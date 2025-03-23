2025'in En İyi 10 Budibase Alternatifi ve Rakibi

Mobil uygulamalar, web uygulamaları veya dahili araçlar oluşturmayı keşfediyor olun, kodsuz ve düşük kodlu platformların yükselişi, özel uygulamalar geliştirmeyi giderek daha kolay hale getiriyor.
Pahalı bir geliştirici yerine, ilgi çekici uygulamalar oluşturmak için bir fikre ve doğru düşük kodlu platforma ihtiyacınız var.
Budibase, ağır kodlama işlemlerine girmeden hızlı bir şekilde dahili araçlar ve özel web uygulamaları oluşturmak ve süreçleri otomatikleştirmek için popüler bir seçimdir. İşletmelerin kolaylıkla özel çözümler oluşturmasını sağlar.
Ancak, her takım farklıdır ve Budibase her zaman özel gereksinimlerinizi tam olarak karşılamayabilir. Bu nedenle Budibase alternatiflerini keşfetmeye değer.
Bu kılavuz, Budibase'in en iyi 10 rakibini inceleyerek, düşük kodlu ortama yeni bakış açıları getiren diğer platformları tanıtıyor.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi Budibase alternatiflerinden bazılarının listesi:
- ClickUp (Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi)
- Airtable (Özelleştirilebilir veritabanları ve işbirliği için en iyisi)
- Zoho Creator (Hızlı uygulama geliştirme için en iyisi)
- Appsmith (Açık kaynaklı mobil ve web uygulaması geliştirme için en iyisi)
- Retool (Dahili araçlar oluşturmak için en iyisi)
- Bubble (Kodsuz web uygulaması geliştirme için en iyisi)
- Caspio (Veritabanı tabanlı uygulamalar için en iyisi)
- OutSystems (Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için en iyisi)
- AppSheet (Hesap tablosu tabanlı uygulama geliştirme için en iyisi)
- Kintone (Takım işbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi)
Budibase nedir?
Budibase, özel uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için açık kaynaklı, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların iş akışlarını otomatikleştirmelerine, şık ve etkileşimli arayüzler oluşturmalarına ve kodlama veya programlama becerileri olmadan bile uygulamaları dakikalar içinde dağıtmalarına olanak tanır.
Bu araç, teknik bilgiye sahip olmayan takımların geliştiricilere ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel özel web ve mobil uygulamalar geliştirmelerini sağlar.
Budibase, takımları veritabanları ve API'ler dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarına bağlar. Bu esneklik, uygulamanın diğer kullanım durumlarına uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel tasarımı ve hızlı bir şekilde dahili araçlar oluşturma yeteneği, işlevsellikten ödün vermeden geliştirme süresini kısaltmak isteyen takımlar için mükemmel bir çözümdür.
Açık kaynak temeli ile Budibase, topluluk odaklı yeniliği teşvik ederek, uygulamaları üzerinde kontrolü elinde tutarken dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen geliştiriciler, girişimler ve kurumsal müşteriler için popüler bir seçimdir.
Neden Budibase Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Budibase, uygulama oluşturma ve yönetme için güçlü özellikler ve işlevsellik sunsa da, her sorunu çözen bir çözüm değildir. Kullanıcıların Budibase alternatiflerini aramasının nedenleri şunlardır:
- Sınırlı özelleştirme: Budibase, son derece niş özel uygulamalar ve iş akışları oluşturmak için gereken esnekliğe sahip değildir
- Zor öğrenme eğrisi: Uygulama oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, bazı kullanıcılar arayüzü zor buluyor
- Performans sorunları: Birkaç Budibase kullanıcısı, büyük veri kümelerini işlerken veya karmaşık uygulamalar oluştururken daha yavaş ve hatalı performans bildirdi
- Esnek olmayan tasarım: UI/UX'i özelleştirmek için özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır, özellikle diğer araçlarla karşılaştırıldığında
- Entegrasyon eksiklikleri: Budibase, rakiplerine kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonlarını destekler. Bu, çeşitli araçlar arasında sorunsuz bağlantıyı engeller
- Mobil duyarlılık: Bazı kullanıcılar, Budibase'de mobil uygulama geliştirmenin, son ürünün yeterince duyarlı olmaması nedeniyle ciddi şekilde sınırlı olduğunu bildirmiştir
- Destek ve belgeler: Gelişmiş topluluğuna rağmen, ayrıntılı belgelerin ve hızlı müşteri desteğinin bulunmaması eksiklik olarak hissediliyor
En İyi 10 Budibase Alternatifi
Bahsedildiği gibi, kodsuz ve düşük kodlu geliştirme dünyasında seçenek sıkıntısı yoktur. Budibase'in sınırlamaları göz önüne alındığında, dikkate alabileceğiniz en iyi Budibase alternatiflerinden bazıları şunlardır:
1. ClickUp (Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi)
ClickUp, dahili araçlar oluşturmak veya uygulama geliştirme süreçlerini verimli bir şekilde yönetmek isteyen takımlar için idealdir. İş için nihai uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, veritabanı yönetimi ve kodsuz otomasyonu tek bir platformda birleştirir.
