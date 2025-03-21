Pumble ve Slack: Hangi İşbirliği Aracı Daha İyi?

Sorunu biliyorsunuz: sonsuz bildirimler, dağınık mesajlar ve hala en son güncellemeyi bulamayan o ekip arkadaşı.

Uzaktan ve hibrit çalışma artık norm haline geldiğinden, doğru işbirliği aracını seçmek sadece hoş bir özellik değil, uzaktaki takımların verimli ve bağlı kalması için gereklidir.

Slack, uzun süredir takım iletişim platformlarında en çok tercih edilen isim olmuştur, ancak Pumble gibi yeni oyuncular pazarı sallamaktadır.

Peki, kaosa katkıda bulunmadan konuşmaları sorunsuz bir şekilde sürdürecek platformu nasıl seçeceksiniz? Bu yazıda, Pumble ve Slack'i özellikleri, fiyatları ve kullanılabilirlikleri açısından karşılaştırarak takımınız için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağız.

🌟 Spoiler uyarısı: Bizi takip etmeye devam edin, Pumble ve Slack'ten daha iyi bir alternatif sunacağız.

⏰ 60 saniyelik özet Pumble ve Slack'in ayarlarını karşılaştırın! Otomasyon: Pumble temel mesajlaşma otomasyonu sunarken, Slack görevler, hatırlatıcılar ve onaylar için daha gelişmiş otomasyon sağlayan bir Ş Akışı Oluşturucu sunar

Mesaj saklama: Pumble, sınırsız mesaj geçmişini ücretsiz olarak saklarken, Slack ücretsiz kullanıcılar için mesaj geçmişini 90 gün ile sınırlar

Dosya paylaşımı: Her iki platform da sohbetler içinde dosya paylaşımına izin verir; ancak Pumble sınırsız geçmiş sunarken, Slack'in dosya geçmişi mesaj geçmişi sınırlamalarına bağlıdır

Entegrasyonlar: Pumble, bulut depolama ve görev yönetimi araçlarıyla temel entegrasyonlar sağlar, ancak Slack, Google Drive, Asana ve Jira gibi popüler hizmetler dahil olmak üzere 2.400'den fazla entegrasyona sahiptir.

Fiyatlandırma: Pumble, temel özelliklere sahip uygun fiyatlı bir seçenek olarak konumlanırken, Slack daha yüksek bir maliyetle premium özellikler sunar

Bu iki aracın avantajlarını tek bir fiyatla elde etmek istiyorsanız, entegre sohbet özelliğine sahip iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin

Pumble nedir?

via Pumble

Pumble, ekip çalışmasını basitleştiren ve verimliliği artıran bir gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği platformu. Tüm ekibinizin iletişim ihtiyaçları için merkezi bir hub olarak düşünün. İster uzaktaki çalışanları yönetiyor ister projeleri koordine ediyor olun, Pumble iletişimi düzenli ve erişilebilir tutar.

Pumble özellikleri

Pumble, kullanıcı dostu bir arayüzde anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve grup video/sesli görüşme özellikleri sunar. İşte bazı temel özelliklerine daha yakından bakalım:

Özellik #1: Dosya paylaşımı ve işbirliği

Pumble ile, belgeler, resimler veya videolar gibi her boyutta ve türde dosyayı konuşmalarınızın içinde paylaşabilirsiniz. Bu, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlarken projelerde işbirliğini kolaylaştırır.

Yüklenicileri veya üçüncü taraf satıcıları dahil etmeniz mi gerekiyor? Pumble, misafir erişim izni vermenize ve onların görebilecekleri kanalları veya bilgileri tam olarak kontrol etmenize olanak tanır.

Ayrıca, bildirimlerinizi özelleştirerek hangi kanallardan veya kişilerden bildirim almak istediğinizi seçebilir, dikkatinizin dağılmasını önleyebilir ve en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Özellik #2: Çok kanallı iletişim

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalarla takımınızla yüz yüze bağlantı kurun, sanal arka planlar, ekran paylaşımı ve gürültü engelleme gibi özelliklerle sorunsuz bir deneyim yaşayın.

