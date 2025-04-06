sorunsuz Müşteri Desteği için En İyi 13 CRM Çağrı Merkezi Yazılımı

10 saat 43 dakika. Zappos müşteri sadakat takımı üyelerinden biri, bir müşteriyle tek bir görüşmede bu kadar zaman harcadı.

Peki konuşma ne hakkındaydı? Las Vegas'taki yaşam hakkında derinlemesine bir sohbetti. Ve işte önemli not: yaklaşık 11 saatlik görüşmenin sonunda müşteri sipariş verdi.

Bu olay, özel müşteri hizmetlerinin uzun vadeli ve verimli ilişkiler kurarken iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğini gösterdiğinden özellikle etkileyicidir. İşte bu nedenle CRM çağrı merkezi sistemleri tüm sektörlerde bu kadar değerlidir.

Peki, çağrı merkezleri bu gücü nasıl kullanabilir? İşiniz için en iyi iletişim merkezi CRM yazılımlarını karşılaştıralım.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 13 çağrı merkezi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümü için seçimlerimiz: ClickUp (CRM iş akışları ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi) (CRM iş akışları ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi) HubSpot (Küçük çağrı merkezlerinde sorunsuz CRM entegrasyonu için en iyisi) Zendesk (AI destekli çağrı yönetimi ve çok kanallı destek için en iyisi) Freshdesk (Çok kanallı destek ve yardım masası otomasyonu için en iyisi) Zoho CRM (Müşteri verilerinin konsolidasyonu ve gerçek zamanlı çağrı izleme için en iyisi) Five9 (Sorunsuz CRM entegrasyonuna sahip bulut tabanlı çağrı merkezleri için en iyisi) Aircall. io (Çok kanallı iletişim ve sorunsuz CRM entegrasyonu için en iyisi) Dialpad (AI destekli çağrı transkripsiyonu ve gerçek zamanlı yardım için en iyisi) Nextiva (Çağrı merkezi platformunda yerleşik CRM işlevselliği için en iyisi) CloudTalk (AI destekli çağrı yönetimi ve CRM otomasyonu için en iyisi) Talkdesk (AI destekli otomasyon ve çok kanallı müşteri etkileşimleri için en iyisi) Avaya (Çok kanallı CRM entegrasyonu ve gerçek zamanlı müşteri bilgileri için en iyisi) EngageBay (Hepsi bir arada CRM ve çağrı merkezi çözümüne ihtiyaç duyan yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyisi)

Çağrı Merkezi CRM'lerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

2005 yılında Jeff Bezos, sınırsız kargo ile daha hızlı teslimatı bir araya getirdi ve bir anda çevrimiçi alışverişin yeni altın standardı ortaya çıktı. Ya da Amazon'un deyimiyle, müşteri odaklılık.

Günümüzde başarılı olmak için gereken şey budur: müşterileri memnun etmek için %100 adanmışlık.

Çağrı merkezleri için CRM'ler, işlerin iletişim boşluklarını doldurmasına ve sorunsuz hizmet sunmasına yardımcı olarak bu gündemi desteklemektedir. Yazılım, temsilcilere müşteri verilerine anında erişim sağlayan merkezi bir platform sunarak etkileşimleri daha sorunsuz ve etkili hale getirir.

Çağrı merkezi CRM sisteminizin ideal olarak sahip olması gereken tüm özelliklerin bulunduğu bir kontrol listesi:

Sorunsuz CRM entegrasyonu: İşletme faaliyetlerinizi birleştirmek için reklam platformları ve daha fazlası gibi araçlarla bağlantı kurun

Çoklu cihaz desteği : Senkronizasyonu kolay masaüstü uygulamasıyla sorunsuz iş akışı sağlayın

Omnichannel desteği : Kolay uygulama entegrasyonu ile her şeyi tek bir platformdan yönetin

Performans izleme : Yöneticilerin çağrı merkezi işlemlerini izlemesini ve çağrıları takip etmesini sağlayın

Kapsamlı müşteri geçmişi : Temsilcilere kişiselleştirilmiş hizmet için müşteri kayıtlarını sağlayın

IVR entegrasyonu : Rutin sorguları otomatikleştirerek zaman ve iş gücünden tasarruf edin

Akıllı çağrı yönlendirme : Temsilcilerin uygunluk durumuna ve uzmanlıklarına göre çağrıları atayın

Cevapsız çağrı ve sesli mesaj izleme : Cevapsız çağrıları ve sesli mesajları otomatik olarak kaydedin ve doğru temsilciye atayın

Gerçek zamanlı ve geçmiş raporlama: Ortalama çağrı süresi, bekleme süresi ve daha fazlası gibi metrikleri izleyin

📌 Örnek: Müşteri odaklılığın gücü, Unilever'in de en iyi olduğu konulardan biridir. Küresel tüketim malları üreticisi, çağrı merkezi CRM sistemlerini kullanarak birden fazla kanaldan gerçek zamanlı müşteri bilgileri toplar, pazarlama kampanyalarını kişiselleştirir ve müşterileri ihtiyaçlarına göre segmentlere ayırır.

Ayrıca okuyun: İşiniz için bir CRM sistemi nasıl seçilir?

