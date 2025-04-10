2025'in En İyi 10 Seyahat Acentesi CRM Yazılımı

Bir seyahat acentesinde işe ilk başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz?
Her şey heyecan vericiydi: müşterilerin hayallerindeki tatilleri planlamalarına yardımcı olmak, yeni destinasyonlar keşfetmek ve seyahatlerin sihrini gerçekleştirmek. Sonra gerçek ortaya çıktı: e-postalara dağılmış müşteri verileri, bitmek bilmeyen takipler ve giderek uzayan idari görevler listesi, müşterilerinize odaklanmak için daha az zaman bırakıyordu.
İşte burada seyahat acentesi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı devreye girer.
Doğru seyahat CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini düzenler, kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur ve rezervasyon yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. İster tek başına çalışan bir seyahat acentesi olun, ister bütün bir takımı yönetin, sağlam bir CRM sistemi satış akışınızı devam ettirir ve stres seviyenizi düşük tutar.
Hayatınızı kolaylaştırmak için seyahat acenteleri için en iyi 10 CRM yazılımını bir araya getirdik, çünkü başarılı bir seyahat işi yürütmek, dağınık elektronik tablolarla uğraşmak değil, harika seyahatler sunmakla ilgili olmalıdır.
⏰ 60 saniyelik özet
Seyahat sektörü için en iyi CRM'lere ve kullanım örneklerine hızlı bir genel bakış!
- ClickUp : Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi
- Pipedrive: Satış sürecini ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi
- HubSpot CRM: Anlaşma yönetimi için en iyisi
- Zoho CRM: Satış raporlama ve analitik için en iyisi
- Agile CRM: En iyi hepsi bir arada iş yönetimi çözümü
- Salesforce: CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi
- NetHunt CRM: Satış takımları için en iyi uçtan uca CRM
- EngageBay: Omnichannel pazarlama özelliğine sahip en iyi hepsi bir arada uygun fiyatlı CRM yazılımı
- WeTravel: En iyi seyahat acentesi CRM yazılımı
- Freshworks CRM: Orta ölçekli işletmeler için en iyisi
Seyahat acenteleri neden CRM araçlarına ihtiyaç duyar?
İzlemeniz gereken rezervasyonlar, müşteri sorguları, işlemeniz gereken ödemeler ve hatırlamanız gereken müşteri kayıtları var ve bir şekilde hepsinin sorunsuz bir şekilde yürümesi gerekiyor. Bu kadar çok ayrıntıyla uğraşırken bir müşterinin talebini takip etmek veya önemli bir takibi unutmak çok kolaydır. Doğru araçlar olmadan müşteri etkileşimlerini takip etmek hiç bitmeyen bir mücadele gibi gelebilir.
Bir seyahat acentesinin operasyonları için doğru CRM ile rutin görevleri otomatikleştirebilir ve rezervasyonları daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. CRM iş akışı özelliği, gününüzü daha iyi organize etmenizi sağlar, böylece sürekli ayrıntıları hatırlamak için uğraşmak zorunda kalmazsınız. Size gerçekten önemli olan şeye, yani her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır.
En iyi özelliklerinden biri, seyahat CRM çözümünün müşteri memnuniyeti ve deneyim KPI'ları hakkında değerli bilgiler sağlayarak müşterilerinize ne kadar iyi hizmet verdiğinizi izlemenize yardımcı olmasıdır. Neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirmeniz gerektiğini görmek daha kolaydır.
Ayrıca, AI seyahat planlayıcıları gibi entegrasyonlarla, daha özel öneriler sunarak müşterilerin hizmetinizle olan etkileşimini yeni bir düzeye taşıyabilirsiniz.
👀Biliyor muydunuz? Seyahat ve turizm sektörü için birçok CRM, Amadeus, Sabre ve Galileo gibi Global Dağıtım Sistemleri (GDS) ile entegre çalışır. Bu bağlantı, acentelerin gerçek zamanlı uçuş ve otel verilerini doğrudan seyahat CRM yazılımına aktarmasını sağlayarak rezervasyonları basitleştirir.