Çok yönlü özellikleri ve sorunsuz entegrasyonları ile ClickUp, takımların etkili iş akışları oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. Sezgisel arayüzü ve kod gerektirmeyen özellikleri, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar.
Görev Yönetimi
ClickUp Tasks, ayrıntılı görev listeleri oluşturmanıza, öncelikler atamanıza, son tarihler belirlemenize ve sorunsuz proje yürütme için bağımlılıkları bağlamanıza olanak tanıyan gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunar.
Görev Görünümü, projenizi görselleştirmenin birçok yolundan sadece biridir. Takımınızın tercihlerine ve rahatlığına bağlı olarak Kanban Panoları, Gantt Grafikleri, Listeler, Tablo Görünümleri ve diğer biçimler arasında geçiş yapabilirsiniz.
ClickUp Beyaz Tahtalar
Ayrıca, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için uygun olan dijital beyaz tahta ClickUp Beyaz Tahtalar da mevcuttur.
Bu alanı fikir üretmek, etkileşimli akış şemaları oluşturmak, fikirleri görsel olarak göstermek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.
Özel İş Akışları
ClickUp'ın özelleştirme yetenekleri, iş akışlarınızı planlama şeklinize kadar uzanır. ClickUp, uygulamaya özel ihtiyaçlara göre geliştirme sürecini ince ayarlamak için özel iş akışları kurmanıza olanak tanır. Fikir oluşturmadan dağıtıma kadar tüm SDLC'yi sadece birkaç tıklamayla özelleştirin.
Bu özellik, zengin ClickUp Gösterge Panelleri ile birleştiğinde, geliştirme süreci üzerinde ayrıntılı kontrol sahibi olmanızı sağlar. Proje ve ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı bir genel bakış sunarak, ek kaynakları anında dağıtmak gibi müdahalelerde bulunmanıza olanak tanır.
Kodsuz Otomasyon
ClickUp'ın Otomasyon özelliği, tekrarlayan görevleri ve manuel iş akışlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Basit tetikleyici tabanlı mantık ile atamaları, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatikleştirerek geliştirme takımınız içinde sorunsuz bir koordinasyon sağlayabilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Bu otomasyon iş akışlarını kurmak için kodlama bilgisi gerekmez, bu da herkesin erişimine açık olmasını sağlar.
Yerleşik zaman izleyici ve kodsuz otomasyon gibi diğer proje yönetimi araçları da geliştirme sürecini ve yönetimini destekler.
Zaman Takibi
ClickUp, her bir görev için ne kadar zaman harcandığını izlemenizi sağlayan entegre bir Proje Zaman Takibi özelliği sunar. Zaman takibi özelliği, proje yürütmede şeffaflık sağlar ve takımların harici araçlara bağlı kalmadan son teslim tarihlerini karşılamasına ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.
