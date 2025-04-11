2025'in En İyi 13 Spor Salonu CRM Yazılımı

Potansiyel müşterileri yönetmek, spor salonu üyelerini memnun etmek ve satışları yönetmek arasında, sanki ağırlık kaldırmaktan daha fazlasını yapıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Tüm bu yönetici işleri, odaklanmanızı bozabilir ve işinizin büyümesini yavaşlatabilir.

Spor salonları için müşteri ilişkileri yönetim sistemi bu konuda yardımcı olabilir.

Müşteri verilerini depolamak için bir yerden daha fazlası olan doğru spor salonu üye yönetim yazılımı, katılım takibi, ders planlama, otomatik hatırlatıcılar ve kişiselleştirilmiş iletişim ile size yardımcı olur. Böylece, ödemeleri takip etmek için daha az zaman harcayıp, üyelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Üye katılımını izlemenize, üye tutma oranını artırmanıza ve fitness işinizi büyütmenize yardımcı olacak en iyi 13 spor salonu CRM yazılımı seçeneğini bir araya getirdik. Size en uygun olanı bulalım!

⏰ 60 saniyelik özet Üye deneyimini yönetmek için en iyi 13 fitness CRM yazılımının kısa bir listesi: : Özel iş akışlarıyla spor salonu operasyonlarını ve üye iletişimlerini yönetmek için en iyisi ClickUp: Özel iş akışlarıyla spor salonu operasyonlarını ve üye iletişimlerini yönetmek için en iyisi Mindbody: AI destekli müşteri iletişimi için en iyisi ZenPlanner: Üye bilgilerini düzenlemek için en iyisi Virtuagym: Kişiselleştirilmiş beslenme ve egzersiz planları için en iyisi Club OS: Pazarlama ve satış otomasyonu için en iyisi PushPress: Başarıları toplulukla paylaşmak için en iyisi Gymdesk: 7/24 açık spor salonları için en iyisi Pike13: İdari iş yükünü en aza indirgemek için en iyisi Glofox: Üye katılımını yönetmek için en iyisi Exercise. com: Satış huninizi otomatikleştirmek için en iyisi RhinoFit: Esnek bir fatura sistemi kurmak için en iyisi Vagaro: Harici uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi rezervasyonları toplamak için en iyisi TeamUp: İtibar yönetimi için en iyisi

Spor Salonları Neden CRM Yazılımına İhtiyaç Duyar?

CRM kullanan işletmeler, müşteri deneyimini %85 daha fazla iyileştirme olasılığına sahiptir ve bu sayede haftalık olarak 5-10 saatlik iş yükünden tasarruf edebilir. Bu, ciddi bir verimlilik artışıdır ve spor salonları da bu fırsattan yararlanabilir.

Neden? Çünkü üye verilerini, katılım izleme ve ödeme işlemlerini birden fazla platformda yönetmek baş ağrıtıcı bir iştir.

AI destekli analitik ile üye katılımını zahmetsizce takip edebilir, bulut tabanlı erişim sayesinde takımınız nerede olursa olsun senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz. Yönetici işlerine daha az zaman ayırmak, başarılı bir fitness topluluğu oluşturmak için daha fazla zaman demek. Kulağa kazançlı bir plan gibi geliyor.

Spor salonları için CRM sistemlerinin avantajları

Bir fitness CRM yazılımı, müşteri iletişimi yönetimindeki sıkıcı işleri ortadan kaldırır. Siz onların fitness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, yapay zeka destekli araçlar ödeme işlemlerinden otomatik hatırlatıcılara ve daha fazlasına kadar yönetici görevlerini yerine getirir.

