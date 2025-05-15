Akılda Kalıcı Sloganlar için En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu

Mola verin, KitKat yiyin!
Mola verin, KitKat yiyin!
Sloganlar önemlidir. Donald Gillies bu Kit Kat sloganını yarattı ve kim bizden KitKat'ın çıtır çıtır tadını sevmeyen var ki?
Çünkü siz buna değersiniz.
Çünkü siz buna değersiniz.
Ilon Specht tarafından L'Oréal Paris için yaratılan slogan, güzellik endüstrisinin kadınların değeri ve özgüveniyle ilgili anlatılarına meydan okudu.
KitKat fiziksel bir eyleme (mola vermek) odaklanırken, L'Oréal güçlenmeyi hedefledi. Her iki slogan da temsil ettikleri şirketin marka kimliğini özetliyor ve akılda kalıcı olmaları sayesinde unutulmaz hale geldi.
Ancak, akılda kalıcı bir slogan yazmak için Gillies veya Specht gibi bir yazar olmanıza gerek yok; kullanışlı bir AI asistanı varken buna gerek yok. Aslında, sosyal medya kampanyaları için gönderilen pazarlama mesajlarının %30'u artık AI tarafından oluşturuluyor ve siz de birkaç dakika içinde kendi sloganınızı oluşturabilirsiniz.
Bu blogda, kampanyanız için slogan fikirleri oluşturmak üzere seçebileceğiniz 11 AI Slogan Oluşturucu ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Hadi başlayalım!
Bir Bakışta: En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu
Detaylara geçmeden önce, akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için en iyi AI araçlarına genel bir bakış sunalım:
|Araç
|En Uygun
|En İyi Özellikler
|ClickUp
|Sloganlar ve kampanya proje yönetimi oluşturma
|ClickUp Brain ile sloganlar oluşturun ve birden fazla AI modeli seçeneğinden yararlanın; fikirlerinizi Belgeler'de saklayın ve bunları son teslim tarihleri olan görevlere dönüştürün
|Copy. ai
|Alternatif içerik oluşturma
|Markaya özel girdiler kullanarak birden fazla içerik biçimi oluşturun ve sloganları iyileştirin
|Canva Slogan Oluşturucu
|Görsel olarak çekici tasarımlar ve akılda kalıcı sloganlar oluşturun
|Sloganlar oluşturun ve bunları sosyal medya ve markalaşma tasarımlarına anında uygulayın
|Writesonic
|Farklı AI modellerine birlikte erişin
|Chatsonic ve Socialsonic'i kullanarak sloganlar için beyin fırtınası yapın ve trendlere ayak uydurun
|Ahrefs
|Ücretsiz AI slogan oluşturucu
|Slogan oluşturmayı SEO anahtar kelime araştırması ve rakip analizi ile birleştirin
|Grammarly
|Slogan metinlerini iyileştirme ve düzeltme
|GrammarlyGO'nun marka sesi ve yazma hedeflerini kullanarak sloganlar oluşturun ve düzenleyin
|Shopify
|Sektöre özel sloganlar oluşturma
|Yüzlerce e-ticaret sloganı oluşturun ve bunları mağazanıza hemen uygulayın
|Jasper AI
|Müşteriye özel sloganlar oluşturma
|Müşteri bilgilerini girin ve şablonları veya Boss Mode'u kullanarak sloganlar oluşturun ve test edin
|Designhill Slogan Oluşturucu
|Anahtar kelime optimizasyonlu sloganlar oluşturun
|Marka anahtar kelimelerini girin ve anında 100'den fazla hedef slogan oluşturun
|Hypotenuse AI
|Sloganları sonsuza kadar yeniden oluşturun
|Markanızı tanımlayın, birden fazla sürüm oluşturun ve daha iyi sonuçlar için düzenleyin veya yeniden deneyin
|Çok kolay. AI
|Marka yönergelerine uygun sloganlar oluşturma
|Tutarlı sloganlar oluşturmak için PDF'leri ve marka bilgilerini kullanarak AI'yı eğitin
Bir AI slogan oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Akılda kalıcı bir slogan, markanızın kimliğine, vizyonuna ve hedef kitlesine özgü olmalıdır. Ayrıca, sloganın çeşitli bağlamlarda nasıl algılanacağına da dikkat etmelisiniz. Bir web sitesinde, mobil ekranda ve reklam panosunda aynı derecede çekici görünecek mi?
