım araçlarını kullanın
- Prezi AI ile entegre ederek içeriği geliştirin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Çevrimdışı erişim için PowerPoint sunumu olarak içe aktarın
Prezi sınırlamaları
- Eşsiz sunum stili, hızlı öğrenme imkanı sunar
- Fiyatlandırma modeli, özellikle ara sıra kullananlar için yüksektir
Prezi fiyatlandırması
- Standart: Aylık 5 $
- Artı: Aylık 15 $
- Premium: 25 $/ay
- EDU Plus: Aylık 4 $
- EDU Pro: Aylık 8 $
- EDU Takımları: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Business Plus: Aylık 15 $
- İş Premium: Aylık 25 $
- İş Takımları: Kullanıcı başına aylık 39 $
Prezi puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (5.150+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.210+ yorum)
İşte bir Prezi kullanıcısının deneyimi hakkında paylaştıkları:
Prezi'yi, öğretim görevlisi olarak derslerimdeki bilgileri karmaşık hale getirmeden önemli verileri sunmak için kullanmaktan memnuniyet duyuyorum. Çok fonksiyonel ve öğrencilerimin ilgisini canlı tutarken anahtar noktaları sunmama yardımcı oluyor.
Öğretim üyesi olarak derslerimde önemli verileri bilgi bombardımanı yapmadan sunmak için Prezi'yi kullanmaktan memnunum. Çok fonksiyonel ve öğrencilerimin ilgisini canlı tutarken anahtar noktaları sunmama yardımcı oluyor.
💡 Profesyonel İpucu: Küçük metin parçalarını alakalı bir görüntüyle eşleştirerek ana fikri bloklar halinde veya dağınık bir şekilde göstermeden vurgulayın. Bu tür bir düzen, mesajın ilk bakışta görsel olarak net olmasını sağlar.
5. Pitch (İşbirliğine dayalı takım sunumları için en iyisi)
Adından da anlaşılacağı gibi, Pitch satış ve pazarlama takımları için bir sunum platformudur. Takım üyelerinin gerçek zamanlı bir işbirliği ortamında çalışarak ilgi çekici ve ikna edici sunumlar hazırlamasına olanak tanır.
Ayrıca, sunum yazılımı, kullanıcıların sunum dosyasını akıllı iş akışlarına ve diğer verimlilik araçlarına entegre etmelerine olanak tanıyarak, sunumdan kapanışa kadar ivme kazanmalarını sağlar!
En iyi özellikler
- Pazarlama ve satış takımlarını bir araya getirerek etkili bir sunum hazırlayın
- Slayt sunumunuzun çekiciliğini artırmak için animasyonlar, ücretsiz varlıklar ve etkileşimli gömüler ekleyin
- Çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın veya AI araçlarını kullanarak sıfırdan oluşturun
- Sınırsız paylaşım bağlantıları ile sunumunuzu paydaşlarınızla paylaşın ve sunun
Sunum sınırlamaları
- Platform, yeni kullanıcılar için çok sezgisel değildir
- Diğer AI sunum araçlarıyla karşılaştırıldığında gelişmiş tasarım özellikleri sınırlıdır
Sunum fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 25 $ (iki düzenleyici dahil)
- İş: Aylık 100 $ (beş düzenleyici dahil)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sunum değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
Kullanıcılar Pitch'in özelleştirme özellikleri hakkında şunları söylüyor:
Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz. İşbirliği yapma ve takımınızın gerçek zamanlı olarak ekleme veya düzenleme yapma yeteneği, süreci çocuk oyuncağı haline getirir.
Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz. İşbirliği yapma ve takımınızın gerçek zamanlı olarak ekleme veya düzenleme yapma yeteneği, süreci çocuk oyuncağı haline getirir.
6. Zoho Show (Zoho ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon için en iyisi)
Zoho Show, takımların ve küçük işletmelerin minimum çabayla profesyonel sunumlar oluşturmasına, işbirliği yapmasına ve sunmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir AI sunum oluşturucu. Zoho uygulamalarıyla yerel olarak entegre olur.
Böyle bir konsolide ekosistem, ofiste veya uzaktan müşteri sunumlarını daha kolay hale getirir.