ClickUp Entegrasyonları
ClickUp her alanı kapsasa da, eksik bir özellik veya işlev fark ederseniz, bunu telafi etmek için Entegrasyonlar'dan yararlanabilirsiniz. ClickUp, Slack, Google Workspace (Google E-Tablolar, Dokümanlar, Takvim vb.), GitHub, GitLab ve Microsoft Teams dahil olmak üzere birçok uygulamayı entegre eder. Zapier'i kullanarak iç araçları bağlayabilir ve oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp ile iş akışlarını otomatikleştirin Otomasyon ile manuel çabayı azaltın ve verimliliği artırın
- Etkileşimli ve zengin ClickUp Gösterge Panelleri ile uygulama geliştirmeyi izleyin
- ClickUp ile görevleri verimli bir şekilde düzenleyin Görevler, kullanıcıların yinelenen görevleri ayarlamasına ve görev bağımlılıklarını belirlemesine olanak tanır
- Proje ilerlemesini izlemek ve veritabanlarını yönetmek için mükemmel olan ClickUp Tablo Görünümü ile verileri net bir şekilde görselleştirin
- Gerçek zamanlı sohbet konuları, yorumlar, @bahsetmeler ve daha fazlasını içeren ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Takımınızın programına uymasını sağlamak için yerleşik zaman takibi aracıyla zamanı zahmetsizce takip edin
ClickUp sınırlamaları
- Gelişmiş özelliklerin çokluğu yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir
- Mobil uygulamada sınırlı özellikler ve işlevsellik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: 0
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain (Eklenti): Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar.
ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar.
2. Airtable (Özelleştirilebilir veritabanları ve işbirliği için en iyisi)
Airtable, elektronik tabloların esnekliğini veritabanlarının gücüyle birleştirerek kritik iş süreçlerini hızlandıran, kod gerektirmeyen bir uygulama platformudur.
Sonuç olarak, takımların kodlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak daha iyi proje yönetimi, pazarlama operasyonları ve ürün geliştirme sağlar.
AI destekli iş akışları, özelleştirilebilir görünümler ve güçlü veri işleme yetenekleri gibi özelliklerle Airtable, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için en iyi Budibase alternatiflerinden biridir.
Dahası, sezgisel arayüzü, içerik takvimlerini yönetmek, proje sprintlerini izlemek veya görevleri otomatikleştirmek gibi özel ihtiyaçlara göre uyarlanmıştır.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Etkileşimli sürükle ve bırak öğelerini kullanarak özel iş akışları oluşturun
- Yerleşik otomasyon ve komut dosyası özellikleriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Kanban, Izgara, Takvim ve Galeri gibi farklı görünümlerde verileri görselleştirin
- Airtable tabanlarını web sitelerine yerleştirin ve güvenli bağlantılar aracılığıyla dışarıyla paylaşın
Airtable sınırlamaları
- Veritabanının boyutu arttıkça performans düşmeye başlar
- Masaüstü sürümleri, mobil cihazlardaki uygulamalarda bulunmayan özelliklere sahiptir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 54 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Airtable AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.740+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.120+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Airtable Alternatifleri
3. Zoho Creator (Hızlı uygulama geliştirme için en iyisi)
Zoho Creator, işletmelerin özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Zoho'nun düşük kodlu bir platformudur. Bu Budibase alternatifi, kullanıcıların satış, müşteri hizmetleri, operasyonlar ve finans dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonlardaki iş süreçlerini dijitalleştirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanır.
Ölçeklenebilirlik için tasarlanan platformun sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonlar ve iş akışı otomasyonu özelliği, formların, raporların, sayfaların ve iş akışlarının oluşturulmasını basitleştirir.
USP'si, Zoho Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformu ve Zoho Mail gibi sayısız Zoho uygulamasıyla sorunsuz entegrasyonunda yatmaktadır.
Zoho Creator'ın en iyi özellikleri
- Geliştirici sanal ortamı sayesinde canlı sürümü etkilemeden uygulamaları test edin
- Mobil ve web için çapraz platform uyumluluğu sayesinde uygulamalara her yerden erişin
- Veri odaklı gösterge panelleri ve gelişmiş raporlama araçlarıyla verileri analiz edin
- Kapsamlı kodlama gerektirmeden tahmin ve duygu analizi için yapay zeka kullanın
Zoho Creator sınırlamaları
- Yalnızca Zoho ekosisteminde çalışıyorsanız daha fazla değer sunar
- Deluge'da (Zoho'nun tescilli dili) komut dosyası oluşturmak için öğrenme eğrisi dik
Zoho Creator fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Esnek: Özel fiyatlandırma
Zoho Creator puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)
Kullanım kolaylığı, tek bir kullanıcıyla prototip oluşturma ve ardından piyasaya sürme esnekliği, hesap seviyelerini yukarı ve aşağı ölçeklendirme kapasitesi, sağlam topluluk desteği ve iyi profesyonel destek ekipleri arzu edilen özelliklerdir. Temel olarak kullanabileceğimiz yerleşik şablonları, bunların birden çok tel kafesle nasıl çalıştığını ve müşteriler için herhangi bir sorun veya komut dosyası olmadan platformlar oluşturabilmemizi takdir ettim.