Spor salonunuzda bir CRM iş akışı uygulamanın beş avantajı:

Tek bir CRM gösterge panelinde üye katılımını, ödeme bilgilerini ve üye profillerini izleyin

Gerçek zamanlı ders rezervasyonları, iptaller ve bekleme listesi yönetimi ile doluluk oranını en üst düzeye çıkarın

Nakit akışını iyileştirmek için tekrarlayan faturalandırma, otomatik faturalandırma ve gecikmiş ödeme hatırlatıcıları ayarlayın

Tamamen entegre üyelik formu şablonlarını ve chatbotları kullanarak yeni talepleri yakalayın

Veriye dayalı kararlar almak için eğitmen performansını ve üye memnuniyetini ölçün

Spor salonu CRM'sinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru spor salonu CRM yazılımı, üye verilerini düzenlemek ve iş büyümesini artırmakla kalmamalıdır. İşlemlerinizi gerçekten kolaylaştırmak için, aşağıdaki anahtar özellikleri de sunduğundan emin olun:

Gerçek zamanlı katılım izleme ve üyelik geçmişi özelliklerine sahip bulut tabanlı bir CRM tercih edin

Özel segmentasyon özelliklerini doğrulayarak üyeleri aktivite düzeyine, demografik özelliklerine veya fitness hedeflerine göre kategorilere ayırın

Yoğun saatlere ve eğitmenlerin uygunluk durumuna göre otomatik olarak ayarlanan, yapay zeka destekli ders planlama özelliğine sahip bir CRM seçin

Gelir kaybını önlemek için otomatik faturalandırma, tekrarlayan ödemeler ve gecikme uyarıları gibi özellikleri arayın

Tahmine dayalı analitik kullanarak üye tutma risklerini ve gelir eğilimlerini tahmin edin

👀 Biliyor muydunuz: Otomatik müşteri biletleri, çözüm süresini %52 oranında kısaltır.

En İyi 13 Spor Salonu CRM Sistemi

Her spor salonunun ihtiyaçları farklı olduğundan, mükemmel CRM yazılımını bulmak zor olabilir.

Ama endişelenmeyin, biz yanınızdayız! İhtiyaçlarınıza en uygun CRM'yi bulalım.

1. ClickUp (Özel iş akışlarıyla spor salonu operasyonlarını ve üye iletişimlerini yönetmek için en iyisi)

ClickUp Spor Salonu CRM ile müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini yönetin

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, spor salonu için CRM yazılımına sorunsuz bir şekilde uyarlanabilir.

ClickUp Spor Salonu için CRM, yeni üyelik adaylarını izlemek, mevcut üyelikleri yönetmek ve ödeme ve yenileme iş akışlarını otomatikleştirmek için kapsamlı bir çözümdür. Tak ve çalıştır seçeneğine mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın CRM şablonlarını keşfedin ve hemen başlayın.

Örneğin, ClickUp CRM Şablonu , dağınık verilerinizi merkezi bir sistemde düzenler, böylece hiçbir potansiyel müşteri unutulmaz, hiçbir yenileme kaçırılmaz ve hiçbir müşteri ihmal edilmiş hissetmez. Bu şablon, bilgileri depolayabilir, eğitmenlere görevler atayabilir ve müşterileriniz için fitness hedefleri tanımlayabilir.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp CRM Şablonu ile spor salonu yönetimini kaotik ve zaman alıcı bir süreçten yapılandırılmış bir sürece dönüştürün

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

✅ İletişim bilgileri, üyelik planları ve ilerleme raporları gibi üye bilgilerini yapılandırılmış ve aranabilir bir veritabanında saklayın

✅ Sorgulamadan kayda kadar onları takip eden özel bir satış süreciyle potansiyel yeni üyelere göz atın

✅ Yaklaşan yenilemeler, süresi dolan üyelikler veya özel promosyonlar için otomatik hatırlatıcılar ayarlayarak manuel takip işlemlerini azaltın

Eğer bir antrenörseniz, ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu, her müşteri için yapılandırılmış bir plan tasarlarken kişisel antrenman oturumlarını yönetmenize yardımcı olur. Egzersizleri kaydedin, fitness dönüm noktalarını belirleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyin, böylece hesap tablolarıyla uğraşmak yerine antrenmanlara odaklanabilirsiniz.