İster hızlı bir bire bir sohbet ister takım tartışmaları için özel bir alana ihtiyacınız olsun, Pumble ile doğrudan metin veya sesli mesajlar ve belirli projeler, takımlar veya konular için düzenlenmiş kanallar aracılığıyla iletişimde kalabilirsiniz

Özellik #3: Kolay erişilebilirlik

Masaüstü, web ve mobil uygulamalarda sorunsuz bir şekilde çalışın, takımınız nerede olursa olsun bağlantıda kalın. Ofiste, uzaktan çalışırken veya yoldayken, herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı konuşmalarla güncel kalın.

Dahası, Pumble popüler araçlarla kolayca entegre olur, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Pumble fiyatlandırması

• Ücretsiz

• Avantaj: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

• İş: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

• Enterprise: 7,99 $/ay kullanıcı başına

🧠 Eğlenceli Bilgi: Jeff Bezos, Amazon'da " İki Pizza Kuralı"nı uygulamaya koydu. Bu kurala göre, bir takımı doyurmak için iki pizza yetmiyorsa, takım çok büyüktür. Bu ilke, daha küçük ve daha odaklanmış işbirliği birimlerini teşvik ederek verimliliği artırır, odaklanmayı güçlendirir ve daha hızlı karar almayı sağlar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var:

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, geleneksel e-postaların yerini gerçek zamanlı mesajlaşma ile alan bir gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği aracıdır. Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü entegrasyonları, takımların kanallar, doğrudan mesajlar ve dosya paylaşımı yoluyla bağlantıda kalmasına yardımcı olur.

Slack özellikleri

Gelişmiş arama özelliklerinden sorunsuz uygulama entegrasyonlarına kadar Slack, iş yeri iletişimi için merkezi bir hub sağlar. İşte öne çıkan bazı özellikleri:

Özellik #1: Slack Huddles

Huddles'ı kullanarak bir kanal içinde hızlı, gayri resmi sesli konuşmalar başlatın. Spontane tartışmalar ve hızlı kontrol için ideal olan Huddles, resmi toplantı kurulumlarını atlamanıza olanak tanır. Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmak için hafif ve kullanışlı bir yol sunar.

Özellik #2: Kapsamlı uygulama ekosistemi

Slack entegrasyonlarını kullanarak Asana, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun. Şirketler arası iletişimi kolaylaştırmak için paylaşılan genel kanallara olanak tanıyan Slack Connect'i kullanarak dış ortaklar, satıcılar ve müşterilerle güvenli bir şekilde işbirliği yapın.

Raporları otomatikleştiren, proje yönetimini destekleyen ve konuşmaların içinde gerçek zamanlı analizler sunan botlar ve uzantılar ile Slack'i ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Özellik #3: Gelişmiş iş akışı otomasyonu

Slack'in yerleşik Ş Akışı Oluşturucu'sunu kullanarak işe alım mesajları, onay istekleri ve durum güncellemeleri gibi rutin görevleri otomatikleştirin. Kodlama gerekmez.

Salesforce, Jira ve Zapier gibi harici uygulamalarla entegre olan özel iş akışları oluşturarak süreçleri basitleştirin ve manuel işleri azaltın. Hatırlatıcıları, bildirimleri ve araçlar arasındaki veri paylaşımını otomatikleştirerek, sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan takımların işlerini takip etmelerini sağlayın.

Slack fiyatlandırması

• Ücretsiz

• Avantaj: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

• Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

• Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

➡️ Ayrıca okuyun: İletişimi İyileştirmek için Slack Püf Noktaları

👀 Biliyor muydunuz? Wharton'un kurumsal işbirliği üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, yöneticilerin ve çalışanların işbirliği faaliyetlerine ayırdıkları zaman son yirmi yılda en az yüzde 50 oranında artmıştır.

Pumble ve Slack: Özelliklerin Karşılaştırması

Pumble ve Slack'in güçlü yönlerini ele aldığımıza göre, şimdi özelliklerini karşılaştıralım.

