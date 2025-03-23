DeepSeek AI Vs ChatGPT: İhtiyaçlarınıza En Uygun AI Modeli Hangisi?

AI sohbet robotları her yerde. Ve birçok yönden iş akışımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Kod hata ayıklama, içerik oluşturma, büyük miktarda veriyi analiz etme veya tekrarlayan görevleri otomasyon haline getirme gibi görevlerde AI, iş yapış şeklimize sorunsuz bir şekilde entegre oldu.

Birkaç yıldır ChatGPT, bu alanda en çok tercih edilen AI asistanı olarak hakimiyetini sürdürüyor. Ancak, yeni bir rakibi var: DeepSeek AI R1.

Şimdi soru şu: DeepSeek mi, ChatGPT mi? Hangisi ihtiyaçlarınıza en uygun?

Bu AI yarışının galibini belirlemek için, güçlü ve zayıf yönlerini ve gerçek dünyadaki performanslarını inceleyelim, böylece size en uygun AI'yı seçebilirsiniz.

DeepSeek AI nedir?

DeepSeek AI, ChatGPT'ye açık kaynaklı bir alternatif olarak geliştirilmiş açık kaynaklı bir büyük dil modeli (LLM)dır.

İçerik oluşturma, kod üretme, araştırma ve gelişmiş akıl yürütme alanlarında mükemmeldir ve basit sorgulardan karmaşık problem çözmeye kadar her şeyi halleder.

Mobil ve web üzerinden erişilebilen DeepSeek AI, özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilen özelleştirilebilir API çözümleri sunar.

Açık kaynaklı bir model olduğu için, platformun dağıtımı ve özelleştirilmesi üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Biliyor muydunuz? DeepSeek-R1, piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra ABD'de en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

DeepSeek AI özellikleri

DeepSeek AI, kısa sürede en iyi AI araçlarından bazılarının güçlü bir rakibi olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı. Öyle ki, birçok aktif AI kullanıcısı ChatGPT'nin yerine DeepSeek AI'yı kullanmayı düşünüyor. DeepSeek AI'yı diğerlerinden ayıran özelliklere bir göz atalım.

Özellik #1: MoE mimarisi

DeepSeek AI, kullanıcı sorgularına yanıtlar üretmek için Uzman Karışımı (MoE) modelini kullanır.

Bu, her şey için tek bir dev sinir ağı kullanmak yerine, görevleri farklı sorunlara odaklanan uzman "uzman" modeller arasında bölüştürmek anlamına gelir.

MoE, tüm işi tek bir kişinin yapması yerine, her görev kategorisi için bir uzman takımına sahip olmak gibidir. Bu, DeepSeek AI'nın daha az kaynakla daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve kullanıcılara en doğru yanıtları verir.

Özellik #2: Açık kaynak modeli

DeepSeek, tamamen açık kaynaklı bir AI modeli kullanır. DeepSeek-R1'i herkes ücretsiz olarak indirebilir ve yerel olarak çalıştırabilir, aynı zamanda mimarisine ve eğitim verilerine sınırsız erişim sağlayabilir.

DeepSeek ile geliştiriciler ve işletmeler, üçüncü taraf sağlayıcılara bağlı kalmadan sistemlerinde AI'yı değiştirebilir, optimize edebilir ve dağıtabilir.

Özellik #3: Düşünce zinciri akıl yürütme

deepSeek AI aracılığıyla

DeepSeek AI, kullanıcı sorgularını yanıtlamak için pekiştirmeli öğrenme (RL) ve mantık kullanır. Hızlı yanıtlar için kalıplara güvenmek yerine, karmaşık sorunları mantıklı bir şekilde parçalara ayırmak için adım adım bir akıl yürütme süreci izler.

Bu gelişmiş akıl yürütme özelliği, Deepseek'i doğruluk ve yapılandırılmış açıklamaların önemli olduğu matematik, kodlama ve analitik görevlerde son derece etkili hale getirir.

Özellik #4: Gelişmiş metin işleme

DeepSeek'in metin işleme özelliği, alanında eğitilmiş uyarlanabilirlik ile gelişmiştir. Yoğun, araştırma ağırlıklı ve jargonlarla dolu metinlerden bilgileri yüksek hassasiyet ve doğrulukla alır ve standart AI chatbotlarından daha iyi performans gösterir.

