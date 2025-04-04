2025'in En İyi 13 Mighty Networks Alternatifi

Harika topluluklar sadece var olmakla kalmaz, enerjiyle doludur, konuşmaları tetikler ve genellikle kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyür.
Topluluk oluşturma platformları, tüm bu etkilerin katalizörüdür. Ancak bazen bu tür platformlar sürece sürtüşme ekler, sizi katı yapılara zorlar ve sınırlamaları etrafında iş yapmanızı gerektirir.
En iyi topluluk oluşturma platformları, vizyonunuzun bir uzantısı gibi doğal ve sezgiseldir. Mighty Networks, oluşturuculara, eğitimcilere ve girişimcilere kendi koşulları altında oluşturma, etkileşim kurma ve satış yapma alanı sunan bir platform olmayı hedeflemiştir. Ve çoğu kişi için bu hedefe ulaşmıştır.
Ancak hiçbir araç herkese uymaz. Belki daha fazla esnekliğe, daha iyi işbirliğine veya sizinle birlikte ölçeklenebilen bir şeye ihtiyacınız vardır. İyi haber mi? Seçenekleriniz var.
Doğru çevrimiçi topluluk platformunu bulmanıza yardımcı olacak 13 Mighty Networks alternatifi.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte başarılı bir çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyi 13 Mighty Networks alternatifi:
- ClickUp: Proje yönetimi ve iş akışı araçlarıyla grup işbirliği için en iyisi
- Slack: Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğine dayalı topluluklar için en iyisi
- Discord: Oyuncular ve canlı topluluk katılımı için en iyisi
- Facebook Grupları: Mevcut sosyal ağları topluluklar oluşturmak için en iyi şekilde kullanmak için idealdir
- Discourse: Açık kaynaklı forum tabanlı topluluk tartışmaları için en iyisi
- Circle: Özel markalı, gizli topluluk alanları oluşturmak için en iyisi
- Kajabi Communities: Öğrenme kurslarını toplulukla entegre eden oluşturucular için en iyisi
- Patreon: Abonelik seçenekleri olan üyelik platformları arayan oluşturucular için en iyisi
- Bettermode: Özelleştirilebilir ve esnek topluluk oluşturma için en iyisi
- Thinkific: Çevrimiçi kurslar oluşturan ve satan eğitimciler için en iyisi
- Podia: Dijital ürünler satan oluşturucular için en iyisi
- Hivebrite: Profesyonel ve gizli topluluklar için en iyisi
- EducateMe: Canlı öğretim ve öğrenci katılımı araçları için en iyisi
Neden Mighty Networks Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Mighty Networks, topluluk oluşturmak için sağlam bir seçimdir, ancak hedeflerinize bağlı olarak, bir alternatif ihtiyaçlarınıza daha uygun anahtar özellikler sunabilir.
Çoğu kişinin geçiş yapmasının başlıca nedenleri şunlardır:
- Daha akıllı AI yetenekleri: Bazı platformlar, otomatik moderasyon, içerik önerileri ve etkileşim içgörüleri gibi AI destekli araçlarla daha da ileri gidiyor
- Daha fazla özelleştirme: Bazı alternatifler, markalama, düzen ve üye erişimi üzerinde daha fazla kontrol sağlar, böylece platformu vizyonunuza göre şekillendirebilirsiniz
- Daha güçlü entegrasyonlar: CRM'lere, e-posta pazarlama araçlarına veya analitiklere güveniyorsanız, bazı topluluk platformları daha derin entegrasyonlar sunar
- Sınırsız ölçeklenebilirlik: Büyümek mi istiyorsunuz? Bazı seçenekler, kurumsal düzeyde iletişim araçlarıyla binlerce, hatta milyonlarca üyeyi yönetebilir
- Özel özellikler: Etkinlik barındırma, para kazanma araçları, öğrenme yönetimi veya üye dizinlerine ihtiyacınız olsun, birçok Mighty Networks alternatifi bunları yerleşik olarak sunar
- Daha akıllı fiyatlandırma: Ücretsiz planlardan kullandıkça öde modellerine kadar, bazı platformlar maliyet yönetimini kolaylaştırır
Doğru hepsi bir arada platform, sizin ve topluluğunuz için çalışmalıdır, tersi olmamalıdır.
