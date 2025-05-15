Akılda Kalıcı Sloganlar için En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu

Mola verin, KitKat yiyin!

Mola verin, KitKat yiyin!

Sloganlar önemlidir. Donald Gillies bu Kit Kat sloganını yarattı ve kim bizden KitKat'ın çıtır çıtır tadını sevmeyen var ki?

Çünkü siz buna değersiniz.

Çünkü siz buna değersiniz.

Ilon Specht tarafından L'Oréal Paris için yaratılan slogan, güzellik endüstrisinin kadınların değeri ve özgüveniyle ilgili anlatılarına meydan okudu.

KitKat fiziksel bir eyleme (mola vermek) odaklanırken, L'Oréal güçlenmeyi hedefledi. Her iki slogan da temsil ettikleri şirketin marka kimliğini özetliyor ve akılda kalıcı olmaları sayesinde unutulmaz hale geldi.

Ancak, akılda kalıcı bir slogan yazmak için Gillies veya Specht gibi bir yazar olmanıza gerek yok; kullanışlı bir AI asistanı varken buna gerek yok. Aslında, sosyal medya kampanyaları için gönderilen pazarlama mesajlarının %30'u artık AI tarafından oluşturuluyor ve siz de birkaç dakika içinde kendi sloganınızı oluşturabilirsiniz.

Bu blogda, kampanyanız için slogan fikirleri oluşturmak üzere seçebileceğiniz 11 AI Slogan Oluşturucu ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Hadi başlayalım!

Bir Bakışta: En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu

Detaylara geçmeden önce, akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için en iyi AI araçlarına genel bir bakış sunalım:

Araç En Uygun En İyi Özellikler ClickUp Sloganlar ve kampanya proje yönetimi oluşturma ClickUp Brain ile sloganlar oluşturun ve birden fazla AI modeli seçeneğinden yararlanın; fikirlerinizi Belgeler'de saklayın ve bunları son teslim tarihleri olan görevlere dönüştürün Copy. ai Alternatif içerik oluşturma Markaya özel girdiler kullanarak birden fazla içerik biçimi oluşturun ve sloganları iyileştirin Canva Slogan Oluşturucu Görsel olarak çekici tasarımlar ve akılda kalıcı sloganlar oluşturun Sloganlar oluşturun ve bunları sosyal medya ve markalaşma tasarımlarına anında uygulayın Writesonic Farklı AI modellerine birlikte erişin Chatsonic ve Socialsonic'i kullanarak sloganlar için beyin fırtınası yapın ve trendlere ayak uydurun Ahrefs Ücretsiz AI slogan oluşturucu Slogan oluşturmayı SEO anahtar kelime araştırması ve rakip analizi ile birleştirin Grammarly Slogan metinlerini iyileştirme ve düzeltme GrammarlyGO'nun marka sesi ve yazma hedeflerini kullanarak sloganlar oluşturun ve düzenleyin Shopify Sektöre özel sloganlar oluşturma Yüzlerce e-ticaret sloganı oluşturun ve bunları mağazanıza hemen uygulayın Jasper AI Müşteriye özel sloganlar oluşturma Müşteri bilgilerini girin ve şablonları veya Boss Mode'u kullanarak sloganlar oluşturun ve test edin Designhill Slogan Oluşturucu Anahtar kelime optimizasyonlu sloganlar oluşturun Marka anahtar kelimelerini girin ve anında 100'den fazla hedef slogan oluşturun Hypotenuse AI Sloganları sonsuza kadar yeniden oluşturun Markanızı tanımlayın, birden fazla sürüm oluşturun ve daha iyi sonuçlar için düzenleyin veya yeniden deneyin Çok kolay. AI Marka yönergelerine uygun sloganlar oluşturma Tutarlı sloganlar oluşturmak için PDF'leri ve marka bilgilerini kullanarak AI'yı eğitin

Bir AI slogan oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Akılda kalıcı bir slogan, markanızın kimliğine, vizyonuna ve hedef kitlesine özgü olmalıdır. Ayrıca, sloganın çeşitli bağlamlarda nasıl algılanacağına da dikkat etmelisiniz. Bir web sitesinde, mobil ekranda ve reklam panosunda aynı derecede çekici görünecek mi?

