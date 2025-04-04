2025'in En İyi 13 Mighty Networks Alternatifi

Harika topluluklar sadece var olmakla kalmaz, enerjiyle doludur, konuşmaları tetikler ve genellikle kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyür.

Topluluk oluşturma platformları, tüm bu etkilerin katalizörüdür. Ancak bazen bu tür platformlar sürece sürtüşme ekler, sizi katı yapılara zorlar ve sınırlamaları etrafında iş yapmanızı gerektirir.

En iyi topluluk oluşturma platformları, vizyonunuzun bir uzantısı gibi doğal ve sezgiseldir. Mighty Networks, oluşturuculara, eğitimcilere ve girişimcilere kendi koşulları altında oluşturma, etkileşim kurma ve satış yapma alanı sunan bir platform olmayı hedeflemiştir. Ve çoğu kişi için bu hedefe ulaşmıştır.

Ancak hiçbir araç herkese uymaz. Belki daha fazla esnekliğe, daha iyi işbirliğine veya sizinle birlikte ölçeklenebilen bir şeye ihtiyacınız vardır. İyi haber mi? Seçenekleriniz var.

Doğru çevrimiçi topluluk platformunu bulmanıza yardımcı olacak 13 Mighty Networks alternatifi.

⏰ 60 saniyelik özet İşte başarılı bir çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyi 13 Mighty Networks alternatifi: ClickUp: Proje yönetimi ve iş akışı araçlarıyla grup işbirliği için en iyisi Slack: Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğine dayalı topluluklar için en iyisi Discord: Oyuncular ve canlı topluluk katılımı için en iyisi Facebook Grupları: Mevcut sosyal ağları topluluklar oluşturmak için en iyi şekilde kullanmak için idealdir Discourse: Açık kaynaklı forum tabanlı topluluk tartışmaları için en iyisi Circle: Özel markalı, gizli topluluk alanları oluşturmak için en iyisi Kajabi Communities: Öğrenme kurslarını toplulukla entegre eden oluşturucular için en iyisi Patreon: Abonelik seçenekleri olan üyelik platformları arayan oluşturucular için en iyisi Bettermode: Özelleştirilebilir ve esnek topluluk oluşturma için en iyisi Thinkific: Çevrimiçi kurslar oluşturan ve satan eğitimciler için en iyisi Podia: Dijital ürünler satan oluşturucular için en iyisi Hivebrite: Profesyonel ve gizli topluluklar için en iyisi EducateMe: Canlı öğretim ve öğrenci katılımı araçları için en iyisi

Neden Mighty Networks Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Mighty Networks, topluluk oluşturmak için sağlam bir seçimdir, ancak hedeflerinize bağlı olarak, bir alternatif ihtiyaçlarınıza daha uygun anahtar özellikler sunabilir.

Çoğu kişinin geçiş yapmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Daha akıllı AI yetenekleri : Bazı platformlar, otomatik moderasyon, içerik önerileri ve etkileşim içgörüleri gibi AI destekli araçlarla daha da ileri gidiyor

Daha fazla özelleştirme : Bazı alternatifler, markalama, düzen ve üye erişimi üzerinde daha fazla kontrol sağlar, böylece platformu vizyonunuza göre şekillendirebilirsiniz

Daha güçlü entegrasyonlar : CRM'lere, e-posta pazarlama araçlarına veya analitiklere güveniyorsanız, bazı topluluk platformları daha derin entegrasyonlar sunar

Sınırsız ölçeklenebilirlik : Büyümek mi istiyorsunuz? Bazı seçenekler, : Büyümek mi istiyorsunuz? Bazı seçenekler, kurumsal düzeyde iletişim araçlarıyla binlerce, hatta milyonlarca üyeyi yönetebilir

Özel özellikler : Etkinlik barındırma, para kazanma araçları, öğrenme yönetimi veya üye dizinlerine ihtiyacınız olsun, birçok Mighty Networks alternatifi bunları yerleşik olarak sunar

Daha akıllı fiyatlandırma: Ücretsiz planlardan kullandıkça öde modellerine kadar, bazı platformlar maliyet yönetimini kolaylaştırır

Doğru hepsi bir arada platform, sizin ve topluluğunuz için çalışmalıdır, tersi olmamalıdır.