💡Pro İpucu: Bir platforma commit etmeden önce, önce mevcut bir topluluğa katılmayı düşünün. Bir üye olarak deneyimlemek, size onun güçlü yönleri, sınırları ve etkileşim dinamikleri hakkında fikir verecektir. Bunlar, internette kendi topluluğunuzu bulmak için değerli dersler olacaktır.
13 En İyi Mighty Networks Alternatifi
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, kolay erişilebilir bir çevrimiçi topluluk oluşturmak için en iyi 13 Mighty Networks alternatifinin listesi:
1. ClickUp (Proje yönetimi ve iş akışı araçlarıyla grup işbirliği için en iyisi)
Bir topluluğu aktif tutmak bir şeydir, ancak onu organize ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda tutmak başka bir şeydir. İşte burada ClickUp devreye giriyor!
ClickUp, bir topluluk platformundan daha fazlasıdır — iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. *Tartışmaları yönetmek, iş akışlarını basitleştirmek, projeleri veya görevleri yönetmek ve izlemek için tek bir yerden merkezi bir merkezdir.
Tartışmaları eylemlerden ayıran geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp Sohbet her konuşmanın önemli konu ile bağlantılı olmasını sağlar. Mesajlar tek bir tıklama ile anında görev haline gelebilir ve hedef odaklı grubunuzun amaçlarını yapılandırılmış halde tutar.
Konuşmalarınızın ve eylem öğelerinizin uygulamalar arasında geçiş yapmadan aynı yerde kalmasını sağlayın.
Sohbetler içinde, ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla konuları özetleyin, yanıtlar önerin ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun, böylece grubunuz hiçbir şeyi kaçırmasın. Her tartışma, ilgili görevler ve belgelerle bağlantılı kalır ve tam bağlam sağlar.
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratabilir.
ClickUp'ın ClickUp Sohbet gibi entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, bu da görünürlüğü artırır ve gereksiz takiplerin ihtiyacını azaltır.
ClickUp Spaces, projeleri yönetirken, kampanyaları izlerken veya müşteri işlerini organize ederken, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. Özel Durumlar, 15'ten fazla ClickUp Görünümü ve ayrıntılı izinler ile Spaces, işlerinizi gereksiz karmaşıklık olmadan yapılandırmanıza yardımcı olur.
Ayrıca Alanları gizli tutabilir veya belirli takımlarla paylaşabilir, böylece doğru kişilerin doğru bilgilere parmaklarının ucunda erişebilmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp, topluluk yöneticilerinin her kullanıcı için ayrıntılı izinler belirlemesine olanak tanıyarak güvenli erişim kontrolü sağlar.
Hassas tartışmaları kısıtlamanız, içerik düzenlemeyi sınırlamanız veya rol tabanlı erişim atamanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp'ın yalnızca görüntüleme, yorum yapma, düzenleme ve tam izinleri, topluluk içeriğini kimin görebileceğini, etkileşime girebileceğini ve değiştirebileceğini kontrol etmenizi sağlar.
Çevrimiçi servet dersleriniz için bir topluluk oluşturmanız gerektiğini varsayalım. Pazarlama Takımları için ClickUp ile, kayıtlı öğrencileriniz için bir Alan ve Sohbet ve iş arkadaşlarınız için gizli bir alan ayırabilirsiniz. Öğrencilere ödev görevleri ve iş arkadaşlarınıza işle ilgili görevler atayın ve tek bir sekmeden her şeyin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayın.
Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, karmaşık iş akışlarını basitleştiren kullanıma hazır topluluk, sosyal medya ve iletişim planlama şablonları sunar.
ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu, kullanıcı dostu bir arayüzle bir çevrimiçi topluluk platformu oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
İster bir forumu yönetiyor, ister bir marka iletişim stratejisi oluşturuyor veya bir sosyal grup oluşturuyor olun, bu şablon tartışmaları kolaylaştırmanıza, sorumlulukları atamanıza ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.
Etkinlik yönetimi, iş akışı otomasyonu ve HubSpot ve Slack gibi platformlarla entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler, sorunsuz bir uygulama sağlar, darboğazları ortadan kaldırır ve pazarlama girişimlerini yolunda tutar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp becerilerinizi sergileyin ve ClickUp Topluluğu'nda benzer düşünen üyelerle bağlantı kurun
- ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile sorunsuz bir şekilde beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın
- ClickUp Brain ile fikirler üretin, tartışmaları özetleyin ve görevleri otomatikleştirin
- ClickUp Gösterge Panelleri ile katılımı, pazarlama performansını ve takım faaliyetlerini izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok çeşitli özellikleri nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp her türden kullanıcıya uygun bir şeyler sunar. Listeler, Gantt grafikleri, yapışkan notlar, ne ararsanız burada. Üstelik o kadar çok yönlü ki, işimden market listelerine, topluluk işbirliklerinden ev yönetimine kadar hayatımın her alanında kullanıyorum. En sevdiğim özelliği entegrasyonları!
ClickUp her türden kullanıcıya uygun bir şeyler sunar. Listeler, Gantt grafikleri, yapışkan notlar, ne ararsanız burada. Üstelik o kadar çok yönlü ki, işimden market listelerine, topluluk işbirliklerinden ev yönetimine kadar hayatımın her alanında kullanıyorum. En sevdiğim özelliği, entegre olması!
2. Slack (Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğine dayalı topluluklar için en iyisi)
Geleneksel topluluk platformlarından farklı olarak Slack, anında işbirliği için tasarlanmıştır. Canlı sesli ve görüntülü toplantılar, sorunsuz uygulama entegrasyonları ve gönüllüler tarafından yönetilen topluluk bölümleri ile dinamik ve etkileşimli bağlantılar kurar.
Pazarlamacılarla ağ kurmak için pazarlama ile ilgili Slack toplulukları veya en son teknoloji trendlerini anlamak için geliştirici toplulukları arıyorsanız, Slack size uygun bir alan sunar.
Tek dezavantajı? İletişimle birlikte işbirliğine dayalı topluluk projelerini yönetemezsiniz (ClickUp gibi alternatiflerin aksine!).
Slack'in en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış, aranabilir konuşmalar için tartışmaları konu, proje veya faize göre düzenleyin
- Rahatlık için gerçek zamanlı sesli/görüntülü sohbet ve asenkron güncellemelerle etkileşim kurun
- Bilgi paylaşmak ve ağınızı büyütmek için gönüllüler tarafından yönetilen Slack gruplarına katılın veya oluşturun
Slack sınırlamaları
- Ücretsiz plan, yalnızca 90 günlük mesajları saklar ve uzun vadeli referansları sınırlar
- Sohbet öncelikli tasarım, yapılandırılmış, uzun formlu tartışmalar için ideal değildir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı
- İş+: Aylık 15 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Sosyal medya kullanıcılarının üçte ikisinden fazlası (%65), Instagram ve Twitter gibi geleneksel feed tabanlı platformlara kıyasla Discord veya Twitch gibi topluluk odaklı sosyal uygulamaları kullanırken kendilerini daha güvende hissediyor.
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Slack Rakipleri
4. Discord (Oyuncular ve canlı topluluk katılımı için en iyisi)
Topluluğunuzu barındırmak için Slack ve Discord arasında kararsız mısınız? Slack ve Discord arasındaki tartışma, yapılandırılmış işbirliği ile gerçek zamanlı deneyim arasında bir seçimdir. Her ikisi de kalıcı sohbet ve topluluk alanları sunar, ancak Discord her zaman açık ses kanalları, kesintisiz canlı yayın ve dinamik etkileşim ile öne çıkar.