Bir AI slogan oluşturucu, zaman kazanmak ve iyi tasarlanmış bir slogan oluşturmak için bu yaratıcı süreci üstlenebilmelidir. Ama hepsi bu kadar değil!

Etkili sloganlar oluşturmak için araçlarda aramanız gereken beş özellik daha:

Özelleştirilebilirlik: Sektörünüze ve demografik özelliklerinize uygun sloganlar oluşturmak için tonu belirleyin veya sloganları iyileştirin ve demografik özellikler

Kullanım kolaylığı: Tek tıklamayla oluşturma ve filtreleme seçenekleri gibi özellikler

Birden fazla slogan seçeneği: Tekrarlamadan benzersiz sloganlar oluşturarak kalıcı bir izlenim bırakın

Marka tutarlılığı: Daha iyi uyum için mevcut marka varlıklarınız ve reklamcılık gereksinimlerinizle entegrasyon

Dışa aktarma seçenekleri: Son sloganı farklı biçimlerde (ör. PDF, CSV) indirin ve grup kararları için takım üyeleriyle paylaşın

Reddit kullanıcıları arasındaki bu tartışma, reklamcılıkta AI'nın nasıl güzel bir şekilde kullanılabileceğini yanıtlıyor. Sonunda hangi aracı seçerseniz seçin, onu bir rakip olarak değil, asistanınız olarak düşünün.

reddit aracılığıyla

En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu

Bir AI slogan oluşturucu, hızlı ve özelleştirilebilir sloganlar oluşturabilir ve proje yönetimi ve tasarım entegrasyonundan SEO dostu sloganlar oluşturmaya kadar pazarlama çabalarınızı yönetmek için kapsamlı bir platform görevi görebilir.

Bu 11 AI slogan oluşturucuyu (ücretsiz ve ücretli) keşfedin ve hangisinin gereksinimlerinize en uygun olduğuna karar verin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Hyundai, Lamborghini'nin hemen ardından dünyanın en çok yanlış yazılan marka isimlerinden biridir.

1. ClickUp (Slogan ve kampanya proje yönetimi oluşturmak için en iyisi)

Akılda kalıcı sloganlar için fikirler üretin ve ClickUp Brain ile yapılacaklar listenizi veya ortak bir belge oluşturun

Pazarlama kampanyanızın yönetimi halledilirken akılda kalıcı bir slogan yazmak, rüya gibi, değil mi?

Ancak ClickUp ile bu gerçek olabilir! İş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli sistemleri bilgi paylaşımı, takım iletişimi ve proje yönetimi ile birleştirerek her şeyi düzenli tutar.

ClickUp Brain, ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ile akılda kalıcı sloganlar oluşturun ve yaratıcı fikirlerin bir envanterini oluşturun. Bu araç, 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonunu kullanarak markanızın ayrıntılarını, hedef kitlenizi ve ana mesajınızı işleyerek etkili sloganlar sunar.

Karmaşık komutlar olmadan bile, ClickUp Brain'in AI Writer for Work basit girdileri anlayabilir ve akılda kalıcı sloganlar oluşturabilir.

✨ Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, GPT-4o, o3-mini, o1 ve Claude 3 dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir. 7 Sonnet, metin yazımı ve akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için!

