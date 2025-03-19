2025'te Denemeniz Gereken En İyi 12 Bing Image Creator Alternatifi

AI görüntü oluşturucular, görsellerin oluşturulma biçiminde devrim niteliğinde bir etki yarattı. Herkesin uygun komutları kullanarak çarpıcı sanat eserleri, marka materyalleri, konsept tasarımları ve pazarlama materyalleri oluşturmasına olanak tanıyor.
Bing AI Image Creator bu araçlardan biridir. Sadece birkaç kelimeyle, kullanım amacına göre yüksek kaliteli, gerçekçi görüntüler oluşturabilirsiniz. Bing Image Creator, Microsoft ortamıyla yerel entegrasyonu sayesinde de büyük popülerlik kazanmıştır.
Buna rağmen, bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme veya sanat stilleri üzerinde daha fazla kontrol için Bing Image Creator'a alternatifler arayabilir.
Deneyebileceğiniz 12 Bing Image Creator alternatifini bir araya getirdik.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Aşağıda, 12 Bing Image Creator alternatifi ve bunların benzersiz özellikleri yer almaktadır:
- ClickUp : Görsel beyin fırtınası ve yaratıcı iş akışı yönetimi için en iyisi
- Midjourney: Sanatsal görüntü oluşturma için en iyisi
- Dall-E 3: Ayrıntılı ve doğru görüntü oluşturma için en iyisi
- Adobe Firefly: Adobe merkezli yaratıcı iş akışlarıyla entegrasyon için en iyisi
- Craiyon: Ücretsiz ve erişilebilir AI görüntü oluşturma için en iyisi
- Character. ai: Kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri için en iyisi
- Stable Diffusion: Açık kaynaklı görüntü oluşturma için en iyisi
- Leonardo AI: Yüksek kaliteli oyun varlıkları oluşturmak için en iyisi
- DreamStudio: Kullanıcı dostu görüntü oluşturma için en iyisi
- Ideogram: Görüntüler içinde okunaklı metin oluşturmak için en iyisi
- Canva: AI entegrasyonlu kapsamlı tasarım çözümleri için en iyisi
- NightCafe: Topluluk odaklı AI sanat oluşturma için en iyisi
Neden Bing Image Creator'a alternatifler tercih etmelisiniz?
Bing Image Creator son derece kullanışlı olsa da, bazı kullanıcıların alternatifler aramasına neden olabilecek aşağıdaki zorlukları da beraberinde getirir:
- Sınırlı özelleştirme kontrolleri: Bazı AI sanat oluşturucularının aksine, Bing Image Creator görüntü ayrıntılarını veya sanatsal teknikleri ince ayarlamak için gelişmiş ayarlar sunmamaktadır
- Sıkı içerik denetimi: Bing Image Creator, görüntü oluşturma konusunda sıkı kısıtlamalar uygular. Bu, AI sanat örnekleri uygunsuz olmasa bile sanatsal konseptlerinizi ve yaratıcı vizyonunuzu sınırlar
- Daha düşük çözünürlüklü çıktılar: Bazı AI sanat araçlarıyla karşılaştırıldığında, Bing Image Creator profesyonel tasarım işleri veya baskılar için uygun yüksek kaliteli görüntüler üretememektedir
- Microsoft hesap kaydı: Kullanıcılar, Bing Image Creator'a erişmek için bir Microsoft hesabı oluşturmalıdır. Bu, açık erişim yaklaşımını tercih edenler için sakıncalı olabilir
- Sınırlı ticari kullanım hakları: Bazı AI görüntü oluşturucular, ticari kullanım için daha net ve esnek lisans seçenekleri sunar. Öte yandan, Bing Image Creator politikaları ticari kullanım haklarını kısıtlamaktadır, bu da sınırlayıcı bir unsurdur
Bing Image Creator'a 12 alternatif bir bakışta