Bir oyun merkezi, öğrenme grubu veya profesyonel ağ oluşturuyor olun, Discord, üyeleri meşgul tutan Slack'in metin odaklı yaklaşımından daha etkileşimli, topluluk odaklı bir deneyim yaratır.
Discord'un en iyi özellikleri
- Discord'un ses kanallarıyla istediğiniz zaman konuşmalara katılın ve ayrılın
- Canlı yayın oyunları, sunumlar veya videoları minimum gecikmeyle yüksek kalitede yayınlayın
- Daha iyi topluluk yönetimi için moderatörler, üyeler ve yeni üyeler için erişim düzeyleri ayarlayın
Discord sınırlamaları
- Discord'un sohbet tabanlı biçimi, uzun içeriklerin düzenlenmesini zorlaştırır
Discord fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Nitro Classic: 4,99 $/ay
- Nitro: 9,99 $/ay
Discord değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Discord Hacks: Oyun Ötesinde Topluluk Katılımını Artırın
4. Facebook Grupları (Geniş kitleye ulaşmak ve organik topluluk oluşturmak için en iyisi)
Facebook Grupları, dünyanın en büyük sosyal ağında çevrimiçi topluluklar oluşturmayı ve büyütmeyi kolaylaştırır.
WhatsApp'ın maksimum grup boyutu 1.024 üye gibi kısıtlamaları olan diğer platformlar ve mesajlaşma uygulamalarının aksine, Facebook Grupları sınırsız üyeyi destekler, bu da onları markalar, oluşturucular ve işletmeler için ölçeklenebilir bir seçim haline getirir.
Yerleşik keşif, etkileşim araçları ve yönetici içgörüleriyle, anlamlı tartışmaların gelişmesine ve benzer düşünen insanları bir araya getirmeye yardımcı olurlar.
Facebook Gruplarının en iyi özellikleri
- Facebook'un devasa kullanıcı tabanından yararlanarak topluluğunuzu organik olarak büyütün
- Reklamlar veya abonelikler aracılığıyla para kazanma seçenekleriyle video, resim ve gönderi paylaşın
- Daha geniş katılım için üyelere özel alanlar veya herkese açık gruplar ile görünürlüğü kontrol edin
Facebook Gruplarının sınırları
- Facebook'un algoritması, gönderilerin görünürlüğünü kontrol ederek erişimi ve etkileşimi sınırlayabilir
Facebook Grupları fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Facebook Grupları puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (650+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? Her ay yaklaşık 1,8 milyar kişi Facebook gruplarına katılıyor!
5. Discourse (Açık kaynaklı forum tabanlı topluluk tartışmaları için en iyisi)
Birçok topluluk kurucu, Facebook Grupları veya diğer WhatsApp alternatifleriyle başlar, ancak toplulukları büyüdükçe daha yapılandırılmış bir etkileşim aracına ihtiyaç duyar. Discourse'a giriş yapın.
Anlamlı tartışmalar ve işbirliğine dayalı bilgi paylaşımı için tasarlanan Discourse, kategoriler, güven düzeyleri ve yapay zeka destekli moderasyon ile konuşmaları organize ederek sohbet tabanlı platformların ötesine geçer.
Forumlar, ürün toplulukları ve bilgi merkezleri için birçok kişinin tercih ettiği seçimdir.
Discourse'un en iyi özellikleri
- Kolay gezinme için konuları ve alt konuları kullanarak tartışmaları yapılandırın
- Aktif ve saygın üyelere daha fazla ayrıcalık tanıyarak katılımlarını ödüllendirin
- Yerleşik içerik yönetim araçlarıyla saygılı bir ortam sağlayın
Discourse sınırlamaları
- Yerleşik canlı sohbet veya akış özelliği olmayan, eşzamansız tartışmalara odaklanmış
Discourse fiyatlandırması
- Başlangıç: 20 $/ay
- Standart: 100 $/ay
- İş: 500 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Discourse puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Gerçek kullanıcılar Discourse hakkında ne diyor?