Bir AI slogan oluşturucu, zaman kazanmak ve iyi tasarlanmış bir slogan oluşturmak için bu yaratıcı süreci üstlenebilmelidir. Ama hepsi bu kadar değil!
Etkili sloganlar oluşturmak için araçlarda aramanız gereken beş özellik daha:
- Özelleştirilebilirlik: Sektörünüze ve demografik özelliklerinize uygun sloganlar oluşturmak için tonu belirleyin veya sloganları iyileştirin ve demografik özellikler
- Kullanım kolaylığı: Tek tıklamayla oluşturma ve filtreleme seçenekleri gibi özellikler
- Birden fazla slogan seçeneği: Tekrarlamadan benzersiz sloganlar oluşturarak kalıcı bir izlenim bırakın
- Marka tutarlılığı: Daha iyi uyum için mevcut marka varlıklarınız ve reklamcılık gereksinimlerinizle entegrasyon
- Dışa aktarma seçenekleri: Son sloganı farklı biçimlerde (ör. PDF, CSV) indirin ve grup kararları için takım üyeleriyle paylaşın
Reddit kullanıcıları arasındaki bu tartışma, reklamcılıkta AI'nın nasıl güzel bir şekilde kullanılabileceğini yanıtlıyor. Sonunda hangi aracı seçerseniz seçin, onu bir rakip olarak değil, asistanınız olarak düşünün.
📖 Ayrıca okuyun: AI ve İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik: Artıları ve Eksileri
En İyi 11 AI Slogan Oluşturucu
Bir AI slogan oluşturucu, hızlı ve özelleştirilebilir sloganlar oluşturabilir ve proje yönetimi ve tasarım entegrasyonundan SEO dostu sloganlar oluşturmaya kadar pazarlama çabalarınızı yönetmek için kapsamlı bir platform görevi görebilir.
Bu 11 AI slogan oluşturucuyu (ücretsiz ve ücretli) keşfedin ve hangisinin gereksinimlerinize en uygun olduğuna karar verin.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Hyundai, Lamborghini'nin hemen ardından dünyanın en çok yanlış yazılan marka isimlerinden biridir.
1. ClickUp (Slogan ve kampanya proje yönetimi oluşturmak için en iyisi)
Pazarlama kampanyanızın yönetimi halledilirken akılda kalıcı bir slogan yazmak, rüya gibi, değil mi?
Ancak ClickUp ile bu gerçek olabilir! İş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli sistemleri bilgi paylaşımı, takım iletişimi ve proje yönetimi ile birleştirerek her şeyi düzenli tutar.
ClickUp Brain, ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ile akılda kalıcı sloganlar oluşturun ve yaratıcı fikirlerin bir envanterini oluşturun. Bu araç, 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonunu kullanarak markanızın ayrıntılarını, hedef kitlenizi ve ana mesajınızı işleyerek etkili sloganlar sunar.
Karmaşık komutlar olmadan bile, ClickUp Brain'in AI Writer for Work basit girdileri anlayabilir ve akılda kalıcı sloganlar oluşturabilir.
✨ Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, GPT-4o, o3-mini, o1 ve Claude 3 dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir. 7 Sonnet, metin yazımı ve akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için!
Bu hızlı açıklamalı kılavuzla ClickUp Brain'i pazarlama için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:
Akılda kalıcı sloganlarınızı oluşturduktan sonra, ClickUp gerçek zamanlı işbirliği ile de size yardımcı olabilir. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yaratıcı fikirleri kaydedin, marka kimliğini hesaplayın ve sosyal medya kampanyaları planlayın.