En İyi 13 Çağrı Merkezi CRM Yazılımı

Tek bir müşteriye saatler ayırmanın değerini ne kadar anlatırsak anlatalım, gerçekte çağrı merkezi temsilcileri aynı anda beş görevle uğraşmaktadır. Vardiyanın yarısını tek bir çağrıya ayırmak söz konusu bile olamaz.

İşte bu noktada çağrı merkezi CRM sistemi devreye girer.

Müşteri hizmetleri temsilcisi, yönetici veya müdür olun, tüm gereksinimlerinize uygun bir CRM çözümü vardır. İşte en iyi 13 çağrı merkezi CRM yazılımı seçkimiz:

1. ClickUp (CRM iş akışları ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın kapsamlı CRM+Proje Yönetimi Yazılımı, gelişmiş müşteri yönetimi ve hizmetiyle potansiyel müşteri ve satış oluşturmayı destekler

ClickUp, proje yönetimi, bilgi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama. ClickUp ile görev yönetimi, işbirliği, otomasyon ve raporlamayı tek bir yerde birleştirebilir ve aynı avantajları elde etmek için birden fazla araç kullanmanıza gerek kalmaz.

Etkisini göstermek için, ClickUp'ın çalışma alanına girdiğinizde neler olduğunu inceleyelim. Öncelikle, müşteri iş akışlarını otomatikleştirebilir, çağrıları verimli bir şekilde yönlendirebilir ve performansı gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Günlük görevleriniz şöyle görünmeye başlar:

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp Görevleri

✅ ClickUp Görevleri ile çağrı etkileşimlerini izlemek ve yönetmek çok daha kolay.

ClickUp Görevleri ile ilerleme, güncellemeler ve hatırlatıcılar atayabilir ve izleyebilirsiniz

ClickUp Görevleri, görevleri atama ve yönetme, müşteri durumunu izleme, güncelleme ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. ClickUp'ın müşteri hizmetleri şablonlarını da ekleyin, geri bildirim ve izleme çocuk oyuncağı olsun! Müşteri etkileşimlerini izlemeyi ve görevleri yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren ClickUp'ın Gantt grafik görünümünü de seveceksiniz.

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümüyle görev ve bilgi izlemeyi basitleştirebilirsiniz

✅ ClickUp'ın koşullu mantığa sahip özel markalı formlarıyla, görevleri otomatik olarak oluşturun ve müşteri kazanımı ile veri toplama süreçlerini kolaylaştırın.

Belirli durumlarda ulaşacağınız önemli kişilerin bir listesini oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın Kişi Listesi Yönetimi şablonu ile hemen başlayabilirsiniz.

✅ Çağrı iş akışlarını bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın otomasyonlu CRM iş akışları, IVR sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çağrıları verimli bir şekilde yönlendirmenize ve self servis seçenekleri sunmanıza olanak tanır.

ClickUp Entegrasyonları

✅ Entegrasyonlardan bahsetmişken, ClickUp 1.000'den fazla uygulama ile uyumludur. Böylece, mevcut tüm iş akışları ClickUp'ın eklenmesinden otomatik olarak yararlanacaktır. Örneğin, HubSpot ve Zapier'deki veriler tutarlı hale gelecek ve bir araçtaki güncellemeler ClickUp Entegrasyonları ile diğerinde de görünecektir.

1000'den fazla uygulama ve araçla bağlantı kurun ve ClickUp Entegrasyonları ile çalışma alanınızı birleştirin

📮 ClickUp Insight: Çalışanlarınızın neredeyse yarısı daha iyi işbirliği araçları istiyor. Çalışanların yaklaşık %43'ü günde sadece 0-10 mesaj gönderiyor. Bu durum daha kasıtlı bir iletişim olduğunu gösterebilir, ancak aynı zamanda önemli tartışmaların e-postalara ve diğer platformlara dağılması gibi işbirliği eksikliklerine de işaret edebilir. Sürekli uygulama değiştirmeyi azaltmak ve her şeyi tek bir yerde tutmak için ClickUp gibi hepsi bir arada bir iş merkezine ihtiyacınız var. Verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış AI destekli araçlarla projeleri, bilgileri ve sohbeti sorunsuz bir şekilde entegre eder.

ClickUp Belgeler ve Beyaz Tahtalar

✅ İşbirliği olmadan CRM'den bahsetmek imkansızdır ve ClickUp'taki "C" harfi de bunu ifade eder.

Müşteri yolculuklarını belgelemek için ClickUp Belgeleri ve beyin fırtınası yapmak için ClickUp Beyaz Tahtaları elde edersiniz. En iyi yanı nedir? Her iki araç da gerçek zamanlı işbirliği sunar. Bu, iş arkadaşınız dünyanın diğer ucunda, farklı bir saat diliminde olsa bile, düzenlemeleri canlı olarak görünür şekilde birlikte çalışabileceğiniz anlamına gelir. Uzaktan çalışan takımlar için ne kadar harika bir özellik!

Ancak yapabileceğiniz daha fazlası var. Tüm olasılıkları açıklayan ayrıntılı bir video izleyin:

ClickUp Gösterge Panelleri

✅ Son olarak, ilerlemenizi analiz edin ve raporlayın. Herhangi bir projede belki de en önemli aşamalardan biri olan bu adım, ClickUp ile son derece basit hale gelir. Satış faaliyetlerini takip ediyor veya yığınla müşteri verisini yönetiyor olun, ClickUp Gösterge Panelleri size tek bir yerden gerçek zamanlı genel bakış sunar. 50'den fazla özelleştirilebilir bileşenle, kafeinli bir ahtapot gibi sekmeler arasında atlamadan anahtar metrikleri takip edebilirsiniz.