İşte inceleyeceğimiz 12 Bing Image Creator alternatifine hızlı bir genel bakış:
|Araç Adı
|Öne Çıkan Özellik
|Kullanım Örneği
|En iyisi
|ClickUp
|AI destekli yaratıcı ş akışı araçları
|Görsel beyin fırtınası, görüntü yükleme, iş akışı illüstrasyonu, proje planlama
|Takımlar ve proje yöneticileri
|Midjourney
|Yüksek kaliteli görüntüler
|Konsept sanat, fantastik illüstrasyonlar, dijital sanat
|Dijital sanatçılar ve tasarımcılar
|Dall-E 3
|Hassas metin-görüntü oluşturma
|Gerçekçi görüntüler, pazarlama görselleri
|Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular
|Adobe Firefly
|Adobe ekosisteminde yapay zeka destekli görüntü düzenleme ve geliştirme
|Fotoğraf manipülasyonu, yaratıcı tasarım ş akışları
|Tasarımcılar ve fotoğrafçılar
|Craiyon
|Ücretsiz ve sınırsız AI görüntü oluşturucu
|Hızlı ve deneysel görüntü oluşturma
|Sıradan kullanıcılar ve hobisi olanlar
|Karakter. ai
|AI destekli karakter ve sahne oluşturma
|Etkileşimli hikaye anlatımı, oyun konsept sanatı
|Yazarlar, çizgi roman oluşturucular, illüstratörler ve oyun geliştiriciler
|Stable Diffusion
|Açık kaynaklı ve özelleştirilebilir AI görüntü oluşturma
|AI sanat denemeleri, prototip oluşturma ve araştırma
|Geliştiriciler, araştırmacılar, ürün sahipleri ve AI meraklıları
|Leonardo AI
|Görüntü oluşturma ve stil üzerinde gelişmiş kontrol
|Konsept sanat, oyun varlık tasarımı
|Oyun tasarımcıları ve illüstratörler
|DreamStudio
|Web tabanlı, açık kaynaklı araç
|Ayrıntılı ayarlamalarla AI tarafından oluşturulan görseller
|AI araştırmacıları ve dijital sanatçılar
|Ideogram
|AI tarafından oluşturulan tipografi ve stilize metin
|AI destekli logo ve marka tasarımı
|Grafik tasarımcı, logo tasarımcı ve marka uzmanları
|Canva
|Tasarım platformu ve şablonlarla entegre AI araçları
|Sosyal medya gönderileri, sunumlar, pazarlama materyalleri
|Pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve küçük işletmeler
|NightCafe
|Farklı sanat stilleri için çoklu AI modelleri
|Sanatsal denemeler, yazdırmaya uygun AI sanat
|Yaratıcı hobiler, AI sanatçıları ve AI oluşturucular
Kullanabileceğiniz En İyi 12 Bing Image Creator Alternatifi
Aşağıda, denemeniz gereken 12 mükemmel Bing Image Creator alternatifi bulunmaktadır:
1. ClickUp (Görsel beyin fırtınası ve yaratıcı iş akışı yönetimi için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, dokümantasyon ve takım işbirliğini kolaylaştıran kapsamlı bir verimlilik platformudur. Geleneksel bir AI görüntü oluşturucu olmasa da, yaratıcı sürecinizi geliştirecek birçok özellik sunar.
Örneğin, fikirlerinizi dijital bir beyaz tahtada gösteren ClickUp Beyaz Tahtalar var. Planınızı çizmekten, görüntüleri yüklemeye ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturmaya kadar, ClickUp Beyaz Tahtalar her şeyi yapar.
Öte yandan, ClickUp Brain, sizin ve takımınızın fikir üretmenize, içerik oluşturmanıza ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.
ClickUp Beyaz Tahtaları ve Brain'i birlikte kullanmak, ClickUp'ı orijinal sanat eserleri veya görüntüler oluşturmak için kullanamasanız bile verimliliği artırır ve projenize üst düzey görünürlük sağlar! Bu tür görsel öğeler ve yapay zeka destekli araçlar, işlerinizi nasıl yaptığınızı kolaylaştırmak için çok önemlidir!