Aşağıdaki tablo, anahtar farklılıkları vurgulamak suretiyle karşılaştırmayı ve takımınız için en uygun olanı seçmeyi kolaylaştırır.

Özellik Pumble Slack Bonus: ClickUp Ş Akışı otomasyonu Temel mesajlaşma otomasyonu Görevleri, hatırlatıcıları ve onayları otomatikleştirmek için Ş Akışı Oluşturucu AI destekli kolay "Ne zaman-Ne zaman" otomasyon oluşturucu Mesaj geçmişi Sınırsız mesaj geçmişi ücretsiz Ücretsiz planda 90 gün ile sınırlıdır Ücretsiz planda sınırsız mesajlaşma ile entegre sohbet Dosya paylaşımı ve işbirliği Sohbetler içinde dosya paylaşın, sınırsız geçmiş Dosya paylaşın, ancak yükseltme yapmadığınız sürece mesaj geçmişi sınırlıdır Dosya, video klip, sesli not paylaşın, sohbeti görevlere bağlayın ve daha fazlasını yapın Çok kanallı iletişim Kanallar, doğrudan mesajlar, sesli aramalar Kanallar, doğrudan mesajlar, Huddles, sesli ve görüntülü aramalar Kanallar, aramalar, video aramalar, ekran kaydetme, sesli notlar, doğrudan mesajlar Erişilebilirlik ve platformlar Masaüstü, web ve mobil cihazlarda çalışır Masaüstü, web ve mobil cihazlarda çalışır Masaüstü ve mobil cihazlarda çalışır Entegrasyonlar Bulut depolama ve görev yönetimi araçlarıyla temel entegrasyonlar google Drive, Asana ve Jira dahil 2.400'den fazla entegrasyon zapier, Slack (mesajları içe aktarma) ve daha fazlasını içeren 1000'den fazla entegrasyon Para karşılığı değer Temel özelliklere sahip uygun fiyat Premium özellikler, ancak daha yüksek maliyet Sohbet, ücretsiz planda mevcuttur Misafir ve harici işbirliği Satıcılar ve yükleniciler için misafir erişimi Harici ortaklarla güvenli işbirliği için Slack Connect Misafir erişimi için ayrıntılı kontrol

Özellik #1: Sınırsız mesaj geçmişi

Pumble, ücretsiz planında bile sınırsız mesaj geçmişi sunar. Bu, bağlam, oryantasyon veya bilgi yönetimi için geçmiş konuşmalara güvenen takımlar için önemli bir avantajdır.

Slack, ücretsiz planında mesaj geçmişini sınırlar, bu da ücretli aboneliğe geçmeden eski bilgilere erişmeyi zorlaştırır. Tüm mesaj geçmişine erişimi, bütçesine duyarlı ve iletişimine öncelik veren takımlar için Pumble daha pratik bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Pumble, mesaj geçmişine uzun süreli erişim imkanı sunmasıyla bu kategorinin açık ara kazananı oldu.

Özellik #2: Erişilebilirlik ve platformlar

Erişilebilirlik ve platform kullanılabilirliği açısından, hem Pumble hem de Slack masaüstü, web ve mobil uygulamalarda sorunsuz bir deneyim sunar

Bu, takımların konum veya cihazdan bağımsız olarak bağlantıda kalmalarını ve verimli çalışmalarını sağlar, bu da bu kategoride bir beraberlik sağlar. Bilgisayarınızdan, tarayıcınızdan veya akıllı telefonunuzdan çalışmayı tercih edin, her iki platform da ihtiyacınızı karşılar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her ikisi de birden fazla cihazda sorunsuz erişilebilirlik sunar.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve iş akışı otomasyonu

Slack, çeşitli verimlilik araçlarıyla geniş bir entegrasyon ekosistemi sunarak takımların mevcut iş akışlarıyla bağlantı kurmasına, görevleri otomatikleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Pumble temel entegrasyonlar sunsa da, Slack'in geniş aralığı ve İş Akışı Oluşturucu gibi gelişmiş iş akışı otomasyon yetenekleriyle eşleşmez. Takımınız verimliliği artırmak için entegrasyonlara ve otomasyona büyük ölçüde güveniyorsa, Slack daha güçlü bir rakiptir.

