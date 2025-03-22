Notion ve Apple Notes: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

On yıl önce, not almak çok basitti. Bir kalem alıp kağıda bir şeyler karalardınız veya telefonunuza hızlı notlar yazardınız.

Günümüzde dijital uygulamalar, bilgileri yakalama, düzenleme ve geri alma şeklimizi değiştiriyor. Notion ve Apple Notes gibi not alma uygulamaları bu evrimin merkezinde yer alıyor.

Ama hangisi sizin için doğru? Günlük düşünceleriniz için şık, dikkatinizi dağıtmayacak bir alana mı ihtiyacınız var, yoksa projeleri düzenlemek, hedefleri izlemek ve işbirliği yapmak için özelliklerle dolu bir sisteme mi?

Bu makalede, Notion ve Apple Notes'u karşılaştırarak güçlü ve zayıf yönlerini tartışacak, özelliklerini, kullanılabilirliklerini ve en iyi kullanım örneklerini karşılaştıracağız. İkisi de size uygun gelmezse, her ikisinin de ötesinde bir alternatif olan ClickUp'ı tartışacağız!

⏰ 60 saniyelik özet Notion en iyisi Apple Notes en iyisi Not alma, veritabanları ve proje yönetimini bir araya getiren esnek, hepsi bir arada bir verimlilik aracı isteyen kullanıcılar. Basit, hızlı ve entegre bir not alma çözümüne ihtiyaç duyan Apple kullanıcıları. Özelleştirilebilir sayfalar, iç içe sayfalar ve veritabanları ile gelişmiş bir organizasyona ihtiyaç duyan takımlar ve bireyler. Günlük düşünceler ve yapılacaklar listeleri için dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen, minimalist bir not alma uygulamasını tercih eden kişiler. Paylaşımlı çalışma alanları, görev atamaları ve gerçek zamanlı yorumlar gibi işbirliği özellikleri isteyen kullanıcılar. Hassas notlar için Face ID/Touch ID kilit seçenekleriyle güvenliği önceliklendirenler. Bilgi yönetimi için notları yapılandırmak ve birbirine bağlamak isteyenler. Daha doğal bir not alma deneyimi için el yazısı, eskiz ve Apple Pencil desteğini tercih eden kullanıcılar. Geleneksel proje yönetimi araçlarına alternatif arayan işletmeler ve proje yöneticileri. Ek kurulum gerektirmeden tüm cihazlarda sorunsuz iCloud senkronizasyonuna ihtiyaç duyan Apple kullanıcıları.

Notion nedir?

notion aracılığıyla

Notion, notları, veritabanlarını ve proje yönetimini tek bir arayüzde birleştiren modüler bir verimlilik platformudur. Bireyler, takımlar ve işletmeler için tasarlanan Notion, yapılandırılmış iş akışları oluşturmanıza, ilgili bilgileri birbirine bağlamanıza ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Notion'un blok tarzı sistemi, her bir içeriğin (metin, resim, kontrol listesi veya veritabanı) taşınabilir ve özelleştirilebilir bir birim olmasıyla benzersizdir.

Notion özellikleri

Notion'un en büyük gücü esnekliğinde yatmaktadır. Kullanıcılara katı bir yapı dayatmaz. Bunun yerine, sayfaları oluşturur, bilgileri birbirine bağlar ve verileri istediğiniz gibi düzenlersiniz. İşte temel özelliklerinin bir özeti:

Özellik #1: Özelleştirilebilir sayfalar ve bloklar

notion aracılığıyla

Geleneksel not alma uygulamalarının aksine, Notion'un blokları onu benzersiz kılar. İçeriğinizi yeniden düzenleyerek, herhangi bir sayfayı özelleştirilebilir, kişisel bir gösterge paneli olarak canlandırabilirsiniz.

