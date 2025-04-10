2025'in en iyi 10 DingTalk alternatifi ve rakibi

Monday sabahı ve siz dijital dedektiflik yapıyorsunuz, Jane'in paylaştığı önemli dosyayı bulmaya çalışıyorsunuz.

Slack'te miydi? E-postada mı? Farkına bile varmadan, anahtarlarınızı aramak için 30 dakikanızı harcamış olursunuz.

Ancak yalnız değilsiniz: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, çalışma günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor.

Doğru işbirliği platformu, takımınızın bağlantısını sağlar, görevleri düzenler ve akıl sağlığınızı korur. DingTalk bu ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, doğru yerdesiniz.

Daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak en iyi DingTalk alternatiflerini keşfedin.

Ve sizi bile geride bırakacak kadar akıllı bir araç arıyorsanız, listemizin ilk sırasındaki ClickUp'a bir göz atın.

⏰ 60 saniyelik özet Daha iyi işbirliği için bu 10 en iyi Dingtalk alternatifinden birini seçin! Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Yerleşik iletişim ile proje + görev yönetimi AI destekli asistan, atanabilir yorumlar, gerçek zamanlı belgeler + sohbet Ücretsiz, 7-12 $/kullanıcı/ay; Enterprise: Özel; Brain: +7 Zoom Toplantıları Yüksek kaliteli sanal takım işbirliği AI toplantı özetleri, küçük grup odaları, çok dilli altyazılar Ücretsiz, 15,99–21,99 $/kullanıcı/ay Microsoft Teams Microsoft 365 kullanıcıları Office belgelerini birlikte düzenleyin, Teams + Outlook senkronizasyonu, müşterilerle paylaşılan kanallar Ücretsiz; 4–22 $/kullanıcı/ay (Microsoft 365 planları aracılığıyla) Slack Hızlı iletişim + işbirliği Kanallar, sesli/görüntülü aramalar, mesaj özetleri Ücretsiz, 8,75–15 $/kullanıcı/ay; Kurumsal: Özel Rocket. Sohbet Güvenlik öncelikli kuruluşlar Açık kaynak, şifreli mesajlaşma, çok kanallı destek Ücretsiz; Pro/Kurumsal: Özel Brosix Güvenli anlık iş mesajlaşması Şifreli P2P mesajlaşma, ekran paylaşımı, etkileşimli beyaz tahtalar Ücretsiz, 5–8 $/kullanıcı/ay Troop Messenger Ayrıntılı kontrol + güvenli takım iletişimi Forkout toplu mesajlaşma, acil notlar, işbirliğine dayalı kodlama 2,5–24 $/kullanıcı/ay Flock KOBİ'ler için basit iletişim Genel/gizli kanallar, video görüşmeleri, harici misafir erişimi Ücretsiz, 6 $/kullanıcı/ay; Enterprise: Özel Trello Görsel verimlilik yönetimi Sürükle ve bırak panoları, otomasyon (Butler), çoklu görünüm modları Ücretsiz, 5-10 $/kullanıcı/ay; Enterprise: Özel Lark Hepsi bir arada verimlilik paketi Gerçek zamanlı mesajlaşma, ortak belgeler, otomatik transkripsiyon + çeviri Ücretsiz, 12 $/kullanıcı/ay; Enterprise: Özel

DingTalk nedir?

DingTalk, Alibaba Group tarafından geliştirilen, mobil ve iş iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. İş mesajlaşması, video konferans, görev yönetimi ve diğer verimlilik araçlarını tek bir platformda birleştirir.

Takımlar arasındaki mobil iletişimi basitleştirmek için tasarlanmış olup, iç iletişimini geliştirmek isteyen işletmeler için popüler bir seçimdir. Asya'da popüler olmasına rağmen, sınırlı uluslararası özellikleri ve sunucu konumları nedeniyle birçok küresel takım alternatiflerini aramaktadır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: DingTalk, 2020'nin başlarında uzaktan çalışmanın artmasıyla kullanıcı sayısında artış gördü ve sonraki birkaç yıl içinde 700 milyon kullanıcıya ulaştı.