Discourse kullanımı çok kolay ve kullanıcı dostudur. En çok sevdiğim özelliklerinden biri, en çok katkı sağlayanlara atanabilen gruplar ve ödüllerdir.
Discourse kullanımı çok kolay ve kullanıcı dostudur. En çok sevdiğim özelliklerinden biri, en çok katkı sağlayanlara atanabilen gruplar ve ödüllerdir.
6. Circle (Özel markalı, gizli topluluk alanları oluşturmak için en iyisi)
Topluluk yazılımınız bir sohbet odasından daha fazlası olsaydı ne olurdu?
Circle, tartışmaları, canlı etkinlikleri ve kursları tek bir akıcı platformda birleştirir; artık birden fazla araç arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Oluşturucular ve markalar için tasarlanan Circle, üyelerin gerçek anlamda bağlantı kurabileceği etkileşimli ve ilgi çekici alanlar sunar.
En iyi özellikler
- Odaklanmış, erişilebilir konuşmalar için tartışmaları konuya göre yapılandırın
- Üyeleri eğitmek için multimedya, testler ve damla programları içeren kurslar oluşturun
- Platformun görünümünü markanıza uyacak şekilde özelleştirin ve uyumlu bir deneyim yaşayın
Çevre sınırlamaları
- Otomasyon iş akışları ve analitik gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli planlarla sınırlıdır
Circle fiyatlandırması
- Profesyonel: 89 $/ay
- İş: 199 $/ay
- Enterprise: 360 $/ay
- Artı Markalı Uygulama: Özel fiyatlandırma
Çevre değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: %64 oranında insan, hiç tanışmamış olsalar bile aynı içeriği beğenen diğer insanlarla bağlantı hisseder. Kullanıcıların benzer düşünen insanları bulmasını ve onlarla etkileşim kurmasını kolaylaştırarak bu aidiyet duygusunu güçlendirin. Etkileşimli tartışmalar, canlı etkinlikler ve topluluk yarışmalarıyla bağlantıları teşvik edin. Topluluk ne kadar güçlü olursa, kullanıcılarınız da o kadar bağlı ve sadık olur.
7. Kajabi Communities (Öğrenme kurslarını toplulukla entegre eden oluşturucular için en iyisi)
Bilgi güçtür, ancak topluluk onu etkiye dönüştürür. Kajabi, oluşturucuların uzmanlıklarını dijital ürünlere dönüştürmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi kurs platformu olarak başladı. Bugün, Kajabi Communities bunu daha da ileriye taşıyor ve üyelerin birlikte öğrenebileceği, bağlantı kurabileceği ve birlikte büyüyebileceği tam entegre bir alan sunuyor.
Yerleşik kurslar, koçluk programları, canlı etkinlikler ve para kazanma araçlarıyla, pasif kitleleri katılımcı ve ücretli üyelere dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Kajabi Communities'in en iyi özellikleri
- Topluluk katılımını yapılandırılmış öğrenme deneyimleriyle birleştirin
- Üçüncü taraf araçlar olmadan canlı soru-cevap oturumları, koçluk oturumları ve grup iletişim etkinlikleri düzenleyin
- Dönüm noktası izleme, hatırlatıcılar ve etkileşimli zorluklarla üyelerin katılımını sağlayın
Kajabi Communities sınırlamaları
- Yalnızca üst düzey planlar gelişmiş otomasyon, analiz ve özelleştirme özelliklerinin kilidini açar
Kajabi Communities fiyatlandırması
- Kickstarter: 89 $/ay
- Temel: 149 $/ay
- Büyüme: 199 $/ay
- Pro: 399 $/ay
Kajabi Communities puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (210+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Kajabi hakkında ne diyor?