Zoho Show'un en iyi özellikleri
- Birleşik bir iş akışı için Zoho ortamıyla sorunsuz entegrasyon
- Eşzamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Slayt geçişleri ve animasyonlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini artırın
- Sunumları zenginleştirmek için resim ve video gibi multimedya öğeleri ekleyin
Zoho Show sınırlamaları
- Çevrimdışı fonksiyonu desteklemiyor
- Canlı düzenleme hatalı ve güvenilmez olabilir
Zoho Show fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Zoho Show puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
Bir kullanıcı, Zoho Show ile sunum oluşturma deneyimini şöyle anlatıyor:
Zoho Show, Microsoft Office 365'in en iyi alternatiflerinden biridir. Elektronik tablolar, metin düzenleyici ve slayt gösterileri gibi çeşitli özellikler sunsa da, ben onu çoğunlukla sunumlar oluşturmak için kullanıyorum. Ve inanın, çok kolay. Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi bir sürümü gibi, birçok varlık sunarak süreci kolaylaştırıyor. Ayrıca, üzerinde çalıştığınız dosyaları bulabileceğiniz bir sürücü özelliği de var.
Zoho Show, Microsoft Office 365'in en iyi alternatiflerinden biridir. Elektronik tablolar, metin düzenleyici ve slayt gösterileri gibi çeşitli özellikler sunsa da, ben çoğunlukla sunumlar oluşturmak için kullanıyorum. Ve inanın bana, çok kolay. Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümü gibi, birçok varlık içeren ve süreci kolaylaştıran bir program. Ayrıca, üzerinde çalıştığınız dosyaları bulabileceğiniz bir sürücü özelliği de var.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Zoho'nun ABD genel merkezi, Teksas'ın Austin şehrinin güneydoğusundaki bir tarım arazisinde bulunuyor ve çalışanlar burada kendi yiyeceklerini yetiştirebilir veya dinlenebilir!
7. Visme (Markalı sunumlar ve infografikler için en iyisi)
Visme, sunumlar, sosyal medya gönderileri, grafikler ve infografikler dahil olmak üzere görsel içerik oluşturmak için AI araçlarını kullanan bir tasarım platformudur.
Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünü şablon ve tasarım öğeleri içeren bir kitaplıkla birleştirerek içerik oluşturmayı basitleştirir. Bu sunum yazılımı, tasarım sürecinizi 5 kat hızlandırdığını ve dönüşüm olasılığı 2 kat daha yüksek formlar oluşturduğunu iddia ediyor!
Visme'nin en iyi özellikleri
- Sunumlar, belgeler, veri görselleştirmeleri, sosyal medya grafikleri, video düzenleme, tel kafesler ve maketler oluşturun
- Visme AI Designer'ı kullanarak varlık oluşturmak için harcadığınız zaman ve çabadan tasarruf edin
- Etkileşimli ve görsel olarak hoş unsurlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini çekin
- Yorum ve işbirliği özelliklerini kullanarak Visme içinde takımınızla iletişim kurun
Visme sınırlamaları
- Slayt sunumunda gezinme, PowerPoint ve Google Slides sunumları kadar sezgisel değildir
- Sunumları ve görselleri dışa aktarma işlemi hatalı ve çevrimiçi görünümle aynı şekilde görüntülenmiyor
Visme fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Başlangıç: 12,25 $/ay
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24,75 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Visme puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (710+ yorum)
Kullanıcılar, Visme'nin güçlü animasyonları ve düzenleyicisi hakkında şunları söylüyor:
1) Öncelikle, Visme'nin tasarımını çok beğendim. Kullanımı çok pratik.
2) Sürükle ve bırak düzenleyici: Bu, Visme'de gördüğüm çok iyi bir özellik; benim gibi tasarımcı olmayanlar bile kolayca iyi sunumlar yapabilir
3) Sunumlarda yardımcı olabilecek çok sayıda stok fotoğraf, simge ve animasyon var. Başka hiçbir markada bu kadar çok stok fotoğraf görmedim.
1) Öncelikle, Visme'nin tasarımını çok beğendim. Kullanımı çok pratik.
