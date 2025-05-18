2025'in En İyi 13 SlidesAI Alternatifi

Gerçekten ilgi çekici ve etkileyici sunumlar oluşturmak zaman ve yaratıcı enerji gerektirir. Bu nedenle SlidesAI gibi AI araçları, kaba fikirleri dakikalar içinde mükemmel sunumlara dönüştürerek popülerlik kazanıyor. 🎨

Gerçekten ilgi çekici ve etkileyici sunumlar oluşturmak zaman ve yaratıcı enerji gerektirir. Bu nedenle SlidesAI gibi AI araçları, kaba fikirleri dakikalar içinde mükemmel sunumlara dönüştürerek popülerlik kazanıyor. 🎨

🔍 Biliyor muydunuz? AI, takımınızın verimliliğini %66 oranında artırabilir, bu da sunumlar hazırlarken çok önemli bir faktördür!

SlidesAI son derece kullanışlı, hızlı ve kaliteli olsa da bazı dezavantajları vardır.

Özelleştirme seçenekleriniz sınırlıdır ve araçta gelişmiş tasarım esnekliği yoktur. Kullanıcılar ayrıca ara sıra yaşanan aksaklıklar ve sınırlı entegrasyon seçeneklerinden de şikayetçi. SlidesAI sunum ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa endişelenmeyin, çok sayıda güçlü alternatif mevcuttur.

Bu blogda, diğer AI oluşturuculardan kapsamlı tasarım platformlarına ve entegre iş yönetimi çözümlerine kadar, denemeniz gereken 13 SlidesAI alternatifini keşfediyoruz.

Bir Bakışta: En İyi Slides AI Alternatifleri

Ayrıntılara geçmeden önce, Slides AI'nın alternatifi olarak iyi iş yapan en iyi araçlara genel bir bakış sunalım.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada proje ve sunum yönetimiTakım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Görev ve proje yönetimi, yapay zeka destekli sunum oluşturma, sorunsuz takvim entegrasyonu, takım işbirliği için Beyaz Tahtalar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Güzel AI Küçük slayt tasarımı otomasyonu Takım boyutu: Bireyler ve küçük takımlar için en iyisi Slayt düzenlerini, tasarımı, marka tutarlılığını ve takım işbirliği araçlarını otomatikleştirir Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Canva Yaratıcı ve görsel hikaye anlatımı Takım boyutu: Bireyler, takımlar ve işler Sürükle ve bırak düzenleyici, yapay zeka destekli araçlar (Magic Design, Magic Write), gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Prezi Doğrusal olmayan, dinamik sunumlar Takım boyutu: Yaratıcı sunumlara ihtiyaç duyan takımlar ve bireyler için ideal Yakınlaştırılabilir slaytlar, dinamik hikaye anlatımı, AI geliştirmeleri, PowerPoint ile entegrasyon Ayda 5 $'dan başlayan fiyatlarla Sunum İşbirliğine dayalı takım sunumları Takım boyutu: Takımlar, özellikle satış ve pazarlama Gerçek zamanlı işbirliği, yapay zeka destekli tasarım, satış sunumları için şablonlar Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla (2 düzenleyici dahil) Zoho Show Zoho ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon Takım boyutu: Küçük işletmeler, takımlar Zoho ile entegrasyon, gerçek zamanlı işbirliği, multimedya gömme Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 2,50 $'dan başlayan fiyatlarla Visme Markalı sunumlar ve infografikler Takım boyutu: Bireyler, işler Veri görselleştirmeleri, infografikler, etkileşimli sunumlar, takım işbirliği Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12,25 $'dan başlayan fiyatlarla Decktopus Hızlı, AI tarafından oluşturulan sunumlar Takım boyutu: Hızlı slayt oluşturmaya ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar AI tarafından oluşturulan içerik, anketler, Soru-Cevap, sunum koçluğu gibi etkileşimli özellikler Kullanıcı başına aylık 24,99 $'dan başlayan fiyatlarla Mentimeter Etkileşimli, izleyici odaklı sunumlar Takım boyutu: Eğitim ayarları, atölyeler, konferanslar Canlı anketler, testler, anketler, izleyici geri bildirimi, katılım izleme Ücretsiz; Sunum yapan kişi başına aylık 17,99 $'dan başlayan fiyatlarla MagicSlides Hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma Takım boyutu: Hızlı slayt oluşturmaya ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar Belgeleri/URL'leri slaytlara dönüştürür, PowerPoint ve Google Slaytlar entegrasyonu Ayda 8 $'dan başlayan fiyatlarla Gamma Modern, mobil uyumlu hikaye anlatımı Takım boyutu: Dinamik sunumlar oluşturan takımlar ve bireyler Etkileşimli öğeler, video ve medya gömme, gelişmiş analitik Ücretsiz; Koltuk başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Artı AI AI'yı Google Slides'a entegre etme Takım boyutu: Google Slides veya PowerPoint kullanan takımlar AI destekli düzenleme, içerik önerileri, Google Slides ve PowerPoint entegrasyonları Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Slidesgo Görsel olarak çekici şablonlar Takım boyutu: Bireyler, rafine şablonlara ihtiyaç duyan takımlar Özelleştirilebilir şablonlar, AI tarafından oluşturulan slaytlar, Google Slaytlar ve PowerPoint ile entegrasyon Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Slides AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

