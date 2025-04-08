2025'in En İyi 11 Productive.io Alternatifi

Productive.io'yu kullanmak, projelerinizi başka birinin kalıbına uydurmaya çalışmak gibi hissettirebilir. Zor öğrenme eğrisi, sınırlı raporlama esnekliği ve yavaş müşteri desteği arasında, kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz çok kolay.

Takımınızın çalışma şekline gerçekten uyum sağlayan, raporların özelleştirilebildiği, kullanıcı arayüzünün sezgisel olduğu ve yardımın sadece bir tık uzağında olduğu bir platforma geçmeyi hayal edin. En iyi Productive.io alternatifleri tam olarak bunu sunar.

Bu yazıda, Productive'in en yaygın sorunlarını çözen ve iş akışlarınızın kontrolünü geri kazanmanıza yardımcı olan en iyi araçları tanıtacağız. İster tek başına çalışan bir serbest çalışan, ister büyümekte olan bir girişim, ister tam teşekküllü bir kurumsal şirket olun, müşteri etkileşimleriniz kriz yönetimine dönüşmeden önce en iyi seçeneklere göz atın.

⏰ 60 saniyelik özet İşte Productive.io'ya alternatifler hakkında kısa bir genel bakış: ClickUp: En iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı

Monday. com : Sezgisel ve görsel proje planlama için en iyisi

Asana : Görev ve ş Akışı yönetimi için en iyisi

Zapier : İş akışı otomasyonu ve entegrasyonlar için en iyisi

Jira : Çevik ve yazılım geliştirme takımları için en iyisi

Wrike : Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi

Teamwork : Müşteri ve ajans yönetimi için en iyisi

Scoro : Finans ve iş yönetimi için en iyisi

Kantata : Kaynak yönetimi ve tahmin için en iyisi

Accelo : Hizmet işleri ve otomasyon için en iyisi

Workamajig: Yaratıcı ajanslar için en iyisi

Productive.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru Productive. io alternatifini seçmek, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Özellikle görev yönetimi, finansal izleme veya kaynak planlama yazılımı mı arıyorsunuz? Dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Proje ve görev yönetimi : Görevleri kolayca oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyan araçlar bulun. Kanban panoları, Gantt grafikleri ve otomasyon gibi özellikler, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir

İşbirliği araçları : Gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve görev yorumları ile takım iletişimi geliştiren ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan bir yazılım seçin

Kaynak planlama : Kaynak tahsisi, kapasite planlama ve iş yükü dengeleme gibi özelliklerle iş yükü dağıtımını optimize edin ve takım verimliliğini artırın

Finans yönetimi : Gider izleme, faturalandırılabilir saat izleme ve müşteri faturalandırma ile bütçeleme ve faturalandırmayı basitleştirin, finansal durumunuzu kontrol altında tutun

Otomasyon ve entegrasyonlar : Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve CRM araçları, e-posta platformları ve muhasebe yazılımlarıyla entegre ederek zaman kazanın ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Raporlama ve analiz: Özelleştirilebilir gösterge panelleri, zaman takibi raporları ve performans analizi ile veriye dayalı kararlar alın ve projeleriniz hakkında daha iyi içgörüler elde edin

👀 Biliyor muydunuz? İşletmelerin %85'inden fazlası aktif olarak proje yönetimi yazılımı kullanıyor ve pazarın 7 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Hala projeleri elektronik tablolar ve umutla mı yönetiyorsunuz? Belki de daha akıllı bir yönetim aracına geçmenin zamanı gelmiştir.