Bu hızlı açıklamalı kılavuzla ClickUp Brain'i pazarlama için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

Akılda kalıcı sloganlarınızı oluşturduktan sonra, ClickUp gerçek zamanlı işbirliği ile de size yardımcı olabilir. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yaratıcı fikirleri kaydedin, marka kimliğini hesaplayın ve sosyal medya kampanyaları planlayın.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, her değişikliği takip edin ve hata payını azaltın

Birden fazla takım üyesi, platformdan ayrılmadan birlikte çalışabilir ve değişiklikleri izleyebilir. Planlamadan uygulamaya geçmek için takımlar, ClickUp Belgeleri'ni ClickUp Görevleri'ne bağlayabilir ve belirlenen son tarihler ve ilerleme izleyicileri ile eyleme geçirilebilir öğeler oluşturabilir.

📮 ClickUp Insight: ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile slogan oluşturmak artık daha kolay. Çalışma alanınızdan sorunuzu girin, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri toplasın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görünümlerini kullanarak sloganları düzenleyin ve filtreleyin (ör. kategori, derecelendirme veya duruma göre). Sıralama ve karşılaştırma için Tablo Görünümü en uygun seçenek olabilir

Sloganları kategorilere ayırmak için görevlerinize ClickUp Özel Alanları ekleyin (ör. "Marka Odak Noktası", "Hedef Kitlesi", "Ton")

Örnek görevler, özel alanlar ve önceden tanımlanmış iş akışları içeren reklam şablonlarını kullanın

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar metrikleri izleyin, görevlerin tamamlanmasını takip edin ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için sonuçları analiz edin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Lulu Press Marka Etkileşim Müdürü Chelsea Bennett, ClickUp ile deneyimlerini paylaştı:

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Verimlilik Araçları ve Uygulamaları

2. Copy. ai (Alternatif içerik oluşturmak için en iyisi)

Her kampanya için slogan bulmak için saatlerce beyin fırtınası yapmak yerine, Copy.ai'yi kullanarak farklı pazarlama girişimleri ve demografik gruplar için alternatif içerikler oluşturun.

Gereksinimlerinize uygun ton, stil ve yapı gibi parametreleri belirten ayrıntılı komutlar yazmanıza olanak tanır.

Slogan oluşturmanın yanı sıra, Copy.ai çeşitli içerik biçimlerine (bloglar, ürün açıklamaları, e-postalar ve daha fazlası) uyarlanmış geniş bir AI yazma araçları kitaplığı sunar. Slogan oluşturucu, ayrıntılı hızlı özelleştirme imkanı sunarak pazarlamacıların ses, ton ve sunum açılarını test etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Brand Voice aracını kullanarak oluşturulan sloganların tüm kampanyalarınızda kimliğinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Özel sloganlar için girişinize işinize özel anahtar kelimeler ekleyin

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak bilgileri girin ve saniyeler içinde içerik oluşturun

Cümle Yeniden Yazma aracıyla içeriğinizi iyileştirin

Copy. ai sınırlamaları

Konuşma sırasında komut istemlerini düzenleme seçeneği yok

Yanlış veya tekrarlayan içerik oluşturabilir

Copy. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 249 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)

3. Canva Slogan Oluşturucu (Görsel olarak çekici tasarımlar ve akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için en iyisi)

canva Slogan Oluşturucu aracılığıyla

Çok yönlü tasarım seçenekleriyle markanız için akılda kalıcı bir slogan mı ihtiyacınız var? Canva Slogan Oluşturucu en iyi seçiminiz!

AI slogan oluşturucuyu kullanarak akılda kalıcı sloganlar yazabilir ve yazı tipi, renk ve grafiklerle görünümünü anında özelleştirebilirsiniz. Tüm bunları, promosyon stratejiniz veya pazarlama kampanyalarınız için uygulamalar arasında geçiş yapmadan yapabilirsiniz.