Birden fazla takım üyesi, platformdan ayrılmadan birlikte çalışabilir ve değişiklikleri izleyebilir. Planlamadan uygulamaya geçmek için takımlar, ClickUp Belgeleri'ni ClickUp Görevleri'ne bağlayabilir ve belirlenen son tarihler ve ilerleme izleyicileri ile eyleme geçirilebilir öğeler oluşturabilir.
📮 ClickUp Insight: ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile slogan oluşturmak artık daha kolay. Çalışma alanınızdan sorunuzu girin, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri toplasın!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görünümlerini kullanarak sloganları düzenleyin ve filtreleyin (ör. kategori, derecelendirme veya duruma göre). Sıralama ve karşılaştırma için Tablo Görünümü en uygun seçenek olabilir
- Sloganları kategorilere ayırmak için görevlerinize ClickUp Özel Alanları ekleyin (ör. "Marka Odak Noktası", "Hedef Kitlesi", "Ton")
- Örnek görevler, özel alanlar ve önceden tanımlanmış iş akışları içeren reklam şablonlarını kullanın
- ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar metrikleri izleyin, görevlerin tamamlanmasını takip edin ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için sonuçları analiz edin
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Lulu Press Marka Etkileşim Müdürü Chelsea Bennett, ClickUp ile deneyimlerini paylaştı:
Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.
Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Verimlilik Araçları ve Uygulamaları
2. Copy. ai (Alternatif içerik oluşturmak için en iyisi)
Her kampanya için slogan bulmak için saatlerce beyin fırtınası yapmak yerine, Copy.ai'yi kullanarak farklı pazarlama girişimleri ve demografik gruplar için alternatif içerikler oluşturun.
Gereksinimlerinize uygun ton, stil ve yapı gibi parametreleri belirten ayrıntılı komutlar yazmanıza olanak tanır.
Slogan oluşturmanın yanı sıra, Copy.ai çeşitli içerik biçimlerine (bloglar, ürün açıklamaları, e-postalar ve daha fazlası) uyarlanmış geniş bir AI yazma araçları kitaplığı sunar. Slogan oluşturucu, ayrıntılı hızlı özelleştirme imkanı sunarak pazarlamacıların ses, ton ve sunum açılarını test etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Brand Voice aracını kullanarak oluşturulan sloganların tüm kampanyalarınızda kimliğinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Özel sloganlar için girişinize işinize özel anahtar kelimeler ekleyin
- Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak bilgileri girin ve saniyeler içinde içerik oluşturun
- Cümle Yeniden Yazma aracıyla içeriğinizi iyileştirin
Copy. ai sınırlamaları
- Konuşma sırasında komut istemlerini düzenleme seçeneği yok
- Yanlış veya tekrarlayan içerik oluşturabilir
Copy. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 249 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)
3. Canva Slogan Oluşturucu (Görsel olarak çekici tasarımlar ve akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için en iyisi)
Çok yönlü tasarım seçenekleriyle markanız için akılda kalıcı bir slogan mı ihtiyacınız var? Canva Slogan Oluşturucu en iyi seçiminiz!
AI slogan oluşturucuyu kullanarak akılda kalıcı sloganlar yazabilir ve yazı tipi, renk ve grafiklerle görünümünü anında özelleştirebilirsiniz. Tüm bunları, promosyon stratejiniz veya pazarlama kampanyalarınız için uygulamalar arasında geçiş yapmadan yapabilirsiniz.
Sloganların ötesinde, Canva oluşturulan sloganları marka görsellerine kolayca uygulamanızı sağlar. Canva'nın şablonlarını kullanarak AI tarafından oluşturulan sloganları Instagram gönderilerine, reklamlara, el ilanlarına ve kartvizitlere sürükleyip bırakabilirsiniz.
