2025'in En İyi 10 Budibase Alternatifi ve Rakibi

Mobil uygulamalar, web uygulamaları veya dahili araçlar oluşturmayı keşfediyor olun, kodsuz ve düşük kodlu platformların yükselişi, özel uygulamalar geliştirmeyi giderek daha kolay hale getiriyor.

Pahalı bir geliştirici yerine, ilgi çekici uygulamalar oluşturmak için bir fikre ve doğru düşük kodlu platforma ihtiyacınız var.

Budibase, ağır kodlama işlemlerine girmeden hızlı bir şekilde dahili araçlar ve özel web uygulamaları oluşturmak ve süreçleri otomatikleştirmek için popüler bir seçimdir. İşletmelerin kolaylıkla özel çözümler oluşturmasını sağlar.

Ancak, her takım farklıdır ve Budibase her zaman özel gereksinimlerinizi tam olarak karşılamayabilir. Bu nedenle Budibase alternatiflerini keşfetmeye değer.

Bu kılavuz, Budibase'in en iyi 10 rakibini inceleyerek, düşük kodlu ortama yeni bakış açıları getiren diğer platformları tanıtıyor.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Budibase alternatiflerinden bazılarının listesi: (Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi) ClickUp(Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi)

Airtable (Özelleştirilebilir veritabanları ve işbirliği için en iyisi)

Zoho Creator (Hızlı uygulama geliştirme için en iyisi)

Appsmith (Açık kaynaklı mobil ve web uygulaması geliştirme için en iyisi)

Retool (Dahili araçlar oluşturmak için en iyisi)

Bubble (Kodsuz web uygulaması geliştirme için en iyisi)

Caspio (Veritabanı tabanlı uygulamalar için en iyisi)

OutSystems (Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için en iyisi)

AppSheet (Hesap tablosu tabanlı uygulama geliştirme için en iyisi)

Kintone (Takım işbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Budibase nedir?

Budibase, özel uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için açık kaynaklı, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların iş akışlarını otomatikleştirmelerine, şık ve etkileşimli arayüzler oluşturmalarına ve kodlama veya programlama becerileri olmadan bile uygulamaları dakikalar içinde dağıtmalarına olanak tanır.

Bu araç, teknik bilgiye sahip olmayan takımların geliştiricilere ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel özel web ve mobil uygulamalar geliştirmelerini sağlar.

Budibase, takımları veritabanları ve API'ler dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarına bağlar. Bu esneklik, uygulamanın diğer kullanım durumlarına uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel tasarımı ve hızlı bir şekilde dahili araçlar oluşturma yeteneği, işlevsellikten ödün vermeden geliştirme süresini kısaltmak isteyen takımlar için mükemmel bir çözümdür.

Açık kaynak temeli ile Budibase, topluluk odaklı yeniliği teşvik ederek, uygulamaları üzerinde kontrolü elinde tutarken dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen geliştiriciler, girişimler ve kurumsal müşteriler için popüler bir seçimdir.

Neden Budibase Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Budibase, uygulama oluşturma ve yönetme için güçlü özellikler ve işlevsellik sunsa da, her sorunu çözen bir çözüm değildir. Kullanıcıların Budibase alternatiflerini aramasının nedenleri şunlardır:

Sınırlı özelleştirme : Budibase, son derece niş özel uygulamalar ve iş akışları oluşturmak için gereken esnekliğe sahip değildir

Zor öğrenme eğrisi : Uygulama oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, bazı kullanıcılar arayüzü zor buluyor

Performans sorunları : Birkaç Budibase kullanıcısı, büyük veri kümelerini işlerken veya karmaşık uygulamalar oluştururken daha yavaş ve hatalı performans bildirdi

Esnek olmayan tasarım : UI/UX'i özelleştirmek için özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır, özellikle diğer araçlarla karşılaştırıldığında

Entegrasyon eksiklikleri : Budibase, rakiplerine kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonlarını destekler. Bu, çeşitli araçlar arasında sorunsuz bağlantıyı engeller

Mobil duyarlılık : Bazı kullanıcılar, Budibase'de mobil uygulama geliştirmenin, son ürünün yeterince duyarlı olmaması nedeniyle ciddi şekilde sınırlı olduğunu bildirmiştir