Üyelerinizin küçük ama tutarlı yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlam bir spor salonu rutini oluşturmalarına yardımcı olmak ister misiniz? İşte burada ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu devreye giriyor. Kişiselleştirilmiş egzersiz ve sağlık izleme ile spor salonu üyelerinin hedeflerine ulaşmalarına, daha iyi alışkanlıklar edinmelerine ve uzun vadede fitness hedeflerine bağlı kalmalarına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, platformda bulunan geniş özellik yelpazesi nedeniyle kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

2. Mindbody (AI destekli müşteri iletişimi için en iyisi)

via Mindbody

Aynı müşteri sorularını tekrar tekrar yanıtlamaktan bıktınız mı? Mindbody'nin yapay zeka destekli asistanı Train Messenger size destek olur. Müşteri sorularını yanıtlayabilir, randevuları kaydedebilir ve hiç izin almayan bir resepsiyon görevlisi gibi otomatik hatırlatıcılar gönderebilir.

Ayrıca, üye verilerine göre yanıtları kişiselleştirerek her etkileşimin sorunsuz ve profesyonel olmasını sağlar. Siz kişisel antrenman oturumlarına ve üye yönetimine odaklanırken, CRM sık sorulan soruları yanıtlasın.

Mindbody'nin en iyi özellikleri

Tek bir, kullanımı kolay takvimle dersleri, randevuları ve personeli gerçek zamanlı olarak yönetin

Spor salonunuzu Mindbody Marketplace'te listeleyerek dünya çapında yeni müşteriler çekin

Üyelerin ders rezervasyonu yapması, üyeliklerini yönetmesi ve etkileşimde kalması için özel bir mobil uygulama sağlayın

Mindbody sınırlamaları

Fiyatlar küçük işletmeler ve bağımsız fitness profesyonelleri için yüksek olabilir

Yazılım hatalı olabilir, gecikme yaşayabilir ve kesinti süresi saatler sürebilir

Mindbody fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mindbody puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (2.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Mindbody hakkında ne diyor?

Temel yazılım sağlam işlevselliğe sahiptir, ancak sistem karmaşık ve sezgisel değildir. 6 yıl boyunca bu yazılımla çalıştım, bu sayede zamanla ihtiyacım olan şeyleri nasıl yapacağımı öğrendim.

Temel yazılım sağlam işlevselliğe sahiptir, ancak sistem karmaşık ve sezgisel değildir. 6 yıl boyunca bu yazılımla çalıştım, bu sayede zamanla ihtiyacım olan şeyleri nasıl yapacağımı öğrendim.

3. ZenPlanner (Üye bilgilerini düzenlemek için en iyisi)

zenPlanner aracılığıyla

Zen Planner, zaman alan görevleri otomatikleştirir ve kullanımı kolay dijital araçlar sağlar. Çevrimiçi rezervasyon sistemi, üyelerin dersleri gerçek zamanlı olarak rezerve etmelerine olanak tanıyarak program çakışmalarını ortadan kaldırır.

Otomatik faturalandırma, ödemeleri takip etmek zorunda kalmadan her zaman zamanında ödeme almanızı sağlar. Koçların operasyonları yönetmesi ve bir topluluk oluşturması için iyi bir CRM 'dir.

