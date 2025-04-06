Performans ve Verimliliği İzlemek için Ücretsiz Yıl Ortası İnceleme Şablonları

Gösterge panelini hiç kontrol etmeden araba sürebilir misiniz? Yakıtınızın azaldığını veya bir tehlikeye doğru hızla gittiğinizi bilemezsiniz. Aynı şey takım yönetimi için de geçerlidir.

Yıl ortası değerlendirmesi olmadan, körlemesine yol alırsınız, hedefleri kaçırma, çalışanların motivasyonunu kaybetme ve sorunları çözememe riskleri ile karşı karşıya kalırsınız.

İşte burada yıl ortası değerlendirme şablonu devreye girer. Çalışanların ilerlemesini değerlendirme, beklentileri ayarlama ve iyileşmeleri izleme gibi süreçleri kolaylaştırarak performans değerlendirme döngünüzü hızlandırır.

Bu kılavuz, etkili çalışan performans değerlendirmeleri gerçekleştirmenize, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamanıza ve bağlılığı artırmanıza yardımcı olacak 12 ücretsiz ve özelleştirilebilir yıl ortası değerlendirme şablonunu inceler.

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Yıl Ortası Performans Değerlendirme Şablonları Nedir?

Yıl ortası performans değerlendirme şablonları, süreci basitleştirerek ilerlemeyi izlemeyi ve değerlendirmeyi, performans beklentileri oluşturmayı ve yapıcı eleştirilerde bulunmayı kolaylaştırır.

Ama önce, yıl ortası değerlendirmesi nedir? Performans değerlendirme döngüsünün ortasında yapılan yapılandırılmış bir değerlendirme sürecidir. Yıllık performans değerlendirmesinden farklı olarak, yıl sonundan önce çalışanların performansını değerlendirmek, hedef ayarlarını tartışmak ve stratejileri ayarlamak için bir fırsattır.

Böylece, performans değerlendirme şablonu kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Değerlendirme sürecini kolaylaştırın

Yöneticiler ve çalışanların uyumlu çalışmasını sağlayın

Belirli örneklerle desteklenen yararlı geri bildirimler sağlayın

Çalışan bağlılığını ve kariyer gelişimini artırın

Yıl ortası değerlendirme şablonu, yapılandırılmış bir iş performansı değerlendirmesi ihtiyacı olan İK takımları, yöneticiler ve serbest çalışanlar için idealdir.

İster bire bir toplantılarda doğrudan raporları gözden geçiriyor ister takım genelinde performans değerlendirmesi yapıyor olun, iyi tasarlanmış bir şablon her şeyi yolunda tutar!

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Çalışan İzleme Yazılımı

İyi bir yıl ortası değerlendirme şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir şablon, tartışmalara yön verir, çalışanların performansını izler ve hedef ilerlemesi için bir yapı sağlar. İşte ideal bir yıl ortası değerlendirme şablonunun içermesi gereken anahtar özellikler:

Net performans kriterleri: İlerlemeyi, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları değerlendirmek için anahtar İlerlemeyi, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları değerlendirmek için anahtar çalışan performans ölçütlerini tanımlayın

Hedef belirleme çerçevesi: Çalışanların gelişimini kuruluşun hedefleriyle uyumlu hale getirmek için ölçülebilir hedefler belirleyin

Yapıcı geri bildirim istemleri: Yöneticilere ve çalışanlara, iyileştirme için belirli örneklerle geri bildirimlerini belgelemeleri için alan sağlayın

Öz değerlendirme bölümü: Çalışanları, Çalışanları, öz değerlendirme performans değerlendirmesi ile performansları, geçmiş başarıları ve zorlukları hakkında düşünmeye teşvik edin

Geri bildirim oturumu izleyici: Bire bir toplantılardaki anahtar tartışma noktalarını kaydederek önceki değerlendirmelerin ve anlaşmaların kayıtlarını tutun

Meslektaş geri bildirimi bölümü: Takım üyelerinden içgörüler toplayarak bir çalışanın takım başarısı ve işbirliği becerileri hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