Çok katmanlı bağlam pencereleri, uzun belgelerdeki farklı metin blokları arasındaki bağlantıları izleyebilir, bu da onu akademik araştırmalar, yasal belgeler ve teknik raporlar için güçlü bir araç haline getirir.

DeepSeek AI fiyatlandırması

DeepSeek'in fiyatlandırması kullandıkça öde modeliyle çalışır, yani yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Sabit bir abonelik yerine, fiyatlandırma işlenen belirteçlerin sayısına göre belirlenir.

Ücretsiz plan: Sonsuza kadar ücretsiz

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat, yanıt önbellekten alınırsa (önbellek isabeti) 0,07 ABD doları, yeni işleme tabi tutulması gerekiyorsa (önbellek ıskası) 0,27 ABD doları ve çıktı için 1,10 ABD doları ücret alır

DeepSeek AI Reasoner: Bu planın maliyeti, önbellek isabetleri için 0,14 dolar, önbellek kaçırmaları için 0,55 dolar ve çıktı için 2,19 dolardır

Not: Bu fiyatlar, işlenen 1 milyon belirteç başına hesaplanmıştır*

ChatGPT nedir?

ChatGPT, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak kullanıcıları insan benzeri konuşmalara dahil eden bir AI chatbotudur.

Platform şu anda GPT-4o büyük dil modeli (LLM) ile desteklenmektedir ve bağlamı anlama, geçmiş etkileşimleri hatırlama ve ayrıntılı yanıtlar oluşturma konusunda gelişmiş yetenekler sunmaktadır.

Müşteri desteğinden teknik sorun çözmeye ve içerik oluşturmaya kadar, ChatGPT'nin çok yönlülüğü neredeyse her şeyi halledebilir. Modern işlerde AI odaklı inovasyonun temel taşı haline gelmiş olan ChatGPT, işletmelerin ve geliştiricilerin AI destekli araçları kolaylıkla oluşturmasına ve kullanıma sunmasına yardımcı oluyor.

🔎Biliyor muydunuz? OpenAI tarafından Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, iki ayda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak tarihin en hızlı büyüyen tüketici yazılımı uygulaması oldu.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, birçok profesyonel tarafından yaygın olarak kullanılan bir AI asistanıdır. İşte öne çıkan bazı özellikleri:

Özellik #1: Transformer tabanlı mimari

OpenAI'nin ChatGPT'si, dönüştürücü tabanlı bir mimari üzerine kurulmuştur. Seçilen sinir yollarını etkinleştirmek yerine, tüm bilgi tabanını (1,8 trilyon parametre) kullanarak kullanıcının sorgusuna daha tutarlı bir şekilde yanıt verir.

ChatGPT, kelimeler arasındaki ilişkileri anlamak için bir kendine dikkat mekanizması kullanır, bu da onu uzun tartışmaları yönetme, karmaşık talimatları takip etme ve insan benzeri metinleri doğru bir şekilde oluşturma konusunda oldukça etkili kılar.

Özellik #2: Özel GPT'ler

ChatGPT, kullanıcıların Özel GPT'ler oluşturmasına olanak tanır. ChatGPT'nin bu özel sürümlerini belirli görevlerde yardımcı olarak kullanabilirsiniz.

Özel GPT'ler, botun yanıtlarını ince ayarlamanıza, belirli bilgileri entegre etmenize ve herhangi bir kodlama yapmadan belirli görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Şirket politikalarına göre eğitilmiş Özel GPT oluşturarak iç sorguları yönetebilir ve içerik yardımı için benzersiz yazım stilinize göre eğitilmiş bir GPT kullanabilirsiniz. Hatta belirli bir çerçeve kullanarak kod hata ayıklama için bir GPT bile kurabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!

Özel GPT'ler, ChatGPT'nin standart etkileşimlerde kullandığı bellekten bağımsız olarak çalışır. Her Özel GPT'nin kendi talimatları ve referans dosyaları olabilir, ancak ön tanımlı olarak geçmiş etkileşimleri hatırlamaz.