Destek ve belgeler: Gelişmiş topluluğuna rağmen, ayrıntılı belgelerin ve hızlı müşteri desteğinin bulunmaması eksiklik olarak hissediliyor

En İyi 10 Budibase Alternatifi

Bahsedildiği gibi, kodsuz ve düşük kodlu geliştirme dünyasında seçenek sıkıntısı yoktur. Budibase'in sınırlamaları göz önüne alındığında, dikkate alabileceğiniz en iyi Budibase alternatiflerinden bazıları şunlardır:

1. ClickUp (Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi)

ClickUp, dahili araçlar oluşturmak veya uygulama geliştirme süreçlerini verimli bir şekilde yönetmek isteyen takımlar için idealdir. İş için nihai uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, veritabanı yönetimi ve kodsuz otomasyonu tek bir platformda birleştirir.

Çok yönlü özellikleri ve sorunsuz entegrasyonları ile ClickUp, takımların etkili iş akışları oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. Sezgisel arayüzü ve kod gerektirmeyen özellikleri, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar.

Görev Yönetimi

ClickUp ile projenizi istediğiniz gibi görselleştirin

ClickUp Tasks, ayrıntılı görev listeleri oluşturmanıza, öncelikler atamanıza, son tarihler belirlemenize ve sorunsuz proje yürütme için bağımlılıkları bağlamanıza olanak tanıyan gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunar.

Görev Görünümü, projenizi görselleştirmenin birçok yolundan sadece biridir. Takımınızın tercihlerine ve rahatlığına bağlı olarak Kanban Panoları, Gantt Grafikleri, Listeler, Tablo Görünümleri ve diğer biçimler arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde takımınızla görsel olarak beyin fırtınası yapın

Ayrıca, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için uygun olan dijital beyaz tahta ClickUp Beyaz Tahtalar da mevcuttur.

Bu alanı fikir üretmek, etkileşimli akış şemaları oluşturmak, fikirleri görsel olarak göstermek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.

Özel İş Akışları

Geliştirme faaliyetlerini yolunda tutmak için Özel İş Akışları ve Otomasyon tarifleri oluşturun

ClickUp'ın özelleştirme yetenekleri, iş akışlarınızı planlama şeklinize kadar uzanır. ClickUp, uygulamaya özel ihtiyaçlara göre geliştirme sürecini ince ayarlamak için özel iş akışları kurmanıza olanak tanır. Fikir oluşturmadan dağıtıma kadar tüm SDLC'yi sadece birkaç tıklamayla özelleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile uygulama geliştirme sprintlerinizi takip edin

Bu özellik, zengin ClickUp Gösterge Panelleri ile birleştiğinde, geliştirme süreci üzerinde ayrıntılı kontrol sahibi olmanızı sağlar. Proje ve ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı bir genel bakış sunarak, ek kaynakları anında dağıtmak gibi müdahalelerde bulunmanıza olanak tanır.

Kodsuz Otomasyon

Tek bir kod satırı yazmadan sezgisel otomasyonlar kurun

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, tekrarlayan görevleri ve manuel iş akışlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Basit tetikleyici tabanlı mantık ile atamaları, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatikleştirerek geliştirme takımınız içinde sorunsuz bir koordinasyon sağlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Bu otomasyon iş akışlarını kurmak için kodlama bilgisi gerekmez, bu da herkesin erişimine açık olmasını sağlar.

Yerleşik zaman izleyici ve kodsuz otomasyon gibi diğer proje yönetimi araçları da geliştirme sürecini ve yönetimini destekler.