Canva Slogan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Canva AI slogan oluşturucu ile 50 sloganı ücretsiz oluşturun
- Canva'nın profesyonel düzeyde çeviri aracıyla sloganları 100'den fazla dile çevirin
- Canva Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve AI tarafından oluşturulan sloganları tartışın
- Belgenizi tek bir tıklama ile sunuma dönüştürün ve iş kampanyanızı sunun
Canva Slogan Oluşturucu sınırlamaları
- Çok sayıda dosyayı düzenlemek karmaşık olabilir
- Yeni uygulamalar ve özellikler kafa karıştırıcı olabilir ve arayüzü hantal hale getirebilir
Canva Slogan Oluşturucu fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Canva Pro: Aylık 15 $/kullanıcı
- Canva Takımları: Aylık 10 $/kullanıcı
- Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva Slogan Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Sosyal medya kullanıcılarının %73'ü, bir marka çevrimiçi olarak yanıt vermezse rakip bir markadan alışveriş yapacaklarını belirtiyor.
4. Writesonic (Farklı AI modellerine aynı anda erişmek için en iyisi)
Writesonic'in Chatsonic'i, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi AI modellerini birleştirerek içerik araştırması ve oluşturma yapar, böylece eksiksiz bir AI içerik oluşturma aracı haline gelir.
Socialsonic'i kullanarak viral trendlerden haberdar olabilir ve yaratıcı fikirlerin bir envanterini oluşturabilirsiniz. Bu araçla pazarlama kampanyalarınızı planlamak son derece kolay olabilir. Ancak, sosyal içerik özellikleri şu anda yalnızca LinkedIn'e odaklanmaktadır.
Writesonic'in slogan oluşturma özelliği, reklam metni ve ürün açıklaması araçları ile uyumludur. Brand Voice özellikleri ile Writesonic'i farklı platformlarda belirli tonları taklit etmesi için eğitebilirsiniz.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Oluşturulan içeriklerde tutarlı bir marka tonu oluşturun ve sürdürün
- 25'ten fazla dilde içerik oluşturma özelliğinden yararlanın
- Tek tıklamayla yayınlama özelliği sayesinde içeriği doğrudan tercih ettiğiniz platforma yayınlayın
Writesonic sınırlamaları
- Ücretsiz plandaki krediler tek seferlik bir tekliftir, bu nedenle bittikten sonra tekrar kullanamazsınız
- Belirli bir metin isteminde bile genel içerik üretme eğilimindedir
Writesonic fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Bireysel: Aylık 20 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Standart: Aylık 99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?
Writesonic, bir blog başlığı bulmak, bir makale veya kitap için arka kapak metni yazmak ya da dijital reklam için pazarlama metni yazmak için ihtiyacım olan yazma asistanıdır. 7/24 kullanılabilir olması, yazma programıma çok uygun. Ayrıca, içerik için yeni fikirler ararken yazma müşterilerimle beyin fırtınası yapmama da yardımcı oluyor.
Writesonic, bir blog başlığı bulmak, bir makale veya kitap için arka kapak yazısı yazmak ya da dijital reklam için pazarlama metni hazırlamak için ihtiyacım olan yazma asistanıdır. 7/24 kullanılabilir olması, yazma programıma çok uygun. Ayrıca, içerik için yeni fikirler ararken yazma müşterilerimle beyin fırtınası yapmama da yardımcı oluyor.
💡Profesyonel İpucu: Writesonic'in AI Article Writer 5. 0'ı kullanarak uzun formlu bir içerik taslağı oluşturun, ardından Chatsonic ile slogan fikirleri ve Photosonic ile görseller için taslağı iyileştirin. Tek bir platformda, akılda kalıcı sloganlardan ilgi çekici içerik ve grafiklere kadar markanızla uyumlu pazarlama kampanyalarınızı oluşturun.
5. Ahrefs (En iyi ücretsiz AI slogan oluşturucu)
Ahrefs'te akılda kalıcı sloganlar oluşturmak için anahtar kelimeler araştırın ve AI slogan oluşturucusunu (ücretsiz) kullanarak sloganlar geliştirin.