ZenPlanner'ın en iyi özellikleri

Kiosk Modu ile hızlı, self servis check-in'ler sağlayın

Üyelerin çevrimiçi ders rezervasyonu yapmasına, katılımlarını izlemesine ve çift rezervasyonları önlemesine olanak tanıyın

SugarWOD ile entegre ederek antrenmanları kaydedin, performansı izleyin ve katılımı artırın

Veriye dayalı kararlar için özelleştirilebilir raporlarla anahtar iş metriklerini izleyin

ZenPlanner sınırlamaları

Çevrimiçi kayıt portalları gibi kritik bileşenler sıklıkla arızalanır

Önceki verileri boş girdilerle üzerine yazma eğilimindedir

ZenPlanner fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: 199 $/ay

Stüdyo: 99 $/ay

Katılım: 198 $/ay

Ultimate: 348 $/ay

ZenPlanner puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ZenPlanner hakkında ne diyor?

Neredeyse on yıldır kullanıyoruz ve üyelik verilerini izlemek için çok yardımcı oluyor. Çok sezgisel değil ve yeni gönüllülere nasıl kullanılacağını öğretmek biraz zaman alıyor, ancak yapmamız gereken işler için işe yarıyor.

Neredeyse on yıldır kullanıyoruz ve üyelik verilerini izlemek için çok yardımcı oluyor. Çok sezgisel değil ve yeni gönüllülere kullanımı öğretmek biraz zaman alıyor, ancak yapmamız gereken işler için işe yarıyor.

4. Virtuagym (Kişiselleştirilmiş beslenme ve egzersiz planları için en iyisi)

virtuagym aracılığıyla

Müşterileriniz, antrenmanlarını desteklemek için ne yemeleri gerektiğini bilmediklerinden şikayet ediyor mu? Sağlıklı beslenme, antrenman kadar önemlidir.

Virtuagym, beslenme ihtiyaçları, tercihleri ve fitness hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş yemek planları oluşturarak, spor salonunda ve dışında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Yerleşik beslenme izleyici, müşterilerin yemeklerini kaydetmelerine ve makro besin değerlerini izlemelerine olanak tanırken, otomatik yemek önerileri yoğun programlar için planlamayı basitleştirir.

Virtuagym'in en iyi özellikleri

Egzersiz talimatları ve video demoları içeren özel egzersiz rutinleri oluşturun

Müşteri deneyimi KPI'larını geliştirmek ve artırmak için markalı bir uygulama sunun

Sadakat oluşturmak için zorlu görevler, gruplar ve liderlik tabloları ile topluluk ruhunu güçlendirin

Virtuagym sınırlamaları

Maaş bordrosu izleme manuel bir işlemdir

Yazılımda gerçek zamanlı planlama özelliği yoktur

Yemek planındaki tüm bilgiler kaydedilmez

Virtuagym fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Virtuagym puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Virtuagym hakkında ne diyor?

Harika bir başlangıç ve hizmet sunan virtuagym, tüm sorularımıza hızlı yanıt veriyor ve her türlü sorunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor.

Harika bir başlangıç ve hizmet sunan virtuagym, tüm sorularımıza hızlı bir şekilde yanıt veriyor ve her türlü sorunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor.

5. Club OS (Pazarlama ve satış otomasyonu için en iyisi)

club OS aracılığıyla

Yeni potansiyel müşterileri takip etmek tam zamanlı bir iş gibi gelebilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. Club OS'un Yeni Potansiyel Müşteri Bildirimleri özelliği, potansiyel bir üye faiz gösterdiğinde takımınızın anında uyarı almasını sağlayarak hızlı takip işlemlerini kolaylaştırır.

Segmentlere ayrılmış mesajlaşma ile doğru zamanda doğru mesajı göndererek katılımı ve dönüşümleri artırabilirsiniz. Ayrıca, Facebook Lead Ads'i Club OS ile entegre ederek potansiyel müşterilerin bilgilerini doğrudan göndermelerini sağlayabilir, potansiyel müşteri yönetimini ve yakalamayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri sadık üyelere dönüştürmeye odaklanabilirsiniz.