2) Sürükle ve bırak düzenleyici: Bu, Visme'de gördüğüm çok iyi bir özellik; benim gibi tasarımcı olmayanlar bile kolayca iyi sunumlar yapabilir
3) Sunumlarda yardımcı olabilecek çok sayıda stok fotoğraf, simge ve animasyon var. Başka hiçbir markada bu kadar çok stok fotoğraf görmedim.
8. Decktopus (Hızlı, AI tarafından oluşturulan sunumlar için en iyisi)
Decktopus, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tamamen tasarlanmış ve sunuma hazır slaytlar oluşturan bir AI sunum oluşturma aracıdır.
Anahtar bilgileri girin ve tasarım öğeleri, içerik önerileri ve dinamik görüntülerle zengin bir sunumu hızla oluşturun. Sunum yazılımı, sunumlar sırasında izleyicilerin ilgisini çekmek için Soru-Cevap araçları gibi etkileşimli öğeler de içerir.
Decktopus'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı girdileriyle desteklenen AI araçlarını kullanarak kullanıma hazır sunumlar oluşturun
- Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyle slayt sunumunuzu düzenleyin
- Sunumu etkileşimli hale getirmek için anketler ve soru-cevap oturumları gibi öğeleri ekleyin
- Sunumunuzu iyileştirmek için AI Presenter Coach'tan yardım alın
Decktopus sınırlamaları
- Fiyatlandırma yüksek tarafta ve ücretsiz bir model mevcut değil
- Dışa aktarılan PowerPoint sunumları düzenlenemez
Decktopus fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 49,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Decktopus puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
Bir kullanıcı, Decktopus ile hızlı bir şekilde şık ve etkileşimli bir sunum hazırladıktan sonra şunları söyledi:
Decktopus harika bir platform! Sadece birkaç dakika içinde temiz, akıllı ve profesyonel görünümlü bir sunum oluşturabildim! Form ekleme ve yanıtlayanlardan bilgi toplama seçeneğini çok beğendim. Ayrıca slaytlara ses, video ve GIF ekleyebiliyorsunuz! Kesinlikle tavsiye ederim!
Decktopus harika bir platform! Sadece birkaç dakika içinde temiz, akıllı ve profesyonel görünümlü bir sunum oluşturabildim! Form ekleme ve yanıtlayanlardan bilgi toplama seçeneğini çok beğendim. Ayrıca slaytlara ses, video ve GIF ekleyebiliyorsunuz! Kesinlikle tavsiye ederim!
💡 Profesyonel İpucu: Sunumunuzdaki bilgileri daha kolay anlaşılır hale getirmek için madde işaretleri ve etkileşimli kontrol listeleri kullanın.
9. Mentimeter (Etkileşimli, izleyici odaklı sunumlar için en iyisi)
Mentimeter, izleyicilerin ilgisini çekmek için gerçek zamanlı etkileşimli anahtar özellikler kullanan bir AI sunum aracıdır. İzleyicilerin katılımını teşvik etmek ve geri bildirim toplamak için slayt düzenlerine canlı anketler, testler ve soru-cevap oturumları ekleyebilirsiniz.
Bu etkileşim düzeyi, Mentimeter'ı atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar gibi eğitim ortamları için harika bir araç haline getirir.
Mentimeter'ın en iyi özellikleri
- AI Menti builder gibi AI araçlarına komut girerek saniyeler içinde etkileşimli sunumlar oluşturun
- Daha fazla etkileşim için slayt gösterilerine canlı anketler, testler, anketler ve Soru-Cevap bölümleri oluşturun ve ekleyin
- Word Bulutunu görüntüleyerek izleyicilerin yanıtlarını anında görselleştirin ve paylaşın
- Katılımcıların katılım düzeyleri, anlama ve etkileşimleri hakkında içgörüler edinin
Mentimeter sınırlamaları
- Canlı sunumlar sırasında bağlantı sorunları kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir
- Google Slides ve PowerPoint sunumlarıyla entegrasyon zorluğu
Mentimeter fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Sunum yapan kişi başına aylık 17,99 $
- Pro: Sunum yapan kişi başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mentimeter puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (610+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
İşte gerçek kullanıcıların Mentimeter'ın kullanıcı dostu platformu hakkında söyledikleri:
Programın önceden tasarlanmış şablonları, veri girişi sürecini kolaylaştırır ve izleyicilerin ilgisini çekmek için fikirler sunar, örneğin buz kırıcılar. Diğer önemli avantajları arasında kullanıcı dostu bir arayüz, sunumları zamanında oluşturma kapasitesi, sonuçlara ilişkin kısa bir genel bakış, alternatif sunum biçimlerini içe aktarma seçeneği ve hatta animasyonlu GIF'lerin ücretsiz kullanımı sayılabilir.