İlerleme değerlendirmesi: Çalışanların önceki değerlendirmeden bu yana beklentileri ne ölçüde karşıladığını izleyin ve eksiklikleri belirleyin

Performans iyileştirme planı (PIP): Beklentileri karşılamak için ek desteğe ihtiyaç duyan çalışanlar için yapılandırılmış bir plan sunun

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Çalışan Geri Bildirim Yazılım Araçları

Çalışanların performansını artırmak için 12 adet yıl ortası değerlendirme şablonu

Doğru yıl ortası performans değerlendirme şablonu, başarıyı ölçmenize, çalışanların bağlılığını artırmanıza ve daha sorunsuz bir değerlendirme süreci geçirmenize yardımcı olabilir.

Çabalarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak 12 performans değerlendirme şablonu:

1. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu'nu kullanarak çalışanların geri bildirimlerini toplayın, izleyin ve bunlara göre hareket edin

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu, şeffaflık ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak için geri bildirimlerin toplanmasını, izlenmesini ve analiz edilmesini basitleştirir.

Yöneticilerin açık iletişimi teşvik etmesine, katılımı artırmasına ve performans ve büyüme hakkında anlamlı tartışmalar yapılmasını sağlamasına yardımcı olur. Değerlendirme soruları, otomatik izleme ve özel görünümler, takımların eyleme geçirilebilir içgörüler toplamasını ve daha iyi kararlar almasını sağlar.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış formlar ve anketler kullanarak çalışanlardan geri bildirim toplayın

Geri bildirim eğilimlerini izleyin ve çalışanların duygularını gerçek zamanlı olarak analiz edin

Yanıtları kategorilere ayırmak için Rol Açıklığı, Gelişim Fırsatları ve Yönetici İletişimi gibi 16 özel alan kullanın

💡 İdeal kullanım alanları: Çalışanların değerlendirilmesi ve mesleki gelişimine yapılandırılmış, veriye dayalı bir yaklaşım isteyen İK uzmanları, takım liderleri ve yöneticiler.

💡 Bonus İpucu: Yeni çalışanlarınızı başarıya hazırlamak mı istiyorsunuz? 🚀 Çalışanlarınızın başarılı olmasına yardımcı olacak ve takımınız için sorunsuz, verimli bir başlangıç yaratacak oryantasyon hedefleri belirlemeyi öğrenin! ✅

2. ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonunu kullanarak performans değerlendirme sürecini optimize edin

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, süreci yapılandırılmış, verimli ve şeffaf hale getirerek performansı izlemenize, hedefler belirlemenize ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler sağlamanıza yardımcı olur.

Bu şablon, değerlendirmeleri kolaylaştırmanıza, 360° geri bildirim almanıza ve takımınızın şirket hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlamanıza olanak tanır. İster yıllık değerlendirmeler ister düzenli kontroller olsun, bu araç sorunsuz, veriye dayalı bir performans değerlendirme süreci oluşturmanıza yardımcı olur.

🎉 Neden beğeneceksiniz:

ClickUp'ın Takvim görünümünü kullanarak inceleme oturumlarını kolayca planlayın

Özel alanlar ve ayrıntılı özelliklerle anahtar performans ölçütlerini izleyin

Bildirimler, etiketleme ve yapay zeka destekli içgörülerle işbirliğini geliştirin

💡 Çalışanların gelişimine, hedeflerin uyumuna ve sürekli geri bildirime odaklanan tüm sektörlerden insan kaynakları uzmanları ve yöneticiler için idealdir.

3. ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak karmaşık değerlendirmeleri analiz edin ve yapılandırılmış geri bildirim sağlayın

ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu, karmaşık performans değerlendirmelerinin yönetimini basitleştirir. İK takımlarının ve yöneticilerin yapılandırılmış değerlendirmeler yapmasına, çalışanların ilerlemesini izlemesine ve profesyonel gelişimi teşvik etmesine yardımcı olur.