Kajabi, pazarlama için açılış sayfalarımızı, pazarlama için damla e-postaları, müşterilere gönderilecek ve izlenecek içeriği entegre etmemize ve müşteri erişimini kontrol etmemize olanak tanır.
Kajabi, pazarlama için açılış sayfalarımızı, pazarlama için damla e-postaları, müşterilere gönderilecek ve izlenecek içeriği entegre etmemize ve müşteri erişimini kontrol etmemize olanak tanır.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortaçağ Avrupa'sındaki loncalar, profesyonel toplulukların en eski formları arasındaydı. Zanaatkarlar ve tüccarlar, ticaretlerini düzenlemek, kalite standartlarını korumak ve üyeleri desteklemek için bu loncaları kurdular. Bu, topluluk işbirliğinin kalıcı gücünün bir kanıtıdır.
8. Patreon (Abonelik seçenekleri olan üyelik platformları arayan oluşturucular için en iyisi)
Patreon, oluşturuculara etkileşim ve para kazanma kontrolünü veren bir üyelik platformudur. Beğenileri ve reklam gelirlerini kovalamayı unutun; hayranların bonus içerik, doğrudan etkileşim ve premium deneyimler için abone olduğu özel topluluklar oluşturun.
Patreon'un en iyi özellikleri
- Algoritma kısıtlamaları olmadan içerik paylaşın ve hedef kitlenize doğrudan ulaşın
- Abonelerinize özel videolar, podcast'ler ve gönderiler sunarak onları ödüllendirin
- Farklı kitle segmentleri için benzersiz avantajlar içeren kademeli fiyatlandırma ayarlayın
- Abonelikler, bahşişler ve özel satışlar yoluyla düzenli gelir elde edin
Patreon sınırlamaları
- Bazı platformlardan daha esnek olmasına rağmen, Patreon belirli içerik türlerini sınırlayan kurallar uygular
Patreon fiyatlandırması
- Ücretsiz ücretsiz topluluklar için
- Pro: Patreon'da kazanılan gelirin %8'i
- Premium: Patreon'da kazanılan gelirin %12'si
Patreon puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Patreon hakkında ne diyor?
Patreon'un avantajları, tanınmış olması ve metin veya görüntüleri saniyeler içinde yükleyebilmemdir. Bazı destekçilerim var. Rakipleriniz kimler? Bir multimedya sanatçısı ve yazar olarak kendimi ne kadar yayabilirim? Tüm kurumsal işlerimi yönetiyorum
Patreon'un avantajları, tanınmış olması ve metin veya görüntüleri saniyeler içinde yükleyebilmemdir. Bazı destekçilerim var. Rakipleriniz kimler? Bir multimedya sanatçısı ve yazar olarak kendimi ne kadar yayabilirim? Tüm kurumsal faaliyetlerimi yönetiyorum
👀 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %66'sı, çevrimiçi toplulukların satın alma kararlarını etkilediğini ve hangi ürünleri ve markaları destekleyeceklerini şekillendirdiğini söylüyor. Ancak oluşturucular için, tutkuyu gelire dönüştürmek her zaman kolay değildir, özellikle de içeriğin kimler tarafından görüleceğini algoritmaların belirlediği platformlarda.
9. Bettermode (Özelleştirilebilir ve esnek topluluk oluşturma için en iyisi)
Tüm topluluklar aynı değildir, öyleyse neden herkese uyan tek bir platformla yetinmelisiniz?
Bettermode, topluluğunuzun görünümü, işlevselliği ve etkileşimi üzerinde tam kontrol sağlar. Üyeler için gizli bir alan, konuşmaları genişletmek için halka açık bir forum veya özel içeriğe sahip bir hibrit model ihtiyacınız olsun, Bettermode vizyonunuza uyum sağlayarak kendi şartlarınıza göre bir topluluk oluşturmanıza olanak tanır.