Yapabilecekleriniz:

Bölümleri sürükleyip bırakarak taşıyın

Daha iyi düzenleme için sayfalar içinde iç içe sayfalar oluşturun

YouTube videoları, PDF'ler ve kod parçacıkları gibi multimedya öğeleri ekleyin

Örneğin, statik bir görev listesi yerine, bir Notion sayfasını tamamen etkileşimli bir Kanban panosu, takvim veya tablo haline getirebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Notion'da Zettelkasten yöntemini kullanın. Notion'un "@" bahsetme sistemiyle ilgili fikirleri birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı notlar oluşturabilir ve kişisel bir bilgi ağı kurabilirsiniz.

Özellik #2: Veritabanları, tablolar ve gelişmiş düzenleme

Temel bir not alma uygulamasından daha fazlasına ihtiyacınız varsa, Notion'un veritabanı sistemi tam size göre. Notion sayfası içinde gelişmiş sıralama, filtreleme ve etiketleme seçenekleriyle tablolar, listeler ve panolar oluşturun.

Yapabilecekleriniz:

Veritabanlarını kullanarak projeleri, müşteri bilgilerini veya kitap listelerini izleyin

İç bilgi yönetim sistemi oluşturmak için ilgili notları birbirine bağlayın

Daha iyi kategorizasyon için onay kutuları, tarihler ve çoklu seçim etiketleri gibi özellikler ekleyin

Bu, Notion'u özellikle bir takımla çalışırken karmaşık projeleri yönetmek için mükemmel hale getirir.

👀 Biliyor muydunuz? Notion, herhangi bir notu veritabanına dönüştürmenize olanak tanır. Bir notu anında etkileşimli bir tabloya dönüştürmek için /table veya /database yazmanız yeterlidir!

Özellik #3: İşbirliği ve takım çalışma alanları

Takım üyelerini paylaşılan çalışma alanlarına davet edin. Görevler atayın ve sayfalar üzerine yorumlar bırakarak dikkatlerini çekin. Ayrıca farklı izin düzeyleri (görüntüleyici, düzenleyici, yönetici) ayarlayabilir, sürüm geçmişiyle değişiklikleri izleyebilir ve yorumlarda ve tartışmalarda takım arkadaşlarınıza ping atabilirsiniz.

Özellik #4: Şablonlar ve üçüncü taraf entegrasyonlar

Notion'un önceden oluşturulmuş şablonları, kurulumunu basitleştirir ve içerik takvimleri, proje takipçileri ve CRM sistemleri için hazır yapılar sunar. Ayrıca, iş akışlarını otomatikleştirmek için Slack, Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla da entegre olur.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🧠 Eğlenceli Bilgi: Dijital tabletlerde not alan öğrenciler, dizüstü bilgisayar kullananlara kıyasla dikkatlerinin dağılma olasılığı çok daha düşüktür.

Apple Notes nedir?

apple Notes aracılığıyla

Apple Notes, iPhone, iPad ve Mac'lerde ön tanımlı olarak bulunan not alma uygulamasıdır. Basitlik ve hızlı erişim için tasarlanmış olup, hız, kullanım kolaylığı ve derin Apple ekosistem entegrasyonuna odaklanmıştır.

Fikirleri hızlı ve basit bir şekilde not almak, kontrol listeleri oluşturmak ve minimum çabayla notları düzenlemek isteyen kullanıcılar için kullanışlıdır. Her şey iCloud aracılığıyla otomatik olarak senkronize edilir, bu da onu Apple kullanıcıları için sorunsuz bir çözüm haline getirir.

👀 Biliyor muydunuz? iOS 16 ve iPadOS 16 veya sonraki sürümleri kullanarak Apple notlarını korumak için özel şifre, cihaz şifresi, Touch ID veya Face ID kullanabilirsiniz.

Apple Notes özellikleri

Apple Notes, Notion'dan daha basit olsa da, günlük not alma için güçlü özellikler sunar.