ClickUp anahtar özellikleri
- Fikirlerinizi görselleştirin ve ClickUp Beyaz Tahtalarında ortak beyin fırtınası oturumları düzenleyin
- ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturun, bilgileri özetleyin ve yaratıcı sürecinizdeki görevleri otomatikleştirin
- ClickUp Sohbet'i kullanarak yaratıcı takımınızla veya paydaşlarınızla iletişim kurun, geri bildirim paylaşın ve bağlamsal yorumlar bırakın
- Görüntüleri ve zengin medya içeriğini görev yönetimine entegre edin
- Yaratıcı projelerinizdeki görevleri, zaman çizelgelerini ve kaynakları yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Diğer AI görüntü oluşturma araçlarıyla entegre etmeniz gerekecektir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı hissedilebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain (eklenti): Üye başına aylık 7 ABD doları
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Midjourney (Sanatsal görüntü oluşturma için en iyisi)
Midjourney, popüler bir AI sanat oluşturucusudur. Bu Bing Image Creator alternatifi, teknolojiyi kullanarak insanların hayal gücünü genişletmeyi amaçlamaktadır.
Gelişmiş algoritmalar kullanarak metin komutlarını gerçekçiden soyutlara kadar uzanan benzersiz stillerde çarpıcı görüntülere dönüştürür. Ayrıca fotoğrafçılık, resim ve dijital tasarım gibi çeşitli sanat formlarını deneyebilirsiniz.
Midjourney'in anahtar özellikleri
- Açıklama özelliğini kullanarak görüntülerden doğal dil açıklamaları oluşturun
- Yeni bir görüntü oluştururken birden fazla mood panosunu birleştirin
- Ruh hali panolarını SREF kodlarıyla birleştirerek farklı sanat stillerini ve konseptlerini keşfedin
- Gelişen bir toplulukla AI sanatını paylaşın ve işbirliği yapın
Midjourney sınırlamaları
- Ücretsiz veya freemium seviye sunmuyor
- Ara sıra sunucu kesintileri erişilebilirliği etkiler
Midjourney fiyatlandırması
- Temel Plan: 10 $
- Standart Plan: 30 $
- Pro Plan: 60 $
- Mega Plan: 120 $
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bir G2 kullanıcısının Midjourney hakkında söyledikleri:
Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.
Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri
3. Dall-E 3 (Ayrıntılı ve doğru görüntü oluşturma için en iyisi)
Dall-E, OpenAI tarafından geliştirilen bir metin-görüntü oluşturucu. 3. nesil model olan Dall-E 3, nüanslı komutları anlayarak son derece ayrıntılı ve doğru görüntüler oluşturur.
OpenAI'nin bir ürünü olan Dall-E 3, ChatGPT ile entegre olarak kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına ve açıklamalara en uygun görselleri oluşturmak için komutları iyileştirmesine yardımcı olur.
Dall-E 3 anahtar özellikleri
- ChatGPT ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek rafine AI komutları oluşturun
- Yaratıcı beyin fırtınasını geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim paylaşın
- Nüanslı komutlarla ayrıntılı ve son derece doğru görüntüler oluşturun
- Geniş bir aralıkta sanat stilleri, konular ve tekniklerden seçim yapın
Dall-E 3 sınırlamaları
- Görüntü kalitesi bazen tutarsız olabilir
- İşlem süreleri sunucu yüküne göre değişir
Dall-E 3 fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Dall-E 3 puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Dall-E Alternatifleri ve AI Görüntüleri Oluşturmak için Rakipler
4. Adobe Firefly (Adobe merkezli yaratıcı iş akışlarıyla entegrasyon için en iyisi)
Adobe Firefly, Adobe uygulama paketinde bulunan bir yapay zeka hizmetidir.
Photoshop ve Premier Pro gibi diğer uygulamalarla yerel olarak entegre olarak kapsamlı tasarım proje yönetimi sunar. Sonuç olarak, mevcut iş akışlarınız içinde doğrudan AI görüntüleri ve videolar oluşturarak daha yüksek verimlilik ve yaratıcılığın keyfini çıkarabilirsiniz.
Adobe Firefly anahtar özellikleri
- Son derece gelişmiş Adobe Firefly Image Model ile fotogerçekçi görüntüler oluşturun
- Generative Fill ile görüntüleri düzenleyin ve ayrıntıları geliştirin
- Firefly Video Model'e metin komutlarını girerek ilgi çekici videolar oluşturun
- Generative Extend ile çerçeveler ekleyin, ortam sesini uzatın ve garip kesikleri ortadan kaldırın
Adobe Firefly sınırlamaları
- Tam entegre erişim için Adobe Creative Cloud aboneliği gerekir
- Adobe dışındaki uygulamalarla entegrasyon sınırlıdır
Adobe Firefly fiyatlandırması
- Adobe Firefly: 4,99 $/ay
- Adobe Creative Cloud: 59,99 $/ay
Adobe Firefly puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (yeterli yorum yok)
Bu G2 kullanıcısının Abode Firefly hakkında neler söylediğine göz atın:
Adobe Firefly, özellikle Adobe'nin ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.