Kullanım kolaylığı, tek bir kullanıcıyla prototip oluşturma ve ardından piyasaya sürme esnekliği, hesap seviyelerini yukarı ve aşağı ölçeklendirme kapasitesi, sağlam topluluk desteği ve iyi profesyonel destek ekipleri aranılan özelliklerdir. Temel olarak kullanabileceğimiz yerleşik şablonları, bunların birden çok tel kafesle nasıl çalıştığını ve müşteriler için herhangi bir sorun veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan platformlar oluşturabilmemizi takdir ettim.
📚 Ayrıca okuyun: İşletmeniz için CRM sistemi nasıl seçilir?
4. Appsmith (Açık kaynaklı mobil ve web uygulaması geliştirme için en iyisi)
Geliştiriciler düşünülerek tasarlanan Appsmith, işletmelerin gösterge panelleri, yönetici panelleri ve CRUD uygulamaları gibi özel iç araçları hızla geliştirmelerini sağlayan açık kaynaklı, düşük kodlu bir platformdur. Uygulama geliştiricilerin API'leri, veritabanlarını ve üçüncü taraf hizmetleri sorunsuz bir şekilde bağlayarak entegre bir uygulama geliştirme deneyimi sunar.
Önceden oluşturulmuş bileşenleri ve özelleştirmeye odaklanmasıyla Appsmith, açık ve işbirliğine dayalı bir ortamda uygulama geliştirmek için en iyi Budibase alternatiflerinden biridir. Topluluk odaklı yapısı da sürekli iyileştirmeyi teşvik eder ve zengin kaynaklara erişim sağlar.
Appsmith'in en iyi özellikleri
- REST API'leri, GraphQL veya SQL veritabanlarını kullanarak herhangi bir veri kaynağına bağlanın
- Uygulama arayüzlerini özelleştirmek için tablolar, formlar ve grafikler gibi önceden oluşturulmuş özellikleri kullanın
- Yerleşik JavaScript ile özel kod yazarak uygulamanın özelliklerini ve iş mantığına uygun işlevselliğini özelleştirin
- Git entegrasyonu aracılığıyla Appsmith'in sürüm kontrolü ile uygulama sürümleri üzerinde işbirliği yapın ve bunları verimli bir şekilde yönetin
Appsmith sınırlamaları
- Gelişmiş analiz ve raporlama araçlarının eksikliği
- Sınırlı tasarım web ve mobil uygulama tasarım seçenekleri
Appsmith fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: 100 kullanıcı için aylık 2.500
Appsmith puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yok
📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) gerçekleşmesi nedeniyle sorunsuz bir işbirliği eksikliğini de gösterebilir. Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.
5. Retool (Dahili araçlar oluşturmak için en iyisi)
Retool, yönetici panelleri, gösterge panelleri ve müşteri desteği araçları gibi dahili iş uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmak için görsel iş akışı otomasyonu, önceden oluşturulmuş bileşenler ve veritabanı ve API entegrasyonları kullanır.
Bu platformla, takımlar Retool'un bulut hizmetinde uygulamalar oluşturup çalıştırabilir veya bunları kendi altyapılarına dağıtarak çeşitli güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılama esnekliği sunar.
Retool'un gücü, çeşitli veri kaynaklarını birleştirme yeteneğinde yatmaktadır, bu da onu kodlama kısmına girmeden uygulamalarında kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyan işletmeler için ideal hale getirir.
Ayrıca Retool, hazırlık ortamları ve sürüm kontrolü gibi özelliklerle işbirliğini artırarak geliştirme sürecini optimize eder ve verimliliği artırır.