Özellik #1: Cihazlar arasında sorunsuz iCloud senkronizasyonu

apple Notes aracılığıyla

Apple Notes, notlarınızı tüm Apple cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize eder ve iPhone'unuza yazdığınız her şeyin iPad ve Mac'inizde anında kullanılabilir olmasını sağlar. Notlarınıza çevrimdışı olarak erişebilir ve iCloud'a yedekleyebilirsiniz. Ayrıca sesli not alma için Siri ile de çalışır.

Özellik #2: El yazısı, eskiz ve Apple Pencil desteği

Yazmak yerine el yazısını tercih edenler için Apple Notes, iPad'lerde yerel çizim araçları ve tam Apple Pencil desteği sunar.

Bu size şunları sağlar:

Farklı kalem stilleri ve renkleriyle el yazısı notlar oluşturun

Diyagramlar çizin veya belgelere notlar ekleyin

Scribble kullanarak el yazısı metinleri dijital metne dönüştürün

Bu, doğal bir not alma deneyimi isteyen öğrenciler, sanatçılar ve profesyoneller için önemli bir avantajdır.

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızı renk kodlarıyla işaretleyin. Apple Notes'ta, daha hızlı gözden geçirmek için kalın, altı çizili ve farklı metin renkleri kullanarak anahtar noktaları vurgulayabilirsiniz.

Özellik #3: Güvenli notlar ve gizlilik özellikleri

Apple Notes, uçtan uca şifreleme ve gelişmiş güvenlik seçenekleri sunarak temel not alma işlevlerinin ötesine geçer. Kilitli notları arama sonuçlarından gizleyebilirsiniz. Hassas notları Face ID, Touch ID veya bir parolayla da kilitleyebilirsiniz.

Bu, şifreleri, gizli belgeleri ve kişisel düşünceleri saklamak için güvenli bir seçenek olmasını sağlar.

Özellik #4: Akıllı düzenleme ve gelişmiş arama

Apple Notes, Notion'un veritabanı tarzı düzenleme özelliğini sunmasa da, ilginç akıllı arama yeteneklerine sahiptir:

OCR (Optik karakter tanıma): Görüntüler ve el yazısı notlar içinde arama terimleri

Etiketler ve akıllı klasörler: Notları hashtag'lerle düzenleyin (#iş, #kişisel)

Önemli notları sabitleyin: Sık kullandığınız notları hızlı erişim için en üstte tutun

Bu özellikler, Apple Notes'u temel bir not alma uygulamasından daha güçlü hale getirirken, aynı zamanda sezgisel ve hafif olmasını sağlar.

Apple Notes fiyatlandırması

Apple Notes ücretsizdir, ancak ücretli bir yükseltme gerektirebilen iCloud depolama alanına bağlıdır:

Ücretsiz: iCloud'a kaydolduğunuzda otomatik olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı kazanırsınız. iCloud'da daha fazla alana ihtiyacınız varsa, iCloud+'a yükseltebilirsiniz

iCloud+ Depolama Planları: 50 GB: 0,99 $/ay 200 GB: 2,99 $/ay 2 TB: 9,99 $/ay 6 TB: 32,99 $/ay 12 TB: 64,99 $/ay

50 GB: 0,99 $/ay

200 GB: 2,99 $/ay

2 TB: 9,99 $/ay

6 TB: 32,99 $/ay

12 TB: 64,99 $/ay

50 GB: 0,99 $/ay

200 GB: 2,99 $/ay

2 TB: 9,99 $/ay

6 TB: 32,99 $/ay

12 TB: 64,99 $/ay

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Notion ve Apple Notes: Özellik Karşılaştırması

Hem Notion hem de Apple Notes, düşüncelerinizi not almak için bir platform gibi görünebilir.

Bu ve daha fazlasını yapabilirler, ancak oldukça farklı şekillerde. İşte özelliklerine ve farklılıklarına hızlı bir bakış.