Sloganların ötesinde, Canva oluşturulan sloganları marka görsellerine kolayca uygulamanızı sağlar. Canva'nın şablonlarını kullanarak AI tarafından oluşturulan sloganları Instagram gönderilerine, reklamlara, el ilanlarına ve kartvizitlere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Canva Slogan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Canva AI slogan oluşturucu ile 50 sloganı ücretsiz oluşturun

Canva'nın profesyonel düzeyde çeviri aracıyla sloganları 100'den fazla dile çevirin

Canva Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve AI tarafından oluşturulan sloganları tartışın

Belgenizi tek bir tıklama ile sunuma dönüştürün ve iş kampanyanızı sunun

Canva Slogan Oluşturucu sınırlamaları

Çok sayıda dosyayı düzenlemek karmaşık olabilir

Yeni uygulamalar ve özellikler kafa karıştırıcı olabilir ve arayüzü hantal hale getirebilir

Canva Slogan Oluşturucu fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro: Aylık 15 $/kullanıcı

Canva Takımları: Aylık 10 $/kullanıcı

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva Slogan Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Sosyal medya kullanıcılarının %73'ü, bir marka çevrimiçi olarak yanıt vermezse rakip bir markadan alışveriş yapacaklarını belirtiyor.

4. Writesonic (Farklı AI modellerine aynı anda erişmek için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic'in Chatsonic'i, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi AI modellerini birleştirerek içerik araştırması ve oluşturma yapar, böylece eksiksiz bir AI içerik oluşturma aracı haline gelir.

Socialsonic'i kullanarak viral trendlerden haberdar olabilir ve yaratıcı fikirlerin bir envanterini oluşturabilirsiniz. Bu araçla pazarlama kampanyalarınızı planlamak son derece kolay olabilir. Ancak, sosyal içerik özellikleri şu anda yalnızca LinkedIn'e odaklanmaktadır.

Writesonic'in slogan oluşturma özelliği, reklam metni ve ürün açıklaması araçları ile uyumludur. Brand Voice özellikleri ile Writesonic'i farklı platformlarda belirli tonları taklit etmesi için eğitebilirsiniz.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Oluşturulan içeriklerde tutarlı bir marka tonu oluşturun ve sürdürün

25'ten fazla dilde içerik oluşturma özelliğinden yararlanın

Tek tıklamayla yayınlama özelliği sayesinde içeriği doğrudan tercih ettiğiniz platforma yayınlayın

Writesonic sınırlamaları

Ücretsiz plandaki krediler tek seferlik bir tekliftir, bu nedenle bittikten sonra tekrar kullanamazsınız

Belirli bir metin isteminde bile genel içerik üretme eğilimindedir

Writesonic fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bireysel: Aylık 20 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Standart: Aylık 99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic, bir blog başlığı bulmak, bir makale veya kitap için arka kapak metni yazmak ya da dijital reklam için pazarlama metni yazmak için ihtiyacım olan yazma asistanıdır. 7/24 kullanılabilir olması, yazma programıma çok uygun. Ayrıca, içerik için yeni fikirler ararken yazma müşterilerimle beyin fırtınası yapmama da yardımcı oluyor.

Writesonic, bir blog başlığı bulmak, bir makale veya kitap için arka kapak yazısı yazmak ya da dijital reklam için pazarlama metni hazırlamak için ihtiyacım olan yazma asistanıdır. 7/24 kullanılabilir olması, yazma programıma çok uygun. Ayrıca, içerik için yeni fikirler ararken yazma müşterilerimle beyin fırtınası yapmama da yardımcı oluyor.

💡Profesyonel İpucu: Writesonic'in AI Article Writer 5. 0'ı kullanarak uzun formlu bir içerik taslağı oluşturun, ardından Chatsonic ile slogan fikirleri ve Photosonic ile görseller için taslağı iyileştirin. Tek bir platformda, akılda kalıcı sloganlardan ilgi çekici içerik ve grafiklere kadar markanızla uyumlu pazarlama kampanyalarınızı oluşturun.

5. Ahrefs (En iyi ücretsiz AI slogan oluşturucu)

ahrefs aracılığıyla

Ahrefs'te akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için anahtar kelimeler araştırın ve AI slogan oluşturucusunu (ücretsiz) kullanarak sloganlar geliştirin.