Bettermode'un en iyi özellikleri
- Uyumlu bir marka deneyimi için topluluğunuzu özel bir alanda barındırın
- Üyelerin kolay erişim için mevcut sosyal medya veya uygulama kimlik bilgileriyle oturum açmasını sağlayın
- Kod gerektirmeyen sürükle ve bırak düzenleyici ile topluluk alanlarını zahmetsizce oluşturun ve özelleştirin
Bettermode sınırlamaları
- Esnekliğine rağmen, platformun önceden tasarlanmış şablonlara bağımlılığı, benzersiz tasarım seçeneklerini kısıtlayabilir
- Yerleşik ses, video veya canlı sohbet özelliklerinin olmaması nedeniyle sınırlı gerçek zamanlı etkileşim
Bettermode fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: 59 $/ay
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Bettermode yorumları ve puanları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Bettermode hakkında ne diyor?
Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar, ardından özelleştirmesi ve kendinize göre uyarlaması çok kolay. BetterMode'dan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacak, takip etmesi kolay makaleler ve videolar var ve elbette Bettermode'da geliştirilen diğer projelerle ağ kurmak için bir topluluk platformu da var.
Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar, ardından kolayca özelleştirip kendinize göre uyarlayabilirsiniz. BetterMode'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak, takip etmesi kolay makaleler ve videolar var. Tabii ki, BetterMode'da ağ kurmak için diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz bir topluluk platformu da var.
10. Thinkific (Çevrimiçi kurslar oluşturan ve satan eğitimciler için en iyisi)
Thinkific, katılımı yapılandırılmış öğrenmeyle birleştirmek isteyen eğitimciler, kurs oluşturucular ve işletmeler için oluşturulmuş, topluluk odaklı bir öğrenme platformudur.
Öğrencilerin soru sorabileceği, tartışmalara katılabileceği ve canlı etkinliklere katılabileceği etkileşimli alanlar oluştururken, kurslar ve topluluk özellikleri arasında sorunsuz bir şekilde gezinme imkanı sunar.
Thinkific'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı etkileşim için soru-cevap oturumları, koçluk oturumları ve etkileşimli dersler düzenleyin
- Push bildirimleri ve özel bir mobil uygulama aracılığıyla topluluk üyeleriyle istediğiniz zaman bağlantı kurun
- Katılım ve bağlılığı artırmak için katılım eğilimlerini, en aktif katılımcıları ve aktif üyeleri izleyin
Thinkific sınırlamaları
- Eğitim ve koçluk odaklı topluluklar için ideal, ancak genel ağ oluşturma veya sosyal etkileşim için daha az uygun
Thinkific fiyatlandırması
- Temel: 49 $/ay
- Başlangıç: 99 $/ay
- Grow: 199 $/ay
Thinkific puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? McKinsey & Company'ye göre, topluluk çarkını harekete geçiren markalar, ister markanın kendisinden ister tüketicilerden olsun, yılda en az iki kez viral olan gönderiler görüyor.
11. Podia (Dijital ürünler satan oluşturucular için en iyisi)
Canlı çevrimiçi topluluklar, basit konuşmaların ötesine geçer; üyelerin geri gelmesini sağlayan anlamlı deneyimler oluşturur. Ancak, birçok oluşturucu, gerçek sahiplik yerine etkileşim metriklerini ön plana çıkaran platformlarda sıkışıp kalır ve algoritma odaklı beslemelerin insafına kalır.
Podia, oluşturuculara toplulukları, içerikleri ve gelirleri üzerinde tek bir yerden, sosyal medya kısıtlamalarından bağımsız olarak tam kontrol sağlar.
Podia'nın en iyi özellikleri
- Üçüncü taraf araçlara güvenmeden topluluğunuza hedefli e-postalar gönderin
- Satış sayfaları ve blog içeriği ile tam fonksiyonlu bir web sitesi oluşturun
- Kursları, üyelikleri ve toplulukları tek bir paket halinde satın
Podia sınırlamaları
- Derin, tartışma odaklı etkileşim oluşturmaktan çok satış için tasarlanmıştır
Podia fiyatlandırması
- Mover: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla
- Shaker: 89 $/ay
- Podia E-posta: Her iki planla da ücretsiz
Podia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)
12. Hivebrite (Profesyonel ve gizli topluluklar için en iyisi)
Tüm topluluklar halka açık değildir. Bazıları, ayrıcalık, yapı ve amaç odaklı katılımla gelişen profesyonellere, mezunlara ve gizli ağlara hitap eder.