Özellik Notion Apple Notes Özelleştirme ve esneklik Blok tabanlı sistemle son derece özelleştirilebilir, kullanıcıların benzersiz ş Akışları oluşturmasına olanak tanır Basit ve yapılandırılmış, minimum biçimlendirme seçenekleri Düzen ve yapı Gelişmiş organizasyon için veritabanlarını, iç içe geçmiş sayfaları, bağlantılı notları ve Kanban panolarını destekler Temel düzenleme için klasörler, akıllı etiketler ve sabitlenmiş notlar kullanır İşbirliği Paylaşılan çalışma alanları, görev atamaları ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı işbirliği Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği, öncelikle bireysel kullanım için Multimedya desteği Görüntü, video, kod parçacıkları ve harici bağlantıların gömülmesine izin verir Apple Pencil ile görüntüleri, eskizleri, taranmış belgeleri ve el yazısı notları destekler Güvenlik ve gizlilik Temel gizlilik ayarları; paylaşılan içerik için izin kontrolleri Uçtan uca şifreleme, Face ID/Touch ID koruması ve kilitli notlar Çapraz platform erişimi Windows, macOS, iOS, Android ve web'de kullanılabilir ICloud senkronizasyonuna sahip Apple cihazlarına özel Arama ve düzenleme araçları Gelişmiş arama filtreleri, ilişkisel veritabanları ve bilgi yönetimi için geri bağlantılar OCR ile akıllı arama (görüntülerde ve el yazısı notlarda metin tanıma) Entegrasyonlar Slack, Google Takvim, Zapier ve daha fazlasıyla bağlantı kurarak iş akışı otomasyonu sağlayın Özellikle Apple ekosisteminde sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları Fiyatlandırma Ücretsiz plan ve ücretli yükseltmeler İsteğe bağlı iCloud depolama yükseltmeleri ile ücretsiz

Artık her iki platform hakkında genel bir fikre sahip olduğunuza göre, bunları ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

Özellik #1: Düzen ve yapı

Notion'un en büyük gücü, özelleştirilebilirliği ve yapılandırılmış organizasyonudur. Notion'daki her sayfa, kullanıcıların alt sayfaları iç içe yerleştirebileceği, ilgili içeriği bağlayabileceği ve veritabanları, etiketler ve filtreler kullanarak bilgileri kategorilere ayırabileceği dijital bir çalışma alanı gibi işlev görür. Son derece yapılandırılmış notlar, görevler ve projeler sistemi isteyenler için idealdir.

Öte yandan, Apple Notes daha basit bir klasör tabanlı sistem kullanır. Klasörler ve alt klasörler oluşturabilir ve notları kategorilere ayırmak için etiketler kullanabilirsiniz. Ancak, bağlantılı veritabanları ve etkileşimli gösterge panelleri gibi Notion'un gelişmiş düzenleme araçları yoktur.

🏆 Kazanan: Notion. Ayrıntılı düzenleme, görev yönetimi ve veritabanı tarzı yapılandırma ihtiyacınız varsa, Notion daha iyi bir seçimdir.

Özellik #2: Kullanım kolaylığı ve hız

Apple Notes, Apple cihazlarda önceden yüklenmiş olarak gelir, anında açılır ve hemen yazmaya başlamanıza olanak tanır. Hızlı Notlar, Siri entegrasyonu ve Apple Pencil desteği gibi özellikler, kullanımı daha da kolaylaştırır.

Notion'un bir öğrenme eğrisi vardır. Blok tabanlı sistemi son derece esnek olmakla birlikte, bazı kurulum gerektirir. Yeni kullanıcılar, çok sayıda özelleştirme seçeneği, Notion şablonu ve biçimlendirme aracı karşısında kendilerini kaybolmuş hissedebilirler.

🏆 Kazanan: Apple Notes. Apple Notes, hız, minimalizm ve anında erişim değerlerine önem verenler için rakipsizdir. Notion, bir sistem oluşturmak için zaman ayırmak isteyenler için mükemmeldir.