Zaman Takibi

Yerleşik Zaman Takibi aracını kullanarak her görevi tamamlamak için gereken süreyi otomatik olarak hesaplayın

ClickUp, her bir görev için ne kadar zaman harcandığını izlemenizi sağlayan entegre bir Proje Zaman Takibi özelliği sunar. Zaman takibi özelliği, proje yürütmede şeffaflık sağlar ve takımların harici araçlara bağlı kalmadan son teslim tarihlerini karşılamasına ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

ClickUp Entegrasyonları

Hızlı ve zahmetsiz geliştirme için GitHub gibi platformlarla entegre edin

ClickUp her alanı kapsasa da, eksik bir özellik veya işlev fark ederseniz, bunu telafi etmek için Entegrasyonlar'dan yararlanabilirsiniz. ClickUp, Slack, Google Workspace (Google E-Tablolar, Dokümanlar, Takvim vb.), GitHub, GitLab ve Microsoft Teams dahil olmak üzere birçok uygulamayı entegre eder. Zapier'i kullanarak iç araçları bağlayabilir ve oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp ile iş akışlarını otomatikleştirin Otomasyon ile manuel çabayı azaltın ve verimliliği artırın

Etkileşimli ve zengin ClickUp Gösterge Panelleri ile uygulama geliştirmeyi izleyin

ClickUp ile görevleri verimli bir şekilde düzenleyin Görevler , kullanıcıların yinelenen görevleri ayarlamasına ve görev bağımlılıklarını belirlemesine olanak tanır

Proje ilerlemesini izlemek ve veritabanlarını yönetmek için mükemmel olan ClickUp Tablo Görünümü ile verileri net bir şekilde görselleştirin

Gerçek zamanlı sohbet konuları, yorumlar, @bahsetmeler ve daha fazlasını içeren ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Takımınızın programına uymasını sağlamak için yerleşik zaman takibi aracıyla zamanı zahmetsizce takip edin

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin çokluğu yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

Mobil uygulamada sınırlı özellikler ve işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : 0

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise Planı : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain (Eklenti): Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar.

ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar.

2. Airtable (Özelleştirilebilir veritabanları ve işbirliği için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tabloların esnekliğini veritabanlarının gücüyle birleştirerek kritik iş süreçlerini hızlandıran, kod gerektirmeyen bir uygulama platformudur.

Sonuç olarak, takımların kodlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak daha iyi proje yönetimi, pazarlama operasyonları ve ürün geliştirme sağlar.

AI destekli iş akışları, özelleştirilebilir görünümler ve güçlü veri işleme yetenekleri gibi özelliklerle Airtable, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için en iyi Budibase alternatiflerinden biridir.

Dahası, sezgisel arayüzü, içerik takvimlerini yönetmek, proje sprintlerini izlemek veya görevleri otomatikleştirmek gibi özel ihtiyaçlara göre uyarlanmıştır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli sürükle ve bırak öğelerini kullanarak özel iş akışları oluşturun

Yerleşik otomasyon ve komut dosyası özellikleriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Kanban, Izgara, Takvim ve Galeri gibi farklı görünümlerde verileri görselleştirin

Airtable tabanlarını web sitelerine yerleştirin ve güvenli bağlantılar aracılığıyla dışarıyla paylaşın

Airtable sınırlamaları

Veritabanının boyutu arttıkça performans düşmeye başlar

Masaüstü sürümleri, mobil cihazlardaki uygulamalarda bulunmayan özelliklere sahiptir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Takım : Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Airtable AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.740+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.120+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Airtable Alternatifleri

3. Zoho Creator (Hızlı uygulama geliştirme için en iyisi)

zoho Creator aracılığıyla

Zoho Creator, işletmelerin özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Zoho'nun düşük kodlu bir platformudur. Bu Budibase alternatifi, kullanıcıların satış, müşteri hizmetleri, operasyonlar ve finans dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonlardaki iş süreçlerini dijitalleştirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik için tasarlanan platformun sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonlar ve iş akışı otomasyonu özelliği, formların, raporların, sayfaların ve iş akışlarının oluşturulmasını basitleştirir.

USP'si, Zoho Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformu ve Zoho Mail gibi sayısız Zoho uygulamasıyla sorunsuz entegrasyonunda yatmaktadır.