Retool'un en iyi özellikleri
- Postgres, MongoDB ve REST dahil olmak üzere herhangi bir veritabanına veya API'ye bağlanın
- Kapsamlı denetim günlükleri tutarak, uyumluluk çabalarını daha iyi izlemek için platformdaki kullanıcı eylemlerine görünürlük sağlayın
- Verilerinizi güvence altına alın ve herhangi bir AI modelini kullanarak işinize özel AI araçlarını hızla sunarken, LLM'lerle veri paylaşımınızı kontrol edin
- Çeşitli Tek Oturum Açma (SSO) sağlayıcılarıyla entegrasyon sayesinde sorunsuz kimlik doğrulama ve merkezi kullanıcı yönetimi elde edin
Retool sınırlamaları
- Standart ve son kullanıcı başına ücretlendirilen fiyatlandırma yapısı, büyük takımlar veya önemli sayıda kullanıcıya sahip kuruluşlar için pahalıdır
- Sınırlı mobil uygulama desteği, mobil öncelikli takımların erişilebilirliğini engelliyor
Retool fiyatlandırması
- Ücretsiz: Standart kullanıcı başına 0 $ + son kullanıcı başına 0
- Takım: Standart kullanıcı başına aylık 12 $ + son kullanıcı başına aylık 7
- İş: Standart kullanıcı başına aylık 65 $ + son kullanıcı başına aylık 18
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Retool puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (310+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
Retool, uygulama geliştirme şeklimi tamamen değiştirdi. Sürükle ve bırak arayüzü son derece sezgiseldir, bu sayede tonlarca kod yazmadan karmaşık uygulamaları kolayca bir araya getirebilirsiniz. Her türlü veri kaynağı ve API ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını seviyorum. İster SQL veritabanı ister REST API olsun, Retool her şeyi zahmetsizce hallediyor. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar yeni projeler başlatırken bana çok zaman kazandırıyor.
Retool, uygulama geliştirme şeklimi tamamen değiştirdi. Sürükle ve bırak arayüzü son derece sezgiseldir ve tonlarca kod yazmadan karmaşık uygulamaları kolayca bir araya getirmeyi sağlar. Her türlü veri kaynağı ve API ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını seviyorum. İster SQL veritabanı ister REST API olsun, Retool her şeyi zahmetsizce hallediyor. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar yeni projeler başlatırken bana çok zaman kazandırıyor.
6. Bubble (kodsuz web uygulaması geliştirme için en iyisi)
Bubble, geliştirici olmayanların özel mantık, duyarlı tasarım ve veritabanı özelliklerine sahip, tamamen işlevsel web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir platformdur. Duyarlı tasarım motoru, uygulamaların çeşitli cihazlarda iyi görünmesini ve çalışmasını sağlayarak kullanım alanlarına çok yönlülük katar.
Bubble, ölçeklenebilirlik ve entegrasyonu destekleyerek, büyümeyi hedefleyen girişimler ve küçük işletmeler için ideal bir çözümdür. İletişim planınızı uygulamak için bir web uygulaması oluşturmak veya belirli SaaS uygulamalarını kullanmak istiyorsanız, Bubble işinizi halledecektir.
Bubble'ın en iyi özellikleri
- Özel alan adlarında doğrudan lansmana yardımcı olan dağıtım araçlarıyla, fikirden yayına kadar olan süreci basitleştirin
- Aynı anda çalışan birden fazla kullanıcıyla özel iş akışlarına odaklanın ve işbirliği yapın
- Uygulama işlevselliğini genişletmek ve geliştirmek için pazardaki eklentileri kullanın
- Daha fazla esneklik için API Connector'ı kullanarak harici API'lerle entegre edin
Bubble sınırlamaları
- Çok yüksek trafiğe sahip uygulamalar için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Sürekli internet bağlantısı gerektirir, çevrimdışı kullanımları kısıtlar
Kabarcık fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: 32 $/ay
- Büyüme: 134 $/ay
- Takım: 399 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Bubble puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (320+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Kodsuz ve düşük kodlu platformlar, uygulama geliştirme süresini %90 oranında azaltır!