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı)

Başlayın ClickUp ile projelerinizi, görevlerinizi ve belgelerinizi tek bir yerden yönetin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, görev ve proje yönetimi, takım işbirliği ve kaynak planlamasını tek bir çatı altında birleştiren en iyi Productive. io alternatiflerinden biridir. Bağlantısı olmayan araçlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, ClickUp'ın hepsi bir arada platformu projelerinizi, bilgilerinizi, sohbetlerinizi ve hatta AI yardımını merkezi bir yerde tutarak her boyuttaki takımın daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Görevleri ile herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Proje Yönetimi Çözümünün merkezinde, karmaşık projeleri yönetilebilir ve izlenebilir adımlara bölen ClickUp Görevleri bulunur. En iyi yanı nedir? Esnekliği olmayan diğer proje yönetimi araçlarının aksine, ClickUp Görevleri her türlü iş akışına uyum sağlar.

ClickUp'taki Özel Alanlar ile, atanan kişiler ve son teslim tarihlerinden bütçelere, öncelik düzeylerine, müşteri adlarına ve hatta iş akışınıza uygun özel etiketlere kadar tüm görev ayrıntılarına yer açabilirsiniz. Ek bağlam bilgisi için görevlerin içine doğrudan bağlantılar, belgeler ve ses veya video klipler ekleyin.

ClickUp'ın Görev Bağımlılıkları, takımların önce ne yapılması gerektiğini bilmesini sağlarken, özel durumlar olağan "Yapılacak" ve "Tamamlandı" durumlarının ötesine geçerek ilerleme izlemeyi daha dinamik hale getirir. Öncelik düzeyleri sayesinde herkes en önemli konulara odaklanabilir.

Elbette, görevleri yönetmek bir şey, bunlara harcanan zamanı izlemek başka bir şeydir. ClickUp Zaman Takibi'ne girin. Herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, saatleri manuel olarak kaydedin veya Toggl ve Harvest gibi uygulamalarla senkronize ederek sorunsuz zaman girdileri elde edin. Ayrıca, ayrıntılı raporlar faturalandırılabilir saatleri ayrıntılı olarak gösterir ve takımların verimliliği optimize etmesine yardımcı olur.

ClickUp'ta Zaman Takibi özelliğini kullanarak herhangi bir cihazdan manuel olarak veya geriye dönük olarak zamanı kaydedin

Dağıtılmış takımlar için gerçek zamanlı işbirliği, kimsenin dışarıda kalmamasını sağlar. ClickUp'ın işbirliği algılama özelliği ile takımınız , takım arkadaşlarınızın paylaşılan ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtalarında değişiklik yaptığını görebilir , otomatik senkronizasyon ise güncellemeleri anında tutar. Artık karışıklık yok, sadece sorunsuz proje ilerlemesi var.

ClickUp'ta gerçek zamanlı işbirliği ile diğer kullanıcıların bir belgeyi ne zaman düzenlediğini görün

Çalışma alanınızda bulunan ClickUp Brain'in konuşma ve bağlamsal yapay zekası, proje standup'larını ve güncellemeleri otomatikleştirerek, etkinlik özetleri hazırlayarak ve projeleri yolunda tutmak için eylem öğeleri önererek görev yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır — hepsi saniyeler içinde.

ClickUp'ta Ask AI'yı kullanarak, takımlar anahtar bilgileri anında bulur ve büyük klasörleri ve listeleri araştırarak zaman kaybetmez. Tekrarlayan görevleri halletmek, takımların manuel işlerle uğraşmak yerine yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar.

ClickUp Brain ile içerik oluşturun, çalışma alanı verilerini alın ve işlerinizi takip edin

Sıradan, manuel işleri daha da azaltmak mı istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonları, özel koşullara göre eylemleri tetikler, tekrarlayan güncellemeleri, görev atamalarını ve bildirimleri yönetir. Bu, daha az tıklama, daha az sorun ve daha verimli bir proje iş akışı anlamına gelir.

