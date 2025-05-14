10 örnekle Copilot istemleri oluşturma

Microsoft 365 Copilot, dilini biliyorsanız iş akışınızda harikalar yaratabilir!

🧠 İlginç Bilgi: Dünya çapında işlerin %72'si bir tür yapay zeka kullanıyor

Bu yazıda, verimliliği en üst düzeye çıkaran Copilot istemlerini yazmayı öğreneceksiniz. 10 pratik örnek ve bekleyebileceğiniz sonuçlar da yazıda yer alıyor.

⚡️ Bonus: Copilot'un yaptığı her şeyi sunan, ancak veri analizi, geçmiş bellek ve ClickUp Çalışma Alanınızda eylemler gerçekleştirme yeteneği gibi ek avantajlara sahip akıllı asistan ClickUp Brain'i tanıtacağız! Ücretsiz olarak başlamak için sayfayı aşağı kaydırın!

Ama önce, Copilot komut istemleri kılavuzumuza bir göz atalım.

Copilot komut istemleri nedir?

Copilot istemleri, Microsoft Copilot gibi yapay zeka destekli araçlara görevleri gerçekleştirmeleri için rehberlik etmek üzere verdiğiniz talimatlardır.

Bunları, AI'nın ihtiyaçlarınızı anlamasına ve tam olarak istediğinizi sunmasına yardımcı olan konuşma başlatıcılar olarak düşünün. İstemlerinizi ne kadar iyileştirirseniz, AI asistanınız o kadar verimli ve etkili hale gelir!

Sunum üzerinde çalışıyor, verileri analiz ediyor veya blog yazısı yazıyor olun, isteminiz AI'nın nasıl yanıt vereceğini belirler. İyi hazırlanmış bir istem açık, öz ve ayrıntılıdır ve AI'dan en iyi sonuçları almanızı sağlar.

Proje yönetiminde AI kullanarak, takımların karmaşık görevleri yönetilebilir parçalara ayırmasına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, bir pazarlama takımı e-posta kampanyaları taslaklamak için istemleri kullanırken, geliştiriciler kod hata ayıklama veya dokümantasyon oluşturmak için kullanabilir.

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı yalnızca içerik oluşturmak için değil, içgörüler elde etmek için de kullanın. Copilot'tan trendleri karşılaştırmasını, duyguları analiz etmesini veya basit özetlerin ötesinde büyük veri kümelerinden anahtar çıkarımları çıkarmasını isteyin.

Copilot İpuçlarını Kullanmanın Avantajları

Hiç net talimatlar olmadan bir tarif denediniz mi? Muhtemelen, umduğunuz gibi sonuçlanmamıştır. Net Copilot istemleri olmadan AI ile çalışmak da aynen böyledir. Belirli talimatlar, AI asistanınızın yazma, analiz veya düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlar.

Microsoft Copilot'ta açık ve daha iyi istemler yazarak istediğiniz sonuçları elde etmenin yolları:

Artan verimlilik: Net talimatlar, AI'nın içerik oluşturma, veri analiz etme veya sunum hazırlama gibi görevleri kolaylaştırmasına yardımcı olur, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve en önemli işlere odaklanabilirsiniz

Geliştirilmiş doğruluk: İyi tasarlanmış istemler, e-posta taslağı oluştururken, raporları özetlerken veya verileri hesaplarken AI'nın doğru ve alakalı yanıtlar vermesini sağlar

Tutarlı sonuçlar: Copilot istemleri işinizde tutarlılığı korur ve her seferinde öngörülebilir ve güvenilir çıktılar elde etmenize yardımcı olur

Uygulamalar arasında yardım: Akıllı istemler, e-postalardan sunumlara kadar Microsoft 365 araçlarında Copilot'u kullanmanızı sağlar. Outlook'ta bir toplantı özetiyle başlayın ve hedefli istemler aracılığıyla bunu PowerPoint sunumuna dönüştürün

Bağlamı içgörülere dönüştürün: Copilot, iş modellerinizden öğrenir, eğilimleri belirler ve müşteri geri bildirimlerinden yanıt şablonları oluşturmak gibi otomasyon önerilerinde bulunur

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft Copilot, GPT-4 gibi gelişmiş dil modellerinden yararlanarak insan benzeri metinleri anlayabilir ve oluşturabilir. Bu temel sayesinde Copilot, sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, görevleri yerine getirebilir, belgeler oluşturabilir ve hatta kodlamaya yardımcı olabilir!