AI destekli bir sunum aracı seçerken, sorunsuz bir deneyim için aşağıdaki özelliklere öncelik verin:

AI destekli içerik oluşturma : Metin oluşturmak için değil, düzen, tasarım öğeleri önermek veya bilgileri etkili bir şekilde özetlemek için AI kullanan araçları arayın

Çeşitli profesyonel şablonlar : Kapsamlı bir şablon kitaplığı, çeşitli sektörlerde görsel olarak çekici sunumlar oluşturmak için çok önemlidir. Şablonlar ayrıca önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar ve mükemmel bir başlangıç noktası sunar

İşbirliği özellikleri : Genellikle, bir sunum oluşturmak tek kişilik bir iş değildir. Bu nedenle, takımınızın bu görev için bir araya gelmesi gerekiyorsa, araç hızlı : Genellikle, bir sunum oluşturmak tek kişilik bir iş değildir. Bu nedenle, takımınızın bu görev için bir araya gelmesi gerekiyorsa, araç hızlı bir beyin fırtınası oturumu ve eylem için gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve kolay paylaşımı desteklemelidir

Özel tasarım yetenekleri : Slides AI alternatifi, düzenleri, yazı tiplerini, renk şemalarını ve daha fazlasını kişiselleştirmede esneklik sağlamalıdır. Ayrıca görüntüler, videolar, GIF'ler ve grafikler gibi medya öğelerinin gömülmesini desteklemelidir

Etkileşimli özellikler : Animasyonlar, geçişler ve canlı izleyici katılımı gibi anahtar özellikler, sunumu takım üyeleri ve : Animasyonlar, geçişler ve canlı izleyici katılımı gibi anahtar özellikler, sunumu takım üyeleri ve proje paydaşları için ilginç hale getirir

Dışa aktarma biçimleri: AI sunum aracı, kullanıcıların slayt gösterilerini Microsoft PowerPoint ve Google Slides dosyaları olarak dışa aktararak evrensel olarak erişilebilir ve uyumlu hale getirmelerine olanak sağlamalıdır

💡 Profesyonel İpucu: Şablonlar her şeyi kolaylaştırır. Sunumlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmak için, gereksinimlerinize uygun sade tasarım ve esnekliğe sahip en iyi ücretsiz Google Slides şablonlarını keşfedin!

En İyi 13 Slides AI Alternatifi

AI sunumları oluşturmak için en iyi SlidesAI alternatiflerine genel bir bakış:

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve sunum yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş uygulamaları için gerçekten her şeyi sunar. Görev yönetiminin ötesine geçerek, profesyonel ve kusursuz sunumlar oluşturmak için güçlü araçlar sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile slayt sunumlarında işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile slayt gösterileri ve sunumlar üzerinde işbirliği içinde fikir üretin

ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile PowerPoint'inizi güçlendirin. Bu özellik, takımların fikirlerini beyin fırtınası yapmasına ve görsel olarak çekici slaytlar oluşturmasına olanak tanıyan bir işbirliği ortamı sunar.

Kavramlarınızı çekici formlara ve tasarımlara dönüştürmek için görsel bir alan olarak düşünün.

Yapışkan notlar, akış şemaları, görev bağlantıları, Zihin Haritaları ve hatta eskizler ekleyerek ham fikirleri yapılandırılmış sunum düzenlerine kolayca dönüştürebilirsiniz. Beyaz Tahtalar, herkesin tercih ettiğiniz sunum aracına geçmeden önce son slayt sunumuna katkıda bulunabileceği, notlar ekleyebileceği ve uyum sağlayabileceği görsel bir çalışma alanı gibi çalışır.

Beyaz Tahta AI Görüntü Oluşturma ile anında görseller oluşturun

Beyaz Tahta AI Görüntü Oluşturma ile görselleri kolayca oluşturun

Bir slayt için destekleyici görsellere mi ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtalar, AI kullanarak doğrudan görüntü oluşturmanıza ve eklemenize de olanak tanır. Bir kavramı açıklarken, bir süreci görselleştirirken veya simgeler ve tasarım öğeleri eklerken, görüntü oluşturma özelliği araçlar arasında geçiş yapma veya harici kitaplıklarda arama yapma zahmetinden sizi kurtarır. Yaratıcı akışınızı kesintiye uğratmadan slaytlarınızı zenginleştirmenin hızlı bir yoludur.

ClickUp Brain ile daha akıllı slaytlar yazın

Hepsi bir arada asistan ClickUp Brain ile bir sonraki sunumunuzu tasarlayın

Slayt gösterileriniz için içerik oluşturmaya yarayan yapay zeka destekli bir araç olan ClickUp Brain'e sahipsiniz. Temel ihtiyaçlarınızı ayrıntılı olarak belirten bir metin girin, ClickUp Brain birkaç tıklamayla her slayt için içeriği oluştursun.

ClickUp Brain , ClickUp Belgelerindeki mevcut içeriği de düzenleyerek biçimini ve tonunu sunum sürecinize uyacak şekilde değiştirebilir . Belgeler , sunum içeriğini depolamak, düzenlemek ve takımınızla birlikte çalışmak için merkezi bir hub görevi görür.