ClickUp'ta proje kısayolları ve iş akışı otomasyonlarıyla daha verimli olun

Ve hızlı bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa, ClickUp'ın özelleştirilebilir proje yönetimi şablonları kurulumu kolaylaştırır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile projeleri başlangıcından tamamlanmasına kadar sorunsuz bir şekilde yönetin

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, takımların karmaşık projeleri silolar olmadan yönetmelerine yardımcı olur ve ilk günden itibaren net kaynak tahsisi, müşteri iletişimi ve proje zaman çizelgeleri sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınız, ortaklarınız ve müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Gizlilik ve güvenliği sağlamak için hassas iş verilerine erişimi kısıtlayın

Veritabanları oluşturmak için Tablo Görünümü, zaman çizelgelerini izlemek için Gantt Grafik Görünümü ve çeşitli aşamalarda görevlerin ilerlemesini takip etmek için Pano Görünümü gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile çalışma alanınızı özelleştirin

ClickUp Formlarını kullanarak talepleri, geri bildirimleri ve anket girdilerini verimli bir şekilde yakalayın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın, iş akışlarını optimize edin ve anahtar proje verilerinizi tek bir araçta merkezileştirin

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellik seti nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış grafikleri, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

2. Monday. com (Sezgisel ve görsel proje planlama için en iyisi)

Tüm projenizi bir bakışta haritalandırmayı hayal edin — dağınıklık yok, karışıklık yok. Monday.com, dinamik Gantt grafikleri, Kanban panoları ve proje gösterge panelleri gibi görsel proje yönetimi araçlarıyla takımlara bu sezgisel avantajı sunar.

Sahipleri atamanıza, öncelikleri belirlemenize ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyarak görev yönetimini kolaylaştırır. Yerleşik otomasyon, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak projelerin sürekli manuel güncellemeler olmadan ilerlemesini sağlar.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack ve Mailchimp gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Takım üyelerinin projelerde aynı anda içerik eklemesine ve düzenlemesine izin verin

Gömülü gösterge panelleri ve videolar için destek alın, böylece bilgiler tek bir yerde düzenlenir

Monday.com sınırlamaları

Zaman çizelgesi, Gantt ve takvim görünümleri Standart plan ve üstü planlarla sınırlıdır, Temel plan kullanıcıları için kısıtlıdır

Otomasyonlar, entegrasyonlar ve uygulamalar, daha üst düzey planlar gerektiren premium özelliklerdir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Genel olarak harika bir iş çıkarıyor. Panolarımızı, alt öğelerimizi ve bağlantılarımızı en iyi şekilde nasıl düzenleyeceğimizi bulmak biraz zaman aldı. Hazır şablonlardan hiçbiri kullanmadık. Yarattığı görünürlük harika ve otomasyonlar sayesinde hiçbir son tarihi ve detayı kaçırmıyoruz.

Genel olarak harika bir iş çıkarıyor. Panolarımızı, alt öğelerimizi ve bağlantılarımızı en iyi şekilde nasıl düzenleyeceğimizi bulmak biraz zaman aldı. Hazır şablonlardan hiçbiri kullanmadık. Yarattığı görünürlük harika ve otomasyonlar sayesinde hiçbir son tarihi ve detayı kaçırmıyoruz.

3. Asana (Görev ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

İlginç bilgi: Asana, iki Facebook mühendisi tarafından geliştirilen bir iç görev yönetim aracı olarak başladı. Bugün, görevleri yönetmenize, sorumlulukları delege etmenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan bir iş yönetim platformuna dönüştü.

Yapay zeka destekli otomasyon, hedef uyumu ve gerçek zamanlı raporlama, takımların verimli kalmasını ve öncelikli görevlere odaklanmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Projeleri şirket veya organizasyon hedeflerine bağlayın

Basit otomasyon kuralları ve yerleşik şablonlarla tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Asana sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Ücretsiz plan, takım boyutu ve gelişmiş raporlama konusunda kısıtlamalara sahiptir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Asana, takımınızın görevlerini yönetmek için harikadır, ancak kendi projelerinizi ve faaliyetlerinizi takip etmek için de çok yararlıdır. Her şeyi düzenli tutmak ve neyin yapılması gerektiğini, kimlerin dahil olduğunu ve her bir görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini net bir şekilde görmek için farklı projeler/panolar kullanabilirsiniz.