Satış takımları, ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri yaşam boyu değerini izleyebilir, veri doğruluğunu değerlendirebilir ve bilinçli kararlar alabilir

Günün sonunda, CRM ve proje yönetimi özelliklerinin bir araya geldiği ClickUp ile iş akışınız anında yükseltilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri bilgileri yönetimi : Arayan kimliği ile arayanların ayrıntılarını anında görüntüleyin ve temsilcilerin geçmiş etkileşimlere hızlıca erişmesini sağlayın

Performans izleme ve raporlama : Yöneticilerin verimliliği optimize etmesine yardımcı olmak için çağrı hacmini, bekleme sürelerini ve çözüm oranlarını izleyin

Yardım masası sistemi entegrasyonu : Bilet oluşturmayı otomatikleştirin ve bilgi tabanına anında erişin

Üçüncü taraf uygulama bağlantısı : HubSpot, Zapier ve Salesforce dahil 1.000'den fazla uygulama ile senkronizasyon sağlayarak platformlar arasında sorunsuz veri akışı sağlar

İşbirliği araçları: AI destekli, gerçek zamanlı belge paylaşımı, beyaz tahtalar ve görev yönetimi araçlarıyla takım iletişiminizi geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların kapsamlı özelliklere alışması zaman alır

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir olması nedeniyle öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

*Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Harika bir deneyim! Fiyatlandırma harikaydı ve proje yönetiminize ve akışınıza fayda sağlayacak birçok özellik sunuyor. Çoğu rakibine kıyasla daha ucuz ve kullanıcı arayüzü kullanımı kolay.

Harika bir deneyim! Fiyatlandırma harikaydı ve proje yönetiminize ve akışınıza fayda sağlayacak birçok özellik sunuyor. Çoğu rakibine kıyasla daha ucuz ve kullanıcı arayüzü kullanımı kolay.

💡 Profesyonel İpucu: Liste Görünümü'nü kullanarak, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan tüm CRM öğelerini kolayca görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz!

2. HubSpot (Küçük çağrı merkezlerinde sorunsuz CRM entegrasyonu için en iyisi)

* HubSpot aracılığıyla

Harvard Business Review araştırmasına göre, çalışanlar günde 3.600 kez uygulama değiştiriyor. Şimdi, her saniyenin önemli olduğu bir çağrı merkezinde bu verimsizliği hayal edin.

HubSpot, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlamayı tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre eden birleşik bir CRM çözümü sunarak bu sorunu giderir. HubSpot'un evrensel gelen kutusu, tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde tutarak, birden fazla kanal üzerinden merkezi bir görünüm, anında iletişim kaydı erişimi ve canlı sohbet işlevselliği sunar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Merkezi bir gelen kutusuna erişerek birden fazla kanalda müşteri etkileşimlerini kolaylaştırın

Web sitenizdeki canlı sohbet ile müşterilerle anında iletişime geçin

Pipeline izleme ve görev otomasyonu ile müşteri verilerini verimli bir şekilde yönetin

Paylaşılan gelen kutuları ve etkileşim görevleri ile takım işbirliğini geliştirin

Yerleşik toplantı planlayıcı ile planlamayı basitleştirin

HubSpot sınırlamaları

Daha düşük seviyeli planlarda çağrı kuyruğu, çağrı kaydı ve karmaşık çağrı yönlendirme gibi çağrı merkezi özelliklerini sınırlar

Plan düzeyine göre telefon numarası kullanımını kısıtlar

Ücretsiz planda kişi depolama kapasitesi 1.000 kişiyle sınırlıdır, bu da daha büyük çağrı merkezleri için ölçeklenebilirliği sınırlar

HubSpot fiyatlandırması

Marketing Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 15 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 15 $

Marketing Hub Professional : Kullanıcı başına aylık 800 $

Marketing Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 3.600 $

HubSpot değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

HubSpot CRM, satış ve pazarlama çabalarını tek bir yerden yönetmek için güvenilir bir araçtır. CRM yazılımına kolay bir giriş noktası arayan küçük ve orta ölçekli takımlar için mükemmeldir.

HubSpot CRM, satış ve pazarlama çabalarını tek bir yerden yönetmek için güvenilir bir araçtır. CRM yazılımına kolay bir giriş noktası arayan küçük ve orta ölçekli takımlar için mükemmeldir.

🧠 Biliyor muydunuz? Günümüzde hız her şeydir. 80/20 kuralı, müşteri memnuniyetini korumak için çağrıların %80'inin 20 saniye içinde cevaplanması gerektiğini belirler. Bu nedenle CRM çözümleri, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve veri girişini otomatikleştirmeye öncelik verir, böylece temsilciler manuel girdiye takılmadan sorunları çözmeye odaklanabilir.