Bu süreci hızlandırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Sunum Şablonu, profesyonel slaytların tasarımını basitleştirir. Bu uyarlanabilir araç, tüm takım üyelerinden girdi toplar ve iyi organize edilmiş bir sunum geliştirme süreci sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi toplayın ve slayt sunumları oluşturun

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak takım olarak sunumlar oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak sunum ana hatlarını ve içeriğini oluşturun

Sunumlardaki eylem noktalarını, son tarihleri olan izlenebilir görevlere dönüştürün

Microsoft PowerPoint ve Google Slides gibi çeşitli sunum araçlarıyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp kapsamlı bir araç seti sunsa da, yeni kullanmaya başlıyorsanız geniş özellik yelpazesi biraz karmaşık gelebilir

Mobil deneyim masaüstü sürüm kadar sorunsuz olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Long Nguyen Vu, ClickUp'ın merkezi hub'ı hakkında şunları söylüyor:

Bireyler arasındaki senkronizasyon sayesinde ClickUp, birleşik bir tasarım ve iş akışı üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Sonuç olarak, her üye, takımımızın ana hedefine yönelik görevlerini daha net görebildi. Ayrıca, hepimiz basitleştirilmiş, birleşik bir arayüzü kabul ettiğimiz için üyeler arasında tekrarlanan prosedürler ortadan kalktı.

Bireyler arasındaki senkronizasyon sayesinde ClickUp, birleşik bir tasarım ve iş akışı üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Sonuç olarak, her üye, takımımızın ana hedefine yönelik görevlerini daha net görebildi. Ayrıca, hepimiz basitleştirilmiş, birleşik bir arayüzü kabul ettiğimiz için üyeler arasında tekdüze prosedürler ortadan kalktı.

2. Beautiful AI (Küçük slayt tasarımı otomasyonu için en iyisi)

via Beautiful AI

Beautiful AI, sunum tasarım sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka kullanır. AI sunum oluşturucu, slayt düzeni ayarlamalarını, estetiği ve tasarımı halleder, böylece siz içeriğe odaklanabilirsiniz.

Bu odaklanma ve resim ve simgeler gibi zengin medya içeriğine erişim, sunumunuzu etkileyici bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur.

Güzel AI en iyi özellikleri

Profesyonel ve tutarlı düzenleri korumak için slayt tasarımını otomatikleştirin

Sunumun genel görsel çekiciliğini artırmak için modern resimler ve simgeler ekleyin

Evrensel güncellemeler ve tam marka kontrolü gibi özelliklerle marka tutarlılığını koruyun

Sorunsuz paylaşım ve düzenleme için takım odaklı araçları kullanarak işbirliği yapın

Güzel AI sınırlamaları

Geleneksel AI sunum araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme özellikleri sunar

Yavaş yükleme süreleri gibi performans sorunları yaşıyor musunuz?

Güzel AI fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Ad hoc projeler: Sunum başına 45 $

Güzel AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Bir kullanıcı Beautiful AI hakkında şunları söyledi

Sizi "rayda" tutan, otomatik düzen sistemine sahip düzen kitaplığı. Fantastik stok görüntü ve simge kitaplığı, slaytı öne çıkaran görüntüyü seçmeyi kolaylaştırır! Tema düzenleyici, tüm şirket sunumlarınızda tutarlı bir görünüm uygulamayı kolaylaştırır. Grafikler harika.

Sizi "rayda" tutan, otomatik düzen sistemine sahip düzen kütüphanesi. Fantastik stok görüntü ve simge kütüphanesi, slaytı öne çıkaran görüntüyü seçmeyi kolaylaştırır! Tema düzenleyici, tüm şirket sunumlarınızda tutarlı bir görünüm uygulamayı kolaylaştırır. Grafikler harika.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Tasarımcılar için En İyi AI Sanat Oluşturucular

3. Canva (Yaratıcı ve görsel hikaye anlatımı için en iyisi)

via Canva

Canva, binlerce sunum şablonu sunan, son derece popüler ve sezgisel bir tasarım platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü ve geniş şablon, resim ve yazı tipi kitaplığı, her marka kiti için mükemmel bir seçimdir.

Canva'nın Magic Studio, metinler için Magic Write ve düzen önerileri için Magic Design gibi AI araçlarını kullanarak dakikalar içinde şık, markalı sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Canva'nın en iyi özellikleri

Tekrarlanabilir şablonlar kullanarak slaytlar boyunca tutarlı tasarım estetiği sağlayın

Özel markalama öğelerini kaydederek her seferinde kişiselleştirilmiş tasarımlar oluşturun

Magic Design ve Magic Write özellikleri gibi AI destekli araçlarla yaratıcılığınızı artırın

Gerçek zamanlı düzenleme ve yorum özelliği ile takımınızla işbirliği yapın

Canva sınırlamaları

Profesyonel tasarımcıların daha fazla kontrol sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu gelişmiş tasarım fonksiyonları yoktur

İşbirliğini destekliyor olsa da, özel takım platformlarının sunduklarıyla karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Canva Teams : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.410+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.380+ yorum)

Bir kullanıcı, Canva'nın şablonları ve tasarım yetenekleri hakkında şunları söylüyor:

Tasarımlarınız için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dolayısıyla, acemiyseniz ve piyasada bulunan profesyonel araçlara aşina değilseniz, bu araç tam size göre. PowerPoint sunumları, el ilanları, broşürler, kartvizitler, videolar ve sosyal medya gönderileri gibi tüm materyaller için yüzlerce hazır şablon. Ayrıca, tasarımlarınızı bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka da mevcuttur.