Etkili Copilot komutları nasıl oluşturulur?

Etkili Copilot istemleri oluşturmak, netlik, alaka düzeyi ve etkileşimi dengelemek anlamına gelir. Daha anlamlı ve verimli etkileşimler için daha iyi istemler oluşturmanın anahtar stratejileri şunlardır:

Açık ve net bir dil kullanın : Belirsizlikten kaçının; talimatlarınızı net bir şekilde verin, böylece Copilot neye ihtiyacınız olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilir

Kısa ve öz olun : Ayrıntılar önemlidir, ancak aşırı uzun komutlar AI'yı zorlayabilir

Bağlam ve alaka sağlayın : Ne kadar fazla bağlam verirseniz, AI durumu o kadar iyi anlayabilir. Örneğin: "Bir iş görüşmesi ayarında, proje yönetimi deneyiminizle ilgili öne çıkarmak istediğiniz en önemli 3 özellik nedir?"

Daha derin düşünmeyi teşvik edin: Daha düşünceli yanıtlar almak için istemlerinizi katmanlara ayırın. Örneğin: "Küçük işletmeler için geleneksel ve dijital pazarlama stratejilerinin başarı faktörlerini karşılaştırın ve karşılaştırın. "

Ton ve stili belirtin : Belirli bir ton veya stilde yanıtlara ihtiyacınız varsa bunu açıkça belirtin. Örneğin: "İş görüşmesi için, tartışılan anahtar noktaları vurgulayan samimi bir teşekkür notu hazırlayın. "

Yineleyin ve iyileştirin: Geri bildirimlere göre istemlerinizi ayarlayın. Belirli bir istem sürekli olarak mükemmel sonuçlar veriyorsa, neyin işe yaradığını analiz edin ve gelecekte kullanmak üzere iyileştirin

💡Daha akıllı bir AI asistanı mı arıyorsunuz? Microsoft Copilot, Microsoft 365 uygulamalarınızı desteklerken, ClickUp Brain bir adım daha ileri gider. Çalışma alanınıza entegre olarak, görevleri yönetmenize, içerik oluşturmanıza, belgeleri özetlemenize ve işleri otomatikleştirmenize yardımcı olur — hepsi tek bir yerden. ✨ Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, çeşitli yazma, akıl yürütme ve kodlama görevleri için GPT-4o, o3-mini, o1 ve Claude 3. 7 Sonnet dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir! Dağınık iş akışlarını birleşik, yapay zeka destekli bir sistemle değiştirmeye hazır mısınız?

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi ChatGPT Komutları

10 Örnek Copilot İstemleri

İşte çeşitli sektörlere ve mesleklere göre uyarlanmış 10 Copilot komut istemleri. Bu AI örnekleri, Copilot'u müşteri hizmetleri, finans, hukuk ve diğer senaryolarda nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

1. Pazarlama

Günümüzde pazarlama, veriye dayalı kararlar ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine dayanmaktadır. AI, müşteri davranışlarını analiz etmeye, tercihleri tahmin etmeye ve hedefli kampanyalar oluşturmaya yardımcı olur.

Sağlam istemlerle, pazarlama ekibiniz rutin görevleri otomatikleştirebilir, daha verimli içgörüler elde edebilir ve daha iyi etkileşim için stratejileri ince ayarlayabilir, tüm bunları yaparken verimliliği ve yaratıcılığı artırabilir.

İpucu: Bahar koleksiyonumuzun lansmanı için bölümlere ayrılmış bir e-posta kampanyası oluşturun. Ürün önerileri ve kişiselleştirilmiş indirim kodları ekleyin.

Sonuç:

👀 Biliyor muydunuz? 2023 yılında müzisyen Holly Herndon, Spawn adlı bir AI "bebek" ile işbirliği içinde oluşturduğu "PROTO" başlıklı bir albüm çıkardı. Bu proje , insan yaratıcılığı ve makine öğreniminin kesişimini keşfederek müzikte geleneksel yazarlık kavramlarına meydan okudu. Doğru komut istemleri oluşturmak hakkında konuşun!

2. Yazılım geliştirme

Yazılım geliştirme takımları, kaliteyi korurken kodlama ve test süreçlerini hızlandırmanın yeni yollarını buluyor.