Ahrefs'in slogan oluşturucusu basit olmakla birlikte, asıl gücü anahtar kelime araştırmasında yatmaktadır. Pazarlamacılar, bir sloganı kesinleştirmeden önce Ahrefs'i kullanarak anahtar kelimelerin zorluk derecesini, arama hacmini ve ilgili terimlerin rakipler tarafından kullanımını test edebilir. Bu sayede sloganlar sadece akılda kalıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda SEO açısından da akıllı olur.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Oluşturmak istediğiniz varyantların sayısını seçin

Site Explorer özelliği ile rakiplerinizin en başarılı sloganlarını ve pazarlama metinlerini analiz edin

Anahtar Kelime Gezgini'ni kullanarak hedef kitlenizin arama faaliyetlerine göre yeni sloganlar yazın

Ahrefs sınırlamaları

Yanıtlar genel ve tekrarlayıcı olabilir

AI slogan oluşturucu ücretsiz olsa da, diğer özellikler oldukça pahalıdır

Ahrefs fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 129 $/kullanıcı

Standart: Aylık 249 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 449 $/kullanıcı

Enterprise: 1499 $/ay (yıllık taahhüt gereklidir)

Ahrefs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

6. Grammarly (Slogan metinlerini iyileştirmek ve düzeltmek için en iyisi)

via Grammarly

Yazım kalitesini kontrol eden araçlar arasında Grammarly, gerçek zamanlı düzeltme özellikleri ve temel gramer düzeltmelerinin ötesine geçen ayrıntılı önerileriyle öne çıkıyor.

Üretken AI ortak oluşturucu GrammarlyGO, markanızın sesiyle iyi bir slogan yazmak için özellikle kullanışlıdır. Bir ürün sloganı taslağı oluşturmak için ürününüzle ilgili anahtar terimleri girin, GrammarlyGO saniyeler içinde birden fazla seçenek oluşturacaktır.

Grammarly'nin slogan önerileri, özel hedef ayar seçenekleriyle birleştirildiğinde önemli ölçüde iyileşir. Tonunuzu belirleyin (samimi, resmi, kendinden emin), hedef kitlenizi tanımlayın, amacınızı seçin (bilgilendirmek, ikna etmek) ve GrammarlyGO'nun sloganlarınızı buna göre ince ayar yapmasına izin verin.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Özgünlüğü sağlamak ve kasıtsız intihalı önlemek için içeriği web sayfalarına göre analiz edin

İçeriğinizin amacına ve hedef kitlesine uygun özel yazma hedefleri belirleyin

Amerikan, İngiliz, Kanada ve Avustralya İngilizcesi gibi çoklu dil desteğinden yararlanın

Grammarly sınırlamaları

Google Dokümanlar veya e-postalardaki yazılım hataları nedeniyle daha fazla hata oluşturabilir

İngilizce dışındaki dillerde tonu ayarlamak için sınırlı destek

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Marka hatırlanabilirliği açısından, yani hedef kitlenin markanız hakkında hatırladığı şeyler açısından, influencer pazarlama, yardımlı hatırlanabilirlik oranını %79, markalı içerik ise %81 artırır.

7. Shopify (Sektöre özel sloganlar oluşturmak için en iyisi)

shopify aracılığıyla

Shopify'ın ücretsiz slogan oluşturucusu, temiz ve anlaşılır bir arayüze sahiptir. Sadece birkaç tıklama ile yüzlerce akılda kalıcı slogan oluşturabilirsiniz.

Birçok sektör adını inceleyin ve anahtar kelimeyi yazarak belirli sloganlar oluşturun.