Özellik #3: İşbirliği ve paylaşım

Notion, takım işbirliği için tasarlanmıştır. Kullanıcıların notları ve sayfaları paylaşmasına, görevler atamasına, yorum bırakmasına ve izinler ayarlamasına olanak tanır. Takım projeleri, içerik planlama ve şirket bilgi tabanları için yaygın olarak kullanılır.

Apple Notes, temel not paylaşımına izin verir , ancak diğer Notion alternatiflerinden farklı olarak sınırlıdır . Başkalarını bir not üzerinde işbirliği yapmaya davet edebilirsiniz, ancak yorumlar, sürüm geçmişi veya rol tabanlı izinler gibi gelişmiş özellikler yoktur.

🏆 Kazanan: Notion. Bir takımla çalışıyorsanız veya ayrıntılı bir işbirliği aracına ihtiyacınız varsa, Notion açık ara kazanan.

Özellik #4: Biçimlendirme ve özelleştirme

Notion, zengin metin biçimlendirme özelliği sunarak kullanıcıların başlıklar, madde işaretleri, numaralı listeler ve hatta kod parçacıkları eklemesine olanak tanır. Veritabanları, tablolar, kontrol listeleri ve gömülü öğeler ekleyerek son derece özelleştirilmiş düzenler oluşturabilirsiniz.

Apple Notes, kalın, italik, kontrol listeleri ve madde işaretleri gibi temel biçimlendirme özelliklerine sahiptir.

🏆 Kazanan: Notion. Bir takımla çalışıyorsanız veya ayrıntılı bir işbirliği aracına ihtiyacınız varsa, Notion açık ara kazanan.

Özellik #5: Multimedya ve el yazısı notlar

Apple Notes, el yazısı notları, Apple Pencil eskizleri ve belge taramayı destekler. iPad'de karalama yapmak, PDF'lere açıklama eklemek veya el yazısı notlar almak için mükemmeldir.

Notion, el yazısı veya Apple Pencil girişini desteklemez. Kullanıcıların çizim veya eskiz araçları olmadan görüntü, video ve dosya eklemesine olanak tanır.

🏆 Kazanan: Apple Notes. El yazısı notları veya eskizleri tercih ediyorsanız, Apple Notes açık ara kazanan.

Özellik #6: Çapraz platform kullanılabilirliği

Notion, Mac, Windows, iOS, Android ve web tarayıcılarında kullanılabilir, bu da onu birden fazla cihazda erişilebilir kılar.

Apple Notes, Apple ekosistemine özeldir. Mac, iPhone ve iPad'de çalışır, ancak Windows veya Android için yerel bir uygulaması yoktur.

🏆 Kazanan: Notion. Çapraz platform not alma uygulamasına ihtiyacınız varsa, Notion daha iyi bir seçimdir.

Ayrıca okuyun: En İyi Belge İşbirliği Yazılım Araçları

Reddit'te Notion ve Apple Notes karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Apple Notes ve Notion hakkında, kendi özel ihtiyaçları ve iş akışlarına göre şekillenen güçlü görüşlere sahiptir.

Notion, güçlü organizasyon araçlarıyla övülürken, Apple Notes basitliği ve kullanım kolaylığıyla harika bir araç olarak kabul edilir. Not almak için karmaşık olmayan bir çözüm isteyen kullanıcılar için bu çok önemlidir.

Bir Reddit kullanıcısı r/notion'da bunu oldukça iyi özetliyor:

Ş Akışı için, diğer araçları kullanırken akışımdan çıkmamak için Apple notlarını kullanıyorum. Paylaşılması, arşivlenmesi veya ciddi dikkat gerektiren her şey Notion'a giriyor. Bir gün sonra notu bir daha ihtiyacım olmazsa ve/veya sadece hızlı bir not defteri olarak kullanıyorsam Apple notlarını kullanıyorum.