💡Pro İpucu: Bir platforma commit etmeden önce, önce mevcut bir topluluğa katılmayı düşünün. Bir üye olarak deneyimlemek, size onun güçlü yönleri, sınırları ve etkileşim dinamikleri hakkında fikir verecektir. Bunlar, internette kendi topluluğunuzu bulmak için değerli dersler olacaktır.

13 En İyi Mighty Networks Alternatifi

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, kolay erişilebilir bir çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyi 13 Mighty Networks alternatifinin listesi:

Bir topluluğu aktif tutmak bir şeydir, ancak onu organize ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda tutmak başka bir şeydir. İşte burada ClickUp devreye giriyor!

ClickUp, bir topluluk platformundan daha fazlasıdır — iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. *Tartışmaları yönetmek, iş akışlarını basitleştirmek, projeleri veya görevleri yönetmek ve izlemek için tek bir yerden merkezi bir merkezdir.

ClickUp'ı Ücretsiz Kullanmaya Başlayın Konuşmaları görevlere bağlayın ve ClickUp Sohbet ile bağlamı merkezi hale getirin

Tartışmaları eylemlerden ayıran geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp Sohbet her konuşmanın önemli konu ile bağlantılı olmasını sağlar. Mesajlar tek bir tıklama ile anında görev haline gelebilir ve hedef odaklı grubunuzun amaçlarını yapılandırılmış halde tutar.

Konuşmalarınızın ve eylem öğelerinizin uygulamalar arasında geçiş yapmadan aynı yerde kalmasını sağlayın.

Sohbetler içinde, ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla konuları özetleyin, yanıtlar önerin ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun, böylece grubunuz hiçbir şeyi kaçırmasın. Her tartışma, ilgili görevler ve belgelerle bağlantılı kalır ve tam bağlam sağlar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratabilir. ClickUp'ın ClickUp Sohbet gibi entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, bu da görünürlüğü artırır ve gereksiz takiplerin ihtiyacını azaltır.

ClickUp Spaces, projeleri yönetirken, kampanyaları izlerken veya müşteri işlerini organize ederken, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. Özel Durumlar, 15'ten fazla ClickUp Görünümü ve ayrıntılı izinler ile Spaces, işlerinizi gereksiz karmaşıklık olmadan yapılandırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Spaces ile takımlarınızı ve projelerinizi düzenli tutun

Ayrıca Alanları gizli tutabilir veya belirli takımlarla paylaşabilir, böylece doğru kişilerin doğru bilgilere parmaklarının ucunda erişebilmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp, topluluk yöneticilerinin her kullanıcı için ayrıntılı izinler belirlemesine olanak tanıyarak güvenli erişim kontrolü sağlar.

Hassas tartışmaları kısıtlamanız, içerik düzenlemeyi sınırlamanız veya rol tabanlı erişim atamanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp'ın yalnızca görüntüleme, yorum yapma, düzenleme ve tam izinleri, topluluk içeriğini kimin görebileceğini, etkileşime girebileceğini ve değiştirebileceğini kontrol etmenizi sağlar.

Çevrimiçi servet dersleriniz için bir topluluk oluşturmanız gerektiğini varsayalım. Pazarlama Takımları için ClickUp ile, kayıtlı öğrencileriniz için bir Alan ve Sohbet ve iş arkadaşlarınız için gizli bir alan ayırabilirsiniz. Öğrencilere ödev görevleri ve iş arkadaşlarınıza işle ilgili görevler atayın ve tek bir sekmeden her şeyin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayın.