Bir Dingtalk alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Artık sınırlamaları bir kenara bırakıp takımınıza uygun bir işbirliği platformu bulmaya hazırsınız. İşte aramanız gereken özellikler:

Kolay iletişim: Verimli takım iletişimi, başarılı bir işin bel kemiğidir. Mobil iletişimi kolaylaştıran ve anlık sesli iletişimi destekleyen anlık mesajlaşma, grup sohbetleri ve video görüşmeleri gibi özellikleri arayın

Verimli işbirliği: İyi bir platform, dosya paylaşımı, görev yönetimi ve ekran paylaşımı gibi güvenilir işbirliği araçları sağlamalıdır

Güçlü güvenlik: Hiç kimse şirket sırlarının bir reality TV dizisi gibi sızdırılmasını istemez. Güvenli mesajlaşma ve iş verilerinin korunmasının yanı sıra sesli ve görüntülü aramalar için uçtan uca şifrelemeyi önceliklendirin

Güçlü proje yönetimi: İletişim platformunuz görevleri yönetmenize, belgeleri düzenlemenize ve projeleri yolunda tutmanıza yardımcı olmalıdır

Sorunsuz entegrasyonlar: CRM veya takvim gibi diğer önemli iş araçlarıyla kolayca bağlantı kuran bir platforma ihtiyacınız var

Kullanıcı dostu arayüz: Kimse, bir roket bilimcisi tarafından tasarlanmış gibi görünen bir platformu çözmek için zaman harcamak istemez. Sezgisel olmalı ve takımınızın yazılım mühendisliği doktorası olmadan kullanabilmesini sağlamalıdır

💡 Profesyonel İpucu: Bir platform seçmeden önce, ekibinizin ihtiyaçlarını ve işbirliği stratejisi gereksinimlerini özetleyen bir iletişim planı şablonu oluşturun. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını ve işi engellemeyen, destekleyen en etkili aracı seçmenize yardımcı olacaktır.

En İyi 10 Dingtalk Alternatifi

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, eğlenceli kısma geçelim ve size uygun bir işbirliği aracı bulalım!

ClickUp Sohbet'i deneyin ClickUp Chat ile tek bir yerden sohbet edin, dosya paylaşın ve görevleri izleyin

Birleşik çalışma alanlarının tartışmasız şampiyonu, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tır. İletişiminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi mükemmel bir şekilde senkronize eder.

ClickUp Sohbet'i kullanarak konuşmaları bağlam için projelerinize, görevlerinize ve belgelerinize bağlı tutun, böylece bir daha asla "O bağlantıyı tekrar gönderebilir misin?" diye sormak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile mesajlardan görevler oluşturabilir ve hatta kanaldan veya DM penceresinden hiç çıkmadan hızlı takip için eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Belirli bir görevle ilgili birini bilgilendirmek veya önemli bir güncellemeyi vurgulamak ve bunun farkına vardıklarından emin olmak mı istiyorsunuz? Bir yorum bırakın ve ClickUp Atanmış Yorumlar ile onlara atayın.

Belgelerinize, sohbetlerinize ve toplantılarınıza otomatik olarak bağlanan ClickUp Görevleri ile iş akışınızı basitleştirin

Yapılacakları yönetmek için yapışkan notlara ve elektronik tablolara veda edin. ClickUp Görevleri, özelleştirilebilir görev kontrol listeleri, ilerleme izleyiciler ve son tarihler ile tüm büyük projelerinizi yönetilebilir adımlara bölebilmenizi sağlar.

Ayrıca, Özel Alanlara görev açıklamaları ekleyebilir, bağlantıları ve diğer ayrıntıları paylaşabilir ve görevlere ilgili belgeleri ekleyebilirsiniz. Artık, görevle ilgili her şey tam ihtiyacınız olan yerde.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile dağınık fikirleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Beyin fırtınası yapma zamanı geldiğinde, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları size fikirlerinizi çizmek için dijital bir tuval sunar. Bu özellikleri kullanarak vizyon panoları, eylem planları ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde tasarlayabilirsiniz.

ClickUp Docs ile iş belgelerini birlikte yazın, düzenleyin ve anında geri bildirim alın

ClickUp Docs'u kullanarak belgeler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın. ClickUp'ın Canlı İşbirliği Algılama özelliği ile ekip arkadaşlarınızın içeriği düzenlediğini veya yorum eklediğini de görebilirsiniz.

ClickUp Clips ile hızlı sesli videolar kaydederek anlatmak yerine gösterin

Kelimelerin yetmediği anlarda, ClickUp Clips ekranınızı sesli anlatımla kaydedebilmenizi sağlar. Hızlı eğitimler paylaşmak veya karmaşık kavramları açıklamak için mükemmeldir.