3. Zendesk (AI destekli çağrı yönetimi ve çok kanallı destek için en iyisi)

Zendesk aracılığıyla

Bir çağrı merkezini işletmek, izleme, kayıt ve raporlamayı aynı anda yürütmek anlamına gelir. CRM sisteminiz, müşteri etkileşimlerini her yerden yönetmek için mobil erişim sağlasa ne olurdu?

Zendesk tam da bunu sunar. Müşteri etkileşimlerini, çağrı izlemeyi ve veri analizini tek bir platformda merkezileştiren güçlü bir çağrı merkezi CRM'si.

Daha da iyisi, e-posta, sohbet ve sosyal kanallar için kullanılan aynı çalışma alanından doğrudan telefon desteği sağlar ve birden fazla iletişim kanalında tutarlı müşteri hizmeti sunar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Telefon, e-posta, sohbet ve sosyal etkileşimleri birleştirmek için çok kanallı destek sağlayın

AI destekli önceliklendirme özelliği ile çağrıları akıllı bir şekilde yönlendirin

Daha hızlı vaka yönetimi için çağrı sonrası transkriptler ve özetler oluşturun

Gerçek zamanlı analizlerle çağrıları izleyin ve temsilcilerin performansını takip edin

IVR ve otomatik yanıtlarla self servis seçeneklerini geliştirin

Zendesk sınırlamaları

Özel uygulamalar oluşturmak veya arayüzü değiştirmek için kodlama becerileri gerektirir

Bazı kuruluşlarda düşük kullanıcı benimseme oranı ile mücadele

Zendesk fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Zendesk'in destek biletlerini, canlı sohbetleri ve mesajları yönetme şeklini ve kendi taraflarında verileri analiz etmek veya API aracılığıyla verileri ayıklayıp bizim tarafımızda analiz etmek için birçok seçenek sunmasını beğeniyorum.

Zendesk'in destek biletlerini, canlı sohbetleri ve mesajları yönetme şeklini ve kendi taraflarında verileri analiz etmek veya API aracılığıyla verileri ayıklayıp bizim tarafımızda analiz etmek için birçok seçenek sunmasını beğeniyorum.

4. Freshdesk (Çok kanallı destek ve yardım masası otomasyonu için en iyisi)

Via Freshdesk

Yardım masası otomasyon pazarı 2024 yılında 28,6 milyar dolar olarak değerlendi ve 2030 yılına kadar 130,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, işlerin müşteri hizmetleri otomasyonuna öncelik verdiğinin açık bir işaretidir.

Yardım masası özelliklerini CRM yazılımıyla birleştirdiğinizde ne olur? Freshdesk gibi özel bir çağrı merkezi çözümü elde edersiniz.

Freshdesk, çok kanallı desteği otomatik bilet sistemiyle entegre eder. Bu, işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırmasına, müşteri etkileşimlerini birleştirmesine ve müşteri metriklerini tek bir yerden izlemesine olanak tanır.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Manuel çabayı azaltmak için bilet atamalarını ve izlemeyi otomatikleştirin

Birden fazla iletişim kanalında müşteri etkileşimlerini birleştirin

Hızlı çözüm için otomatikleştirilmiş chatbotlarla AI destekli müşteri desteğini etkinleştirin

Ajan verimliliğini artırmak için iş akışlarını ve şablonları özelleştirin

Popüler iş araçlarıyla sorunsuz CRM entegrasyonu sağlayın

Freshdesk sınırlamaları

Gelişmiş özellikler eklendiğinde artan maliyetler

Premium işlevlerin kilidini açmak ve daha büyük takımlar için destek almak için ücretli bir plan gerekir

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 999 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 3.599 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5.699 $

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshdesk hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Freshdesk, tamamen yeni başlayanlar için bile sezgisel ve kullanımı kolay olması nedeniyle en favori yardım masası araçlarımdan biridir. Benzer biletleri bulmak Google'da arama yapmak kadar kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda filtreleme seçeneği vardır.

Freshdesk, tamamen yeni başlayanlar için bile sezgisel ve kullanımı kolay olması nedeniyle en favori yardım masası araçlarımdan biridir. Benzer biletleri bulmak, Google'da arama yapmak kadar kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda filtreleme seçeneği vardır.

🧠 Biliyor muydunuz? 5.000 ziyaretçisi olan bir işletme genellikle ayda 448 canlı sohbeti yönetirken, 50.000 ziyaretçi 1.000 sohbet anlamına gelir ve bu çok fazla yazma demektir! Ancak yapay zeka destekli sohbet robotları ile rutin sorgular anında yönetilir ve çağrı merkezi temsilcileri daha karmaşık sorunlara odaklanabilir.

5. Zoho CRM (Müşteri verilerinin konsolidasyonu ve gerçek zamanlı çağrı izleme için en iyisi)

Via Zoho CRM

Müşteri verilerini merkezileştirmek, bir çağrı merkezinde çok önemlidir. Temsilciler, çağrıları sorunsuz bir şekilde yönetmek ve hızlı çözümler sunmak için müşteri kayıtlarına ve vaka ayrıntılarına anında erişebilmelidir. Zoho CRM, temsilcilerin müşteri etkileşimlerine anında erişebildiği, çağrıları gerçek zamanlı olarak kaydedebildiği ve vaka izlemeyi yönetebildiği merkezi bir platform sunarak bu süreci basitleştirir.