Pazarlama Takımları için ClickUp ile pazarlama ve etkileşim çabalarını tek bir yerden planlayın ve izleyin

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, karmaşık iş akışlarını basitleştiren kullanıma hazır topluluk, sosyal medya ve iletişim planlama şablonları sunar.

ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu, kullanıcı dostu bir arayüzle bir çevrimiçi topluluk platformu oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu ile topluluk yönetimi görevlerinizi kolaylaştırın

İster bir forumu yönetiyor, ister bir marka iletişim stratejisi oluşturuyor veya bir sosyal grup oluşturuyor olun, bu şablon tartışmaları kolaylaştırmanıza, sorumlulukları atamanıza ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Etkinlik yönetimi, iş akışı otomasyonu ve HubSpot ve Slack gibi platformlarla entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler, sorunsuz bir uygulama sağlar, darboğazları ortadan kaldırır ve pazarlama girişimlerini yolunda tutar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp becerilerinizi sergileyin ve ClickUp Topluluğu' nda benzer düşünen üyelerle bağlantı kurun

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile sorunsuz bir şekilde beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın

ClickUp Brain ile fikirler üretin, tartışmaları özetleyin ve görevleri otomatikleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile katılımı, pazarlama performansını ve takım faaliyetlerini izleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok çeşitli özellikleri nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp her türden kullanıcıya uygun bir şeyler sunar. Listeler, Gantt grafikleri, yapışkan notlar, ne ararsanız burada. Üstelik o kadar çok yönlü ki, işimden market listelerine, topluluk işbirliklerinden ev yönetimine kadar hayatımın her alanında kullanıyorum. En sevdiğim özelliği entegrasyonları!

ClickUp her türden kullanıcıya uygun bir şeyler sunar. Listeler, Gantt grafikleri, yapışkan notlar, ne ararsanız burada. Üstelik o kadar çok yönlü ki, işimden market listelerine, topluluk işbirliklerinden ev yönetimine kadar hayatımın her alanında kullanıyorum. En sevdiğim özelliği, entegre olması!

2. Slack (Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğine dayalı topluluklar için en iyisi)

slack aracılığıyla

Geleneksel topluluk platformlarından farklı olarak Slack, anında işbirliği için tasarlanmıştır. Canlı sesli ve görüntülü toplantılar, sorunsuz uygulama entegrasyonları ve gönüllüler tarafından yönetilen topluluk bölümleri ile dinamik ve etkileşimli bağlantılar kurar.

Pazarlamacılarla ağ kurmak için pazarlama ile ilgili Slack toplulukları veya en son teknoloji trendlerini anlamak için geliştirici toplulukları arıyorsanız, Slack size uygun bir alan sunar.

Tek dezavantajı? İletişimle birlikte işbirliğine dayalı topluluk projelerini yönetemezsiniz (ClickUp gibi alternatiflerin aksine!).

Slack'in en iyi özellikleri

Yapılandırılmış, aranabilir konuşmalar için tartışmaları konu, proje veya faize göre düzenleyin

Rahatlık için gerçek zamanlı sesli/görüntülü sohbet ve asenkron güncellemelerle etkileşim kurun

Bilgi paylaşmak ve ağınızı büyütmek için gönüllüler tarafından yönetilen Slack gruplarına katılın veya oluşturun

Slack sınırlamaları

Ücretsiz plan, yalnızca 90 günlük mesajları saklar ve uzun vadeli referansları sınırlar

Sohbet öncelikli tasarım, yapılandırılmış, uzun formlu tartışmalar için ideal değildir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş+ : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (33.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Sosyal medya kullanıcılarının üçte ikisinden fazlası (%65), Instagram ve Twitter gibi geleneksel feed tabanlı platformlara kıyasla Discord veya Twitch gibi topluluk odaklı sosyal uygulamaları kullanırken kendilerini daha güvende hissediyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Slack Rakipleri

4. Discord (Oyuncular ve canlı topluluk katılımı için en iyisi)

discord aracılığıyla

Topluluğunuzu barındırmak için Slack ve Discord arasında kararsız mısınız? Slack ve Discord arasındaki tartışma, yapılandırılmış işbirliği ile gerçek zamanlı deneyim arasında bir seçimdir. Her ikisi de kalıcı sohbet ve topluluk alanları sunar, ancak Discord her zaman açık ses kanalları, kesintisiz canlı yayın ve dinamik etkileşim ile öne çıkar.