Tasarımlarınız için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dolayısıyla, acemiyseniz ve piyasada bulunan profesyonel araçlara aşina değilseniz, bu araç tam size göre. PowerPoint sunumları, el ilanları, broşürler, kartvizitler, videolar ve sosyal medya gönderileri gibi tüm materyaller için yüzlerce hazır şablon. Üstelik tasarımlarınızı bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka da var.

4. Prezi (Doğrusal olmayan, dinamik sunumlar için en iyisi)

via Prezi

Prezi, dinamik, doğrusal olmayan bir yaklaşım kullanarak profesyonel slaytlar oluşturan benzersiz bir AI sunum aracıdır. Slayt gösterilerini yakınlaştırmanıza olanak tanır, bu da hikaye anlatımını geliştirir. Bu biçim oldukça ilgi çekici ve görsel olarak çekicidir.

Ayrıca, Prezi AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur ve izleyici tercihlerine göre içeriği özelleştirir.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Dinamik hikaye anlatımı için doğrusal olmayan, yakınlaştırılabilir sunumlar oluşturun

Etkileşimli ve estetik içerikler oluşturmak için çeşitli tasarım araçlarını kullanın

Prezi AI ile entegre ederek içeriği geliştirin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Çevrimdışı erişim için PowerPoint sunumu olarak içe aktarın

Prezi sınırlamaları

Eşsiz sunum stili, hızlı öğrenme imkanı sunar

Fiyatlandırma modeli, özellikle ara sıra kullananlar için yüksektir

Prezi fiyatlandırması

Standart : Aylık 5 $

Artı : Aylık 15 $

Premium : 25 $/ay

EDU Plus : Aylık 4 $

EDU Pro : Aylık 8 $

EDU Takımları : Kullanıcı başına aylık 19 $

Business Plus : Aylık 15 $

İş Premium : Aylık 25 $

İş Takımları: Kullanıcı başına aylık 39 $

Prezi puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (5.150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.210+ yorum)

İşte bir Prezi kullanıcısının deneyimi hakkında paylaştıkları:

Prezi'yi, öğretim görevlisi olarak derslerimdeki bilgileri karmaşık hale getirmeden önemli verileri sunmak için kullanmaktan memnuniyet duyuyorum. Çok fonksiyonel ve öğrencilerimin ilgisini canlı tutarken anahtar noktaları sunmama yardımcı oluyor.

Öğretim üyesi olarak derslerimde önemli verileri bilgi bombardımanı yapmadan sunmak için Prezi'yi kullanmaktan memnunum. Çok fonksiyonel ve öğrencilerimin ilgisini canlı tutarken anahtar noktaları sunmama yardımcı oluyor.

💡 Profesyonel İpucu: Küçük metin parçalarını alakalı bir görüntüyle eşleştirerek ana fikri bloklar halinde veya dağınık bir şekilde göstermeden vurgulayın. Bu tür bir düzen, mesajın ilk bakışta görsel olarak net olmasını sağlar.

5. Pitch (İşbirliğine dayalı takım sunumları için en iyisi)

via Sunum

Adından da anlaşılacağı gibi, Pitch satış ve pazarlama takımları için bir sunum platformudur. Takım üyelerinin gerçek zamanlı bir işbirliği ortamında çalışarak ilgi çekici ve ikna edici sunumlar hazırlamasına olanak tanır.

Ayrıca, sunum yazılımı, kullanıcıların sunum dosyasını akıllı iş akışlarına ve diğer verimlilik araçlarına entegre etmelerine olanak tanıyarak, sunumdan kapanışa kadar ivme kazanmalarını sağlar!

En iyi özellikler

Pazarlama ve satış takımlarını bir araya getirerek etkili bir sunum hazırlayın

Slayt sunumunuzun çekiciliğini artırmak için animasyonlar, ücretsiz varlıklar ve etkileşimli gömüler ekleyin

Çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın veya AI araçlarını kullanarak sıfırdan oluşturun

Sınırsız paylaşım bağlantıları ile sunumunuzu paydaşlarınızla paylaşın ve sunun

Sunum sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için çok sezgisel değildir

Diğer AI sunum araçlarıyla karşılaştırıldığında gelişmiş tasarım özellikleri sınırlıdır

Sunum fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 25 $ (iki düzenleyici dahil)

İş: Aylık 100 $ (beş düzenleyici dahil)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sunum değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcılar Pitch'in özelleştirme özellikleri hakkında şunları söylüyor:

Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz. İşbirliği yapma ve takımınızın gerçek zamanlı olarak ekleme veya düzenleme yapma yeteneği, süreci çocuk oyuncağı haline getirir.

Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz. İşbirliği yapma ve takımınızın gerçek zamanlı olarak ekleme veya düzenleme yapma yeteneği, süreci çocuk oyuncağı haline getirir.

6. Zoho Show (Zoho ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Zoho Show

Zoho Show, takımların ve küçük işletmelerin minimum çabayla profesyonel sunumlar oluşturmasına, işbirliği yapmasına ve sunmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir AI sunum oluşturucu. Zoho uygulamalarıyla yerel olarak entegre olur.