7. Caspio (Veritabanı tabanlı uygulamalar için en iyisi)
Caspio, veri odaklı uygulamalar oluşturmaya odaklanan bulut tabanlı, düşük kodlu bir geliştirme platformudur. Budibase'e alternatif olarak Caspio, sürükle ve bırak araçlarıyla kullanıcı dostu bir arayüz sunarak, belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş web uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.
Caspio'yu gerçekten öne çıkaran şey, sunduğu sağlam güvenlik ve uyumluluk özellikleridir. Bu, onu finans, sağlık ve sigorta gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörler için özellikle kullanışlı hale getirir.
Caspio'nun en iyi özellikleri
- Yerleşik bulut veritabanı sayesinde harici veritabanı yönetim sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırın
- Yerleşik veri görselleştirme araçlarıyla ayrıntılı raporlar oluşturun
- Rol tabanlı kimlik doğrulama ile uygulamalar içindeki kullanıcı erişimi ve izinleri üzerinde kapsamlı kontrol elde edin
- HIPAA ve GDPR dahil olmak üzere çeşitli endüstri standartlarına uyun ve uygulamaların gerekli yasal gereklilikleri karşıladığından emin olun
Caspio sınırlamaları
- Bulut barındırmaya büyük ölçüde bağımlıdır, bu da şirket içi gereksinimleri olan kuruluşlar için uygun olmayabilir
- Modern ve görsel olarak çarpıcı arayüzler oluşturmak için sınırlı tasarım esnekliği
Caspio fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 100 $
- Profesyonel: Aylık 600 $
- Kurumsal: Aylık 2.250
Caspio puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)
Kendi kapasitemizin çok ötesinde sistemler oluşturabildik. Biz bir BT şirketi değiliz, ancak Caspio'yu kullanarak birçok büyük operatörün sahip olmak isteyeceği sistemler oluşturduk. Kısacası, Caspio bize rekabet avantajı sağladı.
Kendi kapasitemizin çok ötesinde sistemler oluşturabildik. Biz bir BT şirketi değiliz, ancak Caspio'yu kullanarak birçok büyük operatörün sahip olmak isteyeceği sistemler oluşturduk. Kısacası, Caspio bize rekabet avantajı sağladı.
8. OutSystems (Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için en iyisi)
OutSystems, kurumsal düzeyde mobil ve web uygulamaları ile iş araçları geliştirmek için yüksek performanslı, düşük kodlu bir platformdur. Görsel geliştirme ortamı, geliştiricilerin kullanıcı arayüzlerini, iş akışlarını ve veri modellerini verimli bir şekilde tasarlamasına olanak tanır.
Aynı zamanda, tek tıklamayla dağıtım özelliği, uygulamaları geliştirme aşamasından üretime geçirmeyi basitleştirir.
Geliştirme yeteneklerinin yanı sıra OutSystems, geliştiricilere gerçek zamanlı performans izleme ve uygulama içi geri bildirim toplama gibi özellikler sunarak sürekli iyileştirme ve kullanıcı odaklı geliştirme imkanı sağlar.
OutSystems'ın en iyi özellikleri
- Uygulama performansını izlemek için ayrıntılı analitiklere erişin
- Bulut tabanlı mimari desteği ile bulut ortamlarında kolayca dağıtın ve ölçeklendirin
- Geliştirme sürecini optimize etmek ve kalite kontrolleri yapmak için yapay zeka kullanın
- Uygulamalarınıza üretken AI (GenAI) ajanları ekleyin
OutSystems sınırlamaları
- Yalnızca büyük bütçeli, köklü kuruluşlar için uygundur
- Belirli önceden oluşturulmuş bileşenler için sınırlı özelleştirme
OutSystems fiyatlandırması
- OutSystems Personal Edition: 0 $
- OutSystems Developer Cloud: Yıllık 36.300 $'dan başlayan fiyatlarla
OutSystems puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.110+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)
🔎 Biliyor muydunuz? Kod gerektirmeyen çözümler, geleneksel uygulama oluşturma platformlarına göre %70 daha az kaynak tüketir!
9. AppSheet (Hesap tablosu tabanlı uygulama geliştirme için en iyisi)
AppSheet, uygulama geliştiricilerin elektronik tabloları tamamen işlevsel mobil ve web uygulamalarına dönüştürmelerini sağlayan Google'ın kod gerektirmeyen bir platformudur. Elektronik tablo şablonlarını kullanarak uygulamalar oluşturun, iş süreçlerini otomatikleştirin, içgörüler elde edin ve takım verimliliğini artırın.