🏆 Kazanan: Daha geniş bir uygulama ekosistemine sahip Slack, mevcut iş akışlarına bağlanmayı kolaylaştırır.

Özetlemek gerekirse, Pumble uygun fiyat, sınırsız mesaj geçmişi ve temel işbirliği özellikleriyle öne çıkarak, basit ama etkili bir araca ihtiyaç duyan bütçeye duyarlı takımlar için ideal bir seçimdir.

Öte yandan, Slack otomasyon, entegrasyonlar ve güvenlik gibi gelişmiş özellikleriyle öne çıkarak karmaşık iş akışlarına sahip büyük kurumsal şirketler için daha uygun bir seçenek sunar.

Reddit'te Pumble ve Slack karşılaştırması

Reddit'i taradık ve kullanıcıların Pumble ile Slack hakkında ne söylediklerini gördük.

Reddit'te Slack alternatiflerine bakarken, bazı kullanıcılar Slack için ödeme yapamayan veya yapmak istemeyenler için Pumble'ı uygun bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Pumble'ı hiç duymamıştım. Harika bir araç, Slack'i kullanamayan veya kullanmak istemeyen müşterilerimiz için kullanacağız.

Pumble'ı hiç duymamıştım. Harika bir araç, Slack'i kullanamayan veya kullanmak istemeyen müşterilerimiz için kullanacağız.

Ancak diğerleri, Slack'in daha geniş entegrasyon aralığına ve yerleşik varlığına dikkat çekiyor:

Gruplar arasında ve müşterilerimizle işbirliği yapmak, iş sorunlarını çözmek ve işleri halletmek için Slack kullanıyoruz. Slack, Jira, Atlassian ürünleri ve Salesforce ile entegre edilmiştir. Kod ve günlükleri paylaşmak ve bir konuyu Jira'ya bağlamak oldukça güzel. Bir müşteri Salesforce'ta yeni bir bilet oluşturduğunda takımım için bir bildirim açan kancalar var. Harika çalışıyor.

Gruplar arasında ve müşterilerimizle işbirliği yapmak, iş sorunlarını çözmek ve işleri halletmek için Slack kullanıyoruz. Slack, Jira, Atlassian ürünleri ve Salesforce ile entegre edilmiştir. Kod ve günlükleri paylaşmak ve bir konuyu Jira'ya bağlamak çok güzel. Bir müşteri Salesforce'ta yeni bir bilet oluşturduğunda takımım için bir bildirim açan kancalar var. Harika çalışıyor.

Reddit tartışmaları, Pumble ve Slack arasında en iyi seçimin büyük ölçüde bireysel takım ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olduğunu göstermektedir. Fiyatlandırma, özellik setleri ve mevcut entegrasyonlar, karar verme sürecinde anahtar faktörlerdir.

ClickUp ile tanışın — Pumble ve Slack'e en iyi alternatif

Takım işbirliği ve iletişim planlama alanında daha fazla seçenek arıyorsanız, ClickUp'ı değerlendirin.

İş için her şeyi içeren uygulama, Pumble ve Slack'e cazip bir alternatiftir; nedenini aşağıdaki bölümde açıklayacağız.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Chat, sohbetten bekleyebileceğiniz tüm temel özelliklere ve daha fazlasına sahiptir

Sohbet bozuk. Diğer araçlarımızdan izole edilmiş ve bağlantısı kesilmiş sohbet uygulamaları artık etkili değil. Bir mesajlaşma aracından daha fazlası olan ClickUp Sohbet'e girin. Sohbet, görevler ve belgeleri tek bir platformda birleştiren bir çalışma alanına tamamen entegre edilmiştir.