Asana, takımınızın görevlerini yönetmek için harikadır, ancak kendi projelerinizi ve faaliyetlerinizi takip etmek için de çok yararlıdır. Her şeyi düzenli tutmak ve neyin yapılması gerektiğini, kimlerin dahil olduğunu ve her bir görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini net bir şekilde görmek için farklı projeler/panolar kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Projelerin süresiz olarak uzamasının en büyük nedenlerinden biri, "tamamlandı"nın ne anlama geldiğinin belirsiz olmasıdır. Proje, teslimatlar yapıldığında mı tamamlanmış olur? Müşteri onayladığında mı? Canlı yayına girdiğinde ve sonuçlar ortaya çıktığında mı? Başlangıçta net başarı kriterleri belirleyin, böylece projeyi kapatma zamanı geldiğinde belirsizlik yaşanmaz. Aksi takdirde, zaman çizelgenizi ve bütçenizi tüketen sonsuz revizyonlar ve kapsam genişlemesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

4. Zapier (İş akışı otomasyonu ve entegrasyonlar için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Elbette, Zapier tipik bir proje yönetimi yazılımı değildir. Ancak, en popüler proje yönetimi platformlarıyla çalışan işletmeler için vazgeçilmez bir otomasyon platformudur. İşlemleri kolaylaştırmak ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak istiyorsanız, Zapier size yardımcı olabilir.

Zapier'i proje yönetimi aracınıza ve 7.000'den fazla diğer uygulamaya bağlayarak iş akışlarını otomatikleştirin — kodlama gerekmez. Sıkıcı manuel görevlere veda edin, verimliliğe merhaba deyin. AI destekli içgörülerle takımlar, otomasyon yoğun işleri hallederken yüksek değerli işlere odaklanabilir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu ile Zaps adı verilen özel iş akışları oluşturun

Özel kurallara göre görevleri doğru takımlara otomatik olarak atayın

Kullanıma hazır otomasyon şablonlarıyla hızlıca başlayın

Zapier sınırlamaları

Yerleşik görev izleme ve raporlama özelliği yoktur, proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon gerektirir

Karmaşık iş akışları, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için sorun giderme gerektirebilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

5. Jira (Çevik ve yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

jira aracılığıyla

Agile metodolojisini benimseyen bir teknoloji takımını mı yönetiyorsunuz? Takım arkadaşlarınız Jira ile kendilerini evlerinde hissedecekler.

Atlassian tarafından geliştirilen Jira, karmaşık projeleri yöneten Agile takımları için tasarlanmıştır ve sprint planlaması, sorun izleme ve iş akışı otomasyonu için güçlü araçlar sunar.

Takımların görevleri parçalara ayırmasına, bağımlılıkları izlemesine ve AI destekli içgörülerle teslimatı optimize etmesine olanak tanır. Yerleşik proje raporlama, entegrasyonlar ve son derece özelleştirilebilir iş akışları ile Jira, geliştirme takımlarının uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Agile ve Scrum metodolojilerini desteklemek için gelişmiş sorun ve sprint izleme özelliğini kullanın

Figma, Slack, Google Drive ve daha fazlası için entegrasyonlarla gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Kapsamlı raporlama ve içgörülerle takım performansını optimize edin

Jira sınırlamaları

Yapılandırma açısından karmaşık kurulum, tam optimizasyon için yönetici uzmanlığı gerektirebilir

Özellikle büyük veritabanları ve yüksek hacimli projelerde büyük ölçekte performans sorunları

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Aylık 7,53 $/kullanıcı

Premium: Aylık 13,53 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Yazılım geliştirmede proje yönetimini dönüştüren Agile Manifesto, 2001 yılında Utah'daki bir kayak merkezinde bir grup geliştirici tarafından yazıldı ve geliştirildi!