Özellik #3: Çok modlu yetenekler

ChatGPT, metin yanıtlarıyla sınırlı değildir. Çok modlu yetenekleri sayesinde metin, görüntü ve hatta ses içeriğini işleyebilir ve oluşturabilir

Bu, görüntüleri, ekran görüntülerini veya ses kliplerini yükleyebileceğiniz ve ChatGPT'nin bilgileri çıkarabileceği, nesneleri tanımlayabileceği, konuşulan kelimeleri yazıya dökebileceği ve içeriğe dayalı açıklamalar veya özetler sunabileceği anlamına gelir.

Özellik #4: Konuşma hafızası

ChatGPT, birden fazla etkileşimde kullanıcı tercihlerini, geçmiş tartışmaları ve devam eden görevleri hatırlayabilir. Her oturumdan sonra sıfırlanan AI modellerinden farklı olarak, ChatGPT zaman içinde ayrıntıları hatırlayabilir, bu da onu uzun vadeli projeler, kişiselleştirilmiş iş akışları ve iş otomasyonu için ideal hale getirir.

Ücretli kullanıcılar, ChatGPT'nin hafızasını proje ayrıntıları, yazma stili veya kullanıcıya özel talimatlar gibi belirli bilgileri saklayacak şekilde eğitebilir. Böylece, işletmeler her seferinde ayrıntılı talimatlar vermek yerine görevleri sorunsuz bir şekilde sürdürebilir, tutarlılığı koruyabilir ve tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirebilir.

ChatGPT fiyatlandırması

ChatGPT ücretsiz bir plan sunarken, onu sürekli ve sık kullanan kişiler ücretli plandan daha fazla yararlanabilir.

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Ayda 20 $

Avantaj: Aylık 200 dolar

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepSeek AI ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

DeepSeek AI ve ChatGPT'nin her ikisinin de kendine özgü güçlü yönleri vardır.

ChatGPT, konuşma etkileşimlerinde üstün performans gösteren, köklü ve güvenilir bir AI aracıdır. DeepSeek AI ise son derece uygun maliyetli ve teknik görevler ile mantıksal akıl yürütme için optimize edilmiştir.

Her iki AI modelinin birbirinden farklarını hızlıca görebilirsiniz:

Özellikler DeepSeek ChatGPT Performans Yapılandırılmış görevler için üstün performans Daha geniş bir konu aralığında tutarlı performans Kullanım örnekleri Teknik görevler, araştırma, yapılandırılmış veri analizi Yaratıcı yazma, beyin fırtınası ve genel AI görevleri Kullanıcı Arayüzü Geliştiricilere odaklı Sezgisel ve takip etmesi kolay Kesinti süresi Sık sunucu kesintileri Tutarlı sunucu çıkışı Eğitim maliyeti 5,5 milyon dolar 100 milyon dolar Özelleştirme Gelişmiş özelleştirme ve ince ayar imkanı sunar Open AI'nın veri güncellemelerine bağlı olarak Veri analizi Yalnızca metinleri destekler Metin, görüntü ve sese çok modlu bilgi çıkarma

Şimdi anahtar farklılıkları ayrıntılı olarak ele alalım.

Özellik #1: İçerik oluşturma

Hem DeepSeek AI hem de ChatGPT, hedef kitleleri için insan benzeri içerik üretebilen konuşma tabanlı AI modelleri. Ancak, içerik üretme yetenekleri yakından incelendiğinde, her ikisi de farklı kullanım senaryolarına ve yazım stillerine hitap ederek farklı yönlerde üstünlük gösteriyor.

DeepSeek

DeepSeek AI, ChatGPT'den teknik yazım konusunda daha iyi bir iş çıkarır. Konuşma akışından çok derinlemesine açıklamalara odaklanan, gerçeklere dayalı, yapılandırılmış içerik üretir.

Bu, yaratıcı yazma yeteneklerinden yoksun olduğu anlamına gelmez. Sadece bağlamsal, iyi organize edilmiş ve gereksiz ayrıntılardan arındırılmış, kesin bilgiler gerektiren resmi belgeler, teknik açıklamalar ve araştırma özetleri için daha uygundur.

DeepSeek AI'dan otonom araçlarda LiDAR teknolojisinin çalışma prensiplerini açıklamalarını istedik ve yanıtları net ve öz olmakla birlikte, konsepti açık ve yapılandırılmış bir şekilde ayrıştırarak anlaşılmasını son derece kolaylaştırdı.