Club OS'un en iyi özellikleri

Otomatik e-posta ve metin kampanyalarıyla promosyonlar, ders hatırlatıcıları ve dönüm noktası mesajları gönderin

Dijital misafir feragatnameleri, Facebook Reklamları entegrasyonu ve tavsiye programları ile potansiyel müşterileri yakalayın

Gerçek zamanlı analiz gösterge panelleriyle potansiyel müşteri etkinliklerini, dönüşüm oranlarını ve e-posta performansını izleyin

Club OS sınırlamaları

Sistem, yinelenen girdileri sınırlamaz

Arama fonksiyonunun çalışması için gerekli olan bilgilerin eksik olması

Club OS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Club OS puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (190+ yorum)

6. PushPress (Başarıları toplulukla paylaşmak için en iyisi)

via PushPress

Üyeler bir şey başardıklarını hissettiklerinde, her gün antrenmana gelmek daha kolay hale gelir. Bu nedenle, birisi yeni bir kişisel rekor kırdığında, bir zorluğu tamamladığında veya tutarlı bir şekilde devam ettiğinde, PushPress onların başarılarını uygulama içi sosyal akışta paylaşmalarını sağlar.

Bu, motivasyonu yüksek tutar ve bir topluluk duygusu oluşturarak antrenmanları paylaşılan bir deneyime dönüştürür. Spor salonu sahipleri, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar aracılığıyla üyelerle etkileşim kurabilir ve daha derin bağlantılar oluşturabilir.

Ayrıca, PushPress performans izleme araçlarıyla entegre olarak üyelerin ilerlemelerini kaydetmelerine, hedefler belirlemelerine ve hesap verebilir olmalarına olanak tanır; hepsi aynı platformda.

PushPress'in en iyi özellikleri

İki yönlü SMS, e-posta ve sosyal medya otomasyonu ile potansiyel müşteriler ve üyelerin ilgisini çekin

Liderlik tabloları, duyurular ve en iyi performans gösterenlerin öne çıkanları ile bir topluluk oluşturun

Kendi kendine rezervasyon, bekleme listesi yönetimi ve gerçek zamanlı personel uygunluk izlemeyi etkinleştirin

PushPress sınırlamaları

Sporcu ve antrenör arasındaki yorum özelliği gecikme yaşayabilir

Deneyim, uygulamaya kıyasla web tarayıcısında daha iyidir

PushPress fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 159 $/ay

Maksimum: 229 $/ay

PushPress puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

7. Gymdesk (7/24 spor salonu işletmek için en iyisi)

via GymDesk

7/24 çalışan bir fitness stüdyosuna sahip olmayı hiç hayal ettiniz mi? Gymdesk'in uzaktan tesis erişimi bunu mümkün kılar — üyeler akıllı telefonlarını kullanarak kapıları açabilir ve anahtar kartlara gerek kalmaz.

Sistem, ödeme durumuna göre girişi otomatik olarak izin verir veya kısıtlar, böylece sadece aktif üyeler spor salonuna erişebilir. Ayrıca, gerçek zamanlı izleme ile spor salonu sahipleri check-in'leri takip edebilir, güvenliği yönetebilir ve her yerden operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayabilir.

Gymdesk'in en iyi özellikleri

Markanıza uygun özelleştirilebilir şablonlarla profesyonel bir web sitesi oluşturun ve barındırın

Tek bir platformda yeni üye alımını kolaylaştırın ve potansiyel müşteri dönüşümündeki ilerlemeyi izleyin

Tüm üye veritabanınızla kolayca etkileşim kurmak için toplu metinler ve e-postalar gönderin

Gymdesk sınırlamaları

Web sitesi entegrasyonları sınırlıdır

Birden fazla dersin aynı anda devam etmesi, katılım kontrolünü zorlaştırabilir

Gymdesk fiyatlandırması

Mikro Spor Salonu Planı: Aylık 75 $

Küçük Spor Salonu Planı: 100 $/ay

Orta Boy Spor Salonu Planı: 150 $/ay

Büyük Spor Salonu Planı: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gymdesk puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Gymdesk hakkında ne diyor?