Yerleşik Kendi Kendini Değerlendirme, Yönetici Değerlendirmeleri ve İşbirliğine Dayalı Kariyer Konuşmaları ile bu şablon şeffaf iletişimi destekler. Çalışanların anlamlı geri bildirimler almasını, net hedefler belirlemesini ve şirket hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlar.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Pano ve Liste görünümlerini kullanarak performans değerlendirmelerini verimli bir şekilde düzenleyin

Çeyrek, Departman ve Bölge gibi özel alanlarla çalışanların ilerlemesini izleyin

Kendi Kendini Değerlendirme ve Yönetici Değerlendirmeleri ile performans değerlendirmelerini kolaylaştırın

💡 İdeal kullanım alanları: İK uzmanları, yöneticiler ve işe alım uzmanları için performansı değerlendirmek, geri bildirim sağlamak ve kariyer gelişimini desteklemek.

🤯 İlginç Bilgi: Geri bildirim kelimesi sibernetikten gelmektedir. 🤖 Aslında, bu kelime insanlarla ilgili değildi! Sistemlerin (makineler gibi) kendilerini nasıl düzenlediklerini tanımlamak için kullanılıyordu.

4. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak hedefleri, OKR'leri ve diğer performans ölçütlerini kolayca izleyin

ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, performansı değerlendirmenize, hedefleri izlemenize ve zamanında geri bildirim sağlamanıza yardımcı olur — hepsi tek bir yerde.

Bu şablonla, net beklentiler belirleyebilir, OKR'leri izleyebilir ve gerçek zamanlı verileri analiz ederek çalışanların gelişimini iyileştirebilirsiniz. Geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırarak performans değerlendirmelerini daha yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir ve adil hale getirir.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

OKR'ler, departmanlar ve dönüm noktaları gibi özel alanlarla ilerlemeyi kolayca izleyin

Özel geri bildirim formları kullanarak çalışanlardan ve yöneticilerden yapılandırılmış geri bildirimler toplayın

ClickUp Belgeleri ile sonuçları verimli bir şekilde belgelendirin ve kayıtlarınızı düzenli tutun

💡 İdeal kullanım alanları: Çalışanların ilerlemesini izlemek ve kariyer gelişimi için geri bildirim vermek isteyen İK takımları, yöneticiler ve iş liderleri.

5. ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızın ilerlemesini her hafta izleyin ve raporlayın

ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu, başarıları izlemenize, hedefleri takip etmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur — hepsi tek bir yerde. Gerçek zamanlı verileri toplamanıza, verimlilik eğilimlerini analiz etmenize ve raporları zahmetsizce düzenli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Şablon, şeffaflığı korur, takım iletişimi geliştirir ve haftalık kontrol işlemlerini kolaylaştırır. İster küçük bir takımı ister tüm bir departmanı yönetin, bu şablon sizi bilgilendirir ve kontrolü elinizde tutar.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Görevler, hedefler ve performans için özel alanlarla ilerlemeyi zahmetsizce izleyin

Düzenli raporlama için Tablo görünümünü kullanarak yapılandırılmış veriler toplayın

Anahtar metrikleri analiz ederek eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin

💡 İdeal kullanım alanları: Büyüyen girişimlerin ve kuruluşların yöneticileri ve İK takımları, çalışanların performansını ve ilerlemesini izlemek için.

💡 Bonus İpucu: En iyi çalışanlarınızı elde tutmakta zorlanıyor musunuz? 🤔 En yetenekli çalışanları elde tutmanın yollarını keşfedin : İK takımları için teknikler ve en iyi performans gösterenlerin başarılı olduğu bir iş yeri oluşturun!

6. ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonunu kullanarak beyin fırtınası, karar verme ve eylem planlamasını basitleştirin

ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu, sizin ve takımınızın neyin işe yaradığını, neyin iyileştirilmesi gerektiğini ve neyin sonlandırılması gerektiğini değerlendirmenize yardımcı olur.