Bir oyun merkezi, öğrenme grubu veya profesyonel ağ oluşturuyor olun, Discord, üyeleri meşgul tutan Slack'in metin odaklı yaklaşımından daha etkileşimli, topluluk odaklı bir deneyim yaratır.

Discord'un en iyi özellikleri

Discord'un ses kanallarıyla istediğiniz zaman konuşmalara katılın ve ayrılın

Canlı yayın oyunları, sunumlar veya videoları minimum gecikmeyle yüksek kalitede yayınlayın

Daha iyi topluluk yönetimi için moderatörler, üyeler ve yeni üyeler için erişim düzeyleri ayarlayın

Discord sınırlamaları

Discord'un sohbet tabanlı biçimi, uzun içeriklerin düzenlenmesini zorlaştırır

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Classic: 4,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Discord değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)

4. Facebook Grupları (Geniş kitleye ulaşmak ve organik topluluk oluşturmak için en iyisi)

facebook Grupları aracılığıyla

Facebook Grupları, dünyanın en büyük sosyal ağında çevrimiçi topluluklar oluşturmayı ve büyütmeyi kolaylaştırır.

WhatsApp'ın maksimum grup boyutu 1.024 üye gibi kısıtlamaları olan diğer platformlar ve mesajlaşma uygulamalarının aksine, Facebook Grupları sınırsız üyeyi destekler, bu da onları markalar, oluşturucular ve işletmeler için ölçeklenebilir bir seçim haline getirir.

Yerleşik keşif, etkileşim araçları ve yönetici içgörüleriyle, anlamlı tartışmaların gelişmesine ve benzer düşünen insanları bir araya getirmeye yardımcı olurlar.

Facebook Gruplarının en iyi özellikleri

Facebook'un devasa kullanıcı tabanından yararlanarak topluluğunuzu organik olarak büyütün

Reklamlar veya abonelikler aracılığıyla para kazanma seçenekleriyle video, resim ve gönderi paylaşın

Daha geniş katılım için üyelere özel alanlar veya herkese açık gruplar ile görünürlüğü kontrol edin

Facebook Gruplarının sınırları

Facebook'un algoritması, gönderilerin görünürlüğünü kontrol ederek erişimi ve etkileşimi sınırlayabilir

Facebook Grupları fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Facebook Grupları puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (650+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Her ay yaklaşık 1,8 milyar kişi Facebook gruplarına katılıyor!

5. Discourse (Açık kaynaklı forum tabanlı topluluk tartışmaları için en iyisi)

discourse aracılığıyla

Birçok topluluk kurucu, Facebook Grupları veya diğer WhatsApp alternatifleriyle başlar, ancak toplulukları büyüdükçe daha yapılandırılmış bir etkileşim aracına ihtiyaç duyar. Discourse'a giriş yapın.

Anlamlı tartışmalar ve işbirliğine dayalı bilgi paylaşımı için tasarlanan Discourse, kategoriler, güven düzeyleri ve yapay zeka destekli moderasyon ile konuşmaları organize ederek sohbet tabanlı platformların ötesine geçer.

Forumlar, ürün toplulukları ve bilgi merkezleri için birçok kişinin tercih ettiği seçimdir.

Discourse'un en iyi özellikleri

Kolay gezinme için konuları ve alt konuları kullanarak tartışmaları yapılandırın

Aktif ve saygın üyelere daha fazla ayrıcalık tanıyarak katılımlarını ödüllendirin

Yerleşik içerik yönetim araçlarıyla saygılı bir ortam sağlayın

Discourse sınırlamaları

Yerleşik canlı sohbet veya akış özelliği olmayan, eşzamansız tartışmalara odaklanmış

Discourse fiyatlandırması

Başlangıç : 20 $/ay

Standart : 100 $/ay

İş : 500 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Discourse puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Discourse hakkında ne diyor?