Gymdesk, spor salonumuzu açmadan önce aldığımız ilk şeydi. Satın alma ve kurulum süreci, başlamak için yapmamız gereken her şeyi çok daha net hale getirdi. Çok yönlü bir sistem ve ihtiyacınız olan kadar özelliği kullanabilirsiniz. Stripe ile entegrasyonumuz var ve 2 yıldır ödemelerde hiç sorun yaşamadık. Aferin GymDesk

Gymdesk, spor salonumuzu açmadan önce aldığımız ilk şeydi. Satın alma ve kurulum süreci, başlamak için yapmamız gereken her şeyi çok daha net hale getirdi. Çok yönlü bir sistem ve ihtiyacınız olan kadar özelliği kullanabilirsiniz. Stripe ile entegre ediyoruz ve 2 yıldır ödemelerde hiçbir sorun yaşamadık. Aferin GymDesk

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

8. Pike13 (İdari iş yükünü en aza indirgemek için en iyisi)

via Pike13

Pike13, müşterilerin iş yükünü üstlenmelerini sağlayarak idari görevlerinizi azaltır. Self Servis Müşteri Portalı, üyelerin oturum rezervasyonu yapmasına, profillerini güncellemesine ve ödemelerini gerçekleştirmesine olanak tanır; tüm bunlar personelinizin zamanını almadan gerçekleşir. Bu özerklik, müşteri deneyimini geliştirir ve personelinizin olağanüstü hizmet sunmaya odaklanmasını sağlar.

Pike13'ün en iyi özellikleri

Personel planlamasını, maaş bordrosunu ve komisyon izlemeyi kolaylaştırarak takım yönetimini basitleştirin

Gelirleri, ödenmemiş ödemeleri ve iş büyümesini izlemek için ayrıntılı finansal raporlar oluşturun

Rezervasyon, ödeme ve bildirimler dahil olmak üzere sorunsuz müşteri etkileşimleri için markalı bir mobil uygulama sunun

Pike13 sınırlamaları

Raporlama fonksiyonu ile çalışmak zor olabilir

Yazılım, hatalı feragatnameler oluşturabilir

Pike13 fiyatlandırması

Temel: 139 $/ay

Gelişmiş: 199 $/ay

Premium: 279 $/ay

Pike13 puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (140+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pike13 hakkında ne diyor?

Herkesin programını tek bir yerden görebilir veya sadece kendi programınızı görüntüleyebilirsiniz.

Herkesin programını tek bir yerden görebilir veya sadece kendi programınızı görüntüleyebilirsiniz.

9. Glofox (Üye katılımını yönetmek için en iyisi)

glofox aracılığıyla

Glofox'un Akıllı No-Show Kurtarma özelliği sadece devamsızlıkları izlemekle kalmaz, üyeleri yeniden kazanmak için aktif olarak çalışır. Strike Sistemi, bir kişi iptal etmeden tekrar tekrar dersleri kaçırdığında bir "strike" atar ve belirlenen sayıda strike'tan sonra, bu kişinin gelecekteki dersleri rezerve etme hakkı kısıtlanabilir.

Bu, üyelerin derslere katılmalarını veya önceden iptal etmelerini teşvik ederek ders programlarınızın doğru olmasını ve katılımın yüksek olmasını sağlar. Ayrıca, Glofox'un Randevu Özelliği, hatırlatıcı e-postalar ve SMS bildirimleri göndererek üyelerin fitness rutinlerine bağlı kalmalarını sağlayarak, derslere gelmeme durumlarını önler.