ChatGPT

ChatGPT ise yaratıcı ve teknik yazım konusunda, konuşma tarzını ve ilgiyi canlı tutmaya odaklanarak bir üstünlüğe sahiptir.

Yaratıcı fikirlerin beyin fırtınasından blog taslaklarının, sosyal medya metinlerinin, e-postaların ve bunların arasındaki her şeyin geliştirilmesine kadar, ChatGPT'nin gücü akıcı hikaye anlatımı, fikir üretimi ve doğal, insan benzeri bir akışla içerik üretmede yatmaktadır.

Bu, ChatGPT'nin teknik içerik yazamadığı anlamına gelmez. Doğruluk ve hassasiyete odaklanan DeepSeek AI'dan farklı olarak, ChatGPT, teknik olmayan kullanıcılar için anlaşılır hale getirmek amacıyla karmaşık teknik fikirleri benzetmeler, örnekler ve veri noktaları ile basitleştirmeye odaklanır.

Beyin fırtınası yeteneklerini test etmek için ChatGPT'den kuantum bilişimi 10 yaşındaki bir çocuğa açıklamasını istedik. Gördüğünüz gibi, karmaşık konuyu kolay anlaşılır hale getiriyor. Ancak, belirli veri noktalarında doğruluk açısından yetersiz kalıyor.

🏆Kazanan: ChatGPT, yaratıcı ve konuşma tarzındaki yazıları ile öne çıkıyor. Ancak, teknik dokümantasyon ve araştırma özetleri için bir şey arıyorsanız, DeepSeek daha iyidir.

Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma komutları

Özellik #2: Matematik ve kodlama yetenekleri

DeepSeek ve ChatGPT adlı her iki AI modeli de matematik ve kodlama konusunda yardımcı olan etkileyici yeteneklere sahiptir. Bunları karşılaştıralım.

DeepSeek

DeepSeek AI teknik görevleri yerine getirmede mükemmeldir; ister ileri düzey matematik problemleri, istatistiksel hesaplamalar, kod geliştirme, hatta karmaşık kodların hata ayıklaması olsun.

MATH-500 benchmark testinde 97,3 puan aldı ve Codeforces zorluklarında yüksek bir yüzde sıralaması elde ederek ChatGPT ve Google'ın Gemini'sini geride bıraktı.

DeepSeek AI, adım adım açıklamalardan ziyade doğrudan cevaplara öncelik verir. Uzun açıklamaları incelemek zorunda kalmadan hızlı ve kesin sonuçlar elde etmek isteyen kodlayıcılar, mühendisler ve araştırmacılar için tasarlanmıştır.

ChatGPT

ChatGPT, matematiksel akıl yürütme ve kod geliştirme alanlarında da olağanüstü bir performans sergiliyor. Matematiksel sorgularınıza sadece cevaplar üretmekle kalmaz, akıl yürütme sürecini adım adım izleyerek tüm ana noktaları basitleştirilmiş bir şekilde açıklar

Ayrıca ChatGPT, kapsamlı kod yardımı sunar, iyileştirmeler önerir ve hataları gidermeye yardımcı olur. Öğrenciler, geliştiriciler ve profesyoneller, özellikle kodlama veya ileri matematik konusunda yeni olan ve yapılandırılmış, adım adım rehberliğe ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir.

🏆Kazanan: Her iki araç da matematik ve kodlama konusunda yardımcı olsa da, DeepSeek, hassasiyeti ve karmaşık algoritmaları hızlı bir şekilde işleme yeteneği ile öne çıkıyor.

Özellik #3: Veri görselleştirme ve analitik yetenekler

DeepSeek AI ve ChatGPT'nin veri analizine nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

DeepSeek

DeepSeek AI, veri alma ve arama konusunda mükemmeldir. Büyük veri kümelerini verimli bir şekilde işler ve doğruluğu kaybetmeden yapılandırılmış çıktılar üretir.

Ancak, görüntülerden bilgi çıkaramaz ve sesli aramayı desteklemez. Ayrıca yerleşik görselleştirme araçları da bulunmadığından, veri analizi, raporlama ve trend görselleştirme için gerekli olan tablolar, grafikler veya çizelgeler oluşturamaz.