Ayrıca, verimli çağrı yönlendirme ve daha iyi temsilci verimliliği sağlar. Tıkla ve ara, canlı çağrı izleme ve yapay zeka destekli analitik gibi araçlarla Zoho CRM, işlemleri kolaylaştırmanıza ve müşteri deneyimini iyileştirmenize yardımcı olur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş destek sağlamak için müşteri geçmişini saklayın ve erişin

Daha iyi performans izleme için çağrı ayrıntılarını otomatik olarak kaydedin

Çağrıları en uygun temsilciye verimli bir şekilde yönlendirin

Tıklayarak arama özelliğini etkinleştirerek temsilcilerin verimliliğini artırın

Gerçek zamanlı koçluk ve kalite güvencesi için canlı aramaları izleyin

Zoho CRM sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özelleştirmeyi kısıtlayın

Zor öğrenme süreci

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 800 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1.400 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 2.400 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 2.600 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak günlük işlemlerde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak günlük işlemlerde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

Ayrıca okuyun: CRM veritabanı nasıl oluşturulur?

Via Five9

Five9'un Bulut Tabanlı Müşteri Hizmetleri Merkezi (CCaaS) çözümü, telefon kontrollerini mevcut CRM yazılımına entegre ederek müşteri desteği ekiplerinin işleyişini değiştirir. Bu sayede, telefon görüşmeleri sırasında müşteri verilerine, geçmişine ve bilgilerine anında erişilebilir.

Bu, gelen ve giden her çağrının sadece bir işlem değil, müşteri deneyimini iyileştirme fırsatı olduğu anlamına gelir!

Five9'un en iyi özellikleri

Uzak ve karma takımlar için bulut tabanlı erişimi etkinleştirin

Birleşik bir müşteri deneyimi için önde gelen CRM platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayın

Ses, e-posta, sohbet ve sosyal medya üzerinden çok kanallı etkileşimleri destekleyin

Five9 sınırlamaları

Yerleşik bir CRM sistemi yoktur, tam işlevsellik için harici CRM yazılımı gerektirir

Gelişmiş CRM entegrasyonu için ek maliyetler ortaya çıkar

Five9 fiyatlandırması

Dijital: Kullanıcı başına aylık 119 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 119 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Optimum: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Five9 puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Five9 hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Five9, hepsi bir arada hizmet olarak sunulan bir iletişim merkezi (CCaaS) platformudur. Tek bir hesaptan tek bir konumda ihtiyacınız olabilecek her şeyi sunar. Özel ihtiyaçlara göre farklı özellikler sunar ve Five9'un en iyi yanı, işinizin özel ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilmesidir.

Five9, hepsi bir arada hizmet olarak sunulan bir iletişim merkezi (CCaaS) platformudur. Tek bir hesaptan tek bir konumda ihtiyacınız olabilecek her şeyi sunar. Özel ihtiyaçlara göre farklı özellikler sunar ve Five9'un en iyi özelliği, işinizin özel ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilmesidir.

🚀 İlginç Bilgi: CCaaS'nin kökleri, TLC'nin "Waterfalls" şarkısının grafiklerde zirveye çıktığı 1995 yılına kadar uzanır! CosmoCom (şimdi Enghouse Interactive'in bir parçası), ilk IP tabanlı iletişim merkezi teknolojisini tanıtarak, bugün kullandığımız modern CCaaS çözümlerinin önünü açtı.

7. Aircall. io (Çok kanallı iletişim ve sorunsuz CRM entegrasyonu için en iyisi)

Birden fazla kanalda müşteri etkileşimlerini yönetmek kaotik hale gelebilir, ancak Aircall. io merkezi bir çözümle bu sorunu ortadan kaldırır.

Aircall. io, ses, SMS ve sosyal medyayı tek bir platformda birleştirerek 100'den fazla iş uygulamasıyla sorunsuz CRM entegrasyonu sağlar. Ayrıca, çift yönlü senkronizasyon, kullanıcıların bulut tabanlı bir çağrı merkezi çözümünden müşteri verilerine erişmesine, kayıtları güncellemesine ve çağrıları gerçek zamanlı olarak kaydetmesine olanak tanır.

Aircall. io en iyi özellikler

CRM verilerini Salesforce, HubSpot ve Zendesk ile otomatik olarak senkronize edin

Etkileşimli sesli yanıt (IVR) kullanarak çağrıları akıllıca yönlendirin

Adil bekleme süreleri için sanal çağrı kuyruklarıyla yüksek çağrı hacimlerini yönetin

Eğitim, anlaşmazlık çözümü ve kalite güvencesi için tüm çağrıları kaydedin

Canlı çağrıları izleyerek gerçek zamanlı koçluk ve geri bildirim sağlayın

Aircall. io sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı gelişmiş analitik sunar

Karmaşık çağrı yönlendirme senaryoları için ek kurulum gerektirir

Aircall. io fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 50 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Aircall. io puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Aircall hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Ürünü sürekli geliştirmelerini çok seviyorum. Müşteri geri bildirimlerinin gerçekten dinlendiğini ve eyleme geçirildiğini hissediyorum. Amanda bize hızlı bir şekilde destek oldu ve tüm sorularımızı yanıtladı. Juan ile yaptığımız ilk görüşme kolay ve çok yardımcı oldu. Ürün kullanımı kolay. Başlamak çok kolay.