Zoho Creator'ın en iyi özellikleri

Geliştirici sanal ortamı sayesinde canlı sürümü etkilemeden uygulamaları test edin

Mobil ve web için çapraz platform uyumluluğu sayesinde uygulamalara her yerden erişin

Veri odaklı gösterge panelleri ve gelişmiş raporlama araçlarıyla verileri analiz edin

Kapsamlı kodlama gerektirmeden tahmin ve duygu analizi için yapay zeka kullanın

Zoho Creator sınırlamaları

Yalnızca Zoho ekosisteminde çalışıyorsanız daha fazla değer sunar

Deluge'da (Zoho'nun tescilli dili) komut dosyası oluşturmak için öğrenme eğrisi dik

Zoho Creator fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 25 $

Esnek: Özel fiyatlandırma

Zoho Creator puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Kullanım kolaylığı, tek bir kullanıcıyla prototip oluşturma ve ardından piyasaya sürme esnekliği, hesap seviyelerini yukarı ve aşağı ölçeklendirme kapasitesi, sağlam topluluk desteği ve iyi profesyonel destek ekipleri arzu edilen özelliklerdir. Temel olarak kullanabileceğimiz yerleşik şablonları, bunların birden çok tel kafesle nasıl çalıştığını ve müşteriler için herhangi bir sorun veya komut dosyası olmadan platformlar oluşturabilmemizi takdir ettim.

Kullanım kolaylığı, tek bir kullanıcıyla prototip oluşturma ve ardından piyasaya sürme esnekliği, hesap seviyelerini yukarı ve aşağı ölçeklendirme kapasitesi, sağlam topluluk desteği ve iyi profesyonel destek ekipleri aranılan özelliklerdir. Temel olarak kullanabileceğimiz yerleşik şablonları, bunların birden çok tel kafesle nasıl çalıştığını ve müşteriler için herhangi bir sorun veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan platformlar oluşturabilmemizi takdir ettim.

📚 Ayrıca okuyun: İşletmeniz için CRM sistemi nasıl seçilir?

4. Appsmith (Açık kaynaklı mobil ve web uygulaması geliştirme için en iyisi)

appsmith aracılığıyla

Geliştiriciler düşünülerek tasarlanan Appsmith, işletmelerin gösterge panelleri, yönetici panelleri ve CRUD uygulamaları gibi özel iç araçları hızla geliştirmelerini sağlayan açık kaynaklı, düşük kodlu bir platformdur. Uygulama geliştiricilerin API'leri, veritabanlarını ve üçüncü taraf hizmetleri sorunsuz bir şekilde bağlayarak entegre bir uygulama geliştirme deneyimi sunar.

Önceden oluşturulmuş bileşenleri ve özelleştirmeye odaklanmasıyla Appsmith, açık ve işbirliğine dayalı bir ortamda uygulama geliştirmek için en iyi Budibase alternatiflerinden biridir. Topluluk odaklı yapısı da sürekli iyileştirmeyi teşvik eder ve zengin kaynaklara erişim sağlar.

Appsmith'in en iyi özellikleri

REST API'leri, GraphQL veya SQL veritabanlarını kullanarak herhangi bir veri kaynağına bağlanın

Uygulama arayüzlerini özelleştirmek için tablolar, formlar ve grafikler gibi önceden oluşturulmuş özellikleri kullanın

Yerleşik JavaScript ile özel kod yazarak uygulamanın özelliklerini ve iş mantığına uygun işlevselliğini özelleştirin

Git entegrasyonu aracılığıyla Appsmith'in sürüm kontrolü ile uygulama sürümleri üzerinde işbirliği yapın ve bunları verimli bir şekilde yönetin

Appsmith sınırlamaları

Gelişmiş analiz ve raporlama araçlarının eksikliği

Sınırlı tasarım web ve mobil uygulama tasarım seçenekleri

Appsmith fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: 100 kullanıcı için aylık 2.500

Appsmith puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: Yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) gerçekleşmesi nedeniyle sorunsuz bir işbirliği eksikliğini de gösterebilir. Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.

retool aracılığıyla

Retool, yönetici panelleri, gösterge panelleri ve müşteri desteği araçları gibi dahili iş uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmak için görsel iş akışı otomasyonu, önceden oluşturulmuş bileşenler ve veritabanı ve API entegrasyonları kullanır.

Bu platformla, takımlar Retool'un bulut hizmetinde uygulamalar oluşturup çalıştırabilir veya bunları kendi altyapılarına dağıtarak çeşitli güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılama esnekliği sunar.

Retool'un gücü, çeşitli veri kaynaklarını birleştirme yeteneğinde yatmaktadır, bu da onu kodlama kısmına girmeden uygulamalarında kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyan işletmeler için ideal hale getirir.