Başlat, Durdur ve Devam Et olarak içgörüleri düzenlemek, iş akışlarını iyileştirmeye, verimliliği artırmaya ve takımın çabalarını stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. Bu şablon, müşteri deneyimini, takım işbirliğini ve iç süreçleri iyileştirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Netlik için geri bildirimleri Başla, Durdur ve Devam Et bölümlerinde düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar ve etkileşimli yapışkan notlarla öncelikleri görselleştirin

Otomatik görev incelemeleri ve güncellemeleri ayarlayarak ilerlemeyi izleyin

💡 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, takım liderleri ve iş stratejistleri, performans değerlendirmeleri yapmak, süreçleri iyileştirmek ve organizasyonel başarı için yeni girişimler hakkında beyin fırtınası yapmak için.

💡 Kullanışlı İpucu: Yeni çalışanların hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olmak mı istiyorsunuz? 🚀 Yapılandırılmış, hedef odaklı bir işe alım deneyimi için etkili bir 30-60-90 günlük işe alım planı oluşturmayı öğrenin. Anahtar dönüm noktalarını özetler, netlik sağlar ve verimliliği artırır. İşte bunun işe yaradığı nedenler: Verimliliği artırır : Yeni işe alınanların %61'i yapılandırılmış oryantasyon programı sayesinde daha hazır hissediyor 📈

Net beklentiler belirler : Çalışanların iş yüklerini yönetmelerine ve görevlere öncelik vermelerine yardımcı olur ✅

Takım uyumunu güçlendirir : Erken ilişki kurma ve işbirliğini teşvik eder 🤝

Performans izlemeyi destekler : Düzenli değerlendirmeler ve hedef uyumu sağlar 🎯

Temel kaynaklar sağlar: Şirket politikalarına ve araçlarına kolay erişim sunar 📂 30-60-90 günlük planınızı ClickUp ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve sorunsuz bir işe alım başarısı elde edin! 🎉

7. ClickUp Performans Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Performans Raporu Şablonunu kullanarak tüm metriklerinizi ve KPI'larınızı tek bir yerden takip edin

ClickUp'ın Performans Raporu Şablonu, anahtar metrikleri izlemenize, eğilimleri analiz etmenize ve raporlar oluşturmanıza yardımcı olur — hepsi tek bir yerden. Artık manuel veri girişi veya dağınık bilgiler yok.

Bu şablon, takımınızın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görünür kılar ve bilinçli kararlar almanızı kolaylaştırır. Verimlilik için tasarlanmıştır ve performans hedefleri belirlemenize, verileri kategorilere ayırmanıza ve raporları otomatikleştirmenize olanak tanır.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Netlik için Listeler, Gantt grafikleri ve İş yükü izleme ile görünümleri özelleştirin

Takım üyelerini etiketleyin, yorumlar ekleyin ve ek dosyalar ekleyerek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Yinelenen görevler ve hatırlatıcılarla düzenli performans değerlendirmeleri planlayın

💡 İdeal kullanım alanları: Performansı izlemek, KPI'ları ölçmek ve hesap verebilirliği artırmak isteyen İK uzmanları ve takım liderleri.

🔍 Biliyor muydunuz? Geri bildirim sandviçi (olumlu-olumsuz-olumlu) yapıcı geri bildirimde bulunmak için şaşırtıcı derecede etkili bir yöntem olabilir! Mesajın daha kabul edilebilir olmasını sağlayabilir ve alıcının gelişime açık alanlara daha açık olmasını teşvik edebilir. Deneyin ve sizin için işe yarayıp yaramadığını görün! 👍

8. ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak bireysel hedefleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, yönetin, izleyin ve ölçün

ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu, bireysel hedefleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, yönetmenize ve ölçmenize yardımcı olur. Performans izlemeyi basitleştirerek, takımınızın şirketinizin misyonuyla uyumlu, net ve ölçülebilir hedeflere odaklanmasını sağlar.