Seyahat acentesi CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
CRM araçları, önemli müşteri bilgilerini, tercihlerini ve iletişim geçmişini yakalayıp saklamanıza olanak tanır ve size özel hizmetler ve kişiselleştirilmiş ilgi sunmanıza yardımcı olan kapsamlı bir profil oluşturur.
Mevcut birçok seçenek göz önüne alındığında, bir seyahat işi için doğru CRM'yi seçmek zor olabilir.
Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için bir seyahat yönetim platformu seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
- Kolay rezervasyon: Seyahat CRM sistemi, en iyi konaklama yerlerine, uçuşlara ve daha fazlasına sorunsuz erişim sağlamalıdır
- Otomatik iletişim: E-posta, hatırlatıcı veya güncelleme gönderme gibi müşteri iletişimini otomatikleştiren CRM araçlarını arayın. Otomasyon, zaman tasarrufu sağlar ve tutarlı takip sağlar
- Gelişmiş raporlama araçları: CRM'niz kapsamlı raporlama özellikleri sunmalıdır. Satışları, müşteri etkileşimlerini, hesap yönetimini ve performans ölçütlerini izleyerek işinizin kapsamlı bir görünümünü elde edin
- Diğer araçlarla entegrasyonlar: CRM, rezervasyon motorları veya ödeme sistemleri gibi diğer platformlarla entegre olmalıdır. Bu, tüm araçlarınızın senkronizasyonunu sağlar ve işlemleri kolaylaştırır
- Özelleştirme seçenekleri: Bir CRM, sistemi iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için CRM şablonları gibi özelleştirilebilir özellikler sunmalıdır. Bu, sistemi belirli iş akışlarınıza uyarlayabilmenizi sağlar
- Mobil erişilebilirlik: Seyahat, masanızdan uzak olduğunuzda da devam eder. Mobil uyumlu bir CRM, mobil cihazlarınızda hareket halindeyken her şeyi yönetmenizi sağlar
- AI destekli öneriler: AI seyahat planlayıcıları ile CRM'niz, müşteri tercihlerine, geçmiş seyahat geçmişine ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmelidir
- Veri güvenliği özellikleri: CRM'niz, müşteri verilerini güvende tutmak için şifreleme ve küresel veri koruma düzenlemelerine uyum gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlamalıdır
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarım, takımınızın aracı kolayca kullanabilmesini sağlayarak değerli zaman kazanmanızı sağlar
🧠 İlginç Bilgi: Nagasaki'deki Henn-na Hotel, check-in ve check-out işlemlerini gerçekleştiren, tamamen çok dilli robotlardan oluşan personele sahip dünyanın ilk otelidir.
En İyi 10 Seyahat Acentesi CRM Yazılımı
İşte en iyi 10 seyahat acentesi CRM sistemi için en iyi seçimler:
1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)
Listemizin ilk sırasında, seyahat acenteleri için güçlü bir CRM yazılımı olarak da işlev gören iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp yer alıyor.
ClickUp CRM, proje yönetimini CRM ile birleştirerek müşteri ilişkilerini ve seyahat projelerini tek bir, kullanımı kolay arayüzden yönetmenizi sağlar. ClickUp, müşteri verilerini, anlaşmaları ve kişileri yönetmek için vazgeçilmez bir araç olabilir.
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!
ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, müşteri erişimini merkezileştirmesidir. E-posta entegrasyonu sorunsuzdur ve takımlar arası işbirliğini teşvik eder. Proje güncellemelerini müşterilerle paylaşabilir, yeni müşterileri sisteme dahil edebilir ve her şeyi tek bir e-posta merkezinde tutabilirsiniz.
Ayrıca, başarılı bir seyahat acentesi oluşturmanıza yardımcı olmak için satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunan ClickUp Gösterge Paneli de mevcuttur. 50'den fazla bileşen kullanarak müşteri verilerini tek bir merkezi konumda görselleştirin. Potansiyel müşterileriniz ve ilerlemeniz hakkında bilgi sahibi olmak için harika bir yoldur.
Diğer bir avantaj ise, ClickUp'ın zaman kazanmanızı sağlayan ve özel seyahat planları oluşturmanıza yardımcı olan seyahat planı şablonları da dahil olmak üzere geniş CRM şablon yelpazesidir. Sıfırdan başlamanıza gerek yok!