Glofox'un en iyi özellikleri

Üyelerin aboneliklerini doğrudan uygulama üzerinden duraklatmalarına izin verin

Sınıf dolduğunda alternatif zaman aralıkları veya bekleme listesi seçeneklerini otomatik olarak önerin

Katılım ve geçmiş etkileşimlere göre en sıcak potansiyel müşterilerinizi sıralayın ve takip önceliklerini belirleyin

Glofox sınırlamaları

Müşteriler, mevcut üyeliklerinin süresi dolana kadar üyeliklerini yenileyemezler

Pazarlama paketi hantal görünüyor

Glofox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glofox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (330+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: İşten Sonra Daha Enerjik Olmak İçin

10. Exercise.com (Satış huninizi otomatikleştirmek için en iyisi)

Potansiyel müşterileri kovalamaktan ve takip işlemleriyle uğraşmaktan bıktınız mı? Exercise.com size yardımcı olur. E-posta, SMS ve push bildirimleri aracılığıyla potansiyel müşteri ilişkilerini otomatikleştirerek satış sürecinizi kolaylaştırır ve manuel takip işlemlerine gerek kalmadan tutarlı bir etkileşim sağlar.

Özel gösterge panelleri, gelir, üyelik eğilimleri ve pazarlama performansı hakkında içgörüler sağlayarak veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar. Ayrıca platform, üye katılımını artırmak ve iş büyümesini desteklemek için özel markalı mobil uygulamalar ve ayrıntılı analizler gibi araçlar sunar.

Exercise.com'un en iyi özellikleri

Üyelerin oturum rezervasyonu yapmasına, sözleşme imzalamasına ve çevrimiçi olarak veya özel markalı uygulamanız aracılığıyla ödeme yapmasına olanak tanıyarak müşteri yönetimini kolaylaştırın

Otomatik egzersiz planları, performans raporları ve kişiselleştirilmiş motivasyon mesajları ile üyelerin ilgisini canlı tutun

Üye katılımı, eğitmen performansı ve genel iş sağlığı hakkında gerçek zamanlı içgörülerle anahtar metrikleri izleyin

Exercise.com sınırlamaları

Teknik analiz özelliği sunmaz

Mevcut fatura şablonlarında ücret tarihlerini değiştirmek zor olabilir

Exercise.com fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Exercise.com puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (220+ yorum)

11. RhinoFit (Esnek bir fatura sistemi kurmak için en iyisi)

rhinoFit aracılığıyla

RhinoFit ile üyelik yönetimi artık bir angarya değil, çocuk oyuncağı. Deneme teklifleri, grup paketleri ve çevrimiçi kayıtlar gibi her şeyi spor salonunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

Esnek faturalandırma sistemi, haftalık, aylık veya yıllık ödeme planları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca ilk gelenlere, ailelere veya ön ödemeli üyelere kolayca indirimler sunabilirsiniz. Otomatik ödeme hatırlatıcıları ve popüler ödeme işlemcileriyle entegrasyonlar, hem sizin hem de üyelerinizin işlemlerdeki stresini ortadan kaldırır.

RhinoFit'in en iyi özellikleri

Üyelik, paket ve ders kartlarını doğrudan web sitenizden satın

RhinoFit ile feragatnameleri, sözleşmeleri ve üye girişlerini yönetin

Üyelere tesisinize anahtarsız girdi

RhinoFit sınırlamaları

Ödemeleri başarısız olan kişilerin iletişim bilgilerini almak için manuel olarak bir sayfadan diğerine geçmeniz gerekir

RhinoFit fiyatlandırması

Standart: 57 $/ay

7/24 Erişim: Aylık 149 $

Affiliate Pro: 299 $/ay

Affiliate Plus: 399 $/ay

RhinoFit puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,0/5 (250+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Yetişkinler, her gün 2,5 ila 5 saat yürüyüş veya yüzme gibi orta yoğunlukta egzersiz ya da 1,25 ila 2,5 saat koşu veya futbol gibi yoğun egzersiz yapmayı hedeflemelidir. Hareketin tutarlı olduğu sürece, her ikisinin bir karışımı da faydalıdır.