6. Wrike (Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Her proje planlandığı gibi gitmez, 3M'ye sorun! Bilim adamı Spencer Silver süper güçlü bir yapıştırıcı yaratmak için çalışırken, yanlışlıkla zayıf bir yapıştırıcı icat etti. Ancak 3M bunu bir başarısızlık olarak görmedi ve ona yeni bir amaç bularak, tarihin en ikonik ofis malzemelerinden biri olan Post-it Notları yarattı.

Mükemmel proje yönetimi sadece plana bağlı kalmak değildir, işler beklendiği gibi gitmediğinde uyum sağlamakla da ilgilidir. İşte burada Wrike devreye girer.

Wrike, kurumsal düzeyde güvenlik, Slack, Microsoft, Google ve Adobe gibi araçlarla entegrasyonlar ve ilerlemeyi engellemeden önce darboğazları ortaya çıkaran gerçek zamanlı gösterge panelleri ile takımların çevik kalmasına yardımcı olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje izleme için Gantt grafikleri, Kanban panoları, tablolar ve gösterge panelleri arasında geçiş yapın

Gösterge panellerini, iş akışlarını ve şablonları takımınıza uyacak şekilde özelleştirin

Tek bir araçla canlı proje güncellemelerini alın, performansı izleyin ve verileri analiz edin

Wrike sınırlamaları

Son derece esnek ancak yeni başlayanlar için kurulumu zor

Otomasyon ve yapay zeka gibi gelişmiş özellikler yalnızca premium planlarda mevcuttur, bu da küçük takımlar için maliyetli hale getirir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 25 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

7. Teamwork (Müşteri ve ajans yönetimi için en iyisi)

teamwork aracılığıyla

Çoğu proje yönetimi aracı, şirket içi takımlar için geliştirilmiştir. Peki ya daha sağlam bir müşteri odaklı araç istiyorsanız? Teamwork tam size göre olabilir.

Müşteri hizmetlerine odaklanan işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Müşteri kazanımı, yönetimi ve teslimatı basitleştirerek herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Ajanslar, BT hizmetleri, danışmanlık firmaları ve mühendislik takımları, Teamwork'ün gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yararlanabilir.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir saatleri gerçek zamanlı olarak izleyin, bütçeleri takip edin ve doğru faturalandırma sağlayın

Web sitesi geliştirme, müşteri kazanımı ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş proje şablonlarına erişin

Takımların uygunluk durumunu görün, iş yüklerini optimize edin ve kaynakları verimli bir şekilde planlayın

Takım çalışması sınırlamaları

Müşteri hizmetleri ile ilgilenmeyen takımlar için uygun değildir

Güçlü yerleşik proje dokümantasyon yönetimi araçları yoktur

Araç zengin özelliklere sahip olsa da, işler büyüdükçe maliyetler hızla artabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı

Ölçek: Aylık 69,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Teamwork'ün son derece sezgisel bir arayüzü var; başlamak için ayarların arasında kaybolmak zorunda kalmadım. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim.

Teamwork'ün son derece sezgisel bir arayüzü var; başlamak için ayarların arasında kaybolmak zorunda kalmadım. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim.

8. Scoro (Finans ve iş yönetimi için en iyisi)

via Scoro

Danışmanlık veya ajansınızın sorunsuz çalışması için birden fazla araçla uğraşmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Scoro ile proje yönetimi, CRM, teklif verme, faturalandırma ve raporlamayı tek bir sistemde entegre edebilirsiniz.