Ahrefs'in slogan oluşturucusu basit olmakla birlikte, asıl gücü anahtar kelime araştırmasında yatmaktadır. Pazarlamacılar, bir sloganı kesinleştirmeden önce Ahrefs'i kullanarak anahtar kelimelerin zorluk derecesini, arama hacmini ve ilgili terimlerin rakipler tarafından kullanımını test edebilir. Bu sayede sloganlar sadece akılda kalıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda SEO açısından da akıllı olur.
Ahrefs'in en iyi özellikleri
- Oluşturmak istediğiniz varyantların sayısını seçin
- Site Explorer özelliği ile rakiplerinizin en başarılı sloganlarını ve pazarlama metinlerini analiz edin
- Anahtar Kelime Gezgini'ni kullanarak hedef kitlenizin arama faaliyetlerine göre yeni sloganlar yazın
Ahrefs sınırlamaları
- Yanıtlar genel ve tekrarlayıcı olabilir
- AI slogan oluşturucu ücretsiz olsa da, diğer özellikler oldukça pahalıdır
Ahrefs fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Aylık 129 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 249 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 449 $/kullanıcı
- Enterprise: 1499 $/ay (yıllık taahhüt gereklidir)
Ahrefs puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)
6. Grammarly (Slogan metinlerini iyileştirmek ve düzeltmek için en iyisi)
Yazım kalitesini kontrol eden araçlar arasında Grammarly, gerçek zamanlı düzeltme özellikleri ve temel gramer düzeltmelerinin ötesine geçen ayrıntılı önerileriyle öne çıkıyor.
Üretken AI ortak oluşturucu GrammarlyGO, markanızın sesiyle iyi bir slogan yazmak için özellikle kullanışlıdır. Bir ürün sloganı taslağı oluşturmak için ürününüzle ilgili anahtar terimleri girin, GrammarlyGO saniyeler içinde birden fazla seçenek oluşturacaktır.
Grammarly'nin slogan önerileri, özel hedef ayar seçenekleriyle birleştirildiğinde önemli ölçüde iyileşir. Tonunuzu belirleyin (samimi, resmi, kendinden emin), hedef kitlenizi tanımlayın, amacınızı seçin (bilgilendirmek, ikna etmek) ve GrammarlyGO'nun sloganlarınızı buna göre ince ayar yapmasına izin verin.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Özgünlüğü sağlamak ve kasıtsız intihalı önlemek için içeriği web sayfalarına göre analiz edin
- İçeriğinizin amacına ve hedef kitlesine uygun özel yazma hedefleri belirleyin
- Amerikan, İngiliz, Kanada ve Avustralya İngilizcesi gibi çoklu dil desteğinden yararlanın
Grammarly sınırlamaları
- Google Dokümanlar veya e-postalardaki yazılım hataları nedeniyle daha fazla hata oluşturabilir
- İngilizce dışındaki dillerde tonu ayarlamak için sınırlı destek
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)
🧠 Eğlenceli Bilgi: Marka hatırlanabilirliği açısından, yani hedef kitlenin markanız hakkında hatırladığı şeyler açısından, influencer pazarlama, yardımlı hatırlanabilirlik oranını %79, markalı içerik ise %81 artırır.
7. Shopify (Sektöre özel sloganlar oluşturmak için en iyisi)
Shopify'ın ücretsiz slogan oluşturucusu, temiz ve anlaşılır bir arayüze sahiptir. Sadece birkaç tıklama ile yüzlerce akılda kalıcı slogan oluşturabilirsiniz.
Birçok sektör adını inceleyin ve anahtar kelimeyi yazarak belirli sloganlar oluşturun.
Shopify'ın slogan oluşturucu, niş e-ticaret markaları kuran girişimciler için mükemmeldir. Sloganınızı oluşturduktan sonra, yerleşik entegrasyonları kullanarak Shopify mağazanızın ana sayfasına, ürün listelerine veya reklam afişlerine hızlıca uygulayabilirsiniz.