Ş Akışı için, diğer araçları kullanırken akışımdan çıkmamak için Apple notlarını kullanıyorum. Paylaşılması, arşivlenmesi veya ciddi dikkat gerektiren her şey Notion'a giriyor. Bir gün sonra notu bir daha ihtiyacım olmazsa ve/veya sadece hızlı bir not defteri olarak kullanıyorsam Apple notlarını kullanıyorum.

Notion'un esnekliği, yapılandırılmış organizasyona ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir cazibe kaynağıdır ve veritabanları, iç içe sayfalar ve not alma şablonları sunar. İşte bir kullanıcının r/notion'da bahsettiği şey:

Notion gerçekten güzel notlar oluşturuyor... Evernote'ta yaptığım şeye benziyor – etkinlik tabloları oluşturmak, daha ayrıntılı notlara bağlantılar eklemek – ama bunu otomatik olarak ve çok daha iyi yapıyor.

Notion gerçekten güzel notlar oluşturuyor... Evernote'ta yaptığım şeye benziyor – etkinlik tabloları oluşturmak, daha ayrıntılı notlara bağlantılar eklemek – ama bunu otomatik olarak ve çok daha iyi yapıyor.

Ancak, diğerleri çok fazla kurulum gerektirdiğini ve dikkat dağıtıcı olabileceğini savunuyor.

Buna karşılık, Apple Notes minimal, klasör tabanlı yapısı ile sevilmektedir. Bir kullanıcı r/AppleNotesGang'de şunları belirtmiştir

Not aldığım yeri küçük bir pencereye taşıyıp ayrı bir pencerede açabileceğim "yapışkan notlar" daha kolay oluyor. Sonsuz tuval nedeniyle bunu OneNote'ta yapmak ÇOK daha zor. Windows'un Yapışkan Notlar uygulaması OneNote Masaüstü uygulamasıyla senkronize olmadığından bunları bile kullanamıyorum. Bunları görmek için web'e giriş yapmam gerekiyor (aksi takdirde kullanırdım).

Not aldığım yeri küçük bir pencereye taşıyıp ayrı bir pencerede açabileceğim "yapışkan notlar" daha kolay oluyor. Sonsuz tuval nedeniyle bunu OneNote'ta yapmak ÇOK daha zordur. Windows'un Sticky Notes uygulaması OneNote Masaüstü uygulamasıyla senkronize edilmediğinden, bunları bile kullanamıyorum. Bunları görmek için web'e giriş yapmam gerekiyor (aksi takdirde kullanırdım).

ClickUp ile tanışın — Notion ve Apple Notes'a en iyi alternatif

Hem Notion hem de Apple Notes amaçlarına iyi hizmet eder, ancak sınırlamaları da vardır.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, Notion'un esnekliği ve Apple Notes'un kolaylığı gibi iki dünyanın en iyi özelliklerini sunarken, AI destekli otomasyon, zihin haritalama ve sorunsuz görev entegrasyonları da sunar.

ClickUp'tan önce, iki ayrı araçla çalışıyorduk. Görev yönetimi için bir araçtan, dokümantasyon için başka bir araca sık sık gidip gelmek takımımız için verimsizdi.

ClickUp'tan önce, iki ayrı araçla çalışıyorduk. Görev yönetimi için bir araçtan, dokümantasyon için başka bir araca sık sık gidip gelmek, takımımız için verimsizdi.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile düşüncelerinizi zahmetsizce düzenleyin

Notion, yapılandırılmış notlar, wiki'ler ve veritabanları oluşturabileceğiniz modüler çalışma alanı ile bilinir. Ancak, bu yapıyı kurmak ve sürdürmek, özellikle büyük projelerde çaba gerektirir.