Yazılım geliştirmede yapay zeka kullanmak, hataları erken yakalamaya yardımcı olur ve daha net, daha verimli kod parçacıkları oluşturur.

İstem: Kullanıcı şifrelerini doğrulayan bir Python fonksiyonu yazın. Minimum uzunluk (8 karakter), özel karakterler, sayılar ve büyük ve küçük harfler için kontroller ekleyin. Her doğrulama hatası için yararlı hata mesajları ekleyin.

Sonuç:

3. Sağlık analitiği

Sağlık uzmanları, hasta verilerini analiz etmek, erken uyarı işaretlerini tespit etmek ve hatta kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmak için yapay zekayı kullanır. Yapay zeka ayrıca tıbbi görüntüleri okumaya ve hasta sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olarak, teşhisten takip bakımına kadar her şeyi çok daha verimli hale getirir.

Komut: Son 24 saatteki hasta yaşamsal belirti verilerini analiz edin. Endişe verici kalıpları işaretleyin ve geçmiş hasta sonuçlarına göre önleyici tedbirler önerin.

Sonuç:

4. Finansal analiz

Finans kurumları, pazar eğilimlerini analiz etmek, dolandırıcılığı tespit etmek ve riski daha verimli bir şekilde değerlendirmek için yapay zeka destekli komut istemlerini kullanır. Doğru komut istemleri, yapay zekanın büyük miktarda finansal veriyi işleyerek gizli kalıpları ortaya çıkarmasına ve karar verme sürecini iyileştiren içgörüler üretmesine yardımcı olur.

Raporların otomasyonundan müşteri etkileşimlerinin geliştirilmesine kadar, AI destekli istemler finansal işlemleri kolaylaştırır.

İpucu: Perakende sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir şirket için finansal analiz raporu oluşturun. Şirketin son 3 yıldaki gelir artışı, kar marjları ve nakit akışını analiz edin. Anahtar performans göstergelerini (KPI), sektör karşılaştırmalarını ve gelecekteki büyüme için olası riskleri veya fırsatları dahil edin.

Sonuç:

5. Eğitim

Eğitim sektörü, öğrenmeyi daha etkileşimli ve verimli hale getirmek için AI istemlerini kullanır. Not vermeyi otomatikleştirmeden anında geri bildirim sağlamaya kadar, AI destekli araçlar eğitimcilerin zamandan tasarruf etmesine ve kişiselleştirilmiş öğrenci katılımına odaklanmasına yardımcı olur.

Doğru komutlarla AI, ders planları oluşturabilir, öğrenme etkinlikleri önerebilir, içeriği gözden geçirebilir ve hatta farklı beceri düzeylerine göre özelleştirebilir.

İpucu: 7. sınıf cebir için bir matematik ders planı oluşturun. Üç zorluk seviyesi, görsel yardımcılar ve adım adım çözümleri içeren alıştırma problemleri ekleyin.

Sonuç:

Ayrıca okuyun: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

6. Müşteri hizmetleri

Müşteri desteği, hızlı ve doğru yanıtlarla gelişir; AI destekli istemler bunu kolaylaştırır. SSS'leri otomatikleştirerek, 7/24 yardım sağlayarak ve rutin soruları yanıtlayarak AI, insan temsilcilerin daha karmaşık müşteri sorunlarını çözmeye ve daha iyi bir destek deneyimi sunmaya odaklanmasını sağlar.

İsteme: Sık sorulan ürün iade soruları için yanıt şablonları oluşturun. Nakliye bilgilerini, iade süresi ayrıntılarını ve sonraki adımları ekleyin. Hayal kırıklığına uğramış müşteriler için empatik bir dil kullanın.

Sonuç:

7. İK ve yetenek yönetimi

AI, işe alım sürecini daha akıllı, daha hızlı ve daha kapsayıcı hale getirerek İK dünyasını dönüştürüyor.

Özgeçmiş taraması gibi sıkıcı görevleri otomatikleştirmekten, adayları beceri ve deneyimlerine göre rollere eşleştirmeye kadar, AI, İK takımlarının evrak işleriyle uğraşmak yerine ilişkileri geliştirmeye odaklanmasını sağlar.

