2025'in En İyi 10 Seyahat Acentesi CRM Yazılımı

Bir seyahat acentesinde işe ilk başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz?

Her şey heyecan vericiydi: müşterilerin hayallerindeki tatilleri planlamalarına yardımcı olmak, yeni destinasyonlar keşfetmek ve seyahatlerin sihrini gerçekleştirmek. Sonra gerçek ortaya çıktı: e-postalara dağılmış müşteri verileri, bitmek bilmeyen takipler ve giderek uzayan idari görevler listesi, müşterilerinize odaklanmak için daha az zaman bırakıyordu.

İşte burada seyahat acentesi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı devreye girer.

Doğru seyahat CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini düzenler, kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur ve rezervasyon yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. İster tek başına çalışan bir seyahat acentesi olun, ister bütün bir takımı yönetin, sağlam bir CRM sistemi satış akışınızı devam ettirir ve stres seviyenizi düşük tutar.

Hayatınızı kolaylaştırmak için seyahat acenteleri için en iyi 10 CRM yazılımını bir araya getirdik, çünkü başarılı bir seyahat işi yürütmek, dağınık elektronik tablolarla uğraşmak değil, harika seyahatler sunmakla ilgili olmalıdır.

⏰ 60 saniyelik özet Seyahat sektörü için en iyi CRM'lere ve kullanım örneklerine hızlı bir genel bakış! : Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi ClickUp: Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi Pipedrive: Satış sürecini ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi HubSpot CRM: Anlaşma yönetimi için en iyisi Zoho CRM: Satış raporlama ve analitik için en iyisi Agile CRM: En iyi hepsi bir arada iş yönetimi çözümü Salesforce: CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi NetHunt CRM: Satış takımları için en iyi uçtan uca CRM EngageBay: Omnichannel pazarlama özelliğine sahip en iyi hepsi bir arada uygun fiyatlı CRM yazılımı WeTravel: En iyi seyahat acentesi CRM yazılımı Freshworks CRM: Orta ölçekli işletmeler için en iyisi

İzlemeniz gereken rezervasyonlar, müşteri sorguları, işlemeniz gereken ödemeler ve hatırlamanız gereken müşteri kayıtları var ve bir şekilde hepsinin sorunsuz bir şekilde yürümesi gerekiyor. Bu kadar çok ayrıntıyla uğraşırken bir müşterinin talebini takip etmek veya önemli bir takibi unutmak çok kolaydır. Doğru araçlar olmadan müşteri etkileşimlerini takip etmek hiç bitmeyen bir mücadele gibi gelebilir.

Bir seyahat acentesinin operasyonları için doğru CRM ile rutin görevleri otomatikleştirebilir ve rezervasyonları daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. CRM iş akışı özelliği, gününüzü daha iyi organize etmenizi sağlar, böylece sürekli ayrıntıları hatırlamak için uğraşmak zorunda kalmazsınız. Size gerçekten önemli olan şeye, yani her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır.

En iyi özelliklerinden biri, seyahat CRM çözümünün müşteri memnuniyeti ve deneyim KPI'ları hakkında değerli bilgiler sağlayarak müşterilerinize ne kadar iyi hizmet verdiğinizi izlemenize yardımcı olmasıdır. Neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirmeniz gerektiğini görmek daha kolaydır.

Ayrıca, AI seyahat planlayıcıları gibi entegrasyonlarla, daha özel öneriler sunarak müşterilerin hizmetinizle olan etkileşimini yeni bir düzeye taşıyabilirsiniz.

👀Biliyor muydunuz? Seyahat ve turizm sektörü için birçok CRM, Amadeus, Sabre ve Galileo gibi Global Dağıtım Sistemleri (GDS) ile entegre çalışır. Bu bağlantı, acentelerin gerçek zamanlı uçuş ve otel verilerini doğrudan seyahat CRM yazılımına aktarmasını sağlayarak rezervasyonları basitleştirir.

Seyahat acentesi CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

CRM araçları, önemli müşteri bilgilerini, tercihlerini ve iletişim geçmişini yakalayıp saklamanıza olanak tanır ve size özel hizmetler ve kişiselleştirilmiş ilgi sunmanıza yardımcı olan kapsamlı bir profil oluşturur.

Mevcut birçok seçenek göz önüne alındığında, bir seyahat işi için doğru CRM'yi seçmek zor olabilir.

Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için bir seyahat yönetim platformu seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Kolay rezervasyon: Seyahat CRM sistemi, en iyi konaklama yerlerine, uçuşlara ve daha fazlasına sorunsuz erişim sağlamalıdır

Otomatik iletişim: E-posta, hatırlatıcı veya güncelleme gönderme gibi müşteri iletişimini otomatikleştiren CRM araçlarını arayın. Otomasyon, zaman tasarrufu sağlar ve tutarlı takip sağlar

Gelişmiş raporlama araçları: CRM'niz kapsamlı raporlama özellikleri sunmalıdır. Satışları, müşteri etkileşimlerini, hesap yönetimini ve performans ölçütlerini izleyerek işinizin kapsamlı bir görünümünü elde edin

Diğer araçlarla entegrasyonlar: CRM, rezervasyon motorları veya ödeme sistemleri gibi diğer platformlarla entegre olmalıdır. Bu, tüm araçlarınızın senkronizasyonunu sağlar ve işlemleri kolaylaştırır

Özelleştirme seçenekleri: Bir CRM, sistemi iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için Bir CRM, sistemi iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için CRM şablonları gibi özelleştirilebilir özellikler sunmalıdır. Bu, sistemi belirli iş akışlarınıza uyarlayabilmenizi sağlar

Mobil erişilebilirlik: Seyahat, masanızdan uzak olduğunuzda da devam eder. Mobil uyumlu bir CRM, mobil cihazlarınızda hareket halindeyken her şeyi yönetmenizi sağlar

AI destekli öneriler: AI seyahat planlayıcıları ile CRM'niz, müşteri tercihlerine, geçmiş seyahat geçmişine ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmelidir

Veri güvenliği özellikleri: CRM'niz, müşteri verilerini güvende tutmak için şifreleme ve küresel veri koruma düzenlemelerine uyum gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlamalıdır

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarım, takımınızın aracı kolayca kullanabilmesini sağlayarak değerli zaman kazanmanızı sağlar

🧠 İlginç Bilgi: Nagasaki'deki Henn-na Hotel, check-in ve check-out işlemlerini gerçekleştiren, tamamen çok dilli robotlardan oluşan personele sahip dünyanın ilk otelidir.

En İyi 10 Seyahat Acentesi CRM Yazılımı

İşte en iyi 10 seyahat acentesi CRM sistemi için en iyi seçimler:

1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerinizi oluşturun ve yönetin, kişisel görevleri izleyin, iş büyümesini artırın ve daha fazlasını yapın

Listemizin ilk sırasında, seyahat acenteleri için güçlü bir CRM yazılımı olarak da işlev gören iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp yer alıyor.

ClickUp CRM, proje yönetimini CRM ile birleştirerek müşteri ilişkilerini ve seyahat projelerini tek bir, kullanımı kolay arayüzden yönetmenizi sağlar. ClickUp, müşteri verilerini, anlaşmaları ve kişileri yönetmek için vazgeçilmez bir araç olabilir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, müşteri erişimini merkezileştirmesidir. E-posta entegrasyonu sorunsuzdur ve takımlar arası işbirliğini teşvik eder. Proje güncellemelerini müşterilerle paylaşabilir, yeni müşterileri sisteme dahil edebilir ve her şeyi tek bir e-posta merkezinde tutabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile görevlerinizi daha derinlemesine inceleyin ve satış süreçlerinizi ve potansiyel müşterilerinizi tek bir yerden kolayca yönetin

Ayrıca, başarılı bir seyahat acentesi oluşturmanıza yardımcı olmak için satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunan ClickUp Gösterge Paneli de mevcuttur. 50'den fazla bileşen kullanarak müşteri verilerini tek bir merkezi konumda görselleştirin. Potansiyel müşterileriniz ve ilerlemeniz hakkında bilgi sahibi olmak için harika bir yoldur.

Diğer bir avantaj ise, ClickUp'ın zaman kazanmanızı sağlayan ve özel seyahat planları oluşturmanıza yardımcı olan seyahat planı şablonları da dahil olmak üzere geniş CRM şablon yelpazesidir. Sıfırdan başlamanıza gerek yok!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu ile destinasyonlardan sorgulara kadar tüm seyahat kararlarınızı izleyin

Örneğin, ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu, seyahat acentelerinin rezervasyonları, seyahat programlarını ve müşteri bilgilerini düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca oteller, havayolları ve diğer ortaklarla hizmetleri planlayabilir, müşterilerin seyahatlerinin her aşamasındaki ilerlemelerini izleyebilir ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayabilir.

Bu şablon, çok şehirli bir macera veya basit bir hafta sonu kaçamağı planlarken, düzenli olmanızı ve birinci sınıf hizmet sunmaya odaklanmanızı sağlar.

💈 Bonus: ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonu, kişisel seyahatlerinizde düzenli kalmanın harika bir yoludur. Uygun maliyetli seyahat seçeneklerini listeleyebilir, seyahatle ilgili dosyaları izleyebilir ve her seyahat aşaması için yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz. Ya da satış kanalınızı yönetmek ve müşteri yönetimini geliştirmek istiyorsanız, ClickUp'ın CRM şablonu, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini izlemenize yardımcı olarak sürecin her adımını kolayca denetlemenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri ile seyahat ayrıntılarını düzenleyin ve zahmetsizce işbirliği yapın, tüm bilgileri erişilebilir ve güvenli tutun

ClickUp Brain ile anında seyahat planları ve taslaklar oluşturun, potansiyel müşterileri çekin, zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın

ClickUp Otomasyonlarını erişim ve takip için kullanın

Günlük etkinlikleri planlayın, hatırlatıcılar ayarlayın ve ClickUp Görevleri oluşturarak ClickUp'ı kişisel seyahat asistanınıza dönüştürün

ClickUp'ı Slack, Google Takvim, Zoom, YouTube ve Google E-Tablolar dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek platformlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten yerine getirmenizi sağlar.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonları

2. Pipedrive (Satış boru hattını ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Bir seyahat acentesi işletmek, özellikle birden fazla müşteri rezervasyonunu, tedarikçiyi ve anlaşmayı aynı anda yönetirken benzersiz zorluklar getirir. Pipedrive'ı kullanarak potansiyel müşterileri izleme, rezervasyonları yönetme ve her zaman bir adım önde olma şeklini tamamen değiştirebilirsiniz.

Pipedrive, müşteri etkileşimlerini, seyahat planlarını ve takipleri tek bir yerde birleştirir. Sezgisel gösterge panelleri, her bir müşterinin karar verme aşamasında mı yoksa seyahat planını sonlandırma aşamasında mı olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış süreçlerinizi otomatikleştirerek müşterilerin seyahat planlarını kişiselleştirmek için zaman kazanın

Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerle rezervasyon başarısını ölçün ve daha iyi sonuçlar için stratejilerinizi ayarlayın

Kanban panolarını kullanarak satış hunisi içindeki potansiyel müşterileri, rezervasyonları ve ilerlemeyi yönetin

Pipedrive sınırlamaları

Otomatik yinelenen girdi algılama özelliği yoktur, bu nedenle zaman zaman manuel temizleme gerekir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 19 $

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 34 $

Profesyonel: Koltuk başına aylık 64 $

Güç: Koltuk başına aylık 74 $

Kurumsal: Aylık 99 $/koltuk

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %77'si, şu anda zamanlarının %30'unu alan idari ve satış dışı görevleri azaltmak için CRM'ler dahil olmak üzere satış zekası araçlarına yatırımlarını artırmayı planlıyor.

3. HubSpot CRM (Anlaşma yönetimi için en iyisi)

hubSpot CRM aracılığıyla

HubSpot CRM, tek bir platformda çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır, böylece müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kullanımı kolaydır ve birçok özellik sunmasına rağmen arayüzü son derece sezgiseldir.

HubSpot, CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacaktır. Rezervasyonları izleme şeklini ayarlamaktan CRM'deki alanları özelleştirmeye kadar, iş akışınıza uygun bir sistem oluşturabilirsiniz.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Takip ve hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Açma ve tıklama gibi e-posta etkileşimlerini izleyerek potansiyel müşteri katılımını ölçün

Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak güçlü raporlama araçlarıyla satış performansı hakkında içgörüler elde edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Gösterge panelinin özelleştirilmesi biraz zahmetli olabilir ve bu da kullanıcı deneyimini yavaşlatabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 20 $/koltuk

Profesyonel : 1.300 $/ay (5 koltuk başına)

Enterprise: 4.300 $/ay (7 koltuk için)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?

HubSpot CRM, kayıt işlemlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olan kusursuz hizmetler sunmaktadır. Potansiyel öğrencilerimizle iletişim kurmayı kolaylaştırır. HubSpot CRM ayrıca, potansiyel öğrencilerimizle ilişkilerimizi geliştirmemizi sağlayan çok önemli bilgiler de sağlar.

HubSpot CRM, kayıt işlemlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olan kusursuz hizmetler sunmaktadır. Potansiyel öğrencilerimizle iletişim kurmayı kolaylaştırır. HubSpot CRM ayrıca, potansiyel öğrencilerimizle ilişkilerimizi geliştirmemizi sağlayan çok önemli bilgiler de sağlar.

4. Zoho CRM (Satış raporlama ve analitik için en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Biraz zor öğrenilmesine rağmen, Zoho CRM seyahat müşterilerini yönetmek için hızla popüler bir araç haline geldi. Esnekliği ile öne çıkıyor. Modülleri, iş akışlarını ve süreçleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz, bu da potansiyel müşterilerden müşteri rezervasyonlarına kadar her şeyi yönetmek için harika bir özelliktir.

Satış performansınız hakkında derinlemesine bilgiler sağlayan özel raporlar oluşturabilirsiniz. Çeşitli grafik seçenekleri arasında çubuk, çizgi, pasta, ısı haritaları ve hatta huni ve halka grafikler bulunur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Güçlü iş akışı otomasyon araçlarıyla satış süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırın

İşbirliğini iyileştirmek için müşteri etkileşimleri ve takım bağlantıları hakkında içgörüler edinin

E-posta taslakları hazırlama ve anomali tespiti gibi görevler için Zia ve ChatGPT gibi AI araçlarını kullanın

Zoho CRM sınırlamaları

Platform, kritik görevler sırasında bazen yavaşlama yaşayabilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Aylık 20 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 35 $/kullanıcı

Enterprise : Aylık 50 $/kullanıcı

Ultimate: Aylık 65 $/kullanıcı

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?

En iyi özelleştirme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, iş ihtiyaçlarına göre alanları özelleştirebilir. Günlük sorumluluklarım arasında modüllerin özelleştirilmesi de bulunmaktadır. G2.com tarafından toplanmış ve barındırılan yorum.

En iyi özelleştirme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, iş ihtiyaçlarına göre alanları özelleştirebilir. Günlük sorumluluklarım arasında modüllerin özelleştirilmesi de yer almaktadır. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorum.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları

5. Agile CRM (En iyi hepsi bir arada iş yönetimi çözümü)

agile CRM aracılığıyla

Agile CRM'nin USP'si satış izleme yeteneğidir. Otomasyon özellikleri, özellikle e-posta kampanyalarını ve sosyal medya gönderilerini yönetirken yararlıdır.

Diğer bir özelliği ise, platformdan doğrudan müşteri aramaları yapmanızı sağlayan yerleşik telefon sistemidir.

Agile CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri puanlama ve yıldız sıralama gibi araçlarla potansiyel müşterileri ve satış süreçlerini yönetin

Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüzle CRM yönetimini basitleştirin

Yazılımı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak duyarlı bir destek ekibinden sağlam müşteri desteği alın

Agile CRM sınırlamaları

Çıkış pop-up'ları ve push bildirimleri gibi bazı özellikler eksik veya yeterince gelişmemiştir

Agile CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcı için

Başlangıç : Aylık 14,99 $/kullanıcı

Normal : Aylık 49,99 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 79,99 $/kullanıcı

Agile CRM puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Agile CRM hakkında ne diyor?

Satış, pazarlama ve hizmet otomasyonunu tek bir platformda birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır. Sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı dostu arayüzü, kurulumu ve gezinmeyi kolaylaştırır. E-posta pazarlaması ve iş akışı otomasyonu gibi görevler için güçlü otomasyon yetenekleri.

Satış, pazarlama ve hizmet otomasyonunu tek bir platformda birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır. Sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı dostu arayüzü, kurulumu ve gezinmeyi kolaylaştırır. E-posta pazarlaması ve ş Akışı otomasyonu gibi görevler için güçlü otomasyon yetenekleri.

💡Profesyonel İpucu: Sağlam bir müşteri iletişim yönetim sistemi (CCM), e-postaları, mesajları ve takipleri tek bir yerde tutar. Doğru seyahat acentesi CRM'si, hiçbir müşteri talebinin kaçırılmamasını sağlayarak etkileşimi ve tekrar rezervasyonları artırır!

6. Salesforce (CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Bulut tabanlı CRM için güçlü bir seçim olan Salesforce, müşteri verilerinden satış süreçlerine kadar her şeyi yönetmeye yardımcı olabilecek birçok özellik sunar.

Satış boru hattı yönetimi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, müşteri adayı yönetimi ve müşteri desteğini entegre ederek müşteri ilişkilerini yönetmek için tek noktadan hizmet sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Ekstra çaba harcamadan e-postaları, etkinlikleri ve etkileşim verilerini otomatik olarak yakalayın

Bilgiye dayalı kararlar almak için doğru, gerçek zamanlı tahminler oluşturun

Önemli müşteri etkileşimlerini otomatik olarak kaydedin, takım iletişiminizi geliştirin

Salesforce sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, tahmin ve fırsat puanlama özelliklerinin yanlış olduğunu ve bunun kararları etkileyebileceğini düşünüyor

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 25 $/kullanıcı (aylık veya yıllık olarak faturalandırılır)

Pro: Aylık 100 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise : Aylık 165 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız : Aylık 330 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış: Aylık 500 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

Kullanımı çok kolay, çok sayıda bilgi ve raporlama imkanı sunuyor. Herkesin üzerinde çalıştığı tüm vakaları görebilme imkanı harika.

Kullanımı çok kolay, çok sayıda bilgi ve raporlama imkanı sunuyor. Herkesin üzerinde çalıştığı tüm vakaları görebilme imkanı harika.

7. NetHunt CRM (Satış takımları için en iyi uçtan uca CRM)

netHunt CRM aracılığıyla

Gmail ile sorunsuz entegrasyon sağlayan NetHunt CRM, platform değiştirmenize gerek kalmadan CRM işlevselliğini doğrudan e-posta deneyiminize getirir.

Destek taleplerinin otomatik olarak oluşturulması ve atanması, müşteri desteğini çok daha kolay hale getirir ve takımın farklı araçlar arasında geçiş yapmadan müşteri taleplerini takip etmesine yardımcı olur.

NetHunt CRM'nin en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile e-postalardan, sohbet mesajlarından ve sosyal profillerden potansiyel müşteriler oluşturun

Hedefli e-posta kampanyaları başlatın ve kampanya sonuçlarından CRM verilerini otomatik olarak güncelleyin

Görevleri ve etkinlikleri yönetin ve izleyin, son teslim tarihleri atayın ve takvimlerle entegre edin

NetHunt CRM sınırlamaları

Görsel raporlar temel düzeydedir ve seyahat acenteleri için diğer CRM çözümleri kadar ayrıntılı değildir

NetHunt CRM fiyatlandırması

Temel : Aylık 30 $/kullanıcı

Basic Plus : Aylık 42 $/kullanıcı

İş : Aylık 60 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 84 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 120 $/kullanıcı

NetHunt CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

8. EngageBay (Omnichannel pazarlama özelliğine sahip, hepsi bir arada uygun fiyatlı CRM yazılımı)

engageBay aracılığıyla

EngageBay uygun fiyatlıdır ve müşteri yönetimi, pazarlama ve satış işlemlerini basitleştiren özelliklere sahiptir.

Çok kanallı müşteri iletişim seçenekleri büyük bir avantajdır. Müşteriler canlı sohbet, SMS, sosyal medya, telefon görüşmeleri ve web formları aracılığıyla ulaşabilir.

Hem işler hem de müşteriler için kullanışlıdır. Service Bay de aynı derecede etkileyicidir ve bilet sistemi, yardım masası, canlı sohbet ve otomatik yanıtlayıcıları tek bir yerde sunar.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Web formlarından veya diğer etkileşim noktalarından doğrudan potansiyel müşterileri yakalayın ve besleyin

Satış otomasyon araçlarıyla satış fırsatlarını izleyin ve randevuları planlayın

Web geliştirme bilgisine gerek olmadan duyarlı sayfalar tasarlayın

EngageBay sınırlamaları

Kullanıcılar, iş akışlarını kesintiye uğratan ara sıra meydana gelen sorunlar bildirdi

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Büyüme: Aylık 64,99 $/kullanıcı

Pro: 119,99 $/kullanıcı/ay

EngageBay puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

9. WeTravel (En iyi seyahat acentesi CRM yazılımı)

weTravel aracılığıyla

Seyahat acenteleri için özel olarak tasarlanmış bir CRM arıyorsanız, WeTravel'ı değerlendirmeye değer. Ziyaretçileri ödeme yapan müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ve rezervasyon sürecini sorunsuz ve sezgisel hale getiren rezervasyon sayfaları oluşturabilir.

Bir diğer büyük avantajı ise akıllı ödeme işleme sisteminin düşük işlem ücretleridir, bu da onu küçük işletmeler için ideal hale getirir.

WeTravel'ın en iyi özellikleri

Rezervasyonları, belgeleri ve raporları tek bir platformdan yönetin

WeTravel Kartını kullanarak dünya çapındaki tedarikçilere ödeme yapın

Hem siz hem de müşterileriniz için sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunun

WeTravel sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belirli ihtiyaçlar için gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin eksik olduğunu bildiriyor

WeTravel fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 79 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

WeTravel puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

10. Freshworks CRM (Orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

freshworks CRM aracılığıyla

Eskiden Freshsales olarak bilinen Freshworks CRM, tur operatörleri için özel olarak tasarlanmış bir CRM'dir. Kullanımı basit ancak satış ve pazarlama otomasyonunu sorunsuz bir şekilde birleştiren güçlü özelliklerle doludur.

Freshworks CRM'nin diğer Freshworks ürünleriyle ne kadar iyi entegre olduğu harika. Zaten bu ürün grubunu kullanıyorsanız, bu CRM tam size göre.

Freshworks CRM'nin en iyi özellikleri

Görsel araçlar ve otomasyon özellikleriyle satış süreçlerini zahmetsizce yönetin

Gerçek zamanlı analitiklerle müşteri davranışlarını daha iyi anlayın ve stratejilerinizi optimize edin

Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları yürütüp potansiyel müşterileri yönetin ve dönüşümleri artırın

Freshworks CRM sınırlamaları

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar kafa karıştırıcı olabilir ve beklendiği kadar sorunsuz çalışmayabilir

Freshworks CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 18 $/kullanıcı

Pro : Aylık 47 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 83 $/kullanıcı

Freshworks CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (7.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

ClickUp ile müşteri ilişkileri yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın

Seyahat işini yürütmek genellikle sıkı bir bütçeyle çalışmak anlamına gelir, bu nedenle pahalı CRM yazılımlarını satın almak imkansız gibi görünebilir. Ancak, bütçenizi zorlamayan harika seçenekler de mevcuttur.

Bu listedeki CRM'ler, bütçe dostu olmanın yanı sıra sektörün ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar.

Ancak CRM işlevselliğinin ötesinde bir şey arıyorsanız, ClickUp çözüm olabilir. CRM yetenekleri, proje yönetimi becerileri, entegrasyonları ve desteği ile ClickUp, basit idari görevlerden karmaşık projelere kadar her şeyi halledebilir.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın, müşteri verilerinizi düzenleyin ve yapılacaklar listenizi tek bir yerden yönetin!