Örneğin, ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu, seyahat acentelerinin rezervasyonları, seyahat programlarını ve müşteri bilgilerini düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca oteller, havayolları ve diğer ortaklarla hizmetleri planlayabilir, müşterilerin seyahatlerinin her aşamasındaki ilerlemelerini izleyebilir ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayabilir.
Bu şablon, çok şehirli bir macera veya basit bir hafta sonu kaçamağı planlarken, düzenli olmanızı ve birinci sınıf hizmet sunmaya odaklanmanızı sağlar.
💈 Bonus: ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonu, kişisel seyahatlerinizde düzenli kalmanın harika bir yoludur. Uygun maliyetli seyahat seçeneklerini listeleyebilir, seyahatle ilgili dosyaları izleyebilir ve her seyahat aşaması için yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.
Ya da satış kanalınızı yönetmek ve müşteri yönetimini geliştirmek istiyorsanız, ClickUp'ın CRM şablonu, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini izlemenize yardımcı olarak sürecin her adımını kolayca denetlemenizi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri ile seyahat ayrıntılarını düzenleyin ve zahmetsizce işbirliği yapın, tüm bilgileri erişilebilir ve güvenli tutun
- ClickUp Brain ile anında seyahat planları ve taslaklar oluşturun, potansiyel müşterileri çekin, zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın
- ClickUp Otomasyonlarını erişim ve takip için kullanın
- Günlük etkinlikleri planlayın, hatırlatıcılar ayarlayın ve ClickUp Görevleri oluşturarak ClickUp'ı kişisel seyahat asistanınıza dönüştürün
- ClickUp'ı Slack, Google Takvim, Zoom, YouTube ve Google E-Tablolar dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek platformlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.
ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten yerine getirmenizi sağlar.
📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonları
2. Pipedrive (Satış boru hattını ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi)
Bir seyahat acentesi işletmek, özellikle birden fazla müşteri rezervasyonunu, tedarikçiyi ve anlaşmayı aynı anda yönetirken benzersiz zorluklar getirir. Pipedrive'ı kullanarak potansiyel müşterileri izleme, rezervasyonları yönetme ve her zaman bir adım önde olma şeklini tamamen değiştirebilirsiniz.
Pipedrive, müşteri etkileşimlerini, seyahat planlarını ve takipleri tek bir yerde birleştirir. Sezgisel gösterge panelleri, her bir müşterinin karar verme aşamasında mı yoksa seyahat planını sonlandırma aşamasında mı olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Satış süreçlerinizi otomatikleştirerek müşterilerin seyahat planlarını kişiselleştirmek için zaman kazanın
- Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerle rezervasyon başarısını ölçün ve daha iyi sonuçlar için stratejilerinizi ayarlayın
- Kanban panolarını kullanarak satış hunisi içindeki potansiyel müşterileri, rezervasyonları ve ilerlemeyi yönetin
Pipedrive sınırlamaları
- Otomatik yinelenen girdi algılama özelliği yoktur, bu nedenle zaman zaman manuel temizleme gerekir
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Koltuk başına aylık 19 $
- Gelişmiş: Koltuk başına aylık 34 $
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 64 $
- Güç: Koltuk başına aylık 74 $
- Kurumsal: Aylık 99 $/koltuk
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %77'si, şu anda zamanlarının %30'unu alan idari ve satış dışı görevleri azaltmak için CRM'ler dahil olmak üzere satış zekası araçlarına yatırımlarını artırmayı planlıyor.
3. HubSpot CRM (Anlaşma yönetimi için en iyisi)
HubSpot CRM, tek bir platformda çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır, böylece müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Kullanımı kolaydır ve birçok özellik sunmasına rağmen arayüzü son derece sezgiseldir.
HubSpot, CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacaktır. Rezervasyonları izleme şeklini ayarlamaktan CRM'deki alanları özelleştirmeye kadar, iş akışınıza uygun bir sistem oluşturabilirsiniz.
HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri
- Takip ve hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın
- Açma ve tıklama gibi e-posta etkileşimlerini izleyerek potansiyel müşteri katılımını ölçün
- Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak güçlü raporlama araçlarıyla satış performansı hakkında içgörüler elde edin
HubSpot CRM sınırlamaları
- Gösterge panelinin özelleştirilmesi biraz zahmetli olabilir ve bu da kullanıcı deneyimini yavaşlatabilir
HubSpot CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 20 $/koltuk
- Profesyonel: 1.300 $/ay (5 koltuk başına)
- Enterprise: 4.300 $/ay (7 koltuk için)
HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?
HubSpot CRM, kayıt işlemlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olan kusursuz hizmetler sunmaktadır. Potansiyel öğrencilerimizle iletişim kurmayı kolaylaştırır. HubSpot CRM ayrıca, potansiyel öğrencilerimizle ilişkilerimizi geliştirmemizi sağlayan çok önemli bilgiler de sağlar.
HubSpot CRM, kayıt işlemlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olan kusursuz hizmetler sunmaktadır. Potansiyel öğrencilerimizle iletişim kurmayı kolaylaştırır. HubSpot CRM ayrıca, potansiyel öğrencilerimizle ilişkilerimizi geliştirmemizi sağlayan çok önemli bilgiler de sağlar.
📖 Ayrıca okuyun: ClickUp ve HubSpot: En İyi CRM Aracı Hangisi?
4. Zoho CRM (Satış raporlama ve analitik için en iyisi)
Biraz zor öğrenilmesine rağmen, Zoho CRM seyahat müşterilerini yönetmek için hızla popüler bir araç haline geldi. Esnekliği ile öne çıkıyor. Modülleri, iş akışlarını ve süreçleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz, bu da potansiyel müşterilerden müşteri rezervasyonlarına kadar her şeyi yönetmek için harika bir özelliktir.
Satış performansınız hakkında derinlemesine bilgiler sağlayan özel raporlar oluşturabilirsiniz. Çeşitli grafik seçenekleri arasında çubuk, çizgi, pasta, ısı haritaları ve hatta huni ve halka grafikler bulunur.
Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- Güçlü iş akışı otomasyon araçlarıyla satış süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırın
- İşbirliğini iyileştirmek için müşteri etkileşimleri ve takım bağlantıları hakkında içgörüler edinin
- E-posta taslakları hazırlama ve anomali tespiti gibi görevler için Zia ve ChatGPT gibi AI araçlarını kullanın
Zoho CRM sınırlamaları
- Platform, kritik görevler sırasında bazen yavaşlama yaşayabilir
Zoho CRM fiyatlandırması
- Standart: Aylık 20 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 35 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 50 $/kullanıcı
- Ultimate: Aylık 65 $/kullanıcı
Zoho CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (2.700+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?
En iyi özelleştirme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, iş ihtiyaçlarına göre alanları özelleştirebilir. Günlük sorumluluklarım arasında modüllerin özelleştirilmesi de bulunmaktadır. G2.com tarafından toplanmış ve barındırılan yorum.
En iyi özelleştirme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, iş ihtiyaçlarına göre alanları özelleştirebilir. Günlük sorumluluklarım arasında modüllerin özelleştirilmesi de yer almaktadır. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorum.
📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları
5. Agile CRM (En iyi hepsi bir arada iş yönetimi çözümü)
Agile CRM'nin USP'si satış izleme yeteneğidir. Otomasyon özellikleri, özellikle e-posta kampanyalarını ve sosyal medya gönderilerini yönetirken yararlıdır.
Diğer bir özelliği ise, platformdan doğrudan müşteri aramaları yapmanızı sağlayan yerleşik telefon sistemidir.
Agile CRM'nin en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri puanlama ve yıldız sıralama gibi araçlarla potansiyel müşterileri ve satış süreçlerini yönetin
- Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüzle CRM yönetimini basitleştirin
- Yazılımı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak duyarlı bir destek ekibinden sağlam müşteri desteği alın
Agile CRM sınırlamaları
- Çıkış pop-up'ları ve push bildirimleri gibi bazı özellikler eksik veya yeterince gelişmemiştir
Agile CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcı için
- Başlangıç: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Normal: Aylık 49,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 79,99 $/kullanıcı
Agile CRM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,1/5 (500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Agile CRM hakkında ne diyor?