Programın önceden tasarlanmış şablonları, veri girişi sürecini kolaylaştırır ve izleyicilerin ilgisini çekmek için fikirler sunar, örneğin buz kırıcılar. Diğer önemli avantajları arasında kullanıcı dostu bir arayüz, sunumları zamanında oluşturma kapasitesi, sonuçlara ilişkin kısa bir genel bakış, alternatif sunum biçimlerini içe aktarma seçeneği ve hatta animasyonlu GIF'lerin ücretsiz kullanımı sayılabilir.
10. MagicSlides (Hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma için en iyisi)
MagicSlides AI sunum oluşturucu, konu, uzun bir belge (PDF/DOCX), URL ve hatta YouTube video transkripti gibi çeşitli kaynaklardan girdi kabul ederek slayt oluşturmaya yardımcı olur.
PowerPoint ve Google Slides ile yerel olarak entegre olur ve slaytları evrensel bir biçimde almanızı sağlar. Ardından PowerPoint veya Google Slides dosyasını iş akışınıza dahil edebilir ve anında sunum yapmaya başlayabilirsiniz.
MagicSlides'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla kaynaktan gelen verileri ilgi çekici yeni slaytlara dönüştürün
- Kullanıma hazır şablon seçiminden birini seçin ve anında slaytlar oluşturun
- Daha yüksek erişilebilirlik için 100'den fazla dilde sunumlar oluşturun
- MagicSlides uzantısını kullanarak Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma vb. uygulamalarda sunumlar oluşturun
MagicSlides sınırlamaları
- Karmaşık belgeleri dönüştürürken bazen biçim kaybolur
- Teknoloji yığınınızda birden fazla uygulama varsa sınırlı entegrasyonlar
MagicSlides fiyatlandırması
- Temel: 8 $/ay
- Pro Plan: Aylık 16 $
- Premium Plan: Aylık 29 $
MagicSlides puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bir kullanıcı, sunum tasarımını basitleştirmek için MagicSlides'ı kullanma deneyimini paylaşıyor:
MagicSlides benim için bir dönüm noktası oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları, profesyonel sunumları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlıyor. Slaytlarımın stilini anında değiştirmemi sağlayan "Hızlı Tema Değiştirici" özelliğini çok seviyorum. Sunumlarını zahmetsizce iyileştirmek isteyen herkese MagicSlides'ı şiddetle tavsiye ederim.
MagicSlides benim için bir dönüm noktası oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları, profesyonel sunumları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlıyor. Slaytlarımın stilini anında değiştirmemi sağlayan "Hızlı Tema Değiştirici" özelliğini çok seviyorum. Sunumlarını zahmetsizce iyileştirmek isteyen herkese MagicSlides'ı şiddetle tavsiye ederim.
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11. Gamma (Modern, mobil cihazlara uygun hikaye anlatımı için en iyisi)
Gamma, metin komutlarını şık sunumlara ve web sitelerine dönüştüren, zamandan ve çabadan tasarruf sağlayan bir AI sunum aracıdır. Görüntüler, videolar ve web siteleri gibi zengin medya öğelerini gömme olanağı sunan muazzam bir esneklik sağlar.
Bu özellikler, içerik takviminizi haritalamak için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca ekran türünden bağımsızdır, böylece herhangi bir ekranda sunum yapabilirsiniz.