ChatGPT

DeepSeek'ten farklı olarak ChatGPT, ekran görüntülerinden görüntü analizi ve metin çıkarma özelliğini destekleyerek kullanıcıların görsel verileri doğrudan işlemesine olanak tanır. Bu özelliği, üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan belge tarama, tablo çıkarma ve grafik içeriği analiz etme işlemleri için kullanışlıdır.

🏆Kazanan: Bu turda ChatGPT galip geldi. Çok modlu yetenekleri sayesinde metin, görüntü ve hatta grafiklerden bilgi çıkarabilir ve yorumlayabilirken, DeepSeek yalnızca metinlerden bilgi çıkarabilir.

Daha fazla bilgi: Düzenli çalışmak için en iyi belge yönetim yazılımları

Özellik #4: Gizlilik, etik hususlar ve sansür

Gizlilik, etik ve sansür, bir AI aracı seçerken anahtar faktörlerdir. İki araç arasında ChatGPT, standart veri koruma politikaları açısından daha güvenilirdir.

DeepSeek

DeepSeek AI, kullanıcı verilerini Çin'deki güvenli sunucularda depolar, ancak veri kullanım politikaları belirsizdir. Bu şeffaflık eksikliği, kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği veya saklandığı belirsiz olduğundan, hassas bilgileri işleyen işletmeler için endişe yaratmaktadır.

Ayrıca DeepSeek AI, siyasi açıdan hassas konular, özellikle jeopolitik ve tarihi etkinlikler üzerinde sıkı sansür uygulamaktadır.

ChatGPT

Ancak ChatGPT, GDPR ve CCPA uyumluluğuna uygun Batı veri koruma standartlarını izler. Veri işlemede daha fazla şeffaflık sunarak, hassas bilgileri yöneten işletmeler için daha güvenli bir seçimdir. Kurumsal müşteriler, veri izlemeyi devre dışı bırakarak gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirler.

OpenAI içerik denetimi ve güvenlik filtreleri uygulasa da, bu önlemler önyargıları tamamen ortadan kaldırmaz. Hassas uygulamalarda adil ve dengeli çıktılar elde etmek için önyargı kontrollerinin manuel olarak uygulanması gerekir.

ChatGPT'ye DeepSeek'e sorduğumuz insan hakları ile ilgili aynı soruyu sorduk, ancak yanıtı bloklamak yerine, karmaşıklığı kabul ederek ayrıntılı ve incelikli bir yanıt verdi.

🏆Kazanan: ChatGPT, GDPR ve CCPA standartlarına uygunluğu sayesinde veri koruma ve şeffaflık açısından daha iyi bir seçenek olarak galip gelmiştir.

DeepSeek AI ve ChatGPT, Reddit'te karşılaştırılıyor

Reddit'e giderek, DeepSeek AI ve ChatGPT tartışmasında insanların hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te DeepSeek AI ve ChatGPT'yi aradığınızda, birçok kullanıcı DeepSeek AI'nın kodlama ve matematiksel sorgular için daha verimli (ve daha ucuz) olduğu konusunda hemfikir.

Bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

GPT'nin sürekli olarak yanlış yaptığı iki şey, "diziler" ve "if else" ifadeleri. GPT'yi kaç kez düzeltirsem düzeltim, düzeltmeyi hatırlamıyor. Ücretsiz olan DeepSeek AI ve Copilot ilk denemelerini yapıyor. GPT 4o'dan 17 kat daha ucuz olduğundan bahsetmeye bile gerek yok

GPT'nin sürekli olarak yanlış yaptığı iki şey, "diziler" ve "if else" ifadeleri. GPT'yi kaç kez düzeltirsem düzeltim, düzeltmeyi hatırlamıyor. Ücretsiz olan DeepSeek AI ve Copilot ilk denemelerini yapıyor. GPT 4o'dan 17 kat daha ucuz olduğundan bahsetmiyorum bile

Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

İnsanlar, O1 kadar iyi olmasına rağmen maliyetinin 1/50'si kadar olduğunu anlamıyor. O1 ile harcadığınız paranın aynısını harcayarak tüm gün boyunca kullanabilirsiniz

İnsanlar, O1 kadar iyi olmasına rağmen maliyetinin 1/50'si kadar olduğunu anlamıyor. O1 ile harcadığınız paranın aynısını harcayarak tüm gün boyunca kullanabilirsiniz

Bir başka Reddit kullanıcısı da DeepSeek AI'yı destekleyen şu yorumu yaptı:

R1, düşünme sürecinin görünümü açısından o1'den kesinlikle daha üstündür. OpenAI bu özelliği bizden gizledi, bu yüzden R1'in bu cevaba ulaşmak için attığı her adımı göstermesini beğendim.