Ve işte gerçek bir devrim: ClickUp Brain, yapay zeka destekli iş asistanınız. Raporlar yazmak, uzun belgeleri veya etkinlik konularını özetlemek ve farkında bile olmadığınız konuşmalar ve görevler arasındaki bağlantıları kurmak için kullanın.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan anında bilgi alın

Çok fazla bilgi var, değil mi? Her şeyi baştan keşfetmek istemiyorsanız sorun değil. ClickUp'ın şablon kitaplığından bir şablon seçin, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve hazırsınız.

Örneğin, ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu, mesajlaşmayı basitleştirerek ilgili herkesin doğru zamanda doğru bilgileri almasını sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu ile tüm paydaşlarla verimli bir şekilde iletişim kurun

Bununla yapabilecekleriniz:

Çalışanlarınızı ve yönetiminizi önemli güncellemelerden haberdar edin

Netlik ve tutarlılık için hedefleri ve anahtar mesajları özetleyin

Daha iyi iletişim için şirket genelinde e-postalar, anlık mesajlar ve toplantılar kullanın

Herkesi bilgilendirmek için iletişim sıklığını ayarlayın

Bu şablon, şeffaflığı korumanıza, yanlış anlaşılmaları azaltmanıza ve işlevler arası bir takım oluşturmanıza olanak tanır.

Rol tanımlamanıza, toplantı programları oluşturmanıza ve düzenli kontrol noktaları belirlemenize yardımcı olacak daha ayrıntılı bir takım işbirliği şablonu arıyorsanız, ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu tam size göre!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yorumlar ekleyin, ekip arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyin ve sonsuz e-posta zincirleri olmadan anında onay alın

ClickUp'tan çıkmadan veya birden fazla sekme ve araçta boğulmadan takım arkadaşlarınızla sohbet edin

Ekranınızı kaydedin (sesli anlatımla!) ve uzun mesajlar yazmak yerine karmaşık fikirleri görsel olarak açıklayın

ClickUp'ın gelişmiş görev yönetimi özellikleriyle görevleri kolayca oluşturun, atayın ve izleyin

Yerleşik AI kullanarak ClickUp içinde içerik oluşturun, fikirler üretin ve görevleriniz ve belgelerinizle ilgili ayrıntıları çıkarın

Google E-Tablolar, CRM'ler ve 1.000'den fazla uygulama gibi tüm platformlarınızı ClickUp Entegrasyonları kullanarak tek bir çalışma alanına entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için ilk öğrenme eğrisi

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri küresel verimliliğimiz önemli ölçüde arttı. Şu anda 5 kıtada 50'den fazla kullanıcımız var ve çok ayrıntılı projelerde işbirliği yapıyorlar. Bu sayede projelerin teslim süresini oldukça kısaltabildik.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri küresel verimliliğimiz önemli ölçüde arttı. Şu anda 5 kıtada 50'den fazla kullanıcımız var ve çok ayrıntılı projelerde çapraz işbirliği yapıyorlar. Bu sayede projelerin teslim süresini oldukça kısaltabildik.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Zoom Toplantıları (Yüksek kaliteli sanal takım işbirliği için en iyisi)

zo om aracılığıyla

2020'de herkes anlık video sohbeti etkinleştirmek için harekete geçerken, Zoom basit bir toplantı aracından tam donanımlı bir işbirliği merkezine dönüşerek bir adım önde kaldı.

AI Companion notlar alır, böylece sizin almanıza gerek kalmaz ve HD kalitesi, Monday sabahları bile iyi görünmenizi sağlar. Zoom, takımları sanal olarak bir araya getirme sanatında ustalaşmıştır.

Zoom Toplantıları'nın en iyi özellikleri

Toplantı özetlerini, eylem öğelerini ve gündemleri otomatikleştirin

Daha büyük toplantılar içinde daha küçük grup tartışmaları düzenleyin

Gerçek zamanlı tartışmalar ve beyaz tahta ile içerik üzerinde işbirliği yapın

Küresel takımlar için çok dilli altyazılara erişin

Zoom Toplantı sınırlamaları

Düşük bant genişliği ortamlarında video ve ses kalitesi düşebilir

Canlı altyazı henüz tam olarak verimli değildir

Zoom Toplantıları fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 15,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 21,99 $/ay kullanıcı başına

Zoom Meetings puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İşgücü demografisindeki değişiklikler nedeniyle, sesli ve görüntülü aramalara geçişin artmasıyla yüz yüze toplantılar 2019'da %63'ten 2021'de %33'e düştü.