Discourse kullanımı çok kolay ve kullanıcı dostudur. En çok sevdiğim özelliklerinden biri, en çok katkı sağlayanlara atanabilen gruplar ve ödüllerdir.

Discourse kullanımı çok kolay ve kullanıcı dostudur. En çok sevdiğim özelliklerinden biri, en çok katkı sağlayanlara atanabilen gruplar ve ödüllerdir.

6. Circle (Özel markalı, gizli topluluk alanları oluşturmak için en iyisi)

circle aracılığıyla

Topluluk yazılımınız bir sohbet odasından daha fazlası olsaydı ne olurdu?

Circle, tartışmaları, canlı etkinlikleri ve kursları tek bir akıcı platformda birleştirir; artık birden fazla araç arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Oluşturucular ve markalar için tasarlanan Circle, üyelerin gerçek anlamda bağlantı kurabileceği etkileşimli ve ilgi çekici alanlar sunar.

En iyi özellikler

Odaklanmış, erişilebilir konuşmalar için tartışmaları konuya göre yapılandırın

Üyeleri eğitmek için multimedya, testler ve damla programları içeren kurslar oluşturun

Platformun görünümünü markanıza uyacak şekilde özelleştirin ve uyumlu bir deneyim yaşayın

Çevre sınırlamaları

Otomasyon iş akışları ve analitik gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli planlarla sınırlıdır

Circle fiyatlandırması

Profesyonel : 89 $/ay

İş : 199 $/ay

Enterprise : 360 $/ay

Artı Markalı Uygulama: Özel fiyatlandırma

Çevre değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: %64 oranında insan, hiç tanışmamış olsalar bile aynı içeriği beğenen diğer insanlarla bağlantı hisseder. Kullanıcıların benzer düşünen insanları bulmasını ve onlarla etkileşim kurmasını kolaylaştırarak bu aidiyet duygusunu güçlendirin. Etkileşimli tartışmalar, canlı etkinlikler ve topluluk yarışmalarıyla bağlantıları teşvik edin. Topluluk ne kadar güçlü olursa, kullanıcılarınız da o kadar bağlı ve sadık olur.

7. Kajabi Communities (Öğrenme kurslarını toplulukla entegre eden oluşturucular için en iyisi)

kajabi Toplulukları aracılığıyla

Bilgi güçtür, ancak topluluk onu etkiye dönüştürür. Kajabi, oluşturucuların uzmanlıklarını dijital ürünlere dönüştürmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi kurs platformu olarak başladı. Bugün, Kajabi Communities bunu daha da ileriye taşıyor ve üyelerin birlikte öğrenebileceği, bağlantı kurabileceği ve birlikte büyüyebileceği tam entegre bir alan sunuyor.

Yerleşik kurslar, koçluk programları, canlı etkinlikler ve para kazanma araçlarıyla, pasif kitleleri katılımcı ve ücretli üyelere dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Kajabi Communities'in en iyi özellikleri

Topluluk katılımını yapılandırılmış öğrenme deneyimleriyle birleştirin

Üçüncü taraf araçlar olmadan canlı soru-cevap oturumları, koçluk oturumları ve grup iletişim etkinlikleri düzenleyin

Dönüm noktası izleme, hatırlatıcılar ve etkileşimli zorluklarla üyelerin katılımını sağlayın

Kajabi Communities sınırlamaları

Yalnızca üst düzey planlar gelişmiş otomasyon, analiz ve özelleştirme özelliklerinin kilidini açar

Kajabi Communities fiyatlandırması

Kickstarter : 89 $/ay

Temel : 149 $/ay

Büyüme : 199 $/ay

Pro: 399 $/ay

Kajabi Communities puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kajabi hakkında ne diyor?