R1, düşünme sürecinin görünümü açısından o1'den kesinlikle daha üstündür. OpenAI bu özelliği bizden gizledi, bu yüzden R1'in bu cevaba ulaşmak için attığı her adımı göstermesini beğendim.

Diğer Reddit kullanıcıları, ChatGPT'nin konuşma ve ayrıntılı yanıtlar gerektiren görevler için daha yararlı olduğunu not ediyor:

ChatGPT, bağlamsal nüansları anlamada ve insan benzeri yanıtlar üretmede mükemmeldir, bu da onu çeşitli görevler için son derece uyarlanabilir kılar. – Reddit incelemesi

ChatGPT, bağlamsal nüansları anlamada ve insan benzeri yanıtlar üretmede mükemmeldir, bu da onu çeşitli görevler için son derece uyarlanabilir kılar. – Reddit incelemesi

o1 veya ChatGPT modelleri genel olarak görüntüleri daha iyi anlıyor, DeepSeek ise sadece metin çıkarma işlemini yapıyor, ancak metin bir diyagram veya benzeri bir şey olduğunda metinde neler olduğunu anlamakta zorlanıyor. – Reddit incelemesi

o1 veya ChatGPT modelleri genel olarak görüntüleri daha iyi anlıyor, DeepSeek ise sadece metin çıkarma işlemini yapıyor, ancak metin bir diyagram veya benzeri bir şey olduğunda metinde neler olduğunu anlamakta zorlanıyor. – Reddit incelemesi

ChatGPT, konular hakkında soru sormak için en uygun seçenek gibi görünüyor. DeepSeek ise birçok konu hakkında bilgi sahibi değil ve hayal ürünü cevaplar veriyor. – Reddit yorumu

ChatGPT, konular hakkında soru sormak için en uygun seçenek gibi görünüyor. DeepSeek ise birçok konu hakkında bilgi sahibi değil ve hayal ürünü cevaplar veriyor. – Reddit yorumu

ClickUp ile tanışın — DeepSeek AI ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

ChatGPT ve DeepSeek AI gibi AI arama motorları, içerik oluşturmak, metinleri özetlemek, kodlama konusunda yardımcı olmak ve hatta araştırmaları desteklemek için harikadır. Ancak işleri burada biter.

İlerlemenizi izlemez, tartışmaları saklamaz veya takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olmazlar. Geçen haftaki toplantı notlarını, yeniden planladığınız son tarihi veya onay bekleyen görevleri hatırlamazlar. Sohbet bittiğinde, hafızaları da biter.

İşte burada ClickUp devreye giriyor: AI destekli nihai verimlilik merkeziniz. AI'yı yapılandırılmış iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz organizasyon ile birleştirerek daha akıllı çalışmanızı sağlar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain, yapay zekadan daha fazlasıdır. İş akışlarınızı anlar, bilgileri izler ve proje zaman çizelgesi, geçmiş tartışmalar veya belirli bir dosya gibi çalışma alanınızdan ilgili içgörüleri alır.

Dağınık bilgileri aramak için birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp Brain ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. Şirket belgelerini, görevleri, kişileri ve bilgileri AI ile sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar, böylece tek bir birleşik çalışma alanından her şey üzerinde çalışabilirsiniz.

ClickUp Brain ile kapsamlı ve ilgili şirket politikaları oluşturun

Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain, verimlilik asistanınız olarak çalışır ve proje güncellemelerinin paylaşılması, görev durumlarının değiştirilmesi ve işi devam ettiren diğer sıradan ama önemli görevler gibi tekrarlayan işleri halleder. Bu sayede, yoğun işler sizi yavaşlatmadan yüksek etkili projelere odaklanabilirsiniz.