İpucu: AI içgörülerini kullanarak pasif adayların ilgisini çekmek için bir e-posta dizisi yazın. İlgiyi canlı tutmak için kişiselleştirme, iş önerileri ve takip hatırlatıcıları ekleyin.

Sonuç:

8. Gayrimenkul

AI, gayrimenkul alım, satım ve yönetimini daha akıllı ve verimli hale getirir. Alıcılara 7/24 destek sağlayan AI destekli chatbotlardan gayrimenkul değerlerini ve pazar trendlerini tahmin eden tahmine dayalı analitiklere kadar AI, acentelerin ve müşterilerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Sanal turlar ve yapay zeka destekli öneriler ev arama deneyimini kişiselleştirirken, otomatik müşteri adayı oluşturma ve akıllı sözleşme işleme işlemleri işlemleri kolaylaştırır.

İstem: Yerel emlak piyasasındaki mevcut eğilimleri ve fiyatlandırma stratejilerini belirlemek için bir pazar analizi yapın. Mülk değerleri, kira oranları ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında bilgiler sağlayın: [Konum ayrıntılarını ekleyin]

Sonuç:

🧠 İlginç Bilgi: Bilgisayar bilimcisi John McCarthy, "yapay zeka" terimini ilk kez 1956 yılında, yapay zeka alanının kuruluş etkinliği olarak kabul edilen Dartmouth Konferansı'nda kullanmıştır.

9. Üretim

AI destekli öngörücü bakım, üretim takımlarının ekipman arızalarını önceden tahmin etmesine ve maliyetli kesinti sürelerini azaltmasına yardımcı olur. Bakım planlaması için AI'dan yararlanan şirketler, kesinti sürelerinde %20 azalma olduğunu bildirerek daha sorunsuz operasyonlar ve daha iyi kaynak tahsisi sağladıklarını belirtmiştir.

Komut: Üretim hattı verilerini analiz ederek ürün kusurlarıyla bağlantılı kalıpları belirleyin [üretim hattı verilerini ekleyin].

Sonuç:

10. Yasal

Yapay zeka destekli araçlar, hukukçuların çok sayıda içtihat, sözleşme ve hukuki belgeyi hızla analiz etmesine yardımcı olarak saatler süren manuel işleri azaltır.

Chatbotlar temel müşteri sorularını yanıtlayarak daha karmaşık hukuki konulara daha fazla zaman ayırmanızı sağlar. Bu arada, tahmine dayalı analitik, geçmiş verileri kullanarak dava sonuçlarını değerlendirir ve AI destekli sözleşme inceleme ve taslak hazırlama, doğruluğu artırırken insan hatalarını azaltır, böylece hukuki işler daha hızlı ve verimli hale gelir.

Komut: Hukuk alanında uzman bir avukat olarak hareket edin. Müşterim, bir kiracı, mülkü tertemiz bir şekilde teslim etmesine rağmen depozitosunu geri vermeyen eski ev sahibinden depozitosunu geri almak istiyor.

Müşterim davayı kaybederse, [eyalet yasalarına göre] olası sonuçların ayrıntılı bir analizini sağlayın. Yasal masraflar, kredi etkileri, gelecekteki kira sorunları ve iş veya kişisel yaşamları üzerindeki daha geniş etkiler dahil olmak üzere finansal, kişisel ve itibar üzerindeki etkileri kapsayın. Yanıtın kapsamlı olduğundan ve hem acil hem de uzun vadeli etkileri dikkate aldığından emin olun.

Sonuç:

copilot aracılığıyla

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Etkili Copilot sohbet istemleri oluşturmak, doğru ve değerli sonuçlar elde etmenin anahtarıdır. Microsoft Copilot, Copilot Chat veya Microsoft 365 Copilot içindeki AI kullanıyor olsanız da, belirsiz istemler muğlak veya alakasız yanıtlara yol açabilir. İstemlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için şu yaygın hatalardan kaçının:

Çok belirsiz olmak: AI, netlikten beslenir. "Bu belgeyi özetle" demek yerine, "Bu raporu finansal eğilimlere odaklanarak üç madde halinde özetle" şeklinde belirtin

Bağlamı yok sayma: Copilot istemleri, bağlam açık olduğunda en iyi şekilde çalışır. Yanıtı iyileştirmek için her zaman sektörü, amacı veya hedef kitleyi belirtin