Sadece mesajlaşmadan daha fazlası : Sohbetin genellikle silo içinde yer aldığı Slack ve Pumble'dan farklı olarak, : Sohbetin genellikle silo içinde yer aldığı Slack ve Pumble'dan farklı olarak, ClickUp Sohbet , takımların iş akışları içinde doğrudan iletişim kurmasına olanak tanır ve tartışmaları görevler ve projelerle bağlantılı tutar

Hiçbir zaman mesaj sınırı yok : Slack'in kısıtlayıcı 90 günlük geçmişinin aksine, ClickUp sınırsız ücretsiz sohbet geçmişi sunar ve her konuşmanın erişilebilir kalmasını sağlar

Görevleri etiketleyin ve belgeleri bağlayın: Harici entegrasyonlar gerektiren Slack ve Pumble'ın aksine, ClickUp kullanıcıların mesajları doğrudan sohbetten eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanır. Bu, daha az bağlam değiştirme ve daha verimli işbirliği anlamına gelir

ClickUp'ın Kazanan Özellikleri: ClickUp, hepsi bir arada mesajlaşma özellikleriyle iletişim ve uygulama arasındaki boşluğu ortadan kaldırır. Sohbeti proje yönetimi ile entegre ederek iletişimi kolaylaştırır ve her şeyi düzenli tutar, böylece bağımsız mesajlaşma uygulamalarından daha güçlü hale gelir.

Takımınız Slack'i seviyor ancak her iki dünyanın en iyisine sahip olmak için ClickUp'ın proje gücüne ihtiyaç duyuyorsa, iyi haberlerimiz var. ClickUp, iş akışlarını bağlamak için Slack entegrasyonu sunarak, birleşik işlevsellik arayan takımlar için başka bir seçenek sunar.

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak anında eylem öğeleri oluşturun ve bunları başkalarına veya hatta kendinize atayın

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, gündelik tartışmaları net ve takip edilebilir eylem öğelerine dönüştürür. Bu, ne Pumble ne de Slack'in bu kadar sorunsuz bir şekilde yapabileceği bir şey değildir.

Geri bildirimleri düzenli tutun : Pumble ve Slack yorumlara izin verirken, ClickUp yorumları belirli kişilere atamanıza olanak tanıyarak geri bildirimleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür

Eylem öğelerini asla kaybetmeyin : ClickUp, atanan kişilere otomatik olarak bildirim göndererek hiçbir yorumun gözden kaçmamasını sağlar. Artık kimin ne yapması gerektiğini bulmak için sonsuz yorum konularını kaydırmanıza gerek yok

Daha hızlı takip: Kullanıcılar, atanan yorumları tamamlandığında çözüldü olarak işaretleyebilir ve ek araçlara gerek kalmadan iş akışlarını kolaylaştırabilir

ClickUp'ın kazandığı avantajlar: Konuşmalara yerleşik görev atamaları ile ClickUp, mesajların ve görevlerin izlenmesi zor olan Slack ve Pumble'dan farklı olarak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı görev tamamlanmasını sağlar.

ClickUp One Up #3: Clips ile anında ekran kaydetme

ClickUp'ta yorum, görev veya belge olarak kaydettiğiniz her klip, kolay düzenleme için otomatik olarak Klip Merkezinize eklenir

ClickUp Clips, yerleşik ekran kaydetme ve video mesajlaşma özellikleriyle eşzamansız iletişime yeni bir boyut katar.

ClickUp içinde doğrudan kısa video klipler kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Görsel geri bildirim sağlamayı, karmaşık fikirleri açıklamayı veya resmi bir toplantı planlamadan takımınızla yüz yüze iletişim kurmayı kolaylaştırarak iletişim stratejilerinizi geliştirin.

Görsel olarak açıklayın : Ürününüz için açıklayıcı bir video kaydettiğinizi hayal edin. Üçüncü taraf bir uygulamada uzun sayfanızın statik : Ürününüz için açıklayıcı bir video kaydettiğinizi hayal edin. Üçüncü taraf bir uygulamada uzun sayfanızın statik ekran görüntüsü veya ekran paylaşımı aynı etkiyi yaratmayacaktır. Bunun yerine, açıklamalı bir Klip, karmaşık süreçleri açıklayabilir ve uzun web içeriklerini sorunsuz bir şekilde paylaşabilir

İletişim boşluklarını doldurun: ClickUp Clips, metin tabanlı sohbetlerde veya temel video konferanslarda kaybolabilecek ton ve görsel ipuçlarını ileterek daha zengin bir iletişim sağlar ve daha etkili ve empatik etkileşimler oluşturur