Gamma'nın en iyi özellikleri
- Etkileşimli videolar, galeriler, grafikler, diyagramlar, tablolar ve gömülü öğeler ekleyin
- Tek bir tıklamayla slayt gösterileri oluşturun ve Microsoft PowerPoint ve PDF formatında dışa aktarın
- Güçlü şifreler kullanarak hassas dosyaları koruyun
- Yerleşik, gelişmiş analiz özellikleriyle katılım düzeylerini izleyin
Gamma sınırlamaları
- Ücretsiz planda yapılan sunumlarda "Made With Gamma" filigranı bulunur
- Diğer araçlarda nispeten yaygın olan geçiş efektleri gibi temel düzenleme özellikleri yoktur
Gamma fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 10 $
- Pro: Koltuk başına aylık 20 $
Gamma derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4/5 (2 yorum)
Kullanıcılar Gamma'nın çarpıcı görselleri hakkında şunları söylüyor:
Ben bir öğrenciyim ve Gamma'yı çoğunlukla PowerPoint ve iş tekliflerimde kullanıyorum. Şimdiye kadarki en büyük projem, bir iş teklifi raporu ve PowerPoint sunumu hazırlamak, ardından aynı şirket için bir İK/Pazarlama planı ve son olarak da bir finans raporu hazırlamaktı. Öğretim görevlim sonuçtan çok etkilendi ve sunumum sırasında kendime çok güveniyordum. Gamma, etkileyici görsellerle dolu kısa ve ikna edici bir metin oluşturmama yardımcı olduğu için işimi kolaylaştırdı. İşbirliği içinde çalışırken yapay zekanın potansiyelinin daha fazla farkına vardım.
Ben bir öğrenciyim ve Gamma'yı çoğunlukla PowerPoint ve iş tekliflerimde kullanıyorum. Şimdiye kadarki en büyük projem, bir iş teklifi raporu ve PowerPoint sunumu hazırlamak, ardından aynı şirket için bir İK/Pazarlama planı ve son olarak da bir finansal rapor hazırlamaktı. Öğretim görevlim sonuçtan çok etkilendi ve sunumum sırasında kendime çok güveniyordum. Gamma, etkileyici görsellerle dolu kısa ve ikna edici bir metin oluşturmama yardımcı olduğu için işimi çok kolaylaştırdı. İşbirliği içinde çalışırken yapay zekanın potansiyelinin daha fazla farkına vardım.
12. Plus AI (AI'yı Google Slides'a entegre etmek için en iyisi)
Güçlü AI özelliklerine sahip güvenilir bir Google Slides alternatifi arıyorsanız, Plus AI Google Çalışma Alanı içinde sorunsuz bir deneyim sunar. Plus AI'daki AI araçları, slayt gösterisi oluşturma, içerik önerileri ve tasarım geliştirmelerine yardımcı olur. Bunları kullanmak için komut istemine girip PDF, Word, PowerPoint veya metin dosyasını yüklemeniz gerekir.
Sunum doğrudan Google Slides'ta açılacak ve burada düzenleyip zevkinize göre iyileştirebilirsiniz. Alternatif olarak, Plus AI eklentisini PowerPoint'inize ekleyebilir ve uygulama içinde kullanabilirsiniz.
Artı AI'nın en iyi özellikleri
- Google Slides ve PowerPoint'in tanıdık ortamında çalışın
- AI'yı kullanarak slaytları düzenleyin ve sunumunuzu iyileştirin
- Remix'i kullanarak herhangi bir slaytı slayt düzenine biçimlendirin
- Şirket güncellemeleri ve müşteri teklifleri gibi sık kullanılan komutları kaydedin
Artı AI sınırlamaları
- AI özellikleri ve yanıtları güvenilir değildir ve konuya bağlıdır
- Diğer seçenekler gibi ücretsiz bir sürüm sunmaz
Artı AI fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Ayrıca AI puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (4 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bir kullanıcı, hızlı ve düzenlenebilir Google Slides sunumları için Plus AI'yı kullanma deneyimini paylaşıyor:
Bu, notlarımı, ana hatlarımı ve belgelerimi hızlı bir şekilde Google Slaytlar sunumlarına dönüştürmek için harika bir araç. Gamma ve Beautiful AI'yı da denedim, ancak Google Slaytlar ile entegre olan ve normal bir slayt sunumu gibi paylaşabileceğim ve düzenleyebileceğim sunumlar oluşturan tek araç bu.
Bu, notlarımı, ana hatlarımı ve belgelerimi hızlı bir şekilde Google Slaytlar sunumlarına dönüştürmek için harika bir araç. Gamma ve Beautiful AI'yı da denedim, ancak Google Slaytlar ile entegre olan ve normal bir slayt sunumu gibi paylaşabileceğim ve düzenleyebileceğim sunumlar oluşturan tek araç bu.