Örneğin, takımınıza haftalık proje güncellemesi göndermeniz gerektiğini varsayalım. ClickUp Brain, bunu manuel olarak hazırlamak yerine, projenizin ilerlemesini analiz edebilir, anahtar noktaları çıkarabilir ve saniyeler içinde net, profesyonel bir güncelleme oluşturabilir.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olmasının Nedeni #2: ClickUp Bağlantılı Arama

Tek bir dosyayı, eski bir tartışmayı veya önemli bir proje güncellemesini aramak için saatlerce e-postalar, Slack, Google Drive ve sayısız sekme arasında gidip gelerek yarım gününüzü boşa harcadığınız kaç kez oldu?

Parçalı iş akışları verimliliği düşürür. Harvard Business Review'un bir araştırmasına göre, çalışanlar günde 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapıyor ve bu da "anahtar vergisi" olarak adlandırılan ve şirketlere çalışanlarının yıllık çalışma süresinin %9'una mal olan bir maliyet yaratıyor.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği bunu ortadan kaldırır. Verilerinizi merkezileştirerek her şeyi kolayca aranabilir ve erişilebilir hale getirir. Birden fazla aracı manuel olarak aramak yerine, ihtiyacınız olanı anında bulabilirsiniz.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile parçalanmış iş akışlarını düzeltin

Dahası, ClickUp ve entegre üçüncü taraf uygulamalardaki her değişiklik otomatik olarak güncellenir, böylece her zaman en son bilgilere sahip olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: Yerleşik filtreleri kullanarak arama sonuçlarınızı görevlere, belgelere veya yorumlara göre sıralayın. Hızlı ve kesin sonuçlar almak için belirli anahtar kelime kombinasyonlarından bahsedin, örneğin "toplantı notları" + "4. çeyrek"

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Bilgi Yönetimi

ClickUp Bilgi Yönetimi ile şirketinizin bilgilerini merkezileştirin

Şirketinizin bilgisi, erişilebilirliği kadar değerlidir. Önemli bilgiler e-postalarda gömülü, eski belgelerde kaybolmuş veya birden fazla araca dağılmışsa, unutulmuş sayılır.

ClickUp Bilgi Yönetimi, şirketinizin tüm bilgilerini tek bir merkezi, yapılandırılmış ve aranabilir merkezde tutar

İç dokümantasyon, SOP'ler, politikalar veya wiki'ler olsun, takımınız bilgi yönetimi araçlarıyla güncel bilgilere kolayca erişebilir.

Herhangi bir belgeyi anında wiki'ye dönüştürün : ClickUp Belgelerini önceden oluşturulmuş şablonlar, zengin biçimlendirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile etkileşimli bir bilgi tabanına dönüştürün ✅

İşbirliği yapın ve bilgileri güncel tutun : Takım üyeleri bilgileri gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, yorumlayabilir ve paylaşabilir ✅

Geri bağlantılarla bağlantılı bir ağ oluşturun : İlgili belgeleri, politikaları ve kaynakları kolayca birbirine bağlayarak, hiçbir bilginin izole kalmayacağı, tamamen birbirine bağlı bir bilgi merkezi oluşturun ✅

Sorunsuz entegrasyon : Diğer araçlardaki elektronik tabloları, belgeleri ve notları içe aktararak geçmiş işlerinizi kaybetmeden bilgileri bir araya getirin ✅

Bilgi tabanı şablonları: Bilgi paylaşımını ve erişimini kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş Bilgi paylaşımını ve erişimini kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş bilgi tabanı şablonları

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj attığını keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve hazır olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

Daha fazla bilgi: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

AI'yı sadece cevapların ötesine taşıyın — ClickUp ile iş akışınızı güçlendirin

DeepSeek AI ve ChatGPT gelişmeye ve rekabet etmeye devam ederken, AI alanı büyük ilerlemelere hazırdır. Ancak sonuç olarak, her ikisi de iş akışlarını yönetmek yerine yanıtlar üretmeye odaklanan bağımsız araçlar olmaya devam etmektedir.

ClickUp ile, sadece sorguları yanıtlamak için bir AI aracı elde etmekle kalmaz, belgelerde, görevlerde, bilgi tabanında ve konuşmalarda depolanan bilgileri birbirine bağlayan, iş akışlarını otomatikleştiren ve dağınık bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren merkezi bir hub elde edersiniz.

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