Ayrıca Retool, hazırlık ortamları ve sürüm kontrolü gibi özelliklerle işbirliğini artırarak geliştirme sürecini optimize eder ve verimliliği artırır.

Retool'un en iyi özellikleri

Postgres, MongoDB ve REST dahil olmak üzere herhangi bir veritabanına veya API'ye bağlanın

Kapsamlı denetim günlükleri tutarak, uyumluluk çabalarını daha iyi izlemek için platformdaki kullanıcı eylemlerine görünürlük sağlayın

Verilerinizi güvence altına alın ve herhangi bir AI modelini kullanarak işinize özel AI araçlarını hızla sunarken, LLM'lerle veri paylaşımınızı kontrol edin

Çeşitli Tek Oturum Açma (SSO) sağlayıcılarıyla entegrasyon sayesinde sorunsuz kimlik doğrulama ve merkezi kullanıcı yönetimi elde edin

Retool sınırlamaları

Standart ve son kullanıcı başına ücretlendirilen fiyatlandırma yapısı, büyük takımlar veya önemli sayıda kullanıcıya sahip kuruluşlar için pahalıdır

Sınırlı mobil uygulama desteği, mobil öncelikli takımların erişilebilirliğini engelliyor

Retool fiyatlandırması

Ücretsiz : Standart kullanıcı başına 0 $ + son kullanıcı başına 0

Takım : Standart kullanıcı başına aylık 12 $ + son kullanıcı başına aylık 7

İş : Standart kullanıcı başına aylık 65 $ + son kullanıcı başına aylık 18

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Retool puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Retool, uygulama geliştirme şeklimi tamamen değiştirdi. Sürükle ve bırak arayüzü son derece sezgiseldir, bu sayede tonlarca kod yazmadan karmaşık uygulamaları kolayca bir araya getirebilirsiniz. Her türlü veri kaynağı ve API ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını seviyorum. İster SQL veritabanı ister REST API olsun, Retool her şeyi zahmetsizce hallediyor. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar yeni projeler başlatırken bana çok zaman kazandırıyor.

Retool, uygulama geliştirme şeklimi tamamen değiştirdi. Sürükle ve bırak arayüzü son derece sezgiseldir ve tonlarca kod yazmadan karmaşık uygulamaları kolayca bir araya getirmeyi sağlar. Her türlü veri kaynağı ve API ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını seviyorum. İster SQL veritabanı ister REST API olsun, Retool her şeyi zahmetsizce hallediyor. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar yeni projeler başlatırken bana çok zaman kazandırıyor.

6. Bubble (kodsuz web uygulaması geliştirme için en iyisi)

bubble aracılığıyla

Bubble, geliştirici olmayanların özel mantık, duyarlı tasarım ve veritabanı özelliklerine sahip, tamamen işlevsel web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir platformdur. Duyarlı tasarım motoru, uygulamaların çeşitli cihazlarda iyi görünmesini ve çalışmasını sağlayarak kullanım alanlarına çok yönlülük katar.

Bubble, ölçeklenebilirlik ve entegrasyonu destekleyerek, büyümeyi hedefleyen girişimler ve küçük işletmeler için ideal bir çözümdür. İletişim planınızı uygulamak için bir web uygulaması oluşturmak veya belirli SaaS uygulamalarını kullanmak istiyorsanız, Bubble işinizi halledecektir.

Bubble'ın en iyi özellikleri

Özel alan adlarında doğrudan lansmana yardımcı olan dağıtım araçlarıyla, fikirden yayına kadar olan süreci basitleştirin

Aynı anda çalışan birden fazla kullanıcıyla özel iş akışlarına odaklanın ve işbirliği yapın

Uygulama işlevselliğini genişletmek ve geliştirmek için pazardaki eklentileri kullanın

Daha fazla esneklik için API Connector'ı kullanarak harici API'lerle entegre edin

Bubble sınırlamaları

Çok yüksek trafiğe sahip uygulamalar için sınırlı ölçeklenebilirlik

Sürekli internet bağlantısı gerektirir, çevrimdışı kullanımları kısıtlar

Kabarcık fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Başlangıç : 32 $/ay

Büyüme : 134 $/ay

Takım : 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bubble puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (320+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Kodsuz ve düşük kodlu platformlar, uygulama geliştirme süresini %90 oranında azaltır!