💡 Profesyonel İpucu: AI oluşturucuyu kullanarak slayt gösterinize süper niş ve bağlamsal görseller ve videolar ekleyin.
13. Slidesgo (Görsel olarak çekici şablonlar arasından seçim yapmak için en iyisi)
Slidesgo, akıllı PowerPoint ve Google Slides sunum şablonlarından oluşan geniş bir kütüphanedir. Burada, eğitim slaytlarından kavram kanıtına kadar her türlü şablonu bulabilirsiniz.
Bu popülerlikten dolayı Slidesgo, farklı türde sunumlar oluşturmak için yapay zeka destekli bir sunum aracı geliştirdi. Bu araç, sıfırdan sunumlar oluşturmanıza veya mevcut bir şablonu özelleştirmenize olanak tanır.
Slidesgo'nun en iyi özellikleri
- Sunum içeriğinizi en kısa sürede çevirin
- Freepik kütüphanesinden resimler, grafikler ve vektörler ekleyin
- Mevcut şablonları acil gereksinimlerinize göre özelleştirin
- Sunumları PowerPoint ve Google Slides dosyaları olarak dışa aktarın
Slidesgo sınırlamaları
- Ücretsiz plana, göze hoş görünmeyen bir atıf eklenir
- Gelişmiş düzenleme için harici araçlara bağlıdır, bu da sınırlayıcı olabilir ve sunum yazılımının amacını bozabilir
Slidesgo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
Slidesgo puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (18 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
Gerçek kullanıcıların Slidesgo'nun işbirliği özellikleri hakkında söyledikleri:
1. En önemlisi, bir girdi ile gerçekten harika sunumları otomatik olarak oluşturan bir AI aracının mevcut olmasıdır.
2. Bu platformun sürükle ve bırak özelliği gerçekten harika, görevleri kolay ve verimli bir şekilde yerine getirmemi sağlıyor.
3. Tüm dosya biçimlerini destekler. İşbirliği de harika. Gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve sohbet gibi gerçekten harika özellikleri var, bu da görevleri sorunsuz bir şekilde yapmamı sağlıyor.
1. En önemlisi, bir girdi ile gerçekten harika sunumları otomatik olarak oluşturan bir AI aracının mevcut olmasıdır.
2. Bu platformun sürükle ve bırak özelliği gerçekten harika, görevleri kolay ve verimli bir şekilde yerine getirmemi sağlıyor.
3. Tüm dosya biçimlerini destekler. İşbirliği de harika. Gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve sohbet gibi gerçekten harika özellikleri var, bu da görevleri sorunsuz bir şekilde yapmamı sağlıyor.
Ek AI Sunum Araçları
- Presentations AI : ChatGPT'yi kullanarak çarpıcı sunumları hızla oluşturun
- StoryDoc : Sunumlarınıza ve tekliflerinize hikaye anlatımını ekleyerek katılımı artırın
- Glimmer : Sesli komutlar vererek GPT-3 ve DALL-E 2 kullanarak slayt gösterileri oluşturun
ClickUp ile daha hızlı ve daha iyi bir sunum aracı seçin
SlidesAI ve alternatifleri gibi AI araçları, sunumları kolayca oluşturmanın yollarını sunar. Yazarın bloklarını aşmanıza ve yapılandırılmış başlangıç noktaları sağlamanıza yardımcı olurlar.
Ancak, gerçekten etkili bir sunum oluşturmak genellikle daha stratejik içerik planlaması, işbirliğine dayalı iyileştirme, özelleştirilmiş tasarım ve daha geniş proje hedeflerine entegrasyon gerektirir.
Özel AI oluşturucular ilk slayt oluşturma işlemini gerçekleştirirken, ClickUp tüm sunum yaşam döngüsünü yönetmek için gerekli temel çerçeveyi sağlar. ClickUp Brain'i kullanarak ana hatları ve slayt içeriğini oluşturun, Belgeler ve Beyaz Tahtalarda komut dosyaları ve görseller üzerinde işbirliği yapın, Görevler ile ilerlemeyi ve onayları izleyin ve sunumunuzun proje hedeflerinizle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlayın.
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