Adobe Firefly, özellikle Adobe'nin ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.
🔍 Biliyor muydunuz? Adobe Firefly kullanıcıları, beta sürümünün ilk ayında 70 milyondan fazla görüntü oluşturdu!
5. Craiyon (Ücretsiz ve erişilebilir AI görüntü oluşturma için en iyisi)
Eskiden Dall-E mini olarak bilinen Craiyon, metin komutlarını görüntülere dönüştüren ücretsiz bir AI görüntü oluşturucu. Craiyon, kullanımı ücretsiz olduğu için hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar grafik tasarım için AI olarak kullanabilir.
Ayrıca, söz konusu ücretsiz görüntülerden arka planları kaldırabileceğiniz ve yüksek çözünürlüklü görüntüler indirebileceğiniz karma bir görüntü düzenleme aracı olarak da iş görür.
Craiyon'un anahtar özellikleri
- Sosyal medya gönderileri, bloglar vb. için metin tabanlı komutlarla görüntüler, fotoğraflar, çizimler ve vektörler oluşturun.
- Anahtar kelimelere göre önceden oluşturulmuş görüntülerin bulunduğu bir kitaplıkta arama yapın
- Görüntü düzenleme özelliklerini kullanarak bir görüntünün arka planını kaldırın ve HD olarak indirin
- Discord üzerinden AI tasarımcıları ve oluşturucularından oluşan bir topluluğa katılın
Craiyon sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm reklamlar ve filigran içerir. Oluşturulan görüntüler ayrıca atıf gerektirir
- Görüntü oluşturucu, özellikle ücretsiz kullanıcılar için yavaş çalışıyor
Craiyon fiyatlandırması
Craiyon, aşağıdaki aboneliklerle ücretsiz olarak kullanılabilir:
- Destekçi: Aylık 12 $
- Profesyonel: 24 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Craiyon puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bu G2 kullanıcısının Craiyon'u kullanmayı sevmesinin nedenleri:
Craiyon'un en iyi yanı, ücretsiz olması ve diğer AI oluşturuculardan daha iyi olmasıdır. Bu programla oluşturulan görüntüler daha gerçekçidir ve ayrıca doğru görüntüler oluşturmak için negatif komut özelliğine sahiptir.
Craiyon'un en iyi yanı, ücretsiz olması ve diğer AI oluşturuculardan daha iyi olmasıdır. Bununla oluşturulan görüntüler daha gerçekçidir ve ayrıca doğru görüntüler oluşturmak için negatif komut özelliğine sahiptir.
6. Character. ai (Kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri için en iyisi)
Character. ai, kişiselleştirilmiş sohbet robotları oluşturmak için gelişmiş AI ve LLM araçlarını kullanarak konuşma yoluyla etkileşimli, dinamik karakterler oluşturur.
Kurulduktan sonra, bunları kendilerine atanan kişiliğe göre çeşitli karakterlerle konuşmaları simüle etmek için kullanabilirsiniz. Önceden var olan karakterlerden seçim yapabilir veya sıfırdan kendi karakterlerinizi oluşturabilirsiniz.
Bir görüntü oluşturucu olmasa da, çeşitli kişiliklere ve hikaye anlatma yeteneklerine sahip sürükleyici, konuşma tabanlı AI oluşturmada mükemmeldir.
Karakter. ai anahtar özellikleri
- Kullanıcı girdilerine uyum sağlayan ilgi çekici diyaloglara katılın
- Eğlence, eğitim vb. farklı uygulamalarda sohbet robotlarını keşfedin.