Böyle bir konsolide ekosistem, ofiste veya uzaktan müşteri sunumlarını daha kolay hale getirir.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Birleşik bir iş akışı için Zoho ortamıyla sorunsuz entegrasyon

Eşzamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Slayt geçişleri ve animasyonlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini artırın

Sunumları zenginleştirmek için resim ve video gibi multimedya öğeleri ekleyin

Zoho Show sınırlamaları

Çevrimdışı fonksiyonu desteklemiyor

Canlı düzenleme hatalı ve güvenilmez olabilir

Zoho Show fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho Show puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Bir kullanıcı, Zoho Show ile sunum oluşturma deneyimini şöyle anlatıyor:

Zoho Show, Microsoft Office 365'in en iyi alternatiflerinden biridir. Elektronik tablolar, metin düzenleyici ve slayt gösterileri gibi çeşitli özellikler sunsa da, ben onu çoğunlukla sunumlar oluşturmak için kullanıyorum. Ve inanın, çok kolay. Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi bir sürümü gibi, birçok varlık sunarak süreci kolaylaştırıyor. Ayrıca, üzerinde çalıştığınız dosyaları bulabileceğiniz bir sürücü özelliği de var.

Zoho Show, Microsoft Office 365'in en iyi alternatiflerinden biridir. Elektronik tablolar, metin düzenleyici ve slayt gösterileri gibi çeşitli özellikler sunsa da, ben çoğunlukla sunumlar oluşturmak için kullanıyorum. Ve inanın bana, çok kolay. Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümü gibi, birçok varlık içeren ve süreci kolaylaştıran bir program. Ayrıca, üzerinde çalıştığınız dosyaları bulabileceğiniz bir sürücü özelliği de var.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zoho'nun ABD genel merkezi, Teksas'ın Austin şehrinin güneydoğusundaki bir tarım arazisinde bulunuyor ve çalışanlar burada kendi yiyeceklerini yetiştirebilir veya dinlenebilir!

7. Visme (Markalı sunumlar ve infografikler için en iyisi)

via Visme

Visme, sunumlar, sosyal medya gönderileri, grafikler ve infografikler dahil olmak üzere görsel içerik oluşturmak için AI araçlarını kullanan bir tasarım platformudur.

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünü şablon ve tasarım öğeleri içeren bir kitaplıkla birleştirerek içerik oluşturmayı basitleştirir. Bu sunum yazılımı, tasarım sürecinizi 5 kat hızlandırdığını ve dönüşüm olasılığı 2 kat daha yüksek formlar oluşturduğunu iddia ediyor!

Visme'nin en iyi özellikleri

Sunumlar, belgeler, veri görselleştirmeleri, sosyal medya grafikleri, video düzenleme, tel kafesler ve maketler oluşturun

Visme AI Designer'ı kullanarak varlık oluşturmak için harcadığınız zaman ve çabadan tasarruf edin

Etkileşimli ve görsel olarak hoş unsurlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini çekin

Yorum ve işbirliği özelliklerini kullanarak Visme içinde takımınızla iletişim kurun

Visme sınırlamaları

Slayt sunumunda gezinme, PowerPoint ve Google Slides sunumları kadar sezgisel değildir

Sunumları ve görselleri dışa aktarma işlemi hatalı ve çevrimiçi görünümle aynı şekilde görüntülenmiyor

Visme fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: 12,25 $/ay

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,75 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (710+ yorum)

Kullanıcılar, Visme'nin güçlü animasyonları ve düzenleyicisi hakkında şunları söylüyor:

1) Öncelikle, Visme'nin tasarımını çok beğendim. Kullanımı çok pratik. 2) Sürükle ve bırak düzenleyici: Bu, Visme'de gördüğüm çok iyi bir özellik; benim gibi tasarımcı olmayanlar bile kolayca iyi sunumlar yapabilir 3) Sunumlarda yardımcı olabilecek çok sayıda stok fotoğraf, simge ve animasyon var. Başka hiçbir markada bu kadar çok stok fotoğraf görmedim.

1) Öncelikle, Visme'nin tasarımını çok beğendim. Kullanımı çok pratik.

2) Sürükle ve bırak düzenleyici: Bu, Visme'de gördüğüm çok iyi bir özellik; benim gibi tasarımcı olmayanlar bile kolayca iyi sunumlar yapabilir

3) Sunumlarda yardımcı olabilecek çok sayıda stok fotoğraf, simge ve animasyon var. Başka hiçbir markada bu kadar çok stok fotoğraf görmedim.

8. Decktopus (Hızlı, AI tarafından oluşturulan sunumlar için en iyisi)

via Decktopus

Decktopus, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tamamen tasarlanmış ve sunuma hazır slaytlar oluşturan bir AI sunum oluşturma aracıdır.

Anahtar bilgileri girin ve tasarım öğeleri, içerik önerileri ve dinamik görüntülerle zengin bir sunumu hızla oluşturun. Sunum yazılımı, sunumlar sırasında izleyicilerin ilgisini çekmek için Soru-Cevap araçları gibi etkileşimli öğeler de içerir.