ClickUp Belgeleri, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyarak bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır:

Belgeleri görevlere, projelere ve iş akışlarına doğrudan bağlayın; veritabanlarını manuel olarak bağlamanıza gerek yok

Atanan yorumlar, izinler ve sürüm kontrolü ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Medya, kod parçacıkları, tablolar ve daha fazlasını ekleyerek yapılandırılmış, bilgi açısından zengin belgeler oluşturun

Apple Notes'un temel klasör sisteminden farklı olarak, ClickUp Docs derin bağlantı, gelişmiş biçimlendirme ve gerçek zamanlı işbirliği sunarak güçlü bir Apple Notes alternatifi haline gelir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile yaratıcılığınızı serbest bırakın ve beyin fırtınası sürecinizi kolaylaştırın

Not almada en büyük zaman kaybettiren şeylerden biri içeriği manuel olarak düzenlemek ve özetlemektir. Notion büyük ölçüde manuel yapılandırmaya dayanırken, Apple Notes gelişmiş arama ve düzenleme özelliklerinden yoksundur.

ClickUp, ClickUp Brain ile daha da ileri gidiyor:

Toplantı notları , beyin fırtınası oturumları ve uzun içerikler için otomatik olarak özetler oluşturur

Anahtar eylem öğelerini çıkarır ve bunları görevlere dönüştürür, böylece bilgileri manuel olarak taramanız gerekmez

AI destekli öneriler, gramer kontrolleri ve içerik optimizasyonu ile yazmayı geliştirin ve iyileştirin

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad ile hızlı notlar alın ve düzenli tutun

Apple Notes, hızlı ve gündelik notlar almak için iyidir, ancak görevlerle entegre edilemez veya basit klasörlerin ötesinde notları düzenleyemez. ClickUp Not Defteri, her bir bilgi parçasının daha geniş bir iş akışına veya projeye bağlanmasını sağlar:

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan anında notlar oluşturun, düzenleyin ve kategorilere ayırın

Herhangi bir notu son teslim tarihi, atanan kişi ve öncelikler içeren bir göreve dönüştürün

Cihazlar arasında senkronizasyon sayesinde notlarınıza her yerden aynı sezgisel deneyimle erişebilirsiniz

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker ile not alma 10 kat daha güçlü — toplantıların ardından ortaya çıkan karmaşayı net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için tasarlanmış bir araç.

Daha etkili ve bağlantılı notlar için ClickUp AI Notetaker'ı deneyin

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Alınan her kararın kaydedilmesini ve odada bulunan veya bulunmayan herkesle kolayca paylaşılabilmesini sağlar

Eylem öğelerini yakalar ve doğru kişilere atar

Her tartışmayı ilgili görevlere ve dosyalara bağlayarak tam bağlam sağlar, böylece takımınız geçmişi tekrar gözden geçirmeye gerek kalmadan ilerleyebilir

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi renklerle görselleştirin

Notion temel akış şemalarını ve görsel düzenlemeyi destekler , ancak not almak için uygun bir zihin haritası oluşturmak için üçüncü taraf entegrasyonlara ihtiyaç duyar . Buna karşılık, Apple Notes hiçbir görsel yapılandırma aracı sunmaz.

ClickUp, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan yerleşik ClickUp Zihin Haritaları ile bunu değiştirir:

Fikirleri iş akışınıza uygun bir şekilde görsel olarak düzenleyin ve birbirine bağlayın

Öğeleri sürükleyip bırakarak düşüncelerinizi dinamik bir şekilde yeniden düzenleyin

Notları anında görevlere dönüştürün, böylece beyin fırtınası oturumları eyleme dönüşsün

Görsel düşünen herkes için ClickUp Zihin Haritaları, geleneksel metin tabanlı not almaya göre bir avantaj sağlar.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp'ın Bağlantılı Arama

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile ilgili notları, görevleri ve belgeleri her zamankinden daha hızlı bulun

Arama fonksiyonu, Notion ve Apple Notes'un en sinir bozucu özelliklerinden biridir. Apple Notes, temel anahtar kelime eşleştirme sistemine dayanır ve yüzlerce notunuz olduğunda başarısız olur. Notion'un arama fonksiyonu büyük çalışma alanlarında son derece yavaştır.