Kajabi, pazarlama için açılış sayfalarımızı, pazarlama için damla e-postaları, müşterilere gönderilecek ve izlenecek içeriği entegre etmemize ve müşteri erişimini kontrol etmemize olanak tanır.

Kajabi, pazarlama için açılış sayfalarımızı, pazarlama için damla e-postaları, müşterilere gönderilecek ve izlenecek içeriği entegre etmemize ve müşteri erişimini kontrol etmemize olanak tanır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortaçağ Avrupa'sındaki loncalar, profesyonel toplulukların en eski formları arasındaydı. Zanaatkarlar ve tüccarlar, ticaretlerini düzenlemek, kalite standartlarını korumak ve üyeleri desteklemek için bu loncaları kurdular. Bu, topluluk işbirliğinin kalıcı gücünün bir kanıtıdır.

8. Patreon (Abonelik seçenekleri olan üyelik platformları arayan oluşturucular için en iyisi)

patreon aracılığıyla

Patreon, oluşturuculara etkileşim ve para kazanma kontrolünü veren bir üyelik platformudur. Beğenileri ve reklam gelirlerini kovalamayı unutun; hayranların bonus içerik, doğrudan etkileşim ve premium deneyimler için abone olduğu özel topluluklar oluşturun.

Patreon'un en iyi özellikleri

Algoritma kısıtlamaları olmadan içerik paylaşın ve hedef kitlenize doğrudan ulaşın

Abonelerinize özel videolar, podcast'ler ve gönderiler sunarak onları ödüllendirin

Farklı kitle segmentleri için benzersiz avantajlar içeren kademeli fiyatlandırma ayarlayın

Abonelikler, bahşişler ve özel satışlar yoluyla düzenli gelir elde edin

Patreon sınırlamaları

Bazı platformlardan daha esnek olmasına rağmen, Patreon belirli içerik türlerini sınırlayan kurallar uygular

Patreon fiyatlandırması

Ücretsiz ücretsiz topluluklar için

Pro : Patreon'da kazanılan gelirin %8'i

Premium: Patreon'da kazanılan gelirin %12'si

Patreon puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Patreon hakkında ne diyor?

Patreon'un avantajları, tanınmış olması ve metin veya görüntüleri saniyeler içinde yükleyebilmemdir. Bazı destekçilerim var. Rakipleriniz kimler? Bir multimedya sanatçısı ve yazar olarak kendimi ne kadar yayabilirim? Tüm kurumsal işlerimi yönetiyorum

Patreon'un avantajları, tanınmış olması ve metin veya görüntüleri saniyeler içinde yükleyebilmemdir. Bazı destekçilerim var. Rakipleriniz kimler? Bir multimedya sanatçısı ve yazar olarak kendimi ne kadar yayabilirim? Tüm kurumsal faaliyetlerimi yönetiyorum

👀 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %66'sı, çevrimiçi toplulukların satın alma kararlarını etkilediğini ve hangi ürünleri ve markaları destekleyeceklerini şekillendirdiğini söylüyor. Ancak oluşturucular için, tutkuyu gelire dönüştürmek her zaman kolay değildir, özellikle de içeriğin kimler tarafından görüleceğini algoritmaların belirlediği platformlarda.

9. Bettermode (Özelleştirilebilir ve esnek topluluk oluşturma için en iyisi)

via Bettermode

Tüm topluluklar aynı değildir, öyleyse neden herkese uyan tek bir platformla yetinmelisiniz?

Bettermode, topluluğunuzun görünümü, işlevselliği ve etkileşimi üzerinde tam kontrol sağlar. Üyeler için gizli bir alan, konuşmaları genişletmek için halka açık bir forum veya özel içeriğe sahip bir hibrit model ihtiyacınız olsun, Bettermode vizyonunuza uyum sağlayarak kendi şartlarınıza göre bir topluluk oluşturmanıza olanak tanır.