Çok fazla bilgi ile aşırı yükleme: Bağlam çok önemli olmakla birlikte, uzun komut istemleri Microsoft Copilot'u aşırı yükleyebilir. Komut istemlerini kısa ve öz, ancak bilgilendirici tutun

Çıktı biçimini tanımlamayı unutmak: Liste, tablo veya paragraf gerekiyorsa bunu belirtin. Örnek: "Bu verileri üç sütunlu bir tabloda sağlayın"

AI'nın sınırlarını göz ardı etmek: Copilot, geniş bir Copilot, geniş bir AI bilgi tabanından yararlanmasına rağmen, uzmanların kararlarının yerini almaz. Önemli bilgileri her zaman doğrulayın

Copilot'un sınırları

Microsoft Copilot için istemlerinizi oluşturmadan önce, bu AI asistanının neler yapabileceğini ve yapamayacağını bilmek çok önemlidir. Gerçekçi beklentiler ayarlamak, daha etkili istemler oluşturmanıza ve en iyi sonuçları almanıza yardımcı olacaktır.

Aklınızda bulundurmanız gereken bazı anahtar sınırlamalar şunlardır:

Bağımsız eylemler yok: Copilot yardımcı olur, ancak bağımsız olarak hareket etmez. Öneriler sunar, ancak yanıtları paylaşmadan önce gözden geçirip onaylamanız gerekir

Sohbetler arasında bellek yok: Her konuşma yeni başlar. Dün bir pazarlama stratejisi hakkında konuştunuz, Copilot bunu bugün hatırlamayacaktır; bağlamı yeniden sağlamanız gerekir

Sınırlı veri analizi: Copilot, sorgu başına belirli bir miktarda veriyi işler. Bilgileri özetleyebilir, ancak derinlemesine analiz yapmak veya neden-sonuç ilişkileri kurmak için tasarlanmamıştır. Bunun için özel analitik araçlar daha uygundur

Bilgi kesintisi: Copilot'un temel bilgisi 2021 yılı civarında sona erer. Copilot, kuruluşunuzun yapılandırmasına bağlı olarak güncel bilgileri alabilir, ancak temel model bilgisi sürekli olarak güncellenmez

Tutarlı olmayan yanıtlar: Aynı soruyu iki kez sorduğunuzda, biraz farklı yanıtlar alabilirsiniz. Bunun nedeni, Copilot'un sabit kurallara değil olasılıklara göre yanıtlar üretmesidir

Sohbet kısıtlamaları: Konuşmalar oturum başına 30 etkileşimle sınırlıdır ve süresi dolabilir. Önemli bir şey varsa mutlaka kaydedin; eski sohbetler devam ettirilemez

Dosya erişim sınırları: Copilot'un dosyalara erişimi, kurulumunuza bağlıdır. Yalnızca şirketinizin SharePoint'i gibi belirli konumlardan dosyaları alabilir ve başka yerlerde depolanan belgeleri alma yeteneği sınırlıdır

Daha basit iş modu yanıtları: Copilot'u iş modunda kullanırken, yanıtlar diğer GPT-4 araçlarına kıyasla daha kısa ve daha öz olabilir

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp Brain'i daha iyi bir alternatif olarak kullanın

İş akışınızı anlayan bir AI asistanına mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, Microsoft Copilot gibi araçları geride bırakıyor.

Bu, en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biridir .

Nasıl mı? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve Sohbet özelliklerini bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Derin çalışma alanı entegrasyonları

Copilot'un genel amaçlı yaklaşımından farklı olarak, ClickUp Brain doğrudan ClickUp çalışma alanında çalışır. Görevlerinize, belgelerinize ve takım iletişiminize gerçek zamanlı olarak erişip bunları analiz ederek son derece alakalı yardım sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızı yönetin

Örneğin, birden fazla pazarlama kampanyası yönetiyorsanız, ClickUp Brain görev durumlarınızdan, önceliklerinizden ve takım yorumlarınızdan içgörüler çıkararak kaynak tahsisi ve sonraki adımlar hakkında daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Akıllı görev yönetimi

ClickUp Brain, iş ve zaman yönetimi konusunda size aktif olarak yardımcı olarak temel AI sohbetinin ötesine geçer. Manuel ilerleme izlemeyi atlayın — ClickUp Brain, güncellemeleri ve takım raporlarını otomatik olarak oluşturur. Manuel ilerleme izlemeyi atlayın — ClickUp Brain, güncellemeleri ve takım raporlarını otomatik olarak oluşturur.