Shopify'ın en iyi özellikleri
- Anahtar kelimelerinize göre yüzlerce slogan seçeneği arasından seçim yapın
- Sloganlarınızı markanızın mesajını ve USP'lerinizi vurgulamak için özelleştirin
- Shopify'ın entegre araç seti aracılığıyla ek pazarlama ve markalaşma kaynaklarına erişin
Shopify sınırlamaları
- Oluşturulan sloganları ince ayarlamak için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Toplu oluşturma, tekrarlayan veya genel sloganlarla sonuçlanabilir
Shopify fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Shopify: Küçük takımlar için aylık 79 dolar
- Gelişmiş: Büyük işletmeler için aylık 299 $
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6.500'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: 10 Oyunu Değiştiren Ürün Açıklama Oluşturucu
8. Jasper AI (Müşteriye özel sloganlar oluşturmak için en iyisi)
Jasper AI'ya potansiyel müşterilerinizi ve diğer marka ile ilgili ayrıntıları açıklayın ve içerik oluşturun. Bunu Perfect Headline Template ile yapabilirsiniz — ürün açıklamaları, iş adı, bağlam, müşteri avatarı ve ses tonu gibi ayrıntıları girin.
Jasper AI kullanarak slogan oluşturmanın bir başka yöntemi de Boss Mode'un tarif fonksiyonudur. Benzer giriş alanlarını kabul eder, ancak CTRL/CMD + Shift + Enter ile belirli slogan oluşturma komutlarının yürütülmesine izin verir.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Her tür metni oluşturmak için çok çeşitli içerik yazma şablonlarını kullanın
- 25 dilde sloganlar oluşturun
- Mevcut içeriği kısa ve öz başlıklara dönüştürün
Jasper AI sınırlamaları
- Kullanıcılar tüm özellikleri etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için zaman harcarlar
- Yönlendirme ve bağlam ayarları zor olabilir
Jasper AI fiyatlandırması
- Ücretsiz: 7 günlük deneme
- Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk
- Pro: Aylık 69 $/koltuk
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?
Ayrıca, SM, e-postalar veya diğer pazarlama çabalarında kullanabileceğim kısa ve akılda kalıcı sloganlar veya başlıklar oluşturmaya yardımcı olmasını da çok seviyorum. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorumlar.
Ayrıca, SM, e-postalar veya diğer pazarlama çabalarında kullanabileceğim kısa ve akılda kalıcı sloganlar veya başlıklar oluşturmaya yardımcı olmasını da çok seviyorum. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorumlar.
9. Designhill Slogan Generator (Anahtar kelime optimizasyonlu sloganlar oluşturmak için en iyisi)
Designhill Slogan Generator, işinizin markalaşma ve pazarlama ihtiyaçları hakkında yaratıcı fikirleri olan bir arkadaşınızla sohbet etmek gibidir.
Markanızın anahtar kelimesini girin ve bu odak noktasına uygun sloganları anında oluşturun, böylece pazarlama kanallarınızla yüksek düzeyde alakalı hale getirin.
Designhill Slogan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Teknik uzmanlık gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüzden yararlanın
- Markanızla ilgili anahtar kelimelere özel olarak tasarlanmış 100'den fazla slogan seçeneği arasından seçim yapın
- Tek bir tıklama ile sloganları kopyalayın, favorilerinizi kolayca kaydedin ve karşılaştırın
Designhill Slogan Oluşturucu sınırlamaları
- Bazı sloganlar, markanızın sesine uyması için hafif düzenleme gerektirebilir
- Çok dilli destek yok
Designhill Slogan Oluşturucu fiyatlandırması
- Ücretsiz
Designhill Slogan Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
10. Hypotenuse AI (Sloganları sonsuz olarak yeniden oluşturmak için en iyisi)
En iyi sonuçları elde etmek için markanızın sesini ve müşteri ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak açıklayın. Hypotenuse AI, bunu hedefli sloganlar oluşturmak için kullanır.