Bettermode'un en iyi özellikleri

Uyumlu bir marka deneyimi için topluluğunuzu özel bir alanda barındırın

Üyelerin kolay erişim için mevcut sosyal medya veya uygulama kimlik bilgileriyle oturum açmasını sağlayın

Kod gerektirmeyen sürükle ve bırak düzenleyici ile topluluk alanlarını zahmetsizce oluşturun ve özelleştirin

Bettermode sınırlamaları

Esnekliğine rağmen, platformun önceden tasarlanmış şablonlara bağımlılığı, benzersiz tasarım seçeneklerini kısıtlayabilir

Yerleşik ses, video veya canlı sohbet özelliklerinin olmaması nedeniyle sınırlı gerçek zamanlı etkileşim

Bettermode fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: 59 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Bettermode yorumları ve puanları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bettermode hakkında ne diyor?

Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar, ardından özelleştirmesi ve kendinize göre uyarlaması çok kolay. BetterMode'dan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacak, takip etmesi kolay makaleler ve videolar var ve elbette Bettermode'da geliştirilen diğer projelerle ağ kurmak için bir topluluk platformu da var.

Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar, ardından kolayca özelleştirip kendinize göre uyarlayabilirsiniz. BetterMode'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak, takip etmesi kolay makaleler ve videolar var. Tabii ki, BetterMode'da ağ kurmak için diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz bir topluluk platformu da var.

10. Thinkific (Çevrimiçi kurslar oluşturan ve satan eğitimciler için en iyisi)

thinkific aracılığıyla

Thinkific, katılımı yapılandırılmış öğrenmeyle birleştirmek isteyen eğitimciler, kurs oluşturucular ve işletmeler için oluşturulmuş, topluluk odaklı bir öğrenme platformudur.

Öğrencilerin soru sorabileceği, tartışmalara katılabileceği ve canlı etkinliklere katılabileceği etkileşimli alanlar oluştururken, kurslar ve topluluk özellikleri arasında sorunsuz bir şekilde gezinme imkanı sunar.

Thinkific'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı etkileşim için soru-cevap oturumları, koçluk oturumları ve etkileşimli dersler düzenleyin

Push bildirimleri ve özel bir mobil uygulama aracılığıyla topluluk üyeleriyle istediğiniz zaman bağlantı kurun

Katılım ve bağlılığı artırmak için katılım eğilimlerini, en aktif katılımcıları ve aktif üyeleri izleyin

Thinkific sınırlamaları

Eğitim ve koçluk odaklı topluluklar için ideal, ancak genel ağ oluşturma veya sosyal etkileşim için daha az uygun

Thinkific fiyatlandırması

Temel : 49 $/ay

Başlangıç : 99 $/ay

Grow: 199 $/ay

Thinkific puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? McKinsey & Company'ye göre, topluluk çarkını harekete geçiren markalar, ister markanın kendisinden ister tüketicilerden olsun, yılda en az iki kez viral olan gönderiler görüyor.

11. Podia (Dijital ürünler satan oluşturucular için en iyisi)

podia aracılığıyla

Canlı çevrimiçi topluluklar, basit konuşmaların ötesine geçer; üyelerin geri gelmesini sağlayan anlamlı deneyimler oluşturur. Ancak, birçok oluşturucu, gerçek sahiplik yerine etkileşim metriklerini ön plana çıkaran platformlarda sıkışıp kalır ve algoritma odaklı beslemelerin insafına kalır.

Podia, oluşturuculara toplulukları, içerikleri ve gelirleri üzerinde tek bir yerden, sosyal medya kısıtlamalarından bağımsız olarak tam kontrol sağlar.