📖 Ayrıca Okuyun: Zoom ve ClickUp için Ücretsiz Etkileşimli Beyaz Tahta Şablonları

3. Microsoft Teams (Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Office'in bir sosyal ağı olsaydı, bu Teams olurdu. Diğer platformlar favori araçlarınızla entegre olurken, Teams Microsoft ailesinde doğdu ve bunu gösteriyor. Bunu, işyerinde işbirliğini geliştirmek için tüm Microsoft 365 uygulamalarınızın bir araya geldiği merkezi bir hub olarak düşünün.

İster bir PowerPoint sunumunu birlikte hazırlıyor ister Outlook üzerinden toplantılar planlıyor olun, bu sorunsuz entegre mesajlaşma platformu her şeyin tek bir çalışma alanında gerçekleşiyormuş gibi hissettirir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Canlı güncellemelerle belgeleri doğrudan Takımlar'da birlikte düzenleyin

PowerPoint Live, Microsoft Beyaz Tahta ve AI tarafından oluşturulan notlar gibi yerleşik araçlardan yararlanın

Paylaşımlı iletişim kanallarında harici müşteriler ve ortaklarla iş yapın

Tamamen birleştirilmiş bir iş akışı için Outlook, SharePoint ve OneDrive ile sorunsuz senkronizasyon

Microsoft Teams sınırlamaları

Yerleşik grup takvimleri ve dağıtım listeleri yoktur

Büyük toplantılar sırasında performans düşebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Genel olarak, Teams'i kullanmaktan keyif aldım! Mesajların ve dosyaların bir arada gruplandırıldığı sohbetlerin düzenlenme şeklini ve mesajlaşmayı daha net hale getiren farklı takım gruplarının olmasını çok beğendim. Daha gelişmiş arama fonksiyonları olmasını dilerdim. Outlook'ta olduğu gibi – tarihe, isme, tam veya tam olmayan kelimelere göre arama yapma gibi

Genel olarak, Teams'i kullanmaktan keyif aldım! Mesajların ve dosyaların bir arada gruplandırıldığı sohbetlerin düzenlenme şeklini ve mesajlaşmayı daha net hale getiren farklı takım gruplarının olmasını çok beğendim. Daha gelişmiş arama fonksiyonları olmasını dilerdim. Outlook'ta olduğu gibi – tarihe, isme, tam veya tam olmayan kelimelere göre arama yapma gibi

4. Slack (Hızlı iletişim ve işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

2000'lerin başındaki anlık mesajlaşmayı hatırlıyor musunuz? Slack de öyle, ama daha iyi. Sohbeti meşru bir iş aracına dönüştürerek en popüler e-posta alternatiflerinden biri haline geldi.

Düşünebileceğiniz her konu için kanallara sahip olan Slack (evet, insanların kedi memlerini paylaştığı #rastgele kanalı da dahil), konuşmaları düzenli tutarken aynı zamanda eğlenceli olmayı da başaran bir platformdur.

Slack'in en iyi özellikleri

Gizli ve genel kanallarla proje, takım veya konu bazında tartışmalar düzenleyin

Paylaşılan kanallarda dış ortaklarla güvenli bir şekilde işbirliği yapın

Kanal etkinliğinin otomatik özetlerini alın

Hızlı sesli veya video görüşmelerine katılın veya kaydedilmiş mesajları paylaşın

Slack sınırlamaları

Ücretsiz planda 10.000 mesaj sınırına ulaşıldığında eski mesajlar kullanılamaz hale gelir

Sürekli mesaj akışı bunaltıcı olabilir

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

Slack fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 8,75

Business+ planı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Drid planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

📖 Ayrıca Okuyun: İş Akışınızı İyileştirmek için Ücretsiz Slack Şablonları

5. Rocket. Chat (Güvenlik öncelikli kuruluşlar için en iyisi)

Veri güvenliğini sabah kahvesi kadar ciddiye alan kuruluşlar için tasarlanan bu açık kaynaklı mesajlaşma platformu, konuşmalarınızı güvende tutarken ihtiyacınız olan tüm iletişim araçlarını sunar.