Shopify'ın slogan oluşturucu, niş e-ticaret markaları kuran girişimciler için mükemmeldir. Sloganınızı oluşturduktan sonra, yerleşik entegrasyonları kullanarak Shopify mağazanızın ana sayfasına, ürün listelerine veya reklam afişlerine hızlıca uygulayabilirsiniz.

Shopify'ın en iyi özellikleri

Anahtar kelimelerinize göre yüzlerce slogan seçeneği arasından seçim yapın

Sloganlarınızı markanızın mesajını ve USP'lerinizi vurgulamak için özelleştirin

Shopify'ın entegre araç seti aracılığıyla ek pazarlama ve markalaşma kaynaklarına erişin

Shopify sınırlamaları

Oluşturulan sloganları ince ayarlamak için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Toplu oluşturma, tekrarlayan veya genel sloganlarla sonuçlanabilir

Shopify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Shopify: Küçük takımlar için aylık 79 dolar

Gelişmiş: Büyük işletmeler için aylık 299 $

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.500'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: 10 Oyunu Değiştiren Ürün Açıklama Oluşturucu

8. Jasper AI (Müşteriye özel sloganlar oluşturmak için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI'ya potansiyel müşterilerinizi ve diğer marka ile ilgili ayrıntıları açıklayın ve içerik oluşturun. Bunu Perfect Headline Template ile yapabilirsiniz — ürün açıklamaları, iş adı, bağlam, müşteri avatarı ve ses tonu gibi ayrıntıları girin.

Jasper AI kullanarak slogan oluşturmanın bir başka yöntemi de Boss Mode'un tarif fonksiyonudur. Benzer giriş alanlarını kabul eder, ancak CTRL/CMD + Shift + Enter ile belirli slogan oluşturma komutlarının yürütülmesine izin verir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Her tür metni oluşturmak için çok çeşitli içerik yazma şablonlarını kullanın

25 dilde sloganlar oluşturun

Mevcut içeriği kısa ve öz başlıklara dönüştürün

Jasper AI sınırlamaları

Kullanıcılar tüm özellikleri etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için zaman harcarlar

Yönlendirme ve bağlam ayarları zor olabilir

Jasper AI fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk

Pro: Aylık 69 $/koltuk

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

Ayrıca, SM, e-postalar veya diğer pazarlama çabalarında kullanabileceğim kısa ve akılda kalıcı sloganlar veya başlıklar oluşturmaya yardımcı olmasını da çok seviyorum. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorumlar.

Ayrıca, SM, e-postalar veya diğer pazarlama çabalarında kullanabileceğim kısa ve akılda kalıcı sloganlar veya başlıklar oluşturmaya yardımcı olmasını da çok seviyorum. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorumlar.

9. Designhill Slogan Generator (Anahtar kelime optimizasyonlu sloganlar oluşturmak için en iyisi)

designhill Slogan Oluşturucu aracılığıyla

Designhill Slogan Generator, işinizin markalaşma ve pazarlama ihtiyaçları hakkında yaratıcı fikirleri olan bir arkadaşınızla sohbet etmek gibidir.

Markanızın anahtar kelimesini girin ve bu odak noktasına uygun sloganları anında oluşturun, böylece pazarlama kanallarınızla yüksek düzeyde alakalı hale getirin.

Designhill Slogan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Teknik uzmanlık gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüzden yararlanın

Markanızla ilgili anahtar kelimelere özel olarak tasarlanmış 100'den fazla slogan seçeneği arasından seçim yapın

Tek bir tıklama ile sloganları kopyalayın, favorilerinizi kolayca kaydedin ve karşılaştırın

Designhill Slogan Oluşturucu sınırlamaları

Bazı sloganlar, markanızın sesine uyması için hafif düzenleme gerektirebilir

Çok dilli destek yok

Designhill Slogan Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Designhill Slogan Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Hypotenuse AI (Sloganları sonsuz olarak yeniden oluşturmak için en iyisi)

hypotenuse AI aracılığıyla

En iyi sonuçları elde etmek için markanızın sesini ve müşteri ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak açıklayın. Hypotenuse AI, bunu hedefli sloganlar oluşturmak için kullanır.