Ocak 2020'de Google tarafından satın alınmasından bu yana AppSheet, kullanıcıların teknik uzmanlık gerektirmeden iş süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan AppSheet Otomasyon gibi özelliklerle gelişmeye devam etti.
Platform ayrıca Google Çalışma Alanı ile entegre olarak, kullanıcıların Gmail ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde etkileşime giren uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak işbirliğini ve verimliliği artırır.
AppSheet'in en iyi özellikleri
- Google E-Tablolar, Microsoft Excel, SQL ve diğer veri kaynaklarından doğrudan uygulamalar oluşturun
- Rol tabanlı erişim ve kullanıcı kimlik doğrulaması ile güvenli uygulamalar oluşturun
- Uygulamaların internet erişimi olmadan çalışması için çevrimdışı işlevselliği etkinleştirin
- Uygulama oluşturmaya yardımcı olmak ve işlevselliği geliştirmek için Google'ın Gemini gibi AI yeteneklerini kullanın
AppSheet sınırlamaları
- Sınırlı tasarım yetenekleri ve son derece özelleştirilmiş uygulamalar için gelişmiş özelliklerin eksikliği
- Tüm kurumsal ekosistemlere uymayabilecek Google Çalışma Alanı'na bağımlılık
AppSheet fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $
AppSheet puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (540+ yorum)
AppSheet, kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir araçtır. Sezgisel, kodsuz platformu, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını sağlayarak verimliliği artırır ve hızlı prototip oluşturmaya olanak tanır. Google E-Tablolar, Excel ve SQL veritabanları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyonları güçlüdür.
AppSheet, kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir araçtır. Sezgisel, kodsuz platformu, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını sağlayarak verimliliği artırır ve hızlı prototip oluşturmaya olanak tanır. Google E-Tablolar, Excel ve SQL veritabanları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyonu güçlüdür.
10. Kintone (Takım işbirliği ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)
Kintone, uygulama oluşturmak ve proje ilerlemesini izlemek için özelleştirilebilir bir çalışma alanı oluşturarak takım işbirliği ve iş akışı yönetimine yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu çerçeve, takımların görevleri, verileri ve iletişimi tek bir yerde birleştirerek birden fazla araca bağımlılıklarını azaltır.
Platform, kullanıcı izinleri ve veri erişimi üzerinde hassas kontrol sağlayan ayrıntılı yönetişim özellikleri sunar. Takım işbirliğini ön plana çıkaran Kintone, uzaktan uygulama geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir.
Ayrıca, çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek farklı iş ortamlarında çok yönlülüğünü artırır.
Kintone'un en iyi özellikleri
- Özel çalışma alanları ve veritabanlarıyla takım verilerini merkezileştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek gereksiz işlemleri ortadan kaldırın ve iş akışlarını basitleştirin
- Yerleşik mesajlaşma ve dosya paylaşım araçlarını kullanarak takımınızla işbirliği yapın
- Zapier ve Salesforce gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Kintone sınırlamaları
- Belirli işlevleri dahil etmek için eklentilere bağımlılık
- Çevrimdışı erişimin olmaması, uygulamanın kullanılabilirliğini sınırlayabilir
Kintone fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Özel: Kullanıcı başına aylık 28 $
Kintone puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Özellikleri ve Fiyatları ile En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları
Budibase'i ClickUp ile değiştirin
İşte en iyi Budibase alternatiflerinin özeti.
Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Ancak, uygulama oluşturma sürecini güçlendirmek için en iyi proje yönetimi, özel iş akışları ve sorunsuz işbirliğini bir araya getiren bir şey istiyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.
Tüm uygulama geliştirme aşamalarını takip etmekten uygulama kullanımı ve performansı hakkında raporlar oluşturmaya kadar, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulamadır — farklı teknolojileri bir araya getiren tek bir uygulama.
ClickUp'a şimdi kaydolun ve tüm operasyonlarınızı optimize edin ve verimliliği artırın! ⚡