Rocket.Chat, gerçek zamanlı sohbet, VoIP aramaları, video toplantıları ve çok kanallı iletişimi kurumsal düzeyde güvenlikle birleştirir.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Sohbet, sesli ve görüntülü aramalarla iletişim kurun, her yerden zahmetsiz işbirliği sağlayın

Genel veya gizli kanallar oluşturun ve projelere veya konulara göre tartışmalar düzenleyin

WhatsApp, canlı sohbet, SMS ve daha fazlasında müşteri etkileşimlerini entegre edin

İş akışlarını değiştirin, entegrasyonlar ekleyin veya özel işlevsellik için özel uygulamalar geliştirin

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme, zaman ve teknik bilgi gerektirebilir

Arayüz, diğer işbirliği platformlarına göre daha az sezgisel gelebilir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket hakkında ne diyor? Sohbet

Rocket. chat, pandeminin başlangıcında gerçekten çok iyiydi, 20 kişilik bir takım için kullandım ve evden çalışmayı çok daha katlanılır hale getirdi. O zamandan beri, can sıkıcıdan kabul edilemez sınırına kadar uzanan premium özellikleri zorlamak için büyük bir çaba gösterildi.

Rocket. chat, pandeminin başlangıcında gerçekten çok iyiydi, 20 kişilik bir takım için kullandım ve evden çalışmayı çok daha katlanılabilir hale getirdi. O zamandan beri, can sıkıcıdan kabul edilemez sınırına kadar uzanan premium özellikleri zorlamak için büyük bir çaba gösterildi.

6. Brosix (Güvenli anlık iş mesajlaşması için en iyisi)

brosix aracılığıyla

Brosix, güvenli ve verimli iletişime öncelik veren işletmeler için geliştirilmiş, gizli ve şifreli bir iç iletişim yazılımıdır. Özel bir gizli ağ, tüm iç konuşmaların, dosya aktarımlarının ve video görüşmelerinin dış tehditlerden korunmasını sağlar.

Finans, sağlık ve BT gibi sıkı veri gizliliği gerektiren sektörler için tasarlanan Brosix, güvenli olmayan mesajlaşma uygulamalarının risklerini ortadan kaldırır ve sohbet odaları, ekran paylaşımı ve etkileşimli beyaz tahtalar aracılığıyla işbirliğini kolaylaştırır.

Brosix'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ve kontrollü kullanıcı erişimi ile iç iletişimin güvenliğini sağlayın

Verimli ekip çalışması için hızlı, güvenli mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar yapın

Otomatik sıkıştırma ve eşler arası aktarım ile büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşın

İşbirliğini geliştirmek için konuşmalar sırasında beyin fırtınası yapın ve fikirleri görselleştirin

Brosix sınırlamaları

Güncellemeler bazı arayüz kesintilerine neden olabilir

Ücretsiz sürüm sadece üç kullanıcıya izin verir

Brosix fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

Brosix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

7. Troop Messenger (Ayrıntılı kontrol ve etkili iletişim için en iyisi)

troop Messenger aracılığıyla

Troop Messenger, çalışma alanı işbirliğiniz üzerinde kapsamlı kontrol sağlayan, zengin özelliklere sahip bir iletişim ve işbirliği platformudur.

Bire bir mesajlaşma ve grup sohbetlerinden sesli ve görüntülü aramalara, dosya paylaşımına ve hatta kod parçacıkları ve konum izleme gibi gelişmiş özelliklere kadar, Troop Messenger tüm iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Forkout özelliği ile çok sayıda kullanıcıya veya gruba aynı anda mesaj veya ek dosya gönderin

Sesli/görüntülü aramalar sırasında gerçek zamanlı işbirliğine dayalı kodlama için Jointly Kod Düzenleyiciyi kullanın

Kullanıcıların ekranlarında sesli bildirimlerle yapışkan notlar olarak görünen acil mesajlar gönderin

Troop Messenger sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, arayüzü daha az sezgisel hale getirebilir

Troop Messenger fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,5

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $

TM Monitor: Kullanıcı başına aylık 24 $

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Troop Messenger hakkında ne diyor?

Troop Messenger'ı resmi takım iletişim aracı olarak kullanan takımların gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu araç, takım çalışmasını ve iletişimi güçlendirir. Teknik bilgisi az olan herkes bu araca erişebilir.

Troop Messenger'ı resmi takım iletişim aracı olarak kullanan takımların gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu araç, takım çalışmasını ve iletişimi güçlendirir. Teknik bilgisi az olan herkes bu araca erişebilir.

8. Flock (Küçük ve orta ölçekli takımlar için basitleştirilmiş iletişim için en iyisi)

flock aracılığıyla

Yeni bir takım olduğunuzda, güçlü bir iç (ve dış!) iletişim kurmak zaman alır. Ancak Flock, bunu düzeltmenize yardımcı olur. Küçük işletmelerin tartışmaları ve iş akışlarını düzenlerken iletişim karmaşasını azaltan bir işbirliği aracıdır.