Ürünü sürekli geliştirmelerini çok seviyorum. Müşteri geri bildirimlerinin gerçekten dinlendiğini ve eyleme geçirildiğini hissediyorum. Amanda bize hızlı bir şekilde destek oldu ve tüm sorularımızı yanıtladı. Juan ile yaptığımız ilk görüşme kolay ve çok yardımcı oldu. Ürün kullanımı kolay. Başlamak çok kolay.

💡Profesyonel İpucu: Çağrı merkezi CRM'lerinizde IVR, canlı çağrı izleme ve ayrıntılı çağrı analizi gibi sezgisel özelliklerle, temsilcilerin verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz!

8. Dialpad (AI destekli çağrı transkripsiyonu ve gerçek zamanlı yardım için en iyisi)

Dialpad aracılığıyla

Dialpad, AI destekli çağrı transkripsiyonu, gerçek zamanlı temsilci koçluğu ve tahmini CSAT puanlaması sunarken, Salesforce ve diğer çözümlerle sorunsuz CRM entegrasyonu sağlar. TrueCaaS ile Dialpad, ses, mesajlaşma, video ve canlı sohbeti birleştirerek hem müşteriler hem de temsilciler için gerçek bir çok kanallı deneyim sunar.

Dialpad'in en iyi özellikleri

AI destekli konuşma-metin dönüştürme ile çağrıları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün

Çağrılar sırasında ilgili notları tetikleyen Gerçek Zamanlı Yardım (RTA) kartlarıyla temsilcilere canlı olarak yardımcı olun

Anketler tamamlanmamış olsa bile, çağrı metinlerini analiz ederek CSAT puanlarını tahmin edin

Ses, mesajlaşma, video ve chatbotlar arasında çok kanallı iletişimi etkinleştirin

Önceden kaydedilmiş sesli mesajları bırakarak giden satış aramalarını hızlandırın

Zoho CRM, Salesforce, Zendesk ve diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Dialpad sınırlamaları

Plana göre iletişim merkezlerinin sayısını sınırlar

Çağrı yoğunluğu sırasında sorun oluşturabilecek bekleme kuyruğu kapasitesini sınırlar

Karmaşık çağrı yönlendirme senaryoları için gelişmiş kurulum gerektirir

Dialpad fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500+ yorum)

9. Nextiva (Çağrı merkezi platformunda yerleşik CRM işlevselliği için en iyisi)

Via Nextiva

CRM yazılımı ve çağrı merkezi platformları arasında geçiş yapmak verimliliği düşürür. Birden fazla uygulama arasında anahtarlamak yerine, Nextiva bir CRM olarak çalışır, müşteri etkileşimlerini sorunsuz hale getirir ve temsilcilerin iş akışlarını daha verimli hale getirir.

Tıkla ve ara fonksiyonu, ekran açılır pencereleri ve çok kanallı özellikler sayesinde, temsilciler tek bir gösterge panelinden çağrıları, e-postaları, sosyal medyayı ve sohbetleri yöneterek birleşik bir müşteri deneyimi sağlayabilir.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Doğrudan veri entegrasyonu ile müşteri bilgilerine anında erişin

CRM kişilerinden tıklayarak arama özelliğini kullanarak hızlıca arama başlatın

Gelen çağrılarda ekran açılır pencereleriyle müşteri ayrıntılarını otomatik olarak görünüm

Çağrılar, e-posta, sohbet ve sosyal medya üzerinden çok kanallı etkileşimleri yönetin

Süreç otomasyon araçlarıyla iş akışı otomasyonunu geliştirin

Nextiva sınırlamaları

Video toplantıları 45 dakika ile sınırlandırılır

Kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devredilmez

Nextiva fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 129 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 159 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 199 $

Nextiva puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nextiva hakkında ne diyor?

A Capterra kullanıcısı diyor ki:

Nextiva ile harika bir hizmet aldık ve bir sorun yaşadığımızda teknik destek almak için çeşitli seçenekler sunuyorlar. Hizmetlerinden, teknik desteklerinden ve ekipmanlarından çok memnunuz.

Nextiva ile harika bir hizmet aldık ve bir sorun yaşadığımızda teknik destek almak için çeşitli seçenekler sunuyorlar. Hizmetlerinden, teknik desteklerinden ve ekipmanlarından çok memnunuz.

10. CloudTalk (AI destekli çağrı yönetimi ve CRM otomasyonu için en iyisi)

CloudTalk* aracılığıyla

Bir çağrı merkezi CRM sistemi, müşteri verilerini depolamaktan daha fazlasını yapmalıdır; iş akışlarını optimize etmeli, çağrı izlemeyi otomatikleştirmeli ve gerçek zamanlı içgörüler sağlamalıdır. CloudTalk, Salesforce ve HubSpot gibi CRM yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak tam da bunu yapar.

Tıkla ve ara ve AI tarafından oluşturulan çağrı özetleri gibi özelliklerle CloudTalk, müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırarak yüksek çağrı hacimlerini ve çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmek için güçlü bir çağrı merkezi CRM yazılımıdır.