7. Caspio (Veritabanı tabanlı uygulamalar için en iyisi)

caspio aracılığıyla

Caspio, veri odaklı uygulamalar oluşturmaya odaklanan bulut tabanlı, düşük kodlu bir geliştirme platformudur. Budibase'e alternatif olarak Caspio, sürükle ve bırak araçlarıyla kullanıcı dostu bir arayüz sunarak, belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş web uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

Caspio'yu gerçekten öne çıkaran şey, sunduğu sağlam güvenlik ve uyumluluk özellikleridir. Bu, onu finans, sağlık ve sigorta gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörler için özellikle kullanışlı hale getirir.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Yerleşik bulut veritabanı sayesinde harici veritabanı yönetim sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Yerleşik veri görselleştirme araçlarıyla ayrıntılı raporlar oluşturun

Rol tabanlı kimlik doğrulama ile uygulamalar içindeki kullanıcı erişimi ve izinleri üzerinde kapsamlı kontrol elde edin

HIPAA ve GDPR dahil olmak üzere çeşitli endüstri standartlarına uyun ve uygulamaların gerekli yasal gereklilikleri karşıladığından emin olun

Caspio sınırlamaları

Bulut barındırmaya büyük ölçüde bağımlıdır, bu da şirket içi gereksinimleri olan kuruluşlar için uygun olmayabilir

Modern ve görsel olarak çarpıcı arayüzler oluşturmak için sınırlı tasarım esnekliği

Caspio fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 100 $

Profesyonel : Aylık 600 $

Kurumsal: Aylık 2.250

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)

Kendi kapasitemizin çok ötesinde sistemler oluşturabildik. Biz bir BT şirketi değiliz, ancak Caspio'yu kullanarak birçok büyük operatörün sahip olmak isteyeceği sistemler oluşturduk. Kısacası, Caspio bize rekabet avantajı sağladı.

Kendi kapasitemizin çok ötesinde sistemler oluşturabildik. Biz bir BT şirketi değiliz, ancak Caspio'yu kullanarak birçok büyük operatörün sahip olmak isteyeceği sistemler oluşturduk. Kısacası, Caspio bize rekabet avantajı sağladı.

8. OutSystems (Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için en iyisi)

outSystems aracılığıyla

OutSystems, kurumsal düzeyde mobil ve web uygulamaları ile iş araçları geliştirmek için yüksek performanslı, düşük kodlu bir platformdur. Görsel geliştirme ortamı, geliştiricilerin kullanıcı arayüzlerini, iş akışlarını ve veri modellerini verimli bir şekilde tasarlamasına olanak tanır.

Aynı zamanda, tek tıklamayla dağıtım özelliği, uygulamaları geliştirme aşamasından üretime geçirmeyi basitleştirir.

Geliştirme yeteneklerinin yanı sıra OutSystems, geliştiricilere gerçek zamanlı performans izleme ve uygulama içi geri bildirim toplama gibi özellikler sunarak sürekli iyileştirme ve kullanıcı odaklı geliştirme imkanı sağlar.

OutSystems'ın en iyi özellikleri

Uygulama performansını izlemek için ayrıntılı analitiklere erişin

Bulut tabanlı mimari desteği ile bulut ortamlarında kolayca dağıtın ve ölçeklendirin

Geliştirme sürecini optimize etmek ve kalite kontrolleri yapmak için yapay zeka kullanın

Uygulamalarınıza üretken AI (GenAI) ajanları ekleyin

OutSystems sınırlamaları

Yalnızca büyük bütçeli, köklü kuruluşlar için uygundur

Belirli önceden oluşturulmuş bileşenler için sınırlı özelleştirme

OutSystems fiyatlandırması

OutSystems Personal Edition : 0 $

OutSystems Developer Cloud: Yıllık 36.300 $'dan başlayan fiyatlarla

OutSystems puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.110+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Kod gerektirmeyen çözümler, geleneksel uygulama oluşturma platformlarına göre %70 daha az kaynak tüketir!