Bilgi paylaşımını iyileştirin: Klipler, takım üyelerinin video eğitimleri, adım adım kılavuzlar veya açıklamalar oluşturup paylaşmasına olanak tanıyarak, statik wiki'lerin veya paylaşılan belgelerin sınırlarını aşan, kolayca erişilebilir bir bilgi kütüphanesi oluşturur

ClickUp'ın kazanan özellikleri: Asenkron video iletişim özelliği, ek ekran ve toplantı kayıt araçlarını ortadan kaldırarak uzaktan işbirliğini ve geri bildirim paylaşımını daha verimli hale getirir.

ClickUp One Up #4: ClickUp Brain ile yapay zeka destekli verimlilik

ClickUp Brain ile toplantı notlarını özetleyin ve anahtar noktaları saniyeler içinde yakalayın!

Artık güncellemeler için birine sormanıza gerek yok — ClickUp Brain, ClickUp içindeki herhangi bir iş ile ilgili Görevler, Belgeler ve Kişiler hakkında anında, doğru ve bağlamsal cevaplar verir.

Anında AI tarafından oluşturulan özetler : Slack ve Pumble, kullanıcıların mesaj geçmişini manuel olarak kaydırmasını gerektirirken, ClickUp Brain tüm konuşmaları, toplantı notlarını ve proje güncellemelerini birkaç saniye içinde özetleyebilir

Verimlilik için akıllı otomasyon : Slack'in mesajlaşma görevlerine odaklanan Ş Akışı Oluşturucu'nun aksine, ClickUp Brain tekrarlayan eylemleri otomatikleştirir, sonraki adımları önerir ve hatta içerik taslakları oluşturur

AI destekli arama ve öneriler: ClickUp Brain, ilgili görevleri, dosyaları ve konuşmaları anında bulur, eski mesajları manuel olarak aramaya gerek kalmaz

ClickUp'ın kazanma nedenleri: ClickUp Brain, tüm iş akışınızı daha akıllı hale getirerek ve takımların tek bir platformda düzenli, bilgili ve verimli kalmasına yardımcı olarak iletişimin ötesine geçer.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI'yı kullanarak uzun Slack/Pumble konularını eyleme geçirilebilir görevlere özetleyin. Uzun Slack/Pumble sohbet tartışmalarını ClickUp Brain'e kopyalayıp yapıştırın. Brain'den önemli noktaları özetlemesini, bunları görevlere dönüştürmesini, son teslim tarihlerini ayarlamasını ve atanan kişileri eklemesini isteyin!

ClickUp, işimizin kalbi, vazgeçilmez iş yönetim platformumuzdur. İşbirliğimizi ve raporlamamızı tek bir sistemde birleştirerek, ekibimize işlerimizi, müşterilerimize ise işleri için yaptıklarımızı görünür kıldık.

ClickUp, işimizin kalbidir – iş yönetim platformumuzdur. İşbirliğimizi ve raporlamamızı tek bir sistemde birleştirmeyi başardık, böylece takımımız işlerimizi görebilir ve müşterilerimiz de işleri için yaptıklarımızı görebilir.

Pumble ve Slack'in ötesine geçin

Hem Pumble hem de Slack değerli özellikler sunsa da, hiçbir platform proje yönetimi ile doğrudan entegre edilmiş, gerçek anlamda birleşik iletişim ve işbirliği ihtiyacını tam olarak karşılamamaktadır.

ClickUp Sohbet gibi güçlü iletişim özelliklerini, Atanan Yorumlar gibi geri bildirim mekanizmalarını ve ClickUp Klipleri gibi yenilikçi araçları bir araya getiren ClickUp, iletişimin iş akışının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlayarak verimliliği artırır.

Nihayetinde en iyi seçim, takımınızın özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak, iletişim, proje yönetimi ve uygun fiyatı güçlü bir şekilde bir araya getiren bir platform arıyorsanız, ClickUp cazip bir alternatiftir.

Farkı deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!