Platform, takımların düzenli kalmasına, kaynakları optimize etmesine ve uygulamalar arasında geçiş yapma zahmeti olmadan gerçek zamanlı içgörüler elde etmesine yardımcı olur. Ayrıca sezgisel bir tasarıma ve Slack ve Google Takvim gibi araçlarla sağlam entegrasyonlara sahiptir, bu da günlük işlemleri daha verimli hale getirir.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Finansal başarıyı garantilemek için proje maliyetleri, gelir ve karlılık hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Takım kapasitesini optimize edin, aşırı çalışmayı önleyin ve kaynak kullanım oranlarını iyileştirin

Scoro sınırlamaları

Yalnızca hizmet tabanlı işler ve ilgili projeler için tasarlanmıştır

Görev düzeyinde işbirliğinden ziyade proje finansmanı ve iş operasyonları etrafında daha yapılandırılmış

Diğer çoğu proje yönetimi aracına kıyasla daha pahalıdır

Scoro fiyatlandırması

Essential: Aylık 28 $/kullanıcı

Standart: Aylık 42 $/kullanıcı

Pro: Aylık 71 $/kullanıcı

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? "Proje yöneticisi" terimi, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun karmaşık savaş operasyonlarını denetlemek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duymasıyla popülerlik kazandı. O zamandan beri, proje yönetimi tüm sektörlerde kritik bir disiplin haline geldi, ancak tüm araçlar aynı amaç için geliştirilmedi.

9. Kantata (Kaynak yönetimi ve tahmin için en iyisi)

kantata aracılığıyla

Geniş kullanım için tasarlanmış genel amaçlı proje yönetimi yazılımlarından farklı olarak Kantata, gider yönetimini yakından takip etmek isteyen danışmanlık şirketleri ve ajanslar için özel olarak geliştirilmiştir.

Gelişmiş proje tahmini, gerçek zamanlı portföy durumu izleme ve entegre proje muhasebesi sunarak firmaların karlılık ve verimliliğini optimize etmesine yardımcı olur.

Hizmet tabanlı işlere yüksek düzeyde stratejik gözetim sağlar.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Otomatik uyumluluk özellikleriyle iş saatlerini, giderleri ve faturaları izleyin

Anketler kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve eyleme geçirilebilir içgörülerini yakalayın

Proje tabanlı kaynak gereksinimlerini kolayca tahmin edin

Kantata sınırlamaları

Yalnızca profesyonel hizmetler veya danışmanlık firmaları için uygundur

Görev ve iş akışlarından ziyade finansal izleme ve kaynak planlaması için daha uygundur

Kanban, Gantt ve diğer esnek proje izleme ve görselleştirme seçenekleri yoktur

Kantata fiyatlandırması

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Kantata hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Zaman ve proje tahsislerini yönetmek için harika bir araç. Veri tarafının yönetimi biraz yetenek gerektiriyor, ancak şirketinizde bu işe özel bir kişi varsa, çok kolay yönetilebilir.

Zaman ve proje tahsislerini yönetmek için harika bir araç. Veri tarafının yönetimi biraz yetenek gerektiriyor, ancak şirketinizde bu iş için özel bir kişi varsa, çok kolay yönetilebilir.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi proje yöneticileri her projeyi bir öğrenme fırsatı olarak görür. Proje tamamlandıktan sonra, neyin iyi gittiğini ve neyin gitmediğini değerlendirmek için bir değerlendirme toplantısı yapın. Bu bilgileri belgelendirin ve gelecekteki müşteri projelerine uygulayın. Zamanla, bu küçük ayarlamalar iş akışınızı iyileştirecek ve her yeni projeyi bir öncekinden daha sorunsuz hale getirecektir.

10. Accelo (Hizmet işleri ve otomasyon için en iyisi)

accelo aracılığıyla

Hizmet işletmeleri verimlilikle çalışır, ancak birden fazla araç ve manuel iş akışını idare etmek darboğazlara neden olabilir. Accelo, proje yönetimi, satış yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve raporlamayı tek bir platformda merkezileştirerek verimsizlikleri azaltır ve denetimi iyileştirir.