9. AppSheet (Hesap tablosu tabanlı uygulama geliştirme için en iyisi)

appSheet aracılığıyla

AppSheet, uygulama geliştiricilerin elektronik tabloları tamamen işlevsel mobil ve web uygulamalarına dönüştürmelerini sağlayan Google'ın kod gerektirmeyen bir platformudur. Elektronik tablo şablonlarını kullanarak uygulamalar oluşturun, iş süreçlerini otomatikleştirin, içgörüler elde edin ve takım verimliliğini artırın.

Ocak 2020'de Google tarafından satın alınmasından bu yana AppSheet, kullanıcıların teknik uzmanlık gerektirmeden iş süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan AppSheet Otomasyon gibi özelliklerle gelişmeye devam etti.

Platform ayrıca Google Çalışma Alanı ile entegre olarak, kullanıcıların Gmail ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde etkileşime giren uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak işbirliğini ve verimliliği artırır.

AppSheet'in en iyi özellikleri

Google E-Tablolar, Microsoft Excel, SQL ve diğer veri kaynaklarından doğrudan uygulamalar oluşturun

Rol tabanlı erişim ve kullanıcı kimlik doğrulaması ile güvenli uygulamalar oluşturun

Uygulamaların internet erişimi olmadan çalışması için çevrimdışı işlevselliği etkinleştirin

Uygulama oluşturmaya yardımcı olmak ve işlevselliği geliştirmek için Google'ın Gemini gibi AI yeteneklerini kullanın

AppSheet sınırlamaları

Sınırlı tasarım yetenekleri ve son derece özelleştirilmiş uygulamalar için gelişmiş özelliklerin eksikliği

Tüm kurumsal ekosistemlere uymayabilecek Google Çalışma Alanı'na bağımlılık

AppSheet fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

AppSheet puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (540+ yorum)

AppSheet, kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir araçtır. Sezgisel, kodsuz platformu, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını sağlayarak verimliliği artırır ve hızlı prototip oluşturmaya olanak tanır. Google E-Tablolar, Excel ve SQL veritabanları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyonları güçlüdür.

AppSheet, kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir araçtır. Sezgisel, kodsuz platformu, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını sağlayarak verimliliği artırır ve hızlı prototip oluşturmaya olanak tanır. Google E-Tablolar, Excel ve SQL veritabanları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyonu güçlüdür.

10. Kintone (Takım işbirliği ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

kintone aracılığıyla

Kintone, uygulama oluşturmak ve proje ilerlemesini izlemek için özelleştirilebilir bir çalışma alanı oluşturarak takım işbirliği ve iş akışı yönetimine yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu çerçeve, takımların görevleri, verileri ve iletişimi tek bir yerde birleştirerek birden fazla araca bağımlılıklarını azaltır.

Platform, kullanıcı izinleri ve veri erişimi üzerinde hassas kontrol sağlayan ayrıntılı yönetişim özellikleri sunar. Takım işbirliğini ön plana çıkaran Kintone, uzaktan uygulama geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir.

Ayrıca, çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek farklı iş ortamlarında çok yönlülüğünü artırır.

Kintone'un en iyi özellikleri

Özel çalışma alanları ve veritabanlarıyla takım verilerini merkezileştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek gereksiz işlemleri ortadan kaldırın ve iş akışlarını basitleştirin

Yerleşik mesajlaşma ve dosya paylaşım araçlarını kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Zapier ve Salesforce gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Kintone sınırlamaları

Belirli işlevleri dahil etmek için eklentilere bağımlılık

Çevrimdışı erişimin olmaması, uygulamanın kullanılabilirliğini sınırlayabilir

Kintone fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 24 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Kintone puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

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Budibase'i ClickUp ile değiştirin

İşte en iyi Budibase alternatiflerinin özeti.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Ancak, uygulama oluşturma sürecini güçlendirmek için en iyi proje yönetimi, özel iş akışları ve sorunsuz işbirliğini bir araya getiren bir şey istiyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

Tüm uygulama geliştirme aşamalarını takip etmekten uygulama kullanımı ve performansı hakkında raporlar oluşturmaya kadar, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulamadır — farklı teknolojileri bir araya getiren tek bir uygulama.

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