- Farklı yaş gruplarına uygun içerik sağlamak için güvenlik protokolleri uygulayın
Karakter. ai sınırlamaları
- AI görüntü oluşturucudan çok bir chatbot gibi çalışır
- İçeriğin uygunluğunu korumak için sürekli izleme gerektirir
Karakter. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz Sürüm
- C. ai+ Abonelik: 9,99 $/ay
Karakter. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Kendinizi Ayırt Etmenizi Sağlayacak Grafik Tasarım Trendleri
7. Stable Diffusion (Açık kaynaklı görüntü oluşturma için en iyisi)
Stable Diffusion, Stability AI tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir metinden görüntü oluşturma modelidir. Kullanıcıların metin tabanlı komutlara göre ayrıntılı ve çarpıcı AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmasına olanak tanır.
Stable Diffusion, derin öğrenme modellerini kullanarak etkileyici doğruluk ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturur. Ayrıca, açık kaynaklı yapısı sayesinde kullanıcılar çıktıları ince ayarlayabilir, özelleştirebilir ve Stable Diffusion'ı çeşitli uygulamalara entegre edebilir.
Stable Diffusion'ın anahtar özellikleri
- Çok konulu metin girdilerinden ayrıntılı ve çarpıcı görüntüler oluşturun
- Özelleştirme ve entegrasyon için açık kaynak modeline ve API'ye erişin
- İzin verilen lisans kapsamında ticari ve ticari olmayan amaçlarla kullanın
- Sürekli iyileştirmeleri kolaylaştırmak için AI araştırmacıları ve geliştiricilerinden oluşan bir topluluğa katılın
Stable Diffusion sınırlamaları
- Lisanslama genellikle kendi sunucunuzda barındırma ile sağlanır
- Modeli uygularken ve özelleştirirken geniş teknik uzmanlık gerektirir
Stable Diffusion fiyatlandırması
- Topluluk: Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Stable Diffusion puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının Stable Diffusion'ı neden etkili bulduğunu inceleyelim:
Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metin-görüntü dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.
Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metin-görüntü dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.
8. Leonardo AI (Yüksek kaliteli oyun varlıkları oluşturmak için en iyisi)
Leonardo, ürün fotoğrafları, mimari renderlar, 3D tasarımlar, konsept sanat illüstrasyonları, grafikler, karakter tasarımları ve oyun varlıkları oluşturmada mükemmel bir AI görüntü oluşturucu.
Oyun tasarımı, eğlence, kullanıcı deneyimi tasarımı veya dijital sanat gibi projelerinizi zenginleştirecek zengin sanat eserleri, görüntüler ve videolar elde edersiniz. En iyi yanı nedir? Kullanıcı dostu bir arayüz ve geniş bir özelleştirme seçenekleri yelpazesi sunarak, oluşturduklarınızı iyileştirmenize olanak tanır.
Leonardo AI'nın anahtar özellikleri
- Yüksek kaliteli karakter tasarımları, dokular ve oyun varlıkları oluşturun
- AI Canvas'ı kullanarak oluşturulan görüntüleri düzenleyin ve kusursuz görseller elde edin
- OBJ dosyalarının görünümünü ve hissini iyileştirmek için dokuları 3D varlıklara ekleyin
- Discord Sunucusuna katılın ve gelişen yaratıcı topluluğun bir parçası olun
Leonardo AI sınırlamaları
- Yoğun kullanım sırasında işlem süreleri yavaşlayabilir
- Oyun varlıklarının oluşturulması için daha uygundur ve sıradan kullanıcılar ve hobi amaçlı kullanıcılar için ideal olmayabilir
Leonardo AI fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Çırak Planı: Aylık 10 $
- Artisan Plan: Aylık 24 $
- Maestro Plan: 48 $/ay
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Leonardo AI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının Leonardo AI'yı AI odaklı yaratıcılık için bir devrim olarak görmesinin nedenini öğrenelim:
Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz.
Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz.
➡️ Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için en iyi UX tasarım yazılım araçları
9. DreamStudio (Kullanıcı dostu görüntü oluşturma için en iyisi)
Bing Image Creator'a alternatifler mi arıyorsunuz? Stability AI'nın DreamStudio'sunu deneyin. Ancak, açık kaynaklı Stable Diffusion'dan farklı olarak, DreamStudio herkesin erişebileceği, daha kullanıcı odaklı bir alternatiftir.