12. Vagaro (Harici uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi rezervasyonları toplamak için en iyisi)

vagaro aracılığıyla

Parmağınızı bile kıpırdatmadan rezervasyon almak ister misiniz? Vagaro, işinizi ücretsiz pazar yerinde listeleyerek öne çıkmanıza yardımcı olur ve müşterilerin Google, Instagram veya Apple Haritalar'dan doğrudan rezervasyon yapmasını kolaylaştırır.

Akıllı planlama yazılımı, gelmeyen müşterilerden ücret almanıza, iptalleri yönetmenize ve boş yerleri bekleme listesindeki müşterilerle otomatik olarak doldurmanıza olanak tanır. Ayrıca, yerleşik pazarlama araçları, promosyonlar, hatırlatıcılar ve takip mesajları göndererek programınızı dolu tutmanıza ve müşterilerinizin ilgisini canlı tutmanıza yardımcı olur.

Vagaro'nun en iyi özellikleri

Takviye ürünleri, giyim ve hediye kartları için bir çevrimiçi mağaza işletin

Yerleşik Vagaro Takviminden kaynakları rezerve edin ve yönetin

Müşterilerinizle kesintisiz konuşmalar yapmak ve bilgilerine erişmek için Vagaro Connect'i kullanın

Vagaro sınırlamaları

Rezervasyon entegrasyonları ile çalışmak zor olabilir

Vagaro, ödeme yapılmaması durumunda hesabınızı kapatabilir

Vagaro fiyatlandırması

Tek Konum: Takvim başına aylık 30 $

Birden fazla konum: Özel fiyatlandırma

Vagaro puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.400+ yorum)

13. TeamUp (İtibar yönetimi için en iyisi)

teamUp aracılığıyla

Güçlü bir itibar, müşterilerin geri gelmesini sağlar ve yeni müşteriler kazandırır. TeamUp'ın Topluluk Mutluluğu özelliği, yorum isteklerini otomatikleştirerek memnun üyelerin deneyimlerini Google ve Facebook'ta paylaşmalarını teşvik eder.

Ayrıca geri bildirimleri izlemenize, endişeleri gidermenize ve müşteri ilişkilerini güçlendirmenize yardımcı olarak, olumlu ağızdan ağıza reklam yoluyla işinizin büyümesini sağlar.

TeamUp'ın en iyi özellikleri

Tek bir merkezi gösterge panelinden yorumları yönetin ve yanıtlayın

Otomatik inceleme isteği özellikleriyle daha fazla kayıt alın

Gelirinizi korumak için iptal ve gelmeme ücretlerini uygulayın

TeamUp sınırlamaları

Koçlar, yeniden planlanan dersler için bildirim almazlar

Takvimde personelin uygunluğu açıkça gösterilmiyor

TeamUp fiyatlandırması

Başlangıç: 100 aktif müşteri için aylık 104 $

TeamUp puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, haftada sadece üç gün aktivite düzeylerini 7.500 adıma çıkaran yaşlı yetişkinlerin ölüm riskini %50'nin üzerinde azaltabildiğini göstermektedir .

ClickUp ile Üyeleri Zahmetsizce Yönetin ve Düzenli Kalın

Fitness işletmeleri için ideal CRM, potansiyel müşteri takibini otomatikleştirmeli, ders programlamayı basitleştirmeli ve ödemeleri izlerken değerli içgörüler sağlayarak spor salonu sahiplerinin daha akıllı iş kararları almasını sağlamalıdır.

Bu durumda, ClickUp gibi hepsi bir arada bir platformu tercih etmek, bu süreçleri daha az zorlu hale getirir. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, otomasyon özellikleri ve entegrasyonları ile ClickUp, yeni üyeler çekmeye veya mevcut üyelerin katılımını sürdürmeye odaklanarak spor salonunuzu yönetmenize yardımcı olur.

Neden yönetici işleriyle uğraşasınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işlerinizi devam ettirin.