Flock, konuşmaları yapılandırılmış ve erişilebilir tutarak takımların uyumlu ve verimli çalışmasını kolaylaştırır. Sezgisel arayüzü, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile platformda kolayca gezinebilmesini ve platformu benimseyebilmesini sağlar.

Flock'un en iyi özellikleri

Halka açık veya gizli kanallarda konuşmaları düzenleyin

Uygulama içinden doğrudan video veya sesli konferanslar düzenleyin

Harici paydaşları veya müşterileri belirli kanallara davet edin

Güçlü arama özelliği ile mesajları, dosyaları veya bağlantıları hızla bulun

Flock sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Konu başlıklı konuşmaların eksikliği, tartışmaları takip etmeyi zorlaştırır

Flock fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pro: Kullanıcı başına aylık 6

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

9. Trello (Görsel verimlilik yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Projeleri görsel olarak düzenli tutmayı seviyorsanız, Trello, takımların projeleri izlemesine, görevleri atamasına ve zahmetsizce işbirliği yapmasına yardımcı olan panolar, listeler ve kartlarla işleri eğlenceli ve basit hale getirir.

Ürün lansmanı planlıyor, müşteri işlerini yönetiyor veya sadece günlük görevlerinizi kontrol altında tutuyor olsanız da, Trello'nun sezgisel tasarımı herkesin neler olup bittiğini bilmesini sağlar — dağınık elektronik tablolar gerekmez!

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevlerin ilerlemesini sağlayan sürükle ve bırak sistemi ile projeleri görsel olarak düzenleyin

Butler'ı kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve verimliliği artırın

Trello'yu Slack, Google Drive ve Jira gibi entegrasyonlarla özelleştirin

Takvim, Zaman Çizelgesi ve Gösterge Paneli görünümlerini kullanarak ilerlemeyi farklı şekillerde görselleştirin

Trello sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 10 işbirlikçiye izin verir

Yerleşik Gantt grafikleri veya kaynak yönetimi yoktur

Trello fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello'yu çok seviyorum çünkü takım halinde çalışmak kolay ve projelerimi hızlıca organize etmemi sağlıyor. Uygulaması kolay, herhangi bir sorun yaşamadım, sık sık kullanıyorum.

Trello'yu çok seviyorum çünkü takım halinde çalışmak kolay ve projelerimi hızlıca organize etmemi sağlıyor. Kullanımı kolay, herhangi bir sorun yaşamadım, sık sık kullanıyorum.

10. Lark (Hepsi bir arada verimlilik çözümü için en iyisi)

lark aracılığıyla

Lark, tek bir sezgisel alanda video konferans, belge işbirliği ve proje yönetimi sunan yeni bir müşteri iletişim platformudur. Uygulama yüküne veda edin, zahmetsiz ekip çalışmasına merhaba deyin!

Toplantılar planlıyor, dosyalar üzerinde işbirliği yapıyor veya gerçek zamanlı sohbet ediyor olsanız da, Lark her şeyi düzenli tutar, böylece takımınız önemli olan işe, yani işleri halletmeye odaklanabilir. Kullanıcı dostu arayüzü, takım üyeleri arasında kolay etkileşim sağlar.

Lark'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı sohbetler, dosya paylaşımı ve konu başlıklı tartışmalarla konuşmaların akışını sürdürün

Lark Takvim'i kullanarak sohbetlerinizden veya belgelerinizden doğrudan toplantılar planlayın

Ekran paylaşımı, otomatik transkripsiyon ve gerçek zamanlı çeviri ile toplantılar düzenleyin

Belgeleri birlikte düzenleyin, değişiklikleri izleyin ve izinleri yönetin — hepsi tek bir yerden

Lark sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yetersiz olduğunu bildiriyor

Arayüz bazen yavaş olabilir

Lark fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lark puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

Modern Takımlar için Birleşik İşbirliği

İşbirliği araçları, takımınızın işbirliği stratejileriyle uyumlu olduğunda en iyi şekilde işler. Peki ya bu DingTalk alternatifleri? DingTalk'ta eksik olabilecek güçlü özellikler sunan, en iyinin en iyisi araçlardır.

Ancak, en iyi işbirliği çözümünü arıyorsanız, ClickUp sizin için tek ve eşsiz bir seçenektir. Görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar ve yapay zeka destekli desteği tek bir şık platformda sunan ClickUp, projelerinizi oluşturmak, bağlantı kurmak ve başarmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

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