Satış, pazarlama ve hizmet otomasyonunu tek bir platformda birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır. Sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı dostu arayüzü, kurulumu ve gezinmeyi kolaylaştırır. E-posta pazarlaması ve iş akışı otomasyonu gibi görevler için güçlü otomasyon yetenekleri.
Satış, pazarlama ve hizmet otomasyonunu tek bir platformda birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır. Sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı dostu arayüzü, kurulumu ve gezinmeyi kolaylaştırır. E-posta pazarlaması ve ş Akışı otomasyonu gibi görevler için güçlü otomasyon yetenekleri.
💡Profesyonel İpucu: Sağlam bir müşteri iletişim yönetim sistemi (CCM), e-postaları, mesajları ve takipleri tek bir yerde tutar. Doğru seyahat acentesi CRM'si, hiçbir müşteri talebinin kaçırılmamasını sağlayarak etkileşimi ve tekrar rezervasyonları artırır!
6. Salesforce (CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi)
Bulut tabanlı CRM için güçlü bir seçim olan Salesforce, müşteri verilerinden satış süreçlerine kadar her şeyi yönetmeye yardımcı olabilecek birçok özellik sunar.
Satış boru hattı yönetimi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, müşteri adayı yönetimi ve müşteri desteğini entegre ederek müşteri ilişkilerini yönetmek için tek noktadan hizmet sunar.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Ekstra çaba harcamadan e-postaları, etkinlikleri ve etkileşim verilerini otomatik olarak yakalayın
- Bilgiye dayalı kararlar almak için doğru, gerçek zamanlı tahminler oluşturun
- Önemli müşteri etkileşimlerini otomatik olarak kaydedin, takım iletişiminizi geliştirin
Salesforce sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, tahmin ve fırsat puanlama özelliklerinin yanlış olduğunu ve bunun kararları etkileyebileceğini düşünüyor
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 25 $/kullanıcı (aylık veya yıllık olarak faturalandırılır)
- Pro: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Aylık 165 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: Aylık 330 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Einstein 1 Satış: Aylık 500 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?
Kullanımı çok kolay, çok sayıda bilgi ve raporlama imkanı sunuyor. Herkesin üzerinde çalıştığı tüm vakaları görebilme imkanı harika.
Kullanımı çok kolay, çok sayıda bilgi ve raporlama imkanı sunuyor. Herkesin üzerinde çalıştığı tüm vakaları görebilme imkanı harika.
7. NetHunt CRM (Satış takımları için en iyi uçtan uca CRM)
Gmail ile sorunsuz entegrasyon sağlayan NetHunt CRM, platform değiştirmenize gerek kalmadan CRM işlevselliğini doğrudan e-posta deneyiminize getirir.
Destek taleplerinin otomatik olarak oluşturulması ve atanması, müşteri desteğini çok daha kolay hale getirir ve takımın farklı araçlar arasında geçiş yapmadan müşteri taleplerini takip etmesine yardımcı olur.
NetHunt CRM'nin en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile e-postalardan, sohbet mesajlarından ve sosyal profillerden potansiyel müşteriler oluşturun
- Hedefli e-posta kampanyaları başlatın ve kampanya sonuçlarından CRM verilerini otomatik olarak güncelleyin
- Görevleri ve etkinlikleri yönetin ve izleyin, son teslim tarihleri atayın ve takvimlerle entegre edin
NetHunt CRM sınırlamaları
- Görsel raporlar temel düzeydedir ve seyahat acenteleri için diğer CRM çözümleri kadar ayrıntılı değildir
NetHunt CRM fiyatlandırması
- Temel: Aylık 30 $/kullanıcı
- Basic Plus: Aylık 42 $/kullanıcı
- İş: Aylık 60 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 84 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 120 $/kullanıcı
NetHunt CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: CRM Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur (Şablonlarla)
8. EngageBay (Omnichannel pazarlama özelliğine sahip, hepsi bir arada uygun fiyatlı CRM yazılımı)
EngageBay uygun fiyatlıdır ve müşteri yönetimi, pazarlama ve satış işlemlerini basitleştiren özelliklere sahiptir.
Çok kanallı müşteri iletişim seçenekleri büyük bir avantajdır. Müşteriler canlı sohbet, SMS, sosyal medya, telefon görüşmeleri ve web formları aracılığıyla ulaşabilir.
Hem işler hem de müşteriler için kullanışlıdır. Service Bay de aynı derecede etkileyicidir ve bilet sistemi, yardım masası, canlı sohbet ve otomatik yanıtlayıcıları tek bir yerde sunar.
EngageBay'in en iyi özellikleri
- Web formlarından veya diğer etkileşim noktalarından doğrudan potansiyel müşterileri yakalayın ve besleyin
- Satış otomasyon araçlarıyla satış fırsatlarını izleyin ve randevuları planlayın
- Web geliştirme bilgisine gerek olmadan duyarlı sayfalar tasarlayın
EngageBay sınırlamaları
- Kullanıcılar, iş akışlarını kesintiye uğratan ara sıra meydana gelen sorunlar bildirdi
EngageBay fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Büyüme: Aylık 64,99 $/kullanıcı
- Pro: 119,99 $/kullanıcı/ay
EngageBay puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
9. WeTravel (En iyi seyahat acentesi CRM yazılımı)
Seyahat acenteleri için özel olarak tasarlanmış bir CRM arıyorsanız, WeTravel'ı değerlendirmeye değer. Ziyaretçileri ödeme yapan müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ve rezervasyon sürecini sorunsuz ve sezgisel hale getiren rezervasyon sayfaları oluşturabilir.
Bir diğer büyük avantajı ise akıllı ödeme işleme sisteminin düşük işlem ücretleridir, bu da onu küçük işletmeler için ideal hale getirir.
WeTravel'ın en iyi özellikleri
- Rezervasyonları, belgeleri ve raporları tek bir platformdan yönetin
- WeTravel Kartını kullanarak dünya çapındaki tedarikçilere ödeme yapın
- Hem siz hem de müşterileriniz için sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunun
WeTravel sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, belirli ihtiyaçlar için gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin eksik olduğunu bildiriyor
WeTravel fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 79 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
WeTravel puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)
10. Freshworks CRM (Orta ölçekli işletmeler için en iyisi)
Eskiden Freshsales olarak bilinen Freshworks CRM, tur operatörleri için özel olarak tasarlanmış bir CRM'dir. Kullanımı basit ancak satış ve pazarlama otomasyonunu sorunsuz bir şekilde birleştiren güçlü özelliklerle doludur.
Freshworks CRM'nin diğer Freshworks ürünleriyle ne kadar iyi entegre olduğu harika. Zaten bu ürün grubunu kullanıyorsanız, bu CRM tam size göre.
Freshworks CRM'nin en iyi özellikleri
- Görsel araçlar ve otomasyon özellikleriyle satış süreçlerini zahmetsizce yönetin
- Gerçek zamanlı analitiklerle müşteri davranışlarını daha iyi anlayın ve stratejilerinizi optimize edin
- Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları yürütüp potansiyel müşterileri yönetin ve dönüşümleri artırın
Freshworks CRM sınırlamaları
- Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar kafa karıştırıcı olabilir ve beklendiği kadar sorunsuz çalışmayabilir
Freshworks CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Aylık 18 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 47 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 83 $/kullanıcı
Freshworks CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (7.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
ClickUp ile müşteri ilişkileri yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın
Seyahat işini yürütmek genellikle sıkı bir bütçeyle çalışmak anlamına gelir, bu nedenle pahalı CRM yazılımlarını satın almak imkansız gibi görünebilir. Ancak, bütçenizi zorlamayan harika seçenekler de mevcuttur.
Bu listedeki CRM'ler, bütçe dostu olmanın yanı sıra sektörün ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar.
Ancak CRM işlevselliğinin ötesinde bir şey arıyorsanız, ClickUp çözüm olabilir. CRM yetenekleri, proje yönetimi becerileri, entegrasyonları ve desteği ile ClickUp, basit idari görevlerden karmaşık projelere kadar her şeyi halledebilir.
Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın, müşteri verilerinizi düzenleyin ve yapılacaklar listenizi tek bir yerden yönetin!