Kullanıcı dostu arayüzü, istediğiniz görüntüyü oluşturmak için bir metin komutu ve birkaç ayar girişi kabul eder. Ayrıca DreamStudio, fotogerçekçiden soyuta kadar çeşitli sanatsal stiller üretmede mükemmeldir, bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü hale getirir.
DreamStudio'nun anahtar özellikleri
- Stable Diffusion v2 ile çalışır. 1
- Doğru görüntü oluşturmak için 16 önceden ayarlanmış gerçekçi görüntü stilinden birini seçin
- Metin tabanlı komut istemlerini kullanarak oluşturulan görüntüleri düzenleyin
DreamStudio sınırlamaları
- Stable Diffusion'ın sunduğu ayrıntılı kontrol özelliği yoktur
- Görüntü başına ödeme abonelik planıyla çalışır ve fiyatlandırma oldukça karmaşıktır
DreamStudio fiyatlandırması
- Ücretsiz: 100 kredi (ön tanımlı ayarlarda 500 resim)
- Belirteçler: 1000 kredi başına 10 dolar
DreamStudio puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Canvas'ı Ustaca Kullanın: Sanatçılar ve Tasarımcılar için Temel Midjourney Prompt Örnekleri
Bu G2 kullanıcısının DreamStudio hakkında ne söylediğine göz atın:
Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenizi ve en doğru görüntüleri oluşturmanızı sağlar. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.
Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenize ve en doğru görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.
10. Ideogram (Görüntüler içinde okunaklı metin oluşturmak için en iyisi)
Bing Image Creator'ın bazı popüler alternatiflerine benzer şekilde, Ideaogram da yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanarak metin komutlarından yüksek kaliteli görseller oluşturur.
Posterler, logolar, infografikler ve sosyal medya reklamları için ideal olan bu AI görüntü oluşturucu, tasarıma olduğu kadar metne de aynı derecede önem verir. Göz alıcı görseller ve net, okunabilir metinlerin karışımı, içeriğinizin öne çıkmasını ve insanların zihninde kalmasını sağlar.
Ideogram'ın anahtar özellikleri
- Metinlere odaklanarak görüntüler oluşturun
- Görüntü üzerinde tekrarlayan desenler oluşturmak için "Döşeme" özelliğini kullanın
- Görüntülerinizi daha yüksek 2k çözünürlükle iyileştirin ve geliştirin
- Komut istemleri içeren bir elektronik tablo yükleyerek toplu olarak görüntü oluşturmak için toplu oluşturma özelliği ile zamandan ve çabadan tasarruf edin
İdeogram sınırlamaları
- Metin odaklı görüntü oluşturma, yeteneklerini tamamen görsel tasarımlarla sınırlar
- Metin görüntüleme bazen yanlış olabilir
İdeogram fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 8 $/ay
- Artı: Aylık 20 $
- Pro: 60 $/ay
İdeogram puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar için en iyi sosyal medya AI araçları
🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsan beyni, metinlerden çok görüntüleri daha iyi hatırlar — hem anında hem de üç gün sonra!
11. Canva (AI entegrasyonlu kapsamlı tasarım çözümleri için en iyisi)
Canva, AI destekli bir görüntü oluşturucu da sunan popüler bir grafik tasarım platformudur. Bu, kullanıcıların çarpıcı görüntüler oluşturmasına ve bunları kolaylıkla düzenlemesine olanak tanır.
Ayrıca, platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, gereksinimlerinize göre farklı tasarımlar oluşturmak ve düzenlemek için geniş bir şablon, grafik ve yazı tipi kitaplığına erişim elde edersiniz.
Canva'nın anahtar özellikleri
- Mükemmel görsel varlıkları oluşturmak için çeşitli grafik tasarım şablonları arasından seçim yapın
- Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünde tasarımlar oluşturun ve düzenleyin
- Tasarım projelerinde takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Bitmiş tasarımları web ve baskıya uygun farklı biçimlerde dışa aktarın
Canva sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan görüntüler, özel tasarımlarda bulunan benzersizliğe sahip değildir
- Tasarım öğeleri üzerinde sınırlı kontrol, karmaşık ve soyut kavramlar oluşturmak için yaratıcı esnekliği kısıtlar
Canva fiyatlandırması
- Canva Ücretsiz
- Canva Pro: Aylık 15 $
- Canva Teams: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.410+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.380+ yorum)
Bu G2 kullanıcısının Canva hakkında söylediklerini okuyun:
Son zamanlarda, projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Profesyonel görüntüler tam olarak aradığım şey. Yeni eklenen AI sihir özelliği inanılmaz.