CloudTalk'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı güncellemeler için CRM entegrasyonu ile müşteri etkileşimlerini anında senkronize edin

Çağrı ayrıntılarını otomatik olarak CRM'ye kaydedin, manuel veri girişini ortadan kaldırın

CRM arayüzünden doğrudan numaraları aramak için tıklayarak arama fonksiyonunu etkinleştirin

Müşteri ihtiyaçlarına göre çağrıları doğru temsilciye akıllıca yönlendirin

Canlı çağrı izleme ve fısıltı modu ile gerçek zamanlı koçluk sağlayın

AI destekli çağrı özetleri oluşturarak temsilcilerin manuel notlar yazmak için harcadıkları zamandan tasarruf edin

CloudTalk sınırlamaları

Müşterinin planına göre arama dakikalarını kısıtlar

Eşzamanlı çağrı kapasitesini sınırlayabilen harici taşıyıcılara bağımlılık

CloudTalk fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 49 $

Özel: Özel fiyatlandırma

CloudTalk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Müşteri İletişimi Yönetimi nedir?

11. Talkdesk (AI odaklı otomasyon ve çok kanallı müşteri etkileşimleri için en iyisi)

Via Talkdesk

Talkdesk bağımsız bir CRM sistemi değildir. Önde gelen CRM platformlarıyla entegre olan ve temsilcilerin uygulamalar arasında geçiş yapmadan müşteri etkileşimlerine erişmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir çağrı merkezi çözümüdür.

Bu, müşteri hizmetleri temsilcilerinin iş akışlarını daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve genel müşteri hizmetlerini iyileştirir.

Talkdesk'in en iyi özellikleri

Talkdesk arayüzünden doğrudan gerçek zamanlı müşteri verilerine erişin

Müşteri bilgilerine ve temsilcilerin beceri setlerine göre çağrıları akıllıca yönlendirin

IVR (Etkileşimli Sesli Yanıt) otomasyonu ile müşterileri sorunsuz bir şekilde yönlendirin

Çağrılar, e-postalar, sohbet ve sosyal medya üzerinden çok kanallı etkileşimleri destekleyin

Tahmin ve güçlü arama seçenekleriyle giden kampanyaları iyileştirin

Talkdesk sınırlamaları

Son derece özel iş akışları için özelleştirmeyi sınırlar

Duygu analizi gibi gelişmiş AI özelliklerini daha üst düzey planlara sınırlar

Talkdesk fiyatlandırması

CX Cloud Digital Essentials: Kullanıcı başına aylık 85 $

CX Cloud Essentials: Kullanıcı başına aylık 85 $

CX Cloud Elevate: Kullanıcı başına aylık 115 $

CX Cloud Elite: Kullanıcı başına aylık 145 $

Talkdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

Talkdesk hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Talkdesk'in kullanım kolaylığını seviyorum, yeni temsilcilere tanıtması ve öğrenmesi çok kolay. Müşterilerle görüşme yapmak ve görüşmeleri almak için her gün Talkdesk'i kullanıyoruz, bu nedenle iyi çalışan bir yazılıma sahip olmak bizim için çok önemli

Talkdesk'in kullanım kolaylığını seviyorum, yeni temsilcilere tanıtması ve anlaması çok kolay. Müşterilerle görüşme yapmak ve görüşmeleri almak için her gün Talkdesk'i kullanıyoruz, bu nedenle iyi çalışan bir yazılıma sahip olmak bizim için çok önemli

💡Profesyonel İpucu: Her zaman önceden hazırlık yapmanız, hiçbir şeyi kaçırmamanız için en iyisidir. AI destekli müşteri hizmetlerinin nasıl uygulandığını anlamanız için adım adım bir kılavuz hazırladık .

12. Avaya (Çok kanallı CRM entegrasyonu ve gerçek zamanlı müşteri bilgileri için en iyisi)

Via Avaya

Avaya, gelen ve giden müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış, tam özellikli bir iletişim merkezi CRM çözümüdür. Salesforce, Microsoft Dynamics ve ServiceNow ile entegre olarak, iletişim merkezi temsilcilerinin çağrı arayüzünden müşteri verilerine erişmesini sağlar.

Avaya'nın gerçek zamanlı süpervizör gözetimi, otomatikleştirilmiş iş akışları ve yapay zeka destekli içgörüler, destek ekiplerinin operasyonları kolaylaştırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına da yardımcı olur.

Avaya'nın en iyi özellikleri

Çağrı merkezi arayüzünden doğrudan birleştirilmiş müşteri verilerine erişin

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için önde gelen CRM sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayın

Çağrılar, e-postalar, sohbetler ve sosyal medya üzerinden çok kanallı etkileşimleri yönetin

Gerçek zamanlı müşteri bilgileri ve azaltılmış manuel veri girişi ile temsilcilerin verimliliğini artırın

Canlı koçluk ve performans izleme için süpervizör izlemeyi etkinleştirin

Avaya sınırlamaları

Benzersiz iş akışları için önemli ölçüde özel çaba gerektirir

Birden fazla CRM'yi entegre ederken potansiyel veri tutarlılığı sorunlarıyla karşılaşırsınız

Avaya fiyatlandırması

Dijital: Özel fiyatlandırma

Ses: Özel fiyatlandırma

Tüm medya: Özel fiyatlandırma

Kendi fiyatlandırmanızı oluşturun: Özel fiyatlandırma

Avaya puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Avaya hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Şirketimde neredeyse dört yıldır çalışıyorum ve o zamandan beri, tüm çalışanlarımızın müşterilerimizle iletişim kurmasına yardımcı olan ve kullanımı çok kolay olan Avaya'yı kullanıyoruz.