İş akışı otomasyonu, gerçek zamanlı izleme ve müşteri portalı ile takımlar uyumlu çalışabilir, operasyonları kolaylaştırabilir ve her projede net bir görünürlük sağlayabilir.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, eylemleri tetikleyin ve manuel işleri azaltın

Özel bir müşteri portalı ile müşterilerinize gerçek zamanlı proje güncellemeleri sunun

Satış operasyonlarından proje yürütmeye sorunsuz bir şekilde geçiş yapın ve takımların müşteri beklentileriyle uyumlu çalışmasını sağlayın

Accelo sınırlamaları

Öncelikle hizmet tabanlı işler ve ajanslar için

Küçük takımlar veya yeni başlayanlar için ücretsiz plan sunmuyor

Accelo fiyatlandırması

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

11. Workamajig (Yaratıcı ajanslar için en iyisi)

workamajig aracılığıyla

Mad Men*" döneminde, ajanslar viski, içgüdü ve çok sayıda evrak işiyle çalışıyordu. Günümüzde ise yaratıcı takımların iyi fikirlerden daha fazlasına ihtiyacı var: yapıya ihtiyaçları var. Workamjig tam da bunu tablo haline getiriyor.

Yaratıcı ajanslar için özel olarak tasarlanan Workamajig, proje yönetimi, bütçeleme, kaynak planlama ve müşteri işbirliğini bir araya getirir.

Görevlerin izlenmesinden tedarikçi tekliflerinin yönetilmesine ve faturalandırmanın otomasyonuna kadar her şeyi basitleştirir, böylece ajansınızın düzenli, verimli ve karlı kalmasını sağlar

Workmajig'in en iyi özellikleri

Yerleşik işaretleme araçları ve onay yönlendirme ile yaratıcı incelemeleri kolaylaştırın

İstekler, onaylar ve gerçek zamanlı iletişim için müşteri portalını kullanın

Kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin ve görev atamalarını otomatikleştirerek iş akışlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayın

Workamajig sınırlamaları

Öncelikle kreatif ajanslar için tasarlanmış olduğundan, diğer sektörler için ideal olmayabilir

Platformun kullanımı zor olabilir ve uygulamaya geçmesi zaman alabilir

Workamajig fiyatlandırması

Şirket içi: 10 kullanıcı için aylık 41 ABD doları

Ajans: 10 kullanıcı için aylık 41 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Workamajig puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (280+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (320+ yorum)

Workamajig hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Kullanıcı dostu, kapsamlı yazılım. Özelleştirilebilir raporlama ve proje yönetimi, zaman takibi ve muhasebe fonksiyonlarının birbiriyle bağlantılı olmasını çok seviyorum.

Kullanıcı dostu, kapsamlı yazılım. Özelleştirilebilir raporlama ve proje yönetimi, zaman takibi ve muhasebe fonksiyonlarının birbiriyle bağlantılı olmasını çok seviyorum.

ClickUp: Productive.io'ya Alternatif Olarak Tercih Edilebilir Bir Seçenek

İyi bir proje yönetimi aracı, işinizi kolaylaştırmalı, aracın kendisini yönetmek için ağır bir iş yükü oluşturmamalıdır. Akıllıca seçim yaptığınızda, takımlarınızın senkronizasyonunu sağlar, engelleri ortadan kaldırır ve kuruluşunuz genelinde işbirliğini zahmetsiz hale getirirsiniz.

Productive. io sizi kısıtlı hissettiriyorsa, ClickUp tam da ihtiyacınız olan uyarlanabilir çözüm olabilir. Esnek proje görünümleri, güçlü otomasyon ve finans ekibinizi ağlatmayacak fiyatlandırmasıyla ClickUp, projeleri yolunda tutmak ve gelir akışını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Artık araçlar arasında geçiş yapmaya ve son teslim tarihlerini kaçırmaya son — sadece size uygun bir çalışma alanı.

ClickUp'a geçen takımlar, bir fiyatla en az üç aracı değiştirdiklerini ve her hafta 3 saatten fazla zaman kazandıklarını bildiriyor. Biz buna kazan-kazan yatırımı diyoruz!

ClickUp'a bugün kaydolun ve verimlilikte yeni bir çağa adım atın.