Son zamanlarda, projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Profesyonel görüntüler tam olarak aradığım şey. Yeni eklenen AI sihir özelliği inanılmaz.
12. NightCafe (Topluluk odaklı AI sanat oluşturma için en iyisi)
Bing Image Creator'a alternatifleri NightCafe ile tamamlıyoruz. Bu AI görüntü oluşturma aracı, topluluk katılımını yaratıcılıkla harmanlamaya odaklanıyor.
Kullanıcıların, topluluk odaklı sanat yoluyla AI tarafından oluşturulan görüntüleri oluşturmasına, paylaşmasına ve keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca, NightCafe kullanıcıların istemlerden görüntü fikir panoları oluşturmasına yardımcı olarak, oluşturduklarını sergilemelerine olanak tanır.
NightCafe anahtar özellikleri
- Gelişmiş AI araçlarını kullanarak metin tabanlı komutlardan görüntüler oluşturun
- Topluluk yarışmalarına katılarak sanatınızı sergileyin ve geliştirin
- İlham almak için kullanıcılar tarafından oluşturulan AI sanat eserlerinden oluşan bir galeri keşfedin
- Yorumlar ve tartışmalar aracılığıyla canlı bir oluşturucu topluluğuyla etkileşim kurun
NightCafe sınırlamaları
- Kalite ve sanat tarzı, girdi komutlarına göre değişir
- Dijital sanat eserleri oluşturmaya yönelik topluluk odaklı bir yaklaşım, yalnız bir deneyim arayanlara uygun olmayabilir
NightCafe fiyatlandırması
- AI Beginner: 5,99 $/ay
- AI Hobbyist: 9,99 $/ay
- AI Enthusiast: 19,99 $/ay
- AI Artist: 49,99 $/ay
NightCafe puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
Bu G2 kullanıcısının NightCafe hakkında ne söylediğini öğrenelim:
Önemli bir özellik, kullanıcıların AI görüntü oluşturucuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan ücretsiz komut istemlerinin kullanılabilir olmasıdır. Sınırlı deneme sürümleri sunan birçok premium AI oluşturucunun aksine, NightCafe, bir taahhütte bulunmadan önce aracı kapsamlı bir şekilde test etme şansı sunar.
Önemli bir özellik, kullanıcıların AI görüntü oluşturucuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan ücretsiz komut istemlerinin kullanılabilir olmasıdır. Sınırlı deneme sürümleri sunan birçok premium AI oluşturucunun aksine, NightCafe, bir taahhütte bulunmadan önce aracı kapsamlı bir şekilde test etme şansı sunar.
Özel bahsetmeler
- Photosonic: WriteSonic ile entegre olarak metinden görüntü oluşturmayı kolaylaştırır
- PhotoDirector: Güçlü AI modelleri kullanarak görüntü varlıklarınızı düzeltir
- Imggen AI: Metin tabanlı komutlardan filigran içermeyen görüntüler oluşturur
ClickUp ile Hayal Gücünüzü Hayata Geçirin
İster çarpıcı gerçekçilik, ister sanatsal yetenek, ister kişiselleştirilmiş karakter tasarımı arıyor olun, Bing Image Creator'a alternatif olan bu seçenekler sonsuz olanaklar sunar. Yüksek kaliteli AI'dan ilginç stillere kadar, projenize en uygun seçeneği bulacaksınız.
Ancak, araç kullanımını AI görüntü oluşturma ile sınırlamayan daha kapsamlı bir şey arıyorsanız, ClickUp en iyi alternatiftir.
Kendi başına AI görüntüleri oluşturmasa da, yaratıcı süreci kolaylaştıran, işbirliğini kolaylaştıran ve görsel beyin fırtınasını keskinleştiren AI araçlarıyla birlikte gelir.
Yaratıcı iş akışınızı ve verimliliğinizi güçlendirmek için ClickUp'ı deneyin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve hemen başlayın!