Decktopus'un en iyi özellikleri

Kullanıcı girdileriyle desteklenen AI araçlarını kullanarak kullanıma hazır sunumlar oluşturun

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyle slayt sunumunuzu düzenleyin

Sunumu etkileşimli hale getirmek için anketler ve soru-cevap oturumları gibi öğeleri ekleyin

Sunumunuzu iyileştirmek için AI Presenter Coach'tan yardım alın

Decktopus sınırlamaları

Fiyatlandırma yüksek tarafta ve ücretsiz bir model mevcut değil

Dışa aktarılan PowerPoint sunumları düzenlenemez

Decktopus fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Decktopus puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

Bir kullanıcı, Decktopus ile hızlı bir şekilde şık ve etkileşimli bir sunum hazırladıktan sonra şunları söyledi:

Decktopus harika bir platform! Sadece birkaç dakika içinde temiz, akıllı ve profesyonel görünümlü bir sunum oluşturabildim! Form ekleme ve yanıtlayanlardan bilgi toplama seçeneğini çok beğendim. Ayrıca slaytlara ses, video ve GIF ekleyebiliyorsunuz! Kesinlikle tavsiye ederim!

Decktopus harika bir platform! Sadece birkaç dakika içinde temiz, akıllı ve profesyonel görünümlü bir sunum oluşturabildim! Form ekleme ve yanıtlayanlardan bilgi toplama seçeneğini çok beğendim. Ayrıca slaytlara ses, video ve GIF ekleyebiliyorsunuz! Kesinlikle tavsiye ederim!

💡 Profesyonel İpucu: Sunumunuzdaki bilgileri daha kolay anlaşılır hale getirmek için madde işaretleri ve etkileşimli kontrol listeleri kullanın.

9. Mentimeter (Etkileşimli, izleyici odaklı sunumlar için en iyisi)

via Mentimeter

Mentimeter, izleyicilerin ilgisini çekmek için gerçek zamanlı etkileşimli anahtar özellikler kullanan bir AI sunum aracıdır. İzleyicilerin katılımını teşvik etmek ve geri bildirim toplamak için slayt düzenlerine canlı anketler, testler ve soru-cevap oturumları ekleyebilirsiniz.

Bu etkileşim düzeyi, Mentimeter'ı atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar gibi eğitim ortamları için harika bir araç haline getirir.

Mentimeter'ın en iyi özellikleri

AI Menti builder gibi AI araçlarına komut girerek saniyeler içinde etkileşimli sunumlar oluşturun

Daha fazla etkileşim için slayt gösterilerine canlı anketler, testler, anketler ve Soru-Cevap bölümleri oluşturun ve ekleyin

Word Bulutunu görüntüleyerek izleyicilerin yanıtlarını anında görselleştirin ve paylaşın

Katılımcıların katılım düzeyleri, anlama ve etkileşimleri hakkında içgörüler edinin

Mentimeter sınırlamaları

Canlı sunumlar sırasında bağlantı sorunları kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir

Google Slides ve PowerPoint sunumlarıyla entegrasyon zorluğu

Mentimeter fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Sunum yapan kişi başına aylık 17,99 $

Pro: Sunum yapan kişi başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mentimeter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (610+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

İşte gerçek kullanıcıların Mentimeter'ın kullanıcı dostu platformu hakkında söyledikleri:

Programın önceden tasarlanmış şablonları, veri girişi sürecini kolaylaştırır ve izleyicilerin ilgisini çekmek için fikirler sunar, örneğin buz kırıcılar. Diğer önemli avantajları arasında kullanıcı dostu bir arayüz, sunumları zamanında oluşturma kapasitesi, sonuçlara ilişkin kısa bir genel bakış, alternatif sunum biçimlerini içe aktarma seçeneği ve hatta animasyonlu GIF'lerin ücretsiz kullanımı sayılabilir.

Programın önceden tasarlanmış şablonları, veri girişi sürecini kolaylaştırır ve izleyicilerin ilgisini çekmek için fikirler sunar, örneğin buz kırıcılar. Diğer önemli avantajları arasında kullanıcı dostu bir arayüz, sunumları zamanında oluşturma kapasitesi, sonuçlara ilişkin kısa bir genel bakış, alternatif sunum biçimlerini içe aktarma seçeneği ve hatta animasyonlu GIF'lerin ücretsiz kullanımı sayılabilir.

10. MagicSlides (Hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma için en iyisi)

via MagicSlides

MagicSlides AI sunum oluşturucu, konu, uzun bir belge (PDF/DOCX), URL ve hatta YouTube video transkripti gibi çeşitli kaynaklardan girdi kabul ederek slayt oluşturmaya yardımcı olur.

PowerPoint ve Google Slides ile yerel olarak entegre olur ve slaytları evrensel bir biçimde almanızı sağlar. Ardından PowerPoint veya Google Slides dosyasını iş akışınıza dahil edebilir ve anında sunum yapmaya başlayabilirsiniz.

MagicSlides'ın en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gelen verileri ilgi çekici yeni slaytlara dönüştürün

Kullanıma hazır şablon seçiminden birini seçin ve anında slaytlar oluşturun

Daha yüksek erişilebilirlik için 100'den fazla dilde sunumlar oluşturun

MagicSlides uzantısını kullanarak Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma vb. uygulamalarda sunumlar oluşturun

MagicSlides sınırlamaları

Karmaşık belgeleri dönüştürürken bazen biçim kaybolur

Teknoloji yığınınızda birden fazla uygulama varsa sınırlı entegrasyonlar

MagicSlides fiyatlandırması

Temel: 8 $/ay

Pro Plan : Aylık 16 $

Premium Plan: Aylık 29 $

MagicSlides puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bir kullanıcı, sunum tasarımını basitleştirmek için MagicSlides'ı kullanma deneyimini paylaşıyor:

MagicSlides benim için bir dönüm noktası oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları, profesyonel sunumları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlıyor. Slaytlarımın stilini anında değiştirmemi sağlayan "Hızlı Tema Değiştirici" özelliğini çok seviyorum. Sunumlarını zahmetsizce iyileştirmek isteyen herkese MagicSlides'ı şiddetle tavsiye ederim.