Podia'nın en iyi özellikleri

Üçüncü taraf araçlara güvenmeden topluluğunuza hedefli e-postalar gönderin

Satış sayfaları ve blog içeriği ile tam fonksiyonlu bir web sitesi oluşturun

Kursları, üyelikleri ve toplulukları tek bir paket halinde satın

Podia sınırlamaları

Derin, tartışma odaklı etkileşim oluşturmaktan çok satış için tasarlanmıştır

Podia fiyatlandırması

Mover : Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Shaker : 89 $/ay

Podia E-posta: Her iki planla da ücretsiz

Podia puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

12. Hivebrite (Profesyonel ve gizli topluluklar için en iyisi)

hivebrite aracılığıyla

Tüm topluluklar halka açık değildir. Bazıları, ayrıcalık, yapı ve amaç odaklı katılımla gelişen profesyonellere, mezunlara ve gizli ağlara hitap eder.

Hivebrite, son derece organize gruplar içinde ağ oluşturma, etkinlikler, mentorluk ve bağış toplama için altyapı sağlar. Bir dernek, kurumsal ağ veya davetle üyelik sistemi işletiyor olun, Hivebrite topluluğunuzun katılımını ve değerini korumak için gereken kontrol, özelleştirme ve güvenliği sunar.

Hivebrite'ın en iyi özellikleri

Özel erişim denetimleriyle üyeleri gizli gruplar, endüstri kümeleri veya mezun ağları halinde düzenleyin

Yerleşik bağış ve sponsorluk araçları, topluluk için doğrudan bağış toplama imkanı sunar

Ayrıntılı profiller, aranabilir dizinler ve mentorluk programları profesyonel bağlantıları teşvik eder

Hivebrite sınırlamaları

Yerleşik anlık iş mesajlaşma veya canlı sohbet özelliği yoktur

Tartışmalar yalnızca forum tarzı etkileşimlere dayanır

Hivebrite fiyatlandırması

Bağlan : Özel fiyatlandırma

Ölçek : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hivebrite puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hivebrite hakkında ne diyor?

Güçlü ve çok yönlü platform: Hivebrite, çeşitli topluluk ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir özellik paketi sunar. Forumlardan gruplara, etkinliklerden içerik paylaşımına kadar, katılım ve bağlantıyı teşvik etmek için ihtiyacımız olan tüm araçları sağlar

Güçlü ve çok yönlü platform: Hivebrite, çeşitli topluluk ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir özellik paketi sunar. Forumlardan gruplara, etkinliklerden içerik paylaşımına kadar, katılım ve bağlantıyı teşvik etmek için ihtiyacımız olan tüm araçları sağlar

via EducateMe

EducateMe, canlı oturumlar, yapılandırılmış tartışmalar ve öğrenci işbirliği ile etkileşimli öğrenme toplulukları oluşturmak isteyen eğitimciler, koçlar ve kurumlar için tasarlanmıştır.

Genel topluluk platformlarından farklı olarak, daha sürükleyici bir öğrenme deneyimi için eğitim, sanal sınıflar, ilerleme izleme ve kurs tabanlı topluluklar sunmaya odaklanır.

EducateMe'nin en iyi özellikleri

Öğrenme dönüm noktalarını, katılımı ve başarıları izleyerek öğrenci katılımını artırın

Yapılandırılmış topluluk alanları aracılığıyla eşler arası öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik edin

Öğrencilerin gönderilerini yönetin, geri bildirim sağlayın ve ders tartışmalarını kolaylaştırın

EducateMe sınırlamaları

Öğrenmeye odaklı topluluklar için ideal, ancak genel sosyal veya profesyonel ağlar için daha az uyarlanabilir

EducateMe fiyatlandırması

Gelişmiş : 150 $/ay

Pro : Aylık 240 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

EducateMe puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Topluluk oluşturmak mı? ClickUp ile daha akıllı bir yol var

En iyi topluluk platformu, vizyonunuzu destekler, katılımı artırır ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir. Mighty Networks'e alternatif olan bu 13 platform, gerçek zamanlı işbirliği, yapılandırılmış öğrenme ve özelleştirme seçenekleri sunar.

Topluluğunuzun gelişmesini sağlamak için verimlilik, işbirliği ve otomasyonu bir araya getiren bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve farkı deneyimleyin!