ClickUp Brain ile görev zaman çizelgeleri hakkında öneriler alın ve ClickUp'ta Gantt grafikleri oluşturun

Bu otomasyon, bilgileri manuel olarak toplamanızı ve özetlemenizi gerektiren araçlara kıyasla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Bir pazarlama takımı lideri, saatlerce veri derlemekle uğraşmadan, yapay zeka tarafından oluşturulan tüm devam eden kampanyalar, darboğazlar ve kaynak ihtiyaçlarına ilişkin genel bir bakış elde edebilir.

Görevler, gösterge panelleri, sohbetler ve zaman takibi gibi diğer özellikleriyle, insanlar iş için ClickUp'tan çok memnunlar.

🎥 Takımların karmaşık projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için ClickUp Brain'i nasıl kullandığını izleyin → Demoyu izleyin

👉 AstraZeneca'dan Vladimir Janovsky, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp'ı işlevler arası takım projelerine entegre etme konusunda henüz başlangıç aşamasında olsak da, çok ülkeli takım ayarlarında kullanışlılığı özellikle belirgin hale geldi. Platformun zengin özellik seti, birden fazla ülkeyi kapsayan görevlerin karmaşıklığını ve kapsamını etkin bir şekilde yöneterek hem iletişimi hem de koordinasyonu kolaylaştırıyor.

ClickUp'ı işlevler arası takım projelerine entegre etme konusunda henüz başlangıç aşamasında olsak da, çok ülkeli takım ayarlarında kullanışlılığı özellikle belirgin hale geldi. Platformun zengin özellik seti, birden fazla ülkeyi kapsayan görevlerin karmaşıklığını ve kapsamını etkin bir şekilde yöneterek hem iletişimi hem de koordinasyonu kolaylaştırıyor.

İçerik oluşturma desteği

E-posta için ClickUp Brain özel istem

ClickUp'ın AI Writer özelliği, takımların içeriği daha hızlı oluşturmasına ve iyileştirmesine yardımcı olur. Sosyal medya gönderileri, tasarım özetleri veya proje güncellemeleri olsun, ClickUp Brain markanızın sesini koruyarak ve çalışma alanı bağlamını dahil ederek taslaklar oluşturabilir.

Bu, birden fazla araç arasında geçiş yapmaktan çok daha iyidir; tek bir yerden fikir oluşturmadan uygulamaya geçebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: İşte mükemmel bir ClickUp Brain hilesi: Görev açıklamalarınız belirsiz veya dağınık mı? Şu komut istemini deneyin 👉 "Bu görev açıklamasını, tüm önemli ayrıntıları koruyarak daha açık ve eylem odaklı olacak şekilde yeniden yazın. " Böylece takımınız ne yapılacağını tam olarak bilir.

Yazılım geliştirme

ClickUp Brain, doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda akıllı asistanınız olarak görev yaptığı için, yazılım takımları için paha biçilmez bir araç haline gelir. ClickUp Brain, kod oluşturarak, en iyi uygulamaları sağlayarak, çalışma alanınızla entegre olarak, işbirliğini destekleyerek ve öğrenme kaynakları sunarak yazılım geliştirmeyi destekler — hepsi ClickUp içinde. Bu, takımların daha hızlı hareket etmesine, kaliteyi korumasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain: Yapay zeka destekli verimlilik ortağınız

İmza yazmak zor olmak zorunda değil — ClickUp Brain ile çok kolay. İş akışınıza doğrudan entegre olan bu araç, rapor taslakları hazırlamak, görevler oluşturmak veya belgeleri özetlemek için mükemmel bir yapay zeka aracıdır.

ClickUp Brain'i Microsoft Copilot'tan ayıran nedir? ClickUp ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir, yani araçlar arasında geçiş yapmadan projeleri, görevleri ve belgeleri yönetebilirsiniz.

Ayrıca, OpenAI ve Anthropic'in üst düzey AI modellerinden yararlanarak ihtiyaçlarınıza uygun akıllı otomasyon sağlar.

Daha yenilikçi bir iş yapma yöntemine mi ihtiyacınız var? Bugün ClickUp'a kaydolun ve ClickUp Brain ile verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyın. 📈