ClickUp, ClickUp Bağlantılı Arama ile bu sorunu çözüyor.

Tüm belgelerinizde, görevlerinizde ve notlarınızda anında arama yapın

Bağlı AI kullanarak yalnızca anahtar kelime eşleşmeleri değil, ilgili sonuçları da gösterir

İçerik türüne, oluşturucuya veya tarihe göre filtreleme yapabilirsiniz, böylece tam olarak ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz

ClickUp ile artık notları karıştırarak zaman kaybetmenize veya bilgileri düzenlemek için etiketlere güvenmenize gerek yok — her şey gerektiğinde parmaklarınızın ucunda.

ClickUp'ın Avantajı #6: ClickUp Bilgi Yönetimi

ClickUp Bilgi Yönetimi ile değerli bilgileri zahmetsizce depolayın, paylaşın ve erişin

Notion genellikle bilgi yönetim sistemi olarak kullanılır, ancak bunu sürdürmek manuel çaba gerektirir — veritabanları oluşturmak, sayfaları birbirine bağlamak ve çalışma alanlarını yapılandırmak gibi. Apple Notes, yapılandırılmış bilgi yönetimi sunmaya bile çalışmaz.

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi sistemi bunu aşağıdakileri sağlayarak basitleştirir:

Wiki'ler, dahili proje belgeleri ve araştırma notları için önceden oluşturulmuş şablonlar

Veritabanı kurulumu gerektirmeden yapılandırılmış organizasyon

Görevler, projeler ve işbirliği araçlarıyla doğrudan entegrasyon

Bu, Notion'un organizasyonel derinliğinin avantajlarından, sürekli bakım yükü olmadan yararlanabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp'ın 7. Avantajı: ClickUp Görevleri, notları eylem öğelerine dönüştürür

Notlarınızı ClickUp'ta eyleme geçirilebilir görevlere bağlayarak düzenli ve takipte kalın

Notion'un en büyük eksikliklerinden biri, işbirliğine izin vermesine rağmen, görev yönetimi ve izleme için tasarlanmamış olmasıdır. Apple Notes ise basit paylaşımın ötesinde işbirliğini desteklemez. ClickUp ise not almayı daha büyük bir verimlilik ekosisteminin bir parçası olarak görür

ClickUp Görevleri ve işbirliği araçlarıyla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri doğrudan notlardan atayın

Durum güncellemeleri ve öncelikler ile görev ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu ve ClickUp Bilgi Bankası Şablonu gibi şablonları kullanarak bilgileri anında düzenleyin

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tony Buzan'ın zihin haritalama yöntemi, tarihin en büyük düşünürlerinden ikisi olan Da Vinci ve Edison'dan esinlenerek geliştirilmiştir! Onların not alma alışkanlıklarını inceleyen Buzan, fikirlerin katı listeler halinde yazıldığından çok görsel olarak birbirine bağlandığında daha iyi akış sağladığını fark etti. Günümüzde zihin haritaları, beyin fırtınası, problem çözme ve hatta sınavlara çalışmak için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir!

Size Uygun Notlar Oluşturun. ClickUp ile Yükseltin

Notion ve Apple Notes amaçlarına hizmet eder, ancak bazı dezavantajları da vardır.

Notion son derece özelleştirilebilir ancak düzenli kalması için manuel kurulum ve sürekli bakım gerektirir. Apple Notes basit ve hızlıdır ancak derinlik, işbirliği ve gelişmiş arama özelliklerinden yoksundur.

Bu sınırlamalardan rahatsızsanız, bir not alma uygulamasının ötesine geçip tamamen bağlantılı bir verimlilik merkezine yönelmenin zamanı gelmiştir.

ClickUp, not alma ve bunları eylem öğelerine dönüştürme arasındaki boşluğu dolduran daha sezgisel bir çözümdür. Tek bir uygulama ile çok daha fazlasını yapabilecekken neden sadece not almakla yetinmelisiniz?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!