Şirketimde neredeyse dört yıldır çalışıyorum ve o zamandan beri, tüm çalışanlarımızın müşterilerimizle iletişim kurmasına yardımcı olan ve kullanımı çok kolay olan Avaya'yı kullanıyoruz.

🚀 İlginç Bilgi: Gartner, 2027 yılına kadar AI destekli chatbotların kuruluşların %25'i için birincil müşteri hizmetleri kanalı olacağını öngörüyor. Çağrı merkezleri için bu, temsilcilerin daha az rutin sorgu alacağı ve AI odaklı müşteri etkileşimlerinin artacağı anlamına geliyor. Bu da verimliliği artırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. Herkes kazanıyor!

13. EngageBay (Hepsi bir arada CRM ve çağrı merkezi çözümü arayan KOBİ'ler için en iyisi)

Via EngageBay

Küçük bir işletme sahibinin müşteri hizmetleri, satış ve pazarlamayı aynı anda yürütürken çağrı merkezi operasyonlarını da sorunsuz bir şekilde sürdürmeye çalıştığını hayal edin. İşte EngageBay burada devreye girer.

Startup'lar ve küçük işletmeler için tasarlanan EngageBay, CRM, pazarlama otomasyonu ve çağrı merkezi özelliklerini tek bir sezgisel platformda birleştirir.

Yerleşik CRM yetenekleri ve güçlü arama ve temsilci verimlilik izleyici gibi özel özellikleriyle EngageBay, müşteri desteği temsilcilerinin dış arama yaparken veya müşteri taleplerini yönetirken ihtiyaç duydukları tüm bağlam bilgilerine sahip olmalarını sağlar.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş etkileşimler için yerleşik CRM ile eksiksiz müşteri bilgileri sağlayın

EngageBay üzerinden doğrudan arama yapın veya Twilio ve üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Gelişmiş iş akışı otomasyon oluşturucu ile giden aramaları otomatik olarak atayın

Ücretsiz yardım masası yazılımını kullanarak müşteri biletlerini ve sorgularını izleyin

Eğitim ve süreç optimizasyonu için çağrıları kaydedin

EngageBay sınırlamaları

Gelişmiş raporlar için sınırlı özelleştirme sunar

Karmaşık özellikler için öğrenme eğrisi vardır

Mobil uygulamadaki işlevselliği kısıtlar

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12,74 $

Büyüme: 55 $. Kullanıcı başına aylık 24

Pro: Kullanıcı başına aylık 101,99 $

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar EngageBay hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

SM yönetimi için kapsamlı ve iyi bir araç. Sosyal medya gönderilerinin hazırlanmasını ve yayınlanmasını çok güzel bir şekilde kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve birkaç dakika içinde alışabilirsiniz. Ayrıca, müşteri desteği de birinci sınıftır.

SM yönetimi için kapsamlı ve iyi bir araç. Sosyal medya gönderilerinin hazırlanmasını ve yayınlanmasını çok güzel bir şekilde kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve birkaç dakika içinde alışabilirsiniz. Ayrıca, müşteri desteği de birinci sınıftır.

Ek Yardımcı Yazılımlar

Aşağıda, listemize giremeyen ancak belirli senaryolarda size yardımcı olabilecek diğer çağrı merkezi CRM yazılımlarının bir listesi bulunmaktadır: Bitrix24 : Ajan verimliliğini artırmak için yerleşik telefon, görev otomasyonu ve çok kanallı destek içeren kapsamlı bir CRM ve iletişim merkezi çözümü

Vocalcom : AI destekli çağrı yönlendirme, gerçek zamanlı analitik ve sorunsuz CRM entegrasyonları sunan bulut tabanlı bir çağrı merkezi CRM'si ile müşteri etkileşimlerini geliştirin

RingCentral Contact Center: Akıllı çağrı yönetimi, iş gücü optimizasyonu ve çok kanallı iletişim özelliklerine sahip ölçeklenebilir bir çağrı merkezi CRM'si

Ayrıca okuyun: En iyi tamamen özelleştirilebilir CRM yazılım sistemleri

Artık Yan Etkiler Yok! ClickUp Sizi Korur

Zaman paradır, ama mutlu müşteriler de öyle.

Özellikle çağrı merkezlerinde, her sorunsuz etkileşim marka sadakatini artırır ve tüm satış sürecini kontrol altına alır.

Ve bunu kanıtlayan bir gerçek: Müşterilerin %58'i daha iyi müşteri hizmeti için daha fazla ödeme yapmaya hazır .

İşte bu yüzden ClickUp'ın CRM çözümünü kullanmaya başlamak işiniz için sağlıklı bir adımdır.

ClickUp, müşteri verilerini merkezileştirir, iş akışlarını otomatikleştirir ve çağrı merkezi işlemlerini geliştirir — hepsi tek bir platformda. Çağrı izlemeden görev otomasyonuna kadar, uygulama yükünü ortadan kaldırarak temsilcilerin gerçekten önemli olan şeye, yani müşteri memnuniyetine odaklanmasını sağlar.

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