Artık dağınık notlar veya kaybolan ilerleme güncellemeleri yok; bu şablon her şeyi tek bir yerde düzenli tutar. İlerlemeyi izleyebilir, zamanında geri bildirim sağlayabilir ve profesyonel gelişim için gerektiğinde eylem planlarını ayarlayabilirsiniz.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Takvim ve İş Yükü görünümleriyle düzenli performans kontrolü planlayın

ClickUp'ın işbirliği araçlarını kullanarak paydaşlarla eylem planlarını paylaşın

Özel durumlar ve gerçek zamanlı izleme özelliklerini kullanarak ilerlemeyi izleyin

💡 İdeal kullanım alanları: Çalışanların ilerlemesini izlemesi, ölçülebilir hedefler belirlemesi ve verimliliği artırması gereken İK uzmanları.

9. PerformYard tarafından hazırlanan PDF Yıl Ortası Performans Değerlendirme Şablonu

via PerformYard

PerformYard'ın Yarıyıl Performans Değerlendirme Şablonu, çalışan öz değerlendirme formu, yönetici değerlendirme bölümü ve değerlendirme toplantısı gündemini içerir. Bu öğeler, performans, hedefler ve iyileştirme alanları hakkında verimli tartışmaların yapılmasını sağlar.

Şablon, çalışanları ve yöneticileri son altı ayda elde edilen başarıları ve karşılaşılan zorlukları düşünmeye teşvik eder. Bu şablonu kullanarak çalışanların bağlılığını artırabilir, net hedefler belirleyebilir ve takımınızda sürekli büyümeyi sağlayabilirsiniz.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Eyleme geçirilebilir geri bildirim görüşmeleriyle yönetici-çalışan ilişkilerini iyileştirin

Kaynakları ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek çalışan desteğini artırın

Yapılandırılmış bir çalışan değerlendirme süreciyle öz yansıtmayı teşvik edin

💡 İdeal kullanım alanları: Profesyonel gelişimi desteklemek, ilerlemeyi izlemek ve iletişim becerilerini geliştirmek için yıl ortası çalışan performans değerlendirmeleri yapan İK uzmanları, takım liderleri ve yöneticiler.

💡 Profesyonel İpucu: Profesyonel olarak gelişmek mi istiyorsunuz? Becerilerinizi doğru bir şekilde geliştirmek için geri bildirim ve değerlendirme istemeyi öğrenmeniz gerekir! Bunu etkili bir şekilde yapmanın yolları: Kullanılabilirliği kontrol edin : En uygun zamanı bulmak için ClickUp Sohbet'i kullanın

Toplantı planlayın : ClickUp Takvim ve entegrasyonuyla kolayca görüşmeler ayarlayın

Soruları hazırlayın : ClickUp Not Defteri ile notlar alın ve anahtar soruları taslak haline getirin

Geri bildirimlerden öğrenin: ClickUp Belgeleri'nde içgörüleri gelecekte başvurmak üzere düzenleyin

İlerlemeyi izleyin: ClickUp Hedefleri ve Özel Alanları kullanarak eyleme geçirilebilir hedefler belirleyin ClickUp'ı kullanarak geri bildirimleri büyüme fırsatlarına dönüştürün ve becerilerinizi geliştirin!

10. Primalogik tarafından hazırlanan PDF Yıl Ortası Değerlendirme Şablonu

primalogik aracılığıyla

Primalogik Yarıyıl Değerlendirme Şablonu, yöneticilerin çalışanların son altı aydaki ilerlemelerini değerlendirmesine yardımcı olur. Genel performansı, iletişimi ve liderlik becerilerini derecelendirebilir, dengeli bir değerlendirme süreci sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı derecelendirme ölçekleri ve rehberli geri bildirim soruları içeren bu şablon, yıl sonu değerlendirmesi öncesinde güçlü yönleri, iyileştirilmesi gereken alanları ve uygulanabilir sonraki adımları kolayca belirlemenizi sağlar.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış bir ila beş puanlık ölçek kullanarak performansı objektif olarak değerlendirin

Hedeflerin tamamlanması, iş kalitesi ve hesap verebilirlik gibi anahtar yetkinlikleri ölçün

Çalışanların yıl sonu değerlendirmesinden önce kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak yapıcı bilgiler sağlayın

💡 İdeal kullanım: Veriye dayalı değerlendirmeler, çalışanların gelişimi ve proaktif hedef ayarlamaları için yapılandırılmış yıl ortası çalışan performans değerlendirmeleri yapmak isteyen takım liderleri.