Hivebrite, son derece organize gruplar içinde ağ oluşturma, etkinlikler, mentorluk ve bağış toplama için altyapı sağlar. Bir dernek, kurumsal ağ veya davetle üyelik sistemi işletiyor olun, Hivebrite topluluğunuzun katılımını ve değerini korumak için gereken kontrol, özelleştirme ve güvenliği sunar.
Hivebrite'ın en iyi özellikleri
- Özel erişim denetimleriyle üyeleri gizli gruplar, endüstri kümeleri veya mezun ağları halinde düzenleyin
- Yerleşik bağış ve sponsorluk araçları, topluluk için doğrudan bağış toplama imkanı sunar
- Ayrıntılı profiller, aranabilir dizinler ve mentorluk programları profesyonel bağlantıları teşvik eder
Hivebrite sınırlamaları
- Yerleşik anlık iş mesajlaşma veya canlı sohbet özelliği yoktur
- Tartışmalar yalnızca forum tarzı etkileşimlere dayanır
Hivebrite fiyatlandırması
- Bağlan: Özel fiyatlandırma
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hivebrite puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Hivebrite hakkında ne diyor?
Güçlü ve çok yönlü platform: Hivebrite, çeşitli topluluk ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir özellik paketi sunar. Forumlardan gruplara, etkinliklerden içerik paylaşımına kadar, katılım ve bağlantıyı teşvik etmek için ihtiyacımız olan tüm araçları sağlar
Güçlü ve çok yönlü platform: Hivebrite, çeşitli topluluk ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir özellik paketi sunar. Forumlardan gruplara, etkinliklerden içerik paylaşımına kadar, katılım ve bağlantıyı teşvik etmek için ihtiyacımız olan tüm araçları sağlar
13. EducateMe (Canlı öğretim ve öğrenci katılımı araçları için en iyisi)
EducateMe, canlı oturumlar, yapılandırılmış tartışmalar ve öğrenci işbirliği ile etkileşimli öğrenme toplulukları oluşturmak isteyen eğitimciler, koçlar ve kurumlar için tasarlanmıştır.
Genel topluluk platformlarından farklı olarak, daha sürükleyici bir öğrenme deneyimi için eğitim, sanal sınıflar, ilerleme izleme ve kurs tabanlı topluluklar sunmaya odaklanır.
EducateMe'nin en iyi özellikleri
- Öğrenme dönüm noktalarını, katılımı ve başarıları izleyerek öğrenci katılımını artırın
- Yapılandırılmış topluluk alanları aracılığıyla eşler arası öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik edin
- Öğrencilerin gönderilerini yönetin, geri bildirim sağlayın ve ders tartışmalarını kolaylaştırın
EducateMe sınırlamaları
- Öğrenmeye odaklı topluluklar için ideal, ancak genel sosyal veya profesyonel ağlar için daha az uyarlanabilir
EducateMe fiyatlandırması
- Gelişmiş: 150 $/ay
- Pro: Aylık 240 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
EducateMe puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Topluluk oluşturmak mı? ClickUp ile daha akıllı bir yol var
En iyi topluluk platformu, vizyonunuzu destekler, katılımı artırır ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir. Mighty Networks'e alternatif olan bu 13 platform, gerçek zamanlı işbirliği, yapılandırılmış öğrenme ve özelleştirme seçenekleri sunar.
Topluluğunuzun gelişmesini sağlamak için verimlilik, işbirliği ve otomasyonu bir araya getiren bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.
Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve farkı deneyimleyin!