Hypotenuse AI size altı seçenek ve istediğiniz düzenlemeleri yapma özgürlüğü sunar. Ayrıca, hiçbirini beğenmezseniz, yeniden oluşturabilirsiniz.
Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri
- 50'den fazla özelleştirilebilir içerik şablonu kullanın
- Anında bilgi kaynağına ulaşmak için web tabanlı araştırma aracından yararlanın
- Sloganlarınız etrafında bir pazarlama metni geliştirmek için gelişmiş makale yazma özelliklerine erişin
Hypotenuse AI sınırlamaları
- Benzer komutlar kullanıldığında ara sıra tekrarlayan içerik oluşturur
- Sınırlı sohbet desteği özellikleri
Hypotenuse AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Girdi: 29 $/ay
- Temel: 87 $/ay
- Blog Pro: 230 $/ay
- Blog Özel: Özel fiyatlandırma
Hypotenuse AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Hypotenuse AI hakkında ne diyor?
Bunu beyin fırtınası yapmak ve ürün açıklamalarımızı, sosyal medya gönderilerimizi, açılış sayfası metinlerimizi ve diğer birkaç tür pazarlama içeriğini yazmak için kullanıyoruz. Bize harika fikirler verdi ve bizim için işe yarayan belirli bir üslup ve dilde içerik üretebiliyoruz.
Bunu beyin fırtınası yapmak ve ürün açıklamalarımızı, sosyal medya gönderilerimizi, açılış sayfası metinlerimizi ve diğer birkaç tür pazarlama içeriğini yazmak için kullanıyoruz. Bize harika fikirler verdi ve bizim için işe yarayan belirli bir üslup ve dilde içerik üretebiliyoruz.
11. Easy-Peasy. AI (Marka yönergelerine uygun sloganlar oluşturmak için en iyisi)
Easy-Peasy. AI'yı belirli marka yönergeleri, örnekler ve tonlama ile eğitebilir ve oluşturulan sloganlar arasında tutarlılığı sağlayabilirsiniz. GPT-4'ü kullanarak bağlamı anlar ve markanızın kişiliğine uygun ifadeler oluşturur.
Çok kolay. AI'nın asistanı Marky, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanarak sloganları iyileştirmenize yardımcı olur.
Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri
- 40'tan fazla dilde sloganlar oluşturun
- İşinizi kolaylaştırmak için 200'den fazla AI şablonuna erişin
- Markayla ilgili PDF dosyalarını yükleyin ve daha odaklı pazarlama kampanyaları için AI'ya sorular sorun
Çok kolay. AI sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirir
- Oluşturulan içerikte doğruluk eksikliği olabilir
Çok kolay. AI fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 16 $/kullanıcı
- Sınırsız 50: Aylık 24 $/kullanıcı
- Sınırsız: Aylık 32 $/kullanıcı
Çok kolay. AI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? Pazarlama liderlerinin %93'üne göre, pazarlamacılar iş akışlarında AI'yı nasıl kullanacaklarını bilmelidir.
ClickUp ile Sloganlar Oluşturun ve Marka Kimliğinizi Şekillendirin
İnsanların zihninde kalıcı sloganlar oluşturmak kolay bir görev değildir. Ancak doğru AI slogan oluşturucu ile markanızın kişiliğini hedef kitlenizin ilgisini çeken bir cümle ile yakalayabilirsiniz.
Tüm bu araçlar ilgi çekici sloganlar oluşturmanıza ve varyasyonları test etmenize yardımcı olabilir, ancak yalnızca ClickUp slogan oluşturmayı eksiksiz iş akışı ve kampanya yönetimi ile birleştirir.
ClickUp, marka varlıklarını depolamak, takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve pazarlama kampanyalarını izlemek için merkezi bir konum oluşturur. Böylece, markanızın sloganını oluşturduktan sonra, sloganınızı oluşturduğunuz yerde kullanmaya devam edebilirsiniz.