Hypotenuse AI size altı seçenek ve istediğiniz düzenlemeleri yapma özgürlüğü sunar. Ayrıca, hiçbirini beğenmezseniz, yeniden oluşturabilirsiniz.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

50'den fazla özelleştirilebilir içerik şablonu kullanın

Anında bilgi kaynağına ulaşmak için web tabanlı araştırma aracından yararlanın

Sloganlarınız etrafında bir pazarlama metni geliştirmek için gelişmiş makale yazma özelliklerine erişin

Hypotenuse AI sınırlamaları

Benzer komutlar kullanıldığında ara sıra tekrarlayan içerik oluşturur

Sınırlı sohbet desteği özellikleri

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Girdi: 29 $/ay

Temel: 87 $/ay

Blog Pro: 230 $/ay

Blog Özel: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hypotenuse AI hakkında ne diyor?

Bunu beyin fırtınası yapmak ve ürün açıklamalarımızı, sosyal medya gönderilerimizi, açılış sayfası metinlerimizi ve diğer birkaç tür pazarlama içeriğini yazmak için kullanıyoruz. Bize harika fikirler verdi ve bizim için işe yarayan belirli bir üslup ve dilde içerik üretebiliyoruz.

Bunu beyin fırtınası yapmak ve ürün açıklamalarımızı, sosyal medya gönderilerimizi, açılış sayfası metinlerimizi ve diğer birkaç tür pazarlama içeriğini yazmak için kullanıyoruz. Bize harika fikirler verdi ve bizim için işe yarayan belirli bir üslup ve dilde içerik üretebiliyoruz.

11. Easy-Peasy. AI (Marka yönergelerine uygun sloganlar oluşturmak için en iyisi)

Easy-Peasy. AI'yı belirli marka yönergeleri, örnekler ve tonlama ile eğitebilir ve oluşturulan sloganlar arasında tutarlılığı sağlayabilirsiniz. GPT-4'ü kullanarak bağlamı anlar ve markanızın kişiliğine uygun ifadeler oluşturur.

Çok kolay. AI'nın asistanı Marky, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanarak sloganları iyileştirmenize yardımcı olur.

Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri

40'tan fazla dilde sloganlar oluşturun

İşinizi kolaylaştırmak için 200'den fazla AI şablonuna erişin

Markayla ilgili PDF dosyalarını yükleyin ve daha odaklı pazarlama kampanyaları için AI'ya sorular sorun

Çok kolay. AI sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirir

Oluşturulan içerikte doğruluk eksikliği olabilir

Çok kolay. AI fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 16 $/kullanıcı

Sınırsız 50: Aylık 24 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 32 $/kullanıcı

Çok kolay. AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlama liderlerinin %93'üne göre, pazarlamacılar iş akışlarında AI'yı nasıl kullanacaklarını bilmelidir.

ClickUp ile Sloganlar Oluşturun ve Marka Kimliğinizi Şekillendirin

İnsanların zihninde kalıcı sloganlar oluşturmak kolay bir görev değildir. Ancak doğru AI slogan oluşturucu ile markanızın kişiliğini hedef kitlenizin ilgisini çeken bir cümle ile yakalayabilirsiniz.

Tüm bu araçlar ilgi çekici sloganlar oluşturmanıza ve varyasyonları test etmenize yardımcı olabilir, ancak yalnızca ClickUp slogan oluşturmayı eksiksiz iş akışı ve kampanya yönetimi ile birleştirir.

ClickUp, marka varlıklarını depolamak, takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve pazarlama kampanyalarını izlemek için merkezi bir konum oluşturur. Böylece, markanızın sloganını oluşturduktan sonra, sloganınızı oluşturduğunuz yerde kullanmaya devam edebilirsiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve deneyin! 🎉