11. Çalışan Değerlendirme Şablonları tarafından hazırlanan Word ve Excel Yarıyıl Çalışan Değerlendirme Şablonu

çalışan Değerlendirme Şablonları aracılığıyla

Çalışan Değerlendirme Şablonları tarafından sunulan Yıl Ortası Çalışan Değerlendirme Şablonu, çalışanların katkılarını, zorluklarını ve hedeflerini değerlendirdikleri bir öz değerlendirme bölümü ile geri bildirim ve değerlendirme için yöneticinin yorumları bölümünü içerir.

Bu şablon, performans değerlendirmelerini daha anlamlı hale getirmek için açık uçlu sorular ve derecelendirme ölçekleri kullanır. Ayrıca, yöneticilerin başarıları takdir etmelerine, hedef ilerlemelerini izlemelerine ve profesyonel gelişim alanlarını belirlemelerine olanak tanır.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Başarılar ve zorluklar hakkında açık uçlu sorularla öz yansıtmayı teşvik edin

Takım dinamiklerini ve destek ihtiyaçlarını tartışarak iletişimi geliştirin

Kültürel uyumu, iş kalitesini ve iletişimi değerlendirmek için derecelendirme ölçeklerini kullanın

💡 İdeal kullanım: Daha kapsamlı bir değerlendirme için öz değerlendirme ile yönetici geri bildirimlerini birleştiren yapılandırılmış yıl ortası değerlendirmeleri gerçekleştiren iş liderleri.

12. PeopleGoal tarafından hazırlanan elektronik tablo orta yıl değerlendirme şablonu

via PeopleGoal

PeopleGoal Yıl Ortası Değerlendirme Şablonu, dengeli geri bildirim için zemin hazırlar: çalışanlar kendilerini değerlendirir, ardından yöneticiler değerlendirir. Performansı yolunda tutmak için şeffaf ve içgörülü bir yöntemdir.

Hedef izleme, performans derecelendirmeleri ve Başlat-Durdur-Devam Et bölümüyle bu şablon, kuruluşların başarıyı ölçmesine, iyileştirme alanlarını belirlemesine ve önümüzdeki altı ay için uygulanabilir hedefler belirlemesine yardımcı olur.

🎉 İşte neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış 5 puanlık derecelendirme ölçeğini kullanarak performans düzeylerini değerlendirin

Hedefleri Yolunda veya Yolunda Değil olarak işaretleyerek hedef ilerlemesini izleyin

Özel çalışan ve yönetici değerlendirme bölümleriyle anlamlı geri bildirim sağlayın

💡 İdeal kullanım alanları: İK takımları ve yöneticiler, çalışanların ilerlemesini izlemek, şeffaf geri bildirim sağlamak ve eyleme geçirilebilir gelişim planları oluşturmak için.

ClickUp ile başarı için yıl ortası değerlendirmelerinizi kolaylaştırın!

Yıl ortası değerlendirmeleri, sadece durum kontrolünden ibaret değildir; başarıları takdir etmek, hedefleri yeniden belirlemek ve çalışanların gelişimini desteklemek için bir fırsattır. Yöneticiler için, performansın doğru yönde ilerlemesini sağlar. Çalışanlar için ise yapıcı geri bildirim ve net gelişim yolları sunar.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, performans yönetimini kolaylaştırır. Hedefleri takip edin, geri bildirim toplayın ve değerlendirmeleri tek bir yerden kolayca gerçekleştirin. İş akışlarını otomatikleştirin, net hedefler belirleyin ve verimli bire bir toplantılar gerçekleştirin.

Ayrıca, 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablonla, değerlendirme döngünüzü optimize edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz. Yarıyıl performans değerlendirmelerinizi eyleme geçirilebilir başarılara dönüştürmek için bugün ClickUp'a kaydolun! 🚀