MagicSlides benim için bir dönüm noktası oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları, profesyonel sunumları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlıyor. Slaytlarımın stilini anında değiştirmemi sağlayan "Hızlı Tema Değiştirici" özelliğini çok seviyorum. Sunumlarını zahmetsizce iyileştirmek isteyen herkese MagicSlides'ı şiddetle tavsiye ederim.

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11. Gamma (Modern, mobil cihazlara uygun hikaye anlatımı için en iyisi)

via Gamma

Gamma, metin komutlarını şık sunumlara ve web sitelerine dönüştüren, zamandan ve çabadan tasarruf sağlayan bir AI sunum aracıdır. Görüntüler, videolar ve web siteleri gibi zengin medya öğelerini gömme olanağı sunan muazzam bir esneklik sağlar.

Bu özellikler, içerik takviminizi haritalamak için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca ekran türünden bağımsızdır, böylece herhangi bir ekranda sunum yapabilirsiniz.

Gamma'nın en iyi özellikleri

Etkileşimli videolar, galeriler, grafikler, diyagramlar, tablolar ve gömülü öğeler ekleyin

Tek bir tıklamayla slayt gösterileri oluşturun ve Microsoft PowerPoint ve PDF formatında dışa aktarın

Güçlü şifreler kullanarak hassas dosyaları koruyun

Yerleşik, gelişmiş analiz özellikleriyle katılım düzeylerini izleyin

Gamma sınırlamaları

Ücretsiz planda yapılan sunumlarda "Made With Gamma" filigranı bulunur

Diğer araçlarda nispeten yaygın olan geçiş efektleri gibi temel düzenleme özellikleri yoktur

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

Pro: Koltuk başına aylık 20 $

Gamma derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4/5 (2 yorum)

Kullanıcılar Gamma'nın çarpıcı görselleri hakkında şunları söylüyor:

Ben bir öğrenciyim ve Gamma'yı çoğunlukla PowerPoint ve iş tekliflerimde kullanıyorum. Şimdiye kadarki en büyük projem, bir iş teklifi raporu ve PowerPoint sunumu hazırlamak, ardından aynı şirket için bir İK/Pazarlama planı ve son olarak da bir finans raporu hazırlamaktı. Öğretim görevlim sonuçtan çok etkilendi ve sunumum sırasında kendime çok güveniyordum. Gamma, etkileyici görsellerle dolu kısa ve ikna edici bir metin oluşturmama yardımcı olduğu için işimi kolaylaştırdı. İşbirliği içinde çalışırken yapay zekanın potansiyelinin daha fazla farkına vardım.

Ben bir öğrenciyim ve Gamma'yı çoğunlukla PowerPoint ve iş tekliflerimde kullanıyorum. Şimdiye kadarki en büyük projem, bir iş teklifi raporu ve PowerPoint sunumu hazırlamak, ardından aynı şirket için bir İK/Pazarlama planı ve son olarak da bir finansal rapor hazırlamaktı. Öğretim görevlim sonuçtan çok etkilendi ve sunumum sırasında kendime çok güveniyordum. Gamma, etkileyici görsellerle dolu kısa ve ikna edici bir metin oluşturmama yardımcı olduğu için işimi çok kolaylaştırdı. İşbirliği içinde çalışırken yapay zekanın potansiyelinin daha fazla farkına vardım.

12. Plus AI (AI'yı Google Slides'a entegre etmek için en iyisi)

via Plus AI

Güçlü AI özelliklerine sahip güvenilir bir Google Slides alternatifi arıyorsanız, Plus AI Google Çalışma Alanı içinde sorunsuz bir deneyim sunar. Plus AI'daki AI araçları, slayt gösterisi oluşturma, içerik önerileri ve tasarım geliştirmelerine yardımcı olur. Bunları kullanmak için komut istemine girip PDF, Word, PowerPoint veya metin dosyasını yüklemeniz gerekir.

Sunum doğrudan Google Slides'ta açılacak ve burada düzenleyip zevkinize göre iyileştirebilirsiniz. Alternatif olarak, Plus AI eklentisini PowerPoint'inize ekleyebilir ve uygulama içinde kullanabilirsiniz.

Artı AI'nın en iyi özellikleri

Google Slides ve PowerPoint'in tanıdık ortamında çalışın

AI'yı kullanarak slaytları düzenleyin ve sunumunuzu iyileştirin

Remix'i kullanarak herhangi bir slaytı slayt düzenine biçimlendirin

Şirket güncellemeleri ve müşteri teklifleri gibi sık kullanılan komutları kaydedin

Artı AI sınırlamaları

AI özellikleri ve yanıtları güvenilir değildir ve konuya bağlıdır

Diğer seçenekler gibi ücretsiz bir sürüm sunmaz

Artı AI fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ayrıca AI puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (4 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bir kullanıcı, hızlı ve düzenlenebilir Google Slides sunumları için Plus AI'yı kullanma deneyimini paylaşıyor:

Bu, notlarımı, ana hatlarımı ve belgelerimi hızlı bir şekilde Google Slaytlar sunumlarına dönüştürmek için harika bir araç. Gamma ve Beautiful AI'yı da denedim, ancak Google Slaytlar ile entegre olan ve normal bir slayt sunumu gibi paylaşabileceğim ve düzenleyebileceğim sunumlar oluşturan tek araç bu.

Bu, notlarımı, ana hatlarımı ve belgelerimi hızlı bir şekilde Google Slaytlar sunumlarına dönüştürmek için harika bir araç. Gamma ve Beautiful AI'yı da denedim, ancak Google Slaytlar ile entegre olan ve normal bir slayt sunumu gibi paylaşabileceğim ve düzenleyebileceğim sunumlar oluşturan tek araç bu.

💡 Profesyonel İpucu: AI oluşturucuyu kullanarak slayt gösterinize süper niş ve bağlamsal görseller ve videolar ekleyin.

13. Slidesgo (Görsel olarak çekici şablonlar arasından seçim yapmak için en iyisi)

via Slidesgo

Slidesgo, akıllı PowerPoint ve Google Slides sunum şablonlarından oluşan geniş bir kütüphanedir. Burada, eğitim slaytlarından kavram kanıtına kadar her türlü şablonu bulabilirsiniz.

Bu popülerlikten dolayı Slidesgo, farklı türde sunumlar oluşturmak için yapay zeka destekli bir sunum aracı geliştirdi. Bu araç, sıfırdan sunumlar oluşturmanıza veya mevcut bir şablonu özelleştirmenize olanak tanır.

Slidesgo'nun en iyi özellikleri

Sunum içeriğinizi en kısa sürede çevirin

Freepik kütüphanesinden resimler, grafikler ve vektörler ekleyin

Mevcut şablonları acil gereksinimlerinize göre özelleştirin

Sunumları PowerPoint ve Google Slides dosyaları olarak dışa aktarın

Slidesgo sınırlamaları

Ücretsiz plana, göze hoş görünmeyen bir atıf eklenir

Gelişmiş düzenleme için harici araçlara bağlıdır, bu da sınırlayıcı olabilir ve sunum yazılımının amacını bozabilir

Slidesgo fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Slidesgo puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (18 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Gerçek kullanıcıların Slidesgo'nun işbirliği özellikleri hakkında söyledikleri:

1. En önemlisi, bir girdi ile gerçekten harika sunumları otomatik olarak oluşturan bir AI aracının mevcut olmasıdır. 2. Bu platformun sürükle ve bırak özelliği gerçekten harika, görevleri kolay ve verimli bir şekilde yerine getirmemi sağlıyor. 3. Tüm dosya biçimlerini destekler. İşbirliği de harika. Gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve sohbet gibi gerçekten harika özellikleri var, bu da görevleri sorunsuz bir şekilde yapmamı sağlıyor.

1. En önemlisi, bir girdi ile gerçekten harika sunumları otomatik olarak oluşturan bir AI aracının mevcut olmasıdır.

2. Bu platformun sürükle ve bırak özelliği gerçekten harika, görevleri kolay ve verimli bir şekilde yerine getirmemi sağlıyor.

3. Tüm dosya biçimlerini destekler. İşbirliği de harika. Gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve sohbet gibi gerçekten harika özellikleri var, bu da görevleri sorunsuz bir şekilde yapmamı sağlıyor.

Presentations AI : ChatGPT'yi kullanarak çarpıcı sunumları hızla oluşturun : ChatGPT'yi kullanarak çarpıcı sunumları hızla oluşturun

StoryDoc : Sunumlarınıza ve tekliflerinize hikaye anlatımını ekleyerek katılımı artırın : Sunumlarınıza ve tekliflerinize hikaye anlatımını ekleyerek katılımı artırın

Glimmer : Sesli komutlar vererek GPT-3 ve DALL-E 2 kullanarak slayt gösterileri oluşturun : Sesli komutlar vererek GPT-3 ve DALL-E 2 kullanarak slayt gösterileri oluşturun

ClickUp ile daha hızlı ve daha iyi bir sunum aracı seçin

SlidesAI ve alternatifleri gibi AI araçları, sunumları kolayca oluşturmanın yollarını sunar. Yazarın bloklarını aşmanıza ve yapılandırılmış başlangıç noktaları sağlamanıza yardımcı olurlar.

Ancak, gerçekten etkili bir sunum oluşturmak genellikle daha stratejik içerik planlaması, işbirliğine dayalı iyileştirme, özelleştirilmiş tasarım ve daha geniş proje hedeflerine entegrasyon gerektirir.

Özel AI oluşturucular ilk slayt oluşturma işlemini gerçekleştirirken, ClickUp tüm sunum yaşam döngüsünü yönetmek için gerekli temel çerçeveyi sağlar. ClickUp Brain'i kullanarak ana hatları ve slayt içeriğini oluşturun, Belgeler ve Beyaz Tahtalarda komut dosyaları ve görseller üzerinde işbirliği yapın, Görevler ile ilerlemeyi ve onayları izleyin ve sunumunuzun proje hedeflerinizle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlayın.

Görsel olarak çekici sunumlar oluşturun ve bunları iş akışlarınıza dahil edin — ClickUp'a şimdi kaydolun! 🚀