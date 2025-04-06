verimli Kamu Hizmetleri için En İyi 10 Kamu Kurumları CRM Çözümü

Kamu kurumları, özel sektörde devrim yaratan bir araca yöneliyor: müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri.

Kamu kurumları için CRM'yi uygulamak, teknolojik trendlere ayak uydurmaktan daha fazlasıdır; vatandaşlarla olan ilişkilerini temelden dönüştürmektir. Sonuçta, olağanüstü bir vatandaş deneyimi sunmak, mükemmel müşteri hizmeti sunmaktan çok da farklı değildir.

Peki, hangi CRM çözümleri verimli kamu hizmetleri için gerekli olanı sunuyor? Kamu hizmetlerinde devrim yaratan en iyi 10 kamu CRM yazılımı örneğini inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi CRM araçlarının hızlı bir listesini arıyorsanız, işte burada: ClickUp: Sorunsuz takım işbirliği ile özelleştirilebilir CRM için en iyisi Salesforce for Government: Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip kapsamlı CRM için en iyisi GovPilot: Gelişmiş işletim sistemleri arayan yerel yönetimler için en iyisi Pipedrive for Government: Yerinde CRM çözümleri dağıtmak için en iyisi SugarCRM: Otomasyon odaklı vatandaş hizmetleri için en iyisi GovSense: Bulut tabanlı devlet kaynak planlaması için en iyisi Microsoft Dynamics 365 Government: Veri odaklı CRM için en iyisi CivicPlus SeeClickFix: Vatandaş talepleri yönetimi için en iyi çözüm Oracle Kamu Sektörü CRM: Eyalet ve yerel yönetim CRM çözümleri için en iyisi SAP Kamu Sektörü için Müşteri Deneyimi: AI destekli CRM çözümleri için en iyisi

Kamu CRM yazılımı, yerel yönetim yetkililerine ve BT karar vericilerine hizmet sunumunu geliştirmek, iletişimi iyileştirmek ve operasyonları kolaylaştırmak için gerekli araçları sunar.

CRM'yi nasıl seçersiniz? Dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:

Temel CRM bileşenleri: Kamu sektörüne özel özellikler arayın; örneğin, vaka yönetimi, vatandaş self servis portalları ve kamu kurumlarının kendine özgü zorluklarını ele alan raporlama araçları

Otomasyon yetenekleri: Doğru Doğru özelleştirilebilir CRM yazılımı , randevu planlama, şikayet izleme ve belge yönetimi gibi süreçleri otomatikleştirerek manuel iş yükünü azaltır ve doğruluğu artırır

Kamu bulut uyumluluğu: CRM'nin, kamu sektörü kuruluşları için kritik öneme sahip veri güvenliği ve gizlilik standartlarını karşılamak üzere güvenli bir kamu bulut platformunda barındırıldığından emin olun

Ölçeklenebilirlik ve entegrasyon: Finans veya varlık yönetimi yazılımı gibi mevcut sistemlerle entegre olan ve kuruluşunuzun artan ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen bir çözüm tercih edin

Satıcı uzmanlığı: CRM hizmet işinde , özel destek ve sürekli yükseltmeler sağlamak için kamu sektöründe kanıtlanmış bir geçmişe sahip bir sağlayıcı seçin

Doğru CRM araçlarıyla, devlet kurumları vatandaşlarla olan etkileşimlerini dönüştürebilir ve operasyonlarını hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilir.

Akıllı CRM entegrasyonlarından sorunsuz otomasyona kadar, verimlilik ve yenilikçilikle liderlik etmenize yardımcı olacak en iyi 10 kamu kurumu CRM aracı:

1. ClickUp (Sorunsuz takım işbirliği ile özelleştirilebilir CRM için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ve esnek görünümlerle kamu hizmetlerinde şeffaflığı koruyun

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile, departmanınızın ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyan iş akışları oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu özellikleri kullanarak, devlet kurumları şeffaflığı artırabilir, vatandaş katılımını iyileştirebilir ve kamu hizmetlerini daha etkili bir şekilde sunabilir.

Liste, Kanban panosu ve Tablo görünümü dahil olmak üzere 10'dan fazla son derece esnek ClickUp Görünümü ile kamu hizmeti taleplerini, vatandaş etkileşimlerini ve proje durumlarını düzenleyin ve izleyin.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak vatandaş verilerini, hizmet kategorilerini ve vaka durumlarını yönetin, tüm ilgili bilgilere kolayca erişilebilmesini sağlayın.

E-postaları doğrudan ClickUp'a entegre ederek vatandaşlarla iletişimi merkezileştirin. Tek bir merkezden hızlı iletişim kurun, kamu programlarında işbirliği yapın, proje güncellemelerini gönderin ve paydaşları zahmetsizce sisteme dahil edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın ilerlemesini takip edin ve engelleri ortadan kaldırın

ClickUp Gösterge Panelleri, devlet kurumlarının tüm vatandaş ve hizmet verilerini merkezileştirmesini sağlar. Hizmet yanıt süreleri, vatandaş memnuniyeti ve vaka çözüm oranları gibi anahtar metrikleri izleyin.

Bu basitleştirilmiş yaklaşım, ekiplerin kritik bilgilere anında erişmesini sağlayarak bilinçli karar almayı destekler ve kişiselleştirilmiş, verimli kamu hizmetleri sunar.

ClickUp Chat ile iletişimi hızlandırın ve gerçek zamanlı olarak zahmetsizce işbirliği yapın

Kamu kurumları için özel olarak tasarlanmış merkezi bir hub ile operasyonları basitleştirin ve işbirliğini geliştirin. Dağınık görevlere veda edin — ClickUp Sohbet ile sorumlulukları atayın, belgeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, takımınızın uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayın.

Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok! ClickUp, yaygın olarak kullanılan araçlarla entegre olarak tüm iş akışlarınızı tek bir yerde birleştirir.

ClickUp Görevleri ile düzenli kalın ve yapılacaklar listenizi tamamlayın

Kamu kurumlarının benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ClickUp Görevleri ile iş akışlarını verimli bir şekilde yönetin. Sorumlulukları atayın, öncelikleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyerek vatandaş hizmetleri ve müşteri ilişkileri yönetiminin her yönünün hızlı ve etkili bir şekilde ele alınmasını sağlayın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Hızlı bir başlangıç mı istiyorsunuz? ClickUp, kamu sektöründeki CRM süreçleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi şablon sunar. Kullanıma hazır bu araçlar, iş akışlarını basitleştirir, operasyonları kolaylaştırır ve değerli zamandan tasarruf sağlar, böylece takımınız olağanüstü kamu hizmetleri sunmaya odaklanabilir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp CRM Şablonu ile müşteri ilişkilerini en üst düzeye çıkarın

ClickUp CRM Şablonu, devlet kurumları için kolaylaştırılmış iş akışları aracılığıyla vakaları, soruları ve fırsatları izleyerek vatandaş katılımını ve hizmet sunumunu optimize edebilir. İletişim bilgilerini tek bir veritabanında merkezileştirin ve daha verimli yönetim için görevleri aciliyetine veya proje aşamasına göre önceliklendirin.

💡 Pro İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve kamu hizmetlerinde manuel çabayı azaltın. Örneğin, bir vaka veya proje boru hattını yönetiyorsanız, bir görevin durumu "Onay için Gönderildi" olarak değiştiğinde otomatik olarak "İnceleme" sütununa taşınması için bir otomasyon ayarlayın. Otomasyonu kaydedin ve arka planda tekrarlayan görevleri sorunsuz bir şekilde halletmesine izin verin, böylece takımınız etkili kamu hizmetleri sunmaya odaklanabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantıkla desteklenen özel markalı ClickUp Formları ile alım süreçlerini basitleştirin, gönderilen verilerden otomatik olarak görevler oluşturun

Veri şifreleme, rol tabanlı erişim denetimleri ve güvenli bulut depolama gibi sağlam önlemlerle hassas devlet verilerini koruyun

Politikalar, vaka kayıtları, vatandaş etkileşimleri ve iş akışları gibi tüm önemli bilgileri tek bir, kolay erişilebilir platformda birleştirerek kamu kurumları için merkezi bir CRM merkezi oluşturun

ClickUp'ı, olağanüstü performans ve güvenliği korurken küçük belediyelerin veya büyük federal kurumların ihtiyaçlarına uyacak şekilde ölçeklendirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı yetenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'tan önce, takımlar ayrı platformlarda çalışıyordu ve bu da görev güncellemelerini ve ilerlemeyi etkili bir şekilde iletmeyi zorlaştıran iş siloları yaratıyordu. Veri raporlamasına gelince, liderlerimiz kuruluşumuz için güçlü iş kararları almak için ihtiyaç duydukları doğru raporları bulmakta zorlanıyordu. En sinir bozucu kısım, takımlar arasında proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iş çabalarının iki kez harcanmasıydı.

ClickUp'tan önce, takımlar ayrı platformlarda çalışıyordu ve bu da görev güncellemelerini ve ilerlemeyi etkili bir şekilde iletmeyi zorlaştıran iş siloları yaratıyordu. Veri raporlamasına gelince, liderlerimiz organizasyonumuz için güçlü iş kararları almak için ihtiyaç duydukları doğru raporları bulmakta zorlanıyordu. En sinir bozucu kısım, takımlar arasında proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iş çabalarının iki kez harcanmasıydı.

2. Salesforce for Government (Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip kapsamlı CRM için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Kamu kurumları, operasyonlarını modernize etmek, maliyetleri azaltmak ve hizmetleri iyileştirmek için AI destekli CRM'yi benimsiyor. Salesforce for Government ile süreçleri kolaylaştırabilir, verimliliği artırabilir ve yenilikçi çözümler sunabilirsiniz.

Bu yapay zeka destekli platform, verileri bulutta güvenli bir şekilde merkezileştirir ve düşük kod yaklaşımıyla özel çözümlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlarken, aynı zamanda uyumluluk ve şeffaflığı da garanti eder.

Salesforce for Government'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu raporlama ve analitik özelliklerinden yararlanarak personelinize karar verme sürecinde faydalı bilgiler sağlayın

Daha hızlı inovasyon ve özel çözümler için düşük kodlu uygulama platformunu kullanın

Self servis ve dijital kanallere yönlendirme yoluyla iş yükünü azaltarak maliyetlerden tasarruf edin

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Platform karmaşık olabilir ve öğrenmek ve tam olarak kullanmak için zaman gerektirebilir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise Suite: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce Sales Cloud hakkında ne diyor?

Tüm müşteri bilgilerimin avucumun içinde olması çok hoşuma gidiyor. Uygulama içinde yeni çalışanlar ekleyebilmek, vakaları inceleyebilmek, müşterilerimizin iletişim bilgilerini güncelleyebilmek, görevler oluşturabilmek ve telefon görüşmeleri yapabilmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! JIRA hatalarını vakalara kolayca bağlayabilmeyi ve telefon sistemimizi Salesforce'a bağlayabilmeyi çok seviyorum. Şirketimizde Salesforce'u her gün kullanıyoruz.

Tüm müşteri bilgilerimin avucumun içinde olması çok hoşuma gidiyor. Uygulama içinde yeni çalışanlar ekleyebilmek, vakaları inceleyebilmek, müşterilerimizin iletişim bilgilerini güncelleyebilmek, görevler oluşturabilmek ve telefon görüşmeleri yapabilmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! JIRA hatalarını vakalara kolayca bağlayabilmeyi ve telefon sistemimizi Salesforce'a bağlayabilmeyi çok seviyorum. Şirketimizde Salesforce'u her gün kullanıyoruz.

3. GovPilot (Gelişmiş işletim sistemi arayan yerel yönetimler için en iyisi)

govPilot aracılığıyla

GovPilot, yerel yönetimler için sağlam bir işletim sistemidir. Belediye ve ilçe departmanlarının süreçleri otomatikleştirmelerine, verileri dijital olarak yönetmelerine ve bulut aracılığıyla vatandaşlarla etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için 125'in üzerinde çözüm sunar.

Kamu yönetimi yazılımı, veri görselleştirme ve raporlamayı basitleştirerek yetkililerin zamandan tasarruf etmesini, tek bir tıklama ile raporlar oluşturmasını ve daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlar.

GovPilot'un en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş iş akışları ve gelişmiş erişilebilirlik ile verimsizlikleri ortadan kaldırın, evrak işlerini azaltın ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verme hızını artırın

Mobil uygulamalar aracılığıyla vatandaşlarla etkileşim kurun, sakinlerin endişelerini bildirmelerine ve hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunmalarına olanak tanıyın

Daha esnek ve verimli saha çalışması için mobil cihazlar ve tabletler aracılığıyla denetimler gerçekleştirin

GovPilot sınırlamaları

AI araçları yalnızca üst düzey paketlerde mevcuttur

GovPilot fiyatlandırması

Temel : Özel fiyatlandırma

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

GovPilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

4. Pipedrive for Government (Yerinde CRM çözümü dağıtmak için en iyisi)

pipedrive for Government aracılığıyla

Operasyonları basitleştirmek ve vatandaşlar, paydaşlar ve ortaklarla etkileşimi geliştirmek istiyorsanız, Pipedrive for Government ideal bir seçim olabilir.

Eski sistemleri otomasyon ve entegre iş akışlarıyla değiştirmeye yardımcı olur, böylece kamu kurumları takımları vakaları yönetebilir, sözleşmeleri güvence altına alabilir ve verimliliği artırabilirken veri güvenliği ve uyumluluğunu da sağlayabilir.

Pipedrive for Government'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kanallardan elde edilen bilgileri düzenleyerek vatandaşların ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini net bir şekilde anlayın

Yerleşik iletişim özellikleri ve kolay planlama ile idari görevleri azaltın ve zamandan tasarruf edin

Vaka yönetimi için görsel boru hatları oluşturarak darboğazları belirleyin ve vaka ilerlemesini verimli bir şekilde izleyin

Pipedrive for Government sınırlamaları

Özelleştirme eksikliği ve diğer popüler araçlarla minimum entegrasyon

Pipedrive for Government fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 ABD doları

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Pipedrive for Government puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive for Government hakkında ne diyor?

Pipedrive'ın en çok hangi özelliğini beğeniyorsunuz? Platformun kullanılabilirliğini beğeniyorum. Potansiyel müşterileri kolayca girebiliyor ve ilerlemelerini takip edebiliyorum. Her gün gönderilen e-postalar, o gün kiminle konuşmam gerektiğini hatırlatıyor. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorum.

Pipedrive'ın en çok nesini seviyorsunuz? Platformun kullanılabilirliğini seviyorum. Potansiyel müşterileri kolayca girebiliyor ve ilerlemelerini takip edebiliyorum. Her gün gönderilen e-postalar, o gün kiminle konuşmam gerektiğini hatırlatıyor. G2.com tarafından toplanan ve barındırılan yorum.

5. Kamu Sektörü için SugarCRM (Otomasyon odaklı vatandaş hizmetleri için en iyisi)

sugarCRM aracılığıyla

SugarCRM, kamu sektörü için özel olarak tasarlanmış esnek bir platform sunarak, devlet işlemlerine yeni bir otomasyon ve özelleştirme düzeyi getirir.

Verimliliği artırmak ve kamu hizmetleri süreçlerini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış SugarCRM, paydaş ilişkileri yönetimi, vaka yönetimi ve iletişim gibi görevleri basitleştirirken, aynı zamanda sıkı veri koruması ve uyumluluk sağlar.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Kamu kurumlarının işlemleri için güvenli ve ölçeklenebilir bir ortam sunan AWS destekli platformdan yararlanın

Önceden birbirinden ayrı olan iş süreçlerini otomatikleştirerek müşteriye yönelik ve arka ofis takımlarını entegre edin

Eski sistemlerden en yeni CRM'ye geçerek zamandan tasarruf edin ve uzun vadeli maliyetleri azaltın

SugarCRM sınırlamaları

İlk kurulum, mevcut iş akışlarına göre tamamen özelleştirilmesi ve entegrasyonu için zaman gerektirebilir ve bu da hemen kullanıma alınmasını geciktirebilir

SugarCRM fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 59 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Premier: Kullanıcı başına aylık 135 ABD doları

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SugarCRM hakkında ne diyor?

Projeler, potansiyel müşteriler ve kişilerden aradığım bilgileri bulmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

Projeler, potansiyel müşteriler ve kişilerden aradığım bilgileri bulmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

6. GovSense (Bulut tabanlı devlet kaynak planlaması için en iyisi)

govSense aracılığıyla

Finans yönetimi, denetimlerin kolaylaştırılması veya izinlerin işlenmesi gibi alanlarda GovSense, yargı yetki alanınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir yazılım sunar.

Yıllar değil haftalar süren verimli bir uygulama süreciyle GovSense, takımınızın bekleme süresi olmadan olağanüstü kamu hizmeti sunmasını sağlar.

GovSense'in en iyi özellikleri

Finans, bütçeleme, kamu hizmeti faturalandırma, bordro, proje yönetimi ve daha fazlası için GRP modüllerini özelleştirin

Veri platformunu merkezileştirin, departmanlar arasında tek bir doğru sürümün olmasını sağlayın

Çoklu kiracılık özelliğine sahip gerçek bulut altyapısından yararlanarak BT bağımlılığını azaltın

GovSense sınırlamaları

Otomasyon ve AI entegrasyonunun eksikliği

GovSense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GovSense derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? Bulut tabanlı CRM sistemleri, CRM çözümleri kullanan şirketlerin %87'si tarafından tercih edilmektedir.

7. Microsoft Dynamics 365 Government (Veri odaklı CRM için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 Government aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365 Government, kurum verilerini birleştirerek öngörüsel içgörüler sunmak ve görevlerin başarıyla yerine getirilmesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.

Yeni nesil CRM ve ERP uygulamalarının gücünü Power BI, Power Apps ve Power Automate gibi araçlarla birleştirerek, kamu kurumları işlemlerini kolaylaştırır, karar verme süreçlerini iyileştirir ve uyumluluk ve güvenlik standartlarını karşılar.

Microsoft Dynamics 365 Government'ın en iyi özellikleri

Yapay zeka destekli analitiklerden yararlanarak görev açısından kritik görevler için eyleme geçirilebilir bilgiler edinin

Power BI entegrasyonunu kullanarak veriye dayalı kararlar alın ve her düzeydeki paydaşlara kullanıcı dostu içgörüler sağlayın

Personelin, kapsamlı kodlama bilgisi olmadan kamu kurumlarının karşılaştığı zorluklara özel çözümler oluşturmasını sağlayın

Microsoft Dynamics 365 Government sınırlamaları

Popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Microsoft Dynamics 365 Government fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Dynamics 365 Government puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.500'den fazla yorum)

8. CivicPlus SeeClickFix (Vatandaş talepleri yönetimi çözümleri için en iyisi)

civicPlus aracılığıyla

CivicPlus SeeClickFix, sakinler ve yerel yönetimler arasındaki uçurumu kapatarak daha güvenli, daha temiz ve daha bağlantılı topluluklar oluşturulmasına yardımcı olur. Sakinlerin sorunları bildirmelerine, onarım talep etmelerine, geri bildirim sağlamalarına ve yerel liderlerle iletişim kurmalarına olanak tanır.

Tek başına bir araç olarak veya diğer kamu teknolojisi çözümleriyle entegre olarak kullanılan SeeClickFix, yerel yönetimlerin yanıt verme, iletişim ve operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

CivicPlus SeeClickFix'in en iyi özellikleri

Hızlı eylem için hizmet taleplerini konum ve kategoriye göre otomatik olarak uygun takıma yönlendirin

Yinelenen talepleri gönderilmeden önce tespit edin ve önleyin, gereksiz çabaları en aza indirin

Durum bildirimleriyle sakinleri güncel tutun veya takip soruları ile daha fazla ayrıntı toplayın

CivicPlus SeeClickFix sınırlamaları

Bu çözümü eksiksiz hale getirecek diğer CRM özellikleri yoktur

CivicPlus SeeClickFix fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CivicPlus SeeClickFix puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

CivicPlus hakkında gerçek kullanıcıların yorumları SeeClickFix

Her şey çalışmaya başladıktan sonra, kullanımı çok kolaydı (ve hala öyle). Son derece özelleştirilebilir ve değişen koşullara karşı çok esnek. Kuruluşum SeeClickFix'i kullanmaya henüz yeni başlamış olsa da, bu çözümün inanılmaz bir ömre sahip olduğunu düşünüyorum. Şehrimizle birlikte gerçekten büyüyebileceğini düşünüyorum.

Her şey çalışmaya başladıktan sonra, kullanımı çok kolaydı (ve hala öyle). Son derece özelleştirilebilir ve değişen koşullara karşı çok esnek. Kuruluşum SeeClickFix'i kullanmaya henüz yeni başlamış olsa da, bu çözümün inanılmaz bir uzun ömür potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bence, şehrimizle birlikte gerçekten büyüyebilir.

9. Oracle Kamu Sektörü CRM (Eyalet ve yerel yönetim CRM çözümleri için en iyisi)

oracle Kamu Sektörü CRM aracılığıyla

Oracle Kamu Sektörü CRM, yenilikçi bulut çözümleri aracılığıyla hükümetlerin güven oluşturmasına, verimliliği artırmasına ve vatandaş odaklı hizmetler sunmasına yardımcı olur.

Oracle, gelişmiş teknoloji ve gerçek zamanlı verileri entegre ederek, kurumların operasyonel verimliliği ve toplumun güvenini artırırken, evsizlik, dolandırıcılık ve kamu güvenliği gibi karmaşık sorunları çözmelerine olanak tanır.

Oracle Kamu Sektörü CRM'nin en iyi özellikleri

Proaktif hizmet sunumu için akıllı cihazlar, sensörler ve giyilebilir teknolojinin desteğiyle vatandaşlar ve kamu çalışanları arasında anında etkileşimi kolaylaştırın

Gerçek zamanlı dijital veri akışlarını kullanarak topluluk ihtiyaçlarını etkili bir şekilde öngörün ve karşılayın

Sistem yönetimini otomatikleştiren, insan hatalarını azaltan ve uyumluluğu sağlayan gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanın

Oracle Kamu Sektörü CRM sınırlamaları

CRM'de proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Oracle Kamu Sektörü CRM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Kamu Sektörü CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

10. Kamu Sektörü için SAP Customer Experience (AI tabanlı CRM çözümleri için en iyisi)

sAP aracılığıyla

Kapsamlı kamu bulut çözümlerinden yararlanarak, SAP Kamu Sektörü için Müşteri Deneyimi, kurumların kaynakları optimize etmesine, finansal yönetimi iyileştirmesine ve verimli operasyonlar sağlamasına olanak tanır.

SAP'nin kullanıma hazır araçları, kamu kurumlarının değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamasına yardımcı olarak vatandaşlara daha fazla değer sunarken maliyetleri azaltır.

Kamu Sektörü için SAP Customer Experience'ın en iyi özellikleri

Hazine iş akışlarını otomatikleştirerek nakit, işletme sermayesi ve finansal riskleri verimli bir şekilde yönetin, mali hesap verebilirliği artırın

Kamu sektörü operasyonları hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde ederek süreçleri proaktif olarak yönetin ve iyileştirin, daha fazla şeffaflık ve hizmet verimliliği sağlayın

IoT, makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik kullanarak devlet varlıklarını koruyun, performanslarını optimize edin ve güvenilir kamu hizmetleri sağlayın

SAP Customer Experience for Public Sector sınırlamaları

Proje yönetimi aracıyla entegre edilmiş CRM odaklı özelliklerin eksikliği

Kamu Sektörü için SAP Customer Experience fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kamu Sektörü için SAP Customer Experience derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Alanları

Kamu Hizmetleri için Doğru Kamu Kurumları CRM'sini Seçin

Kamu hizmetleri için doğru CRM'yi seçmek, topluma hizmet verme şeklinizi ve görev açısından kritik hedeflerinizi gerçekleştirme şeklinizi dönüştürebileceğinden çok önemlidir.

İncelediğimiz on CRM çözümü, vatandaş taleplerinin yönetiminden iç iş akışlarının kolaylaştırılmasına kadar kamu hizmetlerini modernize etmek için benzersiz özellikler ve yenilikçi yöntemler sunar.

CRM'nin ötesine geçen ve tüm işleri halleden bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre bir platformdur.

Sadece müşteri ilişkileri yönetimi ile sınırlı olmamakla birlikte, güçlü proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve verimlilik özellikleri, kamu kurumları ve iş süreçlerinin otomasyonu için mükemmel bir seçimdir.

İşlerinizi basitleştirmek ve kamu hizmetlerinizi iyileştirmek